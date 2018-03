Hora 25 (02/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0378 00:00 y hay que agradecer al PSOE que hace ya cuánto fue esto ahora dos meses fue aproximadamente sacó de verdad el problema es que se mantenga el tema en la misma de la mesa el tema sobre el uso no arregla nada con el impuesto que propuso el por qué de lo ponen que si el déficit de la Seguridad Social el salen actualmente dieciocho mil millones anuales lo que propone es una recaudación de mil cien no se arregla nada eso no

Voz 1170 00:28 esto parece una solución eh mala incluso que pueda ser enormemente criticable a la nada

Voz 1 00:36 no no se hizo bien precisamente el Partido Socialista sale con otros menos poner poner él de

Voz 0378 00:42 la tensión va en la mesa lo mismo que se que yo creo que es un debate a hacerlo pero en profundidad eh no no para para quedar bien en estos momentos con los pensionistas es como hay que revalorizar las pensiones sea a través del coeficiente si hay que tener en cuenta es determinadas cosas lo que no se puede es mantener un discurso como hace el Gobierno de la economía va iba a decir

Voz 1 01:08 ir de es decir lo son las once y bueno

Voz 0378 01:11 pues eso que va muy bien va muy bien

Voz 1 01:13 eh que dejemos al tres por ciento de

Voz 0378 01:16 desde hace cuatro años pero no ceros

Voz 1 01:19 puede más que contingente cinco céntimos que bien pero pero pero luego el Gobierno

Voz 1170 01:26 bastante raro porque por otra parte propone hacer lobby e impuestos a través de un impuesto negativo claro pero que puede ser una cierta solución no pero un libro Stoner de higiene no uno

Voz 0378 01:36 Taibo que sí es cómo se hizo o cómo se está aplicando el a las madres que tienen hijos yo tampoco estoy de acuerdo

Voz 1170 01:44 no pero sí que una mujer que cobran

Voz 0378 01:46 cinco mil euros va a recibir todos los meses del erario público cien euros porque tiene un hijo en edad escolar pues mira no

Voz 1170 01:54 esto es que se haga de acuerdo con las rehenes mira esto es lo que han dicho

Voz 0378 01:56 hoy el tope de renta es de lo que han dicho es mayor

Voz 1170 01:59 es de de una edad que no sabéis tengo ochenta en ochenta en ochenta años y universal el Estado de bienestar también edificó se edificó en un gran medida con el carácter universal para que todos se sintieran incluidos no una parte excluida sino el Estado el bienestar se convierte en un estatuas puramente asistencial también tengamos en cuenta si el Estado de bienestar no es inclusivo deja de ser un estado de bienestar

Voz 0194 02:26 avanzo porque quiero a abordar también cuestiones de política internacional y una cosa más buenos reaccionaba con el trabajo pero con la huelga del de la semana que viene del ocho m ya saben que el jueves que viene el día la mujer hay convocada una huelga feminista espera una movilización en todos los sectores y hoy Comisiones Obreras ha denunciado que el Gobierno ha fijado unos vicios mínimos en aeropuertos y trenes sin negociarse con los sindicatos lo ven como un boicot del Gobierno a estas movilizaciones Nieves Goicoechea

Voz 1468 02:51 los servicios mínimos para transporte aéreo ferroviario y por carretera han llegado sin la preceptiva reunión con los sindicatos convocantes según denuncia Comisiones Obreras que además los ve abusivos por ser muy superiores a los de huelgas anteriores por ejemplo el Cercanías pasaría del treinta treinta y cinco por ciento de servicios mínimos en dos mil doce al cincuenta setenta y cinco por ciento en este año y los autobuses de un treinta y tres por ciento a un cincuenta Raúl Olmos Comisiones Obreras

Voz 2 03:15 pero no lunes vamos a presentar ante la Audiencia Nacional una petición de anulación de las correspondientes órdenes de servicios mínimos con petición de medidas cautelares de suspensión de las resoluciones de de servicio y que tiene precedentes judiciales en huelgas generales anteriores

Voz 1468 03:30 en el transporte aéreo en los vuelos intra peninsulares enmarcan entre el XXXVI y el cincuenta y seis por ciento y las conexiones con Canarias Ceuta y Melilla se garantizan al cien por cien los recorridos de trenes de Media Distancia funcionarán al sesenta y cinco por ciento en Alta Velocidad Larga Distancia se garantizan en el setenta y dos por ciento comisiones opina que el Gobierno rompe el espíritu que informa a los servicios mínimos de transporte desde mil novecientos noventa y cuatro una señal clara dicen de que el Ejecutivo quiere boicotear y prohibir el derecho a la huelga por cierto que

Voz 0194 04:00 el miércoles día siete la víspera de en el ocho de marzo del Día Internacional de la Mujer en anticipo vamos a hacer un programa especial dedicado a las mujeres lo vamos a hacer en este mismo estudio en el que estamos y nos gustaría Nos encantaría llenar el estudio de mujeres que vinieran a ver cómo lo hacemos y además que vinieran a participar porque queremos conocer sus historias pueden hacerlo encontrar ustedes un formulario que ya está abierto lo encontrarán en la web pie en Twitter y en Facebook de Hora Veinticinco pueden hay apuntarse podrán venir aquí a a ver ese programa especial que vamos a hacer la víspera de ocho de marzo porque el ocho de marzo no estará las mujeres al menos frente al micrófono ni trabajando tampoco internacional Theresa May ha lanzado mensajes los británicos después de conocerse el borrador europeo para el Brexit la primera ministra británica ha tenido que reconocer que la salida de la Unión Europea no será un camino de rosas y que como en toda negociación ambas partes tendrán que ceder parte de sus pretensiones iniciales Londres Begoña Arce

Voz 1468 04:58 los defensores del Brexit habían vendido a los votantes la fabulosa idea Se podría dejar la Unión Europea y seguir disfrutando de los beneficios comerciales algo que según Bruselas era imposible hoy Theresa May ha reconocido que la realidad evidentemente es otra esto es una negociación y nadie puede tener todo lo que quiere ha dicho la primera ministra ha sido más honesta que en ocasiones anteriores cinco texto sobre quiero decirle a la gente las cosas claramente la realidad es que todos tenemos que afrontar hechos Du

Voz 3 05:29 los estamos abandonando el mercado único

Voz 1468 05:32 es la vida será diferente

Voz 4 05:34 access to y Txomin cierto modo

Voz 1468 05:37 el mercado de cada uno va a ser menor al que es ahora a pesar de dejar el mercado único y la unión aduanera May aspira a una relación de primera categoría con la Unión Europea y eso señaló porque el Reino Unido va a mantener después del Brexit similares Standars reglamentación normas que los comunitarios además May reivindicó el derecho a que el Reino Unido obtenga una acuerdo la medida algo a lo que se opone desde el primer momento la Unión Europea el problema de la frontera en Irlanda sigue ahí la primera ministra han pedido los comunitarios trabaja

Voz 0194 06:10 juntos para buscar una solución

Voz 1468 06:13 a Reino Unido ha reconocido también que tendrá que pagar tras el Brexit por seguir participando en algunas de las agencias comunitarias de las que ahora disfruta

Voz 0194 06:23 yo voy con otra cuestión de la mira internacional que quiero comentar con vosotros y es la última de Donald Trump porque hoy enarbolado la bandera del proteccionismo económico para grabar las exportaciones de acero hierro fuera de su país

Voz 5 06:36 tendré desprotección por primera vez en mucho tiempo y crecerán vuestras industria serán de un veinticinco

Voz 0372 06:40 por ciento para el acero y un diez por ciento para él

Voz 5 06:43 aluminio durante un largo periodo de tiempo

Voz 0194 06:45 bueno pues esto ha provocado un terremoto en medio mundo la Organización Mundial del Comercio teme que la medida de Trump sea copiada por otros países de Europa ya apelado al ojo por ojo Vitoria García

Voz 1460 06:55 hola Angels la Unión Europea no va a permanecer sentada mientras su industrias atacada con medidas injustas que ponen en riesgo miles de puestos de trabajos europeos lo ha dicho Jean Claude Juncker el presidente de la Comisión Europea quién dice que actuará con firmeza y con mesura para defender los intereses comunitarios su portavoz

Voz 3 07:13 le ponía voz esta situación

Voz 6 07:15 aquí reaccionaremos de moda firme rápido y proporcional teniendo como punto de partida las reglas que están en funcionamiento acordadas por todos los socios internacionales la Organización Mundial del Comercio

Voz 1460 07:28 la Comisión Europea analizará el próximo miércoles las posibles represalias comerciales como respuesta a esos aranceles que anunciado Estados Unidos sobre el acero y el aluminio en Bruselas está preparando una batería de productos norteamericanos que serían objeto de posibles gravámenes para su entrada en territorio comunitario del primer ministro de Canadá las califica de inaceptables y dice que así se lo ha hecho saber a Donald Trump Brasil uno de los grandes productores dice estar muy preocupado

Voz 0194 07:53 en los mercados ya se lo pueden imaginar han reaccionado con pérdidas Eladio Meizoso

Voz 0527 07:57 son las bolsas de Milán París Frankfurt han perdido hoy un dos con cuatro dos con tres por ciento aquí de veinticinco un dos coma uno por cien han sufrido a empresas siderúrgicas ThyssenKrupp un cuatro coma uno por ciento Arcelor tres con seis Acerinox dos coma uno pero no sólo ellas Técnicas Reunidas y Siemens Gamesa en el Ibex treinta y cinco se han dejado

Voz 1170 08:14 más de un cuatro por ciento de su valor se atribuye

Voz 0527 08:17 al anuncio de Trump y al temor a una guerra comercial Bruselas estaría dispuesta según Reuters a imponer aranceles el veinticinco por ciento a importaciones desde Estados Unidos por valor de tres mil quinientos millones de dólares bueno eso equivale apenas al uno coma uno por ciento de todo lo que vino de allí el año pasado Juan Ignacio Crespo analista de municipios opina que los aranceles de Trump no van a tener un gran impacto directo en Europa que no líderes ese mercado allí y que pueden dañar más que favorecer a EEUU

Voz 7 08:44 la industria del acero en Estados Unidos trabajan ahora mismo unos ciento ochenta mil empleados en cambio en industrias que importan acero trabajan entre un millón y medio y dos millones de trabajadores

Voz 1 08:59 cruzada proteccionista Juan Carlos de de Trump

Voz 1170 09:02 o sea la última letra es lo que prometió hace de sí sí sí lo vemos desde la lógica de la

Voz 1 09:07 cuando decíamos aquello pero cuando gobierne que teníamos esa idea de decir no lo va a hacer nada

Voz 1170 09:13 lo que no se tiene por lo que promete lo que hace otra cosa son los efectos que tiene yo creo fíjate si hacemos un análisis de todas las crisis económicas de las brutales crisis del XXIX del setenta y tres la del veintinueve aprendimos una cosa que las alitas nacionalistas llevaron a un conflicto brutal se ha intentado no caer otra vez en el proteccionismo y el nacionalismo económico hasta que ha llegado a usted señor prometiendo dentro de un año seguramente estos mismos que sectores que hoy se sienten muy aliviados porque van a ser protegidos seguramente demandarán que es el escrita la protección porque en muchos casos van a perder una gran parte de sus negocios las industrias auxiliares van a perder muchos trabajadores se darán cuenta de que es muy curioso porque hemos vivido una globalización anglosajona a los dos países anglosajones Tanguito de la globalización lo que es una cosa verdaderamente a mí me hace pensar lo estúpidos que hemos ido aceptando esa globalización anglosajona

Voz 1 10:14 de la lectura es

Voz 0378 10:17 esta hemos escuchado dos noticias una hablaba de la verdad la de Theresa May sí pero efectivamente como dice Juan Carlos de Trump lo había avisado que esto es muy peligroso obviamente es es la guerra total comenta qué tal es es casi más peligroso que que al presidente de Corea del Norte dándole al botón de yo estoy contigo dándole al botón de de cualquier misil que llegue no sé dónde

Voz 3 10:51 yo

Voz 0378 10:53 es que no me cabe que pueda retroceder se tantísimo con lo que se avanza que parece un retroceso no no en la globalización sino en el desarrollo de todos los países que están ya todos interconectados e interno necesitados me parece que no va a poder hacerse esto todo es que en un años de los que ahora Lope lo pedirán yo es que creo que no se podrá ni llevar a cabo saque no aguanta ni un año que es imposible hacerlo

Voz 0372 11:26 el gran competidor de un trabajador de Nebraska no es un trabajador de China sino el robot que tiene en la fábrica de su de su ciudad no ha habido un debate sobre qué es lo que lleva trampa a tener éxito oí explican que mientras se producía uno de los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump Uber puso en marcha el primer camión autónomo dentro de dos ciudades de Estados Unidos no ahí es donde está el el riesgo para para esos trabajadores y ahí es donde están las tensiones con las que vamos a tener que convivir brevemente y en relación a la decía a lo que tiene que ver con con el Brexit dos consideraciones la primera es que que yo a contracorriente soy de los que celebro la decisión del Reino Unido porque el Reino Unido nunca ha creído en la integración europea no

Voz 4 12:08 sí si habéis visto esta serie sí ministro

Voz 1170 12:10 no

Voz 0372 12:11 Aaiun que yo creo que es una serie que fue muy fina e en relación a lo que es el ejercicio del poder los libros vendo sino para los que tenemos llena es darles que tener Arda Jonas las pues yo yo que soy de la película de la serie con sí ministro hay un capítulo ida ida y lo recuerdo no donde un alto funcionario le dice al ministro que que no nos olvidemos que que al final ha al Reino Unido lo que le interesa es la desintegrado en europea no y que por eso precisamente uno de los de las cosas que ha hecho el Reino Unido durante muchos tiempos es que se incorporen más países a la Unión Europea por eso el Reino Unido ha ido apoyando a distintos países de la Unión Europea más que nada para debilitar a la Unión Europea ojalá tenga costes también para el Reino Unido su decisión vea los costes de salir fuera de espacios de integración

Voz 0194 12:54 me queda todavía Italia porque en unos minutos termina la campaña electoral con todas las incógnitas en el aire sobre quién las ganará y sobre todo si se podrá alcanzar un acuerdo de gobierno que parece complicadísimo Berlusconi ya saben que está inhabilitado pero ha protagonizado desde lo contábamos ayer toda esta campaña hoy por fin porque no lo ha hecho estoy anunciado quién será el candidato de su partido vamos a Roma Joan Solés

Voz 0946 13:15 a pocas horas del final de la campaña los líderes de las tres formaciones que obtendrían los mejores resultados en las generales del domingo próximo han desvelado la incógnita de sus candidatos al Gobierno de Italia Luigi Di Maio de los Cinco Estrellas el partido que en solitario obtendría más votos ha dado a conocer y ocho ministros de su Gobierno

Voz 8 13:35 a a Monte profesora universitaria

Voz 0946 13:38 en el que sólo hay cinco mujeres Silvio Berlusconi que sin ser candidato a actúa como si lo fuera dirigiendo la coalición con las derechistas y fraterno Italia ha confirmado

Voz 9 13:48 pero a mi hijo doctor Antonio

Voz 0946 13:51 tu al presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani los hombre de máxima confianza desde hace veinticinco años opta a primer ministro si la derecha gana las elecciones

Voz 1150 14:01 otro de extras

Voz 0946 14:05 claro en la televisión de su propiedad y entre aplausos Matteo Renzi de la coalición de centro izquierda decía que el actual primer ministro en funciones Paolo Gentiloni siga en el cargo no entra en sus planes volver al Ejecutivo hasta el dos mil veintiuno se ha dicho como secretario del Partido Democrático sin ninguna de las opciones mayoritarias obtiene mayoría absoluta para gobernar como exige la ley electoral el presidente de la República italiana tendrá la semana que viene

Voz 3 14:33 un buen problema difícil de resolver

Voz 0194 14:35 pues dejamos el análisis de Italia para la semana que viene terminamos aquí la tertulia que no el programa que yo todavía sigue un ratito más Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez Nacho Corredor hasta la semana que viene buenas noches ganar no sé si esta guía Nacho Palomo con el resto de noticias del día

Voz 28 29:38 o sea nosotros