Hora 25 (13/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:28 la persona que ha dado la voz que ha dado la hora a las nueve las ocho en Canarias esa frase tan característica de la radio uno de los muchos oyentes que nos acompañan esta noche que nos van a acompañar hasta el final de este hora25 porque hoy tenemos lo decíamos antes los oyentes literalmente encima yo siempre digo que yo siento respirar a los oyentes noto como sabemos John a través de la radio como se enfadan como quieren hablar con nosotros hoy podrán hacerlo porque hoy están junto a nosotros sólo algunos ojalá pudieran estar todos los que cada noche siguen hora25 Chema de dónde eres de Úbeda de Jaén donde escuchas la radio todo habitualmente pues

Voz 5 01:03 la suele escuchar en casa la escuchó mucho en el coche hecho no Mamón creo que he crecido como tantísima gente haciendo viajes y escuchando la radio que es ese copiloto magnífico que te hace lo viaja muchísimo más a menos y sobre todo más cortos en tu casa siempre se ha escuchado la radio muchísimo y Laser sobre todo vamos

Voz 6 01:23 e Iñaki Gabilondo Dati

Voz 5 01:25 sí a Gemma Nierga vamos un nombre de

Voz 2 01:28 casi de mi familia ya estamos

Voz 0194 01:30 pero con vosotros en casa queremos ceder hoy el micrófono e a todos ellos a todas ellas al igual que lo vamos a hacer durante todo el programa vamos a poder escuchar a aquellos que habitualmente no se escuchan a nosotros pero antes vamos a repasar otras noticias del día a Pablo Morán buenas noches buenas noches empezamos con un esperado acercamiento el de Pedro Sánchez Felipe González

Voz 1667 01:47 es el primer encuentro entre ambos desde la reelección de Sánchez el actual secretario general del PSOE almorzado este mediodía con el ex presidente de Gobierno informa Inma Carretero

Voz 0194 01:55 sí se han visto este mediodía en un almuerzo privado en un restaurante madrileño según ha adelantado el confidente

Voz 7 02:02 qué tal es el primer acercamiento de Pedro Sánchez y de Felipe González después de que el ex presidente del Gobierno dijera que se sentía engañado por el líder socialista a cuenta de la posición del PP

Voz 0194 02:12 SOE en la investidura de Mariano Rajoy según la dirección del PSOE

Voz 7 02:16 ha sido una reunión cordial en la que han analizado la actualidad política y la situación de Cataluña pero sin tratar ningún tema orgánico hay que recordar que sean vistos sólo cuatro días antes de la reunión del Comité Federal que va a aprobar ya de forma definitiva el modelo de partido con el que Pedro Sánchez ganó las

Voz 0194 02:35 Arias en Alemania Martín sus confirma su marcha del SPD

Voz 1667 02:38 lo anunció la semana pasada Joy deja la presidencia de los socialdemócratas tras las críticas que ha recibido por el acuerdo para reeditar la gran coalición con Angela Merkel Martín Carmen

Voz 0391 02:47 así después de varias horas de discusión del comité ejecutivo y la junta directiva del partido socialdemócrata Martin Schulz ha renunciado formalmente con efecto inmediato a liderarlo ha explicado a sus compañeros que se hubiera sentido feliz de ocupar un cargo como el de ministro de Exteriores de un futuro gobierno de coalición pero cree que les puede necesita una renovación personal y de programa Schultz ha vuelto a proponer Andrea Nahles actual secretaria general para tomar el relevo algo que el Comité Ejecutivo ha respaldado de forma unánime para ante las críticas de algunos sectores por la falta de transparencia y la petición de unas primarias la cúpula de las pt ha optado por un congreso extraordinario para el veintidós de abril en Wiesbaden donde se elegirá al nuevo líder de la socialdemocracia alemana

Voz 0194 03:27 Holanda declara donantes de órganos a todos sus ciudadanos

Voz 1667 03:29 así lo establece la ley aprobada hoy en el Senado del país todo holandés será considerado donante salvo que exprese su rechazo en vida informa Victoria García

Voz 1460 03:38 los ciudadanos de Holanda que no quieran ser donantes deben dejar por escrito su negativa a formar parte de este procedimiento y los familiares sólo tendrán la última palabra en caso de duda aunque no podrán tener un veto formal lo que es aprobado en el Senado hoy es una ley un tanto confusa que según la oposición pisotea el derecho de las personas a decir algo tan importante la diputada de la izquierda liberal que patrocina el proyecto esclavista of Time

Voz 0194 04:04 de todos los altos recibirán varias veces

Voz 1460 04:06 es una notificación oficial preguntando si quieren ser donantes de órganos entendemos que esto es algo importante si sus respuestas afirmativo negativa no representará ningún problema el partido más crítico es el populista de derechas de tildes creen que el cuerpo de los holandeses no es propiedad del Estado es suyo y no tomar una decisión ya es una forma de decidir

Voz 0194 04:27 la policía israelí señalan en tenía bajo proponen in

Voz 1667 04:29 instigar al primer ministro israelí en un caso de corrupción corresponsal de tres Le con Berry

Voz 8 04:34 las acusaciones no tiene ninguna base quedarán en nada así ha respondido Benjamín Netanyahu esta noche al informe de la Policía israelí que considera que hay pruebas suficientes para inculpar lo en dos casos de corrupción uno de ellos por la aceptación de regalos carísimos por parte de un empresario a cambio de favores políticos otro por intentar comprar una cobertura más favorable a su gestión de parte de un diario israelí la policía considera que esta investigación deja claro que Netanyahu ha obrado en contra del interés público el primer ministro lo niega todo y asegurado desafiante que será candidato a su reelección

Voz 0194 05:08 el Ibex treinta y cinco se aleja un poco más de la barrera de los diez mil puntos hoy vuelve a cerrar en rojo con una caída superior al uno por ciento Eladio Meizoso

Voz 1667 05:16 el Ibex treinta y cinco ha bajado hoy un dos por ciento hasta los nueve mil seiscientos cincuenta puntos que es el nuevo mínimo anual se sitúa en niveles de febrero de dos mil diecisiete ha sido junto con Milán el índice europeo entre los principales que más ha bajado en esta sesión aquí por valores destacan por abajo ACS que ha perdido el tres con tres por ciento y entre los bancos La Caixa que Cd2 con tres por cien el Santander un uno coma nueve por ciento en el lado contrario la siderúrgica Mittal sube el dos coma tres por cien la prima de riesgo de la deuda española empeora en esta jornada se sitúa en setenta y ocho puntos básicos al cierre de las Bolsas europeas son seis más que ayer ahora mismo

Voz 0194 05:54 a partir de las diez vamos a ampliar la actualidad del día vamos a hablar con el portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta hoy en la tertulia esta noche van a estar con nosotros y Carmen del Riego Cristina de la Hoz y Miguel Ángel Aguilar pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 2 08:44 dice

Voz 20 08:51 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 08:57 sí es el Día Mundial de la Radio trece de febrero llevamos contando desde primera hora de la mañana pero lo que nosotros nos preguntamos es no deberíamos llamarlo el Día Mundial del oyen que porque ustedes son los que nos permiten seguir aquí noche tras noche así que hoy en este rato de radio queremos que sean ustedes los protagonistas Inma Pardo Valencia buenas noches Inma preparando una cena no

Voz 21 09:20 si estoy en casa hay una oyente de la radio de toda la vida está ya en casa de Carmen Oliva m colado en su hogares una casa pequeñita muy ordenada que tiene la cocina incluida en el comedor donde nos encontramos y es una sensación curiosa Ángels porque es hacer real algo que seguro todos los que hacemos radio nos hemos imaginado alguna vez que estarán haciendo los oyentes a esta misma hora mientras unos escuchar Carmen estaba preparando la cena bueno la cena incluso ya un poco la comida de mañana estaba preparando una ensalada hay una sopa de pescado varias noches Carmen hola qué tal Carmen que me decía que ha heredado la costumbre de escuchar la radio desde muy pequeñita por su padre

Voz 22 09:59 bueno es cierto en casa siempre hemos

Voz 7 10:01 he oído la radio que os recuerdo mi padre de día con la música en el taller por la noche buscando por Radio Londres Radio París para enterarse de las noticias que aquí no se daban las que no salían en el No Do vamos bueno eso ha sido una constante en nuestra vida la de mis hermanos también

Voz 21 10:24 escucha la radio desde primera hora de la mañana eh creo que contado cuatro radios por aquí en casa o una en el baño de otra en la cocina donde estamos incluso lleva una portátil que la va cambiando poco de sitio no le conforme ya se mueve por la casa ING algo bonito me que la radio es lo más parecido que has encontrado la literatura

Voz 7 10:43 bueno sí puedo imaginar cuando por ejemplo tú Ángels presentas un programa sobre lo saharaui

Voz 0194 10:50 hoy es algo sobre los asentamientos

Voz 7 10:53 eh puedo transportar me de la manera que lo hago cuando estoy leyendo no me lo imagino lo vivo reflexionó que es que es distinto a estar sentada

Voz 0194 11:06 pues hoy que al menos hemos colado en tu casa hemos salido de del aparatito de ahí estamos

Voz 7 11:11 no sabes lo orgullosa que estoy para mí es un honor

Voz 0194 11:15 para nosotros Carmen un gusto que no escuches por las noches mientras o durante todo el día pero en este caso mientras haces lo que hace muchísima gente preparar la cena y el tapete de mañana

Voz 7 11:26 bueno en el dato de mañana a veces en mi nevera es lo que hay no y eso es lo que él lo que hay es lo que se come mañana

Voz 0194 11:37 vale yo tengo como decía mi madre una cocina

Voz 7 11:40 de posguerra soy capaz de modificar cosas que hacer tal y lo que me pasa con la radio no es que yo oigo la radio porque hago algo sino a veces el querer seguir escuchando las Rayo la ratio me lleva a hacer otras cosas a ordenar libros fotos a hacer cosas manuales y por qué no

Voz 0194 11:59 es que no me puedo despega es Carmen yo te agradezco muchísimo que nos hayas la abierto la puerta de tu casa un beso bien grande igualmente hasta luego malamente muchas gracias a ti también buenas noches hasta luego más curiosa nuestra sensación entre los que estamos aquí dentro hablándoles pasando la tarde noche como ustedes desde el estudio de radio hoy lleno de gente porque estamos de celebración pero habitualmente esto está silencioso está tranquilo casi siempre relajando Nos cómo se relaja la noche a partir de esta hora intentando pasar ese rato acompañándoles mientras como escuchábamos ahora hacen la cena mientras llegan a casa en el coche como nos decía Chema o de guardia hoy acostados en la cama o planchado o en la calle también en la calle sigue porque sabemos que también están ahí ojalá les podamos quitar algo de frío queremos estar a su lado queremos que seas hombre como lo hacemos nosotros con muchas de las opiniones de nuestros invitados que aprendan como lo hacemos nosotros de muchos de los expertos que nos acompañan que se rían como lo hacemos nosotros porque nosotros se lo aseguro nos reímos muchísimo queremos tengan la mejor información contarse la de la mejor forma queremos que en la distancia estén aquí cerca así que hoy celebramos su día el Día Mundial de la Radio el día de quiénes Nozar nos hacen seguir Ryan Pérez buenas noches Brian es el becario contamos a los oyentes que tienen que hacer para participar sí o la que a ellos les

Voz 2 13:23 queremos escuchar un día como hoy porque queremos más que nunca que todos los oyentes que nos acompañan nos cuenten sus historias de la radio nos digan cómo la escuchan porque son oyentes las anécdotas que recuerden para ello que tienen que hacer llamarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta Si quién llamarnos aquí al estudio de Gran Vía pueden también enviarnos notas de voz guasa del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres también los pone escribiría Facebook la direcciones Hora Veinticinco ya Twitter arroba hora25 pero como ya hemos dicho hemos recibido con los audios vamos a escucharlos

Voz 23 13:58 a ver cuándo voy conduciendo

Voz 10 14:02 y mi madre que en paz descanse la escuchó

Voz 23 14:05 toda su vida hoy mi nieta pues también se la pongo que tiene un mes IVIE

Voz 10 14:15 Villa y la verdad es que la Ser en la que te llega al corazón nunca mejor dicho porque mi padre siempre la escucharla

Voz 2 14:26 es un ejercicio de estimulación mental que me mantiene activo la carretera que mantiene despierto además de compra

Voz 10 14:32 bañera la radio es e incluso un seguro de vida practicamente así que es muy buenas noches a todos y feliz

Voz 24 14:41 y normalmente entre la nueva nueve de de anoche se supone que exagerando o por otras ocasiones conduciendo por la carretera a otro llevando a América hacia para que funcione Gervais

Voz 0841 14:59 verdad casa Hay con los auriculares con uno mientras estoy cenando escuchando Angels con el opta escuchando a mi mujer una pequeña bronca porque dice que así no puede ser lleva su parte de razón así que pediría que las radios se modernizarse por favor no debería instalar un chip en el cerebro y así con padre mejor derecho cambia de emisora con un parpadeo de los Izquierdo subo y bajo el volumen no estaría mal que iban a Madrid

Voz 0194 15:26 a saber si lo baten damos la radio ha salido del estudio para estar físicamente con algunos de ustedes y vamos a empezar en la calle porque sabemos que muchos de los que nos acompañan cada día lo hacen trabajando pegados al volante Esther Rodríguez junto a un conductor de autobús que empiezan la ruta ahora mismo Esther buenas no

Voz 25 15:41 hola buenas noches pues si se trata de José Enrique lleva doce años trabajando en el autobús un autobús urbano de Sevilla en esta ocasión la niña especial de el aeropuerto José Enrique tienes unos horarios a lo mejor hay días un poco complicado por ejemplo la una y media de la noche

Voz 0592 15:58 se eh que vas a terminar la radio que te aporta qué significa para ti qué necesidad tienes de radio

Voz 26 16:06 hola buenas noches Ángels hola buenas noches proveerá principalmente

Voz 23 16:13 lo que ponen en la zona

Voz 26 16:16 la compañía principalmente porque son unos sino hace la la jornada no poquito más llevadera

Voz 0592 16:23 por cierto he comentaba antes eh eh José Enrique que fíjate la relación tan intensa que tiene Sevilla con la radio que la última comisión negociadora para comprar vehículos nuevos los conductores dijeron loco los coches nuevos tienen que traer Radio Iker en la radio encima del conductor en el techo imagínate lo importante que es para ellos estar comunicados por la Cadena Ser y tener la radio como compañía hay turnos muy complicados y hay turnos también donde tú te da con la vista atrás ir es que no hay ningún pasajero y esa soledad pues la van compensar

Voz 0194 17:00 porque José Enrique los pasajeros están escuchando la radio como tú los que lleves no sí sí claro

Voz 27 17:05 la actitud tú eliges la emisora ellos que ellos no pueden decir

Voz 26 17:09 nada no no no no alquila el eje conductor

Voz 0194 17:13 estas a punto de empezar el turno José Enrique aclara terminás

Voz 27 17:16 hoy a las doce menos veinte pues mira casi casi como nosotros feliz noche feliz turno de acuerdo muchas gracias

Voz 0194 17:23 gracias a disfrutar de conductores gracias eh

Voz 2 17:26 adiós de conductores de autobús como el nuevo José

Voz 0194 17:29 que en Sevilla que ya empieza su jornada en nuestra compañía a otros conductores los taxistas Aitor Albizua aquí en Madrid buenas noches con quién estás

Voz 28 17:37 muy buenas Ángels puso estoy con Miguel taxista de Madrid Miguel buenas noches hola buenas noches hemos parado momentito para poder hablar con vosotros estamos a la del Teatro Barceló por Tribunal pero llevamos ya un ratillo dando vueltas por las calles de Madrid dos estábamos escuchando muy atentamente ya sabes que en el taxi el sonido de la radio se entre mezclar con los ruidos de la calle el tráfico y la lluvia a veces que bueno nosotros estábamos aquí comentando la jugada Miguel cuántas horas estas al día en el taxi bueno yo

Voz 10 18:04 soy un privilegiado porque somos los conductores mi hija que por cierto tendría anécdotas que contar acerca de de la igualdad dentro de la Stasi tendría alguna entonces soy un privilegiado porque hago ocho horas y ocho ella todas esas horas escuchando la radio es básicamente si cuando estoy solo sin mucho la la radio porque luego Mike piense un poco se enfada según la emisora y tal entonces para vetar todo eso pongo música cuando me quedo solo pongo la radio significa la radio para di bueno para mí ha significado todo yo la poca cultura que tengo es oral y sola oral por la radio y luego ir ampliándose con lecturas pero básicamente en la radio es para mi ha sido todo Icomos empezaste a escuchar la radio te acuerdas yo me acuerdo Mi madre con una pequeña radio escuchando una radio novela acuerdo eran Radio Nacional se extendiese en el pueblo se se cogía mejor la la emisora no me acuerdo de cómo se llamaba pero sé que era una radio novelas y en el taxi cuando llevas casi llevo poco tiempo soy sobrevenido taxista llevo tres años

Voz 2 19:27 antes tenía otra faceta

Voz 0194 19:29 Miguel buenas noches la bueno se te hace más corto el turno las ocho horitas te hacen más cortas con la radio sí sí claro le hablas a la radio Miguel porque hay gente que se enfada veces con lo que decimos eso con los tertulianos le hablas a la radio

Voz 10 19:43 contestaría algunos tertulianos no no le hablo porque no le hablo pero lo pienso pienso lo piensas

Voz 0194 19:51 en fuerte que a veces hasta nos llega Miguel muchísimas gracias

Voz 10 19:55 gracias Aitor de vuelta

Voz 0194 19:57 besito venga hasta ahora seguimos recorrido aprovechando esta hora del día en la que ya todo es más lento en Galicia en Santiago de Compostela esta Ricardo Rodríguez con otra desde nuestros oyentes Ricardo dónde estás qué tal buenas noches Angels pues aquí estoy

Voz 2 20:10 dado de lanas de hilos de telas a ver si escuchas es el estoque que intentaba pone dos es el sonido de la salsa porque nos hemos venido hasta la mercería Palacio en el Ensanche de Santiago a un pasito de la radio una mercería en la que sea la hora que sea la que entres siempre

Voz 0194 20:29 suena la radio siempre está sonando la Cadena Ser

Voz 2 20:31 este años de historia tiene esta mercería tiene un altavoz en el que se escucha la radio aquí en el interior pero también ponen banda sonora a todos aquellos que pasan por la acera ese potente altavoz permite escuchar incluso la radio desde la parada de taxis que que hay enfrente altavoz que por cierto Ángels hemos bajado ahora para poder entrar aquí físicamente y hacer esta conexión si sin acople y me encuentro perfectamente acompañado por Ángeles por Felisa por Miriam que cada martes desde hace años se juntan aquí hasta ahora para dar hola las tres vuelos esas agujas que escuchábamos antes son las agujas de Felisa precisa cuéntanos qué estás cantando haciendo

Voz 7 21:07 la chaqueta chaqueta

Voz 0194 21:10 para mí es la primera que hago están reseñando lo sabía

Voz 2 21:14 está Ángeles que Angels Ángeles está haciendo algo que para mí es muy extraño Ángeles que estás ahí

Voz 0194 21:19 cuando unos dedos para una muñeca y mi algunos esos programas

Voz 2 21:24 venga vale vale es que yo veía hay unas bonitas redondas de color rosa esto y mira que es la más joven de todas miran qué tal hola buenas noches qué tal tú que estás haciendo pues esto

Voz 29 21:34 Pepe te aprendiendo a Calcita nunca había hecho Z Illa me ha enseñado aquí si chiquillo hoy de bolillos llevamos

Voz 2 21:41 estocada Caltech bueno que aceptan todas Ángels si con el sonido de fondo de Hora Veinticinco me decían es que todas las noches escuchábamos a Angels escuchamos a la XXV todo gracias Araceli que es la dueña de esta mercería que lleva años

Voz 30 21:55 echando la SER me decía Araceli buenas noches hola buenas noches

Voz 2 21:58 llevas años escuchando la radio La Ser

Voz 30 22:01 muchos años escuchando la SER evidentemente a partir de yo creo que desde el golpe de Estado que seguís el seguimiento a través de la SER ya no me desenganche de esta emisora nunca porque pones la radio a quién la mercería pues porque en la nos hace compañía no sirve para mantenernos puntualmente informadas y además nos proporciona temas de conversación y de debate en el grupo en el que está

Voz 0194 22:27 claro eso Araceli buenas noches o al Lawal eso quería eso quería preguntarte Araceli claro Weiss hablando de lo que vamos contando nosotros en la radio

Voz 30 22:36 sí si hacemos comentarios somos unas comenta

Voz 2 22:42 Arbeloa más

Voz 0194 22:42 bueno imagínate calcetín dando citando criticando todo lo que vaya pasando en la radio si eso sí lo hacemos cada noche Araceli yo te agradezco muchísimo que no haya también ha abierto la puerta de de la mercería hoy nos hemos colado mientras calcetín Rice ahí estamos muchísimas gracias encantada que vengan de Richi eso ves la radio acompaña en los lugares de trabajo en Barcelona en el paseo de Maragall sexy

Voz 31 23:08 Caballero dónde estás estoy en Sangre de mi sangre hoy eras esto que esto qué es esto es unas la de tatuajes que lo está petando en el barrio de El Candado arpa de de Barcelona aquí hay un par de camillas que son se parecen a las que usan los dentistas para arrancar muelas pero aquí no te arrancan muelas aquí te hacen tatuajes Adrià qué tal buena lid

Voz 32 23:32 ya es el propietario de este de este salón

Voz 31 23:35 ni donde está lleno de

Voz 32 23:38 eh está lleno de

Voz 31 23:40 no hay fotos de los clientes con sus tatuajes es muy elegante hay muchos espejos vitrinas con

Voz 2 23:46 pero si Adrià de treinta y siete años

Voz 31 23:49 escucha la radio la pone en el ordenador aquí no hay una radio física suena por los altavoces además nos contaba que hace ocho años que escucha más la radio que la tele por qué

Voz 23 23:59 bueno porque la verdad es que últimamente me parece menos interesante la tele así no tengo tampoco mucho tiempo así que cuando decido escuchar o ver algo seguir algo radio o música además pasa aquí

Voz 31 24:14 a que alguna vez estación un tatuaje mientras está escuchando por ejemplo Carrusel deportivo pero cara Adrià Si Lluís que canta Un gol del Barça porque el ex del Barça y tú estás haciendo un tatuaje mal asunto no sí sí línea gratis clientes

Voz 0194 24:29 no no mal asunto no habría buenas noches que no más que mal asunto si marca el Barça el tatuaje va suave pero que no marca el Barça ahora decir que marca el Madrid por un poner el pobre cliente que está en la camilla corre peligro no

Voz 23 24:42 sí es feliz

Voz 0194 24:46 queda tienes Adrián siete te puedo preguntar cuatro b7 treinta y siete en casa siempre ha habido Radio en tu casa

Voz 23 24:51 que escuchaba en la radio sí de hecho de hecho una de las cosas a las que me gusta poner la radio por la mañana es porque mi madre siempre

Voz 4 24:59 todas las mañanas se levanta imponer la radio

Voz 23 25:02 eso ya lo hacía cuando yo era pequeño y yo sigo igual en mi casa

Voz 0194 25:05 pues habría te agradezco muchísimo que no haya abierto la puerta de tu negocio muchísimas gracias

Voz 4 25:10 gracias a vosotros Sergi gracias

Voz 0194 25:13 sí bueno haciendo la cena en el coche en el autobús trabajando pero también haciendo compañía aquí en esta sólo por obligación

Voz 33 25:21 Xavi tres buenas

Voz 0194 25:21 noches o la Ángels buenas naturistas en una habitación de un hospital no

Voz 22 25:26 eso es en el hospital de La Paz estoy con Sergio que es una estudiante de arquitectura tiene veintinueve años ya le hicieron un trasplante intestinal y ahora ya el jueves o el viernes se va a poder ir a casa espero que para seguir escuchando la radio desde allí Sergio primero como estas cola buenas noches

Voz 34 25:42 pues bien dentro de de lo que

Voz 25 25:47 poco a borriquillo no pero bueno niña de la radio un poco mejor

Voz 34 25:50 sí sí íbamos te hace mucha más

Voz 0194 25:53 te hace mucha compañía Sergio en la radio

Voz 35 25:55 sí es lo que le estaba comentando compañera la verdad es que a ver yo desde que me levanto esté escuchando la radio bueno primero por mi madre porque siempre la de siempre

Voz 34 26:07 colocada hoy siempre lo ha tenido muy bueno y luego porque estudia Arquitectura Hay

Voz 35 26:12 sí la verdad es que me paso todo el día delante del ordenador y me hace mucha compañía yo no de noticia música un poco todo

Voz 0194 26:20 Sara que queda claro con

Voz 22 26:23 Nos queda claro Angels con con Sergio que si hereda que eso que estamos diciendo en todos los casos de los oyentes es verdad así lo escucha la madre que está aquí es Jona no quiere hablar con nosotros porque le da vergüenza pero Juan hasta aquí haciéndole compañía ahí la radio también hoy Sergio y otra cosa sí que es verdad que hay cosas que uno puede criticar hay algo que no te guste nada nada nada nada de la radio

Voz 35 26:44 eh bueno hay veces que que me enfado que me que me al pero pero bueno supongo que es normal las opiniones distinta de la gente pero pero en general es eso me da mucha vida me da mucho

Voz 0194 26:58 de alegría e hizo mucho con la radio pues Sergio yo te agradezco muchísimo que no hayas dejado entrar en tu habitación que te reto Peres pronto que sigues escuchando la radio y un beso a tu madre que está ahí al lado pero que no le da vergüenza a participar esos lo que tiene bueno la radio que los oyentes hay algunos que no quieren hablar y otros que no y que nada más no nos hablarán nunca pero que nosotros sabemos que están ahí muchas gracias un beso muchas gracias hasta luego Sara cuando decimos compañía lo decimos en serio hay gente que pasa horas y horas en soledad y ahí estamos intentando que no se sientan solos Oscar Gómez en Bilbao estas con Lloll Hinault Oscar

Voz 1646 27:36 pues sí la verdad es que ha habido sorpresa buenas noches Simeón porque ha habido cambios de última hora hay resulta que Jolie no ha podido venir

Voz 0194 27:44 ya se sabe del trabajo que hay que

Voz 1646 27:46 cero a veces cambios de turno inesperados pero estoy con Juan Carlos compañero de Jolie y que además pues le ha tocado esta noche pasarla aquí en el trabajo porque tiene por delante muchas horas acaba de empezar su turno de trabajo qué tal Juan Carlos cómo estás aún buenas noches bueno él es vigilante de seguridad aquí en un edificio del centro de Bilbao un edificio de oficinas como te digo pasan muchas horas por delante toda la noche por supuesto entiendo que la radio será sobre todo pues un elemento para tener mucha compañía durante todas esas horas de soledad

Voz 33 28:19 por supuesto y además estar permanentemente informado que que está francamente bien

Voz 1646 28:25 por ese decías buen oyente de la radio de la Cadena SER además pero de toda la vida no desde desde pequeñito

Voz 33 28:31 desde pequeñito se desde entre los sexos siete años recuerdo yo cuando estaba con mi abuela hay escuchaban los problemas de de la mañana a primera hora de la mañana hay ya estaba hasta ahora absolutamente en todas las en todos los tramos horarios

Voz 0194 28:46 con Carlos qué es lo que más te gusta buenas noches qué es lo que más te gusta de la radio lo que más entretiene lo que más te ayuda a pasar el turno de noche de una forma bueno como se hace más corta

Voz 36 28:56 no

Voz 33 28:58 pues es permanece es que el maja pero me han propiamente dicho en el que tiene cabida todo tipo de formato e las opiniones de los oyentes la de los colaboradores las opiniones de expertos todo eso me quiera mucho

Voz 0194 29:14 hasta que era tienes turno Juan Carlos hasta las ocho de la mañana pues la radio te acompañará hasta las once y media y después ya se encargan otros lo sé lo sé muchísimas gracias por habernos dejado entrar también donde tú trabajas un beso de los eso buscar un beso

Voz 37 29:29 beso agur haciéndola cena en casa para la familia o cocinando cada noche para otros también nos escuchan desde los fogones de los bares de los restaurantes Carlos Cano dónde estás

Voz 0335 29:41 buenas noches pues mira estoy en la Cámara Baja una de las calles con mejor oferta gastronómica de Madrid concretamente delante de la taberna tempranillo con Juan Caballero que es que su dueño que también trabaja en la cocina en la cocina todavía cobertura nos hemos tenido que sale a la puerta pero ahí sí que suena en la radio y la verdad es que la frecuencia a la pregunta

Voz 4 30:00 pase perfectamente

Voz 0335 30:02 siempre la Cadena Ser

Voz 10 30:06 hoy que él es fan sobre todo

Voz 0194 30:11 arte volvemos a escuchar pero nos hemos perdido el nombre de quién te acompaña

Voz 0335 30:15 sí dijo Caballero me decía que a él le gusta mucho la mesa política sobretodo es muy fan de uno de los tertulianos Rajoy

Voz 36 30:22 se en efectivamente me encanta Miguel Ángel Aguilar y creo que a quién no le puede gustar

Voz 0335 30:28 él me decía también en Le preguntaba yo antes vamos si alguna vez entrada un camarero a pedir una comanda y le decía calla calla porque estábamos diciendo algo interesante por la radio

Voz 36 30:40 y naturalmente a veces pasa pasaría ganas de mandarles callar pero bueno por eso de la inmediatez del trabajo me tengo que aguantar al ya Juan buenas noches llevado a tal pero hola buenas noches

Voz 0194 30:51 voy a voy a confesar que Juan está hoy aquí porque muchas veces yo voy a tomar algo al restaurante de Juan me dice ayer por la noche yo pienso pero cómo estás te hombre pendiente de lo que yo digo si está aquí preparando además unos platos maravillosos en el tempranillo y es porque está trabajando con la radio puesta te acompaña mucho no

Voz 36 31:10 muchísimo muchísimo bueno ya considero que es un ingrediente más de la cocina igual que que no se que los tomates el aceite está la radio es una parte más allá de de de la cocina interesante y que no nos interrumpe el trabajo desde luego eso es lo bueno de la Reina BC

Voz 0335 31:26 cuando cuando contamos malas noticias los platos salen peores si al revés cuando ganas la noticia salen mejor los platos

Voz 36 31:34 bueno un poquito de culpa así que tiene cuando las noticias son buenas que todo salga más alegre y más divertido cuando son malas de verdad que la comanda se relativiza Un poquito pero

Voz 0194 31:44 pero bueno porque uno se queda pendiente vamos acostumbrados a lo bueno ya lo malo uno se queda pendiente de la radio Juan te dejamos volver que ellos en doy fe que hay mala cobertura en esa zona era la cocina muchísimas gracias a la tía y a todos los que hacer la radiografía un beso Carlos hasta luego guaraníes cómo ve en la radio en las casas en los negocios en los bares en los restaurantes en los autobuses en los taxis en los coches

Voz 4 32:13 Nos dicen los oyentes a través de las notas de App

Voz 38 32:18 especialmente de los lunes aunque no me pierdo la puerta o la mesa redonda con los políticos

Voz 4 32:26 yo a estas horas organizando las cenas lavadoras un beso para todos

Voz 25 32:32 yo normalmente cuando escucho la radio estoy planteando o estoy haciendo tareas de caza o estoy corrigiendo exámenes cosas de un oyente haciendo escena

Voz 39 32:46 en Haditha y unos bocatas para las ni

Voz 1667 32:50 yo también de una peli

Voz 39 32:51 quien de paso escuchando Hora veinte

Voz 0194 32:54 cinco pues a las nueve de la noche una vuelve del

Voz 10 32:56 trabajo sí sintoniza la Cadena SER escucha la voz tranquila de el tono mordaz de Pedro Blanco se pregunta porque a pesar de que Rice esboza tantas cosas tan importantes luego está ahogadas con el día a día no sé la radio me relaja y me sabe bien porque me recordaba a que vuelva a casa ahí

Voz 0194 33:24 gracias por hacerlo Bryant que dicen a través de las redes sociales los oyentes

Voz 2 33:28 bueno estamos recibiendo muchísimas felicitaciones por el día de la radio

Voz 0194 33:32 bueno felicitaciones a ellos hay que devolvérsela

Voz 2 33:35 por ejemplo Herman nos comenta que nos escucha cuando puede que normalmente preparando los niños preparando la cena en ando hay dice hay veces que os tengo de fondo y con eso me conformo José dice la radio son voces y pensamientos compartidos entre personas que no entienden de fronteras ni de clases ni de vallas además sin la radio mi hija no tendría un Aído la como Ángels Barceló y Mercedes Nos dice Ángels Barceló me parece una profesional increíble saber comunicar llegar al receptor disfruto muchísimo con el programa con las intervenciones de Luis García Montero con la música con la que hace Rice adoro el ambiente perfecto que se crea

Voz 0194 34:12 nos vamos a hacer una cosa Brian porque hemos dado voz a los oyentes que están en su casa en su puesto de trabajo etc etc pero como tenemos el estudio lleno también de oyentes muchos a vas a coger el micrófono forma parte de las Dickens ibas a hacer claro más hacerla la la preproducción casting tú eliges quién va a participar venga que sea bueno que sea bueno es una gran responsabilidad que lo sepas espera que me dice la la que está al otro lado de la pecera que nos llama Fernando desde Málaga Fernando buenas noches

Voz 40 34:41 la noche nos Fernando mira pues ustedes soy Meeting se la de la comida aquí en mi casa al mediodía por en Málaga este Luque sólo a base la el almuerzo

Voz 41 34:54 tú toda la cena lo domina los sábado buena fuente

Voz 34 35:00 Bieber

Voz 41 35:02 los los domingo

Voz 40 35:05 a Michael Robinson no sea que se Fincher yo

Voz 0194 35:07 cocino mucho también Fernando te diré que cuánta compañía hay que bien está la radio cuando se cocina verdad

Voz 40 35:13 sí sí lo que pasa es que hemos bajón con Berasategui es que poner eso lo pone difícil no sé si ponemos difícil competir con él es complicado horrible

Voz 0194 35:27 es Fernando muchísimas gracias por habernos llamado grande déjeme que le presente a a dos personas que nos acompañan hoy en este programa los dos son oyentes muy oyentes se pero además Losa

Voz 42 35:39 saben todo de la radio que fue de la radio que

Voz 0194 35:42 sí me atrevo a decir incluso de la radio que será Gorka su meta periodista profesor de denegación experto en Radio Gorka muy buenas noches muy buenas noches bienvenida tú sabes eso pues muchísimas gracias por haberme invitado esta fiesta de la radio además con los oyentes como tú decías literalmente encima claro aquí en maravilla cerquita cerquita de estabas escuchando a todos los oyentes que iban entrando daban ganas de girando a preguntarte a ti porque había cómodos constantes el hecho de que en mi casa ya se escucha daba la radio yo escucho la radio porque mi madre escuchaba la radio y luego la la compañía no y lo y lo que te ayuda seremos capaces o serán capaces la generación como Chema por ejemplo que abría el programa que era joven que es joven seremos capaces de dejar esta herencia nosotros

Voz 43 36:29 los tiempos han cambiado y uno de los grandes retos de la radio es ese la renovación generacional de los oyentes ahora mismo depende del del Diango que me levante la pierna que tenga y que ponga la primera no uno es más pesimista o más optimista no pero el reto no es tecnológico como muchos creen que es la que si la de AVE que sin la radio online el reto evidentemente es renovara generacional mente la Audiencia no

Voz 0194 36:50 hay que dentro de veinte o treinta años éstos se repita y haya gente no yo veo yo estoy felizmente sorprendido de que hay gente joven esto iba a decir yo estoy muy contenta porque hay gente gente joven hay gente de todas las edades nosotros también tenemos nuestra edad Gorka claro

Voz 43 37:04 que esto escuchábamos hace treinta años los Rage la misma radio que seguimos escuchando

Voz 0194 37:08 claro claro no nos choca por tanto el cambio de

Voz 43 37:10 Mato porque es el mismo que continuado ya crecido o ha evolucionado con nosotros sin embargo los jóvenes no han entrado en la radio

Voz 0194 37:18 no sé mérito la las de la revolución digital yo creo que la radio el final es el medio Mas ha sabido aprovechar la revolución es decir a nosotros antes en Irak y ahora también hace unos sigue escuchando en otras historia pilas un transistor conectado a la corriente pero ahora tienes tantas posibilidades

Voz 43 37:34 debemos y nos parece antidroga no no ahora

Voz 0194 37:37 bueno bueno eso de hecho yo creo que hay gente joven que escucha la radio lo del transistor es eso que es eso pero es verdad que la radio es quién más puede aprovecharse de las nuevas tecnologías de los avances tecnológicos

Voz 43 37:49 adiós genética Ángels la radio se adapta a todos los entornos por muy hostiles que al principio puedan parecer porque además cuando echa inició Internet y llegó Internet la radio temía muchísimo a Internet Il la veían muchos como una enemiga injustamente ahora es la gran aliada la gran aliada porque si los jóvenes donde se mueven y el caladero en el que hay que pescar Carles es justamente el de Internet hay tiene que estar obligatoriamente en la radio para sobrevivir

Voz 0194 38:16 déjeme que cuenta una historia que el acuerdo siempre yo creo que siempre la contra el día de la radio que es lo que me contó Michelle Bachelet que entonces era presidenta de Chile después del terremoto sí cuando dijo se fue la luz se cayeron las antenas no funcionaba Internet no funcionaba nada pero seguía el transistor a pilas es decir que no guardamos en el cajón muy hondo las transistor a pilas porque a lo mejor algún día lo vamos a necesitar

Voz 43 38:37 por eso México y Estados Unidos están exigiendo las tal y comunicadores que vamos implementen los chips que tienen los smartphones para escuchar la radio FM porque lo primero que se cae tú lo has dicho ahora mismo son los datos Internet cuidado que la radio está muy bien que entretiene que informa que acompaña a que de acuerdo pero es que salva vidas también no

Voz 0194 38:58 en caso de emergencia lo que mejor funciona habitualmente es la radio es decir que es un es un elemento fundamental déjame que te presente alguien que ya conoces de sobra si lo presentan la presento a los oyentes Chelo Sánchez que es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca no se acompaña desde Radio Salamanca Chelo muy buenas noches

Voz 34 39:16 buenas noches Ángels buenas noches Gorka

Voz 0194 39:19 hola gentes de Hora Veinticinco

Voz 42 39:21 tengo que decir que Chelo es bueno que igual que Gorka

Voz 0194 39:24 eh oyente oyente ayer pusimos un primer tuit para que la gente nos costara la las historias que nos abriera su casa para poder entrar en ella y contar que hace mientras escuchan la radio se lo tengo que decir que fuiste la primera en contestar

Voz 34 39:38 sí la verdad es que están accediendo la cena como como decías tú antes yo soy muy de hacer la cena con la radio y entonces bueno pues vi en Twitter el mensaje de Hora Veinticinco hoy

Voz 0194 39:50 por supuesto conteste Chelo con la radio pasa algo así como con el teatro que parece que siempre está en crisis la aparición de la tele hará hablamos con Gorka Internet redes sociales pero al final tampoco tanto no la radio sigue gozando de muy buena salud

Voz 34 40:06 yo creo que la radio goza de muy buena salud y esta mañana no sé si habéis leído un tuit que ha puesto tu compañero Isaías Lafuente que me parece que es vamos maravilloso dice realmente una vez que Larraz yo Cué el todo el mundo ha contado la muerte de la radio incluso la radio ha contado su propia muerte finalmente haremos el panegírico el panegírico de la radio en la propia radio y me parece que es que es tal cual es que llevamos toda la vida diciendo que que la radio va a morirse pero no sólo ha sobrevivido a los diferentes e inventos y nuevos medios sino que ahora se ha aliado muy bien como tú ha señalado también algunas de las personas que han ido comentando en el programa con anterioridad la sinergia y la convergencia con con las nuevas tecnologías yo os escucho un poquito mal no sé vosotros ha puesto

Voz 0194 41:02 a ti te escuchamos perfectamente nuestro escuchará al de de volumen

Voz 34 41:06 sí como de fondo pero bueno pues a ver si podemos

Voz 0194 41:08 a resolverlo entre cree Marcos Ingelmo que están aquí y el técnico de que te acompaña Thiem Radio Salamanca vamos a ver cómo lo podemos social estas son las cosas nosotros estas son las cosas que pasan en la radio en directo este es el directo claro que esto es lo bueno también de la radio no seguimos resistiendo es verdad que hay lo del podcast pero los que hacemos el programa diario no seguimos resistiendo muchísimo como agravar al menos a mí porque forma parte de nuevo

Voz 43 41:31 la cultura Angels no nos sentimos raros pero sí que es cierto que si algo puede ayudar

Voz 0194 41:36 al al enriquecimiento y al futuro

Voz 43 41:39 muro de la radio es el podcast no el hecho de que

Voz 0194 41:42 ahora mismo los jóvenes yo haría incluso hasta el ejercicio

Voz 43 41:44 ahora mismo de que levantaran la mano los que tienen menos de veinticinco años

Voz 0194 41:47 no se haya menos a Veinticinco Borja muchísimo muchísimos aplaudir veinticinco años ahora lo diga de bendecido hará el resto que no se piensa que sólo hay de veinticinco que ha hablado el resto ahora sí

Voz 25 42:04 oye

Voz 43 42:04 esto es una fiesta de claro nos

Voz 0194 42:07 no sois periodistas alguno de los Veinticinco

Voz 43 42:09 sí aclaro tan bien a la vida el gremio

Voz 0194 42:12 cuántos escucháis podcast los programas a través del podcast mira ha visto Amina pero aquí una tan joven que también escucha los programas a través del podcast mira Brian monja vayan acerca le el micrófono a esta a esta oyente que tenemos aquí delante que nos va a explicar qué programas escucha ella mientras tanto Gorka te pregunto una cosa porque hablaba le preguntaba yo sobre la salud de la radio

Voz 29 42:34 a ella le recordaba este tuit de de de Isaías Lafuente pero tú sí que en bloque tú tienes hablas de la necesidad de celebrar el Día de la radio

Voz 43 42:44 claro yo pienso que tenemos un día al año solamente lo de todos está muy bien que que va auto elogió hemos que digamos que bueno son que igual que Gómez famoso que bien lo hacemos pero también hace falta pensar un poco en la radio no Ibero

Voz 0194 42:57 algunas de las cifras que eh

Voz 43 42:59 el temeroso mente están apareciendo por ahí en el escenario en el fondo y que nos deben mover a reflexionar en torno a eso no del año dos mil doce al año dos mil diecisiete por tanto en cinco años la radio en España digo toda la radio en España en las radiografía de la radiofórmula musical han perdido un millón trescientos mil oyentes en los montes estos de tensión informativa en los momentos en los que justamente hay mayor demanda de consumo de radio pues se producen los picos de la audiencia en ese caso de la radio hablada como tú sabes el año dos mil doce el pico que se produjo se produjo seguro que todos los oyentes lo recuerdan cuando el conflicto del río más Wanna cuando el Rey pidió perdón a la primera el primer episodio embrión de las selecciones catalanas de tu tierra cuando Artur Mas dijo aquello de si si ganamos nosotros vamos a iniciar un proceso unilateral tensión informativa era enorme pegó un pico un pico muy importante lo que ha ocurrido ahora con pus demo Nikon también el intento secesionista de Cataluña no ha conseguido esto áreas no solamente no ha traído más oyentes sino que ha perdido doscientos ochenta mil oyentes Radio

Voz 0194 44:09 el gresca pasado eso hombre yo creo

Voz 43 44:11 que primero porque la radio ya no tiene esa demanda no es capaz de generar esa demanda luego pienso

Voz 0194 44:17 en el hastío menos el hastío las tío que el propio tema está produciendo de hecho ha bajado muchísimo interés en el último censo de esas somos somos absolutamente de hecho no sé si querías decir alguna cosa

Voz 34 44:28 sí haber estoy que coincido con Gorka en una parte sobre todo en esa parte de hacer autocrítica que Lillo compartimos desde hace mucho tiempo probablemente porque queremos mucho a la radio y entonces nos lleva a bueno como con lo nuestro a ser autocríticos pero fíjate que yo no estoy del todo de acuerdo con ese diagnóstico de que la radio ha perdido oyentes porque claro la radio perdido oyentes según lo que certifica el EGM

Voz 0194 44:54 claro y luego por otra parte tenemos

Voz 34 44:56 la Audiencia de radio en Internet la audiencia de radio en diferido radio a la carta

Voz 0194 45:02 qué es lo que lo que decíamos antes la TDT es lo que decíamos antes que la rodillas escucha de muchas otras maneras claro claro sí claro pero no se cuantificó dice claro sólo se claro pero que no la tradicional perdón pero que no se cuantifique

Voz 34 45:16 no anula que la radio este penetrando en un sector de la sociedad que a lo mejor el EGM no está contabilizando y entonces no nos podemos tampoco liar en este momento la manta a la cabeza dicho de una manera muy muy así muy gráfica porque el EGM no esté recogiendo cosas que todos sabemos que está pasando yo con mis alumnos en la facultad hago muchísimos análisis y muchísimo seguimiento de la radio hoy les obligó a escucharla a veces de manera de manera tradicional en directo y en muchas ocasiones como ellos quieran cuando ellos puedan ir bueno donde donde quiera no hice lo que me doy cuenta desde que la necesidad que tiene ahora mismo le Austria radiofónica es fundamentalmente de descubrir la radio a nosotros no nos tenían que descubrir la radio ahora la radio tiene que descubrirse y tiene que ir llamando de alguna manera las puertas haciendo lo que estáis haciendo hoy saliendo otra vez a la calle volviendo a hacer una radio de multi conexión que está en la calle que la gente la sienta en la calle un poco como está haciendo ahora la televisión esa televisión multi pantalla en la que nos venden ocho pantallas con ocho conexiones y tal que toda la vida ha sido Le el gran valor de la radio estar en los sitios como habéis demostrado magníficamente en este arranque del programa y que yo no sé por qué la radio porque ha decidido cada vez más encerrarse en sí misma ha perdido esa frescura entonces esa necesidad de descubrimiento y devolver a recuperar la capacidad de estar en la calle yo creo que realmente nos ayudaría mucho ayudaría mucho a la industria radiofónica

Voz 0194 46:53 estaba vayan con la oyente que escuchaba ahora más a través del podcast cómo te llamas buenas noches hola buenas noches y que quedó programas escuchas a través del podcast pues

Voz 22 47:04 que depende del momento de Lía y padece escogen la tablet inmersos cómodo ponerme yo hoy pues no sé desde Hora catorce au

Voz 0194 47:14 hora25 algo que no hayas escuchado en directo lo hace a través del podcast exactamente bueno pues es otra manera de de escuchar la radio

Voz 37 47:22 en la radio e vivimos comemos de la publicidad con lo cual es lo que toca

