Hora 25 (28/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0656 00:00 pero la situación está lejos de ser una situación fácil no que acabamos de hablar el tema catalán que estaban patas arriba como como desde el primer momento en el peor de los momentos que eso está Tasio a resolver todavía tenemos sin resolver gran cantidad de problemas es bueno ahí tenemos a los pensionistas en la calle tenemos a las mujeres en también en la calle eso tu conjunto de reivindicaciones bueno si antes se exigía hemos para el digamos para Cataluña que que se pudieran abordar los problemas de la vida cotidiana muestra con con la misma razón tenemos que exigir que el digamos que exista un Gobierno en España que tengan la capacidad hace lo claro que resuelva el problema de los a su manera no y que bueno pues se moje mojarse significa pues va asusté al terreno de juego y póngase a jugar es decir pacte con unos o con otros ahí tengo ofertas de pacto de Estado por Bono siente ese hablar de esos pactos de Estado aunque solamente al final suscriba dos o tres negocie también con con dos otros dos de los grandes cuatro actores una posible reforma electoral porque no es decir que eso es una cosa que no tiene a la que no tiene porque negarse el Partido Popular sea aquí digamos que desde el Gobierno hay hay formulas más inteligentes que no intentar ahora mismo seducir no a sus viejos votantes con medidas un poco absurdas como puede ser cuántos huy respetos no es la equiparación de las policías no salarial

Voz 1 01:31 o o se algo

Voz 0656 01:33 gesto con los con los pensionistas o digamos pues algún gesto retórico respecto de la unidad de España eso me parece que no es por ahí no va

Voz 0194 01:43 después retomamos si queréis este asunto se ha quedado algo por decir que estábamos pendientes de una llamada hablamos lo escuchábamos antes eh a Pedro Sánchez cuando bueno planteaba la necesidad de un adelanto electoral si al final no se conseguían aprobar los presupuestos lo ha dicho en Sevilla haya ido para participar en los actos oficiales de este veintiocho de febrero que es el Día de Andalucía actos organizados

Voz 1143 02:03 la Junta les que obviamente ha coincido en algún momento con su rival

Voz 0194 02:05 al en las primarias y presidenta andaluza Susana Díaz vamos a comprobar qué tal ha ido su reencuentro sevillana Fernández

Voz 0134 02:11 Pedro Sánchez pidió estar en el acto institucional del Gobierno andaluz con motivo del Día de Andalucía y ha seguido la entrega de medallas y distinciones desde la primera fila del Teatro de la Maestranza previamente había atendido a los periodistas que le han preguntado por sus tensas relaciones con la presidenta andaluza Guerra Fría la que hay en las derechas españolas ha contestado el secretario general del PSOE que también ha explicado sus razones para estar hoy en los actos por el veintiocho F

Voz 0565 02:35 no es una cuestión solamente de formalidad política que también no solamente de compromiso político que también yo ya dije hace unas cuantas semanas en Sevilla que iba a venir mucho a Andalucía porque creo que además es un es una obligación de un responsable político que aspira a gobernar España como es mi caso pero más creo que desde el punto de vista personal no solamente tengo buenos amigos sino que también tengo buenos recuerdos emocionales que tienen que ver mucho con mi vida privada de convivida fama

Voz 0134 03:00 no hay foto que lo documenta pero fuentes del Gobierno andaluz aseguran que cinco minutos antes de la entrega de medallas Díaz y Sánchez han coincidido en las escaleras y han bajado juntos a saludar a los premiados sean saludado dicen ir han hablado unos minutos no sabemos si del nuevo modelo de financiación autonómica cuya reclamación ha sido hoy protagonista principal de este Día de Andalucía

Voz 0194 03:20 Teresa Rodríguez el líder de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez muy buenas noches buenas noches total muy viviendas estaba usted en esa entrega de medallas estaba

Voz 1480 03:29 que no estaban otros compañeros del grupo porque coincide cada año con una convocatoria de movilización de manifestación

Voz 0310 03:36 sus la marea en Andalucía

Voz 1480 03:39 yo estaba en la manifestación que ha sido masiva ahí bueno llena de colores

Voz 0194 03:44 el pregón por preguntarles usted había visto un encuentro entre entre Pedro Sánchez y Susana Díaz

Voz 2 03:48 no puedes no puedes

Voz 0194 03:51 informar no puede ser armar Yola presentaba como líder de Podemos no sé por cuánto tiempo más porque no sé si tienen ya fecha para debatir el nombre de la formación de cara a las autonómicas del año que viene

Voz 1480 04:02 hola autonómica no sabemos cuándo van a hacer de vez en cuando viene como el debate del adelanto electoral

Voz 0194 04:08 es lo que estamos haciendo esté pagando la conferencia

Voz 1480 04:10 había que podemos sobrevivirá si Izquierda Unida también pero intentaremos diseñar montó una casa Iggy construirla donde quieran remanente no te será una coalición electoral en principio en espacios de participación política donde queremos que vuelva otra vez a incorporarse gente que quiera hacer política plantas de la desde lo social y lo político entonces bueno o no de la desaparición de Podemos sino la construcción de nuevos pasión común con otros dijo en otras no

Voz 0194 04:41 y en ese espacio en común leeremos el nombre de Podemos el nombre Izquierda Unida leeremos estos nombres será algo completamente diferente en cuanto a la forma de llamarse

Voz 1480 04:49 es verdad que no te miento cuando te digo que no lo hemos hablado todavía además el nombre de la criatura estaba pensando en cómo articular la metodología

Voz 3 05:00 para elaborar primero un programa interesante

Voz 1480 05:03 una iniciativa que ya me da mucha más gente y bueno para parte comunicativa digamos que el final no cómo cómo se va a llamar ir cómo se van a llamar a la persona que encabecen esa candidatura será será un poco lo último no le momento ya digo todo lo metodológico en cómo conseguir que ese proyecto ilusiona a mucha gente todo para para participar incluso en parte de mi de Podemos Izquierda Unida que sería lo más interesante

Voz 0194 05:28 te has ido Andalucía ha marcado por la última encuesta del Estudio General de la opinión pública de conocíamos antes de ayer y es verdad que ha estado sobrevolando por encima de ya no sólo de la política andaluza sino también de la política nacional porque hay también el Partido Popular puede sacar sus propias conclusiones a partir de de esa encuesta lo cierto es que a ustedes les atribuye una caída de cuatro puntos y se celebrarán las elecciones ya sé que me va a decir que solo son encuestas Éstas son las es superada esa respuesta qué lectura hacen ustedes porque entiendo que las le

Voz 1480 06:00 sí yo creo que los últimos meses el centro del debate público y de la discusión un pública ha sido la cuestión nacional himno en algunos de nuestro fuerte es decir no no conocimos como fuerza política por de la bandera que no sólo a quedarme come como decía Carlos Cano no la la localidad Andalucía en el centro de nuestro dispuso ha sido fundamentalmente la lucha contra la corrupción y sobre todo la recuperación de derechos sociales que han ido arrebatando durante los diez años venció en de la crisis en ese sentido cuando la agenda social ha pasado a un segundo lugar y en el centro afectado pues tiene que han generado tanto desgarro no ha sido han sido debates durísimo no han tirado muchísimo de las tripas con la cuestión nacional con el miedo o no a la ruptura parecía que se iba a romper a todos la casa en la cabeza no ir eso ha generado también una determinada corriente de opinión en ese sentido nosotros creemos que conforme la agenda social vaya recuperando su protagonismo o el protagonismo que nosotros entendemos que debe tener sin menospreciar otros debate pues vamos a poder ir recuperando su capacidad de interlocución con la sociedad y en ese sentido la huelga del ocho de marzo la más en la manifestación que Bioy enorme en Andalucía por cierto aunque no haya ocupado grande cabecera bajo la lluvia pero muchísimas que han confluido ahí en la movilización absolutamente multitudinaria transversal de los pensionistas en defensa de las pensiones pública creo que contribuyen un poco nuevo giro en el que la cohesión social vuelva a en el centro de de la discusión pública perciben

Voz 0194 07:41 descaro desgaste en la marca Podemos

Voz 0310 07:45 bueno yo creo que ha sido un trabajo sistemático por dejarla eso sí una responsable también tendrán ustedes seguro

Voz 1480 07:51 pero no todas entonces yo no soy partidaria de autoflagelación más de la cuenta alza que eh lo hemos podido cometer errores sobre todo creo que los errores tienen que ver con lo mal que hemos llegó interna eh yo estoy harta de decirlo digamos que hemos regalado también grandes titulares contrario a Podemos pero también había un tramo sistemáticos del arte de de Podemos bueno a nadie se le escapa que hay intereses detrás de eso no es entonces bueno pues nosotros informes obligación tratar de ser mejores ser muy flexibles con la marca también Angels porque creo que es lo más importante son las ideas y el proyecto me parece que nosotros no queremos una fuerza política que dure ciento cuarenta años que eso no creo que el PSOE ha tomado malas decisiones como resultado de las descenso del aparato por sobre encima de cualquier cosa nosotros somos fundamentalmente un mecanismo de defensa frente a los ataques de estos diez años han sido muy duro el de menos de precariedad laboral y de recortes sociales ir a una voluntad una iniciativa un proyecto que pretende regenerar la política eso se llama podemos eso se llama la confluencia con la que comparte espacio y creo que lo más simbólico de eso es un grupo confederal que muy mestizo muy rural y que creo que que habla un poco de lo que somos es una iniciativa muy flexibles no en la forma pero con con mucha claridad en el los contenidos

Voz 0194 09:19 pues Teresa Rodríguez y agradezco como siempre que no haya atendido y feliz día Andalucía que le queda menos de una horita pero pero felicidades igualmente

Voz 1480 09:27 muchísimas gracias felicidad a los andaluces andaluz háganos escucha lo que dicen en Andalucía y lo que viven fuera porque quieren o porque tienen que vivir fuera

Voz 1150 09:36 el grande hoy olvidado en la Festa

Voz 1480 09:38 el setenta mil Andalucía andaluza que viven fuera de nuestro país quinientos me quedó fuera Andalucía

Voz 0310 09:44 pues se quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos la muchísimas gracias gracias a vosotros

Voz 0194 09:49 Nos minutitos porque estábamos hablando de la debilidad del Partido Popular Gonzalo pero bueno al final las encuestas también manca en esa tendencia no sólo la de Andalucía que al final sí a coincidía mucho con las encuestas a nivel nacional en cuanto posicionamiento la de la derecha del Partido Popular y Ciudadanos en este caso al Partido Socialista mantendría mantendría el poder bueno ganaría las elecciones mantendría el poder dependería de las alianzas pero ganaría pero es verdad que la tendencia de Podemos es a la baja en todas las encuestas y la verdad es que hay algunas cosas de las que acaba

Voz 1143 10:20 decir Teresa Rodríguez que nuevos exactamente la líder más significativa porque sabemos que pertenece a una de las secciones no es que al anticapitalista y a su vez a la izquierda anticapitalista de Andalucía vemos la misma de de Madrid pero bueno pero hay un algunas cosas que ha dicho que son sintomática no una de ellas es que son un partido construido un mecanismo de defensa

Voz 1 10:39 claro es que esto no es baladí

Voz 1143 10:42 eh un partido no se puede constituir sólo temporalmente para solventar una situación momento puntual puntual sino que debe buscar construir erigir una organización para el largo plazo que permita que distintas demandas sociales y distintas sensibilidades ciudadanas y territoriales se integren en él desde luego en un primer momento tuvo éxito Podemos en esa labor pero en un segundo momento que desde luego viene marcado por la deriva de Vistalegre II en no no lo hay no lo ha logrado no parece mentira pero la verdad es que todos los diagnósticos del grupo principal que perdió ese Vistalegre II que de algún eran los Errejón estas están cumpliendo no eh en la identificación de nuevo un poco resentida en los fetiches de la Izquierda en un mundo que que la ideología como un todo integral parece cada vez fragmentar semanas al ser arrastrado posibilidades no la podemos original permitía la integración de muchas personas diversas que no tenían que identificarse de antemano con esa izquierda y eso se ha perdido ellas lo que está haciendo bueno pues que ya esté casi cerca de los porcentajes de la Izquierda Unida de Anguita no Fernando

Voz 0656 11:56 vamos a ver yo creo que que los partidos tienen un problema no que es cómo cómo aplicar diríamos el cierre para no no digamos no desaparecer sea el problema es el dentro fuera no cómo

Voz 1143 12:08 sí

Voz 0656 12:08 puede cerrarse sobre sí mismo es para poder tener la suficiente autonomía y a la vez está lo suficientemente abierto como para poder conectar con con otros y con la gente no entonces esto es una esto es muy difícil de conseguir lo lo lo lo típico es que los partidos que corporativista ni entonces su cierre es excesivo pero cuando su apertura es excesiva yo creo que es lo que ocurrido con Podemos sobretodo a través las confluencias yo creo que lo que más ha dañado a Podemos no ha sido solo la actitud ante el conflicto catalán si no digamos es la conciencia en el resto del territorio nacional de que de que Podemos no es soberano en según qué territorios no y eso es lo que hay es donde está su debilidad me ha sorprendido que como ha señalado bien lo ha cazado muy bien creo Gonzalo haya reconocido que pertenecen a una época a una coyuntura me ha extrañado porque yo al propio Pablo Iglesias y por supuesto Íñigo Errejón les escucho muchas veces es decir tener que tienen una vocación de trascendencia es un ciclo de crisis en el que nació Podemos y mi opinión no tiene por qué renunciar a tener personalidad política más allá de que esta crisis ojalá termine de pasar de una santa vez pase hice habrá un tiempo diferente en términos económicos políticos sociales no bueno sorprendentes

Voz 0194 13:22 pues hacía aunque fuera breves porque me queda un asunto de internacional que me parece importante en tengo tiempo todavía para hablar del Brexit porque hoy Bruselas ha dado a conocer sus planes para la salida de los británicos de Europa y la verdad es que no he hecho mucha gracia en las Islas el borrador europeo incluye una propuesta para que Irlanda del Norte continúe dentro del mercado único y el audio de la unión aduanera lo que busca Europa es que no exista una frontera dura con su vecina a la República de Irlanda según miembros de la Unión pero también supondría la aceptación de las normativas europeas así como responder ante los tribunales europeos una idea que el Gobierno de May rechaza frontalmente porque para Londres el Brexit compete a todo el Reino Unido sin excepciones sin que tenga ninguna particularidad ninguna peculiaridad ninguno de sus territorios hasta ahí nos vamos Begoña Arce

Voz 0273 14:07 Irlanda del Norte ya fue un escollo que a punto estuvo de dar al traste con las negociaciones del Brexit en diciembre ahora vuelve a serlo y no se vislumbra una solución la propuesta de la Unión Europea para evitar una frontera fija entre el norte y el sur de la isla ha sido rechazada tajantemente por la primera ministra británica Theresa May Poco después de que Bruselas de cara el borrador de ciento veinte páginas la propuesta implica mantener a Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera bajo el sistema regulatorio comunitario y bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la solución es inaceptable según May porque amenaza la integridad constitucional del Reino Unido como ha dejado claro en la Cámara de los Comunes el borrador que ha publicado la comisión de implementarse socavaría el Mercado Común del Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional del país creando una frontera regulatoria ya aduanera en el mar de Irlanda

Voz 4 15:02 este es el Lines de un primer ministro

Voz 0273 15:04 el británico podría nunca estar de acuerdo con eso May respondía a un diputado del Partido Democrático Unionista un partido del que depende la mayoría de May para poder gobernar y que se opone a la unión aduanera haya cualquier trato especial regulatorio para Irlanda del Norte al mismo tiempo nadie quiere esa frontera fija son aspiraciones aparentemente irreconciliables Bruselas parece haber traspasado una de las líneas rojas marcadas por Londres made recibe mañana al presidente del Consejo Europeo Donald tax el viernes la primera ministra responderá en un esperado discurso al borrador de los comunitarios

Voz 5 15:45 vamos a repasar otras cuestiones que nos deja el día de hoy otras noticias noche Palomo

Voz 3 15:49 el segundo día de tregua humanitaria

Voz 1050 15:52 el segundo día que no se respeta aún no ha informado que los combates continúan en la zona por lo que es imposible la entrada de convoyes humanitarios y la evacuación de los sorianos en nuestro país la justicia ha condenado a nombre a más de cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una menor el agresor aprovechó un viaje en coche para tocarle la zona genital Ser Las Palmas Verónica Hernández

Voz 3 16:12 la Audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años y medio de prisión a un hombre con antecedentes penales por abusar sexualmente de una niña de once años hija de una amiga suya

Voz 1280 16:21 los hechos se remontan a dos mil trece cuando todos viajaban en su coche hacia el sur de Gran Canaria el hombre aprovechó que la madre se bajó del vehículo para comprar en un supermercado para aprovecharse de la menor además de la condena penal la sentencia impone al acusado la prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella durante siete años y le obliga a indemnizar a la madre con seis mil euros

Voz 1050 16:41 ha relacionado también con este tema un juzgado de Zaragoza ha considerado ilegal el registro de de

Voz 1143 16:46 cincuenta sexuales hasta ahora a formar parte

Voz 1050 16:49 de de él de inhabilitada para trabajar como profesor o entrenador de niños y niñas según datos del Ministerio de Justicia hay cuarenta y cuatro mil personas con condena firme por delitos sexuales registradas en esta lista al término conciencia con el descubrimiento de las primeras estrellas que asistieron nacieron hace catorce mil millones de años no lo explica Javier Gallego

Voz 0882 17:09 los astrónomos creen que estas primeras estrellas del universo tuvieron que ser muy masivas de color azul iré una vida corta la antena de un radiotelescopio situado en Australia según ha informado la región

Voz 3 17:21 acabo de detectar primera prueba indirecta

Voz 0882 17:25 la existencia de esas estrellas las más antiguas iluminaron nuestro cosmos cuando éste tenía sólo ciento ochenta millones de años es decir cuando era un auténtico bebé porque sólo tenía el dos por ciento de su edad actual el hidrógeno era entonces un elemento muy común con como ahora estas primeras estrellas os han podido detectar directamente pero sí su radiación ultravioleta que ha sido descubierta por este telescopios

Voz 3 17:50 vale

Voz 6 18:04 entonces intenté

Voz 0194 18:12 ese piano Torres que abres muchas veces donde deja olvidar

Voz 3 18:15 pues es que vamos vamos a vamos a no tomarnos

Voz 1143 18:18 en serio muy en serio mi ex b vocal a capella es un

Voz 0194 18:24 la compañía de Zaragoza que tienen un nuevo espectáculo el natural sin instrumentos añadidos se sea todos lo hacen con la voz

Voz 3 18:31 cuando escucha

Voz 0194 18:39 y además son divertidos porque mientras cantan pasan cosas yo pienso que se tienen que tener horas y horas de ensayo no claro que encajen bueno igual que en una orquesta todos los instrumentos que en este caso vocales es la abertura del barbero de Sevilla de Rossini que tiene sus añitos cursa bien esta interpretación si bueno esta mañana

Voz 1143 19:01 de Vargas Llosa liberal que sólo ve dos inconvenientes al liberalismo que es uno la deriva populista y otro el antisemitismo ha presentado su cartografía intelectual que es una autobiografía hecha con las lecturas liberales que le han marcado desee es autores Oper Berlin Revel Hajek Ortega del que rescata una frase que me encanta la claridad es la cortesía

Voz 0194 19:25 eso fue durante

Voz 1143 19:27 la presentación ha dicho que el único partido liberal que hay no está en el poder que ese es Ciudadanos también

Voz 0882 19:34 también que censura no prohibir libros prohibir cuadros es absolutamente antidemocrático ya que combatirlo ya que combatirla con mucha eh

Voz 3 19:45 eh convicción

Voz 0882 19:48 eso no significa que los cuadros prohibido son los libros prohibidos en grandes libros Ocean grandes cuadros no desde luego que no ni muchísimo menos pero

Voz 3 19:58 la cultura debe manifestarse con toda libertad aunque no guste o no nos guste

Voz 0194 20:08 bueno esto no quiere decir que los libros prohibidos a los grandes libros grandes cuadros O'Shea

Voz 1143 20:14 no lo que lo que quiere decir es que estaba refiriéndose a la hora de Santiago Sierra decía que que le parecía que era que era un horror a lo mejor pero que pero que eso no se habérsela leído en cualquier caso antes Fariña también bueno no sé si te acordarás que hace un año con tanto frío como ahora tanta nieve como aquí en España yo estaba no

Voz 0194 20:33 Mayor disfrutando del acuerdo de cosas de las que me olvido afortunadamente no pues yo no me puedo olvidar sí que me acuerdo que fuiste a verlo del Festival de Flamenco exactamente que hablamos

Voz 1143 20:43 Miguel Marín que es el director y estuvimos en el hablando en el New York City pocas veces puedes decir que has sablazo que en programas de TAU en el New York City Center nos ahora va a estar el Ballet Nacional de España que es todo un lujo este fin de semana en Madrid en una semana va a estar en los Teatros del Canal Olga Pericet que ha dejado la ortodoxia del flamenco hice tira ese terreno resbaladizo para los puristas pero que es gozoso para los contemporáneos que es el de la arriesgarse bueno eso está bien está muy bien los puristas les duele pero pero está bien hay que arriesgar claro del riesgo han salido cosas maravillosa exactamente hay que arriesgarse Carlota Ferrer el le ha ayudado el año pasado ese espectáculo obtuvo el Premio de la Crítica el Festival de Jerez se llama la espina que quiso ser flor o La flor que soñó con ser bailarina bailaora bailaora perdona y y se impone en el Teatro del Canal el buen trabajo hasta aquí puedo leer a pesar de los palos en las ruedas que muchos quieran poner así improvisado este ver esto improvisado magrebís sábado tal vez en el Teatro Real de Madrid una ida a ver si lo digo bien en francés como vamos a cómo debe de ser una versión que sirvió para Rey inaugurar el coliseo hace casi dos décadas ahora que se comienzan a celebrar los dos siglos de existencia como dice Raquel García querido la rueda de prensa esta obra habla de la dictadura del poder de la humillación de los oprimidos Hugo de Ana es el director huevo duro

Voz 1353 22:16 Isidoro en Egipto es aquel que realmente triunfa ya que al final en el último acto el poder político que de Erice a través del amor que siente por Radamés le pide clemencia arrodillado a sus pies pidiéndole de una manera o de otra de una forma de de otra el poder religioso siempre está por encima de el poder politico ídolo seres humanos esos importantísimo

Voz 1143 22:43 ajá buena observación y ahora para terminar mira no soy yo pero compartimos nombre Javier y apellidos Torres en este caso entre el nombre y el apellido de él hay una preposición que es el de entonces se debe ser de buena cuna Javier de todos

Voz 7 23:01 así ahí donde entre el nombre el apellido como tú Dios no hay ninguno

Voz 8 23:08 a mis zapatos de acaparado vence luego los brilla el sol y jóvenes preparada

Voz 5 23:21 hoy me gusta muy son pequeños momentos de gloria el CDS llama el que está en español inmersión radical en la melancolía Javier de Torres eso es Javier Torres hasta mañana Nos queda Ramoneda

Voz 3 24:12 el dietario

Voz 1150 24:17 por su capacidad de inclusión en España en cambio más bien parece valorarse la capacidad de excursión el bipartidismo murió un régimen al que molesta los intrusos en los qué hacer con los disidentes que proyectan procesos de ruptura demasiado miedo a la diversidad y pluralidad que está llevando a una alarmante involución autoritaria después de unos días en que hemos vivido reiterados ataques a la libertad de expresión parece construir suelo mayoría parlamentaria para cargarse la Ley Mordaza el icono de la utilitarismo del PP sería un signo de cambio de etapa algunos se preguntan porqué en encuestas recientes los partidarios de la independencia Mengual en Cataluña y sin embargo el voto los partidos independentistas se mantiene e incluso crece le pareció bastante razonable con el juego todos los partidos independentistas se expresa una irritación considerable con el modo como los partidos constitucionalistas han afrontado el proceso lo que no significa que todos indignados estén por la independencia o dicho de otro modo han sumido la lección antes que sus líderes dice Rafael Ribó Síndic de Greuges Defensor del Pueblo en Cataluña los ciudadanos son muy reacios a formalizar las quejas Se indignan pero a la hora de concretar el agravio por escrito se arrugan hay todavía mucho miedo a los que mandan es universal está resistencia la queja no dije ritmo hay una correlación directa con la tradición democrática de cada país escribía Paul Valéry los hemos vuelto adictos os eventos un día no ocurre nada nos sentimos vacíos no hay nada en el periódico comentamos decepcionados los ha envenenado la idea de que algo debe ocurrir estamos obsesionados con la velocidad y la cantidad hace un siglo lo podía haber escrito hoy sólo cambiando periódico por medios en general

