Hora 25 (09/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1341 00:00 segunda peste la desigualdad según ha denunciado fan en el pasado Foro de Davos el uno por ciento de la población del mundo acapara el ochenta y dos por ciento de la riqueza la fortuna de las élites crece a un ritmo seis veces superior a la subida de los salarios de los obreros día esta desigualdad hay que sumar la feminización de la pobreza y las discriminaciones por género en los países desarrollados tercera peste la crisis ecológica que no supone solo la desnutrición en la capa de ozono y las consecuencias del cambio climático sino la realidad constatada de que el planeta ya no da para más es imposible sostener el ritmo de consumo en las grandes ciudades la ciudades ricas e imposible el desarrollo de las naciones pobres las promesas de futuro son inviables en este sistema

Voz 1 00:57 cuartel peste el miedo

Voz 1341 01:00 esta conciencia de los límites del bienestar y el progreso está convirtiendo a los derechos humanos en un privilegio de las clases acomodadas de los pijos las clases bajas tienen miedo están obligadas a competir por la subsistencia son un caldo de cultivo para movimientos racistas y xenófobos más que proponer afirmativamente soluciones el mundo rueda a la defensiva quinta peste ibamos por la mitad el desamparo sesenta y seis millones de desplazados sin recibir la solidaridad que merece según ACNUR cada tres segundos una persona se ve obligada a abandonar su casa con rumbo al miedo de los que debieran a acogerlos las leyes de extranjería son culpables por ejemplo de que más de tres mil náufragos se hayan ahogado el año pasado en las costas del Mediterráneo nuestro mar huyen del hambre de la violencia y se encuentran con la peste del desamparo laSexta la violencia ahí se oyen las balas Siria Yemen República Centroafricana Pakistán la solución de las matanzas no se paraliza porque existe la industria de las armas a causa de los conflictos las religiones el fundamentalismo la ambición de poder y el dinero pero también algunos intereses como la necesidad de coltán para la fabricación de teléfono móvil mineral que para desgracia de la paz del Congo se encuentra en las minas del Congo séptima preste las fronteras la libertad de mercancías y de capitales no significa que haya libertad para las personas por eso los movimientos estrella en las fronteras son el símbolo del horror el letrero con púas luminoso de la noche del vertedero donde van a morir los derechos humanos y los seis mil millones de euros que la Unión Europea le dio a Turquía para quitarse el problema de encima octava peste la mercantilización todos se compra sin pudor somos mercancías de usar y tirar un riñón puede alcanzar doscientos mil dólares de precio en el mercado negro de los trasplantes hay de en Asia que viven ya con un solo riñón y ahora en España se debate incluso la mercantilización de la maternidad confundir deseos con derechos es

Voz 3 03:35 una de las claves culturales del capitalismo lo

la velocidad y no me refiero a la Dirección General de Tráfico hace tiempo que el tiempo es una mercancía de usar y tirar es la ley de la nueva economía de la especulación el noventa y ocho por ciento del dinero que se mueve por el mundo es pura abstracción en el tiempo el trabajo productivo se ha quedado sin fuerza para protestar se borra la memoria y el compromiso con el porvenir manda el instante consumo ergo Sun en el instante por eso la décima peste es la manipulación de las conciencias hay muchas personas que hablan sin tiempo para pensar lo que dicen las nuevas redes sociales y la aceleración mediática ha provocado un nuevo concepto el de informática acción para denunciar la distancia establecida entre la velocidad de la información el conocimiento de todas formas Ángels existe una vieja vacuna contra la peste que se llama el ser humano su experiencia de la vida que se resiste a diluirse en los mundos virtuales volvemos para finalizar al cuerpo a la historia de nuestros cuerpos una pareja se abraza unos padres miran a sus hijos sienten necesidad de cambiarle los pañales y piensan en su futuro una necesidad de resistencia ya veces los sentimientos se organizan se convierten

permiten después soñar con un mundo distinto por el que merece la pena seguir luchando por todo ello llamemos a la esperanza buenas noches Ángels buen fin de semana y Félix Sevilla

Voz 3 06:11 en Catalunya yo no no va a las tres personas me avisaron de que el Gobierno líquido demente

Voz 3 06:27 cuando el alivio maderas domingo

Voz 9 06:29 sí acredita los que Luis El Cabrón

Voz 3 06:34 después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Rosetti cuando ese día

Voz 10 06:42 finalmente amanezca será por muchas

Voz 3 06:44 ah ni chicas mujeres corre y nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

diez y once minutos de la noche de nueve y once en Canarias tiempo de análisis tiempo de tertulia en Hora Veinticinco

a los analistas de esta noche Gonzalo Velasco buenas noches María Esperanza puedes dote brumas por el local donde estamos es puedes hablar alto y fuerte intimida de verdad de la vida por eso mismo María Esperanza Sánchez buenas noches buenas noches sigue ahí con nosotros Luis García Montero que lo hemos saludado antes muy buena en Radio Madrid Berna González Harbour buenas noches

Voz 0283 12:28 la que envidia de vosotros

ella muerta de midia que debes estar absolutamente sí pues tienes que venir te a Sevilla para ver todo lo que aquí de Murillo vale si no te puedes perder y les decía que de alguna manera no sea dejar de hablar de Murillo todavía porque nos acompaña aquí también en el Espacio Santa Clara Juan Espadas el Sevilla alcalde muy buenas noches muy buenas noches

Voz 1 12:53 bueno la verdad es que es una oportunidad única no de devolver a ver lo que hace muchos años salió de aquí de la ciudad Hay devolverá a repensar conocerá Murillo porque no logró que una oportunidad estupenda

Voz 4 13:07 se acaba de comenzar el Año Murillo va llegar hasta marzo de dos mil diecinueve se ha convertido en un potente motor turístico para la ciudad la prestigiosa guía Lonely Planet de Alex lo Sevilla como la ciudad para visitar en dos mil dieciocho el New York Times incluya Sevilla entre las mejores ciudades del mundo para visitar en los es el Año Murillo también tiene que ver con esto sí

Voz 1 13:26 yo creo que efectivamente la apuesta por por el arte por la cultura por una ciudad con una historia hay un patrimonio que que la presenta no ante ante el mundo como una ciudad enormemente atractiva pues es lo que queríamos es lo que por lo que queremos ser conocido en primer lugar queremos atraer con eso y que luego conozcan esta Sevilla moderna esta Sevilla que quiere ser innovadora que quiere buscar sumó su sitio en el futuro ir no estamos con de estamos batiendo todo tipo de récords en materia turística que que no es lo más importante yo creo que lo más importante es la consolidación de un de un modelo de ciudad atractiva ir un modelo de ciudad que que puede tener como ya lo tiene en el sector del turismo un pilar fuerte de su economía pero sobre todo que también define muy bien el modelo de ciudad porque de la mano de de como mostramos en nuestro centro de cómo organizamos un poquito la vida en la ciudad para también la sostenibilidad va va la recuperación y el disfrute del espacio público que es lo que realmente hace Sevilla diferente no Sevilla no es sólo lo que ves en Sevilla sino cómo lo disfrutas no es la tapa que te tomas en el bar es es lo que habla allí con quién te ríes y en fin el el el clima no del que disfrutas tiene

Voz 4 14:48 hay hay debate sobre el modelo turístico que tiene que adoptar la ciudad se lo digo porque hay ciudades yo soy de Barcelona ha habido mucho debate sobre eso si al final el turismo se ha comido a la ciudad Si el turismo no ha comido a los locales hay debate quién Sevilla en ante el peligro que se convierta también en eso

Voz 1 15:06 inevitablemente no miramos también en otros no oí yo creo que debemos intentar efectivamente aprender de de errores que se hayan podido cometer por parte de otros destinos pero sobre todo tener claro que debe definir muy bien lo que quieres es decir no debes dejarte llevar de alguna manera por la corriente sí define muy bien lo que quiere es el luego debes también planificar bien el futuro y controlar bien los flujo no a qué me refiero efectivamente puede morir de éxito pero nosotros qué es lo que queremos hacer nosotros creemos que la gente venga Sevilla nosotros no vamos a discriminar a la entrada en Sevilla en el aeropuerto en Santa Justa en función de qué es lo que trae en la cartera por favor pero sí es cierto que a la hora de buscar dentro de los mercados no eh que visitantes son los que queremos atraer preferentemente o como ubicarlo en la ciudad es lo mismo concentrarlo en determinado punto no es lo mismo que estén establecimiento que dan un un nivel de calidad de servicio que es el que queremos ofrecer eso hay que regularlo muy bien nuestra mañanas en una red en una reunión veía ya datos interesante de hoy podemos empezar a saber ya qué establecimiento estos turísticos en este caso apartamentos turísticos están están en regla y empezamos a tener dato de cuantos más hay que no están en el circuito eso es lo que hay que evitar eso es lo que hay que controlarlas y que a mi juicio sea siempre proporcional eh digamos un equilibrio adecuado con la planta hotelera creo que si se nos va esto un modelo de ciudad y en donde el apartamento turístico sea el Rey yo creo que nos equivocamos desde que tenemos de alguna manera tener muy clara la capacidad de carga

Voz 4 16:53 mire usted es partidario de de cobrar una tasa turística una iniciativa que yo creo que no tiene muy buena acogida yo no sé en qué punto está el tema no

Voz 1 17:01 la verdad es que como todo lo que suena impuestos Hotasa o cosa acepta in si no se explica bien probablemente alguien dice de entrada no no nosotros lo que lo que hemos planteado un debate que es el debate propios de una ciudad con nuestra característica esto yo no soy partidario de De Gea

Voz 4 17:18 en este debate a otras ciudades

Voz 1 17:20 por ejemplo andaluzas con carácter general por eso no soy partidario de un impuesto autonómico pero sí de que ciudades como la nuez tras en el marco de nuestras haciendas locales por cierto como siempre pendientes de la eterna revisión de su financiación pudiéramos tener capacidad y autonomía para decidir si un ingreso correcto en este caso para la ciudad que no haya no ayudar a rehabilitar patrimonio caso de Roma es un ejemplo de otras ciudades podríamos generarlo como consecuencia de el euro o de los dos euro con visitante pudiera en este caso pagar por por por el porvenir aquí el caso de Lisboa algún ejemplo eh yo creo que que el acierto de esa ciudad no y la evolución que está teniendo precisamente para inyectar lo que recauda en ese concepto para rehabilitación de patrimonio está permitiendo albergar nuevo proyecto ilusionante yo creo que el debate es muy claro tiene a que aquellos que tienen miedo así esto puede de alguna manera generar dudas en el visitante yo creo que se equivocan radicalmente alguien no va a venir a Sevilla con una tasa Turís por una tasa de dos euros tal

Voz 17 18:28 hay otros que dicen no es que yo no quiero ser el cobro

Voz 1 18:31 Ador del Ayuntamiento en este caso no es que el hotel o el bueno podemos ver distinta fórmulas no que las hay no yo creo que el fondo de la cuestión si con eso y con carácter finalista mejoramos invertimos en la ciudad puesto no no se trata de ante darlo para otros gastos otras cuestionó para reinversión en promoción de la ciudad fuera de la misma el rehabilitación de tu patrimonio mejora de la calidad del servicio que prestas es decir en definitiva que quién se está beneficiando es el sector que puedo ofrecer un poquito mejor

Voz 4 19:05 antes de ir a un tema más espinoso como pueden ser los presupuestos ahora iremos a ello teme que vaya a otro punto de la ciudad que abrió sus puertas al público hace muy poco yo creo que fue en dos mil dieciséis y que se ha convertido ya en uno de los puntos más visitados de la ciudad de Sevilla Sara cuéntanos

Voz 1880 19:22 si en marzo de dos mil dieciséis abrió la casa de Dueñas antes de nada dicho antes que venera en taxi

Voz 4 19:28 seis La noche en Sevilla es así hemos cogido

Voz 1880 19:30 Maxi a mitad de camino eh hemos visto un paso era de la Hermandad de los Gitanos chinos hemos tenido que bajar del taxi seguir andando porque esto es lo que pasa están ensayando ya para Semana Santa y por eso hemos tardado un poquito más pero bueno ya estamos aquí en la casa en la caso de Dueñas mil quinientos metros cuadrados cuatro patios obras de arte por todas partes es lo que se respira esculturas cuadros en eh en la casa de Dueñas que es de de la Casa de Alba hay una exposición que presenta

Voz 0283 19:59 Murillo e retratista al Murillo como

Voz 1880 20:01 el pintor de retratos ya aquí hay una pintura que sí que es original que es el retrato de Don Juan Antonio de Miranda y Ramírez de Vergara que ha venido desde el palacio de Liria de Madrid hasta aquí es de la Fundación Casa de Alba llamado está aquí para esta exposición para este para este año Murillo yo estoy ahora mismo con Loreto redondo que es la corresponsal le de eventos de Dueñas de de las vías que hacen por aquí si Loreto lo que quiero es saber a quién estamos viendo que en quiénes y cómo es este retrato de Don Juan Antonio Miranda

Voz 26 20:32 hola buenas noche pues bueno es uno de los últimos retratos del pintor y quizá de lo mejor mejores vamos a describirlo un poco y así contamos de que va un poco la pintura podemos ver en primer término sobre un suelo de baldosas que aparece de pie muy importante esta a tamaño natural un hombre con ropas sacerdotales viste una sotana oscura que le cubre hasta los pies en su mano derecha sostiene un Bonet en la izquierda un breviario podemos ver que este breviario lo muestra ligeramente abierto esto hace ver que Don Juan Antonio interrumpido durante un momento su lectura Ia utilizado el dedo índice para no perder la referencia a la página que estaba leyendo

Voz 1880 21:17 este hombre este hombre qué qué relación tenía con con Murillo ellos se conocían o es un le pidieron el encargo esto cómo cómo era

Voz 26 21:26 bueno pues Don Juan Antonio de Miranda hay Remírez de Vergara fue un clérigo más concretamente canónigo de la catedral de Sevilla nació en la ciudad de Sevilla muchas veces a esta pintura durante el siglo XIX del siglo XX se le identificó con alguno de los hijos de Murillo primero con Gaspar más tarde con Gabriel pero finalmente no

Voz 1880 21:46 en Imasol menos Loreto Sara de que pocas el cuadro como hay como con estuvo pintando toda su vida

Voz 26 21:51 pues sí se sabe que fue dos años antes de su muerte aproximadamente por mil seiscientos ochenta

Voz 1880 21:57 la Fundación Casa de Alba decidido que que lo cede para este año cuánto tiempo va a estar aquí el cuadro

Voz 26 22:02 pues el cuadro va a estar aquí hasta aproximadamente noviembre de dos mil dieciocho un año

Voz 1880 22:09 pues eh Ángels un año va a estar aquí este cuadro que es un original y además te quería contar una una última cosa que por la vuelta que nos hemos dado esta mañana por Dueñas también hemos visto una placa súper significativa y es que aquí nació Antonio Machado lo hemos visto en la placa iraquí está ese patio que todos conocemos por uno de los poemas de Machado mi infancia solo

Voz 12 22:34 dos un patio de Sevilla y aquí está el patio con a nervioso Greta muchísimas gracias muchas gracias a vosotros buenas noches buena noche don de duro en Bone Hubble tú veinte años décadas mi historia algunos casos hay que recordar no quiere Hyun se doctor vaya es que alcalde tantas cosas que visitarán Sevilla alguna no se va acabando

Voz 1 23:07 la verdad es que sí que tenemos el privilegio de vivir en una ciudad que por su historia acumulado

Voz 3 23:13 el alta tantas tantos tesoros Longa

Voz 1 23:17 no estamos hablando de la peste el sí bueno pues imagina rutas recordando evocando momento de la historia de la ciudad que es que es al final lo que también queremos hacer con Murillo no

Voz 4 23:28 junto pues los presupuestos alcalde además con la música de Serrat es más suave todavía la semana que viene ha convocado un pleno para intentar aprobarlos gobierna en minoría no los ha podido sacar adelante les salen las cuentas

Voz 3 23:40 cómo lo ves todavía todavía

Voz 1 23:43 no sabemos si lo podemos sacar adelante los dos anteriores lo sacamos es decir vamos a por el tercero no es verdad cada vez están más difícil a medida que va terminando el mandato se pone más complicado lo de conseguir para un gobierno en minoría lo respaldo suficiente no

Voz 4 23:58 más aún manda deshacer Canet

Voz 1 24:01 no quería decirlo pero lo digo ya o frío que que por ahí van los tiros no ya al final empieza a pesar más en muchos casos los grupos políticos su posicionamiento ante esa situación que el propio hecho mismo de lo que oponen los presupuestos no yo probablemente sea un poco raro en esto de de la cuestión política pero tengo una visión algo diferente de cómo debemos posicionarnos ante ciertas cosas no en el debate político en los presupuestos para mí son un instrumento eso de gestión del Gobierno sin el cual no no se puede llegar a resolver problemas de los ciudadanos todo un partido político tiene que ponerse ante la sede ante la tesitura de que muchas veces y no no dar en este caso no el respaldo sino muchas veces simplemente la atención a un proyecto de presupuesto significa bloquear de alguna manera la acción de gobierno hasta el punto de que los ciudadanos sean al final lo lo lo que paguen eh la situación de de de bueno de confrontación política o de o de querer generar desgaste al que gobierna pero yo creo que

Voz 1673 25:00 se faltas en por un lado voluntad de negociación

Voz 1 25:02 me acuerdo este Gobierno la ha tenido hemos integrado enmienda hace todos aquellos que han planteado enmiendas conciudadanos hemos llegado a un acuerdo además firmado con los otros dos grupos políticos han presentado enmiendas que son participa Sevilla e Izquierda Unida Podemos practicamente asentado en el caso de participa Sevilla más del ochenta por ciento en el caso de Izquierda Unida

Voz 4 25:22 aún así no el aseguran en el apoyo es esto

Voz 1 25:24 eso es lo lo curioso no es decir que son dos grupos que que han recibido a colectivos que han preparado y han hecho un buen trabajo técnico que han presentado propuestas en su línea nosotros la hacemos integrado en la medida que de alguna manera no de figuraban por lógica la propuesta del Gobierno porque el Gobierno debe ser coherente primer lugar sí mismo pero eran perfectamente en hables bueno pues lo lo increíble de esto es que eso no garantiza eh sí pero es que no no garantiza ni siquiera la abstención entonces bueno ellos tienen un proceso que yo respeto o no puede ser de otra manera de preguntar a su militancia y tal pero yo decía oiga el no me parece muy coherente que después de haber hecho el trabajo de plantear las enmiendas nosotros acordarlas incorporarla eh simplemente piense en lo que le van a decir a lo mejor un grupo de militantes eh

Voz 4 26:15 por eso impunes que supone para la ciudad que nos pudieran sacar adelante los los peores

Voz 1 26:19 esto se ha prorrogado significa que hay una serie de líneas de actuación que no se van a poder ejecutar porque no es posible legalmente no nuevas inversiones en barrio fundamentalmente o determinadas líneas de subvención apoyo a entidades a ONG que realizan por ejemplo una labor social muy importante te no o eh Bono otras que nos ayudan por ejemplo a la integración de colectivos en riesgo de exclusión social en materia de empleo CT líneas de subvención no pueden el sacarse el no pueden convocarse y por tanto de esas entidades que colaboran con el Ayuntamiento no podrían realizar tu trabajo detrás eso hay empleos detrás de eso hay personas que necesitan esos eso fue curso para poder desarrollar algo Coté en el básica no inversiones en Parri oye la obra que ella que iba a empezar no puedes empezar la lo tienes que poner por qué necesidad hay de eso es decir yo entiendo que lo que hay que censurar la labor del del alcalde del Gobierno criticarlo en los plenos llevar a cabo lo que sea pero hasta el punto de bloquear en este caso que no pueda ejecutar una obra en tu calle pues no lo comprendo

Voz 17 27:25 me quedaba una última pregunta sobre el PSOE por costes

Voz 4 27:28 miembro de la dirección del PSOE de Sevilla recientemente Pedro Sánchez ha visitado Sevilla estado aquí ha compartido acto con usted con Susana Díaz tras meses de distanciamiento es una pose o si hay sintonía o vuelve a haber sintonía ose han vuelto a sintonizar más y volver sintonías han vuelto sintonizar Pedro Sánchez y Susana Díaz

Voz 1 27:47 que que el PSOE es un es una organización política que tiene muy claro que cuando acaban los procesos tenemos que recomponer todos no nuestro papel en la organización sino no podemos ni vamos a tener ninguna posibilidad de generar credibilidad lo ciudadano no no podemos estar entretenido en nuestra cuitas internas eh tengamos más o menos en total o parcial acuerdo o no sino hay un secretario general que está planteando iniciativas y propuestas innovadoras que hay que pelear en este caso y explicar a los ciudadanos y eso hay que hacerlo en el territorio de por tanto que eso no se hace desde Madrid o desde Ferraz que accede desde el territorio se tiene que hacer desde Andalucía o de ese día y ahí estamos nosotros por tanto es nuestra responsabilidad como compañeros de partido porque es lo lógico y lo coherente no porque además lo valoramos y lo y lo respaldamos y en el caso nuestro pues igual es decir lo que hacemos los aquí yo quiero sentir sin duda el respaldo de Mi Ejecutiva Federal leí cuando necesite el apoyo eh

Voz 4 28:47 siente siempre

Voz 1 28:48 de sentirlo es que yo yo le pongo un ejemplo yo ahora quiero pelear por una ley de financiación del transporte público para que ciudades como Sevilla pues tengamos de los Presupuestos Generales Estado las dotaciones que debemos tener que no las tenemos hola tiene Madrid Barcelona y lo he estudiado o bien pues yo voy a pedir una miseria pero general Jamis compañero en el Congreso y el Senado que peleen por esa ley de financiación el trasporte público pues tengo que tener el mismo respaldo es su reposo

Voz 4 29:13 tras alcalde antes de irse quiero que los estudiantes de Bellas Artes gestaba aquí pintando lo que está pasando que no sé si habéis terminado exterminado ya

Voz 3 29:25 uno ya podemos descubrir lo que habéis contado bueno venga vamos a ver lo Borderas puesto contárnoslo

Voz 2 29:34 bueno sí baja bueno hemos plasmado la misma idea de bueno ambientado el cuadro de que tenéis a vuestro a espaldas de la de la Virgen de la

Voz 3 29:47 toga de la fase de Bartali hace la verdad

Voz 2 29:51 sí que lo he recreado con el ambiente que tenéis en la mesa de

Voz 12 29:56 hemos intentado meterle a un lado lo máximo

Voz 2 30:00 personaje de personas posible N en el ambiente

Voz 3 30:04 de que se representa en el cuadro que el hecho salgo bien bueno no es real que hay detrás Benito salgo bien si salgo bien vale

Voz 4 30:17 Alba tú que has hecho

Voz 3 30:18 bueno yo he sido un poco más minimalista que Anthony

Voz 27 30:22 eh representado aquí la mesa hizo el cuadro del fondo pero omitido todas las figuras le dejamos solo la de el el

Voz 3 30:33 guitarrista al que está con la mandolina no si Varela nació la figura que más me ha llamado la atención

Voz 28 30:44 parece una obra de arte yo que no tengo ni idea de pintar mi de dibujar me parece una obra de arte y os agradezco lo decía al principio os agradezco que hayáis aceptado el juego de Hora Veinticinco muchísimas gracias espero que hayáis disfrutado disfrutado nosotros con vosotros muchísimas gracias alcalde encima me llevó Medievo Un cuadro bueno que más que vaya lujo de aquí los voy a dejar número uno se lo que han pintado ellos el te gusta tiene ir a Sevilla de me gusta debería Sevilla que si alcalde encanta hoy viven muchísimas gracias señores vamos con la actualidad del día era el día empiezas

Voz 4 31:16 se lo pueden imaginar en Cataluña porque la cuenta atrás para nuevas elecciones en Cataluña resulta que no ha comenzado no lo hará al menos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la impugnación del Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont pero los letrados del Parlament dejan en manos de la decisión de desbloquear el parón institucional que vive Cataluña desde que el presidente del Parlament aplazara el debate de investir ha convocado el pasado treinta de enero vamos con el contenido completo de informes y que no ha contado y además esto creo que es importante con la unanimidad de los juristas de la Cámara Pol Foradada

Voz 1749 31:45 tras días de disputas internas entre los letrados al final el informe sólo lleva la firma de su el general del Parlament dice que la cuenta atrás para que pueda haber una investidura está congelada el motivo es que el Tribunal Constitucional antes debe resolver si admite o no a trámite el recurso que presentó el Gobierno español contra la investidura de Puigdemont hasta entonces el reloj no corre pero el informe añade que este bloqueo tampoco puede eternizarse por eso plantea algunas soluciones como que sea el propio Rousset Torrent quién pueda activar cuando estime oportuno la cuenta atrás de dos meses antes de esa convocatoria automática de elecciones bastaría con que Torrent lo comunicara formalmente al resto de la cámara durante esos dos meses obviamente aún habría tiempo para encontrar un candidato a la investidura ahora bien si transcurrido un tiempo razonable que tampoco se cuantifica Torrent no hiciera nada el informe abre la puerta a que pudieran ser los grupos los que activarán esta cuenta

Voz 4 32:41 tras recuperamos por si te parece los análisis políticos que han hecho los distintos grupos del Parlament

Voz 1749 32:45 básicamente lo que piden los grupos Arruche tu rehenes que no se duerma y empiece ya una nueva ronda de contactos para proponer a la Cámara otro candidato a la investidura que no sea Carles Rasputín

Voz 29 32:55 se tienen que poner de acuerdo los independentistas en algún nombre estamos a la espera de que se pongan de acuerdo dice desbloquear situaciones y son incapaces de ponerse de acuerdo el presidente de Parlament pues tienen en su mano según dice el informe de los letrados una herramienta también para decir que hay imposibilidad de nombrar presidente que empezará a correr los plazos

Voz 1749 33:13 es José Manuel Villegas de Ciutadans en la misma línea el socialista Jordi Terradas

Voz 3 33:17 estamos al presidente del Parlament

Voz 30 33:20 Aloña a darlos dar paso a una sesión de investidura en condiciones

Voz 1749 33:26 le pide el PSC apunta a Rusia Torrent que dejen de trabajar para que se mantenga el cielo

Voz 4 33:32 cinco tayiko para Cataluña registrado en solitario además una propuesta para modificar la Ley de Presidencia de la Generalitat forma parte de su plan que es cambiar la ley para que Carles Puigdemont pueda ser investido a distancia Pablo Tallón las negocios

Voz 1673 33:44 es entre Junts per Catalunya Esquerra siguen calladas llenas de dificultades la prueba más evidente es que hoy no han sido capaces de ponerse de acuerdo como tenían previsto en el texto conjunto para reconocer según ellos la legitimidad de pulmón en vez de eso la tarde ha terminado con un nuevo puñetazo encima de la mesa por parte de Cataluña Esquerra esta semana ya había dejado claro que veía inviable modificar leyes para facilitar la investidura de Puigdemont la respuesta de su socio cuál ha sido puesta ayer pedir formalmente que se activara la Comisión para modificar el reglamento del Parlament y hoy registrar su propuesta para cambiar la ley de Presidencia básicamente quién en introducir por la vía rápida por lectura única la posiblidad primero de una investidura distancia segundo de hacer reuniones oficiales desde distintos lugares en definitiva de gobernar desde la distancia a pesar de las videntes discrepancias el portavoz de Junts per Cataluña Eduard Pujol afirma que las relaciones con Esquerra son buenas argumenta que es normal que en una situación excepcional las negociaciones sean excepcionales justifica el gesto de hoy por una supuesta urgencia por acabar con la intervención de la autonomía esto

Voz 31 34:48 va en una dirección muy clara que es que tenemos a prisa que tenemos la voluntad de impulsar de manera efectiva la presidencia

Voz 32 34:59 da lo presiden Puche Yamón esta es la voluntad

Voz 1673 35:02 las urnas Ésta es el compromiso que este es el compromiso que tenemos en esta Cámara ir queremos hacer de manera lo más rápido posible fuentes de Esquerra consultadas por la SER quitan hierro al gesto de hoy de Catalunya y se muestran convencidas de que esta vez sí sabrán aguantar la presión los republicanos insisten en que ellos no quieren pedazos sino un acuerdo global que permita dicen reconocer el guber en el exilio Jackie no es menor que hablen de reconocer pero no de investir segundo aprobar un plan de gobierno tercero investir y aquí se que hablan de investir un guber operativo efectivo que resida en Cataluña

Voz 4 35:39 el Gobierno previendo este movimiento y anunció que lo impugnará y al ministro de Justicia Rafael Catalá dice que la modificación de la Ley propuesta por eso Cataluña es imposible

Voz 1764 35:46 no es posible llevar a cabo una investidura de alguien que está cómodamente huido de la Justicia en Bruselas que no atiende sus responsabilidades yo confío en que quién tiene mayoría en el Parlamento porque han otorgado dos ciudadanos proponga una candidatura posible que cuanto antes se lleve a cabo de investidura de un presidente de la Generalitat y que sea forme gobierno y que se dediquen a lo que tienen que dedicarse los gobiernos autonómicos que no esa promover independencia porque nosotros pues eso es un delito sino que se dediquen a gestionar la sanidad la educación como hacen los gobiernos autonómicos en toda España

Voz 4 36:19 que hoy ha habido Consejo de Ministros y el Gobierno ha respondido a este informe de los letrados del Parlament del que les hablábamos pero también a las estrategias y propuestas que han partido del entorno independentista a lo largo de la semana Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 36:30 hola buenas noches la formula de la doble presidencia para Catalunya es considerada en La Moncloa un auténtico disparate para el Gobierno central no tiene sentido alguno nombrará un presidente o presidenta efectivo y otro presidente que los independentistas llaman en el exilio

Voz 0803 36:43 esto último no está en el exilio está huido de la justicia pronto Liu estas yo creo que tenemos que dejar hacer bula en las instituciones y dejar de hacer el ridículo

Voz 1916 36:55 sobre la posibilidad de que la candidata de los independentista

Voz 4 36:57 la presidenta ejecutiva de Catalunya sea

Voz 1916 37:00 Elsa Artadi sin comentarios el portavoz del Gobierno ni siquiera pronunciaba su nombre

Voz 0803 37:04 a usted pregunta no tienen ninguna opinión sobre ella ir al priva al preguntado que soy yo pues la verdad es que no la conozco no he tenido nunca ocasión de hablar con ella

Voz 1916 37:15 Méndez de Vigo no entraba en el fondo del informe de los letrados del Parlament sobre cuándo debe producirse la investidura el Gobierno central repite que sea tendrá como prometió a lo que vayan diciendo los letrados y cree que el siguiente paso del presidente del Parlament debería ser éste

Voz 33 37:28 imagino que ahora el presidente del Parlamento alabó

Voz 1673 37:31 el informe reunirá a los

Voz 33 37:34 los representantes de los grupos políticos propondrá un cambio

Voz 1916 37:37 trató en la Moncloa de todos modos vuelven a repetir que no tienen especial prisa porque corran los plazos en Cataluña mientras allí no se pongan de acuerdo sigue en vigor el artículo ciento cincuenta y cinco por tanto sigue mandando

Voz 4 37:47 Mariano Rajoy hiló último sobre Cataluña entramos ya en el análisis porque si recuerdan el miércoles pasado durante la sesión de control al Gobierno Albert Rivera preguntó a Rajoy si podía explicar porque la Fiscalía y el juez que investiga el uno de octubre sostienen que el Govern de Catalunya pagó parte de esa convocatoria con dinero del Fondo de Liquidez Autonómico FLA Rajoy fue rotundo entonces

Voz 0803 38:07 no se dedicó ni un solo euro del FRA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Qatar

Voz 4 38:13 bueno pues hoy el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo ha sido un poco menos categórico

Voz 0803 38:18 el Gobierno estableció unos controles rígidos serios respecto a la utilización del FLA y loco pues podría suceder que que hubiera unas facturas que no estuvieran contabilizadas no lo sabemos hace una certeza al cien por cien es imposible predicar de nada pero no hay ninguna constancia ninguna constancia de que dinero procedente del fraude se haya utilizado para la causa secesionista

Voz 4 38:44 bueno pues abrimos ya el análisis Berna voy a empezar pórtico aún que éstas fuera porque luego te costará más con arte e en Cataluña e Junts per Cataluña y Esquerra bueno parece que cada vez sino no más enfrentados pero si tienen más diferencias la última la de esta misma tarde con esa idea de Cataluña de modificar la Ley de Presidencia para poder hacer efectiva la la presidencia de de Diputación algo de Esquerra Republicana no quiere no quiero ni oír hablar

Voz 0283 39:10 pues sí hoy la división no sólo está entre Esquerra hay muchos proxy sino que ha llegado a los letrados del Parlament como bien habéis recordado hay división entre los letrados y el el principal no ha exacto y sobretodo ahí esta división entre Esquerra y Junts per Cataluña yo creo que nuevamente Puigdemont Junts per Cataluña están intentando someter a presión máxima a Esquerra Republicana para que se tengan que retratar para que tengan que que que poner negro sobre blanco aquello que todos sabemos que está entre bambalinas que es que no quieren hacer nada que pueda implicar nuevas consecuencias penales y judiciales hilo que se vislumbra detrás de esto es el peor de los escenarios posibles que es el deseo de

Voz 12 39:58 de Puigdemont seguramente de reventar desbloquear

Voz 1341 40:03 cualquier inicio de de

Voz 0283 40:05 legislatura para provocar nuevas elecciones es la tentación de Puigdemont que ya lo ha perdido todo que no tiene nada más que perder que que que si sigue jugando pero los demás tienen bastante que perder entonces bueno seguimos en la línea roja que venimos analizando está en las últimas semanas es decir triunfará el hooligan y mismo de Puigdemont que quiere reventar cualquier posibilidad de de normalización o ese deseo de Esquerra que no acaban de expresar explícitamente

Voz 1 40:35 pero qué es lo que al final se tiene que imponer pues

Voz 0283 40:38 la la secuencia aún está abierta no

Voz 1341 40:42 Salah

Voz 17 40:43 ahora mientras tiraba un poco el contexto se me ocurrían dos imágenes son poco para explicar esto una es la de la del juego barroco de espejos no porque llevamos una semana en la que se parece que todo indicaba que iba a ser la propuesta que había acuerdo para que hubiese una presidencia simbólica en el exterior y al final en el último momento se presenta la ley para la reforma de la presidencia de tal manera que parece que el apuesta sigue siendo la depués de Bonn parece que nada es lo que parece valga la redundancia y estamos con esa escena de La dama de Shanghai de Orson Welles que se dispara ante los espejos un poco sin saber muy bien cuál es la realidad y la segunda es que lo que ha hecho Push the money Lluís pues si es crear en Cataluña perdón una suerte de tela de araña a para Esquerra y que el resto de los partidos nacionales son los que empujan a Esquerra la tela de araña porque claro la cuestión es la siguiente juega a que la legitimidad es suya y sólo suya y que cualquier gesto de rectificación de proponer otro candidato será arrebatarle a la legitimidad que proviene de la otra legislatura no de esta hay que sería aceptar su estatuto jurídico actual y aceptar de ciento cincuenta y cinco

Voz 4 41:55 si el presidente crueldad

Voz 17 41:57 aceptar que hay un bloqueo y que por lo tanto pusiese en marcha la cuenta atrás desde este punto de vista desde este marco estaría aceptando de algún modo la legalidad impuesta por el Gobierno de España y por lo tanto el estaría quitándole la legitimidad democrática Puigdemont portando turrón se encuentran en una situación verdaderamente compleja en la presidencia del Parlament ha sido un regalo envenenado y hemos escuchado las declaraciones de los portavoces nacionales lo que hacen es empujarle empujarle empujarla a ellos una situación bien cumple

Voz 1452 42:29 a han Esperanza sí es una situación compleja es una situación yo creo que ya empieza a ser triste realmente porque nunca pudimos imaginar que Cataluña llegar a estar en una crisis política instalada hace que está instalada bueno parece que incluso por parte de algunos encantada de estar en esta situación en el que no hay en la que no hay política porque el ciento cincuenta y cinco no es un programa de gobierno no no hay política

Voz 4 42:57 es carísimo para seguir funcionando sin para seguir foto

Voz 1452 43:00 sonando pero pero bueno vamos a ver han pasado unas elecciones Hinault Tino se pueden quedar insisto en este juego de estatuas no en el que en el que están y en el que hacen que desde luego que esté el presidente el Parlament es en este momento la persona más presionada por todas partes y que yo supongo que no lo tiene muy fácil lo que ocurre es que él sí yo creo que está naturalmente apoyado ir buscando de alguna manera salir de esto apoyado por los líderes de Esquerra que son los que están tú dices en en una tela de araña desde luego estar en una telaraña pero no saben cómo salir de ahí porque efectivamente Si Puigdemont se empeña también debe tener datos de que su empeño es bien recibido porque sino es un loco fin lamento decir esto así pero es que si no es un loco no Esquerra por cierto yo vuelvo a lo que dijo te da en la entrevista de La Vanguardia Tardá dijo que había que que que empezar a actuar y que había que sacar de la situación en la que se estaba la la política catalana y tener un presidente dijo él de lo que siempre hemos sido de lo que siempre hemos sido una nación sin Estado es decir en Esquerra en las cosas de otra manera más racional más cerca de la realidad que que pueden conseguir Luis

Voz 1341 44:21 sí en primer lugar a dar la razón a esperanza es un acierto

Voz 17 44:27 ha sido muy muy triste porque es esta

Voz 1341 44:30 cuando una factura muy alta de empobrecimiento político primero en Cataluña después en España la democracia en España está muy desprestigiada y esto

Voz 4 44:43 esta abonando que ayer

Voz 1341 44:45 las soluciones irracionales totalitaria la política está por por

Voz 17 44:51 suelos de manera que me parece una respuesta

Voz 1341 44:53 la habilidad mantener la situación como en un callejón sin salida y me gustaría comentar con algún amigo es especialista algún catedrático constitucional porque yo no sé si Roger Torrent está también cayendo en la ilegalidad es no moverse para la no tener que entrar en los terrenos que le piden de de responsabilidades penales pero a mi me parece que la ley le obliga de da unos plazos para convoca el Un proceso de elección de un president ahí y me parece que estamos fuera de plazo o sea que yo no sé si alguien tal y como está la justicia podrá investigar la paralización a la que por cierto en está sometiendo el proceso Sin pues lo podría investigar desde el punto de vista de la responsabilidad penal

Voz 4 45:47 es una casa es decir algo si hay constitucionalistas

Voz 0283 45:49 que efectivamente están diciendo lo que sugiere Luis que es que Torrent puede estar incurriendo en en algún tipo de no no delito no pero de de no sé cómo llamarlo jurídicamente pero pero digamos que es su obligación para lo que está elegidos para facilitar ahora mismo una investidura no lo está haciendo la pelota está en su tejado es verdad es muy interesante que el informe de los letrados con todo lo difícil que ha sido Ikea donde el propio letrado mayor sea sea que autoexcluido no no es sólo decirle no a pues no se ha puesto en marcha el reloj le han dicho pero cuidado que vale hay que esperar a ver qué dice constitucional sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno pero tu obligación es buscar una salida Illa debe buscar Esquerra está en esas pero no se atreve a decirlo en alto entonces efectivamente sale tarda dice habrá que sacrificar a Puigdemont bueno pero luego vuelve a salir para para corregirse salen sus portavoces para corregirse es decir están esa presión de la que hablamos está sobretodo a Esquerra Republicana aquí no se atreven a sacudirse la la ilegalidad absolutamente

Voz 4 47:03 mientras bueno pues triunfan otra vez las

Voz 0283 47:05 dobles versiones no aprenden porque digamos que esta jugada de Puigdemont de de Cataluña de de introducir hoy este cambio legislativo en mitad del partido bueno pues todos sabemos que en democracia no se pueden cambiar las reglas de la carrera parte en la mitad no en el tiempo y el diseño que quiere hacer Puigdemont de de la para reformar la ley de la presidencia es exclusivamente para que él pueda ser investido telemáticamente hay en fin ya sabemos que las leyes no se cambian para señores concretos

Voz 17 47:40 vamos al puede que esto sea solamente un nuevo modo de de presionar a Esquerra para para otra cosa parece que la idea de que pudiese ser investido Puigdemont estaba haciendo con nos reconocieran su imposibilidad por por todos los agentes puedo que esto sea

Voz 4 47:54 solamente una manera de intentar lograr esa especie

Voz 17 47:56 de de de mes complejísimo realmente pero esta triple coronación no que supondría un Puigdemont investido como presidente restituido creo que es la fórmula que se está manejando repito la legitimidad es la de la legítima la de la legislatura previa un Se ha hablado eventualmente Jordi Sanchez eh president que no podría ejecutar porque tendría que volver a prisión un conseller en cap que sería el que gobernase efectivamente la idea es que por lo que parece a Catalunya quiere ocupar todos esos puestos y Esquerra se encuentra en una situación de difícil de difícil aceptación parece un disparate pero es verdad que la sociedad catalana con todas las la institucionalidad paralela que constituyen asociaciones como Omnium Cultural como la Asamblea Nacional Catalana es capaz de mantener esta especie de legitimidad fuera de las instituciones hará árabe conteo déjame que haga una pausa Luis una pausa y volvemos

Voz 5 48:49 difícil

