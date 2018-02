Hora 25 (09/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1452 00:00 la ONU condenar la torre pero pero es que vamos no sé si si yo he podido transmitir esa idea en absoluto yo digo que me ha me está dando lo que está pasando pero por como los políticos están manejando es tonta que por otros un bloqueo que afecta a toda España claro entre otros pero pero además es que yo creo que de alguna manera no están siendo muy leales con la gente no la gente que bueno los ha impulsado o no porque realmente ha sido la gente han sido los ciudadanos es un momento es un es un movimiento ciudadano primero los políticos estos políticos concretamente a Puigdemont cabeza pero todos los que apoyan su manera de comportarse están utilizando esta fuerza en beneficio propio pero yo no creo que sea un movimiento

Voz 0283 00:54 sí ahí discrepo un poco de Gonzalo en el sentido de que la gente no considera rebelión ese movimiento cívico no es que no está el el juez o el Supremo no está juzgando el movimiento no está jugando juzgando al millón y dos millones que que voten no a los cientos de miles que se han movilizado esta juzgando unos señores que se subieron a unos señores con poder que se subieron a unos coches policiales para dar órdenes de de interceptar y de no facilitar la actividad judicial esté juzgando unos señores que han aprobado cosas que el Constitucional había advertido que no se podían aprobar eso no es un movimiento cívico eso es una vulneración de la legalidad

Voz 0283 01:42 lo que pasa que que no hay política no hay relato capaz de diferenciar todas esas cosas y movimiento existe pero pero pero el movimiento no es el que está en el banquillo en el banquillo están las personas que han cometido presuntamente por lo que el juez considera ilegalidades no en ese sentido los políticos les han azuzado les han utilizado ir dónde está ese movimiento ahora posiblemente potencialmente existe pero

Voz 0283 02:15 lo que más decepción que que sus propios causa por supuesto el Partido Popular se creo que es muy comprensible porque los pasos que ha dado no no son muy ilusionantes para nada

Voz 1341 02:26 lo ir echando siempre leña al fuego no en vez de buscar una una solución fíjate yo quisiera decir que a mi me parece que yo Compadécete con la situación de Puigdemont que parece que es alguien que está moviendo los hilos Puigdemont es un presidente de la Generalitat en una situación muy difícil fuera de su casa afuera fuera de su país no no eso no es bueno porque fue un precedente que acaba o fuera el presidente legítimo no sí sí pero de la anterior la solería y presidentes que han sido presidentes no entonces fuera de su casa fuera de su país con futuro duró muy incierto condenado a que si pisa España va a ir directamente a la a la cárcel y está en una situación que a mí aparte de las distancias que tenga coronel pues como ser humano me me crea compasión de lo que decía Gonzalo hay una parte que es muy verdad a Puigdemont ha hecho una gran campaña electoral para tener más votos que Esquerra la gente iba a votar al presidente de la Generalitat porque la institución ésta está muy enraizada no lo que a mí me preocupa no sé si por la admiración que le tengo a Cataluña o porque han invitado a hablar de las plagas del siglo XXI lo que a mí me preocupa que esto no se hunde algo que no desencanto de Cataluña por ese atraso que no creíamos que hubiera que lo que me preocupa es que nos está indicando el futuro es que estamos entrando en una dinámica de donde hay fuerzas sociales que van a sustituir a la política qué van a dejar sin posibilidad de reacción a la política que lo yo creo en Qatar

Voz 1341 04:12 todo ciudadano siempre existe dirigido fuerte que siempre ha existido serviría para consolidar instituciones para consolidar un discurso político y a mi me parece que ahora corremos el peligro en que todo esto le rompa las costuras a las políticas un ex preside aún preside este como un solitario monigotes sin futuro fuera de su tierra despertando que pasión

Voz 0194 04:38 déjame que ponga otra cuestión sobre la mesa abandonando Cataluña que sino nos va a dar tiempo el tema de la prisión permanente revisable porque ya saben que nuestro Código Penal no incluye la cadena perpetua pero una condena que tiene varias similitudes con ellas y es la prisión permanente revisable que para muchos no fe mismo de esa cadena perpetua aprobó en dos mil quince no sin polémica llora vuelve a ser noticia después de que el Gobierno haya anunciado su anteproyecto para ampliar los delitos que incluyen esta pena son cuatro casos más como por ejemplo violaciones en serie o los secuestros que terminen en asesinato Javier Álvarez

Voz 0689 05:08 en total serán doce los delitos a los que se podrá aplicar la prisión permanente revisable en dice el ministro de Justicia Rafael Catalá que no se trata de cadenas perpetuas puesto que las condenas son revisables incluyen nuevos delitos que vulneran la integridad sexual

Voz 1764 05:21 Nos más de un violador en serie una persona que que hubiese sido condenado con anterioridad por dos delitos de violación que recupera la libertad por el cumplimiento de las penas vuelve otra vez a incurrir en ese mismo delito de violación

Voz 0689 05:37 el Gobierno cree que el endurecimiento de estos supuestos tendrá un efecto disuasorio

Voz 1764 05:41 tampoco debemos dejar de pensar y así nos lo han dicho expertos el efecto disuasorio que puede tener sobre quién secuestra con un ánimo extorsionador no consigue el rescate solicitado puede llegar incluso de asesinato bueno pues esa es la circunstancia tendrá una pena de prisión permanente revisable lo

Voz 0689 05:59 dos delitos de nuevo cuño para la prisión permanente intensifican el castigo contra los culpables de asesinato que no colaboren e intenten ocultar el cadáver como el caso de Marta del Castillo para los secuestros que acaban en muerte como el caso de Diana Quer o para los casos de muertes que implican el uso de elementos químicos o nuclear

Voz 0194 06:14 para el Gobierno Se le acusa de legislar en caliente después de casos como el de Diana querer cuyas circunstancias de su muerte es justo uno de esos nuevos delitos que se quiere incluir la pregunta es ir es necesaria esta reforma ahora mismo para el Ejecutivo es la respuesta a una reclamación de la sociedad niega que exista un interés político y electoralista Javier

Voz 0689 06:33 el Gobierno amplia hasta doce los delitos a los que podría imponerse la prisión permanente revisable pero el ministro de Justicia niega el oportunismo político

Voz 1764 06:40 que nos son eh delitos muy singulares no entran ni en categorías sensibles o que puedan tener alguna lectura política coyuntural alguien ha hablado de que no es bueno legislar en caliente por supuesto no llevamos más de diez años hablando de esto

Voz 0689 06:57 se trata según el Gobierno de dar satisfacción a una demanda social

Voz 1764 07:00 entre entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que se quiera acoger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es

Voz 0283 07:10 bajo noble que nuestro Código Penal

Voz 1764 07:13 esto es más graves más eh

Voz 1 07:16 les exista una pena como la prisión permanente revisable el ministro de Justicia sostiene en contra de las

Voz 0689 07:21 críticas que no es una cadena perpetua

Voz 1764 07:24 es una pena eh la pena máxima de nuestra escala de penas pero es una pena me proporcionada a la gravedad del delito es una pena revisable como su propio nombre indica con un sistema de evaluación por lo tanto nada que ver con cadenas perpetuas otras denominaciones que pretenden desacreditar

Voz 0194 07:42 pero bueno el Gobierno tiene la mayoría absoluta en el Congreso por lo que esta reforma de la prisión permanente revisable no tiene asegurada su aprobación y de hecho ocurrir una situación llamativa es que los diputados van a debatir y votar por ampliar los delitos por eliminarlos todos porque también está sobre la mesa su derogación absoluta Mar Ruiz

Voz 1441 07:59 el asunto divide al hemiciclo prácticamente en dos desde octubre pasado el Congreso tramita una proposición de ley del PNV respaldada por PSOE Unidos Podemos los partidos nacionalistas catalanes y Compromís para suprimir la prisión permanente revisable una pena que consideran una cadena perpetua encubierta que contraviene el principio de reinserción consagrado en la Constitución la iniciativa continúa en fase de prórroga de enmiendas de modo que su debate Se va solapar con el del proyecto

Voz 0283 08:24 la ley del Gobierno que podría llegar a la Cámara antes

Voz 1441 08:26 de Semana Santa según fuentes parlamentarias y que no saldrá adelante por un margen ajustado Si todos los partidos como parece mantienen sus posturas además del PP sólo ciudadanos apuesta por endurecer la prisión permanente revisable pero por la vía de dificultar el acceso al tercer grado y los permisos penitenciarios en este sentido ha presentado una enmienda a la totalidad para su debate en el Parlamento el asunto se ha convertido en nueva pugna entre PP y Ciudadanos por liderar esa bandera ideológica los populares reprochan a los naranja sus bandazos en este tema y recuerdan que Rivera pactó hace dos años con Pedro Sánchez derogar la prisión permanente

Voz 2 09:00 de revisable el ministro Catalá que es una reclamación de la sociedad la ampliación de los delitos Gonzalo

Voz 1817 09:07 qué barbaridad y para empezar creo que es contra intuitivo a creo que no existe esa demanda social creo que no es una de las primeras preocupaciones para seguir creo que es peligroso porque es anti pedagógico sobre lo que supone la prisión desde los años setenta cinco grandes momentos para que ni las prisiones ni los psiquiátricos fuesen lugares de los que se retirara a la gente de la sociedad las presiones son lugares de exclusión incluyente para que puedan después restituirse además las instituciones penales funcionan bien hay un alto porcentaje por lo que vemos de reinserción por lo tanto estas medidas también una desconfianza hacia nuestro sistema penitenciario además en el que el lince criminalidad violenta es bastante bajo y en el que las penas en cambio son bastante grandes no la cadena perpetua Se retiró con la dictadura de Primo de Rivera en dos mil quince Rajoy restaura al juego algo que es parecido va leían otros países hay prisiones revisables pero en Alemania se revisa los quince años altura de media diecinueve en Francia los veinte años Reino Unido a las catorce y en España la primera revisión será los veinticinco años esto es casi entonces casi medieval programas vayamos a las ineficaz fines sociales este tipo

Voz 1341 10:16 lo de medidas al final perjudican a los más de Saura

Voz 1817 10:19 cientos las cárceles están llenas de gente de gente porque esto hay que decirlo pero lo que es más estos aprovecha en un momento y salude a a los casos de violencia de género contra mujeres pero esta misma gente que alienta esta reforma el sistema penal es la que el feminismo es la que se ríe de la posibilidad de que un Gobierno pueda luchar contra la violencia machista contra la misoginia desde las instituciones eso sí es prevención pero no es producción crear un sistema de pseudo cadena perpetua que además lo sabemos por sistemas como un estadounidense en el que existe la pena de muerte Hinault e tiene como efecto que se reduzcan los crímenes Bernal

Voz 0283 10:57 bueno está en la Constitución que tanto nos gusta defender sobre todo al Gobierno como es su obligación la reinserción como os a la función principal del de las penas de prisión y de la cárcel es la reinserción de los presos nunca desde luego la la venganza por tanto es muy cuestionable es es cuestionable condenable desde mi punto de vista este oportunismo punitivo este este populismo punitivo de del Partido Popular que de repente ha descubierto una de de social que nadie conocíamos pero además es que el argumentación sobre la demanda social es es insostenible porque mañana te empieza una campaña para lograr la pena de muerte y entonces la basa la oferta Haro para permitir los linchamientos que no están Mali que lo sabía y todavía los hay en algunos países por ahí es absurdo sea un gobierno debe estar para defender los principios para para mantener una sostenibilidad de los mismos en el tiempo no entonces es evidente que esta que esta ley o este proyecto de ley oeste endurecimiento se hace para poner a ciudadanos frente a sus contradicciones porque no se ha expresado con mucha claridad en un momento en que las encuestas empiezan a aupar ácido la dan los que ha tenido tan buenos resultados en Cataluña y que el Gobierno le quiere someter a sus contradicciones es absurdo porque tal vez a la hora del Partido Popular está empezando a llegar porque es clamoroso los los fallos a sino actitudes en tantos territorios no pero bueno si creen que la máxima prioridad ahora del país es esta esta cosa bueno pues están demostrando su débil

Voz 2 12:41 dar no entra récord reclamación de la sociedad así lo ha llamado català

Voz 1341 12:45 sí la verdad es que yo confieso una cosa mira que hemos visto robo fugas de capital barbaridades la política nada me ha escandalizado tanto la actuación del Partido Popular que lo mítines que han dado Rajoy Rajoy otros político del Partido Popular como Feijóo rodeando se de padres y madres de de niñas asesinadas de niños asignado me escandalizado de una manera tremenda porque estamos llegando a la barbarie yo hice Esteve ya no para el Festival de Teatro de Mérida una versión de la estirada de Esquilo que es un caso extraño de ciclo trágico porque acaba medio bien es que Gil lo intentaba simbolizar al final la sustitución de la venganza por la justicia cuando empezaba en el ámbito de decencia pública en el momento que las venganzas se sustituían por la justicia y la justicia es algo que debe aplicar la ley teniendo en cuenta la responsabilidad del delincuente pero también los valores del delincuente y la posibilidad de reinserción y lo que está haciendo dos Rajoy rodeando sede de víctimas devolvernos a la pulsión de la venganza y esto me parece muy grave y claro que es coyuntural está intentando pillar en un traspiés a Ciudadanos

Voz 1452 14:12 aquí es puro populismo puro populismo lamentable y triste porque no no vamos a olvidarnos en el camino de que vivimos en una época

Voz 1817 14:22 Asia y las leyes democráticas

Voz 1341 14:44 claro

Voz 1452 14:52 pero por eso digo que yo entiendo entiendo a los padres y a las madres no tengo nada que decir de ellos sólo acompañarlos en su dolor como pueda pero posiblemente tendríamos que tener bueno posiblemente no te seguramente tendríamos que tener con un Gobierno y un Parlamento que hiciera precisamente esa no sé cómo decirlo es ese discurso de humanista ese discurso del perdón por la por la en fin por el tiempo que dure una condena como que a los veinticinco años a los veinticinco años a un preso

Voz 1 17:07 tan todas la ciudad volcada lo hemos contado a las nueve de la noche toda la ciudad volcada Smara bueno es que yo soy de muy muy de Murillo no sé si te gusta mucho no grave me gusta muchísimo muchísimo pues se descubierto cosas maravillosas sabes lo que me pasa bueno

Voz 7 17:19 la música es de la interpreta Rafael ni que es un músico fascinante con una vida la verdad que es impresionante está tocado por el duende que eh bueno yo lo que te iba a decir es que tengo un problema con con la pintura clásica sabes lo que me sucede que cuando había una macro mega exposición yo me quedo por ejemplo alucinando con una pinza ya sé que es una horterada bueno que es es muy denso lo voy a decir pero me quedo mirando una pincelada un puntito de pintura en el ojo y entonces me quedo alucinando porque como ha conseguido con ese puntito ese efecto y entonces me quedo con un cuadro hizo no me quedo con un cuadro y a lo mejor luego tengo otros doscientos ayer ayer estuvimos reside en el Museo de Bellas Artes de Sevilla que es una joya que yo creo que poco conocida eh

Voz 8 18:06 entre las muchas cosas que nos mostraron es la las radiografías que les hacen a los cuadros y en esas radiografías se percibe perfectamente su que tú dices las pinceladas cosas que a lo mejor con el ojo es difícil ver a través de la radiografía ves cómo son esas pinceladas te puedes quedar como dices colgado viendo simplemente el trazo de los Quince

Voz 7 18:26 él es es espectacular eso es espectacular vamos vamos vamos con arte contemporáneo Alicia Martín que juega con lo lleno con lo vacío con el equilibrio desequilibrio en el Lázaro Galdiano de Madrid colocada entre Goya entre Velázquez es una esfera de libros una silla suspendida Alicia Martín también es de la caja de Pandora

Voz 9 18:47 esta surgiendo una idea en la lucha yo estoy ahí que voy a decir está está claro que hay una desigualdad y que está claro es que hay que hacer actuar ahí estoy yo puedo actual

Voz 7 18:59 actuar atacada de Pandora que el colectivo recordemos no de mujeres que hablamos el otro día exactamente bueno pues hay que actuar y mira lo que dice Chus Martínez comisaria de El futuro no es lo que va a pasar sino lo que vamos a hacer que es la idea que sustituye al país en ARCO en en Ifema

Voz 0283 19:17 que el futuro

Voz 10 19:17 como una forma de entender el presente y mira lo que dice la actualidad completo

Voz 11 19:23 pues creo que hay un agujero más que hombre pero en realidad no deberíamos hablar de paridad debemos hablar de arte pero deberíamos hablar de paridad porque también es importante hablar de paridad y esa es la paradoja que uno no quiero hablar de ello perderé hablar de ello y es importante en la selección poder no hablar y hablar de ello todo el tiempo y está claro que no solamente en los artistas hay una presencia importante sino también lo sabemos todos en las averías porque muchas de ellas también están llevadas como mujeres también interesante a ese nivel

Voz 1 19:54 ah y no hablar buena reflexión me gusta buena reflexión

Voz 7 19:58 vamos con buen y el apellido Soledad Sevilla que es una exposición de esta mujer que se me ha escapado está en Fuenlabrada la verdad esta tarde en las naves esta tarde en las Naves del Matadero han estrenado en España y hasta el domingo incluido nieto

Voz 0283 20:14 o lo que es una mujer belga que ofrece un espectáculo

Voz 7 20:16 lo que es es un lienzo en blanco y y delante del cual desfilan personas objetos que ya se va relatando lo hayan dado no es pura imágenes puro surrealismo es pura vanguardia es pura Bélgica que por cierto no sé de dónde salen en ese país cervecero y mejillón ero no sé de dónde sale tanto los mejillones tantos mejillones bueno desde luego los mejillones no tengo ni idea los desde luego a esa es como hay hay más artistas de vanguardia casi que mejillones lo cual es bueno pues sí pues sí tiene que haber muchos un par de anotaciones vuelven a los cines dos películas han día Illa librería a eso está bien por eso está muy bien

Voz 12 21:01 porque han día todo muchos premios pero yo creo que no no tanto público no casi más premios que público

Voz 7 21:06 exactamente vuelven a cincuenta a ciento cincuenta salas para algo sirve en los Goya ya mi Andrea me gusta decirlo lo que quieres en la vida no te lo dan lo que te da la vida no lo quieres Éste es el problema y mira ya rescatado un fragmento que es al día frente a la reina Isabel

Voz 10 21:28 el Isabel Segunda me entiende cuando le hablo no no entiende atrasado es fresco día escuchas que podría decirme algo en vasco como no alteza estoy gracias sí ya suelte sale gustar a nuestro espectáculo ojos abriría las puertas de viajar al extranjero ya existe totalmente proporcionado se podría desnuda para mí es no dese

Voz 13 21:56 esto es un fragmento día tal cual es la es alguna escena es una cena brillante que tiene frente a la Reina el gigante exacto el gigante bueno ya hablaremos de la ruta del Arcipreste mañana ya

Voz 7 22:13 el término nación para terminar mira vamos a vamos a ir con la pegatina que por qué me gusta tanto si llega eso no lo sabía pues me gusta muchísimo pues mira directos son espectaculares se sí bueno pues tienen un nuevo disco Ahora o nunca la tele que es este tema está hecha en colaboración con Eva Amaral

Voz 15 23:00 si la eh esto no cuente el pasa nada está no lo eh eh

Voz 1 23:12 la buena música para terminar semana Torres hasta el lunes hasta el lunes pasado bien si volveré

Voz 1150 24:11 la encuesta de Metroscopia ciudadanos sigue subiendo el PP sigue cayendo ha llegado la hora del relevo la implantación territorial del PP sigue siendo importante y ciudadanos goza del valor de la novedad pero desconocemos su solidez la cuestión catalana provocado un desplazamiento a la derecha un movimiento en el que Ciudadanos viene tomando ventaja a lucha por el poder se centra en un duelo fratricida entre las fuerzas conservadoras hizo y podemos van tan cortos de palabra que por primera vez puede que no sea la izquierda aquí en beneficio del desgaste del PP una incógnita forzara ciudadanos la ruptura para aprovechar el viento de cola o esperará pacientemente a que el PP acabe de caer como fruta madura un partido viejo y desgastado por la corrupción un presidente y un Gobierno bajo cuyo mandato el independentismo catalán ha alcanzado las cotas más altas de su historia sin que se haya conseguido evitar el choque frontal la convergencia de esos dos vectores hace extremadamente difícil que el PP pueda para su decadencia por mucho que Rajoy pretende alardear de sus promesas de último momento el independentismo sigue ahí no hay nada peor para un gobernante que perder el aura de autoridad hasta cuando la izquierda socialdemócrata seguirá desangrándose en manos de la derecha el pacto de coalición entre Merkel ha celebrado como ejemplo de responsabilidad la socialdemocracia recibió castigo electoral por los cuatro años de Gobierno con Merkel en su impotencia ha optado por reincidir pero el malestar cunde en las bases que han de probar el acuerdo que una encuesta indica que la caída electoral sigue imparable Martín sus el hombre que dijo que nunca sería ministro de Merkel que prometió a alejarse de la derecha después de cerrar el pacto se ofrece como chivo expiatorio deja la dirección del partido renuncie a la cartera de Exteriores para evitar que los militantes se carguen la coalición gobernar con la derecha Iger mismo tiempo reinventarse como alternativa es la puesta imposible que se pretende validar de verdad tenemos que asumir todo el tiempo de la socialdemocracia ya pasó

Voz 18 26:10 a uno

