Hora 25 (23/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

les propongo música gastronomía para la siguiente hora vamos a conocer a Pablo Ferrández que con tan solo veintiséis años es uno de los mejores violonchelista del mundo vuelve a Hora veinticinco Martín Berasategui antes Aitor Albizua buenas noches Andrés buenas noches repasamos las últimas noticias del día empezando con Rajoy y Cataluña el presidente del Gobierno valora positivamente los resultados del CEO que apuntan a una bajada en el apoyo del independentismo muy positivo

Voz 2 00:48 que baje el número de personas que se declaran independentistas y ahora lo necesario es que volvamos a la normalidad nos pongamos todos a

Voz 0032 00:56 Paolo nuestro e intentemos construir a Rajoy no ha dado pistas sobre quién va a sustituir a De Guindos en el ministerio es optimista de cara a la aprobación de los presupuestos

Voz 2 01:04 las reglas de juego están más o menos ya cerradas vamos a presentar el presupuesto antes de Semana Santa y el objetivo sería que una vez presentado se aprobará definir

Voz 3 01:15 vivamente antes del final del mes

un joven gallegos enfrenta a seis años de cárcel por participar en una Marcha de la Dignidad en dos mil catorce es el caso de Emilio Cao veintidós años hace cuatro participó en una de las manifestaciones en Madrid para reclamar trabajo y vivienda Zeus jabalí un derecho constitucional cuenta que durante una carga policial fue abordado por un policía de paisano y ahora está acusado de atentado a la autoridad y desórdenes públicos el juicio se celebra el próximo diecinueve de marzo y se enfrenta a una pena de cinco años y ocho meses de prisión al menos veinte muertos en un doblete

Voz 0194 01:46 estado en Somalia hoy además al menos veinticinco heridos

Voz 0032 01:48 no se descarta que la cifra de fallecidos aumente un ataque con

Voz 5 01:51 los coches bomba del grupo Al Shabaab a las puertas

Voz 0032 01:54 del palacio presidencial en la capital muy cerca de la sede de los servicios de inteligencia del país y en los mercados Inditex arrastrado al Ibex al rojo Eladio Meizoso

Voz 0527 02:02 son Inditex ha perdido hoy un siete por ciento de su valor la empresa no hace comentarios en los mercados sea atribuido al informe de un banco de inversión que recorta su previsión de beneficios y a pesar de que ese mismo informe le atribuye un valor objetivo por encima de los veinticinco euros diez más que su cierre de hoy que está en niveles de dos mil quince esto eh viaje que bajó cinco coma dos por ciento han llevado al Ibex a perder un cero con cinco por cien hasta los nueve mil ochocientos veintidós puntos en un día con predominio del verde en Europa al cierre de las Bolsas europeas la prima de riesgo española estaba lleno veintitrés puntos básicos dieciocho más que el viernes pasado

Voz 0882 03:08 la creación de una amplia red de escuelas es un nuevo reto para España pero ya se están dando los primeros pasos por ejemplo en Madrid un grupo de trabajadores voluntarios de la Fundación Av India y personas con discapacidad intelectual de la asociación

Voz 4 03:23 trabajarán juntos para construir estaciones meteorológicas con el objetivo de instalar las en colegios de esta comunidad autónoma Pablo Pineda ha seguido el libro Niños con capacidades especiales manual para padres en él anima precisamente a derribar barreras ya que de un hijo con cualquier capacidad especial es que hizo que nace hasta la mayor que hay que pasar de qué va a pasar por lo cual etapa

Voz 0882 03:56 la vida con el proyecto de instalar estaciones meteorológicas son las escuelas tiene dos objetivos básicos por un lado por supuesto concienciar a la población en edad escolar sobre la importancia de la protección del aire y el medio ambiente pero por otro también fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad como destaca Francisco Mesonero director de la Fundación Adecco

Voz 7 04:19 la principal barrera que tiene la persona con discapacidad a la hora de incorporarse al mercado laboral no son la barrera arquitectónica son las barreras mentales estereotipo que las personas tienen creado formada sobre las personas con discapacidad

Voz 0882 04:32 con el apoyo de la ONU el programa internacional de las Eco escuelas cuenta ya con cincuenta mil centros en sesenta y cuatro país es de los cinco continentes y de ellas quinientas treinta están en nuestro país una Eco Escuelas un centro educativo en el que se desarrolla un proceso de mejora ambiental el punto de partida es siempre el análisis de la gestión de los residuos el gasto energético o el uso del agua y a partir de ahí establecer un plan de acción que tiene como misión básica

Voz 8 05:00 a resolver todos los problemas ambientales

Voz 1 05:13 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 9 05:18 les pido que presten atención a estos diecisiete segundos

Voz 10 05:23 mundo

Voz 0194 05:26 diecisiete segundos que han escuchado en más de un millón de personas en la cuenta de Instagram del violonchelista Pablo Ferrández así suena el Stradivarius de Pablo ensayando por Zack más de un millón de escuchas para que luego digan que la música clásica no llega a los jóvenes

Voz 12 06:07 dónde

Voz 0194 06:11 los Ferrández tiene veintiséis años vive en Berlín sólo este año tiene programados setenta conciertos por todo el mundo toca uno de los sesenta violonchelos Stradivarius que existen en el mundo acaban de concederle el Premio Princesa de Girona de las artes es el primer español premiado en la competición en la XV competición internacional Tchaikovsky premió internacional de la música clásica como joven artista del año dos mil dieciséis y hemos querido que fuera Paloma O'Shea presidente de la Fundación Albéniz y fundadora de la Escuela Superior de Música Reina Sofía hemos querido que fuera ella quien nos presentar el invitado

Voz 13 06:45 sí

Voz 14 06:47 ah no no es que él que es un artista potencial que tenía desde una escuela con catorce años impresionante pt es un músico de gran categoría yo poco a poco Chiítas oído tocar tan maravillosamente como a Pablo gobierna musical irá con una estupenda técnica con una precisión interpreta a los a los grandes músicos como nadie la había salió de la escuela ir viendo un día haberme Paloma necesitó un instrumento mejor del que tengo se quede con Pablo en Alemania donde estaba el maestro más él que es amigo personal de la escuela si se le dije Loring ahí yo nunca le joven talento que merece la pena que la una audición a los cinco minutos me hice el maestro Maazel merece que hagamos todo lo que podamos por él es muy extraordinarios Stradivarius que que tiene Pablo es muy grande pero pero sí las maneja de maravilla y él está sacando un sonido impresionante cuanto jóvenes acerca de la música clásica enseguida se enamora de la música clásica pasa que hay que ofrecer si la hay que ponérsela más a mano de lo que es

Voz 15 08:35 buenas noches buenas noches te pones rojo

Voz 9 08:38 me escuchas hablando así de ti

Voz 16 08:40 verdad es que es precioso Paloma velador oí charlar dotado también de mi mano

Voz 15 08:45 la evaluación y eso de que fuera si dijera eso necesito un instrumento mejor que tocabas antes

Voz 16 08:49 no tenía mi propio Chelo que es un chelo italiano que estaba bien pero yo sentía que ya me empezaba a mover en los círculos muy arriba en doce es necesitaba algo a mí yo me sentía para estar a la altura no obviamente no esperaba un Stradivarius porque eso es una pasada como has dicho antes sólo hay sesenta y seis quién soy yo para tocar uno de ellos pero la primera vez la tuviste

Voz 8 09:11 en las manos luego lo podía creer no me lo podía creer desde que

Voz 16 09:14 recibí la llamada de Pablo tienes un Stradivarius esperándote en Stuttgart

Voz 17 09:19 pero también mi hermana Sarah Ben ya estaba en Berlín

Voz 16 09:23 en Frankfurt dice me alquiló un coche esta noche íbamos a Astorga directamente

Voz 17 09:26 fuimos allí nos lo pasamos genial y cuando vi el

Voz 16 09:28 de lo allí bueno y ocasiones de cuántos años

Voz 15 09:31 en este Chelo es de mil seiscientos noventa y seis y esto es un préstamo

Voz 8 09:35 estamos a largo plazo que yo espero que sea muy a largo plazo ya llevo casi cuatro años

Voz 9 09:41 es que es muy caprichoso Chelo si el chelo

Voz 16 09:44 eh tienes sus gustos si hay que tocarlo como él quiere entonces tarde tarde a un año que decir cómo como lo averiguo

Voz 17 09:52 son sensaciones que tiene uno entonces vas viendo si a Dago de esta manera eso es que son cosas técnicas muy difíciles de explicar sobre todo son sensaciones no en el arco ahí vas viendo por aquí le gusta pero aquí no para que se ahoga para quise suelta tarde un buen rato de hecho muchas muchas obras que tocó ahora que no había tocado con este Chelo que había tocado con otros es como empezar las de cero

Voz 9 10:15 se nota tanto la diferenciación chelo y otro en mucho

Voz 17 10:17 eso muchísimo ya sólo bueno en bueno obviamente potencia de sonido el timbre los graves muy son muy profundos en este Chelo y si no se en una sala grande potencia muchísimos han ido no se en una habitación pequeña a lo mejor dicen de lo noto pero sabes auditorio de de dos mil y pico personas si es que brilla

Voz 8 10:35 como los de mil seiscientos noventa y seis pues bueno hay que hay que llegue

Voz 17 10:42 si yo tengo que llevar lo que a tres meses a a la tienda que lo dijo la fundación muy ellos pues revisan que todo esté bien pegado que que no haya habido nada porque como estoy todo el rato cambiando de de países mezclas viajando para arriba para abajo con el pero nunca te separan de él no siempre va conmigo en la cabina del avión va en el asiento de La Ventana Seat hicieron perder es fíjese siempre es es

Voz 9 11:04 en el asiento de La Ventana tiene que ir siempre en el centro La Ventana

Voz 17 11:07 porque para que no bloquee el paso a si alguien quiere ir al baño por ejemplo está sentada lamentar en medios de la ley

Voz 8 11:14 siempre siempre siempre siempre suele aparte que me

Voz 9 11:20 espalda fui lo es Le Pasteur ahí esas cosas sobre esos encargos se encargan a encargar a la que se encargará atienda a tu lado bueno a mi lado también esta Fabián Panizo director de la Escuela Superior de Música Reina Sofía que llegaste contradice años ponían muy buenas noches buenas noches ahora vamos a escucharle a él con el chelo pero

Voz 8 11:41 de dónde sale esto

Voz 18 11:42 bueno hay hay chicos que tienen un talento excepcional se nota desde muy temprano por suerte cuando Pablo apareció yo creo que todos nos dimos cuenta que era uno de esos talentos fenomenales y tan joven ya estaba ya tienen la sensación del sonido una manera de comunicar

Voz 9 11:59 con la primera vez que lo escuchas yo creo que

Voz 18 12:02 que de alguna forma si los profesores dan cuenta de inmediato te diría yo veo en las audiciones de la escuela que los grandes profesores estoy que lamentablemente nos dejó el año pasado pero en la escuela tenemos profesores como ella Sahara

Voz 9 12:16 lo lo vasquitos y cada uno

Voz 18 12:19 de de los clubes de nuestra escuela tienen un sexto sentido para el talento para sonido la sensibilidad de los chicos jóvenes no bueno el de Pablo fue un caso bastante claro aunque Pablo hay que decírselo Curro porque trabajó muchísimo en la escuela es el primer día no estas cosas no serán zonas

Voz 9 12:36 decir hay que trabajarse el Ejército no puede tener bueno puede tener talento pero el talento hay que trabajar día a día día a día habló probamos Stradivarius bueno tú no

Voz 19 12:49 va a la inmobiliaria Munar el enamoramiento eh

Voz 20 14:47 sí

Voz 21 15:00 quemar

Voz 9 15:00 a Villa por favor sentarte otro rato

Voz 21 15:03 esto otra vez han dado Fabien se lo preguntaba delante

Voz 9 15:05 es lo del Estadi varios pero tú qué entiendes en qué se nota la diferencia del sonido

Voz 18 15:11 no es lo que decía Pablo no vericuetos del instrumento un gran instrumentista el no va descubriendo y sabe

Voz 9 15:20 el que escucha escucha también porque dice él lo nota con con las sensaciones el que escucha bueno sabe escucha

Voz 18 15:26 mira te das cuenta por ejemplo en la escuela tenemos ya experiencia frecuente de escuchan las mismas obras muchas veces no prueban pasando a distintos estudiantes que hacen mismo repertorio un año y otro y eso te permite ver las diferencias no las cosas se diferencia en lo que se parecen y ahí ves los matices y el de máis de los instrumentos yo creo que es un factor pero no es el único porque a veces decimos en la escuela qué listos son los los chicos que con instrumentos que no son de varios lo que son capaces

Voz 9 15:55 si gana una música acepciones claro entonces cuando

Voz 18 15:57 eh chicos el de su mono Stradivarius bueno

Voz 9 16:00 imagínate esto de la música Pablo como cómo llega tu vida porque te dedicas a la música

Voz 17 16:06 el miedo de una manera muy natural porque en mis padres músicos Mi padre esté lista la Orquesta Nacional Mi madre era guitarrista flamenco Yves bueno cuando me detuvo inventó un método que se llama el mago son para enseñar música los si eso fui el conejillo de Indias si fuera funcionó decir funcionó porque también lo utilizó con mi hermana sí bueno mi hermana es una envió lista increíble que estudió en la Escuela también hará piden Berlín igual

Voz 15 16:32 pues así fue fue muy natural entonces este es el metro escuchen esto surge cuando me quedé embarazada de mi hijo Pablo

Voz 22 16:40 y entonces nosotros en casa todos somos músicos es violonchelista de la Orquesta Nacional yo fui guitarrista entonces yo quería que me prendiera musica por lo bueno que es la música en el en los niños no entonces empecé cuando él estaba en la barrita a a cantarle a contarle cosas cuando nació pues yo empecé a trabajar llegamos a un con más e iniciando en el lenguaje musical porque una cosa que yo quería era aquel aprendiera la música con una lengua materna esa música con una lengua materna como la lengua materna pero pero que no tuviera que aprender una cosa y luego desaprender la sino que el camino fuera recto

Voz 9 17:16 si tú con este método ha conseguido tener lo que llaman hoy

Voz 8 17:19 son luto si eso que bueno eso siempre simple

Voz 17 17:22 ante la capacidad para reconocer un sonido por

Voz 8 17:25 por su nombre por ejemplo tocas cualquier nota hay escuchas en vez de para lo que sea en todas las por su nombre tú vas poniendo la nota a todos los sonidos que pasa el puerto

Voz 17 17:34 sí es simplemente lo oyes común un idioma como cuando entiendes inglés sabes cuando no sabes inglés pues oyes a alguien habla no sé cómo ir y cuando sabes inglés pues en entiende las palabras con la con eso es lo mismo

Voz 9 17:44 sí también lo tiene también sea el método con vosotros funciona si desde no sé si con más gente tampoco que se piense la gente no sea corrígeme que por ponerle música a los niños cuando barriguita que eso va muy bien pero que no todo el mundo saldrá como Pablo no Messi solo hay uno y Pablo Ferrández sólo yo creo

Voz 18 18:02 el sistema modifica es eso también hay que decirlo

Voz 9 18:04 que no sea a ellos a ellos les funciona te llamas Pablo Pau Casals exacto

Voz 17 18:09 sí también esa hay una historia que en mi padre bueno estaba siendo Ciencias India pues te pura casualidad escuchó a Pablo Casals tocando bolsa alucinado tanto que dejó dejó la escuela dijo a su padre Paco Pavón chelo con dieciocho años que estar diseñó se puso usted sin haber estudiado música en su vida INSEE pues estoy Elche chelo nueve horas al día una salvajada

Voz 8 18:33 ahí lo tienes tú cuánto tiempo le dedicas a torturan un día normal cuando cuantos ahora esto yo

Voz 17 18:40 pues pues prácticamente estaría estudiando todo el día pero sobre todo el la gran parte de el trabajo que hice fue cuando estaba en la escuela y yo el primer día de clase que llegue EM vino con mi profesora esa cosa de mi hijo tú piensas que yo te voy a aplaudir como como te de tu abuela entonces Nimbus forzó más que nadie me exigió al ciento cincuenta por cien y se lo agradezco infinito porque bueno yo de aquella a los trece años estaba estudiando ya ocho horas al día siete ocho llegaba a la escuela a las nueve de la mañana y me iba a las diez de la noche estaba todo el día porque quería satisfacer a mi profesora no y cada vez que la clase iba mal que era casi todas las clases era un drama para ella venía una vez al mes tenía cinco clases yo estaba esto era como Camila

Voz 9 19:25 claro pero que tensión no sí pero

Voz 17 19:27 lo que yo quería yo quería mejoras ella yo veía que ella tenía la clave para mejorar entonces y obviamente hay hay sufrimiento ahí pero yo creo que si quieres conseguir las cosas tienes que es forzar te tienes que sufrir de alguna manera no creo que que las cosas consigue la gente se degradó

Voz 9 19:46 sí desde que de vengan solas veintiséis años muchas horas estudiando sigues estudiando muchas horas al día es un chico muy distinto los chicos de tu edad dirías

Voz 8 19:57 yo creo que de eso yo creo todos mis amigos son también me ha ido un paso detrás y se ha girado por si alguien se había acercado al Stradivarius descubrió visita muy bien bebían los micrófonos pero ha girado perdona que te interrumpa te te preguntaba si te conceda es un chico normal absolutamente normal no puedes hacer una vida normal hace una vida normal es cien por cien crecer menos

Voz 17 20:19 yo estoy viajando también no sé

Voz 8 20:22 sí yo creo que diría que sí menos cuando estoy estudiando todo el rato y viajando desde los restos Normaa es un chico muy responsable yo creo que sí que es un chico responsable de manera natural Pablo tiene muchas el veto de la madre también funcionó bueno pero es una persona desde luego conocimos todos tiene el don de la

Voz 18 20:38 naturalidad entre otras cosas no hay además de ser un gran chelista un estudiante tal es una gran persona y bondad no ahí eso es una cosa que también se recuerda siempre del en la escuela promete

Voz 8 20:52 pasó por la escuela están ahora nunca de verdad que tiene veintiséis años no pierdas nunca me han dicho que era un loco de las series de la tele me al final estoy enganchado voy viajó tanto este avión me dio todas de Flix no puede sacar suficientes tendría que haber un es especial de exacto donde se XXL

Voz 4 21:12 es un Stradivarius Jiménez Stradivari

Voz 8 21:16 ya no es maternal como antes

Voz 23 21:22 fui a mi marido descanse en paz y Quirós William vía Trus pero me he hartado de que para nosotros es la felicidad se reduzca la más Gomez cuidarte

Voz 9 21:33 es que estaba así porque tú puedes ver a lo mejor en versión original en inglés claro claro si esa te encanta es una serie feminista

Voz 8 21:40 sí sí yo sabía eso me dicen

Voz 9 21:43 yo tampoco la he visto me dice aquí Sara que súper feminista

Voz 17 21:46 a mí a lo mejor se súper yo también va a animar

Voz 24 21:49 eh

Voz 17 21:50 no ha sido una serie la es la última que vi enteras y salió Netflix ahora es de vaqueros no sabía qué hacer

Voz 9 21:55 me dice Sara yo no la conozco y la verdad está súper bien

Voz 17 21:58 esa es una pasada la gente de Netflix hace un trabajo increíble en la verdad es el nuevo cine eso

Voz 9 22:03 ahora que te pregunto la serie feminista hay desigualdad en el mundo de la música

Voz 17 22:08 yo no lo noto de hecho yo creo que el mundo bastante igual de hecho hay muchísimas grandes solistas de mujeres y de hecho todas mis favoritas son mujeres matar gris Janine Jansen Cecilia Bartoli y yo creo que no yo creo que la mujer está increíblemente valoradas en el mundo de la música

Voz 9 22:25 por la escuela pasan igual chicos que chicas si es somos nunca lo hemos medido ofero supongo que sigue de los dos hay instrumentos más para para un sexo para lo otro o no mira de la escuela tenemos contrabajista mujeres unas cuantas que es instrumento más pesado claro así que no diría eso es decir que pueden tocar cualquier podemos colgar podcasts buenos en sí sí sabes tocarlo tú hermano me dijiste

Voz 8 22:49 Biel violín y la viola la viola qué

Voz 17 22:52 que a mi madre quería la viola

Voz 8 22:55 era era tan pequeñita tres añitos cuando empezó también que el Cholo tú por tu padre quería el chelo o porque tú ya existentes

Voz 17 23:01 también en con tres años yo no tenía ni idea yo ni me acuerdo de cuando empecé yo la primera memoria que ya tengo ya

Voz 9 23:06 pero como como se Gonzalo siendo tan pequeño porque también instrumento debe ser a medida supongo

Voz 17 23:10 obviamente es enterito diminuto bueno pues al principio no tienes consciencia de lo que hace está de lo ponen las manos tengo índices más en el así así ella y de repente ya cuando te das cuando lo que estás haciendo unos meses o años más tarde pues ya el de tocas el teatro entre cuestiona

Voz 9 23:26 uno se imagina a alguien que está tocando Chelo todo el día que sólo oye música clásica

Voz 17 23:30 yo escucho de todo de hecho estoy obsesionado con Viking

Voz 8 23:34 absolutamente obsesionado

Voz 16 23:36 eso es un artista todo increíble y eso te inspira también a la hora de casi se puede tocar con Chelo lo he intentado pero aún no lo consigue no

Voz 8 23:46 pero estás en ella estoy en ella es muy difícil

Voz 16 23:49 no es otro lenguaje simplemente aprender el lenguaje Wi Fi yo lo desconozco no es mi lenguaje es demasiado clásico aún pero estoy estoy en ello estoy viendo montón de vídeos del estoy de hecho muchas veces los últimos par de meses antes de salir a tocar me pongo un vídeo suyo que me encanta aquí me inspira porque tiene un poder de comunicación gigantesco él está delante de diez mil personas tocando y parece que está perdido yo a veces que estoy tocando un concierto me imagino eso y me siento muy bien

Voz 15 24:20 cuando estás en un concierto de sensación tienes hay de todo has miedo al principio

Voz 17 24:24 sí y conciertos en que estás aterrado al concierto sin que estás qué dices no quiero irme de aquí me encanta estoy más feliz que nadie es es tan diferente ahí tan intenso que eso es un poco adictivo cuando es intenso

Voz 9 24:38 tú te das cuenta de que está ahí el público o estás tan metido en lo que hace es que eres capaz de olvidarte de que hay públicos

Voz 17 24:44 son las dos las dos cosas hay conciertos en que estás tan metido que parece que está solo pero sientes obviamente que te ha escuchado la gente porque cuando togas un escenario no no puedes tocar convocado otro gasto sólo tocar de una manera especial para proyectar hacia hacia el público senos se quedaría como una barrera abre en Navarra hay veces pero hay veces que tú sientes muy cómodo y no te molesta nada y hay veces que es que sabes que el tipo

Voz 8 25:07 es la tercera fila está pasando las páginas del programa

Voz 17 25:09 muy fuerte aunque no sé quién la zona al móvil lo que no sé qué

Voz 8 25:13 crees que es un poco esto porque vives en Berlín puedes Vigo en Berlín bueno porque pro mi hermana vive ahí

Voz 17 25:20 quiere estar más cerca de ella no se van súper bien estamos somos súper súper cercanos y tengo un montón de amigos entonces como por mi trabajo en vida

Voz 9 25:28 los unas viejas muchísimo claro me da absolutamente igual

Voz 17 25:31 dónde vivir pasó cuatro cinco días en casa más o menos porque idóneas cuando esté en casa al que sería Berlín pues estoy con los amigos y ahora estoy pasando más tiempo en Madrid que minorías de Madrid

Voz 8 25:43 yo no sé para qué te suena bien el violín a ver si me imaginaba yo que también que también estaba que también está por ahí pero la base para Berlín segura estoy estoy en ella viajar

Voz 9 25:53 qué te gusta llega un momento que también te cansa porque al principio es verdad que es fascinante pero a lo mejor puede convertirse también en algo pesado

Voz 17 26:00 aún estoy en la fase de que me gusta de este hombre viajar con Melchero siempre es un rollo enorme porque es un papeleo extra pero yo me lo paso muy bien y me mantiene activo de hecho me gusta estar siempre con cosa sea mañana nuestras de hecho mañana me voy a Michigan si un hecho la maleta y luego me Goya a Rusia me voy a Corea me vuelvo a Rusia luego me vengo aquí me gusta es el

Voz 9 26:24 ajena a ser algún día que tendrías esa vida

Voz 17 26:26 hombre ya lo que quería desde siempre tienes pero no sabía que iba a ser posible porque es que es muy difícil la verdad me siento muy afortunado de poder hacerlo es muy de que me deje

Voz 8 26:37 estoy haciendo empezábamos al principio con eso es

Voz 9 26:39 estamos de de Instagram como musas a redes sociales

Voz 17 26:43 sí la verdad hemos visto muy bien parece una forma muy buena de conectar con la gente en la gente

Voz 8 26:50 es realmente lo consumen muchísimo le incluso

Voz 9 26:53 gente joven no esa que puede pensar que la música clásica no

Voz 8 26:55 es para ellos hombres Instagram es solo

Voz 17 26:59 muy joven no en general el público de ahí ese entre trece y veinte años algo así yo creo que lo más jóvenes que yo si la gente no se la música clásica es muy activa en esa eran por alguna razón más que en Facebook ruso

Voz 9 27:12 no sabían a lo mejor es una buena manera no dé para aquellos que utilizan siempre eso el mito de que hoy la música clásica qué difícil que complicada no utilizar estas herramientas puede ser un buen instrumento no

Voz 18 27:23 sí de hecho a la escuela tenemos un departamento

Voz 9 27:25 esto trabajando mucho el y no

Voz 18 27:27 la comunicación a través de de estos métodos si son muy cercanos a la gente como dices yo creo que todo es buen medios si es para un buen fin no

Voz 15 27:38 Pablo no pedimos con algo que nos toques sueco todavía no Viking pero pronto en la próxima vez que vengas

Voz 26 27:53 las

Voz 19 28:06 eh

Voz 27 28:22 no

Voz 19 28:44 me va

Voz 26 28:51 como o o las

Voz 28 29:43 más de lo mismo

Voz 19 29:52 me

Voz 0882 29:55 a sí

Voz 19 30:03 a a eh

Voz 25 30:27 eso

Voz 26 30:32 cómo eh

Voz 9 30:52 estamos hay que se han quedado con las ganas a Pablo lo pueden ver y escuchar el tres de marzo en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el ocho de marzo en el Auditorio Nacional de Madrid Pablo muchísimo

Voz 15 31:00 las grafias fallan muchísimas gracias gracias

Voz 0194 32:21 veinticinco años han pasado desde que los gijoneses de Australian Blonde revolucionaron el panorama del indie en España con este tema por aquellos tiempos el que viajaba a Asturias a uno de sus conciertos tenía asegurados unos buenos ratos Escanciano sidra es lo que había que hacer allí pero la sidra ya no se debe sólo en Asturias ni solos Escanciano algunos la han cambiado por la caña de cerveza y otros se dedican a Mary darla con todo tipo de platos hoy en nuestra sección de Gastronomía la sidra Carlos Cano responsable de la sección Garzón la Cadena Ser buenas noches volante del árabe contigo te pregunto por esto de la sidra pero voy a saludar antes que nada a nuestro chef que ya le echábamos de menos Martin Berasategui buenas noches

Voz 1520 33:00 bueno cómo estás

Voz 0194 33:02 Mariola Martín cómo ha ido estoy como este descanso

Voz 1520 33:05 a mí la carga hacia aquí con ganas de todos los viernes Garrote total con recetas Rubén Aspa al programa de Ángels Barceló

Voz 0194 33:13 sí me gusta Carlos hoy propones has dicho tú eh hablemos de la sidra con David convencerme bueno es que resulta que es una vida tan antigua como el vino o la cerveza pero la tenemos un poco como olvidada no sobre todo en algunos sitios

Voz 0335 33:27 y eso que en determinadas épocas

Voz 0194 33:30 a los lugares incluso se ha consumido más

Voz 0335 33:33 que que la cerveza o que el vino no el Mediterráneo es verdad que es más de de uva pero hay países en los que Bieber sidra a día de hoy es perfectamente normal en España eso sólo pasa en Asturias y en el País Vasco donde además es un pilar importante de la cultura gastronómica con sus diferencias con sus particularidades de San Martín sabe mucho más que yo pero bueno ahí está

Voz 0194 33:56 Martín ahora estamos en plena temporada de sidrería es una tradición como decía Carlos se muy arraigada en el País Vasco en qué consiste exactamente cómo funciona una sidrería que te encuentras

Voz 1520 34:06 pues en la época de mis padres pues existía la tradición de en enviar nazi deberías aprobar la sidra elaborada siempre se la se probaba directamente a pie de Cooper la que es como llamamos aquí Alar barricas en las que a Mazen a la sidra una vez elegida a la que más te gustaba de la embotelladora para llevarte la en nuestro caso algo de Bono a casa o al restar no a la sociedad gastronómica que eran los clientes habituales normalmente mientras se probaba la sidra pues la cocinera de la casa cuaja una tortilla ofrecía un poco de bacalao para sentar un poco el estómago y que el rato se hiciera mucho más agrio árabe y hay poco a poco pues se fue extendiendo el hábito de ir a la sede deberías también a comer y se convirtieron en lo que son hoy la sidrería es lo más parecido a un local estacional porque normalmente se abren hacia el día veinte de enero el día de San Sebastián se suele encerrar pues a finales del mes de abril Primero de Mayo

Voz 9 35:01 digamos que el menú en origen era sidra

Voz 1520 35:03 calado sidra bacalao autor haber tortilla balas la bacalao bacalao frito luego pues pues se llevaba la carne ahora ya te la ponen ellos sí pero más más o menos será bacalao y carne

Voz 9 35:16 lo decías antes Carlos tú crees que dos mil dieciocho va a ser el año del boom de la sidra en España dicho antes con cemento

Voz 0335 35:21 un boom y yo creo que va a ser un poco más a medio plazo pero que va a ser un año

Voz 9 35:26 perder el punto de inflexión yo creo que sí sí

Voz 0335 35:29 vamos a oír hablar mucho más de sidra este año al menos yo estoy viendo muchas señales y todas apuntan en la misma dirección por un lado en tema comercial el sector de la cerveza ya lleva muchos años reinventando pensemos en la sin alcohol las cero cero las cervezas con limón las artesanas no que ha sido como el boom de los últimos años

Voz 9 35:48 pero excesivo para mi gusto

Voz 0335 35:51 yo no digo que vayamos a dejar de tomar cañas ni mucho menos porque a la cerveza pues es es muy no

Voz 3 35:56 extra pero es verdad que a este sector le empieza a costar

Voz 0335 35:59 presentarnos novedades en ese sentido la sidra pues puede contraatacar con aires renovados como una cosa sofisticada pero que al mismo tiempo es muy tradicional que tiene una historia importante detrás no yo yo al menos he llegado a esa conclusión creo que a grandes empresas como Estrella Galicia Heineken que están promocionando mucho sus propias palabras Malloch ir Ladrón de manzanas quizá ya las

Voz 0194 36:20 no las hemos visto en algún supermercado bueno

Voz 0335 36:22 Ellos están apostando por eso más allá de la gran industria no hay que olvidarse de que hay empresas tradicionales que también están haciendo un esfuerzo por renovarse por sacar nuevos formatos más cómodos más modernos un poco lo que contaba ahora Martín no que más allá de la bebida en sí también hay

Voz 9 36:40 la cultura de la sidrería no todas las experiencias ligadas

Voz 0335 36:43 la gastronomía que tiene que ver con la sidra y que además es muy de aquí que no pasa en otros países cosas interesantes

Voz 9 36:48 no me Martín cuál es tu sidrería preferida

Voz 1520 36:52 pero tener mucho tiempo para ir a las mías pero visitó un par de días todos los inviernos con los amigos y me lo paso estupendamente hace muy pocas antes muy pocas semanas estado en en la sede día Zelaya hoy día de la India

Voz 8 37:04 duración de las ferias con Karlos Arguiñano y sus hijos

Voz 1520 37:07 con David de Jorge Ramón Roqueta Juan María Arzak y yo la verdad es que que Panda Hilario ganando ahí lo pasamos en grande y el ambiente fue fabuloso y Nati la patrona hizo una riquísima tortilla de bacalao y ya asar unas chuletas buenísimas al abraza y luego tengo que decir que tengo muchas hambre dosis veleros que tengo un respeto terrible porque yo nací en aquel Bodegón Faber aquella casa popular de comidas que era como una sidrería sí bueno otra respeté Increíble Hay también estudien en Zapiain que lo guardan en Astigarraga a lo grande o la sidrería Rosario donde Charo hace la mejor tortilla de bacalao que jamás va a aprobar dónde está dónde está

Voz 8 37:48 sí está en Astigarraga Hay injusto

Voz 1520 37:50 punto de picante súper jugos y tienen mucha cebolleta dorado perfectas y luego hay muchas más pero espero que no se enfaden reglas porque yo

Voz 9 37:59 sí se amparan que nos llamen que las iremos probando es

Voz 1520 38:01 queríamos toda la noche are the night sidrería es buenísima aquí en el País Vasco

Voz 9 38:05 menos que nos manden la información de la sidrería y nosotros si quieren hacemos hacemos un tour de sinergias heridas con Martín Berasategui está claro que hablando de sida teníamos que irnos Asturias no para hablar que es la sidra quiénes Vázquez

Voz 0335 38:16 pues yo creo que si no es la persona que más a España

Voz 0194 38:20 venga ahí está si lo que para él empezó

Voz 0335 38:22 una afición que le llevó pues a consultar foros en Internet porque no había demasiados libros publicados bueno pues la acabado convirtiendo en miembro de jurados internacionales en un experto de referencia en asesor de un futuro museo dedicado a la sidra también tiene una empresa de importación exportación que se llama Guerrilla toda una declaración de intenciones ya sólo con el nombre ya está sea aventurado

Voz 9 38:44 va a producir aliviándose contra Blanco

Voz 0335 38:46 una de las grandes casas de de la sidra asturiana también

Voz 9 38:50 buenas noches hola buenas noches y buena cosa nuestra sidra la española la asturiana luego luego te te voy a preguntar es única en el mundo

Voz 3 38:59 sí porque pues a la sidra asturiana en la vasca ambas o lo que sea Macías volátil a ser la ciudad ético no restó el mundo también puede tener pero va a niveles muy bajos entonces tú te coja esa normativa de cualquier país digamos Alemania Francia que tiene un límite de un gramo por litro ahí es donde empieza el nivel mínimo de nuestras sidra es decir nuestra residirá estaría fuera de rango y fuera normativa en cualquier otro país sin embargo para nosotros es lo normal

Voz 9 39:31 de de sabor osea estaría fuera de rango por la normativa pero de sabor tú dirías que nuestra sidra podría gustar fuera

Voz 3 39:37 hombre yo te lo que

Voz 9 39:41 si les gusta a pesar de que la normativa sea diferente si les gusta este punto que que nos dice

Voz 3 39:45 en Ciudadanos decía Duke la sidra española la asturiana la vasca es una sidra salvaje

Voz 9 39:51 comparado pues estoy roto que se quiere decir Educom como si no estuviera refinada

Voz 3 39:55 es unas sé es la palabra arcaica echar pero digamos que piensa que son de valdrá salvajes en los estabilizan no se realizan se filtra diecisiete

Voz 9 40:07 solucionando con el tiempo vamos totalmente salvaje de algo único todas las sidra se doce tienen que es cancelar no no no cuéntame esto porque yo siempre que pienso en la sidra pienso en el vaso en el chorro de la sidra que casi de la botella de cuéntame esto

Voz 3 40:21 en tradicionalmente en los radares en Asturias donde sidra quedándose consumía como es vasco pues antiguamente también otras siendo Asturias persona es que también te sirviese de del él con gran presión pues claro contra el vaso y generaba pues unos aspectos y enarbola por chicos y da sabor y aromas que ese viéndola directamente de la botella pues no salen pues ocurre decir oye pues yo en un tigre no Aitona pues me gusta al igual que en la entonces bueno me imagino que alguien dio por empezar a y reproducir esa sensación

Voz 9 40:59 pero simplemente con lanzarla desde un poco alto ya sería suficiente no necesitamos y eso necesita presión extra altura como diferencias una sidra buena de una sidra mala

Voz 3 41:13 complicado te digo que es un tema complicado nacerá natural yo tardé mucho tiempo de sigo aprendiendo mucho de de bueno pues estos paisanos hasta que saben de ello que la Junta de una vez al mes unas cada dos meses aprendiendo pero pues tiene que tener un equilibrio de acidez volátil buen aroma que sea fresca que te seca que te deja algo ese canta al final es complicado esas un tema que no ya que temperatura tienen que tomarse la sidra como menor blanco tampoco muy fría que gente que la meta a la verdad eso monto de sabores pero piensa que aquí en Asturias las iras en

Voz 0335 41:48 en la nevera

Voz 9 41:53 el agua fría en agua fría sacar dentro entonces bueno pues esos son sagrados pero una cosa yo que soy o sea que no sé nada del mundo de la sidra salvo alguna vez que voy a alguna sidrería Metropol un culín yo compró una botella de sidra si no de sidra natural voy a poner un ejemplo la abro y qué hago osea como como la tiró el vaso en el casa

Voz 3 42:16 por seguridad

Voz 9 42:20 pero es verdad pero la fregona cerquita tú crees que que debo tirarla desde una desde una altura

Voz 3 42:25 no había unos es calzador

Voz 9 42:27 no tengo cambiador que dio en Madrid

Voz 3 42:30 pues nada entonces hay unos tapón fritos verdes pones falta fallece para felicitar a las cadenas les canjeado que buena persona ACS tanta altura porque bueno dejaría la casa

Voz 9 42:41 ahora voy a matarme eso es eso que lleva el chacolí

Voz 3 42:45 ah vale

Voz 9 42:48 una cosa mejor la sidra vasca o la sidra asturiana

Voz 3 42:50 esos posible en imposible mira solamente un detalle tú piensa que un lagar si tiene doce Tones puede tener sexo siete bueno decentes uno dos malos dos brillantes y eso va cambiando cada año osea que tienes que encontrar ese lagar letón él para decir estas la mejor si era quebró a este año y el año que viene va a cambiar yo toda suerte en muchas veces Bosque también es que hay unas ideas impresionantes en es imposible de cerrar

Voz 9 43:17 mientras países sincero e llegó hoy al Reino Unido entró en un pub ahí todo de grifos grifos de cerveza grifos de sidra qué es eso que me sirven como sidra

Voz 3 43:27 bueno pues son Reino Unido tienes de todo tener zonas tradicionales a cien por cien de manzana

Voz 9 43:33 se puede servir en un tirador como de cerveza

Voz 3 43:35 sí claro se estancaron atadas y bueno ya están estabilizadas el tema les unidos que su normativa les permite tener sidra y considerar si algo que sólo sea treinta por ciento manzana por lo cual ya hay ya no te puedo asegurar lo que está sucediendo porque decía Carlo

Voz 9 43:52 los es el boom de la sidra va a ser la nueva cerveza como bueno convencerme a mí que soy cervecera Hinault tomó sidra como comenzaría son cervecero para que cambiara la sidra

Voz 3 44:03 pues depende que hacer cerveceros y al belga fue las que Oates son ácidas la soberbia vería por Nasser asturiana una vasca hay alucinar

Voz 9 44:14 es innecesaria de menos la cerveza tu crees yo creo que bueno los Rolling

Voz 3 44:18 compatriotas pero no tiene porqué

Voz 9 44:21 Martín tus sidra para la cocina

Voz 1520 44:23 pues claro le lastró una bebida fresca ideal para calmar la sed y acompañar muchos platos y te voy a confesar que en pleno verano dentro de unos meses no hay mejor pareja un bocadillo de ancho ya en aceite de oliva y que los rigores con una botella de sidra bien fresquita bueno ya en la cocina es un elemento a tener en cuenta la sidra porque posee un dulce tiene ese punto imprescindible de acidez que baila de lo lindo con muchísimo sin ingredientes y luego la sidra la poder reducir al fuego y lo conviertes en un sirope muy particular y sirve para mojar todo tipo de guisos

Voz 9 44:58 a hacer una salsa súper sabrosa

Voz 1520 45:00 yo suelo también utilizarla para mojar el fondo de las bandejas gastan cuando voy a asar un pollo un cordero once rodó queda súper bien y luego las cabezadas de Lomo los jamones frescos las paletilla solos contra Moore los echan un jugo que se mezcla con el sabor de la sidra en el interior del horno

Voz 9 45:18 si quiere así como como un poco pegajoso no

Voz 1520 45:20 Josu oí el resultado es Garrote total que recibió Garrote traérmela

Voz 9 45:25 dame la receta de esta de esta semana la primera de estas de la vuelta de Martín

Voz 1520 45:30 pues vamos a hacer una pasta con berberechos a la sidra y chorizo lo vamos a necesitar una receta su sencilla vamos a hacerla con doscientos cincuenta gramos de pasta tipo Tartaglia Tele un kilo de berberechos doscientos gramos de nata Zin cuenta gramos de chorizo fresco para cocer cincuenta gramos de sidra un poco de perejil picado de cebolla picado sal y pimienta en lo que hacemos primero hay que hacer cocer la pasta al dente según nos indique el fabricante luego abrimos los berberechos al fuego con la sidra los ser vamos ir dejamos reducir el líquido e lo ponemos en nunca zona nata con el chorizo picado y cuando tenga un aspecto cremoso retiramos el chorizo y agregados la reducción de Sidney los berberechos y por último agregados la vida el chorizo que habíamos el chorizo que habíamos ante retirado lo añadimos a la cremà luego a rectificar hemos de salir de pimienta y terminamos con el perejil picado con el cebo y uno picado y el chorrito de aceite de oliva

Voz 0194 46:34 que bueno los vivos tenemos una pasta con berberechos

Voz 1520 46:37 Salas sidra y chorizo de levantar la boina

Voz 0194 46:40 si lo acompañamos con un vaso de sidra fuese dedo muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ver si es verdad que convertimos a enfadar los cerveceros Carlos que han al cincuenta por ciento no se cada uno que escoge cada uno escoge como siempre Martín beso beso fuerte que paséis un feliz fin de semana los tres Carlos heredó

Voz 4 47:03 a ganar a besarla y a Carla

Voz 33 47:18 sí

Voz 1762 50:00 se las noches y además con un proyecto editorial si siempre es emocionante asistir al nacimiento de un nuevo sello de libros con una iniciativa en este caso que tiene como objetivo acercar a los lectores españoles la literatura de Europa central de Lester como queda además claro por el nombre del proyecto que es báltica editorial Catalina o el CSKA fundadora de báltica editorial qué tal buenas noches buenas noches bueno porqué apostar por estas literaturas

Voz 24 50:23 yo soy de Polonia me dedicado hasta ahora aquí en España la traducción entonces conozco esas literaturas y yo creo que hasta ahora han sido poco representadas aquí en España entonces creo que es importante también que una empresa cultural tenga su propia identidad

Voz 1762 50:47 báltica editorial empezó a funcionar el año pasado ya tenéis dos libros en el mercado hablarnos algo de ellos para dar un poco las claves de este proyecto no de también de lo que está preparando para el futuro

Voz 24 50:56 eh bueno como ya he dicho es hoy de ahí de Polonia entonces quería empezar por los autores polacos ir hasta ahora hemos sacado hemos publicado dos libros dos equipos muy diferentes el primero es de una autora de la primera mitad del siglo XX se llama Oscar yo quería que el primer libro de báltica fuera un libro escrito

Voz 37 51:22 por una mujer

Voz 24 51:24 eh lo tenía bastante claro digamos que era como una declaración de intenciones porque porque la literatura escrita por mí

Voz 9 51:33 mujeres sobretodo de esa época

Voz 24 51:35 es poco conocida esa autora eh bueno en España sólo ha publicado un libro suyo hasta ahora este es el segundo perdón entonces creo que era una buena idea en Fez hemos publicado dos libros e dos equipos muy diferentes el primero es de una autora de la primera mitad del siglo XX sería más dos Oscar ir yo quería que el primer libro de báltica fuera un libro escrito

Voz 37 52:19 por una mujer

Voz 24 52:22 eh lo tenía bastante claro digamos que era como una declaración de intenciones porque porque la literatura es bueno y esos son nuestros proyectos Si más adelante queremos ir ampliando todavía más

Voz 9 52:35 hablamos de la filosofía de Báltica en qué valor esos vasallos cuál es vuestro credo literario editorial

Voz 24 52:40 si queremos que nuestros libros no la literatura que vamos a ofrecer a presentar a los lectores españoles a una el literatura abierta una literatura también diferente que quizá no tiene tanta cabida en lo que es y digamos mainstream aquí en España como vamos a publicar

Voz 9 53:08 toros de escritos en otro sí

Voz 24 53:10 jamás pues evidentemente también uno de los dos focos ponemos en la traducción queremos que nuestros libros sean bien traducidos otra cosa es quizá el enfoque en la actualidad pero no lo que sucede ahora mismo sino buscar algo es algo que perdura más yo creo que hay libros que escritos hace muchos años que siguen siendo actuales por ejemplo ese primer libro que nosotros hemos publicado de extracción que se titula invierno en los Alpes es un libro escrito en el año mil novecientos veintiséis más o menos ir habla de la Europa de entonces es decir una Europa que sale de un conflicto ya se encamina hacia el otro y creo que lo que ella describe en ese libro guardan mucha relación con la situación actual que vivimos en Europa y por eso pienso que es el libro es es sigue siendo actual puede interesar al al lector no puede conectar con el lector español de de ahora

Voz 9 54:18 a poner en marcha una editorial que hace libros en papel en el día de hoy es una decisión valiente tal y como están irrumpiendo en el mercado las nuevas tecnologías porque te has decidido apostar por los libros además en su formato tradicional en papel

Voz 24 54:30 sí es cierto es empezar al cualquier tipo de negocio ha es bastante complicado y es atrevido pero yo creo yo quería a que esa editorial fuera no solo un proyecto cultural pero también un proyecto vital para mí yo creo que muchos queremos aspiramos a hacer algo en la vida que nos gusta ir poder billetes entonces ese es mi planteamiento a mi me gustaría vivir de la literatura ahí de los libros y por eso yo me he lanzado me he decidido a crear esa esa Editorial

Voz 1762 55:06 qué tesina os léxica fundadora de báltica editorial muchas gracias por estar hoy con nosotros muchas gracias a casa tras

Voz 1762 55:40 vamos a hablar ahora Rafa de un proyecto de apoyo

Voz 9 55:42 las iniciativas emprendedoras si España