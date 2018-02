Hora 25 (22/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1673 00:00 este ha sido uno de los temas que ha motivado el parón provisional en las negociaciones es que no puede ser que los convergentes se hagan con los tres puestos clave de Puig Ramón el del presidente electo de quién realmente se encargaría pues de del día a día de hecho algunos miembros del partido

Voz 1 00:15 el Rubira critican que puestos a restituir el Govern

Voz 1673 00:17 estado tendría más sentido investir a Junqueras que a Sánchez y aunque es verdad que podrían acabar asumiendo esta doble presidencia para Cataluña siguen insistiendo en que su líder en que Juncker tiene que tener también un gran peso político dentro del Guber y además exigen que la vicepresidencia tiene que ser para ellos como ya ocurrió en la pasada legislatura selfies habría

Voz 2 00:37 Esquerra Republicana de Cataluña muy buenas noches

Voz 0194 00:41 cuánto tiempo va a durar este este parón en las negociaciones este estar en el congelador

Voz 3 00:47 pues esperemos que muy poco a Mas para mi gusto deberíamos levantarnos de la mesa la que tengamos que tengamos un acuerdo y creo que esto es lo que vamos hacer día a partir de mañana por la mañana pero

Voz 0194 01:02 mañana espera usted que se puedan reanudar estas negociaciones

Voz 3 01:06 estoy convencido de que me que llevamos demasiada semana a días sin gobierno es un día donde al final las decisiones en Cataluña las toma el partido que a día de hoy tiene sólo cuatro años dotados Parlament natal veto en ciento cincuenta y cinco y por lo tanto es una situación que no se puede a la larga es del tiempo por lo tanto situamos más es que este pequeño para donde íntimas estrechas finales pero ya muy cerca del acuerdo

Voz 0194 01:38 dígame una cosa señor sabría dónde está el principal escollo hay mucho seguramente porque parafraseando a Joan Tardá con aquello de la cuadratura del círculo esto es muy complicado donde está el principal problema

Voz 1889 01:51 además parece que el problema es lo que decía John tardar de que en nada normal es el el momento es que en que estamos a Esquerra siempre ha planteado en un acuerdo global y un acuerdo global

Voz 3 02:03 el significa pues la legitimación de Putin Ramón que es un poco lo que explicaba también la Pablo hace un momento a la vez pues el gobierno legítimo a una un un una hoja de ruta y por lo tanto un acuerdo el Gobierno de un plan de gobierno y un acuerdo para para definir como que este gobierno el por lo tanto son una pieza sino cuatro oí negociar en que en que nada es normal y por lo tanto con pues en Bruselas con Oriol Junqueras injustamente en la que el como preso político por lo tanto es todo lo vi fácil pero en todo caso también estamos convencidos que estamos ya en pues ahí

Voz 0194 02:52 qué papel debe jugar debe jugar es Junqueras en el nuevo Gobierno

Voz 3 02:57 a nosotros nos gustaría que lo jugar que todo pero la situación no es normal y por lo tanto ha pues ya yo creo que que no no hay ningún caso sin quererlo hacer va a ser un es un escollo el tiene ganas de seguir haciendo política encontraremos la manera de que de que así sea pero no que empiece a funcionar y esto puede ser con qué era eso sí Juncker astuto no es de alimentos

Voz 0194 03:25 no se me dice que soy te hacen normal es evidente pero que piensa Cataluña le voy a preguntar del papel que tiene que jugar Junquera en este Gobierno

Voz 3 03:35 pues la verdad es que no hay que no lo sé pero que en todo caso

Voz 0194 03:39 hombre ahora pista debe tener por las negociaciones

Voz 3 03:43 pero que la el papel que que tenga que Hoon que jugar Junquera es lo va a decir esté republicana no no acabó en este caso no yo creo que esta es es una decisión que tenemos que tomar nosotros Brickell actuaremos como siempre de la forma que nos parezca que sea más útil para para el país por lo tanto no no es una decisión que esté en Cataluña sino en este caso de Esquerra Republicana

Voz 0194 04:09 puede Puigdemont ejercer de presiden de máxima autoridad dentro del guber sino una investidura al uso en el Parlament

Voz 3 04:16 a nosotros nos encantaría que posee una investidura

Voz 0194 04:21 pero ustedes saben perfectamente pero saben perfectamente que esto no puede ser

Voz 3 04:25 sí sí sí lo sabemos hemos pero en todo caso yo digo lo que nos gustaría a nosotros es que si pudiera ser y que como pasa lo tienes normales pues tienen gana en este caso la elección El dentro del bloque mayoritario a pudiera ejercer con toda normalidad no es así por lo tanto estamos buscando fórmulas que que legitimen pues esta victoria está victoria electoral Iker perro pues mí ni que temer el papel que debe tener a Carlos Ramón en este Gobierno

Voz 0194 04:56 miembros de Jones para Cataluña nos contaban me contaban a a la gente en Cataluña que estaban inquietos y perplejos porque ustedes Esquerra rechazan cualquier tipo de confrontación con el Estado a la hora de desarrollar la hoja de ruta por ejemplo con el llamado proceso constituyente es más ellos dicen que no van a estar en un gobierno de mentalidad autonómica como el que según ellos ustedes proponen que les responde

Voz 3 05:19 bueno poner poner en duda el papel de Esquerra Republicana que lleva ah pues muchísimos años defendiendo la República como la mejor de las soluciones para los para los catalanes que que no se aguantan mucho que llevamos muchísimos años demostrando cuál es cuál es

Voz 1889 05:39 nuestro papel en la política en la política catalana que nosotros somos un ex defensor defensores del proceso constituyente que lo hemos a pues de explicado muchísimas veces que nos parece que el que aquí os ciudadanos de Catalunya deben tener un papel importantísimo en un gran un gran de de ahí que este debate se debe hacer desde desde abajo como se ha hecho todo el proceso y por lo tanto ha pues poner en duda que de República en Akira pero quiero hacer bien hecho un proceso cliente cuando a formar parte de un scratch de nuestros

Voz 3 06:13 proyecto de mucho antes de que existía

Voz 1889 06:15 en Cataluña incluso por lo tanto no no ya digo no me parece que eso no las últimas respeto desde antes de conseguir el el acuerdo En días Denzel vamos a trabajar conjuntas conjuntamente con Cataluña en nuestro caso pues no nuestra forma de ser no es no no es descalificar a los que van a ser nuestros compañeros el The Wall E

Voz 3 06:38 tóxica y por lo tanto yo no tengo nada malo quiere decir sobre sobre ellos en todo caso creo que nadie puede dudar de la de la voluntad con la partos de Esquerra Republicana de seguir creciendo que esta mayoría apolítica y cada vez que hay unas urnas a la en Cataluña pues no sé qué dónde está sino que ver siga creciendo como lo ha hecho

Voz 1889 07:01 yo lo lentamente pero aseguró durante

Voz 3 07:04 los últimos años y poderlo donde está fuera de lugar

Voz 0194 07:07 una última cuestión podemos hablar de un acuerdo como muy tarde a principios de la próxima semana

Voz 1889 07:13 pues me encantaría inglés seguro que que

Voz 3 07:18 vamos que todos vamos hacerle el esfuerzo el puerto íbamos a ser generosos como para que sea así

Voz 2 07:26 muchísimas gracias

Voz 4 07:28 a hacer como siempre un abrazo Hora veinticinco Si no te gusta déjalo si tu ciudad

Voz 5 07:35 aburre días Silvio eres feliz vuelve a empezar

Voz 6 07:38 tú cambia todo lo que quieras que con la rebaja este multiuso chicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 7 07:44 lleva dos gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en mí

Voz 8 07:52 de ópticas que deportivo coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 9 07:58 o lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento sin expuesto

Voz 6 08:02 extras no extras nuevo Civic contó de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre en punto es su en tu concesionario más cercano

Voz 10 08:15 la radiación solar alcanzará la atmósfera a las veintiuno cuarenta y dos de esta noche la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están movilizadas para cualquier contingencia que se pueda producir

Voz 6 08:25 si las previsiones no han fallado ya saben que la recesión se perderá ahí vamos a intentar volver

Voz 11 08:37 volverá a ocurrir

Voz 6 08:40 sí señor eso

Voz 12 08:42 no nos curso

Voz 6 08:46 el gran apagón muy pronto estreno de la tercera temporada volver al refugio

Voz 13 08:57 ser padre te cambia la vida sobretodo en esa dulce época en la que dejas de ser su papa para ser el padre pesado que no se entera de qué va la cosa

Voz 6 09:07 te has preguntado si ser padre compensa ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE

Voz 14 09:16 diecinueve de marzo diecisiete millones de euros con P

Voz 5 09:20 el istmo ocho Cadena Ser

Voz 4 09:26 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 09:31 once y nueve minutos diecinueve en Canarias con Milán los Pérez Oliva Carlos Cué Gonzalo Velasco a los que les voy a ahorrar el análisis sobre el tema de Cataluña porque ya lo ven las negociaciones siguen dicen que a ver si la próxima semana nos pueden decir algo sobre cómo van a cuadrar el círculo finalmente porque sí que me gustaría conocer la opinión de los analistas de esta noche sobre lo que ha pasado en ARCO porque la feria sigue envuelta en la polémica ante las acusaciones de censura hoy IFEMA no ha tenido más remedio que sacar un comunicado pidiendo disculpas por lo que ha pasado hoy diciendo que no quería censurar nada hemos buscado en el texto alguna referencia a volver a exponer esta obra pero nada que no lo hemos encontrado Javier Torres

Voz 0907 10:08 una disculpa pero sin marcha atrás tras el malestar el profundo enfado del Ayuntamiento de Madrid después de que la Comunidad de Madrid en los órganos rectores de Ifema virar a su posición forzando el comunicado firmado por el presidente del comité ejecutivo de la Institución Ferial Clemente González Soler señalado como el responsable de pedir a la galería la retirada de la obra de Santiago Serra decía Cifuentes presidenta de la Comunidad

Voz 1587 10:29 eso ha sido una decisión

Voz 10 10:31 que ha tomado Ifema en el uso de sus facultades junto con idea de como un acuerdo con la con la galería que estaba exponiendo la obra que yo creo que como Gobierno regional no debemos de de de opinar sobre la mesa

Voz 0907 10:45 Small y su consejero de Cultura Jaime de los santos añadía después

Voz 5 10:48 yo no voy a entrar a valorar lo que insisto son acuerdos que se hacen entre dos adultos libres y en democracia se me pide lo que yo hubiera hecho Jaime de los Santos como ciudadano no hubiera pedido la retirada de la obra pero tampoco se Jaime de los Santos fuera galerista hubiera retirado la obra esos paredes

Voz 0907 11:07 la disculpas por la controversia ocasionada en ningún caso perseguía una censura añade ese comunicado no ha habido mala fe aceptamos las críticas recibidas debemos evitar acciones así en el futuro esto en el comunicado claro que Ifema no ha pedido que vuelvan las fotografías a la pared stand de la galería esa responsabilidad la traslada a quienes vendieron la obra

Voz 0194 11:26 la de hubiera retirado la obra pero la obra fue retirada el Gobierno regional en boca de su presidenta Cristina Cifuentes dice que esto ha sido una decisión de Ifema bajo sus plenas facultades que no tiene nada que decir Vila ganó Seve algo tendrá que decir la Comunidad de Madrid que que participa en en en en la cúpula

Voz 2 11:44 eccema claros a la petición a la a la galerista

Voz 1587 11:49 procede de una junta en la que está representada la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio las dos representaciones votaron a favor de pedir que se retirara

Voz 15 11:59 la la obra muy

Voz 1587 12:01 el Ayuntamiento tenía una posición contraria yo creo que se han dado cuenta a ver la petición en realidad es una al ha tenido el valor de que simboliza muy bien un cierto retroceso que se está produciendo en cuanto yo a la libertad de expresión es un retroceso que tiene varios frentes estamos viendo gente que entran en la prisión por canciones que aunque no estemos

Voz 0194 12:27 en absoluto de acuerdo con lo que dicen hemos de decir

Voz 1587 12:29 el derecho a que lo digan eh estamos viendo como se está creando un clima de amedrentamiento a los artistas a la gente basándose sobre todo en el poder de coacción que tiene el hecho de que las administraciones públicas y quiénes gestionan estas administraciones públicas domina enano controlan subvenciones influencia etc etc etcétera y en este caso yo lo creo que el que que se puede catalogar clarísimamente como una coacción es verdad que es la galerista la que retira la obra pero no una galerista que acaba de colgar la obra no vamos a pensar que de repente le entra la iluminación y pienso me he equivocado y las retire la retira por una presión por una coacción y es este clima de coacción el que a mí me preocupa y ahora como les ha salido el tiro por la culata porque efectivamente como eso es un símbolo tan fuerte de lo que está ocurriendo ha tenido una reacción muy extensa y ha provocado el síndrome bárbaras tres ser diríamos no

Voz 0907 13:30 CC Il claro ante este síndrome que les

Voz 1587 13:32 deja en tan mal lugar Illes retrata como lo que son realmente pues claro ahora intentan rectificar es decir yo no he sido no ha sido la Comunidad de Madrid ha sido nadie no sido na nadie ha sido Gonzalo la pobre galerista Gonzalo breves es curioso Se censuró no

Voz 0907 13:47 ahora que denuncie un estado represivo para evitar polémicas no existe se hace hace sólo feriantes participa va de de un clima pensemos como bolsas ha costado el libro Fariñas como al rapero suele ser encarcelada por enaltecer al terrorismo un crimen que no ha hecho más que aumentar desde que acabó la violencia efectiva de ETA lo cual es muy significativo y esto nos hace verlos además en una semana justo perdedor en quedar inciso que parece que eso nos hace elegir entre dos estados de ánimo el orgullo nacional por el que podemos optar y decidir o la indignación no la indignación a veces es también el orgullo por un ideal que no se cumple yo creo que hay que estar un poco indignado porque no haya una libertad de expresión bien cumplida una división de poderes efectiva porque seamos tan vulnerables a un poder judicial en el que la política centro mete a veces demasiado casi todos los jueces están redes políticas o en el que jueces pueden hacer un uso arbitrario una vez contra el resto de contextualización arbitraria de las leyes para aplicar sus prejuicios morales no es muy preocupante y nos tiene que hacer reflexionar yo aquí optó más por la indignación desde luego que el orgullo Carlos sido

Voz 1 15:01 Clemente esto es que no no los ponemos para evitar polémicas de Osiel arte no sirve para sirve para polémicas para que sirve no para provocar pero yo exacto pero yo creo que es yo creo que hay dándole la vuelta a la situación creo que es bastante positivo lo que ha pasado en estas últimas horas porque sería dramático sino Nos indignar a mí sería dramático sino hubiera pasado lo que ha pasado las últimas horas sino hubiera que todos los políticos tienen que decir no yo no tenía nada que ver cuando es evidente que tenían porque votaron sus representantes pero éste en este giro de las últimas horas en las que yo creo creo quiero creer quiero ser optimista la próxima vez que alguien tenga que tomar una decisión de estas se lo pensará un poquito osea que esto se convierta en una gran polémica que estemos hablando en la radio que haya habido muchos editoriales el editorial de El País por ejemplo es clarísimo que que que haya habido esta polémica creo que es útil para parar un poco reflexionar osea yo creo que estamos llegando al nivel yo en fin hay programas infantiles con los que yo me crié como La bola de cristal hoy en día no se podrían poner en fin estamos llegando estamos llegando a un nivel de de de enfermos de enfermedad es una es una enfermedad esta obsesión por el comunicado para evitar polémicas es la demostración de alguien que está está enfermo sea cómo puede alguien hacer una obra una una en fin como supuesto bienestar en el mundo del arte porque además y me dijeras otro otro sector pero alguien que está en el mundo polémica

Voz 1587 16:17 Carlos el argumento de evitar polémica a cuantos temas los podemos queremos una sociedad

Voz 0194 16:25 polémica desde que nos levantamos hasta que nos acostamos

Voz 1 16:28 tú te imaginas recorrer los pasillos de ARCO que es una feria muy importante tal y que ninguna de las cosas que se exponen allí genere

Voz 9 16:37 en una polémica ningún malestar ni Thiem remueva nada ni te

Voz 0907 16:39 sí provoque te indigna que ver también con una concepción un poco cosmética de la cultura que sirvió más para celebraciones para generar consenso

Voz 0194 16:48 las disenso escribía brevedad porque yo me resisto a antes de empezar la charla con con Torres me resisto a volver a explicarles a los oyentes que quizá no lo sepan o quizás sí lo que ha sido la noticia surrealista de la tarde y unos si también la noticia de todo el proceso independentista es que Joaquín Reyes estaba disfrazado caracterizado de Puigdemont en el Parque Europa de Madrid ahí hay una réplica de la toma de Bruselas está agravando un sketch para el programa del intermedio resulta que llegado la policía para detenerle Él lo ha contado en primera persona esta tarde en La Ventana las policías lo que han mandado para

Voz 3 17:22 pero lo que ellos tenían pensado para reducir a a Carla yo estaba caracterizado como el presidente en el exilio en Torrejón de en el Parque Europa cosas Un vecino Un vecino me había

Voz 13 17:40 cadena SER

Voz 4 17:45 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 17 18:08 no te había sido muy porque sigues aquí Torres después de hablarme de Arco aquí sigo con John Coltrane para descansar porque si eh Britain we say good bye cada vez que nos decimos adiós que mira de verdad sin excusas sin razones que la música de va muy bien a lo que me vas a contar

Voz 18 18:32 y esto es gracias al trabajo de Ana Martínez Concejo de documentación Forges por Forges in memoriam

Voz 19 18:39 Antonio Fraguas de los hola porque este escenario es una colección de libros porque porque es B porque esté etcétera que salen todos los meses y que contiene toda la obra reciente de Su seguro servidor que viese a su mano y pie Ford

Voz 0216 18:53 mi padre negra dije papayas quiero dedicarme a esto me dijo detalla tú eh esto de humor gráfico es complicado tienes que intentar encontrar un estilo tan definitivo y tan quiero que se vea que es un dibujo tuyo a quince metros y eso es quiero decir Oscar Wilde que la banca es el único sistema de atraco permitido por la ley cambiamos por ejemplo filetes nacionales en vez de filetes rusos pero bueno al fin y al cabo eran filetes buena pues lo lo que era increíble es que nos ponían la radio quiero síntoma de modernidad absoluta osea cuando hay una dictadura hasta en ese tiempo los humoristas gráficos podemos decirlo toda pero es un problema de tiempo neuronal usted cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no pueden decir ni pío

Voz 1587 19:41 Borges no existe si no estáis vosotros bueno pues que quede claro para siempre jamás Forges somos todos podías esos viñetas mil veces pero podrías escucharlo mil quinientas veces pasado un tuit sí porque lo ha puesto Ángeles a fue

Voz 20 19:56 era Ana Martínez Concejo es la sucesora de Ángeles afuera en el servicio de documentación de esa casa que hoy Ángeles recordando Forges ha colgado un tuit de que además tiene los agujerito que creo son de las chinchetas

Voz 0907 20:07 esta debería estar pegado en el departamento de documentación

Voz 20 20:10 que una vez Forges hizo para para los documentalistas bueno yo dice para los documentalistas sería menos es decir para los de comentaristas de de la SER y hay un señor detrás de un mostró dice oye que si tenéis algo sobre los si us que quiere saber pues si se les pasa pronto el globo por quitarles un taxi de bueno es que yo es chistes que hay que aquellas viñetas que hay que verlas pero que en cualquier caso Nos lo han contado a las nueve de la noche como nos lo contaba la la que fue durante más de cuarenta años secretaria de redacción de del país decía hay una cosa que en lo que eran muy generoso Forges que era con su tiempo Si la gente elepé da el dibujo el vacía dice yo como secretaria de que muchas veces tenía que pasar es que me han llamado que no sé qué que quieren ir él dedicaron tiempo a hacer el dibujo es decir era generoso

Voz 0907 21:01 también con el tiempo en memoria también ha pasado desapercibido in memoriam uno de los grandes escultores españoles Venancio Blanco de esos que parecen haber caído en el olvido aunque tenga obras en museos de todo el mundo llegó a ser incluso el director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma que es una de las

Voz 21 21:21 a instituciones culturales cultura es un coñazo esto es a un periodista y lo Colo lo publicó la malla en la primera queja que todo fuera de mi mujer es que no se puede contigo no se puede mira que tengo miedo tengo cuidado bueno la escultura el es difícil para empezaba pero si no fuese difícil no sería hermoso

Voz 17 21:46 el periodista de encuentras a ver hacia una cultura Humgría y es el titular evidente exactamente

Voz 0907 21:51 a la tribuna de Valladolid un accidente el actor Alberto Jiménez que trabaja en la obra que dirige Blanca Portillo en el Teatro Español la de él tenía un accidente de moto cuando volvía a casa tras la función y ha tenido que ser sustituido hoy han suspendido la función mañana envuelve la vendo está grave pero está estable vale por ver muy cerquita del teatro español nada o de amores que es amor por los clásicos que es Ana Zamora una grande en el teatro de la Comedia de Madrid comedia aquí Lana es la obra de un extremeño Torres Naharro mil cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos treinta combina música en directo y títeres tan

Voz 5 22:33 pero no voy a entrar a valorar lo que insisto son acuerdos que se hacen entre dos adultos

Voz 2 22:39 no están a Zamora tampoco esos han pasado tienes que tener a Zamora si ese sí sí sí

Voz 22 22:56 hasta mañana

Voz 11 22:58 hasta mañana

Voz 17 23:08 acaban de escuchar son cosas que nos pasan a veces que es que Torres hoy no podía estar aquí en directo hemos tenido que grabar Nos ha pasado lo que ustedes acaban de escuchar Persson poco también la gracia de la radio así mañana ustedes lo pueden comentar en el trabajo Ramoneda que Ramoneda siempre está en su punto y en suma

Voz 5 24:02 con el dietario

Voz 24 24:09 sus presos políticos de Santiago Sierra en ARCO traer cola el celo censor de los dirigentes dije Ifema lesiona la feria deteriorará la imagen del país como lluvia fina el discurso intransigente contra el independentismo ha ido penetrando la sociedad española encontrando lugares clave de directivos dispuestos a hacer méritos exhibiendo pulso autoritario tan amplio ha sido el rechazo político que PP PSOE que incomprensiblemente al inicio con los populares la propia Ifema se han visto obligados a modificar su discurso que el ministro Méndez Vigo transmisor de las verdades alternativas del Ejecutivo diga que el Gobierno nada tiene que ver con la decisión suena a cinismo sensación que se agranda conduciendo son la dirección de Ifema si los que han tomado decisión lo hiciesen para evitar la polémica han conseguido lo contrario así se señala un cabeza de turco Clemente González en este caso dimitirá sorprende sin embargo la modesta reacción del sector artístico empezando por la galería que descolgó la obra sin rechistar siguiendo por los artistas los profesionales del sector vivimos en tiempo que la libertad económica pesa por encima de cualquier otra incluida la de expresión parece que lo poco que queda de ETA prepara su disolución definitiva para finales de junio en realidad hace tiempo que no existe la prueba más evidente es que ya nadie cuenta con la idea socialmente aislada ya abandonada por su entorno no puede esperar nada a cambio de dejarlo se va con un reguero de asesinatos y una larga historia de infamia que no observa ningún espacio para el reconocimiento querían que Euskadi sea independizar ahí hoy a su modo y manera está más encajada que nunca en España más armas como respuesta a las armas Ésta es la propuesta de Donald Trump ante las matanzas escolares que ha vivido Estados Unidos si los profesores estuvieran armados y tuvieran formación militar las escuelas estarían más seguras ha dicho las armas como compañeras del proceso de formación de los niños ni la Asociación del Rifle se atrevería a fabricar un spot publicitario tan descarado tan terrible

Voz 25 26:08 aquí

Voz 17 26:13 y terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Carlos Cué Gonzalo Velasco buenas noches adiós esta semana gesto tenga volveremos mañana como siempre a partir de las ocho les esperamos feliz noche

Voz 6 26:43 Ángels Barceló servicios informativos que ahora XXV Dane Cadena Ser punto com y en las redes sociales pero admitieron arroba Hora veinticinco quien Facebook hora25

Voz 9 27:07 los obras todo de tu equipo de fútbol fue los obras todo de tu equipo de que favorito

Voz 6 27:13 las todo de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar SER Deportivos nada

Voz 9 27:20 qué mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 6 27:24 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias de civilizaciones perdidas tesoros descubiertos por casualidad estar a buscando ahora Nacho Ares

Voz 14 27:39 siendo la la huella de estas maravillosas piezas de siete centímetros que han cautivado a generaciones y generaciones de seres humanos más allá de niños y de mayores de los

Voz 6 27:49 sí bueno también forman parte de nuestra historia en Ser Historia tamaño de los protagonistas no importa se puede viajar gratis en el tiempo trece de septiembre que mil quinientos noventa oiga

Voz 14 28:06 así a diez Sierra está espera

Voz 6 28:10 además con Mona León Siminiani la Historia se escucha suena muy las tres impronta sea lo que sea que Valladolid está a punto de tener lugar historia con Nacho Ares todas las historias que puedes imaginar hasta las más personales

Voz 14 28:27 quizás mi alter ego una de las figuras que yo más sea admirado en la historia de la arqueología es Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón en el año mil novecientos veintidós

Voz 6 28:37 madrugada del sábado después del Larguero a la una y media una hora menos en Canarias o cuando quieras en el podcast de Cadena Ser punto com nuestra aplicación Cadena Ser

Voz 2 28:54 me encanta la profundidad de los simple a ser muy

Voz 6 29:03 muy enamorado de la vida Podium podcast presenta un relato sobre la vida la música junto al director de orquesta Gustavo Dudamel recorremos el camino que lo ha convertido en un genio que enamorado de la vida implica también a los sonidos Dudamel ya disponible en Podium podcast

Voz 2 29:24 escuchas la radio

Voz 6 29:26 te en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en la TDT de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio Little en España era de mando escucha tu radio prefería la Cadena Ser en octubre escucha la Liga