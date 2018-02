Hora 25 (16/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 tienes no creo que sea tan fantástico pero es verdad que hay una situación política que que todas las miradas están puestas en el PSOE porque todos los caminos conducen al PSOE porque el PP está en caída libre objetivamente ciudadanos está ganando lavar la partida pero es es muy difícil pensar que con la distribución territorial que hay en España con la implantación territorial que tiene Ciudadanos

Voz 1170 00:21 es muy difícil pensar que Ciudadanos se va a comer completamente al bebé Il hoy

Voz 1 00:27 va a ganar elevar arrasar eso bueno a lo mejor pasa pero realmente a mí me parece me me resulta muy difícil de creer además gobierno tiene tiempo para eso pero así podría suceder que la suma de Ciudadanos y PSOE con en fin con fuera fuera importante en la en las próximas claro eso hace que el PSOE se vuelven protagonistas y el PSOE está en

Voz 1170 00:47 en la batalla interna en en la incapacidad de de de

Voz 1 00:53 sonar lo que es la victoria porque lo que está gestionando ahora mismo Pedro Sánchez es la victoria que es que es que ganó arrasó y los demás no han aceptado del todo esa victoria pero no se pueden oponer con lo cual yo creo que ahí hay mucha gente diciendo que el que Pedro Sánchez está está arrasando ahora está con el tema de de Elena Valenciano ha salido ahora hasta que cualquiera que hubiera apoyado a Susana Díaz no no va a contar con él yo creo que es un momento para que el PSOE es encuentre un punto que lo ha tenido muy difícil con Cataluña porque es muy difícil hacer política con Cataluña encima de la mesa pero es un momento ideal para un partido en la oposición con la debilidad del Gobierno como para sacar la cabeza no yo creo que sí si Sánchez no aprovecha estos próximos meses con el el Gobierno de Rajoy prácticamente noqueado no sé cuándo lo va a hacer creo que los próximos seis meses son son definitivos para ver si el PSOE con consigue sacar la cabeza y convertido es una alternativa real en Carlos

Voz 1170 01:51 yo creo que lo ha dicho muy bien es decir un partido de la oposición

Voz 1 01:54 esas de la cabeza pero creo que se estaba refiriendo a Ciudadanos porque él nos va como un tiro pero el está quitando no pero sí pero es que yo lo que sostengo es que obviamente la Guerra de la derecha la está ganando ciudadanos pero yo creo que creo que es imposible que Ciudadanos abarque tanto espacio bueno a lo mejor lo consigue y realmente saca ciento treinta diputados ciento cuarenta diputados se puede gobernar yo lo veo dificilísimo Sylvinho podría estar vivo de acuerdo si exhibiera que el PSOE tiene alguna presencia

Voz 1170 02:21 nunca tiene algún discurso tiene alguna algún elemento que vaya más allá de ver

Voz 1 02:26 por eso digo que tiene que tenerlo en los próximos meses lo que tiene una base espectacular sí margen de que ésta ha hundido las visita mucho peor de lo que ha están subida están en la peor situación de su historia cada elección que hace es la peor de su historia sigue teniendo

Voz 2 02:39 no tiene el PP una implantación territorial foto

Voz 1 02:42 hicimos un montón de alcaldes un montón de comunidad acabamos de hablar con un presidente autonómico un montón de poder autonómico un montón de Lugo Ares desde dónde construir una oposición tiene un piso que no se sabe muy bien cuál es pero es bastante alto que ya lo quisiera ciudadanos quiero decir que ya conoció ese mínimo que tienes tienes razón pero es es naturalmente debería ser un protagonista absoluto de la situación española actuaran caminos y ocupa mucho poder municipal y autonómico pero no por haber ganado las elecciones las ha ganado los ha ganado por muy poquito no las ocupa

Voz 1170 03:14 desde ahí se hace política cero que que no es de la posición de fuerza del viejo PSOE yo creo que a mí me horroriza eso de la vieja política la nueva política pero sí que estamos en una situación sustancialmente diferente el PP ya no es ese partido hegemónico en el centro derecha y el PSOE hace muchos años que dejó de ser algo ya Esquerda pero el el problema esencial es que la izquierda en su conjunto está dejando de tener cualquier presencia pública cualquier actividad en un discurso meramente

Voz 3 03:42 tengo el debate público y el PSOE yo creo

Voz 1170 03:45 le sigue insistiendo en el error de mirarse ya no el ombligo es que la gran preocupación es si los militantes van a dominan el partido para que la el el el Comité federal no tengo poder suficiente para volver a echar a a Pedro Sánchez entonces bueno Pedro Sánchez dominara un partido y ese partido será muy de los militantes pero cuántos militantes en el el el PSOE un partido que sólo mira a sus militantes se olvida de sus votantes cada vez existe una discrepancia de mayor entre la posición de los militantes y la oposición de los votantes cuando esos votantes no encuentren en el PSOE un partido estable un partido que tenga debilidad de reales de gobierno en unas condiciones digamos de normalidad aceptables pues evidentemente buscará otra alternativa aunque no sea la alternativa ideológica pura que quieran encontrar pero es que no no no están dejando mucho más espacio porque el PSOE sigue desaparecido en el debate público

Voz 0194 04:42 la esperanza

Voz 4 04:43 yo creo que el PSOE en este momento en fin muestra muchas debilidades pero no está exactamente en un momento de refundación pero sí de bueno de de reformas no dentro de su maneras de de de dirigir a la la vida de e institucional del partido no en esa en esa circunstancia naturalmente no no muestra mucho músculo porque toda día está empezando a hacer esa gimnasia que parece que quiere hacer para ser un PSOE renovado en todo caso yo tampoco dramatiza haría sobre

Voz 1170 05:18 la la gravedad de la crisis

Voz 4 05:21 yo no tengo muchos años Si todos los que ha gobernado y ha estado el PSOE en primer plano y con muchísima fuerza en en España hay desde luego en esta comunidad andaluza siempre he visto que ha habido crisis algunas veces algunas de ellas bastante dramáticas no nunca ha habido una One una unanimidad en el Partido Socialista el momento en el que ha estado más unido con menos sectores de disco de discrepancia fue en el tiempo de de Zapatero porque en todos los demás momentos ha habido siempre en fin unos contra otros esto es una cosa histórica que que bueno que que además es también muy muy nuestra no pero insisto en que a mi me parece que está en ese momento en el que de transición en el que pretende parece que pretende bueno salí renovado y ya veremos de de qué forma sale y cuáles como Le acompaña en en en la fuerza y en la respuesta de la sociedad en todo caso a ver el partido socialista efectivamente cuanto a votos intención de votos y todo eso está peor que nunca pero por la sencilla razón de que antes de este nunca no había un partido que se llaman Podemos que se ha llevado pues el grueso de los de los votos que le faltan al Partido Socialista la situación es muy diferente a la de cuando el Partido Socialista era un partido muy fuerte y por eso Bues sienten entiendo que tiene que buscar abrir caminos a la posibilidad de de competir con Podemos Ivonne ganar claro en cuanto a han a lo que ocurre en Andalucía y lo que ocurre con Susana Díaz un a ver yo creo que Susana Díaz en este momento ya está creo algo más que creo que es decir que se va siempre información creo que en este momento Susana Díaz ya está absolutamente convencida de que no convencida sino que además exhibe ese ese discurso claramente su sitio es éste su sitios esté Andalucía exactamente Andalucía bueno cuando pase el tiempo que sea posiblemente ella vuelva a tener la ambición que que ha tenido o no con respecto a su a su liderazgo nacional pero en este momento no está en esas es verdad que responde a veces esos

Voz 1 07:34 la vía tiene un carácter fuerte iba iban

Voz 0194 07:37 decir la respuesta de ayer Esperanza cuando se le pregunta por qué no va puede puede a esgrimir cuestiones de agenda lo mismo que hecho que ha hecho Ximo Puig pero pero ayer en tono despectivo dijo que en ella no no se había leído sospecho

Voz 4 07:50 por eso yo decía ella tiene un carácter fuerte tiene un carácter fuerte y no lo puedo remediar y cuando sale sale no y en ese momento pues posiblemente le le molestó que le insta dieran en la en la pregunta y entonces dijo esa cosa que verdaderamente no fue bonita no sé ni siquiera me los he leído bueno pues eso no se debe decir realmente no pero las declaraciones de la presidenta del partido Micaela Navarro que desde luego está en sintonía con con la presidenta han sido muy claras y muy concretas vamos a respetar con toda seguridad las decisiones de los órganos de gobierno y estamos seguros de que mañana las cosas van a ir bien en la reunión del Comité Federal es decir

Voz 5 08:36 Micaela Navarro es una mujer que es ahora mismo la confiado

Voz 4 08:42 Sade de Susana Díaz pero también lo fue de de Pedro Sánchez también lo fue de Pedro Sánchez por lo tanto yo entiendo que esas declaraciones de de Micaela presidenta del PSOE andaluz fin están en línea con lo que la presidenta Díaz quería que se dijera no

Voz 1 09:01 una cosa es ser el carácter de Susana Díaz y su incapacidad de contó sí desde la pregunta y otra cosa es la realidad política Susana medidas de políticas seguramente mucho más y símbolos que Airlines aquí sentados en esta mesa con respeto para todos porque él ha dedicado toda su vida Isabel perfectamente que Pedro Sánchez no le ganó la arrasó en una cosa que que que que es que fue la define ente y por eso precisa

Voz 4 09:29 te digo que Susana Díaz en este momento está completamente convencida de que su sitio es éste

Voz 1 09:36 a Lucía precisa tienes menos etcétera Pedro Sánchez se ha ganado con esa victoria que fue aplastante mucho mayor de la esperada Pedro Sánchez se ha ganado la posibilidad presentase a las elecciones y de cómo le vaya a las elecciones dependerá el futuro político pero hasta entonces es evidente que por mucho que no les guste y es evidente que no le gusta tienen que aguantar eso

Voz 0194 09:55 dejadme que me quedan un par de de asuntos más el primero sobre corrupción porque desde esta mañana les estamos contando con la que ha tenido acceso a la declaración del lunes pasado de de Francisco Granados del número dos de Esperanza Aguirre declaró el lunes pasado ante la justicia ese día ya el propio Granados a salir de los juzgados apuntó ya lo dijo claramente hacia Cristina Cifuentes como una de las personas que conocía la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid hoy hemos podido escuchar lo que dijo ante el juez donde además habló de Rajoy Heath de la Gürtel Miguel Ángel Campos

Voz 1552 10:27 Francisco Granados admitió la financiación ilegal del Partido Popular y responsabilizó a Aguirre González y Cristina Cifuentes

Voz 6 10:35 Colsa que había una campaña paralela dirigida siempre en la primera de dos mil siete el señor González así como el de la señora Mariño específica

Voz 1552 10:47 desde las causas por las que a su juicio Cifuentes forma parte de ese núcleo de poder de González

Voz 6 10:53 que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo conexión es que se convierte en la persona plasmarlos hemos oído en fin la ejecuta en el partido de señor Gonzáles se jacta ella es la que manda porosas emisión González Cejas que llevan este partido no mandaba absolutamente nada

Voz 1552 11:14 una situación que según Granados duro entre dos mil cuatro y dos mil ocho

Voz 6 11:17 pero las zonas que cuente señor Gonzáles regañan se separan en el dos mil ocho Entonces a partir de ese momento pero la relación se rompió la relación la relación pasa a ser que si me permite

Voz 1552 11:33 el precio fatal y desde entonces sus funciones fueron sustituidas por Borja Sarasola e Isabel Gallego Granados también habló del caso Gürtel dijo que fue Rajoy quien la destapó al pedirle a Aguirre que parara las dos parcelas adjudicadas de forma irregular en Arganda Majadahonda

Voz 6 11:49 el señor Rajoy llamó la señora Aguirre para decir este concurso y que elegida por favor que lo investigue y que lo bueno supone ser Safor Gürtel bueno claro está por celebra Burt zanjó no Mariano Rajoy

Voz 1552 12:09 coste que para Aguirre encargó a Ignacio González y Granados que detuvieran la operación según Granados Rajoy le dijo a Aguirre que no se fía de Ignacio González porque era un sinvergüenza

Voz 6 12:20 Señor Rajoy me lo es el pueblo de modelo no sé si es que la aquí

Voz 1552 12:29 bueno si estos hechos se remontan a dos mil ocho Entonces el sinvergüenza de González para Rajoy era vicepresidente a pesar de ello ascendió hasta la secretaría general del partido ya la presidencia de la Comunidad

Voz 0194 12:42 hay una cuestión que se ha dado prioridad en los últimos días el Gobierno se muestra despreocupado por el tema de los presupuestos y aseguran que están dispuestos a hablar pero que si no se llega a un acuerdo que le vamos a hacer Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros escuchen

Voz 7 12:57 el Gobierno está dispuesto a dialogar dispuesto a negociar dispuesto a llegar a acuerdos y aquellos que no quieren llegar a acuerdos aquellos que no quieran unos Presupuestos Generales del Estado que estimamos son positivos para la gente tendrán que explicar a los ciudadanos cómo es posible que se nieguen a ello cuando sería muy positivo que haya esos Presupuestos Generales del Estado si no hay una garantía

Voz 8 13:22 día de que de que vamos a llevarlo a buen puerto de usted aplicaría hemos aquella máxima de Ortega de que el esfuerzo inútil produce melancolía o tanto si no tenemos los apoyos antes es muy difícil pedir al Gobierno que lo presente porque perderíamos el tiempo y nosotros no estamos para perder el tiempo

Voz 0194 13:41 bueno nosotros tampoco estamos para perder el tiempo con lo cual a Juan Carlos I no voy a volver a preguntar por Méndez de Vigo dejamos aquí el análisis Juan Carlos Jiménez Carlos Cué de María Esperanza Sánchez hasta la semana que viene buenas noches

Voz 9 13:52 es vela por esto nos vamos eh que nosotros seguimos

Voz 0194 13:54 queda el repaso a las otras noticias y después la cultura

Voz 10 13:57 esto Palomo con novedades respecto al escándalo de Oxfam el presidente de Haití en una entrevista a Reuters ha declarado que el caso de la ONG británica es sólo la punta del iceberg ya ha una investigación a varias ONGs que estuvieran allí desde el año dos mil diez como por ejemplo ha dicho Médicos sin Fronteras además Oxfam ha decidido renunciar a la financiación del Gobierno británico hasta que Londres esté convencido que sigue cumpliendo todos los estándares éticos en los Estados Unidos el gobernador de Florida ha pedido la dimisión del director del FBI después de que esta agencia federal haya reconocido que falló en el seguimiento joven que el miércoles asesinó a diecisiete personas en el instituto de Parkland llegó a tener hasta dos avisos sobre las actitudes peligrosas de este joven Marruecos y España unen fuerzas en Dajla en el Sáhara Occidental para demostrar su apoyo al acuerdo de pesca entre la Unión Europea y el Reino alauita ahí está De la Vega

Voz 0605 14:47 la Comisión del sector pesquero entre ambos países ahora incluirá otros estados europeos como Francia y Países Bajos que también faenan en aguas marroquís y saharauis Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca

Voz 11 15:01 el sector marroquí el sector europeo seguiremos trabajando y peleando por tener un acuerdo en el futuro y por los seguir manteniendo relaciones empresariales que tenemos entre nosotros

Voz 0605 15:14 frente como ahora que el abogado general europeo considera no válido el acuerdo de pesca por incluir las aguas saharauis no respetar la libre determinación del Sahara Hinault garantizar que beneficia a su población a la espera de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dicte sentencia al respecto gira bula Gil delegada para España del Frente Polisario confía en que les sea favorable la sentencia

Voz 12 15:37 es que no sepa pocos días les cerrojos Cummings con sentido común y no instituir este siniestrado con una situación insostenible faros

Voz 0605 15:47 luz Ipar porque se está previsto que el Tribunal europeo se pronuncie el veintisiete de febrero

Voz 10 15:53 la justicia a nuestro país ha condenado a un joven a dos años y medio de cárcel por incitar al odio contra las mujeres lo hizo a través de Twitter en sus comentarios se jactaba que el número de mujeres asesinadas eran pocas y a partir de esta noche los autobuses nocturnos en Hamburgo en Vigo pararán bajo demanda de las mujeres en cualquier punto del trayecto sin desviarse del es una medida de protección ante el riesgo de violencia sexual las expertas en violencia machista piden al resto de ayuntamientos de España que implementen medidas como esta

Voz 13 16:31 a mi niño

Voz 14 16:38 y y humilde

Voz 15 16:47 eh

Voz 13 16:49 a mi niño

Voz 16 16:56 muy buenas noches hola buenas noches que también te digo que si hay un piano un saxo también está bien eh ya te digo

Voz 17 17:07 es de Ariel Mingués ahora te cuento algo de de él pero me pregunto

Voz 2 17:13 los saxofonistas con los trompetista tienen que tener agujetas en los en los pactos de la de la no lo digo en serio porque tiene que soplar ahí entonces tienes que tener eso pues mira siga tienen lo siento por ellos pero miraló que sale

Voz 18 17:34 duda

Voz 14 17:36 un y y además con prejuicios todo el rato no

Voz 0194 17:48 me imagino que alguien toque esto en tu casa todas las noches

Voz 14 17:53 tal cual

Voz 2 17:56 forma parte del cartel del festival de alucina música sacra de Madrid es saxofonista

Voz 19 18:06 niños

Voz 20 18:10 del dos al siete de abril del dos de marzo el siete de abril

Voz 2 18:13 en iglesias en museos teatros centros culturales yo espero poder ir algún concejal brinca es quédense con este nombre buena pero del cartel no tuvo de cómo es que hay que echar un pues adoramos porque ahí hay de todo bueno me he enterado por Emma Weiss Pinós es un libro que yo no recibido pero no importa porque me lo ha contado Emma es contra la ley la de Nikita Bronfman con un subtítulo que dice así ensayo dedicado a los lectores que no creen que los libros sean intocables traducción de Lucía Barahona está editado por Black I Books y te voy a decir una cosa estamos

Voz 0194 18:48 un horario adulto no muy adulta estará de la nuestros niños deberían estar acostamos pues el la la famosa faja que vienen los siglos esa que a veces no sabes muy bien si guardarla la preciosa es clara que la uso para señalar las ojeras señala la señal el sí pero muy gorda pero no Darío la la la plano bien la Chapo bien y ahí la uso yo para para señalar la página que voy bueno pues

Voz 17 19:12 a la FIFA agita la Faja del editorial dice es la lectura es como la masturbación solitaria nocturna autodidacta ADIC

Voz 2 19:22 tío a éxitos Ángeles dar la razón yo lo facilita

Voz 0564 19:26 set completamente sinceros durante un momento que nos de apuro quedará entre nosotros alguna vez habéis pretendido estar familiarizados con una obra literaria que en realidad no habéis leído os habéis encontrado participando en conversaciones sobre el capitán capitana Jaap Ophelia Ho Leopold Bloom sin haber leído realmente Moby Dick Hamlet Ulises venga me juego lo que sea que seguro

Voz 2 19:48 en caso afirmativo no estáis solos todo

Voz 0564 19:50 Nos lo hemos hecho o bien para impresionar alguna cita mostrando Nos de acuerdo con su opinión sobre el último Philippe Rot o bien argumentando con indiferencia que Dickens está sobrevalorada aunque nunca jamás hayamos conseguido terminar ni una sola de sus novelas resulta extraño la cantidad

Voz 0194 20:05 gente aunque también te digo yo que con la edad ganas en sinceridad a sí en un círculo que hablan de estas pues no lo leído o dices Odio lo abandoné porque me parecía pesadillas Ximo o no me gusta se juzga son no lo no me interesa claro si eso con la edad ganas en sinceridad

Voz 2 20:21 mira me quita Bronfman que es por cierto inglesa es psicoanalista y está interesada en la patología de la cultura

Voz 0194 20:32 en fin que estar leyendo no sigo estoy terminando ya con la fractura de Andrés Neuman que tienes algún día sábado pues nosotros a las nueve de la noche esto con nosotros pero ya le he dicho que me quedaba un poquito porque es un novelón estoy ahí estoy con tengo encima de la mesa pero ya sabes a nadie pilla aborde esa orden Ordesa pero no me acuerdo el exacto ese es el siguiente estoy esperando en la casilla de salir

Voz 2 20:58 era en teatro en en Gijón Fetén este fin de semana que ya sabes qué es

Voz 17 21:03 esencial para para hacer mercado o para para que programadores compañías de teatro danza y música hay circo de artes escénicas artes

Voz 2 21:14 pocas para público familiar infantil se encuentren hay miles de niños que lo ven mientras tanto en en durante esta semana en Gijón este fin de semana estoy preparándome para Arco voy a hacer este fin de semana unas sentaditos voy a buscar un zapato cómodo que saldría de deporte sí pero sabes lo que sucede es que estos esto es un poco Quijada la las moquetas tienen electricidad

Voz 0194 21:37 la embarazo que te mueres si iba misivas con

Voz 16 21:39 a Goma con te

Voz 2 21:42 cuando empieza Arco el miércoles mañana yo estoy asustado a punto de pillar ver porque te hemos tenido una discusión hoy Marta Raquel Lillo sobre cuándo es el día que es para profesionales y cuando abre para público en general deberíamos seguir sí sí yo no estoy dio de la mano

Voz 0194 21:58 como comprado diez no como presuntos compradores

Voz 17 22:02 la película la forma del agua de Guillermo del Toro que habrá que habrá que ver

Voz 0194 22:07 a todo el mundo habla muy bien bueno he visto muchas cosas aunque también te digo me da un poco de

Voz 2 22:12 a mí también mal pero bueno a él le gusta lo de los perdedores que siempre son feos mayores físicamente estamos defectuosos es que la gente que hable de nosotros para terminar te iba a contar de la última historia de Espriu Fantasio pero ya el lunes con un disco con un disco que me ha llegado que parece que es una absoluta maravilla es de Pedro junto a San San Pascual hito Rey plantando a José Alfredo Jiménez en un disco incluye por ejemplo Julieta Serrano Juan Perro babas Sonics Lina dan Lila Downs David Hidalgo de Los los y eso me fan de De Pedro

Voz 5 23:00 bonito este José Alfredo es muy grande hace

Voz 2 23:13 la hizo Pangos rancheras corridos ojo José Alfredo grande que no me refiero al que está debajo de

Voz 0194 23:20 es que si uno trabaja en la SER confesó a los oyentes si trabajas en la SER tienes que saber lo que esto José Alfredo es uno sintonía a José Alfredo G

Voz 2 23:30 pero este disco es maravilloso maravilloso de cabo a rabo

Voz 5 23:44 hasta el lunes

