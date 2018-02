Hora 25 (19/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:03 la Cadena SER

Voz 2 00:06 al veinticinco

Voz 0194 00:22 otra vez las mismas explicaciones de una de las protagonistas del Prusés ante el juez Llarena hoy le ha tocado el turno a la número dos de Esquerra Republicana de

Voz 1071 00:29 Cataluña Marta Rovira repetido lo que ya

Voz 0194 00:32 qué han dicho otros imputados que la declaración de independencia sólo fue simbólica sin ningún valor jurídico lo que nunca dijeron a los catalanes lo repiten insistentemente en sede judicial pero ha ido incluso más allá asegura que le pidió a Carles Puigdemont que parase las votaciones del uno de octubre tras las cargas policiales y que el ex president no quiso hacerlo es sorprendente esta parte de la declaración cuando unas semanas después Chamonix quién se planteó convocar elecciones para poder entre otras cosas frenar la aplicación del ciento cincuenta y cinco y fue Marta Rovira quien con más fuerza defendió que no se hiciera la convocatoria algún día todos los responsables de la situación en la que se encuentra ahora mismo Cataluña sin autogobierno y con la vida parlamentaria bloqueada tendrán que dar explicaciones todo lo que pasó pero por decencia deberían hacerlo ante los ciudadanos todos los que les votaron y los que no que dejen de contar milongas y expliquen lo que fueron realmente esos días tan convulsos prelado no independentista también el PP y Ciudadanos deberían contar qué quieren decir porque si su estrategia en Cataluña es la de dos huevos duros eso tampoco nos llevan en buena parte que si Ciudadanos cuestiona la inmersión lingüística el PP dice dos huevos duros yo más han con expliquen y el cómo ni el cuándo metidos como están en una lucha sin cuartel por el mismo espacio político se les olvida lo más importante que es la gente ya sólo ven encuestas e intenciones de voto la verdad es que todo parece una monumental broma pero sin ninguna gracia

Voz 2 01:51 Ángels Barceló

Voz 4 01:56 hoy se sientan en la mesa de análisis Fernando Vallespín buenas noches qué tal González Harbour buenas noches hola buenas noches Eduardo Madina buenas noches

Voz 1 02:04 es también está que a esta hora de la noche José Luis

Voz 4 02:07 hola buenas noches qué tal buenas noches arrancamos los pasos perdidos venga pensar

Voz 1071 02:11 ando en un periodista europeo de algún país al que le ha tocado informar hoy a sus oyentes esos lectores de España porque hay un español que ha llegado a un sitio en Europa a un banco nada menos lo suele pasar con español llegue a un puesto de proyección europea menos los aún al Banco Central Europeo esto es un paripé que deciden residen básicamente los estados independientemente de lo que digan los parlamentarios lo que no hay que olvidar es quiénes Luis de Guindos bueno es el hombre hace una nota sobre España pongamos que le han pedido a ese periodista europeo y a lo mejor el periodista ha entrado las Goss españolas para ver qué hay y se ha encontrado un debate sobre el himno que no tiene letra Si hay un debate tiene que haber claro opinión de los partidos porque aquí todo tiene la opinión de los partidos por ejemplo vamos a escuchar a Carmen Calvo que fue ministra de Cultura que comparecía esta mañana en la sede socialista de la calle Ferraz

Voz 0542 02:56 Nuestro himno no tiene letra

Voz 0376 03:00 no es ni bueno ni malo ni nada es la realidad que tiene este país por razones históricas no guste o no guste no tiene letra por lo demás Marta Sánchez lo digo yo que he tenido responsabilidad de Cultura ahí es un mundo al que aprecio mucho conozco iba al oro tiene una de las mejores voces

Voz 0194 03:21 de nuestro país de dos formas déjame que te diga una cosa los políticos tienen opinión sobre todo porque los periodistas les preguntamos a los solos

Voz 1071 03:27 es use a preguntar a algún político

Voz 0194 03:30 lo del himno de Marta Sánchez debía haber bueno el bueno pero preguntas tenemos que hacer sonar el himno de Marta Sánchez tú crees que no yo creo que no bueno pero es mi opinión puedo estar equivocado pues aquí discrepamos pero sigo con la sección

Voz 1071 03:46 el fin de varios siglos pero en realidad los compases del himno Se regularon en el año noventa y siete con un real decreto en el primer Gobierno de José María Aznar en ese decreto viene la partitura oficial y dos versiones una larga y otra corta hubo una vez en que el PP pidió que se le pusiera letra y ahora ese periodista europeo en el que hoy nos fijamos que nos está mirando al país saber que cuenta de nosotros pues habrá observado lo rápidos que han sido Mariano Rajoy Albert Rivera en saludar el último intento

Voz 5 04:13 si algo bueno ha dado el Prusés independentista en Cataluña de las pocas cosas buenas que ha dado es que se ha despertado yo creo un sentimiento de orgullo de ser español un patriotismo civil moderno preguntar por el himno

Voz 1071 04:27 hemos obtenido esta reflexión insistir más

Voz 1 04:30 estas en preguntar sobre el himno de verdad es la cosa no

Voz 1071 04:32 esta tanto en las preguntas que podemos hacerlas mal sino en las respuestas a pesar del desconcierto con la marcha ganadera que es como se llama el toque militar del que surgió el himno español el periodista que tiene el encargo de escribir sobre España habrá descubierto que la candidatura de Guindos no tuvo en realidad consenso en nuestro país de hecho tuvo la posición contraria de Podemos y del PSOE que rechaza ahora apoyar a Elena Valenciano como jefa del grupo socialista europeo para lo que queda de legislatura no está

Voz 0376 04:57 dejando fuera nuestra condición fundamental de paridad de Femenía

Voz 2 05:02 sino que la estamos trabajando con toda seriedad

Voz 1071 05:06 la atropellado quizá por el desconcierto al periodista europeo que quería escribir una nota sobre España habrá preguntado qué planes tiene el gobierno español pero se habrá dado cuenta de que los planes del Gobierno pasan a lo mejor por prorrogar unos presupuestos que ya fueron prorrogados porque no hay acuerdo con sus socios que reivindicará la vez el papel de jefes de la oposición y así los tienen ahora PP y Ciudadanos pugnan por la inmersión lingüística

Voz 6 05:27 sí lo que quiero anunciar es que el Partido Popular va a presentar una iniciativa en el Parlament de Cataluña

Voz 5 05:33 para garantizar la libertad de las familias

Voz 1673 05:37 dio al periodista habrán preguntado por Cataluña cuyo

Voz 1071 05:39 ex president sigue en Waterloo pero cuando se resolverá el lío catalán pongamos que le han preguntado a ese redactor desconcertado de otro país europeo y el pobre habrá respondido es que no hay fecha es como si se hubiera detenido el tiempo a lo mejor hay encuentra una idea con la que poder empezar su artículo lo tienen presupuestos ni calendario ni fechas bloques seguro desde luego es que tienen hito

Voz 0194 06:01 después de todo gestar periodista europeos ha ido a beber

Voz 3 06:05 te preguntas

Voz 0194 06:10 y esta noche Hora Veinticinco pueden respirar tranquilos porque no les voy a preguntar por el himno Hora veinticinco

Voz 8 06:18 que no que no es el más alto ni el más guapo pero no me

Voz 0542 06:22 porque hay contigo no he podido abrir

Voz 8 06:24 me ni un solo momento

Voz 3 06:28 largo camino juntos bien hipoteca naranja de ING con el precio que busca

Voz 1 06:33 dice pero comisiones

Voz 3 06:36 dentro

Voz 9 06:40 buenas noches cree el sorteo del cielo

Voz 10 06:42 treinta y nueve hoy la combinación ganadora ha sido uno dieciocho veintiuno veintitrés veintisiete XXXV de XXXVII reintegro uno no olvides que al participar en los juegos de la ONCE con la con su labor social entre el siete treinta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos son te punto es el once Mueve tu ilusión

Voz 9 07:08 el ritmo de vida te creas será tranquiliza ten toma el sea me porque han Ahmed contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda ansía me con suelta a tu farmacéutico dietista

Voz 11 07:19 sí

Voz 12 07:25 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com Heidi en las redes sociales peluqueras la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 1 07:36 ha hablado compartida en primera persona Hablar por hablar la noche ampara la coincidencia ya saben que a partir de este momento dejamos que la madrugada no sabe que no habla de lo que quiera háblenos esta noche desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 2 07:59 cadena SER

Voz 13 08:02 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada luces largas muy qué camino queda más que la política hablar ceder escuchar respetar la ley y cambiarlas

Voz 1487 08:16 Nos hemos consentido

Voz 2 08:18 llegar hasta aquí irresponsabilidad tristeza

Voz 1 08:22 de viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido jóvenes ya Sporting síguenos también en Hoy por Hoy Punto Sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga el ahí

Voz 0542 08:37 va a ser la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir unos siglos previsibles no han fallado

Voz 1 08:51 ya saben que la misión se perderá ahí bueno vamos a intentar volver tan pronto

Voz 14 09:00 volverá a ocurrir

Voz 1673 09:04 señor de no

Voz 15 09:06 no que nos por favor

Voz 1 09:08 me temo que sí si hay que volver al refugio

Voz 2 09:18 Capello

Voz 1 09:20 tiempos vamos a escucharnos los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 16 09:47 si no te gusta déjalo ir tu ciudad te aburre Si no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 17 09:58 se lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en mí

Voz 0283 10:07 los día ópticas que deportivo

Voz 18 10:09 este nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 19 10:12 Eva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento si tienes puesto

Voz 20 10:17 extras no extrañas nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es su en tu concesionario más cercano

Voz 3 10:31 tiene su minuto claro now para

Voz 1 10:34 para Kirguizistán a disfrutar ya que todas las ventajas de lo último de Caixabank Family Now atajarla desde aquí aquí allí y sobre todo ahora descubriese a family

Voz 1461 10:46 Caixa Caixabank

Voz 14 10:48 sí

Voz 1 10:49 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido cincuenta mil seiscientos dos Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y ocho mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión se cumplen

Voz 2 11:26 hora veinticinco

Voz 0194 11:31 el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha abierto este lunes una nueva ronda de declaraciones en torno a la investigación del Prusés catalán las declaraciones de esta semana se centran en las figuras del independentismo que supuestamente formaron parte del comité estratégico que diseñó la hoja de ruta para el referéndum del uno de octubre para la posterior declaración unilateral de independencia yo sido el turno de dos de las máximas responsables políticas de los partidos soberanistas las de Marta Pascal coordinadora general del PDeCAT Marta Rovira que es la número dos de Esquerra las dos han quedado en libertad después de admitir ante el juez que la declaración unilateral de independencia fue sólo una declaración política sin consecuencias ni contenido jurídico eso sí el juez puesto una fianza de sesenta mil euros a Rubira para eludir la prisión la dirigente de Esquerra ha asegurado al juez en medio ante Carles Puigdemont para intentar frenar la consulta del uno de octubre Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 12:20 buenas noches el juez Llarena ha explicado que no existe un riesgo real de fugado de destrucción de pruebas en el caso de Marta Rovira ha optado por dejar en libertad a la diputada de Esquerra eso sí dándole un plazo que define como razonable para pagar una fianza de sesenta mil euros y sellar su libertad

Voz 3 12:39 la líder de Esquerra Republicana ha declarado

Voz 0055 12:41 durante dos horas para sumarse a la estrategia de reconocer que la declaración unilateral de independencia fue algo político sin pretensiones de efectividad e incluso que ella pidió personalmente a Carles Puigdemont que desconvoca es el referéndum del uno de octubre al ver los disturbios y la actuación policial

Voz 1 12:54 hemos defendido el derecho de votar de expresar sus opiniones que las ganas de Cataluña en un Estado democrático y de derecho

Voz 0055 13:02 mira también esforzado en negar ante el juez haber jugado ese papel protagonista en el Prusés que le atribuyen los informes de la Guardia Civil

Voz 0194 13:08 Marta Pascal lo ha tenido más fácil porque esos mismos informes de la Guardia Civil le otorgan un papel mucho menos relevante que el de Rubira y eso ha pesado en la decisión final del juez de conceder la libertad Pozas

Voz 0055 13:17 el interrogatorio de Marta Pascal ha sido más corto poco más de media hora y ha ido en la misma línea reconocer que la declaración de independencia nunca estuvo pensada para ir más allá de lo político mostrar su rechazo a la violencia diciendo que es algo que le causa disgusto y en su caso añadiendo que remó a favor de la independencia pero siempre apostando por la legalidad y los cauces constitucionales declaración judicial como imputada en la línea de su las últimas declaraciones en entrevistas e intervenciones públicas y acorde también al menor grado de intervención en reuniones preparatorias del referéndum que le atribuye la Guardia Civil al menos en comparación con Rubira en su caso de hecho ni la Fiscalía ni la acusación popular pidieron medidas cautelares contra ella la coordinadora general del PDeCAT abandonaba el Supremo sin hacer declaraciones mañana a primera hora turno para el ex president Artur Mas

Voz 0194 13:57 mañana Artur Mas y pasado la ex parlamentaria de la CUP Anna Gabriel que como saben están Suiza de momento no ha aclarado si va a presentarse o no a esta citación judicial sus compañeros de la CUP no sueltan prenda escuchen a Mireia Boya

Voz 22 14:08 Anna Gabriel eh no se escabulló de nada y nosotros compartimos e una estrategia jurídica política y comunicativa conjunta los dos estamos en la misma organización nuestro equipo jurídico es el mismo hemos hablado Il lo que haga ella lo explicará mañana en rueda de prensa

Voz 0194 14:25 bueno todo esto mientras el Parlament la investidura siguen en el limbo pasado mañana se cumplen dos meses de las elecciones del veintiuno D sin que haya candidatos seguro ni fecha para la celebración del pleno PDeCAT y Esquerra parecen haber superado sus últimos desencuentros públicos y confían en lograr avances en las negociaciones después de las declaraciones ante el juez de esta semana Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 14:45 buenas noches Jones para Cataluña y Esquerra siguen buscando un acuerdo que incluya la investidura la distribución y el programa de gobierno el papel de Puigdemont aunque las fuentes consultadas admiten que las declaraciones judiciales de esta semana habían dejado todo esto un poco en están by a la espera de que pasa con Artur Mas Neus Lloveras banda Gabriel de momento el hecho de que Ruby Dee Pascal no hayan entrar en prisión ya despejó un poco el horizonte Illes permite encarar con más cartas sobre la mesa unas negociaciones que esperan culminen pronto para poner fin al ciento cincuenta y cinco de momento uno de los grandes obstáculos sigue siendo qué papel juega Carles Puigdemont y muestra de ello son las declaraciones públicas cuya han hecho el republicano Sergi Sabrià y Mireia Boya de la CUP mientras abría expresa con total claridad que no le importaría un paso atrás del ex president Boya insiste en que Puigdemont es eso apuesta todo el mundo

Voz 3 15:34 porque nadie por lo tanto detrás de cada uno de nosotros hay muchos que expuestos arriesgar local

Voz 23 15:40 que gane la democracia nuestro candidato es Carles Puigdemont ahora hay que ver

Voz 1673 15:44 cuál es el contenido del programa de gobierno

Voz 23 15:47 no sé como es la propuesta que

Voz 1673 15:49 lo hacen según cuentan a la SER fuentes conocedoras de las negociaciones todo está mucho más encarrilado que hace unos días cuando explotó la guerra pública entre Catalunya haya Esquerra quiere decir esto que a finales de esta semana ya habrá acuerdo pues de momento no lo descartan del todo aunque admiten que quizás sea un poco

Voz 0194 16:06 editado Juan así las cosas Mariano Rajoy ha querido aportar algo de optimismo el futuro a corto y medio plazo de Cataluña aunque los argumentos del presidente son los mismos de siempre

Voz 1487 16:15 que yo soy optimista a pesar de lo que se ha dicho de nosotros estamos mucho mejor que hace unos meses y cada día está más claro que el futuro de Cataluña pasa por una única vía con dos raíles la Constitución el Estatuto de Autonomía y también que los esfuerzos ilegales de algunos no sólo son estériles e inútiles sino que tienen graves consecuencias que sólo llevan a la nada a la melancolía

Voz 0194 16:50 para ello el Gobierno ha tenido que salir hoy al paso de nuevo sobre sus planes para impulsar el castellano en las escuelas el enredo este lunes se ha formado a partir de unas declaraciones en las que la ministra de Sanidad aseguraba que el Gobierno haría lo que no quiso confirmar el viernes el portavoz Méndez de Vigo es decir que los padres contarían con una casilla en las matrículas de los colegios para elegir el castellano como lengua vehicular Educación lo ha desmentido poco después Adela Molina

Voz 0011 17:13 hasta tres veces ha dicho la ministra de Sanidad Dolors Montserrat durante un acto esta mañana en Badalona que el Gobierno incluirá una casilla lingüística en la preinscripción escolar para que los padres puedan seleccionar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos en Cataluña lo ha dicho en castellano y en catalán

Voz 24 17:28 existir esta casilla ante el derecho del padres poner

Voz 0283 17:31 a casilla con qué idioma quieres ser de Estados Unidos

Voz 24 17:34 aún Dret irlandés Bartali

Voz 25 17:35 de un para Pusa una cerveza han una solicitud de matrículas

Voz 0055 17:39 el Ministerio de Educación ha corregido al administrados horas

Voz 0011 17:41 pues un portavoz ha dicho que Montserrat sea equivocado y que aún se está trabajando en la formula para garantizar que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza el Partido Popular ha anunciado además que va suman al Gobierno su propia iniciativa que presentará en el Parlament donde tiene cuatro diputados para garantizar la libertad de las familias a elegir la lengua en la enseñanza el PSOE pide no hacer de la pluralidad lingüística un tema de confrontación política Carmen Calvo

Voz 0738 18:05 abrir brechas iba

Voz 0376 18:08 en dos con las lenguas es un mal camino este país nuestro tiene que vivir con normalidad y con respeto el uso de sus cuatro lengua y fundamentalmente el uso común del castellano

Voz 0011 18:21 los socialistas han insistido en que el Gobierno no puede aprovechar la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco para abrir un debate sobre el modelo educativo

Voz 0194 18:29 Alan hacemos una primera parada para el análisis Berna el pulso entre PP y Ciudadanos es la única explicación a lo que está pasando con la lengua

Voz 0283 18:38 yo creo que sí eso eso es fundamental están echando gasolina mutuamente y quiero decir que el PP y Ciudadanos están compitiendo ahora por un mismo espacio en lugar de remar y trabajar para restaurar la normalidad en este país qué mejor piensan que arrojar gasolina al fuego en el que que

Voz 0194 19:00 Ellos los separatistas también arrojan gasolina para

Voz 0283 19:02 a que estos ganen no sé si me explico quiero decir que cada uno está alimentando lo peor es un es una retroalimentación mutua que va a tener consecuencias explosivas porque porque están ganando gracias a los actos de los unos y los otros los más radicales en en ambas filas en el en el lado independentista hay bloqueo pero en el lado digamos constitucionalistas se bloquea también la situación en entre los dos más más radicales digamos de del espectro hay ahí una nada enmedio es decir ni el PSOE ni Podemos ni el PSC ni ninguna de las voces que pueden ser digamos filtro de de políticas y de acuerdos está logrando funcionar entonces el resultado es un bucle muy envenenado donde donde cada uno se atrinchera más en en lo suyo y donde las consecuencias van a ser tristes para todos porque yo creo que es muy mala noticia que no haya Govern en Cataluña porque es muy mala noticia que siga habiendo en ciento cincuenta y cinco que está perdiendo su oportunidad de haber hecho bien cosas osea fue bienvenido digamos millas y con todos los los márgenes de de duda ahí de Irak claro de de dificultad cuando se impuso pero en la medida en que se prolonga y se prolonga pierde su donde la oportunidad de arreglar las cosas y se enquista bueno pues el veneno se va extendiendo

Voz 0656 20:35 es

Voz 1673 20:36 si Rajoy es como un doctor en hermenéutica del enquistamiento no es ese su técnica de dejar pudrir las cosas yo todavía no no no entiendo bien porque nadie ha la arena lo hablamos hace unas semanas creo recordar a esta parálisis un poco esperpéntica en la que se ha situado los líderes del independentismo con la parálisis institucional de fondo y contó a un país Catalunya que supongo que estará esperando a que alguien hable del en algún momento la sociedad catalana millones de ciudadanos de ciudadanos asistiendo al espectáculo en el que los líderes hablan unos de otros en código Morse a veces políticamente hablando a Suiza otros están en Waterloo en los bajos fianza bueno lo entiendo bien porque nadie ha colocado un reloj de arena excepto desde la perspectiva de Rajoy que le gusta podría ir las cosas no al asunto de la del modelo educativo yo daría dos enfoques con ninguno de los dos entiendo nada el primero es de forma había un rompan filas claro en el mundo independentista este tiro de corneta de modificación vía ciento cincuenta y cinco del modelo educativo catalán ha reagrupado a las filas de independentismo por tanto desde el punto de vista la estrategia el que lo ha pensado no es el más listo de la clase dos de fondo el Gobierno no tiene la competencia para tocar a través del artículo ciento cincuenta y cinco una estabilidad de un modelo educativo pactado por todas las fuerzas políticas hace ya muchos años en Cataluña y que guste o no sé que hay gente a la que no le gusta ha sido un modelo conviven social de éxito que ya lo hubiera querido yo en Euskadi en los años de la disección social en dos sociedades distintas en función de la lengua vehicular de los castellanoparlantes y dos vasco parlantes por tanto el Gobierno no puede tocar esto por ahí a lo que puede aspirar el Gobierno que es que lo forman dirigentes del PP ese que a que la normalización institucional de Cataluña el Parlamento de Cataluña debata y en su caso modifique si encuentra la mayoría lo que no les guste del asunto que yo estoy tienen toda la legitimidad para que no les guste pero el ciento cincuenta y cinco Se utilizó para vamos a decirlo así para la reposición institucional de una autonomía que voló por los aires con la aprobación de las famosas leyes de principios de octubre esto es lo que se ha hecho garantizar el funcionamiento autonómico una de las cosas que han formado parte de esa garantía de funcionamiento autonómico ha sido que en el ámbito de sus competencias el Parlamento de Cataluña tomó la decisión de tener este modelo ya entiendo que haya dirigentes de distintos partidos a los que no les guste pero no lo pueden tocar porque en ciento cincuenta y cinco es para reponer un autónomo

Voz 0194 23:08 María para la vuelta a la los marido aporto todo lo pueden toca

Voz 1673 23:10 por lo que no es competencia suya esto yo es que estoy seguro que Rajoy lo entiende perfectamente incluso Albert Rivera también

Voz 0656 23:16 Fernando no sé yo yo yo haría una lectura poco enclave de bueno de la confrontación la que asistimos todos los días entre intereses de partido de interés general no que me parece que es donde está el indudablemente el punto punto Filippi lo que se dice era vamos a tanto ciudadanos como el Partido Popular han visto que para su interés de partido conviene ahora echar la gasolina ahí al juego por tanto pues quemar el monte el ente España no es lo último que le puede interesar estamos frente al que probablemente es la mayor crisis desde desde que se inauguró sistema democrático en nuestro país resulta que cada uno de los partidos está atendiendo exclusivamente a su propio interés

Voz 7 24:06 articular vitamínico incorporo aquí al propio PSOE no el PSOE más preocupado por ver cómo cómo aquí

Voz 0656 24:13 va de asentar el liderazgo de de de Sánchez que no por ofrecer una respuesta de proyecto de país precisamente para evitar que se produzca lo que está produciendo

Voz 0194 24:22 no no

Voz 0656 24:23 basta con decir no no nosotros queremos que siga el modelo lingüístico como está hoy si el problema no es el modelo lingüístico en Catalunya el problema es el modelo lingüístico en el estado muy probablemente no sea es decir que lo que tenemos que modifica

Voz 7 24:38 a ver es las lenguas su uso

Voz 0656 24:42 en el lo que podría ser la Federación no que este es uno de mis temas favoritos Si ya no sé estoy igual es ya los oyentes Bogart escuchar melón y hemos fracasado en eso es decir es es un es un país que habla en castellano cuando realmente tiene muchas lenguas que se reduce en un exclusivo

Voz 0194 25:00 a su utilización dentro de cada uno de las comunidades auto

Voz 0656 25:03 más donde se habla no en vez de asumir el Estado la representación de esas lenguas como parte intrínseca del mismo no entonces bueno yo creo que eso es decir ir digamos favoreciendo el interés general tratando de ofrecer lo que me parece que es absolutamente inevitable ya que es un un giro federal al de verdad serio al al Estado de las Autonomías para eso indudablemente lo que te falta es algún líder rebelde que debe poner sobre la mesa lo pone sobre la no pero por ejemplo el y Podemos ha dado cuenta que se quemado porque apostó por apostó por el tema de las identidades como se lo del tema de izquierdas el accidente como si fuera

Voz 0194 25:44 hace el insuperable fácil y simple

Voz 0656 25:47 el Partido Socialistas prefiere el silencio porque sabe que le pudo ocurrir lo mismo que a Podemos pues al PSC si puede decir lo que quiera y en Catalunya pero Partido Socialista es otra cosa le puede ocurrir lo mismo que Podemos porque tampoco creo que tengan claro cuál es el modelo que qué le voy a decir aquí va a ser un poco malo sea no al modelo que le convenga España es el modelo que le convenga electoralmente al Partido Socialista de emitir como su modelo de España estamos al principio de intervención entonces estabas al reciben intervención sabes que todos y cada uno van acaban convergiendo al final sobre el mismo tema yo recuerdo que Aristóteles decía una cosa que

Voz 1673 26:26 qué

Voz 0656 26:27 bueno que luego desde respectiva de la democracia pues es chocó con poco no yo decía bueno la forma de gobierno el fondo

Voz 1673 26:32 sí

Voz 0656 26:33 es es indiferente ya sea una aristocracia una monarquía o una democracia lo importante es que se vele por el interés general no yo creo que uno de los grandes problemas que estamos observando a nuestro sistema democrático con todos los sistemas democráticos de nuestro entorno es que estamos sacudiendo a los sistemas democráticos precisamente porque lo que está imponiendo es una visión del interés general desde la perspectiva exclusiva de los intereses de partido tiene mucho que ver con yo creo con el liderazgo sean salido disolviendo no vamos a que es donde está realmente el problema nadie se atreve a llevar la contraria a un sector importante que venía que venía digamos votando su propio partido posible

Voz 0283 27:13 mente siempre ha sido así esto de que el interés general nos súper ponía sobre el interés de partido sólo que ahora nos damos más cuenta no oí somos más conscientes

Voz 0656 27:22 sería líderes más más más más potentes a ese respecto

Voz 0283 27:25 sí sí pero quiero decir que yo no recuerdo en los últimos veinte años en España que no se haya hecho política de partido

Voz 0194 27:33 frente al la eran genera sutiles siempre es el momento político de la Transición que hay sí sí pero eso al bueno eso Face cuasi pero estamos en un momento sin nivel piensas en los últimos veinte años

Voz 0283 27:45 es así lo que pasa que la sociedad ha dicho basta mucha suciedad ha dicho basta y eso no significa que en pieza en un camino mejor o que apoyen iniciativas mejores simplemente ya no les vale esto ya no les vale no y por eso buscan otras vías Iker en subrayar ligando a a lo que a tu argumento sobre el interés general que en toda esta discusión lo que nos ha faltado lo que nos está faltando precisamente es argumentos que sustenten Si esto es interés general o no me explico había un Ártico lo de Orriols que yo creo que es el compañero nuestro modo tuyo si en el país hace unos días precisamente sobre el supuesto adoctrinamiento está haciendo de sí sí sí que sea le se atribuya al al sistema de inmersión demostró

Voz 0194 28:31 lleva con datos que que

Voz 0283 28:33 el crecimiento del sentimiento independentista no se ha producido en tres o cuatro décadas que ha durado la inmersión sino que se ha producido en los cuatro cinco últimos años iba e iba más allá porque no es mayor en los chavales educados ya con la inmersión sino que es igual es proporcional al de los señores mayores que se han educado en el franquismo o a los siguientes etc etc es decir que sí se han establecido lugares comunes de el adoctrinamiento que viene de la inmersión bueno demuestre se creo que el el Gobierno se proponía hacer un estudio al respecto y no se ha hecho es decir se van creando lugar es comunes como esto de la duplicidad de las administraciones bueno como tantas cosas sin fundamento sin fondo sin peso sin base esto es una locura porque ellos están gobernando nosotros estamos aquí analizando ya quisiera yo tener esos datos al alcance de la mano pero son ellos los que están gobernando si quieren tocar pulsar un botón que va a causar el incendio que puede causar qué menos que nos argumenten con datos con con fundamentos con base son todas aquello que quieren cambiar dicho eso suscribo totalmente lo que ha dicho no son ellos quienes para cambiar será el Parlament de Cataluña una vez normalizado el asunto el que tenga que dirimir estas cuestiones pero desde no

Voz 7 29:55 luego están jugando a a la epidermis

Voz 0283 29:59 es más ha sensible en lugar de de bueno abrir Iber que es lo que hay que curar en nuestra sociedad

Voz 1673 30:08 yo estaba recordando mientras intervenían Bernabé iba Espinar Habermas en un artículo en El País hace bueno nuestro periódico que tradujo el diario El País hablaba de de la inversión del flujo de soberanía a a para la definición de un modelo nuevo de comprender la Unión Europea no algo tocaba algo en su intervención tocada de manera similar Fernando Vallespín

Voz 0656 30:28 no tanto en la inversión del flujo de soberanía como en la compra

Voz 1673 30:30 el de España desde una perspectiva federal que yo pues es mi modelo desde hace mucho tiempo y se calla actores políticos que están en esa posición me pregunto con un cierto dolor e sabiendo que es casi una pregunta retórica Si hay un clima para un una posibilidad de pacto político yo creo que ahora mismo los partidos políticos están en un escenario de ultra competencia con alternativas novedosas que han aparecido es la primera vez en treinta años que las encuestas dicen que a la derecha tiene le ha salido una alternativa que también es de derechas todo sea modificado la salir métricas parlamentarias son distintas y la competencia por los electorados son novedosos los partidos no lo comprenden bien porque desde hace poco tiempo que es así dos tres quizá cuatro años lo más INC Emma de ultra competencia el pacto político pierde valor es decir todos los demandamos y luego es que quizá no nosotros pero un sector amplio de la opinión pública cuando el pacto llega la critica aparece

Voz 0283 31:26 es decir hay hay Mora bueno a modo

Voz 1673 31:28 a una buena sensación del significado de la palabra pacto y cuando éste llega nuevamente aparecen las críticas pero este país no son el tema de las lenguas el modelo territorial ante sus grandes desafíos demografía economía competitividad de la economía funcionamiento del sistema de Seguridad Social Servicios Públicos convivencia sólo va a poder hacerlo pactando si es verdad que parece que sí lo es que han venido cuatro grandes partidos digamos de ámbito nacional a quedarse para al menos unos cuantos años nuevas componiendo la figura de la política en nuestro país nuevo pactaron yo no

Voz 0656 31:58 pero no parece que estén por la labor claro el porqué no están por la labor

Voz 1673 32:01 esta legislatura pues en lo que lleva producido dos leyes todo el mundo da por descontado que no va a producir ninguna más ninguna más seria me refiero de una cierta envergadura no una modificación pequeña de una ley en vigor no por tanto olvidemos los en mi opinión de reformas constitucionales etcétera que yo creo que ni hay clima ni hay seguramente liderados yo los hay CAP que liderazgo en el sentido de que ser capaz de llevar a tu electorado ya tu militancia a una zona incómoda de contradicción porque cuando ve el viento viene detrás conducir eso no digo que sea fácil pero es bastante más fácil hay que llevar a tu electorado a una zona de contradicción ya una zona mixta de renuncia les veo más bien subrayándola irrenunciable nueva así que en ese sentido el pacto en el ámbito de las lenguas en el ámbito al editor del modelo territorial desgraciadamente yo creo que vamos a ver a corto plazo

Voz 0194 32:51 voy a Guindos os parece que me vaya Guindos porque ya tiene lo que quería en realidad lo ha conseguido a la segunda porque fracasó en su intento de conseguir la presidencia del Eurogrupo finalmente se tendrá que conformar con ser vicepresidente del Banco Central Europeo bueno es un decir porque obviamente esto es relevante el sueldo también le garantiza un nuevo si yo para los próximos ocho años y un suelto está cinco veces mayor que el que recibía os sigue recibiendo todavía como ministro De Guindos lo ha tenido más fácil de lo previsto porque se ha impuesto la política e Irlanda ha retirado Philip Lane en único rival que plantaba cara al todavía ministro hoy el preferido de los grupos de la Eurocámara Griselda Pastor buenas noches hola muy buenas noches en los ha confirmado que se queda como único aspirante al puesto en la reunión del Eurogrupo de hoy no

Voz 0738 33:33 se mucho más rápido de lo que se esperaba mucho más limpio Quindós llegará a la vicepresidencia del BCE por la unanimidad de todos los ministros del Eurogrupo un consenso obtenido gracias a la retirada del candidato irlandés cuyo gobierno a recapacitar optado finalmente por dar un paso atrás y escuchamos al ministro Pascal donó eh

Voz 26 33:53 hay Pelli a ETA hasta el estrés de quién

Voz 0738 33:56 y creo que el ministro que índole es la persona que debe ser elegida y queremos que esto se haga por consenso instalación explicado el ministro ante la prensa eran las dos y media de la tarde poco después el ministro alemán declararía que se había elegido al mejor lo escueto

Voz 1673 34:13 muy Apache

Voz 0738 34:16 a otros pertenece a mi familia política ha tenido un papel siempre muy importante en el Eurogrupo por aquí una muy buena reputación colegas lo reconocen Vicario me quemo que hemos elegido un buen candidato al tema ir un perfecto frases ha declarado que Francia y Alemania trabajan de la mano ya ha asegurado que espera ahora que los

Voz 0283 34:40 problemas pendientes a nivel económico

Voz 0738 34:43 a nivel europeo se puedan resolver antes de las vacaciones de verano

Voz 0194 34:47 inglesa De Guindos ha hablado después para los medios de comunicación para reiterar que garantiza la independencia del Banco Central Europeo que era uno de los peros que que le ponían para anunciar que va a dejar el Ministerio de Economía español

Voz 0738 34:58 en los próximos días si en los próximos días porque furioso

Voz 0283 35:01 solamente varias horas después de estar

Voz 0738 35:04 confirmado que era el candidato no había hablado con Rajoy con el que eso sí había intercambiado un mensaje por teléfono escuchamos

Voz 6 35:11 no no he hablado con el presidente Gobierno le mandaba un mensaje y él me ha me ha contestado ya hablaré ahora cuando cuando cuando vuelva a Madrid yo simplemente quiero agradecer en primer lugar el apoyo del presidente del Gobierno sin su apoyo esto no hubiera sido no había sido posible agradecer a todos mis colegas sumó su confianza ha sido más de seis años estando en el grupo y en el Ecofin Mañanes mi último en mi último Ecofin y por lo tanto para mi es un momento especialmente especialmente relevante no

Voz 0738 35:43 bueno el lunes doscientos volver a comparecer ante los eurodiputados esta sexta sesión ya será abierta hay para para todos iría que abra una un informe concreto que debe ser votado por la misma comisión que considero que Lane el irlandés era

Voz 7 35:58 no es cada mejor mejor preparado uno

Voz 0738 36:01 hoy en el fondo el ministro es consciente que esta designación abre un debate es la primera vez que hay un ministro que pasa de la silla de gestionar Gobi

Voz 0283 36:09 no no a estar en la ejecutiva del Banco Central

Voz 0738 36:12 lo Theo un tema vinculado a la independencia Design quedáis sobre el que él ha garantizado que intentará ser escrupuloso lo escucha

Voz 1332 36:19 siempre he defendido la independencia dejaré de ser ministro curse dicho en los próximos días ir además la independencia del Banco Central Europeo está garantizado desde el punto de vista institucional desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de de personal de sus decisiones por los estatutos y por el mandato que tiene el Banco Central Europeo Eslovenia lo voy a defender es decir la independencia de los bancos centrales no solamente la defiende los banqueros centrales sino que hay muchísima gente que lo defienden hoy ha sido uno de ellos por supuesto

Voz 0738 36:45 bueno otro problema está en saber si su designación implica que la sustitución de Draghi que finaliza el mandato este año que viene pues va a dar paso a un alemán al presidente del Bundesbank dice De Guindos que no hay nada pactado algo que sería

Voz 0194 37:00 claro celda gracias buenas noches la Saleh

Voz 26 37:04 Luis De Guindos va a obligar a Rajoy

Voz 0194 37:07 a trabajar un poco tendrá que hacer cambios en su Gobierno la oposición ya le ha pedido al presidente que aproveche para acometer una remodelación profunda en los ministerios pero cuáles son los planes del presidente María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 37:19 buenas noches medias todo el mundo está pendiente porque Rajoy ahora por fuerza tiene que buscarse nuevo ministro de Economía y a su partido no saben se hará una simple sustitución o aprovechará la excusa para realizar más cambios lo que los sellos de llevan reclamando desde que el PP se dio el batacazo en las elecciones catalanas porque lo ve necesario para ganar impulso político y frenar el ascenso de Ciudadanos en las encuestas pero por el momento el presidente no se pronuncia hoy ha estado en un acto de homenaje a Jorge Fernández Díaz en el diario La Razón a la entrada al levantado el pulgar para expresar su satisfacción por el nombramiento hizo durante su intervención hablando de su ex ministro del Interior ya de paso ha sacado pecho así por el resto de su equipo

Voz 1487 38:00 yo he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida política por mi país tengo que decir que quiero hacer algunas más pero quiero decir que las hecho fundamentalmente

Voz 0656 38:11 qué sabido permítame mi inmóvil

Voz 1487 38:14 tía elegir a mis colaboradores el presidente

Voz 1461 38:19 no creen que vaya a hacer ninguna revolución nunca se sabe porque la decisión está en sus manos pero les sorprendería hasta ellos dicen que entonces no sería Rajoy no recuerda la pasada legislatura nos piden que nos guiamos

Voz 0283 38:30 poso histórico señalan que siempre actúa igual

Voz 1461 38:33 evitando las filtraciones limitándose hacer movimientos puntuales e intentando que no se hable de una crisis de Gobierno en toda regla en nada por el momento los populares nada en sus quinielas con el nombre del sustituto que según Rajoy se conocerá más adelante le hemos preguntado cuando se ha despachado así

Voz 1487 38:49 por tanto estén ustedes tranquilos que cuando se sustituya al señor De Guindos se lo contaremos alma

Voz 1071 38:55 minuto en La Moncloa dicen que queda tiempo pero los con

Voz 1461 38:57 labradores De Guindos consideran que los suyos sería que estuviera fuera del Gobierno como tope el próximo viernes día veintitrés coincidiendo con que Consejo Europeo

Voz 0194 39:06 todos preguntaré por la habilidad de Mariano Rajoy a la hora de elegir a sus colaboradores pero dejadme que me paren la sustitución de Luis de Guindos porque bueno el nombramiento lo dábamos por hecho además con la sorpresa de la red era del candidato irlandés pues bueno es más fácil todavía pero tú apuntabas Fernando hoy en las claves a las ocho a las ocho de la tarde bueno la la claves ahora precisamente cómo se va a mover Rajoy

Voz 0656 39:28 si como se va moviendo Jiménez va a tener que mover que ya sería una una noticia hombre yo creo que TIC y si es una ocasión maquiavelismo nada no es que

Voz 0194 39:36 un buen buen buen gobernante

Voz 0656 39:39 de las siglas sabe atrapar no pues pues realmente pues da un salto hacia arriba no aunque solamente sea porque después si tú mueves radicalmente el Gobierno los medios iban a estar dos semanas de Pego no presentados los ministros osea que que es una manera fantástica para que no hablen de Ciudadanos por ejemplo no y que nuestro de Cataluña Peter aceitera pero pero no sé el bueno yo lo decía hay en las claves esto yo es que estuve pasando un poco revista al banquillo posible y que ha entrado una depresión cuando una depresión sino vamos a ver el el yo creo que ahí hay una hay una diferencia fundamental entre el Partido Popular de de José María Aznar el Partido Popular de Rajoy no al Partido Popular de José María Aznar era un partido de primeros espadas cascos Mayor Oreja el propio Rato aunque todos todavía no se sabía estaba en la cresta de la ola de etcétera era digamos que hay parecía que bueno que que había movimiento político o sea que realmente no era solamente Aznar que era que tengo un liderazgo muy firme sobre el partido sino que todo el partido había voces que se escuchaban en lo ancho y amplio de la sociedad española yo creo que ahora el Partido Popular de Mariano Rajoy carece absolutamente de su equipo de voces no decidme a alguien que no sea Montoro porque evidentemente como como por el cargo que tiene pues el escucha más que otros pero realmente pasan desapercibidos la mayoría de los ministros es un gobierno

Voz 0194 41:10 más lo vimos en la última encuesta del CIS lo de la mayoría de la gente es que no lo conoce lo desconocido

Voz 0656 41:16 desconocido con muy poca presencia política e lo que necesidad al Partido Popular en este momento en aunque solamente sea por por interés propio no que en este momento en esta coyuntura donde ciudadanos le está pisando los talones a las encuestas pues es realmente pues un nuevo discurso político de tener la capacidad de de demostrar que bueno una cosa importantísima también para los votantes del PP es que que hay alternativa posible a Rajoy dentro de su propio partido no me sorprende que está comenzando Omán va a comenzar ahora parece una nueva legislatura Angela Merkel y ya está pensando en su sustituta eh Nadie sabe nada de quien va puede sustituir a Rajoy que probablemente no se podrá presentar la el año veinte no o sea que aquí tenemos un tenemos una una falta de de de digamos de capacidad para poder armar un partido Un par sido que que pueda ofrecer algo distinto de lo que todo el mundo conoce no yo creo que al final lo que nos vamos a encontrar es que pues que va a ver si

Voz 1487 42:20 Clemente un nuevo un nuevo ministro de de Economía hay poco más Eduardo

Voz 1673 42:27 yo creo que conjugará quinielas con Rajoy es seguro donde es un cachondo es es que es especialista en hacer lo contrario de lo que se supone que debería hacer no no yo creo como Fernando que el Gobierno seguramente merecería un impulso novedoso para lo que queda de legislatura que yo no sé cuánto es pero para este tramo final de la misma no estaría nada mal un nuevo impulso porque es verdad que las valoraciones de los estudios sociológicos sobre los ministros son muy bajas son anormalmente bajas porque son bastante horizontales todas son bajas con algún elemento que destaca pero el Grau desconocido

Voz 0194 43:02 bien todavía además hay un grado muy elevado desconocimiento

Voz 1673 43:04 no es verdad que que pivota mucho el Gobierno sobre el propio presidente del puerto

Voz 6 43:08 la voz Íñigo Méndez de Vigo Hoy Soraya Sáenz de Santamaría argumentó

Voz 1673 43:12 pero que es siempre en todas las salsas porque es el dueño digamos de presupuesto y que tiene los recursos públicos y bueno la pregunta es cuál es el cambio en el Ministerio de Economía va estar el señor Rajoy dispuesto a hacer cambios en su política económica porque es la primera vez en la historia de nuestro país en mucho tiempo que las había una cría

Voz 0656 43:32 es es decir la entrada del nuevo ciclo de crecimiento

Voz 1673 43:34 economía no corrige las desigualdades existentes es decir que España sigue acumulando volúmenes de desigualdad en un ciclo ya por tercer año de crecimientos no sé si por encima pero desde luego muy cercanos al tres que es donde parece que va a estar cita

Voz 6 43:49 en Alemania lo permiten el crecimiento de la economía en el año dos mil dieciocho esa es la gran

Voz 1673 43:54 pregunta está dispuesto a hacer modificaciones contra las desigualdades que haberlo vertido todo en la macroeconomía ha generado la política económica del señor Guindos diez señor Rajoy tiene nombre propio un ministro que pueda apoyarse su política económica en este objetivo en este horizonte M es difícil los nombres que suenan aparente aparentemente perdón eh subraya la misma dinámica de la política económica que ha tenido una obsesión con el déficit con cuadrar los números macro y poco más Becker eh Alberto Nadal son nombres en cierto sentido de política económica continúa

Voz 0656 44:30 no

Voz 0283 44:31 si se habla de Nadal se habla de Tejerina grandes voces de talla universal conocida que si Rajoy tiene esto es porque ha querido esto es decir y nada nos indica que vaya a querer otra cosa

Voz 0542 44:46 a Rajoy siempre elegido personas de perfil muy bajo

Voz 0283 44:49 jo que no hagan sombra que no tengan voz Zoido yo creo que es un el ejemplo más estén toreo de de de político mediocre realmente vamos a decirlo con su nombre pero su objetivo que ha elegido Rajoy es decir no no quiere grandes perfiles no quiere grandes tallas no quiere y eso no va a tener porque cambiar no entonces bueno vamos a ver vamos a ver por dónde se inclina pero yo tampoco albergó esperanzas de que haya alguien de gran talla y sobre todo de que haya alguien que de repente empieza a pensar en inversiones en renovar la el gasto en dependencia en educación en inversiones públicas etcétera etcétera por ejemplo Tejerina una de las que se habla es responsable de Agricultura y no conocemos una medida para paliar o para afrontar el gran pacto del agua que se debe afrontar no de forma que nos encontramos en un piso un nuevo episodio de esta serie conocida que se llama puede ser una buena noticia es una buena noticia que Guindos que un español esté como vicepresidente del Banco Central Europeo pero en realidad es una chapuza ha sido una chapuza es decir lo que podía ser un una buena noticia que objetivamente pues yo creo que todos nos alegramos de recuperar un poquito de el brillo que tuvo España en en los organismos internacionales que lo tuvo hace veinte años au quince años y que dejó detenerlo con con Rajoy y bueno pues ha sido una chapuza ya ha sido una chapuza porque Guindos no ha ido con el apoyo del PSOE hizo el apoyo conjunto de las fuerzas en España porque el Rajoy porque el presidente del Gobierno y el partido del Gobierno no serlo han trabajado porque no se lo ha trabajado bien en el Parlamento Europeo y ha tenido una salida honrosa porque el el candidato le sea retirado pero finalmente el Parlamento Europeo consideró que no estaba suficientemente preparado o no tanto como malo irlandés entonces bueno digamos que hoy ha tenido una salida honrosa pero eso no borra la torpeza con la que se han hecho las cosas a la hora de pactar aquí de pactar allí tanto imaginemos que mañana no es no está en el Gobierno el Partido Popular sino el PSOE cómo se dirige a Guindos a quién ha negado su apoyo

Voz 0542 47:07 es decir en estas cuestiones teníamos que tener políticas

Voz 0194 47:11 estado y alianzas del Estado pero hay que trabaja déjame quieres hablar pero me voy a publicidad de la vuelta lo cuentas

Voz 7 47:18 siente tuvo un momento a pensar si eres buen conductor no debería pagar menos por el seguro de

Voz 27 47:25 coche invente la mutua con tu segura de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho a punto es

Voz 7 47:40 si no te gusta de tu ciudad

Voz 16 47:42 aburre viaja Si no eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 17 47:51 lleva gafas graduadas con Andy reflejan te por setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en mí

Voz 0283 47:59 el tío ópticas deportivo

Voz 18 48:02 este nuevo Porsche no cochazo nuevo Honda Civic

Voz 19 48:05 lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento Silent