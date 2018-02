Hora 25 (16/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cuando se anuncia una medida pero no se concreta ni cómo ni cuándo se va a poner en practica no se parece mucho un globo sonda que le mueve realmente al Gobierno su preocupación por la enseñanza en castellano su preocupación por el asedio de Ciudadanos su preocupación por la falta de gobierno en Cataluña reaccionará el independentismo escuchará a pulmón y los suyos los llamamientos insistentes de Esquerra para formar Gobierno cuanto antes

Voz 1 00:24 es son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:48 hola buenas tardes el Gobierno sostiene que intervendrá en el modelo educativo catalán pero no aclara cómo ni acepta que se deba interpretar como una ruptura del modelo lingüístico actual el ministro portavoz ha asegurado hoy que en la Moncloa están buscando la forma de garantizar que los padres que deseen escolarizar a sus hijos en castellano lo pueden hacer con mayor facilidad de dólares

Voz 0609 01:07 Nos lo estamos estudiando no lo sé por lo tanto cualquier especulación sobre cómo se va a hacer es una especulación ti creo que no tiene sentido ir luego de mis palabras no puede deducirse que esté a favor de una fórmula o de otra porque insisto estamos trabajando sobre ello pero lo haremos

Voz 0194 01:23 en estos bebe ciudadanos también comparten el mismo espacio el partido de Albert Rivera confía en que Rajoy a lo que dice que va a hacer el PSOE considera que si lo hiciera estaría abusando del espíritu del artículo ciento cincuenta y cinco Albert Rivera Carmen Calvo

Voz 3 01:36 lo que define ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública concertada

Voz 4 01:45 para nosotros el ciento cincuenta y cinco está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento que es el mismo punto en el que lo defendemos ahora la normalidad de Cataluña y nada más que la no

Voz 2 01:58 María

Voz 0194 01:58 era de Cataluña Ci en Catalunya Esquerra Republicana vuelve a premiar a Junts per Cataluña para la formación de gobierno como antídoto contra los planes del PP rehúye turrones el presidente del Parlamento catalán

Voz 5 02:08 si algún Castán Risk si Abuín hoy está en riesgo si hoy quieren poner en riesgo nuestro modelo educativo nuestra escuela es porque hay un ciento cincuenta y cinco que se lo permite por tanto necesitamos urgentemente necesitamos ya un gobierno que nos permita defender los consensos los acuerdos políticos y sociales y un elemento fundamental de nuestro país como es la escuela

Voz 6 02:35 y más allá de Cataluña la grabación de la declaración de Francia

Voz 1715 02:38 con Granados ante el juez Pedraz en lo que ponemos voz a lo que les habíamos contado que había dicho a puerta cerrada Granados efectivamente señaló a Cristina Cifuentes como una de las dirigentes del Partido Popular que formaba parte del grupo de pop

Voz 0609 02:49 joder que supuestamente se Río de los manejos del partido con la financiación

Voz 1715 02:54 en embargo además rebajó algo aquella versión de Esperanza Aguirre que siempre ha presumido de que fue ella la que destapó la Gürtel

Voz 7 03:01 el señor Rajoy Hombra señora Aguirre para decirle que esa parcela está que salgan a concurso y que le pide por favor que lo indecible y que lo supone el sapo Gürtel bueno Japón Gürtel la muerte lo juego Mariano Rajoy quiere Foster que lo para

Voz 1715 03:22 ves vamos a contar la condena a un tuitero dos años y medio de cárcel por celebrar los asesinatos de mujeres nos haremos eco de las propuestas que formula el Observatorio noctambula para mejorar la seguridad de las mujeres en espacios de ocio nocturno ideas como la que hoy pone en marcha el Ayuntamiento de Vigo que se suma a otros ayuntamientos de España para que las mujeres puedan pedir que el autobús urbano pare en zonas que les resulten más seguras y a las ocho y media deportes

Voz 0194 03:45 veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes el paro

Voz 0919 03:48 senador Javier Fernández puede conseguir esta madrugada la segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang el madrileño parte en el programa largo del patinaje en la segunda posición y es claro aspirante a estar en el podio en en fútbol recordemos que inicia la jornada con el partido que enfrenta a las nueve de la noche a Girona y al Leganés en la Copa del Rey de baloncesto estamos en la segunda jornada de los cuartos de final Se está jugando ahora mismo el partido entre el Gran Canal si ayer Fuenlabrada como está Javier sexo buenas tardes

Voz 0684 04:16 hola buenas tardes Jesús Puebla estamos en el descanso a punto de iniciarse el tercer cuarto de momento Herbalife Gran Canaria domina cincuenta y ocho cincuenta y dos al Fuenlabrada recordemos a las nueve y media Barcelona Baskonia

Voz 0194 04:28 y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:31 en fin de semana notaremos cada vez más frío especialmente el domingo cuando además el viento del norte Se va a reforzar acentuando esta sensación de frío que destacar también que la próxima noche va a desaparecer la lluvia de Galicia durante unos cuantos días no volverá a llover en cambio mañana las nubes alternarán con el sol

Voz 0919 04:46 gran parte del país sobre todo durante la tarde

Voz 0978 04:48 Cascos en la mitad norte especialmente en el Cantábrico y zona de influencia los más intensos al finalizar la tarde hasta la noche del sábado en la mitad este de Cataluña con alguna tormenta que puede descargar con intensidad el domingo chubascos en la Comunidad Valenciana Baleares Murcia y las provincias más orientales de Andalucía chubascos es decir también durante muchas horas no lloverá más sol en el resto del país nubes en el Cantábrico con algún chubasco pero desapareciendo y como decimos con más frío frío acentuado por el viento del norte que soplará fuerte sobretodo en zonas de montaña y el valle del

Voz 1715 05:17 pero empieza hora25 Pedro vamos a cerrar portada con un avance científico de esos que son una esperanza más en la lucha contra el cáncer un grupo de investigadores ha encontrado la forma de frenar el avance del tumor cerebral más común Javier Gregory

Voz 0882 05:30 por primera vez un nuevo tratamiento contra el cáncer de cerebro más común y letal ha conseguido reducir el tamaño del tumor en el setenta por ciento de los Veinticinco pacientes que lo recibieron además un veinte por ciento de ellos logró también vivir tres años seis veces más que hasta ahora todo ello tras recibir una sola inyección con un virus activa el sistema inmune del cuerpo para que ataque ese tipo de células cancerígenas el primer ensayo con humanos ha sido realizado por un equipo internacional de investigadores entre los que hay una pareja de científicos españoles que trabaja en Estados Unidos sin embargo esta nueva estrategia contra el cáncer no consigue erradicar el vídeo vas toma más de cuatro años

Voz 8 06:06 por esa razón se intentará perfeccionar la aún más

Voz 0882 06:09 con más ensayos ocho y seis minutos siete y seis minutos

Voz 1715 06:12 en Canarias vamos ya contó

Voz 9 06:14 hay producirse si estáis

Voz 10 06:19 que faltaba

Voz 11 06:22 frente a un España

Voz 0609 06:25 ha jugado hoy

Voz 9 06:31 su Mondo socia noventa dijo

Voz 0609 06:34 ver

Voz 9 06:36 Michel Hora veinticinco

Voz 12 06:41 de Women's March con Ángels Barceló

Voz 13 06:45 sí

Voz 14 06:47 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tomes han sido Hemed han sido MEC contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 15 07:04 con nueve años recibió su primer skate a los

Voz 0609 07:07 catorce llegue considerado el mejor

Voz 15 07:09 por skaters profesional del mundo

Voz 2 07:12 qué es lo que tiene

Voz 0919 07:19 cómo puede un regalo convertirte leyenda

Voz 2 07:23 este domingo a partir de la una de la tarde todo Único en el deporte y con Michael Robinson síguenos también acento Robinson punto es Cadena Ser

Voz 16 07:36 un recibo un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 17 07:43 con Lady V A plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informados

Voz 16 07:52 el Eurea BBVA creando oportunidades

Voz 2 07:57 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 08:03 Pedro Blanco ocho y ocho minutos siete y ocho en Canarias la semana pasada fue la prisión permanente revisable es la lengua apelaciones apelaciones a las entrañas seguridad identidad en pleno declive el Partido Popular frente a Ciudadanos para de momento el Gobierno tira la piedra y despista algo con la mano asegura que va a garantizar que en Cataluña se facilite la inscripción de alumnos en enseñanza en castellano pero nos dice no aclara cómo piensa cerró te Adela Molina buenas tardes

Voz 0011 08:31 qué tal buenas tardes el Gobierno ha confirmado que va a modificar la preinscripción escolar en Cataluña para garantizar a los alumnos que lo pida más horas de castellano el ministro de Educación Méndez de Vigo ha reconocido que todavía no sabe cómo van a hacerlo si atravesó una casilla o de otra forma pero ha dejado claro que lo harán

Voz 0609 08:46 cómo lo haremos lo estamos estudiando no lo sé por lo tanto cualquier especulación sobre cómo se va a hacer es una especulación que creo que no tiene sentido desde luego de mis palabras no puede deducirse que esté a favor de una fórmula o de otra porque insisto estamos trabajando sobre ello pero lo haremos lo haremos quiero decir crearemos porque creemos que es el deber que tenemos de cumplir con ese con la garantía de ese derecho

Voz 0011 09:09 Méndez de Vigo ha recordado que su Ministerio ha recurrido en los últimos tres cursos la prisión en Cataluña hay considera que lo coherente por tanto es cambiar la hora que tienen las competencias por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco también ha dicho que se trata de cumplir con las leyes educativas ICO lo que fijan las sentencias que reconocen el uso del castellano como lengua vehicular en Cataluña

Voz 0609 09:27 es una sentencia importante el Tribunal Constitucional que entiende que Se cumple con ese requisito dando el veinticinco por ciento de las clases en castellano pecan pues ahí lo tiene usted por lo tanto eso es lo que eso es lo que es lo que estamos pensando lo que estamos es tuya

Voz 0194 09:42 cuando el portavoz del Gobierno ha negado que este anuncio

Voz 0011 09:44 Evo sonda ni una medida de presión a los independentistas para que aceleren la formación del Gobierno catalán

Voz 18 09:49 bueno el PSOE cree que el Gobierno si finalmente interviene de alguna manera en el modelo educativo catalán

Voz 1715 09:53 se va a estar extras limitará en la aplicación

Voz 4 09:57 el ciento cincuenta y cinco carnal del ciento cincuenta y cinco está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento que es el mismo punto en el que lo defendemos ahora la normalidad de Cataluña y nada más que la anormalidad de Cataluña si eso tiene que modificarse no tiene que modificarse tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente gobierno con su correspondiente debate con su arco parlamentario esta noche hemos tampoco comparte ese inicio tíos

Voz 1715 10:23 el Gobierno al que acusa de actuar como un incendiario Pablo Echenique ha pasado esto

Voz 1662 10:28 mañana por la calle en estos momentos no hay un problema no hay un problema con el idioma en Cataluña en creo que intenta crear un problema cuando la lengua pues es una manera más de echar gasolina al conflicto catalán que seguramente pues tienen que ver con esa carrera entre el Partido Popular y Ciudadanos a ver quién es más irresponsable a ver quién es bueno pues más bestia

Voz 1715 10:52 sí ciudadanos exhibe una mezcla de satisfacción y desconfianza Calder Rivera espera que el Gobierno cumpla con lo que dice tome medidas

Voz 3 11:02 esas ojalá lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan

Voz 0609 11:08 eso de todos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados

Voz 3 11:11 en el pacto educativo en el control al Gobierno porque el Gobierno lo que le pide ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública concertada en Cataluña

Voz 1715 11:24 desde que ayer el Gobierno deslizar a sus intenciones en Cataluña

Voz 18 11:26 hay un revuelo político de primer nivel fundamental

Voz 1715 11:29 entre las últimas horas se ha escuchado sobre todo a Esquerra Republicana alertar de riesgo de esta intervención del Estado del Gobierno al amparo del ciento cincuenta y cinco algo que podría paralizarse si hubiera un gobierno cuanto antes ese es el mensaje que se lanza hoy vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 0609 11:46 después de que el PDeCAT alguna voz de Esquerra instar ayer a formar guber lo más rápido posible para acabar con el ciento cincuenta y cinco y evitar así cualquier injerencia en el modelo educativo hoy Jones para Cataluña que sigue insistiendo en la complicada había Puigdemont se sacude la presión y es que su portavoz Eduard Pujol califica la medida como un atentado a la cuestión pero al mismo tiempo pide desvincular este tema del debate sobre la investidura pedimos que no se vinculen lo que son unas negociaciones políticas a una amenaza muy fuerte

Voz 0919 12:14 con aquello que es lo más sagrado de nuestros

Voz 0609 12:16 es la lengua ir una cohesión social que se ha aprobado en las últimas décadas Pero Esquerra el principal interpelado no cambia de postura y tampoco lo hace el presidente del Parlament Roger Torrent existen urgen Gubern corren que pide urgentemente un guber que acabe con el ciento cincuenta y cinco para defender dice un elemento esencial como es el modelo educativo Un guber urgente que aunque no lo diga difícilmente es compatible con investir a fecha

Voz 1715 12:42 bueno es significativo el pronunciamiento de todos los obispos catalanes que habían demostrado cierta sensibilidad hacia los presos quién es

Voz 0609 12:49 están en la cárcel por su papel en el proceso

Voz 1715 12:52 las movilizaciones que se vivieron en Catalunya los obispos no quieren entrar en debates jurídicos es lo que dicen pero piden una reflexión serena sobre el encarcelamiento de Yunquera desde los Jordis o del ex consejero Forn volvemos a Barcelona Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 0609 13:05 buenas tardes Pedro pues los obispos de las diócesis catalanas aseguran que el encarcelamiento de los ex miembros del Govern les preocupa así lo ha contado el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense el cura Norbert Miracle sentir sobre la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del Gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales dar en debates jurídicos pedimos una reflexión serena sobre este hecho para propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados piden también que se forme gobierno cuanto antes tras las elecciones del veintiuno de ahí defiendan que cualquier opción sobre la estructura política de Cataluña tiene legitimidad moral que es buena siempre que se basa en el respeto por la dignidad la paz y la democracia admiten que existe un problema político aquí en Cataluña y urgen a buscar una solución justa que pueda ser aceptada por todos los obispos ofrecen también como instrumentos de paz y reconciliación en medio de la sociedad de Catalunya

Voz 1715 14:01 volvamos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros la Moncloa ya saben sigue sin presentar el proyecto de presupuestos para este dos mil dieciocho el ministro portavoz ha empleado hoy un buen rato te en explicar por qué el Gobierno no entendería que no apoyarán las cuentas las que sean y cuando se conozcan al detalle para fines del camino la reflexión de Méndez de Vigo es muy parecida a la que dejaba hace unos días el ministro

Voz 19 14:25 eh si no hay una garantía de que de que vamos a llevarlo a buen puerto usted aplicaremos aquella máxima de Ortega de que el esfuerzo inútil produce melancolía por tanto si no tenemos los apoyos antes es muy difícil pedir al Gobierno que lo presente

Voz 1715 14:43 así que si no hay apoyos no habrá proyecto de Presupuestos sino hay proyecto habrá prórroga estaremos al punto de partida que es donde esta esperando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro

Voz 0609 14:53 vaya el Comité Federal del PSOE aprobó el nuevo Reglamento

Voz 1715 14:56 esto interno con el que Pedro Sánchez y su equipo irregular entre otras cosas los procesos de democracia orgánica reglamento va a salir adelante sin mayor problema pero no sin ciertas reticencias entre algunos barones parece que entre ellos quiénes han encontrado motivos de agenda para no venir mañana a Madrid Inma Carretero

Voz 0806 15:15 no han cambiado mucho después de las primarias los comités federales en la reunión de mañana prácticamente no habrá contestación interna se va a aprobar el modelo de partido de Pedro Sánchez que quita relevancia a este órgano donde se sientan todas las federaciones mientras que refuerza mucho a la ejecutiva federal que podrá por ejemplo suspender las primarias aun estando convocadas al tiempo que amplía a los casos en los que pueden participar los militantes esto es lo que quiere subrayar especialmente Ferraz de todos modos hay rebajas respecto a lo aprobado en el XXXIX Congreso por ejemplo en el proceso de elaboración de las listas que sea racionalizado esa es la palabra que utilizan algunos miembros de la Ejecutiva Federal todo ello se va a aprobar mañana en Aranjuez y sin el voto de Susana Díaz que alega motivos de agenda para no asistir a la convocatoria de Pedro Sánchez

Voz 13 16:08 todo aquí tú tienes el arma en casa si la de Securitas Direct qué tal es que el mes que vienen entregan el chalet y quiere ponerme una alarma ante este mudarnos pues yo estoy contento por lo que cuesta merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos que se te meta alguien lo ganas en tranquilidad

Voz 20 16:25 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en secunda

Voz 2 16:32 el punto es

Voz 21 16:36 ya lo tenía que tocar los datos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados encargados

Voz 3 16:46 pide cita gratuita y sin compromisos en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tuvo oficina más cercana Arriaga Asociados a costa fácil

Voz 2 16:56 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 7 17:02 Blanco se convierte en la sola las malos hemos oído en fin la ejecutiva en el partido de señor González

Voz 1715 17:12 de quién hablaría Cristina Cifuentes esa es la voz de de Francisco Granados en su declaración de esta semana ante el juez de la Audiencia Nacional declaración en la que ya lo contábamos quiso involucrar a la presidenta madrileña en el grupo de quién es sabía no manejaban la supuesta financiación ilegal de actos de campaña del PP de Madrid culés estamos ofreciendo los sonidos más interesantes de esa comparecencia en la que entre otras cosas sostuvo que Mariano Rajoy no Aguirre fue quién detecto los manejos de Aragón Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:40 Cifuentes forma parte del núcleo de poder de González según Granados y como tal estuvo implicada en la financiación ilegal del PP

Voz 7 17:47 de Colsa que habría una campaña paralela dirigida siempre en la primera de dos mil siete el señor Gonzáles tonos azules vuelves con la señora Mariño pagan específica extranjeras

Voz 1552 18:00 porque en el partido mandaban González Aguirre Cifuentes era la número tres

Voz 7 18:04 en el partido quién ha mandado siempre es Ignacio González por delegación de la señora Aguirre evidentemente Basinas Cifuentes fue nombrada número tres del partido o la secretaria de Política Territorial esto supone es controlar lo más importante en un partido que es los municipios controlar en fin a los alcaldes a los concejales

Voz 1552 18:25 esta situación duró entre dos mil cuatro y dos mil ocho coincidiendo con la relación sentimental mantenida por ambos que acabó mal

Voz 7 18:31 la señora Cifuentes señor Gonzáles regañan se separan en el dos mil entonces esto a partir de ese momento pero la relación se rompe la relación la relación pasa a ser si me permite

Voz 1552 18:47 de Atracción fatal y desde entonces sus funciones fueron sustituidas por Borja Sarasola e Isabel Gallego Granados también habló de la Gürtel dijo que fue Rajoy quien la destapó al pedirle a Aguirre que parara las dos parcelas adjudicadas de forma irregular en Arganda y Majadahonda

Voz 7 19:02 bueno Nasser habría Saporta bueno por telómeros lo es juego lo Mariano Rajoy

Voz 1552 19:10 de los te quiero para Aguirre encargó a Ignacio González ya Granados que detuvieran la operación según Granados Rajoy le dijo a Aguirre que no se fía de Ignacio González porque era un sinvergüenza

Voz 7 19:21 el señor Rajoy y así me lo cierto es que el pueblo del modelo no sé si es que la agua

Voz 1715 19:31 bueno pues eso es lo fundamental de lo que dijo al juez hoy por cierto Cristina Cifuentes ha presentado la querella que ya anunció nada más escuchar Agra adiós a su salida de la ciencia apta donde por ciento Granado regresará la próxima semana para retomar esa declaración del ámbito de los tribunales la condena a un tuitero a más de dos años de cárcel por publicar mensajes en esa red social en Twitter dos años y medio impuestos por el Supremo por celebrar los asesinatos de mujeres Javier Álvarez

Voz 1552 19:57 el condenado Berenguer Jordi Mollá Hernández se reía en Twitter de las víctimas de violencia de género escribía de forma esporádica mensajes que no deben reproducirse la radio pero que animaban a cometer más asesinatos e incitaba al odio contra las mujeres víctimas y sus secuelas el contenido de las frases dice el Supremo revela el carácter agresivo de las expresiones el odio intencionado porque no se trata de un acto puntual incontrolado e involuntario precisan los seis magistrados sino que el autor conoce y quiere que sus mensajes se lleguen a cumplir premio no le condena en cambio por un delito de enaltecimiento del terrorismo y sin embargo ha sido especialmente contundente con el delito de incitación al odio la Audiencia Nacional condenó a un año por terrorismo y a un año por incitación al odio pero el tribunal Supremo ha duplicado ahora la condena ha sumado seis meses más dos años y medio lo suficiente para que Berenguer Jordi Mollá Hernández ingrese en prisión por utilizar las redes sociales para irradiar su odio

Voz 1715 20:52 eres el Observatorio noctambula ha publicado hoy un informe que describe entre otras cosas las situaciones por las que atraviesan las mujeres en espacios en espacios de ocio nocturno según ese informe más de la mitad ha vivido situaciones de violencia sexual así que las expertas de ese observatorio plantean una serie de medidas que contribuirían a reducir sin ninguna duda ese riesgo algunas de esas medidas son tan sensatas como aparentemente fáciles de implantar nos lo va a contar Sonia Ballesteros

Voz 1913 21:22 medidas concretas como que los autobuses nocturnos sin cambiar su ruta se detengan a demandas de las mujeres Inui las paradas preestablecidas el objetivo aumentar la seguridad recortando el recorrido hasta la vivienda o al bajar en zonas más iluminadas piden también marquesinas de buses parientes la iluminación de las aceras o diseñar recorridos peatonales para unir las zonas de ocio con las paradas de transportarlos par quiénes este estudio señala también

Voz 1880 21:44 el alcohol sigue siendo la droga más presente situaciones de violencia sexual

Voz 1913 21:47 Ana Burgos coordinadora del informe afirma que el lema no es no es insuficiente que hay que apostar por el sí es sí

Voz 22 21:54 él no es no sé que me estoy siempre por muchas cosas una lo hemos visto a precisamente en el tratamiento del caso de la manada siempre se ponía en cuestión ella la chica había expresado uno no puede decir que no porque estará golpeando su propia vida

Voz 1913 22:06 de esta casa estudio la dificultad que tienen los chicos para identificar la violencia normalizada es decir los tocamientos au expresiones inapropiadas Se detecta también que los jóvenes aunque lo sean nos identifican como agresores

Voz 1715 22:22 vamos con nuestro avance de intenciones de las nueve en la segunda hora del programa vamos a hacer dos cosas por un lado leernos

Voz 0609 22:27 es un libro por otro lo hemos de hincar el diente a unos cuantos platos de comida china profesor

Voz 1880 22:33 hola Pedro ya te avanzó que la novela es una delicia es la nueva de Andrés Neuman se titula fractura y cuenta la vida de un hombre japonés a través de sus viajes a través de las mujeres que conoce en las ciudades por las que va a viviendo así lo explica el autor

Voz 24 22:46 hay tres fuerzas que no tienen patria la energía la economía y el amor y estas son las tres cosas que se van a Lizandro la novela como si ha partido un epicentro aparentemente lejano en este caso Japón la onda expansiva fuese ocupando todos los territorios hasta darnos cuenta de que las antípodas se ven como vidas también

Voz 1880 23:05 después comida china como decías empieza el año nuevo chino ya ha sido nuestra excusa para aprender más sobre sabores orientales van a estar con nosotros los chefs Rodrigo de la Calle julio julio de la Mian ni de su y Kitchen en Madrid que nos cuenta lo que está de moda en la gastronomía oriental en España

Voz 0609 23:20 con becas con de tipo de orientada a Tailandia Japón pues no es sano y más moda Malasia sin capo que está de moda apunta Pedro Malasia

Voz 1715 23:32 venga no los conozco tú conoces más

Voz 0609 23:35 malasitana porno

Voz 1715 23:37 desde la información del día y la última tertulia la semana vamos a conversar con Ximo Puig el presidente de Comunidad Valenciana que mañana vas a excusar de asistir al Comité Federal del PSOE en la tertulia esta noche María Esperanza Sánchez Juan Carlos Jiménez y Carlos Cué Éstas son para él las claves

Voz 25 23:53 la crisis catalana de la política de esta comunidad pero también está destrozando todos los complejos pactos no escritos sobre los que se había construido la política española en los últimos cuarenta años buscando de la independencia lo único que aparentemente les unía los nacionalistas catalanes han logrado el efecto contrario están más divididos que nunca habían despertado el fantasma del nacionalismo español Rajoy y el PP están cada vez más inquietos con Ciudadanos y ahora el presidente amenaza con aprovechar el ciento cincuenta y cinco para cambiar la política educativa en Cataluña y abrir paso al castellano como lengua vehicular todos saben que eso no va a pasar y menos sin apoyo del PSOE la presión en Cataluña con huelgas de profesores al estilo de lo que sucedió en Baleares sería insoportable todo indica por tanto que es un movimiento táctico más de la guerra PP Ciudadanos que nos condena una campaña electoral permanente y lo más extraño de todos que son los independentistas con su incapacidad de formar gobierno los que permiten que pasen cosas como esto que les pasa no quieren gobernar es más cómodo vivir contra Rajoy que tomar decisiones

Voz 1715 24:50 bueno pues desde las diez preguntas y reflexiones en Hora Veinticinco

Voz 0609 24:53 ahora son las ocho veinticinco minutos siete y veinticinco en Canarias

Voz 2 25:09 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:21 buenas tardes Francisco Granados señaló a Cristina Cifuentes como el brazo ejecutor a las órdenes de inercia González en la SER les está ofreciendo el sonido completo de la declaración del ex consejero madrileño ante el juez del caso Púnica el pasado lunes en la que habló así de la actual presidenta madrileña

Voz 7 25:35 las malos nos oido en la ejecutiva en el partido de señor González digo hay cientos de testigos se jacta de este mandato

Voz 0194 25:45 Granados también explicó que había una doble financiación del Partido Popular cuando gobernaba Esperanza Aguirre una financiación general y una específica para la presidenta con empresas que desviaban dinero a través de contratos de público

Voz 7 25:56 mira cosa que había una campaña paralela que quiera siempre en la primera de Gomis que te desde luego señor González puentes con la señora Mariño específica de esperanza

Voz 0194 26:09 sobre Aguirre por cierto Granados desmiente lo que ella repetido hasta la extenuación que destapó la trama

Voz 1715 26:15 Portela era Aguirre

Voz 7 26:18 para decirle que te Safar suele estar salgan a concurso y le pide por favor que lo investigue y que lo padres cuando habría de dice que ella está bueno Moore temblores ANFO Mariano Rajoy deje lo parar

Voz 0194 26:36 Cifuentes ha presentado ya una querella criminal contra Granados por injurias y calumnias por un delito contra la integridad moral aquí antes de conectar con la Dirección General de Tráfico sepan que en Madrid y Barcelona son las principales ciudades afectadas por el fallo del sistema de venta de Renfe que está impidiendo comprar billetes en toda España en máquinas de auto venta en la aplicación de la compañía por Internet y en taquilla ahora sí DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 26 27:00 buenas tardes a esta hora en encontramos tripulación cómoda por las carreteras de la comunidad no se registran dificultades de consideración en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria el tráfico es fluido también en los accesos a la capital tanto de entrada

Voz 0194 27:12 como no baje la guardia

Voz 26 27:15 allí extremen la precaución al volante

Voz 2 27:18 hora veinticinco Madrid

Voz 27 27:24 ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid comprueba tu ticket de compra más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 28 27:47 como en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja regionales la experiencia consigo indies buques centrados en el borde a espaldas musical punto com

Voz 1880 28:05 a Colsa seguros de salud le abre las puertas en Madrid el mejor hospital privado de España según estudio MRS la Clínica Universidad de Navarra

Voz 13 28:13 descubra otra forma de asegurar su salud e incluye gratis a sus hijos

Voz 1880 28:17 informes de las condiciones de esta oferta en Madrid punto Es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1915 28:24 va a Podemos ha registrado una pregunta para que el Gobierno

Voz 0609 28:27 los regional explique en el próximo pleno la aparición de amianto

Voz 1915 28:30 en varias instalaciones del metro según ha publicado hoy el diario El Mundo la empresa del suburbano ha admitido que uno de sus trabajadores ha desarrollado un cáncer después de trabajar con ese material la Cadena SER ha podido saber que hay otro empleado también con cáncer ya que la Seguridad Social está estudiando por Se tratará de un caso similar el consejero de metro Borja Carabante asegura que no hay riesgo para los viajeros que se trata de un problema puntual declaraciones en La Ventana de Madrid

Voz 29 28:52 no existe ningún tipo de riesgo para los miles de viajeros que utilizan el metro lo que pretendemos que no los exista tampoco no lo haya hoy para ninguno de los trabajadores es un repuesto que que está en algunos de los de los coches de los trenes de los más antiguos tenga usted en cuenta que el uso del amianto en todas las instalaciones en los vehículos en los trenes en los turismos en las construcciones en todos lados ha sido de una instalación masiva hasta el año dos mil tres

Voz 1915 29:19 y esta mañana han comenzado las obras en las calles de Atocha y carretas en el caso de la calle de Atocha esta tendrá más espacio para el peatón con unas aceras más amplias y en la calle Carretas el Ayuntamiento va a Petr realizarla para dar continuidad al eje comercial Fuencarral Montera hay son los trabajos tienen un presupuesto de cuatro coma tres millones de euros y está previsto

Voz 0609 29:36 que terminen dentro de un año llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de la capital pasamanos

Voz 2 29:49 hora veinticinco Madrid

Voz 1 30:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 30 30:06 Hora veinticinco Deportes

Voz 0609 30:08 con Jesús

Voz 0684 30:11 no

Voz 0609 30:12 Gallego buenas tardes era una caja de sorpresas cuando te pregunto en qué vamos hoy Últimamente me está sorprendiendo mucho

Voz 0919 30:18 patinaje sobre hielo vale si ahí snowboard o algo así la próxima madrugada Javier Fernández puede ganar una medalla olímpica en Pyongyang otra pues a gran algún ella no ha sido campeón del mundo pero no medalla olímpica no tiene si la gana ya tendríamos dos medallas en estos Juegos Olímpicos serían los mejores Juegos Olímpicos quién de la historia así que si esta madrugada no tenéis nada mejor que hacer a eso de las cinco cinco y media de la mañana Javier Fernández va a participar en el programa largo del patinaje artístico ayer de madrugada en él

Voz 0882 30:49 programa corto consiguió la segunda mejor puntuación ciento con siete ciento siete con cinco por detrás del japonés Hanyu que es el campeón olímpico el gran favorito que consiguió ciento once con sesenta y ocho si Javier Fernández lo hace medianamente bien Se va a asegurar el pódium sería

Voz 0919 31:08 una segunda medalla en los Juegos para España después de la de Regino de verdad

Voz 0882 31:15 eso es algo histórico aunque no lo parezca y hay que estar todos con Javier Fernández al hacer un programa corto bien en esta competición muy bueno pues si me llega mañana con poco más de energía un poco más de seguridad de decir pueda hacerlo mirado en estoy hay que rematarlo sabemos que se pueden hacer un programa largo muy bueno y un programa largo casi perfecto sabemos que podemos obtener una medalla

Voz 0919 31:40 ojalá sea así tengamos la próxima madrugada la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Pyongyang estaremos atentos lo mismo que estamos atentos a la final a la fase final de la Copa con el Rey del balón de baloncesto hoy segunda jornada de cuartos de final está en juego desde las siete el partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Montakit Fuenlabrada

Voz 0684 32:01 la como estancias son buenas tardes hola buenas tardes Gallego es el Gran Canaria Arena máxima diferencia para el anfitrión para el Herbalife Gran Canaria que estaba derrotando ochenta y ocho a setenta y tres al Montakit Fuenlabrada en Fuenlabrada que empezó francamente bien pero poco a poco el equipo local se ha saltado los nervios encima llegara quedan seis veintiocho para el final del tercer cuarto como digo ochenta y ocho Herbalife Gran Canaria setenta y tres Mottaki fue un abrazo

Voz 0919 32:29 recordemos que luego se va a jugar el último partido de cuartos que enfrenta al Barça y al Baskonia y hoy viernes comienza la jornada de fútbol en Primera División con el partido que enfrenta quizá las dos revelaciones del campeonato el Girona allí en Leganés el Girona décimo en la clasificación un puesto cómodo el Leganés dos puestos más abajo décimo segundo Sergi Vittorio novedades ambiente Montilivi buenas tardes

Voz 31 32:52 qué tal Jesús pues si partido entre dos humildes crecimientos de momento poca entrada la gente se va acercando no hace mucho frío así que se espera una buena noche un Leganés muy mermado por las bajas hasta siete solamente repiten tres futbolistas del último once titular del conjunto madrileño en el Girona Alex García ahí Stuani han iban a ser las novedades en el once arranca como decíamos a las nueve tres victorias seguidas lleva al Girona en casa Leganés no gana fuera desde octubre lo dirigen Mateu Lahoz

Voz 0919 33:17 yo también os queremos dar una vuelta por el partido de hoy en Segunda división porque a las nueve juegan Valladolid y Huesca el líder el Huesca destacado en la cabeza de la clasificación cincuenta y cinco puntos si gana hoy da otro paso tremendo para ponerse como gran favorito al ascenso directo el Valladolid está décimo en la clasificación todavía puede pelear por el ascenso seguro que va a haber un buen ambiente Jose Luis Rojas Zorrilla cómo está eso buenas tardes

Voz 32 33:45 hola Gallego muy buenas tardes pues es partidazo partidazo como acabas de anunciar la visita del líder en un escenario preparado para recibir aún Huesca intratable que llega con cinco victorias consecutivas a sus espaldas y con la vuelta de Ruby a Zorrilla parece que el frío va a dar una tregua unos doce grados ahora mismo unas doce mil personas es decir garantizado el ambiente para ver si el Valladolid es capaz de recuperar la ilusión y de engancharse al play off a partir de las nueve de la noche con arbitraje de Pizarro

Voz 0919 34:11 y como siempre en el inicio del programa pesaje es se sigue hablando mucho del Real Madrid París Saint Germain

Voz 33 34:20 noche es bueno

Voz 34 34:21 aquí o en el coche escuchando a gallego y

Voz 33 34:24 este programa que está muy bien pero bueno es decir por tener una apuntilla el partido de ayer que empiecen a jugar a fútbol por favor una de las cosas que veo es que cada día a los jugadores de fútbol es general aguantan menos hay que empezar a ser un poquito más noble el día que tengamos el va nadie va a poder quejarse y espero que que la sanción sean en contra el partido de ayer muy bien los dos últimos goles de Cristiano y Marcelo repartir debería haber quedado dos dos penaltis Ramos y el penalti de otros sin duda que no era no era quédese dejan de nadar Coco de ejemplo a los jóvenes saludos a todos

Voz 0919 35:03 esto se dice verdades como puños nos encanta que la gente vaya en el coche escuchando hora25 deportes ibais en el coche mucho cuidadito que ya el viernes venga de otro mensaje

Voz 35 35:16 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 11 35:31 a ver Diego Renault ocho rango con el brazo pegado al cuerpo que Rothschild tuvo un día a día tuvo realmente la mano en el hombro y lo estoy ir a Cross no tener doce cuando se han cambiado las reglas después el otro día hablando de Messi es el mejor jugador del mundo mejor jugador del mundo a qué año te refieres porque el dos mil siete fue netamente superior a todos Cristiano hijo balones de oro ganado también fue superior Cristiano algunos te dicen que eres madridista haya madridista viure

Voz 35 36:08 veinticinco Deportes se insta al juez de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:16 es que yo soy del Alcorcón empezamos el todavía entrenador del París Saint Germain Unai Emery ya veremos por cuánto tiempo ha ofrecido rueda de prensa antes del partido que tiene que jugar el París Germaine en Liga este fin de semana en Francia pero en esa rueda de prensa le han preguntado largo y tendido de nuevo por lo del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu Emery ha vuelto a hablar del arbitraje de Rocky ya ha dicho que para el partido de vuelta quiere el mismo árbitro ir con la misma vara de mí

Voz 36 37:02 pedir quede que si si es posible que admiten veo quiero si es posible que pite el mismo árbitro aquí en el partido de París Peter él mismo lo con el mismo criterio si él repiten el mismo partido aquí estoy contento estoy contando Il pese a Belén en el mismo árbitro con mismo criterio también de pitar a favor del equipo de casa que llueve a eso

Voz 0919 37:23 a cuidadito Unai a ver si te van a poner uno peor todavía que el que vino al Bernabéu el Real Madrid mientras tanto de el arbitraje de la vuelta con el París Saint Germain en demás Javier Herráez dice algo os se centra en la Liga que viene ahora el partido ante el Real Betis buenas

Voz 8 37:43 tardes qué tal Gallego bueno vuelve a sonreír se centra en el partido frente al Betis hoy hemos conocido la lesión de Toni Kroos se lesionaba en una entrada Mbappé se torció un poquito la rodilla izquierda tiene eso una

Voz 0919 37:56 un pequeño esguince en esa rodilla izquierda que no Le Bail

Voz 8 37:59 jugar la vuelta va a ser baja para el partido frente al Betis el próximo domingo y también frente al Leganés el día veintiuno el partido aplazado del Mundial de Clubes así que creo será baja veremos a Kovacevic íbamos a ver si por toda vemos a Lucas Vázquez por la derecha e izquierda a Marco Asensio veremos si juega o no Karim Benzema el que es seguro es el galés

Voz 0919 38:19 desveló quedan tres semanas para el partido de vuelta en París pero se va a hablar mucho de ese encuentro entre el Paris san Germain y el Real Madrid vamos con la jornada adherida que enseguida llegará también el escáner a hora25 con Julen Guerrero y Álvaro Benito el gran partido de mañana es el partido el líder cuatro y cuarto en Ipurua Eibar Barça el Barça tiene lista de convocados rueda de prensa de Valverde que contamos del líder Santi Amaya buenas tardes

Voz 37 38:42 qué tal Gallego buenas tardes pues que quedan fuera de la lista

Voz 1509 38:45 pero Gomes Denis y Alcácer por decisión técnica

Voz 37 38:47 Vermaelen sin el alta vuelve un City de la sanción en un partido que Valverde sabe que es trampa porque está cerca el otro partido el de Londres dice que el Eibar es capaz de llevarte a su propio terreno y atención porque se ha quejado el entrenador del Barça del calendario dice Valverde que habría preferido jugar hoy como el Chelsea para tener un día más para descansar

Voz 13 39:06 me hubiese gustado jugar las semanas que van las que tiene un margen de cuatro días de las administraciones las que tiene un margen de tres días por ejemplo el Chelsea juega hoy nosotros vamos mañana este día de más que tienen ellos es bastante sobre todo desde el punto de vista físico aunque bueno más que mental porque al partido de la semana que viene pues su partido importante todo el mundo estaba mentalizado

Voz 37 39:31 las en el calendario ya pensando en el gran partido de la Champions contra el Chelsea

Voz 0919 39:36 Éibar Jito con el Eibar que en Ipurua tiene un fortín llega el líder cómo se lo toma Mendilíbar Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 39:43 hola qué tal Gallego muy buenas la ida de José Luis Mendilibar es funcionar lo que le ha ido bien en las últimas dos jornadas esto quiere decir que salvo sorpresa a pesar de que ha convocado a los veintidós Fútbol

Voz 0919 39:56 estás disponibles que tiene la primera plantilla

Voz 1825 39:58 ya con la recuperación de Pedro León ID Pablo Oliveira aunque ambos se van a quedar fuera de la convocatoria para ser dos de los cuatro descartes va a repetir la misma convocatoria iba a repetir el mismo once veremos si repite o no la misma forma de jugar de los últimos partidos lo que cambia es la forma de afrontar las horas previas del partido convocados los XXII disponibles mañana doce del mediodía para comer juntos a hacer grupo en el choco de Ipurúa y a ver si así se lo puede ganar al Barça

Voz 0919 40:26 ocho y cuarenta SER Hora veinticinco Deportes seguimos

Voz 2 40:35 en febrero

Voz 38 40:36 tú hazte con un buen colchón hábitat depresivo porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un cincuenta por ciento de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías hasta el veintiocho de febrero el Hipercor y El Corte Inglés

Voz 16 40:53 Justo Villar well be Jancker vi Benger

Voz 13 40:57 dijo cómo se llama el juego de la serie de Lass en el que compre si vendes jugadores prepara su alineaciones compites con tus amigos

Voz 2 41:04 va yendo a ver creo Big Ben

Voz 0609 41:08 sí con ese nombre es el Fantasy más jugado en España es que tiene que ser muy bueno lo digas cómo lo digas Súmate a vi Benger el Fantasy de la SER IAS descarga Tete a la hoy la liga de los ases punto com

Voz 0919 41:25 repaso rápido a las novedades de los otros partidos de mañana en Las Palmas Sevilla los canarios están más pendientes de si se va a Jonathan Viera que dio otra cosa Francis Matas

Voz 39 41:37 hola Francis porque lo dicho y el cincuenta por ciento Las Palmas Javi García será de la partida en el once titular del equipo amarillo fuera pica hasta por lesión Isabel realmente si Jonathan Viera puede jugar en el once titular por eso de que ése podía marchar al cupo exige a todo lo que ha dicho Paco Jémez

Voz 4 41:52 yo lo penetra para tanto Sevilla perfecto estoy sacaba un híbrido de Gamón el aspecto de Puerto pero luego el domingo no se lo voy a hacer donde gastarme el lunes ya veremos a ver dónde estamos pero si de verdad que es un tema muy delicado ante la muy muy sensible de Baguería

Voz 0919 42:08 claro que lo es y el Sevilla llega con la mirada puesta en el horizonte la visita del Manchester United en Champions Manolo Aguilar hola

Voz 40 42:15 hola qué tal Gallego y Montmeló lo ha advertido dice que quiere acabar con los altibajos en su equipo y sólo pensar en Las Palmas base de algunos cambios ha recuperado a Muriel para El partido ya veremos si es titular no se suman y Nolito todavía lesionado ni

Voz 1509 42:28 a Banega tampoco Kia ERE vuelva al Insular Roque Mesa varios cambios en el Sevilla pensando precisamente en Mourinho a las seis y media

Voz 0919 42:35 día Alavés Deportivo vaya partido de urgencia sobre todo para el Depor en el Alavés del Pitu Abelardo novedades Kevin Fernández hola Gallego

Voz 1264 42:44 pues eso lo han calificado como final aunque saben que ganando al Deportivo de la Coruña Le podrían mandar a casi cuatro partidos de diferente así que partido muy importante parón Alavés que recuperará Martín en la banda derecha al capitán Moro García en el doble pivote Ibai Gómez en la banda derecha queda en menos de doscientas entradas Asik ambientazo ha asegurado en Mendizorroza más de diecinueve mil personas por cuarto partido consecutivo

Voz 0919 43:03 en el Depor el segundo partido de Clarence Seedorf en el banquillo novedades Adrián en Canal

Voz 41 43:09 hola Gallego pues han quitado si Versace a su plantilla en los lesionados quiere hacer piña y dice que él ya como jugador a jugador unas cuantas finales de mañana el no lo es pero sí será una batalla vuelve Guillerme al equipo al centro del campo y la gran noticia lo decía que Villel ambientazo y es que a pesar de lo mal que lo está haciendo le por quinientos aficionados de Coruña donde en las gradas

Voz 0919 43:29 ya a las nueve menos cuarto mañana en La Rosaleda Málaga Valencia el Málaga que busca todavía su primera victoria con su nuevo entrenador José González Justo Rodriguez novedades

Voz 42 43:38 hola buenas noches Gallego la única hacen de los diecinueve convocados que voy

Voz 43 43:41 de Mikel Torres el defensa malaguista después de cuatro meses lesionado hice Samu García uno de los fichajes por lesión localismos veremos a ver qué once por la mañana José González contra el conjunto valenciano lleva más de dos meses el Málaga sin ganar

Voz 0919 43:55 el Valencia buscando seguir sumando para la Champions novedades en el equipo de Marcelino Ximo Tébar hola

Voz 44 44:03 hola muy buenas si dos novedades en la convocatoria de diecinueve hombres Murillo vuelve tres meses después el central colombiano también lo hace Rodrigo que cayó lesionado ante el Barça en la vuelta de la Copa en principio ninguno de los dos al once titular porque Gabrielli vez jugaría

Voz 1509 44:17 en el centro de la defensa esa es la delantera y ahora el escáner

Voz 45 44:24 sí

Voz 0919 44:28 yo hoy en el escáner de Hora veinticinco Deportes Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal Álvaro Benito buenas tardes Gallego buenas tardes vamos a empezar por el partido líder mañana el Barça visita a Ipurúa pensando en la Liga ir pensando quizá también en la Champions la próxima semana en Londres con el Chelsea

Voz 42 44:45 la verdad es que no es un campo para pensarlo Dívar está MK positiva sobre todo chicas el cine de el último partido en en Ipurúa Fun cinco uno al al Sevilla imagínate es un es un equipo que ahora mismo se mete mucho ritmo una dinámica de juego en la cual signos nos mete la cabeza pensando en las dimensiones de del campo en que es un partido de ritmo de choque sí bueno pues pues las Carlos Eibar pues te encuentras que te puede dar un susto el Barça ahora mismo bueno los dos últimos resultados le va a hacer pues que no pueda pensar demasiado en el miércoles y no aceptar demasiado

Voz 8 45:23 pues buenas estaría bien no por el el de esos aficionados a mí me tira el color blanco yo que te voy a decir cero bueno que te si parecía que estaba todo muy muy sentenciado y estos cuatro puntos que se ha dejado pues eh parece que la da un poquito de aire a o ilusionados pues seguidores y yo creo que el Barça todavía tiene un colchón muy grande no yo creo que que el Barça está muy bien muy sólido pero le va a competir

Voz 0919 45:52 Juande metropolitano el perseguidor el Atlético de Madrid recibe al Athletic que viene de un buen resultado en la Europa League quién es el favorito

Voz 8 46:00 la Mona al Atlético lleva haciendo una campaña excepcional no sé el Barça no llevar a estos número dos es tan espectaculares pues el Atlético podría ser hasta líder de la Liga Davos gustar incluso a un punto de dos puntos no porque los números que lleva son fantásticos sólo ha perdido un partido es un equipo que encaja poquísimo que rentabiliza sus goles bueno lo que es lo que ha sido el Atlético de del Cholo oí Cima ahora pues creo que tiene mucho talento arriba no Athletic pues es un equipo muy regular este año no yo creo que no no ha conseguido tener esa esa regularidad en el rendimiento que que les pueda llevarnos

Voz 42 46:35 alguna evidentemente favorito bético y porque bueno pues pues Juan Kasai tiene las bajas tan importantes como Raúl García Hay Aduriz no va sin sus dos jugadores referencia arriba el Atlético de Madrid bueno pues pues recupera o me imagino que va a recuperar a Diego Costa hiciera andaba el tener que reinventar un equipo si sus dos jugadores referencia no creo que son dos bajas demasiado importante como para que bueno gusano y no las noches

Voz 0609 47:02 el tercero de la clasificación es el Valencia que visita

Voz 0919 47:04 Al Málaga vaya duelo los dos con mucho

Voz 42 47:07 la verdad es que lleva once partidos sin ganar la verdad es que ellos para mí escenarios muy propicio para el Valencia que sabe muy bien aprovechar las debilidades de los contrarios y evidentemente bueno pues tiene esa yo creo que experiencia o más tranquilidad hasta la zona alta yo veo a Agustín encarrilar mucho y que el Valencia lo lo va a aprovechar

Voz 8 47:25 bueno el Málaga empieza ya a estar con el agua al cuello no es una situación muy difícil para para el futbolista lo que más te atenaza las piernas es la posibilidad de un de un descenso en esto es lo peor jugar para para no descender y empieza el bloqueo mental Málaga necesita puntos como sea y no no es el rival idóneo no porque el Valencia se juega entrar en Champions el año que viene ah y aunque es cierto que la baja de de Garay pues les va a hacer daño pero bueno el Valencia ya a priori por ser favorito para eso partir