Hora 25 (19/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

y ahora que De Guindos ya tiene confirmado el cargo en el BCE de que nos va a servir a los españoles en que lo notaremos aprovechará Rajoy para acometer un cambio más profundo de su Gobierno o ahora una vez más de Rajoy insinuó hace grandes cambios cuantos grados aumentará el nerviosismo en las filas del PP algo más de verdad creyó Marta Rovira que se podía suspender el referéndum cuando ya llevaba varias horas en marcha

Voz 1 00:39 cabinas Serra

hola buenas tardes sin rival enfrente Luis de Guindos se ha garantizado hoy su elección como vicepresidente del Banco Central Europeo Ésta es la película del día en el que España consiguió lo que buscaba primero fue el ministro irlandés quién anunciaba la retirada de su

Voz 1743 01:02 candidato hay peligro

después el presidente del Eurogrupo confirmaba que el único candidato que quedaba

Voz 2 01:14 que esa lista químicos como

era Luis de Guindos que ha sido confirmado esta misma tarde por el Eurogrupo el todavía ministro de Economía Se mantendrá en el cargo unos días más

Voz 3 01:25 cuando vuelva a España hablaré con el presidente de de negociar no y en los próximos días presentaré mi dimisión a mí esa división se sabrá cuando se produce exactamente espero que cuando vaya al Parlamento Europeo que es centro absolutamente observan

Voz 0194 01:37 así que de momento la crisis de Gobierno deberá esperar De Guindos tomará posesión de su puesto en el Banco Central Europeo a finales del mes de marzo y Marta Rovira tiene un plazo razonable para reunir los sesenta mil euros de fianza que le ha impuesto el juez del Supremo

Voz 1715 01:53 Pero Blanco es que de momentos eso es lo que se sabe que el juez le da un plazo razonable para que sida ese dinero Marta Rovira queda pues en libertad bajo fianza tras su declaración de esta mañana en el Supremo Rovira se ha sumado quiénes sólo lo concede un valor simbólico a la declaración de independencia que aprobó el Parlament ha asegurado que llegó a pedir que suspendiera la votación el mismo uno de octubre cuando vio la actuación de la policía en la calle descritos y su declaración hemos defendido que

Voz 4 02:18 en ejercicio de las funciones que no son atribuidas en Cataluña hemos defendido el derecho de votar de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho

Voz 1715 02:31 Marta Rovira de Esquerra en libertad bajo fianza Marta Pascal del PDeCAT en libertad sin medidas cautelares mañana será el turno de Artur Mas por cierto que el Ministerio de Educación ha tenido que rectificar a la ministra de Sanidad que hoy ha ido más lejos de lo que fue la semana pasada su compañero Méndez de Vigo zulos Montserrat decía hoy que si habrá Casilla en la preinscripción escolar

Voz 5 02:50 nosotros primero que todo nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y por tanto nosotros vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias y por tanto va a existir esta casilla porque esto es el derecho a los padres

Voz 1715 03:04 les vamos a resumir la ley con la que el PSOE quiere que las empresas avancen en la igualdad salarial y laboral de hombres y mujeres esa ley obligaría por ejemplo a que las compañías de cierto tamaño deban tener un registro de retribuciones por sexo y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:19 las tardes hoy se completa la jornada de fútbol en Primera División con el partido que juegan a las nueve Getafe Celta ir recordemos que estamos en vísperas de una nueva jornada de Champions mañana ida de octavos de final en Londres para el Barça que juegan en el campo del Chelsea acaba de terminar el entrenamiento azulgrana en Stamford Bridge recordemos que no puede jugar Semedo por sanción ni Coutinho que no puede jugar la Champions con el Barça el próximo miércoles el Sevilla recibirá en el Pizjuán al Manchester United de Mourinho

Voz 0194 03:45 ni el tiempo hay que aprovechar los días que quedan antes de que volvamos a tirita en algunas zonas del país Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:50 buenas tardes Se acerca una nueva entrada de aire muy frío que llegará a nuestro país a partir del miércoles iba a hacer que la segunda mitad de la semana el ambiente sea de nuevo de pleno invierno no mañana cuando todavía tendremos este paréntesis de temperaturas casi de primavera poco frío hará esta noche mañana al empezar la jornada durante la tarde ambiente suave al sol máximas de catorce dieciocho grados la mayor parte del país alrededor de los veinte en el Mediterráneo sur de la península y en Canarias el sol estará presente casi todas las horas con chubascos nubes abundantes y chubascos todavía en Asturias Cantabria el País Vasco extremo norte de Navarra también en la Ibérica riojana en el Mediterráneo alternarán sol y nubes durante la tarde algunos chubascos en la mitad este de Cataluña y a partir de mañana por la tarde se va a reforzar el viento del norte Ésta será la señal de la entrada de la ira

Voz 1715 04:35 hoy empieza hora25 Pedro al menos de momento en esta Hora veinticinco tenemos intención de hablar de Marta Sánchez mide la letra del himno

Voz 2 04:44 que bastante sembrado ya desde el fin de semana vamos con todo que tenemos programa completo mañana no que fútbol pero el sí acabo de estrenar coche acaba de estrenarse estadista pues que sea felices que soy feliz

Voz 1 07:09 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro flamencos y que la política

Voz 1715 07:17 hacia han hecho su trabajo hoy Irlanda ha renunciado a intentar ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo y España recupera por tanto uno de esos sillones en los que se mide el peso de cada país Luis de Guindos dejará el Gobierno que en algún momento a partir de ahora algún día para ocupar ese cargo en la institución que gestiona la política monetaria de la zona euro nos vamos a Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 07:39 hola muy buenas tardes pues mañana será su último Ecofin sí aunque De Guindos no ha hablado con Rajoy y con este argumento ha evitado dar fechas su elección ha sido por consenso una satisfacción muy evidente y en la que el día han ayudado los ministros de Francia Italia Alemania mano a mano contra todos los críticos que temen que su paso directo de un ministerio a la dirección del BCE ponga en cuestión la independencia de edad riesgo querellados descarta lo escuchamos

Voz 1332 08:05 siempre he defendido la independencia dejaré de ser ministro hubiese dicho que en los próximos días ir además la independencia del Banco Central Europeo está garantizado desde el punto de vista institucional desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de de personal de sus decisiones por los estatutos y por el mandato que tiene el Banco Central Europeo ya lo voy a defender es decir la independencia de los bancos centrales no solamente la defiende los banqueros centrales sino que hay muchísima gente que lo defienden hoy ha sido uno de ellos por supuesto

Voz 0738 08:31 bueno pues De Guindos casi ya en su nuevo papel cambie niega que esta elección abre la puerta a un alemán para la presidencia del BCE cuando se marche Draghi cargo al que aspira el presidente del Bundesbank

Voz 1715 08:41 pacto que distintos expertos tan aquí

Voz 0738 08:44 cerrado aunque como ha dicho moscovita esta tarde en política un año es una eternidad

Voz 1715 08:49 queda a partir de ahora es ya puro formalismo una vez confirmada su elección antes de que el mes de junio Griselda Guindos asuma formalmente la vicepresidencia del BCE

Voz 0738 09:00 el día uno Si De Guindos antes debe volver al Europarlamento será este lunes próximo el martes se votará la recomendación que hagan los diputados esta vez ya en comisión abierta su informe no va a ser vinculante aunque ha dicho y que espera convencerles a quiénes tiene muy convencidos pero eso sí Sitges ya seguro después de haber escuchado las declaraciones es por ejemplo al ministro le mandamos a oírle

Voz 13 09:21 no estoy viendo lo que sí que la lluvia o goal decisivos lo dejó Hood y la filtración de la fase colecta Don

Voz 0738 09:37 la Juani ocurrido en bonito vuelo esto quiere decir que esta vez sí en el Europarlamento del Partido Popular Europeo va a cerrar filas vamos a ver qué pasa pero insistimos en que el informe no es vinculante y que a De Guindos le quiera sólo esperar ya a marzo para que confirmen su nombramiento los jefes de Gobierno

Voz 1715 09:55 gracias Griselda buenas tardes Rajoy debe acometer más pronto que tarde un cambio en su Gobierno tiene que sustituir a Luis de Guindos ya veremos y sólo a él o a algún ministro más los vamos a acercar hasta la sede del periódico La Razón a esta hora reúne a varios miembros del Gobierno entre ellos está el presidente quizá allí Se ha comentado algo ahí estaba Óscar García Óscar buenas tardes

Voz 1673 10:16 hola Pedro buenas tardes pues de momento ni una palabra

Voz 1645 10:18 parte del presidente a esos posibles cambios sólo ha levantado el pulgar cuando a la entrada del acto lo hemos preguntado si estaba satisfecho con el nombramiento de De Guindos en su presentación el ex ministro Jorge Fernández Díaz protagonista de este acto sí ha sacado pecho para decir esto

Voz 3 10:34 yo he hecho algunas cosas

Voz 11 10:37 a lo largo de la vida política por mi país tengo que decir que quiero hacer algunas más pero quiero decir que la Checho fundamentalmente porque sabido permítame in modestia elegir a mis colaboradores de todos especialmente Ci Jorge estoy enormemente orgulloso muchísimas las

Voz 1645 11:00 le escuchaban atentamente casi todos sus ministros Zoido Cospedal Catalá todos menos de Guindos claro a la espera de que esté presente su dimisión en los próximos días lo que podemos contaros es que tanto en el Gobierno como en el PP creen que lo más probable que ocurra es una mera sustitución es decir que no habrá cambios profundos y ni mucho menos una crisis de Gobierno pero claro en esto como en todo la última palabra la tiene el presidente

Voz 1715 11:22 esta semana van a pasar por el Supremo quiénes para el juez Llarena son representantes del segundo nivel del plan independentista Willian hecho Marta Rovira Marta Pascal representantes de Esquerra hizo el PDeCAT a la primera el juez considera más implicada en el diseño del plan de rupturas y que decidió dejarla en libertad pero bajo fianza de sesenta mil euros ellas dos Crovi Pascal como casi todos quiénes las han precedido también han renegado de la declaración de independencia aprobada en el Parlament a la que ya nadie le da más valor que el puramente

Voz 1673 11:54 pésimo helicóptero estupendas el juez ha decidido dejar a las dos en libertad al entender que no hay un gran riesgo de reiteración delictiva de fuga de destrucción de pruebas aunque en el caso de Rubiera un plazo que define como razonable para pagar una fianza de sesenta mil euros para evitar la cárcel las dos han abandonado el Supremo arropadas por decenas de personas según fuentes presentes en el interrogatorio las dos han reconocido que la declaración unilateral de independencia fue algo políticos ninguna pretensión vinculante y también se han esforzado desmarcarse de la violencia Marta Pascal del PDeCAT ha dicho que es algo que la edad disgusto mientras que Rovira ha llegado a afirmar que pidió a desconvocar el referéndum el mismo uno de octubre cuando vio los disturbios y la actuación policial

Voz 4 12:31 hemos defendido el derecho de votar de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho

Voz 1715 12:38 hubiera también ha negado haber tenido el papel protagonista que le atribuye la Guardia Civil hoy como la semana pasada como mañana a Artur Mas a las puertas del Supremo han estado más concurridas de lo que están un día normal políticos y cargos de Esquerra del PDeCAT o de la ocúpese han pasado por allí por ejemplo Mireia Boya la pasada semana declaró ante el Supremo quedó en libertad sin cargos le han preguntado por su compañera Anna Gabriel que ha viajado a Suiza

Voz 14 13:03 Anna Gabriel eh no se escabulló de nada y nosotros compartimos una estrategia jurídica política y comunicativa conjunta los dos estamos en la misma organización nuestro equipo jurídico es el mismo hemos hablado Il lo que haga ella lo explicará mañana en rueda de Presse

Voz 0579 13:19 bueno no es que bulle de nada decía

Voz 1715 13:22 mire ya Goyo sobre Anna Gabriel lo cierto es que de momento ella no está aquí está en Suiza y hasta mañana no sabremos si piensa o no regresa dar está citada a declarar ante el Supremo por desencuentros estrategia lo cierto es que las negociaciones entre ellos y el PDeCAT no avanzar están paralizadas congelada supuestamente hasta el miércoles supuestamente hasta que se haya despejado de forma completa el futuro judicial de quiénes están citados esta semana nos vamos a Barcelona informa Pablo Tallón

Voz 1673 13:51 fuentes tanto de Cataluña como de Esquerra admiten que para entrar en la fase decisiva de las negociaciones es necesario despejar el futuro judicial especialmente de Rubira de Pascal ahora con este horizonte algo más claro ambas formaciones tienen previsto pisar el acelerador en los próximos días para tener un acuerdo cuanto antes que permita dicen acabar con el ciento cincuenta y cinco eso sí uno de los grandes obstáculos sigue siendo qué papel debe jugar Puigdemont hoy las declaraciones públicas del republicano Sergi Sabrià hay de Mireia Boya de la CUP dejan claro que no hay una posición unánime

Voz 2 14:22 es

Voz 15 14:23 doble nuestro candidato es Carles Puigdemont ahora

Voz 0194 14:25 que ver cuál es el contenido del programa

Voz 15 14:28 los de gobierno como es la

Voz 1673 14:31 apuesta que no hacen más allá de alguna declaración de Joan Tardà hasta ahora nadie en Esquerra había verbalizado con tanta claridad cómo sabría que no les molestaría un paso atrás de pinchamos

Voz 1715 14:39 bueno en el proceso los planes de ruptura allí el camino hacia el uno de octubre están siendo investigadas investigados en varias sedes judiciales el Audiencia Nacional mantiene abierto el caso contra el mayor de los Mossos tal que la juez Lamela imputado un nuevo delito de sedición por su papel por su papel como jefe de los Mossos y por tanto por extensión del propio cuerpo el mismo día del referéndum bueno por su pasividad Miguel Ángel Cappa

Voz 1552 15:02 segundo delito de sedición para Trapero y además la juez Lamela no descarta atribuirle también organización criminal la juez dice que desde la cúpula de los Mossos fue diseñado un plan para evitar actuar el referéndum y que Trapero obstruye cualquier actuación que bloquearse el plan estratégico hacia la independencia Lamela incide en que enmascarada bajo el principio de proporcionalidad la actitud de Trapero fue de total inactividad sostiene que engañó a la Fiscalía y al Gobierno al comprometerse a aplicar el uno de octubre un operativo policial mayor que el de dos agentes por colegio electoral que finalmente ejecutó resultó ineficaz y obligó a actuar a la Policía Nacional y la One

Voz 1715 15:39 civil algo más hiciéramos ya de este capítulo dedicado a Cataluña el jaleo en el que se ha metido el Gobierno con eso de la casilla del español el catalán la ministra de Sanidad que es catalana por cierto ha dicho hoy que efectivamente habrá Casilla en la próxima preinscripción escolar el Ministerio de Educación ha tardado muy poco en desmentir ese arrebato de supuesta transparencia y sinceridad a ver en qué queda Adela Molina

Voz 0011 16:06 dos horas ha tardado el Ministerio de Educación en corregir a la ministra de Sanidad que en un acto en Badalona afirmaba esta mañana que el Gobierno incluirá una casilla lingüística en la preinscripción escolar para que los padres catalanes puedan seleccionar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos Dolors Montserrat

Voz 5 16:20 nosotros primero que todo nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y por tanto nosotros vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias y por tanto va a existir esta casilla porque esto es el derecho a los padres

Voz 0011 16:34 educación a través y un portavoz ha explicado que la ministra sea equivocado y que aún se está trabajando en la fórmula para garantizar que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña también esta mañana el Partido Popular ha anunciado que presentará una iniciativa en el Parlament donde tiene cuatro diputados para garantizar que los padres puedan elegir la lengua la enseñanza el PSOE pide no hacer de las lenguas un tema de confrontación política insiste en que el Gobierno no se puede aprovechar de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para abrir un debate sobre el modelo educativo catalán

Voz 6 17:04 hora veinticinco

Voz 1 18:37 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 17 18:44 es una huelga contra la desigualdad y la discriminación laboral que tiene la mujer en este país es una huelga que se convoca contra la violencia en sus distintas facetas machista que sufren ciento hay cientos de mujeres desgraciadamente al día de hoy en este país porque lo que realmente es asegurar el éxito de esta movilización en los centros de trabajo y que la participación de las mujeres tanto en las asambleas concentra

Voz 1743 19:08 tienes y manifestaciones que sí que hay convocadas que superen cualquier pretensión que tenga establecido ahora mismo

Voz 1715 19:14 bueno son las representantes de CCOO y UGT que han registrado hoy la convocatoria de esa huelga el próximo ocho de marzo son dos paros de dos horas dos por la mañana dos por la tarde dos horas por la mañana dos por la tarde para visibilizar la discriminación la brecha laboral y salarial entre hombres y mujeres también hoy el Partido Socialista ha registrado su proposición de ley para entre otras cosas obligar a las empresas avanzar en ese camino mano dura la control transparencia como una fórmula al menos para intentar que cada vez sean menos las mujeres que cobran menos que los hombres por un mismo trabajo Mariela Rubio esa de trapo

Voz 0259 19:48 no hay que las empresas de más de seis trabajadores y con representación legal estén obligadas a informar sobre los sueldos deberán disponer de un registro con las retribuciones medias desagregados por sexo grupo profesional de categoría incluirá también datos de los complementos pluses antigüedad y horas extras Además las grandes empresas estarán sometidas a auditorías anuales para la secretaria de Igualdad del PSOE Carmen Calvo es una ley para hacer cumplir las leyes que prohiben discriminar

Voz 18 20:15 que la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser una igualdad real efectiva no sólo en términos formales sino que se tiene que producir en el terreno concreto que estamos en una situación inconstitucional ilegal

Voz 0259 20:30 otra de las novedades es el régimen sancionador multas a las empresas por discriminar no tener registro o no y a la plantilla o carecer del plan de igualdad

Voz 1715 20:39 hay una herida por la que sangra el territorio de este país la de la despoblación que afecta a varias comunidades autónomas y esta ahora no nos hemos tomado muy en serio la verdad por mucho que el Gobierno nombrará una comisión ha dado al reto demográfico de la que de la que poco más se ha sabido hoy se han reunido en en León los presidentes de Galicia Asturias Castilla León y Aragón ya han suscrito una declaración en la que recuerdan la urgencia para afrontar este problema para el que hace falta entre otras cosas en el fondo de los que estaban hablando sobre todo dinero financiación vamos a León Óscar González

Voz 1673 21:09 cuatro comunidades que representan a más de siete millones

Voz 19 21:11 esta españoles van de la mano con una propuesta común a la próxima conferencia de presidentes para negociar la financiación autonómica dos territorios gobernados por el PP y otros dos del PSOE pero en este caso más que la ideología que les separa ha pesado más lo que les une que todos han cumplido con la regla de déficit que consideran injustos parte de los criterios de partida planteados por el ministro Montoro y que se oponen a la propuesta de reparto de dinero de otras comunidades como Cataluña Alberto Núñez Feijóo presidente gallego

Voz 0919 21:39 la feria se otorgó Mika no es coger un ojo

Voz 20 21:42 culo desde un despacho de Madrid decir éste es el censo Éste es el dinero que tenemos y en consecuencia Ésta es la financiación autonómica nuestras cuatro comunidades autónomas han sido muy solidarias porque somos de las comunidades que menos dinero le hemos pedido al Gobierno central para llegar a fin

Voz 19 21:57 mes el acuerdo también incluye la exigencia al Gobierno para que ponga en marcha medidas contra la despoblación

Voz 1715 22:06 bueno tiene interés sin duda este frente autonómico transversales y lógico dos presidentes del PP dos presidentes del Partido Socialista para pedir para exigir avances en el modelo de financiación autonómica sobre el que sigue sin haber no era moco ahí tampoco sobre los presupuestos de otras muchas cosas podremos hablar a partir de las nueve en la segunda hora del programa en nuestra mesa política de los lunes Árbitro

Voz 1880 22:31 hola Pedro sí sobre la iniciativa del PP para que los padres puedan elegir la lengua vehicular en la que estudian

Voz 8 22:36 Jose en Catalunya va a girar nuestra primera charla con los pies

Voz 1880 22:39 ticos que hoy nos van a acompañar también queremos saber cuál es su opinión sobre la propuesta del PSOE de sancionar y multar a las empresas en las que exista brecha salarial también les vamos a preguntar por sus posturas ante la convocatoria de huelga para el día ocho de marzo para el Día Internacional de la Mujer desde el Partido Popular lo estar con nosotros Teodoro García desde el SOE Odón Elorza por Podemos

Voz 2 22:59 Luis Rodríguez Melissa Rodríguez por ciudadanos y Carles Campuzano

Voz 1715 23:03 por todo eso desde las nueve las ocho en Canarias en la segunda hora del programa que si hoy tenemos mañana y pasado uno mañana hay Liga de Campeones a las diez vamos a volver a la información íbamos a conversar con Carmen Calvo es la secretaria de Igualdad del Partido Socialista sobre eso que nos contaba Sara vamos a someter también a la cosa de la acción de los políticos las uno de la noche la Ley propuesta por el Partido Socialista para intentar que las empresas avancen incluso aunque lo hagan a regañadientes en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres y hablaremos también con el líder de Comisiones Obreras con Unai Sordo hoy has contado los sindicatos han registrado esa convocatoria de huelga dos paros de dos horas por la mañana y por la tarde el ocho de marzo para el análisis hemos convocado a Berna González Harbour a Eduardo Madina Fernando Vallespín Éstas son para él las claves de día

Voz 0656 23:50 hoy el hijo el día en La Haya ha confirmado la elección de De Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo lo que más me interesa aquí no es De Guindos Europa hacerlo obligación que se le viene encima Rajoy de buscarle un sustituto para el presidente una verdadera crisis de gobierno se limitará a cubrir la vacante Rajoy hace de Rajoy habrá que esperar lo segundo una nueva vuelta de tuerca en su manía de no decidir y dejar que esta lánguida legislatura siga su curso hace unos meses hubiera apostado por esta opción ahora tiendo a pensar que la situación demoscópica de su partido

Voz 0919 24:22 que obligue a arriesgar

Voz 0656 24:23 es la ocasión perfecta para salir de la Bulli allí en la trinchera miento y pasar a la acción con un Gobierno renovado con figuras de peso político de captar de Lobo el foco y dejar a Ciudadanos en la sombra de demostrar que es un líder que aspira algo más que al gobierno de los jueces y la gestión de asuntos corrientes pero miro y miro busco imponer una parte me encuentro posibles candidatos de relieve que puedan cumplir esa función significa una renovación auténtica no estar equivocado Rajoy se limitará a cubrir la vacante cien punto

Voz 0919 24:53 ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

hora veinticinco Madrid

buenas tardes el hemos avanzado en la SER Lajusticia admitió a trámite la querella contra Inés Sabanés y el director gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia por la adquisición de Bicimad el servicio municipal de alquiler de bicicletas la querella la presentó el PP aunque de momento ni Sabanés ni Heredia han sido citados a declarar esta mañana el portavoz popular José Luis Martínez Almeida Pili a pedía la dimisión de Heredia una petición a la que esa suma hace unos minutos la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís en los micrófonos de La Ventana además

Voz 2 25:47 de inmediato Álvaro Fernández Heredia que ya una persona con una doble imputación es quién daña verdaderamente la imagen de la Empresa Municipal de Transportes sino que tienen que dimitir me parece que es gravísimo aunque es un error en el que suele incurrir bastante el equipo de gobierno que confunde de manera continua lo que son las cuentas del Ayuntamiento de Madrid buenas cuentas de Ahora Madrid

Voz 0194 26:06 hoy precisamente se ha constituido la comisión que investigará la compra de Bicimad lo ha hecho a medio gas la Junta de Portavoces aprobado su puesta en marcha pero en la práctica los trabajos para determinar si la operación por la que el Ayuntamiento recuperó la gestión de este servicio fue legal tendrán que esperar hasta el próximo seis de marzo es el tiempo que la oposición del Gobierno municipal para entregar toda la documentación necesaria que le permita conocer los pormenores del traspaso desde el equipo de Carmena Duran que si no habían remitido esa información es porque los grupos no la habían solicitado de forma adecuada la portavoz municipal Rita más

Voz 1 26:37 el grupo quieren acceder

Voz 1743 26:41 el número de expedientes nosotros como Gobierno por supuesto los vamos a facilitar todos también han pedido que por tanto el plazo de la Comisión lo empieza a correr hasta que tengan esa documentación también nos parece una cosa muy razonable porque

Voz 0194 26:52 yo hoy hemos vuelto a escuchar a Esperanza Aguirre la ex presidenta de la Comunidad y del PP madrileño ha reaparecido en una entrevista en la Cope para desmentir lo que dijo Francisco Granados hace justo una semana ante el juez de la Púnica Aguirre ha negado lo que aseguró el que fuera número dos y hombre de confianza que había una financiación exclusiva para sus campañas electorales pagada con dinero negro sin embargo descarta interponer una querella porque dice que no tiene dinero para costear

Voz 2 27:14 los abogados yo creo que es totalmente mentira pero sí la hubo el señor Granados que era el secretario general el jefe de la campaña Yo liquide el Partido Popular porque nunca vi una cuenta no me ocupé de la financiación yo jamás in a es que no tengo dinero entre otras cosas para pagar abogados las de Garat

Voz 0194 27:36 Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas

Voz 22 27:38 tres buenas tardes normalidad en las carreteras de la Comunidad a esta hora tan sólo encontramos complicaciones en la A6 en El Plantío Majadahonda sentido Madrid en el resto de vías madrileñas no encontramos incidencias importantes a destacar en la red principal ni en la secundaria el tráfico es fluido también en los accesos a la capital tanto de entrada como de salida aun así no bajen la guardia ya extremen la precaución

Voz 24 28:25 ocho y veintiocho está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial el hombre detenido este domingo en Ciudad Lineal como presunto autor de una agresión sexual a una niña de diez años la menores hija de su actual pareja el hombre habría aprovechado que la mujer no estaba en casa para atacar a la niña información Alfonso

Voz 0089 28:40 pero ha sido la propia madre de la menor la que acompañada por su hija de diez años presentaba denuncia ante la Policía Municipal en la unidad de distrito de este cuerpo de seguridad en Ciudad Lineal sobre las seis de la tarde del domingo pasado el acusado un hombre de treinta y cinco años se encontraba en la casa de su pareja cuando obligó a la menor a entrar en la habitación y prohibió la entrada al hermano de la víctima de tan solo nueve años la investigación señala tocamientos e incluso un intento de penetración el hombre fue detenido unas horas después ya ha pasado a disposición judicial la víctima ha sido examinada por los médicos

Voz 1 29:15 y este lunes ha comenzado a funcionar la primera unidad

y este lunes ha comenzado a funcionar la primera unidad

hora veinticinco Madrid

Voz 25 30:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

hora veinticinco Deportes

Voz 26 30:08 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego

ya llegó buenas tardes Bolaños Confebask una investigación de que una investigación sobre una trama de apuestas en la Segunda División B y la Tercera División de mayo en el español más Lebel jugadores que forzaban atención penaltis córners así para luego cobrar las apuestas en relación con la mafia

Voz 0919 30:30 la bueno mira la policía ha descubierto una trama de amaños en estas dos categorías Segunda B y Tercera División ha llevado a cabo registros en dependencias y sedes de clubes españoles de Barcelona bajete Murcia hay otras provincias están implicados jugadores y ex jugadores que repito forzaban penaltis saques de esquina fuera de juego todo muy cutre pero todo muy delictivo Pilar Velasco últimos datos de la investigación buenas tardes

Voz 1743 30:58 qué tal Gallego buenas tardes la cifra final está ahora es de treinta y un detenidos en esa macrooperación que contabas con registros en Madrid Barcelona Murcia Albacete y Badajoz los registros se han producido en despachos instalaciones deportivas de varios clubes contra el amaño de partidos si apuestas los cabecillas son dos ex futbolistas y nos acaban de confirmar también que uno de los nombres sería el de Jonan García ex del Atleti retirado en dos mil quince ha sido detenido esta mañana en Barcelona esto los dos ex futbolista será a los cabecillas de la operación y a través de una red de intermediarios compraba jugadores en activo de Segunda B y Tercera División les instruía han para forzar jugadas amañadas sobre las que se hacía las apuestas penaltis saques fueras de juego y operaban a través de una casa de apuestas en China aunque también tenían contactos en otros países son unos confirman fuentes policiales el dinero de las apuestas se lo repartían entre cabecillas intermediarios y futbolistas las fuentes consultadas aseguran que los amaños investigados son de la temporada pasada y también de la actual el operativos está coordinando desde Madrid instruye desde el juzgado de Instrucción número uno en Zafra Badajoz en Zafra Jesús es donde la Fiscalía Provincial de Badajoz remitió las actuaciones del Juzgado Decano en marzo de dos mil diecisiete por el posible amaño de partidos de Tercera División de fútbol en Extremadura al haber detectado

Voz 0194 32:10 distintos casos en agosto de dos mil dieciséis

Voz 1743 32:13 y otros que se están investigando

Voz 0919 32:15 vamos que lo mismo ha sido a ver a tu equipo de Tercera División los últimos años y has dicho que penalti tan tonto pero como la tiras a córner pero cualquier chorrada así resulta que estaba amañado para que unos impresentables se llevaran el dinero increíble lo que pasa en el fútbol modesto suena toro muy cutre pero esperemos que la actuación judicial encuentre a los culpables y que devuelvan la pastas y el que se la han llevado la Liga en Primera División cierra su jornada dentro de veintiocho minutos

Voz 12 32:47 el Getafe Getafe Celta zona

Voz 0919 32:50 tranquila de la tabla donde están los dos equipos novedades ambiente Óscar Egido buenas

Voz 1269 32:55 hola Gallego en momento caso

Voz 0919 32:57 si nadie le colisión Alfonso Pérez donde viene catafalco

Voz 1269 33:00 para darle en el Camp Nou de cuatro empates consecutivos de cinco partidos sin perder mientras que el Celta suma dos jornadas sin ganar y tres victorias en sus últimas cuatro salidas en el Getafe es baja por sanción y en el Celta se ha quedado fuera de la lista Fontàs al final en el Getafe Cabrera entre en el lateral zurdo por Antunes Bruno se mantiene como pareja de tiene vuelve al once Jorge Molina que se quedó fuera ante el Barça puede sacar el once esperado con Yago Aspas en la delantera un jugador que no le marca todavía no le ha marcado nunca el Getafe aún Getafe que no pierde en casa desde la visita del Real Madrid el pasado catorce de octubre el partido pieza a las nueve de la noche lo pita al asturiano con tales fuerte y mañana vuelve no

Voz 12 33:50 vuestros mensajes de Whatsapp en él

Voz 0919 33:53 pasar del programa

Voz 12 33:57 de ayer de sobresaltos sobre mío el baloncesto al final lo pudo se las llevó el Barça pero bueno por lo menos plantaron cara y lo fue un ridículo como parecía en el tercer cuarto que los pasaron por encima en el fútbol que empezaba bien que luego los galos en un velero la primera parte espectacular la segunda remontamos y luego lo peor lo peor con Mónica Marchante que ve un hombre bajito calvo con unas gafas que susto me llevé pero no Navas mal que era Serra Ferrer venga un abrazo

Voz 0919 34:28 a poco a Lorenzo Serra Ferrer dejamos otro mensaje

Voz 0919 35:34 yo no quiero que se vaya a Zidane pero sí se va a Zidane que venga que selló

Voz 12 35:37 lo de Guardiola venga Peskov

Voz 0919 35:51 un partido que se juega en Stamford Bridge entre el Chelsea el Barça siempre es un duelo histórico que recuerdos cuánto tiempo hace ya

Voz 29 35:59 Fellini está llevar ni nueve ni menos que nueve años y mañana en la ida de los octavos de final allí bastar Iniesta ya lleva estar Messi mucha

Voz 30 36:09 en de Nueva Valverde en el banquillo del Barça vámonos hasta allí porque ha terminado la rueda de prensa del entrenador de Ivan Rakitic con ellos ha estado Adriá Albets hola Adrià buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 31 36:21 buenas tardes y aquí estamos en la sala de prensa de Stamford Bridge

Voz 2 36:24 donde hace un rato han hablado Valverde

Voz 31 36:26 Ivan Rakitic el Barça que lleva media hora ya entrenando sobre el césped del estadio entrenan veintiún jugadores

Voz 0919 36:32 los veintiún futbolistas Valverde se ha traído

Voz 31 36:35 esta Londres entre ellos Vermaelen que ayer recibió el alta hay recordemos que lo están Coutinho que no puede jugar la Champions ni Semedo que está sancionado Valverde ha dicho que su equipo llega al partido bien física y anímicamente tras la victoria en Éibar que fue una buena prueba para lo que les tocará vivir mañana que siempre es mal momento eso sí para enfrentarse al Chelsea campeón de la Premier Ike esperan hacer un buen papel porque llevan mucho tiempo dice pensando en este partido y Rakitic ha dejado claro que mañana es fundamental marcar aquí en Stamford Bridge que tienen una ilusión dice tremenda máxima motivación y hablado de Iniesta evidente RACC lo que significó aquel gol el Iniesta y sabe también lo importante que es Iniesta para el Barça de hecho dice que le da miedo pensar que Iniesta se pueda marchar a China a final de temporada

Voz 2 37:25 todo esto lo que se a todos esos momentos especiales que podemos seguir con Andrés son tan especiales también no solamente lo que se está haciendo en Alcampo también gestual con el Barça también una persona muy importante para mí a un gran amigo y lo único que puedo decir ojalá se quede

Voz 32 37:46 muchos años estáis con nosotros pero lo que

Voz 2 37:48 es lo que quiero es que él está contento que está disfrutando que decide con con su corte

Voz 0919 37:54 bueno pues ya veremos Iniesta esta mañana en el equipo de Valverde ya sabéis que Coutinho no puede jugar la Champions así que no ha viajado con el Barça y el Chelsea bueno pues el Chelsea no está ni mucho menos en su mejor momento pero creo que Valverde ha dicho que no se fía del equipo de Conté la última hora de los británicos la novedad es de mañana por donde pasa Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1296 38:16 qué tal Gallego muy buenas nunca es buen momento para enfrentarse al Chelsea ha hecho volver hace un ratito a entrenar al equipo inglés esta mañana con la buena noticia para Conte de la recuperación de Marcos Alonso que tras perderse por los en los últimos partidos sé que podrá reaparecer mañana ante el Barça será uno de los españoles que estarán en el once Se espera que sean titulares Azpilicueta hace Cesc en el centro del campo e incluso Morata podría ser titular arriba una vez superado sus problemas de espalda aunque la tiene que competir por esa plaza de referencia arriba al que va a arrancar en el banquillo de inicio va a ser Pedrito además especial atención a Courtois Hazard también titulares mañana vinculados con el Real Madrid de cara a la próxima temporada se ha recuperado confianza con las últimas victorias última el viernes ante el Hull en Copa respeto máximo al Barça pero confianza en poder estar en cuartos se recuerda lo mucho que le cuesta al Barça jugar ante ellos una única victoria de los azulgrana en la árabes sin Stamford Bridge estadio que se va a llenar hasta arriba comparece en estos momentos Eden Hazard en rueda de prensa aquí en Stamford Bridge

Voz 0919 39:07 bueno pues es el partido de mañana recordemos que el miércoles en el Pizjuán Se juega la ida de octavos entre el Sevilla y el Manchester United de José Mourinho a dos días del partido como está el Sevilla de Monte la noticias Florencio Ordóñez buenas

Voz 0579 39:20 qué tal de Gallego pues que ninguno quiere perderse el partido ha habido para la última semana pero hoy han estado todas en el entrenamiento Banega Muriel que ya estuvo la Palma aunque no jugó Nolito y Correa que tuvo que ser sustituido en ese partido frente a Las Palmas mañana selva probar para ver si Correa un hombre fijo para monté la puede llegar o no a ese partido que tanta ilusión ha despertado los futbolistas a los aficionados a todo el Sevilla en general escucho sino lo que dice

Voz 33 39:49 un titular también para Monte la el francés Lenglet respecto al partido y cuál es su referencia para pensar que sí que pueden eliminar al United poca poca gente piensa que

Voz 34 39:59 qué pasa si eso nos da para para demostrar a todo el mundo que no somos un equipo pequeño oí que podemos usar compra cualquiera lo vamos ahí hemos demostrado contra él hace chico sí yo creo que podemos hacer un buen partido si tenemos Samantha de de animales como animales Gallego

Voz 0579 40:23 hemos de Pardos ha dicho como Ardo animales para animar cualquier de Pardo en particular

Voz 0919 40:27 el mamífero más veloz de la Tierra el guepardo puede buen símil son las ocho y cuarenta minutos esto es hora25 deportes en la SER un motero aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 0267 42:05 sí sí va a competir además desde la posición que le gusta Antonio Conte es decir desde cierto optimismo desde saberse inferior al rival desde que asuma el favoritismo el contrincante así le ha ido muy bien con la selección italiana por supuesto eliminó a España siendo peor equipo en la última Eurocopa le fue muy bien con el mismo Chelsea el año pasado cuando nadie lo como candidato al título y además consiguiendo recuperarse de una desventaja importante tras unas primeras jornadas desastrosas del equipo incluso en Italia cuando cogió a la Juventus la Juve venía de varios años sin ganar títulos así que siempre le ha ido bien no ser favorito a Antonio Conte en su carrera como entrenador a partir de ahí yo creo el Barcelona es favorito

Voz 0919 42:49 porque está dando una sensación de equipos

Voz 0267 42:52 sólido equipo fiable de equipo ganador ir porque además está en mejor momento pero quizá no la veo tan clara como estoy escuchando y leyendo

Voz 0919 43:01 bueno pues eso mañana y el Manchester United de Mourinho que tampoco está haciendo la temporada de su huida llega al Pizjuán el miércoles ya te pregunto es el favorito en el United o ves al Sevilla con las mismas posibilidades no veo ligeramente favorito al United creo

Voz 0267 43:17 que es una eliminatoria entre dos equipos que no están siendo equipos fiables es decir que que que no puedes apostar a una regularidad aclara que cuando te esperas que mantengan una línea continua pues ya te hacen un partido totalmente en contra de lo que venían firmando y eso hace que el pronóstico sea difícil pero al final la cantidad de individualidades que tienen ataque el Manchester United sobre todo después de este mercado invernal aún más lo hacen favorito pero insisto creo que que ni el United un equipo que sepa seguro que va a dar su mejor cara ni tampoco lo es el Sevilla que hasta ahora con montera donde mejorar respondió ha sido en partidos de eliminatoria

Voz 0919 44:00 lo contaremos gracias al ser un abrazo un abrazo noticias del día el Levante ha tenido una Reunión larguísima para ver si Muñiz seguía siendo entrenador del equipo fuera destituido José Manuel Alemán finalmente que ha decidido hola hola muy buenas después de cinco horas de una intensa reunión han confirmado que Muñiz seguirá siendo su entrenador después de una racha de doce partidos consecutivos sin ganar y con una paupérrima imagen quién ofrecida en Anoeta ante la Real Sociedad habla el presidente Quico Catalán

Voz 2 44:25 estamos en una situación delicada lógicamente eh pero las catorce partidos por delante y estamos en una situación de privilegio con respecto a otros tres no mi mensaje es confianza plena en el trabajo intentar reconducir la situación intentar reconducir los errores que estamos cometiendo que seguro que estamos cometiendo errores porque sino no llevaríamos veinte puntos en jornadas que llevamos

Voz 0919 44:50 Levante se mantiene fuera de la zona de descenso porque el Deportivo las

Voz 2 44:53 palmas y el Málaga están mucho peor y por ese motivo el próximo lunes se enfrentará a un ultimátum frente al Betis así que Muñiz

Voz 1673 45:00 la próxima semana última Dunne

Voz 0919 45:02 sabes cómo va lo de los ultimátum en el fútbol y la otra de la noticia del día que se confirmaba es que el mejor jugador de la Unión Deportiva Las Palmas ex jugador español joven de proyección Jonathan Viera Se marcha finalmente a la liga china cómo está cambiando esto Nico López buenas

Voz 1621 45:19 queda de Gallego así es al final luz verde para la venta de Jonathan Viera al Beijing Guoan el futbolista firmará un total de seis millones por temporada más variable durante los próximos tres años y en la tarde de hoy ha estado pasando reconocimiento médico en Portugal donde se encuentra curiosamente su nuevo equipo de gira antes del inicio de la Liga china en las negociaciones ha quedado esta crecida una cláusula de carácter confidencial para no hacer pública la cifra por las cargas impositivas que rigen en el fútbol chino pero por lo que ha podido trascender en Beijing se habla de una operación de once millones de euros en León Deportivo Las Palmas de un total diez dieciocho más un treinta por ciento de una futura venta si la hubiera es es en los medios oficiales el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez

Voz 2 46:02 pero no estoy nada contento la Unión Deportiva Las Palmas en lo económico asegura negó si quien lo deportivo hace un pésimo negocio es verdad que perdemos mucho con la salida de Jonathan pero bueno algo tendrá que agudizar el ingenio

Voz 11 46:15 los veinticuatro jugadores restantes que tiene

Voz 2 46:17 buscar alternativas y solución

Voz 1621 46:19 por cierto que hay que decir que el club no tiene habilitada ninguna ficha en estos momentos no podría fichar ningún agente libre en esto habitantes pero teniendo en cuenta que en China el mercado está abierto en la Liga

Voz 0919 46:30 buscando algún tipo de subterfugio para que lo en el deporte

Voz 1621 46:33 Eva pueda completar su plantilla

Voz 0919 46:36 gracias que le vaya bien el segundo de la clasificación es el Atlético de Madrid que ganó al Athletic de Bilbao mantiene los siete puntos de distancia respecto al Barça tuvo una baja significativa la de Lucas en ese partido de cara al próximo jueves que el Atlético vuelve a la Europa League ante el Copenhague Pedro Fullana como estaba buenas tardes