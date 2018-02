Hora 25 (13/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 cuáles podrían numerario decenas de motivos por los que hay que querer a la radio pero como no hay tiempo porque me gustaría que el público que nos acompaña en este estudio continúe dando los suyos sus motivos de porque la quiere voy a enumerar solo unos pocos porque es pequeña porque mientras los televisores van aumentando pulgadas las radios van encogiendo centímetros nos cabe en el bolsillo del pantalón porque siempre está donde tiene que estar con la radio a ver qué dicen y la pones te dice porque mientras la escuchas puedes seguir con tu vida hasta dormirte sin darte cuenta cuando despierta sino Se acabado la batería no tiene desconexión automática la radio seguirá estando ahí porque sigue apostando por la información por el periodismo del bueno sin artificios y porque sigue manteniendo a raya la basura alejada de sus ondas por qué no mira ni la edad ni la talla de las mujeres que hablamos en ella porque emociona con la palabra porque se puede llorar sin hacer espectáculo con las lágrimas porque en la radio no se puede fingir si lo haces te descubren por qué nunca te das cuenta de que está encendida pero la echas de menos cuando está apagada porque es el único medio en el que sientes respirar a los oyentes cómo no vamos a querer a la radio Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Miguel Ángel Aguilar buenas noches temas cambiado de banda no te encontraba

Voz 3 01:39 Carlos donde es como jugando en la plaza de toros clero me cambian desde tendido que ves a una corrida distintas Fes eso que estaba buscando ahí sí que veía pero es que estaba lleno de ese es el tendido de sombra estaba hielos lirio que unidad

Voz 0194 01:52 o sea sol Cristina de la Hoz que soy sombra buenas noches y Carmen del Riego buenas noches buenas y José Luis Sastre buenas noches buenas noches alguien que quiere y adora llama la radio como tú tus pasos perdidos van por la radio

Voz 1071 02:06 si no había otro remedio hay pocos medios en fin tan agradecidos como la radio para esto de la crónica política si al cabo los días se resumen en que hoy por hoy hay tantos que hablan por hablar que aunque larga Bárcenas como hoy aquí nadie sabe nada cercado por un carrusel de escándalo sin presupuestos Mariano Rajoy está A vivir que son dos días y en fin ya saben

Voz 4 02:25 esto es la vida moderna crónica de lo que desdice en personas que están afectadas eh

Voz 5 02:33 por situaciones procesales aburridas ya conocen ocurrido pagando con lo agradecida que es decíamos la crónica sin embargo existe un vínculo

Voz 1071 02:41 por eso vamos a hablar entre la política y la radio que explica esta

Voz 5 02:44 costumbre nuestra de hablarle a la radio hablabais cuando discrepamos

Voz 1071 02:47 lo que se dice de hecho Farrah al despertar ya antes de ir a dormir costumbre que quizá provenga de aquellos años de la transición en los que la radio suponía también una conexión con la inmediatez la propuesta

Voz 6 02:58 me ha sido formulada esta misma tarde

Voz 1071 03:00 déjalo desde el año ochenta y uno Hora Veinticinco sorprendió en directo a Soledad Becerril cuando se acababa de enterar ella misma de que iba a ser la primera mujer ministra en España después de la dictadura

Voz 7 03:11 es fija como mujer entré en el gabinete del Gobierno

Voz 1071 03:15 los últimos cuarenta años la primera mujer que entra en él

Voz 7 03:17 gobierno después de estos últimos cuarenta años no

Voz 6 03:20 quién los mujeres se queremos participar en la vida política que las mujeres queremos participar en la vida pública

Voz 1071 03:28 año ochenta ya en en fin tan cansada como tienen su imagen tan ocupados como están en los tuits que ponen los políticos a veces descuidan lo que dicen pero en la radio no tenemos otra cosa más que su palabra por eso aunque sea sin querer hay frases que ellos ellos no lo saben pero en realidad ellos están dejando para la radio cuanto peor mejor para todos cuanto peor para todos mejor estos pasos se hacen cada noche con esas frases que ellos aun sin saberlo hacen decimos para radio las es que piden FM decimos muchas veces aunque no sepas exactamente qué es lo que están diciendo cómo resistirse a los pasajes en los que el ministro Cristóbal Montoro se explica que no se entienda bien asimismo los tornos

Voz 5 04:11 en

Voz 8 04:13 habla uno y a uno le parece bien y ahora parece mal entonces el otro oiga ya ha dicho usted que yo no he dicho allá donde estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no sea una escuchaba todos al otro relevancia

Voz 1071 04:26 bueno saben ellos que en sus aspectos en sus gestos dan también titulares que son sino esto Suspiros de José Luis Ábalos cuando ayer le preguntaron en Ferraz por los votantes del PSOE a Ciudadanos Ike el siendo número tres del PSOE en no ve por ninguna parte

Voz 9 04:45 eh

Voz 10 04:50 me da menos risa lo la red pero es que vamos a ver yo yo yo no sé yo en qué mundo estoy no

Voz 5 04:59 la cantidad de información que cabía

Voz 1071 05:01 en un soplido de Alfonso Guerra cuando aquí en la radio le preguntamos por el poder un suspiro de guerra y una reflexión de fondo que es algo que la radio también permite

Voz 10 05:16 qué agobio Javier que tiene responsabilidad sobre muchos es muy fuerte yo le erótica de poder no la encontró y le aseguro que lo busqué en todos los cajones del de Pacino había erótica por ningún sitio

Voz 1071 05:32 la erótica y los suspiros pero en el que dice un suspiro cosas hay aprenden también de los silencios vamos a hoy Cristina Fuentes una de las protagonistas políticas del día a la entrevistaban esta mañana Carlos Herrera lo hacía en la Cope y corregía después de la pausa que le ha salido porque es consciente de que en los silencios muchas veces hay más información de sus frases

Voz 11 05:53 con usted también de la mano en el fuego por el señor González y los señora Aguirre

Voz 12 05:58 en la pausa Nos por nada es que estamos agua

Voz 5 06:02 tenemos explicarlo como decimos un vínculo estrecho entre la radio y la información política

Voz 1071 06:10 a lo mejor porque la radio obliga a contar la de otra manera toda la ironía que no se entiende por ejemplo o en un tuit pues cabe en este medio que es mayor pero no viejo y que explota todos sus formatos quién nos iba a decir a nosotros que llevaríamos al Congreso o al Parlament técnicas del Carrusel deportivo con nuestro micrófono inalámbrico y la retraso es de aquellas sesiones Hay aquellas sesiones que no sabías nunca cómo iban a acabar

Voz 5 06:31 el Govern propuse al Parlament suspendió los efectos domada Cossio

Voz 1071 06:37 no tiene un capítulo aparte porque el sur Cesc quizás los llegó tarde porque se consiguió pensando en una radio novela pero el caso es que aquellos fueron también de nuevo días de transistor Poli al a la que estamos en mitad del serial atrapados en la crónica con frases que a veces nos entiende no no quieren que digamos que leamos que sepamos dando pasos que a día son más perdidos que otros nosotros los perdemos todos los días todas las noches en fin pero que si se dieran sin la radio suena desde luego a una cosa muy distinta gracias Sastre hasta mañana buenas noches

Voz 13 07:12 yo estoy de febrero Día Mundial de la Radio Cadena SER Hora veinticinco

Voz 14 07:18 lo que no es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué porque

Voz 5 07:24 emitido no he podido aburrirme News

Voz 10 07:26 el tres

Voz 5 07:30 nos hipoteca naranja de ING con el precio que busca satisfacer comisiones encuentra la punto

Voz 15 07:40 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 16 07:57 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 18 08:17 ahora veinticinco en Cadena Ser punto com aquí en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 5 08:30 quiero que Romero dice Flaquer ahorrarán y de Messi de EHAK seis torres de Michael Robinson dieron de Mireia Belmonte de Iturralde González Inger Relaño cada noche a partir de las once y media con Manu Carreño y el deporte lo hacemos entre todos KPN

Voz 19 09:00 hoy es que

Voz 2 09:01 canción he compuesto para acá acá los técnico de sonido retro eh

Voz 20 09:46 no hubo un run run run

Voz 21 09:52 Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 5 09:59 más es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe Fuego y Chinchetas Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 22 10:11 corren nuevos tiempos vamos a escucharlo

Voz 0378 10:14 sí

Voz 5 10:21 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido ochenta y dos mil seiscientos noventa y nueve Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXI mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 23 10:50 hombre tú vendes algo si quieres vende más si Ikea hace esperar mal anunció arte no tengo dinero no es problema anuncio

Voz 24 10:59 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio

Voz 25 11:18 ya

Voz 5 11:18 si quieres hablar compartir tu historial en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 0436 11:23 enviar también una nota de voz un audio Al Wat

Voz 26 11:25 SAP seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco por seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra cuenta

Voz 5 11:38 también puedes llamar al número de cree que cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar de escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 27 11:55 guau qué deportivo coche nuevo Chelo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 28 12:00 Eva lo último en tecnología motor turbo y cinco años este mantenimiento

Voz 29 12:04 quién has puesto extras no es nuevo Civic contado de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 5 12:20 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 12:25 dos decisiones del presidente del Parlament catalán han servido de excusa este martes para agrandar la distancia que separa a los socios del soberanismo la paralización de la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat con la que Jones per Cataluña quiere legitimar la investidura de Puigdemont Il anunciada denuncia contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el veto del Gobierno Alex presiden han enfrentado de nuevo un público al partido de Putin Ramón Esquerra Republicana oro escuchamos las acusaciones que se han cruzado los dirigentes independentistas pero antes vamos a saber los detalles de estas dos decisiones y cómo se justifican en privado Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 12:59 qué tal buenas noches el nuevo capítulo del malestar entre neo convergentes y republicanos se venía cocinando ya desde ayer por la tarde y esta mañana podríamos decir que la olla a presión ha acabado de explotar el detonante como decías esta doble decisión de Torrent por un lado la de no tramitar la ley de Presidencia y por la otra la de anunciar medidas cautelares para la investidura de Puigdemont frente al Tribunal de Derek

Voz 0378 13:19 estos humanos enseguida explicamos caso por caso

Voz 1673 13:21 pero para que os hagáis una idea de cómo estaban los ánimos a media encuentro de la mesa la portavoz de Cataluña o sea presentado en la sala de reuniones ha hecho salir al vicepresidente primero Josep Costa de su partido para que le aclarada situ Rehn le había comunicado el tema de Estrasburgo una polémica que después ha provocado una batería de reproches de desmentidos contra desmentidos durante todo el día por parte de los dos partidos el otro tema la ley de Presidencia oficialmente tanto Esquerra como fuentes del entorno de Torrent aseguran que hoy no se ha tramitado por un tema formal porque Cataluña había pedido que se hiciera por lectura única también por urgencia extraordinaria Estas fuentes consideran que es imposible que tienen que escoger entre un método o el otro ahora bien fuentes de los republicanos consultadas por la SER tienen la percepción de que su teórico socio quiere poner a tu reencontrar cuerdas forzando esta reforma que dicen será puro acabara suspendida por el Constitucional como prueba argumentan que la petición de convocar el pleno para que se apruebe la reforma la firman veintisiete diputados de Cataluña entre los cuales no están ni Puigdemont ni Sánchez ni Ruud Turull Nino todos ellos con causas pendientes con la justicia por lo tanto interpretan que la propia admisión a trámite podría ser un acto de desobediencia desde Cataluña afirman que no hay dobles intenciones que ha sido pura casualidad y acusan a Torrent de utilizar el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo como una cortina de humo para que no se hable de la no admisión a trámite de esta reforma de la Ley de Presidencia y es en este ambiente cada vez más caldeado en el que les toca volver a empezar con las negociaciones como

Voz 0194 14:48 decíamos esto es lo que se dice en privado en público esa tensión entre los socios soberanistas se ha escenificado con

Voz 0436 14:54 críticas cruzadas cada vez más duras que evidencian

Voz 0194 14:56 sus diferencias sobre el futuro más inmediato de Puigdemont ir el actual legislatura catalana Barcelona por fuera daba buenas noches

Voz 1749 15:03 buenas noches algo se rompió cuando Roger Torrent aplazó la investidura y a pesar de las buenas palabras durante los días siguientes la herida no sólo sigue abierta sino que parece que va ensanchando se primero durante la mañana los servicios de prensa empezado a mandar mensajes para desmentir a la otra parte pero después los reproches que acostumbran hacerse en privado se han elevado a lo público Eduard Pujol Chung

Voz 30 15:24 en Cataluña por citar compartimos con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera unilateral y por lo tanto de manera también arbitraria la defensa de los derechos de investidura y por lo tanto también da president

Voz 1749 15:39 el president y más tarde desde la candidatura de Puigdemont han admitido que puede ser que esta mañana saliera al tema de Estrasburgo pero que en ningún caso les ha comunicado que lo iba a anunciar la respuesta desde Esquerra prácticamente Itu más serios

Voz 31 15:54 porque acabemos con las filtraciones con los rumores con los intentos de desgaste hace falta trabajar las propuestas de forma seria no vale hacer una propuesta y cuando esta propuesta que has hecho la impulsa el presidente del Parlament que no te parezca bien

Voz 1749 16:10 con este ambiente enrarecido ambas fuerzas emplazan a seguir negociando en los próximos días sin embargo seguramente con menos intensidad a la espera de que pasen las declaraciones de varios líderes independentistas ante el Tribunal Supremo los más destacados Artur Mas Marta Rubira o Marta Pascal

Voz 0194 16:25 de momento quedémonos con esa anunciada denuncia contra España ante el Tribunal de Estrasburgo por el veto del Gobierno a la investidura de Carles Puigdemont tiene esta denuncia posibilidades de prosperar e influir por tanto en el actual bloqueo político de Cataluña Javier Álvarez

Voz 0689 16:38 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no acostumbraba a aplicar medidas cautelares cuando se invoca vulneración de derechos políticos los jueces europeos suelen aceptar las peticiones extremas en caso muy restringidos y solo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable como un desahucio de menores el Parlamento de Cataluña ha solicitado al Tribunal europeo que tutele los derechos políticos y en concreto el de hecho a la participación política de pulmón sin embargo esta medida que sería de aplicación urgente anunciada por el presidente Roger Torrent tiene un difícil encaje según reconocen fuentes del tribunal porque los magistrados solo aplican las medidas cautelares del artículo número treinta y nueve de su reglamento cuando se trata de asuntos que afectan a la vida a la integridad de las personas o por ejemplo cuando se trata de desahucios de menores a los que no se les facilita una segunda vivienda en la mayoría de los casos estudiados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos competición de estas medidas cautelares es solicitantes reclama la suspensión de una expulsión o bien de una extradición y los jueces autorizan estas solicitudes sólo por ser excepcionales cuando solicitante corre un riesgo real de daño ir

Voz 0194 17:38 a esta demanda abriría una nueva vía judicial en torno a la investidura de Carles Puigdemont el otro frente están el constitucional que debe estudiar la impugnación contra el ex president que presentó el Gobierno central contra la candidatura los jueces han recibido hoy las alegaciones del Parlament a ese recurso iba a partir de ahora Javier cuáles son los plazos

Voz 0378 17:56 el Tribunal Constitucional no se ve condicionado

Voz 0689 17:58 por las prisas del Parlament pasado mañana se cumple el plazo para la presentación de las alegaciones que ya han llegado al tribunal que pasarán primero por un estudio y una evaluación de los letrados del alto tribunal antes de llegar a manos de los jueces y al pleno de la institución los magistrados no tienen prisa por resolver de forma inmediata esta cuestión puesto que ya está suspendida cautelarmente y esta semana de eso no está convocada ninguna reunión incluso algunos de los magistrados están de viaje de trabajo en Alemania la próxima semana el tribunal sí podría deliberar este asunto y como parece probable admitir el recurso del Gobierno que paraliza de forma automática la propuesta de nombramiento de Puigdemont aunque ya esté insistimos cautelarmente suspendida a los jueces no les condicionan los tiempos del Parlament según reconocen fuentes de la institución porque desde el momento en el que se admita a trámite el recurso de Rajoy tienen cinco meses de plazo para resolver sobre el fondo del asunto aunque entienden la urgencia del caso

Voz 0378 18:49 si no lo demorará en tanto primera parada para

Voz 0194 18:51 el análisis Miguel Ángel hasta dónde crees que pueden llegar las dice llegar las diferencias entre los dos partidos soberanistas hemos visto cómo la tensión escalan e al menos ante los micrófonos no sé cómo van las negociaciones por detrás pero hoy ruedas de prensa de dos de los portavoces Easy bueno la tensión parece un poco más elevada que semanas anteriores tigres llegarán juntos a la Generalitat that o unos llevaran juntos a unas elecciones

Voz 1551 19:15 Pedro Nos han llevado juntos es al aburrimiento yo creo que eso ya se detecta por todas partes hay hay saturación es decir no se puede decir las cosas han llega un momento en que ya es tienen un límite no decir era la capacidad de seguir y dando vueltas a la misma historia al ámbito a mismo caldo ya es que es imposible no yo creo que si me pides un pronóstico yo creo que esto irá a peor

Voz 10 19:46 entre ellos de ese de ahí

Voz 1551 19:49 la peor porque ese va a peor

Voz 0194 19:51 casa o no elecciones bueno

Voz 1551 19:54 admite pues puede haber uno selecciones yo creo que ya todo el mundo la perdido la perdido el miedo a petición de las predicciones ya se hizo a escala de todo el país se recuerdas lo que pasa es que al provocar nuevas elecciones pues también se está y digamos consolidando el ciento cincuenta y cinco y eso a los que lo provoquen a los que aparezcan como responsables de esa de esa nueva convocatoria pues les pasará la cuenta porque digamos se buscaba la independencia de lo que se ha perdido es la autonomía que es una carambola a fantástico

Voz 0194 20:31 Cristina pues mira yo estoy un poco

Voz 0436 20:34 Miguel Ángel porque yo hasta hace poco defendía que estaban condenados a entenderse que finalmente habría un entendimiento lo vivimos en el dos mil quince tardarán creo que tres meses y medio pero finalmente cortarán la cabeza más por mor de de un pacto fue precisamente la llegada de Puigdemont en ese momento pero viendo la deriva últimamente de Puigdemont que yo creo que incluso se ha agudizado tras conocerse los mensajes que se había intercambiado con Toni Comín me Dallas sensación de que vamos si me consta que él está dispuesto a llevar esta situación hasta el límite irse al límite son unas elecciones pues ese no no es un escenario efectivamente que hay en este momento pues de Mon la angustia porque ya no es tanto un en un enfrenta miento entre entre el Junts per Cataluña IRC es que dentro del propio Junts per Cataluña hay un una batalla encarnizada entre los que forman parte del PDeCAT hilos que son de la lista del presidente porque uno de los problemas que que el PP que ve techo llegar los del PDeCAT es que no están dispuestos a aceptar aún sustituta de pudo Puigdemont que no tenga carné que esa un independiente entre otros no están dispuestos a aceptar por ejemplo al sarta di

Voz 0378 21:45 que era del PDeCAT sería de bajera del PDK

Voz 0436 21:48 sería de baja es la portavoz es la gran hacedor a yo quiero del triunfo vamos del triunfo electoral de puso más no porque pues de mano ganó las elecciones pero sí de que queda

Voz 1551 21:56 ya lo sé

Voz 0436 21:58 ahora no están dispuestos a aceptar una candidatura de ella entonces yo creo que ahora mismo el escenario es más de ruptura que yo sé que no que al final acabarían más de ruptura que Puigdemont está dispuesta además a que se retrate ERC a que se retrate parte de su partido

Voz 0194 22:12 llevárselo todo por delante sólo todo por delante

Voz 0378 22:15 yo sin embargo no creo que les interese a ninguno de los dos ni siquiera Push Mon e ir a unas elecciones primer lugar para que haya unas elecciones primero tiene que haber una sesión de investidura una votación fallida y al paso que vamos nos puede dar es el aniversario de ciento cincuenta y cinco sin que se en que haya una primera una primera investidura pero yo creo que no les interesan las selecciones sí que acabará habiendo acuerdo acabará viendo acuerdo sin pues de Mon hilos que ahora dicen que Artadi no pues el como son los que no quieren que Puigdemont sea presidente habló del mismo partido de Puigdemont pues acabarán aceptando como un mal menor a Elsa Artadi

Voz 1551 22:59 qué cuya primera tarea será terminar con lo que quede de Puigdemont por supuesto que sean terminal donde las

Voz 0378 23:09 los herederos matan al padre y al día siguiente de estar en el poder quieren ser ellos sino los los sucesores de que en el esa ungido eso vamos no recuerdo a ningún sucesor que haya que haya sido lo contrario eh yo creo que no que estamos en este momento es en que cada vez hay eh unos que quieren salir de este atolladero más deprisa que son los de Esquerra Republicana de Cataluña otros que son muy buena parte de la lista de Carles Puigdemont que que quieren salir también de está atolladero sin que se les note los de Esquerra Republicana que ya abiertamente dicen que qué quieren que nos te puse prefieren que les saquen las castañas del fuego otro sea el tribunal constitucional lo que estamos es madurando madurando y acabará él no comete ningún error la otra parte es decir el Gobierno de la Nación el Estado eh yo creo que acabarán pues matando al padre todos himno ir nombrando a otro candidato pero ese o cualquier otro no

Voz 0436 24:16 esa reflexión también el hacía pero claro yo llega a la conclusión de que a fin de cuentas pues de que yo creo que les consciente de que no va a poder ser presidente de la Generalitat que más le da otras elecciones

Voz 0378 24:27 esto no tiene que perder lo tiene todo perdido tiene todo perdido pues mira pues vamos saberse selección pero si si su partido no eh no no le hace candidato pero ese Zuccotti Cuartero ya no lo hizo calidad algo del se hizo antidrogas firme pero seguramente no venían todos en esta lista pero si es que en cuanto sea cuántos escaños sacaron Veintisiete

Voz 0436 24:48 este foro entrante cuatro la candidatura Junts per Cataluña treinta y cuatro trenes hay que sólo joder ellos ciudadanos treinta tres seis ciudadanos venta

Voz 0194 24:57 pijos ellos XXIII uno

Voz 0378 25:00 parte pero para lo que voy a decir lo mismo de esos cuantos veinte veintidós no están dispuestos a sacrificar al president

Voz 0436 25:09 pero Carmen es que yo parto de la base de que él no va a volver a ser candidato es decir él

Voz 0378 25:14 pido que no quiere vivir en el le a ser preside la ahora no iba a ser presidente con unas nuevas elecciones entonces como no ganan nada evita en unas elecciones yo también hay un calendario que les hará inelegible claro

Voz 32 25:28 el Imperio judicial

Voz 0378 25:30 antes de que no quiere fondo de verano vamos a ver yo parto de la base

Voz 0436 25:34 de que no quiere forzar unas elecciones para ser candidato yo parto de la base de que él ya ha dado por descontado la posibilidad de ser candidata ahora en una unas nuevas

Voz 0378 25:41 lecciones encabezaban apuesta pues pues

Voz 0436 25:44 no tenía ninguna universidad hay que yo creo que es una hora de sustitución había entrado en una deriva bastante iluminada ahí tiene da lo mismo el están otra reflexión en no está en la reflexión de Bono voy a hacer posible que gobierne mi partido le da lo mismo es que en nuestra llegada la ilusión de que él está dispuesto a pues eso a reventar la situación y seis nuevas elecciones y él no ser candidato porque yo creo que es perfectamente consciente de que no va a ser qué más le da ya lo tiene todo perdido

Voz 0378 26:11 los definida pero que si él no va a ser el candidato habrá otra Un presiden independentista claro después de unas nuevas no no si hubo antes porque si seguimos así podemos en Aragón que es cuando se prevé que el Tribunal Supremo se la imputa acción formal le inhabilita porque bueno lo de inhabilitación estando fugado tienes que estar en prisión preventiva sin supone para que te pueda inhabilitación es que tienes que estar encausado en un delito de rebelión aunque esto es fugado a causa un delito de suspensión de

Voz 0436 26:46 hechos políticos explicaron en otro y a las de Vicepresidencia

Voz 32 26:50 el caso no podría eso buenas les da lo mismo y además los bien ya no eran ya estará él ya no está el PSOE

Voz 0378 26:58 los aceros y los suyos lo suyas liberados todos y los suyos que son más

Voz 0436 27:03 es de la mitad de esa lista por eso liberados

Voz 0378 27:05 Ángel

Voz 1551 27:07 es que es una es esta cuestión de la pugna entre los de la lista del presidente de los de los antiguos convergentes los más coherentes parecen hasta ahora hablamos lo que duran los de Esquerra Republicana de Cataluña toda esta toda esta bronca yo creo que lo que puede interrumpir la es que desde abajo como hemos escuchado decir desde abajo es un poco inexacto los empresarios diciendo queremos un Gobierno ya sea dejen ustedes de de María a la perdiz hace falta un gobierno para Cataluña porque hay muchas cosas que están pendientes y que no se debe perder en vena pero pero entonces que que desde abajo surjan voces fuertes que que que reclamen lo vivido acaban de reclamar los empresarios es decir amigos dejen ustedes esta partida infinito

Voz 0194 28:02 el pero estás hablando de unos partidos políticos algunas listas las listas son los partidos a los que les ha dado a la fuga de empresas por ejemplo es decir no sé no sé qué efecto la petición de los empresarios les puede causar al soberanismo no lo sé guantes desde abajo no se entiende lo que quieres decir pero no

Voz 1551 28:19 sí señor lo sacamos voces tiene los estibadores del puerto de Barcelona lo recorrerlo colectores de avellana denuncie Tarragona de Tarragona

Voz 0378 28:27 no te dan la impresión Miguel Ángel de que lo han dicho con un poco con la boca pequeña pues yo también he escuchado a otros empresarios crecieron el ciento cincuenta y cinco otro ratito más ya no viene bien no lo pueden no lo podemos decir en público

Voz 0194 28:42 más seguridad claro

Voz 0378 28:44 porque un gobierno independentista no sabemos lo que sabemos es que van andarse con muchísimo más cuidado rodeando para que no les pillen en una ilegalidad pero que van a intentar seguir la inseguridad se mantiene

Voz 1551 28:59 eso de ahora árida entrar en la ilegalidad en ávido hable de una bifurcación la ilegalidad o la sostiene con la fuerza y entonces esto era iba a pasas y por otro lado o si no tienes la fuerza para resistir en la ilegalidad entonces entonces se acabó el sacaba la circulación Se acabó el Sagnol la posibilidad de continuar en ninguna parte

Voz 33 29:24 es decir usted ustedes que pensaba ustedes pensaban que

Voz 1551 29:30 pues no sé qué de entonces

Voz 33 29:32 es que aquí señores de lo ven ustedes que no les quieren pues ahora

Voz 1551 29:36 a la maleta vayan se como don Alfonso III de Cartagena y no pasa nada si todo está resuelto ustedes pensaban eso Poussin equivocado porque resulta que ya no hace falta que El general Batet distal una Balterius dispare contra el Palau de la Generalitat porque el Estado es tan fuerte que no necesita usar la fuerza

Voz 0436 29:55 si te digo

Voz 23 29:56 pero Miguel Ángel el como decía Carmen yo creo que la la la

Voz 0436 30:00 en estabilidad que puede detectar la clase empresarial no viene solo derivada de una declaración unilateral de independencia sino de un gobierno independentista que se puede poner en practica una serie de iniciativas que sin ser ilegales Si puedan insertan ir sentando las bases de ir ampliando la base social de ir de digamos ahondando día de la innecesaria edad de España es decir crear una situación no ilegal pero sí difícil para determinados colectivos para la actividad empresarial lo la actividad turística es decir no todo es una declaración unilateral de independencia para que para que la que las de las empresas o a otros colectivos tenga una una una sensación de inseguridad jurídica

Voz 0378 30:43 real

Voz 0436 30:44 entonces es verdad que puestos a elegir de pues que será el sector desde que será el centro de cinco a un gobierno independentista que no que no que no hace dejación de su ideario independentista sea no no la parca lo que dicen es que no

Voz 32 30:58 cuando era una vía ya no ve lateral pero no la parca

Voz 0436 31:01 iniciativas y puede haber otro tipo de de cuestiones políticas que al final sí vayan generando digamos conflicto político no necesariamente en la ilegalidad pero son conflicto político que genere inseguridad

Voz 0378 31:13 pero después de todo lo que ha pasado yo creo que es lo que pueden ir a lo que pueden hacer es lo que se ha hecho hasta ahora en Cataluña que sigamos creando conciencia de conciencia de nación pero con eso han vivido perfectamente si los salarios y algo más estos empresa serios ya eso no le tienen miedo a que tienen miedo a la salida de la Unión Europea porque se fueron todas las empresas porque de repente no estaba el paraguas de la Unión Europea tiene miedo han han a no saberse que mañana vayan a venir inversiones porque ante una independencia de un país que no se sabe que no es sostenible como lo como no lo sería ninguna otra comunidad autónoma que es independizarse no es sostenible económicamente y socialmente que podría ser un desastre que no sería aceptada y reconocida por ningún país europeo eso es a lo que tienen miedo a que se siga haciendo catalanismo

Voz 0436 32:12 no no no yo Pérez yo creo que están perfecta

Voz 0378 32:15 mente integrados en ese caso

Voz 32 32:18 no puede no puedes ir es lo que manda de verdad yo creo normal

Voz 34 32:23 las sondas de más de de de de de de digamos de digo a decir

Voz 0436 32:26 de andar por casa que puedan dificulta de la

Voz 0378 32:29 el establecimiento de empresas hubo un debate

Voz 0436 32:32 era del independentismo que el Ayuntamiento da colado con el tema del turismo que si toma una serie de decisiones de congelar plazas hoteleras proyectos y demás es decir noto de salida de la Unión Europea ese es el peor de los escenarios que mezclemos con no por lo que digo es que si tú puedes desarrollar no lo que digo que como gobierno independentista su tú puedes ir desarrollando una legislación que pueda resultar muy disuasoria a determinados sectores políticos económicos y sociales y no necesariamente tiene porque es una declaración unilateral

Voz 0194 33:02 dejando déjame que once un poco y abandone Cataluña que hay más cosas de las que tenemos que hablar esta noche en el Congreso el PP ha vuelto a recurrir hoy a esa especie de botón de emergencia del que dispone para tumbar iniciativas legislativas aprobadas en Pleno a propuesta de la oposición el Ejecutivo puede vetar las con el argumento de los presupuestos de que no hay dinero y que puede o que puede afectar a las cuentas del Estado no es la primera vez que el Gobierno de Rajoy recurre a esta herramienta y la oposición se ha revuelto contra esta estrategia que cuenta con la complicidad de ciudadanos Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 33:31 buenas noches y la última ha sido hoy una iniciativa de marea que pedía adelantar la edad de jubilación para los guardacostas gallegos pero como está el Gobierno lleva vetadas cuarenta y seis proposiciones de ley es un récord histórico que impide que las iniciativas de la oposición lleguen ni siquiera a debatirse en el Congreso con el argumento de que implican un aumento de gasto es una prerrogativa el penal a la que el Gobierno se acoge que está sacando adelante gracias a que semana tras semana ciudadanos vota con el PP en la Mesa del Congreso donde ambos suma mayoría así que el reproche de la oposición es doble al PP por hacer un uso arbitrario y abusivo de esa capacidad de veto a Ciudadanos por contribuir al bloqueo de la cámara como denuncia la portavoz socialista Margarita Robles ésta

Voz 35 34:11 cercando y asumiendo todos los vetos del novia un partido como Ciudadanos que habla de regeneración democrática de impulsar las instituciones está colaborando abiertamente con el Gobierno de la nación en la parálisis del poder legislativo

Voz 1441 34:30 entre esas iniciativas vetadas todas las que implican subir pensiones ya han sido unas cuantas en el Congreso equiparar los permisos de paternidad y maternidad suprimir las tasas judiciales universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública

Voz 0194 34:42 Miguel Ángel la oposición ahora de beso de parálisis del poder legislativo

Voz 1551 34:46 bueno a mí me gustaría ver en fin con algo de más de detalle todas estas iniciativas porque yo creo que me malicia que están basadas en una único principio sacudir al Gobierno pero que examinadas desde un punto filtradas por la racionalidad pues no llegaría muy lejos no sé porque como es la última algo de los Mariscal

Voz 0194 35:13 por ayer por adelantar la jubilación de los guardacostas

Voz 1551 35:17 no a la costa dieciséis pero es que esto es es de un particularismo que aterra es decir y luego vendrán los carteros de zonas rurales y luego vendrá yo qué sé fibra

Voz 0194 35:27 estas porque son muy concretas pero la seguimos han concluido

Voz 1551 35:29 decir sido digo que me gustaría verlas porque creo que vamos ya sabes el afecto que tengo lleva al Partido Popular hijo derbi siempre por por por sacar adelante todas las cosas que propone y solidarizarme con ellos pero es que me parece que aquí hay un plus de de arbitrariedad que bueno todo vale con tal de cerrar les a estos ya me parece que a lo mejor eso pues es es una es un camino que tienen muy muy mala exige que se transita muy mal es decir esta señora me Margarita Robles en mí no me da nombre a la escucho hablar y fino no yo nuca minaría mucho a su lado los me parece que no nos era

Voz 0194 36:15 Mariano Rajoy no hay muy solventes bueno sabes

Voz 1551 36:17 que es que les podría no quieren Rey

Voz 32 36:20 el paro

Voz 1551 36:22 sí intento y con la misma energía Kelly no lo consigue

Voz 0378 36:27 realmente hay parálisis legislativa efectivamente hay parálisis legislativa de gobierno y de todo pero es que estamos en un Parlamento en el que nadie es capaz de ese de sacar adelante iniciativas sin negociar con otro nadie quiere negociar con nadie entonces yo cuando oigo estoy de acuerdo en que lo de los guardacostas gallegos

Voz 0194 36:52 habría que estudiarlo porque los gallegos sí

Voz 0378 36:54 los asturianos no por ejemplo pero yo veo a todos los partidos a todos eh voy a quitar a Ciudadanos

Voz 1551 37:07 sacarme volvamos a guardacostas gallegos que Costas yo yo a mí me hablan de guardacostas yo entendería ya puede las embarcaciones de la Guardia Civil lo de la Armada que actúan como guardacostas aparte de estos que parece que en fin que todos estaríamos de acuerdo es que los gallegos tienen nuestros guardacostas en qué consiste eso de Guardacostas gallego alguien lo estás gana mañana

Voz 0378 37:36 bueno yo veo a todos los partidos que están en vez de intentar presentar iniciativas para sacarlas adelante que esas iniciativas sirvan para algo en mirando las encuestas Iber que hacen para frenar a Ciudadanos pero lo veo en el PP lo veo en el PSOE en Podemos no le veo porque no no no está ni se le espera eh veo a ciudadanos que lo único que dice es que estos son muy malo yo estos son muy malos entonces estamos en una parálisis legislativa política donde nadie tiene una idea que ofrecer

Voz 0194 38:15 déjame que trasladar esto que tú estás diciendo ahora Juan Carlos Girauta que es el portavoz de U

Voz 36 38:20 nada nos buenas noches qué tal muy buenas noches

Voz 0194 38:23 escuchando a usted a través del teléfono a Cristina de la Hoz como decía ahí

Voz 32 38:27 yo veo que la estrategia de todo hay perdona Carmen del Riego perdonarán acristalado Carmen del Riego diciendo yo veo

Voz 0194 38:35 que la estrategia de todos los partidos es bueno cómo podemos frenar a ciudadanos chinos de la misma percepción

Voz 37 38:41 bueno algo de eso hay uno de todas maneras yo entiendo que puede resultar más más sorprendente en el caso del Partido Popular no que tiene una verdadera fijación con las de problemas gordos que tiene que se escriban en España con la crisis en Cataluña que es en fin las características y las connotaciones que tiene con los problemas de de la precariedad laboral con los Presupuestos Generales del Estado pues que que no acaban de unidades de salir adelante así que no es Ciudadanos a mí francamente yo quiero recordarlo que nosotros somos los únicos que votamos a favor de Mariano Rajoy en su investidura el porque lo hicimos a cambio de una serie de pactos de son públicos que son ciento cincuenta reformas que que todo el mundo conoce sí la verdad que yo tengo que decirle que estamos bastante decepcionados en la medida en que el sobre todo aquellas que tiene que ver con la regeneración pues no hay manera Partido Popular ahorrarse arrastra los pies busca subterfugios idea después pues que en el propio discurso el Partido Popular parece que no se haya puesto en la diana como y cuando ya le digo no existe y se mantiene en pie es porque nosotros hicimos el conflicto

Voz 0194 40:06 el amigo Mariano Rajoy me dice usted que parece que el Partido Popular les ha puesto en la diana pero en cambio la oposición les acusa a ustedes de ser cómplices del Partido Popular a la hora de de paralizar todas las iniciativas legislativas

Voz 1551 40:19 eso

Voz 37 40:19 pues francamente injusto sobre todo viniendo las acusaciones del Partido Socialista que utilizó con todo derecho por cierto del mismo de la misma atribución constitucional que es que cuando les llega una iniciativa que supone una alteración de los ingresos los gastos del Estado es decir que afecta a la as presupuesto el Gobierno tiene la atribución constitucional de pararla eso nos puede gustar o no y de hecho en algún caso puede consistir puede constituir un abuso y cuando ha sido así nosotros hemos yo quiero recordar que ha habido en algún caso una algo pasó Veneto por parte del Gobierno en el que realmente considerábamos que no estaba interfiriendo en los presupuestos hemos al Constitucional porque era arbitrario y el Tribunal Constitucional al límite que en ese caso la la atribución pues es abusiva no existe como tal pero en el resto de casos existe entonces nosotros no lo queremos jugar a esa demagogia del a venta agosto adecuado que yo pues que reformen la Constitución Ikea L'Equipe es atribuyó al Gobierno mientras la teta tendremos que aceptar que que ahí está

Voz 0194 41:32 porque en las propuestas en las que ustedes les han apoyado al Partido Popular son propuestas que pueden quebrar las cuentas del Estado

Voz 37 41:38 el hombre quebrar en unos coches lograr poder

Voz 0194 41:41 afecta a un caso

Voz 37 41:44 nos vamos a ver nosotros materia de de lo que afecta los ingresos Si gastos pues también es transparente tenemos unos acuerdos que que todo que la opinión pública también conoce que tienen un un un coste y que a nosotros nos parece que que son razonables porque porque contribuyen a llevar adelante políticas modere las que luchan contra la precariedad políticas que en los permisos de paternidad políticas que permiten pues que se inicie la gratuidad de los libros de texto Piece con eso es decir que ahora lo que hay una hay una una serie de pactos los partos son por los presupuestos

Voz 1551 42:25 de todos modos insisto si llegara

Voz 37 42:27 alguna iniciativa que afectando los pero sí a los presupuestos el Gobierno decidiera dejarla pasajes porque no hace uso de botes frión constitucional pero cuando lo hace a nosotros nos puede parecer maravilloso de alguien quiera de pronto hacer una carretera no sé dónde pero si el Gobierno sólo para nosotros no podemos impedirlo porque sería absolutamente demagógico tenemos tenemos que aceptar que lo puede parar

Voz 0194 42:51 el gigante Le quiere hacer una pregunta Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 42:54 sí bien si se planteara por parte del Gobierno de la oposición alguna iniciativa y que no sólo no incrementará los gastos del Estado sino que al revés incrementaran los singles o al hiciera que de crecieran los gastos por ejemplo piensa a usted denunciar los acuerdos con el Vaticano es un asunto interesante donde yo no veo cómo porque todos los grupos salvo el PP te parece que está muy comprometido ahí no no se ponen de acuerdo estaría es ideas fantásticos está pendiente desde hace mucho tiempo

Voz 0194 43:32 a Girauta

Voz 37 43:33 si nosotros no se en ese capítulo éramos bichos de los parece Hatem visible es decir a la hora de aprobar algo así nosotros

Voz 38 43:42 hemos que eso sería trending le en la medida en que en que es

Voz 37 43:48 sí con se se circunscribía irá a la relación con el con con con la Santa Sede a la la remisión de los acuerdos sí que además fuera de aplicación también a otras entidades el master refiriendo a Libby por ejemplo aquí por lo último no lo olvidemos también tomando en cuenta que la Iglesia católica contribuye muy mucho a las políticas sociales en este país no pero bueno quiero decir que lo estamos cerráramos en en absoluto a eso

Voz 0194 44:23 déjeme que le haga una última pregunta señor Girauta porque hoy todos los partidos se han opuesto a la iniciativa de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto les han dicho de todo y nada bueno yo no sé si ustedes piensan que ha sido un error plantear esta comisión a la vista de la respuesta que obtenido los grupos

Voz 37 44:42 en absoluto porque mire aunque no sabíamos hemos sólo proponiendo la verdad es que después de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York allí el decirla Thibault hizo su comisión de investigación que actuó bastante deprisa por cierto en Francia después de echarle todo se han hecho en Inglaterra después de los atentados del metro de España por decisión unánime del Congreso en los atentados del once yo te entiendo cómo tienen valor para decirnos que vayamos a prueba a pedir eso al Parlament de Catalunya escuché a alguien se le ha ocurrido que la comisión de investigación del 11M se llevara a la Asamblea de Madrid por eso he dicho es que eso es que los muertos de Barcelona son de menor categoría a nosotros nos parece evidente que hay lagunas si hay fallos de coordinación entonces eso de que en el 11M hubiera unanimidad para investigar y ahora nadie quiere investigar nos parece muy raro muy raro incomprensible desde luego nosotros seguimos pensando que habría que hacer esa comisión cada cual cargue con su responsabilidad

Voz 38 45:45 crítica y que y que y que conteste

Voz 37 45:49 contesta a esta pregunta porque de verdad mire tonos parece que tengamos que justificara la necesidad de una comisión de investigación nos parece que tiene que justificarlo aquellos que dicen que no hay que investigarlo

Voz 0194 46:01 pues Juan Carlos Girauta muchísimo que haya estado con nosotros en Hora Veinticinco que hoy es el Día Mundial de la Radio señor Girauta

Voz 37 46:07 muchas felicidades asume el mí me gusta mucho me gusta especialmente

Voz 36 46:11 los muchísimas gracias gracias hasta luego buenas noches

Voz 0194 46:15 voy a hacer una cosa voy a hacer la pausa para la publicidad y así podemos seguir con lo de los vetos sin necesidad de interrumpir

Voz 1 46:19 hora veinticinco ciento tiene un momento y para a pensar no crees que estás pagando demasiado puertos seguros

Voz 13 46:27 un coche moto en vida veinte a la mutua con cualquiera te tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en punto a punto Es sino

Voz 39 46:42 te gusta déjalo cien tu ciudad te aburre viajar Silvio eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de picas nosotros ayudamos a cambiar DEC

Voz 40 46:52 la frase lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan Depor setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros

Voz 41 47:00 sólo en ópticas

Voz 5 47:04 tiene su minuto claro now para para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now hacerla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubre ya Family Now

Voz 42 47:20 Caixa Bank

Voz 18 47:27 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 43 47:40 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada luces largas muy camino queda más que la política hablar ceder a escuchar

Voz 2 47:51 respetar la ley y cambiar Ramos seguimos

Voz 14 47:55 ha sido llegar hasta aquí irresponsabilidad tristeza

Voz 5 48:00 en las a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy por ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido jóvenes ya Sporting síguenos también en Hoy por Hoy punto es son sol ha vuelto a salir esta mañana y volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos la cadena

Voz 44 48:14 SER Marta del Castillo dondequiera que

Voz 0378 48:18 este es no sabe nada de Mata desde el pasado usadas

Voz 2 48:20 cuando Aimar

Voz 45 48:22 si tú me estuviera bien tú sabes que bomba nunca antes reñir y a ti te reprocha vía sí ha sido una chiquillada en este momento coinciden en la vivienda los cuatro detenidos el cuerpo de marzo

Voz 36 48:35 mira lo decía fiscal

Voz 2 48:37 es algo que no sé ni he sabido nunca que integral que interés

Voz 46 48:42 nueve años después de la desaparición la Cadena Ser Andalucía y Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido Yves creen a todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en

Voz 21 49:03 Podium podcast en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los apasionados por el bel canto

Voz 5 49:11 el Parsifal es una ópera han viciosa religiosa elíptica mágica y mística Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 22 49:22 corren nuevos tiempos vamos a escucharlo

Voz 27 49:32 guau qué deportivos coche nuevo recelo cochazo mi nuevo Honda Civic

Voz 28 49:37 para lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento sequía

Voz 29 49:41 expuesto extras no extrañas nuevo Civic todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto eso en tu concesionario más cercano

Voz 1 49:54 de qué me tenéis casarte

Voz 5 49:56 veintisiete años o en cuatro páginas en blanco la aclamada saga literaria de Elisabeth Benavent en los zapatos de Valencia

Voz 45 50:06 yo detesta Mi ligue y Valeria no escribe nada inherente a decirme que niega también a Escocia

Voz 5 50:13 Nuestro amigas lágrimas amor hombres unos contó con los que había enamorado de Borja con la dirección de Juan Echanove una exclusiva de Podium podcast

Voz 41 50:30 punto acariciaron me voy a casa a pensar en lo muy perra que eso

Voz 39 50:35 si no te gusta de tu ciudad te aburre días Si no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso chicas nosotros ayudamos a cambiar DEC

Voz 40 50:46 tras lleva gafas graduadas con reflejan Depor setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros

Voz 41 50:54 sólo en ópticas cuando te despiertas

Voz 36 51:01 preocupado

Voz 47 51:03 bueno pues multiplica esa sensación por los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del Cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 48 51:16 hora veinticinco

Voz 1 51:19 industrial

Voz 48 51:22 Ángels Barceló

Voz 0194 51:27 diez y cincuenta y uno minutos de la noche nuevo cincuenta y uno en Canarias en análisis Carmen del Riego Cristina de la Hoz y Miguel Ángel Aguilar hablábamos con Carlos Girauta el portavoz de Ciudadanos estábamos hablando de lo que la oposición llama parálisis legislativa de los vetos del Partido Popular Cristina te habíamos escuchado de te ignora que conste que he intentado en la pausa de policía

Voz 32 51:45 el tema de los guardacostas y no el nueve como se ponga entender exactamente cuál es la situaba eso obligará a hacer un tema de nueve verdad es que es la que trabaja muy interesante pero no ciudad en el trabajo lo ignora o no pero la verdad es que todos los días aprende algo son paisanos jugando uniforme no no no es nula claros sea la información no me aclarando mucho lo admito que hay que investigar más a fondo hay una para