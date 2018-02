Hora 25 (15/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 indicaciones en el boletín que no están de acuerdo con sus crisis pero me parece a mí que también otros partidos y ciudadanos evidentemente también el PSOE hasta cierto punto pues bueno tener esa posibilidad de bloquear en la Mesa no la ven pues con malos ojos no y entonces entre unos y otros todo el mundo habla de que tiene buena voluntad y de que hay que poner límites como lo que proponemos nosotros que no pasen más allá de dos meses las las prórrogas que se pueda dar a las enmiendas pero lo cierto es que luego entre que yo quiero este matiz dio otro nadie se pone de acuerdo porque fíjese si nos juntáramos

Voz 2 00:36 como usó de Podemos

Voz 1 00:39 los pequeños digamos si nos ponemos de acuerdo yo creo que podríamos forzara la mesa que tuviera que arbitrar otro mecanismo porque somos mayoría en la en la junta de portavoces sin embargo yo bueno yo lo he intentado personalmente pero ha sido imposible llegar a un consenso

Voz 0194 00:57 necesitaba guste ciudadanos yo no sé si piensa que en las últimas tiranteces que al menos han escenificado PP y Ciudadanos el Gobierno de ciudadanos bueno puede servir para dejar al PP sólo en el bloqueo

Voz 1 01:11 ah no no esto en estos son son un equipo son un tándem absolutamente como como en otras cosas no yo creo que es más creo que usado a usted la palabra escenificaciones

Voz 3 01:23 como si no y eso exactamente eso no

Voz 1 01:27 parece que lo que hay es mucho mucho teatro en una carrera hacia la conquista de un de un electorado o no el yo creo que ha hecho una identificación de de cierto electorado Ciudadanos ha decidio quedó ir a por esa sector Hinault por otro bueno pues ahora digamos que al menos en lo que es la la palabra en los gestos pues está elevando el pues es bueno pero luego Booth a la hora de de poder dejar tramite a iniciativas por ejemplo de grupos como el mío me parece que no van a estar muy muy entusiastas no yo creo que incluso se anuncia que quizás y una de nuestras iniciativas la referente a la ley mordaza quizás se pueda levantar ese ese veto pero yo creo que más bien es un poco a la reacción de de la sesión de esta semana en la que ante las acusaciones es decir que lo digo con una sonrisa hay entre comillas de connivencia

Voz 4 02:26 el PP con el PNV pues el

Voz 1 02:29 Pepe le acusó de haber votado favorablemente a nuestra iniciativa creo que estuvieron no pero bici hicieron que saliera adelante nuestra iniciativa sólo la ley mordaza y entonces supongo que esto es una especie de pequeña venganza pues ahora lo que

Voz 5 02:42 pues yo creo yo creo que es una mera

Voz 1 02:44 no podemos decir que esa actitud se vaya a acabar bien muchísimo menos flamenca una piña déjeme que sí

Voz 0194 02:49 escuchemos la respuesta que Albert Rivera dado a las palabras del presidente del PNV Andoni Ortuzar que ha comparado a Rivera con Berlusconi y Rivera le contestaba así en los pasillos del Congreso

Voz 6 02:59 bueno los los Ciccone Sabino Arana del cuponazo que no que no nos pueden dar muchas lecciones de igualdad y de solidaridad no yo no está preocupado porque sabía que se Ciudadanos ganó las elecciones pues los privilegios y los chanchullos que ha hecho con Rajoy por no lo van a poder hacer con nosotros no porque defendemos la igualdad de todos los españoles y un modelo de financiación justo para todos no sólo para unos pocos no

Voz 0194 03:18 yo creo que lo más amable que les ha llamado ha sido chicos

Voz 4 03:22 si no que tener somos

Voz 1 03:23 poquito más está Judith todo parece digo que es lo más amable que les

Voz 3 03:26 Hadid cada cierto sí bueno pero este obras

Voz 1 03:28 así es la mirada a mí no me extraña este hombre este hombre no entiende la política como un lugar de encuentro y como un lugar en el que puede haber diferentes en el que puede haber mayorías que sean diferentes y a partir de ahí sabiendo cuál es la realidad social puedes intentar llegar a pues a una solución no intermedia una un bono dejarse pelos en la patera este hombre es absolutamente populista e lo único que voz busca es el voto por el voto no es una persona de sinceramente no sé si es que no es un partido político de fiarse lo puede decir todo el hemiciclo no es que tenga una ideología sobre esa ideología pivota cuantas veces le ha dejado incluso al Gobierno que sí que lo ha presentado siempre no al Gobierno le ha dejado bueno pues con con con con una intención comprometida en vísperas sí su voto porque ha visto que los medios de comunicación se criticaba porque detectaban las encuestas que sonora popular no entonces bueno pues es de esas palabras de de de igualdad etcétera etcétera eh bueno de acusaciones que en las que luego no acaba de concretar porque este hombre eh

Voz 2 04:39 es que tampoco tampoco ni

Voz 1 04:43 Niza informa como se debería informar no de las cosas porque creo que no me interesa por ejemplo bueno ha estado diciendo también no que estaba proponiendo por parte del Partido Nacionalista Vasco un referéndum de de autodeterminación porque vamos a seguir la eh el el camino desde los catalanes de de bueno es que este hombre no sea leído primero porque no no es su costumbre pero segundo porque porque tampoco le interesa hice se leyera el documento pues vería que no se hace ninguna mención a eso no pero bueno les sirve para para acercar las aguas yo sinceramente desde ese punto de vista pues quizás algunos muchos ciudadanos españoles puedan ser sentirse atraídos por esas esas hipotéticos principios de igualdad pero lo hay en realidad lo que predica el lo que anuncie lo que vaticina el señor Rivera es confrontación pura y dura cuando la bala que trae le gusta hablar de supremacía no tiene ni idea de lo que habla pues habla de un supere es machismo de aplastar incluso derechos es una minoría tengo unas minorías que pueden ser mayorías políticas en determinados lugares entonces a mí ese tipo de de de política de anular al al al que no piensa como tú a mí nunca me ha gustado sinceramente desconfío mucho de él

Voz 0194 06:02 a una última pregunta porque el Gobierno ya ha anunciado que piensa prorrogar los presupuestos sino consigues sacar las cuentas para este año el voto del PNV es clave como anda las negociaciones yo no sé si recientemente han hablado

Voz 1 06:13 no pero fíjese es que la pregunta debería ser para Albert Rivera

Voz 3 06:18 porque este señor anuncio que voy a llegar

Voz 1 06:20 a un acuerdo con el Partido Popular no ir después de las después de las para presupuestos y después de las elecciones catalanas viendo las encuestas y seguramente pues algunos labrar animado eh pues gente del mundo no sólo de los remedia sino gente el mundo económico etc porque también pensarán que este señor pues es mucho más y más de plastilina para conseguir determinados objetivos de lo que pueda ser puf parte de más éxito a Pepe no y es que ha hecho Rivera pues dar un paso atrás y su palabra de nuevo no sirve tira la caducidad del yogur porque dijo que había cerrado los presupuestos de y ahora dice que no y ahora está sacando otras reivindicaciones realiza en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con que dimita una una zona de BP etc etc entonces lo primero que habría que preguntar yo creo que esto es lo que más le preocupa el bebe si tiene un acuerdo o no con Ciudadanos que en estos momentos no lo tiene y a partir de ahí bueno pues pues no lo sé yo espero que en ciento cincuenta y cinco todo el mundo le entre el sentido común desaparezca la de Cataluña que la cosa se normalice y bueno Si es que el Gobierno precisara de nuestros votos podríamos entrará a negociar no sé si llegaremos a un acuerdo pero intentaremos hacerlo de buena Libby intentando intentando llevar al gordo porque sí creo que es verdad que a todos los tener unos momentos de incertidumbre como esta todos los gobiernos ya todos a un sistema político lo conviene una cierta estabilidad no pero pero la pregunta no no va dirigida al PNV está va dirigida a este debería ser difiera este gran patriota defensor de la igualdad hay que bueno parece que no tiene mucha palabra que donde dice digo digo Diego y en estos momentos le ha dejado con

Voz 7 08:05 ah bueno

Voz 1 08:05 el a Montoro yo estoy seguro que la reacción de Montoro del otro día no era porque estuviera pensador PNV el PNV ya sabe cómo va a actuar es Eloy siempre habla muy claramente habló de ciento cincuenta Lingus sabe que eso es lo que hay el problema es que no sabe exactamente con qué carta quedarse el presidente Rajoy el ministro Montoro con Albert Rivera de sus chicos

Voz 3 08:25 Aitor Esteban muchísimas gracias como siempre por atendernos a vosotros hasta luego hablábamos antes hablábamos Emilio de la poca capacidad de negociación yo no veo el horno como para negociar

Voz 8 08:40 no ni ahora ni el día siguiente de las elecciones preside

Voz 0554 08:45 de momento no hay un panorama parlamentario que permita montar una un una mayoría estable eso es una cosa evidente no y además esa incapacidad para el pacto y para el entendimiento está en nuestra historia no quiero parecer pesado pero a ver qué es lo que pasó en los años treinta y a principio de siglo con el fragmento la fragmentación de grupos parlamentarios en las Cortes tanto el renal Alfonso XIII como la segunda Liga veinte años entre el año dos mil veintitrés cuando promueve Vera dio el golpe está hubo XXXIII gobiernos veintiún años en cinco años y dos meses de de la República excluyo lo los ciento tres de la guerra Trailer de hubo hubo diecinueve gobiernos por qué porque había veintidós XXXIII grupos parlamentarios en la corte llamaran capaces de ponerse de acuerdo y aquí hay unos cuantos aquí hay unos cuantos menos pero el empecinamiento es el mismo el empecinamiento es el mismo y en este momento en este momento lo que ha ocurrido es que Ciudadanos se ha crecido por el resultado electoral sobre todo las encuestas no eso electoral de Cataluña eso lidiar la dio mucho ánimo y luego las encuestas

Voz 9 09:52 y si yo creo yo creo

Voz 0554 09:55 que la subida de Ciudadanos y la la bajada proporciona de el Partido Popular se debe a que un electorado del Partido Popular que hace tiempo antes de las elecciones generales ni medio estaba harto del Partido Popular en las encuestas decían que querían votar al partido de Ciudadanos a última hora le daba miedo porque porque estaba enfrente podemos tenían miedo de una coalición de izquierda liderada por Podemos cuando han visto en las encuestas que podemos Illa posibles coaliciones izquierda que si dieran no tienen ni de lejos la propiedad de mayoría absoluta entonces ya carente de miedo muestran cuál es su intención de voto que sería a Boñar hacia no pero no va a haber presupuesto hasta que los catalanes lo partido separatista se pongan de acuerdo con un candidato que reúna los requisitos de la ley intentó cese forme un Gobierno por lo tanto deje de aplicarse el ciento cincuenta y cinco en doce hay presupuso Bernardo Bueno

Voz 0283 10:50 cariz que están tomando los acontecimientos después de escuchar a esta entrevista y antes a Rivera que hablar de los chanchullos da pavor da pavor realmente el el cariz que está tomando todo no por un lado el bloqueo en Cataluña que impide de efectivamente como dice Emilio que aquí se desbloquee los presupuestos y otras cosas por otro lado el dibujo de una realidad en la que por un lado tenemos a los partidos tradicionales PP PSOE digamos que sin discurso sin sin potencia sin sin ningún tipo de de recursos para desatascar la situación pero a los partidos nuevos Podemos no es el momento de analizar pero todos sabemos de qué pie cojea que son varios pero Ciudadanos en la pintura que ha hecho Ortúzar era no Esteban peores

Voz 8 11:40 de Esteban la piedra no hay que esconder sí es

Voz 0283 11:43 me ha recordado un libro de Claudia Piñeiro de que seamos las maldiciones un autor Argentina estupenda que dibuja en este libro es un thriller pero es un thriller político eh el nuevo tipo de partido que se construye a partir de las encuestas no y que ha derivado pues en en Macron en Francia Macri en en Argentina o que podría ser el modelo Rivera en España es decir un tipo de partido sometido en que no parte de unos principios de unas ideologías previas sino que está concentrado en las encuestas y en Fabra a caer el mensaje conforman las encuestas no digo que yo suscriba esto para nada pero el retrato que ha hecho desde luego da pavor da pavor que se consideren así los unos a los otros en lo que respecta al Parlamento que bueno pues yo creo Ana Pastor ha tomado esta iniciativa que que estáis contando de comer Hoyo de reunirse hoy con los portavoces de grupos parlamentarios pero eso es lo

Voz 3 12:37 está haciendo con una mano con la otra lo que no está haciendo es llamar a Génova o Moncloa que es donde de verdad atascan las cosas es decir el Partido Popular está con una mano haciendo que desatascan el Parlamento ya hemos visto cómo lo ha explicado muy bien la compañera no avanza pero con la otra mando en Gando realmente como ha dicho y Ciudadanos porque no no agitan la situación porque está cada uno pensando en su electo

Voz 10 13:05 por Alice si unimos las las explicaciones de de los mecanismos del bloqueo parlamentario de la compañera de corresponsal parlamentaria con con bueno con el Parlamento la verdad es que espectacular en al menos en su franqueza no de Aitor Esteban encontramos una buena clave de lo que está pasando fijos va a ser la legislatura en la que se iba a gobernar del Parlamento

Voz 11 13:28 los ciudadanos será abanderado de esa de esa idea

Voz 10 13:31 Ciudadanos por un lado está bloqueando que existan presupuestos solamente a condición de que dimita una senadora vamos de que de que le retiren el escaño Pilar Barreiro pero por lo demás todo el aparato legislativo de la legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular seguiría totalmente invocado es decir parece que para ciudadanos todo tiene que cambiar pero en realidad nada cambia al mismo tiempo sin que porque claro esto no es tan fácil enterarse no a través de la Mesa del Parlamento mediante las prórrogas en periodo de enmienda bloquea cualquier iniciativa de cambio de tal manera eso decía antes en la entrada lo de la legislatura trampolín no ellos aparentan que son los que están frenando al Partido Popular porque esto es inaceptable cuando en realidad la única condición es la de que la senadora nos no siga en su escaño pero en realidad están permitiendo que todo siga igual osea es un cinismo absoluto para catapultar se lo único que hacen es bloquear dejar que todo que todo siga igual y además es un error porque aunque consigan un éxito electoral

Voz 8 14:38 Rivera Nos Macron Magro

Voz 10 14:39 no es el resultado de un sistema segunda vuelta el miedo a Le Pen pero Mc sirvieran nunca o conseguir una mayoría

Voz 0283 14:46 sistema de partidos mucho más democrático que hablábamos antes de la democracia interna de los partidos

Voz 10 14:51 claro claro Arana

Voz 20 16:51 un

Voz 22 16:57 no

Voz 23 16:59 a Torres buenas noches buenas tristes noches sí que empiezas bien al menos con la mosca éramos cuenta es la noticia pero hoy empiezas bien con la música pues adelante

Voz 8 17:12 eh

Voz 24 17:15 eh

Voz 8 17:17 son los dedos de Maria João Pires entonces cuando fui al Auditorio Nacional que eso fue el martes te acordarás pero muy contento y no había visto la última página al que dice que se cancela mayor el con el concierto de eso quieres claro porque ha decidido dejarlo esto es la anunció en diciembre pero yo no sabía que ya quiera de verdad porque es gente que anuncia que se va ir nunca no se va nunca hará cómo estás como como hacen las grandes tocar cuando quiera eso que poder traer a pesar de que mi primer concierto de piano de los pocos que ir

Voz 25 17:58 mi madre me pareció opinado debía no fue de Maria João Pires en Lisboa empezó tocando cuando tenía cuatro años ahora tiene sesenta y tres y es un fenómeno José fin una mujer

Voz 8 18:15 en la Historia del arte es un nombre quién mira siempre mira no hombre mira a la mujer como objeto del deseo no Kostunica en definitiva eso es lo que vemos casi siempre en la pintura clásico y ahora por ello Paloma navales que pone en el Thyssen de Madrid manipula la imagen la descompone descompone esa mirada de del hombre en el jardín de la memoria en una exposición de una de las pioneras de las instalaciones multimedia

Voz 13 18:45 el futuro has visto que ahora lo sustituyen por para hacer el amor para querer lastra para vivir con ella son calidad son más inteligentes que nosotros y que ello importa es como una venganza vasos sacar los pies del tiesto y que suplen

Voz 8 19:08 bien había mucha gente no en la realidad más gente dos Raquel García estoy leyendo un libro impresionante el de Andrés Barba me dijiste que estaban cantar República luminosa no tienen Premio Herralde de Novela es lo que pasa tiene ciento setenta y tantas páginas de dije lo pim pam pum Pim pam pum y de repente me encuentro con cosas como en cierta ocasión leí que el verdadero descubrimiento de Hitler tras la primera Guerra Mundial no fue como suele pensarse el de que podía canalizar la furia y el resentimiento de una nación para embarcarse en un proyecto delirante sino algo minúsculo y casi banal que la gente no tiene vida privada que los hombres no tienen amantes se quedan en casa a leer un libro que en realidad la gente está siempre dispuesta a las ceremonias las concentraciones en los desfiles ahora que es buenísimo es buenísimo entonces estoy leyendo y releyendo una leyendo luego pasaban de los divos son buenos que tienes que para detrás para adelante adelante a ver si lo digo bien porque siempre me meto trabó la lengua Berlinale lo he dicho bien sesenta y ocho años lleva hay diecinueve aspirantes dicen que muchos cine europeo dicen también que mucho cine de autor que hay que digo yo que quién dice eso de cine de autor que querrá decir que no es comercial que no es los

Voz 25 20:17 pero luego los las película siempre tiene un autor sean malas sean buenas hubieran comerciales sean menos comerciales imponen

Voz 8 20:25 auto sí pero a mí me gustan las películas de verdad de autor las otras ya de si me interesan tanto Bono Marcelo Martínez si es un paraguayo presenta las herederas que son dos mujeres mayores de familia de dinero de Asunción arruinadas una de ellas acaba en la cárcel por fraude porque no tienen dinero y la otra debe hacer de taxista para mujeres adineradas y de repente aparece una mujer joven yo espero poder ver pronto diversas Lejeune la tienen este fin de semana el Fin de Semana de Cine a ver si lo consigo Bono voy con una cosa muy complicada vale sí pero tiene muchos seguidores ya además a mí me gusta porque rompe es un rompedor de cabeza y rompedor de esquemas niño de el lo has traído algo no trabajes espacio saca el veintitrés de febrero hubo un disco se atrinchera en la contracultura para ofrecer una antología del cante flamenco heterodoxo mezcla Manuel de Falla Crumb Mikel Laboa Shostakovich Tim Buckley bueno todo eso y mucho más escucha escucha

Voz 11 21:40 es pura experimentación te digo María

Voz 25 21:45 ya sabes que soy muy clásica discutimos ayer sobre las vanguardias osea yo cuando me levanto y me pongo música

Voz 11 21:51 cada para trabajar para cocinar para pensar para planchar para lo que sea

Voz 25 21:58 y los vecinos centrando en la cadena del váter que no sea el Niño de Elche en Elche venga esa

Voz 8 22:04 de los que hay que tener la cabeza abierta pero como eres anteojos andino no cuela el proyecto Courbet el agua de la Universidad de Jaén en la suena Egipto fue momento soy antigua pero no tanto incluso cubrirlos antigua que tú no todavía no está están en ellos seis momias del siglo VI antes de Cristo en la tumba XXXIII de la necrópolis descubierta en dos mil catorce sin desenvolver Lass para para ver qué es lo que hay exactamente y bueno esto sigue siendo y lo he pensado no es que sea Marcos que ha vuelto loco

Voz 26 22:43 la verdad es la verdad

Voz 8 22:44 esfuerzos hay que hacer para terminar Ben Harper con además el White con un nuevo disco en marzo y además de gira pronto por aquí Being de días más parate del mundo no para todo el mundo no Niño de Elche tiene muchos seguidores que merece muy bien yo entre ellos vale vale

Voz 27 23:08 la FAO

Voz 11 23:12 Cardona Torres llueve tú te vas tú te vas a Suárez bueno mañana mañana

Voz 27 23:21 qué es lo eh que eh nos queda Ramoneda

Voz 12 24:11 el dietario

Voz 1150 24:15 Juncker el presidente de la Comisión Europea no sorprende con una sugerencia interesante que su sucesor sea elegido en las urnas desgraciadamente me temo que es una propuesta retórica Alemania y Francia no están en absoluto por la labor para ellos es tema tabú los Estados no quieren dar legitimidad democrática a la Comisión igual el nuevo presidente se lo cree y obrar en consecuencia es decir con criterio propio habrá milagro De Guindos dicho de otro modo se saltarán los gobiernos europeos sus propios criterios para darle la vicepresidencia del Banco Central De Guindos no puede lucir un independencia política ni independencia del poder financiero son los ámbitos en que ha desarrollado su carrera con la Eurocámara en contra el único milagro posible es un pacto por debajo de la mesa con Merkel y compañía

Voz 8 25:00 a qué precio

Voz 1150 25:03 es el informe de la UCO sobre el proceso independentista uno se queda perplejo han encontrado una conspiración no la construyen se puede perseguir a las personas por difundir ideas políticas no por ejercer el derecho de manifestación para proclamar unas reivindicaciones perfectamente legítimas o por reunirse para estudiar opciones políticas y jurídicas para el desarrollo de un proyecto ampliamente publicitado en todo este tema tengo la sensación que se persiguen más las intenciones que los hechos entre otras cosas porque los hechos fueron bastante limitados y su resultado perfectamente descriptible el Gobierno insinúa que podría aprovechar el artículo ciento cincuenta y cinco para imponer el final de la inmersión lingüística en Cataluña aunque precisa que hay que aclarar si entra dentro de sus competencias que el independentismo sigue paralizado esperando que Puigdemont deje vía libre y se pueda formar gobierno a este paso cuando se decida puede que el soberanismo se encuentre con unas instituciones perfectamente reconocibles malo es el estratega que da tantas facilidades a su adversario

Voz 29 26:03 con un bulto

Voz 11 26:10 vamos a dejar aquí

Voz 30 26:11 en el Contreras Berna González Harbour Gonzalo Velasco hasta la semana que viene Aznar buenas noches nosotros volveremos mañana como siempre a partir de las ocho les esperamos feliz noche

Voz 11 26:41 veinticinco Ángels Barceló

