Hora 25 (16/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

hoy se sientan en la mesa de análisis Carlos Cué buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches fueron noches y María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches también aquí con nosotros como todos los viernes Luis García Montero buenas noches

buenas noches años con la mirada a la semana mirando hacia atrás Luis mirando hacia atrás porque esta semana nos ha ofrecido un cóctel de melancolía de círculos viciosos afirmó Larra ese maestro inagotable a la hora de mirar realidades que no hay melancolía comparable a la de un progresista español pues si verdaderamente melancólico comprobar que en el debate político de hoy no se produce entre la izquierda y la derecha el combate sino entre dos derechas dominantes que buscan votos de forma cada día más autoritaria una vez jugada la baza de la cadena perpetua el Partido Popular y ciudadano vuelven a Cataluña para poner el dedo en una llaga muy dolorosa la consideración del catalán como una amenaza para el español semejante barbaridad Fiz filológica y sociológica echa leña a un fuego que quiere convertirse en llamarada crónica melancólico con rumbo a la depresión es oír las declaraciones de Granados y sospechar que tienes razón cuanto implica a la señora Cifuentes la previsible dueña del futuro del Partido Popular terrible oir los casos de abusos que se producen en Oxfam Intermón una ONG que nos ayuda a mirar el mundo con sus estudios sobre la pobreza sostiene a gente miserable pero de otro tipo parece que los sueños están condenados a los círculos viciosos junto a la melancolía el círculo vicioso de la agitación en un barco varado español lo que no puede ser es imposible no se puede aspirar a detener las matanzas en Estados Unidos mientras el país sea una imagen esa tienda de arma para desgracia también de México y no se puede aspirar a que la Eurocámara vea con buenos ojos al ministro De Guindos Sucre sí Cullum las empresas especulativas la política lo hace muy inapropiado para un puesto que aspira a la independencia hipócrita de influencias políticas y financiera que España está necesitada de presencia internacional de acuerdo pero entonces por qué no se ha pactado una figura presentable pactar dado preguntaría Larra y luego afirmaría en España pensar es llorar dos círculos viciosos lo paralizan todo acuerdos iniciativas leyes parlamentarias y convierten a las figuras políticas en tapones incluso para los suyos Puigdemont para el nacionalismo catalán y Rajoy para el Partido Popular España ha dejado de ser el asunto de la política española por culpa del cortoplacismo buenas noches Ángels buen fin de semana el Madrid juega en Sevilla el Barcelona Neymar el Atlético en Bilbao el Deportivo de la Coruña en Vitoria el Valencia en Málaga y el Granada en Córdoba y además siempre nos quedará París Saint Germaine suerte para todos y para Haití

Voz 0194 10:24 dice el Gobierno que su plan para fomentar el castellano las escuelas catalanas no es un globo sonda ni una forma de presión a los independentistas para que acuerden un gobierno ni una estrategia para contrarrestar el auge de Ciudadanos y su oposición a la inmersión lingüística en las escuelas catalanas pero en Moncloa no saben o no quieren desvelar cómo van a garantizar que los padres pueden elegir el castellano como lengua vehicular en la educación de sus hijos y esa es la promesa con la que el portavoz del Gobierno y ministro de Educación ha defendido este viernes la iniciativa sin dar más detalles Íñigo Méndez de Vigo dice que el Ejecutivo de Rajoy puede hacerlo gracias a la intervención de la Generalitat el artículo ciento cincuenta y cinco se aplicó para convocar elecciones y devolver la normalidad en Catalunya tras la declaración unilateral de independencia pero ahora el Gobierno quiere ir más allá quiere recurrir al ciento cincuenta y cinco para intervenir en las escuelas catalanas garantizar lo que estipulan algunas sentencias sobre el castellano en los colegios Adela Molina buenas noches buenas

Voz 0011 11:19 noches el Gobierno se ha comprometido a garantizar a los padres que lo pidan la enseñanza en castellano en la proporción que fijan distintas sentencias judiciales que reconocen su uso como lengua vehicular en Cataluña Íñigo Méndez de Vigo

Voz 22 11:28 al sexto en la sentencia importante el Tribunal Constitucional que entiende que se cumple con ese requisito dando el veinticinco por ciento de las clases en Castel

Voz 14 11:37 ya

Voz 22 11:37 bueno pues ahí lo tiene usted por lo tanto eso es lo que eso es lo que es lo que estamos pensando lo que estamos día

Voz 0011 11:44 cuando ese veinticinco por ciento supone estudiar en castellano una asignatura troncal más de tres horas a la semana como norma general en Cataluña todas las materias estudian en catalán excepto la lengua extranjera en la española el ministro de Educación y portavoz ha confirmado que se va a modificar la precisión escolar en Cataluña para poder elegir esta opción pero que no sabe como a través de una casilla como han pedido colectivos como sociedad civil catalana o de otra forma

Voz 22 12:07 cómo lo haremos con lo estamos estudiando no lo sé por lo tanto cualquier especulación sobre cómo se va a hacer es una especulación que creo que no tiene sentido IP desde luego Emmys palabras no puede deducirse que esté a favor de una formula o de otra porque insisto estamos trabajando sobre ellos pero lo haremos lo haremos quiero decir crearemos porque creemos que es el deber que tenemos de cumplir con ese con la garantía de ese derecho

Voz 0011 12:29 Méndez de Vigo ha negado que con esta medida se pretenda cambiar el modelo educativo en Cataluña también ha dicho que no es un globo sonda y una forma de presionar a los independentistas para que aceleren la formación del Gobierno Qatar

Voz 0194 12:40 no se cumpla o no se cumpla esa promesa la idea ha encendido las alertas en el bloque independentista que ven ese plan del Gobierno otra forma de erosionar la soberanía de la Generalitat aprovechando la intervención de Moncloa por eso y algunas voces entre los partidos catalanes como la del propio presidente del Parlament Roger Torrent que apremian que dan prisa para acelerar las negociaciones para formar gobierno despejar la amenaza de Moncloa Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 13:03 qué tal buenas noches los cambios anunciados en el sistema educativo han conseguido unir a socialistas y comunes con los independentistas todos ellos rechazando de pleno la modificación ahora bien seguramente lo más relevante son las distintas lecturas que ha habido entre los secesionistas mientras Esquerra ya el PDeCAT surgen a formar gobierno ya para evitar que estos cambios puedan materializarse Jones para Cataluña pide calma no vincular este tema con el debate de investidura a Eduard Pujol es su portavoz

Voz 23 13:28 pedimos que no se vinculen lo que son unas negociaciones políticas a una amenaza con aquello que es lo más sagrado la lengua ir una cohesión social que se ha aprobado en las últimas décadas

Voz 1673 13:41 pero tras estas declaraciones tanto Esquerra como el presidente del Parlament Roger Torrent han querido reafirmarse en sus posiciones

Voz 9 13:47 no es éste han urgen Gubern

Voz 1673 13:51 pide urgentemente un guber para acabar con el ciento cincuenta y cinco para defender los grandes consensos como por ejemplo dice el modelo educativo catalán y aunque no lo diga este Govern urgente parece muy poco compatible con investir a Puigdemont es por ello que el líder de los Comunes sabido Mena quiere celebrar un pleno en el Parlament la semana que viene o la próxima para instar a Torrent Rehn ya los independentistas a desbloquear la situación

Voz 14 14:12 a no aumentar las urgencias para firmar esta soberanía del Parlament de Cataluña y por tanto presidir este pleno

Voz 1673 14:19 más allá del bloque soberanista o independentista la socialista Carmen Calvo advierte a Rajoy de que no puede utilizar la intervención de la autonomía para tomar decisiones políticas

Voz 24 14:28 si eso tiene que modificarse no tiene que modificarse tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente gobierno con su correspondiente debate con su arco parlamentario gesta en cambio el líder de Ciutadans

Voz 1673 14:39 de Rivera aplaude la decisión de Moncloa aunque no parece fiarse

Voz 25 14:42 los ojalá lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan

Voz 14 14:48 sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados

Voz 25 14:51 en el pacto educativo en el control al Gobierno

Voz 1673 14:53 Rivera insiste eso sí en que su modelo es un sistema donde convivan el catalán el castellano

Voz 0194 14:58 pese a la polémica de la inmersión lingüística en Cataluña no ante mano novedoso hoy ha sido arma arrojadiza por el Gobierno aseguró que recuerdan al anterior ministro de Educación José Ignacio Wert hablando de españolizar a los niños catalanes y también utilizado por ciudadanos que presentó recuerden una moción contra lo que ellos consideraban el adoctrinamiento en los colegios catalanes hace unos meses en ese debate Joan Mena diputado dan como pude realizo este discurso

Voz 26 15:22 yo señor Cantó he sido adoctrinados en esa escuela catalana yo soy hijo de la inmersión lingüística gracias a la inmersión lingüística ya a la escuela y a la escuela pública catalana un hijo de dos andaluces que llegaron a Cataluña como suyo hoy es bilingüe ya ha tenido la misma igualdad de oportunidades que tradicionalmente han tenido los hijos de la burguesía catalana en Cataluña ya yeso señor Cantó es un tesoro social y fíjese usted Kemal que me al adoctrinamiento Kemal han adoctrinados que yo acabé estudiando Filología Hispánica y soy profesor de Lengua y Literatura Española eso es señor Cantó lado filiaciones las escuelas de Catalunya a porque señor Cantó señor Cantó la escuela pública ha dado lo mejor de Cataluña la Catalunya que bebe de Martí i Pol y también de García Lorca la que baila al son de La Santa Espina hay también

Voz 27 16:22 la rumba de Peret la Catalunya de Estopa y la derecha Arango la de Cesc Freixas y la de Antonio Orozco la de Jordi Évole y Pérez Andújar la de Macaco La de Duquende y también la de Silvia Comas y Meritxell Gené

Voz 0194 16:35 la escuela canción Mena buenas noches hola muy buenas noches cree que el Gobierno va en serio porque amaga pero no concreta lo que quiere hacer con la inmersión hace una propuesta pero no da detalles piensa que va en serio

Voz 28 16:50 yo tengo que efectivamente el Partido Popular y llego a la conclusión de que enloqueció con las últimas encuestas estamos ante una guerra electoralista protagonizada por el Partido Popular pero también por ciudadanos con toda la responsabilidad que no preocuparles que lo que el año precisamente es un elemento fundamental para la convivencia no solamente en Catalunya sino también entre los diferentes pueblos de España como es el tema lingüístico no con lo cual yo creo que estamos ante eso ante una batalla electoralista poniendo por delante los intereses de estos partidos y no los intereses generales de la ciudadanía con lo cual eso es el responsable por parte del Gobierno del Partido Popular y también les ciudadano

Voz 0194 17:34 hay conflicto lingüístico en Cataluña

Voz 28 17:37 que va yo creo que cualquier persona que haya vivido que viva o que visite Cataluña puede comprobar que no hay ningún conflicto yo siempre pongo el mismo ejemplo intento con el alpinismo yo soy hijo de los andaluces que llegaron el pasado David a Cataluña en los años que oí cuarenta años después cuarenta y cinco años después todavía no hablan catalán y eso no ha supuesto ningún conflicto es más mi padre mi madre que fueron personas vinculadas a la de la escuela donde yo estudiaba era interesados en que yo pudiera estudiar en inversión lingüística porque sabían que eso me me garantizaba una igualdad de oportunidades que de otra manera sería muy difícil con lo cual todo lo único que pretendo lo único que percibo que es que el derecho a ser bilingüe que he tenido yo en estos años lo puedan tener las próximas generaciones

Voz 0194 18:27 porque los niños y niñas en Cataluña eh aprenden de igual manera catalán y castellano salden de la escuela dominando las dos lenguas bueno

Voz 28 18:35 hombre yo creo que es lo que eres aquí es la competencia lingüística tanto en castellano como en catalán no lo digo yo sino que lo dije diferentes estudios hay un elemento fundamental por ejemplo que son las notas de las PAU de las Pruebas de Acceso a la Universidad que dicen que los alumnos catalanes están en la media del conocimiento de competencia lingüística en lengua castellana por encima de otras comunidades que son monolingüe y hay incluso pues estudios en el dos mil siete se hijo uno por parte del Grupo de alto nivel el multilingüismo y porque la Unión Europea de ponía en valor el sistema de educación pública en Cataluña el modelo lingüístico de la escuela pública en Catalunya como un un el aliento que garantizaba el multilingüismo dentro de una sociedad que era un elemento pues posiblemente a exportar a otras comunidades también bilingües en el conjunto de la Unión Europea con lo cual es un es un sistema

Voz 29 19:30 avalado por diferentes instancias europeas

Voz 0194 19:35 se hablaba de igualdad de oportunidades que supondría que ahora se pusiera fin no se modificará este modelo de inmersión lingüística para los niños

Voz 28 19:44 bueno sí comía hijo donde es el primero es perder una una garantía un derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas yo siempre me gusta decir que los más interesados en dar este modelo lingüístico en Catalunya somos los castellanoparlantes porque creo que que se ha demostrado que es exitoso que cuando acabamos nuestra etapa educativa con todos los defectos y con todas las deficiencias que puedan admite que las tiene no yo creo que evidentemente se ha atacado la escuela pública catalana atacado el ministro Wert la atacado actualmente el el gobierno del Partido Popular pero también queremos que decir que palpado tapado los diferentes gobiernos de Convergència a través de los recortes a través de esos recortes ideológicos con lo cual hay muchos elementos a garantizaría promover dentro de la escuela catalana pero precisamente uno de los que funciona que es el modelo de inmersión lingüística lo que tenemos que hacer es darlo

Voz 0194 20:41 se hace más urgente que nunca la formación de gobierno en Cataluña

Voz 28 20:44 es urgente desde hace tiempo nosotros venimos avisando lo hicimos durante la campaña electoral que detrás del artículo ciento cincuenta y cinco están los derechos de la ciudadanía que cuando el Gobierno del Partido Popular ha de alguna manera a papá a provocado el cincuenta y cinco está rehabilitando sin sus funciones lo que está haciendo también en atacar los derechos de los ciudad

Voz 30 21:08 a que los derechos de los catalanes y las catalanas

Voz 28 21:13 es verdad que el Partido Popular fijado aprovechado la parálisis que hay en Cataluña para perpetrar au para avisar de que pueden perpetrar este ataque que es un ataque mayúsculo culo es cierto que lo que necesitamos es un gobierno en Cataluña que empiece a gobernar para todos los catalanes para todas las catalanas y eso yo creo que esto lo pone de manifiesto

Voz 0194 21:37 dígame una cosa que hizo ese discurso ese día en el Parlamento

Voz 28 21:41 creo que dicen discurso primero porque me tocó en el corazón

Voz 0194 21:45 lo que estaba haciendo ciudadanos pero momento

Voz 28 21:47 de la sociedad catalana estábamos sufriendo mucho con todos lo que políticamente estaba pasando excavando en como yo dije entrando al Congreso de los Diputados con un bidón lleno de gasolina yo creo que es lo que tenemos que hacer las personas que tenemos responsabilidades políticas que es pacificar la situación es cuando el cuando hay tensión y no añadir más leña al fuego con lo cual entiendo que esa defensa que intente hacer de la escuela pública de Catalunya fue una defensa hecha desde el corazón porque hay vividor Silva algo no la he vivido siendo alumno en ese proceso de inmersión lingüística la he vivido después como profesor no profesor interino con lo cual también machacado por los recortes del Gobierno de Convergencia i Unió de lengua y literatura castellana

Voz 29 22:34 yo ahora lo estoy viviendo desde

Voz 28 22:36 esto de la política desde el Congreso de los diputados con lo cual yo creo que la educación y de verdad me lo peor es un elemento fundamental de transformación social es un decremento fundamental de corrección de las desigualdades que es la pieza básica para la conmoción social en Cataluña no se entiende la escuela pública sigue el modelo lingüístico que son modelo de cohesión social fundamental

Voz 0194 23:00 diputado en cómo pueden muchísimas gracias por habernos atendido en muy buenas noches gracias a vosotros hasta luego buenas noches Carlos es que propone el Gobierno nos decía el diputado de En Comú Podem bueno asustado por los resultados de de Ciudadanos en Cataluña por estas me pugna que mantienen yo no sé si muy escenificado poco escenificada pero ya evidente esta pelea que mantiene esta tensión que mantiene entre los dos partidos crees que ese es el motivo

Voz 14 23:27 hombre es evidente que el Gobierno tiene una presión enorme para hacer algo que les frena el Ciudadanos porque sólo insulta dándoles hizo los diciendo que son muy malos no va a ninguna parte no sea el Gobierno tiene una del PP sobre todo en los sí esos en los que son los varones los que le están presionando a Rajoy diciéndole bueno las encuestas que ellos manejan en la es lo más lo más inquietante PP Se supone que no habrá adelanto electoral con lo cual se supone que las primeras elecciones son autonómicas y municipales y son eso es lo que se la están jugando el están diciendo oye que esto es en serio que las encuestas están diciendo que en mi pueblo en mi comunidad ciudadanos va muy en serio ciudad

Voz 3 23:57 algo muy en serio porque a una jarra un estandarte

Voz 14 24:01 muy cómodo que en España pensábamos que no funcionaba pero funciona maravillosamente bien que es la mano dura contra el independentismo sea el independentismo ha generado la reacción contraria ha generado la al resurgimiento del nacionalismo español que estaba más hay más que siempre hemos sabido que existía pero que evidentemente está más tranquilo y Rajoy lo pasa es que yo creo que se nota tanto que no sé cuánto va a durar esto quiere decir no sé qué efecto yo creo que que Rajoy tendrá que pensar algo más de fondo para intentar combatir a Ciudadanos porque es tan evidente que esto además no va a ninguna parte y sabe todo el mundo incluso hasta si uno b Si uno ve a Méndez de Vigo que cuando responde

Voz 0194 24:38 sí que le cuesta reconocerlo

Voz 14 24:40 pero además Él es el ministro de Educación sabe perfectamente Thibault las fórmulas posibles para aplicar eso llevan años en estudio ver hizo un montón de informes a es que es una cosa improvisada se lleva hablando de esto años hay sentencias sea es evidente que eso es una cosa que se han sacado para intentar generar un debate bueno aplacar un poco esa presión interna que hay con Ciudadanos de paso que yo creo que es lo más importante de fondo de la historia de paso presionar para que haya una Cataluña que ellos y no sé si es posible que no estén engañando a todos pero yo sinceramente creo que es que a Rajoy le interesa mucho que haya gobierno en Cataluña porque porque le interesa que que que le interesa levantar el ciento cincuenta y cinco para poder volver a poder hablar con el PNV y poder volver a tener una una política normalizada de poder hacer algo porque por mucho que presuma de que no pasa nada por tener

Voz 1170 25:28 tres años los presupuestos prorrogados

Voz 14 25:31 es absolutamente intolerable para la Unión Europea que es quién mira estas cosas es una demostración de debilidad terrible con lo cual creo que a todo el mundo menos a Puigdemont parece interesarle que haya gobierno en Cataluña y esto es una consecuencia que no lo hayan

Voz 0194 25:44 la Maestranza porque además al Gobierno con este movimiento

Voz 1452 25:47 bueno no tengo ni idea porque pero desde luego lo que sí me parece es que es una idea saca de la manga Si en fin de una manera urgente porque no se no se sabe muy bien a qué viene esto en este momento por muchas cosas no solamente porque bueno que se sepa no hay ningún levantamiento contra la la la la inversión lingüística que es en este momento en fin es ese asunto está pacificado es verdad que ha habido momentos los contra contra la idea de la inmersión lingüística pero que además fue era más ruido que nueces realmente no no había tanta gente que estaba en contra tantos padres que estaban en contra ni muchísimo menos como Nosa perdón como nos hacían creer no no sea que viene a digo me ha resultado bastante patético el ministro diciendo que bueno que no que sí que que queremos pero mire usted que estamos estudiando bueno pues si están ustedes estudiando hasta que no apruebe la asignatura porque no nos dejan en paz no verdaderamente nos bueno en fin no sé a que viene pero desde luego es lamentable que en esta situación e incluso me parece un poquito incendiario no que en esta situación con la crisis provocada por el secesionismo de pronto el Gobierno salga con éstas no a no ser que efectivamente lo que esté pretendiendo es que se muevan los independentistas para de una vez por todas tener Gobierno tampoco entiendo realmente es que ya no no entiendo porque el la entre el independentismo no hay nadie que dice bueno esto se ha acabado porque aquí no hay política yo decía el otro día y lo mantengo el ciento cincuenta y cinco no es un programa de gobierno el ciento cincuenta y cinco es es algo muy excepcional que entendemos todos hemos entendido más o menos que el Gobierno bueno echó mano de la posibilidad de gestionar no de inventar no de hacer al un gesto político como es de de hoy porque esto me parece un gesto político que en fin es como un paso un poco más allá en la utilización del ciento cincuenta y cinco muy peligroso se sino es para presionar ya digo

Voz 1170 27:54 a los independentistas

Voz 1452 27:55 o por el miedo a Rivera Rivera es un político que funda un partido su por su partido Ciudadanos precisamente en fin por su crecida con sus opiniones públicas sobre la defensa del castellano Illa ahí contra la invasión lingüística por lo tanto es en fin el Gobierno bueno busca lugar caminos por dónde atacarle y no creo que éste haya sido el más inteligente realmente porque creo que no tiene fuerzas Juan Carlos

Voz 31 28:27 yo la verdad es que estoy un poco digamos un

Voz 1170 28:31 el sorprendido de sacar esto esto ahora porque si de verdad es la gran preocupación del Partido Popular era cumplimiento de las sentencias que haberlas haylas si había que cumplirlas ha tenido cuatro años de mayoría absoluta la Lomce que al final la solución que todo moco de la Lomce era que los que quisieran elegir la opción en castellano el el Gobierno pero solo pagaba una una una opción completamente disparatada que decir que han tenido más que suficiente capacidad capacidad real para hacerlo no en un momento donde es bastante discutible que tenga esa esa esa capacidad de intervenir a un marco legal que está establecido te puede gustar más o te puede gustar menos en en segundo lugar caro hay un elemento que yo creo que

Voz 14 29:18 en a mí me parece más interesante el elemento coyuntural

Voz 1170 29:20 utilizar el el PP que el que el elemento de fondo que yo creo que debería dar lugar a un debate muy sustancialmente diferente pero cuando decimos que es una es una opción que tome el Gobierno Ike básicamente el Partido Popular para afrontar a ciudadanos bueno las propuestas de ciudadano entonces es que tiene un calado y tiene un calado en una doble dimensión no es verdad que tenga un calado exclusivamente en el marco español no no olvidemos que Ciudadanos ganó las pero es en Cataluña Ivor tanto también hay más de un millón cien mil personas en Cataluña que conviven con las con las propuestas de Ciudadanos y querrían que se pusieran en marcha yo sí que creo que verdaderamente y además cuando el ministro portavoz del Gobierno te dice esto no es un con son da yo creo que sinceramente te está diciendo que por supuesto es un globo y además diciendo todos los esa forma que yo no sé de verdad este este ministro me me me me causa un poco de tal porque no sé muy bien si está de broma sino está de broma de noble consigo coger ese tonillo de de de qué o cómo lo quiere decir no han tocado una materia sensible sí lo han hecho digamos en una aplicación de un elemento casi maquiavélico para forzar a una solución a que el el independentismo se se una a cuando la la opción de pulmón pues el mejor tienen éxito pero me parece que es una es una es una vía completamente disparatada porque además crear un un marco de identificación entre los entre los distintos partidos independentistas que realmente están en una situación de de de casi de grandes dimensiones que no lo consigo entender es decir les das un una una vía de unificación y que bueno puede llegar a crear a constituir un gobierno pero no creo que el Gobierno que se constituya bajo esa identidad nacionalista o cesión esta realmente sea la que el el el gobierno del Partido Popular puede esperar que salgan a creer

Voz 0194 31:25 que no sea urgente la formación de gobierno no claro

Voz 1170 31:27 sí pero entonces bueno urgente no lo sé o sea urgente en términos de interés para la Comunidad autónoma de Cataluña para el interés español de España en su conjunto si si yo fuera el presidente del Gobierno a lo mejor no tendría tantas ganas de que se constituyera hombre lo que ocurre es que citen

Voz 14 31:46 ya están así si se consolida la situación de inestabilidad que ella como nos hemos acostumbrado a que con Rajoy parece que nunca pasa nada pero si pasa si pasa que no haya Presupuestos y si pasas sino que en España otras veces que ha pasado cayó el Gobierno pasa en casita en Europa cuando un gobierno y de hecho Rajoy Jose Loeb se luego ido a Rajoy Rambla contados debido a Rajoy decir un Gobierno no puede estar sin presupuestos cuando no hay Presupuestos el Gobierno cae la tesis de Rajoy lo tiene instalado un tipo muy preocupado por el tema parlamentario siempre estaba pendiente de eso si pasa pasa cada día pasan poco más y la inestabilidad que está generando el no tener presupuestos en no tener acuerdos no tener apoyos no podrá aprobar nada va a llegar un momento en que Rajoy disimular hasta el último momento pero vaya vaya momento que va a pasar algo iba a llegar momento que a lo mejor alguien yo creo que Ciudadanos no están inmaduro ni de lejos para eso pero a lo mejor llega un momento en que a Ciudadanos le interesa muchísimo porque las encuestas lo dan hacer caer la legislatura y en ese momento será demasiado tarde para Rajoy entonces yo creo que sí le interesa creo que le interesa levanta el ciento cincuenta y cinco le interesa volver a hablar con el PNV con el que ha tenido siempre una relación muy fluida con el que tenía el pacto prácticamente hecho

Voz 31 32:57 no lo hicimos digamos es sólo solo

Voz 1170 32:59 segundo dos cosas el ministro Montoro ha pasado todas las semanas diciendo que no pasa nada que gobiernan el ministro sin ningún problema vale yo a Montoro así lo primero creo más sí pero Montoro puede tener esa retranqueo y tal pero hasta ahora las cosas que ha dicho suele ser avanzadilla de lo de lo que finalmente Se se lleva a cabo porque Montoro no es sólo Montoro sino quién está detrás de Montoro y en segundo lugar hay un elemento que para el PP llegar a un acuerdo con el PNV es someterle a un castigo electoral extraordinariamente importante ser cuidado con lo que va a hacer el el el Partido Popular se acuerda presupuestos con el PNV a lo mejor pierdes medio millón de votos osea que no

Voz 1452 33:44 exageran o no quiere saber nada

Voz 32 33:46 lo hizo pero vamos a ver eso

Voz 1170 33:49 es la crítica que se le se le hizo al Partido Popular por llegar el acuerdo del del cupo vasco fue brutal fue un desgaste para el partido pero verdaderamente

Voz 14 34:00 de Evans eh

Voz 1452 34:02 hasta de todos los todos los los gobiernos del Partido Socialista y los de Aznar han acordado infinidad de cosas absolutamente decisivas incluidos presupuestos con los partidos nacionalistas

Voz 1170 34:16 hace diez años bueno y qué importa

Voz 1452 34:18 no no no no no modo alguno no haber el Partido Popular está en una situación de debilidad porque su Gobierno es débil porque el partido está débil porque está acosado por muchas cosas por cierto que a lo mejor se saca de la manga esto de la inmersión lingüística porque llueven piedras de la Gürtel no también es una posibilidad no en todo caso pasa lo está débil es un Gobierno débil muy débil extremadamente débil yo fijaros que creo que con la forma en la que ha gestionado el asunto el ciento cincuenta y cinco puede ser que muchos votantes o algunos votantes porque muchos no tiene el Partido Popular en Cataluña en fin que hay que han dejado de votar lo porque no estaban de acuerdo con su líder y con la manera de producirse pues a lo mejor viendo la prudencia porque yo creo que hasta este momento sí ha sido prudente en la utilización del ciento cincuenta y cinco hombre pues tampoco es que a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar de líder en Cataluña pero bueno podríamos volver a votar al partido al Partido Popular pero está pasada de hoy yo creo que lo deja otra vez en el lugar ese de la debilidad en la que se encuentra el Consejo de Ministros de hoy yo uno se lo imagina diciendo qué os parece si sacamos este asunto de la inmersión de

Voz 0194 35:40 bueno es que en el Consejo de Ministros que también hay que decirlo que ayer habló de esto se la había una reunión que mantuvo Mariano Rajoy con Societat Civil Catalana lo lo corroboró que también de la Reunión podríamos hablar no Serra unido con la primera autoridad ahora mismo en Cataluña que es el presidente el Parlament cambios se reúne con esta asociación es decir que también hay que hay que ver el contexto en el que Mariano

Voz 1452 36:02 no lo pone sobre la mesa si pues por eso todavía esto está muy pensado en es una torpeza que no se entiende porque ya digo a mí me me da la impresión de que se estaba valorando la prudencia con la que estaba manejando es ser esa historia del d5

Voz 14 36:18 los no lo que digo que la posición del PP histórica es ésta sea no es que haya dado un giro versiones siempre ha defendido

Voz 1170 36:24 en tanto que lo defendió que se inventó

Voz 14 36:26 una fórmula que lo decían ante lo decidiese antes se inventó una fórmula que por cierto los datos demuestran que en fin mucha mucha presión no había porque en los últimos tres Kusa fórmula de que te pagan la educación privadas y lo pides en los últimos tres cursos ávido quinientas sesenta peticiones y se han otorgado cincuenta ayudas en tres cursos entonces no es una evidentemente es muy farragoso no es que no es que sea fácil apuntarse pero digamos que si hubiera

Voz 0194 36:48 bueno hay una demanda fortísima abrió

Voz 14 36:51 mucha gente porque además detrás tiene el aval de Ciudadanos y de partidos ya hay muchas organizaciones como sociedad civil digamos que hay mucha gente empujando para que haya muchos pidiéndolo con esa gente empujando a quinientas sesenta peticiones cincuenta ayudas concedidas osea es evidente que es una dimensión política sobre todo fuera de Cataluña que es lo que el jueves al PP

Voz 1170 37:09 qué es lo que es cuando siempre

Voz 14 37:11 como estas historias ha sido grandes titulares en la prensa conservadora española grandes debates en las radios conservadoras y que bien lo ha hecho el PP recuerdo perfectamente cuando lo sacó sacó la anterior la reforma no pero lo que digo es que yo al margen de todo eso sí que estoy absolutamente convencida de que Rajoy por mucho que presuma de estabilidad y que no pasa nada por gobernar por decreto Rajoy sabe expectante que no se puede tirar tres años así que no puede estar constantemente pendiente a ver si Rivera aguanta o no aguantas y Serret Si un día Rivera se reúne con Sánchez y con Pablo Iglesias Illa arma un problema que no puede aprobar una ley fundamental que están pidiendo en Bruselas que España sí país con que está mucho mejor económicamente de lo que estaba hace cinco años pero no está boyante está sistemáticamente vigilado por Bruselas y sistemáticamente ayudado hemos hemos tenido un rescate bancario y hemos tenido montón de problemas lo más la el gran aval de Rajoy lo que le ha permitido aguantar el respaldo parlamentario entonces tiene que buscarse la vida como sea sabe perfectamente que sólo podrá empezar a buscarse la vida cuando levante el ciento cincuenta y cinco antes no hay nada que hacer

Voz 1452 38:21 Nos entiende que quiera utilizar hoy o diga o fino te tuve contando si a ver estoy estudiando utilizar el ciento cincuenta y cinco para volver al asunto de la inmersión lingüística por cierto ha sido absolutamente emocionante escuchar a Joan Mena con ese disco eso sí

Voz 0194 38:39 convirtió en viral en ese navales una auténtica

Voz 1452 38:41 maravilla no pero es que él hablaba de la de la importancia que que en fin que tiene la inmersión en la en la escuela pública no porque es escuela pública hoy viendo cosas me he encontrado con que en el año mil

Voz 33 39:01 si no antes del antes de la

Voz 1452 39:04 muerte de Franco antes de la muerte de Franco desde los setenta exactamente antes el setenta y cinco la había escuelas privadas colegios privados que tenían como como lengua vehicular el el catalán estaba prohibido bueno pues lo hacían eran escuelas públicas por lo tanto era perdón privadas por tanto era un privilegio que ahora es en la escuela pública y yo creo que la inmersión es un elemento de integración fundar

Voz 0194 39:33 ha sido un elemento yo creo que de eso no hay ninguna duda lo decía John Mena con todas las imperfecciones que pueda tener el modelo de inmersión lingüística que las tiene seguramente que yo creo que además que con el paso de los años y requeriría una revisión en del modelo pero ha sido es y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo un elemento de cohesión social la hablaba de Igualdade de oportunidades yo creo que sobre esto nadie que viva en Cataluña sea catalán osea de padres andaluces como Joan Mena y creo que nadie puede poner en duda el modelo con sus imperfecciones insisto eh que a lo mejor sí es cierto que necesita una revisión pero a lo mejor quién tiene que hacer esta revisión es el nuevo gobierno de Cataluña cuando llegue en un debate parlamentario con el Parlament de Cataluña etc etc dejan de que perdón hacerlo

Voz 14 40:17 no no perdón de las imperfecciones que hablabas es que una de las imperfecciones la cosa es que es muy difícil hablar con el independentismo catalán bueno claro para ningún punto de acuerdo

Voz 1170 40:25 estamos hablando de lado pero no hablamos del otro se dice que el tema

Voz 14 40:28 la reducción de la presencia al castellano es un hecho es un hecho constatable Se han reducido el número de horas es un hecho que está en discusión por muchísima gente no no no es verdad eso que dicen de la del adoctrinamiento y que la gente no habla castellano en Cataluña eso no es verdad eso no es cierto cualquiera que vaya a Cataluña lo sabe pero sí es cierto que hay una política desde hace mucho tiempo de reducir la presencia del castellano que es una política muy discutibles sobre uno de cuatro a dos si no me equivoco te lo sabes mejor pero el evidentemente ese tipo de cosas en un país normal en un país federal en un país como Alemania donde se pueden discutir este tipo de cosas entre Gobierno central y un lander en un país normal se podría discutir ganó señores dos es muy poco vamos a manejarlo no tenemos que recurrir a la justicia nos ponemos de acuerdo necesitamos los votos como ha sucedido toda la vida necesito tus votos

Voz 1673 41:13 lo cual nos ponemos de acuerdo el problema es que ahora no se pueden

Voz 14 41:16 siquiera hablar de eso que no es lo que está proponiendo Rajoy de hoy sino que es una cosa muy pequeña discutir hoy da cuanto castellano damos en el colegio no se puede hablar ni siquiera de eso porque todo es una guerra sin cuartel y todos un gran ataque al catalán pero eso eso es canción cuerdas húngaros

Voz 1170 41:32 no hay una fiesta impone el veinticinco por ciento es decir tres horas de castellano a la semana y no se cumple el Gobierno en vez de decir vamos a poner una casilla o poner total lo que tiene que hacer es cumple el Tribunal Constitucional el muy que se ahí

Voz 14 41:51 que un gobierno es inviable porque tú decías lo del ciento cincuenta y cinco Verón que no fuera sin el ciento cincuenta y cinco por supuesto no puede parece inviable pensar que esto se puede hacer a las bravas sea es inviable que con una comunidad tan fuerte como la educativa en Cataluña tú puedes pensar que puedes imponerle a todos los profesores de Cataluña se ponen en huelga como pasó en Baleares o pasar una cosa así con un tema tan sensible sólo puede surgir de un acuerdo muy serio no se pueden problemas

Voz 1170 42:16 de desgrabación pero que la base del acuerdo está está perfectamente encima de la mesa no hay que inventar nada está ya decidido oí es tres horas más de de de castellano a la semana y eso es una obligación constitucional porque mano de una sentencia del Tribunal Constitucional

Voz 1452 42:30 me parece Nancy de todas maneras haber estado viendo esta tarde y me ha sorprendido normalmente y que en Euskadi hay tres tres modelos no nos posibilidades Gallimard llano con lengua en la lengua de enseñanza del castellano y el euskera pues como asignatura no hay otro modelo que es que cada lengua la decide el Centro o el peso de cada una de las lenguas la decía el centro y luego hay un tercer una tercera posibilidad en la que se enseña en euskera y el castellano se utiliza únicamente en la asignatura de de la de la lengua castellana no bueno pues ese es el modelo elegido por seis de cada diez estudiantes no hay problema es curioso no sea porque hay problema en Catalunya

Voz 32 43:15 es aumentar los otros cuatro puede optar

Voz 1170 43:18 la relativa insisto

Voz 1452 43:20 el elegido es el el de él

Voz 1170 43:23 igual que sea la ley de la lengua es es el euskera vamos a ver si lo que las entonces el Tribunal Constitucional lo que establecía es que sembró algo algo que no se iba a hacer cola ante el castellano tiene que tener un veinticinco por ciento de de presencia si hubiera opción de elegir modelos no habría ningún problema elegiría en

Voz 1452 43:41 uso aunque fuera una familia perdona OCI porque cuando empezó este asunto de la del PP como problema en Cataluña se multiplicó en fin la la el la la respuesta en contra de un bastante reducido grupo de familias y subir con que se aún se multiplicó por todo el mundo y el la

Voz 1170 44:05 pero es que la opción es posible déjame

Voz 0194 44:07 que aparque aquí esta cuestión que en cualquier caso yo creo que lo decía Carlos sí que tiene que ser fruto de un consenso ya sé que no somos un país muy normal y que es todo el consenso las negociaciones no se llevan ni en Cataluña ni fuera de Cataluña pero algo tan tan delicado como esto estamos hablando de la educación de los chavales debería ser evidentemente fruto de consenso y no una decisión o impuesto a las bravas y menos Si esta imposición es fruto de una estrategia electoral que es lo que es lo que parece cierre Cataluña con dos cuestiones porque hoy se cumplen cuatro meses del ingreso en prisión de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sanchez y Jordi Cuixart

Voz 1341 44:42 no

Voz 0194 44:47 y miles de personas han concentrado esta noche en la plaza Sant Jaume de Barcelona para pedir su libertad y la del resto de encarcelados reclamar un nuevo gobierno para la Generalitat y no sólo ellos en los obispos se han sumado eh esa reivindicación en una imagen inédita hasta ahora los responsables de las diez diócesis de Catalunya se han unido en un llamamiento a favor de una reflexión sobre el encarcelamiento de los líderes catalanes Barceloneta Álvarez buenas noches

Voz 1673 45:10 buenas noches Angels pues los diez obispos catalanes empezando por el arzobispo de Barcelona Juan José Omella aseguran que esta cuestión les preocupa así lo ha contado el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense el cura Norbert Miracle

Voz 34 45:22 al apresó preventiva algún sentir sobre la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del Gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales sin entrar en debates jurídicos pedimos una reflexión serena sobre este hecho para propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados

Voz 1673 45:43 también piden que se forme Gubern cuanto antes y defienden que cualquier opción sobre la estructura política de Cataluña tiene legitimidad moral es decir que según ellos es buena siempre que se basa en el respeto por la dignidad la paz la democracia admiten que existe un problema político de primer orden aquí en Cataluña y urgen a buscar una solución justa que pueda ser aceptada por todos los obispos ofrecen además como instrumentos de paz y reconciliación en medio de la sociedad catalana piden rezar por la paz y la justicia en Cataluña

Voz 9 46:12 Sturges absolutamente mágica esa criatura es capaz de entender las emociones

