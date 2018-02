Hora 25 (26/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

No hay resultados

Voz 0194 00:00 por qué espera Rajoy hasta la próxima semana para relevar a Luis de Guindos no ha decidido todavía quién lo hará o no ha encontrado alguien que quiera hacerlo de verdad cree Rajoy que su Gobierno no necesita la más cambios que el De Guindos o lo hace para no dar gusto a los que se lo piden desde dentro ejercer el cargo institucional que ostenta recibir al Rey en la ciudad a la que representa puede ser considerado un acto de servidumbre Llera empatía lo que se debía exigir al Rey en aquellas horas tan graves son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes Luis de Guindos ante la Comisión de Asuntos Económicos del Europarlamento el todavía ministro de Economía ha tenido que esforzarse en defender su independencia ante algunos eurodiputados críticos con su perfil político

Voz 2 01:02 ha sido uno por los Fanny política político electoral haya no

Voz 0194 01:07 Luis de Guindos ha querido poner el acento en que nunca ha sido candidato de ningún partido ni es parlamentario de Guindos llega esta comparecencia en un cargo que le esperaban ocupar ya este lunes sin embargo Rajoy ha preferido retrasar todavía más su relevo el presidente ha aprovechado una rueda de prensa en Túnez para poner fecha y dimensión al can

Voz 1487 01:23 bueno el Gobierno habrá ministro de Economía la semana que viene no habrá más cambios en el Gobierno porque este es un Gobierno que sea formado hace relativamente poco tiempo

Voz 0194 01:35 Rajoy ha lamentado que algunos como Ada Colau el presidente del Parlamento catalán hayan querido dar la nota durante la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona la alcaldesa ha explicado hoy de que habló ayer con el Rey durante la cena oficial

Voz 1600 01:45 que a ningún mantendrá calmó nadie entendió que el monarca avalará las tesis más duras del PP con esta respuesta represiva y nada dialogante al conflicto de Cataluña me limité a trasladar este malestar y él me dijo que él se tenía que limitar a defender la Constitución yo le dije que sólo entendía y que lo daba por hecho pero que yo creo que la Constitución se puede defender de otras de mejores maneras de otras maneras

Voz 0194 02:09 y mientras tanto en la del Mobile el independentismo negocia los últimos flecos del acuerdo de gobierno Pedro

Voz 1715 02:14 tú me acuerdo que debería servir para anular el ciento cincuenta y cinco por ciento cincuenta y cinco perdón siempre que la solución pactada sea legal sea viable en las últimas horas Esquerra Yus por Cataluña y la CUP ha mantenido reuniones para que ese acuerdo sea una realidad en un plazo corto Sergi Sabrià Esquerra Republicana

Voz 3 02:30 estamos en este momento muy optimistas creemos que estamos muy cerca que debemos seguir actuando con discreción con rigor que queda muy poco por cerrar y esperemos que podamos convocaron en breve y anunciar un acuerdo definitivo

Voz 1715 02:48 hola buenos lo van a contar nuestros compañeros de Radio Barcelona Alberto Pozas nos va a resumir la declaración del jefe de los Mossos ante el juez Llarena acudía hoy como testigo ha asegurado que alertaron del riesgo de que el uno de octubre se registraran incidentes buscaremos la última hora tras la detención de dos hombres por su presunta relación con la muerte de una pareja de jóvenes este pasado mes de agosto en Girona son padre e hijo el primero había sido condenado por asesinar a su exmujer en mil novecientos noventa y siete crearemos en la ciudad de Guta en Siria Naciones Unidas ha pedido que se en los bombardeos que la han convertido dice en un auténtico infierno de momento Vladimir Putin ha decretado un alto el fuego diario de cinco horas para facilitar la evacuación de civiles Lorena Bilbao responsable de Médicos Sin Fronteras para Siria y ha pasado por Punto de fuga

Voz 4 03:31 esta gente que está refugiándose sótano donde se están quedando vía para evitarlos los bombardeos la situación de hoy vía en el este de Guta no la vemos que el confín

Voz 0194 03:43 como ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 1895 03:46 tardes tenemos baloncesto en directo está jugando la selección española partido de clasificación para el próximo Mundial España se enfrenta a Montenegro Xavi Saisó como estaba buenas tardes

Voz 5 03:54 hola buenas tardes Jesús pues estamos en el primer minuto del tercer cuarto de momento domina España de diez cincuenta y uno cuarenta y uno a Montenegro Si España gana se clasificara para la segunda fase del Mundial de China

Voz 1895 04:06 primeros Tesco los coches nuevos de Fórmula Uno en el circuito de Montmeló ha terminado la primera jornada Alonso ha hecho el quinto mejor tiempo a pesar de que su Mclaren perdió una rueda en los entrenamientos Depor la mañana Carlos Sáiz ha sido el sexto más rápido con su Renault y recordemos que a las nueve se completa la jornada de liga de fútbol en Primera División con el partido que enfrenta

Voz 0919 04:24 da al Levante y al Real Betis

Voz 0194 04:26 tiempo la semana que estrenamos era una mezcla de frío de lluvias Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:30 buenas tardes las próximas horas la situación meteorológica si va a complicar en la mayor parte del país de entrada mucha atención a la nieve que cae de manera intensa ahora mismo en el interior de Cataluña lo hará hasta bien entrada la madrugada en cualquier cota en algunos momentos incluso llegará a nevar en puntos costeros en la misma ciudad de Barcelona de noche también va a llover con fuerza en Extremadura Andalucía sur de Castilla La Mancha Murcia lluvia que mañana se extenderá todo en la mitad sur de la península Ibérica Madrid será un poco el límite en la mitad norte sol durante la mañana pero durante la tarde la nieve ganará protagonismo y a medida que se acerca la noche de mañana en gran parte de Castilla

Voz 1715 05:03 León también en Navarra La Rioja Aragón de nuevo en el interior de Cataluña o el interior de Galicia nevadas que la noche del martes al miércoles pueden ser copiosas empieza Hora Veinticinco Pedro yo al cierre deportado en la cuenta atrás hacia el ocho de marzo la posición que defiende la Unión de actores y actrices ante la huelga feminista convocada para ese día hubiera anunciado que animarán a cumplir los paros de dos horas iban a intentar que se retrasen las funciones de ese jueves Javier Torres un gesto que

Voz 6 05:28 exige un cambio profundo así califican en la Unión de actores y actrices la huelga feminista convocada para el ocho de marzo Berta Ojea ex subsecretario de igual

Voz 7 05:36 tras la violencia no se va a dedicar hasta que no cambiemos nosotros también los contenidos de las series que emitimos del teatro que hacemos del cine que hacemos porque el arte la cultura crea imaginarios colectivos que si no los transformamos seguimos repitiendo las mismas estructuras

Voz 6 05:57 estructuras en el mundo de la actuación que suponen ahora salarios más bajos para las mujeres que saben que cuando dejan de ser jóvenes ya no tienen papeles de protagonistas cuyos nombres van siempre detrás del de sus compañeros de reparto que sufren acoso por ello proponen dos horas de paro Borturno y el retraso de quince minutos en el comienzo de todas las funciones de teatro que se celebren ese día

Voz 1 06:20 un chaval con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militar un flan una chica de dieciocho que no salí en Nochevieja aunque sus padres le deja una seta chicas

Voz 9 07:03 sí ha sido decir

Voz 1 07:48 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:54 Pedro Blanco ocho y ocho minutos siete y ocho en Canarias vamos a abrir una doble comunicación en Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes muy buenas tardes en Túnez hasta allí ha viajado contra el presidente del Gobierno Óscar García Óscar buenas tardes hola a Pedro buenas tardes bueno Luis de Guindos ha acudido hoy el Europarlamento para entre otras cosas intentar desmontar el argumento de quienes ven en su nombramiento una amenaza la independencia del Banco Central Europeo De Guindos se ha descrito ante de los europarlamentarios con

Voz 12 08:21 a un ministro en ejercicio pero no como un político orgánico

Voz 1715 08:25 esos de de partido idealista electoral dicen

Voz 0738 08:29 si el primero ha confirmado su profundo respeto por la independencia del BCE una promesa personal que si os parece escuchamos

Voz 1 08:39 que sí

Voz 0231 08:41 no mi esposo garantizar que si soy

Voz 0738 08:43 nombrado para el puesto tendría un absoluto respeto a la independencia del BCE ha dicho después garantizado que él nunca ha pertenecido al TT aunque eso sí está muy satisfecho de haber sido ministro de Rajoy lo escuchamos

Voz 2 08:58 visca sobre Abbas ha sido un cliente

Voz 0738 09:02 te salen nunca he sido militante ni me presentado en ninguna lista aunque estoy orgulloso de haber sido ministro de Rajoy ha declarado como respuesta a una de las preguntas más difíciles los sobres del PP un sistema generalizado Lee ha dicho la portavoz socialista para nada satisfecha con las respuestas aunque los españoles del PSOE se abstendrán los liberales catalanes incluidos pueden votar que sí y el PP se garantiza también el apoyo de los conservadores británicos por lo que esta vez sí ha asegurado que a pesar de las críticas de verdes de Izquierda Unida ID podemos De Guindos tiene el examen

Voz 1715 09:40 gracias Griselda al menos hasta la próxima semana Luis seguirnos va a seguir siendo el ministro de Economía al presidente del Gobierno que como les decía anda por les ha confirmado que habrá que esperar todavía unos cuantos días más para saber quién sustituye al ministro que ese va a ser además el único cambio que haga Oscar sí unos días más hasta la semana que viene aunque no ha concretado el día exacto sí ha confirmado que no va a hacer más cambios en su Ejecutivo cosa que parece no haber sorprendido entre los ministros que hoy viajaban con él aquí en Túnez según os decía en conversación informal uno de ellos hizo lo hace porque según Rajoy es un gobierno reciente porque funciona bien por tanto yo no veo ninguna razón

Voz 14 10:17 comprendo que los demás pues aunque haya un gobierno quizás porque éste les preocupa lo bien que lo hace

Voz 1715 10:25 el presidente también cree que el plante al Rey en el Congreso de Móviles de Barcelona lo han hecho aquellos que no cumplen con sus obligaciones y que quieren hacerse notar

Voz 1 10:34 por eso dice que es es un tema menor que en ningún caso

Voz 1487 10:37 puede empañar lo más importante que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona

Voz 1715 10:44 además y tras suscribir doce acuerdos con el Gobierno tunecino Rajoy ha mostrado hoy aquí su más firme apoyo al presidente Agett en el proceso de democratización que vive Túnez desde la primavera árabe de dos mil once es decir eso Oscar el Mobile estaba oficialmente inaugurado la alcaldesa Colau ha contado hoy cómo fue su conversación de ayer con el Rey algo tensa pero según ha dicho muy franca ya les reprochó el mensaje del pasado mes de octubre les dijo que su papel pasa por defender la Constitución

Voz 1600 11:12 Cani mantendrá calmó nadie entendió que el monarca avalará las tesis más duras del PP con esta respuesta represiva y nada dialogante al conflicto de Cataluña me limité a trasladar este malestar y él me dijo que él se tenía que limitar a defender la Constitución yo le dije que sólo entendía hay que lo daba por hecho pero que yo creo que la Constitución se puede defender de otras de mejores maneras da alturas

Voz 1715 11:32 desde las diez de la noche vamos a pedirle a la alcaldesa de Barcelona que nos va a acompañar en el estudio de la Ser allí en Barcelona le pediremos algún detalle más sobre esa conversación La de ayer fue la cena de gala la cena oficial de la de hoy ha sido la inauguración formal del Mobile World Congress con el Rey sí es decir el presidente del Parlament o con la alcaldesa Colau presente en el recorrido que Felipe VI hecho por los pabellones de la Feria vamos a Barcelona Sergio López

Voz 1895 11:56 la alcaldesa ha llegado al recinto que acoge el Mobile en el mismo autocar que Felipe VI junto a otras autoridades pero durante el recorrido inaugural

Voz 15 12:04 mantenido en un discreto segundo plano

Voz 1895 12:06 lo del Parlament Roger Torrent directamente no ha asistido a pesar de que había sido invitado preferido ir mañana o el miércoles el ministro de Industria Álvaro Nadal ha recriminado este comportamiento que cree que puede jugar en contra del futuro de Barça

Voz 1715 12:21 hará como sede del congreso comparaba las

Voz 1895 12:23 acción con el Brexit o determinadas cosas qué pasa

Voz 16 12:26 el Reino Unido pudiesen ir a otros lugares no les digo yo que la situación política que hay aquí pues algunas distorsiones como la que me han preguntado anteriormente no quieran ser aprovechado por otros para que el Mobile de gestar en Barcelona

Voz 1895 12:41 durante el recorrido inaugural el Rey ha visitado el están de España y el de Cataluña en el que diversas personas lucían por cierto la consigna Libertad Presos políticos incluso en esto la política

Voz 1715 12:52 ya se divide en dos bloques las reacciones agrupan hoy entre quienes critican con mayor o menor contundencia al comportamiento de Ada Colau del presidente del Parlament y quienes sostienen que la alcaldesa hizo bien porque una cosa es el respeto y otra el servilismo para escuchar Andrea Levy del PP a Manuel Escudero del PSOE José Manuel Villegas de Ciudadanos y a Pablo Echenique de Podemos

Voz 1694 13:12 actitudes oportunistas como las que tuvieron ayer el señor Torrent ni la señora Colau restan oportunidades a los barceloneses a los catalanes y a todo el conjunto de la sociedad

Voz 17 13:25 español de estamos que es un despropósito que se equivocan y que siguen acumulando errores olvidan sus responsabilidades institucionales si perjudican

Voz 18 13:33 a nuestra altura hay hacen una una utilización sesgada dogmática partidista de sus cargos que debían ser insisto cargos que representaran a todos los barceloneses

Voz 19 13:42 la alcaldesa de Barcelona se ha comportado como una ciudadana al siglo XXI que hace honor a sus responsabilidades institucionales que es alcaldesa pero aunque no es cierto va

Voz 1715 13:55 bueno ya ha declarado ante el juez del Supremo al jefe de los Mossos el jefe de ahora el actual lo había pedido la defensa del exconsejero Forum que anda buscando testimonios para contradecir contrarrestar el relato que ha hecho el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos Ferran López del de los Mossos así mido que el despliegue de efectivos era insuficiente y ha asegurado que advirtieron del riesgo de incidentes

Voz 1673 14:19 el jefe de los Mossos ha repetido la testifical que ya hizo la semana pasada en la Audiencia Nacional ha defendido el dispositivo de seguridad desplegado por el cuerpo durante la jornada del uno de octubre

Voz 1715 14:27 haré aunque reconociendo que pudo hacer insuficiente

Voz 1673 14:29 te ha negado que el entonces conseller de Interior Joaquim Forn les diese órdenes de ser permisivos con la consulta ilegal y también en que advirtieron a Puigdemont el Gubern del riesgo de altercados que entrañaba la celebración del referéndum ilegal después de Ferran López han declarado otros dos mandos de los Mossos él mismo sentido testificales propuestas por la defensa de forma para combatir la versión del coronel de la María Civil Diego Pérez de los Cobos que en su testifical llegó a asegurar que los Mossos se aliaron con los convocantes el referéndum para evitar el control policial

Voz 1715 14:55 con el independentismo anda buscando un acuerdo de gobierno que les permite recuperar el control de las instituciones dicen en Esquerra lo hemos escuchado en portada que están cada vez más cerca que es cuestión de horas y de arreglar unos cuantos flecos así que tenemos a Pablo Tallón muy pendiente de cualquier novedad porque puede llegar en cualquier instante Pablo buenas tardes

Voz 1673 15:12 buenas tardes sí hace pocos minutos ha terminado una reunión en la que han participado dirigentes de Jones para Cataluña d'Esquerra también del PDeCAT también de la CUP para acabar de perfilar un acuerdo que debe incluir el reconocimiento de jamón que no la investidura una investidura en el Parlament la hoja de ruta y la composición del Gober según el portavoz de los republicanos Sergi Sabrià este pacto está al caer

Voz 3 15:32 estamos en este momento muy optimistas creemos que estamos muy cerca que debemos seguir actuando con discreción y con rigor que queda muy poco por cerrar y esperemos que podamos convocaron en breve y anunciar un acuerdo definitivo

Voz 1673 15:51 según sabría ahora mismo las principales dificultades para el acuerdo están relacionadas con la hoja de ruta por ejemplo con el llamado proceso constituyente más que con el reparto de consellerías como ya contamos la semana pasada los partidos trabajan bajo la hipótesis de que Puigdemont va a renunciar a ser investido por el Parlament aunque sí será reconocido como la máxima autoridad dentro del Ejecutivo a cambio la persona que el parlamentar a president será con toda probabilidad alguien imputado y aquí ya dijimos que el gran favorito de jamón es Jordi Sanchez

Voz 1715 16:17 gracias Pablo vamos no apesta añaden que en cualquier momento se pueden perder un acuerdo de gobierno en Cataluña y en Andalucía el último sondeo del Estudio General de Opinión Pública que elabora la Universidad de Granada asegura que si hoy se celebraran elecciones el Partido Socialista ganaría con un treinta y cuatro por ciento de los votos el sorpasso sería el de Ciudadanos al PP Ciudadanos diecinueve con ocho por ciento de los votos se convertiría en la segunda fuerza a un punto y medio por encima del PP a la Presidencia de la Junta lo que le preocupa es que los populares se pongan hervir

Voz 20 16:45 esos me preocupa de la encuesta el derrumbe del Partido Popular porque en un momento importante para la financiación para un acuerdo de financiación que se derrumbe el Partido Popular puede provocarles un dechado de nervio que imposibilita un acuerdo sobre finanzas

Voz 13 17:00 que el mantenimiento de la Educación la Sanidad los colegios hospitales

Voz 20 17:05 en la atención a los dependientes que tanta falta nos hace y que se nos está quitando a Andalucía se el dato negativo que eleve la encuesta

Voz 1 17:13 hora veinticinco motero no

Voz 1715 17:16 qué come en un atasco

Voz 1715 18:27 Pedro Blanco dieciocho siete dieciocho en Canarias los Mossos d'Esquadra llevan todo el día buscando pruebas de la relación de los dos detenidos por el asesinato de una pareja de jóvenes este pasado mes de agosto en Girona sus cadáveres quizá lo recuerden aparecieron en el pantano de Susqueda los detenidos son padre e hijo

Voz 0194 18:46 el primero fue condenado

Voz 1715 18:48 es innato de su ex mujer en el año mil novecientos noventa y siete para saber si hay alguna novedad alguna ultima hora nos vamos hasta Girona informa Paula pollas

Voz 24 18:55 sí es Jordi más y de unos sesenta años detenido esta mañana en Anglès los Mossos d'Esquadra dicen que tienen pruebas claras que le vinculan al doble homicidio de al pantano de Susqueda sitúan por ejemplo su coche blanco en la zona el día veinticuatro de agosto el día que según los forenses asesinaron a la pareja él pero por ahora se ha declarado inocente sabemos también que tenía planeado un viaje inminente a Colombia donde vive su actual pareja a su hijo le han detenido en sal este mediodía por su posible vinculación también con el crimen pero por el momento le acusan de un delito contra la salud pública por tener plantas de marihuana la policía está terminando ahora

Voz 1 19:32 registro en uno de los domicilios de la fe

Voz 24 19:34 Emily aquí en Anglès ha durado más de seis horas decir también que el supuesto autor material del crimen Jordi Inti tiene antecedentes cumplió condena de doce años de cárcel por haber matado a disparos a su ex mujer en mil novecientos noventa y siete

Voz 25 19:49 hola hola

Voz 1715 19:52 Mónica de mundo algunos apuntes por ejemplo en Alemania Angela Merkel ha conseguido el apoyo de su partido el acuerdo de gobierno firmado con los socialdemócratas la CDU ha celebrado un congreso extraordinario que ha votado sí a ese acuerdo con el SPD que a su vez anda a consultando a sus bases desde el martes pasado oí lo va a estar haciendo hasta final de semana hasta el próximo dos de marzo en el Reino Unido el líder socialista ha acabado hoy con cierta indefinición sobre el modelo de Brexit por el que apuesta

Voz 12 20:27 por el que va a apostar su partido prefiere un Brexit blando un Brexit suave que incluya un acuerdo una unión aduanera con la Unión Europea

Voz 8 20:38 los laboristas buscaremos negociar un nuevo y adecuado acuerdo comercial con la Unión Europea para asegurarnos de que no habrá atadas con Europa y asegurarnos también de que se evita con todo tipo de frontera dura en Irlanda del Norte

Voz 1487 20:53 bueno eso es lo que quiere Jeremy Corbyn que es justo lo contrario

Voz 1715 20:55 lo que defiende la primera ministra británica Theresa May a ver quién impone su criterio y una vez Naciones Unidas ha pedido un alto el fuego en Siria en la ciudad de Guta para acabar con el infierno en el que se ha convertido en en el que teoriza en el infierno que se ha convertido después de días de bombardeos de Rusia del Ejército sirio de momento Vladimir Putin ha cedido en parte y ha ordenado un alto el fuego de cinco horas al día que permita de alguna manera evacuar a parte de los civiles victoriosa

Voz 1 21:25 el Gobierno de crudo en Canadá ha exigido una pues

Voz 1460 21:27 en marcha inmediata del alto al fuego en Guta y critica sin paliativos las tácticas bélicas del régimen sirio de Irán idea Rusia mientras el presidente Putin accede a crear un corredor humanitario que permita a los civiles abandonar el enclave durante cinco horas su ministro de Exteriores Serguéi Lavrov ha repartido culpa sobre la situación puntualizaba

Voz 1 21:46 yo es tuvo la tregua no

Voz 1460 21:49 un caso afectará a los grupos terroristas a los que las fuerzas sirias y la aviación rusa seguirán atacando

Voz 1 21:54 no

Voz 1460 21:57 España celebra la adopción de la resolución de la ONU que exige un alto al fuego de treinta días en el país y Macron el presidente francés advierte a Erdogan que la tregua en Siria no sólo afecta Guta sino también a Afrín donde Turquía ha atacado varias veces el secretario general de la ONU António Guterres insta a implementar de modo inmediato esa tregua

Voz 1715 22:19 bueno esta es una semana de fútbol hay partidos de Liga a partir de mañana una nueva jornada y eso de alguna manera nos irá afectando ahora contaremos para complicarle es ahora este lunes con horarios frecuencias moderadas sendas medias hoy no hoy no hay fútbol no al menos que nos afecte así tenemos segunda hora del programa ahí tertulia política suavitos hora

Voz 1600 22:41 hola Pedro mesa política en la que vamos a preguntar a nuestros diputados presos plantón de Colau y tu renta el besamanos del Rey Felipe VI ayer antes de la cena de inauguración del Mobile de Barcelona también queremos hablar con ellos sobre pensionistas y pensiones sobre la proposición de ley que mañana presentará el PSOE para que el aumento de las pensiones se haga en función del IPC hoy van a estar con nosotros en la mesa del lunes Paco Martínez del Partido Popular Luz Martínez Seijo del PSOE Pablo Echenique de Podemos Fernando de Páramo de Ciudadanos y Carles Campuzano del PDK

Voz 1715 23:11 como aperitivo hoy hay segunda hora el programa mañana no mañana ahí Carrusel deportivo pero habrá Hora Veinticinco de diez a once y media de la UE sí por F M por la página web y la aplicación del teléfono móvil a las diez esta noche a las diez Se va a acercar a Radio Barcelona la alcaldesa Ada Colau de ver qué nos cuenta de sus encuentros de ayer y de hoy más o menos tensos más o menos plácidos con el Rey en la tertulia este lunes el análisis el vamos a pedir a Javier González Ferrari Alberto Pozas Victoria Lafora está son para ella las claves del día buenas noches

Voz 1971 23:42 como si Barcelona no hubiera perdido relevancia con la fuga de la Agencia Europea del Medicamento como si los hoteles de la ciudad condal no estuvieran ansiosos de llenar sus habitaciones la alcaldesa Ada Colau juega el DF por unas horas y organiza un lío en la inauguración del móvil es verdad que los cachorros de la CUP también la liaron parda con pitadas y Castle holgadas para asustar a congresistas y multinacionales qué busca porque pagan estabilidad para sus negocios sólo con leer la inversión de los puestos de trabajo que procura este congreso tecnológico serviría para exigir a los cargos públicos que trabajen por el bien común mientras Rajoy sigue deshojando la margarita del relevo de Guindos a la par que anuncia que no habrá más cambios ministeriales como si alguien lo hubiera puesto en duda sólo falta con qué nombre al otro Nadal para Economía ideas estará toda la familia en la mesa del Consejo de Ministros

Voz 1715 24:38 bueno pues después esta noche en la tertulia a partir de las diez con Victoria Lafora con Alberto Pozas y con Javier González Ferrari analizamos lo fundamental de lo que nos ha dejado al menos hasta ahora este primer día de la semana hemos llegado a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1 25:06 Hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:19 buenas tardes María tiene quince años llevado sufriendo acoso escolar primero en el colegio después en el instituto y por último en la calle y en las redes sociales la chica ha estado en tratamiento y a pesar de que sus padres han llevado el caso a los tribunales el acoso no ha parado mañana las presuntas agresoras tendrán que sentarse en el banquillo Luis su padre ha contado la historia esta tarde en La Ventana además

Voz 3 25:39 hoy hemos puesto un seis de ellas con amenazas de muerte hemos perdido su alejamiento se nos han negado hemos cambiado de instituto no solamente Mohamed instituto también a Mohamed de distrito eh

Voz 1715 25:53 a cambio distrito el día seis de de octubre

Voz 3 25:55 en otra agresora antigua compañera de instituto se presentó en el portal en casa en la volvió a agredir situaciones es militante

Voz 0194 26:08 la familia denuncia que el protocolo para detectar y tratar casos de acoso es frágil y dice haberse sentido sola en muchos momentos en los que no ha recibido el apoyo de otras familias de centro el año pasado la Comunidad detectó ciento once casos de acoso un treinta y ocho por ciento menos que en el curso anterior y otro día más los usuarios de cercanías han tenido muy difícil llegar a su destino esta vez ha sido en las líneas C3 y C4 atrapados cerca de una hora poco antes de llegar a Atocha los afectados piden medidas urgentes para solucionar los continuos problemas que les hacen llegar tarde al trabajo casi a diario

Voz 27 26:38 que a los veinte minutos estará ahí encerrados la gente empezamos a llamar los trabajos yo llamado a atención al cliente cercanía para que nacía informaran de que pasaba aquí a mi lo diverso me han dicho es que no tenía incidencia después de cincuenta minutos ahí dentro la gente ha empezado a aporrear la puerta

Voz 0194 26:56 hay más noticias de este lunes pero antes vamos a ver cómo están las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 27:02 buenas tardes hasta ahora tráfico despejado dando por la red viaria principal como por la secundaria de la Comunidad tan sólo encontramos densidad circulatoria en la M cuarenta en el tramo entre Hortaleza Vicálvaro hacia la A tres en el resto de vías madrileñas se circula sin problemas eso sí les informamos que mañana amarilla por nieve en la Comunidad así que desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno Madrid para para cambiarlo todo

Voz 0738 28:09 más de ciento cincuenta ONG son llevado a los tribunales las irregularidades las subvenciones del IRPF estas entidades se quedaron sin recibir el cero con siete por ciento de dos mil diecisiete y cuestionan las es valoraciones realizadas por la empresa Tragsa encargada de gestionar una parte de estas ayudas y las decisiones que después tomó la Consejería de Asuntos Sociales las ONGs insisten en que muchos proyectos se han quedado por el camino en este proceso plagado de irregularidades Valle Garrido su portavoz

Voz 30 28:34 unas direcciones han entendido que eso era un error por lo tanto han seguido puntuando la memoria a otras direcciones que directamente porque estuviera marcada esa cruz aunque del resto de la solicitud se viera que era un error pues eh directamente la han metido en un cajón Ésas han sido sus palabras

Voz 0738 28:51 el consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo asegura que no sabe nada de esos recursos insiste en que todo el proceso se hizo de forma correcta y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid da por terminada la negociación de los presupuestos con Ahora Madrid los socialistas quieren que el equipo de Carmena deje claros y todos sus concejales están de acuerdo con el documento que el Gobierno municipal presentó a su socio de investidura el viernes pasado después de que el ala más radical el formado el formado por Ganemos haya asegurado

Voz 0470 29:17 no apoyan a las cuentas la portavoz socialista Purificación Causapié es que no depende de que nosotros estudiamos más o menos depende de que el equipo de gobierno

Voz 31 29:26 está de acuerdo y se ponga a trabajar para despejar todas las dudas que en este momento tienen los madrileños sobre el escenario presupuestario del dos mil dieciocho eso es lo que tiene que hacer el equipo de gobierno en ese sentido se lo hemos trasladado lo estamos trasladando en

Voz 1715 29:43 dos días llegamos a las ocho y media con once grados en el centro de la capital sigan a veinticinco hasta mañana

Voz 32 30:00 son las ocho

Voz 0194 30:01 de media las siete y media en Canarias

Voz 1 30:06 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 0194 30:12 tarde serán mecánico de Alonso no sé si es bueno pero al menos es rápido no te gustaría que te pasará eh

Voz 1895 30:19 esta mañana en los primeros entrenamientos una tuerca defectuosa una manguera defectuosa en la rueda trasera derecha ha hecho

Voz 34 30:27 que el McLaren saliese en la

Voz 1895 30:29 en la segunda vuelta y todo nos llevamos las manos a la cabeza de hormiga otra vez el coche que no funciona Perea se lo han arreglado por la tarde ha hecho el quinto mejor que vale ciento mejor tiempo Fernando Alonso después de los primeros test en Montmeló esta así de contento a pesar de lo de la tuerca y nosotros que nos alegramos

Voz 35 30:46 creemos en diferentes de los últimos años de los que han rodado tanto Hamilton como como el menor eh yo creo que estamos bastante bien en cuanto a competitividad de de la tuerca lo esencial las ahí de la última curva salir de la chica en vi que había algo pero a ver en la recta hay preguntar al box iba pincha o lo que sea que cuando me di cuenta ya Estado

Voz 0919 31:16 otra y siempre el McLaren quinto el Renault de Carlos Sainz júnior sexto el coche más rápido en el día de hoy el Red Bull de Tricky enseguida estamos en Barcelona para ver cómo son las sensaciones después de este primer día de trabajo de los Fórmula uno ahora vamos al baloncesto en directo porque está jugando la selección española partido de clasificación para el Mundial nos enfrentamos a Montenegro es el cuarto partido de clasificación llevamos tres victorias en los tres primeros Yeste parece que también puede ser Victoria

Voz 5 31:47 Xavi Saisó buenas tardes buenas tardes Jesús pues camino de la cuarta victoria máxima diferencia para el equipo español que está dominando setenta y tres cincuenta y cinco a Montenegro dieciocho puntos arriba cuando sólo quedan cinco minutos y cincuenta segundos para al final el máximo anotador Pablo Aguilar dieciséis puntos han anotado todos los jugadores de Sergio Scariolo sólo inquietado Montenegro en el segundo cuarto de momento dieciocho arriba para España

Voz 0919 32:14 mi después de la Fórmula uno y el baloncesto fútbol porque la jornada de Liga en Primera División se cierra a las nueve de la noche con el partido que juega en el Levante y Betis urgente para el Levante conseguir una victoria del Betis en la zona tranquila pensando en Europa novedades ambiente José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 36 32:32 hola qué tal Gallego buenas tardes el Levante como dices que tiene una nueva oportunidad para despegarse de sus más directos rivales en la lucha por la permanencia por que encadena hasta doce jornadas sin ganar y Muñiz podría jugarse su continuidad tras ser ratificado por el consejo de administración el pasado lunes el técnico asturiano va a cambiar de sistema apuesta por un cuatro cuatro dos con Jefferson Lerma y Cheek to

Voz 13 32:51 en la medular arriba Roger el Álvarez van a jugar en ataque debut hoy de la cama

Voz 36 32:58 el del Levante por su parte el Betis opta a la séptima plaza de la clasificación si consiguiera ganar

Voz 0231 33:03 también modifica su dibujo Quique Setién

Voz 36 33:05 va a salir con Javi García hizo ayer en el centro color en Sergio León en ataque Se espera una buena entrada en Orriols para un partido que habitar el vasco de Burgos Bengoetxea

Voz 0919 33:15 aquí también tenemos fútbol de Segunda División porque hoy se juega el Tenerife Lugo que fue aplazado este fin de semana por el temporal Manolo da Juani buenas tardes

Voz 37 33:23 hola buenas tardes Gallego con veinticuatro horas de retraso con respecto al horario inicialmente previsto tenía que jugar ayer el Tenerife Lugo comenzó hoy se llevan disputados treinta y tres minutos de la primera parte y está ganando el conjunto canario por dos tantos a uno con remontada incluida Se adelantaron los lucenses con un tanto de Fede Vico y a continuación Longo de penalti Juan Villar ponen por delante al Tenerife que aspira a situarse a solo siete puntos de la zona de play off invicto de momento con Joseba Etxeberria

Voz 0919 33:47 y como siempre en el inicio del programa

Voz 1 33:49 entonces por vuestro

Voz 0919 33:52 Sage Whatsapp

Voz 38 33:55 se está empezando a formar una campaña contra el Fútbol Club Barcelona se ha visto claramente este fin de semana con lo de Suárez lamentable elogio lo he visto una cosa igual no sacarle una tarjeta amarilla este esto va sólo falta que le piten un penalti en contra ya entonces se va a confirmar que hay una campaña en contra del Barcelona en Agus

Voz 0919 34:19 aludido que no falte la ironía por favor

Voz 39 34:23 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 40 34:38 fue Hermida bueno hola hola a todos pues yo no me ha inventado la pólvora que el otro día vi el otro día hace poco tiempo Christian no metió un gol igual por debajo de la barrera que saltaron y ira metió así y ahora resulta que que me decía ha inventado la pólvora a ello

Voz 41 34:58 a pesar de dicha eh

Voz 40 35:00 esa de verano ya está adiós corazones ya no llamó más

Voz 39 35:04 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo a cuarenta el juez de cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:21 pero vamos a cambiar la sintonía porque hoy tenemos un nuevo capítulo de la serie el patrón del furgón

Voz 1 35:31 Laura

Voz 0919 35:32 Emma traiciona el Sevilla

Voz 1 35:36 hay unas personas

Voz 42 35:37 en mi cabeza colgada como se tiene la cabeza los toros son los ciervos etcétera detras de Stalin Chang que me siento un leprosos por Ximenis chaval barro a mi a mi familia eso fue que

Voz 0919 35:52 por qué hoy que el anterior tesorero de Villar señor Larrea ha sido nombrado miembro del Comité Ejecutivo

Voz 13 36:01 hemos limpiado a Villar y su tesón

Voz 0919 36:06 torero Larrea el hombre que ha controlado las cuentas de la Federación durante los últimos no sé cuántos mil años

Voz 13 36:14 Nos sentado el una de UEFA sí sí sí tome

Voz 0231 36:20 hola buenas qué tal Gallego buenas tardes ha sido en Bratislava ocupa la plaza que deja vacante Ángel María Villar después de haber dimitido de su cargo al ingresar en prisión será miembro mínimo durante un año gane o pierda las elecciones a la Federación se ha puesto la americana con el símbolo de la UEFA decía lo siguiente después de haber sido elegido en Bratislava

Voz 43 36:43 Europa lo solicitaron una junta directiva pro parte miembros de la Liga pero que era nuestro deber nuestro presentamos la candidatura para finales de diciembre y la verdad es que creo que la UEFA sean portavoz respetando los las plazas plaza centros

Voz 0231 36:57 Nos ponemos serios pero era importante que el fútbol español volviera a esta sede a la de la UEFA al Comité Ejecutivo y Larrea como decimos formando parte de la UEFA mínimo un año la semana que viene va a dimitir como presidente de la gestora para ser candidato a la Federación todos gallego contra Rubiales todo el fútbol español contra Luis Rubiales unos ciento treinta y nueve votos ahora mismo de saque ochenta para Larrea cincuenta y nueve para Rubiales que tiene once territoriales de cuento antes de que para otro tema que la UEFA ha dicho hoy en Eslovaquia no Alvar no habrá el año que viene en la Champions pero Larrea ha dicho sí al bar en España en breve se va a anunciar que la Liga ya ha firmado el acuerdo con la Federación que la formación de árbitros empieza en menos de quince días y que habrá bar en la primera jornada de la próxima Liga

Voz 13 37:50 Rubiales

Voz 0919 37:51 qué va a protagonizar algún capítulo próximo esperemos que no sea con muy malas noticias seguimos

Voz 0919 38:55 enseguida repasamos la novedad de la jornada de fútbol que comienza mañana que mañana dos partidos de la siguiente no ha terminado esta mañana tenemos otra pero ante el vamos a Vomero a Barcelona primeros test de la temporada vaya susto que nos hemos llevado dos esta mañana cuando el coche de Fernando Alonso

Voz 9 39:11 perdía una rueda trasera se iba la gravilla

Voz 0919 39:16 Manuel Franco diario As cadena SER imperio del monopolio de la Fórmula una buena

Voz 27 39:20 hola muy buenas tardes qué te ha parecido esto bereber Alonso ahí lo agrava

Voz 0919 39:23 eso ha sido país

Voz 27 39:26 bueno la verdad es que ha sido terrible reciba muy gráfico muy visible muy obvio pero que en realidad es un problema menor dentro de lo que puede haber está pretemporada y que no tiene nada que ver con lo del año pasado Nicole el año anterior y con el primer año de Mc Laren Honda expresó motor Renault funciona bien todo va según lo previsto pero es verdad que se le ha salido una tuerca al al coche el piloto asturiano y cuánto iba segundo en la tabla de tiempos pues se ha quedado ahí en la en la grava ya teníamos que perder bastante tiempo más de dos horas y media pero bueno más allá de eso muchísimo frío aquí en el circuito lo hemos convenido muchísimo frío los coches apenas ha podido rodar por la tarde porque los neumáticos tienen que tener un mínimo los para poder calentar sí rodar con normalidad aquí la temperatura de seis siete grados pero con una aceleración de frío terrible y ese ha sido el gran problema que tal dejándolos de Carlos Sainz más allá de otra de la suenan

Voz 0919 40:18 pero bueno al final Fernando quinto Carlos VI no buenos tiempos

Voz 27 40:23 no sé eso es sino estaba mal no la verdad es que ese quinto puesto que finalmente dejamos estimo porque contaban con que se ha saltado una chica amparó tener ese ese quinto mejor tiempo pero bueno en fin como digo son anécdotas es mejor tiempo ha sido para Ricciardo con el boom seguido debate y botas ponen Mercedes y Raikkonen con el Ferrari también lo previsto pero a partir de ahí la está Carlos I que tanto Alonso ahí muy cerca de ellos íbamos a ver mañana qué se espera también mucho frío y sobretodo el miércoles que se espera incluso nevada aquí en el circuito de Montmeló los equipos están intentando cambiar la jornada del miércoles por el viernes el viernes que habrá aquí quince grados que lo que se espera en esta época del año de de Barcelona por lo que se elige Barcelona para eso usted

Voz 0919 41:09 bueno a ver si mejora la meteorología y a ver si mejora también el rendimiento del Mclaren de Carlos Sáenz Si del Renault no del Mclaren de Fernando Alonso y de Renault de Carlos Sainz un abrazo Manuel gracias vamos con el fútbol mañana nueva jornada mañana se juegan muy interesante Espanyol el Real Madrid el Madrid que viene de golear al ala espero que tiene la cabeza puesta en la próxima semana en el partido de París la vuelta de la Champions ante el París Saint Germaine de Neymar y compañía hoy rueda de prensa de Zinedine Zidane que tendrá Javier Herráez que pensar en administrar lo del partido con el Espanyol lo del partido el fin de semana hilo del Paris san Germain sí señor

Voz 16 41:47 y además Gallego va a ir haciendo bueno va adiós dosificando la plantilla para llegar en plenitud

Voz 0231 41:52 sus al partido frente al PSC ha dicho hoy Zidane

Voz 16 41:55 que el jueves espera que bien Marcelo Kroos y Luka Modric puedan trabajar ya con el equipo para ver si pueden estar uno contra el Getafe un ratito iba a viajar hasta a París el próximo lunes el equipo estará ya en París para mañana día frío en Barcelona Espanyol Real Madrid vuelve Sergio Ramos después de la sanción vuelve Marco Asensio después de que le quita la Mola de juicio y que no podrá jugar el partido frente al Alavés volverá al once inicial jugará Cristiano un futbolista al que Zidane está dosificando el motivo lo explicaba hoy en rueda de prensa

Voz 1994 42:26 lo importante tener a Cristiano siempre siempre a tope y él sabe que bueno que debes en cuando tiene que que descansar oí que al final de temporada ahí el Mundial tú puedes pensar que no puedes pensar que que lo jugadores non piensen eso hoy puede ser verdad por qué pero en conjuntamente ayer mundial yo porque digo eso porque lo he vivido eh

Voz 0919 42:53 mira cómo se ríe Zinedine Cristiano va a jugar en París de eso no hay ninguna duda y en París era todavía más de una semana BBC o cuatro centrocampistas cuál

Voz 16 43:04 tener cuatro centrocampistas ya que tiene Zidane bueno el Madrid tiene que negociar bueno nunca negociar en París un resultado porque tendrá que marcar un gol al menos para pasar será un partido muy complicado pero la idea es mantener el rumbo que le diera tan buen resultado en Cardiff en Madrid frente al PS llegue el día catorce

Voz 0919 43:23 Cabrero y en París están pendientes de Neymar ya sabéis ayer se lesionó el brasileño jugando ante el Olympique de Marsella se dobló el tobillo derecho saltaron todas las alarmas José David Palacio que se sabe del tobillo de Neymar plazos de recuperación estará no estará

Voz 15 43:38 bueno lo que sabemos que ha colgado una foto en Instagram esta mañana a las ocho y diez con el pie vendado no hay parte médico es verdad que han hablado varios médicos expertos por ejemplo el médico de la Federación Francesa de Fútbol con medios franceses que descarta la fractura que no es un esguince fuerte pero que deben pasar dos o tres días para que baje la hinchazón para que baje la inflamación e se puedo hacer un diagnóstico no va a jugar hasta el partido ante el Real Madrid eso sí que parece bastante claro está se seis de marzo así que están preocupados por Neymar también preocupados también por Marquitos que se retiró con molestias musculares

Voz 1715 44:10 muslo Baser baja el miércoles ante el mar

Voz 15 44:13 ella veremos si juega el otro partido de Liga que le queda al París Saint Germaine aunque la buena noticia para de Mary al menos una es que ha recuperado hoy a Marco y hoy ha vuelto a entrenar después de su molestias pero todos pensando Neymar si puedo jugar ese partido de vuelta ante el Real Madrid

Voz 0919 44:26 lo que es seguro es que los próximos días no veremos a Neymar bailando en su Instagram

Voz 16 44:30 bueno a la pata coja

Voz 0919 44:31 cualquiera sabe gracias Palacio un abrazo el español de Quique Flores recibe mañana al Real Madrid con qué última hora

Voz 1 44:38 Tejedor Barcelona Joan Tejedor no te escuchamos

Voz 0919 44:46 luego recuperamos esa comunicación el otro partido que se juega mañana nueve y media Girona Celta de Vigo dos equipos que piensan en Europa el Girona que viene de la goleada del Camp Nou con el Barça como está Cherie Vittorio buenas tardes

Voz 27 45:00 qué tal que eso es bueno intentando pasar página a goleada recibida no lo voy a intentar hacer al resguardo de su buen papel en Montilivi acumula cuatro victorias de local con la portería a cero Pablo Machín va a perder por lesión a carrilero Aday Benítez pero muy probablemente para infiltrar a Múgica para aliviar unas molestias sí que puedas y ocupar el lugar de Alaejos Se espera el regreso al máximo goleador Christian Stuani que no han jugado con el Barça contra el Barça depurada baste la novedad más significativa en el once espera también que Marc Muniesa regrese al eje de la defensa

Voz 0919 45:32 el Celta de Vigo Paula Montes también pensando en volver a meterse en Europa la próxima temporada cuáles son las novedades del equipo fue buenas tardes

Voz 1694 45:42 qué tal veraniego quiere aprovechar el Celta que ha saltado de esa séptima plaza para conseguir para seguir adelante con el sueño que ha confesado fue que también es el suyo el de devolver a este equipo a la competición europea la próxima temporada con las únicas bajas de Fontàs que está lesionado y Cabral que está sancionado que veías a quinta amarilla en el partido frente al Eibar fue medita ahora darle la titularidad a en que dice que cada vez aporta más al equipo o me mantener en el once titular a Pío en el sexto conscientes de que se mida en equipo revelación así lo ha calificado un fue el equipo revelación de la Liga de que en la zona media en muchos equipos peleando por lo mismo por Europa estarán pendientes del golaverage teniendo en cuenta que en Balaídos empataron a tres

Voz 0919 46:24 gracias si ahora recuperamos la comunicación con Barcelona para contar la última hora del español de cara al partido de mañana con el Real Madrid Yuan

Voz 44 46:31 casi gallego hay sólo una cara nueva la lista más Roca en lugar de Mario Hermoso que vuelve al ostracismo con Belén y Sergio Sánchez y la baja de Javi López tras dos malos partidos Kikes se encomienda a la fe de que vuelva a aparecer es español capaz de ganar al Atleti al Barça

Voz 1487 46:42 ya lo hemos hecho juzgado Follow fundamental para pensar

Voz 45 46:45 lo que se puede volver a hacer ahora habían sabemos la envergadura el rival sabemos es nuestro momento pero trabajamos a diario para que su carnet

Voz 16 46:51 el momentos que el Espanyol lleva siete jornadas sin ganar y no lo ha hecho en su casa en Liga en dos mil dieciocho

Voz 0919 46:56 gracias Joan la Liga tendrá luego los partidos del aspirante que es el Atlético de Madrid del líder que es el Barça el Barça la verde que tiene dos días libres va todo rodado Atlético de Madrid el Cholo Simeone que tiene bueno Pedro Fullana buenas tardes muy buenas lo primero después de la victoria en Sevilla siete puntos el Atlético de Madrid tiene un partido en el Metropolitano y luego la visita el próximo fin de semana al Camp Nou cree el Atlético que si llega ese partido y reduce la victoria la la ventaja a cuatro puntos