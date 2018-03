Hora 25 (02/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 se romperá el independentismo por los personalismos o las diferencias que airean son sólo parte de la gesticulación Simón pretende recuperar la legitimidad del Gobierno destituido ha olvidado que Junqueras fue su vicepresidente ha declarado Donald Trump su primera guerra comercial y aunque es verdad que hace falta agua no podría dejar de llover un rato este fin de semana son las ocho las siete en Canarias

hola buenas tardes sino escuchamos el presidente porque habría de serlo Jordi Sánchez es la pregunta que usted Esquerra Republicana que destapa una vez más las diferencias que sopa

Voz 0125 00:53 portal independentismo desde el primer día tras la selecto

Voz 0194 00:56 tienes de diciembre el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià esta mañana en Catalunya Ràdio

Voz 0931 01:00 corresponderle aquí mi le corresponde claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras la propuesta ayer fue otra nuestra voluntad es llegar siempre a acuerdos hoy mismo hay más reuniones para llegar a la mejor de las soluciones poner fecha y poder presentar un acuerdo global que siempre hemos reclamado que sea cuanto antes mejor para ponernos a trabajar

Voz 0194 01:22 la Asamblea Nacional Catalana cuestiona la retirada de Puig Money denuncian un comunicado el espectáculo que en su opinión están dando los partidos independentistas el ex presidente ha exhibido hoy con claridad la baja que siempre estará en la red la bala que siempre estará en la recámara la repetición electoral Puche Mónaco

Voz 1704 01:36 bueno Jordi Sanchez no hay ninguna ley a Manu que pueda impedir la elección del señor Jordi Sanchez ahora bien si el Estado español sigue sin aceptar los resultados del veintiuno de diciembre probablemente habrá un colapso institucional y deberán repetirse las elecciones lo que nosotros no deseamos sería una tremenda irresponsabilidad por parte del Gobierno español el porqué de una puñetera vez el Estado español no se pone a hacer política dos cosas en política

Voz 0194 01:58 pues algo que el juez del Supremo cambio de criterios Jordi Sanchez no podrá asistir al debate de su investidura y el Gobierno recuerda que el Constitucional ya ha dejado claro que la investidura o es presencial o no será Íñigo menos

Voz 2 02:08 debí como Gobierno pero está dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema estamos hablando del Parlamento de Cataluña el fragmento una comunidad autónoma estamos hablando de gobernar pero esto de llegó a tiempo parcial porque uno está en prisión no está en en otro país fugado de la Justicia que esto no se sostiene que

Voz 0194 02:25 el portavoz del Gobierno ha pedido a los partidos que eviten hacer electoralismo con la subida de las pensiones hoy PSOE y Podemos han arremetido contra el ministro Montoro que ayer aseguró que ligar las subidas a las pensiones de las pensiones al IPC es antiguo Carmen Calvo Pablo Iglesias el ministro Montoro puede considera anti todo lo que sea pero los euro en antifaz

Voz 1704 02:42 claro lo moderno para Montoro debe vencer el sueldo

Voz 3 02:45 dos no Guindos va a cobrar un salario mínimo el día les sobre su moderno anticuado es que se equipare las pensiones yo creo que es necesario ya

Voz 2 02:52 sacar a estos sinvergüenzas del Gobierno para

Voz 0194 02:58 Donald Trump ha provocado una auténtica tormenta comercial con su anuncio de aplicar aranceles al aluminio aguacero Pedro Olano

Voz 4 03:04 el último en pronunciarse ha sido el primer ministro de Canadá para él es inaceptable este brote proteccionista de Donald Trump en la Organización Mundial del Comercio admite su preocupación ante una posible escalada en Europa anuncia el ojo por ojo

Voz 5 03:17 reaccionaremos de modo firme rápido y proporcional teniendo como punto de partida las reglas que están en funcionamiento acordadas por todos los socios internacionales la Organización Mundial del Comercio

Voz 4 03:29 iremos a Londres donde también se ha hablado de Comercio Theresa May ha reconocido con una claridad nada habitual que el Brexit sacará del mercado único algunos servicios nos fijáramos en Italia que esta noche cierra campaña electoral les vamos a contar la condena al rapero Hazel dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la Corona y haremos cuentas con María Manjavacas para comprobar que casi mil quinientos de los tres mil quinientos autobuses escolares controlados por la DGT en cinco días presentaban irregularidad hacia las ocho y media deportes en Hora Veinticinco

Voz 0194 03:58 el Gallego buenas tardes buenas tardes primera jornada de los mundial

Voz 0919 04:00 desde el de turismo en pista cubierta en Birmingham lo más destacado del equipo español la clase

Voz 6 04:04 implicación de Adele Meshal para la final de los tres

Voz 0919 04:07 tres mil lo ha hecho con el tercer mejor tiempo el domingo correrá para conseguir una medalla tenemos Euroliga de baloncesto en juego el partido Estrella Roja Unicaja al descanso los andaluces pierden por cuarenta XXXVII luego se jugará el Real Madrid Fenerbahce y hoy no hay fútbol de Primera así de Segunda a las nueve Se juegan el Tartiere el Oviedo Barça B

Voz 0194 04:25 si el tiempo se anuncia un fin de semana un tanto loco Jordi Carbó buenas tardes

Voz 4 04:29 buenas tardes el fin de semana el tiempo se mostrará cambiante el más propio de la primavera con temperaturas con tendencia a subir donante las tardes y el viento sin ser tan extremado como ayer seguirá soplando fuerte en muchos momentos en prácticamente todas las comunidades la próxima noche irán desapareciendo las precipitaciones mañana será del conjunto del fin de semana el día que podremos disfrutar de más ratos de sol pero todavía con algunos chubascos aislados en la mitad oeste de la Península temperaturas que a primeras horas invitarán a abrigarse durante la tarde vamos a pasar de los veinte grados en gran parte del Mediterráneo cerca de los veinte en qué

Voz 1704 04:59 en alias la noche del sábado al domingo volverá a ser frío

Voz 4 05:02 en el domingo como general tendremos más nubes con chubascos de nuevo intensos sobre todo en la mitad oeste de la península las temperaturas volverán a bajar con sensación de ambiente más empieza hora25 Pedro el cierre portadas bueno escuchar el cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro esta tarde le han preguntado por la huelga de Lucho de marzo

Voz 7 05:19 tenía apoyen las mujeres que sepan a hacer huelga del ocho de marzo podemos brecha salarial comportó claro quiero y que hay que defender sus derechos lo haría muy lo lo hacen de hecho va Santiso dijo adiós

Voz 1715 06:46 eh que de la buena vida es la mezcla perfecta ocho minutos siete y seis en Canarias hace unos días el acuerdo decían era cuestión de horas hoy andan arrojando de nombres a la cabeza Esquerra Republicana se resiste a aceptar a Jordi Sanchez como presidente de la Generalitat en Esquerra creen que si se trata de reivindicar la legitimidad del Gobierno destituido el recambio para debería ser Junqueras Hinault Jordi Sánchez el que fue su vicepresidente así que de momento el independentismo en calla en las personas o en los personalismos mientras el ex presidente valga con forzar un adelanto electoral pues vamos a hasta Barcelona de informa Claudia Ramos

Voz 1278 07:24 en una entrevista en RAC uno Carles Puyol Ramón reitera que su candidato es sólo uno Jordi Sanchez descarta rotundamente la propuesta de Esquerra que el president sea Junqueras dice que presentarse a las elecciones por separado fue decisión de los republicanos y que ahora tienen que asumir la victoria de Junts per Cataluña Verds Damon advierte también al Estado legalmente dice no pueden impedir la investidura de Sanchez

Voz 11 07:46 como hay un consejo que hoy al Gobierno español con sus abusos porque todo vuelve el señor Jordi Sanchez no hay ley en la mano que pueda impedir su elección y si lo impiden es que la democracia en España es de bajísima calidad mocasines España inmaculados

Voz 1278 08:01 por su parte el portavoz de Esquerra Republicana Sergi Sabrià celebra que Puigdemont se aparte del camino que deje paso a un nuevo president pero se resiste a que éste sea Sánchez el objetivo de los independentistas de restituir el Gobierno sabría dice que para conseguir lo más lógico sería que el anterior vicepresidente Oriol Junqueras fuera el candidato ocupar el primer cargo

Voz 12 08:21 el corresponderle

Voz 13 08:23 correspondería en esta línea de legitimidad claramente a Oriol Junqueras la propuesta de ayer fue otra base uno

Voz 0125 08:29 que recordemos que ayer Puigdemont propuso investir así

Voz 1278 08:32 Sánchez pero dejó claro que su renuncia era sólo provisional y que en un futuro quiere volver a presidir la Generalitat

Voz 1715 08:38 pues eso que ganaron las elecciones el Gobierno el Gobierno fija una posición con claridad va a poner todo su empeño en que el pan

Voz 1764 08:44 lamento no elija quién no puede elegir

Voz 1715 08:47 en el caso de que el Supremo no permite a Jordi Sanchez acudir al invento

Voz 1764 08:50 todo no solamente es participar en la investidura es ejercer sus responsabilidades posteriormente por lo tanto parece sorprendente que pueda alguien pensar que ponerse al frente de una responsabilidad institucional como es la de sea el presidente de la seguida de Cataluña presidente de todos los catalanes a alguien que esté en prisión provisional parece un poco sorprendente fuera no ya el derecho pero en todo caso de la lógica y del sentido común es lo que decía el ministro de Justicia el mínimo

Voz 1715 09:16 pero el Gobierno además no ve motivo no de momento para actuar contra la resolución aprobada ayer por el Parlamento catalán pero nos dejará de estar vigilante por cierto que según fuentes oficiales la Generalitat se gastó veintinueve millones de euros en su plan para internacionalizar el proceso conseller Romeva el encargado de gastar bueno parece que concierta alegría el dinero público para construir esa red diplomática de la deseada República Álvaro Zamarreño

Voz 0116 09:43 según fuentes oficiales el departamento de Asuntos Exteriores tenía un presupuesto de sesenta y cuatro millones de los que los gastos del propio departamento justifican sólo XXXV el resto lo atribuyen

Voz 1704 09:53 actividades dirigidas a la internacionales

Voz 0116 09:56 en el proceso de secesión por ejemplo la financiación de conferencias en defensa de este proceso o de los políticos que lo promovían estas fuentes concretan el cierre de once representaciones de la Generalitat en el exterior porque su actividad no se correspondía con el marco constitucional ni con la ley de acción exterior que regula la actuación en el exterior de las diferentes administraciones del Estado la oficina de Bruselas sigue sigue abierta

Voz 1038 10:20 como representación de los intereses de la Generalitat

Voz 0116 10:22 At ante las instituciones europeas las mismas fuentes explican que las personas responsables de esas delegaciones se han resistido a los cierres lo que los ha dificultado ahora explican que están procediendo a liquidar diploma Cat que quedará completamente cerrado en abril

Voz 1715 10:36 bueno volvamos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros el portavoz acusa a PSOE a Podemos en fin a aquellos partidos que defienden una subida de las pensiones les acusa de estar practicando el electoral

Voz 0803 10:47 vamos a celebra este debate pero evidentemente las cuestiones técnicas son cuestiones que tendrán que verse por los responsables que conocen el tema que son los que están en el Pacto de Toledo no debemos centrar el electoralismo los ni ni en pujas que pueden agradar al huido de determinar muchas personas pero al final no se compadecen con la realidad

Voz 1715 11:08 buena hablaba del debate de la sesión en la que va a comparecer el presidente del Gobierno en un par de semanas ídem dar técnico decía el Pacto de Toledo en el que se debe llevar a cabo la discusión sobre el nuevo modelo de pensiones son las decisiones que haya que adoptar en torno al futuro de ese sistema el presidente del Gobierno ha construido hoy un puente para pasar de los datos del paro a las pensión

Voz 1487 11:29 pues en la medida en que seamos capaces de crear empleo podremos disponer de más recursos en primer lugar de más cotizaciones a la Seguridad Social para mantener y mejorar nuestro régimen de pensiones pero también de más recursos para mejorar nuestros servicios públicos para construir más infraestructuras para ser competitivos Ipar así entrar en un círculo virtuoso de crecimiento económico que es lo que España necesita

Voz 1715 11:54 bueno en los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social que sean conocido hoy datos del pasado mes de febrero son buenos las afiliaciones es el dato más destacado las afiliaciones subieron más de ochenta mil personas con Cataluña a la cabeza precisamente en Cataluña Rafa Bernardo

Voz 1762 12:08 Cataluña liderado en febrero la creación de empleo y la reducción del paro aunque preguntado por esa comunidad el secretario de Estado de Empleo decía que los efectos de la incertidumbre todavía se dejan sentir

Voz 14 12:16 en el periodo septiembre febrero del año anterior la afiliación creció en dos mil trescientas personas en este último la afiliación se ha reducido en diez mil

Voz 1762 12:26 en el conjunto del país la bajada del paro ha sido de seis mil trescientas personas el aumento de la afiliación de ochenta y un mil sigue creciendo el número de contratos especialmente el de indefinidos pero señalan los sindicatos esta subida no hace mella en la precariedad general Maricarmen Barrera UGT

Voz 15 12:40 la precariedad se enquista sólo el seis coma ocho

Voz 0125 12:43 por ciento de los contrato firmado en febrero fue

Voz 15 12:46 el indefinidos y a tiempo completo tras los datos

Voz 1762 12:48 conocidos hoy el total de parados registrados se quedan tres millones cuatrocientos setenta mil de los cuales un millón cuatrocientos setenta mil nombres dos millones son mujeres Hora veinticinco

Voz 2 12:59 los viernes no My Lol las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 16 13:18 el tamizada

Voz 1715 13:20 colador

Voz 12 13:20 color color Morán como Moreno pues me gustaría que me lo destrozara

Voz 2 13:29 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol

Voz 9 13:35 cadena SER ahora en General Óptica miramos portó audición como has dicho sí lo has oído bien ahora en General Óptica

Voz 7 13:43 también cuidamos citó audición pena General Óptica descubre nuestro número Servicio de Biología queremos una revisión gratis del oído si lo necesita

Voz 1704 13:51 los pobres aprovechar nuestros audífonos

Voz 7 13:53 el General Óptica cuidamos tu mirada cuidamos que tu audición

Voz 1 13:58 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 6 14:04 Pedro Blanco entre otros siete catorce

Voz 1715 14:07 dos en Canarias ahora miramos a Estados Unidos pero antes un asunto que acabamos de conocer ha quedado en libertad uno de los dos condenados y encarcelados por el caso Palau por el de al con el caso Palau por el vaciado de las cuentas del caso Palau Fèlix Millet al que se había impuesto una fianza que finalmente ha pagado Ana Ana buenas tardes

Voz 18 14:29 buenas tardes Pedro pues Félix Millet ha entregado avales por valor de cuatrocientos mil euros es la fianza que le impuso el justo el tribunal de la Audiencia de Barcelona que es quién le condenó a casi diez años de prisión por el saqueo de las cuentas del Palau de la Música por haber también facilitado la financiación irregular de Convergència Democràtica recordemos que Fèlix Millet estaba ingresado en Brians dos en la prisión de Brians dos en los últimos días había tenido que ingresar en el hospital por varias dolencias que sufre había sido dado de alta justamente hoy su defensa entregado estos avales de cuatrocientos mil euros que ha podido en libertad esta no

Voz 0125 15:02 ha dado rendición podías ir

Voz 18 15:05 ese dinero recordemos que Jordi Montull el que era su mano derecha consiguió este dinero esta semana cien mil euros en su caso

Voz 1704 15:12 gracias a los periodistas

Voz 1715 15:15 la de esta bajamos como máquinas a veces son ambos como máquinas e disculpen por la calidad de sonido ha dado órdenes para que suenen los tambores de una guerra comercial

Voz 6 15:23 el tío

Voz 1764 15:25 era su anuncio de aranceles

Voz 1715 15:28 el aluminio de un veinticinco por ciento para el acero de un diez por ciento provocado un calan brazo de medio mundo la Organización Mundial del Comercio tengo una escalada proteccionista Europa asegura que pagará con la misma moneda los inversores los mercados han reaccionado con pérdidas importantes en el caso de España en torno al dos por ciento Victoria García buenas noches

Voz 1460 15:46 para Pedro buenas noches la Comisión Europea analizará el próximo miércoles las posibles represalias comerciales como respuesta esos aranceles que Estados Unidos quiere imponer sobre el acero y el aluminio que vengan de fuera en Bruselas está preparando una batería de productos norteamericanos que serían objeto de posibles gravámenes para su entrada dentro del territorio comunitario el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker por boca de su portavoz anunciaba una reacción proporcional

Voz 5 16:12 reaccionaremos de modo firme rápido y proporcional teniendo como punto de partida las reglas que están en funcionamiento acordadas por todos los socios internacionales la Organización Mundial del Comercio

Voz 1460 16:25 que ya hubo una situación similar en el año dos mil tres con George Bush en el poder que terminó retirando los aranceles dos años después de anunciar los el primer ministro canadiense califica de inaceptables esta situación y dice que así se lo ha dicho a Donald Trump Brasil uno de los grandes productores dice estar muy preocupado mientras que la declaración de que las guerras comerciales son buenas del presidente norteamericano no tranquilizan a nadie

Voz 1715 16:48 bueno comercio mueve el mundo de Europa y el Reino Unido tienen que acordar su relación comercial después del Brexit y hoy la primera ministra británica ha subido en público que ese divorcio va a acabar en cierta manera con el codiciado mercado único hasta ahora se resistía a hacerlo a reconocerlo habrá aranceles a cargas habrá barreras por tanto en ciertos sectores una información de Begoña Arce

Voz 0273 17:10 tres Theresa May advertido por primera vez de las consecuencias negativas que tendrá el Brexit negativas tanto para la Unión Europea como para los británicos debemos reconocer que esto es una negociación in nadie puede tener todo lo que quiere ha dicho el discurso de la primera ministra ha sido más realista que en ocasiones anteriores quiero decirle a la gente las cosas claramente la realidad es que todos tenemos que afrontar hechos duros

Voz 1704 17:38 estamos abandonando el mercado único

Voz 0273 17:40 vida será diferente en cierto modo el acceso al mercado década uno va a ser menor al que es ahora cuando antes May cree que a pesar de las diferencias entre el Reino Unido y Bruselas se puede conseguir un acuerdo sin precedentes lo más amplio y profundo posible ha dicho el mayor existente en cualquier otro país del mundo email reivindicó además el derecho a que el Reino Unido obtenga un acuerdo la medida algo a lo que se opone la Unión Europea en cuanto a la frontera con Irlanda a la primera ministra han pedido los comunitarios trabajar juntos para buscar una solución una vez más May ha ofrecido pocos detalles concretos si bien en Bruselas el jefe negociador

Voz 1715 18:21 Michel Barnier apreciado su claridad

Voz 0273 18:23 el reconocimiento de que habrá sacrificios

Voz 1715 18:28 el datos preocupantes no debería pasar desapercibido de los tres mil quinientos autobuses escolares controlados por la DGT este pasado mes de febrero casi mil quinientos presentaban algún tipo de irregularidad emails Cemil más de mil de esos autobuses no contaban con la autorización especial que necesitan para poder transportar niños para poder transportar escolares María Manjavacas

Voz 0125 18:49 muchos los requisitos de seguridad económicos que se necesitan para tener esta autorización administrativa que otorga a las comunidades y gestionan los ayuntamientos no las da la DGT pero en el control que han realizado se han encontrado con que casi la mitad no la tiene han sido sólo cinco días en los que se han impuesto más de dos mil trescientas denuncias con casos tan llamativos como el de cinco conductores queda han positivo en drogas o treinta que no llevan a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de menores cuando así procedía han denunciado dieciséis vehículos que ni siquiera tenían en regla la ITV más de cien que no llevaban la señal de transporte escolar veinticuatro que no llevaban el dispositivo luminoso con señal de emergencia en dos mil dieciséis el último año con datos oficiales los autobuses escolares se vieron implicados en XXXII accidentes con diecisiete ocupantes heridos

Voz 1715 19:35 vivimos en un movimiento pendular contar constante unos días unos los jueces creen que la libertad de expresión prevalece otros otros

Voz 0273 19:41 jueces consideran que el contenido de tuits

Voz 1715 19:44 la canción del rapero Pablo Hazel merece una condena a dos años y un día de prisión la condena la firma la Audiencia Nacional pero lo hace con el voto particular de una jueza para quién esa sentencia a su manera sensata la torera la libre expresión Miguel Ángel Campos

Voz 0125 20:00 dos años y multas de veinticuatro mil trescientos euros por enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia e injurias y calumnias a la Corona por sesenta y cuatro tuits y una canción en Youtube en la que llamaba canalla borracho tirano al Rey emérito llegaba a desear la guillotina para la Infanta Cristina en sus mensajes en Twitter acusaba de torturadores las fuerzas de seguridad y apoyaba a los atentados contra ellos de grupos terroristas como el GRAPO la sentencia del Tribunal presidido por Concepción Espejel no ha sido unánime ha contado con el voto particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado quien considera que Pablo Hojas él debió ser absuelto al entender que su actuación encaja en la libertad de expresión Prado añade que los mensajes dejase el tampoco suponen una manifestación del discurso del odio ni intentó alentar una situación de riesgo para aquellos a los que iban dirigidos esta magistrada dice que los comentarios dejas el contra la Corona debieron entenderse como una crítica ácida que a su juicio no supera los límites de la libertad de expresión si el Supremo confirma esta sentencia el rapero tendrá que ingresar en la cárcel y cumplir cuatro años pues ya tiene una condena firme antes

Voz 1715 21:08 por este viernes la policía ha detenido a un hombre acusado de quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre la madre de Gabriel Se ese niño de ocho años del que nada se sabe en Mijas desde el pasado martes el arrestado ha acabado condenando precisamente por incumplir una de esas órdenes de alejamiento Nos vamos a Almería informa Rosa Ortiz

Voz 1463 21:27 el hombre de cuarenta y tres años fue detenido el miércoles tras prestar declaración en dos ocasiones y desde entonces se encuentra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería por ahora su detención se relaciona únicamente de forma oficial con el quebrantamiento de una orden de alejamiento a la madre del niño desaparecido impuesto a finales de dos mil dieciséis por un juzgado de Almería según la sentencia el detenido tiene prohibido aproximarse a menos de doscientos metros a la mujer hasta noviembre del año que viene los interrogatorios en los calabozos de la Guardia Civil los están dirigiendo miembros de la Unidad Central Operativa llegados desde Madrid parte del equipo que resolvió el pasado mes de diciembre el caso de Diana Acker sobre el terreno sigue el dispositivo de búsqueda del niño desaparecido que lleva desde el martes a mediodía en paradero desconocido más de un centenar de

Voz 0125 22:14 agentes intestinas de voluntarios siguen

Voz 1463 22:16 dando palmo a palmo la zona de momento sin resultados

Voz 1715 22:20 si hoy la policía ha detenido a dos personas son dos hermanos a los que se acusa de haber encabezado ese grupo lo de personas que asaltó el hospital de La Línea para liberar a un narcotraficante que acababa de ser detenido bueno pues hoy la policía arrestado a esos dos hermanos uno de ellos llevaba unos cuantos cientos de miles de euros con los que pretendía escapar y hoy la música para el avance de intenciones la pone el campo

Voz 20 22:48 el no ante treinta

Voz 1764 22:57 la polémica porque el calca va a ser protagonista de nuestra segunda hora del programa

Voz 1880 23:01 eso es el arte de saltar Pedro es como se titula extremo otra razón del malagueño es un disco más poético más maduro en sólo dice el mismo el caca y también con más influencias americana salón Mercedes Sosa o Violeta Parra de mastín un tema con Jorge Drexler y esto que estamos escuchando ahora mismo es el Single sí que puedes

Voz 21 23:19 es malo

Voz 7 23:23 eh

Voz 21 23:24 hoy

Voz 1880 23:27 si después Pedro gastronomía se acerca el Día Internacional de la Mujer el ocho de marzo hoy hoy vamos a conocer a mujeres que nos ayudan a comer mejor dilatarse Berango ganaderas en red y Rosa María Esteve

Voz 1704 23:38 fundadora del grupo luz Illa chefs con estrella

Voz 1880 23:41 ya a Michelin José San Román

Voz 4 23:43 Sara es viernes así que se va a pasar por hora25 Luis García Montero para aportar su mirada semanal hoy en la tertulia nos acompaña no Juan Carlos Jiménez Carmen del Riego in Nacho Corredor Éstas son las claves

Voz 22 23:55 Artur Mas dijo que en política a veces inflan los argumentos estos engaños se preguntaba puede llegar a ser los respondía muestra de ello es la falsedad documental sobre la que se construyó el éxito electoral de Puche Mon gracias a la cual superaron a Esquerra por poco más de diez mil votos votarlo a él decían era la garantía de restituir al considerado gobernar legítimo así como garantizar su vuelta a Cataluña pero ni él ha vuelto Ny ha planteado que si él no vuelves sea el número dos de su Govern unir aunque eras quién lo sustituya la propuesta de candidatura de Jordi Sanchez que se estrena como diputado es tramposa porque rompe el argumento donde la prioridad a restituir al considerado cobre legítimo es inconveniente porque la Generalitat merece un president que pueda ejercer su cargo en plenas facultades pero es también una prueba del algodón para la democracia española Sánchez ex diputado no está inhabilitado y no hay motivo ni siquiera con la jurisprudencia del Supremo para impedir su investidura no obstante y asumiendo la complejidad de la situación los estrategas de Catalunya ya tienen pensado el nombre del posible sustituto el exconseller Jordi tú

Voz 1764 24:55 así llegamos a los ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1704 25:10 veinticinco Madrid buenas tardes las familias de las víctimas del Madrid Arena celebran la sentencia del Tribunal Supremo que condena a un año y medio de cárcel al médico Simón Viñals al entender que actuó de forma negligente por no atender a las chicas la madre de una de ellas de Cristina Arce cree que aunque tarde es una buena noticia para su hija Isabel de la Fuente

Voz 24 25:38 Simón Viñals a Ciudad de largo lo más repugnante de este caso por su prepotencia sobretodo porque es que no hizo nada no hice nada el dio por muertas por muerta Cristina Onega Cristina Chacón seamos de la parada media hora después

Voz 1915 25:56 la sentencia si confirma la condena de cuatro años de prisión para el promotor de la fiesta Miguel Ángel Flores que ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional y a las tres de la tarde ha reabierto sus puertas el parque del Retiro el Ayuntamiento

Voz 0125 26:08 lo clausuró ayer a las seis por las fuertes rachas de viento

Voz 1915 26:10 en la capital todavía continúan cerradas las áreas infantiles y de mayores de la capital y jardines como los de Cecilio Rodríguez las diecinueve personas que ayer tuvieron que ser evacuadas de sus casas de la calle Carranza tras el derrumbe de un muro han sido realojadas por el Samur Social tendrán que estar fuera varios días Ignacio García responsable de edificación de eficiente del ayuntamiento

Voz 25 26:30 eh pues eh depende del tiempo porque tenemos que trabajar en la altura escombros y con el tiempo la seguridad también muy importante entonces

Voz 1704 26:40 a lo mejor un plazo razonable sería cinco días pero no podemos preverlo con las inclemencias que los anuncian que vienen por delante hay más noticias de este viernes pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Antonio Ayuso buenas tardes muy buenas tardes todavía quedan complicaciones en las carreteras de Madrid de entrada en la A4

Voz 2 26:57 en Valdemoro y en el cruce con la M treinta

Voz 1704 26:59 en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma más dificultades pero de salida de las

Voz 6 27:05 capital en la A42 en Fuenlabrada

Voz 1704 27:08 que la A5 en Alcorcón por último la M40 atenciones entre Coslada Vicálvaro en dirección a la autovía de Valencia

Voz 1 27:17 hora veinticinco Madrid

Voz 16 27:23 en Madrid paramos para cambiarlo todo

Voz 1704 27:27 para acabar con la brecha salarial para lograr la igualdad ya pasará en Madrid el ocho de marzo

Voz 26 27:36 seguimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara os ven a verlo ya escucharlo con nosotros en director desde las doce del mediodía

Voz 1 27:56 sí

Voz 0125 28:01 Madrid no cumplió las expectativas de empleo del mes de febrero un mes que suele ser bueno en la Comunidad el paro subió medio punto mil setecientos treinta y un parados más que en enero lo que deja la cifra total en algo más de trescientos ochenta mil desempleados además la contratación cayó un seis y medio por ciento los sindicatos insisten en que el paro femenino es alarmante Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila de UGT

Voz 12 28:21 las mujeres tienen peor acceso al

Voz 28 28:24 Leo pre peores trayectorias profesionales y por tanto cotizan menos prestaciones de menor cuantía y más cortas

Voz 0273 28:31 estacionalidad y precariedad esta contratación no soluciona el problema del paro hay mil setecientos parados más que el mes pasado de los que nueve de cada diez son menores de veinticinco años el Gobierno regional asegura

Voz 0125 28:45 qué prefiere fijarse en los datos interanuales donde sí se aprecian mejoras y el consejero de todo de metro Borja Carabante descarta dimitir a pesar de que Metro no controlo la presencia de amianto en los trenes la Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía la documentación sobre el caso confirmado de un trabajador que desarrolló cáncer de pulmón por su exposición al amianto mientras la empresa Metro ha presentado alegaciones contra otro caso que está en estudio Carabante aseguran qué están haciendo las cosas bien que no hay ningún riesgo ni para los trabajadores ni para los viajeros de hecho Metro ha diseñado ya un plan en el último año han retirado la miento en tres estaciones de la línea cinco is eliminará en otras XXIII de aquí a dos mil veintiuno

Voz 1764 29:21 no no voy a dimitir porque creo que era

Voz 29 29:23 cosa que estamos haciendo bien aquí unos grandísimos profesionales en esta empresa que dedican muchísimo tiempo y lo mejor de ellos a sacar adelante un servicio público absolutamente esencial creo que las cosas se han hecho están haciendo correctamente porque sólo trabajamos para dar el mejor servicio público posible para minimizar el riesgo y mejoró también la seguridad de los trabajadores que es una absoluta prioridad

Voz 1704 29:42 llegamos a las ocho y media con nueve grados en el centro de la capital sigue Hora mitificado el fin de semana

Voz 0194 30:00 son las

Voz 0125 30:01 y media las siete y media en Canarias

Voz 30 30:06 urbe

Voz 2 30:07 cinco deporte

Voz 1704 30:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes qué pasó que hay en el árbitro del Barça Las Palmas sigue perdón a los jugadores del Barça

Voz 6 30:19 Mateu Lahoz se ha reforzado al nombres que no lo vi porque yo estaba haciendo hora vencieron por cero por la onda Miller han llegado si ahora han llegado comenta llegaron comentarios le han pitado y mucho los oido seguramente pero nos ha llamado la atención que ayer al descanso después de no haber señalado una mano del portero de la Unión Deportiva Las Palmas que vio todo el mundo menos en el descanso se encontró con los jugadores del Barça en el túnel de vestuarios y adicto a Iniesta y a otros jugadores les dijo lo que no veo no lo puedo pitar ha sido responsabilidad mía y Os pido perdón cuando un árbitro te dice eso no se te acaban los argumentos levas a contesta cien por cien responsabilidad mía los siete

Voz 1704 31:08 tal si el árbitro te dice eso ya que que que vas a decirle no lo ha visto

Voz 6 31:13 bueno pues queríamos poner esto en el inicio del programa para ponernos de vez en cuando en el lugar del árbitro son muy malos que se equivoca

Voz 1704 31:22 pero claro no ha visto algo

Voz 6 31:25 qué le vas a pedir al árbitro es seguida estamos en Barcelona porque al margen de el arbitraje de Mateu lo que queda es que la Liga está viva el Atlético de Madrid a cinco puntos y el próximo domingo en el Camp Nou Barça Atlético de Madrid ahora Euroliga de baloncesto está jugando el Unicaja en la cancha del Estrella Roja cómo está el partido Enrique Aparicio

Voz 12 31:50 mucho mejor pero

Voz 31 31:51 estaba perdiendo por bastante malos porcentajes de tiro pero faltan ocho minutos para

Voz 12 31:55 ha llegado el partido perdió no sólo por si tengo Unicaja cincuenta y cinco estrellas rojas entre dos

Voz 6 32:00 a las nueve ese jugará el Real Madrid Fenerbahce hoy han comenzado los Mundiales de atletismo en pista cubierta lo mejor del equipo español en esta jornada iniciales que ha del Meshaal se ha clasificado para la final de tres mil ha hecho el tercer mejor tiempo el próximo domingo correrá para intentar conseguir una medalla en el inicio del programa como siempre vuestro eso es todo mucho sigue habiendo gente afectada por el fallecimiento de Enrique Castro Quini

Voz 32 32:26 buenas tardes noches hoy el presidente de la peña sportinguista en Veinticuatro horas casi llevamos ya de tremendo dolor que bueno sobrarían ya las palabras creo que está todo dicho pero sí me gustaría reivindicar la muerta de Kimi esos valores que él defendía porque precisamente Se está hablando casi más como persona como como el de futbolista que no hay duda no pero reivindicar sus valores de que como él bien dijo muchísimas ocasiones los rivales en el campo fuera del campo ya no somos enemigos somos amigos y quiero con esto ver el detalle que tuvo el Oviedo e presentándose en el Molinón a rendir homenaje al brujo y reivindicar eso la amistad la cordialidad fuera de los terrenos de juego que es hoy en día lo que estamos viendo con los actos vandálicos si extremistas y de todo lo que se está produciendo a alrededor del fútbol

siempre siempre Sporting y ahí lo dejamos deja vuestro mensaje

Voz 33 33:34 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 19 33:49 o los chicos bueno yo en Madrid ya lo hablo en ese en la Liga porque vende de un disgusto tras de otro oye una pero yo no quiero Di María yo late a Di María lo le temo mucho más que temo a nada está al brasileño porque viene contra nosotros eso fue del Madrid humillado ante el pensaba que lo tenían que haber ofrecido una serie de cosas que no sólo ofrecieron y entonces fue pues humillado mal mal así que viene contratos otro o sea que yo ya no lo quiero ni en pintora portara mal tiempo bueno hombre tuvo en el Real Madrid por supuesto continuó su categoría vuelos chiquito fíjate ya el tiempo que llevó Rioja vio corazones Hora veinticinco Deportes

Voz 33 34:37 se hizo de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 34:45 empezamos venga el día después del pinchazo del Barça ideal arbitraje de más de una hoz y a dos días de que llegue el Atlético de Madrid a cinco puntos al Camp Nou como es el día del Barça Santi vaya buenas tardes

Voz 34 35:10 qué tal buenas tardes pues sigue el cabreo en el Barça por el arbitraje de Mateu Lahoz pero saben en El Vestuario que no hay tiempo para lamentarse y que el partido del domingo es una oportunidad de lujo para dar un golpe importantísimo a la Liga reivindicarse hoy han hecho trabajo de recuperación y mañana último entrenamiento no están en una buena dinámica en Liga los azulgrana tres empates en las últimas cinco jornadas pero se aferran al

Voz 6 35:32 la estadística lleva el Barça quince partidos sin perder

Voz 34 35:34 en Liga contra el Athletic consecutivos iban a ir con todo con Jordi Alba que vuelve tras sanción con Suárez que no vio la amarilla la única nota positiva del partido contra Las Palmas Icon el once de gala va a volver Piqué que ayer descansó y la única duda es la de Paulinho o Coutinho acompañando a los diez intocables

Voz 6 35:51 el Barça y el Atlético de Madrid mientras tanto se frota las manos porque el Barça aparte del arbitraje no está en un buen momento de

Voz 0919 35:57 luego ya en el Atlético todo va viento en popa a toda vela hoy que ha habido Miguel Ángel Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 36:04 qué tal buenas tardes Gallego bueno pues Entrenamiento He pasado por agua como suele ser habitual estos días prácticamente en toda el todo el territorio español y con una buena noticia la ampliación de contrato de Thomas Party el africano termina el dos mil veintidós Un añito más dos mil veintitrés le han subido tanto la cláusula como el sueldo hay una gran alegría a nadie se escapa que la ética y está en un buen momento pero el Barça tiene mucho potencial aunque Thomas apuesta por los suyos

Voz 35 36:30 no es fácil competir con jugadores como un equipo de Barcelona pero nosotros trabajamos como equipo voy con el ahí es de mis compañeros y todo el equipo lo vamos a conseguir

Voz 1576 36:44 lo vamos a conseguir decía Party van a ser los mismos de Sevilla haga gallego con Koke Saúl con Gabi y con Thomas en el centro del campo Griezmann y Costa en punta de ataque ya trasversal hoy los dos uruguayo José María Giménez Godín Filipe el lateral izquierdo Oblak no ha salido a entrenar con el resto de sus compañeros pero por precaución va a estar bajo los palos la buena noticia

Voz 6 37:04 también Lucas Hernández ha recuperado aunque no va a ser de la partida mañana dará rueda de prensa desde el partido

Voz 1038 37:10 en la previa el Cholo Simeone por mucho que nos quiera vender

Voz 6 37:14 que ellos van partido a partido y nada más el domingo no cuela y Cholo seguimos

Voz 6 37:50 la jornada de fútbol empieza mañana vamos a repasar rápido a los partidos que se juegan el sábado por ejemplo un Real Madrid Getafe el Madrid sin duda alguna pensando mucho en lo de la próxima semana con el París Saint Germaine Antón Meana que ha dicho Zidane buenas tardes

Voz 12 38:04 qué tal Gallego buenas tardes pues que recupera a Marcelo para medirse al equipo de Bordalás estaba contento por ello Zinedine Zidane que quiere que el equipo no se desconecte la Liga para que Jardiel al encuentro de Paris y eso que en el Parque de los Príncipes puede que no estén

Voz 1704 38:17 micros mimo lo explica Zinedine Zidane

Voz 38 38:20 es importante que esté mañana más cero con nosotros yo el primero y luego veremos día a día porque no te puedo decir nada yo te digo que mañana el partido del martes no sé veremos día a día sabemos

Voz 6 38:37 ya veremos si el Madrid tiene la cabeza en París el equipo que tiene la cabeza en la eliminatoria Ésa es el Paris Saint Germain porque para el partido de Liga de este fin de semana José Palacio atención a quién deja fuera a quién da descanso aquí en Reserva Emery buenas tardes buenas tardes Gallego

Voz 1038 38:53 descansan Cavani en va P B Errazti Marc y niños pastores esta extraña un poco más porque no es habitual titular y además del lesionado obviamente Neymar el único que viaja de los teóricos titulares el próximo miércoles ante el Real Madrid es Di María que va a ser la gran estrella el sábado a las cinco la tarde mañana ante el además del hijo de Joshua timo Cigüela que puede debutar con Émile así

Voz 0919 39:16 desde Mérida descanso a embate y acaba ni los reservas sin duda alguna para el partido más importante que van a tener este año por ahora el Getafe cuidado con el Getafe que está en mitad de la tabla que es un equipo duro difícil y que seguro va a querer pescar en el Bernabéu Iván Álvarez buenas tardes

Voz 12 39:32 Pedro Gallego buenas tardes al Bernabéu

Voz 39 39:35 tres bajas confirmadas las de Markel Bergara ahí Flamini por lesión más por sanción además a esto hay que añadir la preocupación que tiene Bordalás en abordaría hoy insolidario y será duda hasta última hora para el partido en el Bernabéu el Getafe tiene dieciséis puntos de renta sobre los puestos de descenso y está a solo cinco Europa cree el técnico del Getafe que el Madrid jugará mañana pensando en el partido ante el Paris san Germain responde Bordalás

Voz 40 39:57 seguro que no pueden permitirse el lujo de antes de un partido de la importancia que tiene del próximo miércoles bueno cosechar una una segunda derrota por lo tanto yo creo que va a ser un Real Madrid peligroso

Voz 6 40:10 mañana a las cuatro y cuarto en el Pizjuán Sevilla Athletic de Bilbao Sevilla intentando acercarse a los puestos de Liga de Campeones el Athletic en un momento difícil novedades del equipo de monte la Manolo Aguilar hola

Voz 1576 40:23 da lo va a recuperar prácticamente Monte la a su once ideal tan sólo le falta Jesús nada que no sea recuperado para el partido respecto al encuentro de Málaga vuelve de mercado N'Zonzi Franco Vázquez Muriel en la convocatoria hay una novedad Roque Mesa se cae entre también Escudero que no estuvo en Málaga así que equipo ha del Sevilla para recibir mañana al Athletic

Voz 0919 40:45 equipo de Ziganda cómo va a viajar a Sevilla con qué novedades Diego González hola pues va a haber varios cambios en el once

Voz 41 40:51 Ziganda mira ya también a Olympique de Marsella uno de ellos Yeray atrás Williams podría volver también a titularidad en ataque descansado pero en cualquier caso ha viajado Ziganda con todo incluso con Raúl García tocado porque no renuncia a nada el equipo bilbaíno

Voz 1704 41:03 no estamos para renunciar a nada ni ni mucho menos sabemos que es complicado pero también sabemos que vamos a tener opciones sabemos que es un campo por estadística que normalmente no se te da bien pero no tiene nada que ver pues es que desde

Voz 1038 41:15 en el dos mil once no gana al Athletic en el Pizjuán solamente una victoria en los últimos veintitrés años

Voz 6 41:19 a dos telegramas de los otros partidos de mañana Villarreal Girona peleando por Europa los dos Xavi Isidro

Voz 42 41:26 hola qué tal Gallego si es el Villarreal con las bajas de Andrés Fernández Bruno y Sansone por lesión Javi Fuego es duda por un golpe en el tobillo se queda fuera por decisión técnica en la novedades del canterano Morlanes en el Girona Machín tendrá las bajas por lesión de Aday iré Gorka Iraizoz pese a que sigue pasando un problema alérgico en principio Stuani estará para jugar en la idea es repetir el once que consiguió la victoria en la última jornada

Voz 6 41:48 Deportivo de La Coruña Eibar a las seis y media urgencias totales para el Depor mucho mejor está al ardieran Dahl

Voz 43 41:55 qué busca la UEFA además causan baja en el equipo armero rico y Enrich además de Joel capa Ramis Jovanovic en este importe absoluto de Clarence Seedorf hasta seis cambios en el once que Bashir capitaneado meses

Voz 12 42:08 la evolución entre solas insiste en que el Depor está muy vivo que está muy cerca de conseguir esa primera victoria

Voz 6 42:15 a las seis y media se juega también mañana en Butarque Leganés Málaga el Lega en la zona tranquila el Málaga es el colista José Antonio Duro la sí

Voz 1038 42:23 el Málaga que se juega la vida en Butarque Gallego los de José González llegan a Leganés a jugarse el todo la nada siete de la salvación el Lega con hasta seis jugadores que vuelven entre ellos Rubén misión vas quieren olvidar la goleada entre semana en el Metropolitano acumulan seis partidos sin ganar en Liga y están en su peor posición del año Garitano tiene los pies en el suelo y conserva la tranquilidad en el plantel mañana seis y media Butarque Leganés Málaga

Voz 6 42:46 ahora como todos los viernes en Hora veinticinco Deportes el escáner ah yo hoy en el escáner Antonio Romero la Romero hola llegó el tanto todos Julen Guerrero la Julen hola muy buenas qué tal buenos gran partido quizá parte

Voz 0919 43:05 pido que puede decirnos si hay Liga o no hay Liga es el del Camp Nou Barça Atlético de Madrid quién es el favorito

Voz 24 43:12 sobre la respuesta lo hace dos semanas hubiera sido muy fácil es el Barcelona yo creo que había de hoy reforzando ajustado al Atlético de Madrid es que al menos estaremos al cincuenta por ciento

Voz 1704 43:22 como mínimo cincuenta por ciento siendo ahora mismo el el Atlético de Madrid es un equipo que que está en racha no el equipo más en forma

Voz 24 43:30 categoría a la llegada de Diego Costa los partidos que ha jugado ha liberado de presión a Griezmann nos estamos encontrando con la mejor versión del francés parece también el momento en el que son los Simeón está acertando Majo las decisiones en cuanto a la confección del equipo

Voz 1704 43:44 bueno también está recuperado jugadores como Koke como Saúl como Thomas que está en un momento también muy bueno oí ahora mismo si el Atlético Madrid hubiera elegido tiene que elegir un momento para avistar Barcelona yo creo que sería éste no

Voz 24 43:57 el Fútbol Club Barcelona no esta Messi al equipo por estas horas los resultados

Voz 1704 44:01 Barça que sólo Messi que bueno pues también Luis Suárez que siempre está con con el gatillo preparado son los que les saca un poco de pobre fútbol que está ofreciendo oí bueno pues el nerviosismo yo creo que ahora mismo está más en Barcelona que en el Atlético Madrid es en Valencia Betis muy atractivo

Voz 0919 44:17 el Valencia en puesto de Champions el Betis que tiene una trayectoria de brillantez que ese partido Romero

Voz 24 44:22 yo sinceramente creo que el Valencia ya está prácticamente asegurado en la Liga de Campeones porque su principal rival el Sevilla tiene otras cosas en las que piensa pero es verdad que en las últimas semanas el Valencia está teniendo un poco de fuelle hoy futbolistas a los que suele nota cansado y el Betis para mí es una aparición de aire fresco en nuestra competición yo creo que tiene más fútbol que clasificación a mí me parece uno de los partido más interesante porque el Valencia a pesar de que ha bajado sigue siendo un equipo muy fiable para mí el Betis es de los cuatro equipos que mejor juegan al fútbol

Voz 1704 44:55 para mí creo que el Betis en estos momento está mejor o por lo menos les reconoce más el estilo que que que

Voz 6 45:00 que jugar sin embargo yo creo también al Valencia

Voz 1704 45:03 de qué ganando sus partidos en casa donde es muy fuerte pues pues te asegurada la Champions no y es complicado que deje escapar a un punto de de su feudo no creo que ahora mismo no no está pasando por su mejor momento pero para mí yo diría que el más favorito porque es un equipo fuerte es un equipo que deja bueno pues muy pocas opciones a los rivales y sobretodo en su casa sabe que sacándolo pues ésta

Voz 6 45:27 Nos fijamos el último partido en el Real Madrid Getafe con París en el horizonte y con el Getafe un equipo rocoso ya en la zona tranquila soñando con Europa peligro en el Bernabéu Romero

Voz 24 45:39 bueno ha habido peligro en el Bernabéu durante todo lo partido son casi todo partes partidos durante la temporada estoy que me parece que mañana a sólo un día más a la oficina yo creo que el Real Madrid sino es capaz de sentenciar por la vía rápida el partido se le va a ir la cabeza de manera inevitable al partido del próximo martes en París frente al París Saint Germaine ya iba a entrar sin trabajo táctico de los de Bordalás que aparte de ser un equipo muy trabajado eh agresivo que pega que rasca y me parece que no es el equipo más cómodo para residir como visitante teniendo que meter la pierna tres días después jugando de la temporada eh ante el equipo en el que no va a jugar Neymar pero que sigue siendo Le Parisien le metió creo que si el Real Madrid es capaz de salir con esa mezcla de titulares suplentes zona que va a poner seguro mañana Zidane capaz de salir certificar el partido por la vía rápida veremos un partido cómodo para los de final si el partido se le atraganta yo creo que podemos Borja volver a ver otra sorpresa otro resultado sorpresa mañana Bernabéu

Voz 1704 46:32 sí yo creo que la afición del Bernabéu no va a permitir otra cosa que no sea ver salía al Real Madrid con no con velocidad con hambre con ganas de solucionar el partido rápido no todo lo que pasen los minutos van favor del Getafe hay ahora mismo creo que el Real Madrid después del último traspié frente al Espanyol en no puede permitirse pues dejar pasar ni un minutos de que empiece el árbitro en bueno demostrar a su público que que bueno pues que ha sido un accidente que está prepara para el partido del martes está claro que el que el Getafe es un equipo bueno que te hace los partidos rocosos que tienes que tener mucha paciencia que tienes que madurar los pero estoy con Romero creo que lo Checker solucionar antes de que llegue el descanso todo lo que a partir de ahí bueno sea que no está por delante seguramente bueno el Getafe lo pueda aprovechar Inma hasta aquí escáneres Julen Guerrero un abrazo bien muchas gracias Rodero como siempre muchas gracias