Hora 25 (27/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 en pleno que han respaldado Ciudadanos y PSOE la vicesecretaria general de los socialistas Adriana Lastra ha criticado eso sí la soledad dice que han sentido en los últimos meses

Voz 1 00:07 todo lo que sea hablar en el en el hemiciclo en este caso en el pleno sobre pensiones bienvenido sea hemos estado muy son los todos estos meses de atrás hay grupos políticos en este caso el proponente de este pleno que creo que en los últimos meses ha realizado una pregunta sobre pensiones la única portavoz ha preguntado al presidente del Gobierno precisamente por por las pensiones ha sido Margarita Robles es decir nuestro grupo siempre ha estado ocupado y preocupado por la sostenibilidad del sistema de pensiones

Voz 0194 00:33 antes creo que era mil a la que hablaba de ese colectivo de mayores de sesenta y cinco años buen caladero de votos del Partido Popular muy enfadado y lo estamos viendo con esas manifestaciones que se están sucediendo semana tras semana sobre todo las de Bilbao que son eh especialmente multitudinarias y el resto de fuerzas políticas Javier no sé si compartes la idea que parece que también se han dado cuenta de que hoy de que ahí están los pensionistas de que de

Voz 2 01:00 cara a una cita electoral es un colectivo al que

Voz 0194 01:03 cuidar

Voz 0873 01:05 bueno yo creo que que ha pasado besson a pasar también que tradicionalmente se pensaba que los pensionistas era un sector electoral casi muy difícil de mover en cuanto a su voto muy pegados a la a la seguridad que ofrece teóricamente siempre un gobierno en cambio como decía con con mucha gracia el otro día Joaquín Estefanía no sé si os acordáis de de ese es Chris de ese de ese el artículo en el que decía que parafraseando al padre Peyton el el Gobierno estaba consiguiendo que que se manifestarán juntos todos los de la familia incluido los pensionistas no y que eso el producía seguramente un efecto no sé si de desasosiego de nerviosismo que ese y que ese manifestó en una red reacción completamente a mi juicio extemporánea del señor Hernando ante la manifestación ante el impacto que les provocó la manifestación porque yo creo que nunca habían pensado que se iba a producir una manifestaciones sí sí yo no me equivoco pero me corregir el señor Hernando salió diciendo que bueno que lo pensionistas al fin y al cabo habían sido los más

Voz 2 02:22 el colegiado privilegiados Inma

Voz 0873 02:24 mejor tratados en relación con la crisis que es realmente un sarcasmo absolutamente inaceptable frente a esa primera reacción defensiva del del desconcierto ante ante la manifestación yo creo que ahora sí que están realmente preocupados con perder ese sector y al mismo tiempo los partidos ven que que ese sector que tradicionalmente se da por descontado su voto en el sentido conservador pues que no Ike y que por tanto ahí hay un caladero importante también hay un factor de movilización social y ahora resulta que a todo el mundo el interesa a parte de la mención ritual que es empresas sean no

Voz 2 03:05 Ramón si ha habido otras ocasiones en las que los pensionistas han salido a la calle después han acabado votando al Partido Popular control que protestaban pero quizá en esta ocasión la movilización política hay una movilización importante ha obligado a reaccionar la propia reacción ha sido la del ministro Montoro cuando anuncia esta deducción de cuota por edad un matiz para establecer una deducción por cuota tiene que haber cuota en muchos de los pensionistas afectados lo que no hay es cuota cuando no hay no puede seducir no de todas formas de vea en que sólo una minoría claro pero está bien su planteamiento es bueno es es decir al admitir que la propia edad tiene unos costes suplementarios y que por lo tanto tiene que haber un beneficio en el IRPF está bien pero quizá la fórmula de la deducción por cuota no es técnicamente la mejor para favorecer a las rentas más bajas no pero bueno este sería otro tema de todas maneras yo pienso que en el problema de las pensiones todas las fuerzas políticas tendrían que volar un poco más alto es decir aquí hay que hablar de demografía hay que hablar de Sanidad porque en realidad la demografía será el el viento en contra que más va a frenar el crecimiento en España en los próximos años tenemos una de las esperanzas de vida más elevadas en los últimos ciento cuarenta años la esperanza de vida ha crecido a un ritmo constante de seis horas cada día a la vez que tenemos esta esta esperanza de vida tan grande tenemos una de las nacionalidades más bajas nueve cuál es la pirámide de edad dentro de treinta años se encuentra con una pirámide invertida una pirámide donde el vértice está en la base todas las pirámides invertidas por lo general se cae no y frente a ETA lo que ocurre que todas las fuerzas políticas los unos y los otros apelan solamente al corto plazo apelan al horizonte electoral de las próximas selecciones el problema del suicidio demográfico no se soluciona pensando en las próximas elecciones sino con acuerdos que establezcan un sistema previsible y estable quizá hoy no es el día otro día podemos hablar de cuáles pueden ser esos acuerdos y sobre qué materias au cuál es la opinión de algunos sobre lo que creemos que éste debía

Voz 1340 05:23 SER no pero eso desde el punto de vista es el problema

Voz 2 05:25 fondo ahora hablaremos de deducciones de cuota otros hablaran de que hay que revalorizar en función del índice del coste de la vida bueno todo eso está muy bien pero miren sabe qué ocurre que el modelo de pensiones que tenemos con la evolución de la natalidad y la sanidad que tenemos en España no no es sostenible y ahí surge un gran problema social y es el siguiente los jóvenes del futuro van a estar dispuestos a pagar pensiones más altas que sus propios salarios

Voz 1587 05:53 sí bueno este es un debate muy envenenado porque es verdad que en los últimos diez años las jubilaciones medias en España han subido porque se está jubilando una generación que ha estado cotizando por un porcentaje más alto que las generaciones anteriores y al mismo tiempo se han devaluado los salarios en realidad lo que hace insostenible el sistema de pensiones es que tenemos una economía que no es capaz de dar empleo a todos los jóvenes que podrían estar trabajando podrían estar cotizando y además de no dar empleo a los que podría estar trabajando los que trabaja están tan precarizar a dos tan a tiempo parcial o con salarios tan bajos que tampoco cotizan suficiente como para tener ingresos para pagar las pensiones luego esto es siempre un un pez que se muerde la cola una de las de los factores que influyen la tasa de fertilidad que es verdad que tenemos de las más bajas del mundo con uno coma cuatro hijos por mujer bajando hacia uno coma dos y esto es una de las causas de esto es también los problemas que tienen las mujeres y las parejas jóvenes para tener una estabilidad laboral salarial etcétera no se animan a tener hijos menos que tendrán de todas maneras la cuestión de la demografía tampoco debemos utilizarla como argumento exclusivo para decir bueno hay que revisar las pensiones hay que rebajar las pensiones porque este país que hace veinte años estaba también creando una gran alarma sobre el suicidio demográfico y luego importamos cinco millones

Voz 0194 07:31 personas Zizou no claro claro no no debió no te dirá lo que sea

Voz 1587 07:35 demográficos se resuelve permitió si necesitamos gente el problema el problema es que no tenemos trabajo ni para nuestros jóvenes ni por supuesto para importar cinco millones

Voz 2 07:45 no no un extranjero yo discrepo Mila el problema es el sistema de reparto es decir la evolución de las variables sanitarias y de las variables demográficas en un sistema de pensiones que está basado en el sistema de reparto recordemos lo que es el sistema de reparto es decir con lo que se ingresa cada año se pagan las pensiones de aquel año no hay capitalización de lo que uno ha pagado durante toda

Voz 0194 08:08 a su vida a esa ilusión sí pero es que al final es un problema de ingresos y gastos

Voz 1587 08:14 bueno pues al final lo ponemos de los impuestos que pagamos tantos impuestos como los suecos problemas con las prisas

Voz 2 08:19 yo no perdona pero los huecos todos esos países lo que tienen son pilares de capitalización que complementan el sistema de reparto y entonces las cosas es muy distinta porque vas a parar a un sistema mixto desde el punto de vista técnico eso suele dispersión ten no no no pero es una discusión técnica que se acaba reflejando lo que cobran los pensionistas es que detrás del modelo está la pensión de cada mes al final claro eso lo que requiere es un pacto que te años no a cuatro años negados a ver

Voz 1587 08:49 es en eso estoy de acuerdo agente ya tendría que haberse

Voz 0194 08:51 Xavier que quería ser algo

Voz 0873 08:53 no quería decir que detrás del modelo lo que hay es una concepción de principio hoy para mí lo que es discutible siempre es el modelo el recurso técnico lo que me resulta difícil de aceptar es que se niegue el principio que la aprehensiones son un derecho la Venezuela no son un regalo ni una compensación la es un derecho hará bien Si vamos a decir también que esto deja de ser un derecho pues entonces digámoslo al decirlo entonces se hará más fácil poner el acento en determinados en determinadas soluciones técnicas o en otras yo creo que que el asunto cambia si se reconoce el carácter de derecho que la pensión tiene y me temo que lo que pasa es que no todos estamos de acuerdo en en qué significa tener un derecho de lo que se refiere a la pensión

Voz 0194 09:46 déjame que dedique un par o tres de minutos a Cataluña porque hay alguna novedad esta tarde son las once y diez minutos de la noche a las diez y diez en Canarias todavía seguimos sin acuerdo entre los independentistas para la investidura la fórmula que ha sonado con más fuerza en las últimas horas es que Ramón ya desiste en su intento ser investido en el Parlament y que en su lugar el candidato sería su número dos en la lista Jordi Sanchez que como ya saben está en prisión esto ya se lo contábamos ayer bueno tanto desde Cataluña como desde Esquerra mantienen que el acuerdo definitivo es cuestión de horas pero lo cierto es todo es de esta tarde es que el tercero dice

Voz 2 10:20 cordial la CUP ha puesto en duda ese acuerdo inminente Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 10:24 los anticapitalistas ponen presión y ya avisan de que esos cuatro diputados no van a avalar un pacto que no recoja la desobediencia y la tensión con el estado de entrada primero que ponen en cuarentena es su apoyo al texto de Jones para Cataluña que se va a votar el jueves en el Parlament para legitimar a Puigdemont ya han presentado una batería de enmiendas que por ejemplo piden reafirmarse en la declaración unilateral de independencia por otro lado bien ven problemas en la idea del guber bicéfalo que venimos explicando con jamón en Bélgica convertido simbólicamente en el hipotético líder de la República y con un presiden efectivo en Cataluña que se encargaría pues del día a día el problema según el líder de la La Riera es que no están dispuestos a aceptar que el oficial el de Palau no haga políticas desobedientes que sólo sean jamón y los exconsellers en Bélgica quienes impulsen por ejemplo el llamado proceso constituyente

Voz 3 11:13 para la CUP es imprescindible que cualquier acuerdo institucional pase por un compromiso claro rotundo ineludible de construcción republicana hoy vemos en Cataluña llena Esquerra una una mayor cercanía a retomar la autonomía que no a materializar la República con lo cual estamos todavía lejos de un acuerdo

Voz 1673 11:32 ya aquí la pregunta sería qué ha pasado para que hace un mes la fuera a votar que sí a la investidura de jamón york en cambio diga que está muy lejos de apoyar al candidato de Jones para Cataluña pues según argumentan en privado fuentes del partido haber hecho presiden apuntó Ramón ellos lo hubieran interpretado como un gesto muy potente un desafío al Constitucional por tanto como una señal de que el guber iba a intentar desarrollar la República en cambio como sabéis ahora lo que está sobre la mesa sin investir oficialmente a otro candidato que si no hay cambios de última hora va a ser Jordi Sánchez informó imputado que pues su misión al Estado en cualquier caso los anticapitalistas van a celebrar el sábado un consejo político iba a ser allí donde se fije su posición definida

Voz 0194 12:11 Eva ponerle han preguntado precisamente al Gobierno que le para es esa posibilidad de que Jordi Sanchez sea el mejor colocado en las quinielas para sustituir a Ramón como candidato a la Generalitat el ministro de Justicia no quiere valorar esta opción sólo se limita a recordar que el ciento cincuenta y cinco seguirá vigente hasta que el nuevo gobierno de la Generalitat cumpla con sus obligaciones escuchamos a Rafael Catalá

Voz 4 12:30 por lo tanto de personas no es quién sea el futuro presidente de la Junta de Cataluña cuáles sean sus circunstancias y es que el Gobierno cumpla con sus obligaciones por tanto el Gobierno no tiene nada que decir ni nada que que fijar como condiciones para quien sea presidente del Gobierno acredita

Voz 0194 12:47 esta misma tarde en una conferencia ha quedado en ante el doble del presiden el ex president Carles Puigdemont ha hablado de esa posibilidad de dar un paso al lado para facilitar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat decía esto

Voz 5 13:00 a mí no al con hubo en otras Boqueixón un símbolo

Voz 0194 13:07 no soy un símbolo me autoridad me la da el Parlamento catalán si el Parlamento decide no confirmaron es su confianza en mí

Voz 6 13:13 acabaría mi mandato con

Voz 0194 13:18 la respuesta o la explicación a esa posibilidad de que diese un paso al lado habríamos a las diez con la información con la noticia de la muerte del histórico jugador de fútbol de Enrique Castro Quini vamos a ampliar esa información que les daba yo en forma de titular David González buenas noches

Voz 0480 13:32 qué tal Ángels buenas noches del tanatorio de Gijón donde acaba de llegar precisamente la familia en este tanatorio de Cabueñes para recibir los restos mortales de un mito futbolístico y de una persona que deja una huella imborrable en el fútbol en la sociedad hay desde luego en su ciudad de adopción que era Gijón porque había nacido en Avilés fallecía esta noche sufrió ataque cardíaco muy cerca de su casa iba conduciendo fue atendido inicialmente por una unidad de la Policía Nacional inmediatamente después llegó la ambulancia que hizo grandes esfuerzos para tratar de recuperar a Enrique Castro Quini sin éxito por desgracia con lo cual a los sesenta y ocho años de edad este emblema del fútbol siete veces pichichi jugador del Sporting del Barcelona internacional y actual represa responsable de Relaciones Institucionales del Sporting acaba de dejar dejando un poso de gran dolor iraquí

Voz 0194 14:20 a llegar a gusto también entre su familia entre todo el Sporting después de haber muchas a para ampliarnos esta información que contábamos a las diez de la noche gracias y muy buenas noches buenas noches

Voz 7 14:29 luego a Paloma vamos con restos noticias del día Jordi Montull uno de los condenados en el caso Palau ya está en libertad tras aportar la fianza de cien mil euros que le impuso la Audiencia de Barcelona Montull estaba condenado a siete años y medio de cárcel por el expolio de esta institución cultural de la que fue director estaba en prisión desde el cinco de febrero el ex presidente del Palau Fèlix Millet condenado a nueve años y ocho meses sigue en prisión sin fianza esta fijada en cuatrocientos mil euros también de tribunales Francisco Granados ha negado ante el juez de la Púnica haber favorecido a empresarios ya la salida ha mantenido sus acusaciones contra Aguirre González Cifuentes escuchamos a Granados la réplica de esta última llevar

Voz 8 15:08 es decir con todo lo que dije el otro día se me pone esta señora

Voz 2 15:10 querella primero que digan que me he sentido yo no me quedó nada

Voz 1340 15:13 ante cualquier manifestación del señor Granados mi respuesta va a ser la vía judicial

Voz 7 15:18 del exterior y comenzaba la tregua humanitaria en Guta Siria después de que Putin cediese a la petición del Consejo de Seguridad de la ONU un alto al fuego que se ha roto a las pocas horas hay al menos cinco muertos vamos a Líbano Oriol

Voz 9 15:30 ves salir a buscar suministros o trasladar cadáveres y heridos a centros médicos son algunas de las cosas que los habitantes de Guta Oriental hicieron aprovechando la calma con que empezó la jornada mientras ambulancias y autobuses esperaban a los pacientes y a los civiles que se esperaba salieran de este enclave es rebelde asediado pero no habían pasado muchos minutos del comienzo de la tregua cuando se reiniciaron los bombardeos y los combates de los que Regiment e insurgencia se culpan mutuamente como consecuencia al menos cinco personas murieron entre ellas un niño veintiséis resultaron heridas según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos para la ONU sólo hay una solución es portavoz de la oficina de coordinación de asuntos humanitarios

Voz 1340 16:10 Fly Fuentes

Voz 9 16:12 es una cuestión de vida o muerte esto es todo necesitamos un cese de hostilidades de treinta días en toda Siria como exige la resolución del personaje les aun así Rusia prevé reanudar mañana su tregua diaria pese a las críticas de organizaciones como Cruz Roja que sin mencionar a Moscú pidió una mayor planificación ecuaciones y aseguró que en cinco horas no se puede entregar un convoy humanitario

Voz 10 16:35 en Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 12 16:45 no no

Voz 0194 17:00 estas musica que así de esas que te pones cuando te acuestas para ver si te tiene el sueño

Voz 1340 17:04 me parece una cosa que tienes que esperar sea se desarrolla es una es un encargo a Pepe Rivero yoruba Sweet se llama combina el jazz con la santería cubana y es para el hoy se ha estrenado en el Festival de Arte Sacro de Madrid confesión otra confesión te voy a hacer siempre me ha parecido un horror eso de la literatura es decir yo soy filólogo pero eso de la literatura que habla de la literatura bueno pero hay piezas que son muy buenas y yo te digo que es un prejuicio lo lo he roto por fin con un cóctel de ideas de ensayo sobre la novela que ha escrito Juan Gabriel Vásquez claro eres tonto tú con viajes ya ayer escucha vas a escuchar el el el libro se llama viajes con un mapa en blanco y en el prólogo del libro editado por Penguin Random House dice

Voz 15 17:56 durante el último de nuestros encuentros en Colombia y un año antes de su muerte Piglia me dijo que un libro para él era sobre todo en el recuerdo de su lectura de las circunstancias de su vida en que esa lectura se produjo uno puede no recordar el contenido del libro me dijo pero si ese libro fue o es importante recordará siempre el lugar donde lo leyó las cosas buenas de las otras que estaban pasando en su vida en ese momento acaso no haya manera mejor de presentar esta compilación a los lectores o de invocar su simpatía y agradecer su escaso tiempo que esta declaración viajes con un mapa en blanco se compone sólo de libros cuya lectura está asociada en mi recuerdo a un lugar unas emociones es que es así tal cual Taquan

Voz 0194 18:43 se olvidan los títulos de los libros los autores de los libros a veces incluso el pasado el guardameta basado en una estantería empezar a leerlo y cuando llevas un rato leyendo dices esto porque yo estoy que me lo había elegido sea eso se me olvida pero en cambio recuerdo perfectamente que hacía cuando leía tal

Voz 1340 18:58 pero si yo me acuerdo por ejemplo dos mil seiscientos sesenta y seis me acuerdo donde lo leí y me acuerdo

Voz 0194 19:04 hasta los minutos que pasé en el verano que fue el viaje que las circunstancia que fue Gemma que ley mientras mi padre estaba hospitalizado mejor de perfecta

Voz 1340 19:13 no me alucinante lo estoy leyendo con mucho interés en Londres dos exposiciones una que es en la National Gallery que ellas que dirige Gabriele Finaldi Murillo en el cuatrocientos aniversario de del pintor sevillano de nacimiento reúne por primera vez en trescientos años los dos únicos retratos conocidos del del maestro por cierto la National Gallery prepara para abril Monet y la arquitectura bueno una razón para ir a Londres yo murillos estos también también hay otra razón para ir a Londres ya mismo que es una exposición en la en la Tate Gallery no en latín mover en la Tate Gallery que es obtuvo Human que son retratos de Francis Bacon Lucien Freud con contemporáneos con otros dieciocho artistas contemporáneos Paula Rego por ejemplo que habla de la carne humana pintada yo te digo Francis Bacon a mí me impresiona junto con Lucien Freud es como

Voz 6 20:10 pero pero de momento cuando habla de la carne humana pintaba

Voz 1340 20:13 carne humana de dos cuerpos muere

Voz 0194 20:16 los cuerpos pintados cuerpos pintados sí pero es cuadros de cuerpos cuadros de cuerpos pero si tú ves Francis Bacon a veces parece que estás en un matadero puestas en una sexagésimo instrucciones Freud no

Voz 1340 20:26 esa esa esa carnalidad vale eh sobre esto sobre clásicos de clásicos o Marta García que ha estado estuvo ayer en en en Murcia en una jornada organizada por la Academia de las Artes Escénicas de España sea por la Academia por mi academia jornada de nuevo EP Sezer acredita como ilustres yo ya allí Lluís Pasqual que es el director del Lliure eh ya sabes que le ha hacienda un millón cuatrocientos mil euros por el IVA no pagado de las subvenciones recibidas al Lliure al Lliure provincias como a tu culpa producir más al catalán será bueno para mí Lluís Pasqual mira lo que ha dicho sobre este tema

Voz 16 21:08 los abogados dicen lo mismo que Méndez de Vigo es decir que que va bien quedar bien que incluso el propio Montoro está convencido no sea ésta sea presionan ahora ya es una cuestión de la oficina de recaudación que estén de acuerdo no que te digo que es cuestión de interpretación no están nuestra ese dinero no vamos a poder pagar nadie va a poder

Voz 0194 21:29 de dos naves todos los pleitos con Hacienda acostumbran a ser una cuestión de interpretación exacta de lo digo yo en fin ayer te dije de cronología de las bestias adelante

Voz 1340 21:37 pero español y bueno pues te voy a decir de qué va va de la mentira de cómo mantenemos la mentira de cómo cambia la nuestra vida esa mentira y como nos mentimos a nosotros para que para que la vida tras la mentira sea coherente como seguimos metiéndonos no como unos las creemos todas nuestras mentiras porque nos las hemos eh yo recomiendo cronología de las bestias en el teatro Español en el Teatro Español la semana que viene para acabar mira de vas a decir que estoy mal de la cabeza y lo estoy Natalia Claver hace diez años publicó un disco que se reedita Se llama néctar ellas Argentina ha vivido mucho tiempo en Barcelona ya hecho música electrónica house y tecno pero dime tú si esto no te suena a a las canta autoras latinoamericanas de toda la vida

Voz 17 22:46 sí ese sí que suena fatal aviar hasta mañana hasta mañana

Voz 13 23:07 ya los antes dirá

Voz 18 24:00 yo voy

Voz 17 24:03 y es que a Ramoneda

Voz 19 24:17 el dietario después

Voz 1150 24:23 desbordado al PP por la derecha con el caso catalán aún en los y desde Ciudadanos envalentonados buscan completar la operación con guiños al territorio centro apuntan a la derogación de la Ley de Seguridad llamada Ley mordaza con la que el PP completo en dos mil dieciséis la base legal para su giro autoritario ciudadanos corre el riesgo de generar confusión queriendo atrapar tanto pero tiene más gen porque juega con la ventaja de que el PP está en aquel momento en que ya nada es lo que hace suma sobre todo cuando su líder sigue instalado en la morosidad sin querer oír nada que suene a cambio que el independentismo sigue dando vueltas a la noria parece que se aparta pero los César su paso al lado tiene precio mantener la estrategia de la tensión entramos así en una nueva fuga hacia adelante un carrusel de candidatos inviables que puede servir para dar testimonio de la anormal situación en que estamos pero no resolverá nada Cataluña necesita un gobierno con un calendario de prioridades para reactivar lanzar el país himno seguir en el purgatorio en la larga espera de que se abra la puerta de los cielos el Sabio Luis yo nos recuerda la diferencia entre técnica y tecnología la técnica es un instrumento cuyas finalidades de uso definimos nosotros en la tecnología los medios se convierten en fines sana reflexión en estos días en que estamos sumidos en la magia de la telefonía móvil el futuro no es lo que va a pasar símbolo que vamos a hacer es logran de Arco creando un futuro mejor eslogan del Mobile Congress después de años atrapados en el presente continuo obras y invita al futuro para que no olvidemos del marasmo en que estamos metidos parafraseando Alberto Santamaría en su último libro en los límites de lo posible se trata de crear marcos en que todo conflicto se diluye el futuro como exponente de una red semántica necesariamente vinculada al desarrollo económico y a la salida en la crisis

Voz 20 26:08 a uno

Voz 0194 26:12 porque terminamos aquí Javier de Lucas Milagros Pérez Oliva Ramón Adell buena semana han pero buenas noticias a todos ustedes hasta mañana mañana a partir de las ocho les esperamos feliz noche

