Hora 25 (02/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

viernes esto significa que tenemos una hora por delante para disfrutar de lo mejor del ocio y la gastronomía esta noche unos visita Elkann cambien a presentarnos su nuevo trabajo el arte de saltar y después Martín Berasategui se suma el próximo ocho de marzo para presentarnos vamos quieres que nos ayudan a comer mejor pero antes a un rápido repaso a la actualidad hasta ahora Pablo Morán buenas noches buenas noches Ángels el FMI también rechaza el plan arancelario Donna

Voz 1667 00:45 el Fondo advierte de que puede causar daños a la economía dentro y fuera de Estados Unidos de momento el castigo se lo han llevado las bolsas Eladio Meizoso el Ibex treinta y cinco ha perdido hoy el II con uno por ciento de su valor se ha quedado en los nueve mil quinientos sesenta y un puntos en niveles de febrero de dos mil diecisiete después de cuatro días seguidos a la baja en la semana ha perdido un dos con noventa y seis por ciento en la sesión de hoy lo han llevado peor otras bolsas europeas como París Frankfurt Milán Londres ha perdido menos un uno con cinco por ciento por valores en Europa han sufrido los siderúrgicos como ThyssenKrupp en Alemania cedió un cuatro coma uno por cien ArcelorMittal o Acerinox en España que se han dejado un tres con seis dos con tres por ciento pero no sólo ellos las mayores pérdidas en el Ibex han correspondido a Técnicas Reunidas que ha perdido un cuatro coma tres por ciento Siemens Gamesa cuatro coma uno por Félix Millet en libertad ha presentado avales por valor de los cuatrocientos mil euros que es el importe de la fianza que le impuso la Audiencia de Barcelona tras la condena por el expolio del Palau de la Música Millet era su presidente este viernes ha quedado en libertad después de veinticinco días

Voz 1667 01:48 dicen que su renuncia a la investidura no era lo que esperaban miles de catalanes también censuran lo que llaman espectáculo de los independentistas las últimas semanas convocan nuevas protestas para reclamar la República

Voz 0194 01:58 comisiones denunciara a los servicios mínimos planteados para el ocho de marzo

Voz 1667 02:01 servicios mínimos en transportes creen que son abusivos y que sean impuestos sin negociar con los sindicatos la huelga feminista ha recibido hoy un inesperado respaldó el del arzobispo de Madrid Carlos Osoro escuchen

Voz 3 02:11 comprendí apoyen las mujeres que sepan que van a hacer huelga del ocho de marzo poco brecha salarial quiero decir de el derecho lo haría mi derecho a sentirse Mario

a partir de las diez ampliamos la información escucharemos la mirada semanal de Luis García Montero y la tertulia hoy con Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez y Nacho Corredor pero antes de todo esto la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 6 02:56 es que pueda ayudarle no

Voz 2 02:57 se llamaba porque quiero estelar alarma

Voz 6 03:00 sufrió algún Roma

Voz 7 03:02 Nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 14 04:24 Niza amigo

Voz 17 04:27 me quieren ver es de traje en noche vieja mi padre quisiera que no hubiera abandonado la ACA abogado y el cura que me arrepienta de lo el can

Voz 0194 04:50 en caso de nuestras vidas a la antena de Hora veinticinco el veinte de abril de dos mil quince estábamos en Sevilla piel Juan Gómez Karanka Severino gustoso a tocar con los otros en directo en el patio de Radio Sevilla así es una hace ya casi tres años que ya nos dejó con la boca abierta había sacado la venta de pan hay Rubín y ahora no podíamos pasar sin que presentara su siguiente trabajo con nosotros hoy el CAM que viene con el arte de saltar bajo el brazo

Voz 18 05:16 la verdad a eso

Voz 0194 05:39 para todo eso canta Arcángel que dice que compone como come como una necesidad hay que define la música como el arte más completo como la disciplina que más mueve con el arte de saltar no deja mirar los deje mirar un poco más dentro de él nos presenta sus miedos nos hace escuchar a sus amigos hice vuelve si cabe más poetas

Voz 19 05:57 lo que no suelta inténtalo sirve té

Voz 2 06:15 hola buenas noches bueno anoche etcétera el que gustos reencontrarte la verdad que sí así me acordaba de ese día en el patio de Radio Sevilla

Voz 2 06:31 de tu pero donde el directo en Radio Sevilla donde nosotros al menos el equipo

Voz 0194 06:36 veinticinco descubrimos al Karanka por fortuna yo decía antes que has vuelto si cabe más poeta hay unos explotó una sensación que las letras no sé si están más cuidadas y son más profundas si dicen esto esta sensación si son más trabajadas más maduras a lo mejor

Voz 11 06:50 creo que más esto último porque yo siempre he trabajado mucho la letra pero me parece que al principio saque que he pasado digamos de de curarme más los juegos de palabra a intentar quizá decir más cosas no ha evolucionado hacia una manera elegir un poquito más sencilla pero con más contenidos que que ante ante igual estaba más enrevesado todo desordenada trenes los vertidos a lo mejor sí pero

Voz 0194 07:15 con estas son un poquitín como tú dices a lo mejor más profundas y demás sí sí sí que puedes que sólo compusiste a un amigo pero no sé si es como una declaración de intenciones además

Voz 11 07:24 no bueno no debe en principio yo tenía enemigo en la cabeza yo veía que que el que el problema el mayor problema que él tenía era el mismo que son los pasa mucho no que de repente lo tenemos Se lo tenemos delante no no es tan difícil da ese paso somos nosotros con nuestros propios miedos los que no in pedimos avanzada o la canción surge de Elena un empujoncito cariñosos a mi amigo pero bueno la canción de fue habla de una cosa universal creo no que eso bueno pues

Voz 0194 07:54 esa motivación que a veces no faltará reconvertir casi como un himno para motivar no sí sí que puedes

Voz 11 07:59 bueno si esto ya lo de la que decir la gente no pero pero claro obvio cuando ya somos ya una canción no no no pretendo que sólo se entere mi amigo que la entienda escribo pague la escucha de todo el mundo oí la gente se pueda sentir identifica yo creo que no nos ha pasado todo a mí mismo también y que también uno cuando escribe también habla de unos más que si no no sé si es una forma de de de

Voz 20 08:23 decir eso sí sí sí que Podemos no es tan difícil no buenos bloquea hemos tanto vayamos a eran cuando

Voz 0194 08:28 titula el arte de saltar también es porque es altas tú has has aprendido a asaltar has hecho algún salto tú

Voz 11 08:34 bueno a nosotros no nos queda otra creo que hay que aprender a sale

Voz 21 08:37 a eh

Voz 20 08:38 o a asaltar

Voz 11 08:41 lo distinto socavones que que te encuentras en la carretera no que son mucho fue desde siempre pero en cambio vienen dificultad vienen problema hay y uno tiene que adquirí la habilidad con la experiencia no con con el camino recorrido tiene que adquirí la la habilidad de desde y saltando y de ahí viene la manera de llegar al otro lado abonando a la otra orilla no he bueno hay no no sé si tengo que por pero no pretendo en el dos mil nueve

Voz 0194 09:08 mucho tiempo trabajando en este disco

Voz 11 09:10 bueno en la composición en dos años porque yo

Voz 20 09:14 yo no me planteo venga voy a componen no sino que yo voy componiendo porque bueno como decías tú como como el cobro como una necesidad compongo cuando tengo hubo equipos que han sido poco

Voz 2 09:24 la verdad que afortunadamente el Racing hemos tenido mucho trabajo he tenido muchísimo trabajo más que nunca y mira que ante ya ya tenía yo yo sido músico de mucho directo

Voz 20 09:34 afortunadamente he ahí último año se han como tú todavía ávido más no setenta ochenta es hecho Cavadas

Voz 2 09:47 pero lo voy a decir yo quería teniendo si me tiró un doce dotar de sólo me algún temas vivienda porque como componen como como eh

Voz 20 09:59 ICO pongo poco temida entonces bueno y la composición puede yo haciendo canciones de todo último año totora todas son digamos nuevas no hay ninguna ningún rescate de antes de ahora y luego él la grabación puede como ha estado un par de meses de octubre noviembre más o menos

Voz 0194 10:15 sí han dejado muchas canciones en el cajón

Voz 20 10:17 no mucha la verdad porque como una tenido tiempo creo que tenía como unas quince dieciséis dijo hay once me ha dejado eso cuatro o por ahí fuera otro otro año lo lo lo

Voz 2 10:27 el próximo disco persona te Dati si yo sé yo siempre la guardo lo que pasa es que siempre la guardo con la esperanza de que usarla nunca porque a mí lo que me gusta esta cosa nueva

Voz 20 10:36 de eso se trata lo que hago yo quiera utilizar

Voz 2 10:38 en los directos canciones que guardaba en un cajón no

Voz 20 10:41 no puedo tanta algún amigo algo de zona era una pachanguita abierta si sigue las hago en directo no yo quiero yo siempre quiero sacar lo nuevo cuando hago dijo nuevo quiero decir las cosas

Voz 11 10:52 la identifica en ese momento no hay

Voz 20 10:55 con Pepa Bueno presenta módico tendría tengo además afortunadamente ya tengo tres dijo a la espalda con este cuadro

Voz 11 11:01 ahí no soy como país quitándonos Benedet hay mete alguna que tengo yo ahí

Voz 0194 11:05 cuando vas escribiendo sobre cosas que te pasan Haití eso a también a los escritores a los novelistas sí sí escribe sobre lo que te pasa a ti tú ahora cuando ves los discos en perspectiva te reconoces vas viendo la evolución de tu persona

Voz 11 11:18 sí sí un poquito sí o sí

Voz 20 11:22 además me hace muchas porque el primer médico en el primer dijo lo veo tanto bailar ahí sí que de ese compusieron de ocho años por ahí no se no sabía dónde ubicar ahí luego tiene sentido porque cuando se no dijo no sabía dónde ubicar pero claro lo los siguientes han sido que además cada año salgan yo sí me lo dijo digo estaba aquí yo había de a Madrid había hecho tal cosa allí de repente ya estaba ya había hecho la Yoyes

Voz 2 11:46 la biografía del verdad

Voz 22 11:49 ha comenzado de repente me en una fotografía de temporal no de una persona

Voz 2 11:56 venga nos canta salvo si pues lo primero que a que es obvia pues hemos hablado perfecto pues venga todo tuyo

Voz 23 12:06 en

Voz 24 12:09 ah ah ah ah ah ah

Voz 25 12:22 no no

Voz 24 12:27 y y y y y le pido a sol y sirve a un carro eh muy nada de hombre hay o no y no venezolano Wi Fi que y a mí que no mano y ya en así

Voz 16 13:33 a nadie a que era portero

Voz 24 13:46 Si

Voz 16 13:49 nadie te Itaca con Messi

Voz 24 13:59 me iba a ir con la prueba diálogo a tres Si

Voz 16 14:35 sí hay nadie

Voz 24 14:54 sí

Voz 16 14:58 puentes virar el voy tirando que sobra puede volver con lección segundos de la faz de una palabra de golfa madruga para hacer cambios en vez de mirar al suelo caminar puede alcanzar los nombrar lo tiene delante puede entrar hoy otro yo casi lo tiene Mario el por el mango extraño varios hoteles suerte no falta porque así

Voz 27 15:33 sí

Voz 16 15:45 adiós

Voz 24 15:49 y no te te

Voz 28 15:59 que nadie diga que no

Voz 0194 16:02 dice que no pero yo creo que este es un himno optimista para aquellos de sí que puedes que nadie te diga que no esté nuestra tendríamos que aplicar muchísimas veces en privilegio cuando hacer hora25 porque los cantantes me encantan a mí

Voz 2 16:15 esto es maravilloso la gente llena salas y yo lo tengo aquí al Cuenca para bueno para mí solito para los compañeros que están ahí hija que quiero que escuchen

Voz 0194 16:23 esto

Voz 29 16:25 Carmen que lo conté M

Voz 30 16:29 siempre me levanto con el pleno mirando al suelo

Voz 29 16:32 a la voz me lejos pero pero

Voz 2 16:38 esto mal

Voz 17 16:41 lo pongo queme que que estoy hilo BOC o quema que con el mirando al suelo la mesa alumbrada telecos

Voz 0194 16:54 ante de OT que se ha convertido en un fenómeno Amaya cantando una canción del canje al piano sin que nadie se lo dijera si se lo pidiera yo no sé cómo recibiste tú esto alguien te llamo para contarte lo cómo era eso sí claro

Voz 11 17:06 lo primero lo recibimos redes y de hecho ella ya cantó otro decantado vaya usted

Voz 0335 17:12 mío no tener el el Cathy

Voz 11 17:14 de entrada ya ya cantó con la guitarra suerte de Pierre no una y eso me llegó ya puede oye hay hay una concursantes entonces también pero no por ello menos real y nada y luego bueno me llamaron y me llamaron de la Academia oye hace te apetece Se que lo chavales que hay Ana Ana Guerra que la otra sino que también conocía Maheta será cómo quedan contagia un poquito de todo chaval

Voz 0194 17:42 poca manía

Voz 11 17:44 qué les apetece porque ello hacían saber qué hacían algo como que les preguntaban a veces a ellos no se han sido yo lo estime en algún sitio algo así hice Beccaria salió mi nombre por ahí me preguntaron qué me apetecía ir

Voz 0194 17:54 luego te parecen este tipo de concursos bueno

Voz 11 17:58 mira yo de ahí mientan me hago mayor dolor estoy estoy más en esto de que cada uno que haga lo que quiera absolutamente John no soy consumido de ese tipo de de de compuso no lo bueno la primera edición aquella sí que la promotora como todos los por por lo novedoso como pero después de eso ni siquiera esta bueno está un poquito más pendiente un poco más de ella no pero tampoco es seguido el concurso ni nada allí y bueno me me me me parece un concurso que bromea una forma de llega digamos un poco rápida y tal y creo que luego los concursantes pues alguno ese aprovecharán de eso en una carrera larga ocurran como hacemos todo y algunos no no como ha pasado en el ritual

Voz 20 18:38 la edición están me parece bueno me parece que hay que tener cuidado que que eso de que esos chavales Amaya y compañía deberían tener los pies en la tierra y tal no pero que sí lo hacen narra la forma de puta madre claros

Voz 11 18:48 que a ellos les sirve nadie no los no los Mansilla porque muchas de también

Voz 20 18:52 en cuidado con esos jóvenes de repente a lo mejor lo puede coger la industria ahí convertirlos

Voz 0194 18:56 de triturar los que también ha pasado

Voz 20 18:59 ha pasado pero más allá de eso yo creo que ése tiene que ve como un concurso no es una cosa que te da visibilidad buenos y y le funciona así Amaya por ejemplo que hay que además es indudable que la chavala tiene talento eso no se puede negar ese sería uno sordos sino sino lo sino lo ha mire esto no tienen mucho talento fue bonito es muy carismática es músico además

Voz 2 19:20 es muy de cosas esta edición eran cantaban cantaban Zara es decir que en otras ediciones yo creo que esto era impensable incluso teniendo una cultura musical muchos de ellos que salía de lo más comercial y de lo de lo más conocido sí sí sí sí

Voz 20 19:34 ha habido de todo había algunos quisieran poquito más seguidores de cosas se tiene que desde Miami en ese sentido me ha gustado porque había un poquito más de variedad que no habían otro año creo que ellos incluso desde desde la propia dirección óvulo o lo que sea no los he metido en un berenjenal pero creo que ya ha habido una cosa aposta de esto no sé por qué quizá quizá porque también está creciendo a lo mejor la música Underground gracias a a Internet y todo esto no incluso de los youtubers a Youtube que hacen sala y la llena de gente y uno claro pero también ejemplo como ejemplo de hecho no entonces en quizá ellos han dado cuenta y han dicho vamos

Voz 11 20:10 dale un punto diciendo Pontón puntos

Voz 0194 20:13 hables es también el foco de los posibles espectadores es el campo hablabas de los youtubers tú te has aprovechado me han servido mucho las plataformas digitales

Voz 20 20:22 sí era evidentemente yo mira yo a mí como persona a persona Juan Gómez no es nada vale como Patti Z vas yo si no me dedicara otra cosa mamá en mi vida que me pondría a publicar es cosa de vivir en y nada pero bueno como no soy idiota bueno un poco sí pero cobró soy extremadamente idiota pues no he podido deja de darme cuenta de que eso es una herramienta que utiliza en nuestro favor ir más allá de eso que es una herramienta que permite que aprendió democratiza el tema de de llegarle a la gente que lo músico llamó a la gente antes tienes que tener una edad tienes que sonar la radio y ahora no es necesario de Hawai también pero no es necesario

Voz 0194 21:03 te convierte en un poco más libre o en mucho más libre

Voz 20 21:05 sí a la hora de trabajar sí claro hay mucha más manera de llevar una carrera musical que ante al final la libertad en la capacidad de decisión si tiene más opciones libre claro eso es así aunque da aunque después tiene su lado su reverso tenebroso como la fuerza tenemos que es que también te esclavista por otro lado porque también son muy muy exigente no tiene que no no no vale con que un día publica un post perfecto todo no vale con eso ahí es exige constancia

Voz 0194 21:36 hay que alimentarla hay que alimentar

Voz 20 21:38 yo me lo tomo como un trabajo que sean creativa intentó bueno hubo final en una manera en contacto con con gente que tan ancha un poco a mi a mi rollo no intentó bueno pues vale cosita entretenía tal pero pero para mí una eh es una parte más del trabajo aparte de la oficina digamos no de tengo tengo que pública ahí de tengo que toca esto hábito gays

Voz 0194 21:57 el arte de saltar haciendo esto ha podido cumplir uno de tu sueño

Voz 1520 22:00 los nada de espejismos

Voz 31 22:02 sí ilusorio nada de intentar disimular no se crea en los la algo era acto tú ves está son arte Aspar no es muy escasa

Voz 18 22:27 estoy Jorge Drexler

Voz 11 22:30 por aquí boca

Voz 2 22:31 el pasado

Voz 20 22:35 eh

Voz 11 22:36 mira esto que me hace una ilusión de me me me está preguntando en general la entereza por él eh yo creo que a sabiendas mucho tu seguro que se den inmigración no por él él es el es el maestro el maestro hicimos yo hice un pelín por qué a todos todos los niveles porque voy a decir a me gusta como compone o me gusta como escribe pero de Jorge de alguna forma me gusta todo parece que todo la cómo era llevó su carrera profesional

Voz 2 23:01 pero también es un ejemplo no es un tío que tienen un Oscar un tenedor Federico que tiene recibió el Oscar como es decir que las Carpena pero dejaron cantar

Voz 11 23:12 la UMA es un tío muy inteligente un que dice lo ocurrido desde abajo en ese sentido me parece que tenemos una genera un poco paralela porque lo mio tan tampoco se ha basado en un pelotazo en un ante un de fue en ABC sino que

Voz 20 23:25 yo llevo jugando dijo en cinco años

Voz 11 23:27 currando dijo a concierto creo que es un poco el ejemplo del también y en todo lo que hacen es gracias al que pone que fue en enero por ejemplo del Carnaval de Cádiz ver que soy seguidor y también el tío paró su carrera hizo un espectáculo allí en verso colaboró con distintas comparsa sea el tío de verdad que es un artista que lo hace todo de corazón que pide de Cabezo junto a las dos cosas

Voz 20 23:52 muy buena Iggy bueno para mí que haya aceptado y además de muy buena gana porque el tío en todo momento mientras grababa muy incluso me decía

Voz 2 24:01 qué canción me he escuchado lo que es lo que hay que entrega pero que también escocés es esto

Voz 16 24:09 ameba

Voz 32 24:10 ni la de la Alhambra y la de Peric tierra y débil libertad

Voz 18 24:16 la tema chato y Camarón copas por Derek Ilha de partirse el pecho porque eso Oprah cobra la demanda de la gente corriente que en cuanto a su su alegría

Voz 4 24:50 se en la primera canción de decía yo que era un himno esto sí que es un himno cantado

Voz 2 24:54 yo no sé si atendemos a la Junta tenemos a día para ofrecerte para ofrecer de lo que me faltaba de surrealismo

Voz 22 25:01 pero bueno me llames Audrey

Voz 2 25:04 con esta noche después de escuchar porque has esta canción

Voz 11 25:09 pues mira yo creo que lo había hecho antes no

Voz 2 25:12 porque bueno yo soy andaluz ligas soy físico además reivindico el Andalucía

Voz 20 25:20 como como como ya hizo dolor que como como ya hizo calor

Voz 11 25:23 que también es uno de mi de mi grande referente bueno llevo mucho daño fuera yo estado nueve año en Madrid ahora llevo un año muy poquito en Barcelona aparte de la fecha de vuelta quedó y que que que estoy siempre fuera de mi tierra deja de ir además tan bonita que tiene mucha personalidad Andalucía y sujeto sobretodo una tierra de de poesía calle de de del lenguaje vivo de no sé de gentes con gracia no hay bueno de lluvia ya varias veces surgió la idea de hacer una canción Andalucía porcelana hecho a sí

Voz 0194 25:58 no y además alejada me gusta esa canción muy alejada del tópico si no no tiene nada que ver con el tópico ese me gusta

Voz 11 26:04 en una barbaridad fue mi pretensión hacerlo lo que yo quise hacerlo aunque muy intuitivamente tampoco ella me plantea venga voy a leerme el toque pero intuitivamente me me quise Alejandro lugares comunes el cliché del flamenco del INE también el vago y también de todas de todas estas cosas de los andaluces que a veces son tan incierta no eh y quería alejarme de eso ya lo sabe hacer el equilibrio en el equilibrio de estará donde me quería poner creo que sí

Voz 20 26:31 vale la primera bromear

Voz 2 26:34 ahora enumerar todos los conciertos que tienes

Voz 0194 26:36 señor que estas en términos que por cierto donde este hacías cantidad de kilómetros para tocar en una sala con veinte personas con veinticinco con treinta personas y ahora te enfrentas a públicos mucho más grande

Voz 20 26:46 pues sí claro el bueno de les es más cómodo en la verdad es que me gusta mucho la dos cosa disfrutó de manera muy distinta estoy más cómodo sabiendo que voy a poder de pagar el alquiler siga sin permiso

Voz 2 27:00 la tranquilidad una tranquilidad que antes no

Voz 20 27:02 pero pero no me han preguntado mucho porque como ya no sólo a mí conciertos van mucha magenta sino que lo festival espacio una yo soy relativamente nuevo festival llevo dos años yendo a macrofestival es que lo de fin cantaba delante de treinta mil personas que es todo parece que están ahí Pozo por ordenador a Krugman pero pero paralelamente sigo haciéndolo y lo quiero seguir haciendo siempre aunque cada vez quizá un poquito mano pero siempre me han guardado un huequito paz pequeña de cien personas poder defender con la guitarra y mirar a la cara eso era una cosa que me gustaría perder porque es un concierto muy muy muy especial no donde incluso la gente a veces dice cosa y yo les contesto hoy Merano

Voz 2 27:41 en algo mucho más personal pero juego

Voz 20 27:44 pero la leer la energía que tienen treinta mil persona no la acceso

Voz 0194 27:48 eso te dan su vida melón lo disfruto

Voz 20 27:50 no es otro tipo de concierto completamente distinto eh veo apoyaran a lo que voy además los festivales hay tanto borracho traigo su colega de tan notan prestando atención al al versos que te cantando sino que va más a divertirse entre la historia y yo aún reveló hoy un poquito no hago canciones con mapa bailaba mataron eh

Voz 2 28:12 esta está reponiendo la gente súper bien sabe hay un canto todos los festivales inadecuado pues pues iba a decir

Voz 0194 28:18 es que no les enumero todo porque empieza lo que tengo aquí empieza en Jerez y terminan Pamplona que a lo mejor

Voz 2 28:23 Amaya que dice que no esto para nada de ves no está para descartarlo pero pasa incluso por

Voz 0194 28:29 en Londres es decir que tendrán hasta ocasión de ver en los que están fuera de aquí Karanka muchísimas gracias decía salas pequeñas ahora actúas para Jose para mí para

Voz 20 28:38 Marcos para amar para la y con gran placer lo hago además fíjate digo

Voz 2 28:43 pues cuando tú quieras muchísimas gracias gracias

Voz 32 28:47 no no no a todo

Voz 16 28:56 a aquel gran Casals silencio ella ahora da lustre para que él no sé con qué es torear las por la que el si quiere ver cada calambre

Voz 32 29:42 Ana Moura

Voz 33 29:44 a ver quién va

Voz 16 29:46 y eso que se han sofocado para que nos enseñe bien que a conocer nos sentimos a mí sino que P

Voz 32 31:03 se amor

Voz 33 31:05 a ir

Voz 16 31:09 o peor que sean Eraso el pleno tanto por plantar mire hay nubes poco a mí

Voz 32 31:38 para eso

Voz 14 31:43 es lo para él su claro

Voz 24 32:01 ah ah ah ah ah ah

Voz 5 32:09 sí

Voz 5 33:11 hola

Voz 36 33:14 Philippe Place blanco Velarde tengo cuarenta y tres años de profesión soy ganadera pega nada consiste en un grupo uno de mujeres con un mismo interés como Pale que es que somos ganaderas todas de España todas tenemos animales a nuestro cargo es una reunión de de bastarían dos territorios eh había muchos barones muchos chicos y unas pocas chicas se coincidieron pasarán los móviles iniciar un grupo de Whatsapp y ese fue el germen de ganaderas en red plegó nos hemos ido uniendo más compañeras ahí ya somos alrededor de ciento treinta Nos ha servido para que vean que la mujer rural no es esa señor UCA con el timeline en la cabeza atado a la barbilla de negro no no ya somos mujeres libres más independientes en el que trabajamos codo a codo con nuestras parejas con que somos titulares de nuestras propias de nuestra propia ganadería o somos pastoras independientes podríamos ser super mujeres en el secretos que somos capaces de arrear una vaca esa real me refiero a conducir una vaca por dañar la quitar muñecas cargar pacas si luego cocinar o manejar el ordenador somos super mujeres Llovero a a mi suegra al día de hoy y esas para mí sí que son súper mujeres porque he trabajado muchísimo que me han sacado familias adelante para mí es así han sido super mujer frente al hombre gustaría mucho coger decir voy a hacer huelga me bajo a a Santander a la ameniza con mi salvar caes au cómo adelantan o con el Campano Ibarrola manifestante pero de mi trabajo dependen seres vivos y personas también soy mi hija mi suegra que si yo no hago ciertos trabajos no comen

Voz 30 35:24 o no como sea sea la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 35:33 Pilar Se Berango ganadera acelerones en Cantabria ha decidido hacer servicios mínimos el día de la huelga porque sus animales como decía o su hija aún su suegra tienen que comer ganaderas en red es una de esas iniciativas que une a las mujeres que les da poder que invisibilizan mundo inexistente para muchos que es el de la ganadería y más cuando las protagonistas son mujeres Se acerca el Día Internacional de la Mujer ocho de marzo el jueves que viene nosotros queremos dedicar hoy nuestra sección de Gastronomía las mujeres que dedican su vida como pilar a ser ganaderas a las que están tras fogones las que abren negó los gastronómicos todas las que de un modo u otro nos ayudan a comer mejor Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 36:12 muchas grandes Martina tique mujeres han enseñado

Voz 0194 36:15 cocinar Gabino mítico

Voz 1520 36:17 harían algodón Alejandro de la Parte Vieja donostiarra que es el barrio en el que nací en el que me crié ir desde muy chaval las he visto a pie de fogón repartiendo mucha felicidad no sólo conmigo sino con toda la familia Irla con la gente que colaboraba con a sus proveedores y sobre todo con los clientes que salían satisfechos por el trato informó la cocina siempre deliciosa que hacía ellas eran mis heroínas y pensaba que de mayor quería ser como ellas porque para mí eran personas sin luchadoras importantes para mucha gente y aquí sentimos conseguir vestirme la chaquetilla de cocinero y hallando haciendo lo mismo que ellas repartiendo felicidad a diestro y siniestro Angers inspirándose en él

Voz 0194 36:57 es en las mujeres de tu familia Carlos Cano buenas noches Ángels unas responsable de la sección gasto en la Cadena SER Carlos se habla de igualdad en el mundo de la gastronomía

Voz 0335 37:04 sí sí sí cada vez más en la línea de lo que pasa en otros sectores de la sociedad española la alta cocina es verdad que es un mundo muy masculino es curioso porque en la gran mayoría de los hogares que cocinan son mujeres

Voz 0194 37:15 día a día así las escuelas de hostelería

Voz 0335 37:18 bastante repartido casi al cincuenta por ciento pero a medida que vamos subiendo en la cadena de mando ponen en el prestigio en la proyección mediática la presencia de mujeres se va reduciendo casi casi roza la invisibilidad tan es así que yo hace algo más de un año pues le hace a la Real Academia de Gastronomía que en sus premios memoriales de ocho premios ninguno fuera de mujer ignorando a figuras como Emilia Pardo Bazán como Simón Ortega no esta semana de hecho ha hablado con con María naval que es una periodista de Le Monde que organizaba un congreso para ver he Fórum centrado en las mujeres del sector de la gastronomía y me decía algo curioso cuando le preguntas a alguien por qué hay tan pocas mujeres en alta cocina ellos responden una cosa ellas otra ellos dicen que es porque la cocinas muy dura y que claro al tener hijos como si las mujeres no fueran fuertes o como si los hijos fueran solo

Voz 0194 38:07 si los hombres no tuvieran hijos exacto en cambio

Voz 0335 38:10 cuando se lo preguntan a las mujeres cocineras te dicen que muchas cocinas son muy machistas que son lugares en los que impera el mando en la jerarquía y que las mujeres al final Se destacan más por valores como el compañerismo o la empatía con lo cual bueno o osea adaptan y se comportan como ellos o muchas veces lo acaban de

Voz 0194 38:28 yo creo que sería más interesante que ellos aprendieran a comportarse como ella

Voz 0335 38:32 también es verdad el otro motivo que que que argumentan es que es un concepto que llaman Boix el club de los chicos es que los chefs se van de fiesta juntos viajaron juntos hacen chistes juntos se recomiendan los unos a los otros al final crean una especie de círculo que es inaccesible para las mujeres me parece interesante

Voz 0194 38:52 es interesante la respuesta de unos y otros Martín tú tienes libros escritos por mujeres en tu biblioteca gastronómica

Voz 1520 38:57 sí tengo tengo que destacar alguno que es el recetario de las hermanas Azkar ahí y Leor que representaron no restarán restaurante Amparo en Bilbao ir recopilaron un recetario muy muy moderno para la época de los primeros años de el pasado siglo XX es un ejemplo que reúne la cocina de raíz y la modernidad de la época inmunes influenciar la sofisticación y la delicadeza de la cocina afrancesada en entorno de entonces que era moderna tope con la cocina vasca de sólidos principios que eran buenos ingredientes y salsas construidas con mucho trabajo al fuego como es las a saber de las asa negra el pil pil de bacalao o la vizcaina a base cebolla roja hay pimientos torticeras ellos puedo decir que lo tradicional y lo moderno se unía sin desentonar en una gran ciudad como aquella Bilbao industrial de entonces el mérito es evidente y aquellas mujeres fueron muy profesionales Se Valientes eso en libro de cocina antiguo en el moderna acaba de sacar mi amiga Fina Puche de Val les cobran un libro que se llama anima que se lo recomiendo a todo el mundo porque es una verdadera joya

Voz 0194 40:00 indie alguna mujer que te ha impresionado mucho por el trabajo en la cocina una

Voz 1520 40:05 pues además de mi madre y mi tía pues he tenido la suerte de conocer a muchas buenas ideas pero todavía me sigue poniendo los pelos en punta entrar en la cocina de Josefina Sadar día del Casino de Lesaka Navarra es un restaurante de cocina tradicional extraordinaria hay sigue ella en compañía de su familia fue Manor siempre pegada al fogón y vestida de blanco inmaculado sólo pensar que es un ejemplo de amor y cariño por el trabajo que no tiene precio y me hace sentirme Abu orgullosísimo de ser cocinero como ella comparto oficio con Josefina no pudo ser más afortunado porque es una verdadera maravilla de persona ido el cocinero

Voz 0194 40:42 Carlos esas cada viernes ya toca presentar a nuestros invitados hoy invitadas a quién nos traes

Voz 0335 40:47 pues mira Rosa Maria Esteva que es la cofundadora del grupo traga luz una mujer que cuando tenía veintitrés años ya tenía ya tenía cuatro hijos y que después de separarse decidió montar un restaurante que acabó convirtiéndose en uno de los preferidos de el artisteo y de los intelectuales de la Barcelona olímpica es restaurantes si mordisco luego llegaron muchos más entre ellos el emblemático otra Gallup que es un restaurante descapotable y también el hotel o que está en el Paseo de Gracia bueno es una gran empresaria siempre atenta a las tendencias y además tiene fama de ser una gran cocinera hay una gran anfitriona

Voz 0194 41:20 esa María Esteva muy buenas noches profunda este Juan Tato dijo el grupo otra Lucio no sé si el hecho de ser mujer te lo puso más difícil no

Voz 0335 41:27 yo me conté con la habilidad de alimentar a cuatro hijos tengo otra entonces mi marido no sabía ganarse la vida pensé que hacer intente prime a poner camisas de hombre o no no no me salió entonces como lo que sabía hacer mejores a cocinar en casa venían muchísimos amigos de mis hijos Un día dije en vez de invitar a veinte niños hago veintiocho cobro entonces empieza cobra por entonces Chema exclusivo correage mordisco en brusco pero siempre

Voz 0194 42:01 por mordisco tu cocinadas

Voz 0335 42:03 yo primero cocina o con un con un con cocineros que Rubén y de aquí a unos tengo entraran hacia XXXII años conmigo y aún los tengo os tengo cocinando hoy día que esto lo más bonito como lo haces para que en tantos años cena

Voz 0194 42:17 lado debe ser una porque es una muy buena jefa Rosa María Guerrero

Voz 0335 42:21 yo creo que lo que es importante es dar cariño y entonces claro hay una atmósfera importante no se especial entonces yo lo que pasa es que cuando yo cuando hice el el mordisco firma idea inteligente la idea mía diligente era que la gente sola no tenías dónde dónde comer y te preguntaban come sola suelen pensé mucha gente no sabe dónde comer cuando se habla es entonces esto fue un éxito hizo una Amis alarga presentaban Fernando Amat de Vinson Mariscal bueno todos los los mejores artistas venía a comer entonces esto fue un éxito pero fue un éxito por porque yo quería que fuera rápido le daba cariño porque por Navidad sacaba la pava tradicional porque yo creo que en vez de comer había mucho amor mucho atmósfera siempre esto creo que fue mi éxito porque sino cocinada normal pero tampoco para tener tanto hizo karateca Veintisiete restaurantes

Voz 0194 43:18 Martín lo dice siempre de transportista de la felicidad antes lo decía y me ha gustado porque tú dices lo del amor además de comer luego en lugar de comer o que vía ahí seguro que quiera quiere mucho amor tú en los restaurantes cuida eso de la paridad Rosa María

Voz 0335 43:30 que haya tantos hombres como mujeres yo me John M M M caso tengo muchísimos mujeres en en muchos sitios más mujeres que hombres sobre todo en la parte afectiva hay tal y luego tengo hombres igual que lo siento yo no me creo en que somos diferentes creo que los hombres son hay unos muy muy útiles lo torso muy las noticias que a los hombres en todos los hechos pasa esto yo creo que es una yo bueno yo no pienso hacer cuelga tu no piensas hacer huelga no porque porque no no lo creo que sí yo tengo tres hijas mis hijas en la vida perfectamente lo que les echo mentalizar que aunque seamos mujeres tenemos que saber gana

Voz 0194 44:09 en realidad nosotras mismas ya pero tú sabes que muchas mujeres que sí que cien sufre la discriminación que sufren la brechas

Voz 0335 44:14 haría al piano lo veo tú no lo ves todo entorno tú no

Voz 0194 44:17 lo ves yo no creo

Voz 0335 44:20 mi jefa de cocina salud ex mujer Amparo es una chica joven jefe de cocina ahí tiene todos los cocineros por debajo

Voz 0194 44:28 me he sentido discriminada alguna vez por el hecho de ser mujer y poner frente un negocio con eso con veintisiete restaurantes que tienes ahora te sentido hechos en mujer ha sufrido

Voz 0335 44:37 buenos primero joe XXV entonces vamos a ver si yo no me siento ante un carácter quizá diferente yo por ejemplo cuando mi madre estaba con cáncer en Nueva York pues no me dejaban subir a a a verla porque no sé inglés y sino pues esperaba que alguien bajase por la escalera de ser de salida cuando abría la puerta me metía hay Suria

Voz 0194 45:00 ahí consigue verme a mi madre entonces

Voz 0335 45:02 hay que son carácter yo si tengo un problema no funciona yo me monto en restaurante porque revés porque mi padre cuando me separé pues me daba dinero tenía que pedir el dentista no sé que más cosas de para los niños de repente dije o te pones a trabajar porque yo soy incapaz de pedir de pedir más dinero Mi padre de estas entonces son caracteres hay mujeres que vale de mujeres que cada día sale enfermas hay mujeres que tienen cuarenta días la regla no sé yo también también hay hombres lo mismo o sea yo no soy yo creo que la mujer la que vale vale y el hombre que el que vale vale y hay yo no veo todo

Voz 0194 45:38 esas sensaciones porque si quieres defender defiendes ahí está la pluralidad de opiniones y de de percepciones vamos a hacer una pausa y ahora seguimos

Voz 37 45:46 a ver

a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 0194 49:32 a mi mujer mujeres para este viernes previo a la semana del ocho de marzo y queríamos escuchar a mujeres que se dedican de uno u otro modo la gastronomía hemos conocido hoy a Pilar Se Berango ganadera que pertenece a la Agrupación ganaderas retar Rosa Maria Esteva que nos acompaña desde Radio

Voz 4 49:45 zona cofundadora del grupo traga luz

Voz 0194 49:48 en antes de que los presentes a otra invitaba a Carlos le quiero preguntar una cosa a Rosa María M decías el primer restaurante porque yo cocinaba en casa para los amigos de mis hijos que pues cocino para más y cobro ahora ya no es cocinera ayer es empresaria o qué qué qué queda de esa cocinera en la empresaria Rosalía esta nueva cocina sobre todo para Pitu Roca Juan Roca yo cocino De Coz de cocineros buenos Parri baja cuando vienen a mi casa esto sigue es entonces cocino yo no tienes un ataque de responsabilidad tener que cocinar para ellos no preso pasan de coña si te concede a ellos que considera una buena cocinera Rosa María

Voz 0335 50:21 lo dicen lo dice claro y no es buena cocinera de casa particular y entonces como el ambiente la atmósfera la manera de poner en la mesa el intento es todo quedan queda muy bien

Voz 0194 50:34 Martín te ha cocinado tiros a María solo

Voz 1520 50:36 pero si yo he probado algunas cosas si es la Pontificia de la cocaína área de la que que que no daba la estos últimos años no habla de ella como profesional y es una profesional como la copa en Pino que ha sido muy generosa en el esfuerzo con todo si ha sido una mujer como una actitud increíble queremos todo en una andó

Voz 0194 50:57 con una energía quién los presentas ahora Carlos

Voz 0335 51:00 pues mira María José San Román chef del restaurante una estrella de Alicante una provincia bastante atípica porque tienen tres restaurantes con estrella Michelin comandados por mujeres ánimos del monasterio él también Casa Pepa con Antonio de soledad Ballester y la finca de sus idea hacen en Elche pero bueno nos escuchas María José San Román una chef que está enamorada del Mediterráneo también de los arroces o del aceite de oliva y que además de cocineras empresaria es madre es abuela ahí puede con todo

Voz 0194 51:26 María José muy buenas noches buenas noches

Voz 43 51:29 que buenas noches cómo estás bien

Voz 0194 51:31 si alguna diferencia dirías tú entre tu cocina cocina en la que de un hombre como por ejemplo Martín Berasategui

Voz 43 51:39 Martín tiene fama de bastante serio con sentido Orallo más más tranquila pero gracias a Martín tenemos un ejercito de de cocineros que bien curtidos que han hecho la mili en acecho las mujeres Argel tomar se lo agradece hemos infinitamente pero no sabes cuánto Martín sea tú lo que tú has hecho ha sido increíble crear una escuela de gente que que ha sabido valorar las cosas porque a veces somos demasiado blandito yo soy un poco blanda con

Voz 0194 52:12 días tú eres tú quieres María José que es blandito tú dirías que el ambiente en una cocina comandada por una mujer es diferente al de una cocina comandado por uno

Voz 43 52:20 sí hombre yo conozco mujeres con mucho genio como sea eres tú eres tú que eres una blanda creo que soy yo que soy blandito pero no me va mal sabes que hay dos maneras de llegar a las cosas a las duras a las blandas si al final llegas al mismo sitio no hace falta ponerse de mal de mal talante ni gritar quizá porque oído en estado en cocinas donde se gritaba ahí donde se insultaba ahí donde se tiraban cosas Si y también lo sufres no no no no a mí personalmente pero lo ves pasar como que eso no lo quiere para ti no

Voz 0194 52:54 a caso ATIME José fue una mujer la que te enseño a cocinar

Voz 43 52:57 pues evidentemente mi madre mi madre siempre esto se tiene o no se tiene yo creo que el espíritu de los cocineros viene con la persona somos cocineros casi desde pequeño yo sé que en casa era siempre la que mejor comía la que más me gustan las cosas siempre te vas fijando precisamente continuó iguale lo único que te atrae más te de la de lo que vas visitando es siempre la parte gastronómica mi madre era una buena cocinera pero decir que mi padre tenía una fábrica Galletas lo vas comentando con los años porque va pasando el tiempo y te preguntan y te pregunta ya al final dices ostras y mi padre tenía una fábrica mientras nosotros vivíamos de encima o sea que como Molly a tu casa pues a a vainilla no hace buenas las galletas María las las tostadas esto dos o tres años es lo que yo solía sabes lo que pasa con los niños no es lo primero que que cogen es lo que les queda para siempre claro está en mi infancia también

Voz 0194 54:02 ese es el aroma el la Francia María José mujeres con estrella Michelin no hay muchas tú porque crees que pasa bueno

Voz 43 54:09 lo que pasa en todo en todos los ámbitos de la sociedad que la mujer está minusvalorado a porque es evidente que hay muchas más mujeres que podrían tener una estrella iba hombre también eh tal en la estrella Michelin vamos a dejarlo en una pequeña lotería qué tiene que coincidir que pase por allí que tú ese día los vas fenomenal porque méritos tenemos los que lo hacemos los que las tenemos mucha más gente que no la tiene y bueno pues yo creo que las mujeres están en la misma cantidad que en cualquier otra industria pero no creo que sea porque somos mujeres se porque tengo sé que de Michelin la idea de que haya más mujeres la tiene muy clara

Voz 0194 54:49 y la vida la vida es muy sacrificada lo decíamos antes Carlos nos contaba que cuando se pregunta por qué no hay tantas mujeres en el mundo de la alta cocina dicen bueno los cocineros dicen que es que este es un mundo muy sacrificados muy sacrificado

Voz 43 55:01 hombre evidentemente es muy sacrificada fíjate que yo ahora me iré a trabajar yo ahora entraré a trabajar iba a volver a casa a la una de la mañana hay pocos oficios que hizo una privilegiada porque hay gente que hace un turno corrido no cuántos oficios sabe que tengan estos horarios tan complicados y que estén en los fines de semana bueno a mí no me lo digas que yo también sale de trabajar a las minas y te ponerlo en valor de la hostelería porque piensa leerles hay médicos que no hay aeropuertos que no hay hay mucha gente que trabaja mucho más duro que nosotros yo creo que este oficio ahora muy agradecido esta la cocina las cocinas son fantásticas hay hay muchas facilidades para las mujeres yo no me siento me siendo muy bien tratada por ser mujer yo estoy en todo lo contrario me encuentro todo ventajas

Voz 0194 55:51 hola Rosa María esto de de los horarios es verdad que significa un poco pero como decía ahora Jose no son muchos oficios somos muchos los que trabajamos en oficios que bueno que son igual de sacrificados

Voz 0335 56:03 es verdad en no soy cocinera bueno cuando cocino cocino para mis amigos siempre esto pero yo por ejemplo estoy a las diez de la mañana a veces viendo con los desayunos y me voy a las doce de la noche con con la escenas yo sí

Voz 43 56:17 si trabajo veinticuatro horas con la edad que tengo no