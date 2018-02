Hora 25 (20/02/2018)

Voz 0689 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:03 cultura eh

Voz 0194 00:24 hola buenas tardes ver quería españolizar a los alumnos catalanes sí llegó más lejos de lo que la Constitución ampara el Tribunal Constitucional ha anulado hoy una de las medidas desplegadas al amparo de la Lomce con la que el Gobierno pagaba la matrícula en centros privados y aquellos alumnos que quisieran recibir educación en español los magistrados creen que el Gobierno se excedió en sus competencias el ex ministro Wert asegura que sólo es un reproche al procedimiento Hinault al fundamento jurídico el actual titular de Educación no oculta que esta sentencia puede interferir en sus planes actuales estudiar la sentencia ya les dije el otro día estábamos trabajando en ello está esto es una novedad

Voz 1 01:01 esperamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy lo que lo que dice la sentencia también lo tendremos que llevar a nuestras todos nuestros estudia esta reforma

Voz 0194 01:13 en Cataluña el abogado de Anna Gabriel ha explicado esta tarde

Voz 1 01:16 porque su compañera hay defendida decidido huir a Suiza y no presentarse ante el juez del Supremo Benet Salellas localidad en la que se ha exiliados una localidad donde existen muchísimas sedes de organismos internacionales y por lo tanto es voluntad utilizar este exilio como

Voz 3 01:32 pilla la internacionalización del conflicto catalán para que sea conocido digamos todavía más a nivel internacional la situación gravemente de falta de garantías democráticas has tenido nuestro mantones de joyería

Voz 0194 01:42 en ha dejado en libertad Artur Mas y Neus Lloveras los dos han declarado como investigados por su papel en el proceso independentista

Voz 4 01:48 esta Artur Mas la verdad es que efectivamente hubo un referéndum el uno de octubre también es verdad que la declaración de independencia del veintiséis de octubre pues tuvo valor puramente simbólico el referéndum fue algo real la de un carácter parlamentarios simbólico lo explica así

Voz 1715 02:07 en Hora Veinticinco vamos a resumir los principales datos que deja el observatorio Pedro Lancôme sobre todo uno ciudadano se asiente en la segunda posición algo más de dos puntos de distancia del PP que sigue siendo el partido más votado iremos al Congreso resumir el debate de la proposición de ley de Podemos

Voz 1 02:21 bueno que propone entre otras cosas que las empresas tengan que publicar los sueldos de sus trabajado

Voz 1715 02:26 les vamos a resumir la puso comparecencia del Bigotes en el Congreso quede ha dedicado la mayor parte de su tiempo sobretodo para señalar a todos aquellos en los que en su opinión se están librando de la justicia

Voz 5 02:39 Ignacio López del Hierro y Castillón que es marido de la señora Cospedal ministra de Defensa bidón Ángel Piñeiro López que yo he tenido que pregunta quiénes es este ángel figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el mundo hongo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo

Voz 0978 03:01 nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el viento está reforzando este será el responsable de que en los próximos días llegue suficiente aire frío como para que el ambiente de nuevo sea de pleno invierno mañana a primeras horas no se notará demasiado el descenso será más acusado durante la tarde con las máximas hoy todavía superaban los veinte grados en el sur de la península en puntos del Mediterráneo mañana en la mayor parte del país máximas de diez a quince grados por encima de los quince sólo en el Valle del Guadalquivir también en Canarias muchas horas de sol nubes en el Mediterráneo con algunos chubascos especialmente intensos en Baleares aquí todavía algunos chubascos en Cantabria el País Vasco y Asturias pero cada vez serán más esporádico

Voz 1715 03:40 zanjó hora25 Pedro hoy en horario Champions es decir desde y hasta las ocho y cuarto después desde las diez a través de la onda media la web y la aplicación de la SER ir desde las once menos cuarto a Onda Media la web y la aplicación de láser de suma haremos la M ese es el plan esa es la hoja de ruta que deben seguir hoy para encontrar encontrarnos vamos ya con todo noticia Iberia antes con Nacho para buenas tardes

Voz 6 04:02 buenas tardes Si tuvieras que decir qué es lo que más valora cuando viajas en avión posiblemente dirías que la puntualidad pues debe saber que Iberia ha sido elegida la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo e Iberia Express la más puntual entre las compañías de bajo coste por cuarta vez así lo acredita Fly global la consultora líder en información de viajes

Voz 0689 04:25 Hora veinticinco acabo de estrenar coche y acabo de estrenar cierto adicto

Voz 7 04:30 tú es que sea felices que soy doblemente feliz estrenar coche nuevo y estrenar cierto dista puede haber algo mejor que con directa tiene un todo riesgo aprecia de terceros novecientos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 8 04:45 no tenías porque pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo te da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo el proceso llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 0689 05:03 sí le preguntes el dueño de un negocio que espera en la parada

Voz 9 05:06 para Patinir te dirá su socio una palabra en inglés no alguien de comer

Voz 0689 05:10 danza eso es lo que queremos ser Baratillo

Voz 9 05:12 Partner con Vodafone One Profesional

Voz 10 05:15 tras el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté por delante Vodafone su Partner en la era digital informa tiene el catorce cuarenta y tres Vodafone

Voz 1 05:23 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 05:30 Pedro Blanco ocho cinco siete y cinco en Canarias echemos la vista atrás octubre del año dos mil dos

Voz 11 05:35 pues si es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes se sientan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes Iker tengan la capacidad

Voz 1 05:47 bueno no podía hacer más transparente el padre de la

Voz 1715 05:50 el once el ministro better quería españolizar y entre otras medidas para conseguirlo apostó porque el Gobierno pagara la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que quisieran residir enseñanza en español después eso sí pasaba la factura

Voz 0689 06:05 siempre a la Generalitat de Cataluña esa medida

Voz 1715 06:08 la que supura ideología como es intención de españolizar a los alumnos catalanes apenas ha tenido seguimiento en ese territorio en Catalunya IOBA la tumbado el Constitución

Voz 0689 06:18 a Javier Álvarez el Tribunal Constitucional ha anulado el sistema de la ley de educación que garantizaba la escolarización del castellano en Cataluña aunque apenas se usaba la sentencia adoptada por unanimidad considera que el Gobierno invade competencias autonómicas en materia de educación cuando fijó un sistema para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos que impulsó el ex ministro José Ignacio Wert las becas Wert que así se denominaron permitían al Ministerio pagar la escolarización de alumnos en castellano en centros privados cuando la pública catalana no les garantizaba este derecho aunque el dinero lo ponía el Ministerio de Educación luego lo recuperaba al descontarse luego la autonomía catalana con los presupuestos el Tribunal Constitucional en cambio sí acepta como constitucionales la competencia del Ministerio de Educación para regular las pruebas de evaluación finales de ESO y Bachillerato las denominadas reválidas cuya superación es necesaria para la obtención de títulos saca

Voz 1715 07:08 de Nikos no siempre los órganos del Estado son para los independentistas instrumentos de represión esta vez en Esquerra o en el PDeCAT están satisfechos con el Constitución

Voz 12 07:17 cómo iban a ejecutar esta voluntad política bien le crecen los enanos Gobierno ya está bien que que venden cuando sufren un poquito es interesante ha tenido sentido común con esta sentencia es muy evidente que el Gobierno tiene menos legitimidad para intentar romper la inmersión lingüística

Voz 1715 07:38 la que ver en qué medida esta sentencia del Constitucional sí

Voz 13 07:41 sirve de excusa o

Voz 1715 07:44 en todo para que el Gobierno dé marcha atrás en lo que de momento sigue siendo un globo sonda aquello de La Casilla la preinscripción el español los alumnos en Cataluña etcétera etcétera El juez Llarena ha dejado en libertad sin medidas cautelares tanto Artur Mas como la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia el ex presidente más asegura que le recomendó que no impulsora la declaración unilateral la doy a la que por cierto como todos los demás también le ha dado un valor meramente simbólico todo asegura que también les recomendó a Puigdemont que convocar

Voz 0689 08:15 las aperturas el ex presidente ha negado haber formado parte de ningún comité estratégico del proceso en el que la Guardia Civil basa buena parte de sus acusaciones el referéndum de hecho tenía por objetivo constituir una República en Cataluña la declaración unilateral de independencia sin embargo fue algo simbólico ha explicado que no

Voz 4 08:30 son comité estratégico dicho del derecho y del revés el referéndum fue algo real la declaración de dependencia tenía más un carácter parlamentarios simbólico lo explican así

Voz 0689 08:39 añadiendo que él era más partidario de convocar elecciones que de la declaración de independencia Artur Mas ha quedado en libertad igual que Neus Lloveras expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia

Voz 1715 08:48 qué definitivamente Anna Gabriel la ex diputada de la CUP ha decidido jugarse a Suiza no va a comparecer ante el juez del Supremo se va a quedar en ese país hoy

Voz 14 08:56 así lo anunciaba primero de la mañana en declaraciones primero periódico después en una televisión no es necesario que vaya ante el juez yo no he cometido un delito de rebelión creo que es necesario que siga aquí para denunciarlo aunque sea duro porque esta no es una decisión que se tome alegremente porque tengo una familia porque tengo que irme de mi país no es algo que te llena de gozo

Voz 1715 09:18 el presidente del Parlament si de intentando estirar los plazos para evitar meterse en líos hoy ha dejado pendiente de un informe de los letrados de la Cámara la reforma de la Ley de Presidencia que impulso para Cataluña Barcelona Pablo Tallón

Voz 0689 09:31 los republicanos se salen con la suya hay ganan por lo menos una semana a la espera de que los servicios jurídicos digan si la simple admisión a trámite de esta iniciativa supone desobedecer la última interlocutoria del Constitucional a Jones para Cataluña no le ha quedado más remedio que pedir también este informe aunque la diputada Gemma James deja claro que su primera opción hubiera sido admitir la tramitación creemos que no hay ninguna

Voz 15 09:51 a dificulta formal ni legal para que se tenga que solicitar un informe a los letrados el Parlamento

Voz 1715 09:59 hoy Torrent no ha fijado fecha para convocar el

Voz 0689 10:01 de lo que pidió Ciutadans para intentar desbloquear la situación y esto ha llevado al PSC a pedir amparo al Constitucional y al partido naranja anunciar que hará lo mismo si al president no rectifica segundos cuentan fuentes de los partidos independentistas tu intención es que esta sesión pueda celebrarse a finales de la semana que viene

Voz 16 10:21 que ha sido desconectada si te has puesto alarma qué tal muy contenta que lo mejor es que la puede desconectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto según me mudé

Voz 17 10:35 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 18 10:44 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza ten toman sido Ömer porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta Tu farmacéutico dietista Un reto

Voz 1715 10:56 bof

Voz 0689 10:58 eh un recibo dividido entre doce es menor recibo

Voz 19 11:01 con Lady V a plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informativo

Voz 20 11:11 BBVA devino vea creando oportunidades

Voz 1715 11:16 a día de Observatorio en la SER esta nueva entrega confirma el ascenso del ciudadano los que se queda poco más de dos puntos del PP los populares obtendrían un veinticuatro y medio por ciento de los votos ciudadanos un veintidós con uno el PSOE en XXI con tres y podemos un dieciséis con seis encuesta recoge además algo en fin algo bastante obvio una descripción pura de la realidad la mayoría de los españoles considera que hombres y mujeres deberían tener los mismos derechos pero no los tienen it la mayoría también cree que se va a ser un camino difícil TUI el Congreso ha debatido la proposición de ley presentada por Podemos con medidas para avanzar en la igualdad laboral y retributiva entre hombres y mujeres debate esta misma tarde el que ha estado pendiente Mariela la oido

Voz 0259 11:57 todos los grupos parlamentarios excepto el PP van a apoyar la tramitación de la ley de Podemos que entre otras medidas obliga a las empresas a publicar los salarios complementos y pluses de sus trabajadores establece multas de hasta doscientos mil euros promueve en los permisos de paternidad iguales intransferibles la bancada azul del Gobierno estuvo completamente vacía durante el debate contra la discriminación salarial ni siquiera las ministras de Igualdad o de empleo escucharon que las mujeres cobran al año seis mil euros menos que los hombres que trabajan cincuenta y cuatro días gratis y que la brecha salarial genera cuarenta y dos mil millones de euros de beneficios a la patronal

Voz 1715 12:34 sí tenía ganas el bigotes de mostrarse en plenitud en el Congreso Álvaro Pérez ha comparecido en la comisión que investiga la financiación del PP allí sea dedicado sobre todo a señalar a todos aquellos políticos empresarios que en su opinión se están yendo de rositas mensajes Campos no

Voz 1552 12:50 están todos los que son en Gürtel decía el bigotes y hoy ha dado nombres ha puesto a diputados del PP como Vera o Matarí al mismo nivel que otros encausados como Sepúlveda también recibieron viajes y coches y nunca tuvieron que declarar además ha lamentado que no estén ante el juez algunos donantes de los papeles de Bárcenas como el marido de Cospedal para él

Voz 5 13:09 yo no veo justicia igual para todos entre otras cosas porque el cuñado del Rey está en Ginebra paseándose alrededor del lago con sus hijos está condenado igual que yo no hay sentencia firme pero yo estoy en Valdemoro y él está Ginebra el Dolor la bilis siete va por un lado Sete desparrama que privilegio tiene el señor López del Hierro para no figurar en ningún sitio

Voz 1552 13:29 López del Hierro figura como donante de ciento catorce mil euros a la caja

Voz 1715 13:33 del PP la policía ha detenido en Francia en una operación conjunta entre la Gendarmería francesa los Mossos y la Guardia Civil a tres personas por su presunta relación con los atentados de Barcelona y Cambrils de los que se acaban de cumplir seis meses si los arrestados son tres hombres que según los investigadores tenían contactos directos con algunos de los terroristas implicados en aquellos

Voz 1 13:54 atentados Juan Ignacio Zoido ministro de Interior las detenciones se han producido como consecuencia de las investigaciones que se han llevado a cabo por un equipo conjunto de investigación de la Dirección General de seguridad interior de la policía francesa la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra y no podemos nación de la que

Voz 2 14:28 porque nosotros no

Voz 1715 14:28 a dejar aquí pero sólo de momento empieza ahora Carrusel deportivo pero en Hora Veinticinco red tomamos el pulso a la información y aportamos el análisis ella tertulia a partir de las diez a partir de las diez de la noche a través de la onda media de la página web de la Cadena SER Cadena Ser punto com de la aplicación móvil de la Cadena SER a las once menos cuarto cuando termine el cargos el nos incorporamos además a la frecuencia modulada la forma encontrarnos ocho cuarto