Hora 25 (12/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 lo hace por justicia o por venganza cuánto valdrá para el juez la palabra de Granados sin más pruebas que su propia palabra llamará a declarar a Aguirre y Cifuentes que mancha les va a dejar ambas esta salpicaduras de hoy se habrán quedado más tranquilos los barones del PP después de que Rajoy haya desautorizado a Montoro al negar que habrá quitas de deuda a las comunidades son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:33 cabinas

Voz 0194 00:44 hola buenas tardes ha ocurrido lo que les avanzábamos que iba a ocurrir el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha declarado hoy ante el juez y ha acusado a Esperanza Aguirre ya Cristina Cifuentes de estar al tanto de la financiación ilegal de algunas campañas electorales Granados asegura que en la de dos mil once hubo dos campañas en una campaña

Voz 1 01:04 paralela el refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre no del Partido Popular de Madrid de Esperanza Aguirre concreta refuerzo la acompaña a Esperanza Aguirre y que esta campaña sea llevó al margen como digo del Partido Popular y dirigida en una primera fase porque ya he dicho en otras porque también he dicho siempre a las órdenes de Ignacio González impagada pues a través de gastos de publicidad que se cargaba a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 01:31 este es el resumen de una declaración con la que Granados ha querido expresamente al actual presidenta de Madrid que primero desprecia

Voz 2 01:37 va el valor de la palabra de Granados pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señores un presunto delincuente que ha salido delatar Celia ahora esta viendo a ver qué dice para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 0194 01:54 qué poco después anunciaba la presentación de una querella criminal contra quien fue compañero de partido y hombre poderoso en el PP de Madrid tanto el PSOE como Podemos quieren que Cifuentes explique en el Congreso Pablo Iglesias

Voz 3 02:04 bueno no puede poner las finanzas de los españoles en manos de los que han cometido ilegalidades en manos de los que se han sentado como partido como persona jurídica en el banquillo de los acusados y la señora Cifuentes tiene que venir esa comisión parlamentaria por la lacras

Voz 0194 02:20 mientras Granados ponía el ventilador Rajoy intentaba aplicar hielo a sus barones preocupados por el ascenso de Ciudadanos muy preocupados por la posibilidad de una quita de deuda a las comunidades autónomas lo sugirió Montoro hoy el PP lo ha descartado en la reunión que Rajoy convocó con los barones autonómicos

Voz 0194 02:51 María Jesús Güemes no resumirá que ha dado de si esa larga comida en la calle Génova en la que Maíllo ha asegurado que no se ha hablado de Ciudadanos Pedro Blanco y otra cosa es que nosotros

Voz 1715 02:59 creamos pero él asegura que no se ha hablado de Ciudadanos

Voz 0194 03:01 nada ciudadanos está en boca de todos

Voz 1715 03:04 si al PP le preocupa ese es el mensaje que quieren trasladar ni parece que al PSOE que niega que el ascenso de ese partido de ciudadanos obedezca una fuga de su electorado José Luis Ábalos

Voz 4 03:16 es que vamos a ver yo yo no sé yo en qué mundo esto y no es que yo no he visto ningún votante nuestros que me diga eso la ciudadana

Voz 1715 03:24 el PSOE por cierto arremete contra ciudadanos y contra el Partido Popular la reunión de esta tarde de las Mesas del Congreso del Senado no ha servido para desbloquear la renovación de la presidencia de Radio Televisión Española Margarita Robles

Voz 2 03:35 entendemos que es profundamente desleal la posición de Ciudadanos y que lo que pretende en coalición con el Partido Popular porque les viene bien a ambos para sus intereses ese continúe del actual Consejo de Radiotelevisión Española yendo en contra de lo que es el pluralismo informativo

Voz 1715 03:52 nos acercaremos también a Londres Begoña Arce nos va a contar el último capítulo del escándalo Oxfam oye dimitido la vice directora de esa ONG ha tenido que reconocer que ella tenía información sobre los empleados que acabaron contratando prostitutas tras el terremoto de Haití pero Nixon

Voz 0194 04:06 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:09 las tardes ya hay fecha y escenario para la final de la Copa del Rey de fútbol que jugarán el Sevilla y el Barcelona será el sábado veintiuno en abril en el estadio Wanda lo politono el partido de Liga que el Atlético de Madrid debe disputar ese fin de semana en su estadio ante el Betis Se jugará al día siguiente el domingo veintidós y en los Juegos Olímpicos de invierno Queralt Castellet se ha clasificado para la final del Half Pipe en el la moda en Snow

Voz 5 04:33 sí

Voz 0919 04:33 va a participar con la quinta mejor marca esta madrugada intentará conseguir la primera medalla para el equipo español en los Juegos

Voz 0978 04:41 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes esta semana no va a hacer tanto frío como el anterior pero igualmente durante muchos momentos el ambiente será plenamente invernal como por ejemplo esta próxima noche todavía muy atentos a las cotas de nieve ahora mismo baja en Catalunya están llevando de manera copiosa incluso en el interior de Barcelona llegará hasta la misma Costa incluso misma Ciudad de Barcelona en algunos barrios fuera nevar pero avanzada la noche irán desapareciendo estas precipitaciones y mañana como decíamos más frío que hoy heladas de nuevo fuertes en gran parte del interior mucha tensión donde llueve o nieva ahora mismo se formaran placas de hielo después tendremos una mañana soleada pero ya con lluvias en Galicia con el paso de las horas irán extendiendo el Cantábrico durante la tarde al resto de la mitad norte pero en forma de chubascos más aislados la cota de nieve irá subiendo por encima de los quinientos metros de altura mañana durante la tarde donde Gasol ambiente agradable insistimos que la mañana será muy fría empieza Juan

Voz 0194 05:32 Veinticinco Pérez pues más frío más radio que

Voz 1715 05:34 buen remedio vamos con el primer repaso de la noche a la información del día

Voz 6 05:40 un recibo

Voz 11 07:57 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 08:03 Pedro Blanco ocho minutos siete y ocho minutos en Canarias lo venía diciendo desde primera hora de la mañana Ángel Campos Francisco Granados acudía hoy a declarar ante el juez con la intención de señalar expresamente a Esperanza Aguirre a Ignacio González terminando también señalando a Cristina Cifuentes por la presunta financiación ilegal de algunas campañas electorales del PP de Madrid y al final es lo que ha hecho acusar de viva voz aunque sin pruebas es su palabra contra la de los demás acusar a unos y otras de haber urdido de esa manera de financiar de forma ilegal las campañas su relato Granados cuenta que el Partido Popular tuvo una doble vida que hubo campañas oficiales que hubo otra subterránea que se financiaba con dinero negro eso asegura haber dos estaban al tanto tanta el cierre como Cifuentes cuéntanos migrar

Voz 0978 08:55 Granados sitúa en la cúspide de la financiación ilegal del PP en Madrid a Esperanza Aguirre ya Ignacio González pero también implica Cifuentes en esa financiación irregular afirma que Cifuentes formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales las campañas de Esperanza Aguirre en Madrid un núcleo de hierro para la financia son ilegal que conocía Aguirre según Granados y que estaba conformado por González Cristina Cifuentes Borja Sarasola Isabel Gallego y José de la Ud entre los años dos mil siete y dos mil once el ex secretario general del PP en Madrid sostiene que González ordenó que determinadas empresas públicas como el Canal Isabel Segunda hoy CEM entre otras contratarán servicios publicitarios fraudulentos a empresas como Swat que organizaban las campañas de Aguirre esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma ilegal al PP Cifuentes era conocedora formaba parte del núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantenía con este ante el juez Granados ha dicho que Cifuentes será la mano derecha y la voz de Ignacio González el brazo ejecutor del ex presidente en el partido durante el tiempo en el que según dice duró la relación entre ambos entre dos mil siete y dos mil once cuando concluyó como la película Atracción fatal según sus palabras ante el Majid

Voz 1715 10:11 tras Granados tenía preparada su respuesta más de dos cien las preguntas de su abogado el juez le han surgido otras urgencias procesales es decir que ha suspendido la declaración Il ha dejado para la próxima semana habrá más preguntas habrá más interrogatorios eso pone Miguel Ángel que queda todavía alguna cosa por contar

Voz 0978 10:28 el próximo veinte de febrero Se reanuda la sesión ya con el interrogatorio de las fiscales del caso del propio juez instructor que pedirán aclaraciones a Granados sobre lo son

Voz 0644 10:36 órganos de decisión y las mesas de contratación

Voz 0978 10:39 en la Comunidad de Madrid que según el exconsejero eran colocados por Aguirre ya actuaban por orden de Ignacio González tan será interrogado por las revelaciones sobre la caja B del Partido Popular en Madrid y las fórmulas de pago a través de empresas públicas así como por la implicación de Cristina Cifuentes y el resto de citados Granados contestará dice a todas las partes excepto a David Marjaliza ya la acusación popular su declaración de hoy ha sido pospuesta porque el juez ha citado de urgencia al periodista José María García quién había implicado en la Sexta a Villar Mir en la financiación ilegal ante el magistrado

Voz 1715 11:12 García sea desdichas gracias Miguel Ángel la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado de despreciar el testimonio de su excompañero a anunciar una querella criminal y en muy poco tiempo primero era la palabra de un delincuente que no merecía más atención después se ha convertido en materia de juzgado Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 11:29 si la primera reacción ha sido la de otras ocasiones Cristina Cifuentes ha repetido una frase que ya hemos escuchado no le incomoda ni lo más mínimo la versión de un presunto delincuente

Voz 2 11:39 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente

Voz 0978 11:46 pero horas después el mensaje ha cambiado la versión de

Voz 0861 11:49 ganado sí ha molestado a la presidenta ya por ataque de su equipo de comunicación anunciaba que Cifuentes ha contratado un abogado que la defenderá a título personal su intención es presentar de inmediato una querella criminal contra Granados se siente víctima de un cúmulo de falsedades ideó un grave atentado contra su honor y su imagen aunque no concreta exactamente qué parte de la declaración de Granados ha motivado que dé este paso la preocupación en el PP de Madrid es evidente fuentes de la dirección del partido lo reconocen que no descartan que la declaración de Granados acabe salpicando a miembros de la actual ejecutiva del PP de Madrid

Voz 1715 12:25 el Partido Popular al Partido Popular Nacional esta declaración de Granados le ha pillado en plena conjura contra ciudadanos que aseguran que han hablado de ciudadanos Rajoy había convocado a sus barones autonómicos tal los que están más nerviosos y a los que sólo lo están un poco ha convocado también a esa reunión por ejemplo los vicesecretarios el partido

Voz 0644 12:42 pero lamentablemente no ha habido ningún partido político que haya expresado su apoyo el particular sí porque creemos que es bazofia pura bazofia pura esas declaraciones bazofia pura que desde luego la Cifuentes tiene todo el apoyo todo el cariño y todo el aceptó ante una acusación de carácter además personal

Voz 1715 13:01 que sin impropia Fernando Martínez Maíllo ha sido encargado de dar la versión de esa larga comida entre Rajoy hilos barones del PP bazofia pura si se ha referido a la declaración de Francisco Granados hoy ante el juez el ruido acecha hoy a Cristina Cifuentes el PSOE sugiere su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP sugiero la Olavide José Luis Ábalos

Voz 4 13:24 la señora Cifuentes creemos que es conveniente llamarla a declarar dada la imputación que se le ha hecho por parte de El señor Granados ya respecto de su futuro judicial no vamos a entrar pero sí que conviene en la medida en que ha habido estas referencias que que compareciera en la comisión del Congreso

Voz 1715 13:42 bueno lo quiere el Partido Socialista no quiere Podemos que también reclama que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca y dé explicaciones Pablo Iglesias

Voz 3 13:51 hay algo que todo el mundo entiende perfectamente el partido que sea financiado ilegalmente el partido que hace trampas con las cuentas el partido que ha hecho trampas en las elecciones al financiar sus campañas ilegalmente en manos de los que han cometido ilegalidades en manos de los que se han sentado como partido como persona jurídica en el banquillo de los acusados y la señora Cifuentes tiene que esa comisión parlamentaria a dar la cara

Voz 1715 14:15 Ciudadanos acusa a la presidenta de la Comunidad madrileña a hacerse un Rajoy lo dice Arrimadas de intentar bloquear sus propias explicaciones

Voz 12 14:22 parece que la señora Cifuentes está siendo un Rajoy lo digo porque la semana pasada bloqueo su comparecencia agarrándose a criterios técnicos y jurídicos cuando puede perfectamente políticamente dar explicaciones y además ha bloqueado dos de los requisitos que estaban en el acuerdo de investidura que es la limitación de mandatos y la protección de los denunciantes por corrupción

Voz 1715 14:44 bueno que la palabra de Francisco Granados tendrá más o menos credibilidad será más o menos fiable pero lo cierto es que hoy ha puesto en algún pequeño Prieto a la presidenta madrileña escuchábamos Arrimadas que ha echado mano de cierta ironía o de cierta retranca para valorar ese cónclave de hoy en la calle

Voz 13 15:03 es increíble que el Partido Popular lleve años sin hacer una reunión con sus barones y no lo haga para hablar de la lucha contra la corrupción por ejemplo o no lo haga para hablar de reformas que necesita España sino que lo haga para atacar a ciudadanos que el adversario no no es ciudadanos que son los problemas que tenemos todos como el paro la corrupción la lucha contra el terrorismo etcétera

Voz 1715 15:24 en las encuestas aprietan y los nervios en las filas del PP son contagiando por capas así que Rajoy decidió convocar hoy a sus barones autonómicos una especie de conjura horas de ciudadanos amenaza la hegemonía del PP hora que no se avanza nada en la nueva financiación autonómica y ahora que empiezan a verse en el horizonte de las elecciones del año que viene para eso

Voz 1461 15:43 tardes buenas tardes Rajoy ha estado tres horas y media con sus barones pero no ha hablado con ellos de Ciudadanos ni de las encuestas arista de Génova irónicamente Feijóo nos ha comentado que no estaban invitados al almuerzo en mayo su rueda de prensa los ha minusvalorado ha dicho que sentía defraudar expectativas pero que los populares el reunido para debatir temas que afectan a los españoles así de contundente se mostró

Voz 0644 16:04 lo que no se ha hablado de ninguna estrategia frente a nadie ni para hacer frente a nadie ni nada por el estilo ni un segundo ni un mini nada que lamento pero es así nada no saldado absolutamente nada mostrado de nosotros mismos y por supuesto ni de crisis de Gobierno y nada por el estilo

Voz 1461 16:23 el asunto principal ha sido la financiación autonómica no se ha concretado ninguna fórmula para resolver la situación pero todos han ido satisfechos porque Montoro les ha garantizado que no habrá ninguna quita para aquellas comunidades que más deuda acumulan

Voz 0644 16:34 si el ministro de Hacienda ha expresado con claridad que no está en la agenda no está planteado la quita de ninguna deuda en relación con con el nuevo modelo financiero autonómica

Voz 1461 16:45 el PP ha anunciado que en los próximos días presentará un documento con propuestas sobre financiación para comenzar a negociar con el PSOE

Voz 1715 16:52 pues sí se reúnen algunos de los hombres más mujeres más poderosos dentro del Partido Popular no dedican ni un minuto ni un segundo nada hablar del partido que después de robar millones de votos no es para presumir el PSOE si las encuestas se parece en algo la realidad corre el riesgo de convertirse en la tercera fuerza del país sería un movimiento de las placas políticas sin duda de carácter histórico los socialistas de momento prefieren no confiar mucho en la demoscopia o al menos en esa parte de la demoscopia José Luis Sastre

Voz 1071 17:22 dicho lo que prefieren primero es recelar de la demoscopia

Voz 14 17:25 no acabo de entender este afán por encuesta

Voz 4 17:27 en tiempos no electorales eh

Voz 1071 17:30 Isaba los Secretario de Organización de los socialistas que comparecía esta mañana después de que el PSOE haya aprobado su reglamento interno en el que Ferraz da más poder a la militancia pero se reserva también la última palabra y lanzaba un código ético para las redes sociales así que le preguntaban por eso por las redes sociales Ábalos y a la vez por el temor de que se le vaya gente del PSOE a Ciudadanos

Voz 0919 17:50 menos risa eh

Voz 4 17:52 es que vamos a ver yo yo no sé yo en qué mundo estoy yo no he visto en ningún votante nuestro que medio eso suele Ciudadanos ni sé cómo se identifican no lo sé no me consta pero en fin

Voz 0978 18:04 les da la risa empezado diciendo Ábalos que acabado

Voz 1071 18:06 algo casi enfadado para defender que los únicos que tienen un proyecto de país son los socialistas ha dicho él porque hablan de pensiones o de salarios por ejemplo

Voz 1715 19:34 Pedro Blanco las doce diecinueve siete diecinueve Canarias es una crisis muy grave de una de las organizaciones humanitarias más importantes la vice directora de Oxfam ha dimitido hoy arrastrada por el escándalo del comportamiento sexual de algunos de sus trabajadores en chat primero después en ahí aquí en los dos casos del jefe de la misión era el mismo en los dos casos contrataron prostitutas para fiestas en las que participaron algunos de los cooperantes de esa ONG vamos a Londres Begoña

Voz 0273 20:01 os fue no ocultó la gravedad de los hechos en chat en Haití no respondió a las repetidas quejas sobre el comportamiento en ambos lugares de los mismos cooperantes no comunicó el resultado de sus investigaciones sobre abusos sexuales a las autoridades locales ni a las del Reino Unido en consecuencia Penny Lawrence la número dos de Oxfam ha presentado su dimisión y asume completamente la responsabilidad por un escándalo bien conocido por la población local eso afirma a la cooperante de la organización pizza Brian que estuvo tres años en Haití desde el dos mil nueve debo es raro Hurdes a a había muchos rumores sin líderes explotando a los locales sexualmente de otras formas para tener trabajos para tener un buen nivel de vida

Voz 5 20:46 eh sí

Voz 1461 20:49 good

Voz 0273 20:51 yo Ceres y otros empleados me contaron esos rumores y en muchas ocasiones se lo comenté a mis jefes explicaba e hasta durante a BBC varios responsables he unido hoy con la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional Penny Mordaunt ella ha exigido la documentación completa sobre el pago de prostitutas por parte del director de la ONG en Haití tras el terremoto del dos mil diez

Voz 0194 21:16 menores de edad

Voz 1715 21:18 ciudad por abusos sexuales a otro niño esta vez ha ocurrido Málaga los protagonistas de esta historia quince y once años habrían obligado a otro adolescente discapacitado a practicarles una felación

Voz 18 21:32 de momento los abogados del menor supuestamente violado por dos de sus compañeros de quince y once años ha pedido una orden de alejamiento que los expulsen del centro escolar porque cuatro meses después de interpuesta la denuncia tanto la víctima como los dos hermanos que supuestamente cometieron la agresión sexual comparten instituto e incluso clases en cómo cómo uno de ellos los hechos se remontan al pasado verano cuando supuestamente el mayor de los dos hermanos de quince años se llevó por la fuerza a la víctima hasta una piscina municipal abandonada cerca del instituto en el que estudian en Málaga allí obligó a la víctima de catorce años y discapacitada mental a que le hiciera una felación a él y a su hermano pequeño una pelea en el instituto en octubre desveló los hechos la Consejería de Educación de la Junta ha pedido prudencia en este asunto de momento el Juzgado de Menores uno de Málaga ha abierto diligencias por estos hechos contra el mayor de los hermanos ya que el pequeño conoce años es imputó

Voz 1715 22:23 hablé lo hemos destacado en portada sigue sin haber acuerdo para renovar la presidencia de Radio Televisión Española mayor argüido buenas tardes

Voz 0259 22:30 buenas tardes sí esa renovación sigue parada los grupos parlamentarios han sido incapaces esta tarde de ponerse de acuerdo sobre cómo aplicar la ley para elegir al nuevo presidente y al consejo de administración el PSOE quiere mayoría absoluta reforzada de cuatro grupos podemos más o menos también ciudadanos concurso público y el PP mayoría absoluta simple así que la más enfadada por la situación la portavoz socialista Margarita Robles

Voz 2 22:52 criticamos abiertamente la posición del Partido Popular que quiere seguir apoyando esa manipulación de los informativos de Radiotelevisión Española y entendemos que es profundamente desleal la posición de Ciudadanos y que lo que pretende en coalición con el Partido Popular porque les viene bien a ambos para sus intereses ese continúe el actual Consejo de Radio Televisión Española yendo en contra de lo que es el pluralismo informativo

Voz 0259 23:18 mientras Ciudadanos acusa al PP y al PSOE de perpetrar un fraude de ley al esquivar el concurso público y seguramente el más contento José Antonio Sánchez que va a continuar como presidente de Radio Televisión Española

Voz 1715 23:30 a la segunda hora inmensa políticas hábitos ahora

Voz 19 23:33 hola Pedro con las repercusiones de la declaración ante el juez de Francisco Granados de hoy comenzaremos esta mesa política hoy nos acompañarán Emilio del Río del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Fernando de Páramo de Ciudadanos Julio Rodríguez de Podemos y Carles Campuzano del PDeCAT

Voz 1715 23:46 por eso desde las nueve a las diez información y análisis vamos a conversar con una de las vicesecretarías del Partido Popular con Andrea Levy en la tertulia Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Eduardo Madina está son para él las clases

Voz 0644 23:58 la primera de las claves decías una crónica desde el laberinto en el laberinto de nervios pretensión de que por las encuestas al Partido Popular que estaba ya era de Rajoy ha reunido a todos sus valores en la calle Génova para establecer una estrategia contra la formación política de Albert Rivera olvidando por tanto que todo partido que establece su estrategia en función de los demás pese a un partido que aprendió la segunda de las claves es hora crónica desgraciada la ciénaga de corrupción en el que habita al Partido Popular de Madrid y desde la que hoy Francisco Granados los ha hablado por un instante para implicar directamente tanto a Esperanza Aguirre como Ignacio González como Cristina Cifuentes la tercera de las crónicas es una crónica del espanto el espanto de no poder olvidar que tras el terremoto de ahí tiene el año dos mil diez cooperantes de la organización no gubernamental Intermonoxfam utilizaron dinero para la reconstrucción de la isla para pagar por sexo a mujeres en situación de extrema urgencia humanitaria quizá lo recuerde que hasta en las mejores intenciones a veces hay un sitio para lo más oscuro del ser humano

Voz 1715 24:54 veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 20 24:57 sí

Voz 11 25:08 hora veinticinco

Voz 1461 25:20 buenas tardes la declaración de Francisco Granados ante el juez de la Púnica puesto sobre la mesa el nombre de Cristina Cifuentes el que fuera consejero del Gobierno madrileño en tiempos de Esperanza Aguirre no sólo involucrado a la ex presidenta y a su sucesor en el cargo Ignacio González en la financiación ilegal del PP de Madrid Granados ha asegurado que Cifuentes conocía los cobros negro a través de empresas públicas de la región por la relación sentimental que mantenía entonces con Ignacio González una época en la que según Granados la presidenta madrileña se jactaba de tener el control del partido todas estas declaraciones eso sí sin aportar pruebas a la salida de la Audiencia Nacional Granados aseguraba que no necesitaba papeles para demostrar

Voz 1 25:56 no que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho y que ha sido como como lo he dicho hay cientos de cargos públicos y para eso hay que tener ningún papel eso

Voz 1461 26:06 Cifuentes ha anunciado que presentará una querella contra Granados porque considera que su declaración atenta contra

Voz 2 26:11 su honor y el de su familia lo ha dicho a través de un comunicado porque unas horas antes en un acto público aseguraba que le daba igual lo que contase Granados pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente eh que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice os para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 1461 26:33 en el Congreso PSOE y Podemos han pedido que Cifuentes y también Aguirre y González vayan a dar explicaciones a la comisión que investiga la financiación ilegal del Partido Popular y es casi seguro que tendrán que ir porque Ciudadanos ya ha dicho que apoyará esa solicitud Illa que han hecho PSOE y Podemos para que la presidenta comparezca en el Pleno de la Asamblea de Madrid José Manuel Franco PSOE Lorena Ruiz Huerta podemos Ignacio Aguado ciudadanos La Ventana de Madrid

Voz 21 26:57 no tiene nada que ver con lo que debe ser la decencia en la política mantenga la ética ahora mismo la política en Madrid están reñidas por culpa del Partido Popular es imposible que llevar treinta años militando en un partido y no tener ni idea de que el Partido Popular ha funcionado como una estructura que sea financiado irregularmente

Voz 22 27:16 Nos vamos a apoyar todas las comparecencias de de la presidenta regional de mimbre de Gobierno que tramitan saber lo que ha pasado

Voz 1461 27:23 hay más noticias de este lunes pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 23 27:29 buenas tardes pues hasta horas continuamos pendientes un accidente que se ha producido esta tarde en la M cincuenta a su paso por Getafe y que genera en este momento seis kilómetros de retenciones sentido A cuatro tengan precaución si iban a transitar

Voz 0919 27:42 por esta vía complicaciones además en las salidas

Voz 23 27:44 de Madrid a las seis en El Plantío Majadahonda hacia La Coruña intensidad circulatoria en la M40 entre Coslada y Vicálvaro sentido A tres tiene en la zona de Villaverde hacia la A42 en el resto de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas

Voz 14 28:02 o ese Clínica Universidad de Navarra llegan a Madrid con un nuevo modelo de salud y las pólizas de asistencia sanitaria más completas del mercado

Voz 0273 28:44 esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre detenido de madrugada en el distrito de Puente de Vallecas de la capital por amenazar de muerte y prender fuego a la vivienda de su ex pareja y sobre él pesaba además una orden de alejamiento de la mujer y la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación en Fuenlabrada Policía Nacional ha liberado a una mujer a la que trae a una red internacional obligaba a prostituirse bajo amenazas la trajeron de Nigeria hasta un piso de la localidad donde los agentes han encontrado efectos relacionados con rituales de vudú de momento hay dos detenidos

Voz 25 29:12 los agentes realizaron registros en la vivienda de la localidad de Fuenlabrada donde se ha intervenido diversa documentación relacionada con las actividades investigará documentos de viaje efectos para realizar rituales de vudú

Voz 1461 29:24 así se lo hemos contado hoy en la Ser el prior del Valle de los Caídos se personen en la causa judicial abierta que le obliga a exhumar los restos mortales de bares fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo los familiares de las víctimas sospechan que se trata de una estrategia

Voz 0194 29:37 la iglesia para no abrirlas Tomás sigue Hora Veinticinco

Voz 1461 29:40 tenemos cinco grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 11 29:48 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 30:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 26 30:06 Hora veinticinco Deportes

Voz 27 30:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 1 30:12 buenas tardes buenas tardes ya sabemos dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey

Voz 1715 30:15 no el culebrón adorado una semana esta vez ha estado habían por otras veces dura mucho

Voz 0919 30:19 ha sido en la Federación Española de Fútbol lo representa del del Barça Sevilla la Federación acuerdo veintiuno de abril en Madrid en el Wanda Metropolitano así lo refrendada en el presidente del Sevilla Pepe Castro y el representante del Barça Guillermo Amor

Voz 28 30:34 yo creo que cada uno quiere jugar en su ciudad puede ser es importante lo importante yo creo que ser lo más ecuánime posible y repito que hemos estudiado la fecha en la sede fecha ya estaba hemos entendido que es la mejor la del Wanda para otros toque

Voz 0919 30:49 porque lo que hemos hablado se han barajado

Voz 29 30:52 muchas cosas algunas muy difíciles imposibles de final creemos que la fecha es la que estaba más o menos que teníamos todos en en mente difícil de cambiar y en este caso pues ese veintiuno de abril en el Wanda Hay todo muy bien

Voz 0919 31:06 ese fin de semana jornada de Liga habrá que aplazar el partido de Sevilla aplazar el partido del Barcelona y ese fin de semana tiene que jugar el Atlético de Madrid un partido en su estadio con el Real Betis Balompié el Atlético de Madrid para ser sede ha impuesto una condición sobre el horario de ese partido Miguel Martín Talavera cuales buenas tardes

Voz 1576 31:25 qué tal Gallego buenas tardes el Atlético de Madrid cuando les sondear si quería dejar el campo dejó claro que no tendría problemas en dejar el XXI operacional de Copa siempre y cuando el jugar jugará su partido el domingo veintidós Si nos aplazará por lo tanto entienden en la entidad rojiblanca que si todo el mundo ha hecho oficial que la finales el XXI eh han aceptado esa condición y por lo tanto el Atlético de Madrid frente al Betis se jugará el domingo veintidós

Voz 0919 31:49 así que la final de Copa sábado veintiuno en el Metropolitano y el Atlético Real Betis al día siguiente el domingo veintidós superado el conflicto de la final de Copa volvemos a la Liga que te tiene el último partido de la jornada dentro de veintiocho minutos a las nueve en Riazor Deportivo de la Coruña Betis en el Depor debuta Clarence Seedorf en el banquillo deportivo necesita diecinueve de puntos el Betis en la zona media de la tabla novedades ambiente Fran Hermida buenas tardes

Voz 1509 32:20 hola qué tal muy buenas tardes efectivamente debut de Clarence Seedorf hunde porque se quiere subir al tren de la permanencia mientras que el Betis llega aquí A Coruña soñando con seguir mirando a Europa novedades en el Depor una zaga Inés cita con bóveda allí Albentosa de centrales medio campo también novedoso con la pareja Alberdi Krohn Dehli y también la presencia es destacable en la banda izquierda en el Betis sin duro mrs un Tello y tampoco es un Sergio León la gran novedad es la presencia de Junior debutando en el lateral izquierdo por delante del estarán pude Buzz también hay que señalar la presencia de tres canteranos que salen de inicio con Fabian Francis en el lateral diestro Loren en punta por ahora frío el ambiente en Riazor fría también la noche el choque comienza en unos veinticinco minutos

Voz 0919 35:01 pero vamos a cambiar la sintonía porque hoy tenemos un nuevo capítulo importante ese culebrón

Voz 33 35:12 el patrón del

Voz 0919 35:13 Burgos

Voz 33 35:16 hay unas personas que quieren mi cabeza acordada como se tiene la cabeza los toros son los ciervos etcétera detras de Stalin Chang que me siento un leprosos por Griñán y chaval mi a mi familia

Voz 0919 35:30 eso fue lo que tenemos fecha para la elección de un nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol que diría Villar hoy se han puesto fecha al finiquito de el anterior patrón que en el mes de abril podemos tener un nuevo patrón aunque uno de los candidatos era el que dominaba los caudales de la Federación Larrea que Antón era buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes guiones en la federal John cuando el día nueve de abril siempre y cuando

Voz 0465 36:09 el Consejo de Estado no mande repetir las elecciones completas a la Asamblea pero el día nueve de abril elecciones a presidente de la Federación Española de Fútbol Larrea contra Rubiales Larrea no ha confirmado al cien por cien que se vaya a presentar pero sí tiene los avales suficientes peleará con Rubiales este quería que fueran el doce de marzo pero sus fieles han perdido la votación con los Villa aristas y por ese motivo el nueve de abril hay elecciones lo explica así de bien Juan Luis Larrea Aibar

Voz 34 36:40 eso en principio hay dos semanas que no podía ser la Semana Santa de la semana de Pascua son quince días que no pueden ser porque el decreto marca que en esas fechas no puede haber elecciones entonces tenía que ser ante su día anterior sería San José hablamos de un lunes porque antes vimos que había una impugnación de no ser un lunes vamos a intentar hacer un lunes el lunes anterior de San José San José semi festivo en un montón de comunidades autónomas de España en todos no puedes marcar esa fecha anteriormente no podemos ir

Voz 14 37:07 acabo el nueve de abril yo creo que no hay tanta premura ni tanta prisa para total

Voz 0919 37:10 el santoral también afecta a la fecha de las elecciones de la Federación

Voz 35 37:15 aunque al final se lleva el premio Santa Casilda Beto

Voz 0465 37:17 Toledo el día nueve de abril también son Acacio de Mesopotamia Hugo han Liborio San Máximo Alejandría ese día se celebra en las elecciones a presidente de la Real Federación Española de

Voz 0919 37:28 entonces los turcos dos candidatos a la vista Rubiales Larrea arrea

Voz 0465 37:33 también estaba el que fuera presidente del Valencia Manuel Llorente pero considera el ala más eh conservador de la federación que presentar dos candidatos contra Rubiales haría de diversificar el voto podían perder fuerza así que salvo sorpresa sólo van a presentar candidatura firme el señor Larrea

Voz 0919 37:52 huy Luis Rubiales el día nueve de abril si no pasa nada tenemos nuevo patrón del fútbol español

Voz 0919 39:43 mañana vuelve la Champions y el miércoles en el Bernabéu el gran partido de un gran partido de los últimos tiempos Real Madrid París Saint Germaine se juega toda la temporada una carta el Real Madrid ante el equipo de los nuevos galácticos los de Zidane van

Voz 37 39:59 tiene alguna sorpresa que es espera Javier Herráez buena hasta hola qué tal Gallego no no es ninguna sorpresa aunque Zidane tampoco ensayado hoy nada a puerta cerrada deportiva de Valdebebas y si va a ser el día catorce como estamos con festividades San Valentín día chulo para jugarse un Madrid París Anne Germaine que va a decidir no solamente el presente sino el futuro de muchos jugadores de ambos equipos a toda la plantilla salvo a Vallejo a las once entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Valdebebas mañana día trece Ia la una la rueda de prensa del propio Zidane a las ocho y media todos concentrados en la Ciudad Deportiva del Real Madrid el club que ha promovido una arenga una conjura blanca a petición

Voz 38 40:38 a los seguidores a la grada

Voz 37 40:41 da para que apoye al equipo algo que iba a hacer evidentemente pero evitar lo que ocurrió con Karim Benzema el pasado sábado frente a la Real Sociedad esos pitos que quiso acallar Cristiano Ronaldo con su dedo índice cuando la grada silbó a Karim Benzema escuchamos lo que han dicho futbolistas como el jugador Keylor Navas el portero costarricense Asensio o Luka Modric de cara al partido frente al

Voz 0919 41:04 bien yo creo que es eso

Voz 39 41:07 ha sido bonito cualquier futbolista le gustaría jugarlo entonces son son oportunidades que tenemos ahí que nos pueden ayudar a a salir adelante es sabemos que es un gran rival pero confiamos en nuestras condiciones estamos en casa tenemos el apoyo de nuestra afición

Voz 1 41:24 entonces vamos a salieron juntos somos muy fuertes frente a su posible vamos a seguir haciendo historia

Voz 0919 41:32 es es Luka Modric te digo para terminar que en principio el once de gala con Bale Benzema y Cristiano Ronaldo

Voz 14 41:39 aunque hay futbolistas como Isco Lucas Vázquez y Asensio que está mejor pero lo tiene claro

Voz 0919 41:44 mañana mañana llegará a Madrid el París Saint Germaine de Unai Emery laboratorio de la Champions años Axel Torres buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes no cabe otra que Neymar y Mbappé Cavani titulares en el equipo de Emery o crees que Di María tiene alguna oportunidad y que ese tridente no esté de inicio en el Bernabéu

Voz 40 42:04 bueno ésa era un poquito la conversación en París a finales de la semana pasada cuando Ángel Di María bebía firmando actuaciones brillantísima es el mejor jugador de este Paris Saint Germain en dos mil dieciocho con nueve goles diez partidos como como titular desde desde que empezó el año is siendo el jugador más en forma y aprovechando además pues entre que se perdieron partidos Cavani porque llegó tarde Mbappé por una sanción y también por esa lesión Neymar porque tuvo también algún descanso bueno lo aprovechó Di María para guarro roto y jugar bien pero

Voz 5 42:39 yo no veo la gran

Voz 40 42:41 delantera mediática sobre todo por lo que supone para el París porque ha construido el proyecto en torno a esos tres nombres quedándose alguno de ellos fuera no no lo veo de ningún modo Se ha hablado

Voz 0978 42:52 de que Di María podría jugar el centro del campo

Voz 40 42:55 junto a estos tres jugadores decir por detrás de dos tres pero creo que siendo un partido de esta exigencia siendo fuera de casa no creo además que Unai pruebe a algo que no ha venido haciéndolo

Voz 0919 43:07 lo hará temporada mañana a esta hora ya estará en marcha la jornada de Champions y estará a punto de comenzar un partido como el Basilea Manchester City favoritismos superlativo del equipo de Guardiola no es la eliminatoria más decantada

Voz 40 43:21 desde empezar por el gran momento del Manchester City uno de los equipos de Europa que mejor está jugando que más está rodeando que tiene la Liga más ganada más dieciséis con el segundo en la Premier se mide al equipo más flojo de los dieciséis que han pasado ronda el Basilea se benefició enormemente el grupo que le tocó del mal momento el Benfica que hizo cero puntos siendo favorito en ese grupo lo consiguió ganar al al CSKA de Moscú en el enfrentamiento directo y meterse en esta ronda pero muy poquitas opciones para los suizos que es verdad que en otros años han causado sorpresas casi siempre las han causado contra equipos ingleses pero en esta ocasión veo muy difícil que los de Rafael Vicky que es el entrenador ex jugador en el fútbol español tengan alguna opción ante este Manchester City

Voz 0919 44:05 y mañana una gran eliminatoria también entre la Juve y el Tottenham que recordemos fue primero en el grupo de clasificación de Real Madrid

Voz 40 44:12 sí ya ahí hay un poquito yo creo que hay más dudas hay más dudas porque el Tottenham está jugando mejor que la Juventus en términos vistosos en términos de qué equipo te llena más que equipo te atrae más cuando lo ves el Tottenham está siendo espectacular pero ojo la Juventus lleva una racha tremenda de partidos ganando de partidos sin encajar esta muy sólido el equipo de Max Allegri que desde luego tras la baja de bonito en verano pues tuvo que recomponer la defensa reorganizarse incluso mover cositas en términos de sistema pero ahora vuelve a ser un equipo muy sólido muy fiable y por experiencia europea yo creo que es ligeramente favorito en este

Voz 0919 44:51 tienes esta noche el club dijo no ajusta la corbata por ahí estaremos un abrazo

Voz 41 44:58 Axel el Barça es el líder

Voz 0919 45:00 pero sólo con siete puntos ahora de ventaja sobre el Atlético de Madrid después de dos pinchazos seguidos uno con el Espanyol y otro con el Getafe gran partido el Getafe en el Camp Nou

Voz 23 45:12 hay inquietud tranquilidad Adrià Albiol mordieron a buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes de momento

Voz 0919 45:17 tranquilidad Valverde y los jugadores de verdad que

Voz 23 45:20 en claro de que hay liga lo sabían hace un par de semanas cuando lo sacaban once puntos al Atlético son todavía más conscientes ahora que sólo están siete puntos por encima de su principal perseguidor lo decía ayer Valverde esta Liga habrá que a sudar la mucho así que bueno el próximo sábado en Ipurúa no esperamos muchas rotaciones en el once aunque sea el último partido del Barça antes de visitar el Chelsea en Stamford Bridge porque lo decías ahora el Barça empatado los dos últimos partidos contra Espanyol y Getafe se ha dejado cuatro puntos en dos jornadas ya no puede permitirse más tropiezos en Liga para no sufrir más de la cuenta lo bueno para Valverde es que el Barça no tiene partido esta semana los jugadores podrán descansar de hecho el equipo ha entrenado hoy pero mañana o pasado los jugadores tendrán día libre y el jueves ya prepararán

Voz 0919 46:07 el partido frente al Eibar en Ipurua el perseguidor que está colocado al acecho con esos siete puntos Miguel Martín Talavera cree calcula mira las fechas o no

Voz 1576 46:17 sí sí yo creo que se va calculando en El Vestuario piensan que si salen de este mes de febrero donde va a haber exigencia en Champions para el Barça a seis puntos o menos van a poder pelear la hasta la última fecha este campeonato de Liga no obstante se mira ya sabes esto es el Chori el partido a partido e intentando limar y arañar puntos al conjunto de Ernesto Valverde aunque ahora se cambia el chip se piensa lo que hay el jueves que la Europa League que le apetece al vestuario porque es una opción real de conseguir un título y la buena noticia es que no está descartado para ese partido dio Godín que en un principio parecía que con aquella aquel choque brutal con Neto iba a tener para para algunas

Voz 0919 46:54 semana más el Sevilla que ganó su partido de ayer ante el Girona más allá de la noticia de la confirmación de la Copa con esa elección del Wanda Metropolitano para la final tiene problemas con las múltiples lesiones que hay en el equipo hispalense Manuel Aguilar hola qué tal Gallego varias eh

Voz 0301 47:16 más importante por Cala de Banega se suma la de Muriel que fundamental para Montera desde que llegó el técnico italiano ha querido mantener un mismo bloque prácticamente el mismo once inicial pero se están cayendo jugadores Banega está lesionado para jugar el próximo fin de semana ya veremos para el Manchester United sea lesionado todavía sin parte médico Muriel que posiblemente sería también el partido frente a Las Palmas ya veremos si estará para el partido de Champions sigue jugador

Voz 1461 47:42 los importantes que repite miércoles domingo

Voz 0301 47:44 algo se quedan fuera de concurso en el Sevilla

Voz 0919 47:47 ah de Liga también deja una resaca con la polémica arbitral habida ayer en el partido entre el Valencia y el Levante con dos decisiones del árbitro realmente increíbles pitó algo que sólo él vio en todo el estadio y que provocó la rajada de algunos jugadores del Levante el día después en el Levante es más tranquilos esperan sanciones José Manuel Alemán buenas tardes buenas