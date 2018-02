Hora 25 (13/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 yo creo que creo con lo con lo con con como dice Cristina que

qué pueblo donde está el de las pruebas porque pruebas para una clase paraba ayer el luego argumenta

Voz 0436 00:09 estaba que es que yo no me he llevado papeles del despacho pero la mayoría de las acusaciones quiso hizo nominados experta mapa tampoco tampoco aportó

Voz 2 00:17 a Ricardo Costa cuando señaló a Francisco

Voz 0436 00:20 pero sabía pedido a declarar para para allí incluso ha dicho que va a aportar pruebas y pruebas ayer no aportó

Voz 1551 00:26 más que además insinuaciones personales lo de Rafael Hernando yo soy el Almería que figuran Almería sálvese quien pueda bloque bromas

Voz 2 00:36 claro esta es un poco la actitud del Partido Popular no ACS esa señora del que usted es el caso de usted me está hablando es decir son cosas del pasado cosas

Voz 1551 00:44 a partir de ahora la mayoría de la gente que va a ir a prisión va a ser cosa de

Voz 2 00:48 Couture claro es una eso es una respuesta que lo mejor ya en el argumentario lo de soy de Almería igual el argumentario del Partido Popular a la respuesta es yo soy de Almería

Voz 1551 00:57 sí

Voz 0378 00:59 yo vamos a ver no me puedo creer a ninguno de ellos a ninguno porque cada vez dicen una cosa distinta entonces no sé cuándo creer a quien y en qué momento entonces yo estoy esperando a la verdad que disputen los jueces por ejemplo Ricardo Costa parece más convincente ahora que el que cuando decía todo lo contrario a todos nos ha parecido más convincente porque es la misma información que han dado otros empresarios e que han contribuido y que han reconocido que han llevado que es que han pagado facturas falsas y eso le hace más más verosímil su versión

Voz 0436 01:42 que también pactaron con la Fiscalía que también la vuelta a penas de prisión no pero

Voz 0378 01:47 creerme creerme yo no me creo ninguno de ellos me creeré lo que diga lo que diga el juez ahora eh el PP iba a decir debería hacer algo es que no puedo hacer nada que va a hacer

Voz 2 02:00 si no lo ha hecho ya una nota es que que va a hacer

Voz 0378 02:04 qué va a hacer eso sí has dicho tú dejando al margen lo de Francisco Granados Si iraquí la relación sentimental sentimental que imputa a Cristina Cifuentes me parece una bajeza moral de una mentalidad porque tiene que saberlo porque está aliado con uno que es chorizo Baeza hombre

Voz 2 02:28 cuando Ana Mato no tenía que saber de dónde venían los y los coches que habían su garaje no tenía no tenía por qué saberlo Brian techo entrar porque antes levantado a uno de los oyentes que nos acompaña que está ahí sino que ha dicho nosotros podremos participar en la tertulia y le voy a decir yo que ya sabes que mandar estuvo poco acerca al el micrófono hola buenas como te más yo soy Javier Ortega Javier Tebas que quiere participar en la tertulia para opinar sobre en cría de Guarda Costas

Voz 3 02:58 no hagáis de lo que comentabais que guardar cola

Voz 4 03:01 quería hacer una mención general de la situación de la política en España porque quiere decir hilando tanto corrupción como negociación política lo que hablabais antes yo creo que yo soy uno de esos jóvenes antes adelanta la mano que tiene menos de veinticinco años que escuchar desde hace muchos años a todos los jóvenes no sentimos en general en España muy frustrados por el hecho de que vemos que un país que se levantó en los ochenta en los noventa con unas ganas de cambio y de progreso que que invitaban al optimismo hoy en día va de capa caída está demorando hizo está demorando principalmente porque tenemos una clase política que no está a la altura bien porque has robado y son unos corruptos como sabéis hablando ahora o bien porque no han sabido negociar adecuadamente en esto tengo que hacer una crítica a la nueva política Ciudadanos ya podemos vinieron hace cuatro cinco años con grandes promesas de cambiar la política lo han conseguido siendo más de lo mismo entonces yo no soy de aquí de Madrid yo vi vengo de Zaragoza ahí vienen buscando trabajo y trabajo en una empresa Madrid porque quería Un futuro mejor y creo que los jóvenes ya no sólo los jóvenes sino toda la gente que en general ha construido este país durante los últimos años no se merece ni esta conjunción ni está negligente clase clase política porque desde luego si queremos que dentro de veinte treinta años podamos mirar atrás ver cómo el país ha mejorado igual que ahora miramos respecto a los años setenta seguiremos coma mejorar las cosas no podemos más allá del detalle no podemos pararnos a a ver la situación política y quedarnos conformes

Voz 2 04:35 aquí la tertulia ser responden ante los tertulianos que queréis decir alguna cosa que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo hay discrepancia no es que no pero no sólo los jóvenes no se merecen a estos a estos tampoco no es tampoco lo merecemos has hablado porque nadie nadie ha estado a la altura en esta época que que hemos vivido nadie has hablado de los nuevos partidos que tan defraudado

Voz 0436 04:57 cierta medida pero yo creo que estamos equivocados respecto al unos partidos porque yo creo que ojo muy legítimamente ellos no quieren superar el bipartidismo quieren sustituirlo entonces esto de que no es muy malo que haya dos partidos hegemónicos oye que es muy legítimo evidentemente uno se presenta a unas elecciones para ganarlas para intentar gobernar no estoy diciendo que tengan unas unas intenciones espurias ni mucho menos pero realmente no quieren supera el bipartidismo sino quieren sustituirlo por por el que representan ellos ya en el fondo no sé hasta qué punto yo creo yo creo que que ha venido bien en la irrupción de Podemos se de Ciudadanos en la medida en que han abierto debates que estaban dormidos y que era necesario abordar uno de ellos por ejemplo de la corrupción pero pero bueno sobre todo Podemos porque Ciudadanos ahora está en la cresta de la ola es verdad y además lo vemos en el CIS como la la la fidelidad de voto se les va desinflando mucho han recuperado un poquito de terreno medio punto en el último CIS pero es verdad que es el que más acusa que más signos de desgaste tiene sin ninguna duda Falange no sé si quiero responder algo a la intervención

Voz 1551 06:05 no podemos responder pero vamos está difícil respuesta está degradado mucho todo esto yo creo que tiene que ver con esa inmensa en fin es esa frase perversa de aquí el que resiste gana aquí que eso es una frase es decir me permites de delincuentes no es decir a un poquito más sino llevamos la osan oiga

Voz 5 06:33 que lo que no que no es eso

Voz 1551 06:36 que es que hay que hay que hay que volver a a cuándo y porqué se pierde la vergüenza no que es una cosa muy importante y un día que opere el reproche social sobre los malhechores dicho ya de una manera directa no sé qué qué sé que eso es una cosa que se echa en falta es parece que todo está convalidado no es que esos al rodaje roba todo el mundo pues no roba todo el mundo es Kegan claro es que eso pasaba porque con Franco bueno pues con Franco había gente que daba la cara y otros que se aprovechaban explotaban el botín de la victoria pero otra gente no no no estuvo en eso hubo gente abonar uno gravísima que habiendo ganado la guerra Se afilió después a los perdedores eh hablemos de de de de gente como Joaquín Satrústegui como en Dionisio Ridruejo como tanta gente me muero de de quitarse el sombrero es decir otros estaban haciendo su fue fortuita de la cruzada como sede de amor

Voz 6 07:34 a una biografía

Voz 1551 07:36 taurina a Girón de Verdasco fortuita la acusada y otros no hicieron eso luego aquí también se yo lo que estoy es contra la la la técnica ésta de la mancha de aceite todos no todos no

Voz 0436 07:50 de todas maneras el tema de la corrupción cara estamos todo el día hablando de corrupción también vivimos una punta de corrupción en la década de los noventa es de hecho se atribuyó en buena medida el el Hades el el la derrota del PSOE a la corrupción que hemos tenido casos Roldán hemos tenido casos Filesa hemos tenido escasos BOE hemos tenido muchos hubo un momento también en que es acumularon una gran cantidad de casos de corrupción no sé no es una situación nueva ay de aquellos salimos y posiblemente también de ésta

Voz 2 08:18 no sé si hay algún otro oyente que esté aquí en el estudio que quiera a partir Chema no te iba a dar a la palabra Till I porque está sentado en la mesa Markov hablar Chema ir mira pasa único faro si nos da tiempo tenemos cuatro minutitos todavía

Voz 4 08:28 nada hoy a ser voy a ser muy breve veo uno a al compañero porque pienso totalmente igual que tú yo tengo treinta y un años pero estoy totalmente desencantado con cada vez que lleva unas elecciones lo paso muy mal porque es que es no sabes aquí en a quién pasarle el balón horrible pero sí que es cierto que el el atasco estoy muy de acuerdo con con vosotras porque es cierto que el atasco es que mutuo es que no hay manera de que se proponga una ley porque va a salir que no de que los que dicen que no propone como me ha dicho que no yo tampoco te voy a dar una ley entonces no no sé porque no son conscientes de que el les hemos dicho a los españoles que se tienen que poner de acuerdo que hay cuatro opciones sobre la mesa y que todo apoyados a cuatro opciones por lo tanto que tan difícil puede ser que se sienten en una mesa digan donde nos parecemos en vez de fijarse tanto en lo que son diferente porque creo que hay unos puntos comunes hay una cosa y con esto ya termino que yo admiro muchísimo de cuando Carmena entró en el Ayuntamiento de Madrid que fue que reconoció las cosas que había hecho bien Ana Botella cuando

Voz 1340 09:30 es fácil era

Voz 4 09:31 Abel hecho crucificar a Ana Botella sin embargo lo primero que hizo como alcaldesa fue reconocer los beneficios eso tan extraño hoy en día es la política de todos los niveles no sólo del Valle

Voz 5 09:43 cómo te llamas Alejandro Alejandro

Voz 1 09:46 además creo que Chema compartirá conmigo parte no sé si todo pero apartar de lo que voy a decir porque somos andaluces los dos habláis habéis hablado de de la nueva política de la corrupción de que el PSOE también de corrupción en Andalucía precisamente el el partido que eso supone que iba a hacerle bueno caer al PSOE de de los cuarenta años de democracia yo sigo pensando que el voto conservador en Andalucía el PSOE que no me quiten lo que tengo no lo poquito que tengo pero aparte de eso podemos no ha sabido o no ha sabido cómo llegar a ese electorado de izquierdas que además además creó en un por esas vamos a hacerlo tonterías no de tenemos la la rama de él los anticapitalistas luego tenemos lo más cercanos a Errejón luego tenemos lo más cercanos a Iglesias y al final es lo uno por lo otro y la casa sin barrer al final estamos dejando que el PSOE siga que estando ahí no estamos dando no me no me incluyo sino incluyó a todo votante no de de Andalucía

Voz 1340 10:52 no y entiendo que bueno que sí

Voz 1 10:54 la izquierda no ha sabido unirse es porque entre ella como una vez más están demostrando se enfrentan hoy más en Andalucía en este caso

Voz 2 11:04 buenos quedó minutito yo no sé si hay alguien más que decir alguna cosa que venga

Voz 7 11:10 hola cómo te llamas Mario un minutito venga Mario que dos cosas rápidas sobre la corrupción yo creo que nos estamos acostumbrando mucho y eso provoca que salga lo que salga pues ya digamos pues nada pues que una raya más para un tigre

Voz 4 11:24 y eso provoca que nos ha dado esa

Voz 8 11:26 a nadie no sorprende que a estas alturas de la película salga a Granados

Voz 7 11:30 quiera ir diga pues si en el PP parece que hay corrupción no sorprende fue yo creo que no entonces yo creo que hay que reflexionar sobre eso también que los partidos lo que es lo que han dicho todos los otros compañeros aquí lo que profundamente estoy de acuerdo es que hace falta acuerdo Jesse ya ya no estamos en campaña electoral de quiero ganar yo al otro no

Voz 4 11:49 ahora

Voz 7 11:49 la como Chema hay que ponerse de acuerdo hay que dejarlas diferencias ya que pone a trabajar por los españoles y al cabo somos lo lo que los mantener

Voz 2 11:58 bueno Savall a ver si os vais a quedar Miguel Ángel Cristina Carmen sin trabajo yo no quiero no quiero no quiero decir nada yo yo quería subrayar oímos lo único que he hecho en esta legislatura así

Voz 0378 12:13 pido eh subir el sale

Voz 9 12:15 Mario mínimo interprofesional un ocho por ciento y ha sido a cambio de la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy me parece que esos negocios eh

Voz 0194 12:27 pedía brevedad porque quiero contar u otra cosa y además está aquí Javier Torres buenas noches que no se les la charla de cultura porque la Unesco ha querido que este Día Mundial de la Radio estuviera especialmente dedicado a los deportes y la Cadena SER se ha sumado a ese deseo presentando el primer informe que estudian los comportamientos violentos que se producen en las redes sociales durante la celebración de los partidos de fútbol los primeros datos aportados por síntesis los conocimos anoche en El Larguero durante el día todos los programas de la SER han dedicado parte de su tiempo analizar el contenido del informe Éste es un resumen por si todavía no han tenido oportunidad de escucharlo Severino Donate

Voz 11 13:08 mientras se celebra en los partidos como uno de cada tres usuarios de redes sociales permite unir sus casi el veinte por ciento de los comentarios que se hacen son violentos dieciséis de cada cien conversaciones en las redes conllevan algún insulto los insultos más frecuentes son

Voz 12 13:32 no enano cabrón mierda facha hijo de puta desgraciado subnormal siga

Voz 11 13:49 la mayoría de los insultos van dirigidos a los jugadores o equipos rivales

Voz 13 13:54 vale

Voz 14 13:57 ah

Voz 11 14:00 la siguiente Diana son las aficiones de enfrente y en tercer lugar los árbitros

Voz 16 14:13 te dirán los cojones

Voz 11 14:17 de los comentarios analizados más de cuarenta mil contenían insultos machistas más de veinticinco mil comentarios incluían

Voz 12 14:31 negro mono gitano muerte

Voz 17 14:37 los bares yo miro entonces dijo

Voz 11 14:46 el ochenta y dos por ciento de los comentarios violentos los hacen el dieciocho por ciento mujer las franjas de edad más propensas al insulto van de los dieciocho a los veinticuatro años de los treinta a los cuarenta y cinco por cada cien insultos que aparecen en las redes durante un partido

Voz 18 15:14 no hay cinco respuestas por el mismo medio que piden respeto el estudio realizado por la Cadena SER Séntisis analizado un millón novecientos mil comentarios realizados durante veinte partidos de fútbol en las campañas dos mil dieciséis dos mil diecisiete y dos mil diecisiete dos mil dieciocho incluidos partidos de Copa y Supercopa el estudio se ha realizado en el marco de la campaña sin respeto no hay juego

Voz 3 16:00 hora veinticinco

Voz 21 16:06 eh

Voz 2 16:29 a las once y dieciséis minutos de la noche a las diez y dieciséis en Canarias esto con la cultura Javier Torres una noche que dulce Severino la verdad es que sí me encantó yo creo que eso de la mejor manera de explicar lo horrible resultado de esta informe no los rival informes horrible resultado del informe

Voz 1340 16:45 el comandante Marcos me dice que como pueden

Voz 2 16:48 empezar con esta música porqué no le ha gustado

Voz 1340 16:50 bueno no se dice con la gente que ha estado

Voz 2 16:54 que pusiéramos reggaetón no te decir

Voz 1340 16:56 no vengo de la auditorio nace de iba a decir Audi Audiencia Nacional que no les vendría nada mal que todo hablado alguna caña antes de venir aquí de efectivamente porque vengo de un conciertazo vengo con un subidón subidón de quién era de Javier Perianes al alma mía no Pablo Heras Casado ni que me diga bueno novia preguntar pero que la gente piense la música clásica no es buena es suena mal de un compañero de profesión que es periodista de cultura de Radio hoy que celebramos el Día de la radio se llama Javier los Taleb quien es periodista pero como dice es poeta que como dice Colinas es una manera de estar en la vida hoy ha presentado su último poemario Chema cielo y lanza una mirada a sus heridas ya sus pérdidas Binda

Voz 22 17:44 ahí con esa sombra que acompañó tu vida y en la que no supiste renacer Baila baila hasta caer rendido en su paraíso que no te pertenece

Voz 2 17:54 aprieta su cuerpo que viste aquí que diga que no lee poesía o que no les gusta que les hombres y ya sabes lo que opinamos aquí nosotros tuyo al menos de la poesía de los poetas que recitar sus poemas osea es que si es que son maravillosos

Voz 1340 18:10 otro compañero de oficio que está metido editor aún oficio de mucho más riesgo edición más que el de periodista tu crisis que es Jesús Egido de Reino Cordelia ha editado un libro que tiene que ver con la arqueología de la radio bueno con el patrimonio porque en realidad eso del patrimonio también es lo que somos lo que fuimos y lo que somos el libro es de dibujos es poli Hipólito y Lucero dan la Muela la vuelta al mundo entero son dibujos de Augusto Fernández Sastre textos

Voz 23 18:40 de Carlos Caballero bueno lo publican primero la revista ondas de Unión Radio

Voz 24 18:44 el las la las radios

Voz 23 18:47 estaban a surgir en España llega a medios de comunicación de muchos detenimiento daba mi formación hacían un poco de todo llenaba un espacio social no tenían también sus ready estar para sus lectores con espacio para los lectores más jóvenes entonces Augusto Fernández Sastre que era un un dibujante un ilustrador socialista que hizo luego muchos carteles para para las la la policía

Voz 2 19:09 por qué qué hablas de esto de del patrimonio de la radio hoy me acordaba yo de de Ángeles afuera iré del trabajo de Ángeles afuera con el patrimonio de la radio con esa forma Uteca esos archivos que tiene esta radio gracias a una persona como como yo me acordaba

Voz 1340 19:24 eh

Voz 22 19:25 sí sí es que todo tiene que ver todo tiene que dar

Voz 1340 19:28 dinamita para los pollos finalmente para los pues para los pollos la entrevista que he hecho Marta García que se puede leer en la web de la Cadena SER

Voz 2 19:35 a Virgin de expertos que habla de feminismo ha visto titulares he visto similares sí sí sí sí de las mujeres de su país pero sobre todo a mí me ha interesado mucho porque ella habla de problemas de estructura estructura

Voz 25 19:48 ah es que las sesenta espectáculos no es como en los sesenta a cambio de un montón ahí

Voz 2 19:54 el hecho de que aquí hemos dado las Mondas

Voz 25 19:59 súper interesante y estoy hoy en día obviamente cojo las gestiones Arús que quiere estar estos productores que construyen narrativas en las Juárez pensábamos porque pensamos siempre que la propaganda mainstream estamos protegidos ojo tejidas quiero la verdad es que a través de las pasa por la cabeza no centraran vivas no

Voz 1340 20:24 Pratibha qué es lo que se construye pero también hay quien las compra la que las compras entre comillas exactamente bueno voy hace voy a hablar de una ley en inglés Visual Artists Rights Act que es una ley que en Estados Unidos protege a la creación vale te encanta Good Wife y se bueno pues en Good Wife están todo el rato hablando de indemnizaciones que ese millón de arriba abajo bueno pues en Estados Unidos un juzgado ha concedido seis coma siete millones de dólares que son cinco millones y medio de euros a unos grafiteros que habían pintado un edificio el edificio Five Points en Long Island en Nueva York el propietario ha dicho no aquí construimos unos unos apartamentos de

Voz 2 21:08 jo ya vuelos lo ha borrado todo lo sí han tenido que pagar los grafiteros Taquan cinco mil cinco millones y medio de euros como en España igual igual todos los días de protegiendo la creatividad el claro que sí exactamente claro que sí

Voz 1340 21:22 más dinamita para los tribunales la diócesis de estos de la Agencia EFE de la diócesis de Barbastro Monzón ha puesto en marcha hoy una demanda civil para reclamar al Museo de Lérida la devolución de ciento once ciento once también es uno a uno uno piezas de patrimonio histórico artístico de de la Franja aragonesa que fueron transferidas en mil novecientos veinticinco a su ámbito

Voz 2 21:43 Nuria déjame antes de antes de que vayamos a la música ya que está aquí incorporamos a Miguel Ángel Aguilar la cultura recomiendan los dos libros que trae sois uno ya lo has dicho

Voz 1551 21:51 ah sí y el otro es muy muy bueno por eso o me lo has dicho en el arranque

Voz 1340 21:56 nos levanta el ánimo en los que vamos al Congreso de los Diputados Clone

Voz 1551 22:00 las parlamentarias de Julio Camba que se presenta ahora que se presentan recoge todas las crónicas que escribió la mayoría con el título Diario de un escéptico entre mil novecientos siete mil novecientos nueve son

Voz 2 22:11 geniales crónicas parlamentarias de julio con Julio Camba y el otro que lo has dicho antes para si alguien no

Voz 1551 22:18 sí lo otro es que es que ha llegado se en la confidencia ha tratado de la verdad música de Eloy Fernández Porta vale mira me estoy pero abrieron espacios en nuestra cultura para hacerlo

Voz 2 22:30 ahora Miguel Ángel Aguilar recomendaciones de Miguel Ángel Aguilar

Voz 1340 22:34 terminan un grito de guerra desespero van Zhai sin prejuicios sin per juicios es un DJ que se llama Félix ya eh cuenta con la colaboración bueno de dos buenas piezas uno de ellos es que rapero que fue acusada de asesinato

Voz 3 22:51 que esta condición vamos amante y armas drogas y han aprehendido emprendió un año

Voz 16 22:55 aunque sí le ha pues han está en una votamos no a mí

Voz 2 23:08 ese atendían altera cervezas y las dejaba medias raciones eslogan bueno con el frío que hace dos dure hasta mañana

Voz 16 23:22 soy yo quien la bomba era bueno el que gozó el tango en en en Ávila nombrar campan hechas Barclay of porque lo hemos queda Ramoneda

Voz 27 24:11 el dietario Cataluña ha dejado de ser el salvavidas a Rajoy la bola de nieve la corrupción del PP cada vez más cargada de revelaciones comprometedoras rueda de tribunal en tribunal esto no hay quién lo aguante y menos quién no sumió en su día la responsabilidad que le correspondía que hubiera redimido a su partido dicen que en el PP no quieren abrir el debate sobre la sucesión de Rajoy para no debilitar le se equivocan quizá el anuncio de su fecha de caducidad podría hacer cambiar de opinión algunos dos lectores que ya transitan hacia Ciudadanos si hay un pacto no se pega el socio presión socio te pega hay que defenderse dicen que Rajoy compartió con sus barones un cambio de alianzas más o en menos ciudadanos con lo cual queda claro que no teme lo más mínimo los socialistas Rajoy busca la alianza corporativista con el PSOE para defenderse de ciudadanos si el PSOE caer en esta trampa Ciudadanos no es que tenga vía libre es quién tendrá una autopista entrañable explicación de los sobresaltos dos bolsas de estos días hay muchos fondos de inversión que operan con ordenadores que dan órdenes de venta automática en función de la información que reciben me dice un especialista además estábamos cerca del fin de semana osea que mientras los dueños iniciaban el descanso los ordenadores Lali Avan la culpa es de las máquinas Lucky mirador irresponsabilidad es un anuncio de futuro que nos espera Ángeles Espinosa explica en El País que las mujeres musulmanas denuncian agresiones sexuales la peregrinación a La Meca es indudable que la campaña en mi tuvo abierto un tiempo nuevo las protestas desborda su marco tradicional las mujeres levantan la voz donde no lo habían hecho antes

Voz 28 25:51 a una multa

Voz 2 25:58 terminamos aquí Carmen del Riego Cristina de la Hoz Miguel Ángel Aguilar hasta la semana que viene a todos ustedes primero los que están aquí en el estudio hasta ahora muchísimas gracias por acompañarnos ahora nos toca irnos corriendo que llega Manu Carreño El Larguero y esto tiene que estar vacío días por habernos acompañado a los que están en su casa como siempre les esperamos mañana feliz noche

