Hora 25 (16/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

en unos minutos vamos a poder descubrir la nueva novela de Andrés Neuman se titula fractura y también queremos aprender más sobre sabores orientales vamos a hablar con dos chefs que nos dirán que está de moda en la gastronomía asiática pero antes Aitor Albizua buenas noches Ángels buenas noches empezara en Estados Unidos repasando las últimas noticias del día porque el FBI ha reconocido que cometió un error en el seguimiento previo del asesino del instituto de Florida en Washington Marta del Vado

Voz 1510 00:46 el FBI ha reconocido que fracasó al no seguir una pista sobre el agresor de Parkland que cometió este miércoles la segunda peor masacre en una escuela en EEUU una persona cercana al agresor llamó al FBI el cinco de enero para denunciar que Nikolas Cruz tenía el deseo de matar agentes según decía él mismo poseía armas de fuego ya había publicado otros perturbadoras en las redes sociales y temía además que cometiera un tiroteo en el instituto el FBI ha reconocido en un comunicado que los protocolos de investigación no se siguieron el director del FBI reconoce que la información debió haber sido evaluada como una potencial amenaza a la vida y la oficina de Miami debió haber seguido el caso la agencia abierto ya una investigación interna para averiguar qué

Voz 0032 01:27 miles de personas se han manifestado en Barcelona cuando se cumplen cuatro meses de prisión de los Jordis ven su libertad Gila del resto de encarcelados ha sido en un acto en la plaza Sant Jauma convocado por la Asamblea Nacional Catalana John Hume cultural en el que también se ha pedido a Esquerra Junts per Catalunya que aparquen sus diferencias y que actúen con sentido de Estado para formar un gobierno la familia Franco pone a la venta el Pazo de Meirás los herederos del dictador han iniciado ya los trámites aunque ni el Ayuntamiento de Sada ni la Xunta tienen constancia de sus intenciones propiedad que fue saqueada al pueblo gallego la Diputación trata de expropiar la asociación Chris Alice denuncia el suicidio de un menor transexual en Bizkaia el Kai dieciséis años de Ondárroa donde mañana hay convocada una concentración en su recuerdo el menor estaba a la espera de un tratamiento hormonal con testosterona que no será hasta los dieciséis y la asociación pide precisamente que se agilicen los tratamientos véase ver puerta

Voz 0032 02:38 Salvamento Marítimo ha rescatado a noventa y tres migrantes al sureste de Málaga viajaban en un total de tres embarcaciones y entre ellos había dieciséis mujeres y un menor de edad están siendo trasladados en tres tandas los primeros ya han llegado al puerto de Málaga los segundos está previsto que lleguen a esta hora el tercer rescate ha sido el más complicado cuando los efectivos han acercado la hinchable ha empezado a desinflarse Ivars de los migrantes han caído al mar aun así todos han sido rescatados espera que lleguen a medianoche el Banco Popular dio trece mil quinientos millones de euros en dos mil diecisiete cuatro veces más que el año anterior según los datos que ha publicado la CNMV todo se debe según los expertos al saneamiento ya los ajustes previos que llevó a cabo antes de ser comprado por el Santander hoy el Ibex sube un uno coma dos por ciento este viernes casi dos en el conjunto de la semana hasta llegar hasta los nueve mil ochocientos treinta y dos puntos la prima de riesgo se ha quedado en los setenta y seis puntos básicos

a ver este fin de semana el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos electrónica hasta quince por ciento de descuento adicional en marcas como él son Samsung y quince por ciento de descuento han de electrodomésticos para un reventa iba más sólo este fin de semana el corteinglés Límite cuarenta y ocho horas

Voz 0194 05:16 la mala y la buena reputación Tokio París Nueva York Buenos Aires Madrid y el recorrido por la vida Irán por el mundo desde los distintos amores que lo van poblando Andrés Neuman lo ha vuelto a hacer en su última novela crea imágenes con sus palabras nos transporta para que sintamos el dolor de la pérdida nos hace pasar frío Nos mueve por distintos idiomas para descubrir sus personalidades unos consigue confortar con el silencio ya dorar la memoria provoca que nos enamoramos de alguno de sus protagonistas y a todo esto nos convierte en expertos en energía nuclear Neumann nos hace pensar Sara evitó irse hecho un viaje sonoro de un minuto siete segundos para recorrer las páginas de la nueva novela de Andrés Neuman fractura

Voz 8 05:59 a ver yo sí Watanabe el arte de reparar mostrando el lugar de la fractura el tsunami Fukushima

Voz 9 06:12 ni la seguridad desde la gente alrededor de la planta nuclear de Fukushima es nuestra prioridad número uno fractura

Voz 2 06:20 Violet la alfombra hilos cita el

Voz 10 06:25 Actur Hiroshima y Nagasaki

Voz 11 06:29 el clásico y a quién termina

Voz 0194 06:32 la idea fractura la vida en Harlem filón

Voz 10 06:39 pues

Voz 0194 06:40 el

Voz 1 06:41 sobre la fractura la colección de Vandellós y el altar para los familiares desaparecidos fractura Buenos Aires y Mariela

Voz 12 06:51 Van Gogh que decís toma eh

Voz 4 06:54 dura el 11M

Voz 12 06:57 sí

Voz 13 06:58 que estoy en algo está Javi Navas Manel pero hemos tenido

Voz 1 07:03 fractura y madre

Voz 0194 07:05 eh

Voz 2 07:05 Turner

Voz 14 07:14 Andrés Neuman buenas noches muy buenas noches bienvenidos a casa muy feliz de volver a casa bienvenido a casa con un libro debajo del brazo y como en ella me siento te digo una cosa si hubiera sabido que no minutos se puede contar una novela me había ahorrado tanto trabajo

Voz 0032 07:30 para el y maravilló quedó tengo aquí delante son cuatrocientas noventa y una página así imagínate cuatrocientos noventa páginas resumidas en un minutos siete segundos quiere parecer la capacidad de lo dejamos si quieres utilizarlo no es que me pregunto por qué pena

Voz 1778 07:43 día siete años vida tengo que venir hace

Voz 0032 07:45 no te has pedido siete años bueno todos los habrás perdido pero los lectores los hemos ganado a siete años de tu vida para hacer un libro y lo decía antes de empezar la entrevista en para mí fantástico déjame que empiece con una

Voz 1778 07:57 con una cita que tú utilizas que dice si algo existe en un lugar existirán todos es la cita de Ses las Mirlo tú eres la novela con esta con esta frase de alguna manera para es el motor del protagonista de la novela eso creo el gran poeta polaco dijo que si existieran lugar existirían todos refiriéndose a esa especie de capacidad viral que tiene la humanidad para propagar lo bueno y lo malo hay tres fuerzas que no tienen patria la energía la economía y el amor y esas son las tres cosas que se van a Lizandro la novela como sí ha partido un epicentro aparentemente lejano en este caso Japón la onda expansiva fuese ocupando todos los territorios hasta darnos cuenta o que las antípodas se ven como vidas también

Voz 0194 08:40 qué te vas hasta Japón dime

Voz 1778 08:43 argentino granadino Por qué te vas hasta

Voz 0194 08:45 Japón te interesa esa cultura como cómo encuentras el origen de la nube en Japón

Voz 15 08:50 claro pues en primer lugar Japón es para mí

Voz 1778 08:54 muchos de nosotros ese gran desconocido que no fascinan no oí la suma de fascinación y desconocimiento conduce al acto imaginario y siempre me ha encantado la literatura y el cine japonés y esto me parecía un pretexto hermoso para para rehabilitarlo no en segundo lugar me enamoré Elkin su y que es así como como empezaba el de precioso corte que no estaba ahí se que es el antiguo arte japonés de reparar los objetos subrayando con oro del lugar por donde se rompieron a mi me parece que esa forma de incorporar las cicatrices Sara nueva identidad de algo o de alguien esa manera tan sabia de unir la mirada honesta al pasado y la construcción de un futuro tiene mucho que enseñarnos y de algún modo la novela es un intento de aplicar a la memoria íntima y también la colectiva está lógica del que intuye que nos permite refutar esta dicotomía que tanto intentan vendernos que hay que elegir entre mirar atrás o seguir adelante un objeto Reparaz Elkin su y ha seguido adelante y tienen futuro porque ha sabido mirar con honestidad define así

Voz 0194 10:05 tiene más valor también un objeto reparado o una persona reparada

Voz 1778 10:09 yo creo que en en términos artísticos y artesanales en el en el mercado de la piezas antiguas son objetos reparado con el que en su y aparte de estéticamente más bello es objetivamente y más caro vale más y una persona que ha sobrevivido a toda clase de cosas tiene una conciencia del valor del tiempo de la memoria sensible de sus propias cicatrices que creo que la Well vencía a alguien una persona más valiosa no creo que que todos somos un King y con patas de algún modo y está bien darse cuenta ir algo también en tercer lugar el 11M y fíjate qué qué fecha tan sensible para quienes vivimos en España no cuando vimos esa no vs hongo atómico me imagino que mucho nos preguntamos cómo puede estar pasando en Japón esto de nuevo que lleva a los países a construir su futuro sobre aquello que nos destruyó pero Japón era la punta del Iceberg de un problema que en realidad es absolutamente global que es el de la energía de la energía es un problema profundamente democrático ningún ciudadano puede tomar decisiones sobre los recursos naturales de sus respectivas sierras INI siquiera tienen el derecho a ser informado con transparencia al respecto no o que el monopolio de energía es esencialmente antidemocrático y además tiene muchas veces el consecuencias letales por no hablar de este periodo pos Trump en el cual el botoncito nuclear es un problema no solamente energético sino también bélico de seguridad del MIT

Voz 0194 11:38 tú sabías tanto de energía nuclear antes de poner

Voz 1778 11:41 francamente no sé hasta qué ocurrió

Voz 17 11:44 yo entreno fuesen los oyentes que son tratado de energía nuclear

Voz 0194 11:47 que no lo es la energía nuclear juega un papel en la novela pero no es entrada energía nuclear pero es verdad hay más serios si amoroso sí sí sí sí que a veces también es nuclear

Voz 1778 11:57 algún vive otra actuar con algún otro individuo hasta el hasta el once de marzo de dos mil once yo diría que sabía lo que cualquier otra persona no era vagamente consciente del problema me daba cuenta de que estábamos llegando el XXV aniversario de Chernóbil que eso fue otra siniestra Humet después de Fukushima se cumplen veinticinco años de Chernóbil pero cuando yo vi esa nube sentí que necesitaba saber más y empecé a investigar también me enteré de un caso para mí de ciencia ficción como todos los real que fue el caso de el doble Giba cuya es decir del doble superviviente atómico ha pillado Yamaguchi Yamaguchi que por entonces vivía todavía el dos mil once y tenía como noventa años había estado el seis de agosto en Hiroshima ya había conseguido regresar en tren a Nagasaki a tiempo para sufrir la segunda bomba atómica sobrevivir también a ella sobrevivir también a ella yo me pregunté qué clase de conciencia fantasmagórica en qué clase de espectro póstumo Se convierte a alguien que ha visto morir a todo el mundo a su alrededor que ha sufrido no uno sino dos genocidios atómicos que llega a los noventa años y me acordé de que uno de los hombres más longevos de la historia de Occidente fue un superviviente de Auschwitz si yo pensaba no serán personajes que han sufrido tanto que han perdido su forma de morir sólo cuentas en la eso eso parece exagerado parecen tu novela y a partir de ahí pensemos fabular un personaje que tuviese esta regla

Voz 0194 13:33 de alguna manera de alguna manera el protagonista no es doble superviviente pero casi

Voz 1778 13:39 pero ahora sí a mí me parecía primero interesante fabular esa vida porque el señor Watanabe que es el silencioso protagonista de la novela sin protagonista extraño porque habla todo el mundo menos él y y pues no es exactamente un reflejo de este Yamaguchi es más bien un ciudadano colectivo que mezcla distintas vida que investigue me parecía interesante que el señor Watanabe y cuyo nombre a Amy poeta peruano favorito José Watanabe hubiese sufrido una de las bombas no hubiera estado en otras por haber perdido un claro por casualidad porque son conecta con otro tipo de duelo mucho más extendido que es el de aquello que pudo habernos pasado y no nos pasó yo pienso ahora cuando escuchaba ese ruido estremecedor del 11M aquí pensaba en todas todas aquellas personas que tuvieron un amigo una pareja un familiar y que podrían haber estado ahí o llegaron unos minutos más tarde ese duelo de lo que pudimos haber sufrido con esa especie de culpa superviviente genera otro tipo de conflicto que me interesaba también trabajar con el personaje entonces el personaje digamos que tiene el trauma de lo que sí vivió también la extraña y retorcida fortuna de haberse salvado de la segunda bomba

Voz 15 14:53 el amor antes porque el Real Madrid preguntarse cuenta cómo estás el amor no es el que va moviendo a Agatha nave pero sí que el amor tiene un papel muy importante y tú lo decía la energía nuclear y el amor tiene un papel muy importante en la novela

Voz 1778 15:08 sin duda es el único factor de arraigo que el encuentro a mí me interesaba este personaje en tanto sujeto emigrante que él trabaja para una multinacional audiovisual este tema conecta entonces también con como vemos la tragedia por la televisión como la escuchábamos como tenemos una relación poblado muy sensorial y por otra parte indiferente con con la desgracias globales y este señor tiene que ir pasando por distintos países por razones laborales concretamente por París si por Nueva York por Buenos Aires y por Madrid en ese orden iraquí al cambiar de idioma Él se da cuenta de que tiene una oportunidad de empezar bebo de inventarse otra identidad de esta capacidad un poco camaleónica que tenemos para ser otra persona según quién dónde y cuándo no recuerda pero el verdadero lugar verdad drogar que el encuentra en cada ciudad es una historia de amor distinta muchas veces contradictoria son distintas maneras de enamorarse de irse a vivir juntos y de separarse a tiempo

Voz 0194 16:09 sobre la voz de Chet Baker que también hace referencia en fracturas vamos a escuchar lo que nos contabas cuando en dos mil nueve va recibiste el Premio Alfaguara por la novela El viajero del siglo

Voz 18 16:20 sí sí sí

Voz 0594 16:23 yo quería escribir un libro raro una novela futurista del pasado una ciencia ficción rebobinar por eso la novela narra ningún acontecimiento histórico ni presenta un solo personaje que haya existido realmente por ese afán de Hamburgo la ciudad donde transcurre el argumento es una ciudad imaginaria

Voz 19 16:41 el Newcastle

Voz 0594 16:46 aún recuerdo haber escrito los últimos capítulos de El viajero del siglo con extremada lentitud casi con temor las cuanto más cerca divisaba el final más estrenaba la mano menos giraba la manivela

Voz 19 17:03 donde se donde ir

Voz 0594 17:05 que el libro está escrito en castellano de todas las partes ninguna que es la lengua natural de muchos emigrantes de su mundo movedizo por eso de Hamburgo la ciudad del viajero de Hans también parecen moverse por dentro cambiar de lugares podar de plano algo así hizo Europa durante el siglo XIX no otra cosa viene haciendo la desunida innecesaria Unión Europea

Voz 2 17:31 en dos mil nueve han pasado nueve años que hay que hacer con la Unión Europea

Voz 5 17:38 qué pocas canas tenía ese muchacho es realidad

Voz 1778 17:43 no sé quién dijo que la Unión Europea es una magnífica idea que nadie intentado llevar a cabo no no es tanto que la Unión Europea haya fracasado como que todavía estamos esperando mejor si cómplices ese plan canse ya no es del que somos sólo hemos tomado los intereses económicos en común yo diría que ni siquiera porque estamos renació nacionalizando el interés económico dentro de opinión que se hace yo creo que es demasiado tarde para echarse atrás yo creo que no estaría mal que retomar una discusión de la que se habló en el programa cuando no teníamos otras urgencias menos importantes que cubrir que era la de la de la Constitución Europea que manera de rebobinar la nuestra no hace diez años estábamos tratando de pensar en un marco jurídico y ético común y ahora estamos viendo quién salva el culo antes yo creo que hemos ido peor entonces en el sentido europeísta sin ninguna duda porque antes nos quejamos de que había digamos un mercado común pero no un derecho común ir ahora lo que estamos viendo es si hay o no más Brexit

Voz 2 18:49 tiene una cosa a cambio de alguna manera tuviera recibir el premio

Voz 1778 18:52 Alfaguara que pasó después el Alfaguara para empezar me convertir un maestro de hacer maletas pequeñas lo agradezco muchísimo al premio aprende a viajar con equipaje de mano tendrá que ganar un Alfaguara no sea modesta ir alarme darme cuenta que todos en realidad somos un equipaje de mano que todos cuando viajamos decidimos que meter que sacar de nuestra memoria para concentrarnos en ese tiempo espacios Ita también me enseñó a tomar notas al vuelo sin saberlo estaba preparándome para hacer algunas columnas para tu programa esta forma de de darme cuenta de que no está esperando esto como el amor si esperando la ocasión perfecta en el momento justo a la edad indicada te vas a morir esperando por qué no llegan y entonces ese aquí y ahora de la escritura que no tiene que ver con la prisa porque para eso luego está la corrección y la reescritura pero el momento de sentarse media hora a tomar nota de una idea que vuela tanto como el avión es un reflejo que tuve que entrenar mucho haciendo ese esa gira por diecinueve países

Voz 0194 19:58 Andrés y sea Malet hacía maletas pequeñas porque viajaban

Voz 15 20:01 mucho entre junio y diciembre de dos mil nueve como viajar sin ver Latino América en tránsito resultado de la gira para presentar el premio Alfaguara o en propias palabras del autor crónica de lo que casi no Novi a lo largo de todo el continente una suma de vértigos países lecturas y miradas

Voz 0194 20:22 el vuelo

Voz 1510 20:24 en Buenos Aires Riga al Pacific clima del hotel minimalismo de techo alto carácter en recepción vagamente Versalles Hotel Santiago NH providencia clima del hotel Bellvis panes están carácter en recepción cortesía ligeramente irónica hoteles

Voz 0194 20:44 solución las margaritas clima del hotel

Voz 1510 20:46 Juan la tropical carácter en recepción entre suave y hermético hotel en La Paz plaza clima del hotel antaño moderno carácter en recepción el díptico hotel en Lima Sandino clima del hotel buen gusto borroso carácter en recepción soñó liando

Voz 0335 21:03 motel inquieto Swiss Hotel que duros el momento de la obra

Voz 0194 21:05 moción Andrés en realidad

Voz 1778 21:08 quejarse de vicios y uno duerme poco y se divierte mucho lo que te confieso es más de una vez haber alegado una gastroenteritis imaginaria para sentarme a tomar nota de todo esto para poder disfrutar de alguna habitación de alguno de estos hoteles por los que has ido pasando sí sí sí verse súbitamente aquejado de males imaginarios son novela

Voz 0194 21:27 las diferentes el Premio Alfaguara son novelas me parece poco son novelón es diferente es el Alfaguara el esto es que hay una cosa que me llama mucho la atención de las dos y escuchándote cuando hablaba del Premio Alfaguara en dos mil nueve que es la importancia del lenguaje la importancia del idioma en esta novela tú juegas mucho con eso sí introduciendo además palabras en otros idiomas has muchísimo con la amiga palabras

Voz 0335 21:53 tienes razón me obsesiona la traducción no solo

Voz 1778 21:56 gente como disciplina literaria que es maravillosa porque traducir es la única manera de leer y escribir el mismo libro un sino porque la traducción es una metáfora que sirve mucho para explicar el mundo contemporáneo no en El viajero del siglo hay un intento de relacionar el amor con la traducción no es la traducción como acto de amor por deseo de poseer a otra voz el amor como intento de hacer tuyas hacer mías tus palabras traducir las también fatalmente interpretarlas malinterpretar las ya en fractura hay un personaje traductor que es el de Mariela hay gente que cambia de idioma tiene malentendidos muy afortunados y hay a además cuatro monólogo de cuatro mujeres que son le la francesa Laure Riera norteamericana Mariela la Argentina y Carmen que es una fisioterapeuta de Leganés fueron cuatro maneras de aproximarnos a ese objeto extraño que es mi lengua materna a mí me tocó de niño aprender a hablar otra vez el idioma que se supone que ya sabía no hice la escuela de los dos países en Argentina que en España y eso me hizo dudar a una edad muy tardía de palabras evidente ese como un zapato o mesa y entonces desde desde ese momento me ha divertido mucho pensar las distintas maneras de pronunciar mismo idioma en en en entonces en fractura la francesa he intentado que sonase como vagamente traducida del francés que la no te americanas son hace más anglosajona ha visto estos programas en que hay alguien hablando en su lengua Ia superponen si es alguien doblaje la traducción positiva pero en algunas pausas son algunos a escuchar original exactamente anchas por debajo ese eco trate de generar esa sensación hasta llegar al personaje argentino que me obligó a utilizar mi oído de infancia que es una cosa que siempre me emociona como se hablaba en Argentina y concretamente en Buenos Aires en los años ochenta noventa han regresó a la democracia iraquí final de la misma de otro modo me temo con con el ex siniestro presidente Menem hasta llegar a la España digamos ya que hablaba una europea que es España del primer pelotazo

Voz 0194 24:00 lo postró en Siria donde incorporación

Voz 1778 24:03 la Unión Europea la España de los JJOO y la Expo de Sevilla y entonces tenía que pensar todo el tiempo mis amigos españoles ya está manera de de de enfocar el oído con una radio en la que un es encontrar la voz me parece un placer infinito

Voz 0194 24:21 que yo no sé si los problemas con las mujeres que él va conociendo eh empiezan cuando el empieza a dominar bien el idioma de cada una de ellas

Voz 1778 24:29 has estoy ocurre le dice a su pareja francesa te entendía más cuando no te entiendo detenidamente

Voz 0194 24:37 exacto porque al al

Voz 1778 24:39 a poder sacarle punta a las palabras se tenían que agarrar del lenguaje no verbal del cariño en el tono tenían que pasar por encima de las palabras entonces es como que la palabra es una solución que genera segundos problemas y ahí nos quedamos como al borde de la literatura

Voz 0194 24:54 creo que escuches esto también año dos mil doce dos mil trece la mirada de Andrés Neuman en Hora veinticinco

Voz 20 25:02 y a las diez y tres minutos de la noche y tres en Canarias como siempre primera mirada a la actualidad la mirada del escritor Andrés Neuman buenas noches muy buenas noches cómo estás

Voz 0594 25:12 a primera vez que tengo la impresión de que no fuerzan a hacer un poco el primo con la prima de gran toman por no se primor primos primates no mira en la escala de la evolución del Homo bursátil sí parece haber toda una aparente la financiera están la prima de riesgo los tíos de la banca adherencia condena

Voz 1778 25:30 el sacerdote rara vez pretende salvarse más bien quiere entender porqué no hay salvación sino que lo que hay es el problema de hoy aquí yo hoy aquí avisan

Voz 0194 25:42 belgas sí que yo presido confesar una cosa Andres de un problema en el arranque de tu novela porque me la estabas leyendo tú no no no lo digo en broma sea yo creo que las quince primeras páginas después ya empecé a leer yo pero las quince primeras páginas mira estabas leyendo no no podía y además lo comenté Él no podía quitarme tu tono de voz no podía quitarme de la cabeza entonces lo leía es que me lo estabas leyendo todo en la cabeza

Voz 1778 26:07 señoras y señores queridos oyentes esto es un esta quedará Hermosín no no te lo prometo sea hasta que dije ya vale me parece una maravilla porque eso sólo pasa con los amigos pues no no es el el libro de un amigo necesitan conciliar amigo por favor puedes callar tu momento que estoy tratando de tu libro yo lo hice a los halagos

Voz 0194 26:24 página número quince sobretodo el principio no desprecia cuando entra más las historias pero la la primera parte eje es que me la está leyendo Andrés todo el rato

Voz 1778 26:32 tú sabes que cuando uno está escribiendo también leyendo con disfrute esa experiencia radiofónica sucede muy a menudo uno trata de escuchar lo que está leyendo como modo de detectar son ansias de deberes y uno se lo cree a un nivel que ya no solamente lingüísticos en la también musical y armónico así que en el fondo me alegro perversamente de que te era eso escuchábamos fragmentos de las yo te escucho todas las día ya entonces ahora a ver si es verdad es verdad es verdad me lo merezco

Voz 0194 27:05 fragmentos de las miradas hacia donde mira Saura que miraría

Voz 1778 27:07 ahora digamos que continuando con el Kingsley extendiéndolo hacia un territorio más anatómico estoy muy interesado últimamente en en la patología del Photoshop escribir contra el Photoshop desde el cuerpo y contra el fotos yo estoy tratando de empezar un libro que tiene que ver con la cantar la imperfección del cuerpo que no sólo no requiere corrección sino que adquiere una persona la propia precisamente gracias esa imperfección que no es un fallo del sistema sino una bendición estoy tratando de escribir una oda al codo as pero sí un me muero por leer un elogio del talón sucio tratando digamos de combatir minuciosamente

Voz 15 27:55 por poro el ya el Photoshop como software que es útil pero peligroso sino como lógica como mercados

Voz 1778 28:03 es una de las peores ideas estéticas que ha tenido la humanidad y creo que el inventor del su estaría muy avergonzado deseando

Voz 15 28:10 leerlo mientras tanto Nos entre tendremos con fractura Andrés Neuman muchísimas gracias no me siento fracturado sino curado genes terrestre muchísimas gracias

Voz 21 28:20 eh eh eh

Voz 0032 29:20 el dieciséis de febrero anoche empezaron las celebraciones del Año Nuevo chino el Año Nuevo Lunar que para ellos es la llegada de la primavera en China las familias se reúnen esta noche para cenar cerdo pescado sus famosos dumping si España parece que también ha llegado la tradición y por eso queremos hoy aprovechar este día para ver cuánto sabemos de comida china además del arroz tres delicias su el pollo con almendras Carlos Cano responsable de la sección Gastro de la Cadena Ser muy buenas noches Blanchett buenos días tres delicias fideos chinos yo no ido haciendo más de fideos la verdad pero

Voz 0335 29:53 lo cierto es que como muchos de los que seguro que no estará exento

Voz 1778 29:56 mí me memoria hay un montón de platos de típico restaurante chino barrio fue todo uno

Voz 0335 30:01 ya en la década de los ochenta en los noventa fue en esa época cuando muchos españoles empezaron a utilizar los palillos

Voz 17 30:09 contarlo cuando probamos los rollitos de primavera

Voz 0335 30:11 los tres delicias el cerdo agridulce bueno todos esos platos platos ricos bastante baratos que en realidad no teníamos muy claro serán chinos de verdad o no pero que las gustaba gustaban si no me voy a meter con el tema de los bulos sobre los verdaderos productos de esos platos porque creo que hay mucho racismo en realidad escondido en eso y además voy a reconocer que soy un gran ignorante en cocina china nunca ha estado en China así que me referentes son esos restaurantes de barrio películas tipo o Kung Fu Panda de eso sí una cena memorable que ofició el chef ladrón que es como el Ferrán Adriá de China posiblemente hace unos tres años aquí en Madrid y en la que sirvió su famoso Pato Pekin también a algún plato con pimienta de Sichuan que me dejo la boca totalmente anestesiada bueno una reflexión curiosa de todas formas eso sí el otro día va leyendo un libro sobre los cuchillos ayer autor de ese libro le dedicaba bastantes páginas a los cuchillos chinos que en realidad noroeste sólo ayuno porque trocear la comida en la cocina llega ya al plato

Voz 0032 31:14 claro es verdad la carne el pollo siempre te llega todos que nosotros uno de ellos lo en en España no hubo esos restaurantes de los años ochenta noventa todavía hay mucho sí claro que además empieza a ver muy buenos restaurantes de comida china de comida oriental uno de ellos es hoy Kitchen en Madrid cree que nos presentes a Julio quienes porque

Voz 0335 31:34 pues mira es un cocinero que nació en China pero que lleva catorce años en España y que en realidad aunque todos les llevamos Julio el se llama John Ping An vale algo parecido a y yo le conocí le llegué a él en la verdad de una forma bastante curiosa resulta que tenía un bar al lado del mercado de los más tensas justo detrás de la Gran Vía un bar que era el típico

Voz 0194 31:57 la tragaperras ex eso sí conocía

Voz 1778 31:59 también en el que servían copas muy baratas ya había un

Voz 0335 32:03 una becaria de la Cadena Ser que como servían copas baratas iba bastante y un día descubrió que Julio en la parte de arriba estaba haciendo platos creativos muy ricos y muy locos total que me lo dijo fui efectivamente a alta cocina además muy personal bueno y me aficiones hace Kitchen poco después Se aficionó José Carlos Capel crítico de el diario El País que yo creo que publicó un artículo que supuso un punto de inflexión ya le conoció todo el mundo pues ha ido creciendo ahora de hecho se Kitchen sea trasladado a la calle Zurbano y en ese antiguo bar de máquina tragaperras hay otro otro negocio que se llama la Mian que también lleva él lleva Julio y que en general su cocina se caracteriza por las influencias asiáticas pregón poco de mezcla española y con muchos contrastes Picasso

Voz 0194 32:50 es que son maravillosos

Voz 4 32:53 muy buenas noches

Voz 0194 32:56 que te llaman Julio bueno

Voz 4 32:57 bajo yo te digo verdad viví como cuando Bono tuve cuatro-cinco año pelo me encanta la fiesta de Stanford mi ajustó mía tía siete siete siete siete entonces miedo la parte cuanto me amigos te Pamplona a tu nombre de John pinchan es muy complicado siempre ha olvidado entonces mejor llamando Julio Emma Fassi mal entendido cuando llamando a tu entendido

Voz 0335 33:24 la fiesta de San Fermín ir tú naciste el siete de julio del setenta y siete o sea el día de San Fermín se atente ya más es que te pega todo que te llames Julio no te puedes llamar de otra manera primera una cosa porque vine a España porque vine a Pamplona

Voz 4 33:39 con la Pamplona también primera la norte mina norte España tiene muy buena pinta de comida piano aparte tengo una amigos que ha tiene aire negocios tienen una sandez se llama vueltas comida muy típico de Navarra está quisimos de lleva casi treinta y nueve en Pamplona yo voy allí primero que le entra su cocina al vende con él trabajando con eficacia y seis siete meses está al vendido mucho deporte todo de nuevos y la cocina de norte es muy finos me encantó por esos bueno cuando empieza ahí bueno me gusta la viví muy tranquilo la ciudad muy bonita al lado de San Sebastián por esos bueno empiezas como total cuando sano lleváis cuatro cinco año en Pamplona vivir

Voz 0194 34:31 y luego ya te vienes para Madrid

Voz 4 34:33 voy a en Madrid dime una cosa cómo llega a sin

Voz 0194 34:35 dar en ese restaurante de máquina tragaperras enfrente de los humos tenso es que es prácticamente yo recuerdo la primera vez que era casi entrar como nunca en destino no no sabías exactamente qué es lo que ibas cómo llegas ahí

Voz 4 34:47 pues por ejemplo un cocinero cuánto le gusta cocinar permeable buscando mercado con el mercado tu más entre las ante la justo cuando yo cumplo mucho más tenso mercado bueno la justo enfrente tiene un papá ya que dejado yo cuando la veo me ha gustado mucho tiene muy buena Caldas para mí son muy buena imagen Taberna me gustó a muchos como típico de japonés tiene mucho la comida de picoteos bueno esa acogió bueno cogieran pieza Mena abajo son un típico de alabar tomando sabes a vinos café el corta jamón

Voz 17 35:26 bocadillo iba

Voz 4 35:28 comida y Aribau con comida de bueno te orienta empieza muy después remodeló

Voz 0194 35:36 las el Varese ya no hay la máquina tragaperras en el piso de abajo vale pero da un paso un paso grande te arriesgas y te vas a otra zona de Madrid que no hay hay que explicar deben a los oyentes que dice Emilio buscó un mercado el mercado los descaro en su mercado donde se puede encontrar ya comida originaria de todos los países

Voz 0335 35:54 sí hay muchos puestos dejan hacer

Voz 0194 35:56 eso sí no hay otro Naciones Unidas encargado de los oscenses por eso cuando el va a buscarlo verdes das un paso adelante y te vas a otra zona de Madrid

Voz 1778 36:05 un poco más pija no pero un poco más de de gente adinerada y ahí dice es ahí voy a abrir el

Voz 0194 36:12 el restante costó mucho tomar esa decisión

Voz 4 36:15 yo creemos tú ves el local casi el formando dos veces primero le abajo deformando luego segunda como a arriba de planta comenta reformando otros es es bueno normalmente bueno ya empieza a entrar ya conocido por eso alegrando poco cocina más grande a mí no me de puede cocinando variado más cosas ya sabes soy Kitchen no tengo la tarta siembre cambiando me gusta cocina más cómodo cada día mérito la cosa nuevos clientes para distinguir dos rosas

Voz 0194 36:49 has estado esta semana en soy Kitchen

Voz 0335 36:51 a que te han dado pues me han dado porque no lo he pedido allí solo dice si te quieres gastar cincuenta euros sesenta y cinco

Voz 0194 36:58 pero este es esto era un poco el origen de Kirchen porque cuando estabas en el destino pasaba exactamente lo mismo no había carta eh

Voz 0335 37:04 sí de hecho yo perdiera carta y me dieron un papel que ponía menudo cincuenta y cinco exacto y no había nada más dijo vale venga o no sé pues muchos contrastes muchos picantes muy muchos cítricos pero todo los muy equilibrado muy agradable a mí me recuerda un poco a la cocina de David Muñoz de diverso que hace unos años con esa mezcla loca de muchas cosas pero todo rico pues algo así cuantas pruebas haces antes de sacar un plato

Voz 4 37:30 de verdad yo me me me diera ninguna empieza como un como este nuevo sitios tú donde como ocho meses totalmente ya cambiando casi setenta platos

Voz 0194 37:41 desde que empezaste si se tiento

Voz 4 37:43 o más por ejemplo ignoraran de buen tampoco nos como fácil pero me gusta estudiando poco de Porto como haciendo una mezclas María como yo jugando mucho de por aquí como alcachofas salmonetes navajas sean culos

Voz 0194 38:01 las incorporando mucho producto entra como

Voz 4 38:03 eh eh la mi mi línea Mis hago pero me ejemplo la Verdolaga me gusta acogió Socar dos haciéndolas Sasa Pescao me gusta acogido Socar cardos haciendo Sasa

Voz 17 38:15 tampoco no partido las aguas de pescado o no perdió

Voz 4 38:17 Iberdrola Melo mezclas un poco de tipo de orientada a Tailandia Japón pues no es sano yo creo además moda Malasia sin capo porque empieza subido te vas inspirando en cosas de Malasia de son la atención una cangrejo de bueno te sin capó con pimienta negra que bueno pues todo está aquí urgente de paz con gente con poco de hierba hasta yo que a mí me ha gustado mucho

Voz 0194 38:45 desde junio creo que conozcas a un cocinero con mucho talento que está loco por la gastronomía de tu país de China por cierto luego medidas que se come en en el Fin de Año en el nuevo año chino es Rodrigo de la Calle preséntanos Carlos porque eso no es como ese asunto

Voz 0335 38:59 enero con mucho talento en la cocina y también para ponerse motes os sobre nombres en mi preferido es el domador de los vegetales porque Rodrigo de la Calle sin ser verano ni vegetariano y la verdad es que es conocido sobre todo porque ha sido pionero en la puesta por la verdura Hay por por las setas una puesta de alta cocina con la que ganó una estrella Michelin en su restaurante de Aranjuez y años después también el invernadero que montón en un pueblo de la sierra madrileña en Collado Mediano ha ahora está cerrado y está preparando una mudanza para venirse al centro de Madrid pero bueno esa es como su faceta más conocida porque luego tiene otra que es su pasión por la China un país del que dice sentirse enamorado tanto que su empleo se llama Tigre y Dragón tanto que hay quien cree que en otra vida anterior fue tanto que así como Julio tiene un nombre español Él tiene un nombre chino

Voz 17 39:46 Rodrigo de la Calle volverán a qué tal buenas noches cuál es tu nombre se lo digo bien porque al final lo los chinos lo que igual que ellos buscan facilitarnos a nosotros y a nivel fonético el pues nombres son bastante claro

Voz 4 40:02 se llama Julio larga de hecho mis socio vestía

Voz 17 40:05 de ese llama Paco pero sí más yugo Mengú entonces en mi nombre occidentales Rodrigo pero el éticamente Rodrigo Lou Dolly Godó Loud Liquigas valedores con éticamente como ya es ya es Laudo ligamento yo miro para atrás ya sale costumbre que costumbres y Rodrigo

Voz 0194 40:25 pasión China donde te viene Haití bueno pues

Voz 17 40:28 esto es enamoramiento vegetal puro yo cada vez que viajo lo primero que hago si mercado mercados los cocineros tenemos la suerte de que de que gracias a Dios nos llaman a a un montón de congresos y nos invitan a un montón de países sacarle buenos trabajos algo mágico yo me siento una persona súper sí haga en el que el desde la primera vez que pisé China hay aluciné porque entre mercado y no conocía ninguna verdura para mí una persona que en el menú solamente es cocinero con vegetales utilizado más o menos unos ciento cincuenta distintos en cada menú entrará un mercado hoy no conocer ni

Voz 0194 41:01 alguno imagínate la expresividad que se te habrían

Voz 17 41:04 de repente dije de quién tienen que sacar pero Nick Nickon pinturas me sacan de aquí ir a buscar cualquier motivo para volver cuando me ofrecieron ese es asesor de un restaurante en Pekín yo que ni me lo pensé

Voz 0194 41:21 en un restaurante en Pekín empecé asesorando

Voz 17 41:23 ahora soy socio de esta empresa ya tenemos dos

Voz 0194 41:26 ajá restaurante de comida española o de comida china o como el de de comida asiática pero incorporando productos española

Voz 17 41:33 no no no yo de cómo se me va a cubrir a mí en China a hacer algo asiáticos

Voz 0194 41:36 me corren a gorrazos sí sí

Voz 17 41:39 es de hecho yo el uno de mis grandes de como que no debe de decir de grandes talentos porque quedaría un poco soberbio pero siempre todos corriendo en cuanto especialidad no me especialidad esto quiere decir cuál es empezar ya no son las verduras es el arroz sí sí saber yo soy como un cocinero arroceros sean los mi mi top mi fuerte es el arroz lo que pasa es que perdura sobre todas las cosas dedicó a ello porque es más divertido en redes allí lo que hago es un restante de arroces

Voz 0194 42:07 de Arrecife para ellas de cocina tradicional española también no

Voz 17 42:10 carne y pescado pero sobre todo la gente va a comer

Voz 0194 42:12 adapta al gusto de ellos lo único que

Voz 17 42:15 todo es la cocción del grano porque allí el grano les gusta un poquito más cocinado

Voz 4 42:18 no

Voz 17 42:20 igual que aquí preguntamos el punto de la carne allí tenemos que preguntar el punto del arroz como él quiere un poquito más hecho menos hecho y entonces en función de el gusto si ya pues más o menos pues lo tenemos lo tenemos pero vamos el puedo vender al allí al cabo del día doscientas para ellas

Voz 14 42:36 a ella se gestó todo el mundo viene a comer para una cosa porque

Voz 0194 42:40 eh tú que has estado muchas veces allí a punto de conocimiento de la cocina china crees que tenemos los españoles

Voz 17 42:47 al menos cero si sí iba a decir eso menos tres menos cuatro porque realmente estos hablaba Carlos de los famosos primigenios restaba antes chinos el realmente son de cocina esa corrígeme si me equivoco pero básicamente son cocina cantones a que es como decir aquí la cocina andaluza imagínate que se montan por todo el mundo Freire Uría lo llaman cocina española pues de otro diríamos seguirá que no vamos a traer

Voz 0194 43:12 por estar rico un montón de cosas porque

Voz 17 43:15 al final y era más fácil exportar la porque al final es con un wok todo otro adicto unas buenas salsas de acompañamiento salteado pues más o menos la cocina interesar mucho más no pero pero al final pues el el famoso desayuno que será como un brunch los Dean suma que era para tanta aquí las los Yao Si sea es que no los pelos de punta de los ricos de la rica gestante lo primero que hago según llego al aeropuerto que llegó normalmente siempre las seis de la mañana me llevan a a hacerme el típico desayuno chino sacará a las tres de la tarde costumbres a cocinar

Voz 0194 43:51 algo

Voz 17 43:52 es una pasarán de hecho el nuevo restaurante lo primero que he hecho ponerme que un wok y luego alrededor lo que queráis siete de

Voz 16 43:57 el wok

Voz 17 43:58 es una técnica de cocción brutal porque nosotros acostumbras aquí en España ser tan milimétrico es que si la cocción al vacío que si termómetros que si tal esa cocción tan potente porque es realmente es un gas a la enésima potencia nosotros el gas que tenemos aquí es un gas de los y China Guardiola decirlo

Voz 14 44:15 tampoco yo estaba pensando tan fuerte que tú

Voz 17 44:19 entonces las el fuego que tenemos aquí de Chisinau entonces ahí estamos hablando de multiplicar la potencia del fuego

Voz 0194 44:25 el sabor del hierro nosotros españoles que trabajan

Voz 17 44:28 hemos en paellas de hierro y en su arsenal de hierro que no sé por qué demonios aleja de cocinar en yerros ese sabor cito que le da sobre todo a los vegetales es brutal esa entre la potencia el sabor el hierro esas coacciones instantáneas y esa salsa reducidas al momento donde se concentran los sabores sin que éste demasiado salado es una técnica

Voz 0194 44:45 pero tal pues para para al al al al a lo cotidiano tengo que comprarme tengo que cambiar el wok en mi casa ir diciendo en serio e voy a aprovechar que estáis aquí Julio me tengo que comprar un club de esos Xantia en diferentes súper buenos

Voz 27 44:59 o un wok normal

Voz 4 45:02 hombre normalmente un wok cocina china tocando wok o Legina mínimo creo que lleva dos kilos y medio nombrar vende original muy coordinada pero ahora también aquí bueno tiene mucho de mercado puede compran de Woo per más finos

Voz 0194 45:17 porque sino pesan una barbaridad si me imagino

Voz 4 45:20 David Walker como un cuchillo muy personal yo tengo mi wok Pelé lleva conmigo cuatro-cinco daño ya es donde nadie lo puede tocando siempre cada día cuidado con una idea CTESC como un cuchillo o lo mismo un cocinero por ejemplo bueno grande la tasa puede coge un wok más finos la en con fuego lentos cocinando por jondo

Voz 0194 45:43 para cuidarlo es eso aceite vinagre

Voz 4 45:46 me dominar nuevo ACT

Voz 0194 45:48 estas eh sí sí de hecho yo jamás lo limpio tengo unas

Voz 17 45:50 Movilla yo lo echo agua le doy con la escobilla el como las paellas las para ellas no se limpio se frotan se pone aceite no es porque al final eso se hace con el con todos los utensilios que son de de yerno y el que sea más gordo que pese más es por el espesor cuanto más gordo más retiene el calor

Voz 28 46:06 el el el

Voz 17 46:08 es importante más allá de la sartén que su súper importante es la potencia del del fuego pese en casa es muy difícil

Voz 0194 46:15 bueno yo tengo uno de esos grandes centro

Voz 17 46:18 pese a Adriano no nosotros

Voz 0335 46:22 a ver si pudiera ver

Voz 0194 46:23 vamos terminando pero dos preguntas una para cada uno traslado del Restaurante Rodrigo te bien

Voz 17 46:28 el Madrid Si eres tengo muchas ganas porque allí la sierra pues estábamos por es un poco aburridos no hay digamos un poco más de accedí ya va más vidilla no oí Harasta esto que tratan de moda de democratizar las cosas no quiero dar de comer a más gente y difundir el

Voz 0194 46:44 pasaje de la cocina pues para Madrid que se viene Rodrigo la pregunta que me queda pendiente Julio que que es lo más típico para el año nuevo que ese convencida lo más típico o depende también de la zona

Voz 4 46:54 en la parte puedan Nochevieja de cómo Año Nuevo chinas primero Mérida todos juntos innovar de bueno cada uno pero sí la tiene la tiene muy grande segunda distinguido me imagino como normalmente pelo admitiera que tiene más talante casi como una prenda cuarenta platos y Flandes te digo la verdad cuanto tiempo cocinando voz si más tanto tiempo mucho entrantes ver tuvo la carne pescado

Voz 29 47:21 bueno hay marisco todo hay toros muy bueno iremos un día a pasar el Año Nuevo si no nos quedaremos en algún restaurante de que pasar el Año Nuevo chino Rodrigo Julio muchísimas gracias y muchísima suerte vuestros proyectos de Carlos adiós

Voz 14 50:28 cien para para las startups buenas noches buenas noches hay con una empresa del sector inmobiliario un sector que está volviendo por sus fueros en España pero esta vez de forma distinta como antes de la crisis entre otras cosas por la inyección de tecnología esos procesos y en sus formas de operar ir eso va precisamente la empresa de la que hablamos hoy de aprovechar la tecnología para hacer lo que se hacía antes pero más rápido en mejor eso es lo que ellos dicen para hablar de ello tenemos al fundador y CEO de Click piso Francisco Moreno buenas noches muchas

Voz 16 50:54 por invitarnos a nuestro programa decís que agilizar

Voz 14 50:56 sí facilita la compraventa de viviendas pero como bueno

Voz 16 50:59 a nuestro objetivo cuando montamos Creek piso a revolucionar la forma en la que se compraban ese venían inmuebles nosotros nos basamos en una plataforma tecnológica y lo que buscamos es digitalizar el problema de tal forma que somos capaces de hacer las compras y las ventas de una forma muy rápida nosotros al final utilizamos un sistema tecnológico en el cual invertimos una gran par de habitar a través de la cual los clientes entran en Internet drama Clic Pisos punto com dejan los datos de su inmueble nosotros con un algoritmo y la tecnología que hemos desarrollado somos capaces de valorar muy rápido al inmueble el veinticuatro horas hacemos una oferta indicativa por el inmueble una vez que esa oferta es aceptada enviamos un asesor este asesor lo que hace es conocer el inmueble revalidar su precio una vez que se precio es validado en los encargamos a hacer todo el papeleo certificados energéticos que gestionar el tema las notarías en siete días estamos pagando los inmuebles en metálico

Voz 1762 52:04 en quiénes pensáis como clientes de Click piso a qué perfil queréis