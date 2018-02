Hora 25 (15/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez de las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 los eurodiputados prefieren al candidato irlandés como vicepresidente del Banco Central Europeo antes que al ministro español Luis de Guindos ayer los dos pasaron el examen y la Eurocámara cree que el candidato irlandés fue más convincente en su presentación mientras que De Guindos le pasa factura el hecho de ser ministro lo que piense la Eurocámara no es vinculante el final son los ministros de los países miembros los que van a decidir pero De Guindos no empieza con buen pie su posible andadura en el BCE la pérdida de peso de España las instituciones internacionales es evidente nunca habíamos estado tan infrarroja presentados el responsable tiene nombres y apellidos seamos Mariano Rajoy presidente de un Gobierno que quiere revertir esta situación colocando en un puesto sacado a alguien de su Gobierno aunque éste sea un inconveniente y aunque esto cueste horas y horas de negociaciones diplomáticas para que los ministros del Eurogrupo hagan oídos sordos a lo que dicen los europarlamentarios no vamos a recordar otra vez el currículum de Luis de Guindos ni recordar que no va a dejar su ministerio hasta que lo nombren vicepresidente del BCE si es que lo nombran pero lo que quizá deberíamos recordar es que seguro que hay en España candidatos más idóneos que él no sé de qué partido no sé de qué tendencia pero seguro que los hay y esto es lo que debería proponer un presidente de Gobierno el responsable proponer al mejor no proponer al suyo ser capaz de alcanzar un consenso con el resto de fuerzas políticas para encontrar el nombre adecuado porque los representantes de España en las instituciones internacionales nos representan a todos nosotros no sólo a los del partido que gobierna mayor representación internacional sí pero no cualquier representa

Voz 1 01:52 Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Berna González Harbour buenas noches algunas Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches y Emilio Contreras buenas noches aquí José Luis Sastre buenas noches buenas noches vamos con los últimos

Voz 0194 02:10 esos perdidos de esta semana venga Messi Illa clave

Voz 1071 02:13 hicimos algunas veces son siempre las expectativas en general porque sino los madridistas disfrutaron tanto de su triunfo de anoche pues porque con la temporada que lleva el equipo ayer no resultaba un partido fácil la expectativa era complicada y el Madrid superó al menos en el partido de ida esta legislatura a la que tanto le costó arrancar la hacer también con grandes expectativas aún que recuerdan a apenas el Gobierno hablaba de estabilidad la oposición hablaba de la posibilidad de derogar las reformas del PP

Voz 4 02:38 pero ya ven a que estamos en mitad del bloqueo seguiremos hablando pero entendemos que hay decisiones que no pueden dejar de tomar C

Voz 1071 02:47 el Gobierno que la culpa del bloqueo la tiene Ciudadanos de cuyo líder piden la dimisión porque el Tribunal de Cuentas ha puesto pegas a sus cuentas ciudadanos cree que la culpa de bloqueos del PP pero también del PNV partido al que se refieren como los del Cuponazo o los de Sabino Arana el PNV su presidente vaya Andoni Ortuzar ha llamado hoy talibanes a los integrantes de Ciudadanos

Voz 5 03:07 bueno la verdad es que no se nota mucho de responde así Ortuzar no la verdad es que sólo refleja el nerviosismo de los grupos nacionalistas a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos en fin

Voz 1071 03:17 la palabra es bloque Montoro habla de la posibilidad de prorrogar los presupuestos que es tanto como advertir al personal de que Rajoy no piensa delante recelo sabes cómo va a pensarlo con lo que dijo el último CIS Si el dilema fue alguna vez el dilema político estuvo alguna vez entre mantener segó hacer cosas como los catalanes en este momento no hay dudas mantenerse en eso Rajoy la verdad engaño muy poco se ha hablado mucho de su capacidad de aguante pero se habla menos de la capacidad del presidente para fijarse expectativa esto lo dijo esto claro escucharemos lo dijo a finales del año pasado

Voz 1 03:48 en este momento después de todo lo que está pasando en España creo que ya lo que nos ver a convocar elecciones generales el Gobierno está gobernando

Voz 1071 03:57 aquí la mente la expresión mágica gobernando tranquila harán válidamente después todo lo que ha pasado ahora no pasa nada tranquilidad Monkeys

Voz 0194 04:06 lo que para Ciudadanos está congelado para elegir

Voz 1071 04:08 motivo está a temperatura ambiente según ha dicho hoy la vicepresidenta el caso es que están fijadas muy altas algunas expectativas porque no es que se hable derogar las leyes más polémicas del PP como se decía al principio sino que se está hablando de cambios en la ley electoral del modelo territorial incluso de la reforma constitucional y en cambio no está claro lo que parecía que antes parecía básico que eran los presupuestos

Voz 6 04:31 ni yo pienso que evidentemente tener unos presupuestos es una señal muy positiva y ese es el escenario central esté entre nosotros

Voz 1071 04:38 el Guindos le tocaba interpretar hoy al menos el papel del ministro de Economía quizá porque se vea más fuera que dentro Ya pero al final la clave está ahí y no en las propias expectativas en mitad del bloqueo hemos sabido además que Rajoy va a hacer una especie de Tour rural para visitar las zonas despobladas que son por otra parte su principal granero electoral no fue un campo de alcachofas recordarás de Rajoy se sinceró

Voz 0194 04:58 lo dijo esto realmente de emoción verdadera que dijo el presidente ayer Albert

Voz 1071 05:03 superadas las expectativas que muchos ponían en el Real

Voz 0194 05:06 di el presidente tuiteó literalmente esto

Voz 1071 05:09 ahí estamos quizá también se estaba refiriendo al fútbol hasta el lunes

Voz 1 05:14 pero buen fin de semana

Voz 0194 05:16 os traslado una primera pregunta de de respuesta breve quiero unas preguntas que formula vamos a las ocho cuando habríamos hora cinco Berna puede ser esta legislatura la más estéril para este país de la historia reciente yo creo que bueno aparte del anterior no sé si por ser la segunda isla serán la legislatura si ya lo

Voz 0283 05:32 esta siendo no hay esos cuarenta leyes

Voz 0194 05:35 quedadas que contaba is it sin duda

Voz 0283 05:37 sobre todo no hay un horizonte que despeje el camino no hay un un un mapa no hay un un mapa de ruta no hay una brújula no hay nada es tan todo absolutamente bloqueado y no hay vías de hojas de ruta ni vías de de desbloqueo ninguna

Voz 1071 05:51 pues sí es una legislatura

Voz 7 05:54 a a Umbral o trampolín para algunos que parece que la interpreten así lo malo es que el bloqueo no es neutral el resultado del bloqueo es que las leyes de la legislatura de la mayoría absoluta siguen vigentes y eso es lo que está

Voz 0194 06:08 Orlando ahora el para todos aquellas es que se tenían que derogar en esta legislatura

Voz 0554 06:13 Emilio Bono es una evidencia que esta legislatura tiene que ser estéril porque no hay una mayoría parlamentaria estable asegurada sólo un gobierno que desde el principio desde los primeros meses de su constitución cuenta con una mayoría estable puede ofrecer un un panorama hay un proyecto para los próximos cuatro años lo que se ha demostrado es que con la la fragmentación de grupos parlamentarios pues esas mayorías estables no se han conseguido quizá porque Felipe González tuviera razón estamos a la italiana pero sin políticas italiano

Voz 0194 12:46 enseguida volveremos a hablar de esta legislatura bloqueada pero primero que me voy a ir a Estados Unidos porque para Donald Trump el problema no son las armas sino la salud mental de los norteamericanos de los estadounidenses el presidente norteamericano ha enviado un mensaje a la nación tras la masacre de ayer en el Instituto de Parla en el estado de Florida la más grave en los últimos cinco años con diecisiete muertos y catorce heridos que siguen hospitalizados y además cinco de ellos están graves Tram un firme defensor de la Segunda Enmienda de la Asociación Nacional del Rifle cree que lo que hay que vigilar es la salud mental de los estadounidenses así lo ha dicho en una comparecencia en la Casa Blanca en la que ni siquiera mencionado el hecho de que Nicolas Cruz el autor del tiroteo pudiera comprar un arma al cumplir los dieciocho años o recibiera por ejemplo instrucción militar corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 13:33 qué tal buenas noches bonos es que Donald Trump no ha mencionado ni siquiera

Voz 0283 13:36 la palabra arma en el discurso que ha dado tras la

Voz 1510 13:39 el antídoto de ayer en Florida al presidente no va a abrir el debate sobre el endurecimiento de la ley para tener armas el problema para él como decías es el estado mental de las personas vamos a escucharle

Voz 22 13:49 muy al que Meré tuvo aquí en este aire no

Voz 0554 13:52 el tránsito

Voz 1510 13:54 a decir que va a trabajar con las autoridades locales y estatales para mejorar la seguridad en los colegios Se abordar el difícil asunto de la salud mental sin cuestionar en ningún momento que un chico de dieciocho años pueda compras legalmente un rifle de asalto una R quince que fue el arma semiautomática con la que mató a diecisiete personas como cada una de las veces que ocurre una masacre como esta los demócratas piden que se endurezca la Ley Bill Clinton prohibió la venta de estos rifles pero yo

Voz 1441 14:20 bus la volvió a autorizar en dos mil cuatro

Voz 1510 14:23 este tipo de arma es la que se ha utilizado en la mayoría de los tiroteos masivos de los últimos diez años por ejemplo en la escuela primaria de Sandy Hook en Connecticut en dos mil doce donde fueron asesinados veinte niños Chris Murphy exsenador demócrata por este estado decía esto en el Congreso drusa esto no pasa en ningún otro sitio salvo en Estados Unidos esta epidemia de masacres masivas esta sangría este tiroteo en escuelas uno tras otro esto sólo pasa aquí no por coincidencia ni por mala suerte esto ocurre como consecuencia de nuestra la opción somos responsables los congresistas republicanos creen que la oposición se aprovecha de la tragedia para hacer política dicen que no es momento de abrir el debate sobre las

Voz 0283 15:10 la población de armas se centran como el precio

Voz 1510 15:12 dente en hablar de cómo identificar a estudiantes con problemas mentales de rezar incluso en las redes sociales como el senador por Florida

Voz 0194 15:20 corrió que citaba versículos de la Biblia

Voz 1510 15:23 después de lo que ha ocurrido en el estado al que representa

Voz 0194 15:26 Marta poco a poco vamos conociendo detalles del autor del tiroteo de Nicolás Cruz de sólo diecinueve años el FBI ha reconocido que hace meses un internauta les puso sobre la pista de un joven después de leer uno de los comentarios que dejó en un vídeo de internet pero a la vista está que esa alerta Bono no fue ningún sitio cayó en saco roto

Voz 1510 15:43 si en ese momento las autoridades no fueron capaces de identificar la autoría de ese comentario que supuestamente Nicolas Cruz hizo en un vídeo en redes sociales lo explicaba el agente del FBI Robert Lakshmi que está a cargo de la investigación en dos mil diecisiete intercepta Amos un mensaje en un canal de Youtube que decía voy a ser un tirador profesional en una escuela y aún así a pesar de las fotos de sus redes sociales en las que aparecía posando con armas y cuchillos y amenazando con matar aun así Nicolás Cruz no era sospechoso el agresor ha comparecido ante el juez hace menos de dos horas el magistrado ha decretado prisión sin fianza el acusado de diecisiete cargos de homicidio con premeditación los agentes investigan también sus vínculos con grupos nacistas blanco

Voz 0194 16:29 gracias Marta buenas noches buenas noches poco antes de empezar este programa Hora Veinticinco hemos podido conversar con Patricia que es la profesora española que imparte clases en el Instituto de Park Lane que tuvo que buscar refugio en el centro junto a sus alumnos para escapar del francotirador Patricia buenas noches

Voz 23 16:44 buenas noches gracias por hacer

Voz 0194 16:47 darnos cuéntanos qué estabas haciendo un cuando empezó todo dónde estabas

Voz 23 16:52 estaba en sí a una porque aquí los profesores tenemos a donde son los alumnos de los que vienen estaba en mi mi última clase era una clase de personalización es una especie de guardia mencionó a Guardian España entonces Nos estaban trabajando en sus tareas siguió trabajando en Mi en mi mesa cuando cuando de repente oímos la la alarma que suponíamos que era un simulacro de incendio o un drama por incendio

Voz 24 17:25 y entonces qué hicisteis pues en ese momento aunque nos pareció extraño porque habíamos tenido un simula

Voz 23 17:32 pero por la mañana y lo hagamos completado perfectamente con normalidad pues era muy extraño que diez minutos quedando diez minutos para el final de las clases hubiera otro pero claro tienes que obedecer y entonces puede pasar algo que sea real entonces salimos y salió todo el mundo de sus aulas profesores alumnos los juntamos muchísima gente en el pasillo hasta intentar evacuar hacia las zonas de seguridad que son están en el parque de profesores Mi zona pero cuando estábamos viendo ya las fuerzas de seguridad hay un miembro del staff empezó a gritar Código Rojo Código Rojo entonces

Voz 24 18:12 inmediatamente sí

Voz 25 18:15 sí

Voz 23 18:16 grité corremos hacia el aula

Voz 24 18:19 Hay mis alumnos siguió pues hicimos un

Voz 23 18:24 la carrera hasta llegar a al aula abrirla internos dentro oí

Voz 26 18:29 con la puerta bloqueada código rojo que significa

Voz 24 18:33 pues que puede significar lo que realmente luego fue sí que era que

Voz 23 18:40 a ver una persona abriendo fuego tirando

Voz 24 18:43 sí lo que significa realmente es que en ese código tienes que

Voz 23 18:48 bloquear todas las entradas que hay en las aulas y todos los accesos que puede haber ahí en el instituto bajo la tienes que meterte en tú a un lado y que esa puertas esté bloqueada para que nadie del exterior pueda acceder

Voz 0194 19:02 a vosotros os ciclos de códigos son

Voz 23 19:04 el horario que son evacuar pero en código rojo lo que tienes que hacer es meterte

Voz 24 19:09 en Aula

Voz 23 19:12 lo que puerta abrir bajo ningún concepto nadie

Voz 0194 19:16 vosotros os metáis dentro del aula bloquea la puerta en qué momento soy conscientes de que haya alguien dentro del Instituto disparando

Voz 24 19:23 qué tardamos varios minutos porque en ese momento yo vi que la cara de de del del staff

Voz 23 19:31 cuando estaba gritando código rojo no era la cara de un simulacro entonces perfiles que puede ser real pero lo que haces es reaccionar no pensar correr hay cuando ya pasan unos cinco minutos ya lo estamos intentando analizar over o contactar a alguien a través de los teléfonos o qué puede estar pasando entonces es decir bueno es que parece que es real porque ya es cuando empiezas a oír que hay coches de policía full era bomberos helicópteros y entonces ya sabes que eso no es mi una broma aquí ni una falsa alarma y que está pasando algo pero los números no sabíamos qué estaba pasando sabíamos que había algo pero no sabían

Voz 24 20:15 el que llega a escuchar vosotros los disparos no porque fue en un edificio colindante distrito muy grande hay más de tres mil alumnos hay casi tres mil doscientos

Voz 23 20:27 algo así entonces

Voz 24 20:29 tiene las instalaciones son enormes y varios edificios ustedes que por suerte en en ese momento parece ser que

Voz 23 20:39 no no lo sabíamos claro porque no sabíamos lo que estaba pasando pero todo ocurrió en otro edificio no el nuestro

Voz 0194 20:47 durante cuánto rato estuvisteis en el aula

Voz 23 20:49 en el aula igual fue una hora y media nada más entrar en el aula no nos pusimos los si estábamos místico alumno siguió en la exquisita para evitar cualquier que cualquier persona que pudiera pasar por ahí viera a través de la pequeña ventana que ahí vertical en la puerta a través de la cual se puede ver el interior del aula no todos si te pega hacia la esquina probablemente no se vea no se vea lo que hay entornos digamos hay inmensa acción estuvimos entre veinte minutos y media hora cuando ya mis alumnos tenían los móviles viendo la televisión local en directo hay intentando recabar información pues vimos que había alguien ya disparando ya eso era real ahí como no sabíamos por dónde andaba yo pensé que lo más lo más seguro era movernos de donde estamos a un pequeño almacén que tengo dentro del aula pero para esto teníamos que cruzar la estaríamos circulando toda la la habitación digamos no el aula hay entonces fuimos pasando uno a uno primer fue un alumno cuando ya estuvo dentro del almacén indicaba si no veía a nadie en el cristal que pasara el otro y así fuimos trazando los seis ya nos metimos en el almacén lo seis cerramos la puerta porque ésta se puede también cerrar y que alguien del exterior no puedan algo que tenga la llave maestra

Voz 26 22:21 sí sí es como una obra al final salís cuando aún cuando la policía os dice que podéis salir

Voz 23 22:27 salimos cuando cuando realmente la policía entró directamente en el aula que no hubo ninguna aviso por megafonía ha entrado directamente en el aula cuando estábamos metidos en el en el almacén preguntaron que estáis quiénes sois los que estáis ahí

Voz 24 22:49 eh

Voz 23 22:49 si estábamos bien si no había nada raro y que

Voz 24 22:53 no iban a abrir que levantará muslo

Voz 23 22:55 las manos de que siguiéramos la las órdenes fueron los que nos evacuaron pero en ese momento no habían todavía cogido a al

Voz 0194 23:06 al agresor tirador hemos escuchado el relato de tu madre Patricia que cuando se entera de lo que estaba pasando en el colegio ella dice que se enteró mientras leía hay tenía la tele encendida en silencio vio la alerta escrita te manda un whatsapp con el pantalla urgente y te pregunta Patrizia estás ahí ir tú le contestó tranquila dónde estabas en ese momento

Voz 23 23:25 sí fue en ese momento me acaban de evacuar había sido cuando justo no me evacuar de todo él sí Tutto a la zona que yo quería que ya estábamos más seguros que era una zona del parque de la entrada principal donde había más policías estaban el resto de o muchos de los de los alumnos y los profesores que estaban en las aulas de personas a la nuestra

Voz 26 23:51 en un momento fue cuando me escribió

Voz 23 23:54 hay Millás escribir cinco minutos antes estaba área de almacén

Voz 24 23:59 yo no sabría lo que hubiera podido decir

Voz 0194 24:04 cómo llegaste a dar clases en ese instituto Patricia cuánto tiempo llevas

Voz 24 24:08 pues llegó es de agosto sí esto es un programa que ofrece el Ministerio de Educación español es un convenio que tiene con los Estados Unidos

Voz 23 24:20 mamá programa

Voz 24 24:22 es distantes en Estados Unidos Canadá y Reino Unido en este año hay un entonces es un programa que es muy atractivo porque durante muy tres cursos durante tres años pues daba clases

Voz 23 24:41 no no el Instituto Americano

Voz 24 24:44 hay un vivir esa feria es llano

Voz 23 24:46 hola como la estoy viviendo dio del primer curso

Voz 0194 24:51 vas a seguir ahí sí

Voz 23 24:53 principio yo había dicho que si esa cuando cuando más números que son vean en este mes pasado en enero cuáles son sus intenciones mis intenciones ansiosas siempre seguir

Voz 24 25:08 por qué

Voz 23 25:09 yo estaba muy contenta estaba contenta con Mi con mis citó estoy contenta con mi servicio yo creo casa

Voz 24 25:17 que bueno cuando estás ahí

Voz 23 25:19 quizás muchas cosas por la cabeza no ahí no lo sé la verdad que ahora mismo no

Voz 26 25:26 por la cabeza pero no

Voz 23 25:29 no tampoco estas para pensar en nada

Voz 26 25:32 sí así claro Patricia yo te agradezco muchísimo que no sea

Voz 0194 25:37 has atendido en Hora Veinticinco aquí en la Cadena Ser

Voz 26 25:39 más gracias siempre suelen grande Dios me quiero entretener me

Voz 0194 25:44 hay mucho en esta cuestión porque hay muchos temas que comentar pero bueno si se reabre otra vez el debate sobre el uso el acceso a las armas en Estados Unidos Se reabre es fuera de Estados Unidos prohibió tengo mis dudas de si se reabre dentro de Estados Unidos pero en cualquier caso si se reabre Gonzalo esta vez topa con Donald Trump que ni siquiera nombrar las armas en la comparecencia de esta tarde y que todo lo atribuye a la salud mental de los estadounidenses

Voz 7 26:10 claro la patología nación del criminal es el recurso más fácil a que esas recurre pues pues desde siempre no del siglo XIX en adelante parece mentira que esto que esto vuelva a las armas sean legales no sólo permite que un loco era Susi sino que enloquece enloquece porque generó un fetiche un fetiche asociado a un militarismo que es un que es una salida para bueno para un cierto nihilismo adolescente que conversación te angustia con con esta necesidad de experiencias extremas lo penoso es que esa angustia adolescente porque el prototipo siempre es el mismo su nombre blanco normalmente de entre diecisiete diecinueve años identificado como marginado no ha a la ciudadela así en ese sentido eh y no pueda experimentar como normalidad lo que es una fase transitoria de la vida hay de esa época de del desarrollo personal que es compleja y que es normal pasar por ese tipo de de cuestiones no el problema es que se genera esto es una batalla legal pero también es una batalla es una batalla cultural de hecho que estas personas vulnerables tengan a la mano esa especie de estereotipo de anti héroe al que al que recurrir y que eso se pueda traducir en la compra de un arma

Voz 0194 27:25 en que tengan a la mano la posibilidad de comprar un águila real

Voz 7 27:28 de lo peligroso es un poco como pasa con ciertos radicalismos de radicalización es el Islam está también pensamos en los chicos de Del Ripoll como en buena medida las explicaciones que se dio no fue tanto de un ar fanatismo religioso sino una identificación con una serie de imágenes de héroes de videojuegos de películas de de una estética que les asocia ese tipo de violencia evidentemente la desinhibición del respeto a la vida tiene que pasar por otra serie de cosas no la exposición a ese tipo de de estereotipos y de idea de rasgos esculturas contemporáneas no es suficiente para explicarlo pero desde luego hace que las personas vulnerables

Voz 1071 28:03 tengan la mano esa esa reacción excesiva

Voz 0283 28:06 sí precisamente esta alusión que has hecho al terrorismo islamista y mí me hace cuestionar me cómo es posible que haya tantos medios dedicados a frenar a pillar a atender vigilado a los posibles terroristas islamistas con unos despliegues de todas las agencias con unas prevenciones con dista a dos con controles aeroportuarios podemos informar etcétera exacto sin embargo la impunidad con la que se permite que que los chavales cuales quiera compren un arma hay puedan entrar en un instituto ir a estudiar en Estados Unidos o como esta pobre profesora Patricia que demuestra una fortaleza impresionante yo no sé si seguirá con la misma

Voz 0194 28:49 quizá dentro de unos días cuando sea consciente de lo ocurre

Voz 0283 28:51 en Irak el ex al Instituto se ha convertido en una actividad de alto riesgo y es lo que se habla de lo que queda claro normal y posiblemente en unos días se puede derrumbar una persona así como cualquiera profesor o estudiante que exista un código rojo que les indica ya el protocolo para meterse en un armario en no abrir a nadie etc etc entonces nunca ha sido tan más cierto que ahora esta cuestión de la progresión de la violencia que implica la violencia la violencia genera más violencia tras cada matanza en los institutos Iván dieciocho tiroteos en este año dos mil dieciocho este es el tiroteo en número dieciocho Tras cada tiroteo hay más compra de armamento por efecto imitación puede ser por efecto defensa por efecto hay que estar armado Nos encontramos con una población la estadounidense que sólo representa el cinco por cien de la población mundial pero que tiene la mitad de las armas civiles en sus manos y un treinta porción están armados es una situación muy enfermiza no se puede calificar de terrorismo porque la calificación de terrorismo tiene otras consideraciones ideológicas etc pero desde luego no sé cómo no hay más medios enfocada dos a evitar este tipo de violencia dentro de los cuales desde luego si no se puede comprar lejía y clavos y ollas exprés por los terroristas islamistas que hasta eso está vigilado no sé cómo fatal fácil comprar un fusil de asalto

Voz 0554 30:24 el sí bueno no descubro nada si es que sí recuerdo que el origen de de la facilidad para tener armas y comprarlas en los Estados Unidos se deriva de que como consecuencia de del origen de ese país se considera un derecho más como el derecho a la propiedad o al derecho a la libertad de presión

Voz 0194 30:43 el segundo me tienes que tener armas no por qué

Voz 0554 30:45 los Estados Unidos fueron fueron construidos como nación con un espíritu de frontera en el que ciudadanos privados ejército por la policía no existía pues ocupaban ocupaban terreno territorios que que estaban Guillermo se estaban deshabitado porro por nativos muy poco poblado y entonces la consideraban que era un derecho tener el al tener un arma pero claro es que ya no estamos en el siglo XIX y además es que es que además los Estados Unidos tiene yo recuerde tres cuerpos policiales de una grandísima impartida la Guardia Nacional la policía y luego la policía hace cada uno de los estados es decir que a la diga al al al ejercicio de la violencia y al uso de las armas que durante el siglo XIX tuvieron lo ciudadanos como personas individuales le ha sustituido el ejercicio de la violencia controlada por la ley del estado de los cuerpos del Estado propios de un Estado moderno entonces claro se yuxtaponen dos cosa que ya están teóricamente debe la practica deberían estar enfrentada que se puso arbitrario de la de un arma de fuego por un ciudadano a pie con la existencia de unos cuerpos armados que son los que con arreglo las leyes pueden utilizar la la la fuerza la violencia ahí esas armas que es lo que estamos viendo pues que al final ese derecho que fue derecho y que yo creo que ya no es tal derecho lo que permite que se hace accedan con facilidad al a la compra ya al uso de armas personas que no tienen el equilibrio me tal que se requiere para utilizara para utilizar un arma del mismo modo como acaba de recordar Berna hay también Gozalo ese es muy exigente a la hora de vender determinados productos que no son necesariamente armas sino que puedan contribuir a la elaboración de expresivo sin embargo sorprende que no exista un filtro y un control del Estado sobre el perfil de la persona que pueden tener acceso a la compra de armas yo he estado porque una la cosa que hacemos todo extranjero Ono muchos extranjeros cuando visita en los Estados Unidos que en Phoenix en Arizona corazón de el oeste y tal pues yo quise ver una tienda de ese espectacular esto

Voz 0194 32:53 cómo cómo puede llegar a una mercería o una

Voz 0554 32:55 la perfumería todos los frasco debe de colonias y de arbitraje

Voz 0194 32:58 es una cosa impresionante

Voz 0554 33:01 tu identidad no sé qué cosa más que otro licencia de conducir por lo está unido unos ciudad identidad it firmas ahí una cosa te compras un revólver Magnum de esos impresionantes cita caro te quedas perplejo

Voz 0194 33:13 lo que está claro es que este debate volveremos abrirlo otra vez porque habrá seguramente lamentablemente algún otro caso de este tipo después de haber escuchado hoy a Donald Trump pues evidentemente el debate se va a quedar hablaba escuchábamos antes al congresista demócrata hablar de inacción pues bueno condona Donald Chamakh frente a la inacción parece ser que se va a perpetuar te voy a Luis de Guindos porque parece lejos de tirar la toalla a pesar de que los grupos de la Eurocámara han dado la espalda a su candidatura para la vicepresidencia del Banco Central Europeo escuchen

Voz 6 33:45 ayer lo que era una reunión informal buenos decirlo estábamos coordinadores de los diferentes grupos de los entre los políticos Ibarra yo creo que lo importante vuelos repetirlos en la reunión del día diecinueve y veinte Eurogrupo y Ecofin después ya lo que es la la la la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo

Voz 27 34:02 a ellos sigo sido optimista como les ha dicho en los últimos días el ministro de Economía respondía así a la prensa después de que el Parlamento Europeo confirmara su preferencia por su rival por el irlandés Philip Lane estrictamente a la Cámara no es vinculante pero desde luego no es el mejor comienzo para la carrera europea de Luis de Guindos corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 34:22 tanto por Philip Lane el Europarlamento ha dado alas a la candidatura irlandesa cuyos representantes a nivel diplomático han confirmado ya la Cadena Ser que no va a retirarse lo que si no se modifica en la reunión del lunes por la tarde implicara forzosamente tener que ir a un Bhutto no era el escenario del ministro De Guindos tampoco el escenario de su partido para esta elección en la que el PP acepta que se ha quedado solo es decir sin otros apoyos españoles por lo que critica a todos los partidos es legal

Voz 28 34:55 qué tal anule sorprende muchísimo que los españoles son de otros grupos como como ciudadanos que están en la comisión no solo

Voz 29 35:06 no estuvieran y fueran a la colusión sino que además lo apoyaron en ningún momento

Voz 28 35:11 no por supuesto la posición de Urtasun de Los Verdes

Voz 0738 35:17 Gabriel Mato era el representante del PP en esta reunión del PP español una reunión planteada como un primer ensayo informal sin capacidad de decisión y que se ha convertido en el primer problema grave para esta designación

Voz 0194 35:31 bueno es representante del PP ha de deslealtad pero lo cierto es que ha convencido más a ya nos lo decía ayer Griselda Pastor por lo que se percibía la salida de esos dos exámenes que bueno los eurodiputados parece ser que les gusta más la candidatura

Voz 0283 35:46 de del irlandés sin embargo no van a triunfar pues los los gobiernos lo que demuestra primero la carencia de de democracia en la Unión Europea porque la soberanía popular que es la que está representada en el Parlamento puede hablar pero nadie la va a hacer Nico por eso la primera conclusión y la segunda es bueno habría muchas conclusiones pero la segunda importantes la ineficacia la ineptitud del Gobierno y de la diplomacia del Gobierno a la hora de de organizar las cosas porque si quería trabajar esta esta candidatura que lo primero que había tenido que hacer es a negociar con los partidos locales nacionales y luego negociar en Bruselas estas cosas en negocian creo que la representante flamenca que está en el grupo al que pertenece Ciudadanos en lugar de llamar a Ciudadanos ha llamado a alguien del equipo de Puigdemont para ver qué hacían no sé si conocéis verdad sí sí lo he leído antes de venir es decir no está trabajado ni con los partidos españoles ni lo digo en las representaciones de los partidos

Voz 0194 36:50 la Unión ha trabajado con nivel de ministro a nivel de a nivel de Gobiernos habrá español que como al final la última palabra la tienen los gobiernos sí

Voz 0283 36:58 desde y luego también quisiera destacar que estamos vendiendo las ideas los principios a cambio de un puesto que beneficia a un partido que es el Partido Popular y me explico el apoyo supuesto de Alemania que nos va a dar a De Guindos es a cambio de que nosotros apoyemos de luego de luego a Weidmann como presidente del Banco Central Europeo para sustituir a Draghi este señor es contrario completamente la política de estímulos a la política de Draghi que salvó a España es decir estamos a favor de un cambio absoluto de paradigma en el Banco Central Europeo a cambio de colar a nuestro ministro del PP IS interés partidista que nubla el la acción del Gobierno unido a la ineficacia absoluta de su diplomacia y de su capacidad de pactar pues nos pone de nuevo ante el espejo de lo que estamos viviendo que es la inutilidad absoluta del Gobierno

Voz 7 37:52 estoy completamente de acuerdo con Bernanke evidencia dos cosas la falta de democracia interna de la Unión Europea y la incapacidad del Partido Popular de generar una cultura de la negociación del pacto de la transparencia el caso es que si si lo que se buscaba con nuestra designación no era imponer una determinada ideología que pudiese jugar en favor de España sino una cuestión algo así como de la autoestima nacional que es algo que parece mentira que todavía estemos en esto no es verdad que desde que en dos mil doce en plena crisis europea se rompió una especie de pacto no escrito y es que en el Banco Central Europeo tienen que estar representados en los carros los cuatro grandes países de la eurozona no France en Alemania Italia y España nosotros perdimos el puesto es verdad que es recuperar una cierta naturalidad pero hay una obsesión muy española en demostrar que somos de los grandes que nos quieran estar allí no hemos tenido grandes representantes políticos grandes comisarios y en los últimos años no es así por incapacidad que si eso era lo que Obús estaba Moon Team ha vuelto como un boomerang la bofetada no porque vuelve el fantasma de la incapacidad de la inferioridad técnica no vamos a parece que De Guindos va a conseguir el puesto que España va a ser reconocida esperemos

Voz 0194 39:03 me parece no faltaría que no lo tuvieran miedo

Voz 7 39:05 lo que se sabe de los movimientos de palacio pero lo que ha quedado claro es que los eurodiputados creen que técnicamente está mejor capacitado el otro de tal manera que al final nos devuelve un poco el complejo de inferioridad en lugar de subirnos la autoestima

Voz 0283 39:19 sí pero es verdad perdona se toca Emilio pero es que es verdad que técnicamente está más preparado el otro el irlandés porque porque es lo que se pide es un perfil técnico y eso está muy subrayado no un perfil político que es el que presa

Voz 0194 39:32 Guindos incluye además ir con la insistencia de Guindos de permanecer en el Gobierno hasta hasta el último momento pero destacó no

Voz 0554 39:41 yo yo creo que que el de opinión modestísimo el Gobierno debía haberse preguntado cuál es realmente el perfil que se que se espera que se pide de un candidato para ser vicepresidente del Banco Central Europeo que son perfiles fundamentalmente técnico o puede tener también un componente político porque

Voz 0194 40:00 doscientos es un técnico olvidemos escénico

Voz 0554 40:02 parcial del Estado que es el cuerpo de economistas el estado más importante que además aprobó la oposición creo recordar con el número uno pero también es miembro de un Gobierno con altísimas responsabilidades económicas pero es que el tipo de especialidad que se espera en un vicepresidente del Banco Central Europeo tiene que estar más vinculada con la banca que con la gestión económica propia de un ministro de Economía aunque también está vinculado no porque creo recordar que el candidato irlandés exgobernador

Voz 0194 40:32 el gobernador del Banco Central Europeo del banco centímetros

Voz 0554 40:35 en Irlanda por lo tanto se mueve con seguridad en ese en ese terreno no ven España por muy brillante que sea un economista sino ha trabajado en un banco muchos años y tiene experiencia bancaria ningún consejo administración del banco grandes o medianos lo llevan de presidentes y cuando hemos tenido políticos justo con buena formación económica que han accedido a la presidencia de bancos y estoy hablando de Bankia pues hemos visto que es lo que ha ocurrido una cosa a saber economía y otra cosa es saber banca que eso es un negocio muy muy concreto por lo tanto yo no sé si el si el Gobierno ha bueno parece que no iba a decir retóricamente no se parece que el Gobierno no ha ajustado bien el perfil de su candidato quizás con lo que ha hecho la gestión con los gobierno yo no afirmaría que esto se produce como consecuencia de su nombramiento se produciría como consecuencia de una falta de democracia en en el funcionamiento la Unión Europea porque los gobiernos que en principio parece que le darían su apoyo a De Guindos son gobiernos elegidos democráticamente por lo tanto no es sólo una cuestión de gabinetes cuestión de de conspiraciones cabildeo ser las alturas sino que es una negociación con Gobierno salido de las urnas en cualquier caso yo creo que en España hay personas que tienen una gran capacidad técnica y experiencia en el tema bancario que podían haber ido indoor pues como otros políticos convocaran Khalid cualificación política hay profesional han sido comisarios pues podría esperar su turno para un puesto en el que el perfil político pues pues había más que aquí

Voz 0283 42:04 sí hombre es que los gobiernos han sido elegidos democráticamente por supuesto faltaría más pero que esto es un fruto del cabildeo entre esos gobiernos sin ningún

Voz 0194 42:13 no no ya no les vemos pero siempre les quiero decir que tenemos una figuración de democracia europea que es prácticamente decorativo

Voz 8 42:23 el Parlamento Europeo de que el Gobierno francés Alain Bernard ofreció al Gobierno alemán

Voz 0194 42:29 pero eso sí instituciones europeas y el funcionamiento de la Unión Europea está marcado absolutamente por los gobiernos y se demostró el harakiri

Voz 0554 42:37 que no existe una soberanía europea bueno pues

Voz 0194 42:39 claro claro eso lastra los viernes

Voz 0283 42:44 que los gobiernos de cada país no estén elegidos faltaría más pero que una vez una vez elegidos manda Alemania es decir Europa es

Voz 0194 42:52 pues aquellos que podemos como

Voz 1 42:54 no hubo que jugar contra entre ganar a Alemania

Voz 0283 42:58 me interesa es pero pero bueno quería destacar también otra cosita Illes el espectáculo que estamos dando en España que forma parte de todo este desastre a propósito de Guindos me estoy acordando de cómo ayer el ministro Montoro récord decía que no importaba no tener presupuestos varios años seguidos y hoy Guindos le ha corregido o sea un puesto él diciendo que no que es una prioridad el presupuesto este es este país donde dos ministros de la esfera económica se contradicen en algo tan esencial como para derribar un Gobierno en en cualquier otro lugar entonces realmente no son conscientes del espectáculo deplorable que están dando cada día

Voz 7 43:39 el la contradicción que que ha incurrido el PP en relación a lo que comentaba es la Unión Europea es una democracia que funciona por el cabildeo de los gobiernos elegidos democráticamente a nivel nacional la negociación el Cabildo claro

Voz 0554 43:53 efectivo claro pero pero lo que estamos reclamando en el Parlamento aquí no se puede calificar llamando al eritreo cuando se hacen

Voz 7 43:59 el Gobierno contra transparencia pero han se han sido elegido a nivel nacional en cambio el Partido Popular la de Acción Española del Partido Popular ha de desobedecido la la la norma del Grupo Parlamentario Popular porque ha votado para conseguir el apoyo de Francia a favor de que haya una circunscripción única una serie de de escaños en el Europarlamento que votemos todos los europeos es decir que en España estemos votando a un eurodiputado pues procedentes de Lituania procedente de Francia con qué finalidad pues que haya una democracia propiamente europea una representación europea y no solamente una representación nacional lo ha hecho para conseguir el voto de Francia pero esa es una medida que tiene la vocación de conseguir un tipo de soberanía propiamente europea no por delegación nacional en primer lugar y lo segundo claro esto también dice mucho de nosotros mismos en otro sentido que no he visto mucho cuando se habla ahora de que si España es una democracia calidad o no yo creo que es una España y una democracia con total garantía Si esto creo que es difícil discutir la gran problema de la democracia española es cómo se eligen las elites los mecanismos de selección de las élites para los altos cargos están basados en la cultura del amiguismo del posicionamiento de la persona que va a favorecer las medidas que se imponen desde un cierto centro de poder sino de la persona mejor adaptada al puesto en la casi total ausencia de concursos transparentes etc etc etcétera Esto es la videncia vamos a Europa y creemos que esto

Voz 1510 45:25 trabajemos nosotros efectivamente

Voz 0554 45:28 lo de las el y tiene claro pero el Parlament el con el la Constitución apoya la dice lo dice taxativamente no recuerdo el artículo pero lo dice taxativamente que los partidos políticos tienen que tener un funcionamiento democrático

Voz 0194 45:39 eso es y eso no se ha desarrollado en un partido que es una asignatura reglamento va a alumbrar en las regiones

Voz 0554 45:46 sí pero es que una una ley de partidos en España y en el resto del mundo salvo situaciones muy excepcional no nos engañemos los equipos dirigentes de los partidos tiene una grandísima influencia una grandísima influencia o a través de las organizaciones intermedias o cuando el gran líder se dirige directamente a las bases consigue por la vía plebiscitaria que lo cosa que inventó Napoleón un ser ratificado de manera que el funcionamiento los partido es el que es Hydro que se trata es de que los ciudadanos con nuestro voto castigue hemos cada vez más

Voz 0283 46:17 en el caso como se trata de cambiarlo quiero decir que ese sí ese funcionamiento de los partidos quiero decir que lo de esta es describiendo perfectamente cómo es mi ambición la ambición yo creo de de muchísimos españoles

Voz 0194 46:31 a este sobre la tuya es que no se puede regenerar la democracia para que los pesos requiere una política no leyes no nos engañemos Bercy voluntad política para cambiar las leyes para que eso sea posible pero de momento ni lo uno ni lo otro

Voz 1 46:45 cinco un motero aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 30 46:53 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 14 47:07 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya está aquí el País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 0194 50:26 cincuenta minutos de la noche Nobel cincuenta en Canarias hoy de nada sí me Emilio Contreras Berna González Harbour Gonzalo Velasco y vamos a volver al tema de inicio lo que les contábamos a las diez porque parece lógico pensar que el atasco parlamentario que arrastra esta legislatura se deban al contagio de las maneras políticas del presidente del Gobierno los tiempos de Mariano Rajoy ya saben más partidario de la espera que de la acción se han instalado en él Senado y el Congreso Rajoy y sus ministros y el Partido Popular no saben moverse sin mayorías absolutas o no quieren sumen las disputas con otros partidos políticos por ejemplo conciudadanos y así nos encontramos con decenas de leyes paralizadas y sin presupuestos Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 51:05 hola qué tal buenas noches Mar Ruíz buenas noches

Voz 0283 51:08 qué tal Andes mar la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 0194 51:10 organizado un almuerzo informal con algunos diputados para abordar precisamente este tapón legislativo sabemos que ha pasado en ese almuerzo

Voz 1441 51:17 bueno que han sido dos horas a puerta cerrada después Ángels pues la verdad es que muy poca información por no decir ninguna está claro que se impone el silencio y la discreción sobre un encuentro del que la mayor parte de los portavoces se ha marchado precipitadamente vamos nos han dado esquinazo a los periodistas alegando que tenían compromisos llegaban tarde a coger un avión en público sólo ha atendido a los medios el representante de Ciudadanos Miguel Gutiérrez para calificar el encuentro como una positiva tormenta de ideas para intentar agilizar el trabajo parlamentario según las fuentes consultadas por la SER no ha habido avances de acuerdos concretos más allá de poner en común las quejas de algunos grupos de la oposición y que de la presidenta de la Cámara Ana Pastor les emplazará