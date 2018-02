Hora 25 (08/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:23 qué tal buenas tardes Podemos y Ciudadanos unen fuerzas para impulsar las reformas de la Ley Electoral el objetivo común es mejorar el sistema de reparto de votos que actualmente establece la Ley D'Hont que suele penalizar a las formaciones minoritarias para conseguirlo necesitan el apoyo de uno de los grandes citando Irene Montero como Juan Carlos Girauta miran el peso

Voz 3 00:40 aquí lo que queremos es que el Partido Socialista se sumen a esta propuesta y que consigamos una mayoría que incluso sin el Partido Popular sea capaz de hacer que el Congreso se parezca más a España

Voz 4 00:50 se puede conseguir mejorar muchísimo la proporcionalidad sepa paseó socialista está acuerdo están estado de acuerdo la seguro deseada

Voz 1715 00:58 de momento el PSOE recela de la propuesta los socialistas coinciden con el Partido Popular en señalar que Podemos y Ciudadanos sólo buscan más beneficios electorales para escuchar Adriana Lastra y al portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo que esta mañana pasaba por Antena tres

Voz 3 01:11 la modificación de la ley electoral no es una subasta es algo muy serio en una subasta no es que aquí cada grupo vaya

Voz 2 01:16 la propuesta arrojarla encima de la mesa del otro

Voz 3 01:19 decir esto es lo que hay esta es nuestra propuesta no

Voz 1715 01:32 en Cataluña el bloque independentista ultima el plan de investidura que evite una repetición electoral a ver si lo consiguen hoy las quinielas señalan a Elsa Artadi actual portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya como posible recambio de Carlas pues de algo que ella ha vuelto a negar en público el presidente del Parlamento Roger Torrent ha visitado los líderes independentistas encarcelados en Soto del Real quien Estremera

Voz 0296 01:51 ser diputado ese representante del pueblo de Cataluña y ellos deben poderlo ejercer por eso yo les he dicho que luchará y trabajaré hasta las últimas consecuencias para asegurarlo

Voz 1715 02:03 Lee la SER también ha tenido acceso a la declaración de estos líderes independentistas en el Supremo declaraciones en las que entre otras cosas intentan convencer al juez de su renuncia a la vía unilateral para escuchar por ejemplo lo que decía Oriol Junqueras

Voz 6 02:15 ya me dice eso dependerá de los resultados dependerá de las mayorías parlamentarias pero cualquier caso de negociar negociarse dialogar de llegar a acuerdos que siempre ser mejor modo de afrontar cualquier reto de en cualquier ámbito social económico político o detrás de Territorial

Voz 1715 02:35 desde reinos llega la historia de mayor impacto del día la Guardia Civil investiga la supuesta violación a un menor de nueve años en su propio colegio Pablo Morán por estar hola Pedro buenas tardes dos cuatro agresores también menores

Voz 1667 02:47 ha sido expulsados del centro el caso también está en manos de la Fiscalía

Voz 1715 02:50 Junta Susana Díaz espera resultados

Voz 7 02:52 como emocionada horrorizada creo que como todos los que hemos tenido conocimiento quiero que la Fiscalía de Menores la delegación que están trabajando y que cuanto antes evidentemente aclare lo sucedido depure lo que tenga que depurarse

Voz 1667 03:07 además Mariola al olvido nos traerá las voces de las organizaciones feministas que proponen una gran huelga de mujeres el próximo ocho de marzo Un paro no sólo laboral sino también doméstico con este objetivo

Voz 3 03:16 a demostrar que sin nosotras Se para él

Voz 8 03:19 conseguir que ya nadie pueda mirar hacia otro lado cuando planteamos nuestras propuestas en todos los espacios de la vida social el funcionamiento del mundo

Voz 1667 03:27 Nicolás Castellanos detallará el último tirón de orejas de Naciones Unidas a España por el trato que dispensa a los menores más vulnerables

Voz 1715 03:33 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco esta noche vamos a conocer al segundo finalista de la Copa del Rey Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:39 buenas tardes a las nueve y media juegan en Mestalla Valencia Barcelona en la ida uno cero para los azulgrana Guedes estará en el banquillo del Valencia parece que Piqué podría jugar en el once inicial de Valverde en el Fútbol Club Barcelona también tenemos Euroliga de baloncesto cuatro partidos Maccabi Barcelona Panathinaikos Baskonia Valencia CSKA Unicaja Anadolu Efes y en fútbol sala la selección española juega hoy la semifinal del Campeonato de Europa se enfrenta a Kazajistán por meterse en la gran final del Torné

Voz 1715 04:06 el tiempo seguimos en lo peor de este invierno y la nieve ha llegado a la playa de la Barceloneta ojo porque mañana llega un nuevo temporal por el norte Jordi Carbó Jordi buenas tardes buenas tardes las nevadas que en las últimas horas han caído en cotas bajas de Cataluña y Aragón se alejan se van diluyendo ha llegado a nevar incluso en la misma línea de la costa de tramos todavía algunos Chuck

Voz 1620 04:26 Cascos esta noche y mañana en Baleares

Voz 1715 04:28 nieve alrededor de quinientos metros de altura y se acerca un nuevo cambio desde el Atlántico ya afectará esta noche a Galicia con lluvia nieve a partir de seiscientos metros de altura mañana durante la mañana nevará en prácticamente toda Castilla y León en general de manera débil durante la ballena se irá desplazando estas precipitaciones también

Voz 1667 04:45 por el Cantábrico cota de nieve cuatrocientos metros de altura

Voz 1715 04:48 durante la tarde alcanzarán la ibérica y los Pirineos pero ya una nevada más debilitada y esta noche mucho frío en pueblos de montaña sobre todo de la ibérica en los Pirineos mínimas de quince bajo cero a veinte grados bajo cero parecidas a las que ya hemos tenido esta última mañana en el resto del país también mucho frío y en general mañana al sol y nubes con temperaturas durante la tarde también parecidas a las diez

Voz 1667 05:09 empezó hoy Hora Veinticinco Pablo un Hora Veinticinco que un día más y a partir de las diez de esta noche van a poder escuchar en onda media a través de nuestra web de Cadena Ser punto com o a través de la aplicación de la SER para dispositivos móviles un sonido más en nuestra portada la voz de Mariano Rajoy que este mediodía ha participado en un foro organizado por el diario ABC en el que le han planteado una pregunta que suele ser algo recurrente en estos actos la respuesta del presidente ha sido muy en su línea

Voz 2 05:35 algún paréntesis no político ya que hablamos de pactos con quién se tomaría usted mejor una cerveza con esos acceso con Albert Rivera cerveza o una copa de vino con quién iría usted un poco de distendido bueno yo creo que con el que llevaran a mi ritmo

Voz 1667 05:54 a Viva el vino a ver quién me sigue el ritmo ocho seis antes de todo la noticia Iberia Nacho Paloma buenas noches buenas noches

Voz 10 06:28 hora veinticinco

Voz 11 06:31 bueno llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos suelto está extremando algo pues sí que me voy a aperturista

Voz 12 06:37 si lo piensas su segundo

Voz 1667 08:54 Pablo Morán los representantes de la llamada nueva política han retomado este jueves es una reivindicación que llevamos años escuchando en los partidos minoritarios del Congreso la necesidad de una reforma de la ley electoral que corrija algunos desequilibrios que presenta la Ley D'Hont de la que se utiliza para calcular el número de escaños que consigue cada partido en función de los votos que obtiene de cada circunscripción electoral de los partidos más perjudicados por la actual ley dos partidos tan distanciados en lo ideológico como Podemos y Ciudadanos han escenificado esta mañana su total sintonía a favor de una reforma de esa ley que en principio no sólo contemplaría un sistema de reparto más justo sino también otras medidas que han comenzado a intercambiar hoy los equipos de Pablo Iglesias y Albert Rivera para conseguir aprobar esa reforma necesitarían al menos del apoyo del PSOE y ambos tanto Podemos como Ciudadanos han comenzado ya a cortejar a los socialistas que por cierto también apostaron en su programa electoral por esa reforma informa Mariela Rubio

Voz 1450 09:51 sí sintonía en lo esencial una reunión dialogó menos

Voz 1715 09:53 hora y media que los participantes han calificado de

Voz 1450 09:56 pragmática productiva en la que se ha puesto de manifiesto que ambos partidos están de acuerdo en lo troncal hay que tocar la fórmula de reparto de votos para buscar dicen la proporcionalidad Podemos ha puesto su opción preferente encima de la mesa sustituir la fórmula donde por el sistema Sanz Lage que restaría catorce escaños al PP uno al PSOE daría ciudadanos doce podemos otros seis Irene Montero Juan Carlos Girauta

Voz 3 10:19 total sintonía en los objetivos y especialmente en el objetivo central que es que el Congreso se parezca más a España mayor proporcionalidad

Voz 4 10:27 lo que sí está claro es que el objetivo de lograr ese asunto central nuclear el problema existe

Voz 1450 10:34 también las posiciones coinciden en lo que se refiere a eliminar el voto o establecer un mailing conjunto de papeletas pero en cualquier caso serán los equipos técnicos quiénes acuerden ahora los detalles de una propuesta ésta tendrá necesariamente que pasar por la subcomisión correspondiente del Congreso ambos partidos cuentan con que sea votada antes de que termine este año los dos partidos han tratado hoy de no incidir en las diferencias aunque la Say como la edad de voto de Podemos a los dieciséis o la propuesta de los naranjas sobre que los prófugos no puedan concurrir a las elecciones en cualquier caso dado que ninguna de las medidas requeriría cambiar la Constitución y por tanto no es necesario el concurso del PP ahora todas las miradas se dirigen al PSOE

Voz 1667 11:14 pues de momento la invitación a negociar de Podemos y Ciudadanos se ha encontrado con el portazo de los grandes que ven en esa negociación una maniobra de los nuevos para obtener mayores beneficios electorales ni PP ni PSOE parecen demasiado interesados en agilizar los cambios en la ley electoral que tanto les han beneficiado hasta ahora Óscar García

Voz 1450 11:31 para el Partido Socialista cualquier alteración de las reglas de juego tiene que contar también con el consenso del PP la vicesecretaria generales Adriana Lastra

Voz 3 11:38 la modificación de la ley electoral no es una subasta es algo muy serio no es una subasta no es que aquí cada grupo vaya con una propuesta arrojar encima de la mesa del otro decir esto es lo que hay esta es nuestra propuesta no

Voz 1450 11:48 el PSOE recuerda que no comparte el fondo de algunas de las medidas propuestas hoy

Voz 3 11:52 nosotros no estamos de acuerdo con una circunscripción única no solamente nosotros siempre hemos defendido que tiene que haber mayor proporcionalidad pero siempre con un sistema electoral que fuera el de el de la circunscripción a la provincia

Voz 1450 12:05 si el Gobierno a través de su portavoz Méndez de Vigo dice que

Voz 5 12:08 acabada la tengo en votos para ello pero mire yo creo que las leyes electorales hay que pactar las entre todos

Voz 1667 12:13 si para ellos recuerda que existe ya una subcomisión en el Congreso de los Diputados andan estos días PP y Ciudadanos enfrascados en un pulso por demostrar quién defiende mejor los intereses de los ciudadanos de España un pulso que llevó hace sólo dos días Albert Rivera a lanzar esta durísima acusación contra Rajoy

Voz 19 12:29 sigue Rajoy protegiendo los corruptos Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido yo quiero que sea especialista en echarles quiero que esa especialistas en que no se sienten en el Senado y España no se merece un presidente que tapa la corrupción

Voz 1667 12:43 los populares contraataca y plantean dos sesiones monográficas en el Senado dedicadas a la financiación de ciudadanos y a las dudas que plantea un informe reciente del Tribunal de Cuentas dos sesiones a celebrar en la comisión de la Cámara Alta que estudia la financiación de los partidos informa Mar Ruiz

Voz 1441 12:59 si la Guerra Fría entre PP y Ciudadanos suma ese nuevo capítulo esta vez en el Senado donde el PP mantiene abierta una comisión que investiga la financiación de todos los partidos salvo la suya los populares han hecho valer su mayoría absoluta en ese foro en el que no participa la oposición en señal de protesta para exigir la comparecencia por segunda vez el responsable de finanzas de la formación naranja sí de dos consejeras del Tribunal de Cuentas para que informen de las irregularidades detectadas por este organismo en su último informe además el PP se sigue reservando la posibilidad de citar al propio Albert Rivera a la Cámara Alta fuentes de Ciudadanos niegan toda credibilidad a la que consideran como comisión basura del PP recuerdan que no tienen nada que ocultar porque en todo caso ellos ni cuentan con imputados en sus listas ni con casos de corrupción en referencia a los populares Se da la circunstancia de que al tiempo que pedían comparecencias sobre Ciudadanos el PP vetaba en la comisión que acudían a sus ex presidentes autonómicos Camps y Fabra como había pedido Unidos Podemos por las últimas revelaciones en sede

Voz 1915 13:58 judicial sobre la financiación del partido en él

Voz 1441 14:00 ahora en la Comunidad Valenciana hay un elemento más de choque

Voz 1667 14:03 entre ambos partidos entre PP y Ciudadanos el tema de Cataluña hoy con María Dolores de Cospedal como ariete de los populares contra Albert Rivera ha sido en televisión

Voz 20 14:11 hola qué a costa del tema de Catalunya ciudadanos pretenda sacar tajada política a mí me parece de una deslealtad sin límites también pone de manifiesto lo que piensan algunos de cómo se tiene que hacer política que por lo visto es a costa de lo que sea

Voz 1 14:26 sin novedades relevantes en Cataluña todo sigue para

Voz 1667 14:28 dando por las negociaciones no cerradas en el bloque independentista para conseguir una investidura efectiva y las quinielas de nombres para un posible recambio de Puigdemont en la presidencia ya ocurrió hace semanas pero hoy ha vuelto a cobrar fuerza para ese puesto el nombre de Elsa Artadi la actual portavoz parlamentaria de Junts per Cataluña algo que ella como decíamos en portada ha negado en público más allá de estas quinielas el bloque independentista tiene a punto ya el primer paso de su estrategia para conseguir esa pretendida investidura la inminente presentación de un texto en el Parlament que rechace la imposición del ciento cincuenta y cinco en Cataluña y reconozca la legitimidad del Govern destituido por Moncloa tras la declaración unilateral de independencia Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 15:09 según fuentes consultadas los independentistas están ultimando una propuesta de resolución que es la misma fórmula aquellas utilizó para la declaración de ruptura del 9N con la intención

Voz 1667 15:18 llevarla pleno si es posible la semana que viene

Voz 1673 15:21 además de incluir referencias al uno de octubre y críticas al ciento cincuenta y cinco reconocerá la según ellos legitimidad tanto de Puigdemont como del guber cesado ahora bien el popular Xavier García Albiol ya ha anunciado que impugnará esta iniciativa en cuanto entre a registro

Voz 1915 15:35 propuestas de tipo podrá conocer

Voz 21 15:37 sí aún prófugo eh no parece que para eh

Voz 1667 15:41 que sean admisibles el siguiente

Voz 1673 15:43 paso de los independentistas pasaría por modificar la Ley de Presidencia para que habilite una investidura a distancia aunque desde Moncloa también han advertido que no van a permitirlo por lo pronto hoy Cataluña ha pedido formalmente a Torrent que ponga en marcha la comisión que reforma el reglamento del Parlament aunque algunos grupos parlamentarios consultados por la SER ya advierten de que esto no es posible hasta que haya

Voz 1667 16:05 eso es lo último sobre la negociación de los partidos lo de los plazos para la investidura sigue sin estar claro porque los letrados del Parlament siguen sin presentar el informe que les pidió Ruiz Torrent tras el aplazamiento del pleno de investidura el presidente de la Cámara catalana ha viajado hoy a Madrid para visitarán los líderes independentistas encarcelados en Soto del Real en Estremera Barcelona Pol Foradada

Voz 1620 16:26 primero por la mañana ha ido a visitar a Oriol Junqueras Joaquim Forn ha estado unas tres horas en Estremera en la salida no ha querido dar demasiados detalles sobre qué han hablado ni si con Juncker as han avanzado algo sobre la investidura se ha limitado a afirmar que va a hacer lo que pueda para que los presos que son diputados puedan ejercer sus derechos no sólo delegando el voto

Voz 0296 16:47 las responsabilidades que van mucho más allá de poder votar en un pleno otro ser diputado ser representante del pueblo de Cataluña y ellos deben poderlo ejercer por eso yo les he dicho que luchará y trabajaré hasta las últimas consecuencias

Voz 1667 17:03 para asegurar los después por la tarde Torrent ha ido hasta Soto del Real para visitar a Jordi Sanchez que también

Voz 1620 17:09 es diputado en este caso de Cataluña Ita

Voz 1667 17:11 bien para ver a Jordi Cuixart La Ser también ha tenido acceso a las grabaciones de las declaraciones ante el juez del Supremo Pablo Llarena de Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas grabaciones en las que se puede escuchar la renuncia de todos ellos a la vía unilateral es el caso del propio Junqueras

Voz 6 17:27 aunque obviamente esto dependerá de los resultados

Voz 22 17:29 de la de las mayorías parlamentarias pero en cualquier caso siempre dentro de siempre con la voluntad

Voz 6 17:36 de negociar de dialogar de llegar a acuerdos también

Voz 1667 17:39 en el ex conseller Joaquim Forn también encarcelado

Voz 22 17:42 esto que voy a decir defendido la vía del acuerdo es cierto que nos aparcamos en un momento dado en la vía de acuerdo lo ha reconocido pero en todo caso expresó aquí está voluntad

Voz 1667 17:55 OO del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana y actual diputado de Jones Per Cataluña también en la cárcel Jordi Sanchez que defiende las vías democráticas

Voz 22 18:03 no podría ser de esa manera porque sino ni tan sólo podría tomar posesión del escaño

Voz 1667 18:08 son las reglas del juego democrático declaraciones a las que hay que sumar la de Carme Forcadell la ex presidenta del Parlament catalán que según cuenta La Vanguardia le dijo al juez que ha en esa cámara en la Cámara catalana nunca se proclamó nada no hubo declaración unilateral de independencia mucho más crítico con la situación de su tierra Joan Manuel Serrat que hoy presentaba una nueva gira Mediterráneo Da Capo y hablado así del actual bloqueo del Parlament y las propuestas que se plantean para la investidura

Voz 23 18:36 muchísimas es decir que vamos estamos en la fetos disparadas pasábamos de tener ningún presidente a la opción de tener dos y en estos momentos no sé cómo debe estar largos ahora deben estar mareando la perdiz ese van a marear ellos of finales porque no

Voz 10 18:52 bueno es reconocer una dónde está la salir Hora veinticinco

Voz 1 18:58 recibo

Voz 24 19:00 y un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 2 20:21 hora veinticinco ocho siete y veinte en Canarias se Pablo Morán

Voz 1667 20:27 tremendo el caso que hoy contamos de Jaén con menores como protagonistas la Guardia Civil también la Junta de Andalucía la Fiscalía todos se han volcado en aclarar qué ha pasado en un colegio de la sierra de Cazorla en Jaén en la que se investiga una presunta violación en grupo a un menor de nueve años los presuntos agresores también son menores son cuatro tienen entre doce y catorce años de momento han sido expulsados del colegio a la espera de aclarar lo sucedido Radio Ubeda Pablo Montes

Voz 27 20:53 tres presuntos autores de la agresión a un niño de nueve años en un colegio de un pueblo de la comarca de Cazorla han sido expulsados del centro educativo horas después de que la Cadena SER hiciese públicos los hechos el menor sufrió una violación que le causó daños importantes el pasado viernes algo por lo que la presidenta de la Junta de Andalucía ha dicho sentirse

Voz 7 21:10 conmocionada horrorizada creo que como todos los que hemos tenido conocimiento lo primero que pide respeto y protección a la identidad del menor y de la familia muchísimo respeto al entorno y bueno y quiero que la Fiscalía de Menores la delegación están trabajando y que cuanto antes evidentemente aclare lo sucedido se depure el caso está siendo investigado

Voz 27 21:34 ahora por la Fiscalía de Menores y la Consejería de Educación también ha abierto una investigación porque aunque en el centro en hubiesen constancia hasta ayer los hechos ocurrieron el viernes según el relato del menor en el interior del centro educativo en tiempo

Voz 1667 21:46 lo de recreo está no era la primera vez que el menor sufría

Voz 27 21:49 este tipo de agresiones aunque esta vez ha sido la más grave estos abusos comenzaron hace meses sabemos ya que el grupo parlamentario de Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la consejera de Educación Sonia Gaya para dar explicaciones también en esta casa el Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maestro ha anunciado que va a abrir una investigación de oficio

Voz 1667 22:06 los últimos crímenes de mujeres el movimiento Mee Too en Estados Unidos o el desprecio de Mariano Rajoy a la brecha salarial entre hombres y mujeres desprecio que después rectificó están alimentando un la convocatoria de las asociaciones feministas de cara al próximo ocho de marzo Día Internacional de la Mujer esas asociaciones proponen una huelga de mujeres un paro de veinticuatro horas en todos los ámbitos no sólo laboral sino también en el doméstico quieren que todo el mundo termine de convencerse del peso de la mujer en la sociedad Mariano al herido

Voz 0259 22:33 rememorando la histórica huelga de mujeres de mil novecientos setenta y cinco en Islandia el objetivo del movimiento feminista lo resume Julia Santos

Voz 8 22:40 qué es demostrar que sin nosotras Se para el mundo no es conseguir que ya nadie pueda mirar hacia otro lado cuando planteamos nuestras propuestas

Voz 0259 22:47 una huelga que será laboral estudiantil de cuidados familiares y de consumo con este mensaje a Rajoy Henar Sastre Justa Montero

Voz 7 22:54 si queremos meternos en eso la igualdad y la no discriminación y la igualdad de oportunidades combatir la brecha salarial queremos denunciar los contratos precarios

Voz 28 23:06 toda esta expresión de la en las movilizaciones y de rebelión de las

Voz 1915 23:12 Peris quiere decir que estamos

Voz 12 23:14 alertas más de trescientas asociaciones apoyo

Voz 0259 23:17 Irán la huelga de veinticuatro horas también Podemos e Izquierda Unida el PSOE y los paros parciales de los sindicatos mayoritarios no la respaldan ni el PP ni ciudadano

Voz 1667 23:25 bien Naciones Unidas que ha leído la cartilla a España en cuanto al trato que dispensa a los menores lo más llamativo de ese informe puede ser que reprocha a España la presencia de de niños y de niñas en espectáculos taurinos pero también censura la respuesta del Gobierno a la llegada de menores inmigrantes a nuestras costas informa Nicolás Castellano el

Voz 1620 23:44 comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño recomienda a España que acabe con las llamadas devoluciones en caliente es decir la expulsión ilegal de menores solicitantes de asilo desde Ceuta y Melilla

Voz 1667 23:53 sobre esta última traslada su preocupación además

Voz 1620 23:56 sobre la grave situación de unos cien niños que viven en sus calles el comité está preocupado porque la legislación española otorgue a la Fiscalía la competencia para determinar la edad de los menores extranjeros que llegan a nuestro país no acompañados dice en ese sentido que se utilizan métodos invasivos incluso cuando los niños traen documentación que pueden acreditar su edad además manifiesta su preocupación por la violencia y el tratamiento inadecuado por parte de algunos profesionales de centros de protección o por la desprotección en la que quedan aquellos a los que se les fija erróneamente la mayoría de edad el comité ha pedido además a España que prohiba la participación de menores en corrida de toros tanto en su papel de toreros como espectador

Voz 1667 24:32 pues

Voz 0455 24:36 como les decíamos al comienzo hoy tendrán que buscarnos a partir de las diez de la noche en onda media en nuestra web o en la aplicación de la SER para dispositivos móviles vamos a intentar saber por ejemplo a quién puede beneficiar o perjudicar esa pretendida reforma de la ley electoral que impulsan Podemos y Ciudadanos lo vamos a analizar todo nuestro tertulia hoy con Miguel Ángel Aguilar Carlos Cué y Emilio Contreras ahora son las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 2 25:11 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:23 buenas tardes Cifuentes acaba de sumar otro consejero reprobado a su Gobierno la Asamblea aprobado con los votos a favor de PSOE Podemos y Ciudadanos una proposición no de ley de Podemos que reprueba la actuación del consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo y pide su destitución a su dimisión

Voz 29 25:51 es así anotaciones accidentalmente seis

Voz 30 25:53 Estados presentes setenta y ocho votos a favor cuarenta y ocho votos en contra queda por tanto aprobara la PNL seis barra decida ocho

Voz 1915 26:01 eran los aplausos de la Cámara de toda la Cámara también de la bancada del Partido Popular con Cifuentes y todo el consejo de gobierno al frente que ha dedicado esos aplausos a Izquierdo la oposición aplaudía mirando a la tribuna donde estaban presentes por ejemplo familiares de las residencias de Ángel los que han denunciado en numerosas ocasiones la responsabilidad del consejero por el deficiente estado de estos centros como decimos esta situación no es nueva en el seno del Gobierno que ya vio cómo el parlamento madrileño reprobó a su ex responsable de Sanidad Jesús Sánchez Martos Sánchez Martos que promovió los pactos de gestión de Sistema Madrileño de Salud que hoy han recibido un durísimo revés judíos qué tal el Supremo ha anulado los pactos de gestión como decimos el Gobierno de Cifuentes los aplico al inicio de la legislatura en dos mil quince dando directrices a los gerentes de los hospitales públicos de las distintas unidades para aumentar su actividad y reducir así las listas de espera ahora en esa sentencia el alto tribunal entiende que esta norma supone una alteración de las condiciones laborales de los trabajadores y que debía haber sido objeto de negociación colectiva los sindicatos sanitarios celebran la decisión Julián Ezquerra portavoz de Amics en los micrófonos de La Ventana de Madrid

Voz 1 28:43 esta tarde han declarado en los juzgados de Plaza de

Voz 1915 28:45 Castilla seis policías municipales que formaban parte del chat de Whatsapp en el que se lanzaron loas a Hitler también insultos a la alcaldesa Manuela Carmena todos han admitido el contenido de las conversaciones pero han defendido que se trataba de un chat privado hice lo hemos avanzado esta mañana en la SER Madrid se sitúa a la cabeza de Europa en segregación escolar según el nivel económico de las familias las causas van desde la libre elección de centro hasta las políticas que fomentan la escuela privada Javier Murillo es uno de los autores del estudio

Voz 34 29:12 convivencia grupos sea diferente pero rendimientos caen son consecuencias negativas a corto plazo

Voz 12 29:18 pues con consecuencias negativas

Voz 1915 29:21 la plataforma no aceptó ha entregado casi XXXIII mil firmas a la alcaldesa Manuela Carmena contra la publicidad de prostitución en las calles el Ayuntamiento ha presentado ya un plan contra la trata este tipo de publicidad vejatoria para la mujer sigue Hora veinticinco T

Voz 2 29:48 hora veinticinco Madrid

Voz 36 30:04 Hora veinticinco Deportes

Voz 2 30:07 con

Voz 36 30:08 Jesús Gallego

Voz 0919 30:14 hola qué tal buenas tardes dentro de una hora comienza el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey en Mestalla entre el Valencia y el Fútbol Club Barcelona enseguida vamos a estar allí hay un ambiente tremendo ya os adelanto que Piqué va a ser titular en el equipo de Valverde a pesar de haberse recuperado en tiempo récord de la lesión que se produjo en Cornellà El Prat vaya partidazo que tenemos por delante que vamos a contar desde las nueve en Carrusel deportivo tenemos deporte en directo Euroliga vamos a ir a tres canchas donde ya bota el balón en el Maccabi

Voz 37 30:47 sabe si sólo como ha empezado buenas tardes buenas tardes el debut de Julve está ganando el Barcelona de un punto primer minuto del segundo cuarto veinticuatro veinticinco recordamos mañana ya Pesic será entrenador del Barcelona hasta final de temporada de momento veinticuatro veinticinco primer minuto segundo

Voz 0919 31:02 el Baskonia está jugando en Grecia con el Panathinaikos como está Javier Lekuona hola

Voz 1293 31:07 qué tal muy buenas gallego pues estamos a falta de dos minutos y medio para el final del primer cuarto Panathinaikos quince Baskonia a veinte en el Pabellón OAKA

Voz 0919 31:16 y el Valencia Basket recibe en La Fonteta al CSKA de Moscú José Manuel Alemán hora hola

Voz 38 31:22 la gallego recibe al líder a un líder intratable con diecisiete victorias y tan sólo cuatro derrotas a primeros segundos del primer cuarto nueve Veinticinco para que se concluya el primer cuarto de este partido no se ha movido el marcador Valencia Basket cero CSKA de Moscú cero entrar en cuarto

Voz 0919 31:38 la comenzará en Málaga el partido entre el Unicaja y el Anadolu Efes y dentro de media hora va a comenzar en Eslovenia la semifinal del Campeonato de Europa de fútbol sala que va a jugar España ante Kazajistán ya espera en la final el equipo de Portugal que le ha ganado tres dos a Rusia y una noticia que también quiero traer en la portada sobre la Comisión Nacional Antiviolencia hoy la Comisión Nacional Antiviolencia en esta Guerra que mantenemos contra los aficionados ultras nos ha dado una buena noticia creo yo porque demuestra que los clubes no pueden apoyar a los vándalos esta comisión ha propuesto una sanción grave de setenta y cinco mil euros al Sporting de Gijón porque el Sporting de Gijón apoya y favorece las actividades de un grupo radical como son los Ultra Boys Illes permitió entrar con bengalas a un entrenamiento del equipo a puerta abierta además al término del entrenamiento los jugadores se arrodilló Aaron en señal de alabanza ir respeto manda narices ACA ese grupo radical de aficionados contra los violentos no se pueden tener este tipo de gestos así que ole por la Comisión Nacional Antiviolencia setenta y cinco mil euros de multa al Sporting por favorecer y apoyar a los Ultra Boys esto hablamos ayer largo y tendido y sobre eso viene los mensajes de hoy en el Whatsapp

Voz 24 33:09 programa muy buenas me ha parecido muy bien explica que has hecho de Tudela de los modales y de todo eso en el fútbol y que está quiere promover la Liga de Fútbol Profesional pero yo creo que además de eso lo que tiene que fomente la Liga de Fútbol Profesional es la convivencia en las gradas de la gente de las aficiones no separarlos como oveja así como cabestros a todos los que hay ultras que hay gente vándalos sometidos sometidos lo sabemos todos esos solos hay que erradicar pero que promueva la convivencia de las aficiones en en los campos de fútbol que puedan estar sentados todos juntos mezclados entre sí iba a haber muchos menos problemas ahora caro sino Estrada Nathan a todos como como Ghana o porque eso es tratar a la gente como ganado porque los están están está volando por los K por de fútbol yo quiero ir con mi hijo el fútbol y quiero ir a Tribuna muchas ocasiones no puedo ir a tribuna porque no saquen no salen esas entradas a la venta sólo puedo ir a a los sitios reservados para la vista de que no Quino en muchos casos estar con esa gente con gente que está ahí entonces lo primero que fomenten el estar todos juntos en el campo de fútbol

Voz 0919 34:24 es decir que los inocentes pagan por los pecadores y por los violentos y te tienes que acostumbrar a convivir con ellos en la grada en todos los tenemos incluso en la audiencia de este programa porque fijaos lo que nos han dejado después de lo de ayer

Voz 39 34:38 ahora había salido acampa a rivales ya y no ha pasado nada ya ahora que tanto vender a las televisiones para que pagar mierda pasó luego al teatro pobre

Voz 0919 34:49 que le toquen el teatro a tu lado dejad vuestro mensaje

Voz 17 35:45 corazón el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:55 ha empezado dos unos vamos a Mestalla desde las nueve el equipo de la SER en Carrusel va a comentar esta interesantísima semifinal partido de vuelta entre el Valencia y el Barcelona con extremo novedades con Lluís Flaquer Pedro Morata Ximo bar mano Adriá Albets compañeros muy buenas tardes

Voz 0684 36:15 hola Gallego qué tal muy buenas desde un ya que ya ha abierto sus puertas pinta partidazo el que vamos a vivir a partir de las seis y media el Barça defendiendo el uno cero del partido día buscando su quinta final de Copa consecutiva el Valencia aspira a remontar para lograr la primera final de Copa desde dos mil ocho lo más nueva hasta ahora enseguida Ximo nos cuenta el ambiente pero lo más nuevo son los onces en el Barça estamos pendientes de Gerard Piqué hay como decías al principio el central va a ser titular Adrián es qué tal muy buenas

Voz 41 36:40 a Flaquer qué tal muy buenas pues si están el once Gerard Piqué pese a que arrastra problemas en la rodilla derecha y la sorpresa también el once del Barça es la presencia de André Gomes como cuarto centrocampista el portugués que lleva tres partidos sin dar vuelve hoy a la convocatoria hay también a este once del Barça que formará con Cillessen en portería Sergi Roberto Piqué Un City Jordi Alba en defensa

Voz 0919 37:03 esa Busquets como medio centro RACC

Voz 41 37:06 dice Andrés Iniesta en los interiores André Gomes como cuarto centrocampista allá arriba Leo Messi Luis Suárez que por cierto estaba apercibido el uruguayo si viera una tarjeta amarilla hoy se perdería una hipotética final de Copa por parte del Valencia la sorpresa entre los futbolistas que teníamos previsto por lo menos oficiosamente que iban a jugar atención porque no Carlos Soler de inicio iba jugar Koke en el medio campo el once inicial del Valencia es el siguiente Jaume en la portería Martín Montoya lateral derecho José Luis Gayá lateral izquierdo con Gabriel Paulista Garay en el centro de la defensa Kondogbia Parejo coquetean Rodrigo esas son las bandas en el Valencia y arriba Vietto Isasa y no se va a llenar Mestalla pero Ximo el recibimiento al Valencia impresionante

Voz 38 37:50 si hola qué tal muy buenas tardes ha sido impresionante como el de las grandes citas hemos vivido dos o tres así en lo que llevamos de temporada la primera fue precisamente ante el Barcelona en el partido Liga a finales de noviembre la gente a medida que han pasado las horas y que el club ha tenido gestos hacia los abonados ya hacia los aficionados para poder sacar una entrada even ir a Mestalla pues ha ido reaccionando irse lo empieza a creer al menos la posibilidad de luchar que no es imposible y eso es lo que ha trasladado al ambiente que vivíamos hace aproximadamente una hora en la Avenida de Suecia cuando llegaban los dos equipos primero el Barcelona pero sobre todo cuando llegaba al Valencia ya había más de diez mil personas esperando con todo tipo de cánticos al equipo de Marcelino para empujarle meterle en el vestuario con esa mentalidad que por lo menos el equipo no va a estar solo va a estar acompañado de más de cuarenta mil aficionados

Voz 0684 38:44 bueno pues esto lo va a arbitrar Undiano Mallenco Barça Valencia Valencia Barça mejor dicho en Mestalla uno cero para los azulgrana en el partido de ida el Sevilla espera rival en la final de Copa del próximo veintiuno de abril lo contamos en el Carrusel Deportivo en Nara en menos de una hora arranca gallego este partido

Voz 0919 38:59 ya este partido no Flagey este partidazo porque tiene una pinta fabulosa seguimos Dios tú tú

Voz 0919 40:30 en la final espera ya al Sevilla que ganó ayer al Leganés dos a cero en el Pizjuán que llega a su novena final de la Copa del Rey de las ocho anteriores ganó cinco perdió tres pero la verdad es que los últimos diez años el Sevilla está acostumbrándose a ir cada poquito tiempo a una gran final la final que se jugó el veintiuno de abril y que parecía todo indica que va a ser en el Wanda Metropolitano pero claro es que ese fin de semana hay jornada de Liga y ese fin de semana el Atlético de Madrid debería jugar en el Wanda Metropolitano partido de Liga con lo cual el presidente interino de la Federación Juan Luis Larrea

Voz 43 41:10 dice que que hay lío no se considera primero porque es conveniente saber los rivales la capacidad de los estadios según quién quede iban aunque luego pues yo creo que no estamos acostumbrados a eso por lo tanto esa misma comisión será la que decidirá cada año donde se jugaba la final Nole no le veo en este momento por más que eso se ahí en este año que también se ha ofrecido el Wanda parece ser que tiene algún partido el avispero que parece que no Tino está muy muy de conveniencia no vamos a ver

Voz 1667 41:36 lo de la sede de la final de la Copa del Rey año tras año es un problema físico creo que era mejor que no lo intentemos solucionar porque

Voz 0919 41:44 cuando no es por una cosa por la otra es Sevilla en cualquier caso está preparando ese fiestón sea donde sea Santi Ortega buenas tardes qué tal muy buenas y ha empezado con los protocolos de actuación para ir organizando su parte de la final

Voz 44 41:57 lo el lunes en esa reunión en el que la que ya sólo hablar de la sede de la final quiere solicitar que se juegue en Sevilla en el Sánchez Pizjuán o en el Estadio Olímpico eso va a ser difícil lo de Sevilla porque el día veintiuno de abril recuerdo es sábado de Feria casi nada por aquí y ya ha anunciado que también va a subvencionar todo lo posible los viajes a los aficionados si finalmente no consigue pero esto de jugar en Sevilla ya explicarán el reparto de entradas y de qué forma se consigue ese ese beneficio y un asunto más hay una estadística que dice curiosa que cuando Ramón García Arturo han dado las uvas juntos en Televisión Española el Sevilla ha ido una final dos mil seis Eindhoven siete quince Varsovia dieciséis Basilea dieciocho aún por disputar bueno pues el club ya los ha invitado primeros invitados para la final Igartiburu García no me diga pero todos sabían Sevilla antes de las campanadas yo nos vamos ya lo sé

Voz 0919 42:49 ahí ahí ha habido un movimiento raro este año hoy han renovado para unos pocos años no claro con el Sevilla es vienen ponen la pasta la pone no ignota clausula gracias dandi luego quedan seis días para un partido que va a decidir muchas cosas no solamente un cuarto finalista de Champions no el futuro de jugadores de entrenadores en el Bernabeu el próximo miércoles Real Madrid París Saint Germain en Madrid tiene por delante por medio mejor dicho el partido de Liga con la Real Sociedad aunque indudablemente Javier Herráez se piensa mucho más en lo de la semana que viene Irán lo tendrá en cuenta para la vibración del sábado buenas tardes

Voz 0296 43:32 sí señor Gallego por ejemplo hombres como verano como Modric van a descansar para ese partido frente a la Real Sociedad el próximo sábado en el Bernabeu sí es verdad sólo hay un objetivo que es eliminar al Paris Saint Germaine hace muy larga la semana sin partido entre semana para el equipo de Zidane quieren demostrar que son los vigentes campeones de Europa lo quiere hacer el próximo miércoles en el Bernabéu la plantilla que esa isla de entradas Isaías como tú decías algo de lo que se habla habitualmente es el Real Madrid pero de aquel no faltan muchas cosas según los futbolistas tienen que demostrar que son capaces de todo algunos como Keylor Navas pues está ya algo cansado de verse siempre fuera del equipo IS el bueno portero campeón de Europa por dos veces y otros como Isco o Marco Asensio están tranquilos saben que les va a llegar su oportunidad y que todavía esto no ha acabado y que el Madrid puede conseguir vencer al París

Voz 0919 44:21 duermen mañana a entrenamiento y rueda de prensa ver qué dice Zidane y en el París Saint Germaine en los últimos seis días a Neymar le hemos visto hacer de todo menos jugar al fútbol cumpleaños baile tarta viaje a Londres para presentar una nueva línea de botas de la marca que le patrocina pero bueno el Paris san Germain tendrá que jugar este fin de semana antes de venir a Madrid Héctor González la agenda del equipo de Mary goles buenas

Voz 1441 44:46 tal gallego pues igual no al PSG este fin de semana porque el partido que tendría que jugar el pesaje contra el Toulouse el sábado corre riesgo de suspenderse los agricultores de la zona sur de Francia están en medio de una ola de protestas y huelgas ya han anunciado su intención de boicotear el encuentro del sábado veremos cómo acaba la cosa en cuanto a lo deportivo los medios franceses apuntan que Emery sólo tiene dos dudas de cara al choque contra el Real Madrid una en el pivote defensivo será para Lass Diarra o Diego o Thiago Motta dos viejos conocidos de nuestra liga y la otra incógnita en el lateral izquierdo agua o el guipuzcoano Yuri ver

Voz 1667 45:19 sí Chen

Voz 0919 45:20 seis días se deciden muchas cosas el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 46:22 tras una vuelta por los partidos de la Euroliga de baloncesto como lo está haciendo el Barça en la cancha del Maccabi Saisó está perdiendo ahora él diez puntos quedan dos minutos para el descanso cuarenta y uno Maccabi y uno Barça el Baskonia juega en Grecia con el Panathinaikos Lecuona

Voz 1293 46:37 la XXXV al XXXII va perdiendo el conjunto de Pedro Martínez cuatro minutos para el descanso

Voz 0919 46:43 la Fonteta de Valencia Valencia Basket CSKA de Moscú alemán o vino

Voz 38 46:47 todos II para llegar a la conclusión del primer cuarto por delante Valencia Basket diecinueve dieciocho ante CSKA de Moscú

Voz 0919 46:53 en el Martín Carpena de Málaga tiene que haber comenzado el Unicaja Anadolu Efes nos damos una primera vuelta por allí Enrique Aparicio la hola muy

Voz 45 47:00 buenas minutos cuarenta segundos concretamente Unicaja cuatro Anadolu f5