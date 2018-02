Hora 25 (22/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0032 00:24 hemos reservado unos minutos de esta segunda hora de programa para hacer nuestro particular homenaje a Forges y lo vamos a hacer reuniendo hablando con algunos de sus conocidos aquí iban a estar Jesús Ceberio Julio Rey o la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena pero antes Aitor avisó buenas noches Ángels buenas noches vamos a repasar las últimas noticias es de del PNV Andoni Ortuzar ha pasado por La Ventana de Euskadi y acusa a ciudadanos de querer provocar elecciones anticipadas dice que el partido de Rivera no es de fiar y que se aprovecha en cada momento del más débil

Voz 2 00:52 la topografía harían más la UCA ahora lo que toca es montar la legislatura si empresas estos tienen mucha prisa porque ahora quieren coger la ola porque saben que su proyecto político es más bien endeble muy coyuntural es un partido de aluvión con muy poca seriedad y ahora se quiere más que aprovechar de su fortaleza aprovecharse de la debilidad de los

Voz 0032 01:19 reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU por la crisis humanitaria en Guta en las afueras de Damasco en Siria se acumulan los llamamientos para que Rusia Irán hagan lo posible por frenar la ofensiva del régimen de Bashar al Assad desde Beirut Bureau Londres

Voz 3 01:32 a miles de kilómetros del epicentro del sufrimiento como describió Naciones Unidas celeste debuta el Consejo de Seguridad de la ONU discutió una tregua humanitaria de treinta días para Siria una resolución difícil de prosperar Rusia con derecho a veto se ha mostrado dispuesta a un alto el fuego pero ha matizado rebajando toda expectativa siempre que éste no incluya los

Voz 0194 02:10 denuncia ante la Comisión Europea por el riesgo de atentado contra la libertad de expresión en España del texto Love

Voz 0032 02:15 firman treinta diputados catalanes Bruselas Griselda Pastor

Voz 0419 02:19 si no sólo catalanes porque hay treinta firmas con nombres europeos de Los Verdes y La Izquierda Unida a iniciativa de los dos eurodiputados de Esquerra Republicana y con el apoyo de Cataluña Podemos Izquierda Unida Verdes e Iniciativa quieren que la Comisión Europea se pronuncie sobre la Ley mordaza recuerdan que el Tribunal de Estrasburgo considera que incluye algunos artículos que no encajan preguntan si es compatible con la Carta europea incluida en los tratados una demanda acompañada claro de un detallado informe con los últimos casos desde la sentencia condenatoria contra el retiro Dalton y hasta la retirada de las fotos de Arco mil jueves

Voz 0946 06:54 Ángels Barceló

Voz 6 06:56 hacía frío me levanté cogí la bufanda y me metí en la viñeta de Forges

Voz 21 07:03 tenía que hablar con los Blasillo dos

Voz 6 07:07 aparecía en El Espinar un pueblo de Segovia en un callejón que les sale a la calle de las escuelas estaba barriendo Juana la buenos días quise preguntarle dónde podían encontrar a los pasillos esos que salen en el Perú dedico le dije pero no me permitió seguir acosando a la gente así que busca que os tengo que viajó día que te lo cambie por más que le diseños de cómo eran de cara el tamaño de sus narices la caída de sus ojos no hubo manera hay que encuentras con las que tanto Iker dicen lo que sea el reloj del Ayuntamiento la plaza tiene del todo las cigüeñas aquí en el amor sobre los tejados de la iglesia de San debutó opio el repartidor del butano llevaba y traía bombonas pasaba un hombre silbando y había un perro y una fuente y una madre con niños a Teresa ya Cecilia que parecían tranquilas a la puerta del banco les pedí por favor si me podían decir por dónde andaba el Blasillo

Voz 15 08:08 no defrauda aquí

Voz 6 08:11 yo le dije que no era realmente a ese señor al que buscaban que era Blasillo a los bolsillos porque siempre iban dos veces un Blasillo una silla

Voz 15 08:22 de contenido sexual

Voz 6 08:25 el problema era serio yo preguntaba por el Blasillo Juegos y siempre me salían con un Fraguas padre o hijo

Voz 22 08:31 a mí me cae caiga sigue allí a remojo hay viví

Voz 6 08:34 Antonio Fraguas así me lo hicieron saber entre otros urbano Gabarró viejo que se pasó la vida cortando pinos y bajándosele un borrico de la garganta que empecé a aprender el oficio otros pactos a ellos Zapatero del Paseo de las Acacias enfrente de los

Voz 21 08:48 Aena días Juan Andrés estuvo trabajo

Voz 0946 08:52 también María pero

Voz 21 08:55 lo que son las cosas en la calle Marqués

Voz 6 08:57 de Perales por fin encontré a alguien que había visto al Blasillo si si tú no pero ellos María Angels me dijeron por dónde podría estar por también máximo que estaba pasando la mañana al sol en la plaza

Voz 22 09:09 no es que pregunten pues yo te pido si al mundo

Voz 6 09:11 el deterioro soberbia Agustín que bajaba de comprar el pan por la Plaza de la Corredera os podéis ir para allá coger la gente cima Las Mercedes y el pico que se entre el pino y la casa

Voz 4 09:23 María José María Jesús todo esto para para para allá para arriba Carmen y sus amigas

Voz 10 09:28 esta primera calle no la segura segunda tampoco la tercera suponemos que está por allí claro hay una Francisco John D

Voz 6 09:35 es que eran como dos la sitios pero conga rotas vi que venían de andar por ahí que ellos fueron los que me terminaron de indicar el camino más o menos la cartera por raqueta adaptada pero era para retome senda monte arriba y me puse a buscar a los blanquillos guiando por el suave rastro de tinta que dejan a su paso yo miraba al cielo a ver si veía algún fumé algún bocadillo

Voz 4 10:00 pero nada por el arroyo del boquerón me perdiz o era el de la Mata asambleas tuve que parar a Gregorio que llevaba tierra Oprah o a ver si me orientaba ahí sí lo sabía

Voz 6 10:11 perdona que le a los Black quiero decir quiere siguen dando puede Gil por allí Pallàs retome la senda busqué entre forzarles vinos autos unas piedras que se desprendieron a mi paso vial pero no te olvides de Haití fue todo lo que encontré de los Blasillo a ellos no consta ni verlos les parecerá raro teniendo en cuenta que una viñeta son Cuatro Rayas pero en ellas cogen montañas y nubes el sol y las guerras y los banqueros y los seres y los corruptos y los adioses y la guerra y la solidaridad la Risi la rabia la amistad la estupidez y la sabiduría la vida entera cogen una viñeta SIVE a los blanquillos dígale es que los busco para hablar de unas cosas nada más

Voz 23 10:57 eh

Voz 0194 10:58 Severino Donate se metió en las viñetas de Forges y apareció en El Espinar donde el dibujante conoció a su mujer donde pasó la mayoría de sus veranos por donde paseaban los Blasillo Si las brasas dos Blasillo que terminaron siendo parte de nuestra vida como lo fueron muchas palabras que inventó Forges sí que hemos sido incluyendo en nuestro vocabulario Forges noche danos hecho reconocer a los Contés ritmos con sólo mirarlos hemos llamado a la cabellera por su nombre el pelo también hemos sonreído a cortando exactamente las palabras él Antonio Fraguas Forges o si ha sido formidable ahora habituales buenas noches Ángels goles Yeste recuerdan nuestros oyentes

Voz 1880 11:37 pues muchísimas y queremos que nos las cuenten qué unos las de escriban los pueden llamar por teléfono aquí al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviarnos notas de voz al Whatsapp del número del programa el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres poderes cibersexo a la página de Facebook que es hora25 y a la de títeres arroba Hora Veinticinco tía Twitter no han escrito muchos oyentes por ejemplo Ángela ella trabaja en un laboratorio nos muestra una viñeta que tienen allí colgada no son dos científico uno de ellos dice Easy lo de ayer la síntesis del polímero CICU trino Collins saturado es una gilipollez necesaria el otro lo podías haber pensado hace veinte años au bolo o la de Victor es vivir en Calatayud es seguro de salud o la de Manuel que dice que lleva todo el día buscando en vano que es un Blasillo en una azotea desesperado pidiéndole a una paloma que si encuentra Dulcinea que le diga que la ama Angeles afuera también la que fue jefa de documentación de la Cadena Ser los manda una que hace años le dedica vaya eh Forges a los documentas serían los que sepan los oyentes además Ángels que los sonidos de archivo estas voces que escuchamos la recuperamos gracias al servicio de de documentación de la Cadena Ser que acaba de llegar no es también una nota de voz es Alberto de Cantabria

Voz 24 12:51 el sentido profundamente la muerte de Antonio tengo miles de viñetas a la cabeza como todo el mundo especialmente que siempre mejor

Voz 0946 12:59 son muchas gracias

Voz 24 13:00 que era una reunión de vecinos Elola billete de veinte treinta monigotes de los suyos cada uno diciendo barbaridades que hace genial tan genial que mi hermana lo llevó a dibujar en una habitación de su casa en la genialidad de setenta y siete cero setenta y seis

Voz 0194 13:17 en angina en haber tenido la suerte de ser la primera persona en ver la viñeta de cada día de Forges verla antes de que se publicara se imaginan haber charlado con él cada día esa persona es afortunada es Rosi Rodríguez cuarenta y un años y pico siendo secretaria de redacción del país a Rossi noches lo gana cada día te mandaba su viñeta

Voz 25 13:41 sí sí al principio con motoristas nuevo ya cuando cuando ya a través de correo electrónico pero vamos mucho tiempo lo veíamos porque siempre dejaba un un juego por si se perdía casi siempre es el traspaso velaba por ahí en alguna parte del periódico y de cinco estaríamos uno de osea siempre lo hacía doble para que nosotros tuviéramos uno por si acaso era tan tan minucioso tan perfecto que que que todo lo previsto

Voz 0194 14:12 cómo eran esas charlas que tenías con el te de lo mandaba solo o para es un ratito charlar cada día

Voz 25 14:18 bueno siempre hablábamos pero lo que lo que me gustaría contar

Voz 26 14:22 hombre es es el día

Voz 25 14:25 por que el director decir vamos que confió que había contratado a Forges porque yo está aún más de cuarenta años en el país y sinceramente nunca ningún director ha contratado a nadie que haya que había sentado poniendo en las redacciones es que todo el mundo estaba feliz ni medidas porque hasta que sigue contrató el parece que nos faltaba algo parece que el periódico lo podía conseguí que viniera mejor escritor el mejor periodista pero nos faltaba Forges y entonces bueno fue un puntazo sinceramente

Voz 0194 14:56 era imposible llevarse con él no dices que no conoces a nadie con quién se de con quién no se llevará bien

Voz 25 15:02 no no no no no es que vamos es que era la la amabilidad personificada la figura él y sobre todo la educación esa sonrisa osea Ivonne y lo ha dado la gente que no le conocía personalmente pero conocía su obra como pasaba todo el mundo pues claro era aún más suerte que tuviéramos que que Forges estuviera ahí nosotros que era que charro para mí fue como pues yo qué sé un sueño para mucha gente

Voz 0194 15:29 hablabas de cosas cotidianas con él

Voz 25 15:32 sí sí sí sí tengo claro cuando hablas diariamente con alguien pues ahí hablas de la vida de dos hijos que la familia de todo y recuerdo cuando se cambió el que se que se que se cambió de de Pozuelo al centro de Madrid porque claro llega un momento en la vida que ya si tienes que ir a conferencias anoche que por la gente que te Mayoral le da mucho más pereza coger el coche y entonces decidió irse al Celta aquí y entonces es que se haya quedado hoy digerir una cosa así porque lo digo hay soy rendido a una familia a una pareja joven eres lo que más me interesa y lo que les preguntado más que el dinero de lo que no podían pagar Ícaro era sí o gustaban los árboles se me iba la cuidar mis plantas entonces que alguien dice era primordial encontrar alguien que Figuera fregando misa árboles te cuidado tantos años Mis plantas Cibona o si eso no se me llegó al alma claro

Voz 0194 16:33 era era además y a lo largo de todo el día lo estamos recordando y lo recordamos también hora25 era un hombre profundamente comprometido no como a través de de sus viñetas tenía compromiso con todo

Voz 25 16:47 sí sí sí sí sí la verdad es que sí pero no tenía otra faceta que yo no sé que la persona a todo el mundo entiende más que yo de lo que ha significado en España en todo pero había algo que yo he conocido pues muchísima gente importantes escritores de todo lo que hago de estar en un sitio así te te permite conocer en suma suerte a tanta gente pero Forges tenía algo que es que compartía lo que casi nadie quiere compartir con los demás que es el tiempo

Voz 0194 17:21 no solo

Voz 25 17:22 aquí con nosotros con las secretarias con quién iba pero luego sobretodo adquiera yo era un poco el enlace de la rotativo y el taller con con la relación entonces todo la gente claro conocía Jorge es hermana yo no sé si que les dedique se ya digo primo ya me daba vergüenza yo lo sé pero creo que Le Havre seguido como cuatrocientos favores sino estoy exagerando absolutamente todos al momento con una dedicación osea que que que eso es lo más difícil que alguien quiera compartir el tiempo con personas que no son de su entorno no pienso

Voz 0194 18:03 nunca Granca tenía uno Rossi que has pensado cuando te has enterado de la noticia de la muerte de Forges como te has sentido

Voz 25 18:12 pues pues fatal sinceramente no por sobretodo porque ha fallecido de lo que falleció mi padre mi hermano de cáncer de páncreas que se eso es horrible hay como que que que se es

Voz 15 18:26 se revuelve todo

Voz 25 18:28 la verdad es que un recuerdo que tiene una vez estamos hablando de lo que habíamos llorado porque claro cuando murió mi familia y también claro fue in me dio el pésame tal y me confesó has dicho que cuando me pasó a mí también me dijo adiós mínimo motos pues imagina todo lo que lloró cuando se han muerto Amis perros vi porque esto va ya sientes te dijera que no mente por mis perros mejor la verdad

Voz 18 19:02 casi era así era así era Forges Rossi de te agradezco muchísimo sustituible

Voz 0032 19:10 te agradezco mucho ganas hayas atendido ya es dedicado estos minutitos ha ahora veinticinco gracias

Voz 27 19:17 muchísimas gracias ante más de cuarenta años más de cuarenta y uno cuarenta y uno y pico ha querido que dijéramos

Voz 0194 19:25 dos secretaria de redacción del país la primera

Voz 27 19:27 persona que recibía todo no

Voz 0194 19:30 os días la viñeta de Forges hoy muchísima gente se está despidiendo de Forges en el Tanatorio por ahí ha pasado entre otros muchos la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena alcaldesa muy buenas noches

Voz 26 19:41 no vamos mañana usted se escribía en Twitter echaremos de menos esa sonrisa que nos dibujaba cada mañana claro que perdemos con Forges bueno perdemos muchísimo

Voz 28 19:52 son trozo de la tarea de España es un trozo de los demócratas que de alguna manera nos hemos nutrido de los valores que él dejaba siempre en su por qué el humorismo de Forges será una marisma con un contenido Shura por supuesto siente con esa deliciosa retó en Canadá el humor pero siempre había valor no me acuerdo cuando ponía aquí

Voz 0194 20:20 sí

Voz 28 20:22 dramáticos que se estaba viviendo en Haití cuánto tiempo usan chilla

Voz 29 20:27 ella no diciendo había no te olvides Haití inolvidables

Voz 28 20:32 bueno pues pues nada de eso yo le conocía personalmente y valoro muchísimo lo celebró eso que era como estaba creer que hubiera de la que pudiera regresaron ayer vio en concreto recuerdo que cuando comentando en el la idea de hacer un juego la atmósfera cose los precios hacer viñetas no han completado con Felicia

Voz 0194 21:03 su alcaldesa además hoy ya ha querido subir en Twitter en la viñeta que publicó en El País después de los atentados terroristas del once de marzo porque

Voz 28 21:11 bueno por qué no se verá también se nítida no tan importante no

Voz 0946 21:15 Pombo

Voz 28 21:18 grandeza no alguien como él que te supo expresar el valor con el dibujo la sonrisa si esos toros pues podemos entender la historia

Voz 0194 21:28 país la historia reciente de este país atraviesa podríamos no tener un libro de historia sólo con las viñetas de Forges entender la historia reciente de este país

Voz 28 21:35 el Salón y además sería una historia llena de de un contenido no hay no porque a veces la historia es demasiado objetiva una historia moral

Voz 0194 21:48 alcaldesa que se que está pendiente de entrar a un acto sólo déjeme que le haga una pregunta fuera de de la muerte de de Forges Éste no ha ido hoy a la inauguración de de ARCO como símbolo de protesta ante la retirada de la obra presos políticos deberían estar volver a estar colgados esos cuadros en ARCO

Voz 28 22:04 claro claro yo creo que mirarme me ha satisfecho que provocó el centro de semana ha revocado la decisión el proceso porque el sábado cuenta no sé que conoce este evento tuvo conocimiento de tomado esa son después fuera hijo grado abajo pues con Felipe presidente en cuanto lo escueto de abre y provocó una no llevaré a unos cinco mil la como se ha apoyado en el prohibiciones censura estaría detonador tren pero nosotros le pedimos que lo prisión no porque es que mira te vamos y no puede ser no puede ser de una se sentir a determinadas poder referencia como inversión el caso pero ronda de hoy con lo cual yo creo que se volverá escuadras el otra pelea porque dice por lo menos hemos restablecido es salir de la creación en la que no se expresen Montoya mirarse conmocionó sino todo lo contrario

Voz 26 23:28 alcaldesa la dejó libre ya para que asista al acto que estaba que tenía previsto muchísimas gracias por habernos atendido hasta luego

Voz 30 23:35 digamos que la alcaldesa de Madrid era una de las muchas personas de la gente que había pasado por el tanatorio Marta García compañera de la sección de Cultura de la Cadena SER llevas toda la tarde en ese tanatorio de la M treinta de Madrid mudo

Voz 0194 23:47 las noches cuéntanos muy buenas noches

Voz 1513 23:50 después hace mucho frío en este tanatorio de de la M30 bueno yo creo que en todos los tanatorios de todo el mundo pero ha habido mucho mucho calor en las palabras de todos los que han venido a despedir a a Forges a esta capilla ardiente compañeros como Peridis So Guillermo Summers políticos como Diego López Garrido que hablaba de Forges como un gran historiador López Aguilar que decía que hoy era un día de duelo nacional que no era una pérdida de del mundo de la cultura que era una pérdida para España la abogada Cristina Almeida recordaba las viñetas de Forges cada ocho de marzo el día de la mujer el actor José Sacristán destacaba la mirada lúcida de alguien que era excepcional

Voz 21 24:27 los testigos de su tiempo más lucidos y más cojonudo pero los siempre desde la ternura siempre desde la Alida realmente un ejemplar de seguir

Voz 1513 24:42 Borges que decía que el humor es pensar su compañero Peridis le recordaba cómo alguien atento siempre siempre a la vida lo que nos pasaba Miguel Ríos muy triste a su llegada este tanatorio se lamentaba de que Forges se hubiera marchado demasiado pronto

Voz 31 24:58 mira que pueda haber en este país si esto

Voz 32 25:02 dentro de la evolución de de este país de la historia de este país y ha sido una pérdida increíble caeremos todos pero está agradeció tan pronto

Voz 1513 25:15 su hijo otoño su hermano José María han agradecido las muestras de cariño y han reivindicado también la sonrisa en la ternura como armas poderosas y Massiel que también se acercaba este tanatorio de la M treinta despedir a Forges verbalizado una pregunta que hoy nos estamos haciendo muchos

Voz 33 25:30 yo hay una pregunta que está en el aire que es que todos mal dolor de esfuerzos vamos a buscar la belleza de Forges comentando en su propia muerte realmente fue saber que la escribe

Voz 1513 25:43 bueno Manuel viejo compañero nuestro hace unos años en la serie hoy en El País escribía hoy en Facebook ocurre muy pocas veces hoy ha terminado una forma de leer un periódico así de golpe los contaba la familia que los restos mortales de Forges serán incinerados mañana por la mañana sobre las diez y media en el cementerio de la Almudena en la intimidad

Voz 0194 26:02 familiar Marta muchísimas gracias hasta luego es cuando hablábamos con Rossi con la secretaria de redacción del país destacaba sobre todo la generosidad decía era generoso con el tiempo regalaba el tiempo nunca dijo que no a nadie que le pidiera un dibujo

Voz 26 26:19 tampoco Chelo cielo Gómez que ni siquiera se lo pidió cielo unos escribía hoy un Whatsapp Chelo muy buenas noches hola buenas noches qué tal nos escobillas para para contarnos qué hace varios años con tu marido enfermo en la UVI pidáis juntos las viñetas de Forges no

Voz 34 26:34 sí sí sí bueno él estaba entubado la situación era bueno pues estaba en la opción que lógicamente estaba muy malito n pero bueno la visita de la corta visita que te que te permiten en una UCI por la mañana yo lo que le llevaba al periódico y lo primero que hacíamos era era ver la viñeta de Forges porque leer no podían en ese momento tal y como estaba llega un momento mágico porque bueno pues he despertaba una sonrisa ahora en ese entorno tan duro y en esas vivencias tan duras y tú era un momento especial para nosotros dos y que quise compartir con Forges porque quise que él supiera que era muy importante lo que hacía no solamente para la gente de la calle cuando vamos eso nuestra vida normal y rutinaria vemos a una viñeta nos hace gracia es que nos estaba nos estaba dando

Voz 26 27:27 cómo se lo agradecía este

Voz 34 27:29 el alemán de Uruguay hoy un guasa que un un un correo que busque creo que teníamos esto fue en dos mil siete yo que tenían una página en una página Forges no ah bueno pues no sé como conseguí el contacto pero a través de la página web que que él tenía demande el correo y a los pocos días yo sin esperarlo recibí una viñeta y bueno pues la compartimos buena esta fue nuestra viñeta personalizada Hay que que compartí con mi marido bueno gobernar nuestra el meta de de de los tres D Jorge es de mi madre mía y bueno pues nos nos emociona muchísimo íbamos lo que desde luego demostró que que tenía que ser una bellísima persona al margen de quién lo que estaba claro y que no está que nadie duda es lo ingenioso como dibujante genial pero que tenía que ser una bellísima persona para dedicar ese tiempo a una persona desconocida y que bueno y y a mí me me ha llegado al alma me llegó al alma en su momento y esta mañana me ha cambiado bastante pena saber no sabía que estaba enfermo in

Voz 0194 28:29 tú habías habías vuelto a ver esa esa viñeta

Voz 34 28:32 no no no es cuán mi marido falleció higiene guarde guarde la viñeta junto con los dibujos que mis hijas me daban para para compartir con con su padre para que su padre para dar a los niños y niñas

Voz 26 28:46 sí sí bueno pues te lleve

Voz 34 28:48 a nadie le le llevaba los dibujos y tal y los tenía guardadas en un cajón y hoy pues los ha sacado he sacado el dibujo de Forges los dibujos de mis hijas e los él compartió comando con ella hace ya no sabía la historia bueno pues ha sido muy emotivo muy emotivo

Voz 0194 29:06 has querido compartir también con nosotros con con advirtió que decía que cómo era la viñeta que decía

Voz 34 29:12 pues la viñeta salía de Azalia mi marido saltando dando un salto de la UCI decía tanto a Chang o algo así decía algo así como a Kelly él se llamaba Félix Félix saliendo de la inmediatamente hay salía yo

Voz 25 29:31 con un dibujo puede ser muy muy gracioso

Voz 34 29:33 bueno dijo muy muy bonito de centro

Voz 25 29:36 al alerta

Voz 26 29:38 muchísimas gracias nada ante un beso un beso venga

Voz 1880 29:42 ante pues ahí los oyentes ya recuerdan muchas de las viñetas Christie por ejemplo dice habla de un cartel enorme recién pintado era el ocho de marzo el Día de la Mujer debajo de S

Voz 15 29:52 cartel recién pintado dos señoras que estaban limpiando

Voz 1880 29:56 las manchas y lo están haciendo de rodillas

Voz 15 29:59 olor más

Voz 1880 30:00 en otro de los días de la mujer que es un cartel enorme que dice Si me quieres no me insultes no me pegue su nombre gripes no me vio les Quiéreme o Maricarmen estas de de no hace mucho tiempo el corazón enorme rojo con la palabra Cataluña poste adornos dice es una imagen de un Bliss dice el que está por aporrear a un manifestante el que tiene inmovilizado en el suelo y éste le dice no gracias lo estoy dejando o restringir normas dice que tío el mejor viñeta del mundo y parte del extranjero no recuerdan también esas palabras que el inventaba no Javier dice a veces la radio te despierta con una puñalada en el costado que vació tan grande Gent Santa en Santa también dice García su compromiso con todo era digno de admirar igual en una más las mañanas nunca serán lo mismo cuando nos asomamos al país en busca de echar mucho de menos Forges formadas parte de la familia de muchos españoles dice

Voz 0194 30:52 María Jesús Ceberio fue director del diario El País Jesús muy buenas noches

Voz 26 30:56 buenas noches hemos hablado antes con con

Voz 0194 30:58 si tú conocerás bien secretaria del país durante tanto tiempo dijo ha querido yo no se lo preguntaba ya ha querido destacar la reacción

Voz 6 31:07 con la alegría que tuvo la redacción del país

Voz 0194 31:09 es el día que bueno que supieron que Forges iba a trabajar en el país cómo fue aquello

Voz 19 31:16 muy buenas las manadas que llevábamos detrás de Forges al unos años derecha mi antecesor Joaquín Estefanía todavía intentado en varias ocasiones durante su etapa de director y la verdad es que no lo consiguió seguramente era demasiado reciente el mundo del que él había sido promotor en el año ochenta y nueve

Voz 26 31:38 si entonces todavía digamos que no habíamos

Voz 19 31:40 es suficientemente su distanciamiento respecto que luego se produjo a partir del año noventa y dos noventa y tres

Voz 25 31:48 entonces eso yo la verdad es que lo que hice

Voz 19 31:50 fue recurrir precisamente a Joaquín Estefanía para que me echara una mano para contratarlos

Voz 26 31:56 en esta ocasión

Voz 19 31:58 la verdad es que tuvimos éxito después de una negociación laboriosa cosos todo muchos detalles pero finalmente que se saldó con éxito nosotros verdad que queríamos incorporar a Jorge porque nos parecía personaje vamos a Baptista y es realmente imprescindible no perder el como el país que lo que quería era en buena medida representa el mundo de la UE como es la nueva de España surgida de la de la transición de la Europa digamos un español ese en ese camino entendíamos que Forges era etílicas una ventaja

Voz 0194 32:41 porque Jesús al final la línea editorial de un periódico también la marcan las viñetas no también la marca el humor

Voz 19 32:48 sin duda ninguna la la verdad es que al menos la mayoría de los periódicos es una tradición anglosajona de la suelen estar los Batista sobre todo relacionados con la actualidad suelen estar en las páginas de opinión porque no deja de ser una opinión más a menudo una opinión muy fuerte y que en este caso una opinión personal que no necesariamente tiene compartido periódico pero el periódico a la hora de elegir vía pistas en cierta medida también su auto retrasa no

Voz 0194 33:26 dímelo con sinceridad Jesús alguna de tuviste que decir que no

Voz 19 33:29 no madres sea realmente vamos a ver yo creo que Forges era un para para que que es el el creador más prolífico que yo conocí era capaz de improvisar de repente utilizar ir unos

Voz 34 33:53 pocos minutos

Voz 19 33:55 es una una una viñeta que en el peor de los casos iba a producir que siempre al menos una sonrisa cuando no una risa abierta no yo creo que hoy era uno de esos días en los que en medio de la tristeza que produce la desaparición de un realmente un dibujante genial y que probablemente de sus seguidores que eran millones pues antes de Henry dedicado durante que a lo largo del día a reír claro muchos de sus viñetas oralmente ha producido muchísimas sonrisas cuando no prisas abiertas a pesar de que la noticia que la provocaba era triste noticia

Voz 0194 34:40 decían muchos oyentes se dicen muchos oyentes que mañana iremos todos a buscar esa viñeta Jesús sino la encontraremos tú serás uno de ellos seguramente

Voz 19 34:49 hay una viñeta que en este momento figura en la en la web del este del país que todavía creo que saldrá mañana en papel en el periódico

Voz 0946 35:00 cree que es

Voz 26 35:01 si esas si se da realmente la última Jesús Ceberio muchísimas gracias a vosotros hasta luego un beso

Voz 0194 35:08 a pedíamos a los oyentes lo llevamos haciendo todo el día no no recuerden su viñeta favorita que ha supuesto para ellos Forges escuchábamos antes H LOE como nos decía esa sonrisa que lograba arrancarle a su marido en la UCI esas viñetas de Forges Margarita

Voz 26 35:24 desde Melilla buenas noches buena te recuerda que recuerdo tienes tu de de las viñetas de Forges que son para todos

Voz 29 35:31 pues verás más Crash viñetas que son maravillosas a mí una parte que me impresiona profundamente y es que se nos olvidan que tiene una obra extraordinaria como es por ejemplo la historia de aquí a España para la historia España prácticamente al completo Tuttle le sale anuncia o de arriba y estar leyendo la historia de España exactamente a la historia de España luego sobre eso te saca bueno te exprime las las correspondientes viñetas que bueno son desternillantes pero al propio tiempo es que está abriendo desde Lepanto hasta hasta la conquista de América algo debería ser didáctico

Voz 26 36:11 la historia Anja que

Voz 29 36:13 de alguna manera abarca todo el periodo de la Transición es decir debería ser al día son los niños

Voz 25 36:20 colegio porque sería digan

Voz 29 36:22 el impresionante luego destacó que bueno no lo he conocido personalmente nunca he y sin embargo he sentido la tristeza de perder

Voz 26 36:31 sin conocer los iconos sin conocerle

Voz 29 36:36 sobre todo esa parte ya le digo la parte de las viñetas bueno es fabulosa no pero la parte la que tú puedes estudiar la historia de tu país tanto del periodo más antiguo porque que empieza la historia de España como empieza la historia de España pues como te diría yo desde de de cualquier enciclopedia las salvar vidas el aparte de también lo que te digo la parte de la historia contemporánea en la transición completa cualquier cosa sobre todo en estos tiempos que estamos hablando en que se quiere amordazar incluso algo tan tan extraordinario como es la libertad de expresión siempre respetuosa gravemente siempre con respeto pero que podría hacer un chiste sobre cualquier cosa tremendamente dolorosa gracia con respeto con la humanidad de una forma que además tenía que sonreír

Voz 26 37:31 Margarita muchísimas gracias un abrazo muy fuerte para todos de forma bastante bastante muchísimas gracias un beso

Voz 15 37:39 Julio Rey buenas noches

Voz 35 37:41 las noches Angels qué tal cómo estás pues estoy triste es porque muchos sido una persona afortunada que a parte de de aprender de Forges he aprendido de Antonio que era mi amigo

Voz 0194 38:02 una cosa tú que te dedicas también a esto de de dibujar Julio cómo se consigue que unos personajes como los Blasillo sólo habla acaben formando parte personajes de una viñeta eh acaben formando parte de nuestras vidas

Voz 35 38:16 no somos nosotros es decir Antonio un grandísimo observador de la sociedad que rodeaba las simulaba la masticado y luego no la devolvía convertido en nuestra forma de hablar hay que pensar si recomiendo a los lectores que haga de que cada vez que P

Voz 26 38:38 ha dicho yo no lo vieron como un bocadillos sino como un bocata evoca todo azul envueltos Antonio

Voz 0194 38:46 decía decía esta Margarita que no se llama o desde Melilla que debería estudiarse en las escuelas también con Manuela Carmena no a través de de los huecos de las viñetas de Forges podemos conocerla

Voz 26 38:57 la historia de este reciente de este país

Voz 35 39:00 se evidente El día a día no pero ya desde de nada menos de la transición a la muerte del dictador ahí estaba Antonio ya señalándose la realidad cotidiana no yo establece estoy en desacuerdo con con Margarita en que denominan existe lo que hacía Antonio es un poco Sinclair es decir

Voz 26 39:27 sí yo creo que que los viñetas perdona

Voz 35 39:30 mio era un una reflexión que movieron a la sonrisa pero que en otros muchísimos casos creo que nos hacía era un nudo en el estómago o no era para mí es su en concepto muchísimo más amplio no

Voz 0194 39:48 no sé si sabes que la policía ha intentado detener a Joaquín Reyes porque iba disfrazado de pulmón rodando un sketch déjame que te León tuit Isaías Lafuente que dice que la policía acuda detener a Joaquín Reyes

Voz 26 39:58 caracterizado de Puigdemont para una tras la denuncia de un vecino es el mejor homenaje que se le podría hacer a Forges país coincides con esto

Voz 35 40:09 sí hombre sí es una anécdota de decir que sí que reflejar perfectamente el estado de las cosas actuales pero no creo que Anthony hubiera hecho una viñeta de eso primero porque es que es imposible se porque ya está hecha y segundo porque Antonio se ocupaba de cosas más importantes

Voz 26 40:30 Julio muchísimas gracias también por haber querido estar con nosotros

Voz 35 40:33 en la mi obligación de era mi obligación ha tenido suerte de considerarme un amigo de Antonio Fraguas Si bueno mi obligación hoy es estar de recordándole con todos vosotros incluso

Voz 36 40:50 no es un

Voz 35 40:52 voy a intentar que que no nadie llegue a olvidar

Voz 26 40:58 muchísimas gracias son beso

Voz 15 41:00 los es como usted nos dice Xavi una de sus mientras que era un homenaje a las maestras le pregunta a una mujer que pone su profesión dice

Voz 1880 41:09 ella animadora educadora actriz psicóloga guía turística acompañante traductor lingüista psiquiatra diseñadora escritora dibujante gesticula Dora paseante el hombre le dice Bertone es que todo eso no cabe ir responde la mujer posponga maestra que es lo mismo y también de de profesores Guillermina que dice que hace treinta y cinco años ellas profesora de filosofía hay que Forges así con su mirada crítica su inteligencia y esa capacidad para hacernos reír Un compañero docente dice Guillermina que ya ha querido que su alumnado a lo largo de estos años reflexionará a través de su obra sobre la realidad en la que vivimos y que tan magistralmente nos y lustro sin duda dice Guillermina me deja un vacío hasta siempre Joaquín cuánto aprendí con su historia de aquí su historia Forges foránea y esa palabra maravillosas estupendo un abrazo a su familia dice Joaquín hoy este país es un poquito más Països

Voz 0194 41:58 que todos los viernes Luis García Montero nos acompaña con su mirada a la semana hoy es jueves pero lo hemos pedido a Luis que mirara hacia Forges y él dice que la mirada del dibujante la mirada de Forges es una mirada que condensa el aire y fertilizante

Voz 1341 42:13 hacia Luis buenas noches buenas noches Ángels hoy estamos de luto pocas personas forman parte de nuestra vida colectiva pocas pertenecen al tejido social que mezcla una sonrisa con un desayuno un pensamiento con un ruido de cafetería o con una tarde de lluvia hay miradas que condensan el aire forman nubes pero no pasan sino que caen sobre nosotros infertilidad a nuestra memoria nuestra conciencia Forges es una de esas personas que forman parte de nuestra vida como sociedad al despedirnos de él nos despedimos un poco de nosotros mismos y de jarrón al tejido social al deseo de pensar en nosotros mismos que cruzó las páginas de Hermano Lobo el jueves por favor Interviú informaciones el Diario dieciséis El Mundo y El País la historia de nuestra democracia cuanto antes hay unos caben en un recuerdo la muerte de Forges nos ha hecho un siete estamos de luto junto a don Mariano y doña Concha en tablas sirio junto a los náufragos en el desamparo de una isla los oficinistas indignados que los políticos prepotentes y corruptos que sudaba en soberbia en una viñeta estamos de luto junto a los gruesos bocadillos que llenaban los dibujos de palabras y diálogos capaces de atrapar al vuelo la memoria de un país los estados de ánimo de la actualidad la vida popular y cotidiana de la gente con sus debilidades sus miedos y sus ambiciones éxito Mariano represivo que todos llevamos dentro el náufrago el Blasillo que hacían conciencia de golpe cada mañana para pensar en lo que decimos al decir si somos o al decir España es una peculiaridad pero parte del mejor ensayó político español lo han hecho humoristas como Antonio Fraguas retratistas de la piel de la nación en un perpetuo ejercicio de contar que además de mirarlo y leer lo que era un gusto escucharlo coincidir con él por ejemplo en La Ventana de Gemma Nierga o en algún acto cultural dispuesto a demostrarnos que un libro es uno de los más cumplidos artefactos tecnológicos que puedan invento darse y que estamos de luto Forges pertenece al tejido social de nuestra convivencia y nuestras sonrisa pertenece también a nuestra memoria con nosotros se queda aunque se haya ido buenas noches Ángels un beso triste

Voz 0194 45:00 en una historia la de Antonio Fraguas Forges comenzó el trece de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro aquel día el diario Pueblo publicaba con mucha sorna la siguiente noticia Madrid tres mil novecientos sesenta y cuatro baches menos la noticia estaba ilustrada con una viñeta nombre de cuerpo grueso con boina Yves blusón son que posaba orgulloso al lado de unas Puerta de Arenas se apoyaba con la mano derecha sobre una pala hijo en el brazo izquierdo sujetaba una Copa en la que podía leerse campeón nacional en tapar baches la viñeta la firmaba un desconocido

Voz 2 45:35 pues sí había una campaña en aquella época de miseria y hurtar antipática e pues había que tapar los baches con unos sermones que había allí señalaba el cemento y los obreros iban como en el dibujo que son señor que lleva una boina un chaleco y una faja pantalón de pana y zapatillas de estas lo que llamáis nosotros expandir Dios entonces bueno con una pala se dedicara a tapar baches que pasaba que Madrid había de verdad que esto es curiosísimo hubo cerca de cien mil baches que no sea arreglaban nunca no entonces Arias Navarro que era el alcalde de madre dijo vamos a organizó una gran campaña lleven Hermida Jesús Hermida afortunadamente me conoció dijo este tio puede valer que lo dicho es que así fue publicó hoy a partir de ahí pues todo para el entierro

Voz 0194 46:28 sí ha muerto Antonio Fraguas de Pablo pero no pues no mientras sus viñetas sigan colgando de alguna pared y sus Blasillo Lasa su Mariano su concha esos náufragos yuppies poderosos corruptos Quijotes becarios niños pijos médicos funcionarios y demás tropa sigan pululando entre las reservas de papel así que disfrutemos

Voz 0032 49:11 cuatro de marzo elecciones en Italia una nueva ley electoral Berlusconi más fuerte que nunca Luigi Di Maggio como cabeza del Movimiento cinco Estrellas dificulta extrema para encontrar posibles coaliciones y la inmigración como clave de las agendas políticas estos son los titulares Jean suele

Voz 0194 49:26 es corresponsal en Roma buenas noches como esta Italia a diez días de las elecciones

Voz 0946 49:36 que escuchen ustedes no es la Roma fascista de los años treinta en tiempos de Mussolini lo es vía tiburón de Roma el pasado siete de enero miro este neofascistas de información militar respondieron a Barça desde entonces se han multiplicado las provocaciones violentas de grupos fascistoide italianos su forma de hacerse oír en esta campaña electoral de las generales el cuatro de marzo la reacción ha sido inmediata

Voz 42 50:06 sí

Voz 0946 50:09 al grito de todos somos antifascistas han manifestado también desde italianos de norte a sur del país forzando de alguna manera a los candidatos a pronunciarse este no

Voz 43 50:21 mismo no sol tilos grupos

Voz 0946 50:24 se inspiran en el fascismo Mans disueltos ha exigido Laura Trini del nuevo partido de la Izquierda Libres e iguales mismo que el movimiento fascista que es el peligroso según Silvio Berlusconi de Forza Italia que sin ser candidato porque sigue inhabilitado por fraude fiscal a sus ochenta y uno años se presenta como presidente y augura la victoria de su coalición con Matteo Salvini de la derechista Liga Georgia melón Vitalia herederos de la posfacista Alianza Nacional Si bien Berlusconi precisa esa no nos hoy poli política siempre a mí la política me da Castro Berlusconi llevará al país al desastre ha comentado Pierluigi Bersani que en el dos mil trece no consiguió formar gobierno ni permanecer en su partido el democrático sean orgullosamente antifascista histórica formación sucesora del Partido Comunista balancea va hacia posiciones democristianas de centro izquierda

Voz 6 51:27 su secretario general Matteo Renzi ha reiterado que ser antifascista es un orgullo los sondeos le pronto

Voz 0946 51:34 Justica lo una derrota de las que hacen época por partidos las encuestas de intención de voto otorgan la victoria a los peores no porque lo diga este corresponsal sino la divinidad inspiradora de los Cinco Estrellas del cómico firme que no votará menos vote a los menos malos a pedir más votada el PP Llor que seamos no hay que votar a los peores vamos a ganar y seremos hoy a los peores de Italia está Joe Biden los electores italianos o al menos el cuarenta y cinco por ciento de indecisos se debaten entre los peores quienes se presenta como el mejor Berlusconi con sus sonoras promesas casa auto y sucesión sin impuestos pensiones mínimas y renta para las madres de mil euros subsidio para quince millones de pobres expulsión de seiscientos mil inmigración

Voz 44 52:24 me hubiera Conti que Prendes hecha persona

Voz 0946 52:28 quién dice que expulsará a seiscientos mil inmigrantes miente le ha contestado Emma Bonino de nuevo partido más Europa porque no puede devolverlos a sus países lanzando influirá en Berlusconi sus mágicas promesa esto ha dicho a los rectores suelen malos

Voz 26 52:47 sí porque soy muy magos Silvio

Voz 0946 52:51 de hecho las dos grandes coaliciones derecha e izquierda con alguna posibilidad de formar gobierno se presentan sino un candidato a primer ministro y el candidato a primer ministro del partido que resultaría más votado los cinco estrellas tiene escasa posibilidad de gobernar maravillas a la italiana de la nueva ley electoral tras el Porcel como el boom ahora

Voz 2 53:15 el base de alumno

Voz 0946 53:17 lo conozca pitos con escasos y está como carajo Se vota se ha preguntado el cómico crudeza encargando explicarlo con las papeletas tamaños de una toalla en mano como el que cuesta una leche es una ley de la izquierda ha ironizado TIM que sea para que gane la izquierda Grant grandísimo añadido según los últimos son a la izquierda que va en el último una arriba

Voz 0194 53:43 después de escucha después de escuchar este resumen de campaña no queda claro si Berlusconi se presenta o no se presenta

Voz 16 53:50 sí pero se presenta en campaña sí pero no es candidato no está inhabilitado seis años para el ejercicio de funciones públicas por el monumental fraude fiscal por el que ya ha cumplido condena no de prisión sino de arresto domiciliario él mismo se ha definido como el director de orquesta de la derecha y pretende ocupar esa tarima que le exime de ejecutar cualquier partitura partitura en el Gobierno claro ante acompaña Adriana

Voz 0194 54:18 pero sí redactor jefe de la agencias cánidos Adriano muy buenas noches

Voz 16 54:23 buenas noches Adriana que panorama imaginas par

Voz 0194 54:25 el día cinco de marzo para la mañana siguiente

Voz 45 54:29 en un panorama bastante confusión y dificulta actuar a llegue a una mayoría hay hay

Voz 46 54:40 con Gobierno y yo esperaría

Voz 45 54:44 bastantes semanas sino más de lo de intentos de porque claro y hay hay dos cosas que se suman aquí y que hacen el resultado extremadamente difícil de prever tan pero también muy muy ajustado y es la indecisión de de buena parte del de los electores todavía una ley electoral que esta hecho ya para evitar que haya mayorías muy claras especialmente para evitar que un partido o pueda pueda gobernar

Voz 16 55:21 sólo si es el caso claramente ver el que es decir que tiene

Voz 0194 55:27 hay que haber negociación si sí tiene que haber pacto sí

Voz 16 55:29 eso sí

Voz 45 55:31 tendría así que a ver actuación sí pero claro decir versión ideológica ahí de relación entre los expertos

Voz 16 55:37 es en ese momento también lo dificulta tendría que haber pactos claro si el señor Berlusconi no consigue mayoría absoluta que es el está convencido de que tiene mayoría absoluta el otro día dijo que ella y sus encuestas privadas de auguraba en mayoría absoluta en el Senado que le faltaban sólo un puñado de diputados para cámaras

Voz 0194 55:58 Adriano piensas que Berlusconi está mejor que nunca de fuerza e no digo de de de cabeza de fuerza

Voz 46 56:05 sí sin duda ha demostrado de tener un