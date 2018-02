Hora 25 (13/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 durante cuánto tiempo van a mantener el limbo cuánto tiempo más van a tener a Catalunya sin gobierno propio quién puede creer a día de hoy que el independentismo tiene una estrategia común acabarán Junts per Catalunya y Esquerra en la Generalitat o en las urnas y algo más una pregunta que conviene hacerse con cada brote de supuesta sinceridad que credibilidad debemos conceder

a la palabra de los corruptos son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes los dos partidos que han de gobernar Cataluña han pasado el día arrojándose reproches cada vez más gruesos por la mañana al portavoz de Cataluña acusaba al presidente del Parlament de deslealtad por decidir unilateralmente acudir al Tribunal de Estrasburgo

Voz 3 01:00 Martino no

Voz 4 01:01 comparte si compartimos con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera unilateral y por lo tanto de manera también arbitraria la defensa de los derechos de investidura del president investidura y por tanto lo president

Voz 0194 01:17 por la tarde el portavoz de Esquerra acusaba a Cataluña de deslealtad por su comportamiento en una negociación que hasta hoy no ha llegado a ningún

Voz 3 01:24 acabemos con las filtraciones con los rumores con los intentos de desgaste hace falta trabajar las propuestas de forma seria no vale hacer una propuesta cuando esta propuesta que has hecho la impulsa el presidente del Parlament que no le parezca bien

Voz 0194 01:41 ese es el ambiente después de que el presidente del Parlamento catalán haya decidido taponar por ahora la tramitación de la reforma de la Ley de Presidencia con la que el grupo de Ramón quiere dar una supuesta validez legal a una investidura a distancia hoy Cataluña regresa al primer plano después repasaremos la declaración de Luis Bárcenas ante el tribunal del caso Gürtel hoy acudía en calidad de testigo el ex tesorero del Parlament del PP ha avalado una versión de Ricardo Costa y ha confirmado que se reunió con él Iker

Voz 3 02:06 le alertó de que el PP no valoraba la financiación de actos electorales con dinero negro y facturas falsas

Voz 5 02:11 yo le traslado mi conversación con con don Ricardo Costa y Álvaro me dice que lo hará con Valencia dejará aclaró que esa es la política entiendo que eso es lo que hizo hablar con Valencia la indicación

Voz 0194 02:27 Luis Bárcenas levantó un muro entre el PP supuestamente corrupto y los dirigentes nacionales a los que él asegura que nunca avisó de lo que le habían contado el Gobierno encuadran la normalidad de un sistema de garantías la condena a nuestro país por el maltrato a dos terroristas de ETA Pedro Blanco

Voz 1715 02:45 Portu ya Sarasola cometieron el atentado de la T4 en el que murieron dos personas fueron detenidos y según su denuncia fueron golpeados por los agentes de la Guardia Civil hoy Estrasburgo ha condenado a España por el maltrato esos dos presos esos dos etarras y ordena que sean indemnizados Rafael Catalá exministro de Justicia qué sistema de garantías el sistema de defensa de los derechos ha funcionado tanto en el sistema español como en el ámbito del Tribunal Europeo de hechos humanos por lo tanto el fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos Nicolas Castellano nos va a recordar lo que ya no se adelantaba esta mañana el estado penoso en el que se encuentran tres de las cuatro patrulleras españolas desplegadas en Mauritania hay Senegal para vigilar las costas e impedir la salida de cayucos las tres están averiadas Juan Fernández pertenece a la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Voz 6 03:31 desde luego que vamos a pedir responsabilidades por escrito a la Dirección General porque lo que ha ocurrido en Mauritania y el estado en el que se encuentra las embarcaciones es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo que el mal estado del material con el que a los guardias civiles tienen que trabajar muchas ocasiones por desgracia incluso arriesgando

Voz 1715 03:49 hoy sumamos una víctima más a la violencia machista no lo van a contar los compañeros de Málaga una mujer asesinada por su marido de treinta puñaladas la víctima había denunciado en seis ocasiones a

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:02 buenas tardes hoy vuelve la Liga de Campeones partidos

Voz 0239 04:05 de ida de los octavos de final de las eliminatorias entre Juventus y Tottenham Basilea Manchester City mañana en el Bernabéu Real Madrid París Anne Germaine Zidane no ha dado pistas sobre su alineación recordemos que solamente tiene la baja de Carvajal y hasta ahora se espera en el Bernabéu la rueda de prensa de Unai Emery el entrenador del París Saint Germain que sólo tiene la baja de Thiago Motta para el partido de mañana aquí en Bali

Voz 0919 04:25 sexto hoy ha habido reunión entre el Consejo Superior

Voz 0239 04:28 de deportes los clubes y el sindicato de jugadores finalmente ha habido acuerdo para desconvocar la huelga de jugadores que ponía en peligro la fase final de la Copa del Rey que se disputará el

próximo fin de semana y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:40 buenas tardes a partir de esta noche van a subir las temperaturas los próximos días seguirá haciendo frío durante muchas horas pero un frío menos riguroso se va a notar sobre todo en la cota de nieve va a subir nevadas que ya sólo afectarán cotas medias y altas de los sistemas montañosos de la Península como mínimo hasta que acabe la semana y el frío como decíamos todavía tendrá protagonismo helada mañana en gran parte del interior pero mucho más débiles las máximas ya se sitúan por encima de los diez grados en la mayor parte de la Península alrededor de los veinte en el sudeste especialmente en Alicante Murcia y todo el Andalucía mediterránea así como en Canarias la lluvia seguirá cayendo a ratos con fuerza en Galicia así como en el Cantábrico de manera más aislada a lo largo de mañana chubascos en el resto de la mitad norte

empieza hora25 Pedro y mientras haya oyentes a algo que celebrar hoy el Día Mundial de la Radio tú lo vamos a contar con más detalle pero hoy a las nueve en la segunda hora queremos hablar con gente que a esa hora oye habitualmente la radio

Voz 3 05:37 por qué no nos cuentan que suelen hacer

lo que se pueda contar claro cada día a las nueve de la noche entre las nueve y las diez mientras escuchan hora25 mientras escuchan La Ser nos lo pueden contar a través de una nota de voz a nuestro número de guasa es más si empiezan a hacerlo ya nos vendrá muy bien porque vamos reuniendo sus testimonios de los tenemos preparados para las nueve moderados el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres en el Día Mundial de la Radio queremos que los oyentes de la radio nos cuenten qué hacen cuando escuchan la radio

Voz 1 06:19 Día Mundial de la Radio

Miguel Blanco ocho y ocho minutos siete y ocho en Canarias

Voz 1715 08:18 las Junts per Catalunya y Esquerra Republicana se alejan a golpe de Mesa del Parlamento y la distancia es algo mayor que la que había ayer hice fundamentalmente en dos iniciativas la reforma de la Ley de Presidencia que el presidente del Parlament de momento no tramita la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidida por el propio Torrent para sorpresa parece que enfado del grupo de Puigdemont claro que Esquerra asegura que no debería haber sorpresa porque fue el propio grupo de pus de Mon quien propuso esa denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vaya guirigay Barcelona Pol Foradada

Voz 1620 08:51 por una parte el president del Parlament ha congelado la iniciativa de Junts per Catalunya de reformar la ley porque entiende que es una vía que acabará en los tribunales y por otra anunciado este recurso al Tribunal de Estrasburgo para pedir medidas cautelares que permitan la investidura de Puigdemont algo que según Cataluña ahora no tocaba y además entienden que Torrent sacado esa carta de la manga para que no sea hablará hoy del otro de la ley de la presidencia pero las críticas no se han quedado ahí porque según Esquerra ambas decisiones si se habían comunicado mientras que los teóricos socios aseguran que no tanto ha subido el ambiente que los habituales reproches que se hacen en privado sean acabado elevando a lo público Eduard Pujol Jr Cataluña

Voz 4 09:29 Sergi Sabrià compartimos con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera unilateral y por lo tanto de manera también arbitraria la defensa de los derechos de investidura del president

Voz 3 09:42 la acabemos con las filtraciones con los rumores con los intentos de desgaste hace falta trabajar las propuestas de forma sí

Voz 1620 09:50 más tarde fuentes de Cataluña sí han admitido que Turrón había dicho algo de Estrasburgo esta mañana pero que en ningún caso les había explicado que hoy pensaba hacer el

Voz 1715 09:58 ción y mientras tanto el ciento cincuenta y cinco sigue en vigor por la autonomía intervendrá intervenida la el la gallinita suspendido en manos del Gobierno central esta tarde el juez de Barcelona que investiga el proceso independentista ha tomado declaración al juez Santiago Vidal ya saben aquel que presumía en sus charlas charlas previas alguno uno de octubre resumía por ejemplo de que la Generalitat andaba recabando de manera irregular claro los datos fiscales de todos los catalanes o que contaba con dinero camuflado en partidas presupuestarias para financiarla de las estructuras de Estado bueno Pilar sostiene que que aquello era una forma de hablar de hablar del futuro y no de la realidad volvemos a Barcelona ahí toda la cuales buenas tardes

Voz 18 10:41 buenas tardes Pedro pues Santiago Vidal ha declarado durante tres cuartos de hora ya ha dicho que afirmó cosas que no eran ciertas que se trataba de hipótesis y planteamientos de futuro ha asegurado además que en el marco de un mitin se dicen cosas atrevidas como por ejemplo esta de los datos fiscales de los catalanes conseguidos de manera ilegal el ex senador de Esquerra está imputado por una querella del partido de ultraderecha

Voz 1715 11:01 pues contra él que le acusa de diferentes delitos

Voz 18 11:04 como por ejemplo rebelión el ex juez por cierto ya ha pedido recuperar su plaza después que la apartara de la magistratura por haber redactado un borrador de la Constitución catalana también ha declarado hoy Carles Viver Pi i Suñer que asesora jurídicamente a más ya Puig sobre el proceso independentista ocupando diferentes cargos públicos lo que ha hecho según ha contado su defensa ha sido detallar sus funciones en estos cargos

Voz 19 11:29 le traslado lo temían planteada

Voz 20 11:31 Luis Bárcenas gerente nacional el partido Luis Bárcenas creo recordar textualmente las frases me dijo la prohibida en el Partido Popular a nivel nacional sería aún Giles a todos

Voz 1715 11:51 lo que dijo Ricardo Costa ante el tribunal del caso Gürtel relataba cómo se había enterado y había acudido a Madrid a denunciar que no su partido en Valencia querían financiar actos de campaña con facturas falsas dinero negro así que o la versión que dio Ricardo Costa era buena o Luis Bárcenas ha terminado por hacer de la necesidad virtud y asumirla como propia piel ex tesorero del PP ha declarado hoy como testigo en ese mismo juicio del caso Gürtel ha confirmado que Ricardo Costa se vino a Madrid a verle para alertar le de los manejos del Partido Popular de su manera de financiar una parte del gasto electoral Bárcenas sostiene que por aquel entonces tenía escrúpulos eso no lo dice él es una interpretación nuestra que le dijeron a Costa que así no se hacían las cosas que el PP no las admitía y que esa información que había trasladado Ricardo Costa se la guardó no avisó ni Acebes ni a nadie de la dirección política viraje

Voz 1552 12:48 dos sólo se lo dijo a la puerta dice y entiende que lo comunicó a Valencia para impedir esta práctica ilegal a nadie más porque era una competencia ha aseverado estricta de la puerta no se podrá contrastar porque Álvaro Lapuerta padece demencia senil Bárcenas ha incurrido en contradicciones en su intento de proteger al Partido Popular Nacional ha afirmado hoy que en dos mil cuatro comunicó a todos los de España que no se podía contratar con Correa y que si Valencia lo hizo fue sin autorización ni conocimiento de Génova trece acto

Voz 5 13:18 tierra ahí pues Valencia parece ser no siguió trabajando como el que sin digamos un conocimiento y sin autorización

Voz 1552 13:30 de forma o color pero hace tan sólo un año en su declaración como acusado en el juicio de la Gürtel admitió sin que nadie le preguntara que el secretario general nacional Ángel Acebes autorizó la contratación de Orange Market para el Congreso de la reelección de Rajoy en dos mil ocho aunque en teoría hubieran roto cuatro años antes

Voz 21 13:49 una parte del Congreso autoriza en este caso el secretario general Ángel Acebes en aquel momento a que la eh haga Orange Market osea que sin perjuicio de que se había roto con las empresas de Correa

Voz 1552 14:00 Bárcenas también ha admitido que acompañó a un empresario donante a Valencia junto a la puerta para dar dinero al PT

Voz 1715 14:06 Camps el portavoz parlamentario del Partido Popular se ha puesto de perfil hoy cuando le pedían que pusiera la mano en el fuego por sus compañeros de Valencia de Madrid

Voz 1509 14:14 está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela está usted en condiciones de afirmar

Voz 3 14:27 muchos

Voz 1715 14:27 o sea ya otra cosa la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a arremeter hoy contra Francisco Granados ya saben ayer la relacionó directamente con la financiación gas supuesta financiación irregular de su partido de actos de campaña del PP de Madrid el líder de Ciudadanos por por convicción no por inercia porque es lo que toca asegura que la declaración de Granados obliga al PP a seguir dando explicaciones en el Congreso

Voz 22 14:50 Nos parece bien que den explicaciones porque esto surrealista es decir los presidentes de un partido político entre ellos querellándose por casos de corrupción España no se merece esto yo lo que como mínimo tienen que dar la cara que la comisión del caso PP fíjense en los que decidan o fijados los que decían que no tenía que haber comisión de investigación padre

Voz 1715 15:08 en en Sevilla otra jornada más del juicio del caso de los ERE para desesperación del funcionario al que le ha tocado entre otras cosas leer todas las transcripciones de las declaraciones de Javier Guerrero ya saben que el Tribunal está revisando sus confesiones las que hizo de manera voluntaria se convirtieron en uno de los pilares del caso y que ahora sine barajó se niega a ratificar Sevilla Mercedes Díaz Javier Guerrero

Voz 1541 15:31 exdirector general de Trabajo de la Junta ya se ha desdicho de cinco de las seis declaraciones prestadas durante la instrucción habrá que ver si mañana se retracta o no de la a la que prestó de forma voluntaria para manifestar que la Junta pagaba ayudas para prejubilaciones como el Ministerio de Trabajo aunque aquí no existía un criterio fijo para conceder las también señaló que su suegra tenía derecho a una de esas ayudas y que por eso se la otorgó dijo que en ese lucro de nada ni tuvo conciencia de actuar fuera de la legalidad en otra declaración judicial había negado que se haya gastado dinero público en cocaína o el alcohol

Voz 0089 16:03 qué siento como afirmación Trujillo que usted consumía con el prácticamente a diario alcohol y cocaína pagaba su chófer con tiene que de las subvenciones Tune cocainómanos no tendrían ni la capacidad mental ni la memoria del declarante que no sabe dónde se compran que nunca consumido que lo único que les gusta es el Marlboro también que se tomó de postres

Voz 1541 16:25 Guerrero ha anunciado que mañana responderá a las preguntas de su abogado

Voz 23 16:29 hora veinticinco

Voz 1 16:34 y un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 24 16:38 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras

Voz 1 16:46 informativa

Voz 0378 16:49 bien día creando oportunidades

Voz 1 16:52 un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militar en un flan

Voz 16 16:58 una chica de dieciocho que no Salim Nochevieja

Voz 1 17:00 aunque sus Patrice les deja

Voz 25 17:02 una seta

Voz 1 17:04 estreno mi hay humor Mariam perfectamente en canela fina el show de la SER con Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Carlos Ortega el trece de febrero a las siete y media de la tarde en el Palacio de Congreso

Voz 3 17:18 los de valentía con la colaboración de la Diputación

Voz 1 17:21 de Valencia y el patrocinio de rastreando el mejor comparador de la historia

Voz 11 17:27 oye tú tienes en casa si Securitas Direct y qué tal es que el mes que viene me entregan Scarlett y quiero ponerme en alarmante esté mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos So que se te meta alguien lo ganas en tren

Voz 17 17:41 ida protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 2 17:52 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 17 17:57 Pedro Blanco en el año dos mil seis pusieron la voz

Voz 1715 18:00 en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas en ese atentado murieron dos hombres en dos mil ocho fueron detenidos en dos mil diez la justicia les dio por primera vez la razón dio por probado que la Guardia Civil les maltrató hasta provocarles lesiones de cierta gravedad el Supremo rectificó después la sentencia hijos sí este es el final del recorrido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho la última palabra esos dos terroristas Portu y Sarasola fueron maltratados después de su detención maltrato dice el tribunal que no tortura vamos a París Hernández

Voz 0194 18:31 el fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material y también lo violó en el aspecto procesal al no investigar no condena al Estado a indemnizar por daños morales con treinta mil veinte mil euros respectivamente a Igor Portu Mattin Sarasola estos dos terroristas se querellaron tras la decisión del Supremo de anular la sentencia condenatoria de la Audiencia de Guipúzcoa cuatro guardias civiles por torturas la existencia de las lesiones a los etarras que no han sido negadas ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno español se produjeron cuando los denunciantes estaban en manos de la Guardia Civil indica el Tribunal Europeo ni las autoridades nacionales del Gobierno han ofrecido ningún argumento convincente ni creíble que sirva para explicar o justificar estas lesiones que tienen que ser atribuidas al Estado argumentan los jueces Estrasburgo ha condenado ya once veces desde dos mil cuatro a España por casos de maltrato o por no investigar

Voz 1715 19:27 cero venimos contando hoy en la Ser el penoso estado en el que se encuentran tres de las cuatro patrulleras de la Guardia Civil que deberían estar operando trabajando en Mauritania y en Senegal de esas embarcaciones sólo una está operativa el ministro de Interior acaba de visitar esos dos países donde España mantiene un despliegue de agentes y medios materiales que se puso en marcha en el dos mil seis para luchar contra la ola de cayucos Nicolás Castellano haber

Voz 1620 19:50 es en motores sistemas de comunicaciones imprescindibles para la navegación estropeados hace meses permisos de Marina Mercante caducados es lo que mantiene inoperativa tres de las cuatro embarcaciones de la Guardia Civil desplegada en estos dos países según un informe del general jefe de Servicios fiscal y de fronteras al que ha tenido acceso la SER en Mauritania las dos embarcación de bandera española están paradas por dónde ha concluido hoy la visita ha desoído sólo funcionaba una el jefe del destacamento plasmó por escrito además que se usó la patrullera española en octubre en un operativo de Frontex a pesar de no contar con el sistema de comunicación lo que incumplía la legislación internacional de Interior reconocen la situación dicen que los problemas técnicos están en vías de solución y que los trabajos dicen se han seguido realizando con las patrulleras cedidas por España a esos países y que por eso no salen cayucos desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles han pedido explicaciones por escrito por poner en peligro las suria de los agentes Podemos con Juan Antonio Delgado ha registrado una ristra de preguntas has oído en el Congreso

Voz 26 20:45 hemos preguntado incluso si si el Gobierno no cree que hubiese sido mejor emplear ese dinero que ha gastado el ministro Zoido en solucionar los problemas operativos que tiene la Guardia Civil en Mauritania antes que hacer ese ese viaje

Voz 1620 21:01 de autobombo en Dakar ha estado también parado más de seis meses el helicóptero de la Policía Nacional española hasta ser arreglado hace sólo unos

Voz 1715 21:09 dirán si tenemos una nueva víctima más de violencia machista ocurrido en Málaga el asesino propinó a su pareja decenas de puñaladas Jesús Sánchez buenas tardes

Voz 9 21:19 buenas tardes el crimen ocurrió ayer tarde el hijo de la víctima dieciocho años vio como el novio su madre se marchaba apresuradamente de la casa dejando un reguero de sangre hasta su coche una amiga de la familia encontró el cadáver los vecinos de La Viñuela con apenas dos mil habitantes en la provincia de Málaga están consternados

Voz 3 21:35 el cuán llegue Cleveland con ligeras diciendo no kecha fría entonces ya llevaba más rato esa Fela nueve más que pareja sería un loco

Voz 1620 21:44 el presunto agresor se dio a la fuga pero fue arrestado en mayo

Voz 9 21:47 ella no hay constancia de denuncia previa por violencia de género la familia cuente Cadí haber sufrido maltrato con anterioridad el tenía estas siete denuncias previas por violencia machista de dos parejas anteriores una de ellas cuenta actualmente con protección Juan Jiménez es el alcalde de La Viñuela

Voz 3 22:02 de una muerte brutal de hecho hubo conmocionado aterrorizado

Voz 9 22:06 el Ayuntamiento ha convocado mañana una concentración de repulsa y ha decretado dos días de luto oficial

Voz 2 22:13 otras noticias que nos llevan a fijarnos

Voz 1715 22:15 ejemplo en Guatemala o en Miami en Guatemala por la

Voz 3 22:18 detención del ex presidente del país y de parte del que fue su Gobierno y entre ellos el actual director de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes ex ministro de Finanzas del Gobierno de Álvaro Colom la Fiscalía Anticorrupción ordenado su detención acusado de malversación concretamente en el sistema de Autobuses Tran su urbano que se implantó entre dos mil ocho dos mil doce Fuentes ha dicho que colaborará con la justicia porque está convencido de su inocencia al fijamos en Miami también allí

Voz 1715 22:44 o sea entregado uno de los dueños de la cadena hotelera

Voz 3 22:47 Liu alquiló justicia embestido por un caso de corrupción se Luis Riu ha quedado en libertad bajo fianza tras comparecer voluntariamente ante un juez está acusado de haber ofrecido estancias gratis en hoteles de lujo a un funcionario público a cambio de su ayuda en la renovación de un hotel de Riu en South Beach la cadena Riu ha dicho en un comunicado que sus ejecutivos son absolutamente inocentes de los cargos que se les imputan

Voz 1715 23:09 dieron una vía solo decía antes vamos a celebrar el día de la radio con la gente que escucha la radio es ahora nos vamos a subieron da signos vamos a meter una cocina en fin vamos a cotillear un rato Sara vítores si a la peña queremos saber

Voz 1880 23:21 los a nuestros oyentes desde dónde nos escuchan y además les vamos a preguntar todo lo que no les busca de la radio a ver si podemos cambiarlo como decías en una cocina en un taxi pero también vamos a estar en una casa haciendo la cena en un autobús en una tienda en una habitación de hospital hoy a las nueve ellos van a ser los protagonistas queremos saber qué es para ellos la radio así que también nos pueden ir enviando notas de voz al Whatsapp del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden ir escribiendo los también a la página de Facebook la direcciones hora25 o a Twitter arroba hora25

Voz 1715 23:54 ya a las diez la información y la tertulia con Cristina de la Hoz Miguel Ángel Aguilar y Carmen del Riego estas son sus claves del día

Voz 0378 24:00 cuando los toledanos obvio para repetir Cheema la última noticia sobre lo que ocurre en Cataluña están hace quince días con un poco más tensión entre Esquerra Jens pues Cataluña cuando las declaraciones de Costa Bárcenas o condenados verdaderas cuales falsas más una se parecen tanto que ya es imposible que la corrupción no tenga bajas el PP cuando la política no consiste en presentar propuestas en hablar en el contrario no deberíamos todos hacer un esfuerzo importante y no quedarnos en banalidades no es una banalidad el informe disoluto Nacional de Estadística sobre la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres no es que no lo supiéramos es una constatación señores políticos tienen algo que ofrecer no es como tampoco son una banalidad del informe que por eso el comportamiento de los ciudadanos en las redes cuando deporte Nos extraña pues no era

Voz 3 24:52 por el contrario la realidad

Voz 0378 24:54 no deberíamos estar intentando transformar esa realidad en vez de querer transformar las encuestas ocho y veinticinco

Voz 16 25:01 sí

hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:25 buenas tardes después de Gran Vía el Paseo de la Castellana el Ayuntamiento de Madrid prepara un plan para transformar esta arteria de la capital el anteproyecto que lo hemos adelantado aquí en la SER contempla convertir la Castellana en un eje cívico entre Plaza de Castilla hay Atocha pasando por el Paseo de Recoletos y el del Prado con más espacio para el peatón y el ciclista más zonas verdes y una reducción del tráfico privado eso sí Se trata de un proyecto a futuro que sólo se pondrá en marcha si Ahora Madrid repiten el Gobierno porque está proyectado para una teórica segunda legislatura Sámano calvos el delegado desarrollo

Voz 1715 25:54 los sostenido y la Gran Vía aquí el proyecto

Voz 27 25:57 lo simbólico de la formación en Madrid en el Soccer dos mil quince dos mil diecinueve la Castellana tiene que ser el proyecto estratégico de transformación de la ciudad de Madrid del dos mil diecinueve era en adelante

Voz 1915 26:08 el Partido Popular cree que la reforma así es necesaria pero que la propuesta en este momento es electoralista el consejero de Medio Ambiente Pedro Rollán en La Ventana de Madrid

Voz 17 26:16 no indudablemente una de las arterias principales de la ciudad necesita necesita una renovación al igual que también una continuación que lo que sería el proyecto de Castellana Norte lo que sí parece precipitado es que proyectos que más bien los tendría que presentar el que sea o la que sea la próxima candidata ya están anunciando Ryan que Portia

Voz 1915 26:35 esto ha criticado que la oposición de credibilidad a las palabras de Francisco Granados ante el juez de la Púnica le responde a la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta que considera que Cifuentes debe dar explicaciones en la Asamblea

Voz 17 26:46 Dau y otorga una credibilidad a alguien que acaba de salir de prisión hace cuatro días y que lo que está pretendiendo es generar una cortina de humo con responsabilizando a una persona la presidenta Cifuentes que no formaba parte de ninguno de los anteriores gobiernos del Partido Popular

Voz 1915 27:01 las responsabilidades políticas están hechas de otra pasta como que no es posible que una dirigente del partido no supiera nada de la financiación ilegal durante tantos años tiene que dar explicaciones cuanto menos en la sede de la soberanía popular que es el Parlament la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez

Voz 28 27:17 buenas tardes buenas tardes pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A dos a la altura de Alcalá de Henares que genera tres kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes sentido Madrid tengan precaución se iban a transitar por esta vía en el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad hasta ahora no registramos incidencias a destacar en la red principal en la secundaria el tráfico es fluido también en los accesos a la capital tanto de entrada como de salida

Voz 29 27:49 como en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja regionales la experiencia consigo indies buques centrados en el borde a espaldas musical punto com

Voz 9 28:07 Madrid suma tres nuevas agresiones machistas en apenas cuarenta y ocho horas la Policía Municipal ha detenido a dos hombres la pasada madrugada por agredir y amenazar a sus parejas dos casos en el distrito de Puente de Vallecas de la capital pero no los únicos de los últimos días en la región hoy hemos sabido que la policía detuvo el domingo en Parla un hombre que Xetra que trató de matar a su mujer y luego intentó suicidarse SER Madrid Sur David Callejo

Voz 30 28:28 bueno los vecinos de un inmueble situado en la calle Fernando III el Santo en Parla a los que avisaron a la policía tras escuchar los gritos de una mujer según ha adelantado la razón a su llegada a los agentes encontraron en el rellano de la escalera a la víctima de cuarenta y seis años y nacional

Voz 1038 28:41 era marroquí con dos heridas de arma blanca en muslo

Voz 30 28:44 el tórax otra parte de los agentes detuvo al presunto agresor también de origen marroquí y cuarenta y ocho años que se atrincheró en el domicilio e intentó quitarse la vida ingiriendo detergente por lo que también continúa ingresado en el Hospital de Parla

Voz 9 28:58 el Hospital Niño Jesús ha creado el primer registro de supervivientes a largo plazo del cáncer infantil en toda España este informe permitirá controlar las patologías que se puedan derivar del tratamiento según los especialistas tres de cada cuatro pueden desarrollar alguna complicación tardía Blanca Herreros con del

Voz 31 29:13 son personas que muchas veces han tenido muchos recursos en muchas ayudas claman estaban enfermos

Voz 3 29:19 pero que algunos no pueden insertarse al cien por cien en la sociedad y necesitan que alguien se acuerde de ellos y que sobre todo les llegamos a mejorar todos los aspectos de subiera sigue hora25 tenemos siete grados en el centro de Madrid

hora veinticinco Madrid

son las ocho me

a las siete y media en Canarias

el veinticinco Deportes

con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes finalmente habrá Copa del Rey de baloncesto hoy empieza

Voz 0919 30:17 los octavos de final de la Champions pero quiero seguir con esta noticia porque se demuestra que cuando hay algo importante que solucionar la gente se reúne dicha solución hay voluntad negociadora es la mejor competición de baloncesto nacional en la fase final de la Copa del Rey había una huelga convocada por parte del sindicato de jugador

Voz 0239 30:31 es es inminente Se celebra este fin de semana había que arreglarlo esta mañana se han reunido

Voz 0919 30:35 en el Consejo Superior de Deportes el presidente de ese Consejo Superior de Deportes los jugadores y los clubes hay acuerdo habrá fase final de la Copa del Rey de baloncesto escuchamos después de la reunión al Secretario de Estado para el Deporte José Ramón Lete el presidente del sindicato de jugadores Alfonso Reyes y la representante de los clubes este

Voz 16 30:57 a ver que era alto habrá Copa del Rey con este acuerdo jugadores clubes y competición quedan protegidos por lo tanto sale ganando baloncesto

Voz 13 31:06 todo lo que a lo que ha tenido debes soportar aficionado sido días muy duros estoy muy contento porque me acuerdo de mucha gente me acuerdo de muchos jugadores me acuerdo de mi padre

Voz 1915 31:22 visitarnos porque hay Copa estamos muy satisfechos para nosotros es lo más importante íbamos a trabajar para que el baloncesto sea mejor a partir de ahora

Voz 0919 31:30 así que desde el jueves en Canarias fase final de la Copa del Rey de baloncesto enhorabuena para todos y si hoy vuelve la Champions partidos de ida de octavos de final de dos eliminatorias comienzan dentro de catorce minutos el partido mejor del día lo juegan la Juventus y el Tottenham vamos a ver cómo salen los equipos Héctor González buenas

Voz 0231 31:50 qué tal Gallego muy buenas es una de las eliminatorias más igualadas de los octavos que es además la primera vez que se enfrentan en la historia en partido oficial Juve y Tottenham en el equipo italiano es baja la juegan arriba Mandzukic y el Pipa Higuaín en el Tottenham prácticamente once de gala con por supuesto Delia de leales Harry Kane el otro partido en Saint Jakob Park Basilea Manchester City claro favoritismo para los ingleses en el City David Silva Shane han vuelto de lesión pero van a empezar en el banquillo saca Guardiola arriba a The Brain Sterling Bernardo Silva y el Kun Agüero

Voz 0919 32:19 claro favorito el City en esta eliminatoria ya sabéis mañana en el Bernabéu Real Madrid París Anne Germaine enseguida contamos la última hora del equipo de Zidane y de los franceses están a esta hora todavía en el estadio Santiago Bernabéu pero hoy es

Voz 23 32:32 el Día Mundial de la Radio

Voz 0919 32:35 es un placer estar aquí haciendo radio en la Cadena SER un privilegio mantener esa emoción que tenemos por hacer cada día buena radio es un privilegio saber qué hay al otro lado de la radio oyentes que nos escuchan cada día muchas gracias

Voz 33 32:50 el llego buenas tardes de hoy no quiero ni hablar del Madrid ni de Barcelona ni nada sólo felicitar poner diez de la radio y que ACI un programa con todo enhorabuena

Voz 34 33:02 buenas tardes Gallego y felicidades a todos los KC Fabio lo de mañana pues no lo vea no lo veo florero le requiere con la BBC pues veremos a ver por dónde sale menos mal que es el día de los enamorados que perdemos que la desilusión de una manera no llevemos una alegría por otra venga un saludo a todos y un saludo enorme a todos los que hace Radio nos hace pasar algunos raptor formidables de venga

Voz 0919 33:29 viva la radio dejad vuestros mensajes

Voz 2 33:32 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 7 33:48 hola buenas tardes a todos pero en especial a Jesús hoy sí que sí que no me equivoco joe hoy es el día de la radio mira hoy quería venir a verte Parker quiero hablar contigo de una cosa que yo ya sabemos que va bastante bien la cosa bueno espero que hayáis pasado buen día todos yo se lo deseo a todos los de la radio pero en especial a todos los de los deportes porque ya sabéis que os quiero a todos a unos más que otros en todos los temas serios bueno pues nada más cae pasado buen día creo que tú decías que iba a perder el Madrid pues no no estoy muy con por medio con eso eh porque el Madrid con estos equipos así se viene arriba venga un beso muy fuerte para todos y Lidia Ikea el año que viene pueda felicitar

Voz 2 34:27 Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:43 dos meses hablando de la eliminatoria entre el Real Madrid y el París Saint Germaine y ha llegado por fin mañana en el Bernabeu hasta ahora estarán a punto de salir los equipos vamos con lo último y lo último tiene que pasar por la información del París Saint Germain ha terminado la rueda de prensa de Unai Emery en el estadio Santiago Bernabéu hace unos instantes que ha dicho ha desvelado cómo juega mañana Antón Meana muy buenas Pérez

Voz 0231 35:07 qué tal Gallego buenas tardes de hecho sigue hablando Marchini futurista del París Anne Germaine Emery habló de ilusión de aprender de lo que pasó el año pasado en Barcelona espero un Madrid con la BBC aunque tampoco les sorprende día verde inicio a Isco y habla de este partido como una oportunidad para seguir creciendo tiene dos dudas Lo Celso o Diarra en el medio aunque apostamos por Lass cursó haga o Yuri en el lateral izquierdo y fíjate gallego como ha respondido Emery cuando le han preguntado directamente si el cambiaría a Cristiano por Neymar

Voz 35 35:36 es una pregunta difícil lo puede ser fácil

Voz 0378 35:39 son como la ayuda de dónde está

Voz 0231 35:46 el equipo ha vendido a pisar el césped del Bernabéu hemos visto a Neymar bailando por el césped muy cerquita de Mbappé se van directamente al hotel para vivir uno de los partidos más importantes en la historia del equipo francés

Voz 0919 35:57 bueno parece claro que mañana en el equipo de Emery van a jugar los tres de arriba Neymar y Mbappé Cavani vamos con el Real Madrid porque hoy Zidane Javier R muy buenas tardes no ha colado soltar prenda sobre su planteamiento de mañana bueno está

Voz 36 36:12 qué tal Gallego buenas tardes y decir lo que se dice decir no ha dicho absolutamente nada hoy eh no quería estaba muy hermético Zidane y de sistemas ni de forma de juego quiere que la gente esté enchufada de hecho fíjate tiene a toda la plantilla incluidos Carvajal que está sancionado Iván Vallejo que está lesionado todos concentrados en Valdebebas bueno pues todos a una es la última bala bala de cañón la Copa de Europa y el Madrid sabe que mañana se juega la temporada aunque hoy ha dicho Zidane en la sala de prensa que esto de hoy o mejor dicho lo de mañana en el Bernabéu frente al PS ya no es una final

Voz 37 36:46 no es una final para mí es un partido de de Champions que tenemos tenemos dos partido de Champions que tenemos que hacer nosotros jugar bien al fútbol lo que me interesa luego es la consecuencia si tú juegas bien al fútbol con el equipo que tenemos podemos tener mucha festividades el resto no no pienso en lo que puede pasar en un futuro

Voz 36 37:06 bueno pues que no estaba gordo por su futuro gallego aunque evidentemente después de esta eliminatoria sabrá mucho del futuro o del París san Germain o del Real Madrid había doscientos periodistas a la sala de prensa de Valdebebas mañana ochocientos acreditado para el partido casi casi como una final de la Copa de Europa y el Madrid que en principio salvo sorpresón jugar arriba con Bale Benzema y Cristiano Ronaldo

Voz 0919 37:29 mañana está ahora ya estará en la cabina del Bernabéu Antonio Romero la Romero buenas tardes al gallego muy buenas

Voz 0239 37:34 dos BBC cuatro centrocampistas

Voz 0919 37:37 eh si es por gusto personal cuatro centrocampista

Voz 0239 37:39 así por creencia de lo que va a hacer Zinedine Zidane me parece que en el partido más importante de lo que llevamos de temporada para el Real Madrid también para alentador francés va a seguir confiando en lo que más les guste lo que más le gusta son los tres de arriba

Voz 0919 37:50 yo no descarto que no juegue Gareth Bale pero mañana nos enteraremos la clave de la eliminatoria donde va a estar para ti

Voz 0239 37:57 yo creo que el Real Madrid tiene que salir a dominar el partido tiene que salir a eh intentar mantener la posesión de la pelota y cuanto menos les llegue la bola los tres de arriba del Paris san Germain mucho mejor a que el equipo esté juntitos a que el equipo no le puedan coger la espalda a los centrales porque en rapidez en velocidad es evidente que hay Ramos llevarán tienen todas las de perder con los laterales con los trajes que puede poner arriba Unai Emery pero yo no concibo a un Real Madrid que llegue en el Bernabéu a esperar al Paris Saint Germain espera un Real Madrid dominador que quiera la pelota y que busque más pegada que lo

Voz 0919 38:27 accesos la eliminatoria se resuelve en la ida

Voz 0239 38:30 se va a resolver en la vuelta que que esperar de ese resulta

Voz 0919 38:33 todo

Voz 0239 38:34 todo para París o aquí ya puede haber sorpresas yo creo que es una eliminatoria a ciento ochenta minutos no entiendo que haya un pesimismo generalizado en muchas entre alrededor del madridismo creyendo que mañana el Paris san Germain le puede pegar un repaso al Real Madrid yo eso no lo contemplo creo que la eliminatoria se va a decidir en Francia pero si mañana hay alguna posibilidad de que se decida es más para el Real Madrid que para el Paris san Germain gracias Rodero ocho y XXXIX hora25 deportes en la SER

Voz 40 40:19 el partido que se está viviendo ya en las calles de

Voz 0919 40:22 de de Madrid y hay un dispositivo especial porque vienen muchos aficionados franceses algunos de ellos de mala reputación Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 40:32 qué tal buenas tardes Jesús así es en efecto vienen al menor de los cuatro mil que se espera según ha comentado esta mañana la delegada del Gobierno en la capital Concepción Dancausa de esos cuatro mil aficionados de París Anne Germaine unos setecientos son conocidos ultras conocidos hooligans conocidos

Voz 0919 40:48 radicales de la policía importa

Voz 0089 40:50 tanto van a estar sometidos a un control estricto a partir de esta misma tarde Jean ha comenzado a llegar los aficionados muchos por vía aérea no mañana unas horas antes del partido serán concentrados en un punto de la capital que no ha querido la delegada del Gobierno desvelar para ser conducidos hasta el estadio de Chamartín mil ochocientos efectivos entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado Policía Municipal también el Samur las emergencias se van a encargar de montar tres anillos en torno al estadio Santiago Bernabéu tres anillos que todos los aficionados tendrán que superar con los cacheos

Voz 1038 41:24 los dientes y por supuesto evitar llevar casco

Voz 0089 41:27 dos llevar también paraguas cualquier material que pueda ser objeto de de de que pueda producir heridas van a ser retirados en en alguno de estos tres anillos de seguridad y luego dentro ya pues evidentemente esa fiesta del fútbol pero cuidadito habrá suficientes agentes camuflados entre ambos éramos seguidores ambos seguidores de los dos equipos para detectar si así sucediera al brotes de violencia tanto en el exterior como en el interior de campo

Voz 0919 41:55 ojalá traído todo transcurra con normalidad y sean partido deportivo hoy precisamente en el Día Mundial de la Radio la Cadena Ser está presentando una campaña sobre la violencia que también existe en redes sociales cuando yo he juega un gran partido de la trascendencia de ese Real Madrid París Saint Germain la campaña se llama sin respeto no hay juego y José Palacio los grandes titulares de esta campaña que hemos presentado cuáles son buenas tardes muy buenas que llegó anoche presentarnos en el larguero en el foro

Voz 1038 42:28 pues Séntisis sobre los comportamientos tóxicos en redes sociales dentro de la campaña sin respeto no al fuego de la Cadena SER se han estudiado los principales partidos de fútbol y el comportamiento de la afición en las redes sociales tras analizar casi dos millones de comentarios hay un veinte por ciento Hong el contenido violento más de trescientos ochenta y siete mil donde se ve alguna falta de respeto evidente ya son ya sean insulto genéricos machistas homófobos o racistas el perfil del hincha violentos mayoritariamente hombres un ochenta y dos por ciento por sol dieciocho por ciento de mujeres ante un partido se tiran casi dos de cada diez con insultos la mayoría para jugadores y equipo contrario veintiún por ciento para la afición contraria también hay una parte para los árbitros con un diecinueve por ciento Nosotros hemos querido también hacer el experimento a la inversa verlo vivirlo desde un campo de fútbol lo hemos hecho con un árbitro Manuel Gómez en un partido de la tercera división gracias a los compañeros de ser Mallorca Petra

Voz 14 43:23 curioso son dos frases

Voz 0919 43:25 Brad

Voz 14 43:28 ojo brazo si os obras sólo los depósitos Áurea propositiva la la pro momento chicos tranquilidad ballet tranquilidad un hombre que no está para nada we are mister estamos hablando e insulso digo

Voz 41 44:11 hombre son faltas diga no nada que ver la tensión

Voz 1038 44:14 el césped con la violencia verbal que podemos escuchar en las gradas de ese Petra Alcudia también queríamos preguntarle al portavoz de Jueces para la Democracia Ignacio González Vega si se podía hacer algo contra esos insultos en las redes sociales y esto es lo que no

Voz 5 44:27 es verdad que caso de que fuera descubierto sus autores bueno pues podrían constituir un delito de injurias incluso llegar a un delito de odio no pero si sí que puede llorar insisto hasta ser una pena repulsión

Voz 1038 44:42 del mensaje claro Gallego los insultos en las redes sociales pueden llevar aparejadas penas de prisión

Voz 0919 44:48 gracias Palacio no no gusta a los insultos

Voz 0239 44:50 ambos ni en las redes apuntó

Voz 36 44:53 a los octavos de final de la Champions y pasado mañana comienzan los dieciseisavos de final de él

Voz 0919 45:00 la Europa League donde tenemos al Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao al Villarreal y a la Real Sociedad el Atlético de Madrid caído de la Champions va a debutar en Dinamarca con el Copenhague Marta casa buenas tardes

Voz 1509 45:11 buenas tardes Gallego e ilusionados está los rojiblancos con ese debut hoy último día de trabajo antes de viajar mañana por la mañana a Copenhague para jugar esos dieciseisavos un partido para el que el Cholo Simeone prepara cambios e con hasta cinco cambios ha aprobado hoy con respecto al partido contra el Málaga entrarían Juanfran Godín Thomas Correa Kevin Gameiro así que podría descansar Diego Costa después del entrenamiento ha habido un acto publicitario de cuatro jugadores de la plantilla Carrasco Vrsaljko Moya y Lucas Hernández al que le hemos preguntado puede el Atlético de Madrid llevarse la Liga después de haberle recortado cuatro puntos al Barça en apenas una semana

Voz 41 45:43 en unas jornadas a lo mejor en nuestro camino desde que hemos empezado sabemos cuál era bueno no vamos a cambiar esa dinámica ahora viene la la Europa League y luego ya se verá quedan muchísima temporada creo que todos los equipos

Voz 0919 45:56 pues el Atlético en Dinamarca y el Athletic de Bilbao ha viajado a Moscú para jugar el partido de ida con el Sparta como lo ha hecho Diego González hola pues la llegada de los diez grados bajo cero de temperatura hola Gallego

Voz 0239 46:07 ha recibido a ese Athletic que Moscú diez quince menos quince

Voz 1621 46:11 el jueves a la hora del partido la expedición aterrizaba a las cinco la tarde con una novedad importante la convocatoria una viajado Iñigo Martínez lo ha hecho en su lugar Etxeita y no por gusto de Ziganda sino porque no puede jugar a la vez

Voz 0239 46:21 lo he hecho ya esta competición con la Real Sociedad en esta temporada así que apuntamos a Yeray ya Etxeita en el centro de defensa

Voz 1621 46:26 o como Aduriz arriba y a Raúl García en la media punta ya que ambos no va a poder jugar en el Calderón y Ziganda segundo que no los va a dejar en el banquillo

Voz 0919 46:33 el Villarreal tiene quizá el equipo más difícil de los dieciseisavos lo franceses del Olympique de Lyon Xavi Isidro buenas tardes

Voz 5 46:41 bueno yo creo que no te falta razón Gallego el billar a la trabajó esta mañana a puerta cerrada en el Miniestadi a partir mañana por la mañana no tenemos todavía convocatoria aunque las novedades van a Rodri Roberto Soriano los jugadores afrontan la Europa League con la intención de ser campeones Rodri

Voz 1038 46:55 Pío la muerte de esta competición me hace una ilusión tremenda Louis ojalá sería sería un sueño para la afición sí que es verdad que nunca ha ganado nada el Villarreal se titula sí importa

Voz 3 47:07 de pero la gente no tiene que desconfiaban algún día llegar

Voz 1038 47:10 la enorme tenemos en ese selecto grupo de

Voz 0919 47:13 aquí porque y la Real Sociedad necesitada de victorias con una malísima racha en la Liga recibe al Salzburgo Roberto Ramajo buenas tardes