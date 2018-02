Hora 25 (22/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 qué dirían mañana los bolsillos de los pensionistas que se han manifestado hoy que dirían del argumentario del PP sobre la huelga del ocho de marzo del que ahora reniegan en público o del pudor censor en el que ha caído la dirección de Ifema o de los ropajes de legitimidad con los que se empeñan vestirse Puigdemont y para el que están cosiendo un traje simbólico a medida los dibujos

son las ocho las siete en Canarias



Voz 0194 00:49 hola buenas tardes han tomado las calles de algunas de las principales ciudades miles de pensionistas han hecho crecer hoy la marea con la que piden política y dignidad para suspensiones las de Bilbao y Madrid han sido las protestas más numerosas en la capital miles de manifestantes han tomado la Carrera de San Jerónimo frente al Congreso Rafael Hernando PP Pedro Sánchez PSOE

Voz 3 01:13 creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 4 01:24 ese no hacer nada lo que hace es amenazar con crucificar el sostenimiento la injusticia de muchísimos jubilados y jubiladas en nuestro país

Voz 0194 01:33 por cierto que el PP intentado hoy sacudirse el argumentario de la calle Génova en el que se califica la huelga del próximo ocho de marzo como insolidaria elitista y contraria al modelo de sociedad Fernando Martínez Maíllo es el coordinador del

Voz 5 01:45 respetamos todos los vuelos

Voz 4 01:47 damos todas las huelgas no las compartimos luego la calificación concreta poder usarla que evidentemente no con una manifestación se está más a favor de la igualdad a él parece que no le gusta el argumentario del PP todos los argumentar eso hay que interpretarlos con mucha generosidad

Voz 6 02:29 estamos en los últimos minutos de una negociación absolutamente trascendental para el futuro

Voz 5 02:35 ahí desde el que le da forma a la victoria independiente

Voz 6 02:37 esta del veintiuno de diciembre estamos absolutamente optimistas y creemos que con generosidad por por parte de todos lo vamos a conseguir en los próximas horas lo en los próximos días

Voz 1715 02:48 dice hay algo que podía contribuir más aún al surrealismo en el que se ha instalado una parte de esta crisis ha ocurrido esta tarde en Madrid en Torrejón varios agentes de policía se han acercado el humorista Joaquín Reyes que grababa uno de sus vídeos caracterizado después de Mon

Voz 7 03:01 seis policías eso es lo que han mandado para es lo que ellos tenían pensado para reducir a a Carla te voy yo estaba etiquetado como el presidente en el exilio en Torrejón de bando en el Parque Europa pum vecinos me ha visto y ha dicho

Voz 5 03:18 my back aquí por Joaquín Reyes

Voz 1715 03:21 contra esta tarde en La Ventana noticias de hace apenas unos minutos Oxfam ha decidido suspender durante dos meses perdón Haití ha decidido suspender las actividades de Oxfam en ese país durante dos meses por el escándalo sexual que viene protagonizando la dimisión del número dos de Unicef que deja su cargo acusado de haber tenido comportamientos inapropiados con trabajadoras de Save the Children una entidad en la que fue consejero de pie a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:45 buenas tardes jornada de la Europa League de fútbol a esta hora estamos pendientes de los incidentes provocados en Bilbao por aficionados del Spartak de Moscú que juega a las nueve en San Mamés ante el Athletic desde los alrededores informa Diego González buenas tardes

Voz 8 03:58 hola qué tal saludos ya cierta calma en estos aledaños de mes después de la carga policial que han habido después de la irrupción de los

Voz 0919 04:06 ultras violentos del Spartak de Moscú a

Voz 8 04:09 llegada de sus compatriotas que lo hacían pacíficamente y que han provocado carreras lanzamientos de botellas en lanzamientos de piedras ya altercado con la Policía repito ya hay cierta calma se retoma la normalidad ese grupo deciden aproximadamente ultras paramilitares que han venido a ver el partido no porque no tenían entrada han sido la echados de esta zona de San Mamés perseguidos por la policía y ahora mismo están siendo repito intentando la policía detrás de ellos de meterle se endeuda meterles N de de alguna manera en recaudo para que no perturben nada más ni nada menos a este partido que ya lo ha sido bastante

Voz 0919 04:46 ese partido Athletic Sparta que es a las nueve tenemos dos el juego al descanso en el Metropolitano el Atlético de Madrid le gana uno cero al Copenhague eliminatoria completamente resuelta el Atlético ya ganó uno cuatro en la ida y en Villarreal al descanso Villarreal cero Olympique de Lyon cero recordemos que los franceses ganaron tres uno en la ida a las nueve también comienza en Salzburgo en Salzburgo Real Sociedad con empate a dos en el partido de

Voz 0194 05:07 ni el tiempo llegó el frío que se anunciaba Jordi Carbó buenas tardes

Voz 1715 05:11 buenas tardes la próxima noche va a ser de las más frías de este invierno heladas fuertes mañana a primeras horas en la ibérica en los Pirineos mínimas alrededor de los diez grados bajo cero pero las heladas se extenderán por todo el interior llegarán incluso al interior de la isla de Mallorca When puntos costeros del Mediterráneo especialmente en Cataluña cerca de donde desembocan Ríos al igual que en el Cantábrico y después facer mucho sol pero con temperaturas que se mantendrán bajas máximas parecidas a las de hoy sólo se pasará de los quince grados durante la tarde en Extremadura Andalucía y Canal

Voz 0919 05:41 en las próximas horas algunos chubascos en la mitad

Voz 1715 05:44 de Cataluña cota de nieve cuatrocientos metros mañana algunos más aislados en el Mediterráneo a la espera de que el fin de semana se vaya complicando en Canarias donde el domingo las tormentas pueden descargar con mucha intensidad

Voz 0194 05:55 empieza hora25 pero en la segunda hora de pro

Voz 1715 05:58 por una parte lo vamos a dedicar a rendir homenaje a Forges ya saben han muerto hoy tenía setenta y seis años desde hace más de cincuenta años de dibujos Nos vamos a acercar a la capilla ardiente por la que a lo largo del día han ido pasando amigos compañeros de profesión lectores gente dirá bah ahí están Marta

Voz 1513 06:13 a familiares amigos y compañeros de profesión el mundo de la política y la cultura han despide a Forges un ser humano imprescindible en decía Miguel Ríos un testigo lúcido de su tiempo y desde la ternura decía José Sacristán una pérdida para España hay un duelo nacional destacaba a Juan Fernando López Aguilar y la abogada Cristina Almeida que les recordaba cómo el gran cronista de la democracia el franquismo la desigualdad

Voz 0481 06:37 aquí que todos Safi con agresividad a él lo hace una idea que es mucho más fuerte que todas las siniestralidad es que se dice lo que está pasando con la libertad de expresión sí que está voy ahora condenando el actor de Carrero Blanco con gente Fini la conocida me parece que está en la penuria de una sociedad

Voz 1513 06:58 su hijo Toño Fraguas agradecía todas las muestras de cariño y pedía que no se perdieran la sonrisa y la ternura las dos decía armas poderosas

buenas tardes

Voz 0481 09:15 a la OCU quedó pensé me costó mucho trabajo

Voz 5 09:19 muchísimos y eso no hay derecho esto es una burla lo que están haciendo de momento este van aumentos Se va a conseguir sin lugar porque es una miseria es una firme

Voz 4 09:38 bueno es algo que se ha sido una marea miles de pensionistas se han manifestado

Voz 1715 09:42 en las principales ciudades del país para reclamar pensiones más dignas el final de la congelación de la pérdida de poder adquisitivo ellos conocido el sustento familiar durante las fases más duros de la crisis

Voz 4 09:53 no exigen recuperar parte de la dignidad

Voz 1715 09:56 perdida una de las manifestaciones más numerosas acabado frente a las puertas del Congreso donde todo hay que decirlo no les ha escuchado casi nadie porque de puertas para dentro a esa hora el Congreso el jueves era ya casi un desierto

Voz 0032 10:09 titulares los pensionistas han conseguido romper el cerco policial tirar las vallas protestar en las mismas escalinatas

Voz 16 10:17 ellos hoy el país lo que sí

Voz 4 10:23 pero la sesión

Voz 0032 10:24 Denaro había terminado antes de la manifestación que estaba convocada en unos ochenta puntos de todo el país como en serio

Voz 0919 10:29 está rodeando de mandando no a casa el cero veinticinco por ciento

Voz 0032 10:33 Barcelona irá bien en Valladolid Gijón Pontevedra treinta y cinco mil personas según el Ayuntamiento se han concentrado en vilo

Voz 0919 10:41 están muy cansados estamos cabreados

Voz 4 10:44 a cara es querer que las personas mayores perdamos la dignidad lo único que Llanos queda

Voz 0032 10:49 testas contra la insultante subida dicen del cero coma veinticinco por ciento de las pensiones para este año que sólo provoca que vayan perdiendo poder adquisitivo

Voz 0481 10:56 pues la carta que no mandan que el cero veinticinco que esto es tremendo

Voz 0032 11:02 por eso han roto de forma simbólica la carta que recibieron de la Seguridad Social que les informaba de esa subida piden soluciones para un problema que no sólo es de los jubilar

Voz 4 11:11 muchas de nosotros vendrán ellos ya algo será favorecerán ellos también no nos hemos vuelto muy conformistas siempre se nos ha olvidado que nuestros padres han luchado para que tuviésemos todo lo que tenemos que mínimo que ahora devolverles el favor saliendo a la calle

Voz 0032 11:26 marea pensionista que si el Gobierno no reaccionan volverán a salir

Voz 1715 11:30 calle de momento hay convocadas concentraciones

Voz 0032 11:32 los próximos uno y quince de marzo

Voz 1715 11:35 turistas han dirigido hoy sus lemas a la clase política pero no es que haya han encontrado mucho eco el Partido Popular por ejemplo a través de Rafael Hernando portavoz en el Congreso

Voz 0032 11:43 eso les ha venido decir que se están quejando sin motivo

Voz 3 11:47 desde los últimos cinco años eh los pensé estas han ganado algo de poder adquisitivo o por lo menos según todos los informes internacionales es el sector que menos se ha visto pues eh acosado por la crisis económica creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 1715 12:15 desde el PSOE Pedro Sánchez ve en la movilización de los pensionistas una denuncia del inmovilismo del Gobierno

Voz 17 12:21 qué están reivindicando que hay unas unas pensiones dignas y un sistema público equilibrado donde no haya un déficit de la Seguridad Social como el que estamos viendo de dieciocho mil millones de euros durante estos últimos años por tanto ese no hacer nada lo que hace es amenazar con cronista picar el sostenimiento la injusticia de muchísimos jubilados y jubiladas en nuestro país

Voz 1715 12:42 y una vez más la de Íñigo Errejón que hoy estaba en la calle estaba entre los pensionistas en esa movilización

Voz 18 12:47 la subida del cero veinticinco de las pensiones y semi siento porque subir cero XXV las presiones precios suben más de un año y medio por ciento en realidad es bajar las pensiones que el Gobierno tiene que dejar de insultar a los pensionistas pañuelos decirles que ahorren el café decirnos a los otros que corremos todos los años un poquito la prisión es un derecho que la gente se gana con su trabajo durante de toda la vida y aquellos que nos dicen que no son sostenibles la prisión es porque tienen pensiones

Voz 0919 13:12 nevadas este jueves la Justicia Europeo avalado legislaciones

Voz 1715 13:14 mañana que permite despedir a una trabajadora embarazada dentro de un expediente de regulación de empleo el caso de una mujer que fue despedida en un ERE de Bankia la justicia europea concluye que si la legislación nacional los regula el FC el despido está debidamente informado justificado una trabajadora embarazada sí puede ser despedida información de Griselda Pastor

Voz 4 13:37 Bruselas exactamente sí

Voz 0738 13:39 sí es una novedad porque hasta ahora siempre se acentuaba que la ley europea protegía a estas trabajadoras cuyo puesto laboral parecía inviolable en el embarazo durante la baja maternal pero el tribunal precisa que la protección que pretenden las leyes europeas vale tan sólo cuando el despido tiene una relación directa con el embarazo dando por hecho que la inclusión de esta trabajadora en el ERE de Bankia del año dos mil trece se hizo con los mismos motivos y argumentos que el resto de afectados por aquel despido colectivo una interpretación que restringe las normas de protección para las embarazadas que además sienta jurisprudencia para todas

Voz 1715 14:19 el Partido Popular que intenta distanciarse al menos un poco de la argumentario difundido por Génova con algunas con algunas perlas sobre la huelga del ocho de marzo una huelga elitista decide sea gol argumentario insolidaria o hoy con sable el papel el argumentario dice lo que dice pero algunos dirigentes del PP algunos de manera más clara o otros menos pero en general buena parte de los que han sido consultados han intentado renegar de su contenido Sonia Sánchez ningún diría

Voz 19 14:50 gente del PP ha querido respaldar el contenido de ese argumentario que califica recordaréis la convocatoria como elitista como una apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres o que señala que pretende romper nuestro modelo de

Voz 0032 15:01 sociedad occidental el coordinador general del partido Martínez Maíllo trata de quitar hierro al asunto desacreditado los argumentarios en general

Voz 4 15:09 todos argumentario eso hay que interpretarlos con mucha generosidad

Voz 19 15:11 la diputada del PP Carolina España respondía así cuando le preguntaban si comparte que la huelga es elitista

Voz 0032 15:17 no no no no no es que sea una huelga elitistas que nosotros creemos que para apoyar a las mujeres lo que Cáceres seguir creando empleo y empleo de calidad

Voz 19 15:26 Nuestro Zoido se quedaba prácticamente sin palabras cuando Pepa Bueno le preguntaba por eso mismo esta mañana

Voz 0032 15:31 aquí en la SER que Elite se refiere el PP cuando dice que es una huelga de de elitista

Voz 5 15:35 bueno no sea que en qué contexto

Voz 0032 15:41 han podido producirse esa presión una expresión recordemos escrita en un largo argumentario

Voz 19 15:46 PP contra la huelga de mujeres el Partido Popular que

Voz 1715 15:48 vive hoy una reveladora soledad parlamentaria en dos iniciativas en las que ha decidido quedarse al margen con su enmienda a la totalidad a la Ley LGTBI que ha sido rechazada con su abstención a la proposición de ley sobre igualdad salarial que ha promovido Podemos Madrid dolorido ya había sido el ministra

Voz 0259 16:06 de empleo también ausente el otro día durante el debate de la iniciativa la que ha dado explicaciones de por qué no la apoyan para combatir la discriminación salarial Fátima Báñez

Voz 20 16:14 no estamos en contra de la iniciativa de Podemos no parece además que parte de esa proposición de ley recoge lo que el Gobierno ya planteó en noviembre en el diálogo social pero no parece que lo suyo es que dejemos al diálogo social avanzar la ley

Voz 0259 16:28 ante homofobia ha sido otro de los avances sociales en los que se quedó solo el partido del Gobierno no prosperó su alternativa para el colectivo LGTBI entre otras razones porque sigue considerando una enfermedad la transexualidad Jesús Generelo presidente de la Federación de Gays y Lesbianas

Voz 21 16:44 que era una ofensa un afrenta total al colectivo LGTBI porque realmente era un texto vacío

Voz 4 16:50 carente de contenido todos recordaron

Voz 0259 16:53 el Cai el adolescente Trans que se suicidó hace unos días en Euskadi

otra de Cataluña

Voz 1715 18:51 hay relega a este asunto la crisis política a un plano secundario y les estamos contando lo último sobre los planes de Cataluña para que Carles Puigdemont se sienta reconocido como el presidente legítimo primero por el Parlament después ser una investidura simbólica ir durante la legislatura gracias una especie de contrato privado de intenciones Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 19:10 yo en Cataluña ya Esquerra ya trabajan con la hipótesis de que Puigdemont no será investido pero en cambio se reconocerá su liderazgo a través de un acuerdo político un acuerdo que no se publicará en ningún boletín que estará basado en la confianza Iker reconocerá políticamente su capacidad para convocar elecciones o cesar con series esto sumado a la aprobación de un texto de legitimación en el Parlament ya un acto simbólico Bélgica con los independentistas ahora bien como venimos contando a un existen dos discrepancias principales y que esta tarde han obligado a parar las negociaciones para que cada partido debata internamente por un lado la hoja de ruta aquí fuentes de Catalunya se muestran inquietas perpleja porque dicen que los republicanos no quieren tensión Estado segundo por cómo se reparte en el poder resulta que la lista de pulmón plantea investir en el Parlament algún imputado como Jordi Sanchez o Jordi Turull Esquerra replica que si se trata de restituir al ciento cincuenta y cinco tocaría investir a Junqueras en cualquier caso reclaman la vicepresidencia lo que no quieren de ningún modo es que Cataluña tenga apuntó Ramón al President investido en Cap que gestione el día a día con todos los partidos siguen confiando en que el acuerdo llegará antes de principios de

Voz 0194 20:17 semana yo entre castigo supuestamente ejemplares

Voz 1715 20:19 toros de libros sí pudo eres absurdos de organizadores de ferias de arte andan tambaleándose algunas libertades en este país Arco la feria de arte contemporáneo ha emitido hoy un comunicado que contiene una petición de disculpas pero no una rectificación Arco lamenta la controversia asegura que no hubo mala fe a retirar una obra con fotografías de supuestos presos políticos pero la obra retirada no volverá a la galería que les puso Javier

Voz 0907 20:43 pues disculpas con freno pero no con marcha atrás de Ifema del presidente de su Comité Ejecutivo Clemente González señalado como quién pidiera la galería que retirara la obra las fotografías de Santiago Sierra Ifema que lamenta ahí que pide disculpas por la controversia consecuencia de la petición de retirada disculpas que llegan tras estas palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid Jaime de los santos

Voz 6 21:05 yo no voy a entrar a valorar lo que insisto son acuerdos que se hacen entre dos adultos libres y en democracia se me pide lo que yo hubiera hecho Jaime de los Santos como ciudadano no hubiera pedido la retirada de la obra pero tampoco se Jaime de los Santos fuera galerista hubiera retirado la obra de sus paredes

Voz 0907 21:23 la disculpas que llegan también tras el malestar mostrado por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Monte Madrid claro que las disculpas quedan en palabras porque Gemma no pide que se vuelvan a colocar las fotografías

Voz 1715 21:34 hidratarte algunas novedades que demuestran que la ola del escándalo sexual que afecta a Oxfam no deja de avanzar por una parte Haití ha decidido retirar durante dos meses la autorización para que esa organización siga trabajando sobre el terreno y por otra se ha conocido la dimisión del número dos de Unicef por las denuncias que pesan sobre él por el comportamiento con el trabajadoras de otra organización Save the Children en la que fue consejero delegado informa Marta del Vado

Voz 4 21:59 Washington El número dos de Niza

Voz 1510 22:01 es Justin Forsyth dimite de la Agencia porque no quiere que los hechos de los que se le acusa dañen a las organizaciones benéficas for Sáez fue acusado entre dos mil once dos mil quince de acosar al menos tres jóvenes con las que trabajaba Man dándoles mensajes de texto y correos electrónicos haciendo comentarios sobre su ropa diciéndoles lo que le provocaban en aquel entonces era director ejecutivo de Save the Children for Sáez asegura que los hechos se trataron en un proceso interno hace años y que se disculpó sin reservas ante las chicas

Voz 0032 22:30 portavoz de Unicef aseguró hace unos días que la agencia de

Voz 1510 22:32 la ONU para la infancia no tenía conocimiento de estas acusaciones cuando le contrató la directora ejecutiva del organismo se ha limitado a agradecerle su trabajo en un comunicado

Voz 1715 22:41 a las nueve ya les decía antes que vamos a rendir nuestro particular homenaje a Forges árbitros hola

Voz 1880 22:47 hola Pedro queremos recordar a quién no se ha hecho sonreír tantísimas veces de quién hemos aprendido la importancia del compromiso de quién hemos adoptado tantas palabras como mus la menor ritmo OS no te olvides de Haití Él decía que aún en tiempos muy difíciles se puede dibujar de todo

Voz 3 23:02 los humoristas gráficos podemos decir no entonces es un problema de Tim neuronal cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no pueden decir ni pío o sea que hasta el propio afectado por el chiste que digan este cachondo que causaron este desgraciado

Voz 1880 23:23 lo vamos a recordar con amigos con conocidos para que iban a pasar Jesús Ceberio Julio Rey o Manuela Carmena la alcaldesa de Madrid queremos también escuchará a los oyentes que nos manden notas de voz al Whatsapp del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres explicando sus viñetas favoritas son sus recuerdos de Forges sus

Voz 0032 23:39 el siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1715 23:42 desde las diez información y análisis van a pasar por aquí el líder de UGT Sergi Sabrià portavoz de Esquerra en la tertulia Gonzalo Velasco Carlos Cué y Milagros Pérez Oliva Éstas son para ella las claves del día

Voz 1587 23:53 tienen razones los jubilados españoles para estar preocupados por el futuro del sistema de pensiones la ministra Fátima Báñez acaba de comunicarles porque falta un escuálido cero veinticinco por ciento de aumento para dos mil dieciocho lo que significa que continúa la pérdida de poder adquisitivo a pesar de que la economía española creció en dos mil diecisiete un tres coma uno por ciento durante el Gobierno del PP se ha esfumado la hucha de sesenta y ocho mil millones que tenía la Seguridad Social y si no hay un golpe de timón todos saben que las perspectivas no son buenas pero lo que resulta especialmente irritante es que el presidente Mariano Rajoy plantee como toda respuesta al problema de la seguridad social y que ahorre a la vejez con una tasa de paro que duplica la media europea y una devaluación salarial que hace que muchas familias no lleguen a final de mes a pesar de tener trabajo será difícil obtener ingresos suficientes para sostener el sistema público de pensiones

Voz 28 24:47 y con un salario medio bruto de mil ochocientos euros al mes y un precio medio de alquiler de la vivienda de ochocientos quién va a poder ahorrar mucho y veinticinco Sir y veinticinco en Canarias

y veinticinco Sir y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:23 buenas tardes Cristina Cifuentes no se sumará a la huelga feminista del próximo ocho de marzo la presidenta madrileña considera que la protesta es oportunista y ha repetido el discurso de otros miembros del Partido Popular sobre este asunto asegura que la huelga que hará será la japonesa es decir trabajar más horas porque dice así como la tira la brecha salarial yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tienen más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable Ifema pide disculpas por la retirada de la obra de Santiago Sierra de Arco pero lo cierto es que la obra no volverá a la feria Jaime de los Santos el consejero de Cultura se ha desmarcado de la posición oficial del Ejecutivo de Cifuentes que ayer en una votación con todos los organismos representados en la feria de Madrid respaldó la decisión de retirar la exposición de los Santos asegura que no había retirado la obra

Voz 6 26:23 rectificar es de sabios yo creo que es pedir disculpas e hace honorable a cualquier persona creo además que era que era necesario

Voz 0194 26:32 el Ayuntamiento de Madrid sí se ha posicionado en contra de lo que considera censura de hecho la alcaldesa Manuela Carmena no ha asistido a la inauguración de la feria a la que estaba invitada la delegada Marta Higueras explicaba esta mañana

Voz 6 26:43 la ausencia que lamentamos que la feria haya comenzado con este acto de censura que creemos que actos como éste pueden afectar a la imagen internacional de Madryn realmente podemos adoptar pocas otras medidas pero en cualquier caso las valoraremos en los próximos días

Voz 0194 26:56 hay más noticias de este jueves pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región dgt Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 29 27:02 buenas tardes hasta ahora encontramos dificultades en las entradas a Madrid en la

Voz 0481 27:06 no hay duda de Manoteras

Voz 29 27:09 detalla en Canillejas las A6 en El Plantío

Voz 0919 27:12 Majadahonda también Aravaca

Voz 29 27:14 qué canciones en las salidas de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid sentido Valencia tráfico intenso en la cuarenta y dos en Getafe en ambas direcciones por último retenciones en la M40 entre Hortaleza Vicálvaro en ambos sentidos

Voz 1880 27:31 a seguros de salud le abre las puertas en Madrid el mejor hospital privado de España según estudio MRS la Clínica Universidad de Navarra

Voz 4 27:39 descubra otra forma de asegurar su salud e incluye gratis a sus hijos en su policía

Voz 1915 28:32 el Ayuntamiento de la capital empezará mañana negociar los presupuestos de dos mil dieciocho el gobierno de Ahora Madrid ha convocado una reunión al PSOE para entregarle el documento recordemos que las cuentas llevan prorrogadas desde el pasado mes de diciembre y la diputada de vemos en la Asamblea Isabel Serra renuncia a su aforamiento para ser juzgada por un presunto delito de desórdenes públicos la parlamentaria está siendo investigada por participar en los altercados en una manifestación contra un desahucio en el año dos mil catorce poco antes de entrar a formar parte de la Cámara regional Serra en declaraciones a La Ventana de Madrid

Voz 1385 29:01 con la postura que tenemos con lo podemos

Voz 32 29:03 imitación precisamente de los aforamientos es incongruente utilizarlo en este caso no y lo más consecuente es precisamente renunciara a ella

Voz 33 29:12 muy sino por una cuestión jurídica hay un argumento jurídico pero también

Voz 1385 29:15 por una cuestión política hípica parte

Voz 0194 29:18 y una cosa más la Guardia Civil ha detenido en Val di le echa un hombre de setenta y nueve años por golpear a un perro en la cabeza intentar matarle introducirle una bolsa para deshacerse deshacerse del cuerpo tras su muerte pero fue visto por un vecino que a los hartó a los agentes y lograron salvarán al final llegamos a las ocho y media con siete grados en el centro de la capital sigue hora25 hasta mañana

hora veinticinco Madrid

son las ocho y media las siete y media en Canarias

hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 0919 30:15 Europa se está viendo alterada como se esperaba

Voz 1715 30:18 por otra parte por los incidentes que hay antes de

Voz 0919 30:21 el Athletic de Bilbao Spartak de Moscú ya ha habido cargas policiales lanzamiento de botellas de piedras enfrentamientos entre los radicales rusos que han venido algunos con entrada otro sin entrada detenciones de la Ertzaintza bueno imágenes que están desde hace mucho tiempo lamentablemente asociadas al fútbol enseguida estamos en Bilbao en ese partido que comienza a las nueve pared de que es está calmando la cosa pero lo primero es lo deportivo porque tenemos dos partidos en juego desde las siete de la tarde le en Villarreal Villarreal Olympique de Lyon

Voz 35 30:53 el Villarreal tenía que remontar el tres uno en con

Voz 0919 30:55 tres de la ida Estamos en la segunda parte vamos camino de la remontada o Xavi Isidro buenas tardes

Voz 0481 31:01 bueno pues esto al Villarreal intentándolo con más fe con más ganas que otra cosa porque ocasiones está generando no excesivas las mejores pero no está teniendo puntería está atacando el Villarreal en el setenta y tres de partido sigue el cero cero necesita dos goles está complicado pero no imposible

Voz 0919 31:16 luego preguntaremos también en Villarreal por Semedo el portugués de la plantilla del Villarreal que está detenido acusado atención es secuestro torturas e intento de homicidio el otro partido que comenzó a las siete se en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Copenhague todo decidido en la ida uno cuatro a favor del Atlético que está ganando también hoy Marta Casals buenas tardes

Voz 0277 31:43 algo que tal muy buenas su partido sí mucha historia el Atlético de Madrid dominando desde el minuto siete cuando se adelantaba el conjunto rojiblanco por medio de un gol de Kevin Gameiro uno cuatro en la ida la eliminatoria sentenciada Estados desde el minuto setenta y cinco uno a cero manda al Atlético de Madrid

Voz 0919 32:01 había mucha expectación por cómo recibía el Wanda a Torres y a Simeone después de lo que dijo el entrenador argentino ayer en rueda de prensa sobre el futuro de Torres en la entidad algo especial a reseñar Marta

Voz 0277 32:13 a reseñar que los dos tanto Fernando Torres como el Cholo Simeone han sido recibidos con aplausos en el momento de que se pronunciaran sus nombres en la megafonía y del recitar de la alineación también a lo largo del partido momento para escuchar cánticos a favor del Cholo Simeone e inmediatamente después a favor de Fernando Torres así que la afición del Atlético de Madrid no elige apoya a los dos

Voz 0919 32:35 luego también hablaremos del futuro de Carrasco que hoy no está con el Atlético porque es uno de los futbolistas que se va de Europa a China baloncesto jornada de Euroliga terminado Un partido en Moscú el Baskonia ha perdido con el CSKA noventa y tres a ochenta y seis y está el juego el partido entre el Olympiacos y el Valencia Fran Guaita como estaba buenas

Voz 36 32:56 hola Gallego buenas tardes está el partido Valencia Basket que llegó a perder por once al final del primer cuarto cuatro veintitrés al descanso Olympia

Voz 1715 33:03 los treinta

Voz 0919 33:04 Valencia Basket diecisiete a las nueve menos cuarto comenzará en Málaga el Unicaja Maccabi repasado el deporte en directo como siempre esta ahora vuestros mensajes en el whatsapp del programa

Voz 0919 35:18 Nos vamos a San Mamés deberíamos hablar a esta hora de las novedades deportivas del Athletic Spartak pero lamentablemente tenemos que hablar de los incidentes que ya ha habido antes de ese partido en los alrededores del Estadio de la teletipo Íñigo Marquínez más tranquila la cosa como está buenas tardes buenas tardes para

Voz 38 35:36 de que si en principio un poco más tranquila incidentes una vez más eh porque esta convirtió una norma habitual en este partido de Europa se juntan el hambre y las ganas de comer los unos de un equipo los otros del otro italiana a mamporros bueno lo primero que tenemos que decir hay un herido al menos varios detenidos eso es infracción fidedigna que podemos avanzar en la Cadena Ser por otro lado yo te cuento muy rápidamente cómo están las cosas en el interior eh ahí

Voz 0919 36:03 aproximadamente para unos miles

Voz 38 36:06 seiscientos mil setecientos seguidores rusos acotado una zona estará ocupada por la mitad todavía no han entrado los doscientos hinchas súper violentos del conjunto moscovita luego hay otra zona donde está la gente poco más tranquilas entradas más caras entradas de primera entraras UEFA que bueno están justa además a una sala diez metros donde están las estaciones de la Cadena SER y están absolutamente tranquilos los palos la bronca la carga de la Ertzaintza esa producido al filo de las ocho de la tarde la primera justo al entrar el estadio Diego salen los avisaba también de otras cargas

Voz 0919 36:39 es un poco más lejanas en las zonas

Voz 38 36:41 las calles que rodean este campo de San Mamés no sé cómo está la cosa Diego González está en el exterior desde ahí les puede montara la Diego muy buenas

Voz 39 36:49 hola qué tal pues mira ahora estaba un poco más tranquila la cosa está llegando a la gente al partido está acudiendo con normalidad a este anillo ya de seguridad porque aquí en principio no tiene por qué pasar nada más ya que esos violentos los ultras violentos rusos se han ido corriendo después de la primera carga policial por las calles que rodean San Mamés la Ertzaintza ha ido detrás de ellos y repita fruto de eso puede ser efectivamente lo que apunta este Íñigo con esos detenidos pero ahora mismo hay alguna carga policial un poquito más allá de San Mamés repito en unos trescientos cuatrocientos metros hemos visto cómo la Ertzaintza también Inter daba impedir algún disturbio pero repito esto ya está bien puede ser provocado por los de aquí como tú dices Íñigo porque los de allí están repito intentando esconderse refugiarse del acoso policial al que han sido sometidos después de irrumpir detrás de la gente Pacific

Voz 0919 37:39 por decirlo de alguna manera de los del la fe

Voz 39 37:41 la rusa detrás de ellos te irrumpir en esta zona it donde han provocado los primeros incidentes esa carga importante ahora ya cierta normalidad como bien apuntas hay con unos trescientos cuatrocientos todavía dos rusos que no han entrado todavía San Mamés por los de registros

Voz 0919 37:57 los es estar haciendo a su entrada muy bien

Voz 38 38:00 un herido repito varios detenidos esta imágenes gallego son por ahora dijo salvajes e unos y otros dándose de parón el centro de Bilbao muy cerquita este campo de de San Mamés para formar las imágenes que he visto un herido es prácticamente nada eh eh hay una calma tensa hay una tensión tremenda entorno este estadio

Voz 0919 38:21 lamentable que estemos hablando de estos incidentes siempre pegados a la actualidad futbolística en cuanto a lo deportivo descanso para Aduriz algo más en la variación de Ziganda

Voz 38 38:31 quién va a ser el portero Lekue Yeray Etxeita Isabelita en la defensa Iturraspe Rico en el centro del campo de Marcos Raúl García y el capitán Susaeta en las medias puntas Iñaki Williams en ataque como decías Aritz Aduriz es carne de banquillo han entrenado con muchas molestias a lo largo de la semana uno tres en el partido de ida a favor del Athletic

Voz 0919 38:51 esa eliminatoria parece resuelta encauzada para el Atleti difícil la que tiene la Real Sociedad empate a dos en la ida la semana pasada en Anoeta y yo hoy en la cancha del Salzburgo el equipo de Eusebio Sacristán va a tener que ganar para estar en

Voz 40 39:04 Thabo Roberto Ramajo como sale en hora

Voz 14 39:07 hola da la Gallego lo primero ha vetado que decirte que todo lo contrario que los salvajes ruso es que están tomando las calles de Bilbao la afición de la Real Sociedad ha vuelto a dar un ejemplo por las calles de Salzburgo Lasa tomado pero como debe ser de forma pacifica disfrutando de una previa del partido de fútbol la kale gira cinco kilómetros portadas las que de Salzburgo sin ningún incidente casi dos mil seguidores de la Real Sociedad que están ya en las gradas de Red Bull Arena que el resto está prácticamente vacío es la afición de la Real que está poniendo ahora mismo en la previa el color y el sonido a este partido en el que la Real como decías tiene que ganar o empatar a partir de tres goles para estar en octavos de final para ello va a salir serio con Rubio en portería Odriozola Aritz Elustondo Navas de la villa en defensa Illarramendi frutos bigote Janus hay formando derecha Oyarzábal por la izquierda Canales en la media punta y arriba Imanol Aguirre eche hace mucho frío en Salzburgo menos siete grados de temperatura hecho que arranca a las nueve y cinco lo va a arbitrar un

Voz 0919 40:10 eso ser ya caras eh ya sabéis que la narración de estos partidos poder sintonizar La en el carrusel en la onda media de la cadena Ser y también en la aplicación en dispositivos móviles son las ocho y cuarenta minutos esto es hora25 deportes en la SER actúe

Voz 5 41:49 no

Voz 0919 41:53 el cero cero entre el Villarreal y el Olympique de Lyon lo tienen difícil los amarillos sigue el uno cero favorable al Atlético de Madrid ante el Copenhague otra de las noticias del día es una buena noticia porque el Barça ha tirado últimamente mucho de cartera en sus fichas GS hoy ha renovado a un chaval de la cantera que además está cogiendo protagonismo en el Barça y eso es una buena noticia Sergi Roberto renueva Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 42:17 hola Gallego qué tal buenas tardes si el último producto de La Masia que se ha consolidado en el primer equipo en una posición que no es la suya como es el lateral derecho el acuerdo de renovación se cerró el diecinueve de enero pero hoy ha afirmado este nuevo contrato en el Camp Nou para seguir vinculado al Barça hasta el dos mil veintidós con una cláusula que ha pasado de cuarenta a quinientos millones de euros ha reconocido Sergio Alberto que tuvo ofertas de otros clubes pero nunca las escucho porque su deseo era triunfar en el club de su vida donde espera seguir dice el ejemplo de Iniesta Messi Xavi o Puyol que han hecho carrera en el Barça su camino hasta llegar al primer equipo no fue nada fácil pero lucho para llegar a lo más alto tuvo paciencia para poder cumplir su sueño y ahora dice se siente importa

Voz 43 42:57 ante desde desde siempre quería jugar en el primer equipo del Barça y bueno cuando estaba ya más cerca cada vez pues a cuando ya ves tú sueña pues más cerca hay veces que que piensas que es que será muy difícil que no lo vas a conseguir pero pero ello no no deje de luchar y al final pues puede llegar al primer equipo consolidar media hora pues poder disfrutar de muchos minutos y ser importante

Voz 4 43:18 reconoce que el gol de la remontada ante el Paris

Voz 0017 43:21 Jermaine le cambió la vida está convencido de que si el Barça pudo remontar un cuatro cero el PSG puede también darle la vuelta al tres uno frente al Madrid de lo que espera Sergi Roberto también es cumplir otro sueño que sería jugar el próximo Mundial con la selección española

Voz 0919 43:36 a ver si le convoca a López de atención malísima noticia desde Villarreal se pone cuesta arriba más todavía la eliminatoria ante el Olympique de Lyon Xavi

Voz 0481 43:45 yo que se acabó lo que se daba esta eliminatoria viene marcada por la expulsión hace cinco minutos de Jaume Costa doble amarilla en la misma jugada por protestar a partir de aquí el Olympique dueño y señor acaba de marcar el cero uno Traoré tiene que marcar tres el Villarreal para igualar esto es simposio

Voz 0919 43:59 le así que casi casi despidiéndose de la Europa League el Villarreal ayer en la Champions en Sevilla mereció mucho más ante el Manchester United de Mourinho por lo menos uno o dos goles de ventaja pero el fútbol es caprichoso el Sevilla va a tener que ir a la vuelta en Old Trafford con cero cero en el marcador como es el día después Santi Ortega buenas tardes

Voz 1870 44:21 buenas tardes Jesús analizando evidentemente el club magnífico partido el Sevilla no fue perfecto porque no hubo goles entre la falta de puntería de los delanteros y la actuación de De Gea evidentemente el partido no fue perfecto a pesar de dominar todas las facetas del juego y todas las estadísticas así que a jugársela a Old Trafford dentro de dos semanas con la fortuna en este caso de que los apercibidos entre ellos Banega no vieron tarjeta podrán estarán ese encuentro confían en poder meter un gol valdría allí el doble himnos encajó ningún el Sánchez Pizjuán y esto es la buena noticia así que evidentemente es algo interesante por cierto noticia esta tarde Gallego para la final de la Copa del Rey ya se conocen logro entrada que tendrán el Sevilla el Barcelona

Voz 0032 44:59 eso qué posición veintitrés mil ochocientos

Voz 1870 45:01 venta cada club más de once mil se quedara Federación Perea están distribuidas ahora toca pues eso repartir entre los socios

Voz 0919 45:08 gracias Santi ayer en partido de Liga aplazado el Madrid ganó en Butarque al Leganés después de ese partido se habla de un nombre propio

Voz 0465 45:18 el futuro de Gareth Bale Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes la imagen de Bale ayer en Butarque viaje a uno que el futbolista no está al cien por cien en la dinámica del equipo está triste pero él no tira la toalla otro nombre es el de Ceballos hoy más tranquilo cree que Zidane no les sacó al campo treinta segundos con mala intención simplemente está convencido de que el sábado contra la ves tendrá más minutos

Voz 0919 45:42 vaya lío que hay en Villarreal Xavi Isidro no solamente está perdiendo el equipo sino que hay enfrentamiento está llegó

Voz 0481 45:48 toda la mano los jugadores Horner no es fruto de la de la impotencia del Villarreal que viene calentito ya con el árbitro ahora en un saque de esquina se encaraba Castillejo con de Pay esto no va a llegar a ningún sitio lo que puede ser gasolina expulsado más y que pueda tener repercusión en la próxima edición de la Europa League está caliente la verdad es que Valentino ha sabido medir la expulsión de Jaume Costa se cargado parte de la eliminatoria ya hasta todo viera con amarilla para Castillejo llamaría para de país no docente

Voz 0919 46:13 creado también en el Atlético de Madrid Copenhague gana uno cero el Atlético Marta Casas hay que contar que Carrasco no está en esta convocatoria porque se va a China

Voz 0277 46:23 si no se tuercen las negociaciones Carrasco se va a ir rumbo a China al Dalian Yihad que dirige López Caro en una operación que rondaría los cincuenta sesenta millones de euros de los cuales el veinticinco por ciento iría a las arcas del Mónaco Carrasco lo que no estaba contando con demasiadas oportunidades esta temporada allí Enrique Cerezo el presidente le abre las puertas de salida

Voz 4 46:44 nosotros al igual que Carrasco lo que buscamos es

Voz 44 46:46 bien para el club ir bien para jugador dice Carles Costa negociando con un equipo chino pues si la oferta es buena para él y es buena para nosotros

Voz 4 46:53 bueno tendrá un ningún inconveniente que se marchó entre la puerta abierta entonces de la tengo para marcharse de paz

Voz 0919 46:58 en par baloncesto recordemos el Baskonia perdido en Moscú con el CSKA noventa hay tres a ochenta y seis tenemos en juego el partido del Valencia Basket en la cancha de Olympiacos como está a Guaita descanso en el Pirineo canasta final de Sergi García cuarenta Olympiacos XXXIX Valencia Basket y acaba de comenzar en Málaga el partido entre el Unicaja y el Maccabi Enrique Aparicio buenas tardes hola buenas tardes

Voz 45 47:22 el día que Joan Plaza cumple ciento dos partidos dirigiendo al equipo malagueño superando a Sergio Scariolo hombre récord Joan Plaza en el equipo malagueño el Unicaja se juega buena parte de sus aspiraciones de play Opera el día de hoy ha empezado el partido un minuto

Voz 5 47:35 el Unicaja cero Maccabi siete

Voz 0919 47:38 así mañana vuelve la Liga con el partido que a jugar importantísimo Deportivo de la Coruña Espanyol con el Depor en horas bajas buscando la primera victoria de Clarence Seedorf telegrama de novedades Adrián Candeal

Voz 1385 47:50 el clima muy teórico lo que consigue se que quedaba libre de peajes de quince días que estaba aprueban el Depor descarte Carles Gil dice que luego lo está muy cerca de conseguir esa primera victoria