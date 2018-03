Hora 25 (28/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:24 los que durante la crisis han sido soporte de familias enteras los más mayores los pensionistas han sido los que en los últimos días han movido de nuevo las calles de España unas protestas que han pillado al poder despistado y por eso hemos ido conociendo algunas de las propuestas de los partidos políticos vamos a repasar esas ideas pero sobre todo durante la siguiente hora queremos escuchar también las voces de pensionistas jubilados de toda España además vamos a conocer a dos mujeres que forman parte de promoción ochenta y uno mental que cuenta las historias de las primeras mujer los policías locales de Valencia pero antes de todo esto Aitor Albizua buenas noches Ángels buenas noches repasamos las últimas noticias el día empezando con una última hora de la Fiscalía General del Estado así que el modo de advertencia asegura que está estudiando las posibles implicaciones penales de las enmiendas de la CUP que está previsto que se debatan mañana en el Parlament de cata Doña y que pretenden reafirmar la declaración de independencia Javier Álvarez buenas noches

Voz 0689 01:13 buenas noches es una advertencia muy clara del fiscal general del Estado los miembros de la Mesa del Parlament porque dice va a iniciar acciones penales por tramitar la reiteración de independencia en un comunicado difundido hace apenas unos minutos el fiscal general Julián Sánchez Melgar asegura que el hecho de que la Mesa del Parlament haya admitido ya a trámite una enmienda para que el pleno de mañana se reafirme Reiter en eso la declaración de independencia supone una conducta cuya ilegalidad es manifiesta y no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan en este sentido el fiscal general anuncia que dada la extrema gravedad de tal iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico y a las resoluciones reiteradas del Constitucional se están estudiando las posibles implicaciones penales

Voz 0194 01:54 más cosas la policía francesa ha detenido a un hombre padre de tres hijos que reconoce ser el autor de más de cuarenta violaciones detenido y vive en un pueblo cercano a la frontera belga corresponsal Carmen Vela buenas tardes buenas noches

Voz 1439 02:05 buenas noches sale buscaba desde hace treinta años había dejado su ADN en varias víctimas pero nunca había sido identificado hasta el cinco de febrero cuando atacó a una niña cerca del colegio y las cámaras de vídeo registran su coche la Policía entonces remonta hasta su domicilio el que encogen haya reconocido ser autor de una cuarentena de agresiones sexuales pero la Policía sospecha que podría ser el violador de sesenta mujeres en Francia y Bélgica había pasado desapercibido al ser un padre de tres hijos querido por sus vecinos entrenador de fútbol en un pueblo en la frontera con Bélgica nadie había sospechado de él

Voz 0194 02:38 en nuestro país un juzgado de Zaragoza considera ilegal el registro de delincuentes sexuales en vigor desde dos mil dieciséis en Aragón y que inhabilita a las personas con antecedentes de este tipo a trabajar con menores hablamos de maestros entrenadores deportivos médicos en Zaragoza Esther Orera

Voz 1509 02:54 la sentencia cuestiona la legalidad de este registro IS esa actuación administrativa de exigir el certificado lo que el juzgado declara no conforme a derecho el Gobierno de Aragón va a recurrir la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Aragón también la va a notificar al Gobierno central porque la creación de ese registro partió de la ley de protección a la infancia de julio de dos mil quince Además la sentencia considera que el Tribunal Supremo debe plantear si el Real Decreto estatal que regula el registro es legal o no la denuncia partió de una docente que no presentó el certificado negativo y la Administración educativa aragonesa inició un procedimiento disciplinario

Voz 0194 03:28 el Gobierno de La Rioja del Partido Popular retira su polémica campaña para el ocho m en todos los hombres no son iguales era uno de los lemas de esa campaña que ha recibido muchas críticas de la oposición Concha

Voz 0125 03:39 el Ejecutivo la retira porque considera que no ha sido capaz de trasladar adecuadamente el mensaje de igualdad y corresponsabilidad que pretendía la imagen de la campaña representa un lema con la frase en negro todos los hombres son iguales sobre ella no escrito con un pintalabios Rosa niega esta afirmación los partidos dicen que este lema genera conflicto y no pone el acento en los valores de defensa de la igualdad mientras Comisiones Obreras asegura que es una campaña antro céntrica y machista

Voz 0194 04:06 no todos los policías y guardias civiles están de acuerdo con el preacuerdo alcanzado con el Gobierno para la equiparación salarial miles de personas se han manifestado en Santander bajo la convocatoria de la Asociación Paul Álvaro López yo no firmo

Voz 0109 04:18 la estafa del Gobierno o estos sindicatos no no representan han sido algunas de las consignas coreadas por los manifestantes unos cuatro mil aproximadamente según los cálculos de la Policía Local en Santander todos los partidos políticos han estado presentes en esa protesta

Voz 2 04:33 prometió a equiparar nuestros sueños

Voz 3 04:37 salario

Voz 2 04:38 que compagina tres años once mil doscientos millones de euros

Voz 0109 04:44 rechazan ese acuerdo entre Interior y otras organizaciones para incorporar quinientos millones de euros en los próximos presupuestos con el objetivo de lograr la equiparación en dos mil veinte

Voz 0194 04:53 Nos queda la bolsa Nieves Goicoechea la Bolsa ha perdido el cero coma seis por ciento se queda en nueve mil ochocientos cuarenta puntos con lo que

Voz 1468 05:00 once del mes es de un retroceso del cinco con ochenta y cuatro por ciento y eso después de una leve recuperación de estas dos últimas semanas el IBEX treinta y cinco

Voz 0194 05:08 la Bolsa de Londres son los índices que más han bajado entre los

Voz 1468 05:11 principales europeos por valores han destacado Melilla que sube de siete coma ocho por ciento en la zona roja Grifols que bajar al cuatro con nueve la prima de riesgo española está en ochenta y ocho puntos básicos uno menos que ayer y el barril de petróleo Brent Se vende en sesenta

Voz 0194 05:25 cinco dólares prisa cierra dos mil diecisiete con un resultado de explotación de doscientos treinta millones de euros y eso supone un aumento del cero coma tres por ciento respecto al ejercicio anterior según ha comunicado el grupo editor de la Cadena SER a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el resultado neto descontando los ex ahora ordinarios alcanzó los veintinueve millones de euros PRISA destaca la buena evolución del negocio de educación como uno de los rasgos más relevantes en sus cuentas en dos mil diecisiete hoy en la tertulia van a estar Gonzalo Velasco Eduardo Madina y Fernando Vallespín pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 0194 07:39 revolucionaron las calles la semana pasada en Bilbao están repitiendo esas convocatorias cada lunes mañana de nuevo saldrán a protestar decenas de miles de pensionistas preocupados por la ínfima subida que ha anunciado el Gobierno de suspensiones ese cero coma veinticinco por ciento ahora mismo en España hay alrededor de nueve millones de pensionistas hoy queremos conocer algunos de ellos vamos a hacer un recorrido por todos el país que vamos a empezar en Tenerife allí vive Marisa Rodríguez desde hace veinte años Sarah se ha tenido que ir a compartir piso Marisa muy buenas noches

Voz 0139 08:11 hola buenas noches

Voz 0194 08:13 eh Ángels Carmelo Carmelo Cármenes mi hermana Marisa osea que no se equivoca nos equivocado todo queda en la familia cuántos años tiene Maristas y sólo puedo preguntar

Voz 10 08:25 a veces hago setenta gritos

Voz 0194 08:28 setenta y dos años desde cuándo cobra pensión

Voz 0139 08:31 pues desde los seis años en que trabajaba antes eh pues yo yo empecé a trabajar a los dieciséis años en los años sesenta y pico

Voz 10 08:46 eh yo tenía una peluquería en Oviedo porque yo soy de Oviedo ideas pues pues me casé con una persona que tener una carrera y entonces pues tuvo que dejar la peluquería Hay tuve los hijos postre dos

Voz 0139 09:02 de pude después los símbolos fuera

Voz 10 09:06 porque también yo pasé muchas crisis con los años que tengo envidia parece muchas crisis en los años setenta ahí sí hubo una crisis también muy fuerte y nos fuimos a vivir a Andorra eh aquí estamos siempre trabaje lo que pasa que haber tuve tres hijos una casa o un marido cuando un niño se pone malo quién deja de trabajar la mujer de la mujer nunca puede estar en un trabajo dijo hice subiendo en ese trabajo

Voz 0194 09:42 diga diga una cosa máis a medida que cobra la pensión desde hace seis años puedo preguntar cuánto cobra de pensión

Voz 10 09:49 eh yo en este momento cobros que cobro la mía que eso ciento treinta eh Bruce que llevo veintiún años trabajados

Voz 0139 10:03 el diecisiete en Andorra

Voz 10 10:05 Yves pues tengo la de viudedad que es seiscientos

Voz 0194 10:09 es decir usted ingresa ingresa cada mes setecientos treinta setecientos cuarenta euros

Voz 10 10:14 sí setecientos treinta creo que es

Voz 0194 10:16 cientos treinta usted puede pagar un piso por ejemplo el alquiler de su piso

Voz 10 10:21 no no no si algún piso Pago Pago agua pago teléfono e internet ya no comer

Voz 0139 10:30 entonces cómo se apaña

Voz 10 10:33 mira mentalizando yo cuando me acuerdo cuando era joven que cría que decía a los mayores decir mira fue una ley fulano se casas iban a vivir de habitación pues eso es lo que estamos haciendo ahora la gente mayor lo que pasa que se cambiaron las torres Illano esta habitación ahora comparte piso

Voz 0194 10:56 es decir dígame una cosa a los setenta y dos años que va a cumplir este mes usted está compartiendo piso sí con quién con otra con otras

Voz 10 11:06 señora que tiene ochenta y seis que y bueno tiene cobra las no contributivas el piso es bella pero cobra las no contributivas que son aquí en Canarias son más baratas que en la península cobra trescientos sesenta euros es soledad para vivir no es normal no para mal vivir a pagar la luz a comer helados y todo eso

Voz 0194 11:34 la cabeza Marisa que lo de compartir piso es cosa de jóvenes pero estoy viendo que no

Voz 10 11:38 no no no no no estoy día no te puedes ir a la cantidad de gente mayor que está compre compartiendo piso porque si no estaría en la calle en la calle es tremendo yo que claro vas yo como estoy también hace cinco años que estamos en empezamos en una plataforma en defensa de las pensiones públicas ahora ella es una asociación de verdad porque es un problema muy gordo lo que tenemos porque yo no luchó por mí yo sé que yo no voy a cobrar pensión yo lucho por mis hijos nietos que mis hijos no saben si la abordó a cobrar

Voz 0194 12:21 qué le dicen Marisa que le dicen sus hijos cuando usted les dice que que que hoy con tarta piso

Voz 10 12:27 no a ver tus hijos dicen No mamá tú

Voz 0139 12:30 pero a casa no

Voz 10 12:33 luego tuve ven conmigo digo no son jóvenes son matrimonio cada uno me dice estar en su casa

Voz 0139 12:40 yo ya es en mi vida

Voz 10 12:43 yo no puedo meterles a ellos en los problemas de este tipo y eso que yo soy muy activa y entonces estoy en muchos sitios y conozco mucha gente y es lo que te hace en realidad no cabrear TI ilíaca de por allí porque cuando te das cuenta que esto que está pasando ahora y yo que sé ya nos pasó antes y luchamos por ello IOR volvemos otra vez para atrás en todos los sentidos y a partir del euro es tremendo desde el año dos mil dos y la gente cobra la gente altas cobra a nivel de euro alto pero los yo yo me acuerdo que en el año dos mil novecientos me parece que era noventa y seis yo voy a cobrar más de setecientos euros y ahora resulta que estoy cobros

Voz 0194 13:38 están cobrando menos Mariza muchísimas gracias por habernos lo esteta en Hora Veinticinco un beso bien grande hasta

Voz 4 13:46 algo altas nubes Leonor cogió cobra

Voz 0194 13:50 es una pensión por incapacidad a una pensión que no llega a los setecientos euros Leonor muy buenas noches

Voz 10 13:57 hola qué tal cómo es un hombre

Voz 0194 14:00 hoy muchas gracias a vosotros por compartir vuestras historias con nosotros y con los oyentes de la Cadena SER Leonor cuántos años tienes

Voz 0139 14:06 yo tengo cincuenta y cuatro en unos cines

Voz 0194 14:09 tú cobras la pensión de invalidez desde

Voz 0139 14:12 desde el dos mil doce a consecuencia

Voz 0194 14:15 de un accidente laboral

Voz 10 14:16 no no tengo un accidente laboral que luego se complicó la estancia en segunda instancia reanuden y vida laboral y al cabo el tiempo con si me dieron una incapacidad

Voz 0139 14:28 que trabajábamos yo era sanitaria

Voz 10 14:32 entonces avanzando mucho en hospitales estoy luego tuve que cambiar mi vida laboral totalmente a raíz del primer accidente y tuve que hacerme pues más trabajos de tipo administrativo que trabajado de todo desde teleoperadora limpiadora cuidadora

Voz 0139 14:49 el niños que gestora de verdadera hablar más

Voz 0194 14:55 cuánto cobras de pensión Leonor las setecientos otros no llega a los seiscientos euros eres tú sola la unidad familiar

Voz 10 15:02 no somos tres personas era el único ingreso que hay en mi casa son dos el mío hay actualmente pagó una pena una hipoteca de ciento cincuenta euros

Voz 0194 15:10 eso cómo se hace con setecientos euros de pensión

Voz 10 15:14 pues no se hace estas en me por todos lados de dinero en todos lados no puedes estar pidiendo ayuda la me han quitado los bonos sociales que tenía de la luz no sé con qué fin porque ella me costo conseguirlos por toda la traba burocrática que te pone los servicios sociales para dárselo porque esto es alargar toda la traba de papelitos papelito cuando volvía a ir a la cita es de tanta caducado

Voz 12 15:42 me tienes que traer otro esto

Voz 10 15:44 las la cantinela la cantinela que tenemos hoy la mayoría de la gente que realmente

Voz 0194 15:49 Iliana hartones de de los pensionistas vivido la carta del Ministerio con eso del aumento cero veinticinco

Voz 10 15:57 será devolví porque es que es indecente es indecente el dinero que estos señores se han gastado en estas cantasen lo podían haber dado pues se realmente de su vida a los pensionistas pero es que al final nos tenemos que armas nosotros tenemos que poner en a crear venir a asociaciones no seguimos en grupos y hay que moverse estamos luchando por derechos y cosas que habíamos conseguido hace treinta años esto es como una lucha de clases permanente las políticas que hace el PP porque no es normal que luego salga al señor Montoro creyendo que somos mayores pero yo le diría somos mayores pero no tonto porque verdaderamente decir que eleva a coger y Levada del IRPF a los a los pensionistas cuando la mayoría de las pensiones bajas no sepa la realidad es decir

Voz 12 16:51 solamente aceptado el IRPF en las pensiones

Voz 10 16:53 saltas deje ya de mentir engañar

Voz 0139 16:55 Nos deje ya de robar

Voz 10 16:58 los que hay que ver y hablar las palabras con con con con con fundamento tan robando la tiene usted con la ley de las viudas aprobada en dos mil once tenían que es lo que más sibilina de todo esto es que están utilizando esa ley se va a utilizar de forma electoralista cuando vaya a llegar la hora de las selecciones el presente Terrassa señoras asumiré ese dinero que les tenían que subir en dos mil once utilizando el tema de la crisis no se le ha subido pero es que hemos hemos empezado a subir en crecimiento

Voz 0139 17:34 el país muy bien para estos señores

Voz 10 17:37 por qué no cumplen ellos la ley

Voz 0194 17:39 Leonor yo le agradezco muchísimo que no hayan adquirido también contar su historia muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 10 17:46 gracias a usted pues Lugo

Voz 0194 17:48 a María Ferreiro tiene setenta y ocho años está jubilado desde dos mil cinco María muy buenas noches huy no tenemos a María que se ha cortado la comunicación desde luego pues voy a aprovechar para presentarles bueno vamos a ver una cosa Sara primero pedimos a los oyentes que participa

Voz 1880 18:04 eso es lo que queremos escucharles también a ellos no pueden llamar como siempre por teléfono aquí al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviarnos también las notas de voz al número de whatsapp el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres poder escribir también a la par

Voz 14 18:17 nada en Facebook la dirección es Hora veinticinco y también a la de Twitter es arroba Hora veinticinco

Voz 0194 18:24 de intentamos recuperar la comunicación con María voy a saludar Enrique debe saques doctor en Economía por la Universidad de Valencia miembro del Instituto de Investigación de Polly bienestar nos acompaña desde Radio Valencia Enrique muy buenas noches hola buenas noches para que sepamos todos de qué estamos hablando de esa propuesta del Gobierno no es ese aumento del cero veinticinco que se repite ya hace unos cuantos años que supone en euros

Voz 13 18:45 bueno pues claro si bajas a nivel individual pues la la la cuantía es muy baja en pues para una pensión digamos media como pueden ser alrededor de mil euros pues no llega a tres euros la lluvia mensual que se sentía

Voz 0194 18:59 porque en qué horquilla entre qué cifras se mueven las mínimas y las máximas de las pensiones

Voz 13 19:04 si las para dos mil dieciocho la la cuantía máxima está en dos mil quinientos ochenta para todas para todas las pensó en catorce pagas es decir las dos más más los sextos

Voz 0194 19:14 la máxima se y luego las mínimas depende

Voz 13 19:16 es el tipo de prestación que sigue jubilación edad así también depende de si tiene cónyuge a cargo no tiene cónyuge a cargo probaría bueno setecientos ochenta que es la mínima de jubilación de sesenta y cinco años con cónyuge a cargo hasta unos quinientos sesenta que es la la la de jubilados con menos de sesenta y cinco años como cinco seis valores

Voz 0194 19:38 lo estamos repitiendo mucho estos días Enrique a raíz de la protesta de los pensionistas las pensiones son un derecho de todos los ciudadanos de todos los trabajadores que además han estado cotizando durante muchos años precisamente para después cotizar a poder recibir esta esta prestación para poder recibir esta pensión y a este derecho estaba insatisfecho

Voz 13 19:58 pero claro en principio bueno ahora hay una fórmula para calcular la pensión inicial dependiendo de la prestación de dependiendo del número de años que se han cotizado dependiendo de de las bases de cotización sueldos reaccionado cuando sueldo que ha tenido y a partir de ahí pues se revaloriza la pensión una vez calculada esa pensó inicial hasta dos mil catorce se realizaba según el IPC teóricamente porque ha habido dos o tres años en los que bueno cuando empezó la crisis sobre todo dos mil once dos mil doce dos mil trece que no se revalorizó tampoco es decir que tampoco bosque de hasta dos mil catorce ha siempre

Voz 0194 20:37 cinco ya está ya está perdiendo poder adquisitivo desde hace tiempo bueno

Voz 13 20:41 sí sí dependen algunos años concretos si cogemos unos periodos más largos pues sea compensado unos años con otros Eli R P digamos que el oprime los años la aplicación e coincidió con una con un IPC negativo incluso con lo cual desde que se aplica el IPC dos mil catorce hasta dos mil diecisiete la pérdida ha sido muy pequeña de poder adquisitivo no hacen nada

Voz 0194 21:04 a recuperó la conexión con María y continuó hablando con Enrique María buenas noches ahora sí que la que la escucho que la escuchó bien María yo decía antes usted se jubiló a los sesenta y cinco años no

Voz 0139 21:16 sí sí que trabajaba

Voz 15 21:20 que elegir un colegio

Voz 0194 21:22 sí de pensión cuánto cuánto está cobrando

Voz 15 21:25 me siento se que son con las suba a famosa Xie que sentido

Voz 0194 21:37 es decir de seiscientos setenta ha pasado cobrarse

Voz 10 21:39 ya algo un euro y algo

Voz 15 21:42 no me voy a jubilar porque ya fue cinco tenientes y pico hizo creer a lo mejor con que el viñedo que lo consigue ahora pero no sé

Voz 11 21:56 es que yo creo que los mil todos miran algo que gira en el año dos mil cinco mención muchísimo hasta ahora no sé si en caso de que se yo lo que sé ahora entonces pues bueno no se aparque que

Voz 15 22:11 hay un problema de medicamentos que tampoco en la Seguridad Social yo no tengo nada contra nadie pero yo ahora mismo no me tengo la lluvia de ojos pues me tiene culpa pero yo casi paso muy cerca de los ciento y pico euros de meningitis mensual ministro porque lo era no entrar es el periodistas

Voz 0139 22:33 es decir unos locos este día

Voz 0194 22:36 que una una parte de la pensión se eleva también en estos medicamentos

Voz 15 22:39 pues es que yo lo veo bien para que no se despilfarra y todo eso lo entiendo pero claro también es que no entran en la cosa tonta por eso lo dirige de ojos días ir de noche que a mí es mucho bueno el medicamento

Voz 0139 22:57 ya tiene a saber atención pues bueno pero qué les voy a hacer

Voz 0194 23:04 agradezco muchísimo también que haya estado con nosotros muy buenas noches

Voz 0139 23:07 yo llevo muy bien vuelve un beso bien grande de El Mundo hasta luego

Voz 0194 23:13 Enrique esto el cero veinticinco Se puede sostener durante mucho tiempo es decir esto era un momento de crisis sería una fórmula para este aumento en el punto en el que estamos que deberíamos a cero que debería hacer el Estado

Voz 13 23:28 bueno adopta la Elia R P precisamente para que para contener el gasto en I porque nos nos mide que cuál es el la realización que se podría aplicar para que los ingresos dos con verja no para que no haya no haya déficit todas maneras ese es un tope mínimo porque en realidad el IRPF toma otro valor diferente incluso es es negativo pero bueno sepsis con una cantidad tope lo que pasa es que el déficit pues ha ido aumentando pues hasta creemos que dos mil diecisiete va a ser

Voz 16 24:00 el el punto mínimo donde honor

Voz 13 24:03 mayor déficit no menor saldo a partir de ahí se va a recuperar pero creemos que la recuperación va a ser bastante bastante lenta si no se modifican nada es posible que el déficit de la Seguridad Social no se corrija hasta dentro de quince años aproximadamente

Voz 0194 24:17 vamos a hacer una cosa Enrique vamos a escuchar las propuestas que sobre todo han salido a la luz o las han sacado otra vez de los cajones es que las tenían a raíz de las protestas de los pensionistas vamos a escuchar las propuestas que han puesto sobre la mesa los distintos partidos políticos sobre pensiones vamos a empezar con el Partido Popular Adrián Prado buenas noches qué tal Ángels buenas noches Adri desde el PP critican al resto de partidos dicen

Voz 0019 24:37 son oportunistas el Partido Popular se escudan las cifras reivindica que en los últimos seis años el gasto en pensiones ha incrementado casi un cuarenta por ciento y que el poder adquisitivo de los pensionistas apenas se ha reducido una décima los populares acusan a la oposición de hacer demagogia de intentar reventar el sistema actual por oportunismo político de ahí este mensaje el PSOE el portavoz Rafa Hernando

Voz 1803 24:57 que aquellos que han estado gobernando en el pasado pues sea consciente de que es muy importante llegar a un acuerdo que garantice idea tranquilidad a nuestros mayores no genere precisamente incertidumbre entre nuestros mayores que es lo que les gusta podemos eh

Voz 0019 25:14 el PP son conscientes de que este asunto les puede pasar factura en las urnas e intentan minimizar el efecto con propuestas como la reducción del IRPF para mayores anunciada por Montoro

Voz 0194 25:22 desde el Partido Socialista la idea es aumentar la pensión en función del aumento del IPC Inma Carretero buenas noches el buenas noches se han sumado a todas las manifestando tienes Inma si los socialistas van a participar

Voz 1509 25:32 no en todas las movilizaciones de hecho se reivindican como el partido que ha colocado las pensiones en la agenda

Voz 17 25:38 el Partido Socialista a principios de enero puso encima de la mesa una propuesta integral para mejorar las tensiones para revalorizar las con el IPC para reducir el déficit público que sufre nuestro sistema público de pensiones y a partir de ahí lo que escuchamos simple fuente descalificaciones

Voz 1509 25:56 en el corto plazo el PSOE propone que las pensiones se actualicen en función del IPC un uno coma seis por ciento y plantean otras dos reformas para obtener unos dos mil ochocientos millones adicionales la creación de dos impuestos uno a la banca y otro a las transacciones financieras también aumentar el umbral del tope de cotización a la Seguridad Social para quienes ganen más de cuarenta y cinco mil

Voz 0194 26:19 en Ciudadanos Óscar García buenas noches qué tal Ángels buenas noches la idea es un cambio profundo del Pacto de Toledo

Voz 1645 26:24 Ciudadanos prefiere centrar su postura en el debate de fondo no tanto en si subir un cero veinticinco o casi un uno y medio por ciento las pensiones sino en abordar una gran reforma de momento fuentes del partido reconocen a la Cadena Ser que no hay una propuesta concreta pero lo que Rivera quieren es abordar un cambio profundo del Pacto de Toledo y también que se eliminen la precariedad laboral para garantizar las pensiones del futuro Albert Rivera

Voz 17 26:50 no quieren hablar de políticas de conciliación laboral si hablar de natalidad de guarderías haremos estaremos de acuerdo ahora quieren discutir si hay que subir un mísero euro o cinco horas tensiones no nos encontrarán porque eso es en definitiva estampas

Voz 1645 27:07 Ribera cree que tanto el PP como el PSOE están usando las pensiones con un fin electoralista como un parche dice para utilizar a los perros

Voz 0194 27:14 listas desde Podemos Mariela Rubio buenas noches Unidos Podemos apuesta por ligar la subida de las pensiones a la inflación así figura en la proposición de ley que el grupo parlamentario presentó el pasado mes de enero en ella se pide que las pensiones se revalorizan siempre a inicios de año de acuerdo con el IPC previsto que en caso de no cumplirse ese dato se abone la diferencia en un pago único Rafa Mayoral es miembro de la ejecutiva de la formación morada

Voz 18 27:38 lo que se ha hecho con la subida de este año es insultar a nuestros mayores en el país del rescate a los privilegiados es inadmisible que se deje tirado a quién ha sostenido este país durante tanto tiempo

Voz 0194 27:49 asimismo el pasado año Unidos Podemos registro otra proposición de ley para garantizar la sostenibilidad de las pensiones apostaba por redes lucir la precariedad laboral subir los salarios Pina a parte a través de los presupuestos volver a la jubilación a los sesenta y cinco años referencias constantes al Pacto de Toledo que vamos a recordar hay que irse hasta mil novecientos noventa y cuatro para hablar del Pacto de Toledo pero Rafa Bernardo buenas noches cuenta

Voz 1762 28:11 Ángels el Pacto de Toledo es a la vez un acuerdo una institución y un espíritu el acuerdo partío como proposición no de ley de CIU en mil novecientos noventa y cuatro hizo efecto fue crear una ponencia para diagnosticar en aquellos años de crisis los principales problemas del sistema de pensiones y proponer soluciones tras un año de trabajo se llegó a un acuerdo sobre el informe de la ponencia en una reunión que celebraron sus miembros en Toledo de ahí el nombre Pacto de Toledo

Voz 0194 28:34 pronto acabaría llevándose ese texto al Congreso donde sea

Voz 1762 28:36 Leo aprobado en pleno el seis de abril de mil novecientos noventa y cinco resultado de todo ello fueron quince recomendaciones la institución que es la actual comisión parlamentaria del Pacto de Toledo con el paso de los años el trabajo de esa institución hizo que esas quince recomendaciones pasarán a ser veintidós Il ha dado unos frutos entre otros el fondo de reserva la hucha de las pensiones hoy casi agotada pero que llegó a contar con sesenta y siete mil millones o la separación de fuentes de financiación la tendencia por la cual las cotizaciones sociales sólo han de dirigirse a pagar las pensiones contributivas y el resto ha de financiarse con impuestos todo ello ha dado lugar al espíritu el espíritu del Pacto de Toledo que ese esa meta de sacar los problemas de las pensiones fuera del debate partidario y trabajar todos juntos en común por el bien de los pensionistas en teoría esto requiere que el gobierno de turno escucha a la comisión del Pacto de Toledo y a los agentes sociales antes de proponer reformas en el sitio

Voz 0194 29:24 va de pensiones cómo hemos llegado hasta aquí Rafa que ha ido pasando desde ese momento desde hace más de veinte años

Voz 1762 29:29 la crisis económica el sistema de pensiones viró pronto hacia el déficit y las reformas que además exigía Bruselas se hicieron apremiantes la que lidera el Gobierno del PSOE en dos mil once la que llevó la edad de referencia para la jubilación a los sesenta y siete años no contó con consenso porque el PP se opuso a ella la que dos años después lideró el Gobierno de Rajoy que entre otras cosas limitar la subida de las pensiones cero veinticinco por ciento anual mientras haya déficit directamente no contó con ningún apoyo más allá del Partido Popular el Pacto de Toledo que en teoría tiene que revisar sus recomendaciones cada cinco años lleva desde dos mil diez sin hacer unas nuevas ido por esta ola de crisis reformas y ahora que está en ello tras más de un año de trabajos anda todavía sin acuerdo a la vista fuentes de la Comisión explican que se están repasando y debatiendo las recomendaciones existentes y que de las XXII que hay van por trece pero que han dejado de momento fuera del debate las que más afectan a las personas lo referido a la revalorización de las pensiones y a su suficiencia porque han comprobado que las posiciones están todavía demasiado alejadas mientras eh el déficit de la Seguridad Social batió récords en dos mil diecisiete y la hucha de las pensiones está bajo mínimos en ocho mil millones y aunque las cifras de empleo y cotizantes mejoran todavía el equilibrio en las cuentas del sistema está

Voz 0194 30:36 muy lejos Enrique hemos escuchado las propuestas que han sacado del cajón uno que están poniendo sobre la mesa los diferentes partidos políticos hay alguno alguna propuesta cuya letra suene bien

Voz 13 30:48 bueno cada uno es una opinión diferente también bueno yo creo que revalorizarse un el IPC puede ser médico puede complicar aún más la situación porque estamos como hemos dicho en diecinueve mil millones de déficit del año pasado la hucha de las pensiones que bueno aunque no es demasiado importante para porque si no se paga con la hucha de las pensiones se pagan con con préstamos de del Estado pero vaciado todos todo un indicativo de que la situación no es buena a pesar de que estamos creciendo un tres por ciento durante durante los últimos años lo que pasa es que los gastos a pesar de esa revalorización pequeña del cero veinticinco por ciento sigue creciendo al tres por ciento no esto es como un trasatlántico que no que es difícil de de detener no porque las aumenta el número de pensiones aumenta la cuantía de las pensiones nuevas que entran respecto a las que salen y eso hace que que a pesar de que las subidas muy pequeña a pesar de que los ingresos están creciendo al cuatro por ciento aproximadamente no consigue reducir ese déficit el año que viene es posible que empieza a reducirse

Voz 0194 31:54 no sería bueno que en lugar de empezar a buscar una solución puntual como decíamos como hacía por ejemplo el Partido Socialista lo que al menos es más propuestas ha puesto sobre la mesa eh de de de subir el IPC empezar a hablar por ejemplo de la calidad del empleo de las acciones de la gente que está trabajando no no debería ser como bueno hubo una estrategia o si un plan mucho más amplio

Voz 13 32:17 sí es cierto que que la pensión está relacionada con el salario que que ha recibido durante casi toda tu tu carrera laboral por lo tanto pues todo lo que mejore la los salarios todo lo que mejore la productividad del Sistema va a redundar en unas mayores

Voz 16 32:33 estoy en las futuras eso está claro

Voz 13 32:35 lo de crear impuestos John Bahía ya no soy experto en temas éticos pero bueno es es posible que la solución pase por porque por lo menos una parte de la revalorización Si sí sigue manteniendo el IRPF que durante varios años sólo podrá subir el cero veinticinco yo veo factible que la diferencia hasta el IPC hasta el valor que que creamos conveniente que se tengan que revaloriza que se pague con impuestos que no sepa que con cotizaciones ahí entraría ya en toda la dinámica de los impuestos tenemos que pagar además sanidad queremos que pagar educación dependencia esa parte realización entraría

Voz 0194 33:12 jugar como un papel dentro de

Voz 13 33:15 de cómo repartimos esos impuestos que hemos recaudado entre las necesidades que tenemos

Voz 0194 33:20 Iker recorrido tiene la propuesta de Montoro sobre la reducción del IRPF en las pensiones nos decía antes una de las pensionistas que hablado con nosotros bueno esto afecta muy pocos por cierto serían las pensiones más altas qué recorrido tiene lo que dice Montoro

Voz 13 33:31 bueno la verdad creo que sólo el sesenta por ciento sesenta y cinco por ciento de de los pensionistas no tributan por IRPF porque no llegan a al al mínimo no entonces yo no soy muy partidario de que se apliquen medidas a todos los pensionistas en general yo creo que debería hay más dirigido pues aquellos pensionistas que a lo mejor no tienen aparte de que de que tengan en pocos ingresos que a lo mejor en situaciones de incapacidad especial eso de dependencia o que tienen gastos extras como decía una de las las señoras no en cuanto a medicamentos pero aplicar a todos los pensionistas hay pensionistas que ganar mucho más que nosotros que estamos aquí

Voz 0194 34:08 puro está está otra propuesta del Gobierno que también oímos porque a veces la las lanzan así como si fueran un globo sonda y luego se llevan logró o no se llevan a la práctica el Gobierno también habló de poder elegir el tramo de vida laboral que sea más beneficioso para cada persona es decir que que les salieran a mejor pensión

Voz 13 34:25 sí que quiero bueno lo lo ido de varias varias versiones la última creo que era que para los que tienen en carreras laborales largas que cuidarán el elegir la cuenta todo toda la toda la carrera laboral porque actualmente sólo se tiene en cuenta al en veintidós veintiuno años últimos antes de la jubilación se va ampliando su ampliar hasta veinticinco y eso podría beneficiar a aquellos que se van a jubilar que han tenido episodios de desempleo durante los últimos periodos es el tampoco es que me guste demasiado no lo de seleccionar yo yo creo que ahí habría que ir a a tener en cuenta toda la carga laboral de todas las personas Si bueno pues porque es haya habría una mayor relación entre lo que han contribuido lo que lo que van a recibir

Voz 0194 35:12 desde Málaga no escucha Manuel Carvajal tiene setenta años es profesor jubilado Manuel muy buenas noches buenas noches cuando se jubiló usted por eso sí con qué pensión se jubiló

Voz 0139 35:24 unos dos mil algunos se jugando con dos Los hoy usted de las pensiones altas del cuatro y medio por ciento que tiene pensiones va va en su momento

Voz 0194 35:39 mil dice eran dignas en su momento porque también usted nota con la pérdida de poder adquisitivo pues claro claro

Voz 12 35:46 siempre hay una cuestión que me gusta dejar claro ese dice subido de pensiones con respecto al híper se pelo o el IPC en el híper intervienen una serie de variables con toda

Voz 0139 36:01 mentales donde el tipo de electricidad

Voz 12 36:03 el agua vivienda de alquiler han subido infinitamente más que el uno

Voz 0194 36:08 claro que son lo que son los servicios básicos Manuel

Voz 12 36:11 claro es que eso es que ese es el problema y entonces el estoy dieron permítame yo es que estoy oyendo las intervenciones creo que no se está yendo al fondo de la cuestión actuales entre las pensiones están pagaba los trabajadores por las cotizaciones de los trabajadores no se consideran un gasto social del Estado

Voz 0139 36:38 yo

Voz 12 36:39 muchísimos otros evidentemente que sepamos supo que la inmensa mayoría de las que han salido a la calle estos días el día veintidós fundamentalmente pensamos que las pensiones son un derecho adquirido velocidad

Voz 0194 36:54 que si antes lo decíamos tantos otros gastos

Voz 12 36:56 en educación sanidad él no se ejercitó Casa Real

Voz 10 37:01 Paul

Voz 12 37:02 todos estos son gastos sociales que un país que mantiene pues porque es un país tiene un Estado que organiza ese país la estructura del país las tensiones porque va a deparar pues sólo los trabajadores Hinault todos concretamente también hay capital es que son cosas que parece que no se dice nunca

Voz 0194 37:23 dígame diga diga me digan una cosa que usted piensa que las protestas Éstas que estamos viendo que se van a repetir van van a dar sus frutos de momento estamos viendo cómo al menos todos los partidos políticos se han fijado un ustedes y han puesto propuestas sobre la mesa usted piensa que van a dar a dar algún fruto esta movilización

Voz 12 37:40 de momento ya me ha dicho usted el primero de los frutos que los partidos políticos que son los que tienen que resolver estas cosas porque para ellos son los representantes ya sean puestos son poco a la tarea pero yo pero vamos yo creo que está manifestarlas los concretamente de la manifestación del día veintidós que espero tenga continuidad el día diecisiete de marzo que además es sábado ese aquí permítame hay

Voz 19 38:09 yo que convoque convoque usted que convoque convoque

Voz 12 38:13 me invite a todas las capas mujeres que son víctimas de la discriminación jóvenes que están olvidado pero trabajadores trabajaba precarios que tienen cuarenta cincuenta y siete año cuál es el futuro que les espera es que eso lo que tenemos que pensar cuál es el futuro que espera ahora los trabajadores porque nosotros estamos cobrar cobrarlos pensiones la inmensa mayoría de seria pero los que vienen de escuela es espera un futuro aún peor los proyectos de gobierno perdóneme es que estoy realmente indie no y quiero decir algunas cosas que sitúen las verdades fundamentales y ella es que el el futuro para los que estoy hoy trabajando o están en paro es mucho más negro que el nuestro

Voz 0194 39:05 ustedes ustedes ustedes como usted me dice aunque sean precarias ustedes ya ya están cobrando al menos la pensión Manuel agradezco muchísimo que no haya que no haya atendido y que no se ha querido también compartir con nosotros su historia una cosa y que decía que decía Enrique una cosa que decía Manuel que decía las pensiones deberían salir de las cotizaciones deberían ser gastos sociales

Voz 13 39:28 bueno es que justamente las cotizaciones es es el único me

Voz 0194 39:33 manera de nuevo ingreso para poder tener este gasto

Voz 13 39:36 sí él es el único pago que tiene una finalidad concreta que es pagar las manifestaciones pasa que luego bueno tiene tiene sentido por ejemplo que el complemento a mínimos que fue un acuerdo del Pacto de Toledo por cierto esa cara fuera de las cotizaciones y se pague con impuestos ahí está un poco la el dilema de ninguna de las diez las Ibar de las propuestas que hay pues van por ese por ese camino no por ejemplo las la reducción en este hay a veces en las cotizaciones de algunos trabajadores autónomos las tarifas planas y todo esto que se pagará con con impuesto sino con no con cotizaciones no dejar digamos la parte realmente contributiva que se financiera con las cotizaciones y todos los complementos que creamos que hay que pagar los que están cobrando pensiones muy bajas tiene algún tipo de incapacidad que se financiaba con

Voz 1439 40:24 impune sea que dicen sentirse José en tu

Voz 1880 40:26 CSC muchas preguntas las cuotas de la Seguridad Social subieron un tres por ciento en julio porque sólo suben cero veinticinco las pensiones no es claro que ese desfase

Voz 20 40:34 porcentual difícilmente se recupere si ponen

Voz 1880 40:37 en duda que nos vayan a pagar una pensión suficiente porque no siguen cobrando dice José Joan los partidos no son conscientes de la fuerza de los jubilados curtidos en mil batallas y Chelo no sólo de situaciones como la de Marisa cuenta que en algunas ciudades como Salamanca existen muchos mayores compartiendo piso como universitarios para poder afrontar sus gastos para tener compañía dice Chelo que lúcidos nuestros mayores sonando en la radio y además nos manda una nota de voz una hija de una pensionista buenas noches dulces el pensionista que para qué

Voz 21 41:08 suban un euro a dos o incluso subiendo con el IPC actualizado cinco seis siete que para eso lo intentó se lo den a Cáritas au equipe en mi en un colegio o un hospital a lo que haga falta porque total es una diferencia ridícula

Voz 0194 41:22 es buena la propuesta de de la madre a nuestros oyentes Ángel una llamada también Ángel desde Madrid muy buenas noches

Voz 0139 41:30 hola buenas noches sola cuéntenos Ángel

Voz 12 41:33 yo estoy indignado desde hace mucho tiempo con el tema según el señor Rajoy en ocho años la los pensionistas no subirá un dos por ciento ocho años cuánto sube la luz si tiene una de las cosas que que comentaba antes de entrar en antena es quién y cómo se decide a la que se pone esta gentuza porque él no se le puede decir otra cosa porque a mí me suben un cero veinticinco de pensión con que le es su sueldo se revaloriza un uno por ciento voy a poner no voy a poner más que un uno por ciento sobre qué sueldos se pone

Voz 0194 42:13 usted no sólo el cero veinticinco

Voz 12 42:15 de la pensión es que si los funcionarios y los políticos se ponen en esa cantidad de sueldos con todos los gastos que además llevan el escolta en en en pagar pisos El empalar un montón de cosas con su viéndolos a ellos un porcentaje digamos un mínimo cuanto les supone el mínimo de que a ellos les humildad

Voz 0194 42:36 Ángel Luna una por una pregunta que usted es pensionista

Voz 12 42:40 Tardán usted es pensionista sí

Voz 0194 42:43 cuánto cobra de pensión

Voz 12 42:46 aproximadamente mil después de IRPF de mil trescientos euros

Voz 0194 42:51 Ángel muchísimas perdone

Voz 12 42:53 este año he tenido la brillante su vida de dos cuarenta y cuatro

Voz 0194 42:58 euros Ángel muchísimas gracias por la llamada muy buenas noches lo vamos a dejar aquí vamos a seguir hablando en cualquier caso de las pensiones porque los pensionistas siguen saliendo a la calle como decía alguno de ellos y además lo estamos oyendo ya estos días empezar a salir también la gente que no es pensionista porque como ellos dicen al menos ellos están cobrando una pensión aunque sea raquítica aunque sea pírrica pero a lo mejor las próximas generaciones no la van a cobrar Enrique Devesa muchísimas gracias por habernos acompañado

Voz 13 43:26 hacer algo muy buenas noches

Voz 3 46:47 en tramo

Voz 30 46:49 Nos vinieron una academia de un mes y quince días era emplazan todo pruebas físicas y tal y quince días de de teoría

Voz 3 46:59 yo creo que no me planté realmente dónde está metiendo

Voz 0383 47:03 los primeros días que nos asignaba puntos en la plaza del Ayuntamiento se formaban corros

Voz 1439 47:10 van desagradable eran que algunas muy poco

Voz 0383 47:12 las personas nos dijeran que estábamos quitando el puesto de trabajo

Voz 3 47:17 en la Cadena SER Hora veinticinco está prohibido había mujeres policías a nadie se le ocurría que las mujeres pudiéramos ser policías locales

Voz 31 47:31 al principio nunca estábamos solas en la calle siempre vamos en pareja

Voz 0383 47:35 no salíamos a los barrios cubrirían nuestros puntos más cercanos a la hay también

Voz 31 47:41 dos por parte de la ciudadanía puesto asume unos en la calle

Voz 3 47:48 pues pasó señor y me dijo con el coche sin parar circulando Freire demando también había mucha mucha rumorología que si estás como habrán entrado que sí que lo que te habrán tenido que hacer para llevar el uniforme este veían como una chiquita no te veían como una pole

Voz 0194 48:19 las primeras policías municipales de Valencia intentan situarse intenten situarse en mil novecientos ochenta y uno eran veintinueve llegaron con dieciocho diecinueve o veinte años y así vivían como acaban de escuchar las experiencias de sus primeros contratos laborales Ricar chico ha buceado entre papeles uniformes documentaciones fotografía hay testimonios de la época para presentarnos a las veintinueve valientes de la policía promoción ochenta y uno es el título de su documental Aitor Albizua Ricar Chicote está especializado en periodismo de investigación y actualmente es el responsable de la comunicación de la Policía Local de Valencia suele ir casi siempre con una cámara bajo el brazo grabando charlas cotidianas buscando nuevos testimonios hasta que se encontró con ellas es que solamente

Voz 16 49:06 echando horas te da eh para para tanto yo recuerdo una una de las de las de las primeras anécdotas que más me sorprendió y que de alguna forma me impulsó a contar esta historia quiera

Voz 4 49:18 ese formaban moldavo en la plaza del Ayuntamiento corros

Voz 16 49:21 de gente alrededor de las de las primeras mujeres policía porque la gente no se creía que las mujeres pudiesen ser policías

Voz 0194 49:30 sólo uno de los episodios que le animaron a poner en marcha el proyecto en enero de dos mil dieciséis un trabajo de arqueología que se alargó hasta un año imágenes inéditas con el objetivo de visibilizar la lucha de estas veintinueve mujeres por conquistar derechos fundamentales dentro del cuerpo

Voz 16 49:46 bueno pues son mujeres que realmente tiene para mí una determinación un valor y un coraje y una experiencia que aportar francamente interesante que yo considere que que había que contar pero ellas lo ponían muy fácil porque es que realmente no solamente ya escuchando las entrevistando las aquella historia por creciendo hasta darnos cuarenta y cinco minutos de documental donde bueno José analizan

Voz 0194 50:10 lo que vivieron y también lo cuenta el director el documental aborda la visión del entonces alcalde de Valencia el tratamiento que hicieron los medios de comunicación del hecho histórico o la reacción de la sociedad ante el paso al frente estas mujeres de valientes dos mujeres policía de la promoción ochenta y uno nos acompañan desde Radio Valencia Mari Carmen Marie blanca llegó a ser intendente general de la Policía Local de Valencia se acaba de jubilar Maricarmen muy buenas noches hola muy buenas noches no sé si está escuchando que hablábamos antes de pensiones no no lo he escuchado pero bueno estoy inmersa dentro de Seve problema estas estas también ya en la problemática no Vicente y usar aunque le quedan unos meses en activo como intendente principal de la Policía Local de Valencia Vicenta muy buenas noches Vicente en aquellos primeros años que os decían que estabais Lucas

Voz 14 50:58 bueno yo creo que eh primero era

Voz 1439 51:01 la sorpresa de los ciudadanos suicida Anas de la ciudad de Valencia de las mujeres con el uniforme de policía municipal de entonces de regular el tráfico denunciar bueno en principio como fuimos todas a Tráfico pues hacíamos las funciones de el policía municipal de Tráfico pone Hermeto hasta mide que poner multas también de poner multas todo dicen pero bueno yo creo que pues a través de de pasar un poco de tiempo y se fueron acostumbrando nuestra presencia en las calles

Voz 0194 51:31 con queda entra estáis Maricarmen entras que tú

Voz 20 51:34 pero yo hago yo no tenía dieciocho y diecinueve vida tenía veintinueve años y dos hijos tenías de Ipurúa

Voz 1439 51:40 en esto bueno era una forma de ganarse la vida una vocación