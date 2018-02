Hora 25 (15/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 de verdad cree Trump que el problema que debe afrontar tras la masacre de ayer es el de las enfermedades mentales la transparencia y el arrepentimiento serán suficientes para que Oxfam Capone la sangría que está sufriendo su prestigio puede ser esta legislatura la más estéril para este país de la historia reciente de que no sirve a los ciudadanos un parlamento bloqueado entre vetos y maniobras reglamentarias son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes se llama Patricia es una profesora española que imparte clases en el colegio en el que ayer un joven de diecinueve años asesinó a diecisiete personas

Voz 3 00:54 el libro del estafa empezó a gritar Código Rojo fue Igor pues entonces gripe corremos hacia el aula Hay mis alumnos siguió pues que hicimos un una carrera hasta llegar a al aula abrirla internos dentro oí con la puerta bloquea

Voz 0194 01:13 la esta noche a partir de las diez vamos a escuchar la conversación que acabamos de mantener hace unos minutos con Patricia tras esa nueva masacre Donald Trump ha decidido fijarse en el dedo y no en la Luna el presidente de Estados Unidos ha dirigido esta tarde un mensaje al país más allá de algunas apelaciones a la familia el rezo de la unidad trama apostado por afrontar el problema de la salud mental

Voz 4 01:31 cuya que Meryl tuvo aquí en este Eyre no

Voz 5 01:34 hicieron nos comprometemos a trabajar con los líderes estatales y locales para ayudar a proteger nuestras escuelas y abordar la difícil cuestión de la salud mental

Voz 2 01:45 ya en reunir este medios con los gobernadores

Voz 5 01:47 Tales en nuestra principal prioridad va a ser que nuestras escuelas nuestros niños estén más seguro

Voz 0194 01:55 el FBI había sido alertado sobre Nicolas Cruz el autor del ataque un internauta avisó de un vídeo de Youtube en el que aseguraba que algún día se convertiría en un tirador profesional en un colegio el FBI no pudo identificarle Washington será nuestro primer destino después escucharemos las explicaciones que ha ofrecido Oxfam en España en medio de la crisis desatada en su organización matriz esa ONG informado de los cuatro casos que ha investigado Pilar Orenes responsable de recursos humanos de esa organización

Voz 6 02:21 estos son los cuatro casos que emite han reportado en nuestro sistema un sistema que se ha ido consolidando y que nos hace sentirnos más seguros en una organización como decía Chema en la que trabajamos mil cuatrocientas personas y que cuenta con mil setecientas personas voluntarias somos un total de tres mil cien personas íntegras con los valores y las prácticas que Oxfam Intermón necesita

Voz 0194 02:44 el que fuera jefe de la misión de Oxfam en Haití ha enviado una carta abierta a los medios en la que asegura que nunca contrató prostitutas con fondos de la organización y en el Congreso los grupos parlamentarios han comido hoy con la presidenta para analizar posibles soluciones al bloqueo

Voz 1715 03:01 que esa Thibault Pedro Lancôme comido han terminado de comer y se han marchado sin contar nada hay decenas de leyes bloqueadas por vetos del Gobierno por la ampliación interminables los plazos de enmiendas los grupos no han conseguido concretar nada en esa comida Miguel Gutiérrez

Voz 7 03:15 pero no no se ha mencionado nada específico ninguna norma especial para intentar que esto se pudiera acelerar puesto que es difícil al final depende como digo del propio trabajo de los grupos

Voz 1715 03:25 hasta luego nos lo va a contar Marruecos Griselda Pastor nos va a leer el comunicado que hoy ha emitido el Europarlamento después de haber examinado ayer Luis de Guindos sillas su rival irlandés que por cierto gustó más a los eurodiputados que el candidato español

Voz 5 03:36 ayer operaron una reunión informal volverlo estaban los coordinadores de los diferentes grupos de los pocos políticos bueno yo creo que lo importante es la reunión del día diecinueve y veinte Eurogrupo y Ecofin y después ya lo que es la la la la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo

Voz 1715 03:53 a ello ha sido sido optimista como les he dicho en los últimos días quién este Día Internacional del Cáncer Infantil Sonia Ballesteros nos va a traer la historia de una joven que padeció esa enfermedad cuando era adolescente hoy lucha por mejorar las condiciones en las que son tratados los chicos y las chicas de esa edad a los que se les diagnostica la enfermedad

Voz 0194 04:11 las ocho y media habrá deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:14 buenas tardes Regino Hernández es el gran protagonista del día después de haber ganado la medalla de bronce en la prueba de Snow Cross en los Juegos Olímpicos de invierno en Pyongyang y es la primera medalla para el equipo español en unos Juegos Olímpicos de Invierno después de veintiséis años es jornada de Europa League partidos de ida de los dieciseisavos de final el Athletic de Bilbao está ganando en Moscú cero tres cero tres al Spartak dos goles de Aduriz uno de Miguel Rico acaba de comenzar la segunda parte y la Real Sociedad está perdiendo en Anoeta con el Salzburgo cero uno también al inicio de la segunda mitad luego a las nueve jugará el Atlético de Madrid en Copenhague y el Villarreal en la cancha del Olympique de Lyon y también ha comenzado hoy la Copa del Rey de baloncesto vamos a ver cómo marcha el primer partido entre el Valencia y el Iberostar Tenerife Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 8 04:57 hola buenas tardes Gallego máxima emoción partido puro de la Copa del Rey de baloncesto no hay grandes diferencias esperado salido como un tiro en el tercer cuarto el Iberostar Tenerife Valencia Basket cuarenta y seis Iberostar Tenerife cincuenta y tres a cuatro veintitrés para que sacaba el tercer cuarto

Voz 0919 05:12 luego jugarán el Real Madrid y el Unicaja y el tiempo ocho

Voz 0978 05:15 Carbó buenas tardes buenas tardes a esta hora el ambiente no se nota demasiado frío en el conjunto del país después de una jornada con máximas cercanas a los veinticuatro grados en muchas poblaciones del Mediterráneo entre los quince los veinte en la mayor parte del país y la próxima noche será fría pero no demasiado mañana además el frío va a ser poco persistente solo algunas heladas muy localizadas en llanos del interior y pueblos de montaña mañana seguirá lloviendo en Galicia especialmente en las Rías Baixas en el resto del país nubes bajas y niebla sobre todo durante la mañana más sol a lo largo de la tarde temperaturas un poco más bajas que hoy pero sin grandes cambios el ambiente será suave la mayor parte del país y el fin de semana volverán a bajar las temperaturas lentamente y los chubascos alternarán con ratos de sol en la mitad norte especialmente el sábado empieza Hora Veinticinco Pedro millones

Voz 1715 06:03 cierre de portada algo sobre la empresa editora de la Cadena Ser el Grupo Prisa ha cerrado con éxito su ampliación de capital con una demanda que ha superado en casi ocho

Voz 0527 06:11 es a la oferta una ampliación de capital por valor de quinientos sesenta y tres millones de euros y una demanda superior en siete con sesenta y tres veces que complemente al acuerdo de reestructuración de la deuda del grupo con el respaldo unánime de los acreedores un acuerdo que derive el vencimiento de la deuda a finales de dos mil veintidós sin amortizaciones obligatorias en los tres primeros años culminando apunta prisa el proceso de estabilización financiera del grupo editor en paralelo se ha llevado a cabo la renovación de su consejo de administración con Manuel Polanco como presidente Imanol mirad como consejero delegado con todas las funciones ejecutivas

Voz 9 06:51 una llamadita ahorro mucho en el seguro del coche que son cinco minutos hoy tú está extremando algo así que me voy a periodista si lo piensas un segundo dista línea seguro con todo y tienes al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones imprime directo punto com si eres una pyme tienes hasta un quince por ciento de descuento en tu seguro nueve cero dos un dos tres cero una compañía Bankinter

Voz 10 07:15 si no te gusta déjalo ciento ciudad

Voz 2 07:18 aburre y le eres feliz vuelve a empezar

Voz 9 07:21 tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 11 07:26 se lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan por setenta y nueve euros o dos Mo progres

Voz 9 07:31 además de alta gama por ciento setenta y nueve

Voz 6 07:34 los sólo en multi ópticas el ritmo

Voz 12 07:36 Vidarte crea ansiedad tranquiliza T toman sido Ömer porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 10 07:47 mi hijo Javi que dice que quiere ser ve entre un loco pues oye al menos así no estará solo

Voz 13 07:51 cuando ves en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la serie presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición el Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Cayetana Guillén Cuervo Adela Cortina Enrique Martínez los más quiere tu Paqui disfruta de dos noches de hotel con desayuno en habitación doble asistencia al Congreso visita al Palacio Real de Olite y Museo del Vino por sólo ciento sesenta euros por persona informa ten en Cadena Ser punto com congresos del bienestar punto es con el patrocinio de echarán Zoco revista da sin tu plana a punto com y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 14 08:39 Camus debe ser eso es preguntarte cada mañana iba a cortar cada mañana de que te ha tocado el cupo las bajón por era cortar cada mañana de que así sea toca del Cuponazo de Rajoy era

Voz 9 08:59 en cada viernes un premio de nueve millones de euros quince millones con el cuponazo XXL existe en el mundo una sensación igual

Voz 2 09:09 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 09:14 Pedro Blanco ocho nueve minutos siete y nueve minutos Canarias Un joven de apenas veinte años puede comprar libremente un arma de repetición en un país en el que el acceso a máquinas de guerra es libre pero el problema para Donald Trump de la gente que tiene desequilibrios mentales el presidente de Estados Unidos ha dirigido esta tarde a su país ha sido un mensaje genérico con tan Tobago en el que ha vuelto a orillar el debate sobre el libre acceso a las armas en el que ha puesto el acento en la salud mental vamos a Washington Martos

Voz 2 09:41 el mundo buenas tardes buenas tardes el presidente mandato

Voz 1510 09:44 el mensaje de apoyo a las víctimas y a las familias de unidad nacional ante una tragedia como la de ayer pero no ha mencionado la polémica sobre el endurecimiento de la regulación para generar

Voz 4 09:53 muy al que Meré tuvo aquel pues Teide no

Voz 1510 09:56 Donald Trump se ha limitado a decir que va a trabajar con las autoridades locales hija tal es para mejorar la seguridad en los colegios y abordar el difícil tema de la salud mental de Trump derogó el año pasado regulaciones aprobadas por la Administración Obama que complicaban la compra de armas a personas con algún tipo de trastorno en el Capitolio los demócratas piden un endurecimiento de la ley para acabar con estas masacres el senador demócrata por Florida Bill Nelson cuestiona qué hubiera pasado si el agresor de diecinueve años no hubiera podido comprar ese rifle de asalto con el que mató a diecisiete personas los republicanos acusan a la oposición de politizar la tragedia

Voz 1715 10:31 en casos como éste suele cobrar una dimensión especial está justificado el perfil del criminal del asesino un chico de casi veinte años que fue expulsado del colegio que hizo un curso de formación militar

Voz 1 10:42 el Ike define

Voz 1715 10:46 Borturno incidir en esto y que pudo comprar como cualquiera en ese país un arma de repetición el FBI ha tenido que reconocer que el año pasado investigó una amenaza lanzada precisamente por el autor de la masacre de ayer aunque finalmente no pudo identificarle Marta

Voz 1510 11:01 si las autoridades investigan en estos momentos las motivaciones de Nicolas Cruz para acometer una de las peores masacres en una escuela en Estados Unidos en sus redes sociales han encontrado como aparece posando con armas y cuchillos amenazando con matar el agente del FBI Robert las que ahí está a cargo de la investigación ha reconocido que el año pasado interceptaron un mensaje en un canal de Youtube que decía voy a ser un tirador profesional en una escuela pero que no pudieron identificar su autoría en ese momento Nicolas Cruz está acusada de cometer diecisiete asesinatos con premeditación iba a comparecer a partir de esta hora ante el juez mientras las víctimas recuperan en los hospitales todavía hay tres personas en estado crítico

Voz 1715 11:42 en España ha optado hoy por responder con datos a la crisis de reputación en la que esa ONG ha caído después de que se conocieran las acusaciones por su conducta sexual contraparte desde el equipo desplazado a Haití tras el terremoto en el caso de España Oksana registrado e investigado cuatro casos por acoso o por pago por sexo Nicolás Castellano

Voz 1620 12:03 dos casos se registraron en proyectos en África hay otros dos en América Latina la sección española de Auction ha hecho públicos que de esos trabajadores detectados por sus protocolos contra el acoso sexual desde dos mil doce tres Se registraron por comentarios de comportamientos impropios entre compañeros y uno contrató servicios sexuales y fue despedido Pilar Orenes responsable de Recursos Humanos de la ONG

Voz 1 12:23 dos de ellos se deben a comentario

Voz 6 12:25 de connotación sexual de dos trabajadores hacia sus compañeras ambos fueron amonestados formalmente que así consta en su expediente laboral otro caso de acoso e intimidación de un trabajador hacia una trabajadora cuando llegó la denuncia el trabajador ya había salido de la organización pero igualmente se hizo constar en su expediente el cuarto caso está vinculado con el pago de servicios sexuales a una persona adulta termina en despido

Voz 1620 12:53 además de condenar estos casos Oxfam Intermón asegura que no representan a los tres mil cuatrocientos trabajadores y voluntarios de la ONG española ya

Voz 1715 13:00 eso hoy ha roto su silencio el ex director de Oxfam que fue despedido acusado de usar donaciones a la organización para pagar fiestas sexuales en Haití después del terremoto ha enviado una carta abierta a los medios en la que entre otras cosas asegura que él no es ningún santo pero niega que contratar a prostitutas Victoria García

Voz 1460 13:16 no las balas aún ve Meyer asegura que no quieren presentarse como víctima pero que estas acusaciones la mayoría infundadas están haciendo mucho daño a la labor de los trabajadores del organismo humanitario acusa un antiguo empleado y subordinado suyo de Oxfam de estar detrás de las informaciones que han provocado un terremoto dentro de la comunidad humanitaria internacional

Voz 1 13:37 yo no soy un santo dice soy uno

Voz 1460 13:40 era de carne y hueso oye he cometido errores que no son fáciles de admitir estoy profundamente avergonzado escribe este hombre de sesenta y ocho años en la alemán en la carta que ha emitido la tele

Voz 0194 13:51 visión VTM asegura que dimitió de su

Voz 1460 13:54 cargo en Haití después del terremoto porque falló a la hora de ejercer suficiente control sobre el

Voz 0194 13:59 son al de la organización acusado de conducta

Voz 1460 14:02 esta sexual inapropiada pero negó ser él quién tuviera esa conducta nunca organice fiestas sexuales o visite burdeles en Haití reconoce haber tenido una breve relación sexual en su casa con una mujer local a la que conoció después de darle leche y pañales a su hermana

Voz 10 14:18 hora veinticinco minutos

Voz 9 14:20 cortísimo una casa sin asegurar insidia que te cubre a los desperfectos eso sí que es una catástrofe

Voz 10 14:25 evita lo contrata línea directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 15 14:36 ciento cincuenta y uno de que de millones ciento cincuenta y un millones emisiones de bote de Euromillones de ciento cincuenta y uno ciento cincuenta y uno millones de euros de Euromillones el viernes dieciséis de febrero de febrero

Voz 9 14:54 este viernes cincuenta y un millones de euros y además participa España juega Euromillones no hay nada más grande Banco Sabadell presenta acompañar T con Rafa Nadal

Voz 5 15:08 tener una buena relación tener esa complicidad con el otro cuando tienes a tu lado y más si es un amigo breve mucho más sencilla

Voz 9 15:15 compromiso empresas tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos descubre como en Banco Sabadell punto com barra acompaña arte Sabadell

Voz 2 15:25 SER Hora veinticinco

Voz 1715 15:31 Pedro Blanco sí quince minutos siete y quince minutos en Canarias de que no sirve el Congreso en los últimos meses pues de mucho menos lo que debería la actividad legislativa está bloqueada en una mezcla de vetos del Gobierno la estrategia del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos para dilatar hasta el infinito los plazos de enmienda bloquear así algunas de las leyes que entre otras cosas iban a servir para tumbar una parte del corpus legislativo de la anterior legislatura del Partido Popular hoy Ana Pastor la presidenta del Congreso ha convocado a los representantes de los grupos parlamentarios a una comida de la que han salido

Voz 1 16:04 con pocas palabras es que han decidido aplicar un apagón informativo con menos acuerdos vamos al Congreso informa Mar Ruiz

Voz 1441 16:13 según fuentes parlamentarias la presidenta del Congreso ha emplazado a los grupos a dialogar más de forma multilateral y no bilateral para intentar alcanzar acuerdos que permitan desatascar las leyes o poner en marcha las comisiones pendientes buena voluntad pero ningún acuerdo concreto para resolver lo que denuncia la oposición el atasco le

Voz 0194 16:30 Islam intencionado que atribuyen a PP y Ciudadanos

Voz 1441 16:33 con la petición sistemática de prorrogada enmiendas ejemplos con Margarita Robles PSOE e Irene Montero Unidos Podemos la iniciativa legislativa popular sobre la renta mínima es imprescindible que se desbloquee y han porque afecta sobre todo a los ciudadanos que lo están pasando peor para sí

Voz 0194 16:48 subir el Salario Mínimo a novecientos cincuenta euros qué cosa más sencilla como para que lleve desde noviembre de dos mil dieciséis en el cajón la oposición responsabiliza

Voz 1441 16:55 pedí ciudadanos pero el portavoz de la formación naranja Miguel Gutiérrez no veta al bloque

Voz 0978 17:00 yo yo yo no creo que exista esa realidad

Voz 7 17:02 ayer las cosas que se estén quedando ahí en un cajón y que no se quiera sacar adelante tiene que ver muchas veces también con el trabajo parlamentario no somos capaces de llegar a tiempo para darle sobre las enmiendas que vamos pidiendo estos plazos

Voz 1441 17:14 en la actualidad hay cuarenta leyes atascadas entre ellas la supresión de la Lomce la ley mordaza o la prisión permanente revisable

Voz 1715 17:20 el Europarlamento ha hecho hoy algo que no ha debido de gustar mucho al ministro y candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo a Luis de Guindos ha emitido un comunicado en el que deja claro que Guindos fue ayer peor que su rival irlandés que gustó menos en su comparecencia en la Comisión del Europarlamento miramos al mundo informa Griselda Pastor

Voz 0738 17:40 Bruselas Montolivo si para De Guindos buenas tardes porque si la estrategia española pasaba por conseguir la retirada fácil del candidato irlandés esto sea complicado y fuentes diplomáticas de Irlanda han confirmado ya a la Cadena SER que su candidato Se mantiene que no observa que llegará hasta al voto esto mientras los populares españoles acusan al resto de partidos de deslealtad

Voz 16 18:05 la deslealtad no me sorprende muchísimo que ver son otro grupo como como ciudadanos que están en la comisión no solo

Voz 17 18:17 no estuvieran y fueran a la colusión sino

Voz 16 18:21 en ningún momento y por supuesto la la posición de Urtasun de Los Verdes

Voz 0738 18:28 declaraciones a la Cadena Ser de Gabriel Mato que es el representante español del PP que ayer participó en esta comisión

Voz 1715 18:35 viento y la Guardia Civil sigue aportando informes al juez del Supremo en uno señala Elsa Artadi como una pieza relevante en la preparación el referéndum llene el otro acusan a los soy de haberse comportado como un cuerpo policial con un aclara

Voz 1 18:46 es un independentista Ana Terradillos

Voz 1715 18:49 qué tal buenas tardes y son los últimos informes de la Guardia Civil que han llegado ya al Supremo en uno de esos informes la Guardia Civil asegura que Elsa Artadi previsible recambio depués de Mon al frente de la Generalitat era perfecta conocedora del plan del uno de octubre lo que dice la Guardia Civiles que Artadi recibió instrucciones del que se considera cerebro del uno de octubre los agentes de la Benemérita reproduce en una conversación telefónica textual que tuvo lugar el pasado seis de setiembre y cuyos interlocutores

Voz 1510 19:14 dron Artadi Josep Maria Llovet

Voz 1715 19:16 cerebro del uno de octubre Artadi era entonces la encargada de coordinar los diferentes departamentos de la Generalitat en esta conversación telefónica lo que hace Artadi es preguntar a llueve cuando se tiene que publicar el decreto de la convocatoria del referéndum rió B le da la fecha ir así se hace en otro Info Torme también remitido al Supremo la Guardia Civil afirma que los Mossos estuvieron totalmente involucrados en el proceso separatista y subraya también una conversación telefónica que aparece en el sumario para explicar que los Mossos son más bien los jefes políticos dice textualmente estaban totalmente involucrados en este proceso los interlocutores de esta llamada son el director general del patrimonio de la Generalitat y el director de la policía autonómica su Trías le dice que necesita estar tranquilo en su despacho coche casa eso lo dice el director general del Patrimonio de la Generalitat y el director de la Policía les responde que habían aumentado la contravigilancia a todos aquellos que estaban más expuestos por este proceso

Voz 18 20:13 hola

Voz 1715 20:14 bien los iremos escuchado el testimonio de su nombre ficticio durante once años sufrió el maltrato de su ex pareja que fue condenada a ocho los jueces vieron en este caso el testimonio más desgarrador al que se enfrenta a una Alberto Pozas para Eva todo empezó con un empujón

Voz 9 20:29 pero son empujones nuevos un bofetón

Voz 19 20:31 su correspondiente perdón se me ha ido de las manos no quería hacerte daño

Voz 20 20:37 no volver a pasar y terminó en años de insultos de paliza sin ver a sus amigos ni su familia sin saber ni siquiera el dinero que ganaba

Voz 19 20:44 tampoco el cada vez va demostrando cada vez más control cada vez más más enfadarse Teba Teba adiestrando te va enseñando lo que quiere que vayas haciendo

Voz 20 20:53 su agresor ha sido condenado a ocho años de cárcel iba esta mañana en la SER pedía que dejemos de pedir valor a las víctimas

Voz 19 20:59 no es fácil aconsejar que seas valiente que denuncie es que no te calles que no aguantes pero mañana que pasa mañana no qué pasa al día siguiente de poner la denuncia

Voz 1715 21:09 el acusado sigue en libertad mientras el Supremo dicta una sentencia definitiva en el calendario de días internacionales el de hoy está dedicado al cáncer infantil y esta tarde queremos darle forma de historia personal en este reportaje de son

Voz 1 21:20 oye enteros se llama Vanessa Pérez dio envía a los trece años

Voz 0911 21:24 empecé a tener mucho dolor en el estómago tuve que acudir al hospital a urgencias y esa misma noche me hicieron una ecografía ir a las pocas horas me lo comentaron

Voz 1 21:34 asegura que por su edad y porque lo había vivido antes en su familia era consciente de a qué se enfrentaba además todo fue muy deprisa

Voz 0911 21:40 no fue muy largo tampoco por qué a las semana tuvieron que operar luego lleve cinco ciclos de quimioterapia

Voz 1 21:50 eso pasó en marzo Vanessa estudiaba la es hoy en septiembre se reincorporó al Insituto arrastrando sólo algunas asignaturas físicamente pasó por el quirófano y la quimio psicológicamente también necesitó ayuda no sólo ella

Voz 0911 22:03 muchas veces nos olvidamos de de los padres y de todas las familias que lo pasa realmente mal en estos momentos Illes son quienes al final lo también necesitan la ayuda hizo lo Se brindado igual al paciente

Voz 1 22:13 letras sexta empieza a deslizar otras reivindicaciones habla de los permisos laborales que no tienen los padres de la ausencia de seguimiento cuando te dan el alta

Voz 0911 22:21 prevé indicamos que el seguimiento a largo plazo se continúan los últimos estudios que están demostrando que un tercio de los supervivientes podemos tener secuelas a largo plazo de la enfermedad y ahora mismo no sé no realiza ninguna prueba dándonos la alta médica nos quedamos un poco en el limbo

Voz 1 22:37 lo habitual nos cuenta es hacer un seguimiento a diez años Vanessa reclama más investigación y que los adolescentes estén con los niños y no con los adultos en las unidades de Oncología ella forma parte del grupo supervivientes jóvenes que han superado un cáncer infantil y que quieren cambiar las cosas para que niños adolescentes y familias que pasan por ese trago tengan mejores condiciones que ellos por lo demás el cáncer a Vanesa también la hecho mirar la vida de otra manera

Voz 0911 23:02 te hace más fuerte y te hace ver la vida de una forma mucho más positiva

Voz 1 23:06 aprendes a distinguir lo que de verdad importa concluye Vanesa

Voz 1715 23:12 en la segunda hora del programa vamos a centrar en esta mesa los máximos responsables de Oxfam Médicos Sin fueron

Voz 21 23:16 érase en España salir una bola Pedro a raíz del escándalo de los casos de abuso sexual de Oxfam en Reino Unido en Haití hoy vamos a hablar con José María Vera responsable de Oxfam en España Oxfam Intermón hoy mismo el explicaba cómo se

Voz 13 23:27 sin es una vulneración de los derechos de las mujeres que son precisamente servimos esto no representa a nuestra organización todo lo contrario Oxfam Intermón cuenta con un equipo íntegro muy comprometido

Voz 21 23:46 estará también con nosotros esta noche como decías David Noguera él es el presidente de Médicos Sin Fronteras en España

Voz 1715 23:51 desde las diez de la información y el análisis vamos a escuchar esa entrevista grandiosa grabado con dice a profesor española que trabaja en el centro de ayer se registró ese tiroteo conversaremos también con el portavoz del PNV en el Congreso en la tertulia Berna González Harbour Gonzalo Velasco Emilio Contreras Éstas son las claves del día

Voz 0554 24:07 Marta Pascal coordinadora del casi ha dicho hoy que Cataluña necesita un gobierno estable dentro de la legalidad lo que ha merecido una réplica de Elsa Artadi mano derecha de Puigdemont por este cruce de reproches se ha dado un paso más en el proceso de enfrentamiento y división entre los separatistas catalanes porque posiblemente el balance más claro de la deriva que emprendieron hace cinco meses ha sido la división y el enfrentamiento primero entre los ciudadanos de Catalunya divididos en casi dos mitades sobre esa comunidad debe ser o no independiente luego entre los propio partidos independentistas a propósito de la candidatura de Puigdemont que sugiere tratan de imponer a los dirigentes de Esquerra y finalmente la división aforado hoy dentro de la propia coalición que apoya al ex presidente con el enfrentamiento entre Pascal y Artadi división enfrentamiento es el balance

Voz 1 24:55 cinco meses sin otro hizo el artículo ciento cincuenta y cinco ocho veinticinco veinticinco en Cannes

Voz 22 25:02 Arias

Voz 2 25:14 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:26 buenas tardes Madrid igualará los derechos de las familias monoparentales con los de las familias numerosas la Asamblea ha aprobado una proposición de ley de Podemos para pedir que haya una regulación y definición del concepto de familia monoparental Ike básicamente permita que estas familias perciban las ayudas que no han recibido hasta ahora cara Serras la diputada de Podemos que ha defendido la iniciativa

Voz 23 25:45 ejemplo las familias numerosas son protegidas con independencia de su nivel de rentas mientras las familias monoparentales que son claramente unas de las familias más expuestas a la pobreza sigue Encina está reconocidas legalmente

Voz 0194 25:57 la proposición ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y PSOE y la abstención de Ciudadanos el Partido Popular ha votado en contra la presidenta de la Federación de Asociaciones de familias monoparentales Carmen Flores ha pasado esta tarde por la ventana de Madrid donde explicaba la importancia de esta normativa

Voz 24 26:12 creemos que la protección que se ha desarrollado en esta descripción debe ser lo suficientemente amplia para no caer en estereotipos o lo que está sucediendo en la primera que tenemos hoy en día que que los informes nos los Pippen que cerca del cincuenta y tres por ciento de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza

Voz 0194 26:37 el pleno de la Asamblea aprobado también en este caso en mitad la Ley de Policías Locales impulsada por ciudadanos y que contempla la recuperación de la Academia suprimida en el año dos mil trece por el Gobierno de Ignacio González la nueva norma también ampliará las funciones de los más de doce mil policías de la región y reforzará su papel en la lucha contra la violencia de género se lo hemos contado este jueves en la SER la Comunidad ha comenzado a instalar en los hospitales y los centros de salud sistemas de aviso para los pacientes para llamarles cuando tienen que pasar a consulta pero que no está adaptado a personas invidentes una plataforma de afectados ha impulsado una recogida de firmas en Change punto RG para Penit que esto cambie desde el Gobierno regional admiten que el sistema tiene que mejorar Fernando Prados ex viceconsejero de humanización y asistencia sanitaria

Voz 25 27:19 estas cosas pasan pero bueno no es lo habitual y lógicamente bueno pues cuando hay algún problema de esto pues lo resolveremos en el inmediatamente todas las medidas que sean para beneficio satisfacción del usuario se van a poner en marcha

Voz 26 27:32 la Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso buenas tardes muy buenas tardes la M50 un alcance de está complicando la circulación en la confluencia con la M treinta en dirección a la capital dificultades de salida de Madrid la A6 en El Plantío que asimismo la M40 de retenciones entre Coslada Vicálvaro hacia la A tres y en el entorno de Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía

Voz 2 27:56 hora veinticinco Madrid

Voz 27 28:02 ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburante Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene repostar nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tu ticket de compra más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 0919 28:22 a Cool se Clínica Universidad de Navarra llegan a Madrid con un nuevo modelo de salud

Voz 2 28:26 las pólizas de asistencia sanitaria más completas del mercado

Voz 1441 28:29 les cobra otra forma de hacer medicina otra forma de asegurar su salud ahora con oferta especial para sus hijos e incluye a los gratis durante doce meses

Voz 2 28:36 informes de las condiciones en acusa a Madrid punto eso llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 28 28:46 en la Gran Vía madrileño triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja regionales la experiencia consigo indies botes centrados en el guardaespaldas Dios en el musical punto com

Voz 2 29:04 y un apunte más el juez ha decidido aplazar

Voz 0194 29:07 la declaración de Francisco Granados ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el próximo veinte de febrero ahora el magistrado tendrá que fijar una nueva fecha para que el exconsejero madrileño responda a la Fiscalía y al resto de abogados sobre sus últimas revelaciones dentro de la investigación del caso Púnica Ciudadanos ha registrado esta tarde una petición de comparecencia para que Granados vaya al Congreso

Voz 2 29:24 los diputados a la comisión que investiga la financia

Voz 0194 29:27 en ilegal del Partido Popular veremos si consiguen el respaldo de PSOE y Podemos que ya registraron peticiones para que acudieran a esa comisión Cristina Cifuentes Esperanza Aguirre e Ignacio González llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de Madrid sigue hora25 hasta mañana

Voz 2 29:48 veinticinco Madrid

Voz 1 30:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 29 30:06 Hora veinticinco Deportes

Voz 2 30:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes Bolaño es el primer protagonista de hoy no son futbolista no es un esquiador un esquiador pero que no baje con esquís no con una tabla de snow es que ha ganado una medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos de invierno en el año mil novecientos noventa y dos

Voz 0919 30:27 qué hace ya Blanca Fernández Ochoa consiguió en la última medalla para España en uno que debió ser la segunda porque la primera la consiguió en mano efectivamente han pasado veintiséis años y la pasada madrugada en Pyongyang Regino Hernández de veintiséis añitos se ha marcado uno la carrera fenomenal en la final de Snow Cross ha estado a punto de llegar a la plata pero se ha conformado con el bronce por décimas de segundo estaba así de feliz porque ganar una medalla olímpica es historia del deporte español este es Regino Hernández medallista de bronce en Pyongyang

Voz 0470 31:05 bueno la verdad es que ha sido la mejor señal que corridos

Voz 30 31:09 nunca no me he conseguido al salir me

Voz 0470 31:11 puestos de los primeros me he puesto segundo he podido seguir a pie el pie a pie Borowski Pierre Gaultier luego aparecido has rigió adelantado ya nos hemos ídolo Tre luego me he dado cuenta por el sonido de que estábamos los tres sólo ahí ya en la recta final intentado apretar lo máximo posible para intentar la plata pero bueno no ha podido ser pero un bronce que Saba platino

Voz 0919 31:37 claro que sí porque ganar una medalla olímpica eso

Voz 0470 31:39 eso es para siempre enhorabuena para Regino

Voz 0919 31:42 Méndez primera medalla olímpica del equipo español en Pieonchang esta pro xima madrugada madrugada Javier Fernández el patinador madrileño va a participar en el programa corto a ver si consigo una buena puntuación porque recordemos que Javier Fernández es favorito para colgarse también una medalla en los Juegos y luego Ander mira Ambel en la prueba skeleton tiene alguna posibilidad mucho más lejana luego contamos cómo viene el día en esta nueva jornada en Pyeongchang pero tenemos fútbol en directo Europa League partidos de ida de dieciseisavos de final doce juego desde las siete de la tarde el Athletic de Bilbao está ganando al Sparta de Moscú en Moscú Diego Gonzales muy buenas tardes hola

Voz 31 32:23 al saludo gallego bien las cosas efectivamente para el Athletic Moscú veinticinco veintiséis ya minutos de la segunda mitad el Athletic era por uno tres en Sparta de gestas al Stadium los tres goles en la primera parte los dos primeros de Aritz Aduriz que lleva ya diez en Europa en esta temporada el tercero de Mikel Rico al borde del descanso el gol del Spartak en el quince de esta segunda parte excelente resultado para un Atlético una tremenda efectividad estamos en el setenta y dos de partido dieciocho para el final uno tres gana el Athletic

Voz 0919 32:50 por si conserva la renta el equipo del Athletic y la Real Sociedad está jugando en Anoeta desde las siete ante el Salzburgo dificultad para el equipo de Eusebio Jorge Beristain buenas tardes

Voz 32 33:00 hola buenas tardes con sus facultades máximas por lo menos remontando el marcador porque es muy mala primera parte del equipo donostiarra penalizado por un gol en propia puerta de Mikel Oyarzabal siete saques de esquina de conjunta Usera con fallo estrepitoso de puños del portero argentino el balón golpeó con introdujo al fondo de las mallas y ancha base darle la vuelta al comienzo de la parte Real con el empate de El gran gol primero con la camiseta txuri urdin en Farah en lateral derecho Álvaro Dolores Soler una jugada personal poniendo el empate a uno camino ya del minuto sesenta y seis la Real a por la remontada

Voz 0919 33:38 en media hora comienza el Copenhague Atlético de Madrid en seguida estamos en el Parken de Copenhague porque el Atlético tiene una baja de última hora Jan Oblak no va a poder jugar en el equipo titular del sólo porque está sufriendo un proceso gripal y también estamos en Lyon donde juega el Villarreal ante el Olympique de Lyon sin duda alguna a la eliminatoria más complicada para los españoles en estos dieciseisavos de la Europa League y además baloncesto en directo porque hoy comienza la fase final de la Copa del Rey el primer partido de cuartos de final enfrente el Valencia llega el Iberostar Tenerife desde las siete del juego como está Enric aparición buenas tardes

Voz 8 34:13 hola buenas tardes colorido espectacular en Las Palmas de Gran Canaria para este primer partido arranca la Copa del Rey se está agarrando todas sus opciones con mucha fuerza el Iberostar Tenerife que nunca quedado un partido de esta competición y se lo puede llevar porque a falta de un minuto y quince segundos para el final del encuentro está dominando por ocho puntos en el marcador a los tiros libres el Valencia Valencia sesenta y cinco Iberostar Tenerife setenta y tres

Voz 0919 34:39 de corremos a las nueve y media en el otro partido de cuartos que se disputa hoy entre Real Madrid y el Unicaja pero como siempre en el inicio del programa

Voz 0470 34:46 al loro

Voz 0919 34:47 vuestros mensajes que van sobre lo de ayer en el Bernabéu ese Real Madrid tres París Saint Germaine uno

Voz 33 34:56 gallego debes estar contento jugar doce contra las cuatro primeras entradas a Neymar nada ya hace una él tarjeta enhorabuena muy contentos esa es la verdad es que Rossi tú

Voz 2 35:12 hubo un día dejar vuestro mensaje

Voz 34 35:18 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del de ahí vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 35 35:33 buenas tardes Gallego compañía yo sólo quería decirle una cosa de los madridistas hoy estamos viviendo bastante dulce codo con la victoria noche París Germain pero quería decir que seguramente este año no vamos a ganar nada a para seguramente que no vayamos a ganar la Liga imposible la Copa del Rey por supuesto bueno pero que tengamos un poquito de paciencia por favor con la gente que está ahí trabajando que Zidane ha demostrado que es un fenómeno que tiene una buena plantilla que tiene una buena manera de trabajar tengamos paciencia Gone que seguro que vamos a ganar muchos títulos venga un saludo gallego compañía hasta luego gracias

Voz 34 36:13 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo es de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:35 pendientes de los dos partidos el juego de la Europa League de la Copa del Rey de baloncesto vamos a darnos una vuelta por los que comienzan en media hora aproximadamente en el Parken de Copenhague vuelve el Atlético de Madrid en la Europa League partido de ida de dieciseisavos con una baja de última hora en el equipo del Cholo Simeone no está Oblak Miguel Martín Talavera Pedro Fullana buenas tardes

Voz 8 36:59 qué tal buenas tardes Gallego desde este Parken de Copenhague donde va cayendo ya algún copo de nieve mucho frío alrededor de cero grados sensación térmica de menos diez ahora mismo antes de arrancar el partido aunque la última hora lavas tus Steiner verde y es que el Cholo Pedro Fullana no está el esloveno Jan Oblak

Voz 0684 37:17 de esta Jan Oblak por ese proceso gripal que le mantiene de momento en el hotel en cama y luego viajará a Madrid así que no entre en la convocatoria va a jugar de titular Miguel Ángel Moyá estará en el banquillo Vermeer y el once del Atlético de Madrid formado por Moya en portería Juan Lucas laterales Godín y Giménez en el centro de la zaga por delante van a jugar más y Saúl Correa por la derecha Koke por la izquierda y en la delantera Antoine Griezmann y Kevin Gameiro

Voz 8 37:41 todo el papel vendido treinta y ocho mil butacas llenas Juárez cuatrocientos rojiblancos no era lo deseado estará esta competición pero ahora hay que competir por ella este Copenhague Atlético de Madrid a las nueve y cinco arranca

Voz 0919 37:53 con Godín volviendo al equipo del Cholo Simeone atención que tenemos novedad en San Sebastián Jorge Beristain

Voz 32 38:00 todo el juego de la Real Sociedad se pone por delante en las remontaba directa además que la problemática las Janus con su pierna izquierda coches escuelas porquería defendida por el capitán del Samur minuto ochenta y uno de la segunda parte por delante Larrea obra La Remonta harapos uno

Voz 0919 38:25 ganando el Athletic en Moscú ganando a la Real Sociedad en San Sebastián y vamos a ver cómo le va al Villarreal en Francia ante el Olympique de Lyon seguramente el rival más difícil que le podía tocar al equipo amarillo cómo salen los de Calleja Xavi Isidro muy buenas tardes

Voz 2 38:41 qué tal Gallego muy buenas desde el Lyon desde

Voz 0159 38:43 para más Stadium donde hoy el Villarreal como bien decías va a intentar ganar al cuarto de la Liga francesa que no llega en un buen momento tres derrotas los franceses aunque dos también los castellonenses ya tenemos once confirmado en el Villarreal hubo dudas también por la gripe que sufrían cuatro y cinco jugadores de este equipo pero finalmente sólo hay una novedad en el submarino no juega es una al silo hace Denis Cheryshev acompañando a Vaca en el ataque del equipo el formado por Asenjo portería Mario Álvaro Víctor Ruiz defensa Rodri Trigueros Castillejos Fornas en el centro arriba Bacca y Cheryshev con este equipo que ya calienta el Villarreal intentará encarrilar la eliminatoria

Voz 31 39:17 en un estadio fantástico que se va a llenar sesenta

Voz 0159 39:19 la mil espectadores con un buen césped ICO menos frío de lo esperado diez grados el encuentro a las nueve cinco en el Parque Olímpico de Lyon

Voz 0919 39:27 son las ocho de la tarde y treinta y nueve minutos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la

Voz 2 39:32 SER Si tu casa ya está pagada por qué no revisa estoy

Voz 9 39:35 seguro de hogar piénsalo ya lo has pensado

Voz 36 39:39 a la mutua con tu seguro de hogar de bajamos su precio sea cual sea y también en tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos

Voz 10 39:51 ante a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 2 39:54 aquí Héctor tú tienes alarma en casa si estoy estire qué tal es que el mes que viene me entregan Scarlett y quiere poner con alarmante esté mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 37 40:09 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 40:19 recíproca en un en un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 38 40:26 Diego V A plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa en BBVA BBVA crean

Voz 1 40:38 de oportunidades

Voz 9 40:40 eh

Voz 0919 40:45 una vuelta por el baloncesto Copa del Rey cómo está el partido entre el Valencia y el Iberostar Enrique

Voz 8 40:51 es este precioso tuvo que tirar de la vieja guardia Txus Vidorreta San Emeterio acercó a los suyos a tres puntos pero pero Maite Iris han vuelto a convertir dos tiros libres que puede diferencia actualmente en cinco puntos Palencia setenta Iberostar Tenerife setenta y cinco pelotas para el equipo valenciano veinticuatro segundos para que sacaba el partido

Voz 0919 41:12 el día después de el Real Madrid tres París Saint Germaine uno es un día muy duro para Unai Emery que después del choque se quejó claramente del arbitraje que el italiano Rocky había llevado a cabo en el Bernabéu y que según él parece claro perjudicó

Voz 39 41:33 a su equipo la mina me gustaba el árbitro me hubiese gustado que hubiese más equilibrado en todo incluso en las tarjetas amarillas e incluso en las faltas que ha pitado en seguida el primer tiempo y creo que no ha estado creo que

Voz 2 41:44 ha gastado más cerca el al Madrid en en en algún caso

Voz 39 41:47 pues nos ha perjudicado

Voz 0919 41:48 el penalti señalado sobre Cross polémico el no señalado por una mano de Ramos en la la segunda mitad y la distribución de las tarjetas se queja abiertamente el Paris san Germain pero también es un día duro para Emery por las críticas que está recibiendo en Francia después de sus decisiones en el día de ayer la unanimidad de los medios franceses le critican haber sustituido con empate a uno a Cavani su delantero goleador el hombre del gol en el París Saint Germaine y suscita

Voz 2 42:20 verlo por un lateral como Benítez

Voz 0919 42:25 sí también le critican abiertamente la no utilización de él que ha sido el mejor jugador el último mes del París Saint Germaine Ángel Di María que ayer no jugó ni un solo minuto en el Bernabéu ante el Real Madrid como digo periódicos radios televisiones critican a Emery y más allá porque hasta la esposa de Ángel Di María ha utilizado las redes sociales para darle un palo a Unai Emery tiene tres semanas por delante muy duras el entrenador del París Saint Germain ya veremos si el jeque aguanta hasta la vuelta a la eliminatoria en cualquier caso está abierta un tres uno es un resultado definitivo yo creo que eso lo sabe bien el Real Madrid y lo sabe bien Zinedine Zidane Javier Herráez El día después en la Casa Blanca como él buenas tardes

Voz 1620 43:12 pues qué tal Gallego todo lo contrario que en París es un día dulce les hacía falta eh necesitaban un día así después de un año en el que han bueno pues han fracasado en la Copa del Rey ante el Leganés en la Liga hace dejaron están a un montón de puntos del Barça el líder está autoestima de esta victoria por tres goles a uno les da la vida estas tres semanas al equipo dirigido por ciudad en un partido trepidante lo que el escrito en la primera parte se lo dio en la la segunda reforzados pero no confiados saben que hay que ir a París que tienen una ventaja de tres goles a uno pero el Madrid tiene que ir a ganar no sabes pero los resultados será un partido complicado eh bueno marcado la diferencia a hombres como Isco como Lucas Vázquez como hombre es como Nacho que cubrió a Neymar y Marco Asensio es Zidane en la sala de prensa después de conseguir esta victoria por tres goles a uno uno sacaba pecho pero sí se mostraba así de contento hemos hecho

Voz 40 44:08 partido perfecto yo creo desde el minuto uno noventa minuto noventa yo creo que después del gol hemos seguido jugando presionar arriba y al final bueno conseguimos creo que me decido con lo que hicimos en general contento y hay que estar contento con con con esta noche no

Voz 1620 44:29 acertado Zidane metiendo a Isco en ese rombo en el centro del campo vienen los cambios aunque muy tarde minuto setenta y ocho tanto Lucas cómo Asensio que merecen más inseguro que Zidane tiene que tomar nota para darles más voz

Voz 0919 44:40 a Bale suplente en el día de ayer y prácticamente inadvertido el rato que jugó vence más silbado en su sustitución en la segunda mitad ya veremos qué dice el futuro de ambos jugadores en el Real Madrid y ya veremos si como dice Javier Herráez los buenos minutos de Marco Asensio les devuelven mayor protagonismo lo que queda de temporada en el Real Madrid enseguida estamos en Barcelona para pulsar la actualidad el líder que prepara su partido ante el Eibar de este fin de semana y pensando también en lo de la próxima en Champions ante el Chelsea

Voz 41 45:16 pero Nos damos una vuelta cómo está el Spartak de Moscú a Tele

Voz 0919 45:20 desde Bilbao controlado el resultado

Voz 41 45:23 el juego Diego

Voz 31 45:24 atención porque aprieta el Spartak que el Athletic está metido en su campo gallego quedan cinco minutos más el descuento de momento los rusos dominan aunque sedes y sin problemas para la partida de Herrerín que hace unos minutos y ha tenido que desviar un balón al poste quedan cuatro más lo que añada el colegiado francés sigue la renta fantástico resultado uno tres para el Athletic

Voz 0919 45:45 a la Real Sociedad ha remontado el gol inicial del Salzburgo Jorge Beristain gana

Voz 41 45:51 dos uno controlar el juego controlar el partido

Voz 32 45:54 controla el juego pero quiere más Porras tener más renta en el partido de vuelta el próximo jueves está atacando de forma insistente la portería defendida por igual que sobre todo con el jugador resolutivo en el día de hoy el internacional belga bandas ya Luczak

Voz 0919 46:11 la jornada tiene otros partidos en juego algunos de los favoritos que restan en esta competición como por ejemplo el Arsenal deben Benger que está jugando en qué partido nos fijamos del resto de la Europa League Paco Hernández

Voz 0159 46:23 pues por ejemplo precisamente en el Arsenal que está ganando cómodamente por cero tres al Auster Sun y ojo que el Borussia Dortmund esta empatando dos dos con el Atalanta en casa se le complica la eliminatoria también luego cero Milán dos Marsella tres Braga cero Niza dos Lokomotiv de Moscú

Voz 0470 46:37 Q3 Luego para las nueve y cinco además de los seis

Voz 0159 46:39 los españoles juegan en la ECA contra el Dinamo de Kiev el CETI contra el Zenit

Voz 1 46:44 el les contra el Partizán Viktoria Pilsen y este agua las

Voz 0919 46:51 mañana vuelve la Liga el líder juega este fin de semana un partido difícil en Ipurúa ante el Eibar Barcelona viene de dos empates consecutivos ha perdido cuatro puntos acercado el Atlético de Madrid los que Valverde tiene que decidirse entre bueno no tiene que decirse tiene hay que compatibilizar Ipurúa con el Eibar y Londres con el Chelsea hoy le han preguntado sobre todo esto a Gerard Piqué Xantia vaya Barcelona buenas tardes

Voz 5 47:21 qué tal muy buenas si en el acto de renovación del patrocinio con el Barça ingresará diecinueve millones por temporada durante los próximos tres años y Piqué que evolucione evoluciona bien de sus molestias pide prudencia de cara al partido contra el Chelsea

Voz 2 47:35 Dios son máximas las expectativas al máximo siempre que juegas con el Barça alrededor del mundo eres favorito y tienes posibilidades de ganar dinero

Voz 5 47:43 tenemos que ser prudentes y aprender de las experiencias ya los últimos años sabemos que se pudiera al campo del Chelsea tener un mal día y mal resultado y privarnos de la Champions se puede pasar de tener un año fantástico a uno que no lo sea tanto fantástica

Voz 1620 48:00 día a pies de plomo Piqué de cara a esta eliminatoria pero eso sí el Barça recupera a todos sus hombres para el partido contra el Eibar se vacía la enfermería han vuelto a entrenarse hoy Dembélé Thomas Vermaelen

Voz 0919 48:10 no le han preguntado a Piqué por el Real Madrid

Voz 2 48:13 el Paris Saint Germaine no aceptaba preguntas el acto es una pregunta de un moderador que había en el acto de Leko

Voz 0919 48:22 gracias Santi está a punto de terminar el partido entre el Valencia ahí el Iberostar primer cuarto de final de la Copa del Rey de baloncesto Enrique