Hora 25 (23/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:51 hola buenas tardes la tarde nos ha dejado una imagen muy reveladora de la tensión entre los poderes del Estado en Barcelona Se celebraba la festividad de la Abogacía allí estaban el ministro de Justicia el presidente del Tribunal Superior y los fiscales jefe además del presidente del partido

Voz 3 01:06 junto a la existencia de presos Purito acusado revolvió este Odiseo por delitos

Voz 0194 01:58 la última encuesta del CEO catalán asegura que el apoyo a la independencia ha caído ocho puntos hasta un cuarenta coma ocho por ciento frente al cincuenta y tres coma nueve por ciento que la rechaza para el presidente del Gobierno la encuesta es muy satisfactoria muy positivo

Voz 2 02:11 que baje el número de personas que se declaran independentistas y ahora lo necesario es que volvamos a la normalidad nos pongamos todos a lo nuestro e intentemos construir algo y desde luego por parte del Gobierno habrá plena disposición para intentar construir algo razonable

Voz 0194 02:27 ahí también hoy la juez Lamela de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad sin más medidas cautelares al ex jefe de los Mossos Trapero ha asegurado en su declaración que aconsejó a Puigdemont que suspendiera la consulta del uno de octubre para evitar desórdenes el Gobierno y el PP intentan encajar la movilización de miles de pensionistas

Voz 2 02:46 pero el PP no ocultan su preocupación especialistas también se miden en votos Gobierno niegan que se ocupan de ellos sólo cuando hay elecciones vende te portas morir no le preocupa

Voz 1487 02:58 pero no se ocupa de las pensiones porque haya elecciones le preocupa porque es un derecho de la gente porque eh le preocupa porque al final oiga yo también seré pensionista clave Toledo a todos nos preocupa que pase con algo que es un ingrediente fundamental de la sociedad del bienestar de nuestro país y como he dicho antes repito ahora es un derecho

Voz 1715 03:18 el PSOE decía va a plantear la próxima semana una iniciativa parlamentaria para que las pensiones suban tanto como el IPC iremos Estados Unidos ese país anda pendiente de una confesión que puede dar un giro la investigación del fiscal especial sobre los vínculos de la campaña de Donald Trump con Rusia esta tarde ha sido citado a declarar quien fuera número dos de la campaña Si la acusa ya formalmente de conspirar contra Estados Unidos ID falsedad algunas fuentes citadas por medios de comunicación de ese país aseguran que va a confesar justo y Donald Trump ha echado mano de Corea del Norte para intentar tapar los problemas

Voz 1803 03:48 que se avecina que hubo los épicos flípolo veas not que vea Wilkins

Voz 6 03:52 es decir porque la gente pregunta por Corea del Norte que hemos impuesto las sanciones más fuertes aplicadas a un país nunca antes Ifrán

Voz 1803 04:00 mente espero que algo positivo pase con esto quiero hacerles saber lo que se acaba de anunciar que se han aplicado las mayores sanciones nunca impuestas

y nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 11 06:29 ser muy

Voz 13 06:31 muy enamorado de la vida Podium podcast presenta un relato sobre la vida la música junto al director de orquesta Gustavo Dudamel recorremos el camino que lo ha convertido en un genio

Voz 0919 06:43 enamorado de la vida implica también la

Voz 2 06:46 los sonidos de Dudamel ya disponible en Podium podcast

Voz 7 06:50 aunque el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza ten toma ansiada me porque han sido Ahmed contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 14 07:32 buenas tardes Pedro pues tu renal ha dedicado casi todo el discurso acusar al Estado de no gozar de separación de poderes para ejemplificar eso ha dicho que mi historia Justicia Rafael Catalá que estaba presente y que él estaba escuchando en ese momento decisiones judiciales a los medios de comunicación antes de que se produzca ya ha llegado el momento que comentabas ha dicho en España hay presos políticos por delitos inexistentes la escuchamos la existencia de prensa Curitiba

Voz 3 07:59 acusado revolvió por delitos inexistentes sobra que Pool caos destacado Manices también sentará

Voz 14 08:18 en medio en medio de ese murmullo en esos aplausos de una parte edad salas de verdad que una parte de la sala el estado aplaudiendo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y los dos fiscales jefes pues se han levantado de sus sillas son los máximas autoridades judiciales que se levantaban como decíamos cesto asientos se han ausentado hasta que corren que llevaba el lazo amarillo en la solapa ha terminado su discurso y han vuelto a sentarse para escuchar a Rafael Catalá el ministro ha respondido así al exhibiendo al Parlament

Voz 15 08:49 habéis sido protagonistas de una etapa de plenitud democrática de plenitud de libertades de plenitud del Estado de Derecho entorno a la Constitución en torno al Estatuto de Autonomía entorno a la consolidación de las libertades como nunca en la historia de España Se había conocido

Voz 14 09:08 era la primera vez que corren coincidía con un ministro en un acto público un acto al que normalmente asisten al president de la Generalitat y el conseller de Justicia de Justicia los cargos que ahora mismo pues nadie ostenta en Cataluña por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 1715 09:24 gracias Aitor por cierto que a quién se escuchaba muy de fondo en el primero de los sonidos que hemos emitido era la decana del Colegio de Abogados de Barcelona que les decía al presidente del Parlament no era la idea no era la idea presiden la has liado muchas gracias el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de Catalunya encierra una aparente contradicción cae ocho puntos el apoyo a la independencia pero los partidos independentistas amplía harían con cierta holgura su mayoría absoluta tendría en hasta cuatro escaños más volvemos a Barcelona de hagamos

Voz 1510 09:59 la pregunta sobre el futuro de Cataluña sólo cuatro de cada diez encuestados apuesta por la independencia es de porcentaje más bajo desde que empezó el proceso y el apoyo a esta opción ha pasado de un cuarenta y ocho a un cuarenta por ciento respecto a la última encuesta del CEO realizada el pasado mes de octubre casi un veinte por ciento apuesta por que Cataluña se convierta en un Estado dentro de una España federal y un treinta y seis coma tres por ciento quiere seguir siendo una comunidad autónoma según este sondeo si mañana hubiera elecciones en el Parlament es que

Voz 0196 10:27 de republicanas se llevaría un veinte por ciento de los votos

Voz 1510 10:30 ese convertiría en primera fuerza por delante de ciudadanos con un diecisiete coma dos por ciento y Cataluña con doce y medio por ciento de los apoyos aunque baja el apoyo a la independencia suben los votos a los partidos independentistas que podrían obtener una mayoría parlamentaria de setenta y cuatro escaños más cómoda que la que tienen ahora mismo en la

Voz 1715 10:48 bueno la próxima semana el Parlamento catalán celebrará un pleno para debatir entre otras iniciativas la planteada por Junts Per Cataluña con la que quieren denunciar la ilegalidad de la institución del Gobierno catalán e insistió en la legitimidad de su presidencia la de Puigdemont incluso desde el lugar de su fuga será por tanto el primer acto de un proceso que debe desembocar en la constitución de un nuevo Gobierno presidido presidido por no se sabe quién Pablo Tallón

Voz 1673 11:15 en un gesto para presionar a Esquerra en la recta final de negociaciones Jones para Cataluña registra en solitario esta iniciativa que con una formulación pretendidamente ambigua quiere legitimar apunta Puigdemont sin que esto suponga desobedecer al Constitucional por un lado el texto califica de ilegal e ilegítima la destitución del ex president se compromete a restaurar la institución de la Presidencia que no es lo mismo que a hacerle president y constata que en el bueno hay una mayoría que estaría dispuesta a ratificar su confianza en él que no es lo mismo que decir que el pleno ratifica la confianza en Puigdemont como president escuchamos a Eduard Pujol de Cataluña

Voz 4 11:48 bueno una reflexión de que esta sociedad debe sentirse reflejada en este texto hemos decidido entrar la de manera rápida para que pueda ser debatida en en este pleno al margen de las negociaciones con Esquerra que insisto llegarán a buen puerto

Voz 1673 12:05 pero por si acaso este acuerdo no llega la oposición también va a llevar al pleno del jueves varias propuestas de desbloqueo como por ejemplo algunas que piden que el reloj empiece a correr hacia la convocatoria de elecciones

Voz 1715 12:16 gracias Pablo el ex mayor de los Mossos d'Esquadra ha contado hoy a la juez de la Audiencia Nacional que intentó convencer de que desconvocar el referéndum del uno de octubre por motivos de seguridad o que incluso llegó a comprometer la obediencia de ese cuerpo policial a la justicia sus resoluciones después debido cambiar de opinión Trapero al que la juez le imputa un nuevo delito de sedición ha quedado en libertad sin nuevas medidas cautelares a consigue buenas tardes buenas tardes

Voz 0196 12:43 el que fue jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero ha querido dejar muy claro que los Mossos se desmarcaron del proceso unilateral de independencia y que incluso criticaron a los políticos porque hacían declaraciones que los comprometían como cuando dijeron que los Mossos Ivana a garantizar que se pudiera votar con normalidad en dos reuniones previas al uno de octubre en el Palau de la Generalitat y a petición de los mandos de los sus advirtieron apunta Mon Ford Junqueras personalmente que estaban preocupados por la seguridad del uno de octubre y que iban a cumplir como policía estrictamente con el mandato judicial de impedir el referéndum la juez Lamela ha dejado en libertad a Trapero porque dice que cumple escrupulosamente con las medidas que le impuso en otoño y que además no puede destruir pruebas la Fiscalía asegura que Trapero advirtió de que el referéndum podía provocar problemas de orden público pero que no hizo nada para evitarlo la Fiscalía recordemos ha pedido fianza de cincuenta mil euros con el argumento de que Trapero precisamente

Voz 1915 13:34 junto a estas reuniones hasta hoy un argumento

Voz 0196 13:37 esto que rechaza la defensa que asegura que en diciembre pidió expresamente declarar sobre ello y que la Fiscalía entonces lo rechazó

Voz 1715 13:44 dado en portada el presidente del Gobierno está satisfecho con el resultado de la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña cree que es buena noticia que baje el apoyo a la independencia Rajoy que ha hablado después de la cumbre informal que se ha celebrado hoy ha venido a enfriar el entusiasmo o el nerviosismo de quienes esperaban este fin de semana un cambio en el Ministerio de Economía no parece que vaya a ser así vamos a Bruselas Griselda Pastor buenas tardes hola me

Voz 0738 14:09 las tardes el presidente exactamente parece convencido que Luis de Guindos puede comparecer ante los eurodiputados este próximo lunes aquí en Bruselas para su nuevo examen siendo aún ministro

Voz 1487 14:19 eh sobre entonces ya estuvo en el Parlamento

Voz 0919 14:22 vuelve al Parlamento no decir no

Voz 1487 14:24 no hay ninguna norma escrita ni tiene ningún sentido que se critique a una persona por haberse dedicado a la actividad política

Voz 0738 14:31 osea que la única pistas sobre su sustituto sobre su sustituta ha sido aquí explicarnos cual es características debe tener un listado que París se acota las opciones

Voz 1487 14:42 es hito fundamental es de competencia y capacidad de trabajo punto es decir el suministro que conozca el tema que se lo sepa que no tenga que estudiarse los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa que tenga capacidad de trabajo y que tenga ilusión es una buena noticia no

Voz 0196 15:02 bueno pues declaraciones del presidente del Gobierno que

Voz 0738 15:04 preguntado por las pensiones ha dicho que pide a los partidos que no hagan política con este tema paren resumen evitar tomar el pelo a los ciudadanos

Voz 1715 15:13 el Gobierno precisamente y el Partido Popular andan entre descolocado si preocupados por esa protesta masiva de los pensionistas un caladero de votos tradicional para el Partido Popular el gobierno niega que se desentiende de los jubilados aunque sólo se preocupe de ellos cuando se acercan las selecciones cuando suenan las papeletas Sonia Sánchez

Voz 1916 15:31 mensaje del presidente del Gobierno no ha sido muy alentador para aquellas persa

Voz 1715 15:35 así aquellas partidas que piden una subida de las pensiones esto decía hace un momento Mariano Rajoy en Bruselas

Voz 1487 15:40 me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto porque eso es el Pacto de Toledo porque es muy fácil decir suban las pensiones cuánto lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo pues lo que estaremos es tomándole el pelo a la gente

Voz 1916 15:58 las pensiones no parece que vayan a subir pero al menos están garantizadas ese era el mensaje que lanzaba hoy desde La Moncloa el portavoz del Ejecutivo

Voz 1487 16:05 pero

Voz 1994 16:06 lo lanza un mensaje de tranquilidad a los pensionistas las pensiones en España están garantizadas con el crecimiento económico y con la creación de empleo esa seguridad en estos momentos es total

Voz 1916 16:16 mensajes de tranquilidad en un momento en el que las manifestaciones de jubilados han hecho saltar las alarmas en el PP dentro del propio partido Se considera poco atinada la respuesta que se ha dado a las protestas en el sentido de que los pensionistas no son los que peor han estado durante la crisis varios dirigentes populares reclaman a Génova que no provoque más desafectos que puedan traducirse en pérdida de votos

Voz 1715 16:37 gracias Sonia del PSOE ha querido recordar que Pedro Sánchez lleva unas cuantas semanas de gira por las federaciones presentando su propuesta sobre pensiones la próxima semana los socialistas van a presentar una iniciativa parlamentaria para pedir una subida de las pensiones igual a la subida gripes

Voz 16 16:51 has ido hasta las movilizaciones de ayer son la prueba de que el esfuerzo también ha merecido la pena nosotros vamos a continuar con nuestras asambleas abiertas debatiendo sobre pensiones no nos vamos a cansar y esperamos que las movilizaciones también continúen que lo de ayer sólo sea el inicio de una gran movilización social en defensa de nuestro Estado del bienestar

Voz 1715 17:13 el ministro de Hacienda ha puesto plazo a una larga reivindicación Cristóbal Montoro asegura que en un plazo de tres años el Gobierno habrá alcanzado ya la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad

Voz 0447 17:25 en tres años la homologación será completa importa tanto le puso nota a satisfacción es decir tendremos un objetivo conseguido pero quiero decir Stanic M está el Ministerio de Interior trabajando con quiénes tienen que trabajar que son los sindicatos representantes de las de esas fuerzas de seguridad del Estado las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos el de la

Voz 1715 17:51 si algo más antes de mirar a Estados Unidos Izquierda Unida quiere que se eliminen del Código Penal varios delitos que en su opinión están impactando directamente en el ejercicio de un derecho básico de la libertad de expresión Nos vamos hasta la Cámara baja informa Mar Ruiz

Voz 0196 18:04 con esta reforma legislativa que impulsarán el Congreso Izquierda Unida quiere evitar la regresión en materia de libertad de expresión que atribuye al Gobierno del PP en los últimos siete años castigando la difusión de

Voz 1915 18:15 Hess mediante la aplicación de delitos que

Voz 0196 18:17 considera obsoleto su ambiguos entre ellos el escarnio público el ultraje contra la patria que según Alberto Garzón se aplica para reprimir la crítica política contra símbolos como la bandera o el himno nacional o el polémico artículo quinientos setenta y ocho del Código Penal que castiga el enaltecimiento del terrorismo

Voz 17 18:34 este artículo ha sido utilizado como excusa para reprimir la libertad de expresión de sectores que

Voz 0919 18:41 no comportan en ningún caso un peligro

Voz 17 18:43 para la sociedad española ni mucho menos un peligro que justifique la entrada en prisión de gente que sólo ha escrito letras en canciones o juicio en redes sociales

Voz 0196 18:52 Izquierda Unida pide también derogar el delito de injurias contra las instituciones contra la Corona

te vamos a marcharnos a EEUU anda Donald Trump lanzando algunas bombas de humo para intentar ocultar ciertos problemas de no poca gravedad Marta del Vado Marta buenas tardes

Voz 1510 20:12 qué tal buenas tardes lo primero lo que puede ser el que pudo ser

Voz 1715 20:15 un giro muy interesante ya veremos si también importante la investigación sobre los vínculos entre Tram su campaña ir Rusia porque uno de los asesores más destacados del equipo de campaña de Trump parece que ha decidido confesar ante el fiscal especial que está investigando esa injerencia rusa

Voz 1510 20:30 sí Rick Gates está en estos momentos en la corte federal y se espera que se declare culpable de al menos conspiración para defraudar a Estados Unidos de mentir al FBI según fuentes cercanas al fiscal especial que investiga la trama rusa se espera que con la cooperación de Gates la investigación de un giro importante porque puede ofrecer detalles sobre el funcionamiento interno de la campaña de Trump que les sirvan a Robert Mueller para determinar si hubo coordinación con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton Simoni o va a poner contra la espada y la pared a Paul mana Ford el ex jefe de campaña de Trump acusado de los mismos delitos que Gates en concreto de cometer cuarenta y cuatro delitos federales Müller acusa además a mana fuerte haber trabajado como agente extranjero para el ex presidente de Ucrania para Viktor Yanukovich aliado de Vladímir Putin IS puede ser el nexo que Miguel está buscando para

Voz 0196 21:19 probar la colusión si al mismo tiempo

Voz 1715 21:22 dos anunciaban esa probable confesión Donald Trump pregonaba el que ha dicho va a ser el mayor paquete de sanciones contra Corea del Norte que suele ser la de Corea del Norte una buena cortina con la que intentar tapar otras cuantas

Voz 1510 21:35 ah sí lo ha hecho además jaleado por sus seguidores en la conferencia de acción política conservadora que se está celebrando estos días aquí a las afueras de Washington vamos a escuchar a Donald Trump

Voz 19 21:45 allí hubo nuestra épicos flípolo Alves no adquirirían Lady heavies

Voz 1510 21:51 el grupo asegura a Trump que es el mayor paquete de sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra otro país sin entrar en detalle dice que espera que dé resultados positivos Se trata de unas sanciones que afectan a cincuenta y seis entidades relacionadas con el comercio el traslado de mercancías según la Casa Blanca el objetivo es reducir aún más las fuentes de ingresos y de combustible que utiliza Pyongyang para financiar su programa nuclear y para mantener sus Fuerzas Armadas la administración Trump quiere que Corea del Norte acabe con

Voz 0196 22:21 su programa atómico que avanzado especialmente en el último

Voz 1510 22:23 año con el desarrollo de un misil balístico intercontinental que los expertos aseguran puede alcanzar cualquier punto de Estados Unidos incluida en la costa este y una última hora Pedro que acaba de anunciar además el Departamento de Estado Estados Unidos planea abrir su embajada en Jerusalén el próximo mes de mayo coincidiendo con el setenta aniversario del Estado de Israel

gracias Marta quedó oportuna acumulación de grandes anuncios rimbombantes junto justo el día en el que parece se se va a producir vamos con el avance intenciones en la segunda hora del programa la gasto de los viernes que además oír recupera Martín Berasategui ha vuelto de sus vacaciones de invierno ritos

Voz 20 23:01 hola Pedro y encima le vamos a dar la bienvenida de Berasategui hablando de sidra que se está poniendo muy de moda tanto aquí en los bares españoles como en el resto del mundo pero antes Pedro escucha un momento

Voz 6 23:10 sí

Voz 2 23:11 y no

Voz 20 23:22 esto que estamos escuchando es un violonchelo Stradivarius de mil seiscientos noventa y seis y quién lo toques Pablo Ferrández que es un madrileño de veintiséis años que vive en Berlín ahora acaban de conceder

Voz 0196 23:34 el Premio Princesa de Girona de las Artes y tiene ya programados sólo para este año setenta conciertos por

Voz 20 23:39 todo el mundo ya de males es el chico majísimo bien esta noche bueno viene él tiene su violonchelo del siglo XVI

Voz 1715 23:50 la información no vamos a conversar con José María Espejo Saavedra vicepresidente por ciudadanos del Parlament en la tertulia Juan Carlos Jiménez Emilio Contreras María Esperanza Sánchez Éstas son para ella las claves del día

Voz 1452 24:00 según la encuesta del CEO el apoyo a la independencia en Cataluña cae en unas hipotéticas elecciones en este momento Esquerra Republicana mejoraría el resultado no así que usted Cataluña que podría convertirse en la tercera fuerza a la vista de lo que dice el sello reconocerá los seguidores de Puigdemont que acaso les está faltando una virtud esencial en política que es la prudencia por el contrario algo de prudencia podría entenderse que hay en la actitud de Esquerra Republicana cuando parece más dispuesta a ceñirse a la ley sin renunciar a su ambición independentista legítima y respetable pero eso sí siempre que no trate de imponerse fuera de la ley Cataluña necesita un gobierno ya ir reconocer todos en Madrid y Barcelona que lo que de esa formación de un gobierno tendrá que ser más política acuerdos diálogo en fin afrontar que los problemas no se arreglan solos ni por la fuerza en clave catalana un día más grave de preocupación por el Gobierno de España cuya imagen hoy es la del ministro portavoz asegurando que los pensionistas no tienen nada

Voz 7 24:55 qué temer sobre suspensiones clave de los mundos que Juppé ocho veinticinco

Voz 22 25:48 cuando pueda a ver si puedo a ver realizado cambios estructurales por ejemplo en una casa un edificio Kiss supongo que ningún tipo de de estructura como este también pues lógicamente las la digamos la dinámica del del del Aire y por lo tanto belgas van también va o puede modificarse entonces de ahí que la ley estipule que las medidas se deben realizar cada cinco años y antes de hecho si ha habido estos cambios estructurales

Voz 1915 26:14 la empresa dice que hizo una medición en dos mil uno que dio negativo aunque el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene constancia de ello ahora tiene para hasta el mes de mayo para cumplir y hacer una nueva inspección ya están en marcha las negociaciones para sacar adelante los presupuestos de la capital para dos mil dieciocho aunque los primeros contactos no dejan demasiado lugar al optimismo las cuentas llevan prorrogadas desde diciembre y hoy dos meses después se han reunido por primera vez ahora Madrid y PSOE los socialistas ya tienen el borrador del equipo de Carmena pero las diferencias internas en Ahora Madrid los recortes contemplados en esos números son según dicen barreras difíciles de superar la portavoz municipal socialista Purificación Causapié en declaraciones a la SER

Voz 1752 26:52 antes de hablar con otros grupos municipales pongan ustedes de acuerdo lo que nos han cortado esta mañana en esta reunión es el primer en primer lugar algunas intenciones globales por ejemplo algo que entendemos que es importante que es la posibilidad de mejorar los presupuestos pero bien es verdad que este puede mejorar la incorporación de inversiones lo que llamamos inversiones financieramente sostenibles

Voz 1915 28:17 CCOO y UGT de Madrid han presentado hoy las movilizaciones previstas para el jueves ocho de marzo apoyan el paro parcial de dos horas sino la huelga de veinticuatro mucho menos la huelga a la japonesa que quiere hacer la presidenta Cristina Cifuentes escuchamos a Pilar Morales de Comisiones Obreras y a Luis Miguel López Rey yo de UGT

Voz 25 28:33 hay que tener un poco de respeto a lo que es la huelga que es un instrumento ni más ni menos que para mejorar las condiciones de vida salariales y de trabajo de trabajadores y trabajadoras la forma de verlo ellos lo van a hacer a la japonesa que no existe en nosotras lo vamos a hacer como siempre en la calle y en los ir los puestos de tramo

Voz 26 28:53 la huelga a la japonesa han dicho las compañeras pues me gustaría que lo hagan de verdad y que trabajen por España pero no para joder nos más por favor si eso no lo trabajen más que sea para que por el bien de España no

Voz 0196 30:02 harías

Voz 26 30:16 dado muchos apuros para ganar en Bielorrusia esta tarde

Voz 13 30:19 así ochenta y dos ochenta y cuatro

Voz 26 30:22 estos son muchas el partido se jugaba en mis recordemos que en las

Voz 0919 30:25 sección española no hay jugadores de la NBA ni jugadores de equipos que están disputando la Euroliga y el equipo de Scariolo ha sufrido de lo lindo para conseguir esta victoria por dos puntos eso sí es la tercera que conseguimos en la clasificación para el Mundial de China luego contamos cómo ha sido el partido y es

Voz 4 30:41 echamos a los protagonistas también es noticia

Voz 0919 30:43 la de hoy el sorteo de octavos de final de la Europa League el Atlético de Madrid va a jugar con el Lokomotiv de Moscú de nuevo la amenaza de los ultras violentos soviéticos esta vez sobre Wanda Metropolitano el Athletic de Bilbao va a jugar con el Olympique de Marsella un equipo que desgraciadamente también tiene un sector de su afición muy radicar el día después de las tremendas imágenes que vimos ayer en los alrededores de San Mamés y que tuvieron como consecuencia entre otras cosas heridos detenidos y el fallecimiento de un policía de la Ertzaintza hay que ir a Bilbao para preguntarse qué sucedió por qué a pesar de estar advertidos no se pudo evitar que los incidentes gravísimos se produjeran que se dice desde las autoridades que se dice desde el Athletic de Bilbao Iván Martín buenas tardes

Voz 0838 31:37 hola Jesús buenas tardes hay un proceso de investigación abierto el último es de esta de esta tarde de hace unos minutos los nueve detenidos cinco españoles tres rusos y un polaco que han pasado a disposición judicial se les imputa presuntos delitos de desórdenes públicos riña tumultuaria después

Voz 28 31:54 hay dos versiones una la oficial es que la gente

Voz 0838 31:57 que no estaba participando en primera línea descargas para diluir los

Voz 0196 32:00 enfrentamientos falleció a consecuencia de un infarto

Voz 0838 32:02 esto lo ha confirmado también esta misma tarde la consejera de Seguridad y la autopsia oficial ya hay otra versión de los sindicatos policiales y que no están de acuerdo con esta versión oficial denuncian de que se trata de una muerte violenta Iker responsables directos del fallecimiento de la gente Erne ha criticado que los ertzainas llevaran más de doce horas de servicio también ha advertido que no había quinientos agentes desplegados sobre todo cuando los aficionados rusos llegaron a los alrededores de San Mamés justo cuando iban a entrar al campo desde el sindicato es San al que pertenecía el ertzaina fallecido apuntan directamente a Herri Norte Quique Hernández es el portavoz

Voz 29 32:39 Ellos tenían preparado el hostigamiento a los rusos tema político y evidentemente lo que solicitamos es que por todas veamos que aquí también tenemos grupos violentos y son los violentos en la te te tienes que tomar cartas en el asunto Yi echarlos y expulsar de una vez por todas esas males

Voz 0838 32:55 pues de momento el Athletic ya a través de su presidente ha dicho que van a estar atentos al transcurso de estas investigaciones para tomar las medidas oportunas con socios au socias que puedan estar implicados en estos incidentes así

Voz 0919 33:08 que la policía culpa a los aficionados rusos pero también a Herri Norte ese sector radical de la afición del Athletic de Bilbao recuerdo el Athletic va a jugar próximamente con el Olympique de Marsella es un equipo que tiene una afición tan radical como la del equipo ruso del Sparta estamos a tiempo de evitar que una vez más la violencia nos haga avergonzarnos del fútbol queda tiempo por delante hay que trabajar para que no vuelva a suceder en veintisiete minutos comienza la jornada de liga con el partido que se disputa en Riazor entre el Deportivo de la Coruña y el Espanyol apura disimuló el Deportivo de la Coruña el español en una zona más tranquila tercer partido del entrenador Clarence Seedorf en el banquillo coruñés Fran Hermida novedades ambiente buenas tardes

Voz 0684 33:56 hola qué tal muy buenas efectivamente Clarence Seedorf quiere buscar la primera victoria luego de su aterrizaje en el Depor la va a cero y con un once que tiene novedades respecto al partido de Mendizorroza Albentosa se queda fuera por lesión estará Fabian ser en el once coruñés Bakari es baja por

Voz 6 34:09 John Fede Cartabia ocupó su sitio Krohn Dehli

Voz 0684 34:12 se pasa de titular a la grada estarán Pedro Mosquera en el once in novedad también en el banquillo Muntari estar esperando su turno al lado de Clarence Seedorf toda vez que ha fichado tras superar su periodo de prueba en El Espanyol quieren cortar la racha de tres empates consecutivos huir de la zona de peligro sale Quique Sánchez Flores con todo con Gerard Moreno y Baptistao arriba con las rocas Sánchez aquí Granero llevando la manija va a arbitrar el partido Fernández Borbalán en un estadio de Riazor en el que hoy se nota el frío pero que de todos modos va a superar los veinte mil espectadores

Voz 1715 34:43 a las nueve de la noche también se juega un interesante aparte

Voz 0919 34:45 en segunda división que enfrenta en El Molinón al Sporting y al Osasuna como siempre en el inicio del programa pero ojito eh ojitos vuestros mensajes que tienen que ver con la vergüenza de ayer en Bilbao buenas tardes

Voz 5 34:59 de todos Mi más sentido examen por la muerte de el policía vasco hay pero esto era Crónica de una muerte anunciada tardes temprano tenía que pasa una cosa de esta esta gente lo más bandas del fútbol yo no sé qué están haciendo pero desde luego trabajo no gente no pueden campa por Europa haciendo lo que les era gana que son pagan Lita ahí que es que no se puede no se puede consentir una cosa en el deporte que dejen de jugar Europa Punto pelota en Rusia a ver qué

Voz 6 35:32 hasta este año en Rusia a otro sitio

Voz 5 35:35 aunque Vitolo las mujeres no somos como tú crees que somos chaval por mucho perdón que pidas creo que te has retratado un poquito buenas tardes

Voz 26 35:46 eso no ha sido y eso ha sido un tablero por lo menos

Voz 5 36:37 sólo jugadores del país al duermen con

Voz 30 36:39 Sevilla o en su día a los jugadores del Athletic cuando fueron a los campos de entrenamiento los del Sevilla pues yo creo que todo pueden hacer mucho más darle la espalda esa gentuza que lo único que hace poner en peligro todo

Voz 26 37:22 su equipo Sancio Valle buenas tardes qué tal buenas tardes y un poco molesto antes que nada quedan fuera de la convocatoria Denis Suárez Andre Gomes Jerry Mina y Paco Alcácer Valverde cree que afronta una semana vital decisiva y ha dicho que hay posibilidades de que en los próximos partidos descansen tanto Messi como Luis Suárez ir como dices tú será visto un poco molesto dice que en el partido contra el Chelsea el Barça hizo un partidazo

Voz 6 37:46 el otro adiós hay opiniones para todos los gustos gustó mucho del Perchel siempre partidazo que que tantos palos y parece que tú que estamos bien y además sabemos que ahora mismo estamos en ese proceso en el que los partidos ya son más definitivos que antes los puntos de mañana empiezan a contar un poco más

Voz 28 38:10 cierto que ha dicho el Elche curris sobre los incidentes de Bilbao

Voz 26 38:13 es un problema que no es de fútbol sino de los que lo usan como

Voz 0196 40:11 la Gallego buenas tardes el Real Madrid dos nombres

Voz 0919 40:14 Dios Gareth Bale también la rueda de prensa de cine de Zinedine Zidane que ha pedido perdón

Voz 0196 40:19 si hablamos de esto último de cómo le ha pedido perdón a Ceballos ex futbolista del Betis jugó veintinueve segundos el otro día en Butarque hoy Zidane pedía perdón públicamente

Voz 1994 40:28 de ese modo y además además lo siento mucho sobre derecho porque además no me gusta sacar un jugador treinta son para nada

Voz 0196 40:37 normalidad lo explica debate cerrado ya otra cosa mañana partido contra el Deportivo Alavés la pregunta es

Voz 1715 40:43 Clara qué pasa con Bale porque ella en Novés indicó

Voz 1 40:46 hoy ha querido explicar lo que le pasa al galés el propio Zidane yo lo que quiero es que ha

Voz 1994 40:52 al cien por cien no no quiero no quiero perder otra vez entonces Bono que con Choir con todos los jugadores mirando todos la forma cómo está como sabe porque es muy importante muchas cosas vosotros preguntáis superó

Voz 0196 41:11 por detrás hay muchas cosas si el corte no queda muy claro pero lo hemos emitido integro mañana sin

Voz 1715 41:16 Asensio que el han quitado una muela del juicio sin red

Voz 0196 41:19 hemos que vio la quinta amarilla en Leganés el Madrid tiene que ganar al Deportivo Alavés para pelear por la segunda plaza

Voz 0919 41:24 cómo llega a través del Pitu Abelardo Kevin Fernández ahora

Voz 1803 41:27 hola Gallego buenas tardes con la baja de su pichichi Munir que está sancionado así que es sobrino John Guidetti para formar la pareja de ataque dos dudas impartió Alex va a ser el lateral derecho o cierran Pérez el extremo diestro el equipo llega en su mejor momento de juego de puntos de la temporada tras enlazar tres victorias de manera consecutiva

Voz 0919 41:43 antes del escáner también un telegrama de los otros dos partidos de mañana Celta Eibar a la una en Balaídos Paula Montes

Voz 33 41:50 es verdad digo trasfondo para hacer ahí es donada ataban los que quieren ganar para acercarse a Europa y acabar con esa racha de uno de nueve puntos conseguidos en las últimas jornadas sólo con la baja de Fontàs por lesión el técnico convoca los diecinueve que tiene disponibles a cambio respecto tarjeta de Mendilibar además de los lesionados pierda al el céltico Orellana el mismo tendrá que ver el partido desde la grada la otra noticia después de una larga lesión el vigués Yoel vuelve a entrar en una convocatoria

Voz 0919 42:13 ya a las seis y media en Butarque Leganés Las Palmas novedades de los dos equipos Paco Hernández

Voz 0838 42:18 una final para los dos equipos en Leganés con tres derrotas consecutivas busca una victoria sin sin manos Gibraleón activo Wu Rubén Pérez vuelve al once que fue suplente ante el Real Madrid Ezequiel a la lista pero no está para noventa minutos en el conjunto de Jémez partido si Jonathan Viera Peñalba Pedro Bigas Figueroa yemení que son baja David Simón y Javi Castellona fuera por decisión técnica alquilan y Halilovic apuntan al once y ahora el escáner

Voz 6 42:46 hoy en en el cráneo

Voz 0919 42:47 Santi Cañizares son bastante buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes con López hola Marco buenas tardes qué tal buenas tardes bueno empecemos por el líder Barça Girona que esperáis de ese enfrentamiento entre el líder Illa revelar

Voz 6 42:58 don de la liga bien

Voz 28 42:59 zarandeado el Barça viene viene tocado viene castigado por el tute de la Copa por el tuteo de la Champions porque además viene un equipo al Camp Nou que es un equipo fundamentalmente sorprendente un equipo que ha ganado al Madrid un equipo al cual el Atlético de Madrid ha sido incapaz de ganar en Montilivi en el Wanda no tiene pinta de que será un partido fácil para el líder

Voz 6 43:17 para hacer un buen partido un partido serio a mí me encanta Girona me parece un éxito absoluto los Pablo Machín esta temporada y yo creo que lo va a poner muy difícil no sé cuántas opciones tendrán en Can Nou pero seguro que como siempre da la cara y complica al Barça como lo ha hecho con todos los rivales durante la Liga

Voz 0919 43:34 el Real Madrid árabes en el Bernabéu esperáis una nueva suplencia de Gareth Bale

Voz 28 43:38 para mí base suplente porque en el fondo está siendo suplente los tres de los cuatro últimos partidos porque no tengo la sensación de que Zidane está construyendo un equipo o reconstruyendo un equipo de cara al partido del Parque de los Príncipes donde Gareth Bale a no ser que tengo un rendimiento espectacular en los minutos que juegue puede tener un papel secundario

Voz 6 43:55 a una semana de tres partidos que gestionan los descansos se gestionar los cansancios más allá de que sea titular o no que obviamente en alguno de los partidos los era lo que es evidente que ahora mismo está en desventaja con el resto de cara al partido trascendente que hay en París donde yo creo que Zidane va a utilizar otra vez a cuadros centrocampista

Voz 0919 44:12 miramos a los partidos del domingo Valencia Real Sociedad el Valencia ha perdido la tercera plaza pero tiene que seguir peleando por su gran objetivos que es la Champions

Voz 6 44:22 tiene que mejorar el juego el otro día ganó en Málaga sin merecerlo contra el Levante con un bueno pues con un error arbitral que le benefició son seis puntos vitales los que ha ganado las dos últimas jornadas para romper con la racha de derrotas pero tiene que mejorar para estar en Champions de forma cómoda los deberes los ha hecho en la primera vuelta en la segunda todavía está por hacerlos porque quedan puntos en juego porque el nivel ha descendido es una buena oportunidad enfrentarse a la Real después de haber tenido un partido de Europa League que eso quiere decir que no llega en las mejores condiciones debería aprovechar Valencia y empezar de alguna forma reconciliarse con él hubo jo

Voz 28 44:56 llega una Real tocada llega una real

Voz 0196 44:59 en profundo

Voz 28 45:01 ver qué demonios le ha pasado de este equipo que también juega a fútbol que también lo había hecho funcionar Eusebio que tantos buenos resultados había obtenido que ha sido una de las grandes sorpresas a nivel futbolístico porque aportaba muchos elementos nuevos a la liga española y de repente poco a poco por diversas circunstancias ha ido cayendo al punto de que ha quedado eliminado de la Europa League enfrentado en Valencia que necesita ganar básicamente para a sentarse ahí en esa cuarta posición para detener esa sangría de puntos que vive cediendo producto yo creo que de la Copa del tute de la Copa de la semifinal de la Copa contra el Barça de las de la cantidad de lesiones importantes de jugadores fundamental

Voz 0919 45:36 pues para el mallorquín y el domingo será la jornada Sevilla Atlético de Madrid en el Pizjuán

Voz 6 45:41 desde luego el partido es sin duda un gran partido es el partido de la jornada y la dificultad es máxima para los dos vamos a ver qué primero por delante tiene que jugar el Barcelona que es el que marcará de alguna forma las opciones que tenga al Atlético en esta Liga es el Barcelona el que tiene que ceder puntos para dar opción al Atlético de Madrid por el horario del partido no recuerdo un gran partido no recuerdo un gran partido en Sevilla a esa hora que el sevillano haya jugado bien sea Sevilla siempre en partidos de noche de máxima expectación de focos alumbrando hace siempre un buen partido un parche complicar el Sánchez Pizjuán para mí desde luego es el partido de la jornada donde se va a debatir los equipos bueno que el Sevilla ha recobrado de oro con buen momento de forma ahora mismo atraviesa un buen momento formaría ha recobrado la ilusión entre los sevillistas sobre

Voz 28 46:25 todo porque el otro día demostraron que están a la altura del Manchester

Voz 6 46:27 Sánchez Pizjuán el Atlético obviamente que fue de brillar más puede brillar menos ser más o menos vistosos pero es un equipo que ganarle esto ahora mismo una heroicidad el Atlético

Voz 28 46:39 necesita puntuar necesita ganar necesita demostrar que su candidatura a la ligas potentes poderosa y que está ahí a la vuelta de la esquina del Barça si comete un resbalón pero el Sevilla es como volver al lugar del crimen el Sevilla es el equipo que lo eliminó de la Copa y el Sevilla tiene ese arrebato de fútbol de frescura y de alegría y con el impulso de un hábitat pese al empate estoy seguro que vamos a ver Fran Sevilla hay umbrales

