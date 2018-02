Hora 25 (07/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:23 hola buenas tardes la hoja de ruta diseñada por Puigdemont que su investidura no convence ni Esquerra ni a la CUP al menos de momento el ex president de la Generalitat les ha planteado dos investiduras una simbólica en Bruselas el dieciocho de febrero otra efectiva en el Parlament el veintiuno o veintidós de este mes previa modificación por la vía de urgencia de la ley de Presidencia de la Generalitat según ese plan el Gobierno efectivo y el Parlament sería casi meros ejecutores de la política diseñada por el Gobierno fugado Jones para Cataluña cree tanto en ese plan que hoy el sarta di llegaba anunciar que hoy mismo o mañana se anunciaría el acuerdo Esquerra desconfía tanto de esa idea que Sergi Sabrià ha querido rectificar la propia harta

Voz 1951 01:01 Palin volverían a menos íbamos ya que estas nuestra voluntad y es compartida por el resto de las fuerzas independentistas poder explicar públicamente el sapo ser esta tarde mañana

Voz 3 01:11 a un acuerdo y importante a unas Cory para un vasto

Voz 4 01:15 no priorice hemos la fecha mañana no será puede ser quizá más adelante esto aseguró nos permite tener un acuerdo más amplio mejor que no satisfaga a todos

Voz 0194 01:25 que pese al adelgazamiento al que se sometió en las últimas elecciones sigue siendo necesaria para sumar la mayoría absoluta y hoy el mismo partido que forzó la caída de Artur Mas ha entre ha abierto la puerta al sacrificio de Carles Núria Gibert

Voz 5 01:36 cerca está en Parla únicas término dan concretar una vi es verdad

Voz 6 01:40 que estamos hablando y que estamos intentando concretar una vía para investir la primera opción que tenemos las fuerzas republicanas en el pleno pero para nosotros no es una cuestión sólo de personas sino que aquí lo que importa es que no sea el Tribunal Constitucional

Voz 5 01:54 en nos marque la manera el día la hora y lo que tenemos que pensar por su día logra calcando a eh

Voz 0194 02:02 el tiempo pasa y los letrados del Parlament siguen sin acabar su informe sobre la investidura y los plazos reglamentarios iremos a Cataluña en primer lugar después escucharemos al ministro y candidato de Guindos porque eso es lo más interesante de su candidatura que no piensa dejar el ministerio hasta que no sea elegido Guindos intenta rebatir el argumento de quienes cuestionan su grado de independencia por llegar al BCE desde la política

Voz 7 02:23 yo creo que lo importante es pues es que la persona que sea elegida defienda la independencia y la profesionalidad del Banco Central Europeo yo siempre lo he hecho como ministro

Voz 0194 02:34 Ciudadanos es de los grandes partidos el único que apoya esa candidatura la voz más crítica hoy ha sido la de Podemos

Voz 1951 02:40 parece una mala idea por tanto que al Banco Central Europeo llevemos a una persona que es insisto el representante y siervo de los buitres financieros y por tanto que no va a hacer ningún servicio como no lo ha hecho en toda su trayectoria para las personas para la ciudadanía además escucharemos la declaración en el caso Gürtel de otro de los acusados Pedro

Voz 1715 03:01 concreto empresas recién fue vicesecretario del PP de Valencia David Serra que se ha desvinculado de cualquier irregularidad pese a su cargo hoy a las evidencias que hay en su contra Serra ha defendido que él nunca tomo decisiones sobre las campañas del dos mil siete y dos mil ocho en Valencia el ex presidente Camps ha declarado durante algunas horas ante el juez que ha abierto una investigación secreta por la adjudicación de las obras del circuito de Fórmula uno Camps ha quedado en libertad sin medidas cautelares que esta mañana se mostraba tranquilo

Voz 8 03:26 es todas hizo fenomenal si es sobre eso todo seis darse lo puedo asegurar la admiración autonómica eso administración extraordinario pero es que estamos puestos te preguntando sobre algo que alguien ha filtrado que me encantaría saber quiénes porque yo no sé ni si es eso o es otra cosa es otra cuestión

Voz 1715 03:41 viajaremos a Alemania Merkel y Schulz en la derecha y la socialdemocracia han cerrado definitivamente el acuerdo para una nueva gran coalición Schultz deja la presidencia del partido para centrarse en el puesto de ministro que ocuparán el nuevo y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:55 buenas tardes dentro de hora y media comienza a la vuelta de la semifinal de Copa entre Sevilla y Leganés en el Pizjuán se decide el primer semi finalista de la Copa recordemos la eliminatoria marcha empate a uno del partido de cara al partido de mañana entre el Valencia y el Barcelona el portugués Guedes entra en la convocatoria de Marcelino aunque no será titular mañana en el equipo valencianista ya en el Barcelona Piqué ha entrenado con normalidad esta tarde parece recuperado de su lesión y apunta a titular mañana en el equipo de Valverde

Voz 0978 04:21 Nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes la próxima noche va a ser gélida en todo el país además con algunas nevadas en puntos costeros tanto del Cantábrico como del Mediterráneo de aumentó antes de la medianoche ya estaría dando en todo el interior heladas fuertes mañana a primeras horas en puntos de montaña en pueblos de montaña mínimas por debajo de los diez grados bajo cero después va a hacer muchos suelen la mayor parte del país pero apenas calentará máximas de cinco a diez grados en la Península y Baleares en Canarias máximas alrededor de los quince nubes activas en Baleares con algunas tormentas sobre todo en Menorca y Mallorca y atención a la nieve que puede seguir cayendo en prácticamente cualquier cota en el País Vasco Cantabria

Voz 4 04:58 también al norte de Burgos

Voz 0978 05:00 bélica la próxima madrugada también nevará en la mitad este de Cataluña severa nevar en algunos puntos costeros esta nieve cuajara sobre todo a partir de los doscientos metros

Voz 1715 05:09 la empieza a veinticinco Pedro nada mejor que una noche gélida para escuchar la radio para escuchar hora25 claro que con algunas indicaciones que tienen que seguir hoy hay carrusel a partir de las nueve de la noche así que si quieren escuchar hora25 tienen que marcharse pasarse por la onda media Si tu ciudad hay una emisora de onda media sino a través de cadena ser punto com de nuestra página web no garantice en qué punto es o de la aplicación móvil de la Cadena Ser por cierto que el próximo trece de febrero se celebra el Día de la radio nuestra fiesta la vamos a montar con ustedes no significa que vayamos a invitarle a cenar beber les invitamos a que vengan a la radio esa es la fiesta decía de la radio venir a ver la radio a ver hora25 pueden apuntarse en un formulario que ya está disponible a punto com o que pueden encontrar en las cuentas de Hora Veinticinco en redes sociales hace cuanto antes noticia Iberia Nacho por Mora buenas noches

Voz 4 06:03 vuelo Davy vuelta a París con Iberia por cincuenta y ocho euros Ése es el resultado de una de las

Voz 9 06:08 pastas de la semana pasada de Iberia punto com

Voz 4 06:11 tú también puedes conseguir uno de estos precios reducidos para volar al destino que quieras entra en las subastas de Iberia en iberia punto com a pujar por él

Voz 10 06:21 hora veinticinco viven en la sombra entre nosotros todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan por qué a mí te han subido el precio

Voz 11 06:31 seguro de tu coche o moto vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro o cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 12 06:44 mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos el primer día se quiere Jorge Jorge Tomé

Voz 1673 06:48 ante su papilla que el segundo día de parque dejó

Voz 1280 06:50 ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más en Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en sesenta países con tu apoyo podemos lograrlo llama al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y comparte lo que importa

Voz 13 07:09 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza ten toma ansiado me porque han sido mes contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 2 07:22 no tenías porque los gastos de hipoteca que es probable que tenga las cláusulas suelo de da a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:46 Pedro Blanco y siete minutos siete y siete en Canarias Cataluña ya saben insistía en que tenía un plan para investir presidente a Carlas pus de mono y hemos conocido algunos detalles más de seis de Accra algunas cosas es peregrina que en otras es sencillamente inviable por ejemplo según publicaba La Vanguardia el calendario que maneja Puigdemont ya veremos si finalmente se confirma vamos y lo intentan el ex presidente catalán propone una doble investidura una el día dieciocho pero en Bruselas simbólica otra el XXI el XXII en Barcelona en el Parlament previa reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat reforma de la que hoy se han conocido también una parte de la literalidad de las intenciones del grupo parlamentario donde Carles Puigdemont vamos a Barcelona por fuera

Voz 1084 08:31 una de las vías que ha planteado en las últimas reuniones para desencallar el inicio de la legislatura sería una doble investidura hoy La Vanguardia le pone fechas gracias a un documento que la CUP ha hecho llegar a sus bases el plan pasaría por una primera investidura al dieciocho en Bruselas sería absolutamente simbólica ya que elegiría pues Yamón lo que se conoce como una asamblea de cargos dos eso es diputados alcaldes concejales independentistas la segunda investidura la oficial sería en el Parlament tres o cuatro días más tarde probablemente ya que elegir apuntamos acarrearía consecuencias judiciales sería otro candidato de Junts per Cataluña pero a su vez el periódico ha publicado otra de las vías que se ha puesto en marcha en los últimos días y que de hecho es contradictoria con lo que acabamos de contar es que consistiría en cambiar la ley de la presidencia añadir un párrafo para permitir explícitamente que el candidato a la investidura Kutxa Mon pudieran no estar presente en el hemiciclo eso implicaría tener que convocar un pleno que sin duda sería otra cita polémica en él

Voz 1715 09:29 ah bueno que haya un plan no significa en ningún caso que ese plan sea la solución al bloqueo de hecho Esquerra Republicana no termina de compartirlo en las últimas horas el independentismo ha vuelto a dar muestras de estar algo más que Cuarte Yus Per Cataluña anuncia un acuerdo inminente Esquerra niega que sea tan ir inminente ocupa sume en público que llegado el caso podría prescindir de Puigdemont volvemos a Barcelona Pablo Tallón ya es la tercera vez en el último mes que Jones parca

Voz 1673 09:57 afirma sugiero filtra que existe un acuerdo con Esquerra que poco después los republicanos acaban desmintiendo hoy mismo se ha vivido un nuevo episodio de esta secuencia de meter presión por parte de unos mientras los otros será quitaban de encima

Voz 3 10:09 no jugué explica publicamente que se tarda Dama a un Ascoli para un bar

Voz 1673 10:14 a a Iker mientras el de Cataluña firmaba en TV3 que entre hoy y mañana ya se explicaría públicamente el acuerdo Sergi Sabrià da Esquerra replicaba que no que en todo caso más adelante lo cierto es que fue el republicanas celebran dicen que Cataluña se haya movido del investiga Ramón y luego ya veremos qué hacemos aunque advierten que algunas de las propuestas planteadas como reformar la ley de Presidencia para investir la distancia es entre muy difícil e imposible no serviría para tener un efectivo también sede sentí penden de las fechas que hoy publica La Vanguardia ya hay quien recuerda que no es muy inteligente celebrar el acto de Bruselas el dieciocho de febrero cuando Marta Rovira Marta Pascal o Artur Mas tienen que declarar el diecinueve o el veinte

Voz 1715 10:56 no eso de que algunas cosas no son muy inteligentes simplemente engarza con otras cosas muy poco inteligentes que sí han venido haciendo hasta ahora aunque lo de las fechas es una hipótesis como otra la cualquiera que es probable que termine por no confirmarse como hemos estado filmando ninguno de los planes que andan manejan que en fin que siguen sin saber cómo hacerlo ya saben que desde que se fugó pues de cuenta con el apoyo de un agente de los Mossos d'Esquadra que está de vacaciones y que sigue trabajando como escolta del ex presiden la Consejería de Interior está en manos del Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto un expediente es más que probable ese expediente acabe con una sanción por falta

Voz 0125 11:33 es muy grave Ana Terradillos qué tal buenas tardes y el escolta de Puigdemont El sargento de los Mossos Luis Scola recibió el pasado veinticinco de enero la notificación de una apertura de expediente disciplinario la Dirección de Asuntos Internos de los Mossos decidió abrirles expediente después de una información reservada que apunta la idea de que facilitó la huida al ex presidente de la Generalitat según fuentes de la Policía autonómica la Aday la Dirección de Asuntos Internos baraja ahora la posibilidad incluso de sancionarle con una falta muy grave según el reglamento de los Mossos una sanción de este tipo puede suponer hasta seis años de inhabilitación del cuerpo además de la retirada del sueldo a pesar de que durante estos tres meses ha mantenido la idea de que este sargento estaba en excedencia lo cierto es que está de vacaciones el sueldo que sigue recibiendo lo paga la Generalitat de Catalunya

Voz 1715 12:18 Ciudadanos ha visto crecer sus opciones electorales a la sombra de la crisis catalana cuanto más se retrasa la solución cuanto más se enquista el problema más cerca el partido de Albert Rivera al Partido Popular así que Cataluña ha sido y el argumento de la la primera refriega del primer encontronazo el nuevo curso parlamentario entre Rivera y Rajoy el primero le pedía el segundo que se prepare para asumir alguna responsabilidad se acaba demostrando se que la Generalitat utilizó dinero del Fondo de Liquidez Autonómica para los gastos del uno de octubre el segundo les respondía que se está equivocando de adversario

Voz 14 12:52 por eso Rajoy pues yo le diría que quedemos tranquilos si no hubiera visto lo que dice el juez de instrucción del juzgado número tres de Barcelona dice que parte o todo el dinero que fue alumno tú eres el destino del Fondo Liquidez Autonómico yo le tomó la palabra ser Rajoy lo que usted ha dicho ha dicho que no se destinó céntimo yo le preguntó si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al fondo de liquidez autonómico quién va a dimitir

Voz 0194 13:14 no hay ningún informe de nadie que diga que con el Fondo de Liquidez Autonómica opción pagado los gastos a los que usted hace referencia no se equivoque de adversarios el problema en Cataluña no es un problema que haya organizó el Gobierno sino los responsables ello yo a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que aquí en debe criticar que solo respondió

Voz 1715 13:38 ya saben que el PP pretende hoy una condena por rebelión no pueda ser indultada el ministro de Justicia apela al siempre resbaladizo argumentos de qué es lo que la gente quiere

Voz 15 13:47 parece que tenemos la fuerza moral de poder decir que queremos que la legislación se adecue a lo que es una verdadera demanda social en este momento

Voz 1715 13:55 el PP promoverá ese cambio legal y Ciudadanos lo va a apoyar en eso estos dos partidos parece que no van a bloquear al Parlamento

Voz 7 14:01 nosotros no necesitamos ese tipo de sujeción porque cuando nosotros gobernemos aseguró que nunca jamás de los jamás es vamos a indulta

Voz 16 14:11 dar a un reo de rebelión o de o de sedición

Voz 7 14:15 en todo caso si el Partido Popular y el Partido Socialista se quieren poner esa sujeción a sí mismos para evitar la tentación de ese indulto nosotros lo apoyaremos

Voz 1715 14:23 el PSOE cree que en esa propuesta allí en parte una especie de columna de humo que permite ocultar otras cosas Margarita Robles

Voz 1951 14:31 es que se trata de tapar sus problemas de corrupción poniendo el foco en otros delitos por lo tanto el Partido Socialista no se niega a estudiar cualquier enmienda como no lo hacemos nunca pero pensamos que esta propuesta tiene por objeto tapar la alarma ante los indultos que el Partido Popular está dando a los corruptos y su tolerancia con la corrupción

Voz 1715 14:51 si para el PDeCAT Se trata de un mecanismo de venganza Carles Campuzano

Voz 0017 14:55 forma parte de la idea

Voz 17 14:57 se ha de venganza con la que el Partido Popular pretende aplicar la justicia mensajes que pongan el acento en la idea de que debe están sólo de castigarse aquellas personas que cuestionan democráticamente la unidad de España forma parte de una cultura llamarada de puro franquismo

Voz 1673 15:18 han esperado casi hasta que sonar el silbato

Voz 1715 15:20 para anunciar la candidatura de Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo se podría pensar que Rajoy aprueba el tiempo para retrasar una crisis de Gobierno visto lo visto podían haberlo hecho cualquier otro día porque de Guindos dice que va a seguir en el cargo hasta que sea elegido sí es que sea elegido y eso se sabrá en más sonidos del coche

Voz 1468 15:40 en el inicio de su despedida no seguirá formalmente del Ministerio hasta el veintitrés de marzo Si la nombran candidato Luis de Guindos no ha ahorrado logros de sí mismo Leire cajas decretos que llevan su nombre ley sobre Desahucios prima de riesgo sesenta y siete puntos necesita el apoyo de catorce países europeos Hypo los contactos que está manteniendo el y Rajoy la cosa parece fácil

Voz 7 16:00 los apoyos se cuenta con ellos no no se cuentan de alguna forma en público pero vuelvo a repetirle en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para

Voz 9 16:13 cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada

Voz 1468 16:15 no cree que el salto automático de un puesto político no técnico perjudique la independencia del Banco Europeo sobre las críticas del PSOE contra la excesiva presencia masculina en el organismo bancario Luis de Guindos decía

Voz 7 16:26 por supuesto que es un tema vital lo vuelvo a repetir de estoy convencido que va a ir avanzando de forma clara hay en estos momentos una únicamente una consejera

Voz 18 16:36 sí la prestación de de

Voz 7 16:38 fue de lo más nominada hay propuesta por el Gobierno alemán y estoy convencido que cuando acabe este proceso de renovación en los próximos dos años fuera mucho mayor equilibrio no que es algo que como decía anteriormente es imprescindible

Voz 1468 16:52 ha querido comentar qué persona podría sustituirle en el Ministerio porque es un asunto comentaba que compete solo

Voz 1715 16:57 a a Mariano Rajoy como casi todo en Europa casi nada ocurre sino es con la bendición alemana sí que podríamos imaginar que Luis dentro vaya a ser elegido vicepresidente ABC con la bendición de Merkel hoy la canciller y el líder socialdemócrata han cerrado definitivamente el acuerdo que debe poner fin a cinco mil desde interinidad una vez más Alemania va a vivir una gran coalición alemana vamos carné Milla

Voz 0391 17:19 el líder de los socialdemócratas Martin Schulz ha confirmado a los suyos que asumirá el Ministerio de Asuntos Exteriores del futuro gobierno alemán que renuncia lidera el espere puesto para el que propone al actual secretaria general Andrea Nahles los socialdemócratas han conseguido tres de las carteras más importantes del Ejecutivo la de Exteriores Finanzas y trabajo ya ha suscrito un acuerdo con los conservadores de Angela Merkel y sus socios bávaros del que todas las partes han dicho sentirse satisfechas

Voz 19 17:44 tiene matizó ex se estime que me han llamado a ABC estaban

Voz 0391 17:48 la canciller Angela Merkel se ha mostrado convencida de que el acuerdo puede ser el fundamento para un Gobierno estable en Alemania y que muchos esperan de ellos en el mundo pero será a los militantes del SPD quienes voten entre el veinte de febrero y el dos de marzo si quieren que su partido forme parte de otra nueva gran coalición un resultado que será vinculante

Voz 10 18:06 hora veinticinco

Voz 4 18:09 recibo hizo un recibo dividida entre doce es menor recibo

Voz 1951 18:15 con BBVA plan estar seguro puede saber

Voz 20 18:17 para el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informante

Voz 21 18:24 en BBVA BBVA creando portón

Voz 13 18:28 ciudades

Voz 1673 18:31 aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 22 18:43 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct

Voz 2 18:51 punto es es un gran misterio pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan

Voz 11 18:58 por qué a mí site han subido el precio del seguro de tu coche o mutuo vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro o cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutuo apuntó es este viernes

Voz 9 19:15 hay un bote de noventa millones de euros en el euro Chuck

Voz 23 19:24 de la ONCE en botes de noventa millones

Voz 2 19:27 y además un segundo premio de veintiséis

Voz 23 19:29 de millones de euros Eurojust tutela la once

Voz 2 19:33 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 19:39 las ocho y diecinueve siete diecinueve en Canarias eso Gürtel hoy ha declarado en el juicio otro de los acusados David Serra fue número dos del PP en Valencia se encargaba por tanto de labores que tenían que ver con organización del partido ha optado por la estrategia del yo yo pasaba por allí pese a su cargo la sus responsabilidades en el partido ha negado incluso que tuviera nada que ver con los pagos que él mismo autorizaba Miguel Ángel Campos

Voz 1552 20:03 David Serra apunta Ricardo Costa Serra era el responsable de Organización pero no sabía nada nada de nada de facturas au talones a la Gürtel aunque los firmase de correos electrónicos con presupuestos enviados por la trama Kenny habría ni por supuesto de pagos en B

Voz 24 20:17 jamás me dijo a mí el señor Costa que habían pagos

Voz 1552 20:21 Serra ha incurrido en varias contradicciones que desacreditan su testimonio como cuando ha negado que supervisar se actos del PP y la fiscal le ha exhibido una grabación con el bigotes en la que si los organizaba o cuando intercedió con el empresario Enrique Ortiz para que pagase a la trama actos electorales del Partido Popular en las grabaciones en lugar de dinero Pedro Serra se refiere a magdalenas o bizcochos al juez José María Vázquez le ha llamado la atención

Voz 1715 20:46 a usted la palabra

Voz 4 21:05 pocas veces he visto en testimonio tan inverosímil ante un tribunal como el de David Serra según fuentes del procedimiento

Voz 1715 21:12 hacia el ex presidente Camps suma una imputación más en este caso por la construcción del circuito de Fórmula uno el juez ha abierto una causa secreta utilizando la terminología vamos a escuchar para saber si se movió de manera más o menos regular magdalenas o bizcochos bueno la causa es secreta y no parece inquietar mucho al propio Camps que esta mañana se mostraba absolutamente confiado vamos a Valencia Amparo

Voz 0122 21:33 los casi tres horas ha estado declarando ante la magistrada que instruye esta nueva pieza relacionada con irregularidades en la concesión del diseño y obras del circuito urbano de Fórmula uno Francisco Camps ha contestado a las preguntas de la jueza porque él ha dicho después no tiene nada que ocultar aunque ha sido apercibido por la magistrada para que no desvelen nada de lo declarado ni de la causa que ha sido declarada secreta sí que ha dicho que tiene total tranquilidad y la certeza de que hizo algo extraordinario en relación a la Fórmula uno ya otros eventos que ha reprochado al actual Gobierno de la Generalitat no reconocerle

Voz 8 22:07 tranquilidad absoluta en la conciencia eh de haber hecho algo creo que extraordinario para Valencia hoy Valencia tiene muchísimos millones de turistas que no habrían venido si no hubiese sido porque con algunos eventos de aquel momento Graziano no era tan conocida creo que hoy quiénes están gobernando deben al menos ser conscientes aunque no puedo decirlo con la boca grande que gracias a tantas cosas como se pusieron en marcha hoy Valencia es un referente turístico de primer orden

Voz 0122 22:34 hoy también han sido llamados a declarar por la misma causa el que fuera conseller de Infraestructuras Mario Flores eso secretario autonómico Victoriano Sánchez barca Angel

Voz 1715 22:43 la corrupción ha vuelto al debate para en la primera sesión de control del año al debate parlamentario eso es uno de los hilos del que no deja de tirar podemos hoy Pablo Iglesias ha echado mano de la confesión de Ricardo Costa ante el Tribunal de la Gürtel

Voz 1663 22:58 a ustedes señor Rajoy no luchan contra la corrupción ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción visado porque porque si los delitos de corrupción no prescribirán algunos de ustedes a los mejores

Voz 0194 23:20 el lema intervención señor Iglesias se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años que está hoy en los tribunales en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública usted mismo

Voz 1715 23:33 hoy no tenemos segunda hora del programa y fútbol tenemos información desde las diez y análisis en la tertulia y Milagros Pérez Oliva Eduardo Madina y Javier de Lucas Éstas son las claves del día

Voz 0873 23:43 pido disculpas a los oyentes de Hora veinticinco y a mis compañeros de tertulia de hoy porque la que les voy a proponer no es una de esas noticias de las muchas que nos ocupan y preocupan irle las que seguramente ustedes han escuchado leído esta tarde ha asistido en el Aula Magna de la Universitat de Valencia la entrega de los Premios Manuel Castillo solidaridad y cooperación puede parecerles una noticia local pero no lo es no revela un caudal enorme de esfuerzo positivos en este caso de docentes de investigadores de artistas de periodistas de organizaciones no gubernamentales que hacen lo mejor que se puede hacer y que tiene el mejor premio darse a los demás no es una noticia local y sobre todo es una magnífica noticia que tengamos ese caudal en el que casi nunca reparamos

Voz 1715 24:43 nosotros regresamos a las diez de la noche a través de la onda media de la cadena SER de la web de La Ser Cadena Ser punto com de la aplicación de la SER en los dispositivos móviles

Voz 26 24:57 él

Voz 9 25:05 hora veinticinco Madrid buenas tardes la Unión Europea haya trasladado a la comunidad

Voz 1951 25:20 algunas de sus dudas sobre el decreto del Gobierno regional para

Voz 1468 25:23 volar los pisos turísticos lo anunciado aquí en la SER el caos

Voz 1951 25:26 Tejero de turismo Jaime de los Santos la directora general del ramo estuvo la pasada semana en Bruselas donde los representantes de las instituciones comunitarias explicaron que partes de ese documento no

Voz 4 25:35 convencer plantean muchas preguntas por ejemplo sobre el propio certificado de idoneidad eh hacen muchas preguntas sobre insisto cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos sobre sus bienes y hasta qué punto podemos poner trabas para la lo que ellos llaman economía colaborativa

Voz 1951 25:51 declaraciones de De los Santos en La Ventana de Madrid donde también ha calificado como dantesca la moratoria llevada a cabo por el Ayuntamiento de la capital para no conceder licencias durante un año el consejero considera que esta medida limitará la inversión en la capital hay más noticias de este miércoles pero antes vamos a conocer cómo está el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 26:11 entonces pues hasta ahora un accidente en la M cuarenta y cinco a la altura de Vallecas genera dos kilómetros de retenciones hacia la cuatro tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía complicaciones además en la A42 en Getafe y Fuenlabrada hacia Toledo y circulación lenta en las seis entre el Plantío Majadahonda en ambas direcciones de circulatoria en la M40 entre Coslada y Vicálvaro sentido A tres en el resto de carreteras de la Comunidad

Voz 9 26:34 comentó con normalidad eso sí recuerden

Voz 28 26:36 que estamos en alerta amarilla por nieve así que desde la Dirección General de Tráfico Un día más les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 29 26:54 pero el triunfo en la Gran Via madrileño triunfa el guardaespaldas muy derroche de música baile y pasión con Iván Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz de Fela domine regalárselo entradas en el guardaespaldas dio en el musical punto com

Voz 0017 27:12 a Kun se Clínica Universidad de Navarra llegan a Madrid con un nuevo modelo de salud

Voz 1673 27:16 las pólizas de asistencia sanitaria más completas del mercado

Voz 19 27:19 descubre otra forma de hacer medicina otra forma de asegurar su salud ahora con oferta especial para sus hijos incluye los gratis durante doce meses

Voz 1673 27:27 informes de las condiciones será a Madrid punto eso llamen López

Voz 9 27:30 vientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1673 27:34 ocho y veintisiete el intento de pacto por la regeneración democrática en la Comunidad se ha quedado en poca cosa a la reunión convocada por la presidenta Cristina Cifuentes sólo ha acudido el PSOE ni Podemos ni ciudadanos que dicen que Cifuentes sólo busca una foto del encuentro entre la presidenta y el líder de los socialistas tampoco ha terminado con la propuesta de elaborar un código ético no sólo en Madrid en toda España para abordar los casos de corrupción

Voz 19 27:56 la importancia de que entre todos los grupos pudiéramos llegar a un acuerdo para que las normas y las reglas del juego por así decirlo fueran las mismas para todos creo que eso sería bueno hiciera incluso a nivel nacional

Voz 30 28:09 que sería bueno pero no sólo aquí sino en toda la política española establecer un acuerdo de a partir de qué ámbitos podemos considerar que las situaciones son absolutamente insoportables

Voz 1673 28:20 no nada más lo único que hay por escrito un documento marco que Cifuentes ha remitido ya a todos los grupos con diecisiete propuestas para buscar el consenso y avanzar en Regeneración Democrática Javier Bañuelos

Voz 1468 28:29 en ese texto el Gobierno propone un listado de diecisiete compromisos que deberán aceptar todos los diputados o cualquier cargo institucional de un partido político deberán jurar o prometer por ejemplo que dimitirá si les investigan formalmente por delitos de corrupción o por delito

Voz 1715 28:45 es graves que causen alarma social esto

Voz 1468 28:47 también propone acotar las incompatibilidades parlamentarias por ejemplo cualquier alcalde concejal no podrá optar a ser diputado además asumirán que su dedicación será exclusiva salvo algunas excepciones

Voz 1673 28:59 en la capital el Gobierno de Carmena sigue sin conseguir apoyos para aprobar los presupuestos de dos mil dieciocho las cuentas llevan prorrogadas desde el pasado mes de diciembre y aunque la alcaldesa asegura que a finales de esta semana atenta practicamente listo el proyecto reconoce que todavía está intentando conseguir el respaldo del grupo socialista

Voz 1410 29:14 es muy posible que al final de la semana ya esté lo esencial ya están prácticamente no pero hay que acabar da retoques a hablar con unos que con otros empezar ya bueno ya están teniendo conversaciones también con los compañeros que Partido Socialista es decir estamos en estamos trabajando ahora mismo precisamente en presupuestos

Voz 1951 29:33 atención anunció esta madrugada porque podemos llegar hasta los cinco grados bajo cero sobre todo en zonas de la sierra a esta hora tenemos dos en el centro de la capital hasta mañana

Voz 2 29:47 hora veinticinco Madrid

Voz 1673 30:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 31 30:06 veinticinco Deportes

Voz 2 30:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 1951 30:11 Gallego buenas tardes vamos con algo de insultos no con

Voz 9 30:15 mira te voy a ir yo te voy a leer una frase a ver qué te parece el fútbol profesional español es debe ser un ejemplo de conductas deportivas motor de la sociedad la economía y la educación en nuestro país el mal vamos que ofrece por lo de la educación bueno a lo mejor hay que cambiar para que esto sea verdad no bueno pues hoy hoy puede haberse dado un primer paso porque la Liga de Fútbol Profesional ha anunciado que a partir de ahora tras cada jornada va a denunciar ante el Comité de Competición las actuaciones contrarias al Adif unidad y al decoro deportivos que provoquen la animosidad del público va a denunciar simulaciones claras de jugadores o celebraciones de goles que sean ofensivas que han estado ocurriendo hasta ahora Ike no han sido reflejadas en el acta arbitral porque según la Liga esas actuaciones generan crispación y una actuación contraria al buen orden deportivo hoy mismo la Liga de Fútbol Profesional ha denunciado ante el Comité de Competición que la pasada jornada en Cornellà El Prat se gritó en el estadio del Espanyol Puta Barça eh o por ejemplo se gritó contra la familia de Piqué Piqué cabrón Shakira tiene rabo tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón porque eso no estaba reflejado en el acta del partido nadie informaba de eso no se tomaban decisiones así que la Liga hoy ha decidido denunciarlo para que el Comité de Competición actúe por cierto que la Liga también dice que esos insultos sucedieron después de que Gerard Piqué celebrase el gol que había marcado realizando un gesto hacia el público colocándose su dedo índice en la boca en señal de silencio una actitud que puede provocar violencias también denuncia el come el la Liga ante el Comité de Competición que en el partido del Calderón entre el Atlético de Madrid y el Valencia se gritó por parte del público durante un rato Parejo es un borracho o también denuncia la Liga que en el partido de Segunda división entre el Sporting y el Oviedo que se jugaba en Oviedo se gritó Puta Oviedo puta capital obvia esto es una mierda Oviedo es una mierda todo esto se grita habitualmente en los campos españoles esperemos esta medida que ha adoptado la Liga de Fútbol Profesional sea refrendada por el comité de competición para que a partir de ahora todos nos comportamos mejor en los estadios no sé si vamos a llegar algún día a ser lo que dice la nota un ejemplo de conductas deportivas motor de la sociedad de la economía de la educación de nuestro país pero ahora mejor estamos ante un primer paso en cualquier caso en Barcelona esta denuncia de la Liga al Barça no le gusta porque van a defender a Piqué a muerte Adriá Albets buenas tardes hola Gallego

Voz 0017 33:13 estar después si el Barça lo que intenta es proteger a su jugador le quita importancia a lo que hizo Gerard Piqué sorprende en el

Voz 9 33:22 que la Liga diga que a partir de ahora

Voz 0017 33:24 a raíz del gesto de Piqué denunciará este tipo de celebraciones ante el Comité de Competición porque no lo ha hecho nunca lo hemos visto en muchos partidos y en muchos jugadores el club quiere intentar también cerrar ya esta polémica y quitarle también como digo importancia al asunto y es lo que ha hecho el presidente Josep Maria Bartomeu en Mundo Deportivo y también se ha pronunciado Valverde en la rueda de prensa de esta tarde las escuchamos a los dos

Voz 1715 33:46 bueno yo creo que es una celebración que muchos jóvenes utilizan cuando hacen goles no es la primera vez que vemos un jugador que con el dedo no silencia dos estadios au a gente no la primera

Voz 9 33:55 el guión normal como ha ocurrido también en el Camp Nou

Voz 0588 33:59 tres veces al día puede hacer lo que crea conveniente siempre que sea para vivir el fútbol supongo bueno esto nuevo en el mundo del fútbol ahora desde hace ya tiempo pero no tenemos mucho que decir si piensan que es lo mejor para la luz juego pues adelante

Voz 0017 34:12 le ha preguntado a Valverde si Piqué se extralimitó en sus declaraciones sobre el Espanyol ya ha dicho que entre todos

Voz 1673 34:17 los estamos pasando un poco estamos hablando demasiado

Voz 0017 34:20 de un tema que para él no tiene más recorrido y que incluso dice le empieza a ser ya un poco

Voz 9 34:25 aburrido bueno alguna vez tiene que ser la primera ya alguna vez tiene que ser la la piedra donde se fundamente un cambio en la educación en nuestro fútbol que su fútbol maleducado donde la gente está acostumbrada a ir a la grada

Voz 1715 34:39 a insultar gravemente al

Voz 9 34:41 futbolistas a los contrarios a los aficionados a los periodistas a los árbitros a los presidentes hay que cambiar para que algo cambie siempre tiene que haber una primera vez enseguida la última hora de el partido de semifinales partido de vuelta que se juegan el Pizjuán a las nueve y media entre el Sevilla y el Leganés y la última hora de la mañana que juegan en Mestalla el Valencia y el Barça pero como siempre en el inicio del programa Jito eh ojito vuestros mensajes nos encanta que este espacio se escuchen todo el mundo por ejemplo

Voz 32 35:19 hola buenas tardes por qué mi mantra diciendo contra Hardy que Lari no he visto en surte está haciendo a lo que dicen de los de otoño nadie hablando de esto y después con todo el hecho daño les les sonaron nadie no hablan de esto los de gesto desde que se sanar un montón de gente a Raúl que le hizo con terror en Barcelona aún cuando en para el Madrid hay que que que pase con Cristiano que Fasso con una Griezmann su propio aficionado entonces yo a mí la cama entraña o porque están hablando sola así que lo repito nada hay que ir derrotó lo catalán antes de Quique ir después de pico máximo en Tal Afar desde Senegal

Voz 9 36:20 pues su saludo para los que no se escuchan en Senegal en todo el mundo de vuestro mensaje

Voz 33 36:26 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 16 36:39 el año que está buenas nada sobre el tema es vigencia comentar que es un tío que si hablas pues si sabes lo que dices al final deba te va a dar por todos lados muchos jugadores pues calla calla otorga así claro vuelta de hoja un saludo de

Voz 9 37:04 un programa

Voz 33 37:06 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 9 37:23 y nos vamos al Pizjuán a las nueve y media desde las nueve en Carrusel Deportivo en la SER Sevilla Leganés vuelta de la semifinal

Voz 34 37:30 lo de la Copa del Rey empate a uno en la ida cómo está el ambiente cómo salen los equipos ante Ortega buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes en el estadio Sánchez Pizjuán de momento semi desierto va a ser la imagen del encuentro una de las primeras va a ser que bazar absolutamente lleno sí que es menos una hora este Sánchez Pijuán estará repleto de público para asistieron partido muy importante para el Sevilla histórico también para el Leganés vamos con los equipos ya están confirmados ayer Montilla en un acto de investigación periodística se adivinó asimismo la alineación no facilitó el trabajo porque se repite todo lo que dijo ayer el técnico italiano Guille muy buena muy buenas olas ante hola Gallego no se ha equivocado Monte la Sergio Rico en la Puerta Navas mercado Lenglen escudaron cobertura N'Zonzi Banega por delante Sarabia Correa en las bandas Mudo Vázquez en el enganche y arriba Luis Muriel es el equipo ganó el italiano el que mejor resultado las doce que llegó íbamos a conocer

Voz 0873 38:22 el conjunto del Leganés

Voz 34 38:24 es con algún cambio interesante Óscar Egido qué tal

Voz 35 38:27 buena horas que bueno Garitano no del once pero lo tenemos ya con una novedad en ese once inicial y otro en el banquillo juega bien Corrie Diego Rico en el lateral zurdo y Mantovani que fue padre ayer y que ha viajado esta mañana está en el banquillo del Pizjuán al menos once champán en la puerta Tito Agustín Tasio más rico en defensa en el centro del campo El Zhar Rubén Pérez Gabriel en Rabat era sola mediapunta ahí arriba Claudio

Voz 34 38:51 es espectacular el ambiente en el hotel del Sevilla para acompañar al equipo hasta el Sánchez Pizjuán la viva cara de la calma y la tranquilidad Asier Garitano saliendo lo suyo hace menos de una hora a las nueve y media tendrá nueve en Carrusel este Sevilla Leganés el primer finalista de la Copa se va a decidir aquí el Pizjuán a las once

Voz 9 39:08 media si no hay prórroga sabremos quién es el primer finalista de la Copa seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 36 39:15 Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy soy línea directa el seguro con todo el mejor precio cara titulado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 11 39:29 no directo punto com jo toda la hora en Roma muchos emoticonos Unger gracioso un chiste de Laura Laura comiendo pizza en Roma

Voz 1280 39:37 ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más en Manos Unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para ello desarrollamos proyectos en sesenta países plantarle cara al hambre y entra en Manos Unidas punto hoy recoger comparte lo que importa

Voz 1673 39:56 con la cielo qué tal aquí con el ordenador mirando a alarmar que el mes que viene en los en el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos Svenska pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 22 40:10 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un Leinen Securitas Direct punto

Voz 2 40:19 eso

Voz 9 40:24 y mañana en Mestalla la segunda semifinal Valencia Barça acaba de producirse una noticia hace nada en el Barcelona porque estaba todo el mundo pendiente del estado de Gerard Piqué llegaría a jugar ese partido o tendría que debutar Yerry Mina quizá en el centro de la defensa del equipo de Valverde Adri vez buenas tardes

Voz 0017 40:42 buenas tardes Gallego pues si es la noticia está finalmente Gerard Piqué en la convocatoria del Barça esta tarde el hemos visto entrenando bien con sus compañeros aparentemente recuperado de los problemas en la rodilla y finalmente como digo está en la lista con lo que se deduce que podrá jugar mañana en Valencia hay Valverde no tendrá que apostar por Yerry minan y cambiar tampoco deposición a Sergio Busquets el descartado es Denis Suárez tampoco viajan los lesionados Lucas Dean Dembélé Vermaelen Valverde está convencido de que para llegar a la final de Copa el Barça tendrá que marcar mañana en Mestalla porque el Valencia apretará apoyado por su afición y lo dejará todo para remontar esta eliminatoria y lo que tiene claro también el entrenador del Barça es que en ilusión y ganas por estar en la final el Valencia no les gana

Voz 0588 41:28 eso significa que ellos tengan más ganas que nosotros sí es algo te refieres esto lo garantizo allí la opción de juego al final la de cualquier jugador por igual ir jugador y el entrenador hoy todos que estamos aquí las otras finales ya están Teresa en el pasado ahora lo que estamos haciendo es escribir el futuro de esta temporada y lo que queremos jugarla según ellos estarán motivados porque es una gran oportunidad también para su público pero nuestro motivación no es menos que la de

Voz 0017 41:53 le ha quitado hierro al ambiente hostil que pueda haber mañana en Mestalla y ha insistido en que la entrada de Sergi Roberto a Pereira en el partido de ida fue sin mala intención igual que el golpe de neto a Godín este fin de

Voz 9 42:06 semana así que Piqué en la convocatoria hay seguramente para jugar mañana de titular también está en la convocatoria del Valencia Guedes el hombre al que ha tenido entre algodones Marcela no hasta mañana ya veremos si juego a Pedro Morata de principio no está en la convocatoria el pasado lunes la idea era que el jugador era muy difícil que pudiese estar para jugar frente al Fútbol Club Barcelona pero ha sido incluido en la convocatoria Marcelino ha dicho que no va a jugar de principio

Voz 37 42:33 lo que falta por saber ahora es del resto de jugadores y Marcelino va a hacer un equipo más o menos ofensivo teniendo en cuenta que hay que remontar el uno cero de la ida están fuera de la convocatoria por lesión Murillo y Pereira probablemente bajo el portero de la Copa con Martín Montoya paulista Garay Gaya Kondogbia Parejo Carlos Soler Iza Rodrigo por un centro del campo ofensivo y arriba

Voz 9 42:55 dos de estos tres delanteros Zaza Mina o Vietto unas treinta y cinco mil entradas vendidas hasta el momento parece que no se va a llenar Mestalla pero faltará a menos que lo que le faltó al Camp Nou en la ida seguramente de esta semifinal bueno pues así está la Copa del Rey cuando queda una semanita para que vuelva a la Champions dentro de una semana hasta ahora estarán a punto de comenzar a jugar en el estadio Santiago Bernabéu uno de los grandes partidos este año Real Madrid París Saint Germaine parecen Jermaine que jugó ayer en Copa en Francia no estaba en la convocatoria Neymar el París Saint Germain ganó al Sochaux uno cuatro tres goles de Di María y uno de Cavani llega en un espectacular momento de forma el equipo que entrena Unai Emery y el Real Madrid Javier Herráez

Voz 0017 43:45 tiene por medio el partido ante la Real Sociedad que tiene Zidane de que está pendiente Zidane que prepara Zidane hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues como tú decías deseando que llegue ese día catorce para resarcirse de una pésima temporada una semana muy larga para el Real Madrid aunque están trabajando me cuentan muy bien en Valdebebas con la vista puesta en ese partido frente a la Real Sociedad pero como tú decías el día catorce señalado con una X el encuentro quizá clave de la temporada toda vez que es el partido de ida luego faltara el día seis el de vuelta Zidane tiene a todos sus efectivos no están Vallejo y Ceballos pero bueno hay que decir que esos futbolistas no cuentan para Zinedine Zidane así que tiene a todos sus jugadores menos recordemos a Carvajal jugará Nacho en ese encuentro frente a los de París años vende Unai Emery se presume que jugará arriba con la BBC con Bale Benzema y Cristiano Ronaldo Madrid que por cierto estaba pendiente hoy del equipo juvenil no sí señor ha conseguido el equipo de Guti se ha metido en octavos de final es la Giuly la Champions Dro chavales de los juveniles moja Ramos que ha viajado con el Real Madrid con las lesiones de Keylor Navas y de El hijo de Zidane de Luca Zidane he estado con la plantilla haya sido el héroe del partido ha parado tres penaltis y el Madrid se mete en octavos de final jugará contra el Atlético de Madrid por cierto hoy había treinta y cinco mil espectadores Cain Krasnodar donde va a ser la sede por cierto de España el próximo Mundial

Voz 9 45:02 buen ambiente de fútbol en Rusia ya hemos dicho que jugó en la Copa de Francia el París Anne Germaine hoy sigue había

Voz 38 45:08 no jornada de Copa por Europa que destacamos una de memoria estaré hola Gallego muy buenas pues por ejemplo que juega el Oporto dijo

Voz 0301 45:15 a Casillas el portero del Real Madrid contra el Sporting de Portugal el partido a las nueve y cuarto parece que Conceiçao le levanta al menos en la tasa de Portugal en la Copa portuguesa el castigo en Alemania tenemos un Schalke balls Burgo a punto de arrancar el Eintracht eliminado al ganado por tres goles a cero y en Inglaterra en repesca de Félix se enfrentan Tottenham con Fernando Llorente el delantero español

Voz 9 45:37 como titular más cosas del día en el Atlético de Madrid ha hablado Vrsaljko que ayer renovó su contrato con el equipo que entrena Simeone José Antonio Duro si protagonista del día Vrsaljko su situación ha dado un giro últimamente renovó hasta dos mil veintidós el croata ha hablado esta mañana está feliz y además Gallego defiende a su compañero Griezmann tras los gestos del francés a la grada el pasado domingo

Voz 1715 45:59 lo que nosotros en campo tenemos que es ganar partido en cada momento

Voz 9 46:13 estará ahi croata en el once ante el Málaga ensayadas con Lucas y Jiménez atrás el sábado va a volver Filipe también va a volver a ser titular Vitolo y por cierto Gallego el Atlético en la Youth League también ha ganado uno a tres en Bosnia hay queda reflejado una presentación particular hoy en el Getafe Flamini la vida jugando en el Arsenal y ahora jugador del Geta tiene una curiosidad este hombre Borja Cuadrado y es que

Voz 0298 46:35 en millonario pero no por el fútbol sí la verdad es que es un que de año pasado juegan en el Crystal Palace pero ya en los últimos tiempos pues no venía siendo muy conocido por su actividad futbolística sino por ser inversor de una empresa en la que es son pioneros en la producción del ácido el único que para traducirlo de alguna manera es la molécula que podría sustituir en el futuro el petróleo atención dicen que esta compañía está valorada en más de treinta mil millones de euros claro pues con esa cantidad de dinero es difícil que Flamini se centra en el fútbol pues Elite que su prioridad sigue siendo el deporte

Voz 1715 47:03 eh Amena habló fútbol gusta el fútbol es mi prioridad y mi mayor pasión llevo muchos años jugando y quiero seguir haciéndolo todos tenemos otros intereses más allá del deporte pero yo estoy centrado en el equipo aquí porque quiero ayudar al Getafe en todo lo que sea posible como se ha dicho

Voz 9 47:18 Lahm es el ácido le indicó la empresa

Voz 0298 47:20 es EFE vivo Chemical las

Voz 9 47:23 estamos aquí en Hora veinticinco Deportes otra rara el pasado lunes jugaban la Maciel Málaga Miguel Torres no estaba convocado con el Málaga y ese día estaba cenando con unos amigos en Madrid esa foto subió a las redes Illa ante Málaga ha montado un número a Miguel Torres por no estar viendo el partido concentrado Justo Rodríguez ha tenido que salir a dar explicaciones