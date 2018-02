Hora 25 (23/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1452 00:00 día sino por encontrar alguna solución que no deje en esta provisionalidad por lo menos de sensación de provisionalidad de suspensiones que tienen la los pensionistas no en los pensionistas de todas maneras siempre han sido objeto de deseo de todos los partidos yo recuerdo cuando en cada campaña electoral y luego hubo un tiempo en el que ya se dejó de hablar de las pensiones pero realmente en cada campaña electoral yo recuerdo en los primeros gobiernos socialistas de Felipe González siempre tenía en algún mitin de los más grandes de en fin del de una campaña El momento jubilados no y entonces les prometía subir las pensiones que luego efectivamente lo cumplía no pero pero que siempre ha sido objeto de deseo de los de los partidos en este momento desde luego están en general yo creo que contra contra los partidos contra la política en el sentido que es está llevando en el asunto de las pensiones porque hombre

Voz 0554 00:55 una vida entera vamos a ver nuestro sistema

Voz 1452 00:58 entonces es un sistema solidario cuyo trabajo tú trabajas ir con nuestras aportación al al Estado estamos guardando debería estarse guardando todo eso para que los pensionistas que vengan tengan su su posibilidad de pensión no yo creo que por el camino que vamos la solidaridad que es una virtud maravillosa de este sistema nuestro va a acabar no hay un realmente por parte de en fin de de mucho poder de gentes de mucho poder incluido yo creo que que los gobiernos sobre el Gobierno en este momento están tratando de fin de hacer del convertir la idea de las pensiones en un regalo del Estado no lo son porque las personas que reciben las pensiones han estado cotizando toda su vida ya veremos en qué queda esto pero de momento ya se han levantado a los jubilados y una vez que se levantan no fin cuidadito porque tienen el tiempo libre

Voz 0554 02:02 yo estoy de acuerdo con vosotros el este es un problema que es un problema el año pasado el Estado pagó en pensiones dieciocho mil millones de euros más de los que recaudo nuestro sistema un sistema por el cual nosotros para nuestras empresas apagan pagan todos los meses una corta una cotización aportan un dinero a la Seguridad Social y ese dinero inmediatamente estas basado a los pensionistas el problema está cuando un país como el nuestro vive una crisis económica bestial como la que hemos vivido todavía estamos sufriendo los coletazos porque esto no ha terminado claro el Estado recauda menos durante los años más duros de la crisis el subir cero el cero veinticinco en todos los años y las pensiones era una cosa inusual y eso es cierto hay que reconocerlo no pero el problema está en en en en en saber cómo hacemos para sacar el dinero que es necesario para pagar las pensiones porque vuelvo a repetir con el dinero que se ha no se han podido pagar las pensiones el año pasado a pido que haber un ser un Cristo el Estado a la Seguridad Social de dieciocho mil millones de euros sino además para incrementarlas con arreglo al incremento del precio del del costo de la vida no que eso es una cosa de Justicia no pero la Justicia tiene que ser distributiva distribuir tienes que tener entonces tenemos que ver de dónde sacamos dinero también la ocurrencia al señor Sánchez no con los bancos paguen bueno ha empezado a mil millones son dieciocho mil en el caso de mantener estará la revalorización del cero veinticinco para que nos demos idea de la magnitud que según esa cifra si el Estado se gasta al año nuestro dinero claro cómo unos ciento cuarenta y cinco mil millones de euros en pensiones

Voz 1 03:48 la subida del cero veinticinco

Voz 0554 03:50 de de este año supone la cantidad nada despreciable de trescientos treinta y dos millones de euros con Stephen

Voz 1 04:00 que traducido en dos euros si es que llega claro sí pero es que la gran la gran cifras sigue pero eso he pagado en dos horas como excusa de nadie

Voz 0554 04:11 no como que seamos conscientes de que hace poco leía que en Portugal va hace dos años el último dato no lo tengo y no lo digo como reproche que en Portugal pues el partido socialista con el apoyo del equivalente a Podemos que gobierne Portugal pues tampoco puede dar lo que no tiene pues estuvieron dos euros la pensión media que es de seiscientos ochenta y cinco de mil quiero decir que lo que hay que buscar es cuáles son las fórmulas técnicas y de justicia redistributiva para que la aportación de los cotizantes empresas trabajadores son por vía de impuestos el Estado y las social dispongan de los recursos suficientes a lo mejor podríamos empezar a acabar con la precariedad laboral para empezar

Voz 1817 04:48 claro médicos lo salario trabajo de verdad para eh

Voz 1 04:51 porque al final eso eso es si ganas poco dinero y menos puestos de trabajo eso Juan Carlos

Voz 1170 05:00 es que es un tema enormemente complicado yo creo que es es seguramente el tema por excelencia al que no se tenemos que enfrentar por eso la poco genera un poco de pena el oir determinadas afirmaciones esta cosa de Irene Montero en fin ni siquiera merece la pena comentarlo porque podía tener un poquito más de de cuajo y un poquito más de inteligencia a la hora de plantear un problema como éste es Estados hasta nueve mil millones de euros mensuales en pensiones ciento veintiséis mil millones de euros al año contando las las dos pagas tiene que pedir un crédito lleva dos años pidiendo créditos para pagar las la la las pagas extras nosotros no tenemos su sistema de ahorro las pensiones no es un sistema de ahorros un sistema de reparto lo que nosotros cotiza damos es lo que pero a parte lo que él ese mes los jubilados actuales

Voz 1 05:55 se reparten hace veinte años

Voz 1170 05:57 día tres cuatro cotizantes por cada jubilado hoy tenemos con un cohete Hakam II un poquito más de dos pensionistas por cada eh perdón dos au de las cotizando más cotizantes por cada pensionista el monto de pensionistas son nueve millones de en los últimos cinco seis años se han incorporado a las pensiones todos aquellos que somos hijos del baby boom que hemos vivido y que han tenido unas condiciones laborales extraordinariamente estables con salarios progresivos es decir que su pensión está cotice es la la la alta eh ir recordemos que en España no se paga eh tú no recibes como pensión todo aquello que has cotizado está limitado por un por un tope no pero es que se están incorporando todos esos que han estado cotizando durante treinta o cuarenta años y con salarios altos con cotizaciones altas pero que recibe la pensión máxima ya lo que ha elevado mucho el el gasto el monto total de las pensiones y además tenemos un déficit demográfico bastante considerable sí sí esto lo consideramos en en en su globalidad vemos que tenemos un problema extraordinario importante que como le hacemos frente la podemos decir nos jugamos el el el de acuerdo al Índice de Precios al Consumo subamos más porque no porque sí sí fuera tan fácil solucionar el problema porque nos vamos a limitar a una subida del uno veintiséis oiga saludamos lo un cinco por ciento de los pensionistas por supuestos derechos recibirlo todos tenemos familiares que afortunadamente reciben subvención pero

Voz 1452 07:34 de sería vivir en un globo

Voz 1170 07:38 es absolutamente absurdo es un problema lo suficientemente serio como para que se analice de verdad en situaciones yo estoy de acuerdo contigo que la propuesta de de Pedro Sánchez de un impuesto a la banca para recaudar mil millones para o juego en jugar un déficit de mil de dieciocho mil millones ser una ocurrencia pero bueno por lo menos es una pero al menos hay una nació esta propuesta

Voz 1 08:03 al menos hay una propuesta abre el camino a decir

Voz 1170 08:06 oye a lo mejor hay una parte de las pensiones que tendríamos que llevar a presupuestos a lo mejor es decir

Voz 0554 08:10 eso habrá que hacerlo claro hay que hacer hay que hacer una presentación y una propuesta

Voz 1170 08:14 Noval pero a lo mejor marginal pero yo cuando a lo mejor asombra a gobernar el a lo mejor tenemos que pensar en que los cotizantes no pueden cotizar cincuenta euros en tarifa plana el que a lo mejor te no ha llegado el momento donde la la el salario medio en España no puede ser el que es donde hay pensiones que son más altas que los salarios medios que que cobre los español muchos claro estamos en una situación extraordinariamente compleja pero no tiene una fundación activa trabaja muy poca gente les o gente para los que son raros o no los veinte millones de cotizantes no vamos a tener muchas posibilidades con salarios de mil doscientos euros no esperemos grandes cotizaciones todo eso influye en los Elario cuando llegó el Partido Popular en el año noventa y cinco tuvo que pedir un preso Un editor ha indicado los bancos para pagar las pensiones veinte años después resulta que la llegada masiva de inmigrantes ha permitido que el el el las pensiones duren XXV Años de otra cosa que la gente debería saber para que luego culpabilizar a los inmigrantes que bueno si no es por ellos hace veinte años no hubiera habido forma de de soportar el sistema de pensiones es previsible que en los próximos veinte años vuelvan a llegar él se pase del cuatro por ciento de población inmigrante a un doce y medio por ciento no lo sé pero o el premio menor que los claro trabajo si da o aumentamos el el trabajo aumentamos el salario o estamos discutiendo de en el aire eso de decir vamos a elevar las pensiones es una boutade multitud pero en cualquier caso

Voz 1 09:49 Juan Carlos hay que ponerse a ello hay que poner el problema el problema hasta cuadrar los números es muy complicado es evidente que con el precio de coste de la vida lo que se les sube a los pensionistas es sobre todo para absolutamente sobretodo no porque hay muchos pensionistas que son el sostén de muchas familias las de la que hoy porque hay muchos que están la pensión mínima de seiscientos setenta es

Voz 1452 10:15 pero es es otra otra realidad en Hoy es que están alimentando con suspensiones a familias que en las que se ha quedado sin trabajo la mayoría de sus miembros

Voz 1 10:26 los supongo no con un trabajo precario con un trabajo que cobra trescientos exactos entra nuevo no

Voz 1452 10:33 salimos de ésta hay que crear puestos de trabajo creando puestos de trabajo bien pagados desde luego fin en la solución esta ahí esta mañana el el el portavoz decía no pasa nada están garantizadas porque bueno nuestra economía está creciendo también está creciendo el empleo sí señor portavoz el empleo de trescientos

Voz 1 10:55 que hasta las trece de James los apuntes dos cuestiones más quedan menos de dos semanas para el ocho de marzo Día Internacional de la Mujer este año saben que hay convocada una huelga feminista en los últimos días han surgido voces dudas sobre ese día de si la huelgas todo el día así sólo separan dos horas si pueden hacer la también los hombres desde las asociaciones feministas apuestan porque sólo sean las mujeres para que no se confunda el paro del ocho de marzo con una el general ido buenas noches Ángels es una huelga de mujeres promovida por el movimiento feminista lleva un año trabajando en la protesta quiere visibilizar la discriminación en las violencias que sufren las mujeres el objetivo es que paren ellas Justa Montero

Voz 2 11:39 es Gutiérrez si se sumaran también los hombres este objetivo desaparecería completamente sería una huelga general

Voz 3 11:45 y ahí está el papel fundamental que tienen los hombres el día de la huelga cuidando a las personas que necesitan ser cuidadas para que siga la vida ejerciendo esos servicios mínimos que las mujeres no podemos hacer ese día porque vamos a estar en huelga

Voz 1 12:00 tiene cobertura legal y jurídica la huelga de veinticuatro horas está convocada por los sindicatos minoritarios como CNT CGT las feministas son conscientes de que muchas trabajadoras no podrán hacer huelga por miedo al despido lo han dicho las que les y las empleadas de hogar

Voz 2 12:14 pero nos han dicho que considera muy importante las empleadas de hogar que ese día colgaremos y delantales de los balcones y de las ventanas que es una forma de hacer visible a su posible de que ellas estén también el día de la huelga presentes

Voz 1 12:29 sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han optado por paros parciales y mixtos para hombres y mujeres de dos horas por la mañana y por la tarde dicen que pensando precisamente en las trabajadoras en situación precaria que no pueden parar todo el día sí me voy a Estados Unidos porque a Donald Trump le ha vuelto a aparecer un incendio Un fuego conocido la injerencia rusa esta tarde el que es considerado el número dos de la campaña electoral de Trump ha decidido confesar ante el fiscal especial que investiga el caso que sí que hubo trama rusa Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 12:59 buenas noches Rick Gates el que fuera número dos del equipo de campaña de Donald Trump ha llegado a un acuerdo con el fiscal especial con Robert Mueller que pasa por reconocer

Voz 1452 13:07 su culpabilidad en dos delitos el de fraude

Voz 1510 13:09 Cali bancario y el de perjurio Se espera que la información que de Gates a partir de ahora sobre el funcionamiento interno de la campaña de Trump suponga un avance la investigación sobre la presunta a coordinación con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton en las elecciones de dos mil dieciséis su confesión va a poner entre la espada y la pared por Mann a Ford el ex jefe de campaña que acaba de reiterar su inocencia en un comunicado Gates mintió al FBI sobre una reunión que mana fuerte tuvo con miembros del Gobierno de Ucrania en dos mil trece presidido entonces por Viktor Yanukovich aliado de Vladimir Putin Gate es el tercer imputado de la trama rusa que se declara culpable otros dos ya están colaborando con Mueller son Michael Flynn el ex consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump y otro asesor durante la campaña Jobs papado por

Voz 1452 13:52 luz que intentó organizar un encuentro entre

Voz 1510 13:55 Trump y Putin durante un incendio como este

Voz 1 13:57 nada como el humo ha debido pensar tran porque el presidente estadounidense ha anunciado Marta la mayor batería de sanciones económicas contra Corea del Norte

Voz 1510 14:05 sí el presidente ha aprovechado la intervención ante sus bases en la conferencia de acción política conservadora para hacer el anuncio

Voz 4 14:12 allí hubo a los épicos periplos veas Not quería huy quiero decir porque la gente preguntar por Corea del Norte

Voz 0867 14:18 este que hemos impuesto las sanciones más fuertes

Voz 4 14:20 aplicadas a un país nunca antes y francamente espero que algo positivo pase con esto quiero hacerles saber lo que se acaba de anunciar que se han aplicado las mayores sanciones nunca impuesto

Voz 5 14:33 estás en paro

Voz 1510 14:36 se tratan de una sanciones del Departamento del Tesoro que van a afectar a cincuenta y seis entidades relacionadas con el comercio y el traslado de mercancías según la Casa Blanca para reducir todavía más las fuentes de ingresos y cómo

Voz 1 14:47 posible que Pyongyang utiliza para financiarse

Voz 1510 14:49 programa nuclear el objetivo de las sanciones es que Corea del Norte renuncie a su programa atómico en el último año desarrollado un misil balístico intercontinental que según los expertos puede alcanzar cualquier punto de Estados Unidos incluida la costa Este

pues con la información de Martel vamos a terminar la tertulia y el análisis que en el programa eh que nos queda todavía esta por aquí en Javier Torres os queda todavía alguna cosita más María Esperanza Sánchez Juan Carlos Jiménez Emilio Contreras

Nacho Palomo con el resto de noticias de Liga

Voz 1050 15:23 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha asegurado que habrá equiparación salarial entre todas las fuerzas de seguridad es una guerra vindicación de la Policía Nacional de la Guardia Civil que se sienten discriminados frente a los agentes autonómicos la fecha dos mil veinte

Voz 7 15:37 tres años la homologación emocionada completo tanto pues satisfacción y tendremos un objetivo conseguido entero quiero decir están y quién está el Ministerio de Interior trabajando como quienes tienen que trabajar que son dos sindicatos representantes de las de esas fuerzas de seguridad del Estado la que quiera es la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía

Voz 1050 16:03 en el Congreso Izquierda Unida propone una reforma del Código Penal para eliminar hasta cinco delitos que según la formación coarta la libertad de expresión y la crítica política esos delitos son las injurias contra la Corona y también contra las instituciones el enaltecimiento del terrorismo el ultraje contra la patria y el delito contra los sentimientos religiosos Bilbao ocho de los nueve detenidos ayer antes del partido han quedado en libertad el noveno sigue declaran hasta ahora ante el juez hoy los sindicatos policiales han denunciado que el ertzaina que anoche falleció por un infarto durante el operativo contra los ultras rusos llevaba trece horas seguidas trabajando y el Pazo de Meirás está en venta lo podemos encontrar en una inmobiliaria de lujo el anuncio tiene como gancho el nodo contando las visitas del dictador a este caserón gallego el precio de salida ocho millones de euros Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 16:54 pon escogido una inmobiliaria de lujo cántabra para poner a la venta el Pazo de Meirás piden ocho millones de euros por un inmueble envuelto en la polémica Xunta Diputación de A Coruña han encargado a varios expertos un informe para ver las posibilidades legales de devolver ese paso al patrimonio público una propiedad que los herederos del dictador ponen a la venta a través de la inmobiliaria Mi Kelly el anuncio incluye un fragmento del

Voz 8 17:16 las a quince kilómetros de La Coruña transcurre buena parte de la temporada veraniega del Generalísimo Franco

Voz 1817 17:24 la inmobiliaria elegida tiene vinculaciones con la nieta del dictador Carmen Martínez Bordiú

Voz 5 17:34 hora veinticinco

Voz 10 17:46 ah sí ocho

Voz 0867 17:58 Torres buenas noches buenas noches fíjate que te has quedado en directo bien es lo que nos pasó ayer por un día que te dejo marchar mira las grabaciones tienen más peligro Sigre que que la gente dice el riesgo del directo no no el directos en directo en la grabación tela juega ahora te voy a contar Soria ya para para para ridículo y luego voy a un espectáculo Marek para cerrarlo mira yo me escapé ayer de la redacción porque después de una semana de estar hablando de Arco dije tengo que mirar iba con con el tiempo pegado pega operado salí de la redacción a las ocho de la tarde un taxi llevo Arco voy a entrar dicen que estaba hiciste que nos equivocamos todos ayer hiciéramos lo que hicimos entre Marcos tobillo encima llegar por un error de horario por un error ya que luego no era no tendrías que estar haciendo flexiones sí siempre tengo la culpa siempre lo hago mal si es que hace eso es verdad cuando algo falla en esta sección que lo sepan los oyentes la culpa siempre es de él te voy a decir algo más después de haber estado oyendo a Pablo Ferrández estado Sudán maravilla por favor es Stradivarius exactamente estado está sudando la gota gorda con con que empiezo con que empiezo y entonces he dicho clásico hace lo mismo el título de la canción sabes cuáles no metes la culpa

Voz 11 19:32 suerte que estamos a viernes sin

Voz 5 19:36 eso no

Voz 12 19:38 habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu no voy a quejarme hay desiertos peores este hombre me obliga a madrugar se ha ido metiendo en años tenía una melena que se derramaba sobre los hombros hoy lleva llevando a los pensamientos al aire de niños cena vamos a menudo pescar velar aseguró mundial

Voz 0867 20:00 anda Aramburu ha llegado un libro hoy mismo Autorretrato sin y es como si biografía es un autorretrato sin ni de es la misma rabia tengo pues es un libro de tapa dura blanca muy bonito editado precioso tiene sobre la mesa tengo encima de la mesa ubicada el director del Museo del Prado Miguel Falomir en Japón ha hecho unas declaraciones de las que un ni el Prado ha podido encontrar el audio yo creo que ése ha declaraciones a la agencia Efe cito textualmente has visto en los últimos meses determinados intentos de censura en el mundo del arte Se trata de un retroceso inadmisible e intolerable dentro de lo que es el desarrollo de las libertades que incluye también la de expresión algo garantizado en la Constitución española y la mayoría de los ordenamientos jurídicos internacionales cierro comillas

Voz 13 20:56 el Audi esto no no nos raro

Voz 0867 21:00 lo ha pedido Marta al Museo del Prado Maradona ha estado buscando eso dice Premio Primavera de Novela edición número veintidós mi pecado de Javier Moro en por lo que he leído claro el libro no no está está en en abril las librerías es una historia que sucedió de verdad que tiene protagonista a Conchita Montenegro que es una actriz que llegó a Hollywood en mil novecientos treinta con diecinueve años que trabajo y conoció a Buñuel la Jardiel Poncela a Neville y que tuvo un affaire antes se decía hacer nacer una cena hacer un hacer con Leslie Howard

Voz 13 21:36 yo cuando casi todos los detenidos

Voz 0867 21:41 ellas Conchita Montenegro ellas Conchita Montenegro la encontrado en una película de mil novecientos trece y uno Never de Twain sale mi The Band en dirigido por Van Dyke precisamente con Leslie Howard le está dando un par de besos la novela en mi pecado Javier Moro el cinco de abril y antes de acabar conectando con eso de que siempre uno se equivoca no hay duda voy a recomendar una obra imprescindible de un imprescindible de Luis Bermejo el minuto del payaso en el Teatro del Barrio de Madrid contexto de José Ramón Fernández

Voz 13 22:28 hubo eh no

Voz 0867 22:36 que te caigas alguien porque te lo mejor

Voz 1 22:40 teme que digo una cosa antes de que termines que este medio día me ha llamado una amiga mía que tiene la cabeza de titanio ella sabrá de quiénes se hablando y me llamó para preguntarme bueno un par de cosas más y me dice de que vas a hablar hoy con Javier Torres digo pues no sé porque todavía no he hablado con él ni le he visto y eso dice que no

Voz 0554 22:56 las radios la vida yo sólo vivo puedo escucharos en ese ratito tiene la cabeza de titanio no te digo más que responsabilidad

mira la Fundación Alfredo Har Page luz va ser quién reciban los beneficios recaudados en concierto que organiza cuarenta Principales As y el país México es que me acuerdo para para el terremoto Wisin Center el veintiocho de febrero y entre quienes cantan yo propongo el Niño de la Hipoteca pensé que él no es el de la hipoteca o el de la hipoteca me gusta más este te lo digo ya te digo mejoraban los mayores y es que todo tiene que ver

Voz 14 24:12 Nos queda todavía Ramoneda el dietario

Voz 15 24:19 si algo puede asustar al PP es la rebelión de los pensionistas esta semana han salido a la calle para protestar por el humillante aumento de las pensiones cero coma veinticinco por ciento que el Gobierno ha acordado la convocatoria ha sido bastante convencional de la mano de sindicatos y organizaciones tradicionales pero sorprendido al alto número de participantes es el principio de un movimiento de más calado las protestas se traducirá en dejar demostraba al PP razones tienen el PP no ha hecho nada para garantizarles el futuro de las pensiones aparte de apurar la caja de seguridad para asegurarse Rajoy el presente todo el mundo sabe que el PP vive del voto de los mayores de edad de los sesenta años para abajo es minoría absoluta la esperanza los pensionistas es que el miedo a derrota tenga efectos positivos en las pensiones antes de las convocatorias electorales de dos mil diecinueve el vértigo electoral hace milagros es decir cambian los dineros de lugar quiénes eran los perjudicados no nos preocupan las pensiones porque hay elecciones dice el inefable portavoz del Gobierno Méndez de Vigo excusa no pedida acusación manifiesta el gran problema de la España actual la defensa de la democracia de las libertades no están en el orden del día sólo inmoviliza la razón patriótica es sus falacias porque hay verdades históricas que la política se resiste a aceptar ni España ni Cataluña ni Francia son naciones milenarias por unas incluirá razón la nación es un invento de la modernidad la única nación anterior era la judía que además ir extensión extraterritorial daba sentido a diáspora que se extendía por el mundo entero es decir carecía de lo que distingue a las naciones modernas tierra propia patria hasta que llegó Israel rompió el hechizo

