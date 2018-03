Hora 25 (02/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

tras seis atacarla aclara seguir tensionado la situación y trasladar esta tensión a las instituciones del Estado ayer anunciaba su paso al lado pero movimiento cargado de metralla propone como candidato a la investidura a Jordi Sanchez en prisión preventiva Lajusticia en este caso al juez Llarena va a tener que pronunciarse pero antes de que lo haga o incluso después pues de que lo haya hecho el debate público ya está servido puede Jordi Sanchez ser candidato a la investidura en el debate entran juristas que dicen que sí que alguien en prisión preventiva sin haber sido procesado tiene intactos sus derechos políticos entra también el Gobierno que dice que no puede ser uno presidente si está en la cárcel Puigdemont tensa y el Gobierno responde aunque el pulso sea materia judicial y es que esto es lo que parece que va a ser la estrategia de pulmón que sabe que en cuanto haya un gobierno estable en Cataluña su presencia va a ir disminuyendo y por eso su propósito de alargar cuanto más mejor ley certidumbre del nuevo Gobierno y echar mano el también de la judicialización del caso los tiempos de la justicia también pueden en este caso ayudarle aunque mientras tanto Cataluña siga sin autogobierno aunque esto a él a Puche Mon parece importarle poco Ángels Barceló

hoy se sientan en la mesa de análisis Carmen del Riego

las noches muy buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches en dicho Corredor buenas noches

como es viernes también aquí a nuestro lado está Luis García Montero buenas noches muy buenas noches Angels con la mirada la semana pues a lo largo de esta semana lluviosa se me han venido a los labios

Voz 1341 01:51 las citas literarias al hablar en familia sobre la actualidad política la primera es de León Felipe para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve cualquiera menos un sepulturero ah y las incoherencias al ver las últimas declaraciones de Puigdemont me voy pero me quedo y de Esquerra Republicana me quedo pero me voy he pensado que para tratar con respeto a Cataluña cualquiera sirve menos un independentista catalán cualquiera bueno siempre que no hablemos de Mariano Rajoy la segunda cita poderoso caballero es Don Dinero el sistema público de pensiones está de capa caída por qué los bancos necesitan dinero para especular este dinero con frecuencia sale de los planes privados de pensiones creando incertidumbre gana la banca poderoso caballero denunciaba Quevedo pero esto no significa que los banqueros no se aseguren su pensión los ejecutivos más importante de la banca se programan desde los consejos de administración Grandes despedidas como futuro jubilados por poner un solo ejemplo hablemos del Banco de Santander se despidió del Consejo don Matías Rodríguez Inciarte cobrando cuarenta y ocho millones de euros para su jubilación Doña Patricia Botín además de otras retribuciones acumula ya una despedida de cuarenta y seis millones de euro nuestros jubilados se movilizan bajo la lluvia hay pasan frío en la calle para defender la dignidad de una pensión media de quince mil euros al año el terceras citas en la tomo a Lampedusa al gato pardo el Príncipe Salina supo que a veces hay que cambiar para que todo siga igual pero supo también que en algunos cambios los leones son sustituidos por las dianas ciudad danos como una llena juega al electoralismo dicen

Voz 1170 03:52 enorgullece de bloquear

Voz 1341 03:55 una parte de las iniciativas parlamentarias que había el mismo bloqueado el cinismo da miedo cuando se convierte en política creo que este país tiene derecho a una alternativa que no traiga la sonrisa de la llenas y la cuarta cita es de Rafael Alberti lo aviso el Premio Cervantes de Literatura vuelvo a cagar me por última vez en todo vuestros muertos en este mismo instante en que las armaduras se desploman en la Casa del Rey son versos de la lejía cívica fechada el uno de enero de mil novecientos treinta un poema muy estudiado en las universidades la poesía ha jugado con el insulto y el mal gusto como parte del género de la provocación social al rapero Pablo Jasen Le han caído dos años de cárcel por injurias a la Casa Real si seguimos así yo voy a tener que dejar de explicar en clase a Alberti a Valle Inclán a Miguel Hernández y a otros cientos de escritores el lado bueno de la semana es que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a la rapera Casandra de esa condena de cárcel e inhabilitación los jueces que han absuelto tienen nombre Alberto Jorge Barreiro Andrés Martínez Arrieta Miguel Colmenero Antonio del Moral Ana María Ferrer tiene nombre también la jueza Manuela Fernández de Prado que ha votado en contra de la sentencia de Pablo Hazel en nombre de la libertad de expresión buenas noches Ángels un beso vamos a tomarnos en serio nuestro fin de semana una quinta cita como decía Albert Camí la dignidad del tiempo de ocio es tan importante como la dignidad laboral

Voz 15 08:06 eh

no él me manda la autopista somos la venta de la victoria y no por de Huntelaar detrás ningún

mira lo sí lamenta frita los que Luis el cabrón

Voz 17 08:43 mira lo sí lamenta frita los que Luis el cabrón

Voz 18 08:46 las

además les pues esto nadie porque Diana quiero dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser aquí cuando ese día finalmente amanezca será unifica físicas mujeres corre y nuevos tiempos vamos a escucharnos servicios informativos

Voz 19 09:09 en este

Voz 2 11:39 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 11:45 no está todo atado Gene el bloque independentista Carles Puigdemont ha abierto la enésima crisis con sus socios de Esquerra al señalar a Jordi Sanchez como candidato alternativo a la presidencia de la Generalitat su propuesta ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los soberanistas porque Esquerra no ve clara la apuesta de la ex president Puigdemont no es el candidato a la investidura en Esquerra creen que la alternativa legítima y pulmón habla siempre de esa legitimidad bueno pues que la alternativa sería Oriol Junqueras que se encuentra la misma situación que el ahora diputado de Cataluña Barcelona aclaró Ramos

Voz 1278 12:15 Carles Puigdemont tiene muy claro que su único candidato Jordi Sanchez y descarta investir a Junqueras como propone a Esquerra Republicana en una entrevista en la cúpula Ramón dice que Jones per Cataluña es el partido independentista con más votos y por lo tanto está legitimado para escoger el presidente lanzó también una advertencia al Estado español

Voz 26 12:32 a Craven quien ponga trabas a las acciones de Jordi Sanchez si es investido president de la Generalitat cometerá un grave error probablemente un delito también ve

Voz 1278 12:43 pero Sergi Sabrià el portavoz de los republicanos lo rebate dice que Sánchez es sólo el candidato de Cataluña Hinault uno consensuado entre los independentistas sabría celebra la renuncia de pulmón pero no su propuesta dice que si el objetivo es restituir al Gobierno lo más lógico sería investir al anterior vicepresidente murió Junqueras

Voz 0194 13:03 al Gobierno le gusta la alternativa de Jordi Sanchez y así lo ha hecho saber en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de todas formas dejarán que sea el juez el que decida si concede la libertad al candidato para facilitar su investidura Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1278 13:15 hola buenas noches y el gobierno sabe que no está entre sus funciones elegir al candidato a la Generalitat pero sí avisa a quién tiene que designar lo esto es al Parlament de Catalunya de que está bajo vigilancia no se va a tolerar repiten desde La Moncloa ningún acto que se salte la ley recuerdan desde el Ejecutivo que si el elegido

Voz 0194 13:31 para ser candidato a la Generalitat es Jordi Sanchez o

Voz 1278 13:33 otro de los encarcelados será el juez quien determinará si le autoriza o no acudir a la sesión de investidura sino le autoriza no podrá haber investidura porque el Tribunal Constitucional sí ha dejado claro que ha de ser presencial en cualquier caso Angels la opinión del Gobierno sobre

Voz 0378 13:47 sí dato con causas pendientes es bastante clara

Voz 0803 13:50 gobierno no estaba dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema que estamos hablando del Parlamento de Cataluña en una comunidad autónoma que estamos ahora

Voz 0194 13:58 no de gobernar dejó

Voz 0803 14:00 a tiempo parcial porque uno está en prisión

Voz 1762 14:03 está en en otro país fugado de la justicia es que esto no es eso

Voz 0988 14:06 tienen pie no se sostiene en pie dice rotundamente

Voz 1278 14:09 desde Vigo sobre lo que el Gobierno tuvo dudas ayer recordaréis era sobre si lo aprobado en el Parlament era o no recurribles encargó un informe a la Abogacía del Estado y su respuesta es que no como explica el ministro Rafael Catalá

Voz 27 14:21 la Abogacía General del Estado no ha hecho un informe que diga que lo que se aprobó finalmente tenga ningún rasgo de ilegalidad y efectos frente a terceros susceptible de ser impugna hable

Voz 1278 14:31 el Gobierno además ya amagó ayer y hoy confirma que está investigando de dónde procede el dinero con el que vive en Bruselas Carles Puigdemont estamos investigando lo sabremos aseguran fuentes de la

Voz 0194 14:41 Moncloa para el PSOE tampoco le convence la alternativa de Jordi Sanchez pese a reconocer que mantiene intactos sus derechos políticos podemos no ve ningún problema ciudadanos lo considera inaceptable escuchen a Carmen Calvo a Pablo Iglesias y Albert Rivera

Voz 0376 14:52 que se cumpla el Estatuto y la Constitución española con una presidencia

Voz 1762 14:57 es factible pero es una cuestión procesal

Voz 28 15:00 por lo que se es cuando alguien sigue teniendo sus derechos sus derechos políticos vigentes aunque está en prisión preventiva pues cabe pensar que tendrá derecho a ser investido

Voz 0988 15:11 sería inaceptable para un país democrático

Voz 0040 15:14 yo que el presidente de la Generalitat fuera un señor que pisotea coches de la Guardia Civil que rodea a jueces y que está en este caso en un juicio pendiente por sedición

Voz 0378 15:26 por cierto que el Gobierno sospecha que la Generalitat

Voz 0194 15:28 gastó veintinueve millones de euros en promocionar el proyecto independentista catalán en el exterior veintinueve millones son los cálculos de Moncloa después de revisar las partidas que gastó Raül Romeva que estaba como recordarán al frente de la Conselleria de Exteriores indio son gastos además que no han podido justificar Álvaro Zamarreño el departamento de relato

Voz 0116 15:46 lunes institucionales exteriores y transparencia tenía asignado un presupuesto de sesenta y cuatro millones de euros de los que los gastos propios de ese departamento sólo justifican XXXV según fuentes oficiales el resto lo atribuyen actividades dirigidas a la internacionalización del proceso de secesión estas fuentes concretan el cierre de once representaciones de la Generalitat en el exterior porque su actividad no socorrer

Voz 1170 16:09 día ni con el marco constitucional con

Voz 0116 16:11 o de Acción Exterior que regula la actuación en el exterior de las diferentes administraciones del Estado la oficina de Bruselas sigue sigue abierta como representación de los intereses catalanes ante las instituciones Europa

Voz 0988 16:23 todas las mismas fuentes explican que las persa

Voz 0116 16:25 las responsables de las delegaciones se han resistido a los cierres lo que los ha dificultado ahora explican que están procediendo a liquidar diplomático que quedará completamente cerrado el próximo abril

Voz 0194 16:36 la hacemos a primera parada para él Alice con ese desencuentro esa falta de acuerdo en el bloque independentista ayer escuchábamos a Carles Puigdemont en ese vídeo de trece minutos en el que decía que se retiraba provisionalmente lo enfatizó además pero ponía al frente al Jordi Sanchez hoy Esquerra Republicana bueno salido respondiendo que quizás y da un paso al lado Carles Puigdemont quién debería ocupar el puesto hablando la legitimidad debería ser el que era su vicepresidente Oriol Junqueras lo antes de de la análisis como como lo verbalizó el portavoz de Esquerra Republicana Sergi Sabrià

Voz 0931 17:11 el corresponderle claro no le corresponde claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras la propuesta ayer fue otra nuestra voluntad es llegar siempre a acuerdos hoy mismo hay más reuniones para llegar a la mejor de las soluciones poner fecha y poder presentar un acuerdo global que siempre hemos reclamado que sea cuanto antes mejor para ponernos a trabajar trabajar

Voz 0194 17:33 Nacho dos elementos primero la falta de acuerdo dentro del bloque independentista hay no hay que olvidar a la CUP no hay que olvidar a la CUP que además este fin de semana tiene Asamblea íbamos a ver qué es lo que sale de esa asamblea es verdad que ayer pidieron au aceptaron rebajar la resolución qué es lo que quería era reivindicar la declaración unilateral de independencia pero decía dos dos cuestiones la primera esa falta de acuerdo entre los independentistas después la tensión que va ejerciendo Carles Puigdemont con todos los pasos que van dando

Voz 0988 18:03 Artur Mas lo dijo la semana pasada no dijo

Voz 1762 18:05 quieren política veces inflan los argumentos y como tal demostración eh

Voz 0988 18:11 en el que estuvo basada en la campaña de Carles Puigdemont no Puigdemont en Cataluña basaron su campaña electoral en dos elementos el primero que votar les a ellos era reside a restituir al Gobierno previo a la canción del artículo ciento cincuenta y cinco y el segundo argumento era que votarle y hacerles ganar en el terreno independentista era garantizar la vuelta de Puigdemont a a Cataluña no

Voz 29 18:33 eh ese ese esquema es ese

Voz 0988 18:36 ese elemento electoral es el que les ha permitido ganar en el ámbito independentista por cierto sólo por diez mil diez mil votos vale la pena vale la pena destacarlo pero como dijo Artur Mas los argumentos se inflan y las mentiras y se evidencian no hay un elemento que a mí me gustaría poner sobre la mesa yo creo por cierto que el candidato final acepta aceptado por Esquerra y porra Hypo Real Jones Per Cataluña va a ser Jordi Turull creo que el intento de imponer a Jordi Sans tiene que ver con esa lógica del independentismo de someter a las instituciones del Estado a mí no me parece conveniente que la Generalitat esté presidido por una persona que está que está en prisión pero ante todo en fin yo soy muy cauto con los derechos de los de los diputados no y Ai hay hay hay va a generar una controversia y un debate que a los que es lo que es esta que es lo que se está buscando pero por otra parte lo cierto también y por eso que Esquerra ahora intente poner el nombre de Yunquera sobre la mesa tiene un sentido retórico y sobre todo un espejo delante de de la campaña de Jones per Cataluña pero el pacto al que se llegó hace unas semanas era la presidencia del Parlament para Esquerra la presidencia de la Generalitat Poor para Jones para Cataluña no por tanto los dos saben a que a que están a a qué están jugando porque pongo el nombre de Jordi Turull sobre sobre la mesa uno porque es el que tiene en Cataluña ya ya preparado para cuando en fin ellos esperan que la decisión de y arena sea la de no autorizar la salida de de Sánchez para participar en el pleno de investidura pero entre otras cosas porque también les servirá porque eran pero tres del Govern era al conseller de Presidencia para decir que en el fondo se está siguiendo la línea la línea sucesoria no y que Junquera no lo puede ser por el mismo motivo por el cual previsiblemente no lo pueda ser Sánchez y que Jordi Turull es el que acabe sumiendo esas este anuncio

Voz 0194 20:26 el problema es que Jordi Turull puede ser presiden

Voz 0988 20:29 el temporal también temporal tambor en cuanto

Voz 0194 20:31 en cuanto sea procesamiento como mínimo con mínimos se prevé una inhabilitación luego ya otras cosas cree que puedan pero como mínimo se en a una inhabilitación carne

Voz 0378 20:41 el desacuerdo en lo único que está ocurriendo ahora es que están saliendo a la luz los desacuerdos que habían incluso antes de que ese se produjeran históricos incluso históricos incluso que se habían tapado pero que empezaron a surgir con motivo de Roses en la última etapa del Gobierno de Carles pues eh eh un desacuerdo en el que yo creo que esto sí que es novedad respecto aquel momento están todos contra todos esta pues Remón contra Esquerra Esquerra contra pues de Mon el PDeCAT contra Jones Per Cataluña la CUP contra todo los es una cosa que ya no sabe muy bien que en que en queda libre de de discusión ya que estamos hablando lo decía Nacho de de las mentiras a las que aludía Artur Mas trago con una cinta ha dado esta tarde de Carles Puigdemont el dieciocho de enero sea anteayer que decía desde Bruselas se puede ser presidente pero desde la cáncer seguro que no quiere sin embargo ahora eso ya no es así ahora Carles es que puede ser presidente pero Junqueras no porque sí si el número tres a Turull el número dos será Juncker en realidad lo que el acuerdo al que se llegó no era para Esquerra la presidencia para Catalunya dada la presencia al Parlament años Per Cataluña la presencia la Generalitat era para Esquerra el Parlament para Push de Mon e general

Voz 0194 22:35 en el caso de nuestro que tú dices es el discurso que está utilizando el argumento es decir si tú desde Bruselas reclama la legitimidad de optimismo como presiden reclama la legitimidad de tu vicepresidente o no de alguien que no estaba ni en el golpe

Voz 0378 22:49 no no pero se suma a podemos podemos ir recogiendo también eludía Nacho aquella no es que prometiera que que si ganaba ser restituir podría volver no no es que decía que sigan la ABAO volvía no ha vuelto eh ha vuelto a Waterloo

Voz 1255 23:09 el que no existió o no yo lo yo lo conocí hace poco sola no pero yo lo conocí en noviembre Waterloo porque hay un hay un museo y hay un monumento y se ve todo el campo de batalla y la verdad es que es un sitio prefiero saber asumido alegórico al Aíto sí al cinco la desaparición de de de de un señor muy importante si se tanto quiero decir

Voz 1170 23:31 yo creo que intentamos racionalizar lo que ya no es una estrategia racional yo creo que a punto de Moyano tiene un argumento racional ni lógico se contradice a sí mismo pero forma parte de un elemento que yo creo que han que ha resultado muy bien Nacho es decir el él está en una estrategia someter atención permanente todo porque Sul pues única formula de sobrevivir de que alguien le ponga un micrófono sea sino se hubiera un gobierno con unos ciertos visos de estabilidad de permanencia que él le iba a poner un micrófono fueron muy a cosas si desea RAC1 que sea T b3 dejaré anden por el micrófono en uno o dos meses sería un personaje que desaparecería como desaparecido tantos entre otras cosas porque su gran aportación a la teoría política o a la gobernabilidad de Cataluña es cero por tanto yo creo que sí demos en algunos casos yo yo no restos la importancia de él como persona o como de de como símbolo pero me parece que es demasiado insignificante para el verdadero problema que no deja de ser que haya dos millones y medio de personas que lo apoya

Voz 0194 24:36 pasa que esto no hemos oído más de una vez yo creo que sí es insignificante pero ahora mismo es el que está provocando el bloqueo en el que estamos

Voz 1255 24:44 sí porque quiero porque no se atreven los porque es que es que está dando nada porque quieren

Voz 0378 24:49 por ejemplo que les arregle el problema en joya Arena no dejando a Sánchez que vayan al Parlament porque Esquerra tiene

Voz 1170 24:58 en miedo de la ser acusado de traidor a la causa hay de y no da el paso como no da el paso no se atreve a proponer nada más que caro la la propuesta es un es es Oriol Junqueras es una propuesta que no tiene ningún recorrido es una cosa absurdo lo de Turull yo no discuto que al final sea pero es una es una propuesta que de salir serie exactamente igual

Voz 0378 25:22 sería dejar pero por lo menos puede ir hacer un debate de investidura sí

Voz 0194 25:27 pues puede comenzar a caminar lo comenzar a caminar la legislatura

Voz 0378 25:30 la limitación que tendrá de que estando en libertad provisional

Voz 1170 25:34 qué discurso puedo muy acusado

Voz 0378 25:37 con con unas acusaciones muy graves y vamos a ver si va a poder hacer el discurso por eso es que apruebe Carlos

Voz 1170 25:45 qué tendría que hacer un discurso absolutamente aséptico

Voz 0378 25:49 era que hacer autonomista no el discurso de Artur Mas ante el juez el discurso de de Romeva ante el juez el discurso de Fornas ante el juez que era una broma todo lo de la República cosa de la que no se ha enterado todavía pues si yo fuera Llarena iba a Bruselas me tomaba un café con compuse demoras por si el estar delante del de hace decir lo mismo que dicen todos los demás porque es el único que no se ha enterado de que era un habrá

Voz 1170 26:16 pero habría una diferencia en el discurso es decir no es lo mismo hacer un discurso como presidente de la Generalitat que como tercero como diputado es es es extraordinariamente difícil el elemento simbólico de la es decir yo creo que llevaría Turull a una situación sin salida al gobierno de la Generalitat han Gobierno aún a un callejón sin salida

Voz 0988 26:37 sí yo quería decir algunas algunas algunas cosas la primera es que del mismo modo que Convergència dejó caer Artur Mas Jones Per Cataluña dejará caer a Puigdemont esto es una primera una primera constatación y por eso ya se están poniendo otros nombres sobre sobre la mesa no ayer me no sé si decir que me da pena no cuando Putxet dijo que provisionalmente cedía a las presiones y nos presentaba su su investidura y había muchos independentistas que ponían el acento en el provisionalmente creyendo de verdad que la las situaciones provisional Puche monto ya ha cedido a las entre otras cosas porque la única posibilidad que tiene el ser presiden es volver a España entregarse a las autoridades judiciales y solicitar la autorización y el motivo por el que se fue a Bruselas precisamente era porque no quería no quería

Voz 0378 27:28 estar en estar en prisión no

Voz 0988 27:31 la segunda cuestión tiene que ver con el la división del del independentismo a mi me gustaría recordar un detalle que trascendió hace unas semanas y que y que no fue muy comentado que lo dijo la mujer bueno los familiares de Oriol Junqueras es que no habían recibido ninguna llamada de de Carles Puyol le han preguntado por eso Iker es lo que ha dicho que

Voz 0378 27:49 no que no que no ha llamado pero que tampoco vamos ahora echarnos a la cara

Voz 1255 27:54 que llama no llama lo cual es alucinante es decir a los familiares de su vicepresidente

Voz 0988 27:59 lo cual es alucinante porque además la situación ha generado entre otras cosas por las acciones que ellos han han la han tomado no es Brad que yo discrepo probar añadieron tercer eso de que Esquerra Republicana no se atreva a decirle que no a Convergència ya ya Puche Mono yo creo que durante mucho tiempo cumbre su espacio natural han tenido la capacidad de marcar la agenda en Catalunya ahí de no ser cuestionados por ello por eso en el año quince o Esquerra Republicana tuvo que pasar por el aro en una misma lista electoral aunque los sondeos les daban les daban buenas perspectivas pero lo cierto es que sigue el discurso del president del Parlament Roger Torrent posponiendo también de una forma retórica la la el debate de investidura de pulmón yo creo que marca un punto de inflexión en cuanto a la a la capacidad que puede tener Esquerra además de mantener no en aquel los caballos de

Voz 1170 28:45 esto también de prevención el debate porque evidentemente se hubiera hecho alusión a que la investidura de que proponía la investidura de Puigdemont inmediatamente seguramente se hubieran tomado medidas judiciales y es probable que ahora mismo torrente estuviera en prisión

Voz 1255 29:01 pero aquí evidentemente que sí

Voz 0378 29:05 el Real es que Esquerra ahora tiene a su presidente en las secretaria general me parece que es

Voz 1255 29:11 cuál es la número dos a Marta Marta Rovira a Marta Rovira Jones para que tiene a personas en prisión no hay sin embargo

Voz 0988 29:19 la retórica ese es distinta yo tengo muchas dudas que si se hubiera mantenido el debate de investidura por parte de Rusia Torrent a eso podría pudiera haber tenido consecuencias penales podría haber tenido consecuencias penales que hubiera admitido la investidura telemática pero mantener el debate de investidura de un diputado electo hasta que no llegará por lo menos eh todo toda esa

Voz 1170 29:40 discusión en relación a las dos exiliado previo no si no solamente un diputado qué electo y que está con medidas cautelares está huido de la justicia que es una sustancialmente diferente

Voz 0988 29:53 ah pero no tienen en fin se propone la investidura de un diputado el Constitucional lo que dice es mire este diputado si quiere ser investido tiene una vía que es presentarse a las autoridades judiciales del juez autoriza su presencia puede participar del pleno pero que de forma preventiva se diga por si las moscas Se puede llegar a hacer una investidura telemática yo porque la posibilidad de este debate eso lo veremos con el tiempo porque el Constitucional todavía no hermanos no se ha pronunciado al respecto eso es es muy dudoso en cualquier caso lo que es cierto es que yo he escuchado más dirigentes hagan pero nosotros Elio sí sí no no en el tribunal

Voz 0378 30:31 no sé qué es lo que le dijo a Torrent es que para que se hiciera un debate no podía ser a distancia y que tenía que ser con autorización del juez estaba en Liga encausado no prohibió el debate lo suspendió Torrent a la espera a las

Voz 1255 30:47 era del pues no ahora lo es de ver las anomalías

Voz 0988 30:51 emiten después de ver las condiciones que establecía

Voz 0378 30:53 el Tribunal Constitucional que no podía cumplir el Gobierno

Voz 0988 30:56 ayer presentó un recurso que no le interesaba en bajo ninguna circunstancia que se produjera ese debate el Constitucional no no decidió admitir o no a trámite ese recurso sino que hizo una interlocutoria para ganar tiempo y Riot irrumpe Torrent precisamente porque Esquerra Republicana está en una lógica más más política y menos eh simbólica que la de Jones para Cataluña quiso acompañar Carlos tiempos y esperar a que el constitucional en cualquier caso tomará tomaron la decisión pero en fin en nivel cierto sabemos pero una expresión demasiado categórica pero todo ese capítulos controvertido en relación a lo que el Gobierno llegó a forzar al Tribunal Constitucional así el Constitucional respondió más cosas de las que fue preguntado si Roger Torrent lo que hizo fue simplemente ganar tiempo ya no por no asumir consecuencias penales sino por no escalar la situación de tensión a la que se están viendo sometidas las instituciones del del Estado y en ese sentido sí que veo una diferencia entre la estrategia de Esquerra Republicana de Cataluña que son los que más han insistido sobre el problema de base del independentismo que es que no tienen mayoría es social y por tanto no se puede continuar lo de Jones per Catalunya que está condicionado claramente por la situación de de Carles Puigdemont

Voz 1170 32:01 de hecho el Gobierno siempre asumió que en su caso su candidato su partido ganador era era Esquerra ahí precisamente por esa ponerse por esas circunstancias pero que esto no quita para que

Voz 1341 32:13 en en en un momento dado cuando ya

Voz 1170 32:16 se ve que la situación no tiene salida no sean capaces de de de abandonar la Vía Puigdemont idea abandonarla de una forma radical es decir plantear una alternativa sino a lo mejor se pueden encontrar otros apoyos parlamentarios pero no lo hace porque tiene un miedo observaban la que será acusado de los traidores de la

Voz 0988 32:35 desde las afueras Klaus hubieran tragado con Jordi Sans cedían salido diciendo que no aunque Jordi Sanchez no que ya no cuela que durante muchos años ha colado lo que diga Convergencia pero ya no cuela sí pero lo están empezando a decir estás empezando por lo están empezando a decir si yo esfuerzo dijo auto el CEO el CIS catalán digamos está reconociendo electoralmente que la estrategia de Esquerra Republicana es la más apoyada entre los independientes a diferencia de lo que uno intuitivamente puede a la estrategia de Cataluña

Voz 0378 33:01 no lo sé pero entre un candidato huido hyun candidato en la parte en la cárcel los catalanes eligieron al huido eh

Voz 0988 33:12 con lo que de los diez mil independentistas más eligieron al aludido que a las

Voz 0378 33:18 es eso que que al otro son pocos

Voz 0194 33:20 ahí planteaba planteaba una una cuestión aquí el otro día Gonzalo Velasco

Voz 0378 33:23 de antes de ayer yo creo que era si yo creo que antes ayer que hablamos de de de

Voz 0194 33:28 discurso de la legitimidad que utiliza Puche Gonzalo que me me gustó cómo lo planteaba decía cuando caduca la legitimidad de Carles Puigdemont porque pero él ya se presentó a unas elecciones ven fue la fuerza más votada va de la la fuerza independentista más votada que no la fuerza más votada que fue Ciudadanos pero bueno ya está ya habíamos pasado una pantalla no hay planteaba cuando se acaba la la legitimidad de Carles Puyol

Voz 0378 33:51 pero pero si es que es lo mismo que dicen porque es que ha sido eh no puede ser otro más que puso de porque es lo que han querido los ciudadanos pues en la anterior legislatura cuando fue president pues preso Puigdemont no sabía presentado candidatos había presentado harto más ahí no importó para mantener el poder que los ciudadanos catalanes hubieran votado más a Artur Mas que exige a los demás los discursos Se van modulando

Voz 0194 34:22 en función de las necesidades de las exageraciones que hablado

Voz 0378 34:25 a Artur Mas si yo solamente les pido que sean un poco más rapidito

Voz 0194 34:30 hombre pero pero sobre todo por el bien de Cataluña que sigue sin autogobierno si es que mientras tanto mientras ellos van hablando mientras ellos van desde encontrándose mientras Carles Puigdemont va tensando aplicado hay seiscientos cincuenta

Voz 0378 34:43 llevamos cuatro millones y Cataluña no tiene autobús

Voz 0194 34:45 bueno pues hoy otros meses cuatro cuatro cuatro

Voz 0378 34:48 desde el veintisiete de octubre noviembre diciembre

Voz 0194 34:50 de ellos cuatro meses es bueno otro de los temas de interés de este viernes dejamos Cataluña de hecho es uno de los temas de interés de los últimos días eh que es el futuro de las pensiones pues esperaba la respuesta del Gobierno después del Consejo de Ministros a las últimas manifestaciones de pensionistas en las calles

Voz 1278 35:06 a las propuestas de la oposición como la del PP

Voz 0194 35:08 SOE que plantea una subida de las prestaciones acorde con el IPC el portavoz del Gobierno las ha desdeñado todas ya lo hizo ayer en Montoro lo escuchábamos aquí en Hora Veinticinco dice el portavoz del Gobierno que todas estas propuestas que hay sobre la mesa son electoralistas inviables en el actual contexto económico Sonia

Voz 1278 35:24 pues la verdad es que el Gobierno a través de su portavoz no da muchas esperanzas a quienes piden una subida de las pensiones

Voz 0803 35:30 no debemos centrar el electoralismo los ni ni en pujas que pueden agradar al huido de muchas personas pero al final no se compadecen con la realidad de España ha vivido una crisis muy profunda muy dura que afectado a mucha gente y fue precisamente porque se gastaba más de lo que se tenía

Voz 1278 35:50 el ministro Montoro dijo ayer recordaréis que estaba anticuado hablar de que las pensiones suban al ritmo del IPC al ritmo de los precios algo que no ha gustado nada al resto de los partidos Carmen Calvo PSOE

Voz 0376 36:00 el crecimiento de las pensiones con arreglo al IPC que es cómo crece la vida cómo crecen los precio y cómo crecen la factura no está nada anticuado es una realidad dolorosa pésima que vive mucha gente que como se dice en el lenguaje común y corriente no llega

Voz 1278 36:13 la más contundente desde Podemos Pablo Iglesias respondía así a Montoro el Gobierno en general

Voz 30 36:18 prolongarlo para Montoro debe ser el sueldo de Guindos no Guindos va a cobrar un salario mínimo al día y eso es muy moderno lo anticuado es que se equipare las pensiones yo creo que es necesario ya sacar a estos sinvergüenzas del Gobierno

Voz 1278 36:30 incluso el líder de Ciudadanos apoyaría con alguna condición previa que las pensiones suban al ritmo del IPC

Voz 0040 36:36 nosotros estamos abiertos a valorar esa revalorización no conforme al índice actual sino al IPC pero con condiciones primero que se apoye los Presupuestos General del Estado donde hay una bajada de sesenta euros vía IRPF a los pensionistas mileuristas

Voz 0194 36:50 de esta revalorización de las pensiones hablará en muy

Voz 1278 36:52 pocos días en el Congreso habrá un pleno específico para debatir de este asunto aún no está fijada la fecha pero todo indica que será el catorce de marzo el presidente

Voz 0194 37:00 a Rajoy explicará la situación actual del sistema de pensión

Voz 1278 37:03 y los demás partidos aseguran ir dispuestos a hacer sus propuestas

Voz 0194 37:07 Partido Popular temen que la fuga de votos que apuntan las encuestas se extienda también a los pensionistas uno de esos colectivos más fieles más fieles a votar al Partido Popular al menos hasta ahora por eso piden a Rajoy que sea lo más pedagógico posible en su prometida comparecencia en el Congreso para explicar el futuro del sistema para que todavía no hay fecha María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 37:25 qué tal Ángels buenas noches Rajoy hablará de las pensiones en el Congreso porque tiene que apagar cuanto antes el incendio no se puede permitir el lujo de perder el voto de los jubilados la verdad es que la oposición iba a forzar su comparecencia y antes de eso el presidente anunció este debate que ahora va a ser según él

Voz 0194 37:41 uno de los más importantes de la legislatura

Voz 1461 37:43 en el PP creen que sus jefes recuperará así la iniciativa política pero como no esperan que da grandes propuestas ni una subida al menos le piden que sea pedagógico y explique muy bien cuál es la situación así dirá que lo importante es que la empleo que este es el colectivo al que más ha protegido y recurrirá al argumentario del PP denunciando que la izquierda no está para dar lecciones porque Sánchez votos su día a la congelación de las pensiones de Zapatero e Iglesias apoyo a Syriza el partido que las bajó en Grecia no hay mejor defensa que un buen ataque y por eso siete años después de haber llegado al gobierno Rajoy seguirá recurriendo a la herencia recibida en La Moncloa no quieren que nadie saque tajada política de este asunto aunque ellos ven crecerán en la oposición prometiendo poder adquisitivo después con aquellas fotos de campaña que se hizo Rajoy jugando al dominó con los mayores y ahora Génova creen que Podemos está detrás de las manifestaciones pero eso no calma sus líderes territoriales que advierten del efecto contagio que tiene toda protesta por eso en las filas conservadoras opinan que esto no se soluciona a menos que Rajoy y Sánchez se sientan a hablar como hicieron con Cataluña en este caso cierren un pacto de no agresión algo que ve muy complicado teniendo en cuenta que haya elecciones dentro de un año

Voz 0194 38:48 el momento Rajoy De gol de recurrir a la creación de empleo de febrero para garantizar el futuro de las pensiones

Voz 1487 38:53 el objetivo fundamental sigue siendo la creación de empleo primero porque la gente quiere y necesita trabajar pero segundo en la medida en que seamos capaces de crear empleo podremos disponer de más recursos en primer lugar de más cotizaciones a la Seguridad Social para mantener y mejorar nuestro régimen de pensiones pero también de más recursos para mejorar nuestros servicios públicos para construir más infraestructuras para ser competitivos Ipar así entrar en un círculo virtuoso de crecimiento económico que es lo que España necesita

Voz 0194 39:25 es que hoy hemos conocido el paro de febrero el número de desempleados ha descendido en seis mil personas hay ochenta mil cotizantes más que el mes anterior Rafa Bernardo

Voz 1762 39:33 con la bajada del paro y el aumento de la afiliación conocidos hoy el total de desempleados registrados se sitúa en tres millones cuatrocientos setenta mil afiliados en dieciocho millones trescientos sesenta y tres mil el aumento de la contratación ha sido especialmente marcado en la indefinida un quince por ciento aunque el porcentaje de estos contratos en relación con el total es del once por ciento el Gobierno destaca que aumenta la estabilidad los sindicatos enfatizan que la precariedad sigue siendo la norma Juan Pablo Riesgo secretario de Estado de Empleo Unai Sordo Comisiones Obreras

Voz 31 40:00 esta reducción del desempleo habría acompañada por el

Voz 0988 40:03 Ello registro de contratos indefinidos

Voz 31 40:05 en un mes de febrero de la última década

Voz 1762 40:08 España sigue siendo el país de Europa de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad y esto es una característica propia del mercado laboral en España que hay que corregir cuanto antes la bajada del paro y el aumento de la afiliación en febrero equilibradas entre hombres y mujeres aunque las

Voz 0378 40:25 cifras globales de desempleo se evidenció la brecha

Voz 1762 40:27 no hay un millón cuatrocientos setenta mil parados dos millones de paradas Hora veinticinco

Voz 0194 46:03 diez y cuarenta y seis minutos de la noche en el cuarenta y seis en Canarias y con Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez y Nacho Corredor hablábamos de las movilizaciones de los pensionistas que ya llevan unos cuantos días saliendo a la calle de esa obligada comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados sin fecha todavía hay de la red en el resto de partidos políticos con las propuestas que ponen sobre la mesa y las críticas que esas propuestas también han recibido en las últimas horas por parte del Gobierno Carmen al Partido Popular al Gobierno no contaba con la revolución de la rebelión de de los

Voz 0378 46:35 no no no no lo contaba le ha extrañado mucho y la verdad es que no saben cómo atajarla que los pensionistas llevan cobrando una subida del cero veinticinco desde dos mil doce no o trece y sin embargo sabían mantenido callados mira se han sido responsable de los pensionistas que sean mantenido callados Iggy no se esperaban que que saltaran ahora iría exigieran eso yo creo que es una equivocación del Gobierno pensar que la mayoría de los pensionistas que están en la calle que están eh porque hacen caso a movimientos que que están haciendo electoralismo con esto porque están expresando de verdad un sentimiento que tienen que por responsabilidad tenían que tenían callados yo por eso creo que algo acabarán hacia la acabarán subiendo no sé si este años el año que viene si a través el que y de mayores Éste que habla de que habla Montoro de alguna forma yo creo que que se intentará con compensar esto ahora no deja de ser el menor de los problemas que tienen que tiene el sistema público de pensiones eso sí que me parece preocupante porque cuando se estaba intentando a través de expertos que están diciendo cosas muy interesantes en el Pacto de Toledo el demógrafos economistas y expertos no políticos que que indican por dónde han tenido que es de todos los países para ver qué qué va qué se puede hacer para seguir garantizando que se van a poder cobrar las pensiones en equis tiempo y esto ha venido a a deja Aragón lado ese debate hasta el Pacto de Toledo va a hablar sobre sobre sólo sobre la subida en la próxima reunión yo creo que el el pleno que será seguramente la semana que viene no a la siguiente catorce quince por ahí va a servir para poco Rajoy por lo que hoy nos han dicho en Consejo de Ministros no piensa llevar ninguna

Voz 0194 49:14 ninguna propuesta en alguna propuesta

Voz 0378 49:16 allí ni de su vida ni para garantizar el sistema de Naciones ni de nada ni de nada los los demás partidos solamente van a llevar propuestas de este tipo de de su vida de su vida en vez cero veinticinco el uno coma seis según la la inflación de noviembre de te dos mil diecisiete El uno coma dos según la de según la de siempre pero eso no arregla tampoco ni siquiera las demandas que tienen los los pensionistas en algunos casos muy muy justificadas en otros no tanto no tanto porque también es verdad que hay hay pensiones muy bajas pero que que están acordes con la cotización que se han hecho Carlas

Voz 1170 50:06 es que cuando hablamos de las pensiones o de los pensionistas tendemos a ver una una masa homogénea son nueve millones de personas y nueve millones de personas desde pensiones de la mínima de seiscientos euros hasta la máxima de dos mil quinientos euros dos mil cuatrocientos y eso es es bastante heterogéneo y luego el caro hay otros tipos de pensiones las pensiones no contributivas va a vivir de edad etcétera es decir es que estábamos hablando de un problema como si fuera un elemento puramente homogéneo y no no es un problema extremadamente eh eh Ave yo en contra un poco de de de esta idea de que como es un tema grave y es un tema de Estado no se no se tiene que tratar en la política sino que lo tienen que tratar expertos en el en el ámbito del Pacto de Toledo yo discrepo creo que es un tema político y hay que tratarlo en términos políticos asumiendo incluso que haya partidos que van a la demagogia pura bueno partidos y yo creo que la gente es es es mayor de edad sabe cuando un partido el están mintiendo cuando están mintiendo y los expertos pueden saber mucho y puede hacer propuestas muy interesantes pero para eso los partidos tienen que utilizar a los expertos para poder articular sus sus propuestas

Voz 0378 51:25 pero de eso se trata el Pacto de Toledo si escuchara los que