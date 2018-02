Hora 25 (12/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 conformidad pues la verdad es que en estos momentos no veo cómo se sale de aquí yo

Voz 0656 00:23 pero eso pero haber Fernando vamos a ver tiene que ser alguien de Junts per Catalunya no el Gobierno ha dicho bueno mientras elijan un president que formalmente lo es no hay ningún problema pero luego el otro quién quién quién manda de verdad manda desde desde sexo Celia pero eso yo creo que es lo que ellos piensan por favor no pero yo creo que eso es lo que ellos piensan sinceramente es decir que ellos piensan que es posible que eso es posible sea yo creo que además es que es posible es decir lo único es que tienen que actuar siguiendo la ley no el digamos quien quiera que esté representando el papel de presidente tiene que actuar sor María Elena dos

Voz 1 01:01 eh sí pero puso de moda acabará siendo el candidato

Voz 0656 01:03 simbólico y entonces lo que habrá es una especie como de Línea Directa y además a mí no me cabe ninguna duda de que incluso una vez harán algún tipo de de digamos de Performance no desde allí en comunicación vía pues cualquier cosa yo en acelerar los porque sino sino siendo todo esto carece de sentido o sea yo es lo que están ahora está haciendo el el toma y daca para ver si cuela los de Puigdemont como simbólico que es el digamos que es la segunda opción si cuela lo de pulmón como simbólico pues entonces pues bueno dejamos a otro pulmón queda como president simbólico pero que de hecho es efectivo sino yo no entiendo nada es decir no es así o es eso lo que están pensando con lo que tú eso que tú quieres creer me parece bueno

Voz 5 01:52 yo no puedo evitar siempre que entramos en este tema repetir lo mismo el destrozo de la institucionalidad de Cataluña es de tal calibre que todo lo demás este este juego al que han entrado la lo los dirigentes de Esquerra con los dirigentes de las corrientes

Voz 0656 02:07 tintas que hay dentro del Jones per Cataluña etc

Voz 5 02:10 me resulta muy menor comparado con el brutal deterioro que la sociedad catalana tiene por delante tiene razón mira esto es un parón sine die por tanto no debería extrañar a nadie que aparezcan no tardando mucho voces que digan por favor que se presente cualquier diputado a una investidura que sabe que no va a sacar

Voz 0194 02:28 en paralelo el reloj bueno estás es la repesca a Arrimadas en estas la verdad es que estamos la prefiero esto lo puedo hacerlo

Voz 5 02:33 la propia Andrea Levy que lo ha pedido antes aquí en casa que se puede subir cualquiera lo echa andar porque ya se elevan a votar que no tiene la oportunidad de tener un discurso poner a parir a todo el que quiera poner a parir que tienen gana parece pone a parir a mucha gente y después con el lo el reloj empieza a funcionar porque ella señor Torrent no tiene manera de evitar que los que los días empiezan a correr por lo menos que tengan para sus juegos de quién sí y quién no simbólico sino simbólico uno u otro si sarta de no sé quién por lo menos que tengan un pequeño de rodar en a cayendo y los catalanes sepan que hay un día en que este juego termina porque podemos encontrarnos en verano seguimos discutiendo si desde Waterloo desde Bruselas

Voz 0656 03:12 eso sí el ciento cincuenta y cinco que eso es lo que ha visto en cierto

Voz 5 03:14 me te en cinco y siguen máis actualmente se nos olvida no tiene instituciones funcionando no tiene gobierno no tiene Parlamento están en un limbo institucional ahora mismo que yo me pregunto los ciudadanos de Cataluña a los que han votado a nosotros o a otros partidos pensaran mueven pues enhorabuena por el juego muy divertido pero piensen en algún momento si tienen algún momento libre en nosotros y nosotros

Voz 0656 03:34 la querella es decir no que sí

Voz 1 03:37 a ver el el problema yo creo que es es la la derrota es tan grande siendo que entonces no no saben yo creo que hay desorientación y que no saben cómo salir porque ahora mismo están aterrorizados por las declaraciones que esta semana la que viene porque sus dirigentes piensan que muy probablemente no van a volver a Cataluña van a ir directamente a la prisión algunos de ellos al menos no entonces y esto puede continuar y continuar y continuar y la verdad es que con las actuaciones judiciales que se están produciendo que son muy polémicas y que están muy discutidas de alguna manera el sentimiento de agravio está como muy presente en enero muchísimas capas de de de votantes de de mucha gente que no estaba muy de acuerdo con el tema de la y que no le acababa de gustar ese ese planteamiento encuentran con que tampoco les gusta la situación en la que están ahora pero tienen motivos permanentemente reforzados por las decisiones judiciales que se toman de pensar que son víctimas de una persecución y que no es justo y que etcétera etcétera etcétera no yo esto lo veo por por las conversaciones que tenemos en en el entorno de gente de buena P que ha apoyado todo eso que ahora están de Sor desorientada quisimos que no saben por dónde va a salir esto pero que además están terriblemente dolidos por la evidencia de que además de la derrota política está ahí pero es que además las consecuencias de la derrota pueden ser todavía mayores de las que son hasta ahora el descabezamiento por supuesto político de todo soberanismo porque sus principales dirigentes están en la cárcel llevan a cabo los condenados etcétera no no sé la verdad es que las las situaciones bastante amarga la verdad vamos Kun

Voz 0194 05:34 prima una última cuestión me voy a ir a Londres por un escándalo que conocimos hace unos días y que sin duda va a golpear duramente la imagen de las ONG es el diario británico The Times destapó el viernes que varios cooperantes de Oxfam que viajaron Haití para ayudar a las víctimas después del terremoto en dos mil diez celebraron varias orgías con prostitutas hoy la vice directora de esta ONG ha dimitido después de las acusaciones de haber intentado ocultar este escándalo sexual Londres Begoña Arce

Voz 0273 05:57 es una de las organizaciones de ayuda humanitaria más importantes y populares del Reino Unido ocultó las graves denuncias contra algunos de sus cooperantes en Chad y en Haití no respondió a las repetidas quejas de explotación sexual que cometían los trabajadores y una vez comprobadas no comunicó el resultado de sus investigaciones a las autoridades locales ni a las del Reino Unido por todo ello Penny Lawrence la número dos de Oxfam ha presentado su dimisión ya asume completa responsabilidad por el escándalo bien conocido

Voz 5 06:26 es cierto por la población local eso declaraba

Voz 0273 06:29 al menos la cooperante Vietnam Bryant a la BBC que a partir del año dos mil nueve pasó tres años en Haití

Voz 0194 06:35 no hubo graves

Voz 6 06:38 ya

Voz 0273 06:39 a dónde va había muchos rumores sobre mánagers y líderes explotando a los locales sexualmente de otras formas para tener trabajos para tener un buen nivel

Voz 6 06:49 sí sí se Good

Voz 0656 06:53 chóferes y otros empleados no

Voz 0273 06:55 contaron esos rumores y en muchas ocasiones

Voz 0656 06:58 se lo comenté a mi jefe

Voz 0273 07:00 los responsables de Oxfam se han reunido hoy con la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional Penny Mordaunt inglesas dado hasta el fin de semana para que explique en qué sistemas de prevención han puesto en marcha para impedir que esos abusos se repitan el mensaje es el mismo para otras organizaciones humanitarias según veteranos cooperantes el escándalo que sacude a Oxfam es sólo la punta del iceberg una antigua dirigente de esa organización habla esta noche de casos muy graves de violación de acoso sexual de intimidación que ella denunció durante años y que la organización de la que terminó

Voz 5 07:33 por marcharse escondido bajo la alfombra

Voz 0194 07:36 hacíamos una historia como ésta va a traer consecuencias en las ONGs la Comisión Europea haya amenazado con retirar la financiación Oxfam si se demuestran estos hechos aquel año el año en que estábamos hablando la ONG recibió más de un millón y medio de euros en ayudas de Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 07:53 las noches Bruselas también exige explicaciones y advierte que si no llegan rápidas podría congelar

Voz 7 07:58 los fastos Agustí ex Oxfam full y claro y Faedo en Lekeitio

Voz 8 08:03 esperamos que Oxfam responda con claridad con transparencia y con rapidez porque estamos dispuestos si fuera necesario a cesar los fondos a toda organización que no responda

Voz 0738 08:15 los estándares éticos ha dicho esta mañana maya cuchilla en que es portavoz de Mogherini confirma así que los servicios de ayuda humanitaria han empezado ya a revolver las cajas de documentos del dos mil once cuando Oxfam recibió del presupuesto comunitario un millón setecientos mil euros para Haití toda organización que ha recibido ayuda europea debe justificarla aunque en este caso es evidente que las denuncias generan muchas dudas sobre la veracidad de las informaciones recicló

Voz 1 08:48 el hecho esto a las ONGs

Voz 5 08:52 yo creo que puede ser incalculable en el en el medio plazo porque son organizaciones no gubernamentales por su propia definición funcionan normalmente con financiación de instituciones públicas y con digamos que crowdfunding son donaciones donaciones gente a título particular no haber es especialmente grave que en un terremoto como el de Haití que fue tremendo con miles y miles de víctimas mortales haya habido quiénes con dinero destinado a la reconstrucción de la isla hayan estado pagando por servicios sexuales a mujeres en o por en una gravísima situación de emergencia humanitaria no el deterioro de la organización puede ser enorme y entrar en una cascada de denuncias de cabido más casos como éste cuidado con Intermonoxfam que era una organización que estaba llena de prestigio que había operado en situaciones de dificultad máxima en términos de operaciones de ayuda humanitaria y era una gran un gran activo a nivel global en el ámbito de la cooperación al desarrollo yo en el en quiero romper durante treinta segundos una lanza en favor de las ONGs porque es verdad que su trabajo y el de los cooperantes mujeres y hombres que se juegan el todo por el todo en situaciones de altísimo riesgo está fuera de toda duda ha sido un trabajo de excelencia durante muchísimos años y la gran mayoría de los recursos que se destinan sí destinados a una de las más nobles causas que pueda haber ayudar a quienes están en situaciones de extrema necesidad alcanzar niveles mínimos de desarrollo de salir de la zona son momentos de extrema urgencia humanitaria no por tanto yo espero que este efecto que en Intermón va a tener sin ninguna duda los extienda como un efecto sombra el mundo árabe

Voz 0656 10:23 gracias Fernando si es si todo esto lo lo hemos sabido como un efecto del mito o dices parte de de este movimiento diríamos de de bueno de de Defensa adquisición de una nueva muestra de acceso una nueva realidad no que son los mantenía más o menos oculta de este tipo lo de de abusos sexuales no vamos a saber yo creo que siempre ha habido casos yo recuerdo muchos que la prensa Marina d'Or reflejando en los cascos azules por ejemplo venden en mano en África o en algunos lugares de Asia etcétera y que yo sepa es la primera vez que ocurre

Voz 2 11:00 en una en una ONG

Voz 0656 11:03 además de de una manera reiterada y que provocó una dimisión además que curiosamente de la que dimite la subdirectora es es una mujer hay algo hay que que a mí me preocupa tremendamente y es la capacidad que puede tener de contagio no pero también me preocupa mucho un discurso que que he leído en un en un vamos en el barrio en esta tarde que me pareció que es un poco es un poco grave no recuerdo como se llamaba la la lo lo firmaba que que más o menos lo que viene a decir es que muchas de estas ONGs seguían dentro de la lógica de la colonización no es decir nosotros sepamos pero quietos que aquí seguimos siendo ágiles que mandamos los ex han izado es decir que también ese paternalismo les dota del derecho a poder disponer de digamos en este caso esa carne no en sentido literal para sus propios fines no eso me parece que si es muy grave me siento que no

Voz 0194 11:55 no hay tiempo para para más participación orquesta

Voz 9 11:58 Emma un tema meterse del que seguramente seguiremos hablando eh pero está aquí en la toalla con el resto de noticias del día

Voz 10 12:02 el presidente de los Estados Unidos ha dado a conocer su proyecto de presupuestos para dos mil diecinueve son fieles a su America First casi cuatro billones y medio de dólares donde las prioridades de Trump están en el gasto militar en protegerse de la inmigración en impulsar la economía interna gracias a la obra pública en infraestructuras el principal recortes en el departamento de Exteriores en la diplomacia además en programas sociales la propuesta aumenta un diez por ciento el gasto dispara el déficit hasta casi el billón de dólares esta es sólo su idea tendrá que superar el obstáculo del Congreso en nuestro seis cuatrocientas setenta y dos personas han muerto este invierno por la gripe es una alta mortalidad que ha roto todas las previsiones que había para este año Joseba Molero es experto en enfermedades

Voz 11 12:44 ves cosas que no es una pandemia de que no es un virus especialmente maligno o dañino sino que se trata de un virus para el que no estábamos protegidos el que no no seas protegidos colaborado

Voz 0656 12:54 el índice de muertes es el mayor de la última

Voz 10 12:56 cada los más vulnerables están siendo los mayores de sesenta y cuatro años el ochenta y cinco por ciento de los fallecidos se sitúan en este espectro de edad la Justicia de Málaga está investigando una supo esta agresión sexual de dos menores de quince y once años hermanos a otro crío con una discapacidad intelectual el abogado de la víctima ha solicitado una orden de alejamiento porque siguen compartiendo el centro escolar

Voz 12 13:19 como en el instituto se queda en el instituto y solicitar el cambio de eh eh en primer lugar de de de Instituto de del supuesto agresor de su hermano después posteriormente una orden de alejamiento

Voz 10 13:31 en Aranda la jueza del caso de los jugadores del equipo de fútbol de la ciudad ha decidido que continúen en prisión rechaza por tanto a la petición de la Fiscalía de ponerlos en libertad los tres están acusados de abusar sexo finalmente de una menor de edad y un grupo de científicos españoles con dos miembros de la Real Academia de las Ciencias entre ellos han escrito al Gobierno alertando sobre las consecuencias de los recortes y la falta de subvenciones uno de ellos es Esteban Domingo ya estaba hoy en la SER a la ciencia

Voz 13 13:57 es un motor cultural y económico de un país que no apoyar la receta

Voz 10 14:01 sesenta agravar el déficit económico del país

Voz 13 14:04 la precarización laboral

Javier Torres buenas noches hola buenas noches

Voz 3 22:06 de otro que ha traído cola que es el de Javier Marías que emparenta emparenta lejanamente con uno afirmó Margaret Atwood sólo emparenta en una parte luego hay que grabar

Voz 0194 22:16 de Javier Marías que a mí me parece repulsivo lo que escribe y no sé porque habla de bueno el acoso de de los poderosos a las chicas que empieza en el cine como una especie de transacción y hombre a mí hablar de

Voz 0656 22:33 de de lo que pasa

Voz 0194 22:36 en ciertas negociaciones como una transacción me parece realmente asqueroso

Voz 0656 22:40 yo lo que quiero rescatar es

Voz 3 22:42 pero debemos de acusar con pruebas

Voz 0194 22:45 bueno eso sí eso sí ahí es donde ahí donde emparenta con Atwood es la única parte del artículo en la que podría estar de acuerdo pero el resto no el resto es impresentable

pues pues determinamos aquí Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Eduardo Madina hasta la semana que viene buenas noches y a todos ustedes hasta mañana es el día de la radio lo celebraremos feliz noche

