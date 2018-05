Hora 25 (22/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 el quince M no tuvo edad la indignación sacó a las calles a jóvenes a maduros a mayores y el poder que tenía las ventanas cerradas tardó mucho en darse cuenta de lo que pasaba fuera cuando lo hizo las acampadas se multiplicaban por el país que un grupo de profesores universitarios aprovecharon el movimiento para fundar un partido sacudieron los cimientos de la política cuando el antiguo poder quiso darse cuenta ya los tenía sentados en el Parlamento lo que vino después es que sí matizaron demasiado pronto con los que llevaban tiempo sentados en los escaños pero esa ya es otra historia la historia que hoy nos ocupa es que otra vez se mueve la calle esta vez son los mayores los pensionistas los que durante la crisis han sido el soporte de familias enteras hijos que han vuelto a casa algunos con sus propios hijos pensiones que se han estirado para dar de comer vestir a toda la familia y además con su experiencia los pensionistas han sabido adaptar la técnica de la posguerra los días de hoy para conseguir mucho con muy poco y otra vez el movimiento pilla al poder con las ventanas cerradas nadie lo está viendo venir porque nadie desde dentro ve nada de lo que pasa en la calle ni esto ni la brecha salarial los recortes de libertades nada de esto se cuela por las rendijas y ellos siguen a lo suyo que es no hacer nada mientras la gente se mueve pero cuidado que los pensionistas no son un colectivo cualquiera entre ellos por segmento de edad puede haber muchos votantes hasta ahora del PP porque escenifican como nadie que la recuperación económica de la que tanto presume el Gobierno no ha llegado a todo el mundo a ver si al final van a ser los pensionistas los que le echen el pulso a Mariano Rajoy

Voz 2 01:54 Ángels Barceló

Voz 0194 01:59 hoy se sientan en la mesa de análisis Gonzalo Velasco buenas noches la obra noches vídeos Carlos Cué buenas noches cobra buenas noches y Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches y también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches buenas noches los pasos perdidos hoy que emigran a Forges si también como hacíais antes en la primera parte del del tramo anterior no la política entera a veces la vida cabía en una viñeta de Forges y eso explica esta sensación de orfandad que recorrido de hecho el Congreso de los Diputados donde se leía cada mañana lo que los asesores los atrevían a decirles a los políticos les llegaba a veces a través de esos personajes con todo lo malo hoy ha ocurrido algo bonito al final cada uno iba comentando su viñeta preferida vengo a entregarme decían comisaría uno de los personajes de Forges de qué se acusa les respondía al policía

Voz 3 02:43 de votar les respondía él tengo la suerte de haber sido y en muchas ocasiones uno de sus personajes y además empecé muy pequeño ya recordaba que hace muchísimos años cuando el presidente de Nuevas Generaciones me dedicó una viñeta

Voz 0194 03:00 el cambio de este país ha señalado después de aclarar a Fernando el ex presidente del Congreso Jesús Posada que hablaba como si el cambio ya hubiera acabado como estuviera completo la historia está en que fue Hesse ha ido cuando le quedaban aún todas las viñetas se ha muerto dibujante un periodista cuando estamos preguntando por el estado de la libertad de expresión tantos años después cuando se lo tenemos que preguntar incluso hacía Pepa esta mañana al ministro del Interior

Voz 2 03:25 yo creo que en España la libertad de expresión está más que garantizada más que garantizada decía Zoido

Voz 0194 03:32 se ha ido Forges cuando han secuestrado un libro ya han censurado un cuadro en ARCO se le quita la provocación a los lienzos quién defenderá la provocación de las viñetas iban llegando los mensajes de despedida y la sensación de orfandad mientras el Congreso se envolvía en una protesta de pensionistas

Voz 4 03:52 no las viñetas que quedaban si el cambio es todo esto que está en marcha tenían todo que decir todavía

Voz 0194 03:59 esos personajes para poner en su sitio toda la propaganda y los argumentarios que hubieran dicho de la oposición del PP con la huelga de las mujeres y su planteamiento de que rompe la sociedad enfrenta a mujeres y hombres

Voz 5 04:10 despertamos todas las las respetamos todas las huelgas nuevas compartimos luego la calificación concreta cada una el poder usarla que quiere apenas evidentemente no con una manifestación está más a Ford parece que no les gusta el argumentario del PP todos los argumentario se interpretaron con mucha generosidad

Voz 0194 04:28 esas sonrisas de Martínez Maillo ahora se ha tenido que morir Antonio Fraguas cuando en mitad de los odios y los trozos de las redes sociales más falta hacía una crítica bien puesta un dibujo a tiempo una viñeta en papel ojalá cupiera en en las líneas de una crónica periodística lo que cabía en un bocadillo de esos personajes ahora se ha tenido que morir Antonio Fraguas cuando le quedaban las viñeta las más necesarias hasta el lunes Sastre adiós me quedaban condolencias hacia las viñetas más necesarias pero hay tantas tantas tantas en el recuerdo hoy estamos preguntando a los oyentes cuál es esa viñeta que recuerdan que tienen colgada en la nevera que tienen colgada despacho Sabine ETA que tienen presente en todos los momentos de su día Gonzalo que viñetas recuerdas tu de Forges

Voz 6 05:12 pues la verdad es que me ha costado tanto que lo que he hecho es llamar a mi a mi a mi casa a mis padres a mi padre para que buscaran en el cajón entre dormir recortes adolescente todas las que había no y lo que me ha dicho es que la que todavía está en la pared es una en la que los dos monjes budistas dicen Pienso luego estorbo en homenaje al día de la filosofía no y cómo es esa y otras tantas para mí ha pues fue acompañó mi formación política al nacimiento me sentido de la justicia Hay y la verdad es que es una lástima que basada de Vila tienes una viñeta colgada en algún sitio no

Voz 7 05:45 es tiene muchísimas y a mí me gustaban especialmente las de gen Santa

Voz 0194 05:50 sí el de nuestras vidas dos mujeres allá en medio de la de la nada

Voz 7 05:55 cogen Santa por por muchas cosas pero una de las que que también la recordamos hoy en el periódico que me que me gustó mucho fue una qué público en el que se veía a uno de sus personajes llevando un corazón enorme enorme enorme enorme tres veces más grande que él cargando lo corriendo con un letrero que señalaba hacia Cataluña un corazón rojo de amor a Cataluña y me pareció muy bien Carlos

Voz 8 06:20 sí bueno y se han dicho muchísimas yo creo que la del 11M por ejemplo yo como madrileño esa edad 11M sobre Madrid pero hay una que a mí me pero la atención que es que demuestras lo sutil que era Forges el día que ha de que pierde las elecciones el PP y las gana Zapatero y todos estamos haciendo análisis político de venga de páginas y páginas de qué significa esto Forges hace una viñeta diciendo es un montón de personas gritando vendo mi raqueta de pádel todas las demás Page desde el periódico momento que que trabajábamos ahí que que dedicábamos horas hacerla quedan con totalmente inútiles porque ya está mal pues es más útil que de eso yo creo que Forges además no sólo era sino que eran tipo cachondo mental sea cualquiera que haya conocido a Forges es que era una delicia sobre sobre

Voz 0194 07:06 sobre esto precisamente yo no he dicho a lo largo de todo el día no ha dicho cuál era mi favorita porque hay muchísimas pero yo recuerdo que en la primera redacción no en la segunda redacción en la que trabaje en la de TV3 llega un momento que se hizo muy complicado aparcar si había colgada una viñeta de en una larga cola de coches y dos personajes uno le pregunta al otro y tú donde ha aparcado y lo teorice en Tucson Arizona se convirtió en una frase que utilizábamos constantemente en Aguerre donde aparcado en Tucson Arizona

hora veinticinco

Voz 9 07:39 que no que no es el más alto nivel más guapo pero no me equivoqué

Voz 10 07:43 porque hay conocido no he podido ni un solo momento vivido

Voz 13 08:31 no estaría que viajamos en el tiempo que nos trasladamos al sábado por la noche concierto de Marta Sánchez en el teatro de la Zarzuela y conciertos de Mina con esta versión de vino español hay que Marta Sánchez pone su propia letra

Voz 14 08:47 cuarto Sánchez buenos días aliado

Voz 13 08:51 asuntos en reacción como en otros países y ahora tienen la Marta Ayesa

Voz 15 08:57 está bien

en la Cadena Ser

hora veinticinco

Voz 0194 13:18 calculó han sido el colchón de miles de familias en lo peor de la this is a pesar de que ellos también han sufrido los recortes y hoy han vuelto a dar ejemplo en las movilizaciones que han protagonizado en las principales ciudades del país miles de personas muchos de ellos jubilados han tomado las calles este mediodía para reclamar pensiones dignas pensiones que han ido perdiendo poco a poco poder adquisitivo por la subida del precio de la vida que no ha compensado bueno del PP pese a que buena parte de sus votantes pertenecen a este segmento de edad este jueves han recuperado el espíritu del 15M para exigir en la calle lo que les corresponde puede que la imagen más impresionante haya sido la de la protesta en Bilbao donde miles de personas han abarrotado el Paseo de la ría junto al Ayuntamiento pero es que en Madrid han llegado a cortar durante horas las inmediaciones del Congreso de los Diputados que vamos a hacer es resumir esta jornada de reivindicaciones con la fotografía sonora nos vamos a fijar en cuatro ciudades os podríamos fijar en muchísimas más nos vamos a quedar en cuatro Bilbao Oviedo Valladolid y Madrid y lo vamos a hacer con la ayuda de Sonia Lamberto Silvia Rúa José Manuel Gozalo y Rafa Bernardo

Voz 24 14:19 en Bilbao miles de personas treinta y cinco mil según los datos facilitados por el Ayuntamiento se echaban a la calle este mediodía por qué no se conforman con el cero veinticinco del gobierno de Rajoy y tienen claro que es así saliendo a la calle cómo van a ganar esta batalla

Voz 8 14:37 si el momento éste va en aumento

Voz 0194 14:39 se va a conseguir sino porque es una miseria es una vergüenza

Voz 8 14:43 revisa a cara es querer que las personas mayores perdamos la dignidad lo único que ya nos queda

Voz 25 14:48 pues sí estamos bastante cansados de reivindicaciones pareja no queda otra

Voz 26 14:52 Melchor se tenía que explicar también hay detrás de nosotros vendrán ellos se luche sacaba algo se va favorecerán ellos también no

Voz 24 14:59 jubilados jubiladas viudas y pensionistas de toda Bizkaia han llenado el centro bilbaíno desde el Ayuntamiento hasta la Plaza Moyúa acompañados también de gente joven por una pensión digna única y universal

Voz 27 15:10 aquí en Oviedo los pensionistas asturianos han respondido de manera masiva ahora llamada manifestarse unas cinco mil personas llegadas de toda la región recorrieron el centro de la ciudad José se desplazó desde Pola de Laviana con cuatro vecinos más

Voz 26 15:23 a ver dónde está la juventud que parece que lo va ellos cuando estoy ellos son lo más interesante de que comen todo aquello se manifiesta tampoco lo bares dispuesto reclamen ordena vive en Oviedo y dice estar muy enfadada con el gobierno de Rajoy ego seiscientos y pico Montpellier los vida trae cola por eso estoy en rabia da expondrá El Carmen de Mieres lucha por varias generaciones

Voz 0194 15:47 no lo he hecho por mi pensión simplemente Senna por la de mis hijos y mis nietos

Voz 28 15:51 la marcha ha acabado frente a la sede de la Tesorería de la Seguridad Social aquí en Valladolid y con una vitalidad en la protesta más que juvenil sea registrado la manifestación más numerosa de cuantas se han desarrollado en toda la comunidad de Castilla y León entre cuatro mil y cinco mil pensionistas han sabido a la calle para reivindicar unas pensiones justas

Voz 5 16:09 independientemente de lo que cobra no esto es un cachondeo una vergüenza es la degeneración del político

Voz 29 16:15 pero yo soy un autónomo del campo y lo adoptó como el campo en un principio siempre hemos pagado nos han pedido en toda la consideración nació muy baja pues ahora se exige pero no sé hasta qué punto puede ser muy restó todo eso

Voz 8 16:27 eso es lo que hace es reírse de

Voz 30 16:29 Nuestro una pensión digna serían como mínimo mil euros mil euros como mínimo por persona

Voz 26 16:37 eh aquí estamos todos los pensionistas ahora pero luego no les vota no al al PP no le vota votado nadie mentira

Voz 31 16:45 ya están aquí protestando por las pensiones los pensionistas ya han anunciado que volverán ahí

Voz 1762 16:55 el tamaño de la manifestación de Madrid de varios miles de personas según la policía ha pillado por sorpresa a los propios agentes que han visto cómo los manifestantes traspasaba en el cordón de seguridad y cortaban durante más de una hora la Carrera de San Jerónimo la que llegue pasa por delante de la Puerta de los Leones las consignas contra la exigua subida de las pensiones que marca la reforma de dos mil trece hecha por el Gobierno de Rajoy que prevé una subida máxima del cero veinticinco por ciento anual en tiempos de déficit como los actuales

Voz 4 17:24 a causa de la presencia de los manifestó

Voz 1673 17:26 antes los diputados han tenido que salir del Congreso por la puerta trasera de la Cámara

Voz 0194 17:30 han salido por la puerta trasera a los pocos diputados que quedaban en el Congreso un jueves a medio día algunos han salido a brindarles su apoyo como es el caso de Íñigo Errejón Pedro Sánchez también ha respaldado las protestas motivada según él por la inacción del Gobierno

Voz 32 17:42 a ese no hacer nada lo que hace es amenazar con crucificar

Voz 8 17:46 sostenimiento la injusticia de muchísimos

Voz 32 17:49 jubilados y jubiladas en nuestro país el Gobierno tiene quién

Voz 10 17:51 insultar al pensionista español es decir la que ahorren en café conciertos a los otros corremos todos los años un poquito la pensiones son el derecho del GPS ganando su trabajo durante toda la vida y aquellos que nos dicen que no son sostenible la presiones y Joaquín pensión privada

Voz 0194 18:05 Nos acompaña aquí en el estudio de Radio Madrid Pepe Álvarez secretario general de UGT muy buenas noches el GT comisiones apoyaban la convocatoria hoy no seis esperaban la respuesta las imágenes de algunos sitios como por ejemplo Bilbao eran espectaculares

Voz 19 18:17 sí la verdad es que este es un tema que no que se viene trabajando desde hace meses de hecho en el mes de julio teníamos una marcha que finalmente no hicimos la hicimos en el mes de finales de septiembre primeros de de octubre hay yo creo que se empieza a visualizar en la calle una indignación que es como muy razonable la pensión media de nuestro país miento la media lo más habitual la medias un poco más alta la masa habitual son seiscientos treinta y seis euros y a mi me parece que pretender sube un cero veinticinco una pensión de seiscientos euros realmente es es un caldo no en ese sentido creo que esto nos va a dar fuerza no sólo para recuperar la cláusula de revisión automática que yo creo que

Voz 6 19:15 la de recuperar la reforma en el dos mil trece

Voz 19 19:18 hoy no tiene ningún sentido

Voz 0194 19:20 según como dice el Gobierno estamos saliendo de la crisis

Voz 5 19:23 no la mejora económica dice el Gobierno

Voz 19 19:26 dice las cuentas de resultados de los bancos de las empresas de las eléctricas que son las que realmente han arruinado a los a los pensionistas incluidos los bancos con estas comisiones abusivas que hacer muchos pensionistas que lo tiro de otra manera de hacer su vida que a través de una entidad de una entidad financiera no pero yo creo que tenemos que empezar a situar como decía uno de los oyentes ida hecho nosotros ya lo hemos planteado que tenemos que ir hacia una subida de la pensión mínima que este entorno a los mil euros en un tiempo no muy lejano porque sino no va a ser posible que los pensionistas con dignidad

Voz 0194 20:07 Nos decían algún pensionista a lo largo del día de hoy que el sobre en el que le han mandado la carta con el aumento de la pensión dice seguramente vale más que lo que me han aumentado porque ahí vamos hablando hay oyentes que nos han dicho que son aumentos que no llega ni al euro dos céntimos

Voz 19 20:21 pues según con toda seguridad yo hace poco me encontré una pensionista que me dice tramitación café pero sí

Voz 5 20:27 eh

Voz 19 20:28 te lo pago yo no voy a poder tomar rollo porque la subida son un euro treinta y seis no tres con esta situación de subida de la luz de su vida de gas de su vida del transporte público en algunas en algunas ciudades a mi me parece que es como insultante que éste pretende solventar este tema con un cero veinticinco por ciento el gobierno yo creo que tiene que ser consciente de que pues ha perdido el miedo

Voz 0194 21:00 piensa piensa que el Gobierno entendido el mensaje de toda esa gente hoy en la calle que además puede repetirse porque hay convocadas nuevas manifestaciones

Voz 19 21:06 se ha convocado una manifestación Nos Comisiones y UGT convocamos dos manifestaciones al mes uno a primeros de mes y otra a finales de de digo a mediados de cada mes y las vamos a mantener en el tiempo hasta que consigamos revertir esta situación porque yo creo que esa es la manera justa de de poder llegar a una solución positiva el Gobierno si sólo tiene una manifestación día si no somos capaces de mantener el tiempo es frágil de memoria hizo olvidar yo creo que no son conscientes el gobierno de la indignación y el cabreo de la mafia que se está produciendo en nuestro país en muchos sectores no solo

Voz 0194 21:50 te abro el análisis luego seguiré ahí podéis preguntarle también a a Pepe Álvarez pero también quiero conocer vuestras opiniones y vuestras cuestiones a preguntarle al secretario general de UGT Mila tú crees que el Gobierno ha entendido el mensaje

Voz 7 22:03 no no no yo creo que hace mucho tiempo que no entiende el mensaje ir de hecho el Gobierno confía el PP que su base electoral son los mayores de sesenta y cinco años y que con ellos pues tiene en un suelo electoral asegurado pero yo creo que esto ahora está puede estar empezando a cambiar la carta que envió Fátima Báñez a los pensionistas tenía un tono triunfalista que era realmente casi insultante porque venía a decir pensamos en vosotros dignificar las pensiones el Gobierno hace todo lo posible ahora que hemos pasado tiempos tan malos estamos saliendo de la crisis etcétera no el problema Emma es que los pensionistas están enfadados por dos razones una porque ven que el poder adquisitivo de las pensiones ha caído durante la crisis ahora que la recuperación y que como dice Pepe Álvarez estamos viendo unos resultados de eléctricas bancos etcétera pues como en los mejores tiempos y en cambio no está llegando eso al al al común de la gente por otra parte porque los pensionistas han sido los que han ayudado siguen ayudando a los jóvenes ha habido un un un un trasvase de recursos una solidaridad intergeneracional inversa es decir de los más mayores a los más jóvenes de hecho en estos momentos pues claro hay hay tanta gente que hoy mismo publicamos en todos los periódicos un informe de la Unión Europea

Voz 31 23:26 ya en el que España está en el

Voz 7 23:30 uno de los peores lugares respecto a emancipación de jóvenes qué quiere decir eso pues que están en casa con la familia y son los padres y los abuelos muchas veces los que han sostenido la crisis

Voz 0194 23:41 preguntada por si el Gobierno habría entendido la El mensaje hará volcó con Gonzalo y con Carlos y Pepe además pueden intervenir Ecce tuteo porque hace muchos años que se ha pasado lo mismo Mila no sí sí eso hemos coincidido muchas de esas cosas me me me sabe mal antes de pedir a vosotros la opinión de momento ningún miembro del Gobierno se ha pronunciado sobre las movilizaciones de hoy nadie ha dicho nada si el Partido Popular lo ha hecho su portavoz en el Congreso Rafael Hernando este es el mensaje que la querido enviar a los pensionistas escucha

Voz 19 24:13 en los últimos cinco

Voz 1769 24:16 años eh los prensado tras han ganado algo de poder adquisitivo o por lo menos según todos los informes internacionales es el sector que menos se ha visto pues eh eh acosado por la crisis económica creo que el saldo puede considerarse positivo en este sector de población si lo comparamos con otros sectores de población que han sufrido de una forma más intensa la crisis

Voz 0194 24:41 el PS esto es lo que necesitan escuchar los pensionistas

Voz 5 24:44 bueno yo creo que por supuesto no en todo caso el Gobierno creo que hace de de pirómano de manera muy coste considerable en los últimos meses muchos muchos temas los no no sólo reste

Voz 19 24:58 el Gobierno se empeña en en trasladar esta idea de que estadísticas en mano IPC subidas y bajadas los pensionistas han ganado poder adquisitivo en realidad no es verdad porque con la ley anterior las previsiones subían con la previsión de inflación y en este país siempre ha habido previsión de inflación positiva por tanto no se les hubiera quitado la pensión si se los hubiera subido de acuerdo con las previsiones que había de de de inflación por ciento portando incluso eso no es no es cierto pero

Voz 33 25:35 eh el el IPC

Voz 19 25:38 y no refleja exactamente en la cesta de la compra de los de los pensionistas y jubilados en nuestro país efectivamente hay muchos pensionistas y jubilados que manteniendo una parte muy importante

Voz 6 25:53 de la de la

Voz 19 25:54 de la de la familia yo creo que eso también el Gobierno debería ser sensible se pueden subir las pensiones no es verdad que los pueden subir nosotros hemos situado un paquete de de medidas que se podían tomar de manera inmediata que lo hacía falta que no hace falta esperar a las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo lo que tienen que ver con que el Estado se haga cargo de aquellas cuestiones que no son propias del sistema de seguridad social porque tenemos que pagar las subvenciones que se dan a la contracción sería discutible si se tienen que dar

Voz 6 26:26 no

Voz 19 26:27 por ejemplo la tarifa plana de los de los autónomos esta historia que explican que explica Ciudadanos de qué sirve para nuevos emprendedores si la mayoría de estas utilizando los repartidores de pizzas y estamos subvencionando el reparto de comida a domicilio no sería más justo que esos tres mil quinientos millones de euros que gastamos en subvencionar la contratación lo pudiéramos dedicar a mejorar las pensiones

Voz 0194 26:54 claro repartidores de pizzas en unas condiciones dignas

Voz 19 26:57 supuesto porque también incluiría que pudiera estar dados de alta

Voz 6 27:00 claro social como trabajador por cuenta

Voz 19 27:03 sale después tener derecho a una pensión no avanzan

Voz 6 27:05 sí que en un país que tiene unas finanzas tan precarias el sistema de revalorización de las pensiones dependa del de de la salud financiera de la Seguridad Social y no de la evolución del índice de precios salarios es verdaderamente un chiste de mal gusto tuvo que lo que ha pasado y tiene una lectura política importa conocíamos la cuestión social es decir la la idea de la brecha social del crecimiento de la desigualdad

Voz 0194 27:28 el cifras insisten de una manera muy recurren

Voz 6 27:33 ante la crisis ha afectado especialmente a España en términos de igualdad hay cada vez ricos más ricos pobres más pobres pero realmente no se estaba manifestando a nivel de protestas está en por lo menos multitudinarias no y además te es un sector de la población que no sabía movilizados todavía además ha movilizado es muy relevante en esto los testimonios que acabamos de escuchar de una manera muy transversal y voy a utilizar esta palabra tan de moda en la política porque hemos escuchado a personas de todo el territorio a antiguos trabajadores del campo de clase media funcionarios todos ellos son conscientes de este problema realmente esto es una tu unidad política que no solamente tiene escuchar al Gobierno también tienen que escuchar a los demás partidos porque además esto movilización claro tenemos que comprender lo vinculada que está con la reclamación del otro extremo demográfico de la población de los más jóvenes es decir que haya del treinta por ciento de los jóvenes menores de treinta años no tengan ningún tipo de ingreso ordinario indiquen lo tenga tenga un salario neto anual que sea inferior a novecientos euros está directamente relacionada con la sostenibilidad de las pensiones deberíamos soñar los partidos deberían trabajarlo con una manifestación con mucha atención estas citas precario porque realmente aparte de ser la misma ciudadanía estamos en el mismo barco son las dos caras que sí sí sí son exactamente las dos caras del mismo

Voz 19 28:54 me dice a mí en realidad y yo tengo la convicción de que esto ha hecho que empezar he ahí tenemos las reivindicaciones aumento salarial mil euros salario mínimo común creo que tiene una importancia extraordinaria yo ayer en Madrid antes de ayer en Madrid una asamblea de delegados de la UGT una nada de de día explicaba que gana setecientos treinta y seis euros al mes por la jornada completa completa de de desde entonces con una subida de salarios de estas condiciones mejoramos inmediatamente a la salud financiera de las social porque este es uno de los problemas más importantes la salud financiera de la de la seguridad no perjudica a nadie que no sea aquellos que efectivamente cada año estos pocos que cada año son más multimillonarios Se va a beneficiar al conjunto de la economía porque también se va a crear empleo

Voz 0194 29:53 Carlos

Voz 8 29:55 no si efectivamente yo creo que el Gobierno aparte

Voz 1673 29:58 el Fernando que ha salido al paso pero el Gobierno evidentemente tiene que está preocupado

Voz 8 30:01 porque las pensionistas estaba absolutamente la clave del PP es la última línea de resistencia de la lidia machotes ese sí sí empieza a perder voto entre los pensionistas Se acabó sea es es la resistencia que le queda al PP de una parte del PSOE pero sobre todo al PP si de eso es el CIS es espectacular la diferencia de voto que tiene el PP entre mayores de sesenta y cinco o menores XXXV es una cosa brutal entonces es ahí donde tiene evidentemente la gente que se ha manifestado hoy probablemente no votará al PP la mayoría pero la imagen para millones deben sionista en base que son nueve millones no la imagen fortísima de hoy de esas a ancianos de esos pensión y gente mayor gente mayor efectivamente mucho mejor mucho mejor por gracias por la edición esta imagen de esa esa imagen en las puertas del Congreso de esa gente y además le han dejado pasar porque efectivamente incluso para un policía es muy complicado tomar la decisión de impedirle basar sea son gente que que políticamente tiene una fuerza aparte de que son muchos vota masivamente tiene una fuerza brutal porque es una imagen muy fuerte para todo el mundo yo lo que quería preguntar esa Pepe porqué ahora hay muchísima gente de siempre teoriza que que las momentos de de explosión a veces son después de las crisis en los momentos de recuperación cuando la gente empieza a ver que se está recuperando y que a él no le toca pero por ahora porque efectivamente si hay algo digamos bastante estable son las son las pensiones si hay algo que podía haber explotado hace tres años y no ahora es es lo de las pensiones que qué crees que está pasando ahora o es esa subida efectivamente lo que decían los gasto delgadas además que hace que está ya ahora

Voz 5 31:40 no yo creo que que su muchas cosas no incluso por la parte que nos toca a nosotros mismos las organizaciones sindicales tengo la sensación que hemos recuperado musculatura y que estamos

Voz 19 31:54 a recuperando espacios de una manera muy importante hay después lo que los pensionistas de nuestro país están hartos de ver cómo se reparten los dineros en este país y a ellos no les no les no les llega no también me hace también que los medios de comunicación han eh por eso la sensibilidad que seguramente que en algunos otros momentos no había para tratar los temas todo eso con toda seguridad suma es muy difícil que un pensionista que es una persona y en general muy muy razonado hombre con mucha cabeza si ve que el país está mal es mucho más difícil poder sacarlo a la calle pero es que yo creo como estoy convencido que cree la inmensa mayoría que ahora Se sepuede yo hace un tiempo estaba en una en una entrevista que usted

Voz 6 32:52 esto convencido que es que los península no va a quedar

Voz 19 32:55 el cero veinticinco por pues es que tengo la absoluta seguridad de que vamos a romper este estaba a que en el dos mil trece Los impuso el Gobierno de Mariano Rajoy después de un acuerdo de pensiones que habíamos hecho nosotros el dos mil once bastante cumple jo porque queríamos abordar la crisis con la crisis con seguridad que no iban a tocar el sistema de pensiones hilo de los pensionistas efectivamente tiene que sumar a los jóvenes porque en esa reforma

Voz 6 33:25 hay que lo que llaman el el

Voz 19 33:28 el factor de sostenibilidad

Voz 5 33:30 qué van a mermar de manera dramática

Voz 19 33:33 las pensiones de las futuras generaciones bueno ya de los que inmediatamente los vamos a jubilar porque de hecho entra en vigor el año el año el año que viene pero de una manera muy dramática a las personas jóvenes que que en el dos mil cincuenta su pensión pues va a ser de un poco más del cuarenta por ciento de lo que cobraban por tanto una bajada del cincuenta por ciento de lo que cobra en estos momentos una persona antes jubilar

Voz 0194 33:58 hoy pedíamos a los oyentes hay que opinar a través del whatsapp sobre la muerte de Forges y no sé qué ha pasado debido como bueno que que se nos han colado afortunadamente también llamadas con el tema de las pensiones por ejemplo Pilar y Angélica

Voz 34 34:14 cotizado quince años ir cobran seiscientos sitúa de euros Humain subido cero cuarenta y dos céntimos por favor dan lo gracias

Voz 35 34:25 pensión de jubilación la pensión de viudedad suman seiscientos treinta y siete euros a la señora ministra

Voz 24 34:34 no se sienta orgulloso de nada porque una subida del cero coma

Voz 35 34:37 a veinticinco a mi pensión les supone noventa y cinco céntimos que ella se ha gastado más en los sobres que en mi caso me ha mandado por duplicado la de viudedad y la de jubilación que la subida de mi pensión querría decir que el bueno de Forges en su Ville viñeta hubiese sacado a esas cabezas de jubilados con las manos en alto llenos de indignación que descanse en paz

Voz 0194 35:01 Hesse si quieres añadir alguna cosa más sobre el tema de las pensiones porque sino que ir a la huelga del ocho de marzo algo más Milà

Voz 7 35:09 si no yo quería decir que yo creo que hay un factor ahora de indignación ha añadido que es que el Gobierno sigue insistiendo en un discurso público que desmiente la realidad constantemente clara y ha sido un insulto a toda la gente que Rajoy hoy en lugar de decir cuáles son sus planes para garantizar que la Seguridad Social tendrá ingresos suficientes para pagar las pensiones futuras etcétera porque con salarios de ochocientos euros no hay ingresos para el de bienestar y tampoco hay la garantía de que

Voz 0194 35:39 te va a reforzar el sistema de P

Voz 7 35:42 en lugar de eso lo que le dice a la gente es ahorrar es vuestra responsabilidad ahorrar dinero yo no estoy en contra del ahorro naturalmente que pueda ahorrar que Torre pero ya me dirás si el salario medio en este momento y bruto de España es mil ochocientos el alquiler medio está en ochocientos ya me dirás quién ahorra como pueden ahorrar es que es un insulto no

Voz 6 36:07 solamente señalar que creo que es de verdad un gran momento para revitalizar una cultura de trabajo cada comprender el carácter sistémico de estas cuestiones que este es un momento el primero quizás en el capitalismo reciente en el que se aumenta la riqueza pero el aumento de la riqueza no se traduce en un incremento de los trabajos no hay más trabajos y que el hecho de que no haya trabajo implica que no solamente que menos capacidad de consumo sino que hay menos ingresos del Estado y por lo tanto nuestros pensionistas están más en riesgo no es un momento para reivindicar una cultura de trabajo y que los jóvenes que realmente entente reivindicar una manera de incorporarse al mercado laboral distinto porque estas relaciones laborales están individualizadas en el que el propio trabajador asume sus riesgos incluso presta su

Voz 8 36:51 Sotillo su bicicleta para gastarlo

Voz 6 36:53 es fijos a la empresa lo único que hace es reducir los ingresos del Estado y eso al final lo que hagan los los pensionistas

Voz 0194 37:00 déjame que sigue hablando del Partido Popular porque supongo que Pepe Álvarez conoce el argumentario que repartido Génova entre sus dirigentes lo contamos ayer para oponerse a la huelga feminista el ocho de marzo un argumentario que califica la convocatoria de elitista insolidaria entre otras muchas cosas pero del que hoy resulta que se han ido marcando cuidadosamente los dirigentes del PP incluso su coordinador general Fernando Martínez Maíllo Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 37:24 hola buenas noches el argumentario del PP ha sido redactado en la oficina de Génova está encabezado con el logo del partido como es habitual se ha distribuido entre los cargos populares para que puedan explicar la oposición de su formación a la huelga de mujeres el texto por tanto existe pero ningún dirigente ha querido respaldaron más bien parecen renegar de ese documento que califica la convocatoria del ocho de marzo recordaréis como elitista insolidaria como una apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres que señala también que la huelga pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental el coordinador general del partido Fernando Martínez Maíllo intentaba quitar hierro al asunto respeto

Voz 5 37:59 hemos todas las gordas las respetamos todas las huelgas no las compartimos luego la calificación concreta cada una de poder usarla que pero evidentemente no poner una manifestación Se está más a favor de la igualdad parece que no le gusta argumenta que el PP todos argumentar eso hay que interpretarlos con mucha generosidad

Voz 1916 38:16 también en los pasillos del Congreso la diputada del PP Carolina España llegaba a negar el contenido del argumentario y eso de que su partido cree que es elitista

Voz 0194 38:24 no no no no es que hiciera una huelga elitistas que nosotros creemos que para apoyar a las mujeres lo que Cáceres seguir creando empleo empleo

Voz 1916 38:33 salir harán poco en el Gobierno parecen entusiasmados con el argumentario el ministro Zoido lo vais a escuchar se quedaba prácticamente sin palabras cuando Pepa Bueno le preguntaba por eso mismo esta tamaño

Voz 7 38:41 aquí en la SER a Geli te se refiere el PP cuando dice que es una huelga de elitista

Voz 0194 38:46 bueno no sea que en qué contexto

Voz 1916 38:52 han podido producirse esa presión pues el contexto en el que se ha producido esa expresión es recordemos Ángels un argumentario muy largo nueve páginas en el que el PP explica los motivos por los que se opone a la huelga

Voz 0194 39:03 de mujeres que me ha parecido la reacción del Partido Popular este argumentario

Voz 5 39:06 me parece la reacción me parece bastante razonable

Voz 19 39:11 ah a a

Voz 5 39:14 va a todo el mundo no incluso los alguno es el Partido Popular son los propios del partido del partido del parto

Voz 19 39:20 volar en realidad yo creo que seguramente que la ministra de de

Voz 5 39:26 empleó de haber sentido una profunda vergüenza

Voz 19 39:29 que yo nunca le he oído expresiones de ese tipo en relación con un tema que que Fred del que hablamos frecuentemente no quiero decir que estamos de acuerdo que no lo estamos pero en todo caso a mi me parece que han sobrepasado todos los límites aceptables en en el siglo XXI pero bueno también nos dan más gasolina para el ocho de marzo en ese sentido a mí me parece que el Partido Popular dar pensaba que se iba a encontrar seguramente porque quién lo hizo no está en la calle con una convocatoria sólo del entorno más feminista que a mí me parece extraordinariamente positiva y que yo respeto y aplaudo el trabajo que hacen las organizaciones feministas pero a lo que se va a encontrar escuna respuesta de mujeres y hombres de hombres de de mujeres comprometidos en acabar con la de sí

Voz 6 40:30 igualdad con la brecha salarial pero los

Voz 19 40:33 sólo acabar con la desigualdad con la brecha salarial sino poner en el centro del debate social en nuestro país el acoso el acoso que se produce en los centros de de trabajo a mí me produce una pena extraordinaria ver las estadísticas de cuántas denuncias había por acoso antes de la crisis y cuántas ahora han bajado más del cincuenta por ciento y no es porque haya bajado el acoso sencillamente porque hay miedo con la reforma laboral para poder denunciarlo y me parece que es absolutamente importa hable de soportar para cualquier persona en nuestro país pensar que hay una joven que se va a trabajar y que cuando sale de casa becas encontrará cruzarlo porque no hay otra manera de de poder explicarlo que la va a acusar en su trabajo nosotros queremos que eso eh se discuta sea hable en esta jornada del día ocho queremos que la violencia machista asesina esté presente este día también porque más allá de los incumplimientos de del pacto contra la violencia de género que es aprobado hace que sea acordada hace cuatro días más allá de las políticas que hay que desarrollar en ese campo yo también creo que ha llegado la hora seguramente hace bastante tiempo de que todos asumamos la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista social un tema tan dramático

Voz 0194 41:55 me hacer una cosa aparcó el análisis de milagros de Carlos González para después de la publicidad voy a despedir a a Pepe Álvarez a quien agradezco muchísimo que se haya acercado a los estudios de Radio Madrid por el calendario de movilizaciones que va anunciando imagino que hablaremos otra vez

Voz 19 42:10 con toda seguridad muchísimas muchísimas gracias pero antes de la

Voz 0194 42:12 vamos a ir a Bilbao porque había partido de Europa League que había incidentes antes de entrar a este partido en las puertas de San Mamés Arantxa Alegría buenas noches y hay una víctima sí

Voz 0244 42:24 hay una víctima el Departamento de Seguridad al Gobierno vasco nos confirma hasta ahora esa noticia la del fallecimiento de un año un agente de la Policía Autónoma Vasca que resultó que había resultado herido en los incidentes registrados eh minutos antes en la plazoleta el acceso al recinto de San Mamés al comienzo de este partido entre el Athletic y el Sparta lo que se está disputando desde las nueve y cinco de la noche un agente de la Ertzaintza que había sido evacuado

Voz 7 42:48 Agencia al hospital de Basurto con lesiones en el rostro

Voz 0244 42:50 en las causas de este fallecimiento no han sido todavía especificadas están en investigación desde el sindicato Erne de la Ertzaintza también informa del fallecimiento de su compañero herido en los incidentes de Bilbao publica en su página de Facebook ya un logo del Sindicato Independiente de la Policía vasca con un crespón negro los incidentes en los aledaños de San Mamés han saldado con tres heridos más cinco detenidos tres de ellos de nacionalidad rusa los incidentes comenzaban a las siete y media ocho de la tarde cuanto radicales rusos lanzaron bengalas contra los accesos a la a San Mamés al de San Mames al campo del Athletic tuvo que intervenir la Ertzaintza y como decimos ha fallecido un agente de la Policía Autónoma Vasca en estos altercados producidos fuera del campo

Voz 0194 43:35 pues ancha muchísimas gracias buenas noches Avon

hora veinticinco

Voz 44 48:06 días con Milagros Pérez Oliva Carlos Cué Gonzalo Velasco antes de de ir a otro asunto si quería conocer vuestra opinión sobre el tema del argumentario del Partido Popular que conocimos ayer sobre la huelga del ocho de marzo esa huelga que según el PP

Voz 0194 48:17 es elitista es insolidaria genera enfrentamiento más todo esto apoyado por algunas declaraciones de algunas ministras incluso del Partido Popular en contra de de la movilización de la huelga de del del ocho de marzo hoy parecía Cué que todo el mundo se quería quitar de en medio como aquello eso no iba como que nadie sabía de dónde había salido ese papel

Voz 8 48:38 el argumentario eso es una estupidez y por tanto nadie debe asumir por suerte todavía en España estábamos escuchan antes lo que contaba

Voz 0194 48:44 pero si es una estupidez debe asumir pierda quién escribe quién se pone

Voz 6 48:47 deben ordenador y escribes eso