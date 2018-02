Hora 25 (23/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 los dice en la última encuesta del CEO que ya saben que es como el CIS catalán el apoyo a la independencia en Cataluña me cae ocho puntos y se sitúa en el cuarenta coma ocho por ciento también dice que en caso de elecciones Esquerra Republicana de Cataluña sería la fuerza más votada del bloque independentista relegando en Cataluña a la tercera posición porque es que recauda danos que bajaría Pele harían por la primera plaza puede que el independentismo este cansado puede que ya haya escuchado en boca de demasiado líderes que lo de la declaración de independencia fue simbólico o haya escuchado incluso Artur Mas hablando directamente de engaño puede que haya tenido tiempo para pensar que en toda esta batalla no se ha ganado la independencia se ha perdido el autogobierno puede que la realidad les haya golpeado de repente aun así las fuerzas independentistas seguirían siendo mayoritarios osea que baja el número de independentistas pero los independentistas siguen siendo mayoría en el Parlament quizá es que han dejado de creer en la fórmula utilizada para alcanzar el objetivo y conocida la encuesta llega la satisfacción de Mariano Rajoy que dicen que qué buena noticia estará pensando ya que otra vez el no hacer nada tiene sus beneficios hay menos independentistas nada más lejos de la realidad el problema seguirá estando ahí Sinaí hace un esfuerzo por solucionarlo estallará de nuevo en cualquier momento la irresponsabilidad de unos y otros resulta que es lo que nos ha situado en el punto en el que estamos intentemos pasar al capítulo siguiente

Voz 2 01:39 Ángels Barceló

Voz 0194 01:44 hoy se sientan en la mesa de análisis Juan Carlos Jiménez Juan buenas noches Emilio Contreras buenas noches buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches y repite esta semana a la gente Luis García Montero buenas noches aquí estoy a tu lado ayer estaba con nosotros le pedimos una mirada a Forges después de su muerte y hoy ha dicho ayer Forges hoy miró a la semana

Voz 1341 02:06 pues las novedades Ángels suelen devolvernos los problemas de siempre no regresan a la condición humana nos recuerdan ese viaje de ida y vuelta entre el individuo y la sociedad que es la convivencia responsabilidades sociales responsabilidades individuales por eso las palabras son conflictivas piensa en la palabra compromiso que hermosa es cuando se trata de amor jodió una buena causa estoy comprometido pero qué feas resulta cuando una sociedad se ve comprometida por su connivencia por ejemplo con el nazismo o con el apartheid la situación de la democracia española es tan triste que empiezo a sentirme sucio sin necesidad de convivir con una dictadura la comparecencia de Álvaro Pérez El Bigotes en la comisión parlamentaria con sus declaraciones gruesas y chulesca dejan de ser un asunto individual y pasan a ensuciar nos a todos porque ahí siguen políticos como M Rajoy o como María Dolores de Cospedal la falta de dimisiones tras tantos escándalos nos compromete a todos con la corrupción también es conflictiva la palabra patriotismo por si faltaba algo se sumó al grupo de tenores Marta Sánchez con un himno patriótico ha cantado más que el bigote lo malo de los patriotas no es que quiera mucho a su patria sino que se empeñan en decir quién es buen o mal español quién es buen o mal catalán por amor de tu patria puedes echar del país a la mitad de Tous compatriota o puedes tener que irte con la música a otra parte Anna Gabriel sigue los pasos de Puigdemont Ica canta y quiere a Cataluña lejos de Cataluña y conflictiva son ahora en España las palabras libertad y expresión palabras que nos afecta mucho a los escritores los nombres propios son también palabras conflictiva conviene no olvidarlo en ese viaje de ida y vuelta entre el individuo y la sociedad además de hablar de la justicia en abstracto conviene saber que posee un nombre propio Alejandra Fontana la juez de Collado Villalba que ha mandado retirar el libro de un periodista que estudió el caso Fariña Justo en el momento de su estreno televisivo como serie conviene saber también que tiene nombre propio los jueces del Tribunal Supremo que han confirmado una sentencia de tres años y medio de cárcel contra un rapero un muchacho que tenía derecho a otra oportunidad para madurar por exaltar la Corona e injuriar al terrorismo o perdón por injuriar a la Corona exaltar el terrorismo se llaman estos jueces Francisco Monterde Andrés Martínez Arrieta Juan Romero verdugo Alberto Jorge Barreiro Ana María Ferrer la justicia abstracta y las responsabilidades propia las también tienen nombre y apellidos los malos pensionistas que se han movilizado en rebeldía contra el Gobierno para defender un sistema de pensiones justo los sistemas se encargan en nombre propio y los nombres propios forman sistemas el abuelo Pepe y la abuela Eliza salen para defender el futuro de sus nietos frente a la inmovilidad despreciativo del Gobierno que bien que se hayan comprometido buenas noches Ángels responsabiliza te tú del fin de semana

Voz 11 08:39 de Cataluña yo no atracará hay tres personas me avisaron de que el Gobierno ni quiéreme

Voz 12 08:48 así me encontraron autopistas somos la vena del Orinoco remota de Marilyn de ponderar dentro

Voz 13 08:56 yo lo si finalmente acredita los que Luis el cabrón

Voz 5 08:59 eh

Voz 11 09:00 lo vimos a otras personas

Voz 5 09:03 después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede esas ocio puede ser Rosal cual ese día

Voz 11 09:10 finalmente amanezca será por luchar magníficas mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 14 09:22 en este

Voz 5 09:28 Seas Records pues las cámaras otra cosa yo soy el tío al que están verde

Voz 0194 11:00 era el primer acto público en el que Rusia Torrent coincidía con un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy desde que asumió la presidencia del Parlament de Cataluña ya terminado con polémica la celebración en Barcelona de la festividad de la Abogacía ha servido para evidenciar la tensión que existe entre los poderes públicos por el virus es catalán el acto reunido en la sede de la Abogacía a tu al ministro Rafael Catalá ya los altos representantes de la judicatura en Cataluña a los que no ha sentado nada bien que en el discurso nos viene el discurso pronunciado por el presidente del Parlament porque Torrent con el lazo amarillo en la solapa ha aprovechado su intervención para denunciar la existencia de presos políticos en España algo que vienen negando reiteradamente tanto el Gobierno como los representantes del Poder Judicial al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya dos fiscales no les ha gustado las palabras de Torrent se han levantado y han ido en señal de protesta es ya una de las imágenes de este viernes Barcelona Aitor Álvarez

Voz 17 11:52 en la dedicado casi todo el discurso a acusar al Estado de no gozar de separación de poderes y para ejemplificar lo ha dicho que el ministro de Justicia Rafael Catalá que estaba presente y la escuchaba en ese momento avanza a los medios de comunicación decisiones judiciales antes de que se produzcan ya ha llegado el momento ha dicho que en España hay presos políticos por delitos inexistentes

Voz 18 12:12 Tiger hacia la existencia de presos políticos acusan de lio parda elites inexistentes sobre qué pum caos destacado Manices de sentará fastuosos

Voz 17 12:33 en medio de este aplauso a Torrent que escuchábamos de una parte de la sala solamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el fiscal superior de Cataluña máximas autoridades judiciales en la Comunidad se levantaban de su asiento se han ausentado hasta que tu rehén que llevaba el lazo amarillo en la solapa ha terminado ya han vuelto a escuchar a Catalá el ministro ha respondido así al presidente del Parlament

Voz 19 12:56 protagonistas de una etapa de plenitud democrática de plenitud de libertades de plenitud del Estado de Derecho entorno a la Constitución en torno al Estatuto de Autonomía torno a la consolidación de las libertades como nunca en la historia de España se había conocido

Voz 17 13:14 la primera vez que Ruiz Jettu Rehn coincidía con un ministro en un acto público un acto al que normalmente asisten el presidente de la Generalitat y el conseller de Justicia dos cargos que ahora mismo nadie ostenta por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 0194 13:28 hemos escuchado al ministro Catalá dándole la réplica en su turno de palabra en el acto a Rusia Torrent y después ha hablado también el ministro le he dicho ha explicado que le había dicho Torrent que se había equivocado y que su discurso había estado fuera de lugar

Voz 20 13:43 entre el Parlamento iraquí que hacemos curso político donde no toca sus manifestaciones que hay explica desenfoque de lo que significa hacer política hoy en Cataluña hoy en España al siglo XXI

Voz 0194 13:55 bueno pero aquí para el análisis porque como decíamos antes se ha convertido ya en la imagen de la jornada les responde Rafael Catalá en en su turno de palabra a Rusia en Rafael Catalá no sea levantado no se ha ido a Juan Carlos lo que han hecho los fiscales que se han ido porque cabo en lo que expresaba una opinión se podría haber respondido de igual que ha hecho catalán su turno de palabra hombre lo que pasa es que

Voz 1170 14:18 es poner en cuestión su su su propia profesión su propio compromiso con el Estado de derecho y su propio compromiso con la con la democracia con la con la aplicación de la de la ley que es para lo que están entonces yo creo que la situación en Cataluña está tan viciada tiene unos elementos tan perversos que la pregunta ya no tiene que ser lo que ha pasado sino que hay posibilidades reales de que en el futuro aunque constituye un gobierno que se puedan normalizar las relaciones de la vida política en Cataluña se poder normalizar

Voz 0194 14:51 la vida pública en general sí

Voz 1170 14:54 que Cuenca la luna éramos lo deja de ser un acto

Voz 0194 14:57 no sé otros años quién acude a este acto pero es posible que quien acuda no al presidente el Parlament sino de la sanidad pues carlismo tu rehenes la primera autoridad en en Catalunya

Voz 1170 15:05 pero eso es todo tan tan tan tan complejo tan difícil que verdaderamente y además no hay una predisposición a allanar el camino a intentar llegar a un acuerdo aún consenso a unas ciertas formas que por lo menos en en los elementos formal después dan es de puedan basarse una cierta coexistencia yo creo que que Torrent sinceramente se ha equivocado podría esperarse una una opinión y es muy libre de expresar desperezarse como quiere pero también hay que ver dónde se hace cómo se hace sobre todo de las circunstancias que se hacen no yo creo que es un discurso que de haber guardado porque sus elementos reivindicativos no puedo hacer en otros sitios en otros foros y de otra forma con el mismo con con expresando la misma opinión pero yo creo que el la convivencia se tiene que basar en un elemento de respeto formal y ese ese respeto formal no se no se mantiene yo creo que los marcos institucionales estamos en un momento extremadamente delicado

Voz 21 16:03 a sí parece que sobre todo yo sinceramente creo que esta crisis la estamos soportando todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país mientras no vemos que nadie haga algo por intentar entenderse me parece que la que que hoy el presidente del del del Parlamento lo que ha hecho ha sido escenificar una ruptura total absoluta no una un una negación al espacio de la política absoluto y no es que me parezca mal que haya hecho ese discurso es que no me parece animal dividen es decir el ha decidido era elegido el discurso que quería hacer y lo ha hecho hilos que sea levantado bueno pues han decidido quitarse medio para no seguir escuchando a una persona que no les era grata bueno lo han hecho los dos realmente lo que escenifican finalmente es un enfrentamiento muy serio creo que muy grave muy contraproducente Nos lleva ya digo a seguir soportando esta crisis todos y cada uno de los ciudadanos españoles catalanes los los ciudadanos que queremos que esto acabe que que por supuesto no me ha parecido nada bien esto que seguramente no ha querido decir nada pero yo ya como estoy dispuesta a pillar cualquier cosa lo que ha dicho el ministro Catalá cuando le ha replicado y le ha dicho al señor Torrent que ustedes Catalunya ha disfrutado de una etapa de plenitud democrática como que ha disfrutado de una etapa de ética es un saco para repartir etapas de plenitud democráticos es que aquí todo el mundo se expresa una manera que a mí al menos no no me parece correcta en ningún caso ya digo veo que aquí hay una ruptura cada vez más más clara eran más evidente una desgana absoluta por la por la política que yo creo que es para que nos tomemos muy en serio la petición de absolutamente todos de que por favor tanto en Cataluña como en en el Gobierno de España haya movimientos de encuentro porque así no vamos a ninguna parte

Voz 0554 18:20 Emilio bueno yo creo que todo esto viene ya sino de muy largo viene día de hace cinco seis siete años suma es cuando el señor Mas puso en marcha pues es la que aquel referendum simbólico y puso en marcha un proceso de ruptura de los piden estatutario que efectivamente ha hecho que Cataluña disfrute por derecho propio de un nivel de autonomía como no había tenido nunca y los catalanes y el conjunto de los españoles de libertad como pocas veces para no ser cicatero con el pasado habíamos traído Ellos han decidido la clase dirigente o una parte de la clase dirigente política económica de Cataluña romper con eso eso ha llevado a un proceso de radicalización y de enfrentamiento en en Cataluña que nunca pudimos imaginar cuando vimos que la autonomía estaba consolidada que Cataluña Youssou su su Gobierno la Generalitat y su parlamento tenían porque los niveles de autonomía que conocemos que es que hasta tal punto que lo ha recordado aquí algunas DC que el Gobierno central no tiene competencia para investigar el terrorismo imaginar lo que hubiera sido que el FBI no hubiera podido investigar los atentados de las Torres Gemelas porque esa competencia la tuvieran exclusivo la pole en exclusiva la policía del estado de Nueva York no lo cual revela en os digo como una crítica es una ley yo lo acato pero lo cual revela hasta qué punto no es verdad cuando dicen los separatistas que que la autonomía no no no ha cumplido los objetivos cumplió sus objetivos que usted lo que quería abrir la independencia hizo allá va un enfrentamiento y una división pues decías tú no no entre los políticos sino en el seno de la sociedad catalana y eso es con mucho lo más grave porque los procesos de cambio de opinión los procesos de reconciliación lleva cien nacional pero en este caso en una comunidad tan importante como motor son muy lentos la historia demuestra que esto es muy lento y esa herida esa grieta ese línea divisoria tensa pues sin tardará tiempo cicatrizar y lo hemos visto cuando este señor el señor Torrent ha hablado ha habido aplausos pero también ha habido pitos y voces no eso es el reflejo diríamos en este caso fonográfica gráfico de el enfrentamiento y la división que hay en el seno de Catalunya del que son sólo y exclusivamente reponsables los gobernantes separatistas fueron regionalistas nacionalistas como los de Convergencia i Unió y los de Esquerra que nunca han engañado a nadie pero el problema porque ellos querían la demencia pero el problema de Esquerra es que durante cuarenta años respetó las reglas del juego de la Constitución yo recuerdo aquí algunas veces que en la primera selección el quince junio setenta y siete Esquerra se presentó ayer señora Heribert Barrera salió elegido con el misma ideología que tiene ahora cuando llegó a la hora de votar dijo yo voto en contra la votación porque no estoy de acuerdo yo creo de Cataluña independiente pero siempre respetó la legalidad llegó a ser luego presidente del Parlament de Catalunya y de manera que aquí no se persiguen las ideas lo que sea perseguido es alguien que presuntamente o algunos que presuntamente en una en en un momento que han querido de debilidad del Estado español que no es tan débil aunque los gobiernos pueden hacerlo pues era el momento de romper amarras ir a los hechos han demostrado que se han equivocado de la cruz a la raya

Voz 21 21:29 de todas maneras yo en fin puedo estar de acuerdo contigo en todo lo que dices pero hay algo que por más que se hayan equivocado que se han equivocado y sobre todo que se han puesto fuera de la ley es que verdaderamente insisto en que cuando decíamos que el tendría que haber política para solución a este conflicto y le pedíamos al Gobierno que diera un paso adelante yo no pensé que íbamos a llegar a esto pero llegando a es volvemos a tener fe estar frente a hongos tierno que sencillamente no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer cuando los los en fin las situaciones son graves y esta lo es sentarse en una mesa con los que están enfrente para tratar de llegaron

Voz 0194 22:14 otros Racer de trasvasar ahora iremos a esto porque hemos comentado antes en la portada del a los datos del CEU la respuesta de de Mariano Rajoy que está satisfecho pero decías una cosa Emilio dice no se persiguen por las ideas estoy absolutamente de acuerdo contigo eh lo que pasa que los últimos autos judiciales para la permanencia en prisión preventiva de los cuatro encarcelados de los Jordis eh se generan oponen la sombra de duda que hace alusión constantemente el juez Llarena a a la ideología de las cuatro personas pero quiero poner un dato sobre la mesa más contrato una declaración una declaración ante el juez Llarena quiero que la escuchen que la escucháis y que me deis vuestra opinión a ver cuál es la conclusión que sacáis

Voz 22 22:54 las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas sino que tienen que cruzarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrados y que además integran un delito grave en España hay un delito grave

Voz 0194 23:10 el esfuerzo la colaboración claro desde detención hablando entiendo de forma Money de Anna Gabriel no no no no no se ponen en marcha por meras sospechas pero hay cuatro personas en la cárcel igual con las mismas sospechas y cuatro personas ahora cárcel muchos otros que la cárcel y otros

Voz 1170 23:29 sido y partiendo de la base

Voz 0194 23:32 estoy contigo de que no se persiguen las ideas porque durante mucho tiempo en el Parlament se han defendido la independencia los independentistas hablan en los medios de comunicación nadie está encarcelado por por por ser independentista por presidir independencia

Voz 23 23:43 pero claro el el hecho de que hay aquí

Voz 0194 23:45 cuatro presos en prisión preventiva

Voz 23 23:48 Eva desde hace tanto tiempo

Voz 0194 23:51 en unos autos que generan dudas incluso dentro de de del mundo judicial estas situaciones de arena a mí con mínimo me llaman la atención

Voz 0554 23:58 sí yo nunca me atrevería como es simple triste modestísimo licenciado en Derecho que soy vendarle la plana Un juez aún magistrado el Tribunal Supremo además tengo la obligación como ciudadano de acatar sus decisiones y lo que digo lo digo con el máximo respeto y acatamiento a lo que dice pero quizás es que a lo mejor la expresión y eso que es José con muchísima seguridad en el tema del derecho pero yo creo que lo que están por lo que están en prisión estos cuatro señores porque hay indicios racionales de que han cometido unos delitos por qué no sea puesto en marcha hay unos ha dictado esa orden de detención internacional porque todavía a los efectos de pro Carlos ante una corte internacional ante un tribunal internacional en este caso en el de Bélgica no tienen todavía suficiente apoyatura para que en una vista como todavía no era tiene para que era una vista en el Tribunal Supremo eso sea determinante por lo tanto si hay indicios racionales porque así sabemos que ha habido indicios racionales no casan destruido coches de la Guardia Civil el juzgado Lauder jugado tuvieron que salir por T por los tejados en fin todo vimos lo que ocurrió allí lo que pasa es que para asegurarse pienso yo este magistrado de que el Tribunal Supremo la

Voz 0194 25:17 pero pero tiene y sin tener la seguridad tiene a cuatro personas en la cárcel

Voz 0554 25:22 claro es que la seguridad sólo se tiene condeno sentencia

Voz 0194 25:24 ya pero single pero sin tener la actividad Labra de que no manda la la orden de detención porque se basa de momento solo en sospechas basándose en sospechas tiene a cuatro personas

Voz 1170 25:34 en serio porque básicamente se teme que un tribunal suizo un tribunal belga no que la tumba no acepte las lo del requerimiento del Tribunal del tribunal español pero yo yo hay una cosa yo entiendo perfectamente el a las las posiciones es decir si yo estuviera en la piel del juez seguramente de no estaría muy lejos de lo que lo que yo no entiendo muy bien es el el el el la posición sustancialmente diferente que sea

Voz 21 26:02 juego con unos y con otros yo no no no discuto

Voz 1170 26:05 que algunos tengan alguna responsabilidad mayor en algunos elementos que ese puedan el el el hecho de reiteración de delito pero por ejemplo se dejó Forcadell fuera cuando la reiteración de delito no sé el sentido de que no se podía repetir bastaba una mera promesa ante el juez porque ya sería en política exigió presentándose a las elecciones con lo que no se que en cuál es la diferencia sustantiva entre el caso de Forcadell como el caso de Junquera no no me dejaba entender luego están los dos Jordi S Marcelo dos sin embargos las asociaciones que presido día no han tomado ninguna medida contra ellas cosa que me parece bastante extraña es decir no es un problema de él el que solamente el que la preside sino de la institución que es si yo no entiendo mal los los los los autos del juez se puede intuir que somos organizaciones que creadas o por lo menos en un momento dado puestas al servicio de un un un marco conspirativa bueno entonces he alguna medida cautelar se tenía que haber tomado con las organizaciones en anularlo no se ha tomado es decir yo no discuto que el juez Llanera haya tomado las decisiones que en conciencia de ella haya estimado no lo pondré nunca en duda pero me llama la atención que ante casos bastante parecidos el la la la disparidad de los criterios

Voz 21 27:27 amplia sea por él mismo

Voz 1170 27:30 a mí me falta un auto suficientemente justificativo que me demuestre de forma fehaciente la la la diferencia de trato porque en unos casos y en otros no

Voz 21 27:39 desgracia es lo mejor sencillamente porque una cosa se hace dentro de casa y la otra pues evidentemente ante internacionalizar un poquito más de lo que de lo que puedan pensar los protagonistas que están fuera de España quiero decir porque claro dice el juez es que hasta que no hay un grave de un delito grave y que está comprobado pues no se puede tomar una una determinación y además tiene que el fin el mismo la consideración igual de grave en España que en el país en el que haya al que haya ido a la persona que que ha huido de de la justicia española pero a lo mejor es que han encontrado que no hay esa misma consideración de la gravedad que ellos están considerando en los países en los que están los que se han ido o no en todo caso dice que hay que demostrar los hechos con pruebas yo no sé vamos a ver cuando uno está en prisión preventiva todavía no ha habido en el juicio ni posibilidad de ser juzgada a una persona Isère declarada o inocente o culpable la prisión preventiva Es una injusticia brutal mucho más si dura es verdad que las cárceles españolas están llenas de delincuentes comunes más pobres que donde hacen a los pobres y que nadie les hace caso y que están ahí meses y meses y años en prisión preventiva pero eso no deja de ser de que la prisión preventiva sea una absoluta injusticia ahí están en esa situación esperando a ver si alguien decide que aquí están las pruebas que vamos a a juzgar les

Voz 0554 29:13 la prisión en el preventiva tiene un tope de dos años y es excesivo

Voz 21 29:18 bueno pues lo dice la ley que había en primer lo dice la ley pero eso se puede reformar leyes en democracias de acuerdo acuerdos es falso

Voz 0554 29:25 pero pero un juez no puede declarar la prisión preventiva porque le parezca bien hay unos razones objetivas tres no está mal decirlo a una pero fin una es que pueda destruir pruebas otra es que pueda reiterar el delito y otras que pueda huir se pueda oír entonces el juez ha considerado que estas tres personas están incursos en alguna o en todas esas horas

Voz 0194 29:50 la acción delictiva porque así lo especificaba en los

Voz 0554 29:53 cuando es cuando yo creo que estará en condiciones de pedir la extradición cuando tenga terminada la instrucción del sumario y tenga ya todas las prevalece de la que disponga incorporadas al sumario entonces lo envía a Bruselas y el FMI esté esto es lo que yo he conseguido recoger y lo que he conseguido probar en base a esto ustedes decidan además los jueces en Bruselas como los de cualquier otro país deciden no en base a la Ley de El País que pide la extradición sino en base a su propia leyes a lo mejor la Revel la tipificación del delito de rebelión pongo por ejemplo pues es distinta en el Código Penal belga creo a la poltrona claves y por lo tanto por lo tanto pues es posible que en España para cometer el delito de rebelión en España o en Italia o en cualquier otro país se compra sea necesario una serie de requisitos sin embargo no lo sean en otros y por lo tanto estos Soto cuando son los titulares últimos de la decisión de conceder o no la la extradición dice mire usted pues usted a su país tener razón

Voz 1170 30:56 el ministro la ley con arreglo Jan siguió no como ninguna objeción a lo que se hace con respecto a punto y Anna Gabriel son tienes que ir a dos jurisdicciones antes la belgas especialmente rara el delito de rebelión no existe como tal en la Suiza existe una cosa de ataque a la Constitución ahí tal que puede ser asimilado pero es complicado

Voz 0194 31:18 sí el otro día la fiscal especialista en el que hablamos nos dijo que no que la situación en este tema es muy parecida a Bélgica pero no no es nada

Voz 1170 31:26 entonces yo entiendo que que les puede le pueden pedir la extradición por y como es blanqueo de capitales bien pero es que no consideradas malversación de mano malversación de capitales públicos por eso puede llevar la paradoja de que los verdaderos la la cabeza que sobre todo no de de el intento de secesión de rebelión tenga una pena y en España pueda ser juzgado que puede recibir una pena infinitamente menor de las que están pero yo no me meto con con con eso que es otro es otro ámbito yo lo que es con los que están dentro de la jurisdicción española hay tienen que ser juzgado según la legislación española y la aplicación sustancialmente diversa de de de la prisión preventiva en aras a criterios que yo no acabo de comprender

Voz 0554 32:13 es especialmente quiere decir la prisión preventiva siempre sea

Voz 1170 32:16 mira como un elemento una medida cautelar grave como una medida que si no se puede tomar es mejor no tomarla vemos que hay muchos con presos comunes que eso sí pero también hay muchísimos que cometan delitos e sustancialmente graves no se les aplica medidas cautelares que es una cosa verdaderamente extraña es decir la aplicación del de la de la prisión preventiva en España tiene una arbitrariedad bastante te vas a crecía entonces se supone que la tienes que aplicar en un tema que no nos olvidemos no es un tema cualquiera es decir no no es un tema que era un tema en el que una sensibilidad política extraordinariamente que no te hace ser distinto en la aplicación de la ley pero te hace ser sensible a determinadas cosas yo creo que el juez no ha explicado suficientemente por lo menos yo no he conseguido comprender suficientemente la diferencia de trato entre casos que me son bastante semejante

Voz 0194 33:15 por por poner punto final a lo judicial porque era entraremos en lo político y sobre el tema de Cataluña esta mañana ha declarado en la Audiencia Nacional a Josep Lluís Trapero el que era máximo responsable de los mossos la jueza Carmen Lamela lo ha dejado en libertad sin medidas cautelares le ha asegurado otra pero a la magistrada consejo a pulmón suspender la consulta del uno de octubre hacérselo sugerir todo el mundo y al final no lo hizo también ya lo hizo Marta Rovira Trapero también les sugirió aconsejo a suspender la consulta del uno de octubre para evitar disturbios Barcelona Ana sí

Voz 0196 33:47 la juez Carmen Lamela ha dejado en libertad a Trapero porque dice que cumple escrupulosamente con las medidas impuestas en otoño retirada de pasaporte prohibición de salir de España que presentaciones periódicas en los juzgados y que además no puede destruir pruebas Trapero ha querido hoy ante la juez y también ante la Fiscalía dejar muy claro que los Mossos se desmarcaron del proceso unilateral de Indep tendencia que incluso criticaron a los políticos por hacer declaraciones públicas que los comprometían como cuando decían que los Mossos Iván a garantizar que se pudiera votar y en dos reuniones previas al uno de octubre en el Palau de la Generalitat advirtieron apunta Mona Fornés Junqueras que estaban preocupados por la seguridad del uno de octubre y que ellos iban a cumplir este exactamente con el mandato judicial de impedir el uno de octubre la Fiscalía dice que tras pero advirtió de que el referéndum podía provocar problemas de orden público pero que no hizo nada para evitarlo ha pedido fianza de cincuenta mil euros con el argumento de que Trapero ha ocultado la reuniones hasta hoy pero su defensa dice que en diciembre presentaron un escrito para que fueran expresamente a declarar sobre estos encuentros y que entonces el Ministerio Público lo rechazó

Voz 0194 34:52 íbamos con lo político porque antes de ese discurso ante la cúpula judicial Roger Torrent ha fijado fecha llora para el pleno en el que se va a debatir las propuestas de los grupos para desbloquear la legislatura catalana va a ser el jueves que viene uno de marzo a las diez de la mañana hice van a debatir entre otras la propuesta presentada esta mañana en sólidos Dario próximos para Cataluña en la que se proclama la legitimidad de Carles Puigdemont como president de la Generalitat Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 35:16 buenas noches la propuesta de Cataluña forma parte del plan que ayer contábamos aquí para reconocer apuntó Ramón sin tener que vestirlo en el Parlament y lo cierto es que el redactado hace equilibrios para resaltar la supuesta legitimidad del ex president sin caer en la desobediencia por un lado el texto califica de ilegal e ilegítima su destitución se compromete a restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat que no es lo mismo que comprometerse a que Puigdemont vuelva a la presidencia siguiendo en esa línea la propuesta constata que en el pleno surgido de las elecciones del veintiuno D hay una mayoría dispuesta ratificar su confianza en la presidencia de jamón que tampoco es lo mismo que decir que el pleno ratifica al ex president en

Voz 0194 35:55 cargo pues bien a pesar de estos malabares lingüista

Voz 1673 35:58 ticos Ciutadans tampoco lo ve claro ya ha pedido a la Mesa que eche para atrás la admisión a trámite de esta propuesta escuchamos a Fernando deparan

Voz 24 36:05 es una propuesta Matrix que vive en la realidad el señor Puigdemont que no vive en la realidad que tenemos en Cataluña la vamos a recurrir

Voz 1673 36:13 más allá de la iniciativa de Jones para Cataluña los partidos no independentistas defenderán sus propuestas de resolución para intentar acabar con la situación de bloqueo por ejemplo se debatirá la iniciativa que los Comunes ya presentaron hace unos días en la que instan a Torre no tomar medidas para que no se eternice la parálisis o una que los socialistas han registrado esta mañana para que el reloj para que la cuenta atrás hacia la convocatoria de elecciones empiece a correr después de semillas

Voz 0194 36:36 claro como decíamos en Cataluña presentado esa anunciada propuesta en solitario y eso no ha terminado de gustar a Esquerra Republicana aunque tampoco hoy los socios soberanistas Pablo han querido mostrar sus diferencias en público

Voz 1673 36:47 pues el día empezado con este gesto de Junts per Catalunya que ha molestado a los republicanos quienes insisten en que lo que quieren es un acuerdo global de legislatura himno ir aprobando pedacitos ahora bien no no ha cundido el pánico de hecho un dirigente de Esquerra destacaba en privado que esta es la típica estrategia de los convergentes cuando están a punto de cerrar un acuerdo gesticular mucho hacer ver que rompe la baraja para ver si de este modo la otra parte pues cede en los últimos flecos en cualquier caso hicimos la sangre no ha llegado al río Eduard Pujol de Jones para Cataluña justificaba así la decisión de registrar la propuesta de forma unilateral

Voz 25 37:20 bueno una reflexión de que esta sociedad debe sentirse reflejada en este texto hemos decidido entrar la de manera rápida para que pueda ser debatida en este pleno al margen de las negociaciones con Esquerra que insisto llegarán a buen puerto

Voz 1673 37:37 hoy mismo se han retomado las negociaciones y de hecho tras semanas de ausencia

Voz 1458 37:41 se ha vuelto a sentar en la mesa el diputado

Voz 1673 37:44 Vidal aragonés asegura que ha visto las negociaciones

Voz 0554 37:47 arregladas de hecho la línea de lo que contaba

Voz 1673 37:49 vamos ayer aquí en la SER no descarta que sus bases validan el acuerdo la semana que viene

Voz 26 37:54 solicitado reunión a los dos grupos así que nos puedan trasladar cuáles son los términos de el acuerdo al que han llegado a fin de poder hacer investidura Gobierno hemos iniciado el proceso asambleario siempre desarrollamos dentro nuestro organización ya estar Mazza podríamos decir perfectamente la próxima semana

Voz 1673 38:12 Vidal aragonés eso sí pide a Jones para Cataluña ya Esquerra que acaben de concretar las líneas del acuerdo que lo pongan por escrito para que pueda trasladarlo a sus bases en cualquier caso la previsión es que el fin de semana

Voz 0554 38:23 la esté cargado de intensas negociaciones

Voz 0194 38:26 tanto la sociedad catalana parece que va dando claros signos de agotamiento frente al proyecto independentista el apoyo al soberanismo ha caído a su mínimo desde el comienzo del proceso ha caído ocho puntos desde octubre y así lo refleja el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat que a pesar de todo sigue otorgando mayoría parlamentaria el independentismo Barcelona Claudio Ramos

Voz 1458 38:45 cuatro de cada diez encuestados quiere que Cataluña sea un Estado independiente El apoyo a la independencia ha caído ocho puntos respecto a la última encuesta realizada el pasado mes de octubre registra el porcentaje más bajo desde que empezó el proceso aún así sólo el treinta y seis coma tres por ciento cree que Cataluña ya está bien como comunidad autónoma y casi un veinte por ciento cree que debería ser un Estado dentro de una España federal si mañana hubiera elecciones de no Parlament Esquerra Republicana se llevaría un veinte por ciento de los votos y se convertiría en la fuerza más votada por delante de ciudadanos con un diecisiete coma dos por ciento y Cataluña con doce y medio por ciento de los apoyos suben por lo tanto los votos al conjunto de partidos independentistas que podrían obtener una mayoría parlamentaria de setenta y cuatro escaños más cómoda que la que tienen ahora mismo en la Cambra

Voz 0194 39:30 apoyo al independentismo Rajoy lo celebra esto ha dicho el presidente en Bruselas después de la cumbre europea de este viernes

Voz 1487 39:36 muy positivo que baje el número de personas que se declaran independentistas y ahora lo necesario es que volvamos a la normalidad nos pongamos todos a a lo nuestro e intentemos construir algo y desde luego por parte del Gobierno habrá plena disposición para intentar construir algo razonable

Voz 0194 39:54 José María Espejo Saavedra es el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament catalán por ciudadanos muy buenas noches hola muy buenas noches aunque parte deseos se queda usted con la bajada del apoyo al independentismo o con esa posible victoria de Esquerra si se celebrarán hoy elecciones

Voz 27 40:10 bueno las encuestas hay que quedarse con las tendencias y eso es lo que lo que hacemos nosotros en ciudadanos somos prudentes las encuestas ahora mismo indican una subida de Ciudadanos a nivel nacional nos quedamos con esa tendencia aquí en Cataluña indica una bajada de El independentismo enough quedamos cuando esa tendencia que muy lógica también teniendo en cuenta que es Ciudadanos el partido que ganó las pasadas elecciones en Cataluña un partido nítidamente pues a favor de la unión de todos los españoles no

Voz 0554 40:42 hay que atribuyen ustedes esta bajada de del independentismo cuatro puntos

Voz 27 40:48 bueno a es evidente que los independentistas son los responsables los políticos independentistas el de la situación de bloqueo actual que existe en Cataluña pero no sólo de esa situación de bloqueo actual que que están manteniendo ahora mismo con el Parlamento cerrado a cal y canto cómodo tiene mi proponiendo al candidato Puigdemont y que está huido de la justicia sino es que también han sido los responsables de todo lo que ha pasado durante los últimos meses sino años no en los que se ha fracturado la sociedad catalana en lo que es los que han huido miles de empresas de Catalunya en los que Cataluña ha perdido dinero oportunidades y tiempo para que que los catalanes pues no no no tenían por qué perder no y eso responsabilidad de los políticos independentistas con extraña

Voz 0194 41:38 que caiga estrepitosamente claro es su partido Ciudadanos ha pedido a la Mesa del Parlament que rechace esa propuesta presentada hoy por Cataluña que defiende la legitimidad de Carles Puigdemont que que va a ser ciudadanos si se debate el jueves como parece que va a ocurrir porque se ha puesto fecha a prueba

Voz 27 41:55 bueno nosotros antes ese videojuegos vamos a presentar una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament pero no sólo porque nosotros pensemos perdón que esa propuesta no podía hacer admitida por la misa por ser contra la resolución del Tribunal Constitucional que actualmente está en vigor sino porque han sido los propios letrados del Parlament los que en la reunión de la Mesa han advertido a todos los miembros de la Mesa que esa resolución tenía pues problemas vivirá porque el Tribunal Constitucional ha dictado unas medidas cautelares

Voz 0194 42:31 aún que a pesar de nuestro voto

Voz 27 42:33 lo presentaremos una solicitud de reconsideración a la Mesa para que para que se para perderse esa decisión si finalmente esa resolución se aprueba pues haremos todo lo todo lo que esté en nuestra mano para para para que para que se anule lógicamente

Voz 0194 42:48 aceptaría ciudadanos una declaración simbólica de apoyo Puigdemont si eso implicara hablando de simbólica si eso implicará la investidura efectiva de un president que no tuviera cuentas pendientes con la justicia que es un poco parece por dónde tira Esquerra

Voz 27 43:03 no vamos a aceptar nada que que venga de Esquerra porque son partidos que han demostrado que lo que quieren es separar a los catalanes han demostrado de lo que han conseguido es poner a Cataluña una situación que está actualmente no por lo tanto así que quieren un pacto que no busquen a Ciudadanos en ese pacto eso está claro

Voz 0194 43:28 José María Espejo Saavedra vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament Cataluña muchísimas gracias

Voz 1 43:33 gracias a esta hora veinticinco

Voz 2 47:59 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 48:08 con María Esperanza Sánchez Juan Carlos Jiménez y Emilio Contreras enseguida iremos a hablar de las pensiones pero si quería una opinión Juan Carlos lo deseo ocho puntos que antes cuando hablaba con el vicepresidente de la Mesa de hecho cuatro cuatro puntos ocho puntos ha caído el independentismo según el CEO pero yo creo que es una encuesta un poco

Voz 1170 48:25 desde está un poco de de de datos

Voz 0194 48:28 se cargó consiguen la mayoría pero la mayoría Parlamento

Voz 1170 48:31 pero que indica que es la masa de votantes de los partidos independentistas no se mueve practicamente repite la diferencia seguramente es que el el las ciudades seguramente el el apoyo a la independencia ha bajado pero no se traduce luego luego en escaños yo no yo no estaría tan contento como Rajoy pero tampoco estaría tan es decir yo a abriría una esperanza a decir bueno por lo menos hay una parte de la sociedad catalana que está repensado no creo que haya quitado de forma absoluta la independencia pero bueno yo creo que lo que por lo menos ha repensado son los instrumentos son las vías para para hacerla una hoz seguramente la dilatación en el tiempo casi de forma de forma no eterna prolongada en el tiempo esperanzas

Voz 21 49:16 sí yo creo que más que nada primero que es una encuesta que se hace en un momento en el que tampoco tiene tanta relevancia e importancia el resultado porque bonos de momento al menos ya veremos en qué para todo esto no hay unas elecciones dentro de poco pero en todo caso te Abelló y creo que la historia de de la historia que estamos viviendo las actitudes en fin la manera de entender este este proceso puede que esté decepcionando a muchos de las personas que son independentistas pero que no están de acuerdo con la forma de actuar sobre todo Jones Per Cataluña porque parece que son los que verdaderamente I más D en fin pierden poquito más no sé todas maneras lo que me resulta muy curioso es la crecida de la CUP porque la CUP los votos que le faltan a Cataluña que quede XXXIV

Voz 0194 50:11 se trasvasa se trasvasa si se trasvasa

Voz 21 50:13 en a a la CUP Esquerra no entonces el independentismo es lo que es más son menos está en el mismo sitio pero hay una masa importante no de Ciudadanos que parece que no están muy contentos con la con la manera de de llevar adelante el proceso

Voz 0554 50:30 en línea hombre yo creo que por mucho que haya pasado es demasiado ocho puntos tres meses largos de manera de de octubre claro yo creo que ese cambio súbito de apoyo revela la inestabilidad de fondo que hay en en en Catalunya provocada por el movimiento separatista porque porque eso revela que la visceralidad la pasión las emociones han sustituido a la razón y al análisis cuando uno tiene que decidir sobre el futuro de su país y de su tierra y Catalunya es el país y la tierra de de ocho millones y medio de catalanes pues lo que debe primar es el análisis y la capacidad de razonar entender qué es lo bueno y qué es lo malo para para para tu país no si te dejas llevar de las emociones y esas emociones además te la pueden provocar porque en la mayoría de las veces que no emociona muera por cuenta ajena no pues te puedes dar cuenta de que eso te lleva a situaciones muy difíciles y muy complicada hacia un callejón sin salida como el que se ha producido por lo tanto no estando de acuerdo con lo que habéis dicho tanto María Esperanza como Juan Carlos yo creo que esto lo que refleja en la inestabilidad emocional de de de fondo que hay en un sector de la sociedad catalana que luego baja ocho punto que puede subir cinco por qué porque porque los estados de de de opinión pasado esto es las las emociones pues es como esa fiebres que tienen los niños pequeños que de repente se sube treinta y nueve cuarenta y luego baja no y eso es gravísimo para estabilidad de de la que es la la primera economía de de del conjunto de la comunidad de ese país

Voz 1170 52:12 el símil que a mí me ha gustado mucho eso de la fiebre alta de Joseba cuarenta Se va dijo lo vamos a saber lo que pasa que si se va a cuarenta y dos el hijo muere

Voz 21 52:21 pues claro hombre no tanto no asusten a nadie

Voz 1170 52:24 no no no no va a poner

Voz 0194 52:27 cuarenta y ocho no no no

Voz 1170 52:30 pues entonces lo que hace es que el Papa lo lleva

Voz 0554 52:32 digo y le ponen un antibiótico y aquí no me quiero ir de duro pero el antibiótico ha sido el artículo ciento cincuenta y cinco es así

Voz 0194 52:40 la antibiótico que ha bajado la fiebre nos