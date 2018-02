Hora 25 (27/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 hola buenas noches Ciudadanos ha decidido dejar de bloquear la tramitación de algunas leyes como la derogación la posible derogación de la Ley Mordaza bloqueo que tenía la actividad legislativa practicamente paralizada hoy saca pecho Ciudadanos e intenta apuntarse el tanto de que gracias a ellos algunas leyes hola decorar la derogación de algunas leyes va a ser posible es cierto pero no es menos cierto ni menos importante dejar claro que si hasta ahora había bloqueo era porque Ciudadanos quería lo tenía fácil desmarcarse del PP pero hasta ahora no ha querido se ha convertido en un cooperador necesario para el bloqueo por qué lo hace ahora la respuesta la pueden encontrar fácilmente en las encuestas y en el clima preelectoral que se ha instalado de nuevo en España si es que alguna vez se había lo Albert Rivera se ve con fuerza para plantarle cara al PP y sacar rédito de este pulso además sin esforzarse demasiado porque enfrente tiene a un Mariano Rajoy que parece noqueado Ciudadanos está utilizando el arma del desbloqueo para dejar en evidencia Rajoy no porque piense que los ciudadanos nos merecemos un Parlamento activo y eso hay que dejarlo claro pudo activar la legislatura antes pero sin las encuestas favorables prefirió arrimarse al calor del Partido Popular cuya corrupción denunció insistentemente

Ángels Barceló

hoy se sientan en la mesa de análisis Javier de Lucas buenas noches y noches Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches llenas de Madrid Ramón Adell buenas noches hola buenos y también aquí en Radio Madrid José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches

Voz 0194 01:51 sí porque ver a seguir declaraciones recientes en la política que al ritmo al que van los días se olvidan los olvida por ejemplo a la vuelta del verano varios partidos verbalizar aunque no iba a haber elecciones los esperaban al menos así que como no iba a haber elecciones los partidos opusieron en clave electoral en campaña vaya os oír al presidente del Partido Popular que es también el presidente

Voz 4 02:10 el Gobierno ahora iniciamos una nueva etapa con una fecha en el horizonte mayo del año dos mil diecinueve cuando tendrán lugar las elecciones municipales en toda España las elecciones autonómicas en casi todas las comunidades autónomas y además las selecciones europeas nuestros deseos

Voz 0194 02:29 timbre de dos mil diecisiete llaves que Rajoy pensaba ya en mayo de dos mil diecinueve aquello que en ese momento apenas tuvo importancia fue el marco para todo lo que vino después lo que ha venido todo lo que hay que son básicamente encuestas bueno encuestas síntomas de malestar manifestaciones eso es lo que hay y cómo es eso lo que hay en el Congreso han empezado a ocurrir cosas

Voz 1769 02:49 yo entiendo que se utilicen fórmulas parlamentarias los señores de Podemos a lo que les gusta es el circo y el espectáculo pues despectivas

Voz 0194 02:57 dando comentando hoy el

Voz 0194 03:02 los socio del PP a que el PP llama jefe de la oposición ha dejado de blindar medidas como la Ley Mordaza aunque esta mañana en Televisión Española Albert Rivera negaba que fueran ellos los que estuvieran ayudando al PP que son sus socios de investidura

Voz 5 03:15 el PP y el PSOE están pactando cosas contención así podemos también entonces nos gorda en la mesa segunda muchas cosas algunas podemos ción

Voz 4 03:21 Carlos curiosamente fíjate Peter

Voz 0194 03:23 todo dice Rivera que no eran ellos los que frenaban medidas para ayudar al PP pero en cuanto ellos han cambiado de idea ese freno ha desaparecido en fin cambio de ritmos en el Congreso pero no tiene nada que ver ni con las encuestas ni con las manifestaciones no vayamos avaló vale vale sumar más cosas una pugna poco disimulada por atraer a los pensionistas estaba todo en Rajoy recuerden campaña electoral ahora antes de que alguien convoque elecciones

Voz 0447 03:48 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya ahí uno

Voz 0194 03:55 que coronó de Cristóbal Montoro que anuncios sobre el IRPF en su aplicación para la gente mayor no movimientos además de PSOE y Podemos para estar en la calle junto a los pensionistas aunque hay algo que define este momento político movilizaciones no las lideran las convocan los partidos políticos los partidos están intentando gestionar como sumarse exacto origen se las apropia mira que tuit más significativo hoy Pedro Sánchez escribía para quienes preguntan ultimamente donde está el PSOE el PSOE está proponiendo resolver el problema de las pensiones bueno podemos añadir que no sólo están esto hoy dos presidentes socialistas han ido a la Real Academia Española de la Lengua para defender el castellano era los presidentes de las comunidades en las que no se habla el catalán los presidentes de Aragón de Castilla-La

Voz 4 04:40 aunque no va a llevar a a las comunidades autónomas castellanoparlantes a estar muy vigilantes sobre todo no para que se deje de hablar el catalán en donde tenga que hacerse al contrario es una riqueza del país pero sí para que ningún idioma

Voz 6 04:52 eh haga las veces de frontera de corralito cultural antes de que

Voz 0194 04:56 déjame en una zona de Aragón sí que sea catalanes

Voz 6 04:59 ya se habla catalán

Voz 0194 05:02 el corregidor en fin tuvo unas subastas desbloqueo del Congreso mensajes a sectores que deciden mayorías a las elecciones la lengua lo estamos llamando temporal de invierno con esta nieve pero a esto toda la vida lo habíamos llamado campaña electoral

Voz 6 05:16 no sé hasta mañana adiós

Voz 0194 05:19 le pregunta para respuesta Bremer los analistas de esta noche mil a Ciudadanos ha visto la luz fue visto las encuestas

Voz 7 05:25 ha visto las encuestas la luz de una posible victoria electoral la luz a la legítimos pero pero alguna los hay

Voz 1794 05:33 Ramón y claramente encuestas estamos ante la escenificación de un distanciamiento preelectoral Javier

Voz 8 05:40 sí cálculo electoral Hora veinticinco

Voz 7 05:45 que no que no era es el más alto nivel más bajo

Voz 4 05:48 pues pero no me equivoqué porque y contó

bailo después de El Larguero

Voz 14 07:54 eh

Hora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Peyron River la Roma hora25 Aubry en Facebook hora25

Voz 0477 08:11 esta mañana que siempre es que le he preguntado a Martín Berasategui y muy cerquita de hoy jamón y melón qué tal eso no casan y adiós entre desde aquí hago un llamamiento a todos los alcaldes de España para ver si hay alguien que tiene huevos de inaugurar una rotonda con una escultura dedicada al melón con jamón

Voz 16 08:26 pero sería fantástico que alguien ahora mismo poner una rotonda con una escultura dedicada vamos los tres no que promovió una en cada pueblo ciudad dispone si la rotonda eh quiero vivir ahí

Voz 6 08:41 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 17 08:48 me encanta

Voz 0194 08:51 la profundidad de los simple

Voz 18 08:55 un ser muy

Voz 20 09:37 que lo que en España se llama acera en México o Guatemala se denomina banqueta vereda en Panamá y andén en Colombia son variaciones léxicas del español que se deben conocer

Voz 19 09:49 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1900 11:04 el shabat

Voz 0477 11:08 esta mañana que siempre es que le preguntaba Martín Berasategui dieron un Audi muy cerquita de hoy es jamón y melón qué tal y me dice han avalado eso no casa nipona Dios entonces yo aquí hago un llamamiento a todos los alcaldes de España para ver si hay alguien que tiene huevos inaugura alguna rotonda con una escultura dedicada al melón con jamón

Voz 16 11:22 pero sería fantástico que alguien ahora mismo poner una rotonda con una escultura dedicada jamón usted no que promovió una en cada pueblo ciudad dispone si la rotonda eh quiero vivir ahí

en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 19 12:06 hora veinticinco

hora veinticinco

Voz 0194 12:11 ahora vamos con toda la actualidad del día pero antes una última hora que les ampliaremos en los próximos minutos porque además hoy hay jornada de Liga hoy hay carrusel lo han estado escuchando hasta hace unos instantes y continúa todavía por la onda media las aplicaciones in hay que informar de la muerte de un jugador de fútbol histórico en el fútbol español Enrique Castro Quini como los tres tertulianos que están hoy aquí yo misma tenemos una cierta da Ramón nos acordamos de Kimi no

Voz 1794 12:34 pues nos acordamos de él en Barcelona concretamente dejó un gran recuerdo ir todos vivimos con con angustia aquel episodio desde su secuestro pues también

Voz 0194 12:44 esto Javier no

Voz 0873 12:45 hombre claro por porque culé porque yo creo que toda España estuvo pendiente del secuestro y era una persona muy querida

Voz 0194 12:56 dormí la no notó no sé si preguntarte es

Voz 7 12:59 es que bueno es que este hombre además ha sido aparte de jugador ha tenido otras otras maneras de ser conocido lamentablemente no

Voz 0194 13:07 pues Enrique Castro Quini sesenta y ocho años ha muerto lo he dicho en los próximos minutos les vamos a dar algún algún detalle más sobre sobre este fallecimiento vamos como les decía con el resto en la actualidad el Partido Popular vuelve a experimentar las consecuencias de su soledad parlamentaria ciudadanos considerado hasta ahora muleta de los populares en el Congreso ha decidido cambiar de estrategia y facilitar el desbloqueo de una quincena de iniciativas presentadas por los grupos para derogar o para enmendar algunas de las leyes emblemáticas aprobadas por la mayoría absoluta de Rajoy en la pasar legislatura les hablo por ejemplo de la ley mordaza bueno hasta hoy el Partido Popular ha contado con la complicidad de Ciudadanos para bloquear esas iniciativas en la Mesa del Congreso ampliando una vez tras otra los plazos para la presentación de enmiendas pidiendo prórrogas por decirlo de alguna manera una estrategia que ya no le vale a Rajoy porque el partido de Albert Rivera ha decidido dejar de apoyar esas prórrogas eternas con lo que van a comenzar a tramitarse las iniciativas de los grupos el Partido Popular se queda en minoría para poder evitar que esto pase Congreso Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 14:07 buenas noches y Ciudadanos ejecutado hoy ese desmarque parcial y selectivo que avanzó ayer la cadena SER ya ha abierto la espita para desbloquear casi una decena de iniciativas entre ellas algunas que implican derogar o reformar varias de las leyes más polémicas del PP las que aprobó cuando tenía mayoría absoluta y que el Gobierno Rajoy ha preservado a capa y espada durante todo este tiempo gracias a la par

Voz 0194 14:28 yo de la formación naranja que hasta ahora sumado voto

Voz 1441 14:31 con ellos en la Mesa del Congreso para seguir bloqueando esas iniciativas el movimiento de su socio ha irritado a los populares molestos especialmente con el cambio de rumbo en la ley mordaza Rafael Hernando

Voz 1769 14:42 delirante y contradictorio que Ciudadanos no uniéndose a estos grupos de izquierdas se sume a la misma fiesta oiga a mí me parece sencillamente ridículo y muy contradictorio que por un lado ciudadanos esté pidiendo subidas salariales para la Policía Nacional y la Guardia Civil y por el otro lado esté buscando derogar o cambiar una ley que lo que hace es precisamente proteger a la Policía Nacional y la Guardia Civil

Voz 1441 15:09 desde Ciudadanos dejan claro que los populares no tendrán su apoyo garantizado siempre para frenar iniciativas incómodas José Manuel Villegas

Voz 24 15:17 qué actitud se refiere el señor Hernando no sé si sigue andando utiliza que es a utilizar el las prórrogas sobre el plazo de enmiendas para para que no se disputan determinadas leyes en el en el Congreso desde luego no va a ser esa la la actitud de Ciudadanos

Voz 1441 15:34 Fuentes de la formación naranja dejan claro que a partir de ahora velarán por sus propios intereses y necesidades parlamentarias

Voz 0194 15:40 hemos ahondado algunas mar pero cuáles son las leyes que va a poder revisar a partir de ahora el Congreso a partir de las enmiendas de los grupos

Voz 1441 15:46 si hoy se han desbloqueado las dos iniciativas planteadas sobre la Ley Mordaza una norma por cierto recurrida ante el Constitucional muy contestada socialmente la del PSOE que pide derogar la Illa del PNV que apuesta por una reforma en profundidad de Suárez

Voz 0194 15:59 a su lado también se desatascan la de Esquerra

Voz 1441 16:01 qué pide derogar la limitación de la justicia universal que dificulta la persecución de crímenes de genocidio y lesa humanidad Illa de Unidos Podemos contra la discriminación del colectivo LGTB igualmente ese desatascan la reforma del Estatuto valenciano impulsada por Compromís Illa del PSOE para facilitar el cambio de sexo en el Registro en el caso de Menores Transexuales eso sí hay otras veinticinco iniciativas que PP y Ciudadanos siguen prorrogando según denunciaba hoy el PSOE Adriana Lastra

Voz 6 16:27 Ciudadanos lleva año y medio

Voz 25 16:29 bloqueando con el Partido Popular la ley mordaza todas las de carácter social todas las que tiene algo de reivindicativo en este país ciudadanos lo que ha hecho es bloquearlas por lo tanto lo que tendría que hacer no es ahora del desbloquear una sino de desbloquear todas las leyes que está bloqueando con la otra derecha de la Cámara

Voz 1441 16:47 entre esas leyes que continúan congeladas algunas de gran calado económico social o laboral como la subida del salario mínimo la revisión de los copagos dependencia también la que pide reformar la Ley de Secretos Oficiales suspender el calendario de aplicación de la Lomce declarar nulos los juicios del franquismo o crear un fondo de compensación

Voz 1 17:04 para las víctimas del amianto José Manuel Villar

Voz 0194 17:07 la secretaria general de Ciudadanos muy buenas noches buenas noches a qué se debe este cambio porque ahora sí al desbloqueo de estas iniciativas contra algunas leyes del Gobierno

Voz 1089 17:17 bueno más que contra algunas leyes del Gobierno iniciativas legislativas que están ahí pendiente de tramitar se que hay que hacer su trabajo de presentación de enmiendas han ido sacando algunas otra propuesta legislativa donde durante la legislatura que eran prioritarias para nosotros como es momento de autónomos luego la ley de contra la corrupción y ahora pero vamos presentando enmiendas al resto de leyes están pendientes de tramitación por me serán presentadas los enmiendas pues dejamos de pedir lógicamente prórroga para para

Voz 0194 17:54 sí pero porque empiezan a hacerlo ahora

Voz 1089 17:58 bueno sonidos tramitando leyes es verdad que había muchas leyes en paradas y que nosotros como te decía

Voz 0194 18:04 claro bueno leyes que nosotros sabíamos

Voz 1089 18:06 hemos impulsado las leyes hemos trabajado sobre todo para leyes que creíamos cesaría siga pues

Voz 0194 18:11 van saliendo saliendo todos no

Voz 1089 18:14 el parón de diciembre enero pues también ha permitido hacer ese ese trabajo y ahora pues cuando se trabajo hecho pues se desbloquean sesiones bloqueando leyes en ese en ese esa

Voz 0194 18:25 sí lo que pasa es que de entre las que quedaban bloqueadas quedaban alguna que ustedes ahora apoyan el desbloqueo como es que es levante el veto para la revisión de la ley mordaza que hombre si es una cuestión de calendario era calendario prioridades a la hora de ir desbloqueado bueno

Voz 1089 18:37 pues un poco de todo porque por un lado los prioridades trabajábamos primero las leyes las consideramos prioritarias y por otro lado pues el ejemplo pone de a nosotros hemos presentado más de ciento treinta enmiendas hasta que hemos trabajado dicho todo ese trabajo lo hemos hecho cientos de enmiendas yo creo que es un trabajo muy serio riguroso y una vez hemos sido capaces de hacer ese trabajo de ponerlo encima de la mesa de presentar esas enmiendas para mejorar las propuestas que fueron admitidas a trámite por el pleno del Congreso pues hemos dejado de pedir nosotros en la prórroga para este

Voz 0194 19:13 no le están mandando ningún mensaje al Partido Popular

Voz 1089 19:17 bueno pues no el Partido Popular lo que tiene que hacer es hacer su trabajo y considera que debe presentar enmiendas a a las leyes puedo presentarlas trabajar mirarse en las que presentamos los demás eh solamente a hacer su trabajo en el que es lo que está claro que tenemos una un panorama parlamentario pues de mayoría que podríamos llamar complejas y hay que saber gestionarlo hay que saber hacer el trabajo de que al pactar con el resto de grupos

Voz 0194 19:44 pero ustedes hasta ahora han ido de la mano del Partido Popular hay que hacer y a May mayorías complejas hay que negociar ustedes hasta ahora tampoco participaban de esta negociación

Voz 1089 19:55 bueno nosotros hemos negociado unas cosas con unos grupos otra cosas con otras músicas con el Partido Popular lógicamente lo que tenemos un acuerdo de investidura pero hay iniciativas que para nosotros serán importantes de esta legislatura y que bueno no hemos sacado pone el Partido Popular y hemos sido capaces de sacar con otros grupos entre ellas pues por ejemplo la comisión de investigación de financiación irregular del propio Partido Popular por lo tanto efectivamente nosotros y nuestra prioridad era desarrollar el acuerdo de de investidura que teníamos firmado con el con el Partido Popular pero estar vendemos deja la puerta abierta a que si eso se bloqueaba pues puede buscar mayorías alternativas sino lo que estamos haciendo

Voz 0194 20:36 ya lo están atravesando esa puerta porque las encuestas les son favorables

Voz 1089 20:40 no llamar a la nación encuestas en este caso no tienen que ver con ese trabajo parlamentario nosotros queremos que nuestra iniciativas parlamentarias y nuestro yo las prioridades están marcadas desde el principio de la de la legislatura nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo buscamos insisto esta pérdida de desarrollar el acuerdo de legislatura porque queremos se contiene medidas que son buenas para España y para los españoles y el Partido Popular eh pues a los que le cuesta hacer esa reforma porque es instalado en el inmovilismo pues buscamos mayorías alternativas lo que llevamos haciendo desde dicho de la legislatura yo creo que las encuestas en todo caso si están afectando a alguien no es a nosotros ese Partido Popular que parece un poco nervioso últimamente

Voz 0194 21:24 de momento facilitándole decidió que se levante el veto para la revisión de la ley mordaza o la limitación de la justicia universal pero qué pasa con otras iniciativas de contenido más social que va a nacer

Voz 1089 21:33 pues lo mismo habrá que que trabajarla que decidir si se presenta la sonó si hay que presentar enmiendas pues trabajar esa enmiendas cuando tengamos esas enmiendas presentadas por dos a parte dejaremos de pedir prórrogas cuando haya podido hacer con riesgo de alguna forma seria rigurosa y ese trabajo legislativo pues por nuestra aparte no pediremos más prórrogas para ese trámite de enmiendas Isidro de más grupos tampoco piden prórrogas pues estos proyectos legislativos seguirán siguiendo su

Voz 26 22:08 a mí me les acusa de unirse a los partidos

Voz 0194 22:10 el de la izquierda que le dice

Voz 1089 22:13 puede ser pero hacer insisto es hacer su trabajo es ver Si presenta enmiendas para mejorar esa proposiciones de ley que está encima encima de la mesa no buscar enemigos enemigos donde no de no lo sabe lo que hay que hacer es trabajar insisto nuestra primera es cumplir de acuerdo de investidura tenemos firmado con el con el partido con el Partido Popular pero el Partido Popular tiene que salir de ese inmovilismo de ese bloqueo en el que está sumido no sé si por el nerviosismo debido el descalabro de las encuestas o los casos de corrupción que los asfixian pero está claro que sería bueno para la legislatura Chery bueno para España que el Partido Popular las

Voz 7 22:57 José Manuel Villegas muchísimas gracias y muy buenas

Voz 0194 22:59 noches tenga muchos hasta luego no percibe ciudadanos ningún cambio en su actitud Mila pero lo cierto es que Ciudadanos ha sido cómplice del Partido Popular hasta ahora en el bloqueo no efectivamente y además todo

Voz 7 23:12 los estas leyes estaban ahí recordar es que al principio de la legislatura habían dicho tanto PSOE como Podemos como el propio ciudadanos habían priorizado a echar atrás algunas de las leyes que a las que se habían opuesto una de la ley mordaza que se aprobó en solitario por el PP el aprobaron en dos mil quince y entró en vigor en dos mil dieciséis es una ley que que estuvieron todos en contra además en Ciudadanos por la oposición que tiene en la mesa hay hoy por el número de diputados que tiene ahora puedes bloquear tanto Iniciatives que ha tomado el PSOE como iniciativas que ha tomado PNV Podemos Esquerra Republicana y qué casualidad que ahora diríamos esté a favor de de de que se tramiten todas estas iniciativas no no yo creo que no que que lógicamente ellos tienen que decir que es su

Voz 27 24:07 tu trabajo parlamentario pero

Voz 7 24:10 lógicamente desde las elecciones catalanas la pugna que sea establecido entre Ciudadanos y el PP ha pasado a primera línea política en las encuestas la última de Andalucía pues son son encuestas que que les son muy favorables a ciudadanos y entonces yo creo que ahora ciudadanos lo que quiere es desmarcarse mucho del PP presentar al PP como el partido problema de España que que no deja que

Voz 0194 24:37 el que arrastran los como decía exactamente lo ha dicho muy claramente

Voz 7 24:40 hasta los pies no tienen capacidad están corrompidos están erosionados por la corrupción y no son capaces de hacer las reformas que necesita este país una espíritu reformista que habían dicho en campaña electoral de hecho Ciudadanos ha presentado siempre como un partido muy reformista y lo que sorprendía es que es que en la primera parte de la Legión la pues se hubiera plegado tanto

Voz 1794 25:03 a sostener al PP si yo creo yo coincido con Mirla creo que este abandono de ciudadanos del PP en la Mesa del Congreso pues es consecuencia de la situación de las encuestas no como ella decía se inició con las elecciones catalanas siguió con los posteriores CIS Andalucía ha sido el remate no metros

Voz 0194 25:25 copiasen Metroscopia bajísima metros declaró

Voz 1794 25:27 en este momento el escenario les aconseja marcar Feeri perfil propio yo supongo que no quieren asumir el coste de de ser corresponsables de una parálisis política al contrario quieren transmitir una imagen mucho más dinámica mucho más proactiva en el ámbito legislativo además seguramente cuentan con ese efecto bola de nieve que muchas veces se da en los análisis demoscópicos en el sentido de que hay una parte de la población sobre todo cuando esta próxima ideológicamente que siempre quiere votar al ganador entonces si se crea esa psicosis que las encuestas reflejan de que se va a producir el sorpasso que sea producción Andalucía a nivel general fácilmente yo creo que ellos pueden considerar la opción de que existiera una parte de la población que por cansancio por vocación de ganar cambiarán del PP hace

Voz 0194 26:21 Ciudadanos podría lo han pensado antes no se han atrevido porque no estaban votando ciudadanos claro lo curioso lo curioso de esta

Voz 1794 26:29 situación es que si nos fijamos en el lenguaje el lenguaje da la razón a que es un argumento político porque los argumentos son oiga unos contra otros usted sepa con las derechas yo me voy con las izquierdas pero nunca hoy es hablar de adhesión o contradicción frente a un argumento de lo que es objeto de debate de la propia ley Javier

Voz 0873 26:52 sí a mi me parece que estoy de acuerdo con que han dicho Ramón y Mila de parece que Ciudadanos está aprovechando bien que le viene muy bien dadas vienen muy bien por todas las razones que han comentado la última desde luego de las encuestas la de Andalucía es el momento en el que de una parte puede reafirmar la autonomía de su proyecto había quedado desdibujado en la primera en estos primeros dieciséis mes lo pactado por el pacto de investidura con el PP en el que al mismo tiempo el PP pues no no tiene energía parecía una lejos la Tura sin gobierno sin cometido y ahora ciudadanos puede reafirmar la dimensión reformista liberal que se echaba en falta y eso se ve también en la selección y lo habéis dicho vosotros y Angers hable ha dicho muy claro al señor Villegas la selección de prioridades que claro bueno en en el fondo pues es muy legítimo que ellos digan no mire nosotros vamos lo que para nosotros es prioritario lo que pasa es que claro hasta ahora no habían priorizado nada ah no te selecciona muy bien las leyes que leerán dan el el que confirman la dimensión reformista liberal que pueden tener también el efecto de que ese sector de votantes del del PP que que es la rama de la derecha liberal en Ciudadanos y un proyecto con con ganas y con contenido y al mismo tiempo mantienen por supuesto ese perfil postergando leyes que al contrario de lo que dice el señor Hernando pues son leyes que que apoya la izquierda la que Ciudadanos no va a estar a mí me

Voz 7 28:46 es muy sintomático que

Voz 0873 28:49 de ellas este por ejemplo todo lo que se refiere a la Lomce a mi me parece que Ciudadanos en materia de educación tiene un perfil muy marcadamente de derecha liberal un perfil desde luego en el ámbito universitario el señor Garicano han marcado mucho ese término de de de apoyo a la universidad privada de de de sustraer el apoyo a la inversión en la universidad Pool lo importante yo creo que en esos sectores ciudadanos sí que va a seguir digamos haciendo bloque con el lo que es el contenido del pacto de investidura mientras puedan seguir sostén viendo lo que ahora le viene como decíais Ramón y Mila pues bien dadas perfil autónomo oí íbera

Voz 0194 29:37 claro mil dejando en cuanto a anotar lo que vais a decir porque es que no está escuchando Rafael Hernando portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados muy buenas noches

Voz 26 29:45 hola buenas noches porque queríamos conocer también

Voz 0194 29:47 hemos escuchado antes pero queríamos también conocer la opinión del Partido Popular sobre todo esto que está pasando usted escucha hemos antes acusa a Ciudadanos de sumarse a la fiesta de los grupos de izquierdas le preguntaría porque es una fiesta querer avanzar in tienda me como tomo como fiesta el peor sentido de la palabra eh porque es una fiesta querer avanzar en la tramitación de leyes que llevan tanto tiempo paralizadas y buenas noches

Voz 26 30:10 claro de una fiesta nos retrata sencillas aunque desde que hay una serie de iniciativas que fueron planteados al sitio de la legislatura por básicamente podemos y el Partido Socialista que tenían que ver con reformas que iban en contra y de alguna forma con planteamientos ideológicos coincidiendo con planteamientos ideológicos que se habían mantenido durante la décima legislatura estoy hablando de lo que afecta pues a la ley seguridad ciudadana pero a la prisión permanente revisable y que son iniciativas que se han puesto en marcha a iniciativa en unos casos del PNV pero apoyadas por ciudadanos ello pero que esto son cosas que evidentemente no entraron dentro del pacto que firmamos conciudadanos por eso no sorprende que haya establecido esta serie de prioridades a la hora de tramitar determinadas iniciativas que por otra parte en mi opinión están claramente en contradicción pues con lo que piensa en este caso la mayoría de de los ciudadanos españoles muy especialmente lo que se refiere a la prisión permanente revisable

Voz 0194 31:22 no está respetando Ciudadanos el pacto que tiene firmado con el Partido Popular diría usted que no lo está respetando

Voz 26 31:27 yo creo que en algunas ocasiones sencillamente por prever precipitación oportunismo está obviando el pacto nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo del pacto de ciento cincuenta puntos consideramos que ya cuarenta y uno de ellos se han sido cumplidos setenta están a ella toda serie de iniciativas que bien veinte están bloqueadas porque también en el Congreso lo que hemos hecho ha sido establecer una serie de Marcos de diálogo en determinados asuntos creando comisiones y subcomisiones específicas para analizar e intentar alcanzar fórmulas de consenso lo hemos hecho en materia educativa lo hemos hecho por ejemplo en el tema del pacto eso de pensiones lo hemos hecho en lo que se refiere al modelo de justicia por ejemplo voy a hablar de este último pues hemos visto como ciudadanos el otro día pues sencillamente se levantaba de la mesa y abandonaba el pacto en a la justicia también el lo que se refiere el editorial pues tampoco creo que haya un modelo muy claro por parte de ciudadanos pero bueno nosotros vamos a seguir intentando llevar adelante este acuerdo hemos aprobado unos presupuestos generales para el diecisiete Un techo nuestro cada dieciocho llega a nuestro objetivo es aprobar unos presupuestos también para este año unos presupuestos que por cierto fueron anunciados por parte del propio señor Rivera después de alcanzar un acuerdo con el señor Montoro y que luego pues hemos visto cómo con el paso del tiempo ciudad no se ha ido planteando nuevas demandas que no estaban contemplados Senna que el anuncio los tan bueno y positivo que en su día hizo el señor Rivera

Voz 0194 33:10 dice dice José Manuel Villegas ha hablado hace tan sólo unos minutos que Ciudadanos sólo hace su trabajo con es todo el desbloqueo que busca mayorías alternativas porque ya he dicho textualmente porque el PP arrastra los pies porque el PP se ha instalado en el inmovilismo

Voz 26 33:25 bueno yo creo que no es verdad mire el otro día lo pudimos comprobar con el asunto de la reforma de la ley electoral no primero si después de haber creado una comisión para analizar precisamente de que por Mahía a través del consenso podamos mejorar nuestro modelo electoral no echarle ahí y del régimen electoral general el ciudadano se fue a hacer un pacto con Podemos pasó a través de un modelo para buscar una fórmula matemática que le diera más escaños a ciudadanos ya podemos y menos escaños al Partido Popular y cuando vinieran a hablar con nosotros después de hablar con el Partido Socialista pues nos presentaron la nada no porque cuando estoy más entrando a fondo sobre el pacto que habían hecho con Podemos el modelo podemos lo que vivir el que bueno que ese tampoco es que fuera el suyo que era el de Podemos claro porque ese modelo en Catalunya hubiera privado a la señora Arrimadas de tres escaños en beneficio del Partido Popular así que bueno yo entiendo cuáles son las posiciones de cada uno pero no es verdad que nosotros unos estemos estemos yendo a rastras a los asuntos no sencillamente es que hay asuntos en los que Partido Popular y Ciudadanos no somos suficientes y tenemos que intentar alcanzar pues se ha través del diálogo a cuentas con otras formaciones y en ese sentido Ciudadanos pues no está ayudando precisamente yo creo que más bien lo que está haciendo es formular en algunas cosas con su posicionamiento a favor o en la abstención no a iniciativas de la izquierda pues ahora que ser absurdas derrotas se del Partido Popular en el Parlamento allá cada uno

Voz 0194 35:06 sí y nervioso señor Hernando el Partido Popular están ustedes nerviosos quizá ciudadanos dice que las encuestas les están afectando

Voz 26 35:13 pues ya ve usted lo nervioso que esto yo me nota usted el tono de voz

Voz 28 35:17 estas a estas horas de la noche uno ya relajado por las mañanas también medio que estoy yo le veo tantos singularmente

Voz 0194 35:25 si la gente va al las no

Voz 26 35:28 las televisiones prensa tenga una presencia casi permanente y a diario mire yo no estoy nervioso Navas de sencillamente preocupado con algunos posicionamientos sobre todo con el oportunismo que demuestran ocasiones ciudadanos lo hemos visto con los Presupuestos Generales del Estado le decía antes después del señor Rivero de que el señor veteranos conocieran gran acuerdo con el Partido Popular de repente se inventaron que hoy se pone a quinientos millones de euros para mejorar los salarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional porque no había acuerdo luego cuando les decimos que sí pues se inventaron aquello de que os ser las ha ido dimitía o no había presupuestos cuando sin embargo en la Lucía habían presentado aprobar unos presupuestos al Partido Socialista verdad cuando el señor Gutiérrez Limones que se sienta en el Congreso de los Diputados está también imputado declarando en el Tribunal Supremo no hubo en Granada por mantienen a un alcalde imputado cuando a nosotros nos pidieron que el alcalde anterior que era del PP que había ganado las elecciones pues dimitiera en esa misma ciudad mire esto es lo que a mí me causa pues cierto nerviosismo sino sencillamente desasosiego no ahí es que el ciudadano se mueve más al socaire de dónde sopla el viento que con un proyecto político definido pero bueno hoy a unas personas que un día en que son socialdemócratas al día siguiente dicen que son liberales y que después se hacen planteamientos que no sé muy bien dónde se ubican ideológicamente pues bueno Costa se ha negado que están no no nos ponen decía en las encuestas porque las encuestas y lo hemos visto con anterioridad marcan situaciones de un momento no ya vimos cómo hace algún tiempo pues todas las encuestas decían que iba a ganar podemos que había las paso de Podemos al PSOE y otras veces también yo haber un cuádruple empate y lo Lope asustados a los que son

Voz 0194 37:23 dígame una última cuestión ustedes qué grupo pertenece dentro del PP al que le pedía Rajoy que aprovechará la salida de Luis de Guindos para hacer una remodelación profunda del Gobierno para contrarrestar el avance de ciudadanos o al otro al que está de acuerdo con el ritmo que está llevando Mariano Rajoy

Voz 26 37:38 ahora yo soy de aquellos que me dedico a trabajar por sacar iniciativas parlamentarias

Voz 0194 37:43 pero pero este señor Hernando el que hubiera pero usted señor Hernando que hubiera que hubiera preferido

Voz 26 37:48 yo que hubiera preferido pues que tengamos según el ministro o ministra a ser posible de Economía a la altura de Luis de Guindos que ha sido de las personas que ha permitido un cambio económico en España que ha hecho que hoy trabajen dos millones más de personas de las que trabajaban hace cuatro años que estemos batiendo récords en mujeres que tienen empleo que estemos reduciendo la brecha salarial esos lo que yo quiero no un ministro de Economía a una ministra de Economía que siga con este proyecto económico que permite al final pues trasladar esas políticas a política social

Voz 0194 38:24 a una pista

Voz 26 38:26 pues no las mismas que usted ya sabe usted que es una persona de larga experiencia en el periodismo ahí en el seguimiento de la política que el señor Rajoy pues críptico en esto de los nombramientos sí que lo anunciará pero que estoy seguro que será una persona competente ahí capacidad propuesto Amina o Johnny de yo estoy aquí acabo de llegar como que indica que la portavocía del grupo parlamentario no no me quiere usted reclame a mí para puestos tan elevado donde estoy

Voz 0194 38:59 Rafael Hernando muchísimas gracias muchas gracias hasta luego buenas noches Mila que te interrumpido

Voz 7 39:06 bueno es que ahora ya tengan ahora tienes más material ahora tienes más de nuevos nuevos impuestos dice que no está nervioso yo lo estaría

Voz 0194 39:15 si no lo está en cualquier caso es verdad eh que insisten en que las fotografías es un momento en la fotografía la perdón las encuestas son un momento y las encuestas son una tendencia sí sí claro porque las encuestas esos cinco a tope

Voz 7 39:27 los un momento detrás de otro en muchos momentos

Voz 0194 39:29 nos marca una tendencia y la otra

Voz 7 39:32 es como tiran con bala los dos que tanto ciudadanos como el PP y bueno el el mensaje de Ciudadanos es el pues el PP arrastra los pies el PP no tiene iniciativa política el PP no ha no atiende a las necesidades de reforma de este país y el PP dice Ciudadanos no se sabe dónde están ideológicamente no se sabe qué buscan y que persiguen no son fiables están siempre aliados con la izquierda quienes viene a decir

Voz 0194 40:00 quienes estén pensando en abandonar al PP

Voz 7 40:03 cuidado porque Ciudadanos es un partido que ya ven ustedes que se alía con los partidos de izquierda etc osea que ya están en campaña electoral durísima durísima decir antes es que yo creo que sí que están nerviosos porque además han detectado no solamente las encuestas también han detectado movimientos dentro del partido de gente qué puede estar pensando en pasarse a ciudadanos de hecho es estar estudiando en el Gobierno algunas medidas para reforzar justamente el el segmento del electorado que que que tienen más fiel que es los mayores de sesenta y cinco años el grueso de votantes del Partido Popular está en esa franja de edad ahora precisamente se está movilizando justamente los jubilados para denunciar que han sido maltratados etc eso no les beneficia en absoluto

Voz 0194 40:52 ahora iremos también al tema de las pensiones Ramón no sirve

Voz 1794 40:55 al mente la la la música de las dos intervenciones sonaba claramente a posicionamientos previos al distanciamiento no esa coherencia frente en consistencia experiencia frente en experiencia Ciudadanos pues la actividad frente a la pasividad a los cambios y las reformas frente a la continuidad de todas formas esto que ha pasado con la Ley de Seguridad Ciudadana y lo que puede pasar con leyes posteriores de ese punto de vista son por decirlo de alguna manera tiros menores no aquí habrá un punto de inflexión importante que son los Presupuestos el propio señor Hernando ya se han disipado en su intervención y hablaba de ello no ahí es donde realmente se va a ver si la estimación de Ciudadanos es la de apretar en ese distanciamiento para forzar que la legislatura termine antes de lo previsto o si al final pues hay un posicionamiento que es condescendiente con la realidad pensando que al final igual se tienen que entender se produce una aprobación de los presupuestos desde mi punto de vista ese va a ser un punto realmente relevante para ver lo que puede ocurrir en los próximos meses porque el planteamiento de decir oiga es que Podemos seguir funcionando sin presupuestos podemos seguir funcionando a base de decretos que den continuidad cumbre eso tiene un coste político para el partido que gobierna inmenso Javier

Voz 0873 42:21 sí la verdad es que estoy tan superficial que me quedaba todo el tiempo pensando en la finta ésta de la diferencia entre de esas Orsay

Voz 6 42:31 por qué no

Voz 0873 42:33 seguía saber que me parecía peor si el nerviosismo o el desasosiego porque desasosiego es intranquilidad desazón inquietud entonces no me parecía que eso

Voz 6 42:46 son sinónimos de claro no

Voz 0873 42:48 me parecía que el señor Hernando hubiera estado demasiado fino no oí por supuesto que creo que sí

Voz 17 42:56 iniciativa que Ciudadanos está fin tanto para para reforzar un perfil

Voz 0873 43:04 pero que la piedra de toque es son los presupuestos por supuesto que ahí es donde se va a ver hasta qué punto Ciudadanos quiere forzar o no a pesar de que el señor Montoro ella hecho el alarde de que él puede funciona a tal fin de los tiempos sin presupuestos que es también una formación extraordinariamente sorprendente no

Voz 1794 43:24 sí yo creo que Ciudadanos

Voz 0873 43:28 cuando llegue esa decisión no no va a ser capaz de romper finalmente con con el PP no oí probablemente en ese punto no sea línea era

Voz 7 43:40 con el resto de la oposición de ese cereal no yo quería decir que ha hecho una mención a una de las principales discrepancias que hay a partir de la cual se han agregado mucho las posiciones que es el tema de la reforma de la ley electoral hubo una reunión a finales de febrero entre el PP y Ciudadanos y acabó

Voz 0194 43:59 como el rosario de la aurora pero fatal

Voz 7 44:01 Aaron sin ninguna aproximación Él ha hecho una mención que si siendo el socio ha sido desleal porque ya vino con un tema pactado pero en realidad bueno este es un tema importante porque la actual LOREG y y prima ha primado mucho al PP desde luego el PP no quieren ni oír hablar de un cambio electoral ni siquiera una reforma que no implique obviamente tocar la Constitución que sería cambiar el sistema de Don otro sistema de la formula ley no sean la de que no sé cómo lo producían lo pronunciar de muchas maneras esta fórmula con esta con con la actual sistema donde el PP tiene con el XXXII treinta y tres por ciento de los votos consigue casi el cuarenta por ciento de los diputados en cambio Ciudadanos con el trece por ciento se queda con nueve por ciento de los atentados eso quiere decir que al PP un diputado de promedio Le cuesta cincuenta y ocho mil votos Hilla ciudad

Voz 0194 45:00 de cuesta casi noventa y ocho mil

Voz 7 45:03 osea que hay una diferencia tremenda claro aquí podemos y Ciudadanos coinciden por supuesto porque son los principales perjudicados por un sistema que en las provincias poco pobladas deja sin representación del orden de trece quince mil dieciséis mil votos en algunos casos no que son de estos partidos y que se quedan sin representación por el sistema don

Voz 27 45:24 claro aquí el PP

Voz 7 45:28 lo que sorprende en este punto de la ley electoral

Voz 27 45:30 al es lo poco

Voz 7 45:32 activa que es activo que está el PSOE porque el PSOE no le perjudicaría mucho el cambiar el sistema este no creo que perdería un diputado en cambio Pepsi que le perjudicaría mucho porque aplicar esta fórmula perdería pues quince dieciocho

Voz 0194 45:49 a lo mejor hasta poco activo por el origen de

Voz 7 45:51 o del intento de reforma claro que sí sí claro pero pero siempre se ha dicho lo lleva en su programa cuidado pienso en su programa un sistema más

Voz 1794 46:00 yo no ahora y al final todos los sistemas pueden ser bueno eso puedan ser malo según cuál sea el momento de la coyuntura quiere decir que que que claro la defensa de un sistema electoral simplemente por intereses cortoplacistas es es muy pobre y puede de de caer fácilmente con el tiempo eh que va a decir algo

Voz 7 46:21 sí sí no yo iba a decir que lo de la injusticia del sistema electoral lo viene diciendo Izquierda Unida toda la vida toda la vida pero ahora se ha visto porque claro como hay cuatro partidos de los cuales el bipartidismo ha bajado mucho pues ahora ya queda mucho más claro

Voz 0194 46:36 me queda todavía un apunte sobre esta pugna que mantienen Ciudadanos Partido Popular pero será la

Voz 7 46:41 en Hora veinticinco

Severino Donate

Voz 38 52:05 como

Voz 6 52:05 se ha llegado a esto no hay una respuesta fácil para los asuntos del corazón

Voz 3 52:12 las relaciones sentimentales de Mariano al ver nunca fueron fáciles pero es que

Voz 1900 52:18 es que no podía ser de otra forma quizás debiera la diferencia de edad o a una cuestión de tiempo pero los primeros encuentros en la incomodidad fue patente lo reconoce a usted quién le gusta más Rajoy o Ribera

Voz 4 52:31 el Partido Comunista no el de la coleta estudiará los y eso me gusta sí escuche

Voz 1900 52:41 recordara que en algún momento hubo que repetir elecciones generales hacia finales del verano de dos mil dieciséis Mariano ya

Voz 34 52:48 pero acordaron contraer matrimonio político para permitir que Rajoy fuera investido presidente

Voz 39 52:54 es muy positivo este acuerdo porque España necesita un gobierno imprimirse Messi pero sí que creo que se piensa más en España

Voz 1900 53:01 desde el primer momento dio la impresión de que estábamos ante un matrimonio de conveniencia dado por esta razón

Voz 40 53:08 a usted le quería

Voz 6 53:10 porque lo hizo porque creía que era mi obligación

Voz 41 53:13 el de tiro la vida muchas veces uno tiene que decidir

Voz 6 53:16 entre lo malo y lo peor