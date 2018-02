Hora 25 (14/02/2018)

de ese frío que yo creo que es un contagio del ambiente no en estos momentos en el que el clima en España pues eh ya sabemos que es gélido fuera no

de Cataluña a la novena de la tarde es uno de los últimos informes de la Guardia Civil sobre las personas clave en la organización del uno de octubre Peter Grant entre los que ahora incluyo Jaume Roures dueño del empresa audiovisual Mediapro al que señala como una pieza fundamental para la difusión del mensaje independentista fue declarado ante el juez del Supremo en calidad de investigado de Mireia Boya fue presidenta del grupo parlamentario de la CUP al juez les he dicho que no conoció el documento Enfocats en el que se basa buena parte de la investigación que su grupo siempre tuvo la intención de que la declaración de independencia fuera real marcado a su manera el camino que deberían seguir el resto de citados los próximos días

hora veinticinco Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy ya es hora de que saques gente Línea directa el seguro con todo y es el mejor precio carro titulado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en lino directa punto com

yo siempre lo ha defendido cinco puestos como saben ustedes con los próximos dos años pues todos hombres hay una oportunidad para avanzar en la igualdad de de de género ir hacia la la paridad Alonso siempre he defendido no mis secretarias de Estados son mujeres la secretaria general del Tesoro ex mujer la secretaría Jan la industria ex mujer la presidenta del CSIC es mujer

la posición del Partido Socialista es que no respaldamos la manera en que el Gobierno ha presentado hoy tramitado esta candidatura obviamente no sabemos también responsables de la necesidad de que España esté presente en el Banco Central Europeo porque la ausencia actual se debe a una mala gestión del Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 1715

06:33

aquí en España el Gobierno anda fume llegando una advertencia no descarta prorrogar los presupuestos no sólo este año también el próximo como si ese no fuera el mayor fracaso de un gobierno no conseguir sacar adelante los Presupuestos bueno hoy Montoro quería que Ciudadanos tuviera aclaró que no los necesitan para seguir gobernando sin presupuestos sin elecciones Mar Ruiz