Hora 25 (06/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

no son las diez las nueve en Canarias

Voz 5 00:43 uno

Voz 0194 00:55 ayer Mariano Rajoy disfruto viendo nevar lo sabemos porque subió una foto a Twitter una foto que alguien le hizo mientras él se hacía una foto en los jardines nevados de Moncloa hoy también sabemos que se ha reunido con el primer ministro portugués también se ha encargado de publicitar aunque no ha habido conferencia de prensa posterior esto es lo que sabemos de su actividad en las últimas es veinticuatro horas aunque también reducimos que dado la orden a sus ministros de que se paseen por platos y estudios de radio bueno no todos sólo a aquellos que tengan facilidad para encajar sortear las preguntas de los periodistas están de gira por medios de comunicación el ministro de Fomento la ministra de Agricultura incluso la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha estado esta mañana en un programa de televisión y es que aunque el PP nos quiera hacer creer que no le preocupa el ritmo ascendente de Ciudadanos lo cierto es que hay nervios y mucho sobre todo entre los varones regionales que empiezan a pedir a Mariano Rajoy que tome la iniciativa de hecho el lunes se va a reunir con todos ellos veremos sin del dicen lo que piensan porque ya saben que luego les entran

Voz 6 01:51 hambre y nadie levanta la mano para pedir la palabra nervio

dos preocupación Mariano Rajoy fotografiando la nevada Éstos son los ritmos de uno de los otros la posible marcha de Luis de Guindos al BCE le va a obligar a lo que más odia hacer un cambio en su Gobierno todos los que ha hecho hasta ahora han sido forzados no reconoce ninguna crisis de gobierno como tal así que los ministros pueden estar tranquilos pueden seguir patinando todo lo que quieran incluso sobre la nieve de la AP seis que no pasa nada y mientras tanto Correa cantando en el Congreso cantando contando la financiación irregular del Partido Popular dando argumentos a ciudadanos ese partido que al PP no le preocupa pero que cada vez se sitúa más cerca Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Cristina de la Hoz buenas noches la qué tal buenas noches Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches y Alberto Pozas buenas noches buenas noches y también aquí con nosotros con sus pasos perdidos José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:48 bueno una vez acabado Operación Triunfo ha empezado el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados coincidencia aseguro quizá no han notado que eso tuviera efectos en la política o que no tuviera efectos en general pero algunas cosas se han dicho vamos a verlas

Voz 6 03:01 entre usted traicionado se siente usted en mal pagado se siente usted

Voz 7 03:06 no es posible poco abandonada

Voz 1071 03:09 Correa para empezar en streaming que es como ahora se hacen las cosas aunque de Correa se ha hablado poco la verdad esta tarde en los pasillos de la Cámara Baja se hablaba más de Luis de Guindos que ha dicho que mañana se sabrá los suyos sea sólo que sea luego ha explicado que le pasa a la bolsa que no es que caiga ha dicho el ministro de Economía corrige

Voz 8 03:27 que las bolsas sobre todo en Estados Unidos había subido a Javi han subido mucho la volatilidad era muy reducida Hay Bonham de estas correcciones

Voz 1071 03:35 ocurre sobre a caídas diga correcciones ha empezado un nuevo curso en seis de febrero pero ahí estaba el asunto de todos los cursos cuando ha llegado la hora en fin de hablar de Cataluña al portavoz del PP que como saben es Rafa Hernando le han preguntado qué le parece el plan de Esquerra Republicana para que Puigdemont pudiera gobernar simbólicamente desde Bruselas

Voz 8 04:03 es que es difícil hacer valoraciones de este tipo yo no os esta gente que que que que hierbas usa para el desayuno no porque es que cada días sí sí sin pasan con la relación de tila

Voz 1071 04:18 hola tenga que Rafa Hernando le da la risa ya por la tarde el portavoz del PDeCAT uno de los portavoces Carles Campuzano tenía

Voz 0194 04:26 la misma pregunta sobre la mesa la de un Gobierno

Voz 1071 04:28 catalán que pudiera estar mitad en Boston California es interesante este matiz de Campuzano

Voz 8 04:34 Daniel candidatos Carles Puigdemont el candidato de Junts per Cataluña de Esquerra

Voz 1071 04:40 ha dicho dos veces Campuzano antes de meterse a discutir la moción que esta tarde llevaba al pleno Esquerra Republicana de Cataluña para pedir al Gobierno que dialogue de forma bilateral con la Generalitat

Voz 8 04:52 con qué Generalitat se ha preguntado al PSC lo que no se puede pretender pedir que sería lo sobre un Gobierno que no existe octubre una independencia que jamás se produjo se lo mismo que dialogar sobre un jabalí que bucea un tiburón que vuela sorprendente pero totalmente improductivo al caso

Voz 1071 05:11 bueno ya ahí en ese debate el diputado republicano que proponía la moción Joan Tardà trazaba esta analogía por llamarlo así entre el Estado español y otros ejemplos

Voz 9 05:20 sí el ponía casi atrevió el Imperio británico a aplicar el delito de rebelión a Gandhi que también duchaba sin violencia por la independencia de la India que hecho por su crueldad sólo puede compararse a la justicia de la Suráfrica del apartheid que condenó a cadena perpetua a Nelson Mandela

Voz 1071 05:42 algunas de las cosas que hemos escuchado en este inicio de esta materia de de sesiones en fin ha habido más cosas ustedes llama quedarán pero con estas ya podemos hacernos una idea de cómo ha empezado este curso parlamentario aunque fuera hoy seis de febrero el Parlament de Catalunya sigue en el limbo en el Congreso de los Diputados hay aires de bloqueo

Voz 8 06:00 sí

Voz 1071 06:01 a veces hay gente que viene en los pregunta porqué a esta sección de pusimos el nombre de los pasos perdidos que acertados esto pues con esta sí porque la alternativa era la sección desastre

Voz 10 06:12 o peor aún sería

Voz 1071 06:14 país de sastre desastroso hasta mañana a las novedades

Voz 6 11:37 a Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 11:44 Mariano Rajoy ha decidido agotar los plazos para confirmar o no la posible salida del Gobierno de Luis de Guindos como saben el ministro de Economía es uno de los hombres que suenan con fuerza para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo y él siempre se ha dejado querer sin cerrar la puerta a ese posible cambio de aires hoy tampoco lo ha hecho en una comparecencia sorpresa en el Congreso en la que la prensa ha intentado sin éxito despejar la incógnita

Voz 25 12:08 bueno mañana mañana presentaremos la candidatura ustedes la persona aquí yo creo que lo importante es que España vuelva a donde no tenía que haber salido que era como la Comisión ejecutiva de del Banco Central Europeo ISS el objetivo en el cual yo creo que todos deberíamos estar unidos vamos a ver esto lo tienen que consensuar lógicamente es con el resto de países de la de la zona euro

Voz 0194 12:31 habrá que esperar a mañana por tanto lo único confirmado es que España presentará un candidato ese puesto que Luis de Guindos como acaban de escuchar sigue jugando con la ambigüedad cuando le preguntan por sus opciones Nieves Goicoechea

Voz 1468 12:43 no sabemos si Luis de Guindos será candidato a la vicepresidencia del BCE pero sí Nos consta ahí está dispuesto a seguir sin ningún problema los partidos del Athletic desde Frankfurt sede del Banco Central Europeo si le falla el streaming ya le llamaría a su hijo para informarle de los problemas de Griezmann y la afición del Athletic como ocurrió en el último partido Ésta es la única declaración muy muy indirecta que le hemos logrado arrancar esta tarde a un sonriente ministro de Economía que vuelve su rostro serio cuando dejamos a un lado las cosas del fútbol ya hablamos del BCE De Guindos enmudecer hasta mañana cuando confirmará definitivamente si aspira a oficialmente a ser vicepresidente del BCE su eventual candidatura no contará con el respaldo del principal partido de la oposición el PSOE A diferencia del apoyo que P esto el Partido Socialista cuando Rodrigo Rato se presentó a la presidencia del Fondo Monetario Internacional seguidos es candidato al BCE podrá permanecer en el puesto de ministro de Economía hasta que lo ratifique el Consejo Europeo a finales de marzo otra situación sería que decidiera dimitir de forma automática como ministro de Economía hasta tomar posesión como vicepresidente del banco ser a este movimiento adoptado de común acuerdo con Rajoy que en ese momento debería realizar un ajuste o una crisis más amplia de gobierno para sustituir a De Guindos hay varios nombres sobre la mesa pero la Cadena SER ha preguntado directamente a dos de los posibles Cristóbal Montoro que dice yo ya tengo bastante con Hacienda Función Pública hay administraciones públicas e Isabel García Tejerina John los decía estoy muy a gusto con la gestión del medio ambiente la agricultura y la pesca y eso es en lo único que pienso en este momento

Voz 0194 14:09 a como nos acaba de contar Nieves el PSOE no apoyará la candidatura de Luis de Guindos para el puesto por estas razones que recordaba esta mañana Pedro Sánchez

Voz 26 14:17 nosotros pedimos que en un puesto de responsabilidad técnica haya un técnico más que un técnico que haya una técnica que sea una persona cualificada mujer experta en el ámbito de la política monetaria todo lo que salga de esos requisitos el Partido Socialista no lo apoyará

Voz 0194 14:37 Joaquín Almunia fue comisario europeo de Economía entre dos mil de dos mil nueve muy buenas noches buenas noches C de acuerdo con lo que estaba diciendo ahora Pedro Sánchez entiende el rechazo del PSOE a la candidatura de Lluís

Voz 18 14:48 dos vamos todavía me candidatura no la posible candidatura de nuevo celo

Voz 0955 14:53 ha habido conversaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista la verdad es que no no se al corriente pero bueno en teoría siempre es bueno que los que aspiran a ocupar un cargo europeo en ese caso muy importante pues tengan un respaldo lo más amplio posible por parte del país que les propone que es el suyo no pero vamos ya le digo que no estoy al corriente se ha habido conversaciones al

Voz 0194 15:16 si se tiene en cuenta esto a la hora de la elección en Europa

Voz 0955 15:19 no se tiene en cuenta por una parte el perfil profesional para un puesto que es de una extraordinaria importancia hay que requiere una competencia en materia de política monetaria ahí de políticas financieras muy muy elevado se debe tener en cuenta también la la integridad personal por supuesto hice debe tener en cuenta desde el punto de vista además es género además de la cuestión de género que es muy importante el consejo de Gobierno del Banco Central Europeo este momento sólo hay dos mujeres de diecinueve más cinco más seis veinticinco miembros lo cual es en representación escasísima de las mujeres pero además tiene que tener en cuenta el caso se va a asumir una responsabilidad que es europea no no se va como embajador de un país sino a ejercer lo mejor posible las competencias exigibles para el buen desempeñó la función ejercerla teniendo en cuenta que allí se va a representar un interés general a ser el Banco Central Europeo que es una institución con un estatus de independencia absolutamente inexcusable no hay que mantenerla

Voz 0194 16:24 a toda costa estamos todos muy pendientes de qué pasa con Luis de Guindos Isabel la vicepresidencia del Banco Central Europeo porque lo cierto señor Almunia es que España ha perdido peso e influencia en las instituciones europeas de un tiempo a esta parte que que cree que ha pasado bueno

Voz 0955 16:42 distinguir lo que es la representación en cargos de máxima responsabilidad de españoles y españolas que es verdad que en estos momentos es muy escasa por otra parte la influencia no depende sólo de eso no digo que no dependa de eso que por supuesto depende pero no depende sólo de eso mire oye el comisario de Asuntos Económicos en la comisión es francés el vicepresidente encargado de esos asuntos en las comisiones el letón el presidente del Banco Central Europeo es italiano ya nadie sólo corría a decir que Alemania no influye

Voz 18 17:18 la nacionalidad no lo es todo pero es verdad que un país con

Voz 0955 17:21 España es inequívocamente proeuropeo la cuarta economía de la zona euro y ahora cuando salgan los ingleses la cuarta economía del conjunto de la Unión Europea pues debe aspirar a tener en puestos de máxima responsabilidad europea a ciudadanos y ciudadanas suyo más que los que tiene ahora no

Voz 0194 17:39 a qué cree que ha pasado estuvo quince más de los que tienen que cree que ha pasado que he visto ha habido esta esta pérdida de estos puestos

Voz 0955 17:46 bueno en el caso de el Banco Central Europeo yo creo que las razones son conocidas no habían puesto en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo de los seis miembros del Comité Ejecutivo de la ocupa un español a José Manuel González Páramo cuando finalizó su mandato que no podía ser renovado por la misma persona pues España aspiró a ocupar ese puesto con otro ciudadano español pero que no reunía el perfil

Voz 27 18:12 el mínimamente exigible para

Voz 0955 18:14 impuesto de esa naturaleza no creo que fue una equivocación en aquel entonces se perdió aquella oportunidad había sido precedido desde la creación del Banco Central Europeo por otro español Eugenio Domingo pero por desgracia murió cuando acabó su mandato al poco al poco de acabar su mandato pero para aspirar a los puestos no son la quiere decir eso de un país proeuropeo que también hay que decirlo soy un país importante en tamaño economía de mi población hay que presentar a la gente que reúne el perfil adecuado

Voz 1552 18:45 bueno esto es lo que hace por ejemplo

Voz 0194 18:48 Portugal se lo pregunto porque si es cierto que Portugal parece que últimamente consigue puestos claves no solo la Unión Europea e también en Naciones Unidas y está está presentando los perfiles necesarios

Voz 0955 18:58 a la tiene el Secretario General de Naciones Unidas donde tiene al vicepresidente saliente del Banco Central Europeo tienen al presidente del Eurogrupo que es el ministro de Finanzas ha tenido en la última comisión al presidente de la Comisión Europea icono una parte desde la que mueve bien

Voz 18 19:16 los peones

Voz 0955 19:18 lo que tiene que jugar para presentar los candidatos adecuados en el momento adecuado para buscarse los apoyos necesarios no la verdad que lo hace muy bien

Voz 18 19:27 no sólo lo está haciendo bien al Gobierno portugués

Voz 0955 19:29 la economía portuguesa que va bien y el Gobierno portugués en general está recibiendo notas muy altas en cuantas objeción pero es que además ha sabido moverse con con habilidad con eficacia y sobre todo presentando las personas adecuadas en el momento adecuado pues además de los

Voz 0194 19:46 les hay que moverse España no se deben mover muy bien

Voz 18 19:49 moverse hay que moverse mejor

Voz 0955 19:51 jugando bien las bazas que que tiene cada país con los perfiles adecuados hay hay que utilizar el el momento preciso no ahora yo creo que si presentar mañana a Luis de Guindos como candidato yo creo que hay bastantes posibilidades de que obtenga ese puesto pero no es seguro porque hay otro país en ese momento Irlanda que ya ha presentado su candidato Irlanda es un país mediano de la zona euro pero con muy buenos resultados económicos con muy buena gestión para salir de la crisis de manera clara Hay o con resultados fantásticos ya ha presentado un candidato con un perfil que se adecúa perfectamente al al puesto no no no sé quién ganará el concurso a mí como español me gustaría que lo ganase el candidato o candidata español pero no es seguro eso hay que jugarlas al final no tiene que pasar primero por el Parlamento a las personas que sean propuestas como candidatas después por el Eurogrupo ministros de Finanzas de la zona euro finalmente los jefes de Gobierno tienen que adoptar la decisión como acaban de decir ustedes en marzo no bueno pero hay que hacerlo hay suficiente experiencia llevamos treinta y tantos años

Voz 18 21:07 a la Unión Europea no es la primera vez que tienen

Voz 0194 21:10 hemos tirado a un cargo de máxima

Voz 0955 21:12 a responsabilidades pero que salgan bien las cosas veremos

Voz 0194 21:15 a ver qué pasa tendremos tiempo de hablar los Joaquín Almunia muchísimas gracias y buenas noches le preguntaba yo Joaquín Almunia por la diferencia ya con los puestos que ocupa a Portugal porque aunque las comparaciones son odiosas Bono puede resultar algo sonrojante para España comparar su escaso peso en instituciones internacionales con el peso que tiene Portugal vamos en línea con el corresponsal de la Ser en Lisboa Aitor Hernández buenas noches bueno hay para empezar vamos a recordar los yo creo que los enumeraba se había dejado alguno los enumeraba ahora mismo Joaquín Almunia los puestos que ha conseguido ocupar Portugal en los últimos años

Voz 28 21:47 pues efectivamente Almunia me encerrar a Durao Barroso que cómo recordamos fue presidente de la Comisión Europea vitamina Constancio que precisamente deja el cargo ahora al Consejo Europeo pero además está el jefe de las Naciones Unidas ahora Antonio Guterres tardó un par de años a Mario que acaba de asumir la presidencia del Eurogrupo y además que los portugueses también tienen dos puestos clave es ese de ahí adicionalmente tienen la presidencia de la Unión Astronómica Internacional curiosamente

Voz 0194 22:23 otro cargo que tampoco está mal que tampoco está mal dime estaba no le decía ahora también Joaquín Almunia de lo de moverse bien al margen de tener el perfil el perfil necesario para ocupar estos cargos además moverse bien cómo cómo ha conseguido Portugal ocupan estos puestos que explicación dan

Voz 28 22:41 sí sí sí es un poco complejo en que los candidatos que están enviando evidentemente están muy preparados y tienen una ventaja fundamental sobre los españoles que es el primero de los idiomas lejanía de los portugueses dominan el inglés todos pero además tiene casos como el Mario Centeno que a otras cinco idiomas entonces eso a nivel de lo vi de cara a cara evidentemente ayuda ayuda que él pueda llegar a Berlín y a hablar en alemán con a la canciller Merkel además de eso el cuerpo diplomático portugués pues francamente se mueve se mueve de una manera discreta con la ventaja adicional quiere está ser un país que no tiene una aspiración de llevárselo todo con esto quiero decir que Portugal tiene muy asumido el hecho de que ya ha dejado de ser imperio y que es un país un poco no de ser una división entre definitivamente no eso no país que está compitiendo así con Alemania y con Francia Nicole Estados EEUU bien es en qué sentido el el perfil es otro perfil de un actor que va a estar ahí para velar por los intereses de todos

Voz 0194 23:50 todo esto va a estar ahí para velar por los intereses país neutro pero país que necesito el rescate en dos mil doce

Voz 28 23:57 son usualmente o sea el peso internacional que tiene Portugal hoy en día realmente viniendo viniendo de donde viene exactamente que estamos hablando un país que en dos mil dos se hablaba de un no un Estado fallido pero definitivamente de una economía que no funcionaba en los últimos años eh la recuperación ha sido realmente asombrosa actualmente es una de los a Corominas que mejor le va dentro de la de la era eso tiene que ver también con el que para pasiones y el boom del turismo la realidad es que es que es un factor es el que debe ser reconocido que pese a esa condición pues a lo largo de estos años ha seguido moviéndose este cuerpo diplomático para conseguir que los candidatos portugueses con su preparación consiga ocupar estos puestos

Voz 0194 24:49 pues Hernández muchísimas gracias hasta luego buenas noches venga primera parada para el análisis Cristina vamos a ver a yo no sé si le veremos en la vicepresidencia del BCE porque como decíamos antes con Joaquín Almunia los pasos son diversos

Voz 0436 25:05 veremos la candidatura hombre yo creo que España esta vez sí va a aspirar Hinault me imagino que tenga otro candidato que no sea Luis de Guindos salvo sorpresa de última hora no hay en absoluto otro otro perfil otro nombre que haya surgido el haya puesto sobre la mesa cosa que yo creo que eso lo podemos dar por hecho ir bueno sobre las posibilidades es verdad que hay un oponente que es el el irlandés pero creo que no nos podemos permitir el lujo de aspirar a este puesto sin tener los apoyos amarrados entonces quiero pensar que está todo muy medido me amarrado se ha movido bien como como ha dicho que sea España aspira pues que esta vez lo consiga hay que se dé la batalla yo creo que lo que ha pasado es que se dejó de dar la batalla durante estos años una explicación podría ser una España que siempre es estaba diciendo que si se eleva a rescatar o no pues es verdad que perdía peso en Europa pero Portugal es un ejemplo de Un país rescatado que aún así tiene un

Voz 1971 26:02 da quizá una sobre representación sobre lo que

Voz 0436 26:05 poder real ha dicho Almunia una cosa muy interesante

Voz 1971 26:07 eh que no sólo la capacidad de influencia en las

Voz 0436 26:10 las instituciones de la Unión viene determinada por los cargos institucionales que se ocupan no porque Portugal es un ejemplo de muy buena representación pero tampoco diríamos que Portugal comentaba desde la política europea hay que todo pasa por Portugal ni mucho menos posiblemente consiste más consensos porque no se considera un peligro o no el candidato portugués y esa eso que hablamos de la neutralidad no no genera las reticencias veamos yo creo que habrá candidato español no se me ocurre otro que no sea Luis de Guindos imagino que si se decide dar esta batalla es porque la tenemos

Voz 1971 26:44 sí ya asegurada ahí tenemos lo tenemos amarrado Victoria a ver yo me quedo con con las frases de la magnífica crónica como siempre

Voz 29 26:54 de ahí

Voz 1971 26:57 el desastre en el que hablaba de Imperio británico Nelson Mandela jabalí nadando te y Nautile te das cuenta de que la clase política que recupera hoy la actividad parlamentaria que está completamente adormecida sigue jugando a la política de corto plazo a la política rastrera la política y de descripciones jocosas cuando tenemos tantos problemas encima y uno un ejemplo más es esta especie de

Voz 30 27:29 juego de Mariano Rajoy te digo pero no digo pero lanza un candidato pero luego me un logo no lo aguanto hasta el último minuto

Voz 1971 27:38 para jugar aquí al al despiste que no se me diga que tengo que hacer un cambio de gobierno eso en cuanto a la política del Partido Popular estoy convencida de que Luis de Guindos va a ser el candidato y estoy de acuerdo con Cristina de que espere es casi seguro que lo tienen amarrado porque si no le va a nacer el el mayor ridículo no quiero pensar que Rajoy está jugando al despiste porque no lo tiene amarrado a ver y luego por otro lado bueno pues me parece que la la decisión del PSOE de querer marcar ahora una escenificar una separación con el PP para quitarse el lastre del apoyo al ciento cincuenta y cinco pues me ha aparecido mucho más sensato políticamente europeo la declaración de Almunia diciendo que prefiere que ganó un español al que lo gane un irlandés francamente otras Pedro Sánchez ha dicho que prefiere que gane la española español técnica poco sea ayer a Wayne Guillermo Sánchez a veros quién que española es que es que la la propuesta parte del Gobierno no parte de la oposición y que eso con lo cual Bores pero no que no ha dicho que quiere que ganó en portugués a nivel Irlanda

Voz 10 28:48 DS quiere que gane España

Voz 1971 28:50 ahora que es un brindis al sol bueno en cualquier caso yo me cambio por Guindos esto de tener un buen puesto como el suyo ministro

Voz 10 28:57 economía y que para para ascender y encima no te has que ponen en juego tu puesto hasta que no te lo den hecho que es lo que está pasando hoy hoy esta alguien está contando con los dedos e los votos no les salen las cuentas no le acaban de salir las cuentas que está la cosa apretada no que puede salir yo me alegraría no no me voy a entristece porque sábado un español pero si se juega bien así como se decía antes las ponían a a Felipe II no la las carambolas

Voz 29 29:31 la salida de aquí

Voz 10 29:32 todos creo que era Fernando VII bueno que cada uno tiene su rey preferido

Voz 31 29:35 Dios me perdido que el tema es más

Voz 0194 29:40 hace pública no iba a decir yo pero he pensado no lo voy a decir perdía los dicho

Voz 10 29:43 ya el el el tema también está en que tiene que ser el candidato Guindos además el el presidente tiene que aprovechar para remodelar el el Gobierno porque es que necesita darle un perfil político bastante más amplio pues aprovechar esta situación o no esperar dejar dejar que haga callo como siempre la las cosas pero es que hoy hemos conocido un CIS en el que el la calle Ana ayer o ayer perdón yo que voy con un día de retraso el el que la que gana en valoración en el Gobierno es la ministra de Medio Ambiente y claro lo hace pero lo hará muy bien eh pero no es un perfil político de peso en el Gobierno

Voz 1971 30:25 yo creo que es la las valoraciones cuenta mucho el desconocimiento

Voz 0194 30:28 personaje sea habitualmente los mejor valorados son los que la gente conoce menos no no es cierto eso porque si no yo no

Voz 10 30:35 en este país siempre ha valorado siempre al ministro de Defensa al ministro del interior que son los más conocidos siempre hasta hace poco que ya van perdiendo pero por goleada ir a alguien que no el que efectivamente tiene menos conocimiento público pero siempre ha sido de Exteriores Interior ideas

Voz 0436 30:51 a Suárez el que decía aquello de valorarme menos iguales

Voz 31 30:54 más eso luego también lo decía Julio visita también Juanito de quererme menos y valorarme os al revés valorarme menos lo podría haber dicho lo podría haber dicho también Rosa Díez yo solo

Voz 0436 31:04 de si queda la más valoradas en el tema de la valoración Si me parece un dato exótico pero que no tenga muy en cuenta

Voz 10 31:10 sí pero eso sí refleja el peso político de un Gobierno que era lo que decía

Voz 0436 31:15 cuál es verdad que el interior sí hombre en plena lucha contra ETA el ministro del Interior tener razón en que se le consideraba hombre patina de heroísmo el que era ministro del Interior entonces en ese sentido sí es verdad que una valoración muy concreta alguien que estaba

Voz 10 31:29 no hay ningún bien abre el Gobierno que se acerca al cuatro

Voz 0436 31:31 qué diría el cinco uno pero de la clase política tampoco yo lo que quería decir sobre el tema del PSOE me suena un poco a pretexto no de repente decir cuando llevamos ya muchos meses hablando de la posible candidatura de Guindos porque una cosa hace dos días de bueno es que la pillada al PSOE con el pie cambiado ya está pero bueno que de repente diga no no vamos a apoyar y que sea una mujer es verdad que hay una infrarrojo la presentación de las mujeres en todas las instituciones europeas sólo todos los las financieras pero bueno venía de sí que no que te que es una mujer y con perfil técnico no depende esto no es una propuesta que dependa del visto bueno del Parlamento español sino del Parlamento Europeo de la Comisión del consejo que se reúna el veintidós de marzo no hay cumbre europea en la que se tiene que dar ya el visto bueno final a al que ocupe la vicepresidencia de del Banco Central Europeo y bueno no sé yo creo que sí casi un poco para marcar distancia con el Gobierno en una cosa en la que no es determinante lo que opine o lo que diga esto

Voz 1971 32:26 muy muy bien y se media decía Almunia que es más caro fuera cuando toda la clave de todo el mundo

Voz 0436 32:32 ente mente no pero si no es así y además Guindos tiene una ventaja evidente y es que es muy conocido ya es muy conocido en el Eurogrupo es no es un desconocido que aterriza de repente no para para para ese ese cargo entonces yo creo que bueno al margen de los apoyos que tenga yo creo que el perfil sí lo tiene

Voz 1971 32:51 habla inglés mi yo creo que alguno

Voz 31 32:53 no es lo mismo que después de estos dos esta corresponsal en Lisboa hablando de la importancia de que los políticos portugueses hablan mejor inglesa parecían absoluto

Voz 10 33:03 no sé uno simplemente que lo de los idiomas me parece bien no creo que estemos mandando a nadie que a ninguna institución europea que no sepa idiomas no es legal lo somos

Voz 1971 33:16 perdona hemos mandaba al Tribunal de Estrasburgo a un señor que no hablaban inglés ni francés queríamos queríamos queríamos mandar no lo mal andadas

Voz 0194 33:24 quería morían quería día yo tampoco a dar fue el primer cantidad se queda muy sorprendida de que tú no no yo no quiero mandar a nadie a ningún sitio nadie ningún sitio libre luego volveremos a un tema que tu hablabas ahora de la parálisis del Gobierno del Parlamento porque quiero hablar de la Gürtel Francisco Correa le está cogiendo gusto eso de confesar hoy no lo ha hecho en sede judicial sino en esa comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP ha empezado a la defensiva pero bueno luego se ha ido soltando a preguntas de los diputados el cabecilla de la Gürtel ha vuelto a confirmar la mecánica de pagos de las campañas electorales ha apuntado a Mariano Rajoy como la persona que autorizaba estos pagos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 34:05 por videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro Brown con la mayoría de las veces sonriente las menos Francisco Correa comenzaba diciendo de esta peculiar forma que no iba a ser muy explícito para no perjudicar a su derecho de defensa

Voz 7 34:17 desde luego que sí les digo este contra cada esto no tengo ningún inconveniente de estas con ustedes veintiocho es si hay hay usted del dos cobrar con el acero y estoy hay veintiocho

Voz 1552 34:27 pero se ha calentado ha reconocido la financiación ilegal del Partido Popular tanto en Valencia donde está clarísimo ha dicho como en Génova trece al reiterar como cobraba en negro del PP durante años

Voz 10 34:38 gracias a la trama del tres por ciento a cambio de obra

Voz 1552 34:40 pública en varios ministerios a preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha deslizado que probablemente entre los encausados del PP a cuenta de la Gürtel no están todos los que son todos los que son seis

Voz 7 35:00 yo creo que estos tendrá que está al final quien investiga es el Ministerio Público aquí periodistas es el que decide a quién quieren investigue y quién quién recibe la Diputación no lo sé

Voz 1552 35:13 por su parte José María Guijarro de En Comú Podem preguntaba correas y la trama del PP nacional funcionaba como en Valencia donde el secretario general les decía que iban a cobrar en negro y que parte blanco Correa ha contestado que no le iba a responder ya continuación el diputado preguntado si Rajoy en la etapa en que fue secretario general aprobaba los gastos de campaña

Voz 32 35:33 a que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba

Voz 1552 35:39 para Correa su caso debería llamarse caso PP en lugar de Gürtel

Voz 32 35:44 señor Correa cree usted después de haber leído alguno de estos nombres que hay una trama Correa o más bien hay una trama Partido Popular

Voz 1552 35:52 precisamente yo creo que el Partido Popular el líder de la trama desvelado que en la sede nacional solía verse con Bárcenas Juan Carlos Vera Miguel Ángel Rodríguez y con Pío García Escudero ya ha añadido que se arrepiente de haber trabajado para el Partido Popular la portavoz del PP Beatriz Escudero no ha formulado una sola pregunta Don Vito porque cree dice en su presunción de inocencia Correa ya ha sido condenado por una de las piezas de la Gürtel

Voz 0194 36:17 pero que después hablaremos de la repercusión que puede tener en el Partido Popular y también en el lo lo que utiliza ciudadanos todo esto de la corrupción y del esta declaración pero Pozas que la declaración de de Correa esta vez en sede parlamentaria a través de videoconferencia pero se de Parla

Voz 10 36:33 me gustan más las declaraciones en sede judicial porque se le puede preguntar por los años no claro es que habla de cómo se pagaba a las las campañas electorales cuáles es importante es importante estamos hablando de dos mil tres Europeas dos mil cuatro nacionales con con el candidato Mariano Rajoy al frente dos mil siete como han aparecido ya datos en sede judicial dos mil ocho otra vez con el candidato Mariano Rajoy es es importantísimo es importantísimo de momento parece que se que queda acreditado el dos mil cuatro se está investigando el dos mil siete que fueron andaluzas puede ser dos mil siete dos mil ocho fueron andaluzas se está se está investigando a eso pero es que declara es que es un arrepentimiento a la medida no hundidas arrepiente de un poquito otro día se arrepiente de otro claro es evidente que cuando cuando él dice algo que no cuadra con lo que con lo que nosotros tenemos encima de la mesa pues no le creemos cuando cuadra un poco pues decimos que bien que sea arrepentido lo de hoy dietario general sabe is it permite los gastos yo es que en yo no necesito que lo diga Francisco Correa ni en ninguna sede es que el secretario general sabe es cómo se pagan las cómo se pagan las cosas en dos mil cuatro el señor Mariano Rajoy le hacen mil fotos para los carteles sabe quién se las hace sabe que gente está allí dirigiéndose a campaña Isabel que que hay una empresa por medio que se llama Rial Green claro pero es que por esa campaña que sabemos todos porque está demostrado que había en una empresa de la Gürtel al GREIM organizando la que además cobraba del Partido Popular y subcontrataba con una multinacional como McCann con una empresa catalana de de un publicista catalán del repartían ellos el dinero resulta que no hay nadie procesado por eso tenemos entonces el secretario general me equivoco era Javier Arenas me parece que sí que tenemos a Jesús Sepúlveda que está procesado pero no por eso está por otras cosas a las cosas que hacía en su localidad para ser alcalde tenemos Ana Mato que no están y procesada que es por los confetis y lo los cumpleaños de los hijos y tal claro es que lo de los payasos como que me resbala un poco yo prefiero saber si las elecciones de dos mil cuatro se hicieron legalmente o no se hicieron legalmente fue el Partido Popular dopado o no fue dopado a esas elecciones

Voz 33 39:05 hasta dónde sabían hasta donde sabían

Voz 10 39:09 la directiva la dirección del partido que estaba la trama Gürtel detrás porque nosotros hemos pública o las fotos que que les hicieron a todos esa foto que decía de Rajoy en al decir nosotros digo Interviú pero que no me acabo de acostumbra claro es que los informes estaban allí los informes de retoques los informes de reparto del dinero quién se lo llevaba lo que no está demostrar Gines PAC eh pero Pax se llevaba el doble que los demás con lo cual se supo el siendo los demás aparecer Jesús Merino usa gente relevante del partido es aquel que se debe ser

Voz 1971 39:47 de ese un fiel ya te ves bien gordo Victoria de todas maneras a mí sí me parece interesante porque yo creo que ha al señor Correa tuvieras una Coca Cola cero dos dos dos y está dispuesto a Cannes

Voz 0194 40:02 la tranquilidad cantar La Traviata en ya empezado

Voz 1971 40:04 en este llamas cómo ve que triunfa y que salen en los periódicos y todo eso pues está encantado de haberse conocido ha empezado con un tono justamente chulesco intolerable su con su comparecencia vía plasma pero al final ha acabado señalando a Mariano Rajoy que hasta ahora en las comparecencias en los juzgados como le pillamos más cerca otros a los que señalar con el dedo y además con pruebas pues ha ido quiere

Voz 0436 40:28 desde que va ampliando el campo de la denuncia cosa que

Voz 1971 40:30 está muy bien para que averiguamos al final que es toda esta mierda con perdón del caso Gürtel tiene razón a tiene razón Alberto dice que esto es un arrepentimiento a medida pero a mí lo que más me llama la atención en estos momentos es después de otras declaraciones de Correa se evidencia absolutamente la necesidad perentoria ya angustiosa que tenía el Partido Popular de financiarse con dinero público mediante contratos negro porque como se puede confiar en un personaje de semejante calado

Voz 10 41:05 pero tú fíjate que la hablado de la financiación que ya lo han explicado que la filas del PP en Valencia es como en toda España no perdone no está es que no es igual es que la han explicado la de Valencia y aún no hay ni una sola prueba de ese tipo en la de Madrid

Voz 1971 41:19 claro pero ya vendrá ya venderían

Voz 10 41:22 anda que llevamos un paso como que no va al final llegamos

Voz 0436 41:26 llevamos desde el dos mil nueve No que se produjo la detención de Correa o sea que yo tengo una cierta versión hacia los arrepentidos todo como has dicho arrepentidos de qué tipo ahora la Brigada la medida yo los llamo los arrepentidos sobrevenido yo creo que el único arrepentido que hay en este país en Marjaliza que es verdad que en cuanto le encarcelaron dijo yo voy a hablar antes de que la Fiscalía pidiera cualquier tipo de pena estamos ante una sede arrepentido y uno de ellos es Correa eh tenemos más lo hemos visto en el juicio de la Gürtel valenciana en la que han visto que tiene un horizonte judicial terrible que ya saben que van a ser condenados y que el único intento es en que la que la pena sea la menor posible y entonces bueno pues en esa en esa en esa confesión pues tú decías prisión las confesiones ante los tribunales también ante los tribunales la gente dice cosas muy disparatadas y no necesariamente Berta

Voz 0194 42:17 Simone sí pero no necesariamente verdad porque

Voz 0436 42:20 afortunadamente no está obligado a declarar en su contra en este país y Correa creo que revelar revelar revela algo nuevo no no ha revelado nada nuevo nada que no se sepa nada que no haya aparecido en los casos salvo que diga si yo creo que Rajoy era el que firmaba ya otra suposición ha cuando lo han dicho y usted cree que esta han que están todos los que son no pues a lo mejor no están ha hecho hay una especie de disquisición era algo nuevo algo revelador Él mismo ha admitido que tampoco podía hablar de ir más allá porque bueno él está eh te no puede comprometer su derecho de defensa y su abogado lo había dicho que el día que según que cosas no podía hablar sí creo que ha sido absuelto no chulesco el principio sobre todo con el portavoz del PSOE casi un enfrentamiento a cara de perro luego las gracietas de las coca colas pero no creo que haya revelado realmente nada sustancioso más que bueno pues ver a Correa por plasma que siempre tiene su gracia y creo que es

Voz 1971 43:12 la primera vez que mencionó el nombre de Mariano Rajoy

Voz 0436 43:15 bueno no lo veo claro la Slam preguntado que Mariano Rajoy son pues sí claro pues si el señor Correa piensa que si eso es una garantía de muchas cosas eh

Voz 10 43:26 la vuelta pero hay que hay que ver el los periodos de de los secretarios generales del Partido Popular

Voz 1071 43:33 no porque si estamos hablando de procesos electorales

Voz 10 43:36 en paralelo con secretarios generales tenemos

Voz 1971 43:39 la verdad que no tenía del todo eso la instrucción de la primera etapa de la Gürtel por eso te digo que no Cascos han aclarado

Voz 0436 43:52 todos pero además como testigos en ni siquiera como impunes

Voz 10 43:55 el tema de los procesos electorales empezado diciendo que no tengamos esperanzas porque no van a llegar a ningún sitio porque ya se podía haber llegado hay material suficiente desde el dos mil cuatro y dos mil tres no se ha ido a han emulado van a la sectorial de Valencia por eso por ahí puede ir creciendo pero si alguien dice que el secretario general de un partido no tiene control sobre los gastos electorales y un control cercano habrá que habrá que empezar a cotejar elecciones

Voz 1971 44:22 claro los generales pero en Abiyán empecemos no empezó

Voz 10 44:25 hemos ha dicho Mariano Rajoy efectivamente Mariano Rajoy fue secretario general en un momento determinado pero pero después estuvo Acebes antes estuvo Arenas de pues estuvo María Dolores de Cospedal aunque

Voz 31 44:38 la posterioridad verdad quedamos

Voz 0436 44:41 Rajoy llega a la secretaría general cuando Aznar le nombra candidato Llera una manera de sacarle del Gobierno dar un cargo en el partido Iker fue cuando sacó de la secretaría general Arenas que que le sustituyó en la vicepresidencia pero en aquel momento el señor Rajoy no estaba actuando como secretario

Voz 0194 45:00 al el partido sino como candidato del PP es decir

Voz 0436 45:03 no no se dedicaba a la gestión ordinaria de las tareas secretario general porque lo que llegó a desembarcar en Génova para dedicarse a su campaña electoral no se Force

Voz 10 45:13 hemos en el debate se queda no me da lo mismo

Voz 31 45:15 sí claro que lo cada día al juez y a la secretaría general por que va a enterar

Voz 10 45:22 era el secretario general pero Javier Arenas era el el jefe de campaña

Voz 33 45:26 en en el en el equipo de campaña estaba el

Voz 0436 45:30 el procesado para tener un acuerdo de cadena

Voz 1971 45:32 o fuera el responsable ahora pero también una cuantos no participó ahora la vuelta a hablar

Voz 0194 45:37 hemos de como la declaración de Correa se convierten munición para ciudadanos íbamos a ver si el bebé sano no están nerviosos por ciudadanos

Voz 0194 50:11 las en el análisis Cristina de la Hoz Victoria Lafora y Alberto Pozas nos íbamos a la pausa escuchando y analizando las declaraciones de Francisco Correa hoy en la comisión del Congreso a través del plasma y con dos Paco las cero Salas ha perdido por si tiene que seguir habla Do it reacción política esto bueno pues el socio de investidura del Partido Popular Ciudadanos amagado con romper el acuerdo si Rajoy no toma medidas contra los corruptos dentro de su partido vamos a escuchar

Voz 1971 50:36 de Rivera sigue Rajoy protegiendo los correos

Voz 41 50:39 Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido yo quiero que sea especialista en echarles creo que esa especialistas en que no se sienten en el Senado España no se merece un presidente que tapa la corrupción ligada el señor Rajoy quiere ser presidente de gobierno y quiere agotar esta legislatura tendrá que cumplir los puntos de la investidura por qué tener palabra para ser presidente de Gobierno no hay que engañar ni enredar a los ciudadanos y a los socios investidura en los partidos políticos