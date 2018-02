Hora 25 (06/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 por qué apura tanto Rajoy para anunciar su candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo será porque no tiene claro si debe ser Guindos será que le da pereza hacer cambios en su Gobierno será porque si lo anuncia mañana coincidirá con la publicación de las nuevas previsiones económicas europeas que quizá sean buenas para España debemos así asumir ya que el juez Llarena no pondrá en libertad a ninguno de los encarcelados hasta que llegue el juicio y algo más intentar aportar explicaciones sensatas al comportamiento de las bolsas no es una forma de perder el tiempo son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes la bolsa española ha caído hoy con mucha fuerza el Ibex ha dejado un dos y medio por ciento pese a que esta tarde Wall Street evita las pérdidas históricas y ayer el ministro de Economía ha convocado a los medios para insistir en que el comportamiento de las bolsas no guarda relación con la fortaleza de nuestros números Luis de Guindos ha despejado una parte de la duda no la hoy cuando sepamos si él es el candidato de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 1895 01:19 bueno mañana mañana presentaremos la candidatura ustedes la persona aquí yo creo que lo importante es que España

Voz 0919 01:25 vuelva

Voz 1895 01:26 a donde no tenía que haber salido queda la comisión ejecutiva de del Banco Central Europeo ISS el objetivo en el cual yo creo que todos deberíamos estar unidos vamos a ver esto lo tienen que consensuar lógicamente es con el resto de países de la de la zona euro

Voz 0194 01:42 el PSOE no creyéndose al mejor candidato que pueda presentar España por dos motivos porque es un político y porque su nombre es Pedro Sánchez

Voz 0194 02:11 accionar el abuso del veto gubernamental como instrumento de bloqueo parlamentario hoy ha comenzado el primer pleno del año después del parón navideño y la presidenta ha asegurado que tiene intención de negociar con los grupos un acuerdo para sacar al Parlamento de su parálisis legislativa vamos a tener una reunión e e informal en los próximos días para tratar varios asuntos trataremos y también trataremos de la constitución de comisiones subcomisiones etcétera yo lo que quiero es que se avance en esta casa con acuerdo de los grupos parlamentarios en Cataluña la Mesa del Parlament sigue esperando el informe de los letrados sobre la investidura de Pedro Blanco

Voz 1715 02:50 sobre las fórmulas de la investidura sobre el calendario sobre los plazos lo esperaban hoy pero los letrados todavía no lo han terminado el bloque independentista insiste en pedir al bando contrario que desbloquee de una vez la elección de un nuevo Gobierno Fernando de Páramo Ciudadanos

Voz 2 03:04 hay alguien ahí señores del Prusés que le diga de una vez por todas al señor Puigdemont Se acabó que le diga de una vez por todas al señor Puigdemont Game over señor Puigdemont fin de la partida

Voz 1715 03:15 Miguel Ángel Campos nos va a resumir la comparecencia de hoy desde la cárcel de Francisco Correa ante la comisión parlamentaria que investiga la financiación del PP a su manera Correa ha vuelto a señalar a Mariano Rajoy le preguntaban por quién

Voz 3 03:26 todos los gastos electorales que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba pienso que sí

Voz 0194 03:34 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 0527 03:37 tardes buenas tardes previa de la vuelta de semifinales de la

Voz 0919 03:39 Copa del Rey de fútbol que se disputa mañana en el Pizjuán entre Sevilla y el Leganés Nolito es baja en la convocatoria de Montella Cuéllar y si manos Quino entran en la lista del Leganés Idi de cara a la Champions de la próxima semana la UEFA ha mantenido hoy la sanción al madridista Carvajal de un partido suspensión por simular o provocar mejor dicho una tarjeta amarilla así que Carvajal no jugará la próxima semana ante el París Saint Germain y el tiempo

Voz 0194 04:03 nevadas se han ido retirando pero no el frío Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:07 buenas tardes de hecho el frío va a ganar más protagonismo a partir de esta noche mañana a primeras horas en gran parte del interior temperaturas de cinco bajo cero a diez grados bajo cero en zonas urbanas como Madrid también heladas en muchos barrios que van a ser significativas las temperaturas también serán bajas durante las tardes a pesar de que va a hacer mucho sol en puntos de montaña por ejemplo todo el días estará bajo cero indiquen ido desapareciendo las nevadas pero no lo hacen del todo todavía en las próximas horas en prácticamente toda la cornisa cantábrica es sobre todo en la cordillera cantábrica pueden ser de intensas afectando a ratos a cotas de tan solo doscientos metros y los días de más frío también de manera esporádica en el Mediterráneo tendremos algunos chubascos de nieve practicamente a nivel de mar

Voz 1715 04:48 empieza hora25 Pedra de AVE a Eva es la oferta de AVE low cost que había presentado Renfe y que no vamos a ver hasta el próximo año o al menos hasta el próximo año habrá billetes más baratos en trenes con otra disposición de los asientos o con wifi en fin no deja de tener su aquel que en el año dos mil diecinueve demos presumiendo de que habrá wifi en los trenes bueno la presentación se ha hecho en Barcelona porque esos trenes van a unir esa ciudad con la ciudad de Madrid hay más novedades Sergio López

Voz 1895 05:19 se llamará Eva y no haré porque según el ministro de Fomento Íñigo de la Serna el Gobierno ha querido dar la vuelta a la alta velocidad con esta puesta

Voz 0919 05:27 esto podríamos calificar como

Voz 4 05:29 entre inteligente como

Voz 1895 05:32 entre en adaptado a las necesidades de cada usuario que sólo a través de Internet podrá elegir a la carta que servicios quiere recibir y cuáles no con ello podrá reducir costes hasta un veinticinco por ciento menos que el billete convencional no irá de Madrid a Barcelona sino de Madrid al Prat de Llobregat porque esta población tiene conexión de aeropuerto Cercanías Metro y taxi el objetivo es atraer al tren a los viajeros que ahora prefieren el coche su entrada en servicio se prevé dentro de un año si funciona se extenderá al resto de la red para que elevan función en paralelo al AVE

Voz 6 06:27 Gil síguenos en Facebook y Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 8 06:44 mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos el primer día se quiere Jorge Jorge

Voz 1915 06:48 ante su papilla el segundo día de Parque de Jorge

Voz 9 07:09 sí

Voz 1 07:11 la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 07:17 ocho y siete minutos de la tarde siete siete minutos Canarias había hoy una mezcla de incertidumbre hice temor también de temor al contagio de la caída brusca de ayer en Wall Street y lo cierto es que ha sido un día malo muy malo el IBEX treinta y cinco se ha dejado un dos y medio por ciento arrastrado más por lo que ocurrió ayer en Estados Unidos que por lo que estaba ocurriendo hoy arrastrado más por lo de ayer que por las referencias que ha recibido a lo largo de la tarde porque al menos este martes al menos hoy al menos hasta ahora Wall Street ha limitado mucho las pérdidas te lo hizo buenas tardes buenas

Voz 0527 07:50 pues el Ibex ha vivido hoy su peor sesión desde principios de octubre

Voz 0194 07:54 nació entonces con el proceso catalán que

Voz 0527 07:56 era en nueve mil ochocientos diez puntos que su nivel más bajo desde el pasado mes de marzo después de una sesión con muchos e intensos vaivenes en que seguía

Voz 0858 08:04 por la tarde los de Wall Street que bajaba muy poco

Voz 0527 08:07 cuando cerraron las Bolsas europeas los principales índices europeos se han dejado entre el dos coma uno y el dos con seis por ciento Lejos en cualquier caso de los desplomes anteriores en torno al fin por cien de Wall Street Tokio Hong con analistas consultados vinculan esta diferencia de Europa con esas otras bolsas en que las europeas habían subido menos en los últimos meses ya habían bajado algo más en los últimos días hoy aquí en el Ibex Cellnex ACS e Iberdrola se han dejado un cuatro por ciento sólo se ha salvado de los treinta Siemens Gamesa con una pequeña subida del cero con cinco por ciento pero la prima de riesgo apenas se ha movido está en setenta y tres puntos básicos dos más que ayer el petróleo ha bajado un dólar hasta sesenta y seis con nueve el barril de Brent y también el euro ha bajado pero muy poco sólo un centavo frente el dólar por cierto ahora mismo en Wall Street el Dow Jones está bajando el cero coma veintitrés por ciento

Voz 10 09:22 el miedo es porque hay que vender porque otros frentes ya sabe cómo son estas estampidas cuando alguien se pone a vender fuerte y los precios caen los demás no preguntan también cuál es el motivo para que el primero vendiera nunca lo sabremos siempre saben explicaciones pero no son explicaciones buenas

Voz 1715 09:38 siempre serán explicaciones pero no son buenas como saber que llevó al primero a vender y que hizo que los demás le siguieran bueno opinión de Emilio Ontiveros que pasaba Hoy por Hoy por Hoy atribuye esta fuga de inversores a la próxima subida de los tipos de interés en movimiento en busca de rentabilidades en otros productos que no sean las acciones

Voz 11 09:59 la reacción a este es que hacen menos atractivas las acciones no vamos la ya evidente subida en los tipos de interés de los bonos se viales a un largo periodo de calma y a unos niveles de sobrevaloración de las acciones de cierto vértigo yo diría que es la reacción a a una excesiva placidez que ha durado casi dos años

Voz 1715 10:18 si la pregunta es si las explicaciones que esta mañana podían servir para explicar lo que sucedió ayer

Voz 12 10:23 la caída grave de él

Voz 1715 10:26 por Street sirven también para explicar que hoy Wall Street apenas este bajando un cero coma tres por ciento bueno la bolsa a veces a la especulación no hay que buscarle más explicaciones que la propia especulación el ministro de Economía desvincula las caídas en las bolsas de de ayer incluso de días atrás se te hoy en el Ibex treinta y cinco las desvincula de la marcha de la economía provocando un novedoso

Voz 1895 10:47 va en tales de la economía mundial de la economía europea de la Corona española yo creo que siguen ahí mañana tendremos los datos de la Comisión Europea que hace su revisión en estas fechas se pondrán de manifiesto que la economía europea sigue creciendo fuerte Ike la recuperación de la economía española continúa continúan con intensidad de esos proyecciones eran positivas

Voz 1715 11:07 Luis de Guindos ha tenido el detalle de evitar que pasáramos más horas esperando el look u Brando sobre si el Gobierno iba a confirmar o no a lo largo de este día el nombre del candidato a la vicepresidencia vicepresidencia del Banco Central Europeo el plazo acaba mañana según Luis De Guindos mañana se va a saber si Rajoy apuesta por él o por algún candidato o candidata de Alternativa miles de coches

Voz 1468 11:31 de Guindos mantiene la incógnita hasta mañana sea o no el candidato al PC hay cierto malestar en el Gobierno por el desmarque la falta de apoyo del PSOE a la eventual candidatura del ministro de Economía el apoyo socialista no es fundamental para que Europa respalde esta candidatura española pero al tratarse de una candidatura del país debería tener el consenso del principal partido de la oposición las fuentes gubernamentales en el caso de Rodrigo Rato cuando fue candidato a la presidencia del FMI durante el Gobierno del PP en aquel momento el entonces líder de la oposición José Luis Rodríguez Zapatero apoyó la candidatura de Rato a ese organismo internacional esta tarde en los pasillos del Congreso le hemos preguntado a Luis de Guindos sí podría permanecer en el cargo de ministro de Economía hasta que su eventual nombramiento como vicepresidente del ABC se vote a finales del mes de marzo el ministro ha aclarado que sí que puede permanecer en la cartera ministerial hasta ese momento hablamos del veintitrés veinticuatro de marzo en que sería ratificado por el Consejo Europeo así que a partir de mañana podríamos tener a De Guindos como candidato a la vicepresidencia del BCE y al mismo tiempo como titular de Economía salvo eso sí que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy decide hacer una remodelación del Ejecutivo antes de esa fecha

Voz 1715 12:35 claro esa es una de las consecuencias directas que podría tener la designación de Luis de Guindos y que hace que en fin su designación como candidato a vicepresidente al Banco Central Europe

Voz 12 12:44 pero tenga mayor interés porque el hecho en sí el nos lleva a un

Voz 1715 12:50 ha añadido sobre el que por cierto ha comentaremos a partir de las diez de la noche con Joaquín Almunia sobre la pérdida de peso de España en las instituciones internacionales bueno Guindos puede ser el candidato del Gobierno pero no será en todo caso el candidato del Partido Socialista el PSOE preferiría que ese lugar lo ocupará alguien con un perfil técnico y que fue la mujer Pedro Sánchez

Voz 1787 13:11 nosotros pedimos que en un puesto de responsabilidad técnica haya un técnico más que un técnico que haya una técnica que sea una persona cualificada mujer experta en el ámbito de la política monetaria todo lo que salga de esos requisitos el Partido Socialista no lo apoyará ni en Madrid ni en Bruselas

Voz 1715 13:32 el líder del PSOE ha anunciado que su partido va a acudir al Constitucional para denunciar el abuso del reto que está haciendo el Gobierno como una manera de bloquear la mayor parte de las iniciativas de la oposición que muchas de ellas buscan tumbar cambiar modificar derogar algunas de las leyes aprobadas en la pasada legislatura

Voz 12 13:50 hoy seis de febrero ha comenzado el primer pleno del año seis de febrero largas vacaciones de Navidad

Voz 1715 13:58 esta nada mal la presidenta del Congreso quiere reunirse con los partidos para analizar el bloqueo legislativo en el que el PP y el Gobierno han instalado por ejemplo a través del vetó o dilatando los plazos de enmienda el bloqueo en el que han instalado la cámara baja marroquí

Voz 1441 14:12 no hay precedentes de un bloqueo semejante cuarenta leyes que el Congreso ha aprobado tramitar algunas hace más de un año pero que siguen atascadas por la petición sucesiva de prórroga de enmiendas una maniobra dilatoria que la oposición reprochó a PP y Ciudadanos y que mantiene en el cajón entre ellos

Voz 0194 14:27 tras la suspensión de la Lomce la derogación de la ley

Voz 1441 14:30 la FAO la subida del salario mínimo el Reglamento del Congreso ni limita el número de prórrogas hay leyes que acumulan ya casi cuarenta ni tampoco obliga a justificar la petición de esa demora así que el bloqueo podría ser infinitos y los grupos no desatascan etapón legislativo eso es lo que va a plantear Ana Pastor con los portavoces parlamentarios

Voz 0194 14:47 yo lo que quiero es que se avance de esta casa con acuerdo de los grupos parlamentarios pero estas decisiones les corresponden a ellos no la presidenta Pastor abordar

Voz 1441 14:56 la también con los grupos la proliferación de comisiones y subcomisiones incluidas las de investigación la del accidente del Alvia se aprobó hace ya cuatro meses pero sigue sin constituirse porque los grupos no se ponen de acuerdo en quién debe presidir la las víctimas de ese siniestro se han quejado por carta esta semana al Congreso ya han pedido su puesta en marcha inmediata

Voz 1715 15:15 el Parlament los letrados de la Cámara no consiguen terminar el informe que la semana pasada les pidió el president Torrent hoy se reunía la mesa hoy la mesa esperaba recibir ese análisis de las posibilidades para la investidura de los plazos de Si ha comenzado ya a correr o no el reloj hacía una nueva convocatoria electoral en fin de momento los letrados siguen trabajando en ella al menos que sepamos Barcelona por

Voz 0858 15:38 primero se esperaba para el pasado martes sino llegó después confió en tener lo para hoy tampoco quizá más por deseo que por convencimiento los grupos lo esperan ahora para mañana un informe que deberá dilucidar entre dos opciones una que a finales de la semana pasada se activara

Voz 0919 15:53 la cuenta atrás de dos meses para la repetición del ex

Voz 0858 15:56 pues o bien que esa cuenta atrás esté congelada a la espera de que resuelva el Constitucional mientras tanto los partidos no independentistas avisan que no hay fórmulas mágicas para investir a Puigdemont ni gobiernos bicéfalo ni posibles reformas de leyes para permitir investidura esa distancia Fernando de Páramo Ciutadans Eva Granados PSC

Voz 0919 16:15 hay alguien ahí señores del Prusés que le digan

Voz 2 16:17 una vez por todas al señor Puigdemont Se acabó Game over señor Puigdemont

Voz 13 16:21 Palacio de la Generalitat está en la plaza Sant Jauma de la ciudad de Barcelona no está en Waterloo hoy por lo tanto todos esos experimentos sí propuestas sabemos que son premios de consolación

Voz 0858 16:31 calvo por su parte afirma que no va valoraría más propuestas de Cataluña Esquerra hasta que haya una que sea firme

Voz 1715 16:37 es interesante hacer un seguimiento de los autos del juez Llarena porque van marcando con señales muy claras el camino hacia la calle o hacia la celda hoy ha rechazado la puesta en libertad de Jordi Sanchez ex presidente de la ANC de la Asamblea Nacional Catalana porque asegura entre otras cosas que el avance del sumario ha aportado más pruebas de la implicación directa de esa organización de su presidente en los hechos que se están investigando

Voz 0055 17:03 Alberto Pozas es Jordi Sanchez seguirá de momento en Soto del Real porque según el juez Llarena el riesgo de reiteración delictiva no sólo sigue vivo sino que cada vez hay más pruebas contra él a las habituales referencias al

Voz 1715 17:13 en que jugaron Sánchez y la Asamblea Nacional Catalana

Voz 0055 17:16 altercados violentos de Barcelona y en el referéndum ilegal el magistrado suma ahora la actividad política del número dos de Junts per Cataluña alega que Sánchez no sólo no ha renunciado el puesto público que ostenta como diputado del Parlament algo que sí han hecho otros imputados sino que además dice textualmente ha revalidado su compromiso integrándose en una candidatura la de Carles Puigdemont que proclama el objetivo de llegar a la independencia por la vía unilateral el juez va un poco más allá para justificar que Jordi Sanchez siga en prisión dice el magistrado que el hecho de que Jordi Sanchez siga manteniendo una ideología independentista es constitucional pero le impide pensar que hay garantías de que no volverá a intentar hacer lo mismo se sale de la cárcel

Voz 1 18:53 la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 18 19:00 pues que lamentablemente a pesar de que yo no tengo ningún inconveniente colaborar eh eh contesta todas las preguntas no pues así empezado con cierta prudencia pero al final

Voz 1715 19:13 a Francisco Correa el cabecilla de la Gürtel se ha venido arriba ya ha sido quizás más transparente de lo que anunciaba que iba a ser hoy ha comparecido en la comisión que investiga la financiación del Partido Popular Correa ha vuelto a su manera señala a Mariano Rajoy ha deslizado la idea de que en esta historia de corrupción quizá no conozcamos a todos los protagonistas Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:32 Francisco Correa ha reconocido la financiación ilegal del Partido Popular tanto en Valencia donde está clarísimo ha dicho como en Génova trece al reiterar como cobraba en negro el PP durante años gracias a la trama del tres por ciento a cambio de obra pública en varios ministerios a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha deslizado que probablemente entre los encausados del PP a cuenta de la Gürtel no están todos los que son todos los que son seis poles

Voz 18 19:59 parece no sé yo he visto Tetra que esta final quien investiga es el Ministerio Público periodista por su pan

Voz 1552 20:08 de José María Guijarro de En Comú Podem preguntaba correas y la trama del PP nacional funcionará como en Valencia donde el secretario general les decía que iban a cobrar en negro y que parte de a Correa ha contestado que no le iba a responder y a continuación el diputado ha preguntado si Rajoy en la etapa en que fue secretario general aprobó los gastos de campaña

Voz 3 20:26 ya le consta que era el partido era el secretario general señor Mariano Rajoy quién aprobaban

Voz 1552 20:33 para Correa su caso debería llamarse caso PP en lugar de Gürtel ya ha añadido que se arrepiente de haber trabajado para el PP la portavoz del Partido Popular Beatriz Escudero no ha formulado una sola pregunta a Correa

Voz 0527 20:44 les estamos ofreciendo datos de las peticiones de asilo del año pasado datos definitivos se presentaron casi treinta y dos mil eso supone duplicar las del dos mil dieciséis Nicolás Castellano de hecho la cifra no tiene precedentes desde que se aprobó la ley de asilo en nuestro país en mil novecientos ochenta y cuatro el año pasado se registraron treinta y uno a mil setecientas solicitudes de protección España entonces supone no veintiuno coma seis por ciento más que el año pasado a los datos provisionales de la Oficina de Asilo refugio a los que ha tenido acceso la Cadena Ser esto supone una media de dos mil setecientas personas al mes lo que presentaron su solicitud de asilo en España en el año dos mil diecisiete María Jesús Vega la portavoz dando destaca el aumento de nuestro país frente al descenso del cuarenta y tres por ciento en las peticiones de asilo en el conjunto de la Unión Europea

Voz 19 21:26 quizá este incremento se justifica porque las principales nacionalidades de quienes piden protección en España no coinciden en muchos casos con las de los solicitantes de asilo en otros países de la Unión General el grueso de las peticiones e proceden de América Latina de Venezuela de Colombia o de países de Centroamérica

Voz 1715 21:44 hecho uno de cada tres solicitudes de asilo son de venezolanos seguidos de sirio de colombiana Miguel Aranda la Fiscalía cree que ya ha llegado el momento de dejar en libertad a los jugadores del equipo de fútbol acusados de abusar sexualmente de una menor abrir la luz

Voz 0055 21:57 esa del caso de Aranda de Duero tendrá que decidir sobre la petición de la fiscalía que ha dejado muy sorprendidas a las acusaciones la popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor se opone y entiende que se mantienen los ríos

Voz 0194 22:09 esos sobre todo uno que destaca su abogado Luis Antonio Calvo

Voz 20 22:14 pero bueno es el rasgo fundamental que no tienen nada que les ate aquí la tentación de hoy España es que está ahí estamos hablando de esperar que la mínima rondaría los diez años

Voz 0055 22:26 la Fiscalía considera ahora que el peligro de fuga se evitaría obligando a los tres acusados a los futbolistas a comparecer mensualmente ir retirando les el pasaporte y además cree que la protección de la víctima de recordemos de quince años queda garantizada si se les impone una orden de alejamiento de mil metros

Voz 1715 22:44 la segunda hora del programa lo vamos a dedicar una nueva entrega de los documentales de hora25 esta noche con Nicolás Castellano viajamos a Benin cerdito

Voz 1880 22:52 hola Pedro Benin el país de la explotación infantil donde donde los niños se venden por treinta euros donde el Gobierno lo sabe y no hace nada donde ni siquiera hay un registro de menores para que se pueda llegar a actuar allí como dices ha estado Nicolás Castellano y hoy podremos escuchar las voces de muchos de estos niños niños como Mustafá higa Bin

Voz 21 23:09 al agua que la miro a mi madre en casa vendiendo naranjas en el mercado tengo cuarto

Voz 0919 23:16 hermanas

Voz 22 23:17 Air France vimos un taller de costura de trabajo me levanto a las seis de la mañana que empieza el colegio a las siete y media hasta las dos

Voz 1880 23:28 allí en Benin esta Manos Unidas ayudan a los pequeños les intentarán dar alojamiento comida educación sanidad con Clara Pardo presidenta de Manos Unidas y Juan Pablo López Mendía que es teólogo hablaremos después con Juan Pablo que además estado allí durante veintiún años en Benin íbamos a estar eh después esta noche a partir de las nueve

Voz 1715 23:46 eso sí desde las nueve a las diez información y análisis hoy con Victoria Lafora con Cristina de la Hoz y Alberto Pozas Éstas son para él las claves del día hoy vamos a escuchar

Voz 23 23:54 para Correa hablar para el Parlamento inventar a Mariano Rajoy como conocedor y por tanto consentidos de los pagos fraudulentos de las campañas electorales en las que era candidato a presidente del Gobierno una pena que esa contundencia no la disfrutas hemos allá por dos mil nueve cuando se descubrió todo el pastel por eso vaya por delante que hay que poner a Correa era no vaya a ser que el creamos a pies juntillas cuando dice algo que no cuadra tildó de delincuente cuando no es así el caso es que ahora me cuadra cuántas veces habremos hablado de esa campaña de dos mil ocho muchas pero tranquilos porque el nuevo testimonio de Correa no no llevará muy lejos sólo hace falta revisar el equipo de aquella campaña para darse cuenta de que Sepúlveda no está imputado por ella ya Ana Mato no lo está por nada que no sea un puñado de confetis por cierto que Correa también ha dicho que ya explicó cómo cobraba los actos electorales pero eso era en Valencia Nos puede detallar un poco más como se hacía en Madrid ya puestos

Voz 1 24:48 era dice escuchamos a Alberto Pozas Victoria Lafora haya Cristina voz son las ocho veinticinco siete veinticinco años

Voz 24 24:54 Agnes

Voz 1 25:06 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:19 buenas tardes Madrid recupera poco a poco la normalidad tras las nevadas que han seguido cayendo en buena parte de la comunidad durante la madrugada Llanos esperan precipitaciones en las próximas horas aunque sí hay alerta por frío La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo por muy bajo las temperaturas esta noche en la región que podrían alcanzar hasta los siete grados bajo cero en la sierra y los cuatro bajo cero en el resto de la comunidad en las carreteras la M seiscientos una ha estado cortada varias horas a la altura de Cercedilla por el fuerte viento así que lo primero vamos a conocer el estado de las carreteras de la región de GTA Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0919 25:51 buenas tardes ya sea restablecido la normalidad

Voz 26 25:53 la vía de la Comunidad a esta hora nos registramos incidencias a destacar en la red principal en la secundaria el tráfico es

Voz 1915 25:59 pero también en los accesos a la capital tanto de entrada

Voz 26 26:01 ah como de salida tampoco encontramos restricciones por nieve en ningún puerto ni carretera de la comunidad eso sí tengan precaución en la zona norte porque el hielo puede complicar la actriz

Voz 0919 26:10 la tienen alguna vía en lo que resta de jornada o no

Voz 1787 26:13 a largo de la noche gracias a Alfonso

Voz 1915 26:15 acabamos de conocer un nuevo accidente laboral en la Comunidad un hombre de treinta y cinco años ha resultado herido de gravedad al caer de una altura de siete metros cuando ha cedido el tejado de uralita en el que estaba trabajando en una nave del distrito de Latina de la capital

Voz 1716 26:28 policía se ha hecho cargo de la investigación

Voz 27 27:21 la investigación comenzó hace un año la cual ha sido muy es muy complicada ya que esta persona ha sido difícil de identificar porque actuaba por la espalda actuaba de noche siempre con ausencias testigos Se trataba de una persona muy violenta incluso asfixiarla agredirla sexualmente en el suelo las robaba sus pertenencias

Voz 0194 27:39 si la Guardia Civil ha detenido a veinte personas vinculadas con el asesinato de un joven de dieciocho años en las fiestas de San Agustín de Guadalix del año pasado entre ellas estarían el autor material del homicidio los agentes también han incautado varias armas blancas y una plantación de marihuana la Asamblea a reprobar al consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo en el pleno del próximo jueves es el segundo consejero de Cifuentes en esta situación tras la reprobación del ex responsable de Sanidad Jesús Sánchez Martos Podemos ha registrado esta mañana la proposición no de ley que en principio recibirá el apoyo de PSOE y Ciudadanos escuchamos a Laporta lo de Podemos Lorena Ruiz Huerta y al del Gobierno Ángel Garrido hace

Voz 1441 28:14 herencia también a los numerosos desprecios hemos visto como el consejero ha dicho que la dará a Van familiares de residencias de mayores que protestaban indignadas como el último episodio que vivimos en el último pleno que fue en el que el consejero diferenció entre niños pobres niños normales

Voz 28 28:31 lo que es absolutamente increíble que se plantee una reprobación de un consejero que estallaba

Voz 0919 28:36 el cabo eh pues soy

Voz 28 28:38 es una una dinámica de trabajo en políticas sociales como hasta la fecha jamás había hecho en la Comunidad de Madrid

Voz 0194 28:44 si los trabajadores de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la comunidad amenazan con ir a la huelga si el Gobierno regional no modifica los pliegos de condiciones para adjudicar la gestión de casas de acogida o centros de emergencia para estas víctimas actualmente la oferta económica prima un setenta por ciento sobre la oferta técnica arena Fernández es su portavoz

Voz 29 29:02 lo que están Jaguar la recuperación Lampre mencioné la protección de las mujeres en el dos mil tres eh nos pidió que es es un esfuerzo y las trabajadoras han tenido cuatro años para ver que no llegan que no están dando calidad ELA

Voz 0194 29:15 Agencia Española de Consumo ha dado a conocer un caso de meningitis en Madrid por una intoxicación asociada al consumo de queso de leche cruda de oveja la Comunidad de Madrid ha paralizado la venta de esos que esos producidos por una empresa vasca Emma Sánchez ex subdirectora general de higiene seguridad alimentaria

Voz 11 29:28 cuando pasé aunque esa que no deja Santes son esas que esas de pasta blanda están elaborados por una cooperativa de Guipúzcoa al que se llama hoy Bianchi quien si los que están tres marcas cuando con nombre vasco que es justicia

Voz 0194 30:01 son las ocho y media las siete

Voz 30 30:02 y media en Canarias

Voz 31 30:06 urbe íntimo

Voz 0919 30:15 claro me eliminan mañana hay una semifinal de Copa del Rey y de vuelta en el tiempo han interesantísimo tenemos una lista para la selección española de baloncesto tenemos dentro de o partido fundamental de la selección española de fútbol sala que está peleando por meterse en cuartos de final del Europeo pero vamos a abrir con Piqué porque no podíamos dejar a hablar de algún día es muy difícil va a seguir siendo noticia le van a sancionar no le van a sancionar la Liga de Fútbol Profesional ha pedido al Comité de Competición que analice el gesto que hizo Piqué el otro día en Cornellà mandando callar a la grada es una provocación no es una provocación si es una provocación puede ser sanción esto dice el presidente de la Liga el jefe de los clubes Javier Tebas estarán hizo que generen crispación

Voz 21 31:03 sí en los que va aneja al campo de todas hicimos de contra Dios pues creo que diríamos evitarlos por lo menos por nuestra parte lo pasaremos precisión y que se decida si es hablando de las lamento de Japón es que ciertas formas de trabajo les se puedan cosa provocación pero eso ya no lo decido yo

Voz 0919 31:19 así que la papeleta al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol habrá sanción de uno a tres partidos para Piqué será perdonado

Voz 0919 31:32 aunque ese gesto no es una provocación a la grada Barcelona Jordi Martí buenas tardes

Voz 0858 31:39 buenas tardes Jesuli el Barça que cree en el Barça en ojo tras la decisión de Tebas de denunciar a Piqué entiende Tebas como escuchábamos que

Voz 0919 31:46 esto generó crispación el Barça

Voz 0858 31:49 juntas y a partir de ahora Tebas su plantará el papel de los árbitros considerados como primera autoridad disciplinaria iba a denunciar codazos peinetas u ofensas que el árbitro novio o decidió no sancionar el Barça no va a replicar Jesús nos dice un portavoz se va a limitar a apoyar a la defensa de sus jugadores es el caso de Piqué y Busquets a quien competir John ha decidido investigar el Comité Técnico de Árbitros nos dice Iturralde también está molesto con la intervención de Tebas los especialistas yo acabo en derecho deportivo muestran dudas sobre si prosperará la denuncia de Tebas los unos dicen que no hay precedentes Ike sin sanción del árbitro es difícil y otros creen que Piqué debe ser sancionado porque su gesto es premeditado para ofender teniendo en cuenta el contexto de sus declaraciones contra el Español antes y después del partido

Voz 0919 32:37 habrá que esperar por lo tanto pero hay denuncia el comité analizará lo que hizo Piqué en Cornellà enseguida estamos en Sevilla en la previa de la semifinal partido de vuelta de Copa entre el Sevilla y el Leganés enseguida hablamos también de dentro de ocho días en el Bernabéu Real Madrid París Saint Germain una eliminatoria que va a decidir muchísimas cosas y en la que hoy la UEFA le ha dicho al Real Madrid que no podrá jugar como se esperaba GAR bajar pero antes vuestros mensajes ojito el tema Piqué da para mucho

Voz 32 33:13 con los chicos pueden ir a yo lo de Gerard Piqué Family no me extraña me parece lo normal y lo lógico que está fatal que le insulten por supuesto eso está pues eso está por descontado eso se sobreentiende lo único es que la alimentáis potencia eh potencia el que vea carne estas cosas que le digan esas cosas claro además esta trayectoria suyas ya tiene lejos porque claro aquí se olvidan las cosas no se quiere en reseñar pero yo recuerdo esa actitud de un vez durmió clasistas sabe humillar y humillantes osea el gran TCI cuando tenía esos enfrentamientos y esas cositas con determinadas personas que estaban al frente de una puerta en una discoteca o o algunos policías que hoy vamos a posaban multar lee en fin que hacen los olvida superó Corazones Adiós los robos

Voz 0919 34:15 mensajes

Voz 34 34:30 veinticinco gallego deja de hablar mal de Suárez y fíjate en las entradas de Cristiano Ronaldo que son mucho peores inhábil las enseña por Televisió

Voz 0919 34:43 Al Intifada

Voz 0919 35:00 dentro de una semana vuelve la Champions dentro de ocho días hasta ahora a estar a punto de comenzar en el estadio Santiago Bernabeu el partido de ida entre Real Madrid y el París Saint Germain hoy la UEFA le ha dicho al Madrid Javier Herráez que no perdona Carvajal y que ese partido no lo podrá jugar el lateral derecho del equipo de Zidane a estar hola qué tal Gallego buenas tardes si no hace real

Voz 1915 35:20 bajar la UEFA el Comité de Apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid

Voz 0919 35:24 lo esperado confirman la sanción a Dani

Voz 1915 35:27 Carvajal aunque el futbolista bueno el optimista hay pensaba que al final sola podían quitar recordemos que en Nicosia veía la amarilla acarreaba suspensión ante el Dortmund último partido de la primera fase de puso unos partidos una por la acumulación y otra por forzar esa amarilla según la UEFA por tanto baja frente al París Saint Germaine esa plaza la va a ocupar no

Voz 0858 35:47 a Fernández recordemos que cuando uno estuvo calva

Voz 1915 35:50 al por lesión bueno por un tema médico pericondritis concretamente jugó a Rafa como tal derecho frente al Tottenham tanto en la ida como la vuelta jugó en la ida o regular Inma de la vuelta a Rafa en esta vez en esta ocasión no va a estar en el once inicial va a jugar Nacho Fernández que va a ser el secante en principio de Neymar

Voz 0919 36:07 pues menuda papeleta a Nacho por cierto que el rival del Madrid juega hoy partido de Copa en Francia no está Neymar en el equipo con que sale Emery José Palacio buenas tardes

Voz 1915 36:18 qué tal muy buenas gallego octavos de final de la Copa de Francia ante el Sochaux a las nueve y cinco de la noche en teoría una eliminatoria sencilla para los de Emery porque es un segunda división juega con Lass Diarra Tito

Voz 0919 36:28 hablar como mediocentro defensivo del equipo con Kevin

Voz 1915 36:31 Trump en portería cursado Joaquim B Thiago Silva y Meunier quiere decir que descansan Yuri ver Chicho Dani Alves y marcó niños Lass escoltando a Drexler errático y arriba Mbappé Cavani Di María está fuera de la lista Neymar en teoría por gestión del entrenador irrumpió por una lesión en una lesión muscular y lo Celso sancionado así que también está también en la convocatoria en el banquillo Thiago Motta que es la primera vez que entrar en una convocatoria después del siete de enero Neymar

Voz 9 37:50 el eh

Voz 37 37:56 en semifinales de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Leganés en la ida

Voz 0919 37:59 empate a uno vamos a conocer las novedades cómo afrontan los dos equipos ese partido que es la puerta a una gran final el Sevilla de Monte la como estaba Fran Roquillos buenas tardes hola Gallego muy buenas Nolito va a ser baja segura por una lesión en el abductor que le aleja de la convocatoria Se va a ofrecer mañana y ojo no hay debate en la portería Sergio Rico portero titular yo no sé si muchas veces ha escuchado a las puertas de un partido tan importante como éste un entrenador dar la alineación sino es así Montera lo ha hecho hoy desde las

Voz 18 38:32 no le Escudero Banega Sanabria Correa en Muriel

Voz 0919 38:41 también fotónica me pasan bien podría cambiar mañana pero no lo creemos ese es el once del Sevilla se ha dejado atrás al Mudo Vázquez que será titular atención apercibidos Lenglet Mercalli Franco Vázquez si alguno veo una cartulina se pierde la final y mañana la lista de convocados y estreno del autobús donde dice de puerta a puerta dicen que nunca nos rendimos de Sevilla así del vehículo autóctonos que vaya a poner el autobús Montera mañana eh eso eso es bueno aclararlo si le tres que está en un momento histórico pudiendo meterse en una final de Copa del Rey después de haber eliminado al Villarreal y al Real Madrid como afronta el partido de mañana en el Pizjuán Óscar Egido buenas tardes

Voz 1 39:25 hola Óscar bola

Voz 1643 39:26 no llegó buenas tardes el Leganés que hace nada apenas cinco minutos acababa de salir de esta instalación deportiva de Butarque hasta la estación de Atocha para viajar en AVE a las nueve y veinticinco va a llegar a Sevilla a eso de las doce de la noche vieja con las bajas de Mauro que por lesión además se quedan fuera de la lista Yahya Serantes y Mantovani que había sido padre por tercera vez antes ha entrenado a puerta cerrada en Butarque Nacho sin Cuéllar porque el portero va convocado una rueda de prensa de ser Garitano ha sido distendida empezado con risas

Voz 0919 39:55 eh le hemos preguntado por el once coma

Voz 1643 39:57 tela el ha dicho que no lo iba a dar él tiene claro el premio gordo no es llegar a la final sino que él quiere el premio gordo

Voz 18 40:03 el verdadero premios ganar no jugar jugar pasar es es más de lo demás no nos vale no a mí por lo menos no los vale la idea

Voz 1 40:14 es tener esa mentalidad de querer competir de si hay opciones de poder pasar pasar si tenemos opciones de poder ganar ganar eso es es es el único pensamiento luego ya veremos hasta dónde llegamos

Voz 37 40:27 esa primera semifinal mañana

Voz 0919 40:29 el pasado mañana el jueves la vuelta de la otra la que enfrenta en el campo de Mestalla al Valencia el Barcelona ya sabes en la ida ganó el Barça uno cero cómo está el Valencia de Marcelino que recupera cómo afronta ese partido como bastar Mestalla Pedro Morata buenas tardes hola buenas tardes Gallego lo fue

Voz 1716 40:49 lo mental en lo que todos los valencianistas están preocupados y pendientes sexy Guedes va a poder jugar o no el el encuentro ayer estaba prácticamente descartado Marcelino no quiere arriesgar nada por si acaso se de lesionar hay recayera para la Liga pero hoy ha entrenado con bastante normalidad por lo menos la previsión es que el jugador como mínimo esté convocado tiene que haber una reunión para ver entre los médicos y los técnicos se iban a tomar los riesgos o no pero el problema que hay ahora mismo Gallego es que el Valencia B quizá no se va a llenar Mestalla para el partido de vuelta y el Valencia ha decidido activar un plan para que todos los abonados del Valencia que han tenido que pagar para ver esta semifinal ya han tenido que pagar entre diecisiete y treinta y cinco euros antes de saberse el resultado de la ida ahora como ven que no se llena sólo hay trenzado mil quinientas entrada vendida más de cincuenta mil han decidido en el club que los abonados que ya se sacaran la entrada o que se la vayan a sacar ahora les cuesta Ence XXXV setenta euros si van con un acompañante aunque sea de público en general las entradas les costarán sólo entre diecisiete y treinta y cinco euros con lo cual los abogados están cabreados porque al final les cuesta más barato a los amigos que a los propios abonados y todo porque ven que a lo mejor no van a llenar Mestalla el próximo jueves

Voz 0919 42:03 que haya un ambientazo para meterse en la final remontando la eliminatoria ante el Barça en lo deportivo Jordi Martí volvemos a Barcelona pendientes también de Si llega a Piqué

Voz 0858 42:13 claro las dudas estar en defensa hay que ver como dice Si llega Piqué a pesar de la confusión sobre sus molestias Vermaelen hoy no ha entrenado todavía con el grupo con lo que quizá llega el turno para Yerry Mina Messi que solo jugó media hora contra el español vuelve al once inicial ya a partir de ahí Valverde tiene para elegir y de sobras con Coutinho Alcácer incluso el revivido Aleix Vidal te quiero decir Jesús que la precariedad atrás contrasta con la exuberancia de recursos del Barça

Voz 0919 42:42 arriba no llegar a Piqué Yerry Mina podría debutar y la pareja de centrales serían un City Jerry

Voz 1 42:49 Ana

Voz 0919 42:50 bueno pues así se presenta a las dos semifinales de Copa y mientras tanto el resto de equipos preparando la jornada de liga del fin de semana vamos a ver que tiene el segundo de la clasificación el Atlético de Madrid el Cholo Simeone lesionados importado de es en la parte de atrás Miguel Martín Talavera estamos preocupados por la recuperación de Godín buenas tardes

Voz 1576 43:11 qué tal buenas tardes Gallego si Diego Godín que al final no tiene afectada la mandíbula perdió son las tres piezas dentales en las han reconstruido pero la buena noticia Gallego es que hoy se le ha visto por el Cerro del Espino evidentemente tiene un plan específico no va a entrar con sus compañeros para evitar golpes está descartado del partido frente al Málaga el próximo fin de semana pero la buena noticia es que no está descartado para jugar

Voz 1787 43:32 frente al Athletic de Bilbao dentro de dos por lo tanto

Voz 1576 43:35 esa es la buena noticia que he visto por el cerro al igual que Savic que se recupera de ese pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo Vitolo apunta a titular ante el Málaga vuelves la buena noticia Filipe Luis al lateral izquierdo por cierto mencionaron

Voz 0919 43:48 penales que hoy contabas en SER Deportivos ayer anunciábamos la renovación de Vrsaljko qué va a pasar con Juanfran

Voz 1576 43:55 pues que eso no va a evitar que el de Crevillente continuó en el equipo terminaba contrato el treinta de junio iba bien como hemos contado esta mañana va a renovarle faltan algunos flecos para cerrar seguir un año más en el Atlético de Madrid al final va a contar Simeone con esos dos laterales la próxima temporada hay tan sólo la búsqueda va ir a buscarle un compañero con el que se juegue el puesto Filipe Luis en el lateral izquierdo

Voz 0919 44:18 gracias vamos a Vigo donde juega el mejor delantero esta temporada del fútbol español Iago Aspas el único que él está haciendo sombra a los goleadores del Barça Luis Suárez y a Messi hoy de Iago Aspas y de su futuro ha hablado el director deportivo del Celta Miñambres porque Aspace es un jugador veterano pero todavía tiene mucho gol Paula Montes que ha dicho buenas tardes

Voz 1694 44:45 nada Gallego buenas tardes como decía en la temporada de Espasa no sorprende a nadie no me pasara jornada ocho pero ya lleva quince goles sólo por detrás de Suárez de Messi en ese pichichi sus goles además le han dado catorce puntos al Celta para su director deportivo para Felipe Miñambres es sin duda uno de los

Voz 11 45:00 los mejores delanteros del mundo y de Europa algo que

Voz 1694 45:03 hace que en el Celta no estén del todo tranquilo gallegos ante la posibilidad de que a un equipo aún presidente sale cruz un cable y quiera pagar y abonar los cuarenta millones de euros de cláusula que tiene el delantero ah eso sí también la tranquilidad a parte positiva para que Yago Aspas se vaya el jugador tendrá que querer ir escuchamos a Felipe Miñambres

Voz 28 45:26 un equipo oí lo puede hacer pero bueno yo creo que lo más importante es que es lo disfrutamos cada domingo oí hablar de estas situaciones que son difíciles pero el fútbol los los números que se está moviendo últimamente cualquier cosa puede pasar en cualquier momento pero sí que sellados espectacular no sea lo que lo que hace un domingo sí y otro también pues pues bueno está entre los mejores delanteros de el mundo está en entre los mejores delanteros de la Liga española

Voz 1694 45:57 por cierto que gallego acaba de llegar a lo vodka ya están pensando en ampliar la contra el contrato y también la cláusula de rescisión que en este momento es de treinta y cinco millones de euros