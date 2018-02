Hora 25 (15/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:23 a raíz del escándalo de abusos sexuales de los delegados de Oxfam en Haití vamos a hablar en unos minutos con los máximos responsables de Intermonoxfam y de Médicos Sin Fronteras en España además vamos a mirar a otro sector vulnerable el de los menores víctimas de abusos sexuales pero antes vamos a repasar las últimas noticias del día Aitor Albizua buenas noches buenas noches el juez del Supremo

Voz 0032 00:43 que al Gobierno como acusación en la principal causa del Prusés lo confirman fuentes jurídicas consultadas por la SER es una petición que el Ejecutivo de Rajoy hizo a través de la Abogacía del Estado porque considera que el Estado ha sido perjudicado por la malversación de caudales públicos en la que presuntamente han incurrido los investigados el Gobierno se suma a la Fiscalía ya la otra acusación particular

Voz 0194 01:03 que la ejerce Box los partidos soberanistas piden

Voz 0032 01:06 al Gobierno que respete el modelo de escuela catalana así porque con el artículo ciento cincuenta y cinco todavía vigente estudian incluir una casilla en el formulario de preinscripción escolar en Cataluña para que los alumnos puedan escoger estudiar en castellano Jordi Xuclá PDeCAT

Voz 2 01:20 es una noticia que indica la importancia de que se conforme y da la Generalitat en breve en las próximas semanas por cierto el secretario de Estado ha dicho que es una decisión que se tienen que tomar en semanas de que hay semanas de reflexión pues bien nosotros aprovecharemos estas semanas para ofrecer un gobierno legítimo

Voz 3 01:41 a Cataluña que simplemente respete

Voz 2 01:44 el modelo educativo de éxito que ha permitido a perfecta educación en catalán en castellano y en nuestras lenguas en Cataluña

Voz 0032 01:53 comunidad educativa sindicatos docentes y estudiantes también han mostrado su rechazo además de la alcaldesa de Barcelona y el PSC que asegura que nunca han sido partidarios de segregar a niños por la lengua hoy se ha levantado el secreto de sumario de la causa de Igor el Ruso que investiga los asesinatos de un agricultor dos guardias civiles en Teruel el pasado diciembre sabemos que llegó a España desde Italia tres meses antes de cometer el crimen que ha tenido hasta veintitrés identidades distintas y que disparó a los dos agentes hasta en diecisiete ocasiones y ahora la Asociación Unificada de Guardias Civiles pide que se investigue si fallaron los chalecos antibalas Javier Álvaro la Asociación Unificada de la Guardia Civil va a solicitar la apertura de un informe de investigación acerca del estado de los chalecos para determinar si esto se encontraban en las adecuadas condiciones para garantizar su seguridad dos y por el contrario presentaban un estado deficiente el juzgado ha levantado parcialmente el secreto de las investigaciones donde se ha desvelado que pese a que ambos agentes en sus chalecos antibalas reglamentario los proyectiles llegaron a traspasar al menos uno de ellos Il hicieron un orificio de medio centímetro a la altura del pecho y otros dos orificios en el costado sí hay más detalles del historial delictivo del presunto asesino de la Viñuela en Málaga escenario del último asesinato machista en nuestro país el autor del crimen contaba con numerosas denuncias y una condena por malos tratos de anteriores parejas Málaga Jesús Sánchez

Voz 4 03:08 de esos dos parejas anteriores el individuo acumulaba un rosario de denuncias hasta en cuatro juzgados diferentes en dos mil doce fue condenado a nueve meses de prisión al no tener antecedentes la pena le fue suspendida por un periodo de dos años mientras que la mía de alejamiento de la víctima terminó poco después en paralelo acusado ya tenía una segunda pareja de la que llegó a acumular las seis denuncias la mitad de ellos fueron archivados por falta de pruebas y otras dos denuncias fueron retiradas por la propia víctima Ia aún tiene previsto ser juzgado en mayo por un delito de maltrato por propinar a otra mujer juntos puñetazos en la cara José Manuel se topó con María Adela hace apenas tres meses ella murió el lunes de treinta puñaladas hoy ha sido enterrada en La Viñuela en Málaga el Gobierno balear

Voz 0194 03:51 con hoy prohibir la entrada a las islas de vehículos diésel y gasolina a partir de dos mil veinticinco Love

Voz 0032 03:55 vivo es que en dos mil cincuenta sólo circulen coches eléctricos en el Archipiélago Mallorca Chus Nava

Voz 1462 04:01 pero eso sí los que ya están matriculados podrán seguir circulando en una de las principales novedades el anteproyecto de ley del cambio climático del Gober Balear la intención del Ejecutivo es que en dos mil cincuenta todo el parque móvil de las Islas sea eléctrico en Baleares sólo hay ciento cincuenta vehículos eléctricos de alquiler de una flota total de unos cien mil coches el treinta por ciento de los vehículos de renta Car son diésel y el resto gasolina de la patronal de concesionarios Faconauto destacan que los cambios que se proponen son muy precipitados la presidenta del Govern Francina Armengol por su parte ha defendido la ley del cambio climático pionera en el país

Voz 0527 04:39 Nos nos queda todavía la bolsa Eladio Meizoso el Ibex treinta y cinco ha subido hoy el cero con tres por ciento hasta los nueve mil setecientos catorce puntos en línea con las principales bolsas europeas como Frankfurt Milán Londres en una jornada en que sea desmarcado París con un avance del uno coma uno por ciento aquí por valores destacan entre los que más suben Ferrovial el uno con seis por ciento Mittal el uno con tres Indra uno con dos en el lado contrario Técnicas Reunidas se ha dejado un uno con siete por ciento y Acciona un uno coma dos en cuanto a la prima de riesgo de la deuda española se situaba al cierre de las Bolsas europeas el setenta y cuatro puntos básicos dos menos que

Voz 0194 05:14 en la tertulia van a estar hoy Gonzalo Velasco Berna González Harbour y Emilio Contreras pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches si eres alto

Voz 5 05:22 es un pequeño empresario Iberia tiene un programa hecho a tu medida se llama On Business por cada vuelo que compre tu empresa recibes descuentos directos en la tarifa o puntos son Business para la empresa además de sabios para la persona que utiliza el billete tú puedes darte de alta en iberia punto com o en tu agencia de viajes habitual y además si haces una reserva este mes tendrán un descuento de hasta un quince por ciento en los vuelos europeos

Voz 6 05:48 hora veinticinco Joe pronto

Voz 7 05:52 Eto'o que hoy es el principio de todo para mí seguro de coche hoy Wojazer metodista ya

Voz 8 05:57 es hora de que que es el periodista que hay anti

Voz 7 05:59 qué directa el seguro con todo el mejor precio caro

Voz 9 06:02 Titulado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en directa punto com

Voz 10 06:08 sólo de jueves a domingo y sólo en el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas Eros Morten sólo XXXIX con noventa y cinco euros Lins Jack Jones muchas

Voz 8 06:17 marcas más muchísimas más ofertas para los más rápidos Límite cuarenta y ocho horas Torroella Corte Inglés

Voz 9 06:25 se equivoca el pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado coche moto jugar en vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llamar al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 11 06:46 si le preguntas al dueño de un negocio que es para él la palabra pernil te dirá un socio una palabra en inglés

Voz 12 06:51 no alguien de confianza eso es lo que queremos

Voz 11 06:54 ser Bharatiya Un par inédito con Vodafone One

Voz 8 06:56 profesional en obras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone o Partner en la era digital informa en el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 13 07:06 tu ETI vigués well be Hengel vi Benger

Voz 9 07:10 dijo o como se llama el juego de la serie Las en el que compre si vendes jugadores preparas alineaciones compites con tus amigos

Voz 8 07:17 muy llengua papá vi llengua creo vi Being

Voz 14 07:20 que si con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser muy bueno lo digas cómo lo digas suma Te Aviv Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy entre y la liga de los ases punto

Voz 8 07:33 Come Be Be In Care vaya nombrecito

Voz 13 07:37 un recibo un recibo dividida entre doce es

Voz 0194 07:42 al menos recibo con Lady V A Plan estarse

Voz 1478 07:45 que puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa

Voz 15 07:53 en BBVA BBVA creando oportunidades

Voz 16 08:00 hola

Voz 17 08:01 orgías en plena misión militar altos cargos de Oxfam en Haití organizaron fiestas sexuales pagadas por fondos de la ONG cuando el país estaba sufriendo los efectos del terremoto pues dos mil diez

Voz 18 08:11 los siete tres renunciaron al cargo y otros cuatro fueron despedidos por conducta inapropiada entre los que renunciaron estaba el director de la ONG en Haití que sin el Gobierno británico ha aportado en el último ejercicio más tres

Voz 1478 08:21 hay seis millones de euros a esta organización ha presentado su dimisión ya asume completa responsabilidad por el escándalo de abusos cometidos por el personal de la ONG en Haití y chat estoy avergonzada de lo ocurrido afirma Lores que llevaban dieciocho años como directora de los Programas Internacionales de Óscar en Reino Unido con equipos en sesenta países reconocen si las exige

Voz 8 08:42 explicaciones rápidas ya advierte que puede para

Voz 1478 08:44 SER cualquier tipo de ayuda a esta coalición Italia teme verse golpeado por revelaciones similares habidos

Voz 19 08:52 llamado a nuestra a nuestros teléfonos a nuestros Facebook al ocho

Voz 1 08:56 Baker pues para pedir explicaciones

Voz 20 08:58 es que yo creo que hay dos errores básicos que cometió uno no poner a disposición de las autoridades judiciales de Haití a personas que pudieron haber cometido delito dos el haber pactado con su directores

Voz 21 09:08 Haití que pudiera renunciar al cargo en lugar de echarla inmediatamente

Voz 22 09:12 en ese a esas organizaciones tengan

Voz 1478 09:15 que respetar y tener determinados

Voz 23 09:18 conducta dos de ellos se deben a comentarios de connotación sexual otro caso de acoso e intimidación un trabajador hacia una trabajadora el cuarto caso está vinculado con el pago de servicios sexuales a una persona adulta termina

Voz 15 09:36 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 09:44 acaban de escuchar ese relato de los hechos las voces que hemos sido escuchando y cómo se lo hemos contado desde que tuvimos la primera noticia de los casos de abusos sexuales de los delegados de Oxfam del Reino Unido en Haití esta misma mañana lo acaban de escuchar desde Oxfam España anunciaban cuatro caso más directas sexual inadecuadas son actos absolutamente reprobables vergonzosos tristes no se pueden ocultar no se pueden repetir nos duele nos hacen daño y nos indignan porque bueno nos han querido tapar ha habido falta de transparencia porque son organizaciones humanitarias de las que esperamos precisamente eso no humanidad con la gente a la que ayudan y además porque existen gracias a los donantes podríamos quedarnos ahí en esa indignación pero desde el sábado pasado sólo Oxfam España ha perdido más de mil socios y muy a nuestro pesar el trabajo de las ONG sigue siendo absolutamente necesario en un momento vamos a hablar con José María Vera que es el responsable de examen en España queremos antes pedirles su participación Sara vítores buenas CEEES al Ángels buenas noches queremos oír a socios de ONG es hablar de él

Voz 1880 10:44 la necesidad de estas organizaciones Isabel también si su opinión sobre estos escándalos los pueden llamar por teléfono aquí el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviarnos notas de voz aguas ante el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribir los también a la página de Facebook la direcciones Hora veinticinco y a la de Twitter arroba hora25

Voz 24 11:04 José María Vera ser responsable de Oxfam en España Intermonoxfam muchas gracias por estar con nosotros chamán o las reglas sobre todo por eso por por dar explicaciones tenemos

Voz 0194 11:13 muchas preguntas pero la primera

Voz 24 11:16 la sitúa en el tiempo lo que pasó en Haití fue en dos mil once porque lo conocemos ahora por qué sale ahora siete años después

Voz 1 11:24 pues no sé porque sale justo siete siete años siete años después pero pero es algo que en en ese momento Oxfam Oxfam los familiares e conoce por su canal propio anuncia en ese momento investida sanciona comete errores yo creo que esto es algo que ya ha sido reconocido que ha habido de alguna dimisión Judd fuerte importante pero que en ese momento también hace una una comunicación primera de que abierto esas investigaciones y una comunicación segunda B en el que las cierren en el que hace una descripción general no es especialmente habitual el que esto se haga pero en el Reino Unido Jocs Angie vi lo hace hace una descripción general de que el casos había cerrado con medidas sancionadoras por mala conducta e porque sale al cabo de esta cantidad de tiempo tan grande es que

Voz 0194 12:12 será conocerse no sé si se hace una nota de prensa

Voz 1 12:16 la dónde se hace a es desacato justos hacía en aquel momento no tienen ninguna Reprieve y en ese momento no no se no no senda más no no hay una repercusión mayor nos está contando con con con con todo el detalle pero no no es sano era era con con una descripción en general sobre sobre el caso pero era una descripción en la que se reconocía que había habido un caso de conducta inapropiada por parte de varios varios trabajadores estábamos hablando de de casos individuales como los que hemos podido explicar hoy sino de algo que con con esta entidad

Voz 0194 12:50 que el el jefe de misión de Exxon en el Reino Unido en la emergencia de Haití en el terremoto de Haití tenía antecedentes por una conducta inapropiada cuando estaba en chats

Voz 1 13:00 es bueno este es uno de los fallos porque es que Orozco

Voz 0194 13:03 qué pasa esto

Voz 1 13:04 este es un error esto es un error que que que se ha ido corrigiendo en en estos últimos años no hemos hecho protocolos mucho más robustos dentro de las propias organizaciones en Oxfam Intermón de de de una forma absolutamente contundente para evitar que esta situación en el pase para tener canales seguros para que pueda haber denuncia para que se pueda investigar para que responda todo sea tenemos ahora mismo unos auténticos protocolos de los de primerísima fila pero estamos hablando de ese tiempo hace siete ocho años en la que todavía no eran suficientemente robustos y en el caso del inglés hay un fallo claro en la comunicación entre entre la emisión Chad Il a la misión Haití para que este hombre pudiera seguir en esta misma situación esto algo en lo que debemos mejorar incluso más en el en el sector en su conjunto nos nos tocará porque ya damos referencias por supuesto que cuando se nos pide damos referencias negativas sobre quién ha tenido una conducta inapropiada hará llegar más

Voz 0194 14:04 esta persona H más D fue aún otra ONG claro pero yo a trabajar a otra otra ONG

Voz 1 14:11 esto Angels y es y es ahí justo hoy estábamos presentando algunas medidas que para él para el sector español creemos que pueden ser positivas para dar pasos adelante yo creo que hay una fortaleza en caso Oxfam Intermón claramente pero sé que en otras organizaciones igual en cuanto a nuestros protocolos dentro Nuestros protocolos internos para que haya canales seguros para que haya una protección hacia las mujeres expresa para que se sancione si hace falta sancionar tras una digamos que tras una investigación jamás daríamos las referencia positiva sino todo lo contrario si se nos piden una una referencia vamos a dar una referencia negativa que el paso siguiente sino sino piden Illinois sino piden referencias que sea sería más a elaborar una lista no es por ahí por donde ahí estamos estamos peleándonos con con las Leko las legislaciones sobre protección de datos que es un es un reto no es algo evidente cómo simplemente crear una cierta base de datos sabemos aquí en España que eso está extremadamente protegido la queda bajo autoridad pública pero quizá es la autoridad pública la que debe empezar a tener también estábamos abiertos a que haya una mayor regulación en ese sentido y una facilidad incluso para que podamos hacerlo dentro de la propia legislación sin que la ley de protección datos nos impida salir de nuestra de nuestra propia frontera como Oxfam igual los acomodan hemos avanzado en el en en el intercambiar datos ya no sólo es que esto no pudiera pasar dentro de un Oxfam como el Oxfam ingleses que ya tenemos una coordinación mayor por tanto si nos podemos pasar una información mayor entre los diferentes afiliados por ahí tiene que ir debamos ceder una seguridad máxima ahora tenemos desde hace años eh no es ahora porque esté ocurriendo porque hay asaltado qué hace ya cinco años que los protocolos de Oxfam Intermón son extremadamente robustos Jassim es no es que sea imposible que algo algo de de de esta dimensión es es es imposible pero que pasen casos individuales hoy mismo estábamos estábamos siendo estábamos contando los cuatro que nosotros mismos hasta dos casos de que habían sido detectadas y habían sido aclara sabemos han sido detectados en algunos casos eran casos de simplemente de comentarios inapropiados de un trabajador hacia una trabajadora que ha que hacen con con constar en su expediente otro caso de es de una in the de de una de una intimidación donde hay una una sanción que ya no pudo producirse porque ya se había ido es decir que que son casos jamás diré casos digamos son casos de de una entidad porque todo caso de creamos acoso es un caso serio pero son casos individuales que es lo que reflejan es un sistema robusto los jamás vamos a estar al cien por cien exentos de de que una situación de digamos acoso en una en una oficina pueda darse aunque tengamos todas las robustez en los procesos en los en en los de selección pero en el caso de que se produzca tenemos una línea segura un buzón ético absolutamente confidencial que se abre todos los días que encuentra el lo está siempre que está como un equipo que tiene la capacidad para investigar si considera que así debe hacer lo que acaba en caso de que se iba a producir en una sanción que queda en todos los expedientes claro

Voz 0194 17:26 ya sé que es especialmente sangrante la que tú decías cualquier caso de acoso sea de sea el tipo que sea es es es suficiente como para que esa persona deje de trabajar no en una ONG sino en cualquier otra empresa no pero claro en el caso de Haití El con población especialmente vulnerable bueno esto sí los que alguien que está allí para ayudar alguien hable claro a alguien que está allí para ayudar a esa población se aprovecha de esa población

Voz 1 17:54 es absolutamente deleznable para una organización que nuestra misión es precisamente ser salvar vidas en situaciones humanitarias debamos extremas y además para la región como Oxfam Oxfam Intermón de de una forma especial que dentro de eso eligen la mayoría de nuestras destinatarias con las que trabajamos son precisas ante mujeres el cincuenta y cinco por ciento que tenemos los derechos de las mujeres en nuestra identidad es especialmente sangrante es terriblemente duro y es algo que que tenemos por un lado la la la constancia de de nuestra seguridad en nuestros protocolos ahora pero que por supuesto estamos estamos abiertos no no sólo abiertos estamos con la voluntad firme de que se puedan mejora que se puedan mejorar apunta a algunas mejoras internas muestras en en la selección más fuerte en cambio de la de la cultura de la cultura de de el acoso de la cultura de la y de la intolerancia de la cultura de la propia denuncia cuando se pueda producir de la seguridad de la protección Máxima hacia las mujeres pero apunta también hacia hacia el sector en en su en su en su conjunto que que juntos tendremos que ver cómo vamos cerrando la vía a cualquier persona que haya cometido acusó o abusos

Voz 0194 19:12 tengo una cosa cómo se lucha a partir de aquí con el estigma porque ya no sólo Oxfam Intermón sino que él estima un entonces tenemos que luchar juntos todos todas las ONG eso tenemos que trabajar juntos pero yo creo que tienes que trabajar juntos también contra el estigma porque al final va a parecer que se va a generalizar hacíamos algo porque claro estamos hablando cuánta gente trabaja

Voz 1 19:36 sí sí yo creo que que que que en Oxfam en hay que ponerle un solo texto en el conjunto Oxfam estamos hablando de diez mil profesionales en la la inmensa mayoría en en los países la inmensa mayoría en situaciones humanitarias extremas poniendo en riesgo su su propia vida para salvar vidas eh hay unos treinta mil personas voluntarias este número porque entre

Voz 0194 20:01 es es hechos Oxfam esto es un número alto pero para

Voz 1 20:03 para que que se pueda ceñir a lo que es Oxfam Intermón Oxfam Intermón somos mil cuatrocientas personas en catorce países de los que tienen contrato Oxfam Intermón de aquellos que tenemos una una responsabilidad como empleador y unas dos mil personas voluntarias mil ochocientas aquí en España ha sumado todos son tres mil ya algo personas estamos hablando de en los últimos cinco años el sistema con un sistema extremadamente robusto extremadamente seguro que que ha demostrado su eficiencia ha dado cuatro casos estamos hablando de un férreo coma cero cero uno

Voz 0194 20:41 claro claro por eso salvo contexto

Voz 1 20:43 pero hace falta ponerlo en en en ese contexto por un lado hace falta ponerlo en ese contexto de que ya llevamos de que no vamos a reaccionar ahora vamos a reaccionar más vamos a hacer más cosas pero que ya llevábamos cinco años de de cinco años pongo ese ese hito porque es cuando Oxfam Intermón hacemos un refuerzo de nuestros protocolos mayor que en que quieren dos mil catorce vuelve a darse otra vuelta de tuerca pero que ha sido una mejora continua pero es una seguridad máxima pero el otro el el otro que soy es con como como nos hace falta luchar con ese con ese estigma aparte de decir que es por supuesto que es minoritario y que vamos hay que ya luchamos contra ello de una forma absolutamente robusta como debería hacerlo cualquiera de una forma especial nosotros totalmente de acuerdo Ángels además queremos poner en auténtico valor todo lo que hacemos a que a que gente llegamos es muy sedante ahora en estos momentos que que que que que está siendo duros claro recibir esos mensajes de apoyo emocionantes de organizaciones locales de las de las personas con las que trabajamos de los equipos voluntarios es decir él ese valor que lo que hacemos en África América Latina de la gente que está aquí en esa primera línea en las tiendas tiene sesenta años millones de gentes a las que hemos llegado ese valor es el que confiamos

Voz 0194 22:09 hoy hay fe de ello ese visto trabajar sobre el terreno se cómo trabajan y me decía una cosa Chema ya casi para para terminar antes hablaba yo de las bajas que ha habido también un efecto de esa gente no que puede entender lo que está pasando por lo que está pasando la ONG ha habido altas

Voz 1 22:26 ha sido altas si eh mínimas comparada con las altas menos como es lógico claro pero sí a si ha habido altas yo estaba contando que en mi propio buzón ha habido cinco personas las que que se han dado de alta de de de una forma expresa y con esas razones la las que ellas me daban es decir por un lado esto son hecho hable pero hay una de es de es desproporción especialmente conocemos lo que hacéis no eramos Socías hasta ahora queremos hacernos social

Voz 1880 22:57 sólo hay uno que oyente que una pregunta si es Mercedes dice por favor preguntar cómo se selecciona a los trabajadores de la organización cómo se selecciona los jefes y quién decide los sueldos y quién administra el dinero público que reciben

Voz 1 23:09 es la administración tanto de los recursos públicos como de los recursos privados de es de es desde la propia organización tenemos a auditorías públicas para los fondos públicos y damos una auditoría externa completa para todos los fondos esos esas cuentas están perfectamente publicadas en la página web y son totalmente digamos accesibles para quienquiera para quién quiera hay debe además hacemos ejercicio hay una semana al año que hacemos un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas hacemos una una convocatoria da socias a los socios a quién a quién quiere venir para poder ex explicar para estar abiertos a cualquier pregunta pero el asunto de de la

Voz 0194 23:47 de la selección de la selección es es

Voz 1 23:50 es especialmente relevante hacemos hacemos Orfeón tenemos tenemos equipos para para la selección de de todos no es nuestros trabajadores un equipo especialmente dedicado a aquellas elecciones en las crisis humanitarias tenemos ya a preseleccionadas personas hay y esas uno y eso es fruto de de la propia experiencia una crisis humanitaria en este terremoto Haití Nepal en no no te da tiempo a hacer procesos de los de selección rápida y hay ahí es donde puedes hay preseleccionadas personas hay un pool de de gente que ya tenemos una una constancia y en cuanto tenemos la capacidad para esas misiones que son de más largo plazo o demás de de más medio plazo hacemos unas elecciones absolutamente robustas en cuanto a eh pruebas entrevistas referencias es realmente importante y creemos que hay aires a esa una una de las claves dos referencias cruzadas que tienen que estar viniendo desde Correos oficial

Voz 0194 24:51 José María Vera responsable de Oxfam en España Intermonoxfam muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros has sido gusto el escándalo de Haití nos indigna a todos en al principio nos revuelve pero no se puede culpar a toda una estructura ni se puede cargar contra todas las ONGs ni siquiera contra el global de de Oxfam Intermón es más mientras el mundo siga moviéndose como lo hace mientras continúen las catástrofes las guerras las desigualdades las organizaciones no gubernamentales seguirán teniendo un papel imprescindible son fundamentales son básicos las son necesarias Sara que dicen los oyentes Óscar menos dice eso no

Voz 1880 25:28 dice si dejamos de creer en las ONGs tendríamos que dejar de creer en la Humanidad yo ni me siento capaz ni quiero luchemos dice Carmen contra la violencia machista en todos los ámbitos porque es eso lo que hay que hacer

Voz 0194 25:40 quiero presentarles a David Noguera es el presidente de Médicos Sin Fronteras en España nos acompaña desde Radio Barcelona David gracias por acompañarnos y muy buenas noches hacer mismo vosotros comunica este es que en vuestra organización Se habían dado veinticuatro casos de acoso de abusos sexuales a lo largo de dos mil diecisiete que se hizo con esos trabajadores

Voz 12 25:58 en concreto las cifras que estás dando son las de Médicos Sin Fronteras a nivel internacional y en estos casos la diecinueve fueron despedidos yo si quieres te puedo dar un detalle más específico de los casos de Médicos Sin Fronteras España que son los que tengo un conocimiento más más directo cuáles son estos nosotros tenemos un convite digamos de comportamiento que disponer de una dirección de email donde

Voz 1 26:21 a todo el personal de MSF que es víctima

Voz 12 26:24 que es testigo de un de una mala praxis no sólo de un acoso sexual pero sino de otras otras eventos negativos pues se puede dirigir de forma anónima protegida no entonces recibimos catorce quejas el año pasado de las cual las cuales cuatro digamos consideraron se concentraron banales y tras pitaron in situ en el resto de las otras diez un par de casos de discriminación que es un tema que nos preocupa mucho también y por sexo orientación sexual condición religiosa etcétera etcétera hubo un par de casos de mala gestión de equipos decisiones de equipos que censuraron muchísimo es cierto abuso de poder y seis en concreto querían naturaleza sexual de estos seis casos digamos pues básicamente se trataron de comentarios inapropiados y persistentes a de un hombre hacia una mujer a hasta un rango de tocamientos indebidos en que el cierre se solucionaron con estos seis casos cuatro culminaron en expulsión de la persona de la realización del proyecto de la organización y dos con una esta de advertencia que digamos que se incorpora al dossier de esta persona y en el caso de reincidencia son inmediatamente expulsados de la de la organización lo que son casos graves que tenemos un protocolo de actuación consecuencias severas pero creo que hay que poner y hay que darle un componente magnitud Englaro aunque

Voz 0194 27:52 lo decía yo antes poner en contexto

Voz 12 27:54 si ganas que ha digamos de yo creo que que digamos como estamos navegando es tratar menta mediática todo este ruido ahora parece que seis casos equivalen hay que valga a seis a seis hechos gravísimos idea cables como como el el de Haití no no es esa la situación aunque insisto no podemos banalizar situaciones de abuso que en ningún caso son tolerables

Voz 0194 28:16 por porque porque lo habéis hecho público ahora por la tormenta mediática hasta que dices

Voz 12 28:21 sí bueno tú conoces a Médicos Sin Fronteras

Voz 0194 28:24 hicimos los manejamos leglas las situaciones

Voz 12 28:27 la crisis ha silencioso incómodas son un poco nuestro hábitat natural no entonces Se da esta contradicción no de que nosotros podemos dar datos porque nos preocupa este tema Say hay otras entidades que a veces no pueden dar datos porque no tienen un sistema de recogida y entonces a esta paradoja nosotros nos preocupa hace muchísimo tiempo por eso extremos sistemas sólidos de análisis recogida de datos y entonces ante la coyuntura mediática e iré diciendo nosotros habíamos compartido estos datos hacía unos meses con routers que los había solicitado estos datos y los compartidos y creo creo que salió complicado pero digamos ante ante este momento mediático y ciertas peticiones tanto de medios como de socios pues hemos pensado que la la mejor opción era salir de una forma transparente aquí pues compartir los datos con con con la opinión pública en este caso

Voz 0194 29:16 hablaba antes con con Chema con el responsable de Oxfam Intermón hablamos de los protocolos internos de cada década de cada organización ellos vuestro protocolo me estamos explicando cómo funciona el hablaba de la NSA lo mejor de reforzar el trabajo conjunto es decir que no que no puede haber

Voz 1 29:32 trasvases que que esto bueno que que de alguna manera el protocolo al margen del interno hubieron puto

Voz 0194 29:39 sólo para todos nosotros estamos

Voz 12 29:41 los dispuesto y lo hacemos una forma sistemática mejorar todos los protocolos que contribuyan a crear un entorno seguro no solo tenemos este este equipo de comportamiento con dirección de email al confidencial también de nosotros por ejemplo tenemos una persona que es su trabajo es a recorrer las misiones esos proyectos de Médicos Sin Fronteras para asegurarse que estamos intentando hacer las mejores praxis posibles para evitar situaciones de abuso que si estas situaciones de abuso dan pues ese reporte puedan ser digamos gestionadas de la forma adecuada aquí hay una una una una una cierta contradicción el problema las que principales que tienen estas es estos sistemas cuando los asesorados con gente experta en el manejo estas situaciones es que imagínate Ángels hay un problema hay que a veces muchas veces las víctimas no reportan nada porque tienen miedo a que no las crean tiene miedo a sufrir represalias entonces nosotros pensamos no sólo compartimos los datos sino que nuestro análisis es que seguramente haya más casos en todo se podría dar la contradicción fíjate Angels que el año que viene viviéramos con más datos de alguna forma eso fuera un indicador de calidad es decir que estamos creando sistemas para que la gente que sufre situaciones de abuso tenga un acceso directo no se semestres

Voz 0194 31:01 sí sí sí sí sí sí sí esta es la gente

Voz 12 31:04 y creo que creo que pone en valor este esfuerzo transferencia lo que demuestra es que Médicos Sin Fronteras hace años que está preocupado por este tipo de situaciones que ha hecho inversiones sólidas en este sentido que nos permiten recoger estos datos y hoy presentarlos dada su ciudad dime

Voz 0194 31:19 buena una cosa cómo cómo se lucha ahora contra el estigma de todas las ONGs porque insisto hay que ponerlo todo en su contexto son es es es es minoritario el volumen de gente el volumen de trabajo es ingente sin sin órgano estaciones como Médicos Sin Fronteras hay muchas partes del planeta que no podrían sobrevivir cómo se lucha contra esto

Voz 12 31:42 bueno tú tú sabes que Médicos Sin Fronteras una reacción una vez en peculiar en este sentido sabes que el el el noventa y nueve por ciento de nuestros fondos vienen de gente son fondos y eso fue no es por casualidad esto ha sido una apuesta estratégica de Médicos Sin Fronteras para garantizar la independencia nuestras de nuestras operaciones esta relación se basa fundamentalmente en la confianza es gente que por un por un gesto de humanidad dar dinero a una organización para que trate a los más vulnerables donde hay mayor mortalidad y mayor sufrimiento independientes independientemente de donde sea de que con qué raza en sean de que religiones una cadena de humanidad entonces pues eso extraída confianza yo soy el presidente de Médicos Sin Fronteras España soy el máximo representante legal de la organización entonces yo lo que les digo es que el año que viene yo no puedo garantizar un escenario de casos cero porque esto es un escenario absorbente y realista en una organización que tiene seis mil seis estas personas trabajando en el terreno esto es imposible lo que yo les aseguro es que a la organización hace todo lo posible para prevenir estos casos y cuándo serán por aunque puedan haya mecanismos para comunicar los Seopan tomar las medidas necesarias es exactamente lo mismo cuando me preguntan Jones David y todo el dinero llega Casino nosotros también nos roban en trabajando en sitios conflictos a veces nos roban a veces no roban medicamentos es así y yo creo que hay que ser honesto en ese sentido nosotros hacemos todo lo posible el escenario cero casos no existe si presidente tenemos datos es porque estos temas nos preocupan estamos intentando hacer todo lo posible para un entorno seguro haya una política de cero tolerancia e insisto cuando se en estos casos era un canal de comunicación se puedan de una forma efectiva al respecto

Voz 0194 33:29 pues con también que hayas atendido a los micrófonos de Hora Veinticinco me parece importante

Voz 0259 33:35 eh que que os expliqué is incas explicó

Voz 0194 33:38 también muchísimas gracias

Voz 0259 33:41 la suerte gracias a vosotros

Voz 6 33:48 hora veinticinco

Voz 8 33:55 si quieres hablar compartir en hablarporhablar es muy fácil

Voz 27 34:00 es puede enviar también una nota de voz un audio al Whatsapp

Voz 8 34:03 sí

Voz 27 34:03 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta hay cinco Si para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra culpa

Voz 8 34:15 también puedes llamar al número de cree que cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar de escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 28 34:34 ampararán pararán para sustituir diré parar ampararán primer Tour para amparar ampararán para

Voz 1478 34:42 acabas de escuchar a un genio Podium podcast presenta los sonidos de Dudamel cuatro episodios para conocer al director de orquesta Gustavo Dudamel que el hombre detrás del genio detallará su vida desde el origen de su pasión por la música hasta dirigir el Concierto de Año Nuevo en Viena o la Filarmónica de Los Ángeles

Voz 9 34:59 son mitos de Dudamel ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 15 35:09 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló llegamos Samuel y tengo once años

Voz 3 35:16 empecé a ir a la guardería a los dos años ya a los cuatro años al colegio recuerdo que mi primer año no fue muy muy agradable para mí los niños me molestaban el lo que parecían ser cosas sin importancia un empujón un tortazo o un arañazo yo lo asumía como si fuese normal cuando pasé a primero de Primaria la cosa sea Garbo solía llegar a casa con moratones y con arañazos Mi madre me preguntaba que qué me ocurría pero yo no quería preocupar a mi madre que ya tenía suficiente con sacar la casa adelante me decía que yo era muy torpe que me caía al suelo con facilidad los años fueron pasando sin demasiados sobresaltos yo había normalizado la situación y asumía el rol de víctima como si fuese normal que me insulta hacen que me como ya se o que me agredieron cuando pasé a quinto de Primaria llamaron por teléfono a mi madre y le dijeron que su hijo Samuel que yo me había caído por las escaleras en había roto un brazo golpeado fuertemente en la cabeza Mi madre fue al centro escolar que les dijeron

Voz 0032 36:27 lo que era evidente que estaba jugando con los com

Voz 3 36:29 bañeros tropecé yo empecé a sentirme muy mal repentinos cambios de humor continuas pesadillas me había roto el alma recuerdo que ningún niño quería jugar conmigo que nunca era invitado a los cumpleaños y me sentía solo empecé a ir al psicólogo recuerdo el psicólogo El día que fui que mediase Samuel debe ser cliente digo evidente

Voz 12 37:05 sí si es la capacidad de un metal

Voz 3 37:07 la recuperar su estado inicial después de sufrir una de formación pero yo había llegado al límite de mi trascendencia la semana siguiente el lunes programa

Voz 0194 37:17 cara

Voz 3 37:18 me tiré por el hueco de la escalera desde un quinto piso no tenía otra salida falleció de camino al hospital

Voz 0194 37:27 la voz que acaban de escuchar es la de Enrique Pérez Carrillo presidente de la Asociación Española para la prevención del acoso escolar Samuel es el nombre que representa a la infancia ya que sufre acoso escolar es Samuel pero podría ser María o Loreto Juan o Adrían cualquiera de los menores de edad víctimas de un entorno que puede incluso llevarles al suicidio enriquece buenas noches

Voz 29 37:50 buenas noches el caso de Samuel Enrique

Voz 0194 37:52 eso aislado verdad

Voz 30 37:54 no es un caso aislado Angeles desde

Voz 29 37:58 en los últimos quince años hemos tratado a más de tres mil víctimas de acoso escolar con casos que son tan dramáticos como el de Samuel

Voz 0194 38:05 la sociedad tú crees que todavía no es consciente de los problemas que acarrea que les supone a un niño y al final por extensión a todos nosotros a toda la sociedad el abuso entre los menores

Voz 29 38:14 yo creo que hoy día se siguen analizando que eh la violencia en los centros escolares porque porque hoy día no se hace una prevención eficiente sobre todo tenemos un problema con los acosadores porque obviamente cuando dominios víctima los padres se ponen de parte de su hijo cuando las las circunstancias y hay hay pruebas evidentes de que el niños víctima un parte de lesiones bien pero un informe pericial pero qué hacemos con los acosadores en los últimos días ha habido dos noticias y en fin de un niño que así ha sido agredido sexualmente pero es que si ocurridos dentro el centro escolar eso es acoso escolar y seguro que eso no ha sido algo que ha surgido de aire sí sino que se ha hecho un proceso de maltrato previamente a ese suceso que es es tan dramático que ocurre que no sabe qué hacer con los niños que son acosadores yo os pondré un ejemplo

Voz 1 39:14 en el pasado y en el curso

Voz 29 39:17 dado se intervino en dieciocho colegios de La Rioja con dos mil dos mil quinientos niños al pasar el test de incidencia del acoso salieron doscientas cincuenta víctimas que es un ratio de un nueve por ciento pero cuando se hizo la investigación de qué niños eran los los que acosaban a esos doscientos salieron bien niños cómo es posible que su sea por eso diez niños no son los que acosan a los a los doscientos

Voz 0194 39:44 pero todos porque claro

Voz 29 39:46 hay miedo a los niños días Seles sobreprotegidos se les enseña que tienen derechos pero en obligaciones y un niño cuando llega a ese punto de maltrato es porque ha visto en el paso del tiempo que no hay consecuencias

Voz 0194 40:00 dime sentir que por lo que estaba estoy diciendo de lo que conocemos como bullying el acoso escolar puede derivar en abusos en abusos sexuales

Voz 29 40:08 por supuesto el el proceso de la acoso es la bola de nieve que cae hacia abajo por la montaña encuentran nada que la frene se hacen más grande hasta que al final aplasta la víctima que el el que sea un hecho que sea agresión sexual pero pero es que esos maltrato pero hay más tipos de maltrato verbal psicológico físico hoy día si sale esta noticia uno Se alarma pero seguramente ese niño antes de este suceso crítico ha sufrido maltrato verbal psicológico le han pegado le han invitado la merienda al ver que no consecuencias el niño o el grupo de los que maltratan da un paso más y como vivía tiene esa información Double tan brutal por medio de su smartphone que lo tiene a un clic el acceso a cualquier contenido pornográfico sexual o incluso de violencia pues tenemos hay un caldo de cultivo que al final desemboca en esto que G

Voz 0194 41:05 Enrique Pérez Carrillo muchísimas gracias

Voz 29 41:08 aplazar hasta luego buenas noches ahora vamos a recular

Voz 0194 41:11 para los oyentes que tienen que hacer para participar si en España

Voz 31 41:14 llamar por teléfono al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden mandarnos las notas de voz alguacil del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres poder escribir los a la página de Facebook es para veinticinco o a Twitter arroba hora25 hablar hoy

Voz 0194 41:30 de el acoso de los abusos sexuales en los menores nos acompaña desde Radio Sevilla Javier Cuenca responsable de Save the Children en Andalucía

Voz 6 41:36 buenas noches hola años bueno vamos a hablar de todo esto en unos minutos porque tenemos que una pequeña bolsa Hora veinticinco

Voz 32 41:48 Carrusel deportivo sigue en Facebook el deporte

Voz 8 41:58 el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad en la vida moderna David Broncano un gran aplauso

Voz 32 42:11 on my life después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas nacer

Voz 21 42:23 no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente en la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente

Voz 8 42:34 Soria de Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de estos dinero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 33 42:49 Travis esta hecha de límites llega demasiado tarde o demasiado pronto esto está bien esto está mal aquí empieza algo

Voz 8 43:01 este cadáveres de Robert Louis Stevenson en Ser Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos de historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena Ser

Voz 34 43:20 en

Voz 21 43:25 las emisoras de la Cadena SER acoge en todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugnan la violencia el racismo la xenofobia o la discriminación por sexto libro editado por Taurus

Voz 15 43:59 cadena SER Hora veinticinco

Voz 36 44:02 indio ese Marcelo cuarenta

Voz 37 44:04 los minutos de la noche ocho cuarenta y cuatro en Canarias les hablamos hoy en este tramo de Hora Veinticinco del abuso sexual entre menores de la acosó la Cadena SER adelantaba la semana pasada el caso de una agresión a un menor de nueve años en un colegio de un pueblo de Jaén vamos a recordar y actualizar lo que ocurrió Pablo Montes compañeros de Radio Úbeda buenas son

Voz 38 44:21 es full Ángels buenas noches ha pasado una semana desde que la Cadena Ser adelantase la violación humanos de nueve años por parte de cuatro de sus compañeros al colegio en la comarca de Cazorla no sabía nada hay de hecho lo puso en conocimiento de la Consejería de Educación una vez que esta redacción comenzó las investigaciones el menor llegaba el viernes dos de febrero los quitan de Úbeda tras haber sido agredido en horario escolar durante el recreo por alumnos de doce y trece años y en parte

Voz 0032 44:46 con reflejaba lesiones que respondían

Voz 38 44:48 en compenetración y esto es importante no la primera vez que el menor sufría este tipo de abusos esta última habría sido la más grave fuero estos episodios se habían repetido durante meses era vecina de ordenanzas por lo que no había cuento donada mil escuela mio en su entorno más cercano la Fiscalía archivó la investigación del caso el pasado viernes porque los presuntos agresores de entre ellos hermanos no bien encauzado la era Open en los catorce años hicieran por tanto judicialmente imputables la justicia dejaba así el caso en manos de la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que será la que decida las medidas que se puedan adoptar de momento desde la Junta ha informado de ninguno Croacia y tampoco en relación a las posibles responsabilidades del centro o a la falta de protocolos para que esto no sucediese sí es cierto que los presuntos agresores fueron expulsados horas después de que los hechos hiciesen

Voz 12 45:37 es también en esa misma comarca en la de Cazorla

Voz 38 45:39 el día anterior a esa violación sucedió otro episodio menos grave pero que también da que pensar varios alumnos organizar una encerrona a dos compañeras para someter la supuestamente a tocamientos interpuso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil aunque luego se retiró esto ha quedado según el centro en una chiquillada ya los alumnos se les ha abierto un expediente atendiendo al régimen disciplinario interno del instituto

Voz 0194 46:02 gracias Pablo Nos gustaría no tener que contar ni un solo caso de abuso sexual entre menores pero es que este año en España ha habido varias denuncias además destaque Nos acaba de contar Pablo Mayoral heridos la jefa de la sección de Sociedad de la Cadena Ser buenas noches buenas noches

Voz 0259 46:14 antes cuatro días después de la conmoción que no

Voz 0194 46:17 provocó el caso de Jaén saltó a la luz la presunta

Voz 0259 46:19 violación de un menor de catorce años con disco

Voz 0194 46:22 vaciedad intelectual aquí se acusa a dos hermanos una de once y otro de quién

Voz 0259 46:27 hace años investiga los hechos la Fiscalía de Málaga ante la que ya ha declarado la víctima este es el testimonio de su madre

Voz 39 46:34 a seguir niños me da mucha vergüenza encargada el tema es no sólo no dijo nada porque es que me da mucha del mentón Si hay un niño que dice que ha habido algo más grave que también vivieron por detrás pero él dice que no que él puede la Federació ella está ella Elizabeth psicóloga que poquito a poco Liga intentan a toda la información que ella pone la porque el mío lo de bien pero lo tiene por dentro todo esto ocurrió el pasado

Voz 0259 47:01 bueno pero se destapó ahora por una pelea entre ellos el colegio activó el Protocolo Anti acoso escolar pero víctima hay presuntos agresores siguen juntos en el mismo centro siguen compartiendo las mismas instalaciones esta misma semana conocíamos también la detención en Salamanca de un menor acusado de haber violado a una joven china en unos baños de un after de la Plaza Mayor el juez lo ha enviado a un centro en régimen

Voz 0194 47:25 lo precios Mariola les presentaba antes de irnos a publicidad Javier Cuenca responsable de Save the Children en Andalucía Javier qué está fallando como cómo podemos frenar esto

Voz 25 47:35 bueno con ante estos caso en principio lo que me gustaría decir es que no podíamos no no deberíamos de crear una alarma social por los casos de violencia de niños contra niños no que realmente de la violencia contra la infancia en su mayoría viene bien ejercida por adulto no de verdad que estos casos no sorprende no nos conmueven sí bueno nosotros desde Save the Children siempre X que que con estos casos lo que está fallando es toda la sociedad no hay un fracaso absoluto de la sociedad ir a poner complejo porque un fenómeno muy muy muy complejo y multidimensional falla desde la primera fase no de prevención y de conocimiento y de concienciación social de que la violencia contra la infancia Fay ya la herramienta educativa que ponemos a disposición de la familia desde desde las administraciones fallan los sistemas de protección de la administraciones fallan los protocolo falla todas la sociedad cuando estamos enseñando nuestro hijo a nuestra hija nuestro chico en práctica violenta no he ahí

Voz 0194 48:36 deberían algo o no ayudaría en nada una la aprobación de una ley contra la violencia hacia la infancia

Voz 25 48:42 a nosotros a una demanda urgente Mishima la campaña que lanzamos hace dos semana que un homenaje a eso cien niños que han muerto en estos últimos cinco años no por causa violenta que llamamos hemos llamado lo último cien era un homenaje para que no vuelva a pasar nunca más una muerte por causas violentas no es urgente hicimos y no porque lo diga Save the Children lo dice el comité de derecho del Niño de Naciones Unidas lo dice el Consejo de Europa entonces bueno es necesario que ya sin más dilación el niño de nuestro país de nuestra comunidad autónoma bueno sean protegido para que no pasen lo hecho no cree que estamos viendo últimamente

Voz 0194 49:18 a falta inversión también por parte de las instituciones

Voz 25 49:22 bueno está claro no merecen ni voluntad

Voz 0194 49:25 claro que puede haber voluntad sin dinero tampoco se puede hacer nada problema

Voz 25 49:29 ártica viene con con eso no empezamos con la voluntad política pasamos a a la legislación pasamos Ivonne y todo tiene que ir aparejado de inversión no muchas veces hay mucha voluntad política y a la infancia un tema que genera un amplio consenso entre los grupos políticos pero luego a la hora de ponerse manos a la obra remangarse la intensidad baja que quizás sea porque no porque no votan no también está encima del debate encima de la mesa el debate no de la rebaja de la edad de la edad de voto que queden tema interesante pero claro una ley de luego se desarrolla normativamente tiene que ya aparejada con recurso actualmente a un trabajo de toda la sociedad y toda la administración educación y políticas sociales entonces serían que destinar recursos y coordinación clarísima para quedó los protocolos función y para eso sí tenemos que pues que poner recurso específico para para que haya a una persona experta en cada centro educativo que sea capaz de detectar lo que el profesorado actualmente con la falta de formación que tienen no en este tema no puede hacer pues bueno igual habrá que hacerlo no porque se trata también de salvar de salvar vida hay detener

Voz 1 50:36 es una sociedad hay uno niño el futuro más

Voz 25 50:39 menos violento Javier Javier pronunciado

Voz 0194 50:41 es la palabra educación educación para formadores educación para los propios niños la educación es la clave para el crecimiento para la libertad que se enseña en los colegios para que los niños tengan al menos información de que es la sexualidad de lo que es o lo que no es acoso Adela Molina buenas noches