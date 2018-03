Hora 25 (28/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 durante cuánto tiempo va a mantener el independentismo su decorado de Bruselas de que les servirá a Cataluña y a los catalanes tener una asamblea un consejo y un supuesto presidente en la capital europea cuánto dinero les costará y hasta dónde estará dispuesto llegar Ciudadanos en la demolición parlamentaria de algunas de las leyes del PP elegirá aquellas que mejoren el país o sólo las que mejoren sus resultados son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:25 ha vuelto

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes hoy empezamos Hora Veinticinco hablando del tiempo este es un día de temporal en tres imágenes que tomamos en las playas de Euskadi en el parque de Campo Grande de Valladolid y las carreteras de Catalunya las calles y playas vascas se han convertido hoy en pistas de esquí en Bilbao no se recuerda una nevada igual nivel a esquiadores por Bakio o la Concha

Voz 3 01:03 la nieve ha obligado a cerrar donde todo el día de hoy el emblemático Campo Grande de Valladolid por el riesgo de caída de árboles una imagen es manto blanco que hacía mucho tiempo

Voz 4 01:11 que no se veía aquí seis de la tarde los camiones ya pueden circular por todas las carreteras abiertas de Cataluña tras veinticuatro horas sin poder hacerlo además tienen los peajes gratis hasta las

Voz 0194 01:22 mueve ahora viajamos a los lugares en los que más se ha dejado sentir la borrasca poco a poco ha ido subiendo la cota de nieve pero no vamos a dejar de ver llover Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 01:29 buenas tardes podemos dar por finalizada ya la situación de nevadas en cotas bajas en el norte de la península y las tormentas que ya han descargado con mucha intensidad en el centro y sur van a ir a más en los próximos días cantidades entre Cáceres y Ávila de cien a ciento cincuenta litros por metro Cuadrado desde que ha empezado la jornada de hoy pero también en el Valle del Guadalquivir cantidades cercanas ya a los cien litros por metro cuadrado y con vientos fuertes que mañana se van a repetir muchísima atención porque supera en prácticamente toda la Península la lluvia afectará sobre todo a la mitad oeste especialmente en el Sistema Central y el Valle del Guadalquivir es donde esperamos las acumulaciones más importantes también tendremos ratos de claros algunas tormentas intensas todavía en Canarias y las comunidades que menos agua van a recibir los próximos días será el Cantábrico gran parte del Mediterráneo

Voz 0194 02:19 en Hora Veinticinco les contaremos también las consecuencias de la última sentencia del Supremo que afecta a miles de hipotecados los jueces concluyen que es el cliente Hinault el banco quién tiene que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados Transmisiones Patrimoniales las asociaciones de consumidores usuarios de banca no renuncian a seguir dando la batalla Patricia Suárez ex presidente de Sofía

Voz 5 02:39 si llegamos a Europa iremos a Europa y veremos si no nos hacen que devolver todo al final y si no tienen creo que me lo permite con un Real Decreto le con más juzgados especializados

Voz 0194 02:50 la banca se libra de un desembolso millonario a lo largo del día han comparecido en el Congreso algunos de los ex presidentes de las cajas de ahorro quebradas Modesto Crespo que fue presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo reconoce que no tenía conocimientos técnicos para presidir una entidad de ese tipo y añade

Voz 1 03:05 entonces los íbamos por sorteo porque no podía nombrar a estos consejeros y pudo haber algún caso como una señora pues que de profesión era bailarina otra era taxista estas cosas eran inevitables porque la ley de Cajas así lo consideraba

Voz 0194 03:22 en Cataluña la CUP nos ha permitido conocer parte de lo que han estado negociando estos días los dos partidos independentistas mayoritarios

Voz 1715 03:27 pero Lancôme y es que las bases de la CUP han recibido un documento que describe algunos de esos acuerdos el independentismo quiere instalar en Bruselas una estructura paralela de supuesta legitimidad una asamblea de representantes de la República que operaría en paralelo al Parlament o un consejo de la República que trabajaría en paralelo a la Generalitat para no lo van a contar los compañeros de Barcelona Miguel Ángel Campano también los motivos que le han llevado a la juez Lamela a imputar al ex director de los Mossos ya al ex secretario de Interior de la Generalitat en la investigación del uno de octubre y la Ley mordaza va a ser la próxima batalla parlamentaria entre el Partido Popular y el resto de formaciones ahora que Ciudadanos ha desbloqueado algunas de las iniciativas que se están tramitando en el Congreso ellas y mordaza el PP intente evitar que sea derogada Carlos Rojas

Voz 0994 04:10 pero era populista de el señor Rivera se ha sumado también el señor Rivera de ciudadanos que no entendemos muy bien y creo que tendrán que explicarle al mes algunos van a acabar derogar dándose a sí mismos como actores políticos

Voz 0194 04:26 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:29 las tardes tenemos en juego una nueva jornada de Liga en Primera División tres partidos desde las siete y media en San Mamés Athletic cero Valencia uno ha marcado con doble vía en La Rosaleda Málaga cero Sevilla uno ha marcado Correa y el Getafe Getafe cero Deportivo de La Coruña cero luego a las nueve y media se jugarán el Atlético de Madrid Leganés y el Eibar Villarreal y también estamos pendientes del Molinón donde la afición del Sporting va a despedir a El Brujo Enrique Castro Quini que falleció en el día de ayer cuál es la imagen del Molinón ahora mismo Antón Meana buena

Voz 6 04:58 sabes qué tal Gallego buenas tardes la imagen es preciosa Morán Ferrero Joaquín cunde hablan las estrellas del mejor Sporting portan el féretro de Enrique Castro Quini al centro del campo comienza la misa con media entrada en El Molinón

Voz 1715 05:10 empieza ahora XXV pero lo primero que vamos a hacer en cuanto cerremos portada de volvamos de la publicidad será recorrer las comunidades más afectadas por este tema

Voz 4 05:24 sí

Voz 1715 07:21 Pedro Blanco así que la nieve da paso a la lluvia al bien y hoy a olas de hasta seis metros en algunas zonas de costa febrero se ha despedido con ciudades nevadas con playas blancas con carreteras cortadas es el rastro de la borrasca Emma que vamos a seguir desde Cataluña Galicia pasando por el País Vasco Castilla y León y Asturias

Voz 1762 07:40 en Cataluña la Generalitat ya ha levantado casi todas las restricciones por el temporal de nieve empezando por la más polémica y la que más afectación ha tenido atrás veinticuatro horas sin poder circular los camiones ya pueden hacerlo por todas las vías desde las seis además tienen el peaje gratis hasta las nueve el transporte escolar sea cancelado en toda la Comunidad ochenta y cuatro mil alumnos no han podido ir a clase mañana suben las temperaturas considerablemente aquí Protección Civil espera que vuelva totalmente la normalidad

Voz 0244 08:07 Euskadi ha amanecido cubierto de nieve también sus playas en la mayor nevada de la costa vasca en décadas lo que ha generado muchas complicaciones tú vuelos suspendidos hasta las once de la mañana retrasos y cancelaciones en autobuses

Voz 0978 08:17 trenes y tranvías la suspensión de algunas clases en con

Voz 0244 08:20 tejidos y universidades y colapso en algunas estaciones de metro los hospitales también se han visto afectados se han retrasado las operaciones programadas en la nota trágica es la muerte de un hombre de sesenta y cinco años tras resbalar por el hielo la situación ha ido mejorando a lo largo de la tarde de los cero grados de hoy en Euskadi pasaremos mañana al diecisiete de máxima

Voz 1715 08:38 aquí en Castilla y León la situación de las carreteras

Voz 1081 08:41 mejora en las últimas horas y apenas si hay problemas en la red general pero se sigue recomendando mucha precaución por las placas de hielo y la nieve acumulada catorce mil alumnos se han quedado sin clase principalmente de las provincias del norte de la comunidad los pantanos siguen a menos de un cuarenta por ciento pero curiosamente esta misma tarde la Confederación Hidrográfica del Duero ha advertido de crecidas en los ríos de las provincias de Burgos de Soria Segovia Ávila Salamanca estas crecidas pueden llegar dice la Confederación a provocar algún desbordamiento en

Voz 0064 09:10 los próximos días aquí en Asturias la red educativa fue el servicio más afectado por la nieve que llegó a caer al nivel del mar durante esta pasada madrugada un veintitrés por ciento de los centros se verán obligados a cerrar y un ochenta por ciento sufrieron incidencias por la dificultad en los desplazamientos de alumnos y profesores en la red de comunicaciones fue preciso el uso de cadenas en buena parte de las carreteras de titularidad autonómica pero ningún núcleo de población llegó a quedarse aislado según los datos facilitados por el Principado entre las seis y las diez de esta mañana el uno uno dos Asturias recibió más de seiscientas sesenta llamadas si bien sólo dieciséis estuvieron directamente relacionadas con la nieve o el hielo en las calzadas la cota de nieve se situará por encima de los mil quinientos metros al final de esta jornada

Voz 1271 09:48 en Galicia el temporal de frío y nieve ha dejado un reguero de incidencias fundamentalmente en las carreteras de la provincia de Lugo Ourense en el interior de Pontevedra aunque la situación se ha normalizado más de siete mil cuatrocientos alumnos y un total de ciento treinta y nueve centros se han visto afectados las clases se han suspendido en veinte colegios además se han registrado demoras en el tráfico aéreo y ferroviario para las próximas horas esperan panorama más tranquilo aunque se mantiene durante la madrugada la alerta amarilla por lluvias en Pontevedra también en zonas altas del interior de Ourense por fuertes vientos

Voz 1715 10:18 bueno la nieve ha provocado problemas sobre todo por la mañana en parte de la red principal de carreteras a lo largo del día nos lo han contado la cota de nieve ha ido subiendo eso ha ido que ha permitido ese fuera recuperando poco a poco la normalidad vamos a actualizar la situación a esta hora en conexión con la Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso

Voz 0244 10:35 pues tardes muy buenas tardes fuese efectivamente ha mejorado notablemente la situación de la red viaria principal de esta Carles que van a encontrar todavía nieve en la calzada en León en la A6 en brazos hoy en Zamora Lahoz en Toro en la cincuenta y dos en San Salvador de Palazuelo que la A66 en el Cubo de Tierra del Vino en total son ciento veinticinco las carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país la mayoría pertenecientes a la red viaria secundaria no

Voz 1715 11:03 va a ser verdad eso de que la banca siempre gana el Tribunal Supremo ha aclarado por fin quién debe asumir Icomos los gastos tiene la firma de una hipoteca a finales del año dos mil quince ese mismo tribunal declaraba abusivas nulas las cláusulas que obligaban al cliente sólo al cliente del banco asumir el pago de todos los gastos eso acabó provocando una disparidad de interpretaciones según quién fuera el juez que interpretara al Supremo que ahora lo aclara la parte fundamental la más gravosa la del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales la tenemos que pagar nosotros es decidir los clientes del banco Hinault los bancos Javier Álvarez

Voz 0689 11:41 el Pleno de la Sala de lo Civil por unanimidad ha corregido el criterio de algunas audiencias provinciales que consideraban abusivo cargarles el impuesto a los clientes y por tanto declaraban las cláusulas nulas el alto Tribunal mantiene lo contrario falla a favor de los bancos ve abusivo cargar al comprador el impuesto de las hipotecas al tiempo que ordena que debe ser el cliente quién asuma en su totalidad esos gas los generados por el impuesto de actos jurídicos documentados en cambio los impuestos que hay que pagar por el documento original que redacta el notario el timbre de los documentos notariales se abonará por partes iguales entre el banco y el cliente mientras que las sucesivas copias que se quieran obtener de ese documento deberá pagarlas que las solicite lo que permanece inalterable también es que esta sentencia no afecta a los gastos de formalización de las hipotecas como son el registro la notaría que deben ser asumidos por el banco como ya sentenció el Tribunal Supremo por entregar

Voz 1715 12:30 muchas de abogados asociaciones de consumidores y usuarios de banca hay un sector económico floreciente nacido en torno a los abusos cometidos por las entidades bancarias de algunas de esas organizaciones han anunciado que piensan seguir batallando que quieren llegar hasta el final que van a apelar incluso a Europa para evitar lo que siguen considerando un abuso Rafa Bernardo

Voz 4 12:49 las asociaciones de defensa de los clientes de banca no

Voz 1762 12:52 multan su decepción con el Supremo aunque temían un fallo así dicen que la lucha continúa en los tribunales según Adicae el fondo del asunto todavía no se ha resuelto que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paga el prestatario es una decisión política de los gobiernos Manuel Prados es su presidente

Voz 1397 13:06 eh eso es acabarán discutiendo se pues por que todos los gastos de hipotecar el el Supremo ha dicho que es imposible ponerse consumirán

Voz 1697 13:19 a la espera de conocer el detalle del contenido de la sentencia

Voz 1762 13:22 las asociaciones anticipan que miran a la justicia europea para continuar con este caso además de seguir con las reclamaciones por el resto de gastos de formalización de la hipoteca Patricia Suárez presidente de a su fin

Voz 5 13:32 sí hemos a Europa iremos a Europa y veremos si no nosotros tenían que devolver todo al final sino no tienen que cuadrar si me lo permite con un Real Decreto Ley con más juzgados especializados

Voz 1762 13:43 las asociaciones recuerdan que en una hipoteca media de doscientos mil euros los gastos de constitución son aproximadamente de unos cuatro mil euros de los que no

Voz 1715 13:49 citadas son el impuesto por sexo haya comparecido entre otros Narcís Serra ante la comisión parlamentaria que investiga desastre bancario ya saben Serra presidió Catalunya Caixa una de las entidades hundidas sostiene que avisó de los problemas de esa identidad meses después de llegar

Voz 12 14:03 decidí comunicar discretamente a la entidad fundadora y a la Generalitat de Cataluña la situación de La Caixa y la conveniencia de iniciar un cambio de rumbo lo que implicaba nombrar no un nuevo director sino a un nuevo equipo ejecutivo

Voz 1697 14:21 el Parlamento ha recuperado parte de su utilizó

Voz 1715 14:24 la después de que Ciudadanos haya decidido dejar de bloquear la reforma de ciertas leyes por ejemplo la conocida polémica ley mordaza los grupos han presentado las enmiendas a un proyecto de derogación de esa ley que el Partido Popular intenta evitar a toda costa hay algo sobre lo que existen pocas dudas a esa ley la ley mordaza tal y como la conocemos le queda poco eso sí lo que hay que aclarar ahora es si la poda va a ser más o menos profunda Mar Ruiz

Voz 0194 14:53 si el PP plantea mantener el articulado de la ley mordaza y ampliar la prisión permanente revisable a más delitos además redobla sus ataques a Ciudadanos por poner en riesgo leyes dice que castigan los crímenes protegen a las víctimas defienden a las fuerzas de seguridad Carlos Rojas

Voz 0994 15:09 es una carrera populista de el señor Rivera si pretenden aislar al Partido Popular nosotros tenemos la seguridad de que estamos arropados por la inmensa mayoría de los españoles

Voz 0194 15:20 enfrente el PP tendrá toda la oposición que busca revertir rebajar el contenido regresivo de la ley mordaza eliminando multas por manifestaciones ante Congreso y Senado o cacheos policiales que incluyan el desnudo de los ciudadanos en la vía pública además de las devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla Margarita Robles PSOE Rafael Mayoral Unidos Podemos

Voz 4 15:40 que haya labores de prevención que no quieran mirar hacia otro lado poner cortinas de humo con el endurecimiento del Código Penal

Voz 13 15:46 no lo pudo hacer Francisco Franco durante cuarenta años no lo va a hacer el señor Zoido en el señor M punto Rajoy

Voz 0194 15:52 entre las enmiendas de Unidos Podemos prohibir por ley el uso de pelotas de goma las identificaciones selectivas por motivos étnicos o el aviso por megafonía antes de iniciar una carga policial

Voz 1715 16:02 el líder del PSOE Fernando este bloque dedicado a la política del líder del PSOE cree que el presidente del Gobierno deberá convocar elecciones en el caso de que no consiga sacar adelante los presupuestos

Voz 0919 16:13 si el presidente del Gobierno no es capaz

Voz 14 16:16 de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las

Voz 1715 16:19 algunas que haya una mayoría alternativa

Voz 14 16:21 esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha asumido el señor

Voz 1715 16:28 y un argumento que reaparece de forma cíclica cuando el PSOE habla de elecciones podemos habla de moción de censura el partido de Pablo Iglesias sigue defendiendo todavía hoy eso de que los números saldrían para echar a Rajoy vamos a escuchar a Rafael Mallo

Voz 13 16:41 que este señor de Pontevedra no tiene muchas ganas de marcharse nos lo mostraba hace tiempo que le vamos a tener que echar Iker lo echamos las fuerzas políticas que estamos en estos momentos en el Parlamento o lo echará a la gente en las próximas elecciones pero que no se va eh sal quiero decirle a Pedro Sánchez que M punto Rajoy ha manifestado reiteradamente que no se va que hay que echarle y que si alguien quiere echarle nosotros estamos intentando lo hace tiempo no sabemos aunque están los demás pero les esperamos en la oposición

Voz 1715 17:09 para el líder de Ciudadanos ha visitado hoy la feria de telefonía de Barcelona Albert Rivera cree que Jordi Sanchez que saben que puede ser la versión B

Voz 15 17:20 la opción B la otra

Voz 1715 17:22 cara de la moneda de Carles Puigdemont en el acuerdo de gobierno entre ellos percata Esquerra Republicana digo que Albert a cree que Jordi Sánchez el líder de la Asamblea Nacional Catalana no sería un buen presidente para Catalunya

Voz 16 17:33 desde luego la propuesta de un candidato que Tom

Voz 17 17:35 no tienen la retina pisotean a los coches de la Guardia Civil o como rodeaba jueces desde luego no es la mejor manera de conciliar de volver a la convivencia así que en este caso los separatistas no tienen mayoría social tienen mayoría de escaños tiene la obligación constitucional de proponer un candidato en este caso limpio ni de corrupción de sedición y otros casos y espero que lo han cuanto

Voz 1715 17:55 desde bueno mañana en el Parlament celebra el pleno en el que se va a debatir la propuesta de que pretende dejar sentada la legitimidad de Puigdemont como presidente de la Generalitat la CUP es cierto ha conseguido que la Mesa del Parlament diera trámite hoy a otra petición suya para que mañana se debatiera un añadido ese texto en el que se reafirma la declaración de independencia vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 18:21 a pesar de que los letrados han advertido que con la admisión a trámite se podría estar desobedeciendo al Constitucional los cuatro representantes de Cataluña y Esquerra han votado a favor de tramitar las enmiendas de la CUP argumentando que en el Parlament se tiene que poder hablar de todo en cambios Ciutadans y el PSC se han opuesto y de hecho han presentado van a presentar unas peticiones de reconsideración que previsible ante la mesa va a tumbar cuando se reúna mañana a las nueve en cualquier caso ahora mismo lo que se está produciendo es una negociación entre Junts per Cataluña es que la CUP para intentar llegar a un texto de consenso y rebajar así algunos de los puntos más polémicos planteados por los anticapitalistas no es un tema menor porque votar a favor por ejemplo de la declaración de independencia puede tener consecuencias para aquellos diputados con causas judiciales pendientes esto con especial riesgo para los que ya estuvieron en prisión pero no aceptar ninguna enmienda de la CUP podría poner en riesgo el inminente pacto de legislatura Se trata de una negociación que pueda alargarse hasta el pleno de mañana que empieza a las diez

Voz 1715 19:17 si el Gobierno la Moncloa está estudiando si cabe a actuar contra la Mesa del Parlament por admitir esa iniciativa de la CUP que como nos decía Pablo Tallón ahora horas está negociando para que quede rebajada Hinault validez de nuevo la declaración unilateral de independencia fin otro enredo a ver en qué queda ocho diecinueve

Voz 4 19:36 mejor

Voz 1 19:37 es coberturas bien el mejor precio genial pero si además tienes los quince puntos

Voz 1715 20:39 la crónica del mundo el pulso negociador entre Europa y el Reino Unido Bruselas ha presentado hoy el primer borrador del acuerdo meses de contactos y negociaciones y este primer texto incluye algunas estas aparentemente inaceptables para Londres sobre todo lo que se refiere al estatus que Europa quiere dar a Irlanda del Norte no lo va a contar Griselda Pastor

Voz 4 20:58 Bruselas Barney mantiene que no he deseado

Voz 0738 21:00 viernes Riosa nadie pero entre sus propuestas hay una que ha vuelto a reabrir la caja de los truenos porque argumentando que hay que evitar reinstalar la frontera entre Irlanda y el Reino Unido mantiene que una solución potencial sería armonizar las leyes en ese territorio

Voz 4 21:21 el único espacio geográfico porque estamos hablando de estaba va a ver estos tipos de normas para la Sanidad Animal por ejemplo o para las enfermedades

Voz 0738 21:36 no es creíble ha dicho Barnier en la rueda de prensa manteniendo que en estos momentos las cosas no van a un bien que falta mucho que el Reino Unido no envía las propuestas y que no puede garantizar aún que vaya a ser factible un período transitorio

Voz 1715 21:55 para ver en qué queda toda negociación tiene en momentos de crisis y momentos en los que aparentemente se avanza Europa propone Londres niega Theresa May asegura que el contenido de este borrador es inaceptable porque ha dicho supone una amenaza a la integridad constitucional de su país íbamos con nuestra avance intenciones a las nueve hoy que no hay fútbol recuperamos la normalidad vamos a ocuparnos de los pensionistas mañana por ejemplo hay una nueva movilización convocada en todo

Voz 1915 22:26 Espanyol sus vítores hola hola Pedro mañana volverán a salir y no piensan parar hasta que el gobierno amplíe ese cero veinticinco por ciento de aumento de las pensiones que tiene programado hoy vamos a escuchar a jubilados a pensionistas de toda España queremos saber con lo que viven y cómo viven son Pedro alrededor de nueve millones desde personas en nuestro país y también escucharemos las propuestas de los distintos partidos políticos respecto a las pensiones después vamos a conocer a dos mujeres

Voz 4 22:50 escucha los primeros días

Voz 19 22:52 asesinaban puntos en la plaza del Ayuntamiento

Voz 1 22:55 se formaban gorros de lana desagrada

Voz 20 22:57 la eran que algunas muy pocas personas

Voz 1 23:00 les dijeran que estábamos

Voz 20 23:02 quitando el puesto de trabajo a un hombre las tres

Voz 1915 23:05 de las mujeres policías locales de Valencia llegaron en el año ochenta y uno eran como has escuchado unas valientes ahora podremos conocer sus historias en el documental promoción ochenta

Voz 1715 23:14 con todo eso a partir de las nueve a las diez como es habitual como es costumbre en Hora Veinticinco repasamos la información del día lo fundamental de lo que nos ha dejado este miércoles Yell análisis vamos a conversar con Teresa Rodríguez es la líder de Podemos en Andalucía ya saben que hoy es el día de esa comunidad por la mañana pasada por La Ser Susana Díaz otros le preguntaremos a la líder de de Podemos por ejemplo sobre los resultados que avanzan las encuestas que no son del todo buenos para esa formación en la tertulia Eduardo Madina Fernando Vallespín y Gonzalo Velasco Éstas son para él las claves del día

Voz 21 23:46 los aficionados a las series televisivas Abraham min que capítulos en los que no pasa nada en concreto los espectadores ávidos de desenlaces trepidante solemos asistir a los devaneos de los personajes principales en tablas sus asociaciones tilos muestran cuáles van a ser sus cartas una vez la trama comienza a complicarse algo así pasa estas semanas en con la política española el paréntesis catalana permitió un rearme de los líderes Sánchez en una Andalucía que requiere quiere mal Rajoy se refugian un Montoro que todo apunta que asumirá poderes plenipotenciario ciudadanos pone huevos en todas las sextas pero en lo fundamental mantiene vivas las leyes aprobadas por la mayoría absoluta del PP podemos ser refugio de trabajo parlamentario ahora que le falta lo que siempre les sobrado el discurso el resultado es el bloqueo perfecto Lemos habilidad que precede a la tormenta pero tras el rearme Vedra la batalla tras la batalla a la necesidad de entendimiento que plantee soluciones a las brechas sociales que ya vertebran nuestra realidad la generacional la de género y la territorial y que de modo inexorables están traduciendo en protestas explícitas previsiblemente duraderas suele esperemos que no se sientan demasiado cómodos el bloqueo de Schumann que más pronto que tarde entre unos y otros tendrán que gobernar

Voz 1715 24:50 así llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1 25:07 Hora veinticinco Madrid

Voz 0978 25:20 buenas tardes la Comunidad investiga el contagio por malaria de una bebé de tres meses en el Hospital Universitario de Móstoles que no ha estado en zonas endémicas el principal transmisor de esta enfermedad parasitaria es la hembra del mosquito a niveles que no está presente en nuestro país así que lo más probable es que la transmisión se haya producido por una transfusión de sangre infectada por él el uso de agujas por manipulación de sangre en el laboratorio la niña ya ha finalizado el tratamiento y ahora permanece en el centro hospitalario sólo en fase de seguimiento el director general de Salud Pública Juan Martínez en los micrófonos de La Ventana de madre

Voz 1697 25:50 estudiarlo todo avalaría e van a estudiar todas las posibilidades para descartar la dividir lo sean y concluir retoque hemos constituido hasta ahora su de trabajo liderado por ideología de eso general de Salud Pública

Voz 0978 26:06 la Comunidad lanza un mensaje de tranquilidad como hace también con los casos de meningitis confirmados en la región cuatro niños y dos mujeres que evolucionan bien Martínez explicaba que es normal que en esta época del año aumenten los afectados por la bacteria

Voz 1697 26:19 se conoce entra en contacto por tanto no ha habido transmisión entre ellos bueno eso era el temporal al final del invierno se producen la mayor parte de los casos del año bueno es lo que está sucediendo

Voz 0978 26:30 Illa protagonista del día en Madrid la lluvia el temporal que también ha dejado nieve en zonas de la sierra durante toda la jornada ha provocado numerosos problemas en las carreteras así que vamos a conocer cómo está la situación a esta hora DGT Antonio

Voz 0244 26:42 hoy buenas tardes muy buenas tardes efectivamente jornada muy lluviosa Tráfico muy complicado un alcance está complicando la circulación en la A cuatro a la altura de San Cristóbal de los Ángeles en dirección a Córdoba dificultades aún en las entradas en la uno hasta nudo Manoteras helados en el cruce con la M treinta y en la A cuarenta y dos el intersección con la M cuarenta dificultades de salida en la cuarenta y dos en Fuenlabrada y en la cinco en Alcorcón tráfico lento entre de salida en la A6 en El Plantío Majadahonda

Voz 0684 27:11 que la M40 pretensiones especialmente entre Costa

Voz 0244 27:13 cada Vicálvaro sentido A tres desde el barrio de La Fortuna Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía

Voz 1915 28:03 otra equivocación ha llevado al pleno del Ayuntamiento a pedir la dimisión de Carmena como concejal de Cultura la portavoz socialista Purificación Causapié ha cometido un error al votar

Voz 8 28:11 me he equivocado al votar el nombre del grupo municipal socialista

Voz 0978 28:16 aunque la decisión no es vinculante como tampoco lo es la reprobación de la delegada del Gobierno que hoy sí ha salido adelante

Voz 1915 28:22 la votación se ha tenido que repetir después de que la semana pasada la propia Carmena salvara a Dancausa por otro error en el momento de votar un pleno en el que todos los grupos han acordado pedir al Ministerio de Hacienda que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria la moción presentada por ahora Madrid el PSOE también solicita al departamento de Montoro que el superávit del Consistorio se pueda dedicar a las llamadas inversiones financieramente sostenibles escuchamos a la concejal socialista Erika Rodríguez ya la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 26 28:49 el crítica a la gestión de de las inversiones de este Gobierno pero no de la salud financiera de este Ayuntamiento y ese es el matiz la salud financiera de este ayuntamientos envidiable hijos de esa salud financiera donde se ha sostenido el señor Montoro para poder presentar las cuentas saneadas las cuentas que presenta a Bruselas y es en eso donde se ha sostenido en su injusticia contra los ciudadanos de Madrid

Voz 27 29:09 yo hubiera priorizado si hubiera sido el Gobierno de España que el dinero sirviera para satisfacer las necesidades sociales y les insta también a que la llevemos algo más allá que asola este pleno es decir que las sigamos defendiendo en ese seguimiento que creo que vamos a tener que seguir haciéndole al Ministerio de Hacienda

Voz 1915 29:24 el sindicato de maquinistas de metro pide la dimisión del Consejo

Voz 0978 29:26 pero delegado de metro Borja Carabante por no llevar a cabo los protocolos de seguridad para detectar el amianto en las instalaciones ya se ha confirmado el caso de un empleado enfermo de cáncer por amianto Kato quiere convocar varios días de huelga en el mes de marzo para protestar por la falta de de diligencias llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta Mañas

Voz 1 29:48 hora veinticinco Madrid

Voz 28 30:00 son

Voz 0194 30:01 las ocho y media las

Voz 1715 30:02 siete y media en Canarias

Voz 29 30:06 urbe india

Voz 1 30:07 cinco deporte con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes muy también hay Liga y hoy también hay Fran

Voz 0919 30:17 hoy podemos decir que en la jornada todos los goles

Voz 0994 30:20 los ha marcado criminal exigente tenemos tres partidos al descanso en Sama

Voz 0919 30:25 Ahmed es a mitad de partido Athletic cero Valencia uno ha marcado con doble en La Rosaleda Málaga cero Sevilla uno al descanso ha marcado Correa allí en el Alfonso Pérez Getafe dos Deportivo de la Coruña cero ha marcado Ángel el primero para el Getafe el segundo lo marcó Eneko Bóveda en propia puerta pero lo primero hoy en este programa tiene que ser despedir a un drama

Voz 7 30:49 hemos Enrique de Castro conocido por qué puedo de delantero centro del Real Sporting de Gijón Ramírez plata para Villa

Voz 30 31:03 sobre Quini atención tiene ha llevado a la pelota

Voz 0919 31:06 muy adelantado y segundo gol

Voz 7 31:27 sí

Voz 0919 31:31 a Marc

Voz 7 31:33 de que la gente tenga no disponen mayor que vivía en El Molinón y eso no

Voz 0919 32:01 de Enrique Castro Quini se ha dicho mucho todo bueno las últimas horas y se va a seguir diciendo porque era un personaje Araba era un personaje de verdad cuerdo brevemente Mi experiencia con él no le conocí de jugador Le conocí de delegado del Sporting de Gijón ir durante los muchos años que lleve el inalámbrico de la SER a pie de campo cada semana por los estadios de España cuando iba al Molinón sabía que había una buena noticia Llera que me iba a encontrar con Quini por ahí siempre amable siempre atento siempre humilde con un saludo cariñoso y algún chascarrillo gracioso sobre nuestro trabajo la radio los periodistas los colegas muchas veces era lo mejor del día ese rato con Kimi en el Molly haberlo conocido es un auténtico privilegio hoy el Molinón está demostrando una vez más su cariño Antón Meana buenas tardes

Voz 1860 32:58 qué tal Gallego buenas tardes Gijón está a la altura de Kimi media entrada en El Molinón más de catorce mil personas para despedir al brujo al mejor delantero de la historia del Sporting han sacado el féretro al centro del campo sus compañeros sus amigos sus hermanos Morán Ferrero Joaquín cunde hablan en la tribuna del Molinón es hoy un paseo de la fama el español con Amancio con Charly Rexach con Butragueño con Daniel Ruiz Bazán con el Lobo Carrasco e con José Ramón Lete con Juan Luis Larrea con todo el deporte español volcado con Quini la gente interrumpe al capellán del Sporting al padre fue ello cada cinco minutos para rendir una fuerte ovación en breve un cantautor gijonés muy importan el Prendes va a dedicar una canción especial para el brujo que se marcha triste Se marcha consciente de que la gente le echa de menos es que es tremendo pensar que en este féretro que está en el centro del Molinón está la figura de un grande de el máximo goleador de la historia del fútbol español siete pichichis solamente Cristiano Ronaldo y Messi han marcado más goles que Quini en las diferentes categorías del fútbol español Se espera que esto dure al menos un rato más Ike Gijón despida con un hasta luego a su delantero favorito

Voz 0919 34:10 enseguida vamos con la Liga hoy en esta jornada todos los goles los marca el inicio del programa vuestros mensajes de que van pues del recuerdo de un futbolista y un pedazo

Voz 8 34:26 hola chicos que lo haceros llegar mi sentimiento de tristeza por la muerte de huyó como tengo años suficientes para recordarlo siempre como jugador como persona por todo lo los avatares qué ha pasado y no se esa personalidad trascendía sabes porque qué ahora se le alaba mucho cuando ha sido mayor también cinco todas las cosas pero siempre desde chica yo siempre oído hoy de Ia hay esa esa forma tan buena de estar en la vida no claro su vida era el fútbol y todo lo que lo rodeaba todo eso afortunadamente para los demás tú no has llegado no no ha dado no has llegado a eso de las personas pues no sea no solamente profesionalmente bueno pues eso mucha mucha tristeza pero bueno por lo menos ha tenido esta cosa de orgullo de sentirse querido sabe que eso es tan importante en la vida y y bueno

Voz 0919 35:41 esa forma tan buena de estar en la vida qué pedazo de frase creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de el los lo que quieras mandando tu nota de debo tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 1862 36:03 hola senior Gallego de Hora Veinticinco el otro día insiste es un comentario de Neymar que no me gustó ni un pelo cuando dijiste es que esta semana Neymar no vas a acabar en en de indagar mal el baile como que baila al muchacho que lo cuerda porque no tengo esa patada han pegado y la han dejado como la han dejado me pareció un poco mal intencionado señor Gallego así que venga Gallego que TCB plumero campeón Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 36:33 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate vamos al fútbol en directo

Voz 0684 36:46 la segunda mitad en San Mamés Athletic de Bilbao Valencia como estadio González sí estamos gallego qué tal muy buenas eliminó minuto de esta segunda mitad pero no gana que el Valencia en San Mamés gol de contó bien el veintidós de la primera parte que bien le pego tremendo desde fuera del área pegadito a la base del Port de del poste derecho de Kepa quiere pudo hacer absolutamente nada en el XXXV azul tenía la gran oportunidad empate en el punto de penalti pero Heine togolés sacó también perfectamente bien un parador ese penalti evitó el empate a uno de momento victoria aquí en un partido por parte de ambos para el Valencia cero uno minuto tres segunda parte

Voz 0919 37:24 vamos a La Rosaleda hoy duelo de Andalucía en el Día de Andalucía felicidades a todos los andaluces Málaga ser

Voz 0684 37:32 Villa segunda mitad cómo está ajusto Rodríguez ahora

Voz 1697 37:35 hola buenas noches gallego según se indicó Torres

Voz 0684 37:38 el cero uno de la primera corría para el Sevilla que hace lo que quiere con el Málaga que tenía el cincuenta y un minutos que se llevan disputadas de partido ha tenido que hacer

Voz 1697 37:50 en cambio

Voz 0684 37:51 el sobrepeso silbado por el público ha tenido que ser Ciri hasta que el Sevilla tenía esta segunda parte Bond Málaga pero Sevilla uno correr

Voz 0919 38:02 ya en el Coliseo Getafe Deportivo de la Coruña madre mía cómo está el Getafe Paco de buenas tardes

Voz 1269 38:08 qué tal Gallego buenas tardes y el Getafe que ahora mismo estaría acumulando diez partidos en esta Liga sin perder en casa están ganando dos cero al Deportivo de la Coruña con dos goles que han llegado en el tramo final de la primera parte uno de Ángel y otro de Bóveda en propia puerta además apuntamos un apercibido en cada equipo que ha visto la tarjeta amarilla que no jugará el próximo partido con el Depor IN el Getafe que también vio la quinta se perderá el partido ante el Real Madrid la próxima jornada así siguen

Voz 0684 38:31 entonces les gana dos cero al Deportivo atención gol en San Mamés Diego el Athletic de Marc Cros acabo de empatar el partido ha salido cobra el que había lo enganchó de Marcos no pudo hacer absolutamente nada me meto en Pato de Marcos empató a tres y medio segunda parte Atlético uno Valencia

Voz 0919 38:53 ya sabéis que podéis escuchar el Carrusel Deportivo en la onda media de la serie en las aplicaciones móviles nosotros seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 39:47 ya a las nueve y media se juegan otros dos partidos en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Leganés el Atlético intentando meterle presión al Barcelona Si gana este partido se pone provisionalmente a cuatro puntos

Voz 1715 40:00 tres la tabla ese es el objetivo de hecho

Voz 0919 40:02 no pero cuidadito con el Leganés novedades ambiente Miguel Martín Talavera Pedro Fullana Marta Casasola

Voz 1269 40:09 qué tal Gallego muy buenas tardes desde el Metropolitano donde ha caído la mundial como en todo Madrid evidentemente eso va a ser uno de los más cortas que va a condicionar al menos el arranque del partido duro decías quiere meter presión al Barça quiere ganar el Atlético Madrid este partido para llegar con todas las opciones intactas el próximo domingo a Barcelona para eso hace algún retoque en el once que tiene ya Pedro Fullana calentito qué tal Pedro muy

Voz 0684 40:34 buenas muy buenas mínimos retoques entran Correa Juanfran el resto habituales Oblak en portería Juanfran Giménez Godín Filipe en defensa por delante juega Thomas el único percibido junto a Saúl Correa por la derecha Koke por la izquierda y en la delantera Antoine Griezmann hiriendo Costa

Voz 1269 40:47 el rival el Club Deportivo Leganés que viene muy tocado por las lesiones y por las bajas por acumulación amonestaciones hasta seis iba a presentar el bueno de Garitano este once Marta es muy buena

Voz 0277 40:58 muy buena está la como dice seis bajas importantes en el equipo de Asier Garitano que buenas que va a salir con los siguientes once Cuéllar en la portería en defensa Agustín San Montauban y Ezequiel Muñoz y Raúl García centro del campo Goode Eraso Diego Rico no la banda Omar Ramos en la otra Gabriel en la mediapunta ya de Herrero

Voz 1269 41:16 el ambiente como te puedes imaginar frío como el día en lo meteorológico la Liga no piensan el aficionado a las nueve y media se juega la Liga en este Atlético de Madrid Club Deportivo Leganés

Voz 0919 41:26 también se juega es ahora en Ipurúa después de que la meteorología amenazase durante parte del día con impedir que este partido se jugará finalmente Éibar y Villarreal van a poder disputar su partido sin problema José Ignacio Tornadijo Roberto Ramajo Ipurúa buenas tardes

Voz 0684 41:42 buenas tardes Jesús pues si se va a jugar el partido sin problemas estamos con cinco grados de temperatura el césped limpio ahora nos cuenta Ramajo la operación que ha habido que hacer esta mañana para que esto está en perfectas condiciones pero tenemos ya novedades onces iniciales rápidamente el de Eibar Roberto buenas tardes qué tal muy buenas en portería capa Ramis SAR Villa Juncker en defensa Escalante Dani García doble pivote Pedro León vuelve al once inicial es la principal novedad junto a Charles Kike García en punta de ataque Orellana por banda izquierda en el Villarreal se fue en portería con Mary Rukavina que OCU ocupa el puesto de Jaume Costa en la banda izquierda Álvaro Víctor Ruiz Rodri Javi Fuego por delante rezaba It's en las bandas el colombiano Roger Martínez ya el turco una al estarán en la punta del ataque pero como decimos esta mañana Ipurúa amaneció con quince centímetros de nieve Roberto dudó de si se iba a poder disputar el partido sí pero operarios del club también aficionados del Eibar subir hasta Ipurua para con carretillas y con palas ayudar a los trabajadores del club durante tres horas han trabajado para

Voz 0919 42:44 lo mismo Ipurua tenga un aspecto Miró

Voz 34 42:46 sobre el césped está todo verde la nieve que han quitado por cierto está fuera en la calle en los aledaños

Voz 0684 42:52 de Ipurúa aportan todas las nueve y media un apasionante lucha por Europa quién Ipurua Eibar Villarreal gracias compañeros y mañana se cerrará la jornada con más fútbol mañana juega el líder el Barcelona de Valverde que viaja para jugar en Las Palmas con la Unión Deportiva Las Palmas convoca todo

Voz 0919 43:09 día del líder que ha dicho Valverde alineará Luis Suárez o el riesgo de que vea la quinta amarilla de de preferirá dejarlo fuera y asegurarse su presencia el próximo domingo ante el Atlético de Madrid Adriá Albets hola

Voz 0684 43:24 hola qué tal Gallego buenas tardes pues de Valverde va con todo a Las Palmas no ha dejado en Barcelona ninguno de los pesos pesados del equipo sea llevado Messi a Luis Suárez que como dices está apercibido ya a Piqué el sábado tuvo molestias en la rodilla derecha mañana esperamos rotaciones en el once pero de momento como digo la convocatoria demuestra la importancia que le da Valverde a este partido frente a Las Palmas vuelven a la lista Paco Alcácer y André Gomes se han quedado en Barcelona sólo Jordi Alba que está sancionado Semedo que está lesionado y Denis Suárez Guillermina por decisión técnica hoy a Valverde le hemos preguntado si se siente perjudicado por el calendario porque el Barça tendrá veinticuatro horas menos de descanso que el Atlético de Madrid de cara al domingo ir el entrenador del Barça

Voz 0588 44:06 lo ha dicho esto esta jornada así nos perjudica también podía haber sido al revés los escasos perjudica a nosotros porque tenemos un viaje largo porque jugamos el jueves porque el partido a las cuatro porque el rival es el Atlético y juega hijo da hoy vamos no es que deben compartir nuboso a un partido de Champions partido sino que son dos jornadas de Liga que eso teniendo en cuenta el partido tan importante que es el domingo

Voz 1 44:26 que nadie se tiene que tener en cuenta pero bueno ya está hecho y a hay que tirar

Voz 0684 44:30 bueno pues se ha quejado Valverde del calendario y de hecho ya lo hizo la semana pasada cuando dijo que le hubiera gustado jugar contra el Eibar el viernes para poder tener el mismo tiempo de descanso que el Chelsea en este caso en lo que ha insistido mucho también es en que los tres puntos de mañana valen igual que los del domingo frente al Atlético no descarta Valverde al Madrid para el título de Liga pese a la derrota de ayer en córner la Unión Deportiva Las Palmas

Voz 0919 44:52 esto del descenso difícil situación como prepara

Voz 0684 44:55 el partido Paco Jémez Fran filmada buenas tardes

Voz 1697 44:58 hola qué tal muy buenas tardes pues si una uniendo oportuno la forma que quiere conseguir la jornada que tengo golear al líder de la Tate ha mejorado en el plano defensivo pero no en el ofensivo en un momento preciso Las Palmas que presenta como novedad la convocatoria de un canterano Eric Expósito el colador del filial del equipo amarillo te podría estar mañana en ese once titular del equipo grancanario ha preguntado a Paco Jémez como se puede obligar a este Barcelona

Voz 1 45:23 mientras una fórmula para ganar al Barcelona

Voz 7 45:26 los cojones

Voz 1259 45:28 si lo tuviera no sería entrenador me dedicaría a ver

Voz 1 45:31 del esa fórmula Tolo equipo de María millonario

Voz 0919 45:33 no no lo tengo la fórmula la fórmula para ganar este año el único que ha tenido es el Espanyol en Copa no les sirvió para superar la eliminatoria no verá desde los otros partidos de mañana Betis Real Sociedad siete y media en el Villamarín cómo está el Betis Florencio Ordóñez hola

Voz 1259 45:48 hola qué tal muy buenas gallego pues estaban con la moral alta después del último triunfo haberse aupado a la séptima plaza que de momento han perdido por la victoria del Girona ayer y de momento por el triunfo del Getafe ante el Deportivo La Coruña quieren recuperar esa séptima plaza que normalmente le da derecho a jugar el año que viene en Europa si le gana mañana la Real Sociedad ya ha confirmado Quique Setién que al lado este mediodía que no va a poder contar con Guardado ya fue baja el lunes seguirá de baja por tanto el mexicano aunque no se notó mucho en el campo del Levante y si podrá recuperar a Georgia May por lo demás va a hacer rotaciones seguro en este partido Inter semanal aunque no será hasta mañana cuando dé la lista el técnico cántabro

Voz 0919 46:25 Betis novedades de la Real Sociedad Eusebio necesitada de Victoria Jorge en buenas tardes

Voz 0995 46:30 buenas tardes con ese nombre propio de Miguel Ángel Moyá el último fichaje la gran novedad en la convocatoria de lo real el portero balear ha viajado esta misma tarde desde Madrid a Sevilla ya está en la concentración con sus nuevos compañeros todo apunta a que podemos estar anclado se vio tomaran la de

Voz 1697 46:46 yo mañana mismo a las ocho de una suave sesión táctica en Sevilla

Voz 0919 46:52 hoy y mañana en Vitoria Alavés Levante en Vitoria también ha nevado mucho y seguro que no

Voz 0684 46:59 habrá que trabajar para que ese campo mañana está en perfecto estado Javier Lekuona buenas tardes

Voz 1259 47:03 qué tal muy buenas y han quitado la nieve hoy como en principio no hay previstas más precipitaciones se podrá jugar sin problemas en el Deportivo Alavés son baja de Garay con un edema en la rodilla y Héctor ya recuperado pero sin ritmo para competir vuelve Munir tras su ciclo de cinco amarillas que le impidió jugar en el Santiago Bernabéu Abelardo no Safja

Voz 35 47:22 el Levante nuestra porque al final Levante es un equipo que no está en posición de descenso sigue

Voz 4 47:26 en una de una racha no bueno dar resultado

Voz 35 47:29 pues no está en descenso y creo que está haciendo partidos para

Voz 4 47:31 la para sacar más puntos de los que tiene últimamente el Pitu es amigo de Muñiz le llama Muño

Voz 0919 47:38 el Levante no está en puesto de descenso pero los roza Muñiz está en una situación delicada José Manuel además mola