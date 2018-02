Hora 25 (26/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0881 00:00 vientos aquí sea sea eficaz sea una semana más ministros es que da igual que no se compromete pero vamos a ver perdón

Voz 1 00:08 no con las formas Javier no estamos con las formas del mosaico de los gestos el Mobile esto es un gesto caer Europa bueno es bueno como ya es el candidato como conseguido que se retire

Voz 0881 00:19 quiero decir una cosa Robert rápido como cambiar el Gobierno Gobierno inédito hombre ha hecho eso

Voz 0194 00:26 más desconocido todas las eso es un gobierno

Voz 0881 00:29 lo inédito porque no ha podido no se no se ha hecho prácticamente nada en lo que llevamos de legislatura ha habido alguna meter

Voz 2 00:35 dura de pata eso sí alguna metedura de inédito Javier saber pero Zoido Zoido no

Voz 0881 00:43 en fin todo esto es posible por lo del las palizas masiva sus oídos

Voz 3 00:47 la nieve correr deje de que que viene en Madrid

Voz 0194 00:53 digamos que tiene un buen un currículum al menos durante su estancia en el Ministerio del Interior nunca debió dejar Sevilla eso es lo que debe pensar en también es verdad déjame que siga con un momento con la situación de no porque bueno del Partido Popular y tú lo decías antes Pozas es el tema de las encuestas hoy hemos conocido una encuesta más que también dice que Ciudadanos le está comiendo terreno al Partido Popular el último sondeo

Voz 1971 01:17 en Andalucía el partido naranja superaría los

Voz 0194 01:19 polares se situaría como segunda fuerza seguiría ganando el partido socialista sevillana Fernández

Voz 0134 01:25 el PSOE con el treinta y cuatro por ciento de los votos volvería a ganar las elecciones en Andalucía según el opa de invierno que pronostica además el sorpasso de Ciudadanos al Partido Popular que perdería casi ocho puntos y pasaría a ser tercera fuerza política la presidenta de la Junta Susana Díaz se ha mostrado preocupada por este derrumbe del PP

Voz 4 01:42 me preocupa de la encuesta el derrumbe del Partido Popular porque en un momento importante para la financiación para un acuerdo de financiación que se derrumbe el Partido Popular puede provocarles un dechado de nervio que imposibilitan un acuerdo sobre financiación

el estudio de opinión elaborado por la Universidad de Granada otorga Ciudadanos el diecinueve coma ocho por ciento de los votos un punto y medio por encima del PP el presidente de esta formación Juan Manuel Moreno no da credibilidad en la encuesta esta mañana en Televisión Española

Voz 5 02:10 la realidad en Andalucía nada tiene que ver con la realidad que se ha vivido en Cataluña Ciudadanos a muchísima distancia del Partido Popular en Andalucía y por tanto yo no me lo creo

el sondeo realizado sobre una muestra de mil doscientas entrevistas refleja que junto al PP baja Podemos en seis puntos y medio Izquierda Unida al igual que PSOE Ciudadanos sube en intención de voto en este caso dos coma seis puntos

Voz 0194 02:33 estos yo no sé si se puede ganar las elecciones en España si vas perdiendo de comunidades como Cataluña las últimas elecciones sólo cuatro diputados si en una comunidad con el peso demográfico que tiene como es Andalucía resulta que te conviertes en tercera fuerza que te sobrepasa ciudadanos yo no sé si al final se puede

Voz 6 02:50 la reflejando define qué es ganar las elecciones porque de no ser la fuerza más

Voz 0194 02:54 hacerla pero no pero es que puede ser la fuerza más

Voz 6 02:57 dotada con ciento diez escaños eh que eso es hacia donde vamos yo el otro día como la chirigota la semana pasada de lo de setenta y cinco escaños para cada uno y a ver cómo gobiernan no no va a estar muy muy lejos de ese setenta empate a setenta y cinco el el que Jane puedo ganar con ciento diez puede ganar con ciento diez teniendo un descalabro en Cataluña ir retrocediendo en en Andalucía hace ciento diez escaños ya salen de de otra manera el resto de España hombre lo que pasa con la con la encuesta atribuye ya sabes mi mi mi definido cariño pues las por las encuestas no yo al final siempre hago sumas si lo que estamos es mirando quién se queda como partido hegemónico en la derecha y quién se queda como partido hegemónico en la izquierda pues si podemos sacar podemos sacar lecturas yo no no creo en el en el sorpasso en en Andalucía y en el aro

Voz 0194 03:51 tres no no no me lo creo no me lo creo

Voz 6 03:54 no no soy no soy como el líder del PP que que dice que hay una distancia abismal entre el PP y Ciudadanos pero ellos sí veo una una cierta distancia porque en en Andalucía se ha demostrado que tienen que tienen menos velocidad para el cambio de voto de hecho anuncian treinta y cuatro por ciento para el Partido Socialista pero lo cual significa que bueno pues que que hay cuesta más trabajo que en que en otras partes cambiar el voto lo que sí me ha llamado la atención y no es una larga cambiada es el pacto del botellín que que se el punto principal que había era eh conseguir el los votos de Izquierda Unida en Andalucía e donde tenía un peso muy serio entonces se pacta con un botellín en la mano para eso resulta que a partir de ahí se va perdiendo en todos los sitios y el resto de España se pierden votos y ahora nos anuncian que en Andalucía también va a perder votos Podemos no entonces no selló ese resultado pero bueno si al final hacemos las cuentas seguimos con en vez de bipartidismo vi no sé lo que sea dos partes bloques bueno pues vemos que el Partido Socialista aguanta en Andalucía creo que ahí está la pelea entre Ciudadanos y el Partido Popular por el lado por el lado derecho yo más no iría más lejos

Voz 0881 05:17 les nosotros yo que ya hemos visto pasos en encuestas no si hemos visto sorpasso se iba a dar el sorpasso podemos al Partido Socialista en dos ocasiones en ninguna

Voz 0194 05:29 sí pero claro la tendencia al alza la tendencia al alza es bueno sigue parece que coinciden todas las encuestas y la tendencia a la baja del Partido Popular también parece que que

Voz 0881 05:36 yo no soy tan optimista como el señor moreno naturalmente pero si me acerco mucho lo que dice Alberto yo creo que entre otras cosas la estructura reestructura de partido que tiene el Partido Popular en Andalucía no la tiene ni en sueños Ciudadanos no la tiene pero no por nada sino porque no le ha dado tiempo así de sencillo no tiempo y tampoco lo sea dedicado a ello no tiene esa estructura ya hay en eso como ha dicho Alberto lo lo difícil que es que los que que que cambien las tendencias en Andalucía la resistencia que haya cambiar los votos va a jugar a favor del Partido Popular para mantenerse como segunda fuerza como no lo sé pero yo lo que digo es que los dos pasos que hemos visto en una encuesta

Voz 7 06:23 no han salido

Voz 1971 06:25 sí yo yo te digo que es lo que más me llama la atención de la encuesta es precisamente que el Partido Socialista mantenga el poder después de ocho años del tema de los seres de el encono la enconado enfrentamiento que tienen Susana Díaz que no lo han superado y Pedro Sánchez el el pasado mañana o mañana pasado mañana es el Día de Andalucía y entonces bueno para allá ceba Sánchez para que ella no capitaliza

Voz 2 06:54 el el el hecho de la celebración del Día D

Voz 1971 06:58 de la patria pequeña ríete tú del encuentro Colau Rey Sahara abstracto exacto exacto exacto sólo que estos estos

Voz 0194 07:06 para hacer el paripé

Voz 1971 07:07 para hacer saber habrá que observar lo incluso hablamos de conservar se llegan abrazar y demás no sé yo por esa encuesta me parece muy todavía muy muy prematura y lo único que me que me extraña es que te digo que el PSOE mantenga la la esto yo creo que el Partido Popular que estamos ha sido en una en una dinámica de bofetada tras bofetada con los juicios por el tema de la Gürtel les queda un periodo amargo de ir perdiendo votos sí aunque no tiene estructura en Andalucía sí me parece que sigue la tónica de de subida hice todo esto a nivel nacional me quedo con una cosa que me llenó de esperanza es que hacia ha dicho de ciudadanos que bueno el siguiente paso es romper el bloqueo que hasta ahora había conseguido tener el Partido Popular para todos los proyectos de ley que presenta la oposición porque contaba con Ciudadanos C's no vota se desbloquean todos los

Voz 0194 08:08 pues hombre déjame que lo contemos porque es el anuncio que ha hecho hoy o se plantean no lo anunciado pero sí se plantean dejar solo al PP en el bloqueo parlamentario de algunas leyes como tú decías todas ellas son leyes incómodas para Rajoy porque son ellas que sacaron adelante cuando tenía mayoría absoluta y que ahora se enfrentan a una derogación por parte de la oposición es decir que pueden ir cayendo una una como las fichas de dominó Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 08:31 buenas noches en plena Guerra Fría con su socio de investidura ciudadanos marca distancias y lanza un aviso a navegantes al Partido Popular según ha sabido la Cadena SER a partir de esta semana renunciara a pedir prórrogas en casi una decena de leyes y no prestar haya sus votos al PP en la Mesa del Congreso para seguir congelando las empresas iniciativas la supresión de la prisión permanente Davis hable que los de Rivera quieren agilizar cuanto antes para debatir su propio modelo las que plantean reformar derogar la ley mordaza del PNV y del PSOE la de Esquerra que pide acabar con la limitación de la justicia universal o la de Unidos Podemos contra la discriminación del colectivo LGTB con este movimiento Ciudadanos deja claro que a partir de ahora velará en exclusiva por sus propias necesidades y estrategias parlamentarias de modo que el PP no siempre tendrá su apoyo para seguir frenando iniciativas incómodas de este modo los de Albert Rivera dan a los populares donde más les duele poniendo en riesgo alguna de las leyes de calado ideológico que aprobaron cuando tenía mayoría absoluta de momento eso sí seguirán haciendo frente común en las de contenido económico social y laboral de este modo continuarán prorrogando la subida del salario mínimo o la ILP que pide revisar los copagos anda aprender

Voz 0194 09:39 puede tener un problema Pepe Pozas

Voz 2 09:42 tiene el problema de la de la escenificación de la ruptura que es bueno que se puedan ir drogado leyes

Voz 6 09:49 sí no pero es que esa es la escenificación hasta ahora había que es llegar otra cosa hispánico parando todas las proposiciones de ley de la oposición no ahora hay que escenificar una ruptura entonces vamos a divertirnos un poco más porque realmente la suma de votos de los ciudadanos daba es esas proposiciones de ley lo lo que no acabamos de entender mucho es porque Ciudadanos rompía rompía esas esas mayorías que se habían

Voz 0881 10:18 el fomentado en la campaña electoral sea no era no era una cuestión de negociación posterior en la campaña electoral coincida

Voz 6 10:23 día de repente con estas cosas que nos venden como como regeneración pues sabía que pararlo todo ahora no ahora como hay que romper y hay que hay que volverlo a a dinamizar bienvenida sea la dinamización y que luego que se coma cada uno el el caramelo según es según su orden eh yo yo es que ya estoy un poquito saturado de de estos cara a Melilla desde que ahora la democracia va avanzar porque yo lo porque yo lo digo no mire usted la democracia avanza porque quieren los ciudadanos y usted la estado parando

Voz 1971 11:00 claro pero lo que hará será que por lo menos la legislatura sea eficaz se menos

Voz 0194 11:05 en menos de anécdota de violencia en el bar La cosa se claro cuando cuando ellos les viene bien me voy a las sería porque Rusia finalmente aceptado una nueva tregua humanitaria en Siria lo pedía Naciones Unidas en concreto en la zona de Guta que es el principal objetivo de los bombardeos en las últimas semanas Putin era reticente a esta pausa que va a comenzar si todo va bien mañana la canciller Merkel y el presidente Macron han tenido que intervenir personalmente para poder convencer de alguna manera a Vladimir Putin al líder ruso Victoria García buenas noches

Voz 1460 11:34 hola buenas noches el secretario general de la ONU António Guterres insta a implementar de modo inmediato esa tregua lo mismo que el Gobierno de crudo en Canadá que ha exigido una puesta en marcha inmediata del alto al fuego en Guta y crítica sin paliativos las tácticas bélicas del régimen sirio de Irán idea Rusia el presidente Putin accede a crear un corredor humanitario que permita a los civiles abandonar el enclave durante cinco horas pero su ministro de Asuntos Exteriores Sergey Labrof puntualizaba

Voz 7 12:01 yo estoy poseen este criterio quería

Voz 1460 12:05 yo acuso a EEUU de estar detrás de los cascos blancos que dan información sesgada y falsa de lo que ocurre sobre el terreno y de tratar de crear cuasi estados dentro de Siria porque Rusia no quiere que esos corredores humanitarios sean controlados por los rebeldes la tregua en ningún caso afectará a los grupos terroristas a los que las fuerzas sirias y la aviación rusa seguirán atacando España celebra la adopción de la resolución de la ONU que exige el alto al fuego de treinta días Macron el presidente francés advierte a Erdogan el turco que la tregua en Siria no sólo afecta Guta sino también a Afrín donde Turquía ha atacado varias veces

Voz 0194 12:41 en esa zona de Guta se calcula que viven unas cuatrocientas mil personas más de medio millar han muerto por culpa de los bombardeos en los últimos días medio millar en uno de los peores registros en Siria desde dos mil trece Guta se ha convertido en el principal feudo de los opositores al régimen ya hasta que mañana comience esta tregua la verdad es que siguen sufriendo los ataques informa desde Beirut Urbiola Andrés

Voz 8 13:01 los bombardeos del régimen y su aliado ruso que en poco más de una semana han dejado quinientos cincuenta muertos han bajado de intensidad pero aún así en la jornada de hoy han causado más de veinte víctimas entre ellos varios niños

Voz 9 13:14 además opositores y la organización de rescate cascos blancos denunciaron un bombardeo conga Loro

Voz 8 13:19 qué habría dejado un niño muerto y al menos trece heridos el ataque no pudo ser confirmado por fuentes independientes Rusia negó que las fuerzas pro régimen estuvieran detrás de esta acción

Voz 0881 13:30 en paralelo están aumentando los combates terrestres entre el Egipto

Voz 8 13:33 éxito sirio y los rebeldes que controlan esta zona asediada a poco más de quince kilómetros del centro de Damasco una capital que en estos últimos días también ha sufrido la ataque con morteros de la insurgencia dejando más de una docena de civiles muertos

Voz 9 13:48 vamos a repasar otras noticias que nos a dejar Andrea Nacho Palomo en el Reino

Voz 1050 13:51 ha sido el líder de la oposición Jeremy Corbyn a presión

Voz 9 13:53 a Theresa May para que consiga un acuerdo comercial

Voz 10 13:56 con Europa lo más próximo al mercado único sex los laboristas buscaremos negociar un nuevo y adecuado acuerdo comercial con la Unión Europea para asegurarnos de que no habrá atadas con Europa y asegurarnos también de que se evita cualquier tipo de frontera dura en Irlanda del Norte

Voz 9 14:14 la primera ministra británica ha dejado claro que no está muy por la labor de este tipo de acuerdos

Voz 1050 14:19 Boko Haram lo ha vuelto a hacer el Gobierno de Nigeria ha confirmado la desaparición de cine diez niñas después del ataque de este grupo terrorista a una escuela femenina en el noreste del país el caso más conocido y mediático fue el rapto de más de doscientas niñas hace cuatro años Boko Haram suele utilizarlas para ataques suicidas además de abusar sexualmente de ellas ya nuestro país los ayuntamientos con superávit van a poder usar ese dinero para proyectos municipales como las infraestructuras o los centros educativos el Gobierno ha cedido ante esta exigencia de los municipios escuchamos Abel Caballero presidente de la FEMP y alcalde de Vigo y Cristóbal Montoro ministro de Hacienda

Voz 11 14:54 pensamos en dos semanas en el que se garantice que podemos usar nuestro superpuesto para que de forma inmediata ya en el mes de marzo inició una tramitación que nos de el plazo para poderlo acabar en abril del año

Voz 12 15:07 mil diecinueve pueda utilizarse en beneficio de los ciudadanos por ejemplo en el ámbito de la seguridad ciudadana por citar a uno solo de esos casos en los que hemos hablado

Voz 1050 15:20 el Gobierno ahora presentará un decreto ley para buscar el consenso de los grupos en el Congreso y los Mossos han detenido al presunto autor del asesinato de dos jóvenes de veintiuno y veintitrés años en el pantano de sus era en Girona en agosto del año pasado es un varón de sesenta años y que ya cumplió doce años de cárcel por matar a su mujer en mil novecientos noventa y siete la investigación continúa bajo secreto Se desconoce el móvil del crimen los agentes catalanes niegan cualquier tipo de relación entre el detenido y las dos víctimas o su entorno también ha sido detenido su hijo

Voz 13 15:52 síguenos en Facebook Súmate a la Comunidad veinticinco

Voz 0542 15:57 sacaba de conocer el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU que alerta de que estamos en un momento de no retorno en el cambio climático de seguir la senda actual en la década de dos mil cuarenta tendremos temperaturas medias casi dos grados por encima de las que había en la época preindustrial y esto supo de que aumentarán los episodios de temperaturas extremas además las sequías se agudizará en la región del Mediterráneo y las inundaciones pondrán en riesgo regiones de Asia América del Norte y Europa llegados a este punto sólo se cumplirá el objetivo de limitar el calentamiento global si se lleva a cabo una rápida eliminación de las emisiones de gases contaminantes como el CO2 y el metano cómo lograrlo bajando un veintidós por ciento la demanda de energía en los sectores de la edificación un veintiocho por ciento la industria del transporte un treinta y nueve por ciento además de aminorar la demanda de productos agrícolas con todo esto el sistema eléctrico debería estar plenamente descargó izado para la mitad del siglo en cualquier escenario la meta del uno con cinco grados centígrados exige que las renovables sea la principal fuente de generación eléctrica en dos mil cincuenta lo explica Joaquín Mollinedo director general de Relaciones Institucionales sostenibilidad y marca de Acciona

Voz 14 17:12 siempre tiene que el ritmo de que es muy energético es inasumible desde el punto de vista económico y medioambiental sino su apuesta por fórmulas de generación eléctrica basadas en las renovables en la próxima década estas tienen que abandonar definitivamente el apelativo de energías alternativas para convertirse en las fuentes energéticas rascas

Voz 15 17:31 cadena SER

Voz 7 17:34 hora veinticinco

Voz 17 17:44 la

Voz 18 17:53 sabéis toda es buenas noches buenas noches y vuelve el piano vuelve el piano

Voz 19 17:59 es un piano que es es una horterada decirlo pero es casi mítico dicen que es uno de los más grandes es Grigori Sokolov astado este fin de semana de gira hoy ha tocado en Madrid empezó a tocar

Voz 18 18:13 los cinco años a los cinco años tiene bastantes más que sesenta enfermó y mira es que está Lucía

Voz 20 18:23 ah sí

Voz 19 18:25 y en el Auditorio Nacional hoy en si vas a la página web no venía el programa sabías lo que nos ha de llegar y además dicen que las propinas los bises los los serían los bises bueno bises que repitas

Voz 0194 18:41 sí señor Pla o pero los bises pero no repiten chiquillo conoce bis pero sin repetir pero se conoce como mis mis esta tuyo

Voz 19 18:48 esta discusiones de fin de semana el cuento de Alcorcón

Voz 0194 18:53 el otro pilar a lo mejor es más correcto propina porque es verdad que nadie repite pues bueno realmente sacamos de común pues que son larguísimas vale vale héroes extraordinario eso ahora te voy a poner una voz que no se suele escucho

Voz 19 19:05 ahora en la radio desde luego muy poco en los medios de comunicación y que probablemente yo llevo persiguiendo una entrevista que vas entender es Carlos Slim no vale entonces la Fundación calidad al entregado uno de los cuarto Cuarto Premio Iberoamericano de mecenazgo será entregado Ana Carmen Cervera la baronesa Thyssen y a él Se lo ha entregado porque su fundación dicen que acerca la cultura la sociedad en la Fundación

Voz 2 19:33 creado un museo que es el maya nuestro país hemos buscado que el Museo pueda ofrecer obras europeas que no existen en los museos mexicanos el médico hay muchos museos muchos museos de arte prehispánico de arte mexicano pero no había una gran no habría una colección importante de de arte europeo entonces para los mexicanos que no pueden viajar les estamos ofreciendo de manera gratuita la entrada al museo no sólo la lo visita

Voz 18 20:05 es algo que tiene y ese es el modelo que a ti te gusta es gratis gratis bueno él fue el forfait ir porque no es For Free porque todo el mundo alguien lo paga ya el caso más nacieron pero ya pero pero el ciudadano lo disfruta sin pagar

Voz 19 20:17 eso está muy bien exactamente mira este fin de semana estado viendo un ensayo general de una obra de teatro que es brutal sobre la mentira

Voz 18 20:28 en con un elenco buenísimo que dice además cómo hablamos tuyo nada

Voz 19 20:34 esas cosas de polla actores hablan normal hablan normal y corriente

Voz 6 20:39 qué

Voz 19 20:40 en de avisa desentiende les entiende muy son mucho más que mucho la obra es de un argentino que es Lautaro Perotti que se pudo ver en Timbre cuatro en Buenos Aires con una protagonista que es Carmen Machi que es como una tormenta con esas tormentas implosión impresionante impresionante de repente estalla de repente vuelve a vuelve a una cierta calma es in presionando cuando se estrena como a mediados de la semana que viene se llama cronología de las bestias pero te voy a hablar más de ella te hablo mañana va a ser en el teatro Español vale la unión de actores y actrices ya sabes que se suma a la huelga feminista convocarle ahora paro en el turno de mañana o tarde banal el manifiesto en rodaje y escenarios las obras de teatro van a comenzar con quince minutos de retraso si es que no se cancelan las obras porque claro no se puede saber realmente si una actriz va a decidir en el momento puede hacer huelga todo el día toda la jornada exactamente la productora de Weinstein inicia el procedimiento para la quiebra ciento cincuenta trabajadores trescientos setenta y cinco millones de dólares en deuda el fiscal general de Nueva York le ha acusado formalmente a la

Voz 21 21:48 doctora a la productora de no proteger

Voz 19 21:50 la empresa a la empresa de no proteger a sus empleados de un generalizado acoso sexual a ciento cincuenta trabajadores que se van a la calle exactamente el martes trece de noviembre mira que te estoy avisando con tiempo vamos a noviembre ni casando me embargaban marcando no empezó en todo el mundo sale de Camín que son las memorias de Michelle Obama en veinticuatro países y aquí también aquí también editado por Plaza Janés que es de Allen dependen tengo es interesante voy

Voz 18 22:23 ahora pido no sé si es buena o mala la verdad

Voz 23 22:33 en ocho Il turco de Giotto

Voz 18 22:37 este es el primer capítulo de la segunda temporada de Marcel la habías visto en la primera si te había gustado me había buscado no la he visto esta eh

Voz 19 22:45 veces queda un poco desvalida pero este primer capítulo de la segunda temporada de metido a la memoria el Julio César tú también bruto hijo mío que asesina al padre político en este caso sobrevive pero planta cara tienes drama de los sin papeles el terrorismo yihadista la extrema derecha acechando el fútbol

Voz 0194 23:04 todos locas hecho algo más light este fin de semana me he visto entera porque van son seis capítulos de veinte minutos la serie de Berto Romero de Movistar no lo he visto pues es un divertimento muy muy bueno muy bueno ya has podido dormir sí claro por verlas sería están no es de miedo eh

Voz 21 23:19 no es como es que él va de que no duermen bueno no dormir

Voz 0194 23:22 porque tiene un niño pequeño

Voz 19 23:24 hace mucho tiempo ya ni me acuerdo si

Voz 0194 23:30 que es una serie que está ahí está muy bien está muy muy muy graciosa pues la además el capítulo son de veinte minutos que te pone sigue la que te das cuenta te has visto todas las sería perfecto camas como no aguantamos más escabrosos que tenía antes haces al gol besa sentarte vamos a acabar

Voz 19 23:44 el enfado de por Amalia Rodrigues que me pidió por teléfono Marisa de Zaragoza es una oyente que me llamó

Voz 18 23:53 para Marisa de Zaragoza como los mejores tiempos de los discos solicitados tal cual venga la gente solicite

Voz 24 24:01 da cuando esta mañana

Voz 18 24:05 hasta mañana

Voz 24 24:07 chicos y caigan doce de los docentes no ir dentro y entiendo

Voz 25 24:29 no

Voz 24 24:31 Nos queda Ramoneda

Voz 13 24:34 el dietario

Voz 1150 24:38 parece oportuna la franqueza de haber colado con el rey Felipe II una cuestión personal pero lo situaciones anómalas con mucha gente dolida por su discurso alguien tenía que decírselo porque es dificultoso tomar buenas decisiones sin conocimiento de la realidad y es bueno que el Rey sepa que en Cataluña mucha gente y no somos independentistas se sintieron ofendidos por la declaración del día tres de octubre estábamos el situación raza delicada y lo peor que se puede hacer es negarlo empieza a ser sospechoso que los directivos el Mobile Congress insistan en que hay un compromiso con persona hasta el dos mil veintitrés y en cambio cada día algún medio o algún dirigente político señalan un motivo de ruptura del acuerdo está realmente en riesgo la permanencia el Mobile en Cataluña o todo sirve para la pelea política voluntad de defender al Mobile o ganas de que se vayan consejos de un director general de la Comisión Europea ante las próximas negociaciones presupuestarias España debe asumir que irremisiblemente irá perdiendo fondos de cohesión con lo cuál debería ser el momento definir objetivos estratégicos y apostar fuerte por ellos como compensación por ejemplo inversión en I más D en Europa en los discursos públicos los beneficios de la globalización se dan por seguros mientras que las consecuencias negativas se presentan siempre como hipotéticas es una forma de atender las inquietudes de la ciudadanía que sólo sirve para aumentar el desprestigio de la política decía el filósofo alemán más SEC leer el drama de Alemania es que ha triunfado Hegel día perdido Cannes sigue siendo vigente siempre atrae más el que promete un final feliz

Voz 26 26:09 unos Victoria Lafora Alber

Voz 0194 26:13 no Pozas Javier González Ferrari buenas noches

Voz 18 26:16 hasta la semana que viene a todos ustedes hasta mañana desesperamos como siempre feliz noche

