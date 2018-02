Hora 25 (19/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 ahora muy mermados es decir que este quedarle un pensamiento Isma pasaba política deportes que afecta a más de la mitad de la población

Voz 2 00:08 pues Carmen Calvo y agradezco muchísimo que no haya atendido muchísimas gracias y muy buenas noches gracias hasta luego

Voz 0194 00:15 los antes del Pacte se debería ser un argumento de pacto sin ningún tipo de duda no

Voz 3 00:21 bueno

Voz 0194 00:21 yo creo que sí pero el hecho de haber dos leyes en tramitación pero que su contenido era mi manga mañana Podemos y la que va a presentar el Partido Socialista cuando además decía a Carmen Calvo que son convergentes hay algunos puntos que son convergentes

Voz 3 00:33 deben serlo espero que lo sea no yo creo que este es un asunto el de la brecha salarial que está en el debate que todo el mundo dice está desde luego hay que concretarlo en una ley llevarlo al Boletín Oficial del Estado que es un punto en el que no todo el mundo está de acuerdo en el discurso es más fácil no Hoyos me parece una buena iniciativa lo que no termino de entender es lo que va a haber dos leyes tramitándose sobre el mismo contenido en dos flujos legislativos internos dentro del Congreso los diputados bonos a lo hablarán la actual dirección del Partido Socialista decía tener buena relación con la dirección de Podemos no sé si la mantiene pero sí daban tiene aquí puede demostrarlo yo creo que se pueden integrar los contenidos para sacar adelante un un un documento en forma de ley que las desigualdades de esa salariales que han tenido y tienen mujeres y hombres en nuestro país no mil digamos que el el proyecto

Voz 4 01:20 así de entrada me gusta

Voz 0283 01:22 sí sí hay una yo voy a citar a a a mi compañero de de Madina porque hace unos días en el País publicó una tribuna que suscribo y que cito casi todos los días que estoy discutiendo sobre esto

Voz 5 01:34 no es cierto que la lleva plastificado

Voz 0283 01:37 no es verdad sobre todo porque está escrita por un hombre que que subrayaban como esto no es una cuestión de trincheras de mujeres contra hombres hombres contra mujeres sino de personas que quieren luchar por la igualdad o o personas que digamos están en el Pleistoceno lo decías mucho mejor que yo eso segurísimo pero pero pero sí que comentabas una cosa y es que si hay una revolución pendiente ahora mismo la más apremiante es la igualdad es la igualdad de hombres y mujeres yo creo que aquellos que no se quieren dar cuenta estoy acordándome de Rajoy en la entrevista con Alsina dejó eso no toca eso no no estaba en el temario de la opción edición de ese día y no nos metamos en eso no estaba en el temario ir dijo esto para otro día bueno pues esto no sólo toca sino que debería haber tocado hace muchos años nunca es tarde parece que a veces hay que empezar otra vez por el principio pero es una urgencia es apremiante es una revolución pendiente y sin esa igualdad no podremos empezar a hablar de otras que que son igualmente necesarias

Voz 3 02:42 sí bueno totalmente de acuerdo no en la en la filosofía lo que parece que por por no reiterar los argumentos queda mucho miedo es la aplicación no luego después no porque lo que yo de producir es una carrera a la baja no es decir si tiene que haber el el el mismo salario pues bajemos el salario de los hombros para todos los bosques de las nubes

Voz 0194 03:02 ese día de los de la BBC que aquí lo comentamos que ellos entendieron que se iban a bajar el salario de Dijon pues porque no les suben las salas que las mujeres

Voz 3 03:10 no entonces ahí a mí me yo lo que me temo es que ahí puede haber muchísimas trampas no sé cómo se puede llegar a aplicar realmente consecuentemente pero también lo que donde yo creo que tiene más dificultad a la mujer aparte de porque vamos yo que que me muevo en el ámbito de la función pública la función publica eso no existe la desigualdad salarial al mismo nivel pues el mismo el mismo salario la desigualdad y sin embargo no somos iguales no en el sentido de que hay unos y nota ahí el techo de cristal son muy perceptible por tanto la auténtica igualdad pasa por por una redistribución de funciones pasa por una nueva forma de de sé de reorganizar la vida cotidiana no por otro tipo de ayudas otro tipo de apoyos no puedan ofrecer a a la mujer es una mayor implicación también ante el propio barón entonces ahí es donde yo creo que está que es digamos que son dos revoluciones que deben ir en paralelo no a mí me parece muy difícil la puesta en práctica porque además bueno pues acabarán cambiando las escalas no por ejemplo las escalas de trabajo entonces bueno pues secuela una mujer una escala no para para poder permitirse el que tenga un salario menor una escala distinta a la del varón para que no sea no la la comparativa se puede hacer cantidad de fraudes no y a mí eso es lo que me preocupa pero desde luego me parece perfecto que además que no solamente hay una ley sino dos no porque eso signifique eso significa que bueno que el eso

Voz 0194 04:43 desde ahora ahora ahora te Berna pero es que nos está escuchando Unai Sordo secretario general de Comisiones Obreras muy buenas noches

Voz 2 04:51 ya saben todos los oye

Voz 0194 04:52 desde el ocho de marzo Día Internacional de la Mujer los colectivos feministas han convocado una huelga ese día y hoy los dos principales sindicatos de este país UGT y Comisiones Obreras han registrado en el Ministerio de Empleo la convocatoria de esos paros por una huelga sólo de dos horas por turno Hinault una huelga de veinticuatro horas

Voz 6 05:10 porque yo creo que los a las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de género en mi opinión no se puede entender sin las relaciones socio económicas y laborales de un país pero creo que la situación de desigualdad de género no se puede explicar solo desde esa perspectiva hay en mi opinión la denuncia desigualdad la desigualdad de las brechas de género exigen una respuesta civil social cívica potente de movilización en las calles y donde desde el sindicato lo que hemos planteado una huelga parcial para facilitar ese escenario de respuesta en las calles no y por tanto que es una contribución que es una visión desde el sector sindical a una gran movilización social que creo sinceramente es lo que toca ahora por que es el problema de las de las desigualdades de género es una cuestión multi faceta no por tanto hemos pretendido impulsa esa gran movilización social nos ha parecido oportuno una huelga una huelga de estas características

Voz 0194 06:07 no hay algunos partidos el Partido Popular y Ciudadanos sobretodo que dicen que esta es una huelga ideológica y además quiénes lo han dicho son algunas de las mujeres de estos partidos como el caso de Inés Arrimadas es o Cristina Cifuentes del Partido Popular dicen que es una huelga que no está fundada y que los motivos son simplemente el desgaste político esto es lo que ha dicho Cifuentes que le parecen este tipo de declaraciones

Voz 6 06:30 hombre si por una huelga ideológicas entiende que la reivindicación de la igualdad de la reivindicación de que desde la acción legal desde la acción sindical que hay que promover actuaciones que que que limiten la desigualdad de género o las brechas salariales el hecho que las mujeres estén fundamentalmente ocupando puestos de trabajo a tiempo parcial o con contratos temporales claro que hay una ideología de la igualdad detrás de lo que estamos planteando pero desde luego lo que no es una huelga partidista o no tiene que ver con el desgaste o el no desgaste de nadie esto tiene que ver con una reivindicación clave laboral donde nosotras y nosotros pensamos que hay muchas cosas que hacer que las mujeres cobran un treinta por ciento menos de los hombres de media no por casualidad sino porque se dan una serie de circunstancias que están provocando esa esa diferencia salarial no y claro que detrás de la lucha por la igualdad ahí una determinada visión ideológica pero no es como se a veces apunta este algunas personas una especie de de de huelga política pensaba en desgastar a nadie nosotros lo que estamos haciendo una reivindicación que tiene que ver con nuestra situación con la acción sindical con cuestiones como las leyes de igualdad con otras cosas queremos que que que hay que desarrollarlo

Voz 0194 07:49 pues una esos dos muchísimas gracias y muy buenas

Voz 2 07:52 buenas noches hasta luego interrumpido

Voz 0283 07:55 si no comparto este comentario de Unai sobre la ideología quiere decir esas acusaciones de que son movimientos ideológicos bueno

Voz 5 08:02 a mucha honra honra a cuyo claro de de de

Voz 0283 08:07 logia afortunadamente está hecha la política las

Voz 7 08:10 exacciones etcétera ir desde

Voz 0283 08:13 digo suscribo sus palabras si quería referirme lo ha dicho él y también Fernando al tema de la igualdad es Fernando no en la universidad por ejemplo hay igualdad a mismo puesto mismo salario es la cuestión del techo de cristal claro vamos a poner el ejemplo de un supermercado si tú vas a un supermercado seguramente la cajera ahí el cajero que te cobra va están cobrando lo mismo qué ocurre que todas las cajeras seguramente o casi todas son mujeres mientras que en la planta de administración los cargos serán hombres ese es el problema en un supermercado en la universidad o en cualquiera de las empresas en las que podamos trabajar todo tipo de de de hombres y de mujeres entonces cómo se hace pues yo creo no sé si está contemplado en las leyes que la la primera medida es como lo que hablábamos antes del adoctrinamiento es tener el conocimiento de qué es lo que está pasando tener la radiografía en cada una de nuestras empresas au entidades universidades etcétera conocer cuál es la situación real porque igual si es la situación real en cada una de nuestras empresas nos encontramos aunque los hombres tienen una masa salarial muy superior a las mujeres porque sus cargos han ido más allá por x razones entonces lo primero hacernos consciente de ello con los datos y a partir de ahí luchar por ello

Voz 3 09:28 eso sí no yo toda mi vida pensé como decía antes fuera de micro Fernando que la igualdad es el corazón de EU si crece la izquierda y ahora verdad escucho algunos dirigentes sistemas democráticos los sistemas democráticos Dragó un debate viejo la izquierda sobre si es el carril de la libertad el carril de la igualdad que construye digamos su centro de gravedad no yo siempre pensé que era la igualdad hoy escucho a los dirigentes del PP que da la razón a esa tesis y a los ciudadanos les digo es verdad es ideológico pero ponerse

Voz 4 09:57 a ello también lo es

Voz 3 10:00 es decir también es ideológico decirlo la reivindicación de un determinado modelo de sociedad aquí yo creo que artículo citado a Berna trataba de de de debatir me conmigo mismo sobre este asunto no es estamos discutiendo lo de las mujeres o estamos discutiendo sobre un modelo de sociedad yo creo que estamos discutiendo sobre el modelo de sociedad creo que hay mucha gente que cree que este es un tema sectorial identitario de las mujeres frente a los hombres de termino modelo de sociedad en el que por cierto yo que no soy una mujer que soy un hombre quiero vivir porque yo yo no estoy cómodo la sociedad donde el género otorga privilegios o conduce la sumisión conduce a tener más facilidades o un infinito número de mayores dificultades por tanto es de un modelo de sociedad del que estamos hablando yo creo que hoy en día el movimiento feminista tiene un modelo completo de sociedad que ningún partido político le estamos escuchando que no tenga tan de conjunto tan perfilado y que afecte a corazón del propio modelo de sociedad que muchos de nosotros como

Voz 7 10:59 no queremos vivir un par de cuestiones de la actualidad

Voz 3 11:02 no no bueno ha sido el tienen para pero el no así que sigue abre pero te queda otra

Voz 0194 11:07 no todo sin darle cuestiones de la actualidad internacional que es el escándalo de Oxfam que continúa hoy hemos conocido más detalles de la investigación interna que realizó la ONG británica después de los hechos ocurridos después del terremoto de ETI en dos mil diez ese informe revela que hasta tres personas implicadas en los abusos amenazaron a un testigo para que guardase silencio y también que el director de Oxfam en el país caribeño reconoció que contrató los servicios de prostitutas Londres Begoña Arce

Voz 0283 11:31 Diez días después de que estallara el escándalo

Voz 0273 11:34 los representantes de Oxfam han pedido hoy personalmente disculpas a las autoridades de Haití por los abusos cometidos por sus cooperantes con las disculpas iba el informe completo de la investigación llevada a cabo en el dos mil once las autoridades de Puerto Príncipe no fueron informados en su día y no descartan tomar medidas penales contra los antiguos trabajadores de Oxfam en aquella investigación el director de la ONG en Haití el belga Roland van Hauwermeiren reconoció haber pagado prostitutas ya haber mantenido los encuentros sexuales en locales de la organización el informe no excluye que hubiera mujeres menores de edad Michelangelo Abu dice ser una de ellas mantuvo relaciones con el cooperante belga cuando tenía dieciséis años y el sesenta y uno a cambio de los servicios sexuales le daba dinero pañales para su hijo recién nacido según esta mujer el jefe de Oxfam tenía muchas chicas en su casa siempre haitianas otros tres empleados de la ONG amenazaron físicamente a uno de los cuarenta testigos interrogados durante la investigación mañana el director general de Oxfam Mark Goldring declarará ante un comité de diputados británicos en la Cámara de los Comunes deberá explicar cómo se manejaron las alegaciones de abuso Tessio intervención puede depender el futuro

Voz 7 12:47 la organización y en los Estados Unidos la masacre

Voz 0194 12:49 del instituto de Parkland en Florida está generando un movimiento de rechazo al uso de las armas en ese país vemos veremos a ver hasta hasta dónde llega impulso ha nacido de los propios alumnos de ese centro escolar que vieron como un ex alumno asesinó a diecisiete de sus compañeros han fijado una fecha para una marcha nacional la iniciativa está creciendo de manera exponencial gracias a su difusión en las redes sociales y al apoyo que están manifestando distintos colectivos y personajes famosos corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 13:16 buenas noches los estudiantes del instituto de Parkland han pasado el fin de semana y hoy lunes acudiendo a los funerales y vigilias por sus diecisiete compañeros y profesores asesinados la semana pasada nos dicen que ahora no es momento de abrir el debate sobre el control de armas dice uno de ellos Cameron casquillo y lo respetamos porque hay que honrar a las víctimas pero esta vez tras este tiroteo los alumnos no sé informantes locales rezar incluso hemos fijado la fecha para empezar a hablar de esto el veinticuatro de marzo en una protesta llamada Marcha por nuestras vidas que ya tiene alcance nacional y que aquí en Washington los estudiantes exigirán a la Casa Blanca y al Congreso que endurezcan la legislación para la tenencia de armas porque nuestras vidas dice cosas que van en ello además los estudiantes quieren transparencia rendición de cuentas

Voz 8 14:04 el modo de Cesena manifestó

Voz 1510 14:08 estamos en un punto en el que cualquier político del partido que sea que está recibiendo dinero de la Asociación Nacional del Rifle es responsable de estas masacres porque al final son ellos los que promueven y permiten esta cultura de armas en la que una persona como Nikolas Cruz puede comprar un rifle de asalto y matar a diecisiete personas en un colegio Donald Trump ha seguido la movilización estudiantil por televisión durante todo el fin de semana está en Florida en su mansión de Mar a Lago donde hoy es festivo ido a jugar al golf mientras la portavoz de la Casa Blanca asegura que el presidente está estudiando cómo mejorar el sistema de verificación de antecedentes penales para comprar un arma en lo que va de año mil novecientos ochenta y cinco personas han muerto en este país por armas de fuego entre ellas cuatrocientos cincuenta y nueve menores en los primeros cincuenta días del año se han cometido treinta y cuatro tiroteos masivos

Voz 9 15:01 vamos a repasar otras noticias del día que seguía Nacho Palomo Lajusticia ha reabierto la causa sobre el accidente de metro de Valencia atienden una reclamación de la Fiscalía de los familiares de las

Voz 1050 15:10 víctimas esta investigación ha sido archivada hasta en tres ocasiones en esa accidente el tres de julio de dos mil seis fallecieron cuarenta y tres personas Rosa Garrote garrotes la presidenta de la Asociación de Víctimas

Voz 3 15:22 se está investigando

Voz 10 15:24 por lo tanto tenemos que a lo mejor su forma es que se investigue realmente en base a pruebas no en base a testimonios de la empresa que es a la que se está juzgando cita a declarar surta el testimonio de de la directora gerente del

Voz 11 15:37 estos días de directivos imputados en la causa no puede ser que se archive una destrucción sin haber huido el testimonio de estas personas

Voz 1050 15:45 la Fiscalía de Cuenca está investigando la expulsión de una mujer con síndrome de Down de un acto comercial en el municipio de Motilla del Palancar el ministerio público actúa a raíz de una denuncia presentada por el Comité Español de personas con discapacidad de Castilla La Mancha en el comunicado la Fiscalía habla de posibles responsabilidades penales la familia también ha anunciado que Baden Cear lo sucedido hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional un macrojuicio contra la mafia rusa por blanqueo de dinero hay dieciocho acusados entre ellos está un actual político de la Duma la Fiscalía pide entre cinco y ocho años de cárcel para los imputados señala que desde sus domicilios a lo largo de la Costa del Sol del Levante de las Baleares controlaban su red criminal y en Siria al menos setenta y siete personas han muerto por los bombardeos al este de Damasco según ha informado el Observatorio sirio de Derechos Humanos ha ocurrido en la región de Guta que es el principal feudo opositor a Bashar Al las

Voz 12 16:41 hora veinticinco

Voz 13 16:45 no

Voz 14 16:51 no

Voz 7 17:03 buenas noches Torres buenas noches que suena es un tema que llevo escuchando algo así como tres semanas non stop sin parar en bucle en bucle es probablemente de los últimos meses uno de los más machacados del CD eh el CDS llama Orsay es de dos mil dieciséis El Se llamaba porque se murió hace diez días exactamente Johan Johansson

Voz 14 17:41 sí sí

Voz 15 17:43 también podría escuchar no sin parar

Voz 7 17:45 en fin este fin de semana yo descansado tú y yo cine fui a ver tres anuncios en las afueras si espectacular maravilloso que nadie es la pierdan que ayer arrasó en los Bafta por cierto

Voz 12 17:54 pues es fantástica la película no te deja un poco

Voz 7 17:57 la no te hace pensar pero mí las películas que te hacen pensar me gusta las contradicciones claro claro las contradecir final que es sorprendente que la gente no se lo pierda

Voz 12 18:06 en fin yo yo estuve viendo

Voz 7 18:09 Fair es una discreción de The Good Wife vale se mire las dos con un libro o mirándome con insistencia pero que no he abierto por vagancia ya lo abrirá de Cristina fallará son a tu padre a tu madre el pieza algo así lo edita Anagrama y empieza algo así como me llamo Cristina haya salido a buscar a mis muertos ella se ese ese mal ya verás me lo cuentas ya no te voy a dar un notición me dijera todo el mundo que nos esté escuchando así como venga pues pues tenga atención notición Torres es un es sobre una mujer que nació en Cuba vivió muchos años en Venezuela tiene pasaporte español se llama Ella Fontanals Cisneros y es una de las coleccionistas de arte más importantes de Latinoamérica vale entonces tras muchísimas horas de conversaciones con políticos nacionales muchas posibilidades que no han llegado a cuajar analizar posibilidades de algunos edificios emblemáticos de Madrid y al final he encontrado un sitio un lugar para la colección para Spanair su colección de arte contemporáneo

Voz 0194 19:14 ponerla para que todos podamos verla para que todos podamos

Voz 7 19:16 es verlo vale vale vale no toda toda ella lo que ella quiera o lo que ella considera va quiere donar parte de sus obras de manera conjunta España ya una gran institución internacional y hasta aquí puedo leer mal de acuerdo van a ser van a ser las obras forman parte de la donación van a ser elegidas entre cerca de dos mil piezas de arte contemporáneo latinoamericano

Voz 3 19:42 las tres mil trescientas que tiene

Voz 7 19:45 abre todo esa colección hace especial hincapié en la abstracción geométrica en América Latina también tiene fotografía moderna contemporánea a vídeo contemporáneo etc pero sobre todo esto si es así el acuerdo Se firma definitivamente esa esa donación y a las obras de artistas cubanos una una parte de la colección que ha ganado mucho peso en los últimos años esa se podría entregar en como dato para que se pudiera haber en España hasta que en Cuba se pudieran mostrar permanente

Voz 0194 20:17 sólo la parte de los artistas cubanos sobre los artistas Cuba

Voz 7 20:20 danos están en estarían con medalla vale que sitio donde lo van a poner eso te ratifican en el edificio de Tabacalera en Madrid vale que lo van a reformar y entonces y es una lástima ese edificio además que están sitio fantástico tiene tiene varias partes vale entonces una planta o parte de una gran planta de ese edificio de Lavapiés también estarán las oficinas de de la Fundación de ella de ella es una una fundación John que ofrece becas para artistas emergentes en todo Latinoamérica in situ dices beca Cifu o Fundació fijo todos los artistas emergentes latinoamericanos saben perfectamente de qué estas hablando vale esto supone evidentemente que se vaya armar todo el edificio de Tabacalera que dicen que era un año bueno yo estas cosas las obras guardan un eso es además el edificio está bastante perjudicado exactamente bueno yo tuve a decir que es una mujer absolutamente fascinante con unas ideas de Cuba que rompen día le van a premiar en Arco su colección junto a otras colecciones grandes por ejemplo la de Lus Paolo Montenegro que es brasilero que hoy ha estado en la exposición que hoy ha presentado sus cuadros por primera vez en la Fundación Santander y mira lo que ha dicho Bush

Voz 16 21:42 sí sin sí tan veía todo claro

Voz 3 21:44 o sea suyo

Voz 16 21:47 cuando se con conexión a John a modo antes

Voz 7 21:50 hace un proceso de aprendizaje e ya antes de terminar bueno para terminar un artículo que voy a recomendar que es una carga de profundidad que a mí me parece muy buena que es de Fernando Navarro en el país se titula el himno con letra de Marta Sánchez la sordera Nacional cree que

Voz 0194 22:08 día terminar el programa sin hablar de esta cuestión pues mira

Voz 7 22:11 no le ha sacado los saco porque dice lo que dice Fernando Navarro es España sorda pero también un país donde el simple Inma Chacón ruido de la pandereta se hace pasar por sonido de violines dice que estaría muy bien volver la mirada a himnos que son

Voz 4 22:26 de todos y para todos que son patrimonio de nuestra cultura y por poner un ejemplo cita este

Voz 12 22:54 esto esto sí que es un himno exacto hasta mañana hasta mañana

Voz 17 23:05 qué líneas no

Voz 12 24:13 Nos queda Ramoneda

Voz 8 24:15 el dietario

Voz 3 24:20 dos consigue Lancia de vicepresidencia del Banco Central Europeo con un pequeño humillación el irlandés Philip Lane el preferido la Eurocámara se retira para favorecer el ritual del consenso con lo cual una pregunta se impone cuál ha sido el precio en forma de futuros compromisos que ha pagado el Gobierno español nadie duda de que Alemania Irlanda serán los principales beneficiarias la sumisión del Banco Central a Berlín en cuanto salga Draghi estará asegurada la lucha entre el PP y Ciudadanos por el campeonato nacional de patriotismo promete momentos de ridículo insuperable que Rajoy se adquieren entusiasta locamente a la letra del nacionalismo más casposo y cursi que Marta Sánchez le ha puesto al himno español es una ofensa a la dignidad de su cargo de presidente por si fuera poco Rajoy afirma que la mayoría de los españoles se sienten representados por esta pieza maestra en una apropiación de la voluntad de la ciudadanía que recuerda comportamientos del independentismo tantas veces criticados por el propio Rajoy es el popular moda desesperación del que venir lo que nunca hubiese imaginado que el proceso catalán suele puede llevar por delante Rivera se suma el ridículo pero juega con ventaja como que va de su vida tiene impunidad para apuntarse a cualquier tontería breviario de estrategia Tarradellas tenía muy claro que no se debe entrar en ninguna batalla que se pueda perder ir era un nacionalista catalán que sabía dónde quería ir y hasta dónde podía llegar lo dice en una entrevista en el Josep Maria y Calle Colón mixta ex rector de la Universidad de Barcelona que estuvo en el Gobierno de Tarradellas al buen entendedor pocas palabras le bastan de utopías escribe el filósofo Nica Sweeney seca autor de acelerar el futuro la automatización nos ha de permitir mantener el nivel de vida al tiempo que es la verdadera libertad humana dicho en cristiano acabar con la maldición el trabajo ganarse el pan con el sudor de tu frente

Voz 19 26:09 me busca

Voz 20 26:15 y terminamos aquí Berna González Harbour Fernando Vallespín Eduardo Madina buena semana buenas noches y a todos ustedes hasta mañana como siempre les esperamos a partir de las ocho

Voz 12 26:43 Barceló cadena SER servicios informativos

Voz 21 26:54 Silvia el antihéroe las redes sociales Twitter twitter roba El Larguero facebook facebook Larguero carguero

Voz 22 27:04 que es cierra los ojos que hacer la voz visualizó una emisora de radio maravillosa ya la he solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparecen en tus sueños no apareció la Cadena Ser

Voz 23 27:28 es como que no como más listo

Voz 0283 27:31 imagine una emisora de radio maravillosa

Voz 23 27:33 pues desde que no me lo he quebró

Voz 24 27:37 chufla pues claro que me ha parecido la Cadena Ser este susto de verdad oyente Cadena SER la emisora que parece entonces sueños

Voz 25 27:56 la ley hasta vale ya está ya está

Voz 26 28:00 lejos de la hipocresía hemos olvidado no está adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos Suárez rodábamos ciertas revistas con ciento contenido a nuestros padres cerca de empatía parece que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajadoras un novio o novia te quiero Ocho Ríos hay una diferencia entre entre las dos eh percepción

Voz 12 28:24 Luz Sánchez Mellado se toma el café todos los martes con Carles Francino en la venta les recorte pues las cámaras otra cosa yo sigue viva al que están ver sin gravedad el mal el perfil mira debajo Fundación tiembla sé que estéis hay sotana cuarta temporada de Negra y Criminal comer a dos nuevos capítulos Caramés

Voz 7 29:04 con Mona León Siminiani Negra y Criminal