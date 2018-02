Hora 25 (09/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 apelar a las encuestas para justificar la ampliación de la prisión permanente revisable no es una forma de populismo el clima de opinión es uno de los criterios a aplicar por un gobierno para legislar qué hará ahora el presidente del Parlament aprovechará alguna de las salidas que le proponen los letrados para poner en marcha la cuenta atrás hacia unas elecciones Iker Esquerra después de que Junts per Catalunya haya presentado esta tarde en solitario su propuesta para reformar la Ley de Presidencia la bloqueará en la Mesa del Parlament hoy estamos en Sevilla vamos a hacer hora25 desde una de las exposiciones del Año Murillo aquí también

Voz 1 00:35 las ocho en Canarias son las siete

Voz 0194 00:59 hola buenas tardes cada día están más lejos Cataluña ya Esquerra Republicana ni siquiera han podido acordar la propuesta de reforma de la Ley de Presidencia con la que se pretende hacer posible la investidura a distancia de Carles Puigdemont el grupo del ex presidente pide que ese cambio se apruebe con la urgencia de la lectura única el Gobierno ya anunció que la impune haría ante el Constitucional la Mesa del Parlamento ya puede estudiar y discutir el informe de los letrados sobre el calendario después de que el presidente aplazar el debate de investidura ese informe asegura que no ha comenzado a contar el plazo de dos meses que desembocaría en la convocatoria de elecciones deja en manos de Rusia Torrent la iniciativa de activar el proceso algo que le pide el Gobierno Íñigo Méndez de Vigo portavoz

Voz 0803 01:38 imagino que ahora el presidente del Parlamento a la vista del informe reunirá a los representantes de los grupos políticos propondrá un candidato que se mueva dentro de estas estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional que son cauces de sentido común además

Voz 0194 01:55 el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el decreto ley que amplía la lista de delitos a los que se puede aplicar la prisión permanente revisable se añade las violaciones en serie los asesinatos en los que el autor oculte el cadáver o los secuestros que acaben con la muerte del rehén el ministro de Justicia asegura que el Gobierno responde así a una reivindicación social Rafael Catalá

Voz 1764 02:13 Nos parece que además de los avales internacionales jurídicos institucionales el principal aval que tiene esta institución como siempre tiene que acompañada acción política de un Gobierno es la voluntad de los ciudadanos

Voz 3 02:33 también hoy el Gobierno ha aprobado un cambio en la regulación de los planes de pensiones Pedro Blanco con este cambio quienes tendrán un plan de pensiones podrán reto

Voz 1715 02:39 pero las aportaciones que tengan al menos diez años los primeros reintegros se podrán conseguir a partir del dos mil veinticinco el Gobierno asegura que con esta medida pretende animar el ahorro El PSOE cree que es un brindis al sol

Voz 0509 02:51 puedo ahorrar con los que tengan sobresueldos o que se dediquen a la cosa que se dedican porque lo normales no podemos ahorrar vivimos uno mejor otros peor otro muy mal algunos sin ninguna cobertura sin ninguna prestación de solidaridad

Voz 1715 03:06 es lo que decía Carmen Calvo Lugo Eladio Meizoso nos va a contar todos los detalles de ese plan los compañeros de Valencia nos van a relatar una de las noticias más duras del día la muerte de dos de de es de diez meses en un incendio en su casa en Ontinyent los compañeros internacional nos van a hablar del caso de los cooperantes de Oxfam despedidos por contratar a prostitutas en Haití

Voz 1510 03:25 hoy tres Wii Fusi en Melilla

Voz 1715 03:27 la organización ha tenido que reconocer que ocurrió en dos mil y después del terremoto que abrió una investigación que despidió a varios de sus empleados niega sin embargo que ocultara el caso ante del que informó los autores

Voz 0194 03:37 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:40 buenas tardes a las nueve de la noche en San Mamés Se abre la jornada de liga con el partido entre el Athletic de Bilbao y la Unión Deportiva Las Palmas está confirmada la vuelta a la titularidad en el Athletic del guardameta Kepa también tenemos partido en Segunda División juegan Granada y Valladolid para abrir la jornada ahí en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid cierra la jornada jugando

Voz 0194 03:58 en su cancha ante el Olympiacos y el tiempo no nos vamos a librar del frío este fin de semana Jordi Carbonell buenas tardes

Voz 0978 04:04 buenas tardes el fin de semana van a subir las temperaturas pero igualmente se irá haciendo frío en muchos puntos incluso con el viento del norte reforzado aumentará la sensación de frío respecto a las últimas jornadas viento del norte acumularán nubes en todo el Cantábrico desde el norte de Galicia hasta el País Vasco también norte de Navarra en gran parte de la ibérica al norte de la provincia de Burgos cota de nieve que subirá pero muchos momentos alrededor de los seiscientos a mil metros de altura un día más incluso todo el fin de semana nevadas copiosas en la Cordillera Cantábrica también chubascos y alguna tormenta intensa hasta mañana por la tarde en todo el archipiélago balear al resto del país recibirá más horas de sol pero igualmente con ratos de nubes viento fuerte del norte sobre todo en los puntos habituales como el Valle del Ebro y zonas de montaña y como decíamos temperaturas más altas un ascenso que se notará más la tarde del domingo

Voz 1715 04:51 empieza ahora veinticinco Pedro como decías hoy vamos a emitir el programa desde Sevilla a partir de las nueve nos vamos a detener los quinientos años del nacimiento de Murillo hora25 desde una de las exposiciones del Año Murillo de paso le echaremos también un vistazo recorrido por la Sevilla de la peste actualidad a partir de las diez y habrá tertulia en fin un hora25 excelente para un viernes excelente ocho cinco siete y cinco en Canarias

Voz 2 06:22 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 06:27 no Pedro Blanco era parte del plan pero es el plan de sólo una parte una parte del independentismo en Cataluña no ha conseguido sumar a Esquerra Republicana no de momento a su propuesta de reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat una reforma con la que pretende dar le supuesta la calidad a la investidura a distancia de Puigdemont que el Constitucional ya lo dijo sería ilegal el grupo parlamentario de Cataluña ha registrado esa propuesta en solitario Se abre ahora por lo tanto el proceso que derivará en que la mesa tenga que pronunciarse vamos hasta el Parlamento de Cataluña Pablo Tallón buenas tardes

Voz 0978 07:01 buenas tardes oyeron día en el que estaba previsto que Cataluña ya Esquerra entraran a registro el texto con el que pretenden reconocer la según ellos legitimidad de jamón pero tras un día de intensas negociaciones esto no ha sido ni mucho menos lo que ha ocurrido al final no de acuerdo en esta materia la lista de Puigdemont ha decido registrar en solitario la propuesta de modificación de la Ley de Presidencia una modificación que los republicanos los republicanos ya dijeron que no veía nada clara con la que Cataluña pretende que se habilite primero una investidura a distancia que Puigdemont aprovecharía y segundo que pueda reunirse a distancia utilizando las nuevas tecnologías o el teléfono a pesar de las evidentes discrepancias Eduard Pujol de Catalunya afirma que las relaciones son buenas pero que la situación es excepcional justifica su gesto de hoy en una supuesta prisa por acabar con el ciento cincuenta y cinco

Voz 1293 07:47 esto va en una dirección muy clara que es

Voz 9 07:49 en qué tenemos a prisa que tenemos la voluntad de impulsar de manera efectiva la la presidencia

Voz 1293 07:58 da lo Ramón Ésta es la voluntad de las urnas Ésta es el compromiso que este es el compromiso que tenemos en esta cámara

Voz 0978 08:06 vamos a hacer de manera lo más rápido posible fuentes de Esquerra quitan hierro a este gesto de Junts per Catalunya explican a la SER que esta vez van a ser capaces de aguantar dicen la presión de sus futuros socios los de Marta Rovira insisten en que lo que quieren no son pedazos sin un acuerdo global que permita dicen reconocer el gobierno en el exilio acabar con el ciento cincuenta y cinco embestir un Gobierno operativo Gobierno operativo insisto que esté aquí en Catalunya

Voz 1715 08:33 gracias Pablo bueno ya veremos en qué deriva esta propuesta de reforma de la ley ha presentado Cataluña pero lo cierto es que a esta hora del viernes ese plan lo está desplegando sólo una parte del independentismo que necesita de la otra Esquerra Republicana que hoy se muestra más bien reacia a compartir los planes de Cataluña a la Mesa del Parlament también tiene el informe encargado hace más de una semana los letrados de la Cámara para que aclararan si ya ha empezado a correr el tiempo hacia unas nuevas elecciones los letrados dice eran ese informe no que ese plazo de dos meses aún no se ha activado el informe abre tres vías diferentes para poner en marcha el calendario y evitar de este limbo eterno que por cierto bueno pues quizá debería tener los días contados si como dice yo en Cataluña tiene prisa por cambiar algunas cosas en fin en resumen las vías que se abren dejan al presidente del Parlamento la última palabra va tener que mojarse sino hay acuerdo independentista Barcelona perforada

Voz 1749 09:36 es un documento que sólo firmó el secretario general del Parlament en el que se apuesta por esperar a que el Constitucional diga si admite o no a trámite el recurso del Gobierno español contra la investidura de Puigdemont hasta entonces los plazos quedan congelados pero

Voz 0919 09:49 el informe añade que esto bloqueo no puede

Voz 1749 09:51 eternizarse por eso plantea algunas soluciones como que pueda ser Roger Torrent presenta el Parlament quién activo

Voz 0978 09:57 es cuando estime oportuno esa cuenta atrás de dos

Voz 1749 10:00 meses antes de la convocatoria automática de elecciones bastaría con que lo comunicara formalmente a la cámara durante esos dos meses obviamente aún habría tiempo para encontrar un candidato a la investidura ahora bien si transcurrido un tiempo razonable que tampoco se cuantifica Torrent no hiciera nada le informe abre la puerta a que pudieran ser los grupos parlamentarios los que intentaran activar esa cuenta atrás eso sí de momento socialista Jordi Barradas cree que la pelota está en el tejado de Torre

Voz 10 10:27 instamos al presidente del Parlament

Voz 11 10:30 Cataluña a darle dos

Voz 10 10:33 dar paso a una sesión de investidura en condiciones

Voz 3 10:37 también Ciutadans exige a Torrent que inicie ya una nueva ronda de contactos

Voz 1715 10:41 mismo que le pide el Gobierno al presidente del Parlamento catalán que convoque de nuevo los grupos sí que proponga un candidato viable por cierto que el ministro portavoz no ha descartado con la rotundidad con la que lo hizo por ejemplo Rajoy no ha descartado del todo que se pagara el uno de octubre una parte de los gastos derivados del uno de octubre con dinero del Estado con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica

Voz 0803 11:00 el Gobierno estableció unos controles rígidos serios respecto a utilización del FLA y lo puedes podría a suceder que que hubiera unas facturas que no obtuvieran contabilizadas no lo sabemos hace una certeza al cien por cien es imposible predicar de nada pero no hay ninguna constancia ninguna constancia de que dinero y se haya utilizado para la causa secesionista pero no hay ninguna constancia

Voz 1715 11:27 los controles serán rígidos pero nunca dice Artesa al cien por cien decía el ministro portavoz del Gobierno por cierto Noa en esta vez también osea esta vez llegar todo lo lejos que podía haber llegado ya evitado incluir el delito de rebelión entre la lista de los delitos que pueden ser castigados con la prisión permanente revisable Rafael Catalá

Voz 1764 11:45 en Francia en Alemania en Italia delitos tales como la rebelión la ola sedición atentar contra los intereses del Estado tienen prisión permanente revisable no ya los asesinatos gravísimo sirve también este tipo de delitos fruto de la consideración que allí se tiene nosotros no hemos entrado en eso precisamente también porque no pretendemos abrir debates ir generar más polémica en torno a cuestión el Consejo de Ministros de aprobado

Voz 1715 12:09 hoy este viernes un decreto ley que es hijo de algunos de los casos más mediáticos que han despertado mayor sensibilidad social de los últimos años

Voz 5 12:18 señora no puede salir a la calle a sea un peligro para la sociedad que esa persona no puede ser en los huesos

Voz 1715 12:26 echando al padre de Marta del Castillo uno de los casos fue la desaparición de Marta del Castillo pero no el único prisión permanente

Voz 12 12:32 sable significa casos de extrema gravedad

Voz 11 12:36 delitos como el asesinato de Diana

Voz 1715 12:39 leer es Juan Carlos Quer era su padre el Consejo de Ministros ha aprobado hoy ese real decreto que amplía la lista de delitos sobre los que se podrá aplicar la prisión permanente revisable ya saben es una cadena perpetua matizada y entre esos nuevos delitos El secuestro que acabe muerte los asesinatos en los que el autor o los autores no colaboren no mantengan oculto el cadáver legislación lo ha venido a reconocer al Gobierno a golpes de sensibilidad social Javier Álvarez

Voz 0689 13:07 el gobierno dice que es lo que pide la opinión pública ya ha aprobado un anteproyecto de ley por el que modifica el Código Penal para ampliar hasta doce los tipos delictivos

Voz 1764 13:14 avanzar avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada en el ámbito nacional y también en el hecho internacional para incorporar algunos nuevos supuestos

Voz 0689 13:25 en esta en esta materia el ministro ha insistido varias veces en la demanda social y el poder disuasorio del endurecimiento de los castigos

Voz 1764 13:32 entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que siquiera coger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro

Voz 1715 13:43 código penal para los delitos más graves

Voz 1764 13:46 más eh execrables exista una pena

Voz 0978 13:48 es como la prisión permanente revisable

Voz 0689 13:51 tala ha precisado los nuevos delitos que se incluirán en el Código Penal pero con especial énfasis en los delitos contra la integridad sexual

Voz 1764 13:58 lo que podríamos llamar de un violador en serie una persona que que hubiese sido condenado con anterioridad por dos delitos de violación que recupera la libertad por el cumplimiento de las penas vuelve otra vez a incurrir en ese mismo delito de violación

Voz 0689 14:14 además el Gobierno propondrá que se aplique para los culpables de asesinato que no colaboren no intenten ocultar el cadáver como el caso de Marta del Castillo para los secuestros que acaben en muerte como el caso de Diana Quer o para los casos de muertes que implican el uso de elementos químicos nucleares o de incendio

Voz 1715 14:29 ese supuesto clamor social al que apela al Gobierno es una justificación no es una simple excusa que sirve también para explicar una iniciativa que permite al Partido Popular disputa dar un espacio que poco a poco le va arrebatando ciudadanos todo hay que decirlo en este caso de la prisión permanente revisable Ciudadanos mantiene un vaivén un poco mareante respecto a su criterio Le hemos pedido a Mar Ruíz que nos cuente cómo están las posiciones en el Congreso que al fin y al cabo es el que debe validar el decreto ley

Voz 1441 14:58 el asunto divide al hemiciclo practicamente en dos desde octubre pasado el Congreso tramita una proposición de ley del PNV respaldada por PSOE Unidos Podemos los partidos nacionalistas catalanes y Compromís para suprimir la prisión permanente revisable una pena que consideran una cadena perpetua encubierta que contraviene el principio de reinserción consagrado en la Constitución la iniciativa continúa en fase de prorrogada enmiendas de modo que su debate se va solapar con el del proyecto de ley del Gobierno que podría llegar a la Cámara antes de Semana Santa según fuentes parlamentarias Ike no saldrá adelante por un margen ajustado Si todo

Voz 0978 15:31 los partidos como parece mantiene sus posturas

Voz 1441 15:34 además del PP sólo ciudadanos apuesta por endurecer la prisión permanente revisable pero por la vía de dificultar el acceso al tercer grado y los permisos penitenciarios en este sentido ha presentado una enmienda a la totalidad para su debate en el Parlamento el asunto se ha convertido nueva pugna entre PP

Voz 0978 15:49 Ciudadanos por liderar esa bandera ideológica

Voz 1441 15:52 los populares reprochan a los naranjas sus bandazos en este tema y recuerdan que Rivera pactó hace dos años con Pedro Sánchez derogar la prisión permanente revisable

Voz 3 16:01 el Consejo de Ministros aprobado también está

Voz 1715 16:03 viernes un cambio en la regulación de los planes de pensiones que va a permitir recuperar no todo el dinero recogido no esos planes sino aquellas aportaciones que tengan una antigüedad de diez años Meizoso la medida entrará en vigor

Voz 0527 16:15 ya pero no se podrá aplicar hasta dos mil veinticinco ese año aunque el titular no esté jubilado sí podrá rescatar ya todo lo aportado hasta dos mil quince ese año y los anteriores en dos mil veintiséis podrá retirar todo lo aportado hasta dos mil dieciséis y así sucesivamente las aportaciones seguirán con las ventajas fiscales actuales hasta ocho mil euros al año se restan de la base imponible están libres de impuestos pero sí tributarán como un ingreso del trabajo cuando se rescate el dinero con la normativa actual por encima de sesenta mil euros en un año tendríamos que pagar un cuarenta y cinco por cien el decreto de hoy también rebaja el tope de comisión de los gestores hasta el cero coma ochenta y cinco por ciento para los planes de pensiones de renta fija hasta el uno con tres los mixtos pero se mantiene el uno con cinco para los de renta variable esta parte no entra en vigor hasta dos meses después de la publicación en el BOE

Voz 1715 17:04 la otra novedad que deja la reunión del Gobierno de hoy viernes cambios en la estrategia contra las adicciones que por primera vez rompen las fronteras de las drogas y el alcohol en fin las dos adicciones a las que habitualmente se les ha prestado atención para añadir otras que tiene mucho que ver con el uso que hacemos por ejemplo de Internet de la tecnología

Voz 1284 17:23 adicción a Internet el uso compulsivo ahora

Voz 1715 17:25 redes sociales María Manjavacas le llaman adicción

Voz 1444 17:28 pones sin sustancia ahí están provocando estragos entre los menores en este apartado entra el juego on line los videojuegos el uso abusivo de Internet de Francisco aviones el delegado del Plan Nacional de Drogas

Voz 0803 17:38 dieciocho por ciento de los chicos y chicas de catorce a diecisiete años de edad realizan un uso compulsivo de Internet que no significa en modo alguno que hayan desarrollado una adicción a Internet

Voz 1444 17:49 pero sí que están en riesgo de adquirir una adicción que en el juego on line deja también datos preocupantes el diez por ciento de los menores ha jugado dinero en apuestas sólo el año pasado de ahí que se plantea el Gobierno limitar la publicidad del juego el nuevo plan de adicciones vigilará también a los afectados de la heroína de los años ochenta que ahora son mayores vigilará el consumo de ansiolíticos y somníferos por parte de las mujeres que según los últimos datos duplica al de los

Voz 1715 18:13 hombres y este viernes deja uno de esos sucesos terribles la muerte de dos bebés de diez meses de vida en el incendio de su casa en Ontinyent el padre asegura que una explosión en esa vivienda y después las llamas la arrasaron Valencia Amparo Cots

Voz 0978 18:26 incendio que se declaraba en una casa una vivienda de tres plantas a las afueras de la población de Ontinyent que ha provocado la muerte de dos bebés dos niñas gemelas de en torno a nueve meses según ha informado el consorcio de bomberos Se trataba de una construcción muy antigua con vigas de madera y que por eso ha ardido rápidamente con gran fuerza tanto que incluso ha dañado material de extinción de los bomberos a la llegada de estos las llamas estaban propagandas por toda la vivienda por lo que han procedido a sofocar las llamas rastrear el interior hasta hallar a las dos víctimas mortal él es el padre de los bebés que estaba en el interior del inmueble también ha resultado afectado por quemaduras ya ingresado en el hospital con pronóstico reservado se baraja la posibilidad de que el fuego se haya originado en la chimenea aunque no se descarta ninguna hipótesis ya que el padre también habría hablado de una especie de explosión antes de iniciarse la sea más efectivos de la Guardia Civil permanece en el lugar para tratar de esclarecer las causas del suceso hora veinticinco

Voz 1715 20:39 la crónica amarga confesión de una las ONGs de mayor prestigio y fama que ha tenido que asumir públicamente que algunos de sus trabajadores desplazados a Haití para atender a las víctimas del terremoto del dos mil diez participaron en fiestas sexuales en las que se contrataron a prostitutas a ser

Voz 1510 20:54 según cuenta el diario británico siete miembros de Oxfam Inlaterra contrataron prostitutas y organizaron orgías a cargo de la organización estaban en plena misión humanitaria en Haití en dos mil once después del terremoto que dejó casi trescientos mil muertos de esos siete tres renunciaron al cargo y otros cuatro fueron despedidos por conducta inapropiada entre los que renunciaron estaba el director de la ONG en Haití que según cuenta el periódico reconoció haber contratado a las prostitutas renunció sin que es el aplicarán medidas disciplinarias tampoco se informó a las autoridades haitianas NYSE tomaron acciones legales The Times dice que la ONG ocultó lo que pasó pero Oxfam lo niega la entonces directo hora de la organización en Reino Unido Barbara esto King como dices huy ha dicho a la BBC que no lo ocultaron que abrieron una investigación en cuando tuvieron constancia de las actuaciones que siempre fueron transparentes buen pero y fans fans en un comunicado que ha publicado la organización dicen que los comportamientos descubiertos en Haití son completamente inaceptables y contrarios a sus valores informan también de las medidas que tomaron como consecuencia entre las que está la creación de un equipo dedicado a prevenir el abuso sexual y la mala conducta entre el personal de darles

Voz 1715 21:56 quizás Yllera Alemania el acuerdo entre la CDU y el SPD para reeditar la gran coalición Celia terminado por atragantar al líder socialdemócrata Martin Schulz que hoy ha renunciado al Ministerio de Exteriores que iba a ocupar en el nuevo Gobierno hace en medio de el malestar incluso del enfado de una parte de las bases del partido antes de renunciar a este ministerio de Exteriores apenas unas horas había renunciado a la dirección al liderazgo a su partido casi que de momento ahora se queda un poco colgado de la brocha para ver en qué acaba esta situación se lo contábamos hoy emitimos hora25 desde Sevilla donde vamos a regresar a las nueve de la noche para entre otras cosas hablar de los quinientos años del nacimiento de Murillo en Sevilla está horas

Voz 15 22:43 hola Pedro cuatrocientos cuatrocientos años es el Año Murillo contempla todos aniversario eso es de su nacimiento vamos a estar aquí en Sevilla que es donde nació pero queremos conocer más de cerca a uno de estos pintores que fue de los más interesantes del barroco un hombre que tuvo fama y dinero en su época que es mucho más que el pintor de las vírgenes y de los angelitos bordos vamos el programa desde el Espacio Santa Clara que es un lugar privilegiado porque estamos junto a la Virgen de la Faja cuatro que ha vuelto en diciembre aquí a Sevilla para este cuatrocientos aniversario estaremos con el comisario de la exposición que es Benito Navarrete con el artista Pedro G Romero además es la época aquella de la peste negra en Sevilla que la vivió también Murillo así que vamos a estar con la directora de producción y el documentalista de la serie de La peste hablaremos con el único restaurante Els en Sevilla con estrella Michelin vamos a hacer una ruta también del pintor por distintas calles de Sevilla también hasta aquí iba a venir el alcalde Juan Espadas sí que está nuestra tarde de viernes

Voz 1715 23:39 pero todo eso desde las nueve a partir de las diez repasamos la información tenemos tertulia esta noche con María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco Berna González Harbour Éstas son para ella las claves de Ciudadanos se disparan la sí

Voz 0194 23:49 encuestas y no lo hemos notado precisamente por su actividad sino por la del PP el Partido Popular se ha visto acorralado reaccionando haciendo como que gobierna aunque tenga el país paralizado y es que no se recordaba un Consejo de Ministros tan productivo como el de hoy en mucho tiempo el Gobierno ha ampliado la prisión permanente revisable ya ha aprobado otros cuatro proyectos de ley se llama hiper ventilación y se llama populismo punitivo con una obscenidad impropia un Rajoy oportunista se apunta la alarma social desatada a raíz del caso Diana Quer intenta exhibir una mano dura que no es necesaria en España donde las tasas más bajas de delincuencia conviven con las tasas más altas de población reclusa volviendo a Ciudadanos el nuevo apoyo en las encuestas no sólo les otorga un gran poder también la responsabilidad de tomar iniciativas en Barcelona Madrid urgen propuestas

Voz 1715 24:42 información y análisis y a partir de las diez de la noche no hora25 opta ahora son las ocho veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Canarias

Voz 2 25:05 hora veinticinco Madrid

Voz 0978 25:18 buenas tardes el Gobierno de Carmena se plantea cambiar las normas de movilidad tal y como se conocían hasta ahora en la capital el Ayuntamiento presentado el borrador de una nueva ordenanza que sigue el ejemplo de ciudades europeas como Roma o París y que contempla por ejemplo limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad en las calles de un carril por sentido o de un único carril los peatones tendrán preferencia a la hora de cruzar por donde quieran en las calles dentro de la zona de la M30 el Ayuntamiento además quiere crear zonas de aparcamiento vecinal las colindantes a la zona SER para regular el aparcan aparcamiento en barrios con gran afluencia de vehículos como decimos se trata sólo de un borrador pero ya ha recibido numerosas críticas las primeras de la oposición escuchamos a los portavoces de PP y Ciudadanos José Luis Martínez Almeida Chema Davis

Voz 1293 25:59 los madrileños gracias al equipo a la Carmena pasan ahora tres horas más atascados de media de lo que pasaban en el año dos mil quince Por eso no es una ordenanza de movilidad es una ordenanza

Voz 17 26:09 de inmovilidad vamos a estudiarlo detenidamente vamos saber punto por punto que realmente lo que procede conseguirá sobre todo posibles mejoras y ante todo que no se hay una posibilidad que se descartó reine en un proceso de debate con lo cual medidas que consideramos que son importantes pues páncreas en un segundo plano

Voz 0978 26:24 el RACE tampoco ve como en los ojos la propuesta a la organización automovilística cree que es una medida improvisada Jorge Castellanos es su portavoz

Voz 18 26:31 es falsa nuevas invenciones no de la normativa al poder siquiera a que nos va a dar lugar también a muchos problemas desde el punto de vista legal de quién ha tenido la culpa también denso muro etc entonces al final lo importante es no cambiar lo que funciona no

Voz 0978 26:46 en el lado opuesto las organizaciones que apuestan por el transporte y la movilidad sostenible Adrián Fernández de la plataforma como Billy

Voz 19 26:52 en general la respuesta de de todas las entidades han participado ha sido bastante positivas si consideramos que no hubo la nueva ordenanza de movilidad para atentado responde a la demanda ciudadana que había en esta materia

Voz 0978 27:05 es viernes así que antes de seguir con más noticias vamos a conocer el estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes normalidad

Voz 20 27:13 ahora en la red de carreteras de la Comunidad no registramos incidencias importantes a destacaron en la red principal en la Secundaria el tráfico

Voz 0978 27:19 jo es también en los accesos a Madrid tanto de entrada

Voz 20 27:22 la como de salida tan sólo tengan precaución en la Nacional VI en Guadarrama ya que es activado el nivel verde por niebla del kilómetro cincuenta y dos al cincuenta y siete y cuidado en la A1 entre Serna del Monte Somosierra en la M seiscientos uno en Navacerrada porque pueden encontrarse bancos de niebla oye lo de momento no hay restricciones en ninguna de estas vías pero tengan precaución si iban a por ellas en el resto de carreteras madrileñas como decía De momento se circula sin problemas

Voz 0978 28:30 el consejero de Asuntos Sociales Carlos Izquierdo descarta dimitir a pesar de haber sido reprobado por el pleno de la Asamblea con los votos de toda la oposición una proposición no de ley de Podemos que pide además la destitución o dimisión del consejero pero Izquierdo asegura que este revés parlamentario sólo le anima a seguir trabajando

Voz 0981 28:46 no no me planteo dimitir yo ahora me encuentro mucho mejor yo creo que es bueno que se hablara precisamente de lo que son las políticas públicas las políticas sociales quedó muy claro el que hoy hace política social en el Madrid es el Partido Popular

Voz 0978 29:00 la Comunidad de Madrid ha cedido suelo público para consta es un colegio concertado en Torrejón de Ardoz en contra del compromiso que adquirió Cristina Cifuentes al inicio de la legislatura el Gobierno ha ofrecido suelo público para levantar un colegio de educación especial que será concertado la oposición cree que la fórmula recuerda una práctica del ex consejero Francisco Granados investigada en la trama Púnica impide que se frene el proyecto Juan José Moreno PSOE Beatriz Galiana Podemos

Voz 23 29:22 el coste previsto para este centro sería económicamente más viable y rentable construir un centro público que además daría una respuesta social más satisfactoria la necesidad de lado

Voz 24 29:33 que se dé marcha atrás que se construya un colegio público que es lo que se necesita porque sin lugar a dudas irán mejor calidad de las familias y a las personas al fin y al cabo que va de acceder a ese centro educativo sigue hora25 tenemos cinco grados en el centro de la capital hasta Man

Voz 26 30:04 Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 30:14 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al programa y un día más gracias por escucharnos enseguida estamos en San Mamés donde se abre la jornada de Liga en Primera División dentro de media hora con el partido entre el Athletic y la Unión Deportiva Las Palmas juega a Kepa en el Athletic y eso que algunos decían que estaba lesionado y que tenía para mucho tiempo no juez pero en el inicio del programa vamos a hablar de un aniversario mañana juega el Atlético de Madrid en Málaga allí hace seis años debutó en el banquillo rojiblanco el Cholo Simeone que en este tiempo ha sacado de El infierno prácticamente al Atlético de Madrid pero es un tipo particular fijaos hoy en la conferencia de prensa previa al partido le han preguntado a Simeone por las declaraciones de Antonio San Antonio Sanz que su compañero periodista hoy es director de comunicación de la agencia que representa a varios jugadores a muchos jugadores entre ellos a Fernando Torres declaraciones de Antonio Sanz que lo único que venía a decir en una entrevista con los compañeros de Radio Marca es que creía que la etapa del Cholo Simeone en el Atlético estaba agotada que no le gusta cómo juegan Atlético de Madrid y que él cambiaría de

Voz 1764 31:29 en Nador

Voz 0919 31:30 bueno pues al Cholo Simeone le han preguntado en la rueda de prensa por esas declaraciones de Antonio Sanz y el Cholo Simeone ha dicho es

Voz 27 31:38 soy muy respetuoso con todas las personas

Voz 28 31:42 entiendo que en el fondo ahí diferentes opina

Voz 27 31:45 señores no soy cerrado en cuanto a la que posiblemente tengamos que mejorar

Voz 11 31:51 y ojalá que sirva para

Voz 2 31:54 elegí

Voz 27 31:55 obviamente tengo gran respeto por otoño porque lo conozco pero bueno como muy bien de su paso de su paso por el club

Voz 11 32:03 sí muchas cosas

Voz 27 32:05 no entiendo cómo se maneja

Voz 29 32:12 sí

Voz 27 32:14 lo bueno como Biel se muchas cosas de él

Voz 30 32:21 no sé muchas cosas de él entiendo como semana suena que si yo fuera Antonio Sanz y Simeone me invitas a cenar yo no me iba a presentar

Voz 31 32:36 por si acaso

Voz 32 32:40 pero esperemos que solamente sea una

Voz 1284 32:43 expresión de una rueda de nada de ocho minutos comienza la jornada de liga con el Athletic de Bilbao Unión Deportiva La Palma es novedades ambiente en la catedral compañero Íñigo quiere buenas tardes

Voz 33 32:58 compañero gallego muy buenas juega Kepa Arrizabalaga como decías no disputa un partido desde el dieciséis de diciembre algunos pensaba que la lesión iba a ser para varios meses bueno pues hoy regresa después de su paso por el vaguillo el último fin de semana hoy regresa al equipo titular esas una noticia la vuelta de Kepa repite Yeray en el centro de la zaga aparecen también muchas semanas después Óscar de Marcos se estrena en San Mamés Iñigo Martínez ya extitular a dicha dulce dice después de su paso por el banco el pasado fin de semana en en Girona eso en cuanto a un Athletic con muchas no muchísimas

Voz 1284 33:31 todas ahora mismo calienta sobre el césped de La Catedral

Voz 33 33:33 también calienta la Unión Deportiva Las Palmas en la vuelta de Pedro Bigas que no obstante va a estar en el banco con en Vicente Jiménez de Vicente Gómez perdón que está descartado por su entrenador en un día Gallego Jagger elocuente Diego González está con el micrófono inalámbrico a pie de campo auténticamente de perros Diego González Vigo muy buena hola qué tal saludos y compañeros y hoy va a ser un día difícil porque aparte de que quizás ahora se vaya a ver un poco de tregua en la lluvia en torno a las cuatro grados de temperatura desvela a dos jugadores en el día de hoy eso sí el ambiente entre la afición de la Teddy porque aparte del fútbol llevan

Voz 5 34:08 los sin conocer la victoria no vamos a ganar mejor entrada San Mamés unos quién aficionados de Las Palmas en las gradas

Voz 33 34:15 yo no me apunté para cerrar abril deportivas más que está calentando mañana va a presentar a IMO Ezequiel es un delantero nigeriano que viene el el con jazz por el turco que mañana mismo será presentado como nuevo jugador amarillo el partido aquí en la catedral arranca a las nueve en punto de la noche

Voz 0919 34:31 Marquínez Hesse abriguen bien

Voz 5 34:34 digo eh has dicho

Voz 1284 34:38 no coja frío que luego se nos da un abrazo

Voz 33 34:40 pasa hasta luego en Segunda División también

Voz 1284 34:43 quizá la jornada hoy a las nueve con un partido interesante Granada Valladolid dos equipos que en teoría tienen que pelear por el ascenso a la Primera División en Granada séptimo en la clasificación ahora mismo el Valladolid noveno igual adictos en la tabla cómo está el ambiente Alberto Flores buenas tardes

Voz 34 34:59 pues la verdad engañó con muchísima fríos yo era logrados hasta ahora en Granada así que te puedes imaginar de momento Coco ambiente en las gradas entre dos de los equipos el Granada Valladolid con más privada de la categoría aunque eso sí como decías nostros están fuera de peligro pero la importancia de los tres puntos porque ir dormida cuarto amor tampoco partido tras ser mental en Los Cármenes a las madres

Voz 0919 35:20 frío en Bilbao frión Granada frío también en Madrid donde dentro de un ratito se juegan

Voz 1284 35:24 pero de baloncesto ha cubierto Euroliga

Voz 0919 35:27 el Real Madrid Olympiacos en seguida estamos ahí en el día en el que el Barça por cierto ha presentado a Pesic como nuevo entrenador de su equipo de baloncesto pero como siempre a lo del programa vuestros mensajes de guasa Raúl

Voz 35 35:42 celebró un gol en el campo del Atleti mandando callar al campo llevará con piquetes montó el pollo se ve mucho el plumero

Voz 11 35:51 periodistas Gallego

Voz 35 35:53 te acuerdas cuando Cristiano Ronaldo llamó al mulo en el campo del Manzanares también celebrando un gol venga hombre venga ya que el madridista a tope tío

Voz 0919 36:05 era hombre negro dejad vuestros mensajes venga

Voz 1284 37:26 como todos los años por esta época más o menos ya tenemos ahí mete con la final de la Copa del Rey es como el Carnaval esta época los Carnavales el sainete de la final de Copa ya sabéis que han llegado a la final el Sevilla y el Barcelona es Sevilla quiere jugar en Sevilla el entrenador del Barcelona dijo que no quiere jugar en Sevilla el Barça lo mismo pide el Camp Nou el sevillano va a querer jugar en el Camp Nou lo que hay que buscar un campo intermedio pues en Madrid en el Metropolitano pero esa jornada juega el Atlético de Madrid hay quien quiere el Bernabéu la afición del Real Madrid su presidente a la cabeza no van a dejar el Bernabéu está la opción de Mestalla bueno el pitorreo de todos los años

Voz 7 38:04 ah

Voz 1284 38:04 en el Barcelona Santi Valle que dicen a día de hoy buenas tardes

Voz 37 38:08 qué tal buenas tardes pues hay gente en el club que es partidaria de volver a pedir el Bernabéu pero aceptan que lo normal es jugar en el Wanda Metropolitano desde dentro del club dan la guerra Bernabéu prácticamente por perdida aunque consideran que por capacidad condiciones estado al campo el estadio el Madrid es la mejor opción lo que decías el Barça no quiere bajo ningún concepto jugar en el campo del Sevilla hay Bartumeu cree que la final de Copa es un día de comunión azulgrana por lo tanto considera que se debe jugar en un campo neutral ya admiten fuentes del Barça que el día veintiuno les complica la vida por el calendario que tienen pero en todo caso tratarán a un posible cambio de fecha en la reunión que mantendrán masa delante con la Federación Española Icon el Sevilla y en el aspecto deportivo hoy no ha entrenado con el equipo Gerard Piqué recordemos no está Vermaelen sigue lesionado y tampoco Umtiti que está sancionado para el partido contra el Getafe y hoy no ha entrenado ningún central del filial por lo tanto mañana pruebas para Piqué para ver si llega al partido del Getafe pero es complicado que llegue Gerard Pique a este duelo de Liga

Voz 1284 39:11 Bartomeu considera que el día de la final de Copa es un día de comunión azulgrana te ha quedado Santi la frase Niki Lauda y el Sevilla Manolo Aguilar que dicen buenas tardes hola qué

Voz 38 39:22 tal Gallego se van el lunes a la Federación el presidente Castro va a insistir en el Sánchez Pizjuán au La Cartuja sabe las dificultades enormes la imposibilidad prácticamente de conseguirlo no quiere Valencia que es una posibilidad que le pueden plantear pero es más largo en la el recorrido de los sevillistas más complicado que de los aficionados del Fútbol Club Barcelona y evidentemente Madrid sería una buena opción de rebotes se puede perjudicar al Betis que juega con el Atlético de Madrid esa misma jornada el Wanda Metropolitano yo digo nada

Voz 7 39:59 no hace falta

Voz 1284 40:46 rápido repaso a los partidos de mañana antes del escáner en el Bernabéu mañana Real Madrid Real Sociedad Zidane piensan el PSG en él

Voz 0919 40:54 futuro de Isco en qué piensa Antón Meana buenas bien

Voz 1038 40:57 tampoco en el PSG como juega a las nueve menos cuarto no se concentran duermen en casa mañana a las once lista de convocados todos ok físicamente menos Ceballos el nuevo mejor amigo de la familia Ramos también está fuera Vallejo Zidane ha dejado caer pocas rotaciones para mañana veremos si un Cobas y veremos qué pasa en el lateral derecho y veremos qué decisión toma con Isco con el que según él Side contando

Voz 41 41:19 yo quiero disco hicieron que se queda toda la vida aquí esto no va a cambiar porque es un futbolista que es que es muy bueno que lo ha demostrado que puede mostrar entre entonces eso es mentira lo bueno tú me preguntas si yo te contesto para que sacaba el tema de ETA

Voz 1038 41:39 esta es la respuesta de Zidane pero lo cierto es que no les gusta demasiado el malagueño en la relación es inexistente entre ambos y como contó Javi Herráez si Zidane siguieran el Madrid Isco seguiría piel

Voz 1284 41:49 la sociedad una baja importante para mañana Roberto Ramajo

Voz 1825 41:53 hola Gallego muy buenas entrega del delantero brasileño Willian José baja de última hora fractura por estrés del tercer metatarsiano de su pie izquierdo va a estar entre seis y ocho semanas de baja esto pueda hacer de rebote que Imanol Aguirre cheques regresa al Santiago Bernabéu dos años y dos meses después de la lesión por el encontronazo con Keylor Navas lo que derivó en un calvario enorme para el delante los un mil pueda ser titular en ataque de la Real Sociedad veinte convocado ya están en Madrid vuelven Zurutuza Bautista Rubén Pardo también baja la desde el futbolista internacional pólvora giga

Voz 1284 42:26 mañana en La Rosaleda Málaga Atlético de Madrid novedades del Málaga Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 42 42:31 hola buenas tardes bueno sorprendente la declaración de José González diciendo que tiene más confianza que el respeto a pesar de la situación de los malos resultados a la convocatoria diecinueve convocados le atiende debuta en una lista Chori vuelve tras sanción y Roland un mes y medio después entra entre los diecinueve se ha quedado Sasha es uno de los fichajes del mercado invernal fuera sorprendentemente mañana se espera de la faltar muy poquito en La Rosaleda

Voz 1284 42:55 la novedad en el equipo del Cholo que ya hemos escuchado en el principio del programa Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 43:00 tal Gallego muy buenas dieciocho convocados la novedad principal es Filipe Luis que vuelve de no jugaba desde el veintidós de diciembre en Cornellà y por lo tanto va ir directo al once porque sólo tiene cuatro defensas puros el Atlético de Madrid que van a jugar baja Savic Godín este último por el tema de los dientes Gaitán Iber por decisión técnica Vito lo va a ser titular en la banda derecha y arriba lo que no cambia es la punta de ataque Antoine Griezmann Diego Costa

Voz 1284 43:27 llena a la una se jugará el Villarreal Alavés y a las seis y media el Leganés Éibar y ahora el escáner

Voz 0919 43:38 y hoy en el escáner Santi Cañizares buenas tardes qué tal buenas tardes y Marcos López buenas tardes muy buenas tardes vamos a comer mañana el segundo de la clasificación el Atlético de Madrid juega en Málaga campo del colista tiene que seguir el Atlético ilusionante unos en que pueden pelearle la Liga al Barça

Voz 0981 43:58 a alguien que pueda hacerlo es el Atlético así hay alguien que está cerca entre comillas del Barça con los nueve puntos de distancia es el Atlético el Málaga poco a poco se está consumiendo ya casi casi sin esperanza alguna pero son ese tipo de partidos en los cuales hotel netas desde el principio o lo puedes pasar mal

Voz 11 44:13 ese ese era un objetivo de precio pretemporada al pelear la Liga ninguno de los dos grandes el Atlético de Madrid es evidente que lucha por entrar entre los cuatro primeros lo que no pueda hacer ya que las cosas levantan bien esa temporada es pierden puntos en un escenario como Málaga este tipo de campos obviamente hay que demostrar un equipo que está arriba hay que está peleando por grandes objetivos la superioridad que tiene respecto a los equipos

Voz 0919 44:33 nueve menos cuarto Bernabéu Real Madrid Real Sociedad con la mirada puesta en el París Saint Germaine espera rotaciones en el equipo de Zidane

Voz 11 44:40 bueno yo creo que habrá siempre casos de futbolistas que llegan más cargados que llegan con algún problema que durante la semana pues han entrenado mejor o peor ahora bien si todos llegan las condiciones óptimas lo mejor para llegar al Meco es fuerte obviamente es jugar el sábado porque llevan ya sin competir dos semanas entre semana y el hecho

Voz 0194 44:58 en Pekín una semana cuatro días antes tampoco es ningún problema salvo que tengas algún compromiso

Voz 0981 45:03 es inevitable que que la mirada del del Madrid de Zidane que la mirada del del club en realidad vaya dirigida a ese partido porque ese partido el PSG esa eliminatoria para ser exactos está determinando no sólo el presente inmediato sino también incluso el futuro inmediato del club

Voz 0919 45:18 qué esperáis de la Real en el Bernabéu que sea atrevida

Voz 0981 45:21 es un equipo consecuente con lo que ha sido más allá de los problemas que ha tenido evidentemente porque ha trazado una curva muy irregular en esta Liga pero en la medida que se atrevida que sea valiente va a tener opciones porque en el Bernabéu cualquier equipo que llega es capaz de meter un gol al Madrid

Voz 11 45:35 para mí la Real por equipo está bastante más abajo de lo que debería porque creo que tiene un buen equipo y tiene un buen entrenador pero nos han mostrado regular yo espero mucho más de ese equipo lo que queda de campeonato marzo

Voz 0919 45:46 la Fed domingo cuatro y cuarto Camp Nou el Barça de Valverde ya rotó muchísimo en Cornellà esperáis que haya banquillo también para unos cuantos titulares

Voz 0981 45:55 difícil difícil porque por vez primera ahí es todo un acontecimiento aquí en Barcelona Valverde va a tener luego una semana libre será sin duda el partido Yerry Mina supongo que reservar a Piqué que está sancionado y lento para debutar como titular de ayer limina in dudo que Messi sea suplente que quizás que juegue sesenta setenta minutos Suárez también y por lo tanto el vaso que tiene que hacer es intentar mantener esa diferencia contra con el Atlético de Madrid para vivir todavía cómodo en la ley

Voz 11 46:22 bueno yo creo que el Barça tiene un margen lo suficientemente importante pero yo creo que la manera de vivir cómodo lo que que la segunda parte de la Liga pues es no perderlo es decir hacer su trabajo como lo viene haciendo con la regularidad que lo viene haciendo con el buen equilibrio defensa ataque que lo viene haciendo estoy de acuerdo con Marcos buena oportunidad para Yerry Mina no va a tener tantas oportunidades de la temporada por lo tanto para él sí que es un partido especial y para el resto poder verle porque es evidente que Piqué no se les puede forzar más ya ayer yo creo que hubo un exceso jugando en Valencia y el Barça no tiene no no demuestra ningún síntoma de deterioro ni ningún síntoma de que pueda perder puntos ahora eso sí está en la mano de los propios Juegos del Barça en que se continúe de aquí al final de temporada de esa forma no se vean en ningún momento amenazados por ningún rival terminó

Voz 0919 47:05 con el derbi de la ciudad de Valencia el domingo Valencia Levante Valencia viene del esfuerzo de la Copa el Levante que necesita puntos urgentemente al borde del descenso