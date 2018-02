Hora 25 (21/02/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco

Voz 0194 00:08 pues la suelo once menos cuarto de la noche diez menos cuarto en Canarias se incorporan ahora veinticinco los oyentes de Carrusel nosotros hemos empezado el programa a las diez de la noche a través de Onda Media las aplicaciones e Internet con lo cual ya hemos hablado y hemos analizado muchas de las cuestiones de actualidad de hoy nos quedan todavía algunas para analizar

Voz 0032 00:25 a contar pero que vamos a hacer Aitor es un resumen de lo que hemos contado hasta ahora hay algunos titulares de lo que nos queda por contagioso es precisamente empiezo si te parece con un aperitivo de lo que vamos a escuchar y sobre todo a analizar a partir de ahora en Hora veinticinco las razones y las excusas que esgrime el PP para no apoyar la huelga por la igualdad convocada para el ocho de marzo una convocatoria me dicen elitista e insolidaria y que amenaza el modelo de sociedad occidental voces de Hernando Tejerina De Cospedal

Voz 2 00:49 me parece que las mujeres españolas no están precisamente para perder una parte de su salario y manera de trabajar

Voz 3 00:56 sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 1445 01:04 pero no le veo la trascendencia o la relevancia para en las mujeres

Voz 0032 01:08 PSOE y PP rechazan esta argumentario critican precisamente que el Gobierno no haga nada para abordar la cuestión la comisión organizadora simplemente alucina

Voz 4 01:16 niega todas las acusaciones sobre Cataluña

Voz 0032 01:18 como estaba previsto la ex diputada de la CUP Anna Gabriel nos ha presentado su cita con el Supremo y el juez Pablo Llarena se ha limitado a poner en marcha el protocolo habitual en estos casos activar la búsqueda y captura en territorio español Anna Gabriel ha pasado hoy por TV3 una en resumen aviso que su intención es demostrar y denunciar que es una persecución política una de las polémicas del día ha sido la retirada de la feria Arco de la obra de Santiago Sierra una serie de en cuatro fotografías en blanco y negro titulada presos políticos en la España contemporánea entre las caras que aparecían están los Giorgios yunquera son los titiriteros detenidos en Madrid la decisión ha sido de Ifema y esto es lo que decía el secretario de Estado de la cultura Fernando Benzo

Voz 5 02:02 los artistas tienen derecho a decir lo que quieran yo soy muy partidario y lo he dicho en muchos otros temas de la libertad vínculos de la cultura lo que está diciendo es que a partir de esa libertad una galería de arte puede tomar la decisión que quiera sobre sus obras y me estoy contenta o no con lo que expresan

Voz 0032 02:15 es un acto de censura asegura el artista y el Ayuntamiento de Madrid que forma parte de la dirección de Ifema no está de acuerdo con la decisión de descolgar la obra pero no logra forzar su reposición porque la Cámara de Cuentas ni la Comunidad de Madrid le dan su apoyo mientras tanto la obra ya ha sido vendida a un particular por ochenta mil euros in todavía más el ministro de Educación Méndez de Vigo ha admitido la evidencia ha reconocido que el Gobierno no puede modificar el modelo educativo catalán que recogen leyes como el Estatuto de Cataluña respondía a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Joan Mena

Voz 1 02:45 señoría su pregunta excarcelación revela un profundo desconocimiento del Estado de derecho

Voz 6 02:50 ni este Gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de ninguna comunidad autónoma con el cine

Voz 0032 02:57 un último apunte que nos lleva al exterior Naciones Unidas acredita la muerte de trescientos cuarenta y seis civiles desde el pasado cuatro de febrero en el asedio del Ejército sirio en la región de Guta al este de Damasco hablan también de ochocientos setenta y ocho heridos por los continuos bombardeos sobre áreas residenciales el secretario general de la ONU Antonio Guterres ha pedido la suspensión de los ataques sobre la zona

Voz 0882 03:19 el suma y hondos hago una llamada a todos los involucrados que se suspendan de modo inmediato dos todas las acciones bélicas en el este debuta y que se permita que la ayuda humanitaria llegue a todos los que la necesitamos esta es una tragedia humana que está ocurriendo frente a nuestros ojos y no creo que debamos dejar que las cosas discurran de este modo horroroso things go go on Earth Nîmes

Voz 7 03:41 indies Prendes web

Voz 1 05:46 Hora veinticinco Ángels Barceló diez y cincuenta y uno en Canal

Voz 12 05:58 Arias con Nacho Corredor con Javier de Lucas y con Cristina de la Hoz desde las diez de la noche a saben hora25 ya es demasiado noten lo que siempre pasa lo mismo cuando hay fútbol estamos emitiendo hora25 por Onda Media aplicaciones e Internet ahora ya con todos los oyentes incorporados hasta ahora hemos hablado de la situación en Cataluña la hemos analizado hemos hablado de la

Voz 0194 06:16 polémica decisión de arco de retirar

Voz 12 06:18 la instalación de un artista que hacía referencia

Voz 0194 06:21 a presos políticos vamos a entrar en otro de los asuntos polémicos el día porque que el PP no iba a apoyar la huelga por la igualdad convocada para el ocho de marzo bueno estaba claro no pero falta ver en qué basaba su argumentación como explicaba la sociedad y a sus votantes porque no quiere defender la igualdad entre hombres y mujeres hoy Génova ha distribuido un argumentario a sus dirigentes cuyo contenido es cuanto menos preocupante el PP ve la convocatoria como un ataque al Gobierno considera la movilización elitista e insolidaria ICREA entre otras cosas que pretende romper el modelo de sociedad occidental María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 06:55 esa es Ángels buenas noches el PP no apoya la huelga de mujeres del día ocho de marzo en Génova

Voz 0436 07:00 lideran que promueve el enfrentamiento entre mujeres

Voz 1461 07:03 hombre es que es elitista e insolidaria como ha resaltado creen que con esta convocatoria Se rompe nuestro modelo de sociedad occidental y les parece una frivolidad e irresponsabilidad hablar de violencia de género después del pacto de Estado que se cerró el año pasado entre todas las fuerzas políticas estas son las razones que esgrimen en la dirección nacional conservadora donde han elaborado un argumentario para distribuirlo entre todos sus cargos los populares piensan que es mejor celebrar esta fecha presentando mociones por los ayuntamientos de España en las que semana comprometer a eliminar barreras y creando empleo impulsando la promoción en el ámbito laboral buscando reducir la brecha salarial y la de las pensiones promesas buenas intenciones que al final chocan de frente contra un gobierno en el que reina la parálisis además en este documento interno el PP pide que no haya absurdos debates gramaticales como el de las portavoces porque a su juicio son campañas que sólo intoxicar generan discrepancias y aprovechan para atacar al PSOE así por un lado critican a Susana Díaz se preguntan si secundará la huelga teniendo en cuenta que Andalucía registra la mayor tasa de paro femenino y por otros siete años después de que los socialistas abandonaran el Ejecutivo el partido de Rajoy vuelve a la herencia recibida denunciando el gran número de mujeres que perdieron su puesto de trabajo durante aquella época

Voz 0194 08:14 para una de las primeras en ponerle voz a estas razones ha sido la ministra de Agricultura y Medio Ambiente Isabel García Tejerina que en los pasillos del Congreso ha defendido la labor del Gobierno en la lucha contra la brecha salarial no sólo no está a favor de la huelga sino que propone precisamente lo contrario

Voz 3 08:28 trabajamos para cerrar la brecha salarial es verdad que no hemos alcanzado el objetivo

Voz 7 08:33 último tiene que no haberla pero hoy

Voz 3 08:36 por eso también es una noticia positiva irse a mí me pregunta

Voz 2 08:39 era sería una huelga

Voz 3 08:42 a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 0194 08:48 bueno antes en una entrevista en Onda Cero la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal tampoco ha sido tan contundente como el argumentario pero ha puesto en duda la efectividad de la protesta del día ocho

Voz 1445 08:58 pues mire nosotros no estamos de acuerdo con esa huelga por muchos motivos en primer lugar porque yo creo que las huelgas para defender o una huelga para defender la igualdad entre hombres y mujeres hombre eh yo desde mi punto de vista deberíamos hacerla si se hace hombres y mujeres en segundo lugar porque tampoco todas las mujeres tienen la libertad de ir a hacer una huelga puede ser un eh un acontecimiento un gesto quizá de impacto pero no le veo la trascendencia o la relevancia para las mujeres para las mujeres no para posicionamientos ideológicos

Voz 0194 09:33 en todavía más el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando suma más excusas dice que las mujeres no están no estamos para perder parte del salario

Voz 1150 09:41 yo no estoy por la huelga general el abuela genera lo único

Voz 2 09:44 qué haces hacer perder mucho dinero a mucha gente en un día de trabajo que provoca que los autónomos no habrán Se sus negocios que la gente no vaya a trabajar pero tardó pierdan parte de su salario yo me parece no a mi me parece que las mujeres españolas no están precisamente para perder una parte de su salario y luego

Voz 0194 10:09 cómo está la oposición el PSOE apoya la convocatoria de el argumentario del PP una muestra más de su propio elitismo Margarita Robles es la portavoz en el Congreso es una manifestación más de que el partido

Voz 13 10:19 hablar sí que es absolutamente elitista que no es consciente de la situación de las mujeres en este país nosotros entendemos que esa huelga es una manera de visibilizar la situación de absoluta desigualdad en la que viven las mujeres españolas por tanto el criticar esa huelga Yell el no tomar medidas para que la mujer pueda tener una integración absoluta como debería ser me parece que una vez más demuestra que el señor Rajoy ni gobierna y lo que es peor tiene absolutamente abandonadas a más de la mitad de la población de este país que son las mujeres

Voz 0194 10:51 la misma línea Pablo Iglesias de Podemos pide más sensibilidad al Gobierno y le critica también por no hacer nada para solucionar el problema

Voz 14 10:58 las mujeres lo tienen todo más difícil y la desigualdad retributiva la brecha retributiva es un verdadero escándalo en nuestro país que personas que trabajan las mismas horas estén cobrando menos por el hecho de ser mujeres y en ese sentido la huelga es un ejemplo de dignidad creo que este Gobierno debería ser un poco más sensible respecto de una realidad que por desgracia no ha sabido corregir el Gobierno y de la que es responsable

Voz 0194 11:22 las organizaciones convocantes de la protesta que han mostrado su extrañeza por este argumentario del Partido Popular y para demostrar que no es algo excluyente invitan a las mujeres del PP a que acudan a sus asambleas Marielo han ido Sort

Voz 0259 11:33 vendidas están en la comisión ocho m de la huelga feminista con esta beligerancia del PP le recuerdan que no es una movilización contra el Gobierno sino un paro internacionales setenta países para reclamar medidas contra la desigualdad y la discriminación que sufre la mujer ni elitistas ni irresponsables dice Henar Sastre

Voz 15 11:52 somos irresponsables porque estamos exigiendo que el pacto de Estado contra la violencia se cumpla porque pedimos que no nos violen por la calle porque no sobran trabajos pero nos faltan empleos dignos son muy irresponsables porque pedimos una ley de igualdad salarial

Voz 0259 12:10 es un insulto añaden los sindicatos mayoritarios que han convocado paros parciales de dos horas el ocho de marzo Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT y Unai Sordo responsable de Comisiones Obreras

Voz 0194 12:21 lo que sí que me parece inaceptable es que las mujeres tengamos que

Voz 16 12:24 pedir perdón por haber recuperado según ellos en estos últimos cien años montón de derechos que no nos equiparaban a los hombres

Voz 7 12:31 no es de recibo considerar una élite a las personas que se levantan todas las mañanas para trabajar en este país

Voz 0194 12:37 ambos consideran inadmisible el argumentario y piden al PP que lo retire elitista Age insolidaria Cristina qué te parece el argumentario del partido

Voz 0436 12:45 yo me he leído hecho una información del no comparto muchas de sus afirmaciones pero por qué esta más acabamos de decir que vuelvan a colgar poco menos que la obra de Arco que sea lógico ya estamos pidiendo que el Partido Popular retire su su manifiesto su argumentario el hombre que lo

Voz 0032 13:00 el no estamos aquí para analizarlo yo no pido claro retire haya ellos si definitorias convocantes Vales autor retire yo estoy aquí para para para para hablar de él

Voz 0436 13:10 convocantes de las movilizaciones de la huelga general del ocho EM no que lo retiren no vamos a ver el Partido Popular tiene derecho argumentario algunas cosas es verdad bastante curiosas como el sexo de la letra pero yo creo que esa complicado demasiado yo creo que tenía una defensa mucho más directa lo que es la la la huelga del ocho de mayo porque aunque hemos escuchado los sindicatos no olvidemos una cosa los sindicatos no han convocado la huelga tampoco gran de dos horas la han convocado paros de dos horas en cada uno de los turnos laborales porque lo de la huelga general tampoco lo veían el PSOE esa unido a los paros que proponen los sindicatos no son ni tampoco el abuelo la General es decir al final la huelga general yo creo que podemos sí que se ha adherido pero la huelga general como tal tampoco lo apoya el PSOE tampoco lo apoya no sólo el PP la que el PP no es partidario lógicamente el PP es el partido del Gobierno el partido en el Gobierno va a apoyar en ningún caso una huelga general usted aunque no es que yo creo que ahí sale del oro de Cairo

Voz 0194 14:06 Cristina que eso no es una huelga contra el Gobierno

Voz 0436 14:09 es que yo creo que tampoco una huelga de género porqués Belda que puestos a leer documentos originales cuando tuvo bulés lo la el el el documento de convocatoria te empiezan a hablar de de la sociedad hetero normativa capitalista letrero patriarcado yo creo que esta es una huelga también departe no creo que sea una huelga de las mujeres yo creo que también es una huelga de parte por eso hoy una parte de la izquierda que si la apoya hay otra que tampoco se siente plenamente identificada con ella empezando por los propios sindicatos

Voz 1622 14:35 sí

Voz 0436 14:36 es decir yo creo que es una huelga de una izquierda a la izquierda del PSOE y entiendo que en ese sentido tú puede secundarla o no sencillamente decir bueno es que yo no me siento representada por la

Voz 0194 14:48 eso eso como todas las huelgas que puede secundarla o no

Voz 0436 14:51 claro pero pero el Gobierno hable de una huelga

Voz 17 14:53 es el de una huelga Eli als

Voz 0436 14:56 a ver qué dicen que no se adapta a la realidad de muchas mujeres se supone que están llamadas a la huelga

Voz 1150 15:00 no sólo en las que trabajan a la huelga entre comillas

Voz 0436 15:02 es un aquellas mujeres que también desarrollan tareas de de de cuidado de enfermos de sus hijos para decir no no no hagáis nada porque se paralizaría el planeta y es verdad que se paralizaría pero bueno que te quiero decir que se puede argumentar que estas en contra de esa huelga general de una manera mucho más directa

Voz 0194 15:19 hoy no de tampoco complicando te demasiado

Voz 0436 15:21 en lo que es elitista y que es insolidaria hombre llamar sólo a las mujeres a la huelga a mí también me llama la atención

Voz 0194 15:27 ni do do dos previas

Voz 1622 15:29 a la huelga japonesa es una leyenda urbana tal y como se plantea la huelga japonesa no es trabajar mucho

Voz 0194 15:35 lo dije porque si no lo digo por las declaraciones de

Voz 1622 15:37 hija Irina a la huelga japonesa consisten no prestar atención a lo que se hace en el trabajo y provocar desajustes en la producción industrial e lo digo porque

Voz 0436 15:46 imagino ambos japonesa el que el bordo

Voz 1622 15:49 la post verdad eh no puede no puede no puede invadir unos no y luego me otra previa ahí es que me llama la atención cuando Cospedal dice que que que hay que hay que hay mujeres que no se pueden permitir ir a la huelga yo no sé si si María Dolores de Cospedal cree que las jornadas de ocho horas se consiguieron porque había una serie de trabajadores que podían permitirse no ir a trabajar y hacer una serie de reivindicaciones no el Foro Económico como mundial señala en su en su índice de brecha global de género como ninguno de los países mejor posicionados a en cuanto igualdad de género forma parte del G20 no ninguna de las mejores economías del mundo

Voz 0873 16:24 el lidera la igualdad de género

Voz 1622 16:28 algo que llama la atención también porque el propio Foro Económico Mundial lo que señales que la desigualdad de género no sólo es una injusticia desde una perspectiva ética o ideológica sino que desde la perspectiva económica tiene efectos no ellos calculan que anualmente Europa pierde tres billones de euros como consecuencia precisamente de la desigualdad de género por cierto España ocupa el número veintinueve en este en este índice ya perdido en los últimos cuatro años cuatro cuatro puestos para que haya igualdad pero ya no haga falta reivindicar nada el Gobierno podría aumentar la Inma Versión en la escuela infantil de cero tres años y facilitar así que las mujeres por el hecho de ser mujeres no deban renunciar a su carrera profesional para que haya igualdad de género y no a falta reivindicar nada el Gobierno podría impulsar una legislación que obligar a los padres acogerse sido si la baja por paternidad sino hacer asumir sólo los costes de ser madres a las a las mujeres para que haya igualdad de género y no haga falta reivindicar nada el Gobierno podría impulsar una legislación que impusiera que los consejos de administración de empresas cotizadas hubieron mínimo de mujeres y crear así referentes femeninos que es lo que contribuye a que la sociedad no sea machista para que haya igualdad de género en definitivo el Gobierno podría impulsar una serie de medidas que ningún una de ellas es impulsar mociones que tienen un carácter simbólico tanto como la declaración unilateral de independencia del veintisiete de octubre que no sirven para nada lo que me llama la atención es que de alguna manera intente ridiculizar una cosa que conecta por cierto con algo que dijo el propio presidente del Gobierno hace unas semanas que es oiga no nos vamos a meter en eso no monje que que problemas que el PSC

Voz 0436 18:03 desde este el precedentes este precedente

Voz 0194 18:06 quién son los escaños ayer del Gobierno cuando en el Congreso de los Diputados está debatiendo y el tema de la de la brecha salarial no sólo vacío no sé los que estuviera vacíos que ni siquiera la ministra a la que le tocaba estaba sentada en su escaño Javier

Voz 0873 18:21 bueno yo creo que es es discutible lo habéis dicho antes Cristina y tú sí era estratégicamente mejor un paro de dos horas y que no una huelga general entendía en ese sentido creo que es un error llamar a la huelga sólo a las mujeres es mi opinión porque creo que precisamente lo que hay que visibilizar es que éste es es una causa en la que hombres y mujeres tenemos que compartir aunque naturalmente es una causa por la igualdad de las mujeres pero es una causa en la que los hombres tenemos que compartir y los hombres podemos debemos hacer ese paro o la hago belga es es una discusión en la que no voy a entrar ya habéis habla el lo único que me he fijado aparte lo que ha señalado Nacho que que me pareció muy acertado en lo que Messi Joves que ellos que estoy de acuerdo con algo del argumentario y es que el argumentario particular Pilar dice que rompe nuestro modelo de sociedad occidental sí yo creo que es verdad rompe su modelo occidental y es verdad también en un segundo sentido Si algo tiene de bueno la sociedad occidental históricamente hablando es que se ha hecho a base de rupturas con su propia tradición Ci yo creo que la causa digamos de fondo eh hay que que que está más allá del hecho importantísimo de que por ejemplo las mujeres pierden el trece por ciento Un que pierden más de una hora de sueldo al día la brecha salarial la causa de fondo es que hay un problema de trato a las mujeres en condiciones de su discriminación qué tiene que tiene mucho que ver ahí yo opino distinto de Cristina tiene mucho que ver con un modelo de capitalismo de mercado la precarización de las personas su modelo que por ejemplo sigue manteniendo la objetó realización de buena parte de las mujeres como instrumento sexual que eso está perfectamente incorporado al mecanismo de de mercado ya el modo de tratar la imagen de las mujeres no es seguramente lo único ni lo más grave para mí me parece gravísimo Icon eso y que romper del mismo modo que rompieron con con con la con con el modelo de sociedad occidental que según Aristóteles incluía que la mujer fuera poco más que el buey para el arado casi citando textualmente de un párrafo de la de la política pues lo mismo que rompió Mary Wilson Kraft cuando escribió la reivindicación de los derechos de las mujeres y le contestó un animal diciendo que era como reivindicar los derechos de los brutos son dos obras de texto e literales cuyos títulos acaba de mencionar lo mismo que rompió el impide Bush cuando dijo que no había una declaración de los derechos de la mujer en la delegación de del hombre de los derechos del hombre el ciudadano lo mismo que rompió con la sociedad occidental allí estaban escandaliza Estados lo buena parte de de los diputados y prohombres españoles cuando Clara Campoamor hacía sus sus discursos pues claro

Voz 0194 21:45 que sí que tenemos que romper con algún

Voz 0873 21:48 las cosas del modelo que yo creo que es desgraciadamente su modelo de una parte no creo que de todo afortunadamente el Partido Popular y sí por supuesto yo estoy por romper ese modelo

Voz 0194 22:02 claro que como te estaba respondiendo anti pensaba que quería es decir alguna cosa más dejadme que cuenta una cosa relacionada con esto porque es muy curioso y después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado de que dicen los miembros del Partido Popular que no habéis cuenta nada de los Rafa Hernando diciendo que las mujeres no estamos como para perder nuestro salario bueno ya decidiremos nosotros lo que estamos lo que estamos dispuestas a perder o no porque hay una cuestión que es que estas posturas no han calado del todo dentro del partido nos vamos a parar en el gesto del presidente de la Diputación de Ourense de José Manuel Baltar del Partido Popular que apoya la huelga

Voz 17 22:36 ministra ya verán redacción en Galicia Ricardo

Voz 0194 22:39 sigue buenas noches buenas noches el presidente de la Diputación

Voz 1817 22:41 de Ourense José Manuel Baltar apoya la huelga feminista porque es una llamada de atención sobre la desigualdad y la invisibilidad que históricamente sufre las mujeres así se recoge en la declaración pactada con los grupos de la oposición en la que se exige el estricto cumplimiento del pacto de Estado sobre violencia de género Baltar se desmarca así de la dirección del Partido Popular hoy mismo el PP de Galicia votaba en contra de una declaración de apoyo del Parlamento hasta huelga Paula Prado es la viceportavoz

Voz 18 23:05 del Grupo Parlamentario Popular no podemos respaldar a Zola convocada por los siguientes motivos primero en una falta que apuesta por el enfrentamiento entre mujeres comes era una soga elitista e insolidaria es una Folgar irresponsable Forqué una frivolidad de una irresponsabilidad de trasladar a un sedal a violencia de género

Voz 1817 23:25 Baltar se desmarca y llama a todos los trabajadores de la Diputación a secundar los paros parciales convocados el próximo ocho de

Voz 0194 23:31 pues venga vamos con otro asunto porque todavía de la política hoy Ciudadanos ha cerrado la ronda de contactos en su intento por abrir el debate sobre una reforma electoral y lo ha hecho con el Partido Popular en plena escalada de aparente tensión entre los dos partidos y la verdad es que ha sido un encuentro que sólo ha servido para hacer más evidente todavía este distanciamiento Óscar García buenas noches

Voz 1645 23:51 tal buenas noches en reunión triste desoladora políticamente ha sido para ciudadanos reunión sin propuestas claras y sin contenido ha sido para el PP los otros dos partidos han escenificado una vez más su distanciamiento esta tarde aquí en el Congreso de los Diputados no hay acuerdo en lo nuclear de la reforma electoral para ciudadanos mejorar el sistema de la proporcionalidad de los votos y los escaños el PP ha llevado un documento proponiendo que los ayuntamientos gane la lista más votada en caso de casi empate que haya una segunda vuelta a dos una propuesta que por cierto ya se propuso en dos mil quince para evitar como dijo entonces el PP los pactos entre perdedores así que nada de acercamiento sino escuchen a Juan Carlos Girauta ya Rafa Hernando portavoces parlamentarios de Ciudadanos de PP

Voz 19 24:38 pero al Partido Popular encasillado a la defensiva en una deriva muy extraña de incumplimientos con aquellos que en su día votamos a favor de la investidura de Mariano Rajoy a cambio

Voz 2 24:53 ciento cincuenta condiciones lo siento mucho yo ya vengo regenerado de casa dormirme regenerar unas mucho tiempo todos los días salgo regenerado a la calle ni Girauta mil ciudadanos me va a dar ninguna lección con el objeto de regenerar BD

Voz 1645 25:12 a pesar de este desencuentro ciudadanos dice que está dispuesto a estudiar el asunto de la segunda vuelta pero en todos los niveles electorales no sólo en los ayuntamientos como propone el PP partido que quiere tramitar este asunto antes de final de año para que dé tiempo a aplicarlo en las elecciones de junio

Voz 0194 25:26 de dos mil diecinueve sin hasta dónde puede llegar esta tirantez entre Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0436 25:33 en principio yo creo que no llegará la sangre al río porque hombre una forma de ruptura de pacto Car una ruptura radical del pacto el hecho de que no haya de que no haya presupuestos que sería la la expresión digamos más más extrema no de esa ruptura de pacto entre ambas fuerzas políticas pues sin duda la legislatura yo creo que por mucho que desde el Gobierno diga bueno que se pueda gobernar ciento cincuenta años no sin sin presupuestos estábamos acostumbrados a que cuando no había presupuestos vienen un gobierno autonómico bueno un gobierno nacional pues había que ir a elecciones no no creo que que a Ciudadanos en estos momentos le conviene de convenga tensar tanto la cuerda como para provocar un adelanto electoral que por otro parte Rajoy podría también decidir en cualquier momento osea que no creo que llegue hasta ese punto pero las relaciones están muy deterioradas yo creo que se seguirán deteriorando lo que no descartó incluso rupturas de gobiernos autonómicos conforme vayamos avanzando en este año

Voz 1622 26:37 año con el telón de fondo de las elecciones locales

Voz 0436 26:40 sí y autonómicas de mayo de dos mil diecinueve sabéis que lo tradicional es que unos meses antes de unas elecciones los los pactos de gobierno y los acuerdos parlamentarios se vayan rompiendo hay precedentes hay precedentes los hemos tenido en el ámbito nacional eran cómico local los pactos se van cumpliendo por casi los partidos se siente lo suficientemente autónomos como para poder hace una campaña no de de de crítica hacia el que ha sido su socio yo creo que eso sí lo podemos experimentar ahora bien en el Gobierno de la nación no creo que acabe en una ruptura total porque el calendario electoral que lo que no conviene a PPN a Ciudadanos a que Ciudadanos vaya en los sondeos pero yo creo que no les conviene todavía

Voz 1622 27:20 por ligar temas y cosas de las que hemos ido hablando en este en esta tertulia esto no se explica sin la crisis institucional de Cataluña con la pugna entre el Partido Popular y Ciudadanos no se explica sin el éxito de Ciudadanos en en Cataluña el bloqueo parlamentario que hay en el Congreso de los Diputados la imposibilidad del Gobierno de España de tirar adelante los presupuestos con el concurso del Partido Nacionalista Vasco no se explica sin la crisis institucional de Cataluña lo que durante mucho tiempo había servido a Mariano Rajoy para no ser cuestionado para que la oposición no tuviera capacidad de conformar una alternativa que era la crisis institucional en Cataluña ahora es precisamente lo que tiene paralizado a las a las instituciones yo me pregunto si si eso le importa mucho entre el Gobierno no yo creo que alguna vez lo hemos comentado que que Rajoy es un conservador en el sentido literal de la de de la palabra no me hacía mucha gracia cuando al inicio de la legislatura ciudadanos decía no hemos pactado ciento cincuenta medidas van a tener que aprobar leyes con nuestra ayuda por que puedan querer aprobar leyes soy yo creo que uno de los problemas a los que se enfrenta al Partido Popular es ideológico que no tienen ideología que no tienen proyecto por tanto con este razonamiento la voluntad del Partido Popular la voluntad al Gobierno de España no es aprobar leyes es ocupar los espacios de poder de poder al final yo no sé qué va a pasar si va a haber legislatura o no va a haber legislaturas si haber elecciones o no haber elecciones lo que sí que se puede afirmar es que la legislatura en cualquier caso no va a tener ningún tipo de actividad legislativa una completamente absolutamente la cual cosa demuestra todavía más que toda aquella campaña que hubo en el año dieciséis para que hubiera un gobierno si tenía un recorrido limitado porque lo que se demuestra una vez más es la incapacidad del Partido Popular detener de tejer alianzas con sus aliados naturales hablamos de Cataluña del PNV de Ciudadanos de cómo todo tiene que ver con Cataluña hoy si la crisis institucional de Cataluña el PDeCAT estaría participando de la gobernabilidad de España hoy el Partido Popular tiene en fin una serie de aliados ideológicos en el Congreso de los Diputados que le podrían ayudar en el desarrollo de un proyecto político sobretodo económico político habría más diferencias pero desde luego sí económico como si eso no ocurre es por la acción omisión de decisiones el Partido Popular pero yo creo que

Voz 0436 29:41 a diferencia fundamental muy rápido antes de cable Javier de que a diferencia del anterior año en el que ni siquiera se presentaban propuestas proyectos de ley yo creo que esta vez la intención es aunque no lo saquemos adelante perdamos el miedo a perder y que de esta forma también forzó hemos a que se retrate o ciudadanos o el PSOE o el PNV es decir que ha habido ha habido un erial legislativo yo creo que lo que sí va a cambiar en los próximos meses es que por lo menos van a ir llegando proyectos de ley al Parlamento aunque luego no salgan adelante

Voz 1622 30:12 pero por por matizar eh creo que la coincide debe haber actividad legislativa pero a ver proposiciones de ley es decir va a haber proyectos de iniciativa de la oposición de la oposición en contra del Gobierno iba a ser ciudadanos que ha estado bloqueando que que trascendieran iniciativas de la oposición quién precisamente para arrinconar al Partido Popular va va a favor de de

Voz 0436 30:32 la lesión permanente revisable ley mordaza que fueron dos iniciativas del PNUD ciudadanos ya votó a favor de su tramitación Javier

Voz 0873 30:42 si yo no estoy de acuerdo con que en cuanto al pronóstico estoy de acuerdo con Nacho en que esta es una legislatura muerta creo que lo más interesante es visibilizar que que ayuda a visibilizar en qué medida es falso el discurso fundamental de el del Gobierno el señor Rajoy y al Partido Popular y es que no son gobierno con política de Estado y el Estado no es no es lo que les guía Hinault tienen capacidad de realizar una política de Estado y de la la bandera con la que ocultan política de Estado es no es política de Estados en una política de EFE un rey un recurso electoralista partidista y lo último que es lo que no estoy totalmente seguro quizá tengáis razón vosotros yo no estoy seguro que esa parálisis legislativa vaya a propiciar propuestas realmente convincentes Hinault mar bien por propuestas efectistas la medida en que en esto tengo cierta cierta duda sobre la bondad de las propia puestas desde la oposición en la medida en que son propuestas de coste cero es decir saben que que no va a costar nada y que lo que valen es para retratar para poner de manifiesto lo que no hace el Partido Popular yo no digo que eso no sirva para nada en cuanto que esas propuestas no señal en problemas señal en vías de actuación pero se van a quedar en nada no van a prosperar en leyes yo creo que la que lo mejor para todos sería tratar de encontrar de un fin a esta legislatura pero estoy de acuerdo con Cristina en que ese no es el progreso teléfono estilismo en es uno

Voz 0436 32:35 tiene por parte del Gobierno por parte de la oposición también eh

Voz 0194 32:37 ese sí ha hecho mucho el visto refería se refería precisamente a la oposición más en un juego de escaramuzas claro porque todo el mundo está trabajando pensando en las próximas elecciones en lugar de estar pensando en lo que tienen que estar pensando que es en la gente

Voz 1 32:55 hora veinticinco

Voz 4 34:50 a través Torres no te siendo muy lejos no vamos a elevar esta música sí vamos a llevarnos un poco convengan mira este es Vivaldi compositor evidentemente cantado por Julia Let Neva Franco FIA Jolie yo creía ahí está un me había hecho mucha gracia descubrirlo con el disco que era el Coro de la Radio Televisión suiza yo he dicho mira qué bien Suiza o te Gabriel podría ir a verlo por ejemplo pero es que lo hizo mal como decía no no no he leído mal pero luego está bien porque es de la del coro de la radiotelevisión visera que es Suiza a vale y entonces ya sólo te has equivocado exactamente o sea que es Suiza suiza vale

Voz 24 35:35 no

Voz 4 35:39 un parte médico que debe de ser cosa de la edad bueno a veces esto parece también la sección obituario parte médico esta vez Sabina ha tenido que suspender dos conciertos en México porque en el hotel de México se mareo se dio un golpe tiene un hematomas en la cara seleccionar un ojo tiene que guardar reposo setenta y dos horas en México que se ponga bien si eso esperemos ir rápido ellas es que en México los conciertos son pequeños que sean por pequeños que sean tienes a mil que además son están enfervorizados encantados un libro cada de llevarme en Kia de alguien que ha tenido que salir de Venezuela un ingeniero informático que se llama Víctor Vegas que es de Barquisimeto de donde que de dónde es en Dudamel ICA publica un libro de cuentos de poemas de reflexiones de todo eso en el que hay objetos como espejos bisagras discos de vinilo teléfonos la naturaleza de las cosas y está publicado por Ediciones Camarena

Voz 1900 36:36 la garganta metálica ahogada en el propio silbido las pantuflas fieles en la paciente espera el tubo del del tráfico deforme ya por tanta acaricia descuidada el cepillo de dientes con los cerdos de puntas aterrorizado frente al inminente ultraje la Guille afilada Sufi feliz por es inapelable Guerra de las cosas exacta

Voz 4 36:59 me he ayer antes del estreno que es el dos de marzo veinte mil personas veinte mil vieron sin rodeos que es la última comedia la última película de Santiago Segura que protagoniza Maribel Verdú

Voz 1 37:12 estoy no sé qué me pasa pasaba estoy haciendo todo lo que se me pasa por la cabeza no puedo parar necesito hablar con alguien

Voz 7 37:24 hace falta más calma total mate por mejoren el dos de marzo de marzo

Voz 4 37:28 Allen apunta haremos vale para acá como eh llevamos un día yo tengo un día sin prejuicios todos estas preparado totalmente bueno pues mira gracias a José Manuel Gómez voy a citar en el diario El Mundo concierto de música en Madrid de bachata eh Rías Víctor Víctor de la República Dominicana que es música popular a chorros si escuchas la voz seguro que te recuerda saca la botella de ron se parece mucho a Juan Luis Guerra no sí pero no es cuándo

Voz 7 38:09 para Ron

Voz 4 38:14 a mitad totalmente bueno voy toman Monroy mientras escucho es vaya a ser que vaya lo haya puesto llaman la composición haya sido no es Víctor Víctor

Voz 1 38:23 lo he sacado desde lo cuidan muy bien miedo me da es mañana corregimos que no hasta mañana

Voz 7 39:11 el dietario

Voz 1150 39:16 con lo que con el artículo ciento cincuenta y cinco no puede cambiar el sistema educativo catalán el Tribunal Constitucional sólo ha dado a entender dándole así de una apuesta equivocada jugar la carta de la cuestión lingüística en la pelea entre PP y Ciudadanos por el título de campeones del patriotismo español es un grave error se que a veces el cuerpo pide cosas que la razón no entiende que en última instancia el interés partidista es lo único que importa es la principal preocupación del PP en este momentos Ciudadanos que amenaza su hegemonía pero entrar ahora en Cataluña con la cuestión de la lengua es una carta perdedora divide a los partidos constitucionalistas y amplía el campo de soberanismo Iceta lo dijo muy claro en la en la que estaba presos políticos de Santiago Sierra cuelgan ahora unas fotos de tomar buf hacen suelo alcanzado ARCO la feria de arte el viejo bipartidismo la defienden PP hizo son los únicos que aprueban una vulneración manifiesta la de la libertad de expresión en qué país estamos dado señales que vienen emitiendo el Gobierno los tribunales no debemos sorprendernos de exhibición de celo censor del director de Ifema Clemente González

Voz 0436 40:22 todo lo ha ordenado la galería Godín

Voz 1150 40:24 los de Arco Carlos Bros una malísima idea dicho oeste desde la impotencia censura para evitar polémicas como ciudades que parecía fueron más libertad artística una quimera otra mala noticia sobre España que ya está dando la vuelta al mundo los efectos colaterales de la cuestión catalana la democracia española son demoledores el PP contra la huelga de mujeres es de un ocho de marzo en recordando una frase de la historia Mari ver en su último libro en lo relativo a silenciar las mujeres la civilización occidental lleva miles de años de práctica

Voz 25 40:58 a uno

Voz 4 41:02 ah

Voz 12 41:05 terminamos aquí a Nacho Corredor Javier de Lucas Cristina de la Hoz buenas noches y buena semana buenas nosotros volveremos han mañana creo que portadoras

Voz 7 41:14 quince Si por todas partes que exculpó al hasta mañana feliz noche

Voz 1 41:37 ahora veinticinco Ángels Barceló

