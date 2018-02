Hora 25 (26/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 si la política también se hace de gestos son muchas los gestos que nos han situado en el punto en el que estamos en el caso de la crisis catalana el más reciente ayer mismo la ausencia de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau del presidente del Parlamento catalán Roger Torrent en el primer acto de bienvenida al Rey Felipe VI en Barcelona en ocasión del Mobile World Congress cuenta la alcaldesa a que no fue para manifestar su desacuerdo con la actitud del jefe del Estado en el tema catalán el Rey le dijo que él estaba para defender la Constitución y el Estatuto un poco más atrás recuperando gestos el gesto de Mariano Rajoy al no querer recibir al presidente del Parlamento catalán Roger Torrent quién le pidió una cita junten al gesto de Rajoy este otro protagonizado por el mismo sí recibió a los representantes de sujetar civil catalana sin ningún papel institucional más atrás todavía el gesto de los independentistas al reconocer ya no sólo en sede judicial sino también ante los medios que la declaración unilateral de independencia pues sólo simbólica no real como habían hecho creer a sus seguidores aderezado esto con los gestos inmediatamente posteriores a esa declaración forma de fin de semana de huida del propio Carles Puigdemont retrocedemos un poco más el gesto cobarde de Puigdemont que pudiendo haber convocado elecciones y dibujar otro destino para los catalanes sacó y se echó al monte antes el inexistente gesto del Rey que en su discurso del tres de octubre no tuvo ninguna palabra para los catalanes para cualquiera de ellos independentistas no y antes de todo esto el gesto el responsable de Interior del Gobierno central que primero no impidió después nos expuso ni límites lo por las cargas policiales contra ciudadanos ante la consulta del uno de octubre y seguimos retrocediendo Nos encontramos otros muchos gestos de Reuniones no celebradas de reuniones frustradas de declaraciones estériles que éstos de inmovilismo gestos de loca carrera todo son gestos que agradan a unos o a otros satisfacen a unos o a otros pero que no sirven absolutamente para nada sino que se quiere es encontrar una solución al problema

Voz 3 02:15 Ángels Barceló

Voz 0194 02:20 hoy se sientan en la mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches Alberto Pozas buenas noches buenas noches y Javier González Ferrari buenas noches buenas noches también José Luis Sastre buenas noches buenas noches ambos con unos pasos perdidos arrancamos semana a mí sí y arranca además un congreso mundial

Voz 1071 02:36 Barcelona se instala en miles de empresas de comunicación Se prueba una tecnología nueva que es el cinco G está todo el mundo con los teléfonos pero la imagen está en los plantes y la incomunicación nadie habla con nadie es evidente que toda la política puede explicarse en sus contradicciones

Voz 1487 02:51 eh yo creo que la vida siempre conviene ir a la mayor me lo habrán escuchado ustedes algunas veces pero yo creo que lo importante es que hay un Congreso Mundial de Móviles que el Congreso Mundial de monedas

Voz 1071 03:02 a la mayor decía Mariano Rajoy esta mañana Rajoy que trata de elevarse por encima de todas las contradicciones como tanta gente en su partido le pide que haga cambios y que su Gobierno tome la iniciativa el presidente ha dicho en Túnez que sólo hará un cambio el de Guindos porque no le queda más remedio

Voz 1487 03:17 por tanto yo no veo ninguna razón yo comprendo que los demás pues pidan que haya un gobierno quizá porque este él les preocupa lo bien que lo hace muchas gracias

Voz 1071 03:28 pese a marchas aunque son socios de hecho son los únicos socios que tiene el Partido Popular Ciudadanos ha hecho saber al Gobierno que sea cansado ya de bloquear las leyes que pueden revertir las reformas más polémicas que aprobó el PP como por ejemplo la ley mordaza lo más agrio del escenario político da en ese flanco del tablero y cuando peor están las cosas ciudadanos

Voz 0194 03:47 ha ido a tranquilizar al PP su pacto de embestir

Voz 1071 03:49 dura no está en riesgo aunque no se aprobaron los presupuestos esto decía hoy Villegas

Voz 1089 03:53 pero muchas de esas medidas son de carácter que de contenido económico y social y por lo tanto lo normal es que simplemente en en unos unos presupuestos pero no es automático que no haya presupuestos que esos seis lo único que pondrá encima de la mesa de una incapacidad la debilidad extrema por parte

Voz 1071 04:10 o sea que aunque no hubiera dinero para aprobar aquello que acordaron aquello que acordaron se va a mantenerse sobre una cosa en la contra David fin está todas las contradicciones hay tanta competición entre sus per Catalunya y Esquerra Republicana que está negociando cómo ponerse de acuerdo hay tanta pugna en el centro derecha español que de la izquierda apenas tenemos noticias cuando más están prendiendo las movilizaciones como la del ocho de marzo o la de los jubilados más congelado aparece el Congreso de los Diputados

Voz 4 04:37 esto es el poder legislativo aquí estamos para legislar no para impedir que se legisle aquí hay mucho teatro mucho postureo mucha farsa os lo diré con al señor Rajoy en riego Don que es una danza a dos el señor Rivera yo señor Rajoy aquí de todo pero luego en la mesa impiden que se discutan todas estas leyes la descripción

Voz 1071 05:04 conocidas del diputado por Compromís Joan Baldoví quién puede extrañarse por este calor que no se echó en contradictorio en pleno invierno antes del frío que dicen calla viene siempre hay un mensaje en el tiempo a Rajoy una vez le preguntaron por la corrupción y respondió que estaba lloviendo mucho Italia votará el domingo y no está claro si va a pasar por una etapa como la aquella tuvimos en España como la que acaba de tener Alemania de la que Italia casi tiene un máster es profesional la ingobernabilidad hay quién ve por eso un presagio en la imagen preciosa de Roma nevada hoy con la imagen que ha dado la vuelta al mundo

Voz 0194 05:36 decimos siempre que ello mensaje en el tiempo y también claro en sus contradicción hasta mañana saturemos

Voz 13 08:32 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy qué camino queda más que la política hablar CD escuchar

Voz 2 08:44 respetar la ley y cambiar Ramos nos hemos conseguido

Voz 13 08:47 ha sido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad y qué tristeza

Voz 0194 11:46 vamos antes de nada conocer las novedades que nos deja la noche sobre la formación de gobierno en Cataluña Esquerra Republicana anunciaba esta mañana un acuerdo inminente con Jones para Cataluña la CUP para desbloquear la legislatura un acuerdo para reconocer la legitimidad de Puigdemont la investidura del Parlament y el reparto de carteras en el nuevo Gobierno decía el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià que su apuesta era llegar al pleno del jueves con este acuerdo bajo el brazo hasta ahora hay un nombre que cobra de nuevo fuerza como recambio de pulmón en la presidencia de la Generalitat Pablo Tallón buenas noches Fabiola buenas noches IS nombres el de Jordi Sanchez actualmente encarcelado por orden del Supremo

Voz 1673 12:21 sí según nos cuentan fuentes conocedoras de la negociación y que van muy en la línea de lo que ya contamos aquí en la SER el jueves el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana ahora mismo quién tiene más papeletas para convertirse en el diputado que será investido por el Parlament es decir el que constara en el Boletín Oficial eso sí siempre y cuando su situación judicial así lo permita todavía no podemos dar esto Ci en por cien por cerrado pero sí es verdad que con esta opción Esquerra conseguiría no vulnera las últimas interlocutores del Constitucional que como sabéis rechazaban la posibilidad de investir a Puigdemont a distancia Jones para Cataluña lograría mantener el pulso con el Estado que es una de las condiciones que había puesto sobre la mesa para renunciar a su líder para renunciar a una investidura al uso de Puigdemont y a la espera de si como todo apunta esto se acaba materializando hace unos minutos el diputado del PDeCAT Carles Campuzano admitía aquí en los micrófonos de Hora Veinticinco que esta era una de las opciones

Voz 0019 13:13 que es inminente el acuerdo que

Voz 20 13:15 las últimas horas se habían encerrado los las a las cuestiones que estaba en que estaban abiertas que la esta era una fórmula sería una opción que me consta que es estaba estaba trabajando

Voz 1673 13:27 no pero no te lo puedo no te lo puedo confirmar y aquí la pregunta sería cómo se va a pilotar este Gobierno computación en Bruselas con Sánchez en la cárcel pues ya dijimos que la idea es reconocer a Puig primero a través de una propuesta de resolución que se votaría en el Parlament después a través de una investidura simbólica en Bruselas ahora bien también lo contamos Se prevé un compromiso político un pacto basado en la confianza que les reconozca primero como máxima autoridad de este Ejecutivo y que también lo otorgue en base a esta confianza pues algunos poderes por ejemplo cesar

Voz 0881 13:57 ahora bien con esto no bastaría haría falta

Voz 1673 14:00 alguien que realmente se encargara del día a día y este es un fleco muy importante que todavía queda por cerrar aquí la idea de Jones para Cataluña es convertir con toda probabilidad Jordi Turull en una especie de súper Salle o directamente en Cap pero Esquerra también reivindica parte de este poder lo que dicen los republicanos es que no puede ser que los convergentes tengan a Puig Ramón a la persona que invita al Parlament que previsiblemente será Sánchez también a quién gestionaría ese día a día que como decimos en teoría sería Jordi Turull a partir de aquí sí en cuanto hoja de ruta también hay alguna discrepancia todavía que queda por cerrar sobre todo en temas por ejemplo del es constituyen pero ya está prácticamente encarrilada la composición del Ejecutivo que se va a repartir al cincuenta por ciento sabes que en la pasada legislatura tenía un poquito más de peso a Convergència no ahora Cataluña al final a dijimos que la voluntad era poder presentar ya mañana este acuerdo nos dicen que no que todavía tienen que seguir trabajando un poco más pero que todo va a muy buen ritmo que la cosa está al caer

Voz 0194 14:56 así podría ser antes del jueves no

Voz 1673 14:58 la idea de éxtasis habría lo que nos contaba en rueda de prensa era que pudiera llegar antes del jueves pero también podría ser que tuviesen casi todo cerrado para llegar al pleno digamos

Voz 0881 15:07 hemos todos aún haciendo piña y que después el acuerdo

Voz 1673 15:10 el retrasada pero vaya que está al caer pues estaremos

Voz 0194 15:12 pendientes en las próximas horas Pablo gracias

Voz 1673 15:15 hasta luego a la espera de novedades a protagonista

Voz 0194 15:17 día ha sido de nuevo Ada Colau en un discreto segundo plano pero hoy si la alcaldesa asistido a la inauguración oficial del Mobile World Congress en Barcelona hablamos de la mayor Feria Internacional de las Telecomunicaciones que reúne a dos mil trescientas empresas de casi doscientos países el plantón de ayer de la alcaldesa al Rey junto al presidente del Parlament Roger Torrent ha sido hoy blanco de numerosas críticas a lo largo de todo el día de todos aquellos que cuestionan el gesto porque entienden que puede cuestionar la continuidad de esta feria en Barcelona el contrato con la ciudad termina en dos mil veintitrés pero desde el Gobierno se advierte de que los rivales de la actual sede como podrían ser por ejemplo Dubai o París pueden aprovechar este actual clima de división para llevarse el Mobile y lo que supone un encuentro de estas características Barcelona Sergi López buenas noches

Voz 1895 16:01 buenas noches durante el recorrido inaugural la alcaldesa Ada Colau se ha mantenido en un discreto segundo plano

Voz 0194 16:06 eh aunque había llegado al recinto del Mobile

Voz 1895 16:09 en el mismo vehículo que el resto de autoridades encabezadas por el Rey y entre las que también estaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en cambio el presidente del Parlament Roger Torrent que la ausencia de un presidente de la Generalitat es el máximo representante institucional de Cataluña no ha asistido a la inauguración a pesar de que le habían invitado el ministro de Industria Álvaro Nadal ha hecho un símil entre el Brexit lo que puede pasar con el Mobile por culpa de algunas activo

Voz 18 16:35 el voto el Brexit una serie de ciudades y de países que se posicionaron para ver si era posible que algo tan importante o determinadas cosas que pasa en el Reino Unido hubiesen ir a otros lugares no les digo yo que la situación política que hay aquí pues algunas distorsiones como la gran pregunta de anteriormente no quieran ser aprovechado por otros para que el Mobile de gestar en Barcelona

Voz 1895 16:59 es la alerta del ministro aunque la alcaldesa ha reiterado hoy su convicción de que el Mobile seguirá en Barcelona hasta el dos mil veintitrés como establece el contrato

Voz 0194 17:08 la polémica por el plante el Rey de Colau terrena ha llegado a Túnez ahí está ya saben Mariano Rajoy para presidir la cumbre bilateral con ese país y para Rajoy el gesto de la alcaldesa al presidente del Parlament sólo busca notoriedad dice

Voz 1487 17:21 de que alguien desconozca sus obligaciones institucionales o necesite hacerse notar es un tema menor que en ningún caso puede empañar lo más importante que es un congreso tan importante como esto en una ciudad española como es Barcelona

Voz 0194 17:36 sólo podemos ha respaldado la actitud de la alcaldesa el resto de partidos han reposado esa actitud diciendo que es oportunista y partidista e Adrián Prado buenas noches

Voz 0881 17:45 qué tal Ángels buenas noches los principales partidos

Voz 0019 17:47 creen que con su actitud nueva Colau y Roger Torrent están poniendo en peligro las importantes inversiones que el Mobile deja en la ciudad el PP va a presentar una proposición no de ley en la que exigirá lealtad institucional y cooperación a todas las administraciones

Voz 0008 17:59 para que Barcelona siga siendo la sede de esta feria internas

Voz 0019 18:01 a darle una iniciativa dicen frente al oportunismo político Andrea Levy actitudes oportuno

Voz 21 18:07 estas como las que tuvieron ayer el señor Torrent ni la señora Colau restan

Voz 2 18:12 la oportunidades

Voz 21 18:14 a los barceloneses a los catalanes ya todo el conjunto de la sociedad

Voz 0019 18:19 española unos riesgos de los que también advierte el PSOE en su opinión se está jugando con fuego a los socialistas acusan a la alcaldesa de Barcelona de moverse por intereses meramente políticos palabras del líder del PSC Miquel Iceta esta mañana Nasser

Voz 22 18:31 es una actitud totalmente impropia yo creo que en este caso pues la derecha no ha puesto por delante el interés de la ciudad sino un presunto interés electoral en lo que yo creo que también se equivoca

Voz 0019 18:43 en un foro en el que se habla de modernidad y futuro Unidos Podemos nueve hueco para los besamanos por eso su secretario de Organización Pablo Echenique se siente representado poblada con

Voz 23 18:51 Pau se ha comportado como una ciudadana al siglo XXI que hace honor a sus responsabilidades institucionales que es alcaldesa pero aunque no es cierto va

Voz 0019 19:02 Ciudadanos Por su parte reprocha Torrent ya Colau el uso partidista que en su opinión están haciendo de sus cara

Voz 1089 19:07 hemos altura hay hacen una una utilización sesgada dogmática ahí partidista de sus cargos que debían ser insisto cargos que representarán a todos los barceloneses y a todos los catalanes

Voz 0019 19:21 José Manuel Villegas número dos de la formación cree que ambos están generando incertidumbre y poniendo en riesgo la estabilidad económica de Catalu

Voz 0194 19:28 Ada Colau alcaldesa de Barcelona buenas noches muy buenas noches estas te ponen en peligro la continuidad del Mobile en Barcelona en A

Voz 0008 19:35 luto en las eso es una evidencia porque lo ha dicho no lo digo yo sino que lo ha dicho el máximo representante de GSMA que es el organizador del congreso del móvil lo ha dicho hoy mismo y lo ha dicho en todos los días anteriores lo mostrado trabajando codo con codo en la ciudad de Barcelona trabajo how muchísimo estos meses para hacer que esta edición sea un éxito como las anteriores son más Eagle el propio representante de GSMA ha dicho que Barcelona es la mejor candidata para para mantener la capitalidad del móvil que la mejor ciudad que vez Nixon cuestionan en absoluto es faltar al contrato que tienen hasta el año XXIII pero es que también lo han dicho los máximos responsables de Telefónica I de Vodafone y lo hemos hecho todas las instituciones por lo tanto y yo creo que más bien lo que estamos viendo es la típica estrategia del miedo del Partido Popular que cuando se siente cuestionado políticamente pues reacciona atacando no y en este caso pues con la clásica estrategia del miedo que sencillamente yo creo que la ciudadanía lo compra porque ya lo he visto muchas veces y ojalá este mismo interés demostrado por las pensiones por la lucha contra la corrupción no o por la lucha contra la brecha salarial que que sí que preocupan mucho

Voz 0194 20:40 los responsables del Mobile en manifestado más allá de del gesto de ayer que ahora iremos a él pero le han manifestado alguna preocupación por la situación en Cataluña en todo este tiempo ya no digo solo en estas últimas horas por supuesto en los meses anteriores

Voz 0008 20:53 evidente sobretodo han habido dos momentos que tanto al Congreso del móvil como en general al mundo económico en pues han preocupado con uno fue el uno de octubre las cargas policiales que en pues nos afectaron mucho no como ciudad y como hiriente en el conjunto de Cataluña por la dureza de las mismas y que también afectó al mundo económico porque cuando se ven esas imágenes de cargas generalizadas contra la población bueno pues ese género alarma también en el mundo económico y el otro gran momento fue la declaración unilateral de independencia que eso también se vio como un momento de inestabilidad incertidumbre jurídica fueron los dos momentos los dos situaciones extremas no contrarias que generaron mayor incertidumbre desde entonces desde esas dos momentos hemos estado trabajando especialmente en la ciudad de Barcelona que siempre hemos hecho llamado al diálogo a los puentes a buscar soluciones negociadas Hinault represivas ni extremas eh aquí hemos ofrecido además Barcelona como escenario de ese diálogo ha dicho hace unas semanas fuimos nosotros mismos quienes impulsamos un encuentro en el Ayuntamiento de Barcelona donde invitamos a todas las administraciones a Italia al Estado la GSM a a todo el mundo económico en las universidades al mundo científico de la investigación precisamente para reafirmar ese compromiso con no sólo con el congreso del móvil sino también con otros proyectos que tenemos como la capitalidad del cinco Hey y otros proyectos clave no para para para Barcelona que está ahora mismo situadas como una ciudad lider para esa revolución tecnológica que están

Voz 0194 22:17 curso alcaldes M M M D d2 dos momentos por los que manifestaban su preocupación los responsables del Mobile el uno de octubre con todo lo que pasó después me decía el día de la discrecionalidad del del depende de independencia no le preguntan por la salida

Voz 0008 22:30 por la marcha de empresas pues no la verdad es que en el congreso del móvil no eso fue una situación muy puntual lo de la marcha de las empresas precisamente tuvo que ver con esos dos momentos es lo que le decía antes fueron esos dos medios los que han generado alarma social también alarma económica Ifo también alrededor de esos dos momentos cuando se produjo la marcha de algunas empresas pero

Voz 0194 22:51 el envasado habló en pasado sí sí sí

Voz 0008 22:53 ahora mismo la situación hace tiempo que es y si usted viene a Barcelona verá que es de normalidad que la ciudad funcione a pleno rendimiento como se está viendo con el Congreso que sea inaugurado con total normalidad y funcionando

Voz 0194 23:05 los datos quedan los hoteleros por ejemplo

Voz 0008 23:07 bueno ha habido momentos concretos donde evidentemente situaciones tan críticas como las que hemos vivido pues claro que han afectado cómo han afectado al conjunto de la población gallega que el uno de octubre Nos afectó muchísimo a todos no sólo al mundo económico y también a las miles de personas que recibieron una paliza por intentar votar en escuelas de forma pacífica en pues eso han sido situaciones traumáticas como también lo ha sido la intervención del autogobierno de Cataluña con el ciento cincuenta y cinco como el hecho de que hayan líderes sociales y políticos en prisión preventiva durante meses usted está llevamos meses en una situación extrema de excepcionalidad que a todos los ha preocupado que a todos nos ha dolido cada uno desde sus diferentes ideas desde desde su diversidad de opiniones y que evidentemente pues en los momentos más extremos también afecta al mundo económico pero en las últimas semanas hemos estado trabajando muy fuerte en la ciudad de Barcelona precisamente para dar ese mensaje de confianza de hecho una de las cosas que hemos hecho es impulsar una campaña de comunicación a a los medios internacionales aprovechando que durante el congreso del móvil pues somos escenario de un montón de de medios de comunicación internacionales precisamente para dar ese mensaje no de Barcelona como ciudad de la innovación como ciudad que que nos separa y como ciudad pues con todas las la confianza para para invertir y para hacer cosas en ella no

Voz 0194 24:20 se ha dicho ha explicado hoy ya desde primera hora de la mañana que no acudió al acto de ayer de de bienvenida bueno para de alguna manera manifestar el desacuerdo con la actitud de ese que acudía al acto

Voz 0008 24:31 pues es lo que Nahles tuvo lo que no estuvo

Voz 0194 24:33 es que me me gusta utilizar besamanos porque ni siquiera saben besamanos la mano de nadie recepción oficial exacto en la recepción oficial

Voz 0008 24:41 acepción oficial al Rey pero yo al acto asistirá salude a todos los autoridades como hecho educadamente siempre en todos los actos en los que hemos coincidido porque entiendo que eso más allá de opiniones me en el cargo por lo tanto yo saludo siempre a todo el mundo no pero lo que no hice fue participar en esa recepción oficial extraordinaria que aunque no se besa literalmente la mano pero sí que se hace con una cierta teatralidad un poco anticuadas

Voz 0194 25:03 permite que pasa es que yo he visto las imágenes alcaldesa déjeme que le diga que yo he asistido o he visto más que insistido a uno pero he visto muchos no abro comillas besamanos y con ellas es verdad que es el Rey quién está situado por delante de él pasan la senda de las cantantes a instituciones pero en este caso era al revés no contrario sí

Voz 0008 25:21 tres siempre es así al menos yo en todos los que estado son ya una algunos unos cuantos es nos ponen en hilera mucha gente y entonces tenemos que estar esperando durante un rato hasta que llega al Rey iba pasando entonces bueno sí tienen una escenificación que yo creo que sinceramente es adecuada porque no podemos saludar todos pero como personas normales como usted saludar a gente normal Siglo XXI y creo que no hace falta hacer esas escenificaciones que tienen más bien que ver creo con una idea pues eso de ostentar el poder no y la jerarquía yo creo que hay en el mundo del siglo XXI pues eso no no es necesaria

Voz 0194 25:54 entonces dejan déjame que te pregunte usted no asistió a esa esa ceremonia vamos a llamarla de esta manera usted no asistió porque le parece una ceremonia anticuada y que no tiene sentido en los tiempos que corren o no asistió a la ceremonia porque no está de acuerdo en el papel que está jugando el monarca en en en el tema de Cataluña

Voz 0008 26:11 evidentemente me parecía ya anticuada pero no falte por eso y además lo explique de manera pública y privada también se lo he dicho a todo el mundo y también se lo traslade al al propio Rey cuando le pude saludar después que bueno que aquí las situaciones como decía muy excepcional que que le eh que aquí el uno de octubre pasaron cosas muy gordas que nadie pensaba que pudieran pasar en democracia como es que se dé la orden porque yo entiendo que el Gobierno del Estado no reconociera como referéndum la votación del uno de octubre Ellos son lo cuestiono pero enviara a miles de policías antidisturbios a pegarle una paliza a la población a gente mayor a gente pacífica que estaba en veintisiete escuelas en nuestra ciudad y eso no lo entiende nadie no no es una cuestión de independentistas es una cuestión de demócratas es una cuestión que nos ofendió unos dolió a muchísima gente a la a la mayoría de la población sin ninguna duda de Barcelona entonces ese malestar pero Venecia ahí ese malestar aumentó con el discurso que hizo el Rey el tres de octubre que fue durísimo porque de alguna manera esperábamos que como jefe de Estado estuvieron poco por encima hiciera una llamada al diálogo ya una salida digamos constructiva de reconciliación y en lugar de eso pues se ha alineado con las posiciones más duras y más represivas protagonizadas por el Partido Popular que no sólo creo que sean injustas y que han provocado mucho dolor sino que además ha demostrado envidian demente ineficaces porque la situación no ha hecho más que complicarse complicarse tres caro cuando el Rey se posicionó con ese discurso tan duro que les le aseguro que desde Barcelona desde Cataluña y creo que desde buena parte de España no se entendió desde entonces no había vuelto el Rey a Barcelona ni a Cataluña buscarán el momento en que vuelve y además han pasado muchas otras cosas muy duras no en todo este tiempo que ha pasado seguimos con el Gobierno intervenidos al sigue habiendo gente en prisión preventiva y además esta semana hemos escuchado pues que hay un cantante de rap que va la prisión tres años y medio entre otras cosas por injurias al Rey en un debate también de recorte de libertades y de la libertad de expresión con retiradas de obras de de de la exposición Arco

Voz 1971 28:07 con la retirada de un libro bueno pues en ese contexto

Voz 0008 28:10 esto hay un malestar generalizado hay una situación que creo que no es normal creo que también forma parte de mi responsabilidad institucional recoger ese malestar ciudadano expresarlo con un gesto puntual y concreto que creo que eso tendría que formar parte de la normalidad democrática y que también tenemos que entender que no puede haber ninguna institución casi intocable democracia todas las instituciones tienen que puede ser ser criticadas hice tiene que poder explica es explicitar los desacuerdos y las

Voz 0194 28:36 que padecía Se da por hecho dice es mi obligación como alcaldesa recoger ese malestar usted da por hecho que es el malestar de todos los ciudadanos de Barcelona pues los es que se se lo digo porque no porque este es la teoría pero éste es la alcaldesa de todos

Voz 0008 28:50 claro pero entonces qué quiere decir que la que la que el malestar de la mayoría no lo puedo expresar porque hay una minoría que no siente malestar me entiende o sea es que estamos hablando en una situación muy grave no estamos hablando de la anécdota estamos hablando de palizas masivas a gente pacífica digo que han indignado Amnistía Internacional a países extranjeros e a medios de comunicación internacionales que lo estaban retransmitiendo en directo que tienen hablamos de una anécdota

Voz 0194 29:14 pero presentación muy grave la que vivimos aquí Iker

Voz 0008 29:17 que ha causado mucho dolor y que no sea entendía firme atendido que en democracia se defienda la Constitución a base de pan

Voz 0194 29:23 me habla de de del sentir de la mayoría no yo no sé cuantificar los entresijos la dijo que si eres tú

Voz 0008 29:30 debe las encuestas y los rubros verdad que verá que la monarca

Voz 0194 29:33 pero está peor valorada que nunca pero estoy hayan Barcelona usted pero

Voz 0008 29:36 hay un rechazo masivo estos hechos que acabó quiere usted

Voz 0194 29:38 de que haya ciudadanos que di que digan es también mi alcaldesa aunque yo no lo haya mostrado alcaldes claro

Voz 0008 29:46 que sí porque yo soy consciente de ello insisto yo siempre yo siempre he sido educada es saludado a todo el mundo yo ayer salude al Rey incluso intercambió unas palabras con él de forma muy educada y muy serena igual que lo hice con la vicepresidenta Soraya y con el ministro también de de energía por lo tanto siempre saludo a todas las autoridades aunque tenga grandes discrepancias con ellas porque entiendo que eso me van en el cargo eso lo tengo muy presente y además no sólo eso sino que busco la cooperación Yola acuerdo siempre que sea posible en interés y en defensa de la ciudad de Barcelona que es a quién yo represento como alcaldesa hecho estos meses no he parado de hacer encuentros con representantes de las Sanitat con representantes del Estado con quienes tengo muchas discrepancias pero que evidentemente por la ciudad de Barcelona yo tengo que buscar los acuerdos necesarios para tirar cosas adelante en el cargo lo tengo muy claro pero en el cargo también Neva el poder expresar el malestar por una situación muy grave muy excepcional de recorte de derechos y de libertades que además creo que no afectan sólo a Barcelona o Cataluña sino que ha creo que afectan al conjunto de España

Voz 0194 30:45 usted me decía me decía pregunten de una cosa porque hablaba usted de la conversación que es verdad que hoy ha explicado pero sí dígame el tono como como fue el tono de la conversación con el rey

Voz 0008 30:55 tranquilo educado y sereno entonces evidentemente mostramos puntos de vista diferentes como es de esperar

Voz 9 31:01 y como hemos expresado también en público

Voz 0008 31:03 pero yo le trasladé le dije que no que no era una cuestión personal que no había voluntad de ofender por ofender sino que había un malestar Humala estar muy importante y le explique lo mismo que la explicado y ahora usted entonces él me dijo que él tenía que defender la Constitución iba solo respondí que entendía perfectamente y no espera otra cosa más que el Rey defendiera la Constitución pero bueno que la Constitución se puede defender de muchas maneras que con las carreras que vimos el uno de octubre estoy convencida de que no es la mejor manera de defender la constituye

Voz 0194 31:30 León y díganme otra cosa porque usted hecho salude a todo el mundo Soraya Sáenz de Santamaría Joy estado prestando mucha atención a las imágenes sobre todo las del día de hoy no se han cruzado en una palabra me ha dado la sensación si en algún momento yo creo que alguno

Voz 0008 31:45 comentario habremos más allá del tiempo sí pero es que tampoco damos tiempo mucho porque fíjese que estas visitas a a grandes congresos como éste Nos llevan de están en en están nos hacen explicaciones muy rápidas y muy muy concisas de de grandes propuestas que están haciendo pues las empresas de telefonía la verdad es que no da mucho tiempo tener conversaciones porque son son vallas son circuitos muy cerrados y muy

Voz 0194 32:08 delegados ir decía usted también seguimos con el Gobierno intervenido bueno el grupo vemos ha intervenido porque no se consigue formar un gobierno bueno

Voz 1673 32:17 no se intervino por eso sigue interviniendo yo la el líder

Voz 0008 32:22 sí sí sí efectivamente yo soy la primera que como alcaldesa de Barcelona hace muchos meses que estoy pidiendo que por favor se forme gobierno porque porque no lo necesitamos aunque no sea de los partidos que yo quisiera no porque no serán de mi opción política pero pero necesitamos un Gobierno porque institucionalmente se nota mucho que que no hay una Generalitat a pleno rendimiento y hay muchos temas esperando que no podemos seguir así o sea que realmente necesitamos que se forme gobierno

Voz 0194 32:44 estábamos contando esta noche usted lo estaba escuchando que cobra fuerza el nombre de Jordi Sanchez como posible nuevo presidente de la Generalitat que les

Voz 1971 32:49 quiere

Voz 0008 32:51 hombre pues en nuestro quiere que seguimos en una situación de excepcionalidad que ya evidentemente yo ya lo he dicho muchas veces a mí no me gusta que haya gente en prisión preventiva me parece que es que es absolutamente desmedido y que no es la manera de resolver la situación que ha contrario la complica ahora lo vemos también con la formación del Gobierno que ofrece efectivamente judicializar la política hace que todo sea cada vez más complicado no entonces hombre yo entiendo que los partidos que tienen la posibilidad de formar mayoría hay por lo tanto de formar gobierno tienen derecho a proponer aquí

Voz 0881 33:18 los consideren porque han ganado las elecciones no hay tienes

Voz 0008 33:20 mayoría y entiendo que son los primeros que no desean tener a diputados en la prisión y que en la medida en que

Voz 0194 33:27 o sea aceptado por la con las reglas del juego actúa

Voz 0008 33:30 cuál que pues que quién está en prisión tenga el acta de diputado pues tiene derecho a optar formalmente a ser presidente por otro lado claro lamento que que sigamos hablando en estos términos no nos sugiere que vayamos a tener un gobierno que pueda funcionar con normalidad y eso es lo que eramos

Voz 0194 33:45 para la estabilidad a usted preferiría un presidente que no tuviera cargas judiciales para la estabilidad de Cataluña digo

Voz 0008 33:52 lo desearía en general para la democracia y por la defensa de los derechos y las libertades que desearía que no hubiera gente en prisión como le he dicho que esto se resolviera por la vía democrática del diálogo y de la propuesta no por la vía de las presione de la judicialización y así me expresado siempre ahora tenemos la situación que tenemos ojalá que se pueda revertir cuanto antes mientras no sea así yo sí que les diría que los partidos que pueden formar gobierno pues que hagan un Gobierno efectivo un gobierno que esté presente y que en sermones gobernar porque efectivamente hay muchos temas que que necesitan un Gobierno a pleno rendimiento

Voz 0194 34:24 te voy a hacer una última pregunta que no tiene que ver con con todo esto va a hacer huelga el día ocho de marzo

Voz 0008 34:30 aunque no está previsto que los cargos electos hagamos huelga no no no tenemos ese derecho pero si me voy a sumar a la huelga con plenamente convencida para dar apoyo incluso a esas mujeres que quisieran hacer huelga y no pueden hacer la situación de precariedad de no tener papeles por lo tanto por supuesto que me voy a sumar a ese paro el el ocho de marzo ya darle todo el apoyo del mundo porque creo que es más necesario que nunca que este es el siglo de las mujeres y del feminismo que hemos alzado la voz y que ahora no hay que pararnos tenemos que apoyar las unas a las otras fallido de estemos efectivamente decir que si nosotras Se para el mundo y que por lo tanto hay que sumarse a a esa movilización decir que basta ya de violencia machista basta ya de discriminación basta ya de brecha salarial en una democracia del siglo XXI eso no es admisible a la cola

Voz 0194 35:17 de esa muchísimas gracias como siempre muchísimas hasta luego muy buenas tardes bueno pues ha sido sin duda eh el tema del día la actitud de la decisión de Ada Colau y del presidente del Parlament de Cataluña de no estar ayer presentes en esa ese primer recibimiento vamos a llamarlo así en ese primer recibimiento al Rey Felipe VI en Barcelona con motivo de la inauguración del Mobile World Congress os pregunto a vosotros con su victoria por esa esa decisión de la alcaldesa

Voz 1971 35:49 a ver yo he ido notando cosas que ya ha ido diciendo caro cuando hablaba de escenificación teatral pues yo creo que frente a la a la conveniencia de dar estabilidad a un evento que crear riqueza pero los ciudadanos de la de la ciudad que ya gobierna puesta en primar otras cosas es decir a mí me aparece me parece respetable la solidaridad que ha expresado con los ciudadanos y en fin un relato Un poco de excesivamente sangriento de de ancianos ha golpeado derrotados etcétera etcétera me parece que es poco en fin un poco extraño limitar el lo que ocurrió que fue absolutamente lamentable y un error político garrafal pero en fin tampoco hay que echarle más leña al fuego de una situación que ya de por sí fue efectivamente mala bueno pues el eh el acto es decir esa búsqueda quizo ella una vez que había pasado el famoso la la famosa recepción oficial para encontrar un hueco y encontrarse con el Rey y expresarle según ha dicho su malestar por los hechos acontecidos yo creo tenía es si será subjetivo ya estaba cumplido el resto era una mera función institucional que como ha repetido varias veces le va en el cargo pero si el cargo hay que cumplirla porque aquí nos lo nos está defendiendo en estos momentos alternativas ideológicas sino el mantenimiento de un congreso que genera ingentes riquezas en puestos de trabajo en ingresos para para Barcelona que es su ciudad y luego todo esta especie de de fin de enrocarse en la en la en la acusada semántica casi fonética del del besamanos pues también hay otro todo otra lectura que podría ser el que el hecho de que la la jefatura del Estado haya viajado Barcelona se puede interpretar como un apoyo a que sea Barcelona la ciudad que acoja precisamente este Congreso luego agradezco vamos cuando vienen de fuera apoyar nuestra ciudad es que es como el como el el el abecedario de lo que es la función de un representante público

Voz 16 38:11 las por empezar por las

Voz 24 38:14 pero a mi a mi es que me hace mucha gracia cuando los republicanos para para defender su postura utilizan palabras que ni un solo monárquico entiende vasallaje súbditos en redes sociales hemos ido a hablar incluso de derecho de pernada claro son son términos que quién de que nadie vamos a nadie absolutamente nadie ni los trabajadores de la del Palacio de la Zarzuela no se sienten súbditos ni vasallos ni nada es cierto que no sea cierta con con el con el lenguaje que el tema besamanos ya podremos dar con algún con algún sinónimo no no sé si el que ha propuesto la alcaldesa de recepción oficial puede valernos dejarnos ya de de de esa manos que no es así pero hace gracia me hace gracia que cuando uno quiere decir que es muy muy republicano utilice unos términos ridículos de la Edad Media que ya nadie nadie entiende

Voz 0881 39:10 bueno yo yo yo vivo

Voz 24 39:13 en otro país que el gel de la la alcaldesa Pío palizas a miles y miles de ciudadanos no he visto eh porque entre otras cosas la situación sería bastante distinta coincido coincido con victoria en la crítica y lo hemos dicho aquí muchas veces la crítica a como hicieron determinadas cosas y la crítica a que no nos han dado los resultados decía yo yo quiero saber qué al policía de la patada voladora Se la sanciona no lo quiero saber pero es que además me lo tiene que decidir no no podemos dejar pasar esto estoy seguro que la han salido eran bueno seguro tampoco estoy seguro pero posiblemente hayan sancionado de alguna manera yo creo que los ciudadanos deben saberlo que al que se pasa se les sanciona pero no lo hemos no lo hemos sabido en cualquier caso las empresas empezar una serie de Barcelona antes antes de la patada voladora no no no puede decir que que el el la incertidumbre económica ha venido de las cargas policiales además de la declaración de independencia no señora las empresas lo han explicado salen de allí por la inseguridad jurídica que provoca la declaración de independencia y la actitud de la Generalitat de Cataluña no salen no salen por las cargas policiales no podemos empezar a inventar la historia tan cerquita hay que empezar a inventarse la historia dentro de diez años quince pero es que ha pasado un cuarto de hora las empresas no han salido por las cargas policiales lo que sí coincido porque es estoy

Voz 0881 40:41 como en un tono muy crítico con la alcaldesa

Voz 24 40:44 en lo que sí coincido es en su petición

Voz 0881 40:46 de un gobierno eficiente de gobierno de la Generalitat que sí

Voz 24 40:50 va para algo no sólo que sirva para para eternizar un enfrentamiento IV y unas dudas de legalidad e que es lo que no tenemos ahora sino que sirva para

Voz 0194 41:01 el gobernar al ahí ahí estaría la garantía también de que no fueran las empresas y que el Mobile políticamente es evidente que a lo mejor también por parte de Moncloa vincular directamente el hecho de que la alcaldesa no vaya a saludar al Rey

Voz 1673 41:15 ese bajo al hombre con las Nueva es exactamente igual que lo de las paliza precio de la acción reacción es un poco eso sí

Voz 1971 41:23 las gradas perdón perdón a ver pero lo que sí veíamos en que teníamos venir estos días antes de la de la llegada el Mobile es las dudas de los empresarios pero claro pero por la situación de inestabilidad que hay en Barcelona

Voz 1673 41:38 sí pero no porque la alcaldesa vaya vaya vaya a saludar al Rey

Voz 1971 41:41 no porque la alcaldesa pero el hecho de que ayer se a desde Carme Forcadell hasta el polvo Puche Puigdemont a que la gente salir a la calle hicieron una cacerolada pues es que pum pum pues pues pues no es lo pero tú crees que a los organizadores del

Voz 0194 42:02 hay les puede afectar

Voz 1971 42:05 de mil dos mil cinco mil

Voz 0194 42:07 veinte mil ciudadanos salgan con la cacerola a dar golpes porque viene el Rey no no no no les puedes porque además en el manifestación

Voz 1673 42:15 que no pasa nada Oye ídolo hoy

Voz 1971 42:18 son empresarios la han ido a preguntarles precisamente en todo el Mobile y uno de ellos ha dicho no no yo vengo aquí a hacer negocio abrir las cacerolas no me importa nada pero no es cómodo a la ciudad de Buenos

Voz 0881 42:30 hombre yo creo que lo que sí le importa a a todos los niños que quieran hacer negocio en Barcelona en Cataluña es lo que decía Alberto hace un momento es la inseguridad la inseguridad jurídica es que eso eso a los independentistas y asimilados como la señora Colau que es una asimilada a los independiente estas diga lo que diga parece olvidarse les cuando los cuanto empiezan a hacer el listado de todos los problemas horribles que se ha generado no porque los haya ganado el independentismo sino porque luego los ha generado quizá las las torpezas que ha cometido el Gobierno que les ha cometido pero fin y no no no comentamos nosotros el error de poner la carga de la prueba en donde no debe estar la carga de la prueba por lo menos de momento ha dicho unas cosas la señora Colau que yo me quedo estupefacto se estuve estupefacto decía Alberto que es verdad que los los republicanos cuando quieren reivindicarse frente a la monarquía no es que utilicen es que son más antiguos que la música a los caballitos una cosa real ante un terrorífica mire usted que no existe el besamanos cuando viene el don Felipe VI e resulta que es el el jefe del Estado el jefe de un Estado democrático que defiendo una Constitución y que era un monarca constitucional votado por los españoles es la Constitución votada y por lo tanto no no me hable usted de de besamanos es decir decías al comenzar a las diez una cosa que me ha gustado mucho porque has hablado de que la política también son gestos el problema es que llevamos unos años que sólo son gesto

Voz 0194 44:10 son gestos de la política sólo son gesto pero por lo demás no existe era por un lado por el otro Ferrari

Voz 0881 44:14 no no aportó unas exagerando

Voz 0194 44:17 más que otros ya que estos puñal por ejemplo a mí

Voz 0881 44:19 amigo la sí pero me irrita profundamente lo de las palizas masivas hombre que ya ha pasado mucho tiempo desde el uno de octubre que no nos enseñó ninguno de los de las palizas masivas vamos a ser un poquito serios fíjate que a mí me molesta lo de lo de los gestos que yo me encontraba la ministra de Trabajo y de la presentación de un libro ojo esta tarde la ministra de Trabajo el he dicho oye qué bonita carta no sabía mandaba en los los jubilados e diciéndonos que uno suizo el cero veinticinco por ciento de maravilla yo no me quejo porque tengo una pensión razonable esta vida el máximo pero me imagino que la gente que tiene una pensión sí porque las hay ridícula que encima le manden una carta que se gaste el Estado en mandar nueve millones de cartas para decirle qué alegría cuando me dijeron que les subimos el cero veinticinco

Voz 16 45:11 todos esos gestos y los gestos de estos señores

Voz 0881 45:14 que no haya un gobierno en Cataluña efectiva tiene la culpa todos también su partido señora Colau también su partido

Voz 1 45:21 lo dejamos aquí pues venga llegamos aquí Hora veinticinco

