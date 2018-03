Hora 25 (28/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 ayer el fútbol encogió de tiempo este programa pero la casualidad quiso en un día de Carrusel nosotros en Hora Veinticinco tuviéramos que hablar de la muerte de Kim Yo vi jugar a King ante esos goles recuerdo su secuestro escuche sus palabras de perdón un y no era un futbolista normal o quizás sí era un futbolista normal de esa época no llevaba tatuajes Se bestia ese peinaba cómo se destine peinaba la gente normal separaba saludar a quién se lo pedía no tenía entorno pero tenía amigo de sus amigos muchos de su mismo vestuario eran como él no hace tanto de esto eh yo no soy tan vieja aunque exima Georgia ayer cuando recordaba Keane y me preguntaba qué es lo que le ha pasado al fútbol y al final me preguntaba qué nos ha pasado a nosotros como sociedad hemos convertido en ídolos a personajes pagados de sí mismos protegidos por un entorno a veces tóxico metidos en coches de cristales tintados a través de los cuales los niños no pueden verlos se disfrazan se visten de manera imposible se maquillan peinan antes de salir a hacer su trabajo pero son ídolos los ídolos de hoy no son gente normal pensar en quiénes pensar en gente normal y es precisamente la gente normal la que mueve este país era uno de ellos no de nosotros prefería el césped a los palcos lástima que el poder de José siente más en los palcos que en el césped porque está en el césped metáfora de la calle que es donde pasan las cosas la gente normal a menudo pasa desapercibida salvo a la hora

Voz 1727 01:41 verse fotos si hay elecciones a la vista Ángels Barceló

Voz 0194 01:48 hoy se sientan en la mesa de análisis Fernando Vallespín buenas noches buenas noches más Madina Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches a José Luis Sastre buenas noches buenas noches a gente no sólo Bakr

Voz 1071 02:00 el que tú prepara estos pasos en tu mesa yo me importa de las diez en la envía tenemos que hacer un especial de esto porque estamos a distancia efectivamente inundó los comentamos nunca yo nunca te digo de qué van los pasos pero fin a veces muchas veces cuando acabas de escuchar más de la cuenta no te ha dado tiempo a gente va a pensar mira sea copia en estas treinta segundos un tiempo no no pero sí en efecto vamos a tirar del hilo de Quini que soy un gran asunto en muchas conversaciones mira hay días en que el diario se abre solo por la página en la que escriba Ramón Besa y con un par de

Voz 0194 02:41 que ha cortado se cortó el micrófono ver si podemos recuperar la conversación que manteníamos con José Luis Sastre con sus pasos perdidos que decíamos no nos lo contamos y al final

Voz 1071 02:49 Josep Lluís los dos veces de pronto la gente se ha puesto a hablar nos hemos puesto a hablar de la bondad lo han hecho por luto pero lo han hecho con sinceridad hoy no había quién conociera Enrique Castro Quini que no describiera una manera de vivir sin artificios resulta una rareza más en el contexto del fútbol pero decimos que ocurre por segunda vez ocurrió hace poco recordarás cuando murió

Voz 3 03:08 bueno hemos muchísimo es un trazado de las paredes

Voz 1071 03:13 el día que murió Manuela Carmena aquí en Hora Veinticinco bueno en muy pocos días hemos tenido noticia de las biografías de dos personas buenas a lo mejor les suena ñoño inocente impropio de una crónica política de una crónica pero hay noticia en eso en medio de haters de redes sociales que tienen muchísimo de bueno pero también algo que a veces resulta tóxico de pronto nos hemos puesto a reconstruir la historia de dos personajes que desde ámbitos muy distintos el humor gráfico el fútbol contribuyeron a su manera al imaginario de varias generaciones

Voz 0653 03:41 la verdad es que de un tipo formidable que contagioso optimismo cien reconocían el enemigo no porque estaba las patadas no protestaban notablemente no estaba para él eran dos de estos tipos quedarán una gran imagen social al futuro

Voz 0155 03:56 imagen social al fútbol decía esta mañana Relaño

Voz 1071 03:58 producida algunos hechos a la vez cuando el debate público lo habían tomado los millennials lo de lenguaje moderno los filtros los clicks la muerte de Forges de Quini evoca los tiempos de papel y reivindica de alguna manera figuras que podía a dárselas no se las daban no es bueno instalarse en la nostalgia pero es arriesgado perder la memoria se han producido varios hechos a la vez y representantes de una generación han vuelto a las calles no para pedir nada nuevo sino para mantener lo que ya se pensaba ganado

Voz 4 04:24 dónde está la juventud que parece que lo va con ellos cuando estoy lo soy lo más interesado de que el comen el día que falte papá y mamá se van a acordar entonces se queden en casa y que vayan a defender no del fútbol cuando me derrotas luego

Voz 1071 04:38 está a veces confundimos el debate político con el debate público no es lo mismo el debate político se lo lleva ahora una competición por captar el voto de los pensionistas el debate público trata sobre preservar un derecho que ya aparecía en las viñetas de antes que forma parte del legado de una generación en el debate público que busca referentes Se habla de figuras buenas que resultaron decisivas en otras generaciones febrero traía algo extraño en el aire pero es el mes más

Voz 0155 05:00 mañana empieza marzo a lo mejor vuelven

Voz 5 05:02 en otras costumbres saber si vuelven a otras cosas como

Voz 0194 05:05 pues hasta mañana una pregunta breve no si queréis con hambre hablar de quiere hablamos de quienes me ha gustado esa frase que decía Sastre no es bueno instalarse en la nostalgia pero es importante no perder la memoria no desde luego la nostalgia a veces tiene mucho futuro no hay que saber

Voz 0155 05:22 qué recuerdos mantener vivo sexuales escuelas no

Voz 5 05:25 el encantado los trajes salida de futuro son la imagen de un país que que desde luego en el ámbito del fútbol ha pasado a mejor vida yo sino por Turismo de ningún tipo en mis recuerdos de niñez me gustaba mucho más de lo que veo ahora en un campo de fútbol

Voz 0656 05:43 Fernando sí bueno ese ese mundo muy diferente nada entonces yo creo que la nostalgia si es positiva es decir si es para para sacar del pasado digamos la parte más merecedora de cierre vivida me parece estupendo pero yo creo que no podemos caer en la nostalgia no yo creo que tenemos que pensar en el futuro ilegalmente bueno lo que tiene para lo que tiene que servir es eso para rescatar jugando al fútbol el fútbol era épico cuando no había esos salarios bastaba acordando de Quini yo creo que claro en piense inmediatamente cuando

Voz 5 06:16 con perdón se jodió el fútbol no fue con con con Maradona

Voz 0656 06:20 probablemente coincidieron en el mismo vestuario el mismo vestuario yo recuerdo que mi primer empleo fue precisamente haciendo ahí de de de figurante en una película de John va a estar en la vida

Voz 0155 06:34 dado nunca

Voz 6 06:36 es humilde Tomás y entonces pues claro

Voz 0656 06:39 ahí ya se hizo una parodia de lo que significaba la aparición de un astro futbolístico yo era pues de los futbolistas que aparecían allí pues bueno jugando al fútbol y tan no si ese fue Ia ese fue el momento electoral entonces no lo podía saber pero ese fue el momento en el que conste esto así como sea mala película noruego récord

Voz 6 06:55 la algo sobre bienvenido sea ahora que te acuerdas y no nos aquí es decir porque no nos que buscaremos

Voz 13 09:53 el la interna de la por remota de la Dirección General de transmitir a los si la a los que Luis el cabrón

Voz 2 10:03 además después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser rostral cuando estoy bien

Voz 1727 10:09 ya

Voz 2 10:11 finalmente amanezca será por luces magníficas mujeres corre y nuevos tiempos vamos a escucharnos servicios informativos cabellos

Voz 1765 10:27 el diez de febrero de dos mil veintiuno dos años y medio después del gran apagón vuelve la serie sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido con casi cuatro millones de descargas los oyentes no pueden estar equivocados

Voz 2 10:44 temporada final del gran apagón sabe que está terminantemente prohibido entrar en esta sala nuevos personajes hola me llamo en España en nuestra agencia de investigación somos expertos sin vigilancia búsqueda de personas casi el hecho de ganado ganas de lo juro nuevas tramas bueno presidenta somos una empresa no tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas que harto de los otros seis los carroñeros el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 15 11:15 Agustín a

Voz 2 11:18 a escuchar a nadie

Voz 16 11:19 Katrina ser

Voz 17 11:28 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 1552 11:46 tú vendes algo si quieres vende más si Ikea esperar mal Ikea anunció arte no tengo dinero no es problema

Voz 18 11:53 con sede en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio Puig

Voz 19 12:10 minuto ahora está claro Nau para que para que empiece a disfrutar ya todas las ventajas de lo último de Caixabank Rau hacerlas desde aquí aquí hit y sobre todo ahora

Voz 20 12:22 descubre ya no Caixabank

Voz 2 12:27 la SER Hora veinticinco

Voz 0194 12:34 el culo del Parlament de Cataluña afronta mañana a otro pleno en el que salvo sorpresas volverá a enfrentar a los dos bloques en los que se divide la Cámara todo por la decisión de la Mesa del Parlament de aceptar a trámite la moción de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia del pasado veintisiete de octubre Junts per Catalunya y Esquerra han facilitado que esa moción llegue al pleno en contra del criterio de los letrados de la Cámara que aprecian un posible delito de desobediencia a las sentencias del Constitucional Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 13:03 buenas noches esta mañana la Mesa del Parlament ha admitido a trámite la batería de enmiendas de la CUP donde se recoge esta reivindicación de la ducha y lo ha hecho como decías a pesar de que los letrados han advertido de que su simple tramitación podría suponer desobedecer al Constitucional los miembros de Cataluña ya han votado a favor con el argumento de que en el Parlament se tiene que poder debatir sobre cualquier tema mientras que los Represa antes de Ciutadans y el PSC se han opuesto de hecho estos dos partidos y también el PP han presentado o van a presentar mañana por la mañana peticiones de reconsideración que la mesa tendrá que abordar en la reunión de las nueve de momento los independentistas están negociando un texto de consenso que rebaje las pretensiones de la CUP pero que sea algo más ambicioso que el que originariamente registro en Cataluña y esto no es un tema menor porque aprobar la propuesta inicial de los anticapitalistas pondría en una situación muy complicada los diputados con causas pendientes con la justicia especialmente los que ya están en prisión

Voz 5 13:56 pero rechazarlas y más también podría hacer saltar

Voz 1673 13:58 por los aires el inminente pacto de investidura sobre el que la CUP se debe pronunciar este mismo sábado por ello lo más probable es que la propuesta de resolución sobre la restitución de pulmón que mañana se vote sea un punto medio fruto de esta negociación lo que el lenguaje parlamentario se conoce como una transacción ahora bien algunos dirigentes de la oposición nos decían en privado que es probable que una vez empiece el pleno a las diez Se repita aquella escena que ya vivimos el seis y siete de septiembre en la que un diputado alzar la mano para pedir que se suspenda el pleno

Voz 5 14:26 para que la mesa evalúe si esta transacción eso no contó

Voz 1673 14:29 daría a la Constitución por cierto a fuentes de Jones para Cataluña no están comentando ahora mismo que el texto se puede dar ya prácticamente por cerrado nos dicen que se está perfilando alguna transacción enmienda que todavía baila pero que

Voz 5 14:41 sensaciones buena y que creen que mañana se va a aprobar

Voz 1673 14:44 esta propuesta de resolución dicen que en todo caso lo van a acabar de validar en una reunión del grupo

Voz 0194 14:49 el comentario gracias Pablo veremos qué pasa mañana pleno han hospedado que todavía el robot Cosa Nostra tesis disparates que tengo medio Javier Álvarez porque el Gobierno y la Fiscalía ya han movido ficha en función de esto que tú no estabas contando esta misma noche han avisado los miembros de la Mesa de las posibles consecuencias penales que tiene la admisión de esa enmienda de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia Javier Álvarez buenas noches

Voz 0689 15:10 buenas noches en un comunicado difundido hace apenas unos minutos el fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar asegura que el hecho de que la Mesa del Parlament haya admitido a trámite una enmienda para que el pleno de mañana se reafirme reitere la declaración de independencia supone ya una conducta cuya ilegalidad es manifiesta y no puede ser desconocida por quienes la están promoviendo o apoyando en este sentido el fiscal federal anuncia que dada la extrema gravedad de esta iniciativa y su total y absoluta oposición al ordenamiento jurídico además de oposición a las resoluciones reiteradas del Tribunal Constitucional Se están estudiando ya las posibles implicaciones penales la Fiscalía añade este comunicado que se dirige a la opinión pública seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional para perseguir las conductas delictivas en que pudieran incurrir

Voz 0194 15:55 el pueblo contigo ahora sí Pablo porque confunde Mon asumiendo que no será investido en la Cámara catalana lo que buscan ahora los independentistas es una fórmula para que el ex president de la Generalitat no caiga en el olvido mientras siguen bélica y esa fórmula es la creación de dos órganos en Bruselas una especie de consejo presidido por Puigdemont una Asamblea de Representantes que actuaría en paralelo al Parlament

Voz 1673 16:15 si estos dos órganos tres si compramos la tesis independentista de que la propia presidencia es una institución en sí

Voz 1071 16:21 se denominaría en su conjunto espacio libre

Voz 1673 16:23 desde Bruselas y entre sus principales funciones estaría la de impulsar pues aquellas políticas que supongan desobedecer al Constitucional como podría ser el llamado proceso constituyente por un lado estaría el consejo

Voz 0155 16:34 de la República liderado propuso Amón

Voz 1673 16:36 ha formado por tres miembros de Cataluña tres Esquerra uno de la CUP ICA de los independentistas van a vender como algo así como el guber en el exilio después vendría

Voz 1552 16:45 a la Asamblea de representantes de la República

Voz 1673 16:47 este caso un pseudo Parlament integrado por diputados gente del municipalismo y también representantes de la sociedad civil que realizarían pues las tareas de control de este supuesto Guber y que de hecho elegiría al president hay algo muy parecido a esta asamblea de cargos electos que ya hemos comentado alguna vez después vendría Puigdemont que además de impulsar las políticas para implementarlas

Voz 5 17:06 supuesta República tendría reconocida las

Voz 1673 17:09 presentación internacional y la relación con las estructuras económicas culturales y cívicas de Cataluña como ya hemos contado en varias ocasiones todo esto estaría basado en un acuerdo político en un pacto de confianza y por lo tanto no figuraría en ningún boletín oficial además en el documento que la ocupa hecho llegar a sus militantes para que valide no no este acuerdo Se recoge un posible calendario que pasaría por activar este mismo lunes este auto denominado Espacio Libre de Bruselas por intentar investir a Jordi Sanchez en el Parlament durante la semana

Voz 1552 17:38 dejó fauno ahora sí te dejó era cena quema

Voz 0194 17:40 mañana tienes pleno eso del temprano

Voz 1552 17:43 hasta mañana Pablo un beso para hacer

Voz 0194 17:45 este bloque de Cataluña ya analizaremos todas estas cuestiones que no estaba planteando o Pablo una visita a los tribunales porque la jueza Lamela imputado a toda la cúpula de los Mossos lo hace a petición de la fiscalía están investigados por un posible delito de sedición Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:59 como al mayor Trapero les cita como investigados por sedición sin descartar el delito de pertenencia a organización criminal a petición de la Fiscalía el fiscal atribuye a Soler principal mando de los Mossos un papel activo en la consumación del delito y el número dos de forma César Puig el rol de correa de transmisión del consejero de interior ambos fueron decisivos según la Fiscalía en la inacción del cuerpo policial durante la consulta que resultó un elemento clave para lograr los fines del proceso Independent

Voz 5 18:26 lista según el ministerio público este cuerpo

Voz 1552 18:29 policial dirigido por Soler y Puche obstruye la acción de la Policía Nacional y la Guardia Civil el uno de octubre y actúa en connivencia con los responsables de los colegios electorales para la constitución de las mesas y la recogida de las urnas por cierto que la Guardia Civil ha presentado un informe a la juez Lamela en el que acusa a los Mossos de manipular las diligencias referentes a los sucesos acontecidos el pasado veinte de septiembre en la Conselleria de Economía el Instituto Armado asegura que se borraron párrafos

Voz 5 18:57 que contenían capítulos violentos de los concepto

Voz 1552 19:00 dados contra la Guardia Civil mañana separamos para

Voz 0194 19:02 primer análisis sobre lo que está pasando en Cataluña con ese pleno previsto para mañana a las nueve de la mañana con esa moción de la CUP sobre la mesa para reafirmar la declaración unilateral de independencia con las consecuencias y lo comentaba Pablo eh que esto podría tener para los que están en la cárcel o para los que están fuera de la cárcel pero que tienen procesos judiciales abiertos con la reacción ya del Gobierno y de la Fiscalía moviendo ficha avisando a los miembros de la Mesa de las posibles consecuencias penales que ha tenido esa admisión a trámite simplemente la admisión a trámite de esa moción

Voz 21 19:32 esta estructura para poder formar gobierno

Voz 0194 19:36 tres instituciones en paralelo en Cataluña en Bruselas al final Edú forzando forzando forzando el independentismo como si como si no hubiera pasado nada

Voz 5 19:46 sí sí sí no yo apostaría que la mayoría de los oyentes de la SER en la explicación perfecta que ha hecho de la vuestro periodista de la estructura así Pablo de la estructura tridimensional en la que el independentismo parece depositar los próximos pasos no han entendido nada estoy además convencido de ahí

Voz 0194 20:06 que no estuviera ha explicado claro estaba perfectamente

Voz 5 20:09 ligado y aún así no han entendido nada porque es indefendible segundo estoy casi seguro de que la mitad de los que lo han diseñado tampoco lo entienden que están probablemente obviando que el derrumbe de la institucionalidad de Cataluña es completo que lo está además pilotando la mitad de los representantes o la mitad o la o los representantes institucionales del Parlament de Cataluña de la mitad de la sociedad catalana contra la otra mitad de la sociedad catalana además partidos que no ganará las elecciones porque el primer partido en voto en apoyo popular un apoyo social fue ciudadanos con edades Arrimadas de candidata tercero probablemente incurriendo en un tipo delictivo ya ensayado ya admitido a trámite sigue en vías de sentencia firme en pocos meses por parte de tribunales de distinto tipo de distinto nivel y cuarto en un camino a ninguna parte por el señor Puigdemont podría estar en Bruselas cuanto consideren Waterloo donde quiera pero el president nace del Parlamento de Cataluña elegido por las ciudadanas de Cataluña por los ciudadanos y de Cataluña no no no hacen ejercicios de Tri dimensión de hoy háganos superpuestos donde las competencias se transfieren en funciones se diversifican en función de que es un absurdo el que el independentismo se ha metido creo que no conduce a nada bueno creo que no han entendido nada de lo que ha pasado en y de lo que está pasando creo que no han leído el último el último digamos CIS catalán que dice que el autonomismo está creciendo hoy por primera vez en mucho tiempo está ya por encima como primer modelo de descentralización lo de composición del estado del independentismo bueno ellos verán pero están metiendo en un callejón sin salida es están metiendo ellos así mismos también en otro callejón sin salida

Voz 0656 21:49 Fernando bueno yo la pregunta que me hago es porque no porque porque siguen esta estrategia no así en otra no tiene que haber alguna razón porque evidentemente fuera hay que presumir que que son preferido de los racionales y que realmente pues saben a qué están jugando que no están improvisando y que por tanto detrás tiene una estrategia más o menos diseñada no lo que pasa es que yo no sé cuál puede ser esa estrategia porque digamos cuando dieron el salto hacia la declaración unilateral de independencia yo creí entender que detrás lo que había era un un intento por parte de todo el momento independentista de forzar la mano para provocar una reacción violenta por parte del del Gobierno español y que eso pues conseguiría uno de los fines nunca realizados por parte del periodismo catalán que es que ha sido una clara mayoría independentista no como reacción frente a eso pero claro las últimas elecciones lo que tuvieron lugar ya después de los encarcelamientos es decir bajo las condiciones es objetivas peores para el independentismo bajo las condiciones diríamos de de un discurso tremendamente victimista ir los resultados son los que fueron no por tanto ahora no podemos imaginar que ellos pueden seguir intentando hacer lo mismo no para conseguir efectivamente un reto he estado digamos osea que que Cataluña acabe pues pues levantándose porque ya no soporta más el ciento cincuenta y cinco porque nunca pues nunca podrá haber un Gobierno catalán que sea el que responda realmente a lo que han elegido los catalanes etcétera etcétera no pero bueno la vida sigue no yo creo que a mi me parece que la política cuando se queda en el relato y pierde de vista la realidad pues deja de ser política se convierte en otra cosa se convierte en un cuento no sea que en el relato en un sentido literal sino sólo en una narración sin referencia con la realidad pues ya no es política son los relatos construye en realidad pero cuando la realidad abandona el relato entonces el relato se queda como un ente vacío no

Voz 0194 23:55 lo que pasa en hay categorías realidad y los catalanes real

Voz 0656 23:58 claro por eso la vida real es que tú tienes que levantarte por las mañanas que tu puedes perder tu empleo y que tú hay que gestionar eso y que la inmensa mayoría de los catalanes a mí no me quedo en esto la más mínima duda están en contra de estar bajo el ciento cincuenta y cinco no me seguro seguro que tanto quieren que se ponga en marcha el el botón de Research no aunque sea aunque sea simplemente para una gestión de las cuestiones cotidianas no hasta ver cómo ser reposición a cada uno si es posible o no es encontrar algún punto de negociación con otras fuerzas políticas en Cataluña como pues el PSC sobretodo hoy en común no podemos pero lo que no puede ser es seguir tú no había con esa relato una vez que estás relato ha estallado no es decir que ya ha demostrado que con eso no se va a ninguna parte pero pero sigo pensando que tiene que haber algo sea tiene que haber algún objetivo que nosotros ignoramos que es el que está siguiendo a menos que digamos estén tan tan implicados en el destino de Puigdemont personal suyo no es que hasta que no tengan una situación que probablemente pues te pueda facilita el Gobierno español para salvar la cara Puxeu esta manda estar todos

Voz 1552 25:11 detrás de él hasta que lo consigan esto González bueno las medidas Espacio libre de Bruselas que nadie puede convertirse en un cantón casilla en Bélgica supongo que tiene como como finalidad haciendo el ejercicio epidémico difícil

Voz 0155 25:25 de ponerme en el lugar del otro de mantener viva la llama de la legitimidad como hemos hablado otras veces entiendo que su función será una especie de bueno de depósitos de la memoria para que los acontecimientos de los últimos años tal como interpreta el relato pues el independentismo no caigan en el olvido y que sirva como una especie de carga no que que la acción no hace pueda enchufar todavía a ello y renovar sus sus sus energías es su identidad ahora bien existe un riesgo que es el de caer no tanto en la reivindicación de la legitimidad o que la reivindicación de las legitimidad les lleva a caer en el resentimiento

Voz 5 26:00 céntimos

Voz 0155 26:01 juntos una pasión reactiva que en teoría política suele

Voz 21 26:06 indicar bueno suele ser propia de de sujetos agraviados o alienado es por algún motivo

Voz 0155 26:13 y que les lleva a reafirmar su condición de agravio incluso en condiciones en las que pueden salir de ella en por ejemplo suele hablarse de ello pues cuando los partidos muy izquierdistas caen en una cierta nostalgia de las reivindicaciones obreras antiguas que parece que bueno pues ya no están vigentes y sin embargo insisten en ese discurso no son una actitud pues claramente identificar si sentirse a gusto en la condición de perjudicado parece que este puede ser el riesgo de la derivó a la deriva que lleve a este a este movimiento pero aparte de ello claro Georgia ya una serie de preguntas porque es verdad que yo insisto mucho en esta tertulia en bueno en respetar indescriptiblemente el valor que tiene la capacidad de armarse de la sociedad civil catalana de fundar instituciones paralelas sociales otras de asociaciones y otros órganos que mantengan bueno pues una especie de de de republicanismo cívico no pero claro el republicanismo cívico tal como aquí se plantea no tiene nada de democrático no porque Asamblea de Representantes con representantes de los municipios de las asociaciones de la sociedad civil como decíamos tendrías representantes de los partidos políticos y opiniones no independentistas parece claro esa es la condición de posibilidad es decir cuando uno organiza una un organismo democrático de estas características debe garantizar la posibilidad de que todo sin tener en un diálogo en estas condiciones de equidistancia de de transparencia de igualdad a acabar información etcétera y otra pregunta más claro de la legitimidad de Puigdemont según todo este relato procede desde luego de las anteriores elecciones irá desde luego viene suspendida ilegítimamente por ciento cincuenta y cinco bueno como se renovaría esa legitimidad Puigdemont es el presidente legítimo de por vida porque no hay una juez cuando deja de ser el próximo presidente legítimo con lo cual claro hay algo aquí bien de acuerdo es una sociedad civil muy bien armada hay un depósito de memoria de legitimidad pero desde luego están perdiendo la onda democrática por sencillas

Voz 0656 28:20 si entonces si es una cosa que no si yo creo que hay el el el término interesante y el término difícil el término que ha impedido que esto pueda moverse hacia ningún lado es el de la unilateralidad o sea yo creo que ahí es donde está el punto que vamos a ver es perfectamente legítimo que que que busque la independencia sea políticamente me parece que es un objetivo estupendo Ponsa que pueden si si así lo desean pues venga sigamos ese como pueden perseguir otro no lo que sería una sociedad sin clases au o lo que sea pero claro digamos esto es lo que esto es lo que impidió que Europa otorgar al más mínimo apoyo esto es lo que además el derecho internacional niega frontalmente que sea posible no que de repente alguien decide oye que me voy no no me importa no es así negociar Contigo hasta luego eso es el punto en el que más insistió el tribunal constitucional canadiense como se planteó el tema de de Quebec sea el el derecho canadiense y el derecho internacional niega la posibilidad de una independencia unilateralmente pero se ve obligado a tener que atender una reivindicación política Sabina mayoría suficiente sea que el día a la aspecto jurídico Constitución está muy claro yo creo que eso está ahí lo que interesa bilateralidad entonces la única manera de romper con la unilateralidad es empezar a comenzara a negociar algo a sentarse por lo menos no sé si eso claro el el claro por parte de Madrid el incentivo es nulo precisamente porque en Madrid ahora mismo lo que lo que ven de leña al mono hasta que hable inglés precisamente pero por qué me adversario político número uno

Voz 0194 30:06 pero siendo no lo Fernando por parte de Madrid de Madrid el Gobierno central ahí ahí interlocución quiénes la interlocución en el otro

Voz 0155 30:12 donado

Voz 0194 30:14 los ERE que parte de la estructura ya que nada por los independentistas sacamos al interlocutor

Voz 0656 30:18 sí pero en este caso tiene que ser Torrente esté inevitablemente no a mi me parece que no pueda haber otro personaje sea él es el que ahora mismo está institucionalmente designado para ser interlocutor con todos porque es el presidente buenas guerras conoce eso

Voz 0194 30:30 a ver si no pero bueno eso eso

Voz 0656 30:33 expone un poco a lo que decía antes son claro es que además que esta situación no es unos unos ubica en un en un momento que yo creo que es terrible para el Partido Popular y donde su mayor adversario realmente se ha convertido en un adversario creo que esa Cataluña con lo cual he ahí no puede hacer la más mínima la cesión no y eso es lo trágico no yo creo que desde el principio el el problema catalán no ha encontrado una solución porque siempre ha habido algún partido que ha extraído algún beneficio de del caos catalán y a mí me parece que son más triste ocurre ahora mismo en la política española

Voz 5 31:06 yo creo que hay una hay un freno en política que que es que tus sueños propios no terminen convertidos en pesadillas ajenas y aquí es obvio que hay quién desde el mundo independentista como señalaban Gonzalo y Fernando han soñado con una posibilidad de un Estado independiente hasta el punto de hacerlo sin freno y convertirlo en una pesadilla para el resto de la sociedad Diego resto porque me pregunto quién habla los problemas de los parados en Cataluña quién habla de los problemas de los estudiantes de las personas con discapacidad quién habla de las personas que están en el paro quién habla con quién habla de todo lo que sucede en una república en ese sentido deliberativo del término político como señalaba antes Gonzalo algo de republicanismo cívico es respeto a la institucionalidad respeto a los procedimientos respeto la condición de ciudadanía respeto a la opinión del que no la tiene igual que la tuya todo lo que parezca fallaba aquí en en este proceso en este movimiento pues que se ha llevado todas las certezas que vertebra una sociedad envidiable en el mundo en toda Europa en nuestro país también durante tantas décadas como fue la sociedad catalana que fue ejemplo de seriedad esto es de todo excepto serio y estén tienen ensoñación de plataformas gubernamentales superpuestas distribución extraña atrás Nacional de de de Tico que nace de una un ejercicio democrático de la sociedad catalana en las urnas representadas en un Parlamento a mí me parece realmente peligroso yo creo que Cataluña está en un proceso de de seis Tutu de institucionalización completa dado el cariz que están tomando estos acontecimientos del movimiento independentista que continúa y continúe la pregunta de Gonzalo me parece muy oportuna cuando termina todo esto la legitimidad que nace de una ensoñación de una vamos a decir legítima legitimidad alternativa a la que nace del Estatuto de Autonomía de la Constitución donde empieza y donde termina más allá de la cabeza de los Jordi de de Junqueras de los leída desde el movimiento independentista o de Torrent de quién sea porque esta es verdad que no está claro quién manda aquí quién es el dueño de esto quién quién ordena el tráfico soberano de todo este movimiento y su orientación hacia

Voz 0155 33:09 es por tanto creo que hay ahora mismo más pregunta

Voz 5 33:12 las respuestas claras quizás el problema que

Voz 0155 33:14 que que es totalmente paralelo a la institucionalización de la que hablaba CDU es que claro desde el punto de vista independentista Cataluña no es una sociedad es un pueblo y esto tiene un riesgo y es que hablar de pueblo puede significar no siempre pero puede significar acabar con el pluralismo de acuerdo entonces estas alusiones a más colectivos distintos con necesidades diversas demandas distintas pueden verse su sumidas en un objetivo en un objetivo superior no más aún cuando ese pueblo porque el pueblo puedo auto constituirse ante una necesidad determinada y una necesidad que además pueda significar la recuperación de las instituciones y de su valor democrático como en cierto modo pasó desde dos mil once en en el Estado español pero problemas que ahora mismo se pueblo parece que más bien es investido desde arriba no de arriba abajo y en ese sentido claro se pierde esa pluralidad que es condición necesaria para la existencia de liberación para la existencia de valores democráticos no ya está institucionalidad paralela pues

Voz 1552 34:16 parece reflejarlo déjame que avance abandone Cataluña que mañana en ese pleno que decía Pablo Tallón que tenía veinte Forlan dime dime

Voz 0656 34:23 no voy a seguir no

Voz 1552 34:26 no es que la semana pasada tuvimos allí me acosté calor

Voz 0656 34:28 Panizo chavales estupendos en la London School of Economics sobre Cataluña que tres coloquios que hubo de economistas de Historiador estuvimos allí los politólogos y te en el debate claro el lo fascinante era que en el público pues había estudiantes catalanes muchos estudiantes digamos el resto de España no la impresión que yo tuve en el durante el coloquio era que se había producido una herida digamos escuchando los catalanes no que se había producido una herida de la que quizá el resto no tomamos conciencia de su momento e Iker lo que el problema que tenemos es que sea herida sigue sangrando

Voz 5 35:07 entonces vuestro una metáfora como ocurre otras bueno tampoco torpe pero

Voz 0656 35:12 pero qué y que de alguna manera tenemos que cortar digamos el digamos tenemos que poner hay unos puntos de sutura a ver cómo podemos curar eso no es una herida digamos que se ha ido abriendo pues procedería a través de manipulaciones igual constitucional lo que es entendido como manipulación es lo del Estatut la impugnación ministro ministro Wert una serie de de hechos que que bueno que en el momento en que acontecieron no tomamos conciencia de que estaban realmente creando una herida histórica de repente se abre empieza a manar sangre y a partir de ese momento es cuando ya se pierde el control pierde el control el paciente pero pierde el control que supuestamente pues tiene que atender a ese paciente no me parece que es muy importante hay sí que volver al pasado no antes hablamos de la nostalgia no volver al pasado de una manera muy fría y tratar de de de de bueno de reciclar esa historia reciente nuestra ver dónde lo mejor es que no

Voz 0194 36:12 viste así pero por experiencia propia esa herida las sienten incluso los no independentistas

Voz 0656 36:16 sí no no no no no no no sé si si si hay digamos quién quién habla pero hay mucha gente que realmente lo que no quién no quiere una ruptura con España pero que sí ha percibido esa herida no claro en el tenerlo tan tan cerca no así en un coloquio no el ver cómo esas voces de repente pues empiezan a disparar pues Capote te llama la atención no yo creo que no vamos a entender lo que pasa sino sólo tratamos de hacer un poco de de hermenéutica de de lo que está producido nos ha como como interpretamos lo que está producido porque siempre nos quejamos de que hay mucha pasión no hay poca razón pero claro la pasión al no surge porque sí sino que hay algo que en la incentivan algo que provoca no ese sentimiento es el que tenemos que empezar a tratar de comprender para a partir de ahí construir algo

Voz 1552 37:04 esta vez sí en común y hablar quizás en lugar de negociación de reconciliación complica reconocimiento de esas muy cerrado sino su mucho ahí yo creo que el tema del no es un del Ter

Voz 0656 37:14 los Guiza idóneo es el es el reconocer los hemos hecho daño no sabemos porqué ni cómo pero os hemos hecho daño pero por alguna razón entonces de lo que se trata ahora es de ver bueno cómo podemos enmendar nuestra relación y a partir de ahí pues empecé

Voz 0194 37:30 la negociación política más más sevillano retomaría a ahora la política eh porque lo habéis apuntado por aquí con los réditos que sacan los partidos con el tema de Cataluña o no iremos a todos los problemas que tiene el Partido Popular con este desbloqueo que parece que empieza a vivir porque ciudadanos así lo ha querido el Parlamento pero déjame que vaya con una de las noticias bueno pues porque afecta a los ciudadanos que han estado pendientes de ella pues a decisión de los tribunales que va a tocar al final el bolsillo de miles de ellos la justicia ha dado la razón a los bancos Innova abusivo que las entidades hayan cargado a los clientes el impuesto de las hipotecas Javier Álvarez otra vez

Voz 0689 38:06 el Tribunal Supremo ha sentenciado que el cliente Hinault el banco es quién debe hacerse cargo de los gastos e impuestos cuando acude al notario a firmar una hipoteca el Pleno de la Sala de lo Civil por unanimidad ha corregido el criterio de algunas audiencias provinciales que consideraban abusivo cargarles el impuesto a los clientes por tanto declaraban nulas esas cláusulas el alto Tribunal dice lo contrario falla a favor de los bancos no debe abusivo cargar al comprador el impuesto de las hipotecas al mismo tiempo que ordena que debe ser el cliente quien asuma en su totalidad los gastos generados por este impuesto denominado de actos jurídicos documentados en cambio los impuestos que hay que pagar por el documento original que redacta el notario el timbre de los documentos se abonará por partes iguales entre el banco y el cliente mientras que las sucesivas copias que se quieran hacer y obtener de ese documento deberá pagar las que la solicite lo que permanece inalterable también en esta sentencia no afecta a los gastos

Voz 5 38:56 los de formalización de las hipotecas como son el registro y la no

Voz 0689 38:59 daría que deben ser asumidos por el banco como ya sentenció el Alto Tribunal por citar un ejemplo una hipoteca de cien mil euros tiene uno los gastos por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados cercano a los mil euros a los que hay que sumar unos seiscientos de gastos de Notariado alrededor de quinientos euros del Registro de la Propiedad y cuatrocientos por las gestiones sumados todo la cifra a pagar por el cliente ronda unos dos mil quinientos

Voz 0194 39:21 José María Fernández Seijo es juez de lo Mercantil con el vamos a resolver las dudas que nos ha generado esta decisión del Supremo muy buenas noches de entrada esta sentencia del Supremo nos parecía como mínimo contradictoria con la que publicó en diciembre de dos mil quince el propio Supremo que decía que era abusivo que el cliente tuviera que pagar todos los Go estos impuestos de una hipoteca no se contradicen

Voz 22 39:43 lo sigue diciendo lo mismo lo único el Supremo en el año dos mil quince lo que decidiera que era abusivo imputar todos los gastos al al consumidor pero que había que ver el régimen legal pero en esa misma sentencia discriminada en función de del tipo de gastos en concreto en el tema del impuesto que es el cuantitativamente más importante el que el Supremo no había detectado una contradicción entre la Ley y el Reglamento que regula el impuesto es que el Tribunal Constitucional ha dicho meses después que el Impuesto de Actos Jurídicos documentado lo tiene que pagar el el que solicita el préstamo es el supremo lo que he sido aclare esa primera sentencia sin que eso suponga un cambio radical de su criterio

Voz 0194 40:32 esos genes de consumidores que han dicho o han anunciado que van a recurrir a la justicia europea que posibilidades cree que que hay de que enmiende al Supremo español como hizo por ejemplo con el caso de las cláusulas suelo

Voz 22 40:43 bueno en principio las asociaciones los consumidores son los particulares no pueden recurrir directamente Europa las cuestiones prejudicial las tienen que plantear los jueces entonces en principio no hay un recurso directo contra la decisión del Supremo cuestión distinta es que algún juez pues era elevar una consulta una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo como ya se ha hecho en otras ocasiones en las que algún magistrado ha discrepado de del criterio del Tribunal Supremo

Voz 0194 41:13 ahora de momento los afectados no tienen más remedio que pagar va a afrontar el pago de ese impuesto

Voz 22 41:17 el impuesto está pagado estamos hablando de Puebla

Voz 0194 41:20 de la posible devolución la posible devolución

Voz 22 41:22 en principio lo hizo la pueden solicitar pueden solicitarlo a los juzgados la cuestión es que el Tribunal Supremo lo que he hecho ha sido clarificar y lo he hecho conforme a a al Reglamento del Impuesto y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional yo creo que que el Tribunal Supremo lo que hace ahora es aclarar un pronunciamiento que en su día era demasiado genérico y que que que no siempre del proyecto correctamente

Voz 0194 41:48 los José María Fernández Seijo como siempre muchísimas gracias por ayudarnos a entender sus buenas noches

Voz 1 41:54 hora veinticinco siéntate un momento

Voz 0194 46:52 entre diez y cuarenta y siete minutos uno de cuarenta y siete en Canarias y con Fernando Vallespín Gonzalo Velasco y Eduardo Madina recupero la información política porque el Partido Popular se ha rendido ante la evidencia hay acepta negociar el contenido de la llamada ley mordaza con el resto de grupos de la Cámara Un debate que facilitó ayer ciudadano después de retirar su apoyo al PP Yesa estrategia para frenar la tramitación de las iniciativas parlamentarias del resto de grupos contra esta norma el PP debatirá a su ley pero va a intentar que nada cambie y para conseguirlo el grupo parlamentario popular ha presentado sus enmiendas a su propia ley enmiendas que la endurece serían todavía más al ampliar por ejemplo los supuestos de aplicación de la prisión permanente

Voz 1552 47:30 es revisable Mar Ruíz buenas noches buenas noches y el PP plantea mantener el articulado de la ley mordaza y ampliar la prisión permanente revisable a más delitos con estas enmiendas el PP cierra filas con sus leyes y redobla sus ataques a Ciudadanos por poner en riesgo normativas dice que castigan los crímenes protegen a las víctimas defienden a las fuerzas de seguridad Carlos Rojas

Voz 0754 47:50 es una carrera populista de el señor Rivera algunos van a acabar derogado se a sí mismos como actores políticos si si pretenden aislar al Partido Popular nosotros tenemos la seguridad de que estamos arropados por la inmensa mayoría de los españoles vamos a defender estos texto normativo en su vigor

Voz 1552 48:10 frente al PP en la oposición que busca revertir y rebajar el contenido regresivo de la ley mordaza eliminando multas por manifestaciones ante Congreso y Senado o cacheos policiales que impliquen el desnudo de los ciudadanos en había pública también las devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla Margarita Robles PSOE Rafael Mayoral Unidos Podemos

Voz 31 48:29 la sociedad lo que tiene derecho a exigir es que los hechos delictivos no se cometen difícilmente vamos a proteger la seguridad ciudadana cuando hay ese déficit tan increíble de policías y de guardias civiles por tanto en que no quieran mirar hacia otro lado poner cortinas de humo con el endurecimiento del Código Penal

Voz 32 48:47 que no hay ninguna norma que vaya impedir el ejercicio de las libertades públicas de nuestro pueblo sino lo pudo hacer Francisco Francos no lo va a hacer el señor M punto Rajoy

Voz 1552 48:56 entre las enmiendas de Unidos Podemos prohibir por ley el uso de pelotas de goma las identificaciones selectivas por motivos étnicos o instaurar el aviso previo por megafonía antes de iniciar una carga policial en una frase

Voz 0194 49:08 con así las cosas se avecina un mes de marzo intenso para el Gobierno en concreto para el ministro Cristóbal Montoro que va a tener que negociar un acuerdo para los presupuestos con esos mismos grupos que plantan cara al PP en el Congreso y se le acumula el trabajo porque sigue pendiente la negociación del modelo de financiación autonómica el local Nieves Goicoechea