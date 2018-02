Hora 25 (19/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:24 además de en unos minutos la iniciativa del PP para

Voz 0194 00:26 que los alumnos catalanes puedan estudiar en castellano y también la de los socialistas que propone sancionar y mutar a las empresas en las que exista brecha salarial hoy en la mesa política

Voz 2 00:35 de todos los lunes van a estar Teodoro García Egea del PP Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Melissa Rodríguez Ciudadanos y Carles Campuzano del PDeCAT pero antes hay tras

Voz 0032 00:46 buenas noches buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día empezando por el optimismo de Rajoy respecto a Cataluña si estamos mejor que hace unos meses ha dicho el presidente del Gobierno que vuelve a apelar al respeto de la Constitución del Estatut

Voz 3 00:58 activista

Voz 4 01:00 a pesar de lo que se ha dicho de nosotros estamos mucho mejor que hace unos meses y cada día está más claro que el futuro de Cataluña pasa por una única vía con dos raíles la Constitución y el Estatuto de Autonomía y también que los esfuerzos ilegales de algunos no sólo son estériles e inútiles

Voz 2 01:26 sino que tienen graves consecuencias que sólo llevan habla nada dio la melancolía al menos cuarenta civiles han muerto hoy por bombardeos al este de Damasco

Voz 0032 01:35 la región siria de Guta asediada es la última bajo control rebelde en los suburbios de Damasco donde se calcula que todavía viven atrapadas unas cuatrocientas mil personas en régimen de Bashar al Assad está ya preparando el asalto a esta zona desde Beirut Ursula Andress

Voz 5 01:49 días aliadas del régimen de Al Asad se desplegarán en el cantón kurdo de Afrín durante las próximas horas han asegurado medios estatales sirios su movimiento tendría por objetivo reforzar a las unidades de protección

Voz 0609 01:59 el kurdo sirias las conocidas como Pizzi

Voz 5 02:02 esta milicia lucha desde hace un mes para frenar el avance sobre la región del ejército turco y los grupos rebeldes sirios que la apoyan el Gobierno de Ankara ya ha respondido que se enfrentará a las fuerzas de Al Asad siestas dan apoyo los kurdos aún se desconocen los detalles de un acuerdo pendiente de confirmar oficialmente régimen y curvos mantienen posiciones diversas sobre el futuro de Siria pero han evitado entrar en enfrentamientos directos

Voz 2 02:24 tres empleados de Oxfam amenazaron a un testigo del escándalo sexual

Voz 0032 02:27 al de Haití lo confirma el informe una investigación interna de dos mil once que la ONG ha hecho público este lunes Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:35 todos de la ONG en aquel país tras el terremoto el belga

Voz 6 02:38 Roland van a Uber Media Irene

Voz 0273 02:40 a reconoció haber pagado a prostitutas unas citas que tenían lugar en viviendas financiadas por la ONG el informe no excluye que entre las mujeres hubiera menores aunque no pudo probarlo otros tres empleados amenazaron físicamente a uno de los cuarenta testigos interrogados durante la investigación además de acoso e intimidación personal su poca habían utilizado ordenadores de Oxfam para acceder a contenidos pornográficos iba bajar películas pirateadas cuatro empleados fueron despedidos otros tres presentaron la renuncia pero sus nombres no fueron divulgados eso favoreció el que varios de los vinculados a los abusos fueran posteriormente ascendidos a puestos más relevantes en otras ONGs

Voz 0194 03:21 a falta de catorce días para las elecciones en Italia la campaña electoral sigue enzarzado entre manifestaciones fascistas y antifascistas

Voz 3 03:28 comicios en los que por primera vez va a haber un partido

Voz 0032 03:30 inicialmente fascista Casa Pound cuya disolución ha pedido ya la presidenta de la Cámara de los Diputados aunque enfrente tiene entre otros al exprimer ministro Berlusconi de Forza Italia que considera que el verdadero peligro es el antifascista

Voz 7 03:43 Cruz y que se inspira uno mismo no es casual los grupos que se inspiran en el fascismo visual no tienen espacio Kubica italiana que es antifascista

Voz 8 04:00 por todo ese punto el fascismo está muerto y secuestro movimientos delante y fascismo mientras por el contrario el movimiento antifascista que es peligroso porque procede desde los movimientos sociales está bien organizado tiene programado manifestaciones lúdicas que no son en absoluto

Voz 2 04:22 en cambio de es chuta Virgin un día de pérdidas para la bolsa Eladio Meizoso

Voz 0032 04:27 el Ibex treinta y cinco bajó hoy el cero con tres por ciento se situó en nueve mil ochocientos seis puntos ha sido hoy el que menos malo ha llevado entre los principales índices europeos que han bajado en torno al cero con cinco por ciento algo más Milán un uno por cien aquí por valores en el Ibex destacan por abajo Cellnex que se ha dejado un uno con seis por ciento Ferrovial impelía el uno con cuatro por cien en el lado contrario Acerinox ha subido un cinco con cinco por ciento Técnicas Reunidas un dos coma uno por cien en cuanto a la prima de riesgo de la deuda pública española se situaba al cierre de las Bolsas europeas en setenta y siete puntos básicos uno más que el

Voz 2 08:14 el viernes pasado el ministro de Educación y portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo abría el melón

Voz 0609 08:19 cuando decir que ven Cruyff yo no he dicho ha dicho que estoy estudiando lo que voy a hacer y cuál es la fórmula que mejor garantiza gen mejor combina el derecho a la libertad de los padres con el sistema educativo habló de casilla para nada Hawst pronto no no no no me no me diga algo que yo no he visto

Voz 0194 08:37 Se refería su búsqueda para garantizar a los padres que puedan elegir la lengua vehicular en la que estudien sus hijos en Cataluña han escuchado su tono nada de incluir Casillas bueno pues parece que la ministra de Sanidad Dolors Montserrat no lo escucho porque hoy volverá a la carga con el asunto de la casa

Voz 17 08:51 sí ya nosotros primero que todo nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y por tanto nosotros vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias y por tanto va a existir esta casilla porque esto es devolver el derecho a los padres

Voz 0194 09:06 Méndez de Vigo ha rectificado de nuevo a la ministra no se sabe cuál será la fórmula pero los padres podrán elegir la lengua en la que estudien sus hijos repetía Pablo Casado vicesecretario general de Comunicación del PP que anunciaba hoy que van a presentar una iniciativa en el Parlamento de Cataluña para según sus palabras garantizar la libertad de las familias

Voz 0609 09:24 Casillas es instancia o lo que sea pero el Consejo de Ministros se ha comprometido a garantizar que los padres tal y como dice la ley y las sentencias puedan pedir que sus hijos aprendan en la escuela a través de un itinerario de lengua castellana

Voz 0194 09:39 casado ha dicho además que espera contar con el apoyo de otros partidos tan fácil no lo tiene al menos con el PSOE Carmen Calvo secretaria de Igualdad del Partido Socialista

Voz 18 09:46 abrir brechas Iván dos con las lenguas es un mal camino este país nuestro tiene que vivir con normalidad y con respeto el uso de sus cuatro lenguas fundamentalmente el uso común del Castella

Voz 0194 10:02 la lengua ser el primer tema por el que preguntaremos a los políticos que ya nos acompañan en esta mesa de los lunes y como cada lunes también

Voz 2 10:09 los vítores buenas noches son esos sabemos la participación de los oyentes

Voz 19 10:12 lo que pueden hacer es enviarnos notas de voz algo del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres las pueden escribir también a la página de Facebook la direcciones hora25 también a Twitter arroba hora25

Voz 0194 10:25 en Radio Madrid damos la bienvenida a Teodoro García Egea del Partido Popular muy buenas noches buenas noches Melissa Rodríguez de ciudadanos buenas noches y buena Julio Rodríguez Podemos buenas noches bueno nuestros algunos ya aquí en Madrid Carles Campuzano del PDeCAT buenas noches pero quién unos abandonado hoy porque están San Sebastián es Odón Elorza buenas noches luego buenas noches Angels Éste es el anuncio que hacía Pablo Casado

Voz 0609 10:48 el Partido Popular va a presentar una iniciativa en el Parlament de Cataluña para garantizar la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos en especial la lengua en la que quieren que sean educados el tiempo el Gobierno en la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco tal y como anunció el pasado viernes también garantizarán las cuestiones administrativas pero evidentemente no puede legislar para eso está el Parlamento y sumaba este concepto lengua bordillo espero y confiamos desde parte popular que se recupere esa visión abierta en la que la lengua no sea un bordillo no sea una barrera no sea una trinchera sino que la lengua sea una suerte

Voz 0194 11:29 la lengua no sea un bordillo no sea una barrera no sea una trincheras sino que sea una suerte preguntando el representante del Partido Popular porque escuchaba también a Pablo Casado como hacía referencia esas sentencias que hay sobre el tema de de la de la enseñanza en Cataluña secuencias que no son de ayer ni de anteayer hace un par de meses sino antiguos por qué no ha sido hasta ahora cuando el Partido Popular se pone con el tema de la inmersión lingüística

Voz 14 11:55 nosotros durante todo este tiempo un discurso distinto de que del que el escuchado yo a Pablo Casado al ministro o a la propia administrador Montserrat no de hecho alguna de esas sentencias han sido consecuencia de peticiones de personas del Partido Popular que pedían que que existiese una libertad real en Cataluña para para estudiar en el idioma en el que cada uno quiera no cualquiera de las de las lenguas y sobre todo que se garantice que aquel que quiere estudiar en castellano puede hacerlo y que los pequeños puedan conocer al cien por cien la lengua materna que se del castellano amén de otras también cooficiales en diciendo territorios pero yo creo que ahora con todo lo que ha ocurrido durante durante este tiempo ir con estas posiciones tan extremas T de quién tenía las competencias en materia educativa que era el gobierno de Cataluña pues yo creo que que hace muy bien el Gobierno ya saben muy bien mi partido en en plantear estas cuestiones para que en de una vez por todas es solucionen y ahí sí que pedimos colaboración del resto de partidos sabemos que de lo que han estado gobernando en Cataluña durante todo este tiempo no la vamos a tener pero espero que del resto del arco parlamentario sí que tengamos la posibilidad de fijar una norma para que nunca más nadie pueda cambiar la sobre un consenso amplio

Voz 0194 13:02 el apoyo de Ciudadanos Melissa lo tienen no tienen más que confirmado no

Voz 20 13:06 a nosotros hemos dicho que no entendemos por qué se tiene que renunciar a una de las lenguas no se trata de imponer una sobre la otra se trata de que además nosotros creemos que tiene que ser una educación trilingüe que incluía también el inglés que no sea que la formación en idiomas de la experta Donna dependa de cuánto dinero tiene o no su familia sino que en la educación pública sede con total normalidad una educación trilingüe en la que se puedan utilizar icono dominar los tres idiomas perfectamente como digo que no dependa de los recursos económicos de la familia sin utilizar la lengua como una herramienta política la lengua es algo muy bonito que nos ayuda a comunicarnos y hablar entre nosotros que es cultura que parte de todos nosotros y que no se tiene que utilizar política mente sino como un además como un añadido como un bien que tienen que tener que le tenemos que ofrecer a todos nuestros ciudadanos y en caso de las comunidades en las que hay lengua cooficial pues con una educación trilingüe en las que no con una educación bilingüe

Voz 3 13:59 Campuzano los niños catalanes no dominan bien el castellano en mi caso es una pregunta retórica pero bueno es que fija ancho no

Voz 21 14:07 en los últimos cuarenta años a la lengua en la escuela no ha sido objeto de controversia política tan sólo ha empezado a ser a ser cuando una fuerza política Ciudadanos decide convertir esa cuestión que ha sido pacífica en la sociedad catalana en motivo de controversia política la inmersión lingüística es fruto fundamentalmente de una idea muy simple tiene como pretensión garantizar que al final de la edad obligatoria o escolar

Voz 3 14:36 todos los niños y todas las niñas

Voz 21 14:38 Cataluña conozcan a la perfección las dos las dos lenguas a y ahora Cataluña está en un proceso además que la aspiraciones que conozcan no tan sólo esas dos lenguas la lengua catalana de la lengua castellana sino también la lengua la lengua inglesa pero además la la la la la pretensión de la inversión quién es en casa el William se movilizaron en favor de la inmersión es significativo el primer lugar donde empezó a aplicarse la inversión Fuensanta Gramanet uno de los grandes núcleos urbanos del área metropolitana de Barcelona

Voz 1635 15:09 de gente trabaja

Voz 21 15:10 ahora que llegó de todas partes de España para ayudar a construir Cataluña en los años cincuenta sesenta setenta y que entendieron que la mejor garantía de que sus éxitos sus hijos tuviesen éxito en la sociedad catalana era que también supiesen a catalán Ése es el origen de la de la de la en versión el sistema educativo ir y me remito a las pruebas PISA demuestran que efectivamente en Cataluña los niños tienen el mismo nivel de castellano que en el resto de que en el resto de el resto de España por Rato políticamente alguien ha querido convertir esto en un elemento de controversia política con un aspiración que es a una sociedad que se había que se ha construido por suerte de manera cohesionada alrededor de la realidad en la que efectivamente en Cataluña conviven dos dos lenguas y que nadie quiere que los niños se segrega en hice separen en función de las lenguas en la en la en la en las aulas que funcionaba de manera exitosa lo quiere romper por suerte yo creo que la sociedad catalana a los maestros las asociaciones de padres y desde allí de madres la comunidad educativa en definitiva van a trabajar para que se consenso en Cataluña en estos cuarenta años contenido

Voz 3 16:25 el joven hemos escuchado a a Carmen Calvo

Voz 0194 16:27 parece que una una postura además bueno de que se entendía bastante bien pero yo no sé si todo el socialismo está de acuerdo yo se lo digo porque este fin de semana han salido algunas voces que me defendían algo diferente

Voz 1635 16:41 no creo sea algún matiz yo desde luego no he escuchado nada particularmente interesante no tengamos en cuenta una circunstancia esto es una controversia de trasfondo claramente electoral a que hay una disputa que han puesto en marcha PP y Ciudadanos ahora con este tema de la lengua vehicular en Cataluña realmente no es el momento para nada ni esto puede venir ni en esto de volver a regular de la la lengua la educación en qué lengua deben de la mano nunca de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco como dio a entender el Gobierno hace unos pocos días luego entre distintos ministros y ministras del Gobierno pues son entrar en contradicción pero realmente a santo de qué viene ahora plantear esta cuestión repite Hydra vía o de la mano del artículo ciento cincuenta y cinco que no debe entrar en estas cuestiones a y que surge este debate ahora porque el interés creo que equivocadas no de del Partido Popular y de Ciudadanos de intentar incluso cohesionar al mundo independentista algún nacionalista cuando se están pegando entre ellos ahora lo que toca ya por cierto ciudadanos mueve pieza mueve ficha es forzar la constitución del Gobierno en Cataluña será en el marco parlamentario constituido el Parlament donde corresponda discutir si quieren cambiar el modelo el modelo educativo lingüístico si el actual es bueno es malo fin será discutible pero planteadas las cosas me parece una trampa tremenda por parte del Gobierno en el PP que repito se contradice que forma parte de un juego electoral que está jugando con un elemento identitario muy sensible como es la lengua la lengua además vehicular en la enseñanza que esto no toca ahora para Nadal fíjese hasta qué punto y lo saben los oyentes que el Partido Socialista está hablando de la brecha salarial hoy ha presentado una proposición de

Voz 22 18:29 ahora hablaremos de señorial el Partido Socialista

Voz 1635 18:31 cuando las pensiones de que habla el PP cuando le preguntan a Rajoy habla de estos temas no se mete pues no se empieza a hablar de de de la letra del himno de España OSE pone a hablar del catalán y del derecho de los catalanes a a tener como lengua básica la enseñanza el castellano o el catalán de verdad esto tiene trampa es un juego electoral sucio

Voz 3 18:54 sucio Julio los debate Julia que tres es noventa

Voz 1054 18:58 todo de crear un problema donde no lo hay de seguir intentándolo porque ha hecho muchas veces la verdad que le

Voz 21 19:04 la tenista los Talavera

Voz 1054 19:06 de lo lingüístico sino debe cambiarlo una especie de gobierno en funciones aprovechando el centro cincuenta y cinco sin apoyo legitimación del Parlament donde que no decide impone pues tiene tiene cuatro escaños la verdad que cuando en realidad es algo que funciona bien que es una referencia mundial la escuela las porque la política catalana que la inmersión lingüística siempre ha gozado el amplísimo consenso en Cataluña conocía Carles lo apoya toda la comunidad educativa la Federación de Ampas la Asociación de Padres de Cataluña de los sindicatos mayoritarios la polla setenta por ciento de de la actual luego es importante poner de manifiesto que esto es más bien una disputa electoral a ver quién está más a la derecha el Partido Popular y Ciudadanos y la verdad que que es un riesgo porque esto quizá aprovechando los ciento cincuenta y cinco estamos procediendo a un retroceso a un retroceso que a ver si no va a llevar a tiempos en que Joan Manuel Serrat le prohibieron cantar en catalán

Voz 2 20:02 claro que quería responder con el Partido Popular realmente está en en en mira

Voz 14 20:06 al futuro en transformar España mirando al futuro el pasado viernes aprobamos un plan en Consejo de Ministros para para la transformación digital de España para desarrollar nuevas competencias digitales y adaptar la adaptarnos a nuestro país a a una nueva realidad no presentar en el Congreso nada más y nada menos que un marco regulatorio para la inversión en Cristo monedas si la exenciones fiscales en materia de Blocher es decir todo lo que estoy hablando no son Temas de hoy son temas de futuro que España puede liderar es el Partido Popular el que hoy los está abanderando ahora hay niños que no han podido estudiar en castellano en Cataluña si porque ha habido denuncias ya hay personas que han intentado estudiar en castellano en determinados colegios no ha sido posible con que exista sólo un niño que esté en esta situación el Partido Popular va a dar la batalla

Voz 20 20:54 bueno la la dan la dan así ahora porque se le ocurre porque tienen el cincuenta y cinco a nosotros nos gustaría saber cómo lo van a hacer a partir del próximo curso escolar ya los niños podrán tener una educación pública trilingüe yo simplemente planteó una pregunta del porqué hay que renunciar a alguna de las lenguas y esto no no se trata ni dividir China se trata de que cualquier niño tenga eso clase tenga una clase un idioma otras clases en otro de otras clases en otra no se trata de dividir niños sino de impartir en una normalidad trilingüe la educación pública si es que no no va mucho más allá Se trata de darle competencia a nuestros niños de prepararlo todavía más porque los que han abanderado la inmersión lingüística como es el caso del señor Mas a sus hijos no los llevaba a la escuela pública catalana en la cual se estaba haciendo inmersión lingüística llevaba un colegio privado que era bilingüe queda trilingüe y que sí que podía dotar de otro tipo de educación a sus hijos no en la educación pública nosotros lo que defendemos es que en la educación pública no se pongan límites que haya una educación trilingüe que todos los niños tengan los mismos derechos y como repito que no dependa de lo que tiene sus padres o no en el banco para poder tener una educación con garantía y que no deje ninguna lengua repito las lenguas son una herramienta que tenemos para comunicarnos no una herramienta política centrada de Cultura Se trata de aprendizaje y de dar muchas más competencias y capacidad de nuestros jóvenes

Voz 21 22:09 sí en la inversión es sobre todo una fórmula pedagógica en sociedades donde se habla en diversas lenguas para garantizar que todas las personas que convive en esa misma sociedad al finalizar su proceso educativo controle a las dos lemas

Voz 0194 22:25 pues por tanto

Voz 21 22:28 tiene muy poca carga política ha empezado a tener carga político cuando ciudadanos el PP poco él el PB de hecho ha sido bastante pacífico en esta en esta materia menos cuando Ciudadanos ha empezado a disputar el espacio españolismo de la posición más de derechas en el resto de España entonces ahí hay ciudad apuntarse

Voz 23 22:48 esa esa esa dinámica es lo que ahora está

Voz 21 22:51 sucediendo consciente en todo el ciento cincuenta y cinco por suerte de ciento cincuenta y cinco es una desgracia pero no permite al Gobierno a manipular la normativa educativa el Gobierno con la actual ley aprobada la ley implica cumpla ley la ley son de Cataluña ya hay sentencias la última sentencia valida la hoja de inscripción que hacer

Voz 22 23:16 hable de que ambas lenguas con la sentencia

Voz 21 23:18 año dos mil trece valida la hoja de preinscripción de la Generalitat por tanto hay que cumplir la ley pero noble mayo con heroicidad amenazan con no más el Gobierno ha amenazado con incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional de nuevo no es la primera vez que este Gobierno incumple sentencias a mí me alegra que lo cita como fuente de derecho a los jueces de derechos no tengo ninguna dado que según derecho sobrepasa que no estamos de acuerdo en la reparación cámara todo para todo para todo estoy de acuerdo que para todo incluso para todo aquello que el PPN incumple respeto al Tribunal Superior

Voz 20 23:48 lo que sí nos cosas no no así los leones son dos de los supuestos los supuestos malos

Voz 21 23:52 qué hace Teodora de referencia son casos de activistas vinculados al movimiento de ciudadanos y a grupos de extrema derecha al grupo ya ya tenía algo de ganarlo ya es posible inicio en su momento no no es ciudadana de largo ciudadanos relación con esta historia uno de los orígenes de Ciudadanos en Cataluña es precisamente intentar creo Art donde no había un problema político un problema político sí por suerte fíjate en los años en los años en los años que con ver la antigua Convergencia i Unió y el Partido Popular teníamos acuerdos políticos Weiss en la moderación por suerte el Partido Popular de la inmersión lingüística no hacía ninguna cuestión ahora que resulta que de Ciudadanos os crea problemas en el espacio de la derecha en espacio del españolismo

Voz 22 24:32 no porque sean obsequió a vuestra vuestra derecha ahí es muy a los niños

Voz 14 24:40 triste porque el PP no ha sido el principio

Voz 22 24:43 el ariete contra la inversión en Cataluña hit me se apunta luego luego Arlene cierto como yo quiero de revisar en esto yo quiero hablar yo quiero

Voz 20 24:52 pero un ejemplo que no me contó nadie vale que lo viví yo llegué a la Universidad y en segundo de carrera con una compañera me tocó hacer un trabajo nos tocó hacerlo junto y mi compañera no hablaba bien castellano y el trabajo lo hicimos en catalán porque era más sencillo que ello lo hiciese en catalán y me corregía que en casa

Voz 22 25:07 decisiones sobre la no vale se puede frenar pero gente en la porfía pero nos normal esto no para pues ustedes verán lo que hacen pero luego en el Congreso Carles no es nadie me lo ha contado problema de Chicago una experiencia en una experiencia personal que yo viví en la universidad en Barcelona Iker a realidad océano es que me he mentado y bueno al final a mí me vino muy bien porque ello casi todos los de la en catalán achica supera la casi casi todos los trabajos de la carrera en catalán así que aprendí a las mejores pero te digo que esta persona no podía ser un trabajo en castellano así que algún problema vino

Voz 21 25:47 extra que en Cataluña no hay conflicto

Voz 22 25:49 no sé si tiene otro peso todo ahora claro que normalmente están enmarañado

Voz 1635 25:57 un debate que no no no toca ahora no corresponde

Voz 22 25:59 a de lo que es verdad cuando tocas toquen a veces no

Voz 1635 26:02 así lo que toca ahora de lo que toca ahora es forzar que realmente los independentistas en fin ojalá no se pongan de acuerdo con nosotros pondremos en términos severos que lleva dos meses eso es verdad y lo que necesita Cataluña porque todo esto pasa porque en Cataluña no hay un Gobierno Gobierno autogobierno pero valoro el Estatuto

Voz 21 26:21 nueva nazis está aplicar

Voz 1635 26:23 doscientos veinticinco es porque vosotros Ramón no quiso convocar elecciones cuando pudo debió primero segundo yo hay dos meses en disputa como ya dijimos estoy aquí va a haber entre en el RC Per Cataluña iban los llevamos a la CUP nos ponéis acuerdo estoy viendo como se hace de una manera u otra en fin a distancia o de manera directa y eso eso perjudica a un país perjudica a Cataluña a la ciudadanía y mientras estéis en eso y mientras Ciudadanos no toma un paso para forzar que empiecen a contar ya las fechas para la designación de presidente sino la convocatoria de elecciones pues el PP y Ciudadanos que están rivalizando claramente ya con el ojo puesto las encuestas sacar este debate este debate que no puede ir nunca de la mano de ciento cincuenta y cinco y que en su día cuando se constituya el Parlament se plantea allí el cambio del modelo lingüístico plantee el cambio de la leyes educativas y si hay alguna legalidad evidentemente para eso está que estará el Tribunal Constitucional pero de momento estos enmarañar es además ayudará a cohesionar al mundo independentista en un tema súper sensible y además esto no es casual porque viene también de la mano de una movilización en Palma de Mallorca una convocatoria que se desdibuja por parte de del mundo de Ciudadanos y el PP esa convocatoria para la sanidad seis en cosas que no son ciertas por tanto tema de verdad que es lo que toca el tema es el reparto el reparto del crecimiento económico con Si con criterios de justicia y de igualdad Il otro es desviar la atención de lo importante de los temas de la corrupción juegan Ciudadanos y el partido

Voz 22 28:03 bueno bueno julio julio Teodoro yo

Voz 1054 28:05 porque si tienen que es crear un problema donde no lo hay vuelva a salir como un Guadiana el tema porque tenemos que recordar con lo cual fue la reedición de aquel españolizar a los alumnos catalanes que hizo ministro de ver

Voz 22 28:17 esto es el ex ministro peor valorado de la historia

Voz 1054 28:19 ahora toca Camiel recordar que este no es el momento tampoco que utilizar conectamos con un Gobierno en funciones y la aplicación del ciento cincuenta y cinco que habrá que reconocer que no es un un cincuenta y cinco quirúrgico sino que es el primer paso para un proceso de centralización que está realizando

Voz 22 28:37 no que yo no por no lo nosotros no lo está reconociendo está reconociendo que el ciento cincuenta y cinco no vivir aplicarse para

Voz 1054 28:43 esto luego ya está siendo más algo más que lo que parecía

Voz 22 28:46 ya vehículo que está murió está acuerdo hablando hasta julio hablamos

Voz 1054 28:52 qué quiere decir cosas en poco tiempo y no muchas muchas en en demasiado el factor para mí clavo clave es que este Guadiana sale sale esporádicamente cuando tienes una entidad política yo creo que el tema lingüístico es algo que hay que blindar lo nota

Voz 14 29:11 carro Teodoro I me gustaría hacer una pregunta por qué molesta que se en que los niños puedan estudiar y tener sea cual sea su nivel de renta y sea cual sea el colegio en el que estudien que puedan tener acceso a una educación en castellano en catalán y en inglés porque molesta que se plantea estos días

Voz 22 29:30 entre usted y llevó mucho tiempo

Voz 14 29:32 ya en eso humanidad bienvenidos a la política

Voz 20 29:35 a la catalanes y yo creo yo

Voz 14 29:38 creo que la soberbia es muy mala en política y creo también que decir que los padres que tienen un problema iraquí estamos intentando solucionarlo porque que los políticos somos empleados de la gente decir que Se trata de desviar el tema a que se trata de enmarañar la política seis yo creo que esta gente que tiene un problema y nos esté escuchando ahora mismo estará pensando que no estamos al servicio de la ente realmente entonces porque mi pregunta es no

Voz 3 30:04 bueno hay tres varones

Voz 14 30:05 esto socialista que hace dos días han apoyado esta iniciativa de del gobierno del Partido Popular para para garantizar el castellano en Cataluña por qué molesta tanto Si ya se está haciendo no debe molestar claro

Voz 22 30:16 si no se está ciento del Parlament con otros con este debate Campuzano el tema éxito usaremos padres

Voz 21 30:27 pueden elegir cuántas horas de Matemáticas de Física de Química de Historia de Cataluña de Historia de España de la izquierda catalana castellana deben darse en la escuela a que no por suerte el criterio pedagógico la inserción de Andre sí sí si es que la inmersión es un criterio pedagógico a veces cuando los temas todos los es el riesgo de equivocar te quién es quiénes tienes diseñaron el sistema de la inversión en un con los pedagogos más avanzados la maga más muy vinculados a los movimientos de renovación pedagógica que entendieron que era el mejor mecanismo de garantizar que al acabar la escuela obligatoria se supiesen las dos las dos leen en ese objetivo

Voz 14 31:06 tenemos que le inversiones

Voz 21 31:08 Versión cero cuando los lado padre

Voz 14 31:11 lo que no puede ser

Voz 22 31:13 el Armin acaso la activista vincular tiene garantizado no a la extrema también y los jueces validan valida cuenta de todo para que termine así la inmersión garantiza la haciendo a la escuela con las dos lenguas la inmersión gran Ramos sepa las dos lenguas ya la

Voz 20 31:33 no no estoy de acuerdo con que garantice porque sino los que han promovido la inmersión lingüística a sus hijos lo hubiesen llevado la escuela pública y no fue así garantizar antes

Voz 21 31:41 es hijo sí que te dices

Voz 20 31:44 maya más allá de eso nosotros defendemos una educación trilingüe no tiene nada que ver con la ideología tiene que ver con cómo quieres que sea el futuro de esos jóvenes y cómo quieres que salgan preparados y creo que la educación pública trilingüe tiene que ser una realidad en todas las comunidades en las que él

Voz 0194 31:58 clara que dicen los oyentes sobre esta asunto

Voz 1880 32:00 E J ahora en Cataluña el ciento cincuenta y cinco lingüístico para la mayor incomunicación posible Tony también en Twitter dice vamos camino de la Ulster de Cataluña o Juan la educación trilingüe la propone la UNESCO pero basada en la lengua materna en Facebook dice Sandro el idioma no es una herramienta es tu identidad como persona de determinada población por tanto no lo utilicen por disputa de votos también Un vídeo viral Angeles

Voz 0194 32:28 Fuentes ha hecho viral Un vídeo esta tarde que bueno por poner un poco de sonrisa hizo descansar es un actor catalán joven Paul dese fruto de la inmersión lingüística evidentemente por la edad que tiene es fruto de la hemos yo no soy fruto de la inmersión en que se que tú te

Voz 22 32:40 poco caluroso yo fue una escuela muy buenas tardes quiso ser fuertes inversiones que no se hizo inmersión

Voz 0194 32:44 mística pero quiero que escuchen y que no entiendan y que lo hagan con una sonrisa en los labios y como se explica por hola

Voz 24 32:53 me un gol llevo dos noches sin poder dormir estoy estoy ahí run run run run pensando que donde Connie ha tendido yo hablar castellano os juro que no lo sé alguien piensa él se catalán vivo en Cataluña estudiado en Cataluña donde el mundo está en Catalunya el castellano se discrimina pero complicadísima mente ello con mi familia siempre hablando en catalán castellano está pensando digo le pregunta a mi madre dijo Obama tú me contaste clases clandestinas de castellano no

Voz 0194 33:43 no sabe dónde he aprendido castellano insisto eh que lo escuchen con una sonrisa en la boca que a veces es necesario descansar poquito vamos con otro asunto que ya lo apuntaba estuvo O'Donnell es decir estamos hablando de la lengua dejamos hablar de otras cosas asegurar la movilización es lo que buscan los sindicatos para la huelga del día ocho de marzo pero antes se están moviendo estos días los partidos políticos porque por ejemplo el Partido Socialista presenta una iniciativa para que haya sanciones multas a las empresas en las que haya brecha salarial Carmen Calvo secretaria Igualdad del partido

Voz 18 34:14 lista pero es que depende de cada empresa del tipo de de infracción del tipo de volumen con el que se esté trabajando y eso le corresponderá a la autoridad sancionadora correspondiente pero hay algunas que será muy grave usted y yo estamos pensando en empresas que tienen un volumen importante de trabajadores de negocio que se pueden enfrentar a sanciones económicas importantes pero es que si no fuera así tampoco tiene ningún ningún efecto disuasorio no

Voz 0194 34:40 el PSOE va a registrar en el Congreso esa proposición de ley también mañana mismo Unidos Podemos tiene pensado llevar al pleno del Congreso su propia ley de igualdad retributiva Odón es importante regularlo no legislar lo de alguna manera

Voz 1635 34:51 bueno ya hay legislación hay una ley de igualdad de trato del año dos mil siete ignoró en la Constitución hay otras Reyes también en materia de relación laboral hay una la directiva europea muy importante pero no es suficiente estamos incumpliendo fíjese que digo estamos incumpliendo este problema aunque se agrava en los últimos años con la crisis por razones que todo el mundo imagina que que viene atrás no vamos a acusar aquí directamente a ser culpable al al gobierno del Partido Popular pero es verdad que hay momentos en los que cuando esa brecha salarial el sueldo medio de de una mujer respecto a un hombre tiene según estudios de la UGT un diferencial de un veintitrés veinticuatro por ciento claramente mínimo ver la situación ya empieza a ser realmente muy grave porque eso se une a otro tipo de discriminaciones también de género que hay más allá del salarial y laboral no en conjunto a sociedades y por tanto el que pongamos ahora hincapié en esta cuestión sabiendo que además esta brecha salarial entre hombres y mujeres luego claro de la jubilación fin no quiero hablar de las pensiones no pero también es un elemento añadido por el cual la mujer que ha estado trabajando desempeñando el mismo trabajo que un hombre distintos niveles no en cualquier ni que la cualificación que siquiera exponen en este momento va a recibir una pensión notablemente inferior al del hombre esto ya se complica por tanto hemos presentado hoy lo ha hecho muy bien Carmen Calvo que está trabajando día a día como nadie en esta materia una proposición de ley de igualdad salarial con cuestiones de sanciones con obligación de las empresas tener una especie de libro de registro para que se ponga en evidencia a nivel informativo con transparencia a disposición de los trabajadores los sindicatos los niveles salariales con con detalle no el salario base los complementos es todas las horas extras para que se puedan aplicar sanciones en su caso es una ley compleja que además venir va a venir acompañada el Partido Socialista lo hemos anunciado ya de otra proposición de ley en este caso de igualdad laboral por tanto estamos trabajando en ello es verdad desde la oposición pero haciendo un camino y confiamos en que esto se tramite con agilidad para poder avanzar porque estamos incrementando en los últimos años este diferencial de la brecha salarial sueldo medio entre hombres y mujeres en España

Voz 0194 36:55 Julio podemos también tiene iniciativas en este sentido

Voz 1054 36:59 bueno algo más qué iniciativas yo creo que la igualdad es un asunto demasiado importante para convertirlo en ha disputado a partidista esto es una presentación en lo nuestro ya es una es anexión a trámite ya está desde octubre yo creo que lo más sencillo pues sería pues todos sumamos a la nuestra propuesta que puede ser hasta enmendada en la totalidad pero ya el trámite parlamentario ya está iniciado ya esta mañana es también pleno luego nos parece evidentemente que estamos claro que sin igualdad retributiva no hay democracia hemos presentado este proyecto el veinticuatro de octubre mañana se discuten pleno creemos que es un tema pues un tema muy sensible en tema muy sensible como destacaba como ha destacado Don una brecha salarial que ya alcanza de esta en el XXII casi veintitrés por ciento que afecta a más de siete millones de mujeres que es algo que hay que resolver y que de evitar competir con nosotros copiarlos propuestas mensajes y lo que hay que hacer es colaborar y trabajar juntos esta es esto es lo que nosotros podemos y que creemos que hay que hacerlo apoyando mañana en el pleno nuestra nuestra proposición

Voz 0194 38:01 qué piensa de proposiciones ese tipo de iniciativas como en el Partido Socialista al Partido Popular bueno

Voz 14 38:06 no yo creo que en primer lugar tenemos que que estar todo de acuerdo en que nadie nadie puede ser discriminado en conexiones suceso y en eso tenemos todos que trabajar decir todo lo que hagamos en ese sentido yo creo que tendrá el apoyo indudable del Partido Popular porque al final como ha dicho Don proceso hasta está en la Constitución pero hay que desarrollar las herramientas para para hacerlo efectivo allá donde no donde no se haga efectivo pero a mí me gustaría también que éramos otra variable que es ir al origen de esta situación no porque yo soy profesor universitario y en cuarto de Ingeniería tengo pocas alumnas tengo muy pocas Alone I más D cuando yo estudié pero sigue habiendo pocas de chicas que de alguna forma les atraiga en este mundo de la ingeniería la ciencia etcétera no medirá si Melissa un poco porque sé que que ella sí

Voz 3 38:56 formado en en esa materia pero

Voz 14 38:59 intentamos hay que intentar por así decir que ese descenso en el interés de audiencia que ha habido en general las ingenierías pues atraiga cada vez más a más mujeres y yo lo intento en política pero también lo intentó en casa o sea que mi hija de tres años pues intenté también tener la vocación de de estudiar una de esta guerra en cualquier caso lo que quiero para para el futuro lo que quiero para mi hija para todas las chicas para todas las mujeres de España es precisamente esto que desde el origen hasta hoy nadie pueda discriminar a nadie en condición de suceso y que ésta

Voz 21 39:34 igualdad salarial mismo trabajo mismo sueldo pues

Voz 14 39:36 la efectiva por tanto todas las herramientas que desarrollemos para conseguirlo tendrán

Voz 0194 39:41 porque el debate por ejemplo sobre la proposición de Podemos el PP estará al lado de Podemos

Voz 14 39:44 sí

Voz 2 39:45 bueno yo creo que podemos

Voz 22 39:47 hay que ver si pretensión de claro por eso digo tendríamos la noticia de la que has dicho voy a que sí haría posible la apertura de la

Voz 14 39:54 sigue lo que pasa es que luego lo que pasa que luego podemos podemos aquí la la la definición de demagogia es vestirla en palabras de vestir las idea menores con palabras mayores no entonces al final en en muchas ocasiones algunas de las iniciativas que presenta Podemos en su origen son loables y cuando les por encima parecen algo interesante que va a ser efectivo pero luego realmente pues o bien entrar en campos en los que

Voz 1054 40:20 los ahora que las profundas potencialmente de amagó

Voz 14 40:22 lógicas o no tienen aplicación o incluso contradicen normativo propia ha dicho pasado aprobamos un decreto de sequía en que algunas de las enmiendas aprobadas por parte de Podemos reparte Partido Socialista pues no son aplicables e incluso son contra eso normativo un Elisa

Voz 20 40:38 bueno lo lo que está claro es que cuando se admite a trámite una Ley siempre hay un proceso para poder enmendar la para poder negociar y para poder ampliarla y ahí es donde entrará el compromiso de todos por luchar realmente en contra de esta diferencia salarial lo que está claro es que creo que estamos de acuerdo que por un mismo trabajo no mismo lugar el sueldo tiene que ser exactamente igual dependiente mente de la condición de cada persona pero tenemos que ir mucho más lejos tenemos que hablar de corresponsabilidad tenemos que hablar de permiso de paternidad de maternidad que sean iguales tenemos que hablar de ir rompiendo todas esas barreras que hacen que todavía desafortunadamente mucha gente a la hora de contratar a alguien pregunte si se va a ser madres y no se va a ser madre os incluyen esas diferencias también tenemos que ir rompiendo esos esos techos de cristal que hacen que que sí que las mujeres entró mono incorporamos al mercado laboral pero llega un momento en el que empezamos a ver que la mayoría son hombres y no se trata sólo de la universidad porque por ejemplo en en mi facultad habíamos mayoría de mujeres cosa que no Pasabán te lamentablemente luego cuando uno ve cómo va el mercado laboral pues sí que ve que llega un cierto momento en el que no el compromiso está creo que estamos todos de acuerdo y además nosotros en la ley de autónomo por ejemplo se ha incluido esa parte para que las madres autónomas no tengan que elegir entre seguir trabajando ser madres sino que puedan seguir adelante o fomentar esas ayudas también para la educación de cero tres y facilitar la inclusión en el mercado laboral es un compromiso de todos creo que que por lo menos por lo que se escucha aquí estamos todos en una sintonía sentar

Voz 0194 42:04 Campuzano y si después seis breves Odom que te oigo respirar y Teodoro que pedía la palabra breves después

Voz 21 42:08 se ha puesto el foco en el asunto porque de hecho desde desde el año ochenta alejó todos los trabajadores expresamente se garantiza ley en mano la igualdad salarial ante un mismo puesto de trabajo y cuando hemos puesto el foco encima lo que se pone en evidencia es que el problema lo tiene soluciones fáciles y simples algunas afectan efectivamente las políticas de conciliación y eso quiere decir a la corresponsabilidad de los varones en el cuidado de los hijos en el cuidado de los dependientes en la atención de de la vida cotidiana en la casa donde a pesar de una retórica voluntarista cae en las mujeres la mayor parte de estas de estas de estas responsabilidades muchas mujeres rechazan incluso la expresión conciliación de la vida elaborar porque para muchas de ellas eso ha sido una verdadera trampa porque no se ha producido esa esa cancelación por esa falta de compromiso de los barones de también por ejemplo interpela a la negociación colectiva estos días empezando a focalizar las el el problema vemos que sobre un mismo la misma actividad en Hunan en regulada en un mismo convenio colectivo cuando la actividad reza por una mujer o pronombre tiene una categoría profesional distinta y por tanto un sueldo distinto por tanto chinos Baksi gira alguna cosa más que hacer leyes simples sino políticas mucho más de fondo que van a tardar más tiempo en provocar sus efectos para avanzar en esa en esos

Voz 1635 43:31 una de esas cuestiones están contempladas en todas ellas en la proposición de ley que abre la temporada gracias disecado ya ya por eso decía al comienzo de su intervención que esta proposición de ley del Partido Socialista que creo que es la compartida es es compleja técnicamente bien ellos compartir contempla ahora contempla también también

Voz 3 43:48 a presentarles a ese coincidimos con los jóvenes

Voz 1635 43:51 hombres embarazada claro que sí en todo caso si quiere llamar la atención sobre algo no la realidad es la que es cientos es futuro el futuro Humanidad yo entiendo que su gobernanza pasó por por las mujeres pasa por la gobernanza de las mujeres sino yo no creo que el planeta tenga tenga futuro razones ya de capacidad de sensibilidad de valores el futuro está a las mujeres a pesar de que esta mañana ha escuchado largo de una mujer de una ministra que me dejó un poco atónito y es cuando ha dicho la ministra de Medio Ambiente aquello de que estamos viviendo un milagro segundo milagro económico español no en referencia al autor ese milagro económico que sea más señor De Guindos que eleva a caer en suerte una vicepresidencia

Voz 3 44:29 del Banco Europeo salimos

Voz 22 44:31 la económicos españoles sé que decirlo me queda sólo un minuto treinta segundos para todos

Voz 14 44:36 hay que decirlo lo primero lo español y además hay que decir también que el Gobierno puso en marcha hace un par de años precisamente para paliar esta situación que existía hace años un complemento a las pensiones de aquellas mujeres que hayan tenido dos tres o incluso cuatro dijo que ya se está cobrando hasta un quince por ciento sesenta millones de euros

Voz 22 44:54 Merino puso en marcha en el futuro de la gobernanza el futuro de la gobernanza hace todo este hombre y mujeres de

Voz 20 44:59 hombre y mujeres iguales con los mismos derechos y las mismas capacidades no es elegir un sexo desde realmente hablar de corresponsabilidad de igualdad

Voz 0194 45:07 Melissa apoya la huelga del ocho la búlgara mujeres el día ocho

Voz 20 45:10 personalmente cuando se mezcla la ideología y la igualdad no para mí no son compatibles yo creo en la igualdad real y creo que flaco favor las emo o movimiento feminista si lo intentamos sectorizado uniendo lo con una huelga de consumo por ejemplo una huelga anticapitalista

Voz 0194 45:25 es decir no vas a hacer huelga yo no voy a ser igual

Voz 20 45:27 la yo voy a luchar para derribar esas barreras que hacen que las mujeres no tengamos las mismas oportunidades dentro del mercado las

Voz 22 45:32 Teodoro tampoco va a ser bueno tampoco tampoco va a hacer huelga no

Voz 1635 45:35 sabremos el paro de dos horas

Voz 3 45:37 eso hablaremos después que están además los hombres no estamos convocados no hay que hacer el trabajo el trabajo de visibilizar clave trabajo está don Pedro que a los que dejaremos de hacer nosotras

Voz 0194 45:51 señores muchísimas gracias Teodoro García Egea de Julio Rodríguez Carles Campuzano Odón Elorza Melissa Rodríguez nos encontramos la semana que viene de acuerdo

