Hora 25 (12/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:21 hoy ha sido Francisco Granados el que ha tirado de la manta ya saben que estos días al revés el están haciendo especialmente largos por los procesos judiciales en marcha por los casos de corrupción canto Ricardo Costa cantaron Correa y El Bigotes han cantado numerosos empresarios cuyo ya cantado Francisco Granados ha señalado a Esperanza Aguirre a su sucesor en el cargo y mano se Ignacio González y al actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes según Granados que ha hecho una declaración perfectamente estudiada para no ser él solo el señalado dice que todos estaban al tanto de la financiación irregular de diversas campañas electorales Cifuentes ya ha anunciado una querella contra Granados y el PP intenta defenderse ante tanta acusación y lo hace como siempre recurriendo al argumento del pasado ya la condición de presuntos delincuentes de los que hablan se está desatando la tormenta perfecta para el Partido Popular los casos de corrupción llegan a los juzgados y arrepentidos y demandantes de beneficios penales hablan y hablan sin parar su política sobre Cataluña no sólo no le beneficia sino que incluso en Cataluña por ejemplo le hunde mientras que a Ciudadanos le beneficia cada vez más seguidores le identifican como el partido que más trabaja para la unidad de España las mejoras económicas de las que tanto hablan no llegan a los bolsillos de la gente los pobres siguen siendo pobres incluso muchos de los que tienen una nómina a fin de mes son pobres y por último un líder que parece no ser de este mundo lento de reflejos y nada en patético con los problemas de la gente recuerden que no quiso meterse en eso de la brecha salarial todos los ingredientes para un cóctel letal para el Partido Popular que intenta revertir las eh cuestas atacando ciudadanos como el boxeador no creado en su rincón del presidente bailando la gran noche en una boda es la del sábado fue su gran noche pero lo que queda de legislatura no parece que vayan a ser sus mejores meses cómo va a encarar el PP su futuro si es incapaz de revisar su paso

Voz 0194 02:13 ese sientan en la mesa de análisis Eduardo Madina buenas noches Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches y Fernando Vallespín buenas noches buenas noches y también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas tardes y buenas noches con los pasos perdidos de este frío el lunes está rondando ya San Valentín en cambio no parece que esté el ambiente para Flechazos en verdad la política nunca fue dada al amor que al último que dijo lo de te quiero un huevo ya sabe lo que le pasó muchos de los que se querían tanto ahora acaba de posgrado pasó en Valencia haya tocado revisar lo que sucedió algo de lo que sucede

Voz 3 02:42 dio en la Comunidad de Madrid yo lo que he venido aquí a defenderme a explicar cómo funciona durante todos estos años que ha sido miembro de Gobierno el Gobierno de la Comunidad de Madrid muchos de los que estáis aquí presentes

Voz 0194 02:54 la daba Granados mientras en la calle Génova Mariano Rajoy recibía algunos de los que piden en las radios en los periódicos lo que no le piden a él en persona que haga cambios tampoco sólo han pedido hoy o esto nos han contado no se han juntado para pedirle cuentas según decía luego Martínez Maíllo sino para darle arrumacos al presidente del Gobierno ya decimos en fin aromas de San Valentín

Voz 4 03:14 que el que nos vale es el de las urnas y que desde luego eh Mariano Rajoy tiene absolutamente Joyce ha visto en la Reunión pues todos no solamente el cariño sino todo el apoyo de tu país

Voz 0194 03:25 no ha comparecido con aires de cómo quieren que hablemos de amor se están todos hablando de encuestas que con lo que hay sólo resultan eróticas diríamos para volver Rivera así que Maíllo esta tarde ha tenido que negar tres veces ha negado que haya una conjura del Partido Popular contra Albert Rivera a quien por supuesto no aumentado por su nombre

Voz 4 03:42 nadie ha cuestionado Ny ha preguntado dónde ha debatido sobre el lo que usted me acaba de preguntar esta no era una reunión para hablar de niño

Voz 0194 03:50 en un partido político concreto sólo en los otros tres de ellas han negado que se hablara de Ciudadanos tres veces ha negado que se hablara de las encuestas en el Partido Popular no se habla de esas cosas de las que hablan precisamente todos los demás razón

Voz 2 04:05 Street por lo tanto no pudo

Voz 4 04:07 más que decir que nadie ha sacado nada de encuestas ni nadie estamos muy escarmentados las encuestas hace que por lo tanto es lógico que no saquemos hemos vivido muchas encuestas durante muchos años las valoramos nadie nadie nadie ha sacado la palabra encuestas en esta ronda

Voz 0194 04:26 nadie nadie nadie al PSOE la han ido a preguntar hoy a su secretario de organización por las encuestas precisamente entre las últimas algunas apuntan a que hay votantes del PSOE que se van a ciudadanos eso es lo que le han preguntado a José Luis Ábalos ha dado la risa

Voz 2 04:45 me da menos risueño de la es que vamos a ver yo yo yo en qué mundo estoy yo no he visto ningún votante nuestros que medio eso la ciudadanía con los eh

Voz 5 04:58 dice Cobos identifican no lo sé no me consta espero

Voz 2 05:01 yo no lo veo no lo vio mi barrio no lo digo cuando hablo con la gente normal

Voz 0194 05:06 a mí me senté normas más aún se preguntaba Ábalos por este amor a las encuestas

Voz 6 05:11 aquí hay quién le le interesa hablar de encuestas cuando no hay ninguna campaña electoral abierta no acabo de entender este afán por encuestas en tiempos no electorales

Voz 0194 05:22 extraña Ábalos como se los sondeos mueran una costumbre de ahora jueces hablan de ellas como se habla del primer amor y otras hablan de ellas con el despecho de un examen pero ahí están las encuestas y aunque nadie diga nada de ellas como decía Maíllo estaría bien preguntarse cuántos de todos los que las niegan pasarán el próximo San Valentín tarareando aquello de No puedo vivir con ellas pero sin ellas gracias Sastre vamos a aprovechar que está Vallespín aquí deberían atender no los políticos a las encuestas

Voz 7 05:50 bueno yo creo que leerlas no hacen otra cosa que no hacen otra cosa vamos clarísimo

Voz 0194 05:57 cómo cómo se miran desde la política las encuestas Madina ahora que estás fuera de ella

Voz 0515 06:01 bueno depende cuando vienen bien por ejemplo estoy recordando que el primer CIS el primer informe o decís que ese público no ambas llegar de nuevo al Sánchez a la secretaría general fue celebrado con una gran campaña redes por Marte probablemente ordenada por el señor Ábalos por el propio partido por la dirección federal no lo que si importaban las encuestas cuando vienen muy mal pues importan menos pero bueno esto es el pan nuestro

Voz 8 06:25 las doce mil hay que mirarlas no si yo creo que hay que mirarlas pero no solamente mirarlas el problema es que de un tiempo a esta parte las encuestas se han convertido en un instrumento político también por qué aunque no hemos de sospechar que las empresas que hacen encuestas vayan hacerlas con intencionalidad política es evidente que como reflejan el estado de opinión de un momento determinado son utilizadas y pueden ayudar a reforzar las tendencias que se apuntan y que a lo mejor si no se hicieron públicas esas encuestas pues esas tendencias a lo mejor no se consolidaría en etcétera no son un elemento central de la de la actividad política en estos momentos

Voz 0194 07:05 ahora hablaremos de ella es decir generan o no generan opinión

Voz 9 07:10 es que no es el más alto ni el más guapo pero no me equivoqué porque contigo no he podido aburrirme ni un solo momento dividida

Voz 0194 12:40 luego fue luego Mariano Rajoy convocó a todos los barones regionales del partido y a la cúpula del PP a un almuerzo de trabajo se debió a hablar mucho aunque en un principio se dijo que en el encuentro se analizaría cómo afrontar las debilidades del Partido Popular y el ascenso de Ciudadanos no se habló del partido de Albert Rivera ni un minuto que en el minuto News según en no ni siquiera una ligera insinuación nada el coordinador general del PP Fernández Martín Fernando Martínez Maíllo siente haber de defraudado las expectativas de la prensa pero la prensa no sé opción a la prensa sólo informa o lo intenta el Partido Popular habla de lo que quiera hablar el PP según su coordinador general de España de los problemas de los españoles de ellos mismos María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 13:23 qué tal Ángels buenas noches la verdad es que los varones venían dispuestos a hablar de Ciudadanos de su ascenso en las encuestas porque aunque algunos piensan que hay que reivindicar las banderas del PP sin entrar en descalificaciones la verdad es que la mayoría considera que la formación de Rivera es un fraude hice deben denunciar todas sus vergüenzas esto es lo que le iban a comentar a Rajoy confiando en que el fijara una estrategia pero nada tras tres horas y media de almuerzo ha salido Maíllo diciendo que sentía defraudar expectativas y aprovechado su rueda de prensa para minusvalorar los así

Voz 4 13:54 que hemos hablado de ninguna estrategia frente a nadie ni para hacer frente a nadie ni nada por el estilo

Voz 22 13:59 ni un segundo ni un minuto

Voz 4 14:02 nada que lamento pero es así nada no saldado absolutamente nada mostrarlo de nosotros mismos y por supuesto ni de crisis de Gobierno y nada por el estilo

Voz 1461 14:12 pero por lo visto un segundo sí que ha surgido el tema porque de refilón el presidente de Melilla Juan José Imbroda ha señalado que tenían que haber atacado antes a sus socios de investidura que le parecía que se haya tardado bastante pero a Génova no le ha parecido relevante porque además nadie le ha seguido su reflexión así que todos pedía psicoanálisis y al final con su líder delante han hablado de agua presupuestos y sobre todo de financiación autonómica al menos en estos se han ido satisfechos porque Montoro les ha garantizado que no habrá quita para las autonomías que más deuda acumulada

Voz 4 14:41 nadie está hablando de quita de deuda y por lo tanto el ministro ha dejado muy claro para la tranquilidad de todos que no estamos hablando de quita deudas sino de mejorar la financiación del conjunto

Voz 1461 14:51 de los españoles además el PP ha anunciado que en los próximos días presentará un documento con propuestas sobre financiación para comenzar a negociar con el PSOE

Voz 0194 14:59 bueno pues si como dice la cúpula del PP no se ha hablado de Ciudadanos ni un segundo deberíamos olvidar las críticas de Inés Arrimadas al cónclave de Génova

Voz 19 15:07 es increíble que el Partido Popular lleve años sin hacer una reunión con sus barones y no lo haga para hablar de la lucha contra la corrupción por ejemplo o no lo haga para hablar de reformas que necesita España sino que lo haga para atacar a ciudadanos que el adversario o no no es ciudadanos que son los problemas que tenemos todos como el paro la corrupción la lucha contra el terrorismo etcétera

Voz 0194 15:28 pues eso que de hecho Inés Arrimadas antes de que acabara el almuerzo de Rajoy con los barones quizá esté en este momento elaborando una rectificación y una disculpa o quizá no se haya creído a Martínez Maíllo saludamos Andrea Levy vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular muy buenas noches ni un minuto ni un segundo Se ha hablado de Ciudadanos

Voz 1438 15:47 mira hay una frase que a veces vale la pena recordar que es que la actualidad no nos haga perder de vista lo importante aquí lo importante es lo que esperan ir sean los españoles es que nos centremos en aquellas cosas que hagan avanzar en nuestro país is y los políticos nos miramos a nosotros mismos y lo hablamos de nosotros mismos si me estrategias cortoplacistas en clave electoral porque esto de unas elecciones que parece que estemos en campaña permanente pero este año de momento no hay L no sé qué pasará en Cataluña pero a nivel nacional no hay elecciones por lo tanto hemos hablado ya aquellos temas que son necesarios e importantes a nivel autonómico por eso estábamos con los presidentes regionales y autonómicos el Partido Popular y que son de política necesaria importante y cuestiones desde luego que afectan a la vida de no Ciudadanos y yo creo que eso es lo importante aunque la actualidad a veces pues marque otras cuestiones

Voz 0194 16:49 pero ya no es la actualidad yo le pregunto por qué fuera de esas reuniones e hice lo digo porque nos lo han comentado algunos periodistas porque fuera de esas reuniones si hay cargos del Partido Popular preocupados por ciudadanos si es verdad que no se ha hablado en esa reunión no tengo por qué no creerla porque una vez reunidos con el presidente del Gobierno no se no se plantea porque al fin y al cabo no no es ni una ofensa es plantear una situación

Voz 1438 17:14 mire cuando venía el momento de hacer estrategias electorales pues el Partido Popular ha desplazarse a que le parezca mejor para defender su proyecto político Perelló no entiendo porque nos quiere poner constantemente ante el espejo de ciudadanos nosotros tenemos un proyecto político para España que para nosotros venimos defendiendo desde hace muchos años y es más nosotros hemos de él no sólo lo hemos explicado nosotros lo hemos podido comprobar los ciudadanos cuando hemos estado en posiciones de gobiernos que por eso el Partido Popular ha gobernado yo escuchaba la señora Inés Arrimadas en El Corte justa que me precedía mil mención mire la única ocasión que ha tenido la señora Inés Arrimadas conciudadanos de demostrar su proyecto apolítico sería en Cataluña aportan o las selecciones no pues que demuestra el si tienen proyecto político que es el proyecto político para hacer de Ciudadanos para gobernar una Comunidad autónoma cuando tienen en su conexión Ciudadanos se convierte en convidado de piedra deja pasar el turno no hace ninguna iniciativa política pues cuando se reúne el Partido Popular nos reunimos para hablar de política no para hablar de partidismo estrategias electorales y por eso creo que es lo que toca toca hablar de financiación autonómica toca hablar de pensiones toca hablar de demografía toca hablar del Pacto del Agua Josep Heras toda seguramente en portada de periódico pero sociales para nuestro país insisto son reflejo de un partido no tiene proyecto político para España que tiene un proyecto de gobierno eso es lo que queremos demostrar y el Partido Popular desde luego tiene trayectoria y tiene ganas de seguir defendiendo los intereses de España con un proyecto propio nosotros no nos miramos en el espejo de nadie

Voz 0194 19:05 ahora ahora les pregunta ahora le preguntaré por la financiación autonómica pero dígame una cosa porque con el proyecto político que tenía ciudadanos les ha barrido a ustedes en las elecciones en Cataluña esto no les preocupa

Voz 1438 19:17 una pregunta es cuando por ejemplo en las elecciones el País Vasco las elecciones Galicia ciudadanos sacó cero cero dos Se puso en duda el proyecto nacional de Ciudadanos porque yo no lo es escucha pero el problema es que han ganado en Cataluña en una situación que lo sabemos compleja

Voz 0194 19:39 pero deje déjeme déjeme que le diga una cosa no sólo han ganado en Cataluña sino que ustedes sólo han sacado cuatro diputados

Voz 1438 19:46 a iba pero con una situación desde luego compleja complicada además que veníamos pues de una implantación territorial de Ciudadanos más importante porque nacieron allí pero insisto no

Voz 0861 20:00 es vasco y en Galicia

Voz 1438 20:02 cero diputados ayuntamientos España tampoco sacaron concejales en las anteriores elecciones y nadie lo puso yo no sé porqué ahora ha entrado la manía de que tenemos que tener que mirar por el retrovisor obtener que he al espejo constantemente a ciudadanos Ferraz trayectoria política de gobierno del Partido Popular se constata esos constata en propuestas se constatan que en estos momentos estamos en el Gobierno otros cuatros los que se bebe quererme fijar en nosotros

Voz 0194 20:39 déjeme que le haga una una última pregunta sobre la cuestión de la financiación autonómica porque yo no sé si hay que esperar a que haya presidente en Cataluña para avanzar en la financiación autonómica se lo digo porque hay algunos barones del PP que creen que es una necesidad urgente

Voz 8 20:53 que

Voz 1438 20:53 porque es una necesidad urgente y necesaria y que además toca y toca en estos momentos porque el actual modelo que no es un modelo que que contó con el apoyo del Partido Popular y eso hay que recordar los modelo de Zapatero con Esquerra Republicana y otros partidos independentistas de Cataluña en nosotros no lo hubiéramos porque creíamos que no era sostenible en el tiempo y en época de crisis se demostró ahora que la recaudación ha mejorado creemos que es el momento que la financiación autonómica no sólo autonómica también local tenga una revisión hombre yo creo que debería contar con el apoyo del Partido Socialista como principal partido de la oposición a nivel nacional pero también con consenso de todas las comunidades autónomas porque sólo así es un modelo pues que cuente con ese pacto y que cuente con esa garantía de viabilidad de continuidad entonces nosotros claro me gustaría contar con el apoyo de una comunidad importante por su peso en PIB como es Cataluña así lo que pasa es que las noticias que nos llegan parece que la situación en Cataluña

Voz 23 22:06 sí que es Escassi

Voz 1438 22:09 eh pues bueno de de de un bucle permanente así llegará ningún lugar de desfile yo no sé desde los independentistas lo están esperando que sea el Gobierno de España que solucione la cuestión del Parlament de Cataluña yo creo que deberíamos ser capaces en Cataluña y en el Parlamento de llegar a un con un acuerdo en fin de los partidos que tienen esa responsabilidad de un presidente

Voz 0194 22:32 Andrea Levy muchísimas gracias vernos a tendrá que gracias a buenas noches sin sin fijarnos en ninguna encuesta en concreto pero sí es cierto que las tendencias de todas las encuestas marcan una un ciudadanos al alza un Partido Popular a la baja insiste el Partido Popular y cuando tienen un micrófono delante en que no tienen ningún tipo de de preocupación pues el resultado ni siquiera bueno ese es esa cosa podrían tener por lo que les ha pasado en Cataluña un hombre las encuestas la tendencia la tendencia la marcan preocupados deberían estar

Voz 7 23:06 hombre yo creo que debiera estar muy preocupados lo que pasa es que bueno esa reiteración en la negación no por parte de Maíllo por un lado yo ahora lo que he dicho Andrea Levy me parece que sacan a la luz muy claramente cuál va a ser la estrategia del Partido Popular que por supuesto la han hablado respecto de ciudadanos que es aquí no pasa nada ninguneo total es decir pero bueno bueno quiénes son estos no así son unos aficionados los que somos del Gobierno somos nosotros se yo creo que esto está pensado no es que hoy no hayan hablado sino que han hablado para decir lo que después están diciendo no parece que se equivocan qué es realmente lo que Ciudadanos primero porque Ciudadanos es su partner imprescindible ahora mismo para poder gobernar mínimamente llamando sean digo pero mínimamente es decir que

Voz 0194 23:56 están condenados a llevarse bien con Ciudadanos porque si no

Voz 7 23:59 sea para elecciones así como suena no y luego también porque bueno el ciudadano es es el el el el partido que les puede hacer daño en su propio campo Sam porque claro que la gente no sé voto vaya de Podemos a also ego del PSOE a Podemos al Partido Popular puede dejar indiferente pero no le puede dejar indiferente que realmente vaya bueno pierden pues ese millón seiscientos mil votos más o menos que salía en la encuesta del CIS lo amigo ya en la de Metroscopia no que va que es considerablemente más no y luego el ahí que hay un problema ahí que tiene el Partido Popular y ese pueblo que que se ha convertido prácticamente en un en un partido de gobierno sentido digamos más literal no es que no no suscita ningún ninguna cuestión que no tenga que ver con labores del Gobierno específicas cuando la gente lo que necesita es que le abra un horizonte que le den una esperanza que esto puede ser también de otra manera que la política no es sólo gestión que también son ideales que también es no sé que también son emociones etcétera no y eso es lo que el Partido Popular es el capaz de la resina

Voz 0515 25:09 yo es que no sé es más grave que hayan dedicado una reunión a discutir de cómo parar a salir a ciudadanos o que digan lo contrario no elegir a nadie pero una de las dos es más es más grave que la otra y en esas están no bueno vamos a ver yo coincido plenamente con Fernando Vallespín tienen un problema ahí es un problema serio no hay una sola no no no porque tienen razón en una cosa que ahora perdón no hay no hay elecciones en el horizonte y por tanto son medidores de tendencia de estados de ánimo de situación que van tomando fotografías de una de un desarrollo del hipotético comportamiento sociológico de la sociedad española se está produciendo un fenómeno que el PP debería vigilar si quisiera a vigilar a fondo lo que está sucediendo en el país es que está apareciendo una alternativa de gobierno por la derecha por primera vez desde el año setenta y ocho está captando voto sustancialmente según todas las empresas que se dedican a hacer estudios sociológicos incluido el Centro de Investigaciones Sociológicas de El Pardo todo popular mucho del Partido Socialista por tanto está encontrando un espacio ante la sensación que un sector del electorado tiene de que es el único partido que tiene un proyecto etcétera etcétera que yo todavía no sé lo escuchado completamente construido en la ribera en en ninguno de los dirigentes del PP pero al dejen de la opinión de cada uno ese fenómeno fenómenos está produciendo y el PP tienen ese sentido un problema grave pero nosotros también porque se nos olvida pero es que estos dos partidos son socios de gobierno mi pregunta es qué pueden esperar los españoles y las españolas de aquí a al hipotético junio del año dos mil veinte que es cuando oficialmente terminaría esta legislatura de elecciones generales digamos sobre demografía revolución tecnológica calidad del empleo competitividad de la economía sostenibilidad de los servicios públicos no voy a entrar en temas de política exterior

Voz 8 26:55 qué podemos esperar de estos dos

Voz 0515 26:56 los que están así que dedican la mayor parte de su tiempo de intervención ante micrófonos públicos a darse y marcarse los unos a los otros yo sé que podemos esperar más bien poco en términos de modificaciones legislativas de regulación de avance Si difamaciones a desafíos que el país tiene puestos en bandeja llegará este año el año que viene y al que está por venir por tanto se empieza a instalar una sensación de nervios en los cuarteles generales de los partidos en todos los cuatro principales sin ningún tipo de duda en estos también de sensación no yo no puedo evitarlo de legislatura terminada

Voz 7 27:31 Mela

Voz 8 27:33 sí yo estoy de acuerdo con con todo lo que habéis dicho hasta ahora quizá lo fórmula haría de otra manera en el sentido de que ahora se está está cuajando esa tormenta que venía anunciándose desde hace ya mucho tiempo que no

Voz 0194 27:46 acababa de llover porque no se daban a esconde

Voz 8 27:49 no es para que lloviera no la tormenta perfecta en primer lugar el desgaste obviamente el PP este PP no es el mismo de hace dos años de hace tres años por mucho que ellos digan que están en el Gobierno etcétera es manifiesta la la inacción política la falta de inicial iba legislativa la falta de ideas sólo el único elemento sobre el que tienen alguna diríamos aspecto positivo en el que apoyarse es la macroeconomía y eso todo el mundo sabe que no es precisamente virtud del Gobierno que es un poco los vientos de cola etcétera etcétera no el otro es la correcta hasta ahora la corrupción no ha pasado factura allí la estrategia del PP ha sido diríamos fiarlo todo al Juicio final diríamos a cuando los jueces dictaminen si ha habido corrupción no no mientras tanto han ido diciendo que era un problema de ovejas negras que han tomado al partido como rehén para hacer sus fechorías y que la víctima de esta corrupción es el propio partido a estas alturas y este año van a salir todos los juicios en el que se va a ver no sólo se va a ver que están implicados los principales dirigentes del partidos secretarios generales presidentes etc etc sino que están implicados en una en un volumen yen una extensión que no se puede decir que el que que sean ovejas negras es toda la estructura del partido eso en combinación con el tercer elemento que es que como decía Madina ahora no hay una alternativa que no estaba tan clara en las anteriores elecciones por dos razones primero porque era un partido joven un partido poco fiable un partido con un dirigente diríamos poco consolidado etc etc por lo tanto las anteriores elecciones no daba la la la la garantía suficiente como para ser una alternativa además ideológicamente se presentaba con una fórmula ambigua incluso en sus Tutto figuraba la idea de que era un partido progresista socialdemócrata en algunos aspectos etc bueno ya ha modificado sus estatutos ahora nadie tiene dudas los propios electores que que que dan apoyo a Ciudadanos sea auto posicionan en posiciones de derecha y por lo tanto ahora sí que es verosímil y eso es lo que hacen las encuestas precisamente es hacer verosímil que hay una alternativa en el espacio de la derecha y entonces eso el PP no le ocurría hasta ahora todas las tres elementos pueden pueden acabar configurando una situación difícil

Voz 7 30:17 el Fernando si no hay un punto en en ciudadanos este último punto que que señalas envía yo creo que es que es muy interesante no porque Ciudadanos yo creo que es el el perfecto partido posmoderno en el sentido de que

Voz 24 30:30 por un lado

Voz 7 30:31 tremendamente pragmático es decir que no tiene una ideología sino que bueno hacer resolverán los problemas que van surgiendo seremos realistas pero por otra por el por otra parte apuesta por lo identitario es decir si apuestas por la identidad de su partido pragmático ganas que es un poco lo que hemos visto ahí con algún otro o sea que ahí hay un que es muy importante desvanecer el el el digamos el el lado de de la identidad porque mismo la política se juega sobre todo fundamentalmente en el espacio identitario ya sea dentro fuera ya sea a España a España o o Cataluña Cataluña pero también el digamos juega también en en en en ese otro eje no que es la responsabilidad de gobierno frente a lo que la utopía no esa utopía que bueno que todavía sigue presente que sectores de la izquierda de que podemos aspirar a un mundo distinto no solamente gestionar este no tal y como nos lo entregan que hay que esas dos opciones para un partido de centro derecha en las instancias de España ahora mismo son perfectas no mira que el Partido Popular caro aparte de la mochila ésta de la corrupción que eso me parece que es absolutamente sostenible en no sé qué decía antes en la tertulia de políticos y claro el el mejor dicho aquí veinte veces no os sesenta porque de todos los días o casi todos los días que el gran problema que tiene el Partido Popular con la corrupción es que la Cruz haciéndole daño porque nunca nadie no de un nivel de un nivel diremos del primero segundo tercero del partido pues asumió responsabilidades y entonces claro eso seguirá mordiendo le hasta el final ya que acabe con él porque bueno la única manera de realmente digamos de RCTV no es ganar unas elecciones como ellos pretenden no estamos ya ya ha absuelto sobre Fombera reiterarlo es ese asumiendo realmente esa responsabilidad y ese ese posible trasvase

Voz 0194 32:26 eh de votos de Ciudadanos a perdona del Partido Socialista ciudadanos que era una mera ningunea va Ábalos esos posible

Voz 0515 32:34 yo creo que lo están detectando ya todas las encuestas no es verdad que el partido doscientos cincuenta mil Nancy

Voz 7 32:38 si es que según algunas

Voz 0515 32:40 presas estando inmenso sondeada no decimos sí a ver yo creo que hay varios ejes que están jugando y que los sociólogos conocer más a fondo que yo no yo creo que uno es el generacional el Partido Socialista tienen problemas serios de penetración en gente más joven votantes dieciocho treinta grandes ciudades detectado en las últimas elecciones generales de forma muy clara a la vez Ciudadanos tiene un problema de penetración en zonas más de Interior zonas demográficas agente digamos más mayor por encima de cincuenta años no de cómo se siguen esas dos líneas de defensa de electorado propio y de seducción de electorados ajenos va a depender en parte el comportamiento de los dos partidos pero mientras que mientras que Ciudadanos tiene en mi opinión como hacía Fernando dos partidos dentro uno que se dice más bien liberal que se quiere parecer para entendernos a Macron tiene otro que es un partido nacionalista español duro con influencias de antiguos dirigentes del Partido Popular Europeo

Voz 7 33:34 con mil aquí en esa dialéctica combinan

Voz 0515 33:36 la posición política de un partido que van ensanchando los límites el PSOE es un partido que también tiene aún una dialéctica interna entre unas posiciones más vamos a decir más centradas y otras quizá lo más escorada hacia la izquierda en ese electorado que se reproduce también sociológicamente hay votantes más situados en el cinco de votantes del PSOE en dos el tres el dos cinco tiene frontera de trasvase diga lo que diga el señor Ábalos y lo está teniendo is está viendo sobre todo en poblaciones más dinámicas con grandes ciudades donde hay más acumulación de gente más joven etcétera etcétera no esos va pasando creo como se resuelvan sobre un paisaje que es Ferrando la punta de alguna manera esta vez hay corrupción para rato y Mila también hay corrupción para rato por el cardenal

Voz 1552 34:13 judicial del PP parece que Cataluña se ha colonizado

Voz 0515 34:16 cao esos dos vientos son los dos que tiene de cola ciudadanos frente al PP por tanto si el PP tiene un problema en mi opinión los dos viejos partidos lo tiene

Voz 0194 34:25 pues mire vamos con con la corrupción porque Francisco Granados que tiene un currículum largo y exija una presentación profusa es el principal imputado del caso Púnica fue secretario general del PP de Madrid y consejero de la Presidencia Justicia e interior de la Comunidad está en libertad provisional tras abonar una fianza de cuatrocientos mil euros después de tres años de su detención ha pedido declarar ante la Audiencia Nacional para detallar cómo según su versión se financiaron algunas las campañas de Esperanza Aguirre eh

Voz 5 34:53 eh soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de esperanza Aguirre no del Partido Popular de Madrid de Esperanza Aguirre concreta refuerzo la campaña de Esperanza Aguirre y que esta campaña sea llevó al margen como digo del Partido Popular y dirigida en una primera fase porque ya he dicho en otras porque en también he dicho siempre a las órdenes de Ignacio González pagada pues a través de gastos de publicidad que se cargaba a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 35:24 Campos vuelvo contigo hola de nuevo para que ahora les amplíen detalles de Llanos da vas a las nueve de la noche en la mesa política Granados describe una trama de financiación ilegal en la que apunta por primera vez a Esperanza Aguirre ya la actual presidenta de la Comunidad del PP de Madrid Cristina Cifuentes

Voz 1552 35:40 sí sí sitúa a la cúspide las vértice en el vértice de esa pirámide de financiación ilegal del PP A Esperanza Aguirre Ignacio González dice que el PP era Di a ambos desde sólo en referencia al Palacio que es la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid pero Granados también ha implicado a Cristina Cifuentes en la financiación ilegal del Partido Popular madrileño afirma que Cifuentes formado parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales las campañas de Esperanza Aguirre en Madrid un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre según Granados que estaba conformado por González Cristina Cifuentes Borja Sarasola Isabel Gallego y José de la Ud entre los años dos mil siete y dos mil once aquí confluyen el viejo y el nuevo PP el exsecretario general del Partido Popular en Madrid sostiene que González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel Segunda hice CEM novedades que aportado como promo Madrid made in el Consorcio de Turismo contrataran servicios publicitarios fraudulentos a empresas como Swat que organizaban las campañas Aguirre esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma legal al Partido Popular Cifuentes dice era conocedora formaba parte del núcleo duro de González por las reglas sentimental que mantenía con este ante el juez Granados ha dicho que Cifuentes será las manos los pies todo la mano derecha y la voz de Ignacio González el brazo ejecutor del ex presidente del partido durante el tiempo en el que según dice duró esa relación sentimental entre ambos entre dos mil siete dos mil once once cuando concluyó como la película Atracción fatal según sus palabras a la magistrada

Voz 0194 37:20 Campos la declaración sea interrumpido por problemas de agenda del juez un juez que Granados no llevado ninguna prueba ningún papel que en principio sustente estas acusaciones que ha lanzado

Voz 1552 37:30 no no ha aportado prueba documento alguno al respecto pero como hiciera Ricardo Costa en su con el Gürtel y otros el exsecretario general dice que las pruebas ya están en el sumario en relación a los indicios recabados por los investigadores ya ha instado a los investigadores a cruzar las facturas de publicidad de las empresas públicas mencionadas con las de empresas privadas que organizaban los actos de

Voz 9 37:51 R para corroborar la veracidad de su

Voz 1552 37:54 los afirmaciones como decías el próximo veinte de febrero Se reanuda la sesión ya con el interrogatorio de las fiscales el caso del propio juez instructor que pedirán aclaraciones a Granados sobre los órganos de decisión y las mesas de contratación en la Comunidad de Madrid que según el ex consejero eran colocados por Aguirre y actuaban por orden de Ignacio González también será interrogado por las revelaciones sobre la caja B del Partido Popular de Madrid y las fórmulas de pago a través de empresas públicas así como por la implicación de Cristina Cifuentes y el resto de señalados Granados contestará a todas las partes excepto a David Marjaliza ya la acusación popular

Voz 0194 38:30 las tres muy lejos campos que te quiero preguntar otra cosa pero déjame que explique primero las reacciones a estas acusaciones que ha enfado Granados porque Cristina Cifuentes ha comenzado la mañana riéndose de lo que sí Seaman que iba a declarar Francisco Granados contábamos aquí en la SER le daba igual lo que dijera a estas horas ha cambiado porque tiene un abogado que prepara una querella y los dirigentes del PP de Madrid se miran de reojo Javier Bañuelos la confesión de

Voz 0861 38:54 sí Granados preocupa en el PP de Madrid fuentes de la dirección del partido no reconocen que no descartan que la declaración de Francisco Granados acabe salpicando a miembros de la actual ejecutiva del PP de Madrid sin embargo públicamente la reacciones otra Cristina Cifuentes ha repetido hoy una frase que ya hemos escuchado en otras ocasiones no le incomoda dice ni

Voz 0194 39:15 es mínimo la versión de un presunto delincuente

Voz 25 39:17 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da

Voz 8 39:20 exactamente igual me da exactamente igual lo que

Voz 25 39:22 llega a este señor es un presunto delincuente pero no

Voz 0861 39:25 pues el mensaje ha cambiado la versión de Granados sí ha molestado a la presidenta ya por la tarde su equipo de comunicación anunciaba que Cifuentes ha contratado una abogado que la defenderá a título personal su intención es presentar de inmediato una querella criminal contra Granados se siente víctima de un cúmulo de falsedades iré un grave atentado contra su honor y su imagen aunque no concreta exactamente qué parte de la declaración de Granados ha motivado que dé este paso

Voz 0194 39:52 de momento la esperan en el Congreso de los diputados para que dé su versión de los hechos a ella ya Esperanza Aguirre Ignacio González la oposición reclama la comparecencia de los tres en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 40:05 buenas noches y toda la oposición reclama explicaciones en sede parlamentaria así que Cifuentes Aguirre y González tendrán que acudir obligatoriamente a la comisión que investiga la financiación del PP en la Cámara Baja en la que los populares están en minoría José Luis Ábalos PSOE Iñigo Errejón Unidos Podemos

Voz 6 40:21 ya respecto de su futuro judicial no vamos a entrar pero sí que conviene en la medida en que ha habido estas referencias que que compareciera en la comisión del Congreso

Voz 26 40:30 las instituciones tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es frenar este bochorno y que los responsables de este bochorno o los que se están incriminado entre ellos den explicaciones sobre qué han hecho durante tanto tiempo con las instituciones de los madrileños

Voz 1441 40:44 también ciudadanos aunque no las pedirá específicamente apoyará las solicitudes de PSOE y Unidos Podemos al tiempo que recuerdan las exigencias de su partido para mantener el pacto de investidura en Madrid José Manuel Villegas

Voz 1089 40:55 pero no se puede acusar de electoralismo Ciudadanos el problema lo tiene el Partido Popular en su propia casa lo tienen que hacer es venir al Congreso de Diputados Si mirar explicaciones tenemos firmado un pacto de investidura de momento la señora Cifuentes no está imputada por corrupción obviamente la señora Cifuentes resultara imputada por corrupción pues tendríamos crear a ver el acuerdo el Congreso deberá decidir ahora

Voz 1441 41:19 la cuando llama Cifuentes Aguirre González teniendo en cuenta que la comparecencia de Granados ante la comisión de investigación está prevista ya para el trece de marzo

Voz 0194 41:27 a la pregunta era los analistas de esta noche por la las declaraciones de Granados pero campos vuelvo contigo un momentito para hablar de del caso Lezo los dos casos Púnica Lezo comparten juez el magistrado tenido que llamar a declarar esta misma tarde a José María García por esto que dijo anoche en el programa Salvados dije un día

Voz 22 41:45 aún empresarial importantes Empresario cazado in fraganti Elio el tú estuvieron cargos políticos importantísimos en este en este país porque estas comprando apolíticos figuran empresas tiene más de treinta mío eso sí yo lo hago obra pública yo lo puedo supervivientes para hacer obra pública para hacer un metro de obra pública tengo que pasar por caja me queda por vía área acaba Premier empieza a colmé acaba por poner

Voz 0194 42:19 a señalaba a su manera un importante constructor de pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas esto es lo que dijo anoche pero que ha pasado ante el juez Campos

Voz 1552 42:28 bueno y precisamente ha sido pospuesta la declaración de Granados que estaba prevista para esta tarde hasta el día veinte porque el juez ha citado de urgencia a este periodista José María García quien como acabamos de escuchar pues había implicado en el programa Salvados de La Sexta a Villar Mir o al menos eso parecía que había dejado caer en esa financiación ilegal no pero ante el magistrado Ángels García se ha desdicho dice que fue una interpretación del presentador del programa

Voz 27 42:55 yo he mantenido una conversación hace años

Voz 2 42:58 con un alto el empresario

Voz 27 43:01 de la construcción que había tenido cargos políticos importantes y que me había dicho lo que dice no he dado ningún nombre y la deducción de Villar Mir es una deducción te Jordi Évole

Voz 1552 43:11 una reducción de Jordi Évole pasmado se ha quedado el juez con las

Voz 28 43:14 explicación ante alguien empezaba y terminaba por el Rey campos a Laporta

Voz 1552 43:19 pésimo con cargos públicos que tuvo

Voz 0194 43:22 exacto más de treinta mil empleados en plantilla

gracias ahora sí Campos al Tíbet a la vuelta vamos con toda esta Hora veinticinco

Voz 0194 47:27 diez y cuarenta y siete minutos de la noche nueve cuarenta y siete en Canarias y en el análisis hoy Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín y Eduardo Madina ir sobre la mesa esas declaraciones de Francisco Granados declarando hoy ante el juez y señalando directamente a Esperanza Aguirre a su sucesor Jaled al actual presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes Mila que ten parecía

Voz 8 47:49 quedó las palabras de de Granados bueno yo creo que son muy muy ilustrativas cuando las estaba escuchando intenté sentarme retro traía a todas esas manifestaciones que había hecho Esperanza Aguirre diciendo bueno diciendo que había confiado en personas que no

Voz 0194 48:08 pero de las rayas esa cesado

Voz 8 48:11 te pensaba Dios mío no bueno es muy difícil pensar que pueda haber habido una actividad de financiación irregular de un partido del volumen que estamos viendo las declaraciones salen comisiones de dos millones de euros que luego además en las que dan una parte de esos dos millones que van a parar a financiar una campaña del partido de de esa de esos dos millones cuatrocientos mil euros se los reparten entre dos cargos que sólo quedan a ellos osea era muy difícil pensar que se podía estar haciendo esa financiación que además desde las declaraciones del empresario Marjaliza eso ya estaba con con documentos y con papeles y con con pruebas sobre la mesa que que los máximos dirigentes del partido en ese momento a Esperanza Aguirre pero también Cristina Cifuentes que fue diputada de todo en el partido en ese momento era además la promesa del partido era era impensable que no estuvieran al tanto de una cosa como esa

Voz 0194 49:19 yo era la renovación de alguna manera sí

Voz 0515 49:21 de las hipótesis de renovación pasaba por aquí no yo creo que sí yo yo no sé si es que estoy un poco con la misma estructura de frase pero no sé qué es más grave si esto que dice Granados o que yo cuando escuchaban no pueda

Voz 0861 49:37 evitar no creerle

Voz 0515 49:39 porque es imposible lo contrario es imposible que ante esta inmensa ciénaga de corrupción que habitan en el PP madrileño y en las instituciones que han ocupado durante el que han gobernado durante tantos años en en Madrid sus principales dirigentes no lo conocieran ya hemos visto que lo han negado durante mucho tiempo y ahora que está en una especie de bar

Voz 0861 50:00 no estoy disparando todos contra todos todos

Voz 0515 50:03 dicen lo contrario de lo que dijeron no escuchaba Cristina Cifuentes decir que por la mañana no le importaba nada a lo que decía Granados y por la tarde que se lo estaba pensando si demandarles yo no sé igual mil aquí puede ayudarnos más pero yo no sé si es de mandarle una persona por algo que dicen en su estrategia de defensa no la vista oral de un juicio

Voz 8 50:19 yo he entendido que que se refería porque no lo ha especificado al tema de las

Voz 0194 50:24 pero sí parece claro que han vulnerado su honor

Voz 28 50:26 y su su imagen y solo no dice fue declarando juez no eso eso exacto y menos y menos si es un presunto delito vamos a ver lo que tendrá que hacer es demostrar que no es que en los que no que no que no es delito si es Fernando

Voz 7 50:40 Nos vamos a ver eh